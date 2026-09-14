Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Eylül 2026
14.09.2026 00:00
NTV
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14 Eylül 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi
|13 Eylül 2026 22:18
|40.0808
|23.6723
|5.56
|2.70
|Pınarbaşı (Kayseri)
|13 Eylül 2026 21:41
|38.7500
|36.5448
|17.17
|1.50
|Akdeniz - [83.92 km] Gazipaşa (Antalya)
|13 Eylül 2026 21:26
|35.5098
|31.9505
|6.82
|1.70
|Ege Denizi - [30.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13 Eylül 2026 21:18
|39.3505
|25.7540
|6.91
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Eylül 2026 21:15
|39.2648
|28.0847
|12.46
|1.10
|Akdeniz - [163.88 km] Datça (Muğla)
|13 Eylül 2026 20:35
|35.3637
|26.6585
|6.50
|2.30
|Sarıkamış (Kars)
|13 Eylül 2026 20:24
|40.2998
|42.2138
|7.24
|1.00
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|13 Eylül 2026 20:20
|38.0420
|37.1800
|7.09
|2.80
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|13 Eylül 2026 19:46
|38.0373
|37.5718
|7.17
|2.00
|Merkez (Bolu)
|13 Eylül 2026 19:26
|40.8610
|31.5593
|7.00
|1.00
|Gölbaşı (Ankara)
|13 Eylül 2026 19:13
|39.3157
|32.9288
|6.74
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Eylül 2026 19:06
|39.2183
|28.0135
|9.06
|1.40
|Pasinler (Erzurum)
|13 Eylül 2026 18:39
|39.9713
|41.5010
|7.01
|1.20
|Saray (Van)
|13 Eylül 2026 18:35
|38.6152
|44.2432
|7.12
|2.10
|Pasinler (Erzurum)
|13 Eylül 2026 18:13
|39.8580
|41.6718
|10.96
|2.90
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13 Eylül 2026 17:56
|37.8822
|36.2927
|6.98
|1.40
|Doğubayazıt (Ağrı)
|13 Eylül 2026 17:54
|39.5157
|44.3932
|6.57
|1.80
|Akdeniz - [147.63 km] Datça (Muğla)
|13 Eylül 2026 17:41
|35.3827
|27.1730
|5.98
|2.50
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.48 km] Marmaris (Muğla)
|13 Eylül 2026 17:36
|36.9523
|28.1422
|6.94
|1.40
|Yeşilyurt (Malatya)
|13 Eylül 2026 17:25
|38.2257
|38.0310
|6.30
|1.40
|Akdeniz - [166.93 km] Datça (Muğla)
|13 Eylül 2026 17:24
|35.2545
|26.9108
|8.42
|2.30
|Ege Denizi - [113.59 km] Datça (Muğla)
|13 Eylül 2026 17:18
|36.2267
|26.3200
|9.21
|2.40
|Akdeniz - [149.86 km] Datça (Muğla)
|13 Eylül 2026 17:10
|35.3703
|27.1195
|7.00
|2.30
|Akdeniz - [149.51 km] Datça (Muğla)
|13 Eylül 2026 17:06
|35.3868
|27.0467
|6.53
|2.80
|Marmara Denizi - [18.49 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|13 Eylül 2026 16:55
|40.8115
|27.8633
|6.83
|2.30
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|AKDENIZ
|13 Eylül 2026 23:36
|35.4118
|27.1393
|3.80
|2.50
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|13 Eylül 2026 23:20
|38.1148
|37.2132
|5.30
|2.60
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13 Eylül 2026 22:46
|38.0212
|37.5753
|2.80
|2.10
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|13 Eylül 2026 22:06
|39.1738
|27.9472
|13.40
|1.60
|YAVUZLU-PASINLER (ERZURUM)
|13 Eylül 2026 21:13
|39.8982
|41.5527
|5.00
|2.70
|GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA)
|13 Eylül 2026 20:56
|37.9162
|36.1178
|7.00
|1.60
|AKDENIZ
|13 Eylül 2026 20:41
|35.3690
|27.1692
|7.70
|2.80
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|13 Eylül 2026 20:36
|36.9483
|28.1072
|9.40
|1.70
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|13 Eylül 2026 20:25
|38.2013
|38.0728
|20.60
|1.30
|AKDENIZ
|13 Eylül 2026 20:24
|35.3863
|27.1627
|3.30
|2.60
|EGE DENIZI
|13 Eylül 2026 20:18
|35.5880
|27.0597
|5.80
|2.70
|AKDENIZ
|13 Eylül 2026 20:10
|35.2903
|27.2648
|7.50
|2.70
|KIREYMIR-MERZIFON (AMASYA)
|13 Eylül 2026 20:07
|40.7592
|35.4217
|9.00
|1.60
|AKDENIZ
|13 Eylül 2026 20:06
|35.3815
|27.1858
|9.10
|3.20
|MARMARA DENIZI
|13 Eylül 2026 19:55
|40.8145
|27.8838
|16.40
|2.30
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13 Eylül 2026 19:41
|39.1887
|28.0803
|11.30
|2.00
|GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY)
|13 Eylül 2026 19:18
|36.5902
|36.2812
|7.80
|2.00
|GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13 Eylül 2026 19:14
|38.4223
|37.3012
|5.00
|2.00
|DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)
|13 Eylül 2026 18:57
|38.3630
|37.8157
|11.90
|1.40
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13 Eylül 2026 18:56
|39.1930
|28.1405
|16.30
|1.80
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|13 Eylül 2026 18:38
|37.8700
|36.5940
|18.70
|1.70
|AKDENIZ
|13 Eylül 2026 18:07
|35.4015
|27.0332
|8.40
|2.20
|YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|13 Eylül 2026 18:02
|38.0667
|38.3318
|2.70
|1.30
|AKDENIZ
|13 Eylül 2026 18:02
|35.3612
|27.1645
|9.30
|2.70
|AKDENIZ
|13 Eylül 2026 17:45
|35.3357
|27.1970
|8.60
|2.80