Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
14 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.47 km] Milas (Muğla)
|05:32:52 14-10-2024
|36,93944
|27,95167
|6,99
|2,1
|Sincik (Adıyaman)
|05:30:38 14-10-2024
|38,14111
|38,55361
|7
|2,2
|Sincik (Adıyaman)
|05:17:48 14-10-2024
|38,13722
|38,55389
|6,97
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:14:35 14-10-2024
|38,25333
|38,17222
|7,02
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:09:27 14-10-2024
|38,00194
|38,20833
|7,01
|1
|Ege Denizi - [14.50 km] Gökçeada (Çanakkale)
|05:00:56 14-10-2024
|40,33278
|25,78778
|22,36
|1,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.52 km] Milas (Muğla)
|04:56:14 14-10-2024
|36,91639
|27,9425
|6,94
|0,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.81 km] Milas (Muğla)
|04:53:59 14-10-2024
|36,93583
|27,9725
|6,1
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|04:46:43 14-10-2024
|38,30139
|38,79944
|7,23
|1,6
|Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) - [188.98 km] Çıldır (Ardahan)
|03:52:59 14-10-2024
|42,35306
|44,96167
|7
|3,4
|Pamukkale (Denizli)
|03:52:06 14-10-2024
|37,7175
|29,15639
|7,24
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|03:29:40 14-10-2024
|39,01694
|28,07111
|8,49
|1
|Sincik (Adıyaman)
|02:36:07 14-10-2024
|38,14167
|38,53917
|6,95
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|02:35:37 14-10-2024
|38,13361
|38,53639
|6,95
|2
|Saimbeyli (Adana)
|02:24:03 14-10-2024
|37,80972
|36,19972
|6,64
|1,9
|Ege Denizi - [32.21 km] Çeşme (İzmir)
|02:21:58 14-10-2024
|38,19778
|25,90056
|12,81
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:11:49 14-10-2024
|38,10417
|36,70111
|7
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|00:29:28 14-10-2024
|37,80389
|36,16722
|7,03
|3,9
|Biga (Çanakkale)
|00:14:44 14-10-2024
|40,37917
|27,20972
|7,07
|1
|Varto (Muş)
|23:31:36 13-10-2024
|39,11694
|41,61056
|6,85
|2,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:22:26 13-10-2024
|38,00639
|37,39611
|7,04
|2,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.99 km] Milas (Muğla)
|20:37:30 13-10-2024
|36,91972
|27,93667
|9,25
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|18:34:15 13-10-2024
|37,8375
|36,1425
|12,83
|2,5
|Merkez (Afyonkarahisar)
|18:31:29 13-10-2024
|38,77111
|30,4425
|6,95
|3
|Torbalı (İzmir)
|16:58:59 13-10-2024
|38,23389
|27,25917
|7
|1,5
|İmranlı (Sivas)
|16:41:17 13-10-2024
|39,78806
|37,97972
|6,99
|1,5
|Van Gölü - [02.35 km] Tuşba (Van)
|14:45:40 13-10-2024
|38,92472
|43,52917
|13,67
|2,9
|Merkez (Muş)
|13:54:33 13-10-2024
|39,03056
|41,49194
|35,95
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|13:09:54 13-10-2024
|37,24917
|36,75556
|7
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:17 13-10-2024
|39,46833
|28,15667
|7,04
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|11:56:10 13-10-2024
|36,92944
|28,94222
|7
|2,1
|Merkez (Afyonkarahisar)
|10:28:22 13-10-2024
|38,75278
|30,49472
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:13:14 13-10-2024
|39,29333
|28,20389
|7,33
|2,3
|Merkez (Afyonkarahisar)
|08:41:30 13-10-2024
|38,77667
|30,44389
|5,61
|2,7
|Sarayköy (Denizli)
|08:35:51 13-10-2024
|37,91861
|28,81056
|7,48
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|07:51:27 13-10-2024
|38,19278
|38,61694
|8,16
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|07:48:27 13-10-2024
|38,20528
|38,63194
|7,02
|2,1
|İslahiye (Gaziantep)
|07:25:28 13-10-2024
|37,00472
|36,60278
|6,97
|1,9
|Kiğı (Bingöl)
|07:16:42 13-10-2024
|39,20306
|40,23361
|7,06
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARACAOREN-(MUGLA)
|05:57:26 14-10-2024
|37,1592
|28,8128
|4,1
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|05:32:51 14-10-2024
|36,9277
|27,9437
|3,8
|2,4
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|05:30:37 14-10-2024
|38,1467
|38,5817
|3,2
|2
|ULUKOY-(MALATYA)
|05:17:46 14-10-2024
|38,1562
|38,549
|4,7
|1,9
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|05:14:34 14-10-2024
|38,2415
|38,2
|12,3
|1,3
|UZUNKOY-(ADIYAMAN)
|05:09:27 14-10-2024
|37,905
|38,0548
|4,7
|1,1
|KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
|05:00:55 14-10-2024
|40,3458
|25,751
|7,7
|2
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|04:56:12 14-10-2024
|36,9007
|27,9322
|5
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|04:53:57 14-10-2024
|36,8897
|27,9093
|6,6
|1,4
|CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
|04:46:42 14-10-2024
|38,3157
|38,8833
|21
|1,4
|GURCISTAN
|03:53:06 14-10-2024
|42,288
|44,8007
|5
|3,6
|KARATAS-(DENIZLI)
|03:52:05 14-10-2024
|37,7087
|29,2247
|15,3
|1,4
|ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)
|03:29:38 14-10-2024
|39,0368
|27,9173
|7,8
|1,1
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:35:36 14-10-2024
|38,1462
|38,5283
|8,5
|1,6
|AKOLUK-FEKE (ADANA) REVIZE01 (2024.10.14 02:24:02)
|02:24:02 14-10-2024
|37,771
|36,0677
|3,5
|2
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|02:21:57 14-10-2024
|38,1722
|25,9422
|5,5
|1,5
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:11:48 14-10-2024
|38,1215
|36,7065
|7,6
|1,5
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|02:04:18 14-10-2024
|38,11
|25,8753
|7,8
|2,2
|KABAAGAC-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:03:43 14-10-2024
|37,4478
|36,2805
|6,9
|2,2
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|01:24:11 14-10-2024
|37,7608
|36,0878
|3,2
|1,8
|AKDENIZ
|01:03:43 14-10-2024
|35,8643
|30,8897
|7,6
|2,9
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|01:02:09 14-10-2024
|39,387
|26,2623
|14,1
|2,4
|AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
|00:29:26 14-10-2024
|37,7742
|36,1223
|5
|3,8
|ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
|00:14:45 14-10-2024
|40,3725
|27,2285
|4,3
|1,3
|GOLTEPE-VARTO (MUS)
|23:31:35 13-10-2024
|39,14
|41,585
|5
|2,4
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|21:22:25 13-10-2024
|38,013
|37,4293
|5
|2,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|20:37:29 13-10-2024
|36,9302
|27,914
|8,9
|2,2
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|18:34:14 13-10-2024
|37,8645
|36,1243
|5
|2,5
|CAKIRKOY-(AFYONKARAHISAR)
|18:31:28 13-10-2024
|38,7825
|30,47
|5
|3,3
|YAKAYERI-IMRANLI (SIVAS)
|16:41:17 13-10-2024
|39,8
|38,0687
|10
|2,1
|COLPAN-(VAN)
|14:45:38 13-10-2024
|38,8927
|43,5282
|5
|2,8
|AKKONAK-(MUS)
|13:54:32 13-10-2024
|39,0487
|41,5572
|5,4
|2,2
|KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP)
|13:09:54 13-10-2024
|37,2502
|36,8202
|7,5
|2,1
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|11:56:09 13-10-2024
|36,9393
|28,929
|9
|2,2
|SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR)
|10:28:21 13-10-2024
|38,7982
|30,4755
|5,4
|1,8
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:13:14 13-10-2024
|39,3093
|28,1842
|11,2
|2,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|08:55:53 13-10-2024
|35,8335
|25,0295
|5
|2,4
|SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR)
|08:41:30 13-10-2024
|38,7937
|30,4753
|4,8
|2,7
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|08:35:52 13-10-2024
|37,9113
|28,8018
|5,3
|2,1
|AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|07:25:27 13-10-2024
|36,9883
|36,6003
|1,5
|1,7
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|07:16:39 13-10-2024
|39,2415
|40,305
|5
|1,6
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem