Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
14 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|DEMIRLI-BUCAK (BURDUR)
|00:44:49 14-10-2025
|37,3138
|30,659
|10,9
|2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:42:00 14-10-2025
|39,1983
|28,2595
|6,9
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:35:40 14-10-2025
|39,1697
|28,189
|11,6
|1,7
|Bucak (Burdur)
|00:28:55 14-10-2025
|37,27361
|30,72889
|4,94
|1,6
|Artova (Tokat)
|00:09:29 14-10-2025
|40,07194
|36,07389
|8,86
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:45:30 13-10-2025
|39,2558
|28,9637
|10,3
|1,8
|Ege Denizi
|23:24:29 13-10-2025
|39,3075
|25,86
|13,09
|3,5
|EGE DENIZI
|23:24:28 13-10-2025
|39,3035
|25,8098
|13,6
|3,7
|Simav (Kütahya)
|23:18:57 13-10-2025
|39,2325
|28,93861
|7
|1,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|23:18:56 13-10-2025
|39,1917
|29,0252
|8,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|23:15:39 13-10-2025
|39,23361
|28,98222
|7
|0,9
|Silifke (Mersin)
|23:12:37 13-10-2025
|36,35
|34,02417
|11,59
|1,8
|KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)
|23:12:36 13-10-2025
|36,302
|34,0453
|8,9
|2,4
|Silifke (Mersin)
|23:06:43 13-10-2025
|36,43083
|33,91444
|8,03
|1,3
|KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)
|23:06:42 13-10-2025
|36,2898
|34,0248
|2,9
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:04:23 13-10-2025
|39,2472
|28,9762
|6,1
|2,2
|Simav (Kütahya)
|23:04:22 13-10-2025
|39,23361
|28,97417
|11,62
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:39:37 13-10-2025
|39,2015
|28,0858
|13,8
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:09:05 13-10-2025
|39,269
|28,9927
|17,5
|1
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|21:41:09 13-10-2025
|37,83
|26,8765
|8,2
|2,5
|Ege Denizi
|21:41:08 13-10-2025
|37,83306
|26,83694
|6,46
|2,3
|Ege Denizi
|21:36:08 13-10-2025
|37,84222
|26,84972
|7,01
|1,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|21:30:09 13-10-2025
|39,2675
|28,9588
|10,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|21:30:08 13-10-2025
|39,24611
|28,9175
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:30 13-10-2025
|39,13056
|28,25556
|6,84
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:19:02 13-10-2025
|39,1752
|28,2298
|8,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:01 13-10-2025
|39,17889
|28,23417
|11,01
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:58 13-10-2025
|39,18833
|28,24417
|11,24
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:13:58 13-10-2025
|39,2098
|28,2293
|8,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:40 13-10-2025
|39,18778
|28,23139
|11,21
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:05:40 13-10-2025
|39,1837
|28,2163
|16,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|20:42:23 13-10-2025
|39,25278
|29,01917
|11,99
|1
|Hekimhan (Malatya)
|20:28:39 13-10-2025
|38,725
|37,945
|9,59
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:16:04 13-10-2025
|39,20472
|28,20306
|9,29
|1,1
|MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|20:10:28 13-10-2025
|40,8677
|27,8912
|4,6
|1,6
|Marmara Denizi - [18.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|20:09:50 13-10-2025
|40,8025
|27,95861
|6,97
|1,5
|MARMARA DENIZI
|20:09:50 13-10-2025
|40,765
|27,9527
|2,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:52:55 13-10-2025
|39,26083
|28,10194
|10,79
|0,9
|Malazgirt (Muş)
|19:26:38 13-10-2025
|39,26778
|42,34306
|7,03
|1,5
|Marmara Denizi - [17.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|19:17:46 13-10-2025
|40,80833
|27,94306
|7,02
|1,6
|MARMARA DENIZI
|19:17:46 13-10-2025
|40,7888
|27,8642
|16,9
|1,6
|Karakoçan (Elazığ)
|19:13:22 13-10-2025
|39,15528
|40,21361
|7,1
|1,4
|BAZLAMA-KARAKOCAN (ELAZIG)
|19:13:21 13-10-2025
|39,0917
|40,1938
|16,3
|1,8
|Darende (Malatya)
|18:57:44 13-10-2025
|38,53333
|37,72417
|7,01
|1,6
|HISARKALE-DARENDE (MALATYA)
|18:57:44 13-10-2025
|38,4712
|37,7117
|5,3
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:47:23 13-10-2025
|39,52167
|28,16389
|6,99
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:30:04 13-10-2025
|39,17917
|28,19278
|9,18
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:30:04 13-10-2025
|39,1652
|28,135
|9
|1,8
|Emet (Kütahya)
|18:24:30 13-10-2025
|39,35611
|29,30889
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:17:07 13-10-2025
|39,18639
|28,18611
|7,58
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:17:05 13-10-2025
|39,2185
|28,2617
|16,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:15:19 13-10-2025
|39,20083
|28,10444
|8,14
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:58:01 13-10-2025
|38,21306
|38,06056
|6,88
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:45:36 13-10-2025
|39,21
|28,13444
|6,96
|2,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:45:36 13-10-2025
|39,1717
|28,122
|13,6
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:29:53 13-10-2025
|39,15389
|28,21917
|6,54
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:29:53 13-10-2025
|39,1702
|28,1695
|14,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:27:09 13-10-2025
|39,22528
|28,15444
|6,96
|1,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:27:08 13-10-2025
|39,262
|28,1047
|22,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:04 13-10-2025
|39,17222
|28,08361
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:21:03 13-10-2025
|39,1475
|28,0983
|17,6
|1,3
|Nazilli (Aydın)
|17:13:55 13-10-2025
|37,99361
|28,44667
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:40:31 13-10-2025
|39,12333
|28,2075
|7,01
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:19:04 13-10-2025
|39,18472
|28,18389
|10,77
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:19:04 13-10-2025
|39,1945
|28,1062
|10
|2
|EGE DENIZI
|15:55:15 13-10-2025
|35,7732
|25,4838
|9,7
|3,5
|Ege Denizi
|15:55:09 13-10-2025
|35,62222
|25,72694
|7
|3,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:32:14 13-10-2025
|39,112
|28,1507
|2,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:32:13 13-10-2025
|39,1475
|28,21722
|5,35
|1,3
|Eşme (Uşak)
|15:26:42 13-10-2025
|38,48889
|29,14583
|9,73
|1,3
|GUMUSKOL-ULUBEY (USAK)
|15:26:40 13-10-2025
|38,4753
|29,151
|2,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:08:09 13-10-2025
|39,22722
|28,98833
|7,08
|1,1
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|15:08:09 13-10-2025
|39,2248
|29,0833
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|15:03:18 13-10-2025
|39,25389
|28,9925
|8,82
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:03:17 13-10-2025
|39,2483
|28,9662
|11,1
|1,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|14:56:12 13-10-2025
|39,2695
|29,008
|7,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:34:12 13-10-2025
|39,17056
|28,18889
|6,81
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:34:12 13-10-2025
|39,1592
|28,1732
|8,8
|1,5
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:33:42 13-10-2025
|39,2098
|28,9307
|15,5
|1
|Ege Denizi - [10.89 km] Dikili (İzmir)
|13:56:11 13-10-2025
|38,855
|26,80472
|9,05
|1,7
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:56:10 13-10-2025
|38,8213
|26,8898
|5,1
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:47:30 13-10-2025
|39,251
|29,0338
|10
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:45:39 13-10-2025
|39,19167
|28,2425
|5,65
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:45:39 13-10-2025
|39,1745
|28,2237
|13
|2,1
|GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)
|13:40:10 13-10-2025
|40,2637
|31,6728
|8,1
|1,9
|Ayaş (Ankara)
|13:40:06 13-10-2025
|40,04111
|32,12694
|12,83
|1,9
|Kırkağaç (Manisa)
|13:33:59 13-10-2025
|39,19389
|27,95
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:25:26 13-10-2025
|39,39889
|27,985
|7,25
|1,2
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:01:20 13-10-2025
|39,6775
|29,47472
|6,76
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:00:51 13-10-2025
|39,63944
|29,43833
|8,26
|0,9
|GEVREKLER-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:00:48 13-10-2025
|39,5325
|28,9935
|5,3
|1,3
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:48:03 13-10-2025
|37,0642
|28,5675
|17,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|12:47:56 13-10-2025
|39,26472
|29,03389
|11,85
|1,2
|Marmara Denizi - [02.61 km] Merkez (Yalova)
|12:34:15 13-10-2025
|40,66861
|29,22611
|10,94
|2
|KORU-CINARCIK (YALOVA)
|12:34:15 13-10-2025
|40,6717
|29,2023
|0
|2,3
|Simav (Kütahya)
|12:29:00 13-10-2025
|39,23861
|29,02694
|16,89
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:26:35 13-10-2025
|39,221
|28,9963
|22,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:08:29 13-10-2025
|39,26056
|28,09194
|14,44
|2,9
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:08:29 13-10-2025
|39,2645
|28,0867
|12,1
|3
|Merkez (Bolu)
|11:39:15 13-10-2025
|40,85194
|31,61222
|8,72
|2
|CUKUROREN-(BOLU)
|11:39:15 13-10-2025
|40,8453
|31,6328
|4,9
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:34:38 13-10-2025
|39,2588
|28,9752
|5,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|11:34:37 13-10-2025
|39,25
|28,95
|16,36
|2,1
|Simav (Kütahya)
|11:31:05 13-10-2025
|39,25528
|28,92556
|8,08
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:31:05 13-10-2025
|39,231
|28,9575
|14,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:28:12 13-10-2025
|39,25194
|28,95139
|12,19
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:28:12 13-10-2025
|39,2417
|28,9582
|4,1
|2,4
|Marmara Denizi - [16.26 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|10:53:12 13-10-2025
|40,82611
|27,89694
|6,98
|1,6
|MARMARA DENIZI
|10:53:12 13-10-2025
|40,8357
|27,8712
|9,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:48:22 13-10-2025
|39,305
|27,99056
|7
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:48:22 13-10-2025
|39,2403
|28,059
|6,9
|2,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:48:10 13-10-2025
|39,2403
|29,0425
|12,7
|1,7
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|10:07:46 13-10-2025
|39,1787
|28,0358
|12,3
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:07:45 13-10-2025
|39,19333
|28,06917
|8,44
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:48 13-10-2025
|39,27139
|28,13111
|5,96
|1,1
|Simav (Kütahya)
|09:43:31 13-10-2025
|39,29028
|28,97278
|7,08
|1,1
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:43:30 13-10-2025
|39,3028
|28,934
|21,5
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:26:56 13-10-2025
|39,2375
|29,0477
|11,3
|1,4
|YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:24:10 13-10-2025
|39,1153
|29,0008
|11,9
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:18:25 13-10-2025
|39,27528
|28,96
|15,12
|2,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:18:25 13-10-2025
|39,2513
|28,9452
|3,8
|3,1
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|09:11:45 13-10-2025
|39,1853
|27,961
|4,2
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:05:18 13-10-2025
|39,1372
|28,1548
|11,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:05:17 13-10-2025
|39,17417
|28,17917
|12,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:57:42 13-10-2025
|39,08389
|28,17778
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:54:30 13-10-2025
|39,2403
|29,0365
|11,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:54:29 13-10-2025
|39,24861
|28,90111
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:43:59 13-10-2025
|39,26861
|28,04944
|10,29
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:43:59 13-10-2025
|39,2338
|28,0308
|8,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:42:07 13-10-2025
|39,19111
|28,18611
|7,22
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:42:07 13-10-2025
|39,1242
|28,2552
|16
|1,5
|Simav (Kütahya)
|08:31:58 13-10-2025
|39,26722
|28,95306
|7,06
|1,4
|Kale (Malatya)
|08:25:53 13-10-2025
|38,33583
|38,80361
|6,95
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:24:49 13-10-2025
|39,23722
|28,99306
|7,73
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:24:48 13-10-2025
|39,244
|29,0133
|10,6
|2,3
|Simav (Kütahya)
|07:18:17 13-10-2025
|39,22778
|29,015
|7,08
|1,2
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|07:18:17 13-10-2025
|39,1823
|29,1075
|10,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|07:16:19 13-10-2025
|39,25139
|28,92
|7,11
|1,1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:16:19 13-10-2025
|39,2478
|28,9263
|11,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|07:05:03 13-10-2025
|39,255
|28,91806
|6,45
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:05:02 13-10-2025
|39,2552
|28,9217
|11
|1,7
|Simav (Kütahya)
|07:03:56 13-10-2025
|39,24889
|28,91889
|9,35
|1,2
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:03:56 13-10-2025
|39,2437
|28,9155
|10,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:55:16 13-10-2025
|39,11722
|28,18361
|7,08
|1,4
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|06:55:14 13-10-2025
|39,1267
|28,0888
|12
|1,5
|Simav (Kütahya)
|06:43:28 13-10-2025
|39,25111
|28,92917
|10,62
|3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:43:28 13-10-2025
|39,2678
|28,915
|3,5
|3,2
|Yığılca (Düzce)
|06:29:01 13-10-2025
|40,84306
|31,5075
|10,55
|1,4
|Simav (Kütahya)
|06:19:24 13-10-2025
|39,25694
|29,01056
|10,97
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:15:48 13-10-2025
|39,1925
|28,20639
|7,05
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:15:48 13-10-2025
|39,1925
|28,1088
|13,7
|1,3
|MALAZ-GORDES (MANISA)
|06:05:18 13-10-2025
|39,034
|28,3038
|12,6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:05:17 13-10-2025
|39,16444
|28,21611
|6,21
|1
|Marmara Denizi - [10.43 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|05:54:32 13-10-2025
|40,83444
|27,57417
|6,92
|1,9
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|05:54:32 13-10-2025
|40,8168
|27,5813
|15,5
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:48:50 13-10-2025
|37,98389
|36,42278
|6,95
|1,6
|FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:48:49 13-10-2025
|37,9457
|36,4163
|5
|1,4
|Ege Denizi - [35.97 km] Datça (Muğla)
|05:19:40 13-10-2025
|36,53361
|27,09806
|8,21
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:15:48 13-10-2025
|39,25194
|28,98778
|7,69
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:18:05 13-10-2025
|39,25472
|28,92528
|7,63
|1,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:18:05 13-10-2025
|39,2433
|28,9393
|11,4
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:13:51 13-10-2025
|37,14028
|36,93972
|6,96
|1,8
|IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)
|04:13:51 13-10-2025
|37,157
|36,9882
|5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|04:02:09 13-10-2025
|39,24806
|28,98528
|7,05
|0,8
|KIYRA-ULA (MUGLA)
|03:53:37 13-10-2025
|37,1097
|28,5628
|8,4
|1,9
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:46:07 13-10-2025
|39,2397
|28,9473
|11,9
|1,3
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:32:03 13-10-2025
|39,2453
|28,123
|9,8
|2,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:24:34 13-10-2025
|39,2598
|28,9202
|5,4
|2,6
|Simav (Kütahya)
|03:03:58 13-10-2025
|39,22639
|28,95111
|7
|3,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:03:58 13-10-2025
|39,2567
|28,9938
|5,2
|3,8
|Simav (Kütahya)
|02:57:51 13-10-2025
|39,23722
|28,96167
|12,98
|2,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|02:57:51 13-10-2025
|39,2668
|28,9277
|2,8
|2,6
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|02:47:49 13-10-2025
|39,1952
|27,991
|11,2
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:45:44 13-10-2025
|39,2513
|28,9868
|12,2
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:44:49 13-10-2025
|39,2405
|29,01
|11,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|02:40:08 13-10-2025
|39,2
|28,98417
|10,27
|1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|02:40:08 13-10-2025
|39,2095
|28,9288
|16
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:33:51 13-10-2025
|39,22639
|28,98417
|7,89
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:33:51 13-10-2025
|39,2412
|29,0232
|10,5
|1,5
|Savaştepe (Balıkesir)
|02:13:05 13-10-2025
|39,4975
|27,67083
|7
|1,2
|YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|02:13:02 13-10-2025
|39,372
|27,7973
|17
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:56:53 13-10-2025
|39,10889
|28,20611
|7,88
|1,1
|Hazar Gölü - [03.20 km] Sivrice (Elazığ)
|01:55:30 13-10-2025
|38,46806
|39,33833
|7
|1,3
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|01:55:29 13-10-2025
|38,4828
|39,3135
|6,9
|1,4
|Simav (Kütahya)
|01:18:01 13-10-2025
|39,23056
|28,92472
|7
|2,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:18:01 13-10-2025
|39,2632
|28,917
|5,3
|2,8
|Simav (Kütahya)
|01:16:41 13-10-2025
|39,23333
|28,84139
|7
|2,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:16:30 13-10-2025
|39,2635
|28,9192
|7,2
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|01:13:04 13-10-2025
|38,32889
|38,81333
|6,99
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:07:46 13-10-2025
|39,17722
|28,24028
|5,17
|1,5
