Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ekim 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ekim 2024

14 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.47 km] Milas (Muğla) 05:32:52 14-10-2024 36,93944 27,95167 6,99 2,1
Sincik (Adıyaman) 05:30:38 14-10-2024 38,14111 38,55361 7 2,2
Sincik (Adıyaman) 05:17:48 14-10-2024 38,13722 38,55389 6,97 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 05:14:35 14-10-2024 38,25333 38,17222 7,02 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 05:09:27 14-10-2024 38,00194 38,20833 7,01 1
Ege Denizi - [14.50 km] Gökçeada (Çanakkale) 05:00:56 14-10-2024 40,33278 25,78778 22,36 1,6
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.52 km] Milas (Muğla) 04:56:14 14-10-2024 36,91639 27,9425 6,94 0,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.81 km] Milas (Muğla) 04:53:59 14-10-2024 36,93583 27,9725 6,1 1,2
Pütürge (Malatya) 04:46:43 14-10-2024 38,30139 38,79944 7,23 1,6
Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) - [188.98 km] Çıldır (Ardahan) 03:52:59 14-10-2024 42,35306 44,96167 7 3,4
Pamukkale (Denizli) 03:52:06 14-10-2024 37,7175 29,15639 7,24 1,1
Akhisar (Manisa) 03:29:40 14-10-2024 39,01694 28,07111 8,49 1
Sincik (Adıyaman) 02:36:07 14-10-2024 38,14167 38,53917 6,95 1,6
Sincik (Adıyaman) 02:35:37 14-10-2024 38,13361 38,53639 6,95 2
Saimbeyli (Adana) 02:24:03 14-10-2024 37,80972 36,19972 6,64 1,9
Ege Denizi - [32.21 km] Çeşme (İzmir) 02:21:58 14-10-2024 38,19778 25,90056 12,81 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 02:11:49 14-10-2024 38,10417 36,70111 7 1,4
Saimbeyli (Adana) 00:29:28 14-10-2024 37,80389 36,16722 7,03 3,9
Biga (Çanakkale) 00:14:44 14-10-2024 40,37917 27,20972 7,07 1
Varto (Muş) 23:31:36 13-10-2024 39,11694 41,61056 6,85 2,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:22:26 13-10-2024 38,00639 37,39611 7,04 2,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.99 km] Milas (Muğla) 20:37:30 13-10-2024 36,91972 27,93667 9,25 1,7
Saimbeyli (Adana) 18:34:15 13-10-2024 37,8375 36,1425 12,83 2,5
Merkez (Afyonkarahisar) 18:31:29 13-10-2024 38,77111 30,4425 6,95 3
Torbalı (İzmir) 16:58:59 13-10-2024 38,23389 27,25917 7 1,5
İmranlı (Sivas) 16:41:17 13-10-2024 39,78806 37,97972 6,99 1,5
Van Gölü - [02.35 km] Tuşba (Van) 14:45:40 13-10-2024 38,92472 43,52917 13,67 2,9
Merkez (Muş) 13:54:33 13-10-2024 39,03056 41,49194 35,95 1,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 13:09:54 13-10-2024 37,24917 36,75556 7 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:17 13-10-2024 39,46833 28,15667 7,04 1,7
Köyceğiz (Muğla) 11:56:10 13-10-2024 36,92944 28,94222 7 2,1
Merkez (Afyonkarahisar) 10:28:22 13-10-2024 38,75278 30,49472 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:14 13-10-2024 39,29333 28,20389 7,33 2,3
Merkez (Afyonkarahisar) 08:41:30 13-10-2024 38,77667 30,44389 5,61 2,7
Sarayköy (Denizli) 08:35:51 13-10-2024 37,91861 28,81056 7,48 2,1
Pütürge (Malatya) 07:51:27 13-10-2024 38,19278 38,61694 8,16 1,5
Pütürge (Malatya) 07:48:27 13-10-2024 38,20528 38,63194 7,02 2,1
İslahiye (Gaziantep) 07:25:28 13-10-2024 37,00472 36,60278 6,97 1,9
Kiğı (Bingöl) 07:16:42 13-10-2024 39,20306 40,23361 7,06 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARACAOREN-(MUGLA) 05:57:26 14-10-2024 37,1592 28,8128 4,1 1,1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 05:32:51 14-10-2024 36,9277 27,9437 3,8 2,4
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 05:30:37 14-10-2024 38,1467 38,5817 3,2 2
ULUKOY-(MALATYA) 05:17:46 14-10-2024 38,1562 38,549 4,7 1,9
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 05:14:34 14-10-2024 38,2415 38,2 12,3 1,3
UZUNKOY-(ADIYAMAN) 05:09:27 14-10-2024 37,905 38,0548 4,7 1,1
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 05:00:55 14-10-2024 40,3458 25,751 7,7 2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:56:12 14-10-2024 36,9007 27,9322 5 1,1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:53:57 14-10-2024 36,8897 27,9093 6,6 1,4
CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) 04:46:42 14-10-2024 38,3157 38,8833 21 1,4
GURCISTAN 03:53:06 14-10-2024 42,288 44,8007 5 3,6
KARATAS-(DENIZLI) 03:52:05 14-10-2024 37,7087 29,2247 15,3 1,4
ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) 03:29:38 14-10-2024 39,0368 27,9173 7,8 1,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 02:35:36 14-10-2024 38,1462 38,5283 8,5 1,6
AKOLUK-FEKE (ADANA) REVIZE01 (2024.10.14 02:24:02) 02:24:02 14-10-2024 37,771 36,0677 3,5 2
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 02:21:57 14-10-2024 38,1722 25,9422 5,5 1,5
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:11:48 14-10-2024 38,1215 36,7065 7,6 1,5
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 02:04:18 14-10-2024 38,11 25,8753 7,8 2,2
KABAAGAC-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:03:43 14-10-2024 37,4478 36,2805 6,9 2,2
AKOLUK-FEKE (ADANA) 01:24:11 14-10-2024 37,7608 36,0878 3,2 1,8
AKDENIZ 01:03:43 14-10-2024 35,8643 30,8897 7,6 2,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 01:02:09 14-10-2024 39,387 26,2623 14,1 2,4
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 00:29:26 14-10-2024 37,7742 36,1223 5 3,8
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 00:14:45 14-10-2024 40,3725 27,2285 4,3 1,3
GOLTEPE-VARTO (MUS) 23:31:35 13-10-2024 39,14 41,585 5 2,4
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 21:22:25 13-10-2024 38,013 37,4293 5 2,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 20:37:29 13-10-2024 36,9302 27,914 8,9 2,2
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 18:34:14 13-10-2024 37,8645 36,1243 5 2,5
CAKIRKOY-(AFYONKARAHISAR) 18:31:28 13-10-2024 38,7825 30,47 5 3,3
YAKAYERI-IMRANLI (SIVAS) 16:41:17 13-10-2024 39,8 38,0687 10 2,1
COLPAN-(VAN) 14:45:38 13-10-2024 38,8927 43,5282 5 2,8
AKKONAK-(MUS) 13:54:32 13-10-2024 39,0487 41,5572 5,4 2,2
KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) 13:09:54 13-10-2024 37,2502 36,8202 7,5 2,1
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 11:56:09 13-10-2024 36,9393 28,929 9 2,2
SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) 10:28:21 13-10-2024 38,7982 30,4755 5,4 1,8
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:13:14 13-10-2024 39,3093 28,1842 11,2 2,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 08:55:53 13-10-2024 35,8335 25,0295 5 2,4
SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) 08:41:30 13-10-2024 38,7937 30,4753 4,8 2,7
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 08:35:52 13-10-2024 37,9113 28,8018 5,3 2,1
AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 07:25:27 13-10-2024 36,9883 36,6003 1,5 1,7
DALLICA-KIGI (BINGOL) 07:16:39 13-10-2024 39,2415 40,305 5 1,6

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