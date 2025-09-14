Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Eylül 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

14 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:48 14-09-2025 39,1405 28,2718 13 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:48 14-09-2025 39,19639 28,18333 6,24 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:27 14-09-2025 39,19889 28,27583 4,65 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:57 14-09-2025 39,14722 28,20472 7 1
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 01:07:01 14-09-2025 39,1948 27,9918 8,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:01 14-09-2025 39,20583 28,04639 6,39 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:04 14-09-2025 39,20472 28,03889 7,82 3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:58:03 14-09-2025 39,1965 28,0212 9,7 3,1
Çayırlı (Erzincan) 00:57:22 14-09-2025 39,89667 39,75167 7,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:40 14-09-2025 39,24083 28,28889 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:06 14-09-2025 39,25 28,05889 7 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:52:05 14-09-2025 39,2387 28,0087 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:59 14-09-2025 39,24972 28,29444 7 1,7
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:59 14-09-2025 39,2388 28,3118 7,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:47 14-09-2025 39,1875 28,26833 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:40:47 14-09-2025 39,1693 28,2415 15,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:09 14-09-2025 39,1975 28,14 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:20 14-09-2025 39,15556 28,1725 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:24:02 14-09-2025 39,25694 28,31417 7 1,7
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:02 14-09-2025 39,2433 28,3062 11,6 1,8
Sivrice (Elazığ) 00:17:35 14-09-2025 38,39333 38,96056 11,56 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:31 13-09-2025 39,19972 28,25222 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:07 13-09-2025 39,16528 28,18417 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:07 13-09-2025 39,1712 28,1632 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:13 13-09-2025 39,24528 28,06361 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:04 13-09-2025 39,17722 28,24194 7 1,1
Kale (Malatya) 23:01:14 13-09-2025 38,35611 38,87556 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:24 13-09-2025 39,17611 28,17028 6,08 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:24 13-09-2025 39,1575 28,1597 11,8 2,1
Yüksekova (Hakkari) 22:45:41 13-09-2025 37,59639 44,09222 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:54 13-09-2025 39,17889 28,27222 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:54 13-09-2025 39,1657 28,2447 12,5 2,1
Aziziye (Erzurum) 22:42:07 13-09-2025 39,98972 41,16111 15,87 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:35 13-09-2025 39,19917 28,15667 7 1,2
Seydikemer (Muğla) 22:16:52 13-09-2025 36,89306 29,60028 12,75 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:37 13-09-2025 39,26028 28,05944 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:50 13-09-2025 39,1725 28,18306 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:49 13-09-2025 39,1927 28,1727 11,5 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:16 13-09-2025 39,1987 28,25 10,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:15 13-09-2025 39,18472 28,25167 5,75 1,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [32.03 km] Çıldır (Ardahan) 21:54:46 13-09-2025 41,26306 43,67167 9,21 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:07 13-09-2025 39,23167 28,19083 7 1,4
Pütürge (Malatya) 21:29:33 13-09-2025 38,27889 38,82611 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:50 13-09-2025 39,23389 28,18167 7 1,1
Manyas (Balıkesir) 21:24:27 13-09-2025 40,03417 28,07722 7,01 1,1
MANYAS (BALIKESIR) 21:24:26 13-09-2025 40,0518 27,9822 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:55:03 13-09-2025 39,185 28,25333 7 1,2
Başmakçı (Afyonkarahisar) 20:50:08 13-09-2025 37,91833 30,06583 6,97 1,7
Simav (Kütahya) 20:47:02 13-09-2025 39,26972 28,99667 9,89 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:45:56 13-09-2025 39,2175 28,22861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:48 13-09-2025 39,23361 28,16722 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:48 13-09-2025 39,2105 28,2507 12,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:25:13 13-09-2025 39,22972 28,16417 7 2,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:25:13 13-09-2025 39,2237 28,1597 12,7 2,9
Pütürge (Malatya) 20:20:21 13-09-2025 38,28778 38,75278 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:44 13-09-2025 39,24444 28,05111 7 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:44 13-09-2025 39,2262 28,0322 8,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:21 13-09-2025 39,21167 28,10333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:20 13-09-2025 39,16444 28,17583 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:44 13-09-2025 39,18806 28,16778 5,4 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:44 13-09-2025 39,1713 28,1447 10,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:22 13-09-2025 39,24417 28,05139 7 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:21 13-09-2025 39,2215 28,0793 14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:52 13-09-2025 39,1875 28,18333 7 1,3
Simav (Kütahya) 19:46:54 13-09-2025 39,24444 28,98944 11,24 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:46:54 13-09-2025 39,2455 29,015 11,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:29 13-09-2025 39,26 28,045 7,49 3,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:30:29 13-09-2025 39,241 28,0068 15 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:35 13-09-2025 39,20861 28,11194 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:54 13-09-2025 39,17972 28,20111 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:15:54 13-09-2025 39,1713 28,1642 11,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:10 13-09-2025 39,26917 28,10389 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:56 13-09-2025 39,18417 28,23917 4,37 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:12 13-09-2025 39,2675 28,18 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:53 13-09-2025 39,20917 28,27972 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:14 13-09-2025 39,18361 28,17167 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:50:14 13-09-2025 39,1947 28,16 15,4 1,8
Pütürge (Malatya) 18:49:26 13-09-2025 38,26944 38,71389 11,52 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:30:03 13-09-2025 39,24 28,17944 7 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:02 13-09-2025 39,2385 28,1652 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:00 13-09-2025 39,22472 28,16667 9,47 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 18:24:59 13-09-2025 39,2302 28,1665 11,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:25 13-09-2025 39,20056 28,16889 12,42 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:25 13-09-2025 39,1993 28,1688 12,6 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:04:24 13-09-2025 39,20167 28,05056 4,13 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 17:56:06 13-09-2025 39,48917 28,13833 6,97 1,6
Palu (Elazığ) 17:52:54 13-09-2025 38,60472 39,74667 12,11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:23 13-09-2025 39,18167 28,25889 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:23 13-09-2025 39,1735 28,2455 10,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:30 13-09-2025 39,25278 28,04194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:11:48 13-09-2025 39,18361 28,27278 5,53 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:09:56 13-09-2025 39,20694 28,19778 14,2 1,3
Kalecik (Ankara) 16:56:58 13-09-2025 40,23639 33,38722 7,01 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:21 13-09-2025 39,23167 28,04694 7 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:56:21 13-09-2025 39,2227 28,0593 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:02 13-09-2025 39,15861 28,20611 6,85 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:02 13-09-2025 39,1467 28,1693 16,4 1,6
Vezirköprü (Samsun) 16:28:52 13-09-2025 41,03889 35,41528 7,02 2,1
ELALDI-VEZIRKOPRU (SAMSUN) 16:28:51 13-09-2025 41,0188 35,4598 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:03 13-09-2025 39,19611 28,17639 10,56 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:02 13-09-2025 39,154 28,0868 11,5 1,5
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:41 13-09-2025 39,2497 27,9487 6,4 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:22:06 13-09-2025 39,2517 28,0873 7,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:22:05 13-09-2025 39,25417 28,10444 5,94 2,1
Ege Denizi - [24.09 km] Karaburun (İzmir) 15:17:35 13-09-2025 38,81583 26,21833 27,5 2,2
EGE DENIZI 15:17:32 13-09-2025 38,7428 26,0292 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:22 13-09-2025 39,2775 28,09028 4,39 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:22 13-09-2025 39,2393 28,0672 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:52 13-09-2025 39,25306 28,07139 7 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 14:52:52 13-09-2025 39,1948 27,971 17,3 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:03 13-09-2025 39,1902 28,2742 7,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:02 13-09-2025 39,18861 28,2375 7,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:55 13-09-2025 39,15444 28,24139 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:27:54 13-09-2025 39,1442 28,2087 17,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:40 13-09-2025 39,25417 28,13306 6,44 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:39 13-09-2025 39,1697 28,1227 13,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:42 13-09-2025 39,18889 28,22639 7,03 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:42 13-09-2025 39,158 28,1828 14,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:42 13-09-2025 39,15389 28,15833 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:41 13-09-2025 39,1565 28,1693 10,3 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:17 13-09-2025 39,1702 28,19 10,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:16 13-09-2025 39,19972 28,26278 6,31 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:04:42 13-09-2025 39,46 28,12694 7 1,5
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:04:42 13-09-2025 39,4522 28,1858 13,3 1,8
BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) 12:49:29 13-09-2025 39,0445 28,0085 10,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:28 13-09-2025 39,23361 28,10833 5,45 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:30 13-09-2025 39,1567 28,1752 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:29 13-09-2025 39,21944 28,23528 7,83 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:41 13-09-2025 39,171 28,2377 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:40 13-09-2025 39,17361 28,26944 5,58 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:35 13-09-2025 39,17917 28,26139 6,61 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:28:35 13-09-2025 39,1915 28,2618 18,3 1,5
Emet (Kütahya) 12:26:58 13-09-2025 39,27778 29,18111 8,35 1,7
HISARCIK (KUTAHYA) 12:26:57 13-09-2025 39,2527 29,2183 12,7 2,1
Köprüköy (Erzurum) 12:25:33 13-09-2025 39,90194 41,94139 7 1,8
AYYILDIZ-OLTU (ERZURUM) 12:25:24 13-09-2025 40,4477 42,0362 12,7 1,5
Merkez (Kırşehir) 12:24:41 13-09-2025 39,15889 34,04583 7 1,1
Çankaya (Ankara) 12:21:09 13-09-2025 39,77417 33,00361 6,91 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:59 13-09-2025 39,20972 28,10056 7,44 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:20:59 13-09-2025 39,1923 28,0637 8,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:23 13-09-2025 39,21833 28,09167 6,56 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:23 13-09-2025 39,1973 28,0688 8,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:27 13-09-2025 39,21806 28,20722 7 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:26 13-09-2025 39,2657 28,1123 6,5 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:44:47 13-09-2025 34,9628 24,221 26,7 4,1
Akdeniz 11:44:46 13-09-2025 34,71528 24,67222 7,1 4,1
AKDENIZ 11:43:26 13-09-2025 36,0567 28,6557 5,4 2,3
Akdeniz - [71.23 km] Seydikemer (Muğla) 11:43:25 13-09-2025 36,00917 28,57806 7,58 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:06 13-09-2025 39,1825 28,2745 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:34:30 13-09-2025 39,1825 28,25333 5,9 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:34:30 13-09-2025 39,1958 28,2273 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:38 13-09-2025 39,18889 28,25056 5,89 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:37 13-09-2025 39,1708 28,2375 10,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:31:17 13-09-2025 39,18944 28,25278 8,18 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:17 13-09-2025 39,1778 28,242 12,4 3
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:08 13-09-2025 39,18583 28,16806 4,97 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:08 13-09-2025 39,1747 28,191 14 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:04 13-09-2025 39,22389 28,15806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:52 13-09-2025 39,22389 28,11472 9,47 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:18:52 13-09-2025 39,2157 28,0722 9,8 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:03:41 13-09-2025 39,1592 28,2002 17,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:55 13-09-2025 39,1248 28,1332 14,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:37 13-09-2025 39,21056 28,07 7 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:36 13-09-2025 39,2635 28,0673 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:00 13-09-2025 39,20528 28,19 10,31 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:00 13-09-2025 39,1308 28,1852 20,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:23:18 13-09-2025 39,21444 28,12028 4,25 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:28 13-09-2025 39,19917 28,25583 6,75 1,2
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 09:59:57 13-09-2025 37,8837 36,2328 9,7 3,3
Saimbeyli (Adana) 09:59:56 13-09-2025 37,83417 36,25 7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:36 13-09-2025 39,18556 28,20833 9,05 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:57 13-09-2025 39,20556 28,17806 9,75 1
Kale (Malatya) 09:44:03 13-09-2025 38,33889 38,78556 11,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:32 13-09-2025 39,1925 28,25694 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:32 13-09-2025 39,1773 28,2423 11,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:25 13-09-2025 39,21111 28,09333 6,62 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:30:25 13-09-2025 39,214 28,0803 8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:39 13-09-2025 39,19806 28,22056 8,83 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:27:39 13-09-2025 39,1773 28,2335 5,1 2,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:13 13-09-2025 39,2255 28,2598 14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:23:12 13-09-2025 39,24472 28,26306 6,95 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:00:59 13-09-2025 39,23333 28,08583 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:48 13-09-2025 39,22389 28,14694 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:46 13-09-2025 39,2118 28,2348 22,2 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:46:01 13-09-2025 39,2245 28,0937 7,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:00 13-09-2025 39,23667 28,13028 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:38 13-09-2025 39,18694 28,22361 7 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:13:45 13-09-2025 39,1723 28,273 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:13:44 13-09-2025 39,18861 28,22694 9,55 1,1
Delice (Kırıkkale) 08:11:31 13-09-2025 39,92944 33,97028 9,37 1,2
Doğanşehir (Malatya) 08:01:13 13-09-2025 38,05139 37,58333 6,92 1,6
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 08:01:13 13-09-2025 38,0483 37,5397 6,8 1,7
Çankaya (Ankara) 08:00:38 13-09-2025 39,77389 33,05972 6,99 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:42 13-09-2025 39,2445 28,0347 9,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:41 13-09-2025 39,24 28,05639 5,83 2,3
HASDUMEN-SERIK (ANTALYA) 07:51:13 13-09-2025 37,2557 31,0373 102,6 2
Serik (Antalya) 07:51:11 13-09-2025 37,28778 31,01722 31,48 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:44:58 13-09-2025 39,23861 28,08306 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:44:58 13-09-2025 39,2538 28,1588 11,1 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:59 13-09-2025 39,1413 28,1877 9,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:58 13-09-2025 39,22583 28,20694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:37:51 13-09-2025 39,18861 28,13361 7,6 1,2
Simav (Kütahya) 07:29:01 13-09-2025 39,25389 28,97056 7,18 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:28:51 13-09-2025 39,246 29,0395 3,1 1,3
Simav (Kütahya) 07:28:50 13-09-2025 39,25389 28,94528 7 1,3
Oltu (Erzurum) 07:20:10 13-09-2025 40,40889 42,01778 5,35 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:49 13-09-2025 39,18389 28,22472 6,08 1,4
Ahlat (Bitlis) 07:06:00 13-09-2025 38,87167 42,41167 7 1,7
YUVADAMI-AHLAT (BITLIS) 07:05:59 13-09-2025 38,8445 42,4588 19,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:53 13-09-2025 39,20361 28,24167 5,84 1,8
Sincik (Adıyaman) 07:01:22 13-09-2025 38,13833 38,55472 6,99 1,9
ULUKOY-(MALATYA) 07:01:22 13-09-2025 38,1813 38,5385 5,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:12 13-09-2025 39,20694 28,135 7,52 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:54 13-09-2025 39,20667 28,005 7 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 06:53:54 13-09-2025 39,2153 27,9765 10,9 1,8
KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) 06:46:18 13-09-2025 39,5137 26,2535 7,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:49 13-09-2025 39,14028 28,19361 7 1,2
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:08 13-09-2025 39,3137 28,059 5,3 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:38 13-09-2025 39,1572 28,2138 14,8 1,3
Darende (Malatya) 06:26:08 13-09-2025 38,50056 37,72194 7 2
ILICA-DARENDE (MALATYA) 06:26:08 13-09-2025 38,5067 37,7085 4,8 1,3
Beypazarı (Ankara) 06:21:24 13-09-2025 40,20194 31,74056 7 2,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 06:21:24 13-09-2025 40,1928 31,7425 10,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:21 13-09-2025 39,19833 28,23806 7,61 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:21 13-09-2025 39,1738 28,2202 16,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:45 13-09-2025 39,18444 28,23944 7,76 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:00:45 13-09-2025 39,183 28,2275 14,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:52 13-09-2025 39,22528 28,18611 7 1,9
Simav (Kütahya) 05:43:11 13-09-2025 39,23472 29,00667 10,22 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:43:11 13-09-2025 38,10222 37,23972 6,99 2
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:43:10 13-09-2025 38,1105 37,252 5 1,9
Sivrice (Elazığ) 05:39:21 13-09-2025 38,35167 38,97028 7,04 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:36 13-09-2025 39,20278 28,24 7,84 0,9
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 05:34:45 13-09-2025 39,1772 27,9582 11,2 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:25 13-09-2025 39,1595 28,1542 11,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:24 13-09-2025 39,18361 28,14611 7,16 1,2
Haliliye (Şanlıurfa) 05:22:49 13-09-2025 37,16083 39,21028 5,54 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 05:22:20 13-09-2025 38,07639 38,385 8,46 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:47 13-09-2025 39,24167 28,20528 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:15 13-09-2025 39,24278 28,06389 7 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:14 13-09-2025 39,2218 28,0123 7,5 1,9
Kalecik (Ankara) 05:12:27 13-09-2025 40,33861 33,5725 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:52 13-09-2025 39,18639 28,17694 7 0,9
EGE DENIZI 05:09:52 13-09-2025 36,1475 25,4338 13,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:59 13-09-2025 39,19417 28,245 7,29 1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:03:09 13-09-2025 39,221 28,1562 7,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:57:46 13-09-2025 39,2275 28,14972 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:46 13-09-2025 39,218 28,1717 11,2 1,5
Battalgazi (Malatya) 04:52:33 13-09-2025 38,20389 38,60639 7,02 1,5
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 04:52:33 13-09-2025 38,2142 38,6182 3,2 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:57 13-09-2025 39,1828 28,2538 9,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:56 13-09-2025 39,18833 28,21889 9,13 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:32 13-09-2025 39,19639 28,15194 4,45 0,9
EGE DENIZI 04:24:31 13-09-2025 36,7023 25,5947 4,9 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:22:56 13-09-2025 39,1092 28,2938 13,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:54 13-09-2025 39,195 28,24694 6,78 1,1
KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) 04:19:27 13-09-2025 36,7883 29,0488 21,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:18:30 13-09-2025 39,19056 28,15694 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:30 13-09-2025 39,189 28,1708 11,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:53 13-09-2025 39,20889 28,245 10,15 1,1
CICEKLI-GORDES (MANISA) 04:16:53 13-09-2025 39,0793 28,2233 5 1,4
Pütürge (Malatya) 04:11:46 13-09-2025 38,25806 38,75528 10,44 1,6
CANAKCI-KALE (MALATYA) 04:11:45 13-09-2025 38,3155 38,7683 19,2 1,4
Akhisar (Manisa) 04:07:36 13-09-2025 38,94139 27,99 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:57:12 13-09-2025 39,24222 28,2 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:12 13-09-2025 39,2035 28,1435 7,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:45 13-09-2025 39,20806 28,12056 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:51 13-09-2025 39,21083 28,15528 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:50 13-09-2025 39,1902 28,1893 10 1,6
KARAGOZ-(MALATYA) 03:37:22 13-09-2025 38,292 38,3123 11,3 0,8
Merkez (Çankırı) 03:28:03 13-09-2025 40,57194 33,97222 7,06 1,7
ALTINLI-(CANKIRI) 03:28:02 13-09-2025 40,5517 33,964 2,7 1,9
BAHCEICI-GURUN (SIVAS) 03:16:51 13-09-2025 38,7413 37,38 13,1 1,3
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 03:14:53 13-09-2025 38,3132 27,2457 17,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:29 13-09-2025 39,15806 28,21611 7 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:29 13-09-2025 39,183 28,225 5,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:26 13-09-2025 39,22028 28,17306 5,44 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:08:26 13-09-2025 39,1753 28,1477 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:56 13-09-2025 39,22028 28,21722 10,23 1
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) 03:00:30 13-09-2025 38,5008 37,3975 3,1 1,2
KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) 02:51:28 13-09-2025 39,0957 27,9765 12,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:27 13-09-2025 39,23528 28,20694 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:43 13-09-2025 39,18583 28,15861 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:43 13-09-2025 39,1765 28,1785 15,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:27 13-09-2025 39,15722 28,2025 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:26 13-09-2025 39,1818 28,204 13,1 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 02:40:17 13-09-2025 38,17083 36,86722 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:31 13-09-2025 39,24639 28,01944 7 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:31 13-09-2025 39,2505 28,0137 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:22 13-09-2025 39,16111 28,16139 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 02:14:54 13-09-2025 38,38778 38,94694 11,34 1,8
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 02:14:54 13-09-2025 38,4032 38,9387 6,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:43 13-09-2025 39,27056 28,14861 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:37 13-09-2025 39,17611 28,20611 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:37 13-09-2025 39,1233 28,2393 17,6 1,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:08:17 13-09-2025 39,1632 28,0067 9,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:25 13-09-2025 39,16694 28,23722 5,08 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:25 13-09-2025 39,1772 28,2212 10,9 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.23 km] Selçuk (İzmir) 02:00:01 13-09-2025 37,93556 27,23917 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:00:01 13-09-2025 37,8937 27,1452 5,5 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:48 14-09-2025 39,1405 28,2718 13 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:48 14-09-2025 39,19639 28,18333 6,24 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:27 14-09-2025 39,19889 28,27583 4,65 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:57 14-09-2025 39,14722 28,20472 7 1
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 01:07:01 14-09-2025 39,1948 27,9918 8,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:01 14-09-2025 39,20583 28,04639 6,39 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:04 14-09-2025 39,20472 28,03889 7,82 3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:58:03 14-09-2025 39,1965 28,0212 9,7 3,1
Çayırlı (Erzincan) 00:57:22 14-09-2025 39,89667 39,75167 7,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:40 14-09-2025 39,24083 28,28889 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:06 14-09-2025 39,25 28,05889 7 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:52:05 14-09-2025 39,2387 28,0087 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:59 14-09-2025 39,24972 28,29444 7 1,7
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:59 14-09-2025 39,2388 28,3118 7,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:47 14-09-2025 39,1875 28,26833 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:40:47 14-09-2025 39,1693 28,2415 15,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:09 14-09-2025 39,1975 28,14 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:20 14-09-2025 39,15556 28,1725 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:24:02 14-09-2025 39,25694 28,31417 7 1,7
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:02 14-09-2025 39,2433 28,3062 11,6 1,8
Sivrice (Elazığ) 00:17:35 14-09-2025 38,39333 38,96056 11,56 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:31 13-09-2025 39,19972 28,25222 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:07 13-09-2025 39,16528 28,18417 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:07 13-09-2025 39,1712 28,1632 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:13 13-09-2025 39,24528 28,06361 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:04 13-09-2025 39,17722 28,24194 7 1,1
Kale (Malatya) 23:01:14 13-09-2025 38,35611 38,87556 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:24 13-09-2025 39,17611 28,17028 6,08 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:24 13-09-2025 39,1575 28,1597 11,8 2,1
Yüksekova (Hakkari) 22:45:41 13-09-2025 37,59639 44,09222 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:54 13-09-2025 39,17889 28,27222 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:54 13-09-2025 39,1657 28,2447 12,5 2,1
Aziziye (Erzurum) 22:42:07 13-09-2025 39,98972 41,16111 15,87 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:35 13-09-2025 39,19917 28,15667 7 1,2
Seydikemer (Muğla) 22:16:52 13-09-2025 36,89306 29,60028 12,75 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:37 13-09-2025 39,26028 28,05944 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:50 13-09-2025 39,1725 28,18306 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:49 13-09-2025 39,1927 28,1727 11,5 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:16 13-09-2025 39,1987 28,25 10,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:15 13-09-2025 39,18472 28,25167 5,75 1,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [32.03 km] Çıldır (Ardahan) 21:54:46 13-09-2025 41,26306 43,67167 9,21 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:07 13-09-2025 39,23167 28,19083 7 1,4
Pütürge (Malatya) 21:29:33 13-09-2025 38,27889 38,82611 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:50 13-09-2025 39,23389 28,18167 7 1,1
Manyas (Balıkesir) 21:24:27 13-09-2025 40,03417 28,07722 7,01 1,1
MANYAS (BALIKESIR) 21:24:26 13-09-2025 40,0518 27,9822 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:55:03 13-09-2025 39,185 28,25333 7 1,2
Başmakçı (Afyonkarahisar) 20:50:08 13-09-2025 37,91833 30,06583 6,97 1,7
Simav (Kütahya) 20:47:02 13-09-2025 39,26972 28,99667 9,89 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:45:56 13-09-2025 39,2175 28,22861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:48 13-09-2025 39,23361 28,16722 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:48 13-09-2025 39,2105 28,2507 12,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:25:13 13-09-2025 39,22972 28,16417 7 2,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:25:13 13-09-2025 39,2237 28,1597 12,7 2,9
Pütürge (Malatya) 20:20:21 13-09-2025 38,28778 38,75278 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:44 13-09-2025 39,24444 28,05111 7 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:44 13-09-2025 39,2262 28,0322 8,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:21 13-09-2025 39,21167 28,10333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:20 13-09-2025 39,16444 28,17583 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:44 13-09-2025 39,18806 28,16778 5,4 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:44 13-09-2025 39,1713 28,1447 10,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:22 13-09-2025 39,24417 28,05139 7 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:21 13-09-2025 39,2215 28,0793 14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:52 13-09-2025 39,1875 28,18333 7 1,3
Simav (Kütahya) 19:46:54 13-09-2025 39,24444 28,98944 11,24 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:46:54 13-09-2025 39,2455 29,015 11,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:29 13-09-2025 39,26 28,045 7,49 3,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:30:29 13-09-2025 39,241 28,0068 15 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:35 13-09-2025 39,20861 28,11194 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:54 13-09-2025 39,17972 28,20111 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:15:54 13-09-2025 39,1713 28,1642 11,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:10 13-09-2025 39,26917 28,10389 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:56 13-09-2025 39,18417 28,23917 4,37 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:12 13-09-2025 39,2675 28,18 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:53 13-09-2025 39,20917 28,27972 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:14 13-09-2025 39,18361 28,17167 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:50:14 13-09-2025 39,1947 28,16 15,4 1,8
Pütürge (Malatya) 18:49:26 13-09-2025 38,26944 38,71389 11,52 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:30:03 13-09-2025 39,24 28,17944 7 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:02 13-09-2025 39,2385 28,1652 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:00 13-09-2025 39,22472 28,16667 9,47 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 18:24:59 13-09-2025 39,2302 28,1665 11,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:25 13-09-2025 39,20056 28,16889 12,42 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:25 13-09-2025 39,1993 28,1688 12,6 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:04:24 13-09-2025 39,20167 28,05056 4,13 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 17:56:06 13-09-2025 39,48917 28,13833 6,97 1,6
Palu (Elazığ) 17:52:54 13-09-2025 38,60472 39,74667 12,11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:23 13-09-2025 39,18167 28,25889 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:23 13-09-2025 39,1735 28,2455 10,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:30 13-09-2025 39,25278 28,04194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:11:48 13-09-2025 39,18361 28,27278 5,53 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:09:56 13-09-2025 39,20694 28,19778 14,2 1,3
Kalecik (Ankara) 16:56:58 13-09-2025 40,23639 33,38722 7,01 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:21 13-09-2025 39,23167 28,04694 7 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:56:21 13-09-2025 39,2227 28,0593 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:02 13-09-2025 39,15861 28,20611 6,85 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:02 13-09-2025 39,1467 28,1693 16,4 1,6
Vezirköprü (Samsun) 16:28:52 13-09-2025 41,03889 35,41528 7,02 2,1
ELALDI-VEZIRKOPRU (SAMSUN) 16:28:51 13-09-2025 41,0188 35,4598 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:03 13-09-2025 39,19611 28,17639 10,56 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:02 13-09-2025 39,154 28,0868 11,5 1,5
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:41 13-09-2025 39,2497 27,9487 6,4 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:22:06 13-09-2025 39,2517 28,0873 7,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:22:05 13-09-2025 39,25417 28,10444 5,94 2,1
Ege Denizi - [24.09 km] Karaburun (İzmir) 15:17:35 13-09-2025 38,81583 26,21833 27,5 2,2
EGE DENIZI 15:17:32 13-09-2025 38,7428 26,0292 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:22 13-09-2025 39,2775 28,09028 4,39 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:22 13-09-2025 39,2393 28,0672 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:52 13-09-2025 39,25306 28,07139 7 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 14:52:52 13-09-2025 39,1948 27,971 17,3 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:03 13-09-2025 39,1902 28,2742 7,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:02 13-09-2025 39,18861 28,2375 7,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:55 13-09-2025 39,15444 28,24139 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:27:54 13-09-2025 39,1442 28,2087 17,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:40 13-09-2025 39,25417 28,13306 6,44 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:39 13-09-2025 39,1697 28,1227 13,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:42 13-09-2025 39,18889 28,22639 7,03 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:42 13-09-2025 39,158 28,1828 14,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:42 13-09-2025 39,15389 28,15833 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:41 13-09-2025 39,1565 28,1693 10,3 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:17 13-09-2025 39,1702 28,19 10,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:16 13-09-2025 39,19972 28,26278 6,31 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:04:42 13-09-2025 39,46 28,12694 7 1,5
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:04:42 13-09-2025 39,4522 28,1858 13,3 1,8
BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) 12:49:29 13-09-2025 39,0445 28,0085 10,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:28 13-09-2025 39,23361 28,10833 5,45 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:30 13-09-2025 39,1567 28,1752 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:29 13-09-2025 39,21944 28,23528 7,83 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:41 13-09-2025 39,171 28,2377 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:40 13-09-2025 39,17361 28,26944 5,58 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:35 13-09-2025 39,17917 28,26139 6,61 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:28:35 13-09-2025 39,1915 28,2618 18,3 1,5
Emet (Kütahya) 12:26:58 13-09-2025 39,27778 29,18111 8,35 1,7
HISARCIK (KUTAHYA) 12:26:57 13-09-2025 39,2527 29,2183 12,7 2,1
Köprüköy (Erzurum) 12:25:33 13-09-2025 39,90194 41,94139 7 1,8
AYYILDIZ-OLTU (ERZURUM) 12:25:24 13-09-2025 40,4477 42,0362 12,7 1,5
Merkez (Kırşehir) 12:24:41 13-09-2025 39,15889 34,04583 7 1,1
Çankaya (Ankara) 12:21:09 13-09-2025 39,77417 33,00361 6,91 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:59 13-09-2025 39,20972 28,10056 7,44 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:20:59 13-09-2025 39,1923 28,0637 8,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:23 13-09-2025 39,21833 28,09167 6,56 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:23 13-09-2025 39,1973 28,0688 8,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:27 13-09-2025 39,21806 28,20722 7 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:26 13-09-2025 39,2657 28,1123 6,5 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:44:47 13-09-2025 34,9628 24,221 26,7 4,1
Akdeniz 11:44:46 13-09-2025 34,71528 24,67222 7,1 4,1
AKDENIZ 11:43:26 13-09-2025 36,0567 28,6557 5,4 2,3
Akdeniz - [71.23 km] Seydikemer (Muğla) 11:43:25 13-09-2025 36,00917 28,57806 7,58 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:06 13-09-2025 39,1825 28,2745 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:34:30 13-09-2025 39,1825 28,25333 5,9 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:34:30 13-09-2025 39,1958 28,2273 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:38 13-09-2025 39,18889 28,25056 5,89 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:37 13-09-2025 39,1708 28,2375 10,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:31:17 13-09-2025 39,18944 28,25278 8,18 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:17 13-09-2025 39,1778 28,242 12,4 3
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:08 13-09-2025 39,18583 28,16806 4,97 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:08 13-09-2025 39,1747 28,191 14 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:04 13-09-2025 39,22389 28,15806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:52 13-09-2025 39,22389 28,11472 9,47 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:18:52 13-09-2025 39,2157 28,0722 9,8 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:03:41 13-09-2025 39,1592 28,2002 17,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:55 13-09-2025 39,1248 28,1332 14,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:37 13-09-2025 39,21056 28,07 7 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:36 13-09-2025 39,2635 28,0673 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:00 13-09-2025 39,20528 28,19 10,31 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:00 13-09-2025 39,1308 28,1852 20,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:23:18 13-09-2025 39,21444 28,12028 4,25 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:28 13-09-2025 39,19917 28,25583 6,75 1,2
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 09:59:57 13-09-2025 37,8837 36,2328 9,7 3,3
Saimbeyli (Adana) 09:59:56 13-09-2025 37,83417 36,25 7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:36 13-09-2025 39,18556 28,20833 9,05 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:57 13-09-2025 39,20556 28,17806 9,75 1
Kale (Malatya) 09:44:03 13-09-2025 38,33889 38,78556 11,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:32 13-09-2025 39,1925 28,25694 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:32 13-09-2025 39,1773 28,2423 11,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:25 13-09-2025 39,21111 28,09333 6,62 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:30:25 13-09-2025 39,214 28,0803 8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:39 13-09-2025 39,19806 28,22056 8,83 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:27:39 13-09-2025 39,1773 28,2335 5,1 2,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:13 13-09-2025 39,2255 28,2598 14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:23:12 13-09-2025 39,24472 28,26306 6,95 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:00:59 13-09-2025 39,23333 28,08583 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:48 13-09-2025 39,22389 28,14694 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:46 13-09-2025 39,2118 28,2348 22,2 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:46:01 13-09-2025 39,2245 28,0937 7,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:00 13-09-2025 39,23667 28,13028 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:38 13-09-2025 39,18694 28,22361 7 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:13:45 13-09-2025 39,1723 28,273 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:13:44 13-09-2025 39,18861 28,22694 9,55 1,1
Delice (Kırıkkale) 08:11:31 13-09-2025 39,92944 33,97028 9,37 1,2
Doğanşehir (Malatya) 08:01:13 13-09-2025 38,05139 37,58333 6,92 1,6
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 08:01:13 13-09-2025 38,0483 37,5397 6,8 1,7
Çankaya (Ankara) 08:00:38 13-09-2025 39,77389 33,05972 6,99 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:42 13-09-2025 39,2445 28,0347 9,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:41 13-09-2025 39,24 28,05639 5,83 2,3
HASDUMEN-SERIK (ANTALYA) 07:51:13 13-09-2025 37,2557 31,0373 102,6 2
Serik (Antalya) 07:51:11 13-09-2025 37,28778 31,01722 31,48 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:44:58 13-09-2025 39,23861 28,08306 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:44:58 13-09-2025 39,2538 28,1588 11,1 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:59 13-09-2025 39,1413 28,1877 9,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:58 13-09-2025 39,22583 28,20694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:37:51 13-09-2025 39,18861 28,13361 7,6 1,2
Simav (Kütahya) 07:29:01 13-09-2025 39,25389 28,97056 7,18 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:28:51 13-09-2025 39,246 29,0395 3,1 1,3
Simav (Kütahya) 07:28:50 13-09-2025 39,25389 28,94528 7 1,3
Oltu (Erzurum) 07:20:10 13-09-2025 40,40889 42,01778 5,35 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:49 13-09-2025 39,18389 28,22472 6,08 1,4
Ahlat (Bitlis) 07:06:00 13-09-2025 38,87167 42,41167 7 1,7
YUVADAMI-AHLAT (BITLIS) 07:05:59 13-09-2025 38,8445 42,4588 19,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:53 13-09-2025 39,20361 28,24167 5,84 1,8
Sincik (Adıyaman) 07:01:22 13-09-2025 38,13833 38,55472 6,99 1,9
ULUKOY-(MALATYA) 07:01:22 13-09-2025 38,1813 38,5385 5,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:12 13-09-2025 39,20694 28,135 7,52 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:54 13-09-2025 39,20667 28,005 7 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 06:53:54 13-09-2025 39,2153 27,9765 10,9 1,8
KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) 06:46:18 13-09-2025 39,5137 26,2535 7,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:49 13-09-2025 39,14028 28,19361 7 1,2
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:08 13-09-2025 39,3137 28,059 5,3 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:38 13-09-2025 39,1572 28,2138 14,8 1,3
Darende (Malatya) 06:26:08 13-09-2025 38,50056 37,72194 7 2
ILICA-DARENDE (MALATYA) 06:26:08 13-09-2025 38,5067 37,7085 4,8 1,3
Beypazarı (Ankara) 06:21:24 13-09-2025 40,20194 31,74056 7 2,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 06:21:24 13-09-2025 40,1928 31,7425 10,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:21 13-09-2025 39,19833 28,23806 7,61 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:21 13-09-2025 39,1738 28,2202 16,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:45 13-09-2025 39,18444 28,23944 7,76 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:00:45 13-09-2025 39,183 28,2275 14,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:52 13-09-2025 39,22528 28,18611 7 1,9
Simav (Kütahya) 05:43:11 13-09-2025 39,23472 29,00667 10,22 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:43:11 13-09-2025 38,10222 37,23972 6,99 2
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:43:10 13-09-2025 38,1105 37,252 5 1,9
Sivrice (Elazığ) 05:39:21 13-09-2025 38,35167 38,97028 7,04 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:36 13-09-2025 39,20278 28,24 7,84 0,9
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 05:34:45 13-09-2025 39,1772 27,9582 11,2 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:25 13-09-2025 39,1595 28,1542 11,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:24 13-09-2025 39,18361 28,14611 7,16 1,2
Haliliye (Şanlıurfa) 05:22:49 13-09-2025 37,16083 39,21028 5,54 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 05:22:20 13-09-2025 38,07639 38,385 8,46 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:47 13-09-2025 39,24167 28,20528 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:15 13-09-2025 39,24278 28,06389 7 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:14 13-09-2025 39,2218 28,0123 7,5 1,9
Kalecik (Ankara) 05:12:27 13-09-2025 40,33861 33,5725 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:52 13-09-2025 39,18639 28,17694 7 0,9
EGE DENIZI 05:09:52 13-09-2025 36,1475 25,4338 13,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:59 13-09-2025 39,19417 28,245 7,29 1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:03:09 13-09-2025 39,221 28,1562 7,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:57:46 13-09-2025 39,2275 28,14972 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:46 13-09-2025 39,218 28,1717 11,2 1,5
Battalgazi (Malatya) 04:52:33 13-09-2025 38,20389 38,60639 7,02 1,5
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 04:52:33 13-09-2025 38,2142 38,6182 3,2 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:57 13-09-2025 39,1828 28,2538 9,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:56 13-09-2025 39,18833 28,21889 9,13 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:32 13-09-2025 39,19639 28,15194 4,45 0,9
EGE DENIZI 04:24:31 13-09-2025 36,7023 25,5947 4,9 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:22:56 13-09-2025 39,1092 28,2938 13,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:54 13-09-2025 39,195 28,24694 6,78 1,1
KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) 04:19:27 13-09-2025 36,7883 29,0488 21,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:18:30 13-09-2025 39,19056 28,15694 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:30 13-09-2025 39,189 28,1708 11,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:53 13-09-2025 39,20889 28,245 10,15 1,1
CICEKLI-GORDES (MANISA) 04:16:53 13-09-2025 39,0793 28,2233 5 1,4
Pütürge (Malatya) 04:11:46 13-09-2025 38,25806 38,75528 10,44 1,6
CANAKCI-KALE (MALATYA) 04:11:45 13-09-2025 38,3155 38,7683 19,2 1,4
Akhisar (Manisa) 04:07:36 13-09-2025 38,94139 27,99 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:57:12 13-09-2025 39,24222 28,2 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:12 13-09-2025 39,2035 28,1435 7,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:45 13-09-2025 39,20806 28,12056 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:51 13-09-2025 39,21083 28,15528 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:50 13-09-2025 39,1902 28,1893 10 1,6
KARAGOZ-(MALATYA) 03:37:22 13-09-2025 38,292 38,3123 11,3 0,8
Merkez (Çankırı) 03:28:03 13-09-2025 40,57194 33,97222 7,06 1,7
ALTINLI-(CANKIRI) 03:28:02 13-09-2025 40,5517 33,964 2,7 1,9
BAHCEICI-GURUN (SIVAS) 03:16:51 13-09-2025 38,7413 37,38 13,1 1,3
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 03:14:53 13-09-2025 38,3132 27,2457 17,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:29 13-09-2025 39,15806 28,21611 7 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:29 13-09-2025 39,183 28,225 5,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:26 13-09-2025 39,22028 28,17306 5,44 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:08:26 13-09-2025 39,1753 28,1477 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:56 13-09-2025 39,22028 28,21722 10,23 1
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) 03:00:30 13-09-2025 38,5008 37,3975 3,1 1,2
KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) 02:51:28 13-09-2025 39,0957 27,9765 12,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:27 13-09-2025 39,23528 28,20694 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:43 13-09-2025 39,18583 28,15861 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:43 13-09-2025 39,1765 28,1785 15,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:27 13-09-2025 39,15722 28,2025 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:26 13-09-2025 39,1818 28,204 13,1 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 02:40:17 13-09-2025 38,17083 36,86722 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:31 13-09-2025 39,24639 28,01944 7 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:31 13-09-2025 39,2505 28,0137 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:22 13-09-2025 39,16111 28,16139 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 02:14:54 13-09-2025 38,38778 38,94694 11,34 1,8
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 02:14:54 13-09-2025 38,4032 38,9387 6,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:43 13-09-2025 39,27056 28,14861 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:37 13-09-2025 39,17611 28,20611 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:37 13-09-2025 39,1233 28,2393 17,6 1,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:08:17 13-09-2025 39,1632 28,0067 9,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:25 13-09-2025 39,16694 28,23722 5,08 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:25 13-09-2025 39,1772 28,2212 10,9 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.23 km] Selçuk (İzmir) 02:00:01 13-09-2025 37,93556 27,23917 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:00:01 13-09-2025 37,8937 27,1452 5,5 1,8
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...