Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
14 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|05:38:31 14-11-2024
|38,4308
|38,0413
|11,2
|1,5
|Korkuteli (Antalya)
|05:25:02 14-11-2024
|37,27333
|30,20639
|7
|3
|YESILYAYLA-KORKUTELI (ANTALYA)
|05:25:00 14-11-2024
|37,28
|30,1875
|5
|3
|Akdeniz - [38.81 km] Kaş (Antalya)
|05:22:17 14-11-2024
|35,83583
|29,66083
|34,22
|1,8
|TEKEVLER-MADEN (ELAZIG)
|05:18:59 14-11-2024
|38,4983
|39,6067
|8,1
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.62 km] Menderes (İzmir)
|04:57:02 14-11-2024
|37,97444
|27,13389
|7
|1,4
|Keban Barajı - [03.74 km] Merkez (Elazığ)
|04:56:29 14-11-2024
|38,62472
|39,505
|7,08
|2,3
|ELMAPINARI-(ELAZIG)
|04:56:28 14-11-2024
|38,6207
|39,4908
|5
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:34:55 14-11-2024
|37,8775
|36,31722
|7
|1,2
|Çüngüş (Diyarbakır)
|04:18:24 14-11-2024
|38,31722
|39,42472
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|04:10:45 14-11-2024
|38,10972
|38,4675
|7
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|01:59:11 14-11-2024
|38,04333
|29,04667
|5,26
|1,4
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|01:59:09 14-11-2024
|38,0437
|29,0418
|17
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|01:51:20 14-11-2024
|38,24722
|38,87278
|7
|2,4
|CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)
|01:51:19 14-11-2024
|38,2387
|38,8927
|6
|2,4
|Pamukkale (Denizli)
|01:39:39 14-11-2024
|38,0375
|29,01194
|12,4
|3,2
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|01:39:39 14-11-2024
|38,0322
|29,0393
|7,6
|3,2
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:26:49 14-11-2024
|38,037
|37,3685
|1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:48:11 14-11-2024
|37,9675
|36,48694
|10,62
|1,7
|TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:48:11 14-11-2024
|37,9635
|36,4538
|7,9
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:25:43 14-11-2024
|37,69111
|36,78083
|7
|1,6
|SARICUKUR-(KAHRAMANMARAS)
|00:25:43 14-11-2024
|37,6548
|36,8892
|5,7
|1,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|23:50:42 13-11-2024
|38,02778
|37,40278
|7
|1,7
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:50:41 13-11-2024
|38,0562
|37,3907
|5
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:42:24 13-11-2024
|38,35056
|37,52111
|7
|2,7
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:42:23 13-11-2024
|38,347
|37,5455
|5
|2,8
|TERMAL (YALOVA)
|23:40:19 13-11-2024
|40,5868
|29,1653
|4,5
|1,1
|Chokhatauri, Guria (Gürcistan) - [39.63 km] Şavşat (Artvin)
|23:27:48 13-11-2024
|41,80472
|42,26694
|7
|2,7
|GURCISTAN
|23:27:48 13-11-2024
|41,921
|42,1642
|8,2
|2,7
|Akdeniz - [71.79 km] Kaş (Antalya)
|23:23:53 13-11-2024
|35,54
|29,62222
|50,86
|2,3
|AKDENIZ
|23:23:51 13-11-2024
|35,3897
|29,6817
|57,4
|2,3
|Ulaş (Sivas)
|23:16:20 13-11-2024
|39,40806
|37,2775
|7,09
|1,6
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|23:16:19 13-11-2024
|39,4378
|37,276
|5,9
|1,5
|Biga (Çanakkale)
|21:17:34 13-11-2024
|40,28056
|27,0025
|7
|2,2
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|21:17:34 13-11-2024
|40,292
|27,0032
|13,8
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|21:09:48 13-11-2024
|38,24167
|38,86667
|7
|1,9
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|21:09:47 13-11-2024
|38,2877
|38,8317
|12,9
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|20:07:15 13-11-2024
|38,62222
|39,68389
|7
|2,3
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|20:07:14 13-11-2024
|38,6408
|39,651
|9,4
|2,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|20:05:51 13-11-2024
|38,02722
|37,04861
|7
|1,9
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|20:05:49 13-11-2024
|38,0677
|37,0853
|5
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|18:41:45 13-11-2024
|38,44611
|39,11694
|10,03
|1,4
|KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
|18:41:42 13-11-2024
|38,3912
|39,0948
|19,1
|1,5
|Kale (Malatya)
|18:30:27 13-11-2024
|38,37611
|38,86
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:19:32 13-11-2024
|39,50611
|28,15389
|7
|1,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.06 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:15:39 13-11-2024
|36,65361
|38,54583
|5,64
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|17:57:26 13-11-2024
|38,43861
|37,94278
|6,48
|1,3
|Ulubey (Uşak)
|17:44:16 13-11-2024
|38,43917
|29,13806
|7
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.91 km] Kuşadası (Aydın)
|17:08:24 13-11-2024
|37,89167
|27,185
|6,68
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:08:24 13-11-2024
|37,8428
|27,182
|14,3
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|17:03:51 13-11-2024
|38,44278
|38,03917
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:55:25 13-11-2024
|38,17972
|38,17028
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|16:43:35 13-11-2024
|39,46806
|28,15167
|6,98
|1,7
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|16:43:35 13-11-2024
|39,4668
|28,123
|5
|2
|Kale (Malatya)
|16:08:37 13-11-2024
|38,34167
|38,815
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|15:55:47 13-11-2024
|38,07667
|38,46667
|6,86
|1,4
|Ege Denizi - [42.18 km] Karaburun (İzmir)
|15:54:21 13-11-2024
|38,96778
|26,12444
|7,36
|1,5
|Kale (Malatya)
|15:41:44 13-11-2024
|38,35139
|38,76306
|11,09
|1,2
|Yakutiye (Erzurum)
|15:21:58 13-11-2024
|39,97472
|41,36944
|11,75
|3,3
|YAKUTIYE (ERZURUM)
|15:21:57 13-11-2024
|40,0013
|41,3092
|5
|3,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|15:17:19 13-11-2024
|37,38694
|36,90694
|8,99
|2,4
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|15:17:19 13-11-2024
|37,3797
|36,914
|2,7
|2,4
|Biga (Çanakkale)
|15:16:01 13-11-2024
|40,35722
|27,04028
|7,01
|1,7
|Palu (Elazığ)
|15:08:28 13-11-2024
|38,56028
|39,77111
|11,77
|1,9
|KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG)
|15:08:27 13-11-2024
|38,6022
|39,8298
|3,3
|2,1
|Palu (Elazığ)
|15:03:21 13-11-2024
|38,74056
|40,10111
|13,38
|3,2
|BEYHAN-PALU (ELAZIG)
|15:03:19 13-11-2024
|38,753
|40,1132
|2,1
|2,9
|Sivrice (Elazığ)
|14:43:06 13-11-2024
|38,47028
|39,16306
|7,08
|2
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|14:43:05 13-11-2024
|38,5143
|39,1645
|4,5
|2
|Bala (Ankara)
|14:23:04 13-11-2024
|39,51889
|33,15528
|6,98
|1,2
|Gölova (Sivas)
|14:17:37 13-11-2024
|40,02306
|38,72389
|6,92
|0,9
|Mamak (Ankara)
|14:12:09 13-11-2024
|39,85861
|33,06861
|6,93
|1,3
|Gemlik (Bursa)
|14:11:40 13-11-2024
|40,45028
|29,19361
|7,03
|1,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|14:11:40 13-11-2024
|40,4777
|29,1765
|9,5
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:10:29 13-11-2024
|38,27
|38,25083
|8,77
|1,7
|GOLCAYIR-AKSEHIR (KONYA)
|14:07:14 13-11-2024
|38,4657
|31,3307
|5,2
|1,7
|Akşehir Gölü - [01.91 km] Akşehir (Konya)
|14:07:13 13-11-2024
|38,43667
|31,40444
|7
|1,7
|Akşehir (Konya)
|13:47:41 13-11-2024
|38,42611
|31,41472
|7
|1,2
|Susurluk (Balıkesir)
|13:00:48 13-11-2024
|40,08333
|28,15806
|7,59
|1,7
|KOSUBOGAZI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|13:00:48 13-11-2024
|40,0463
|28,2347
|5
|1,8
|SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:52:38 13-11-2024
|39,265
|29,3363
|0
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|12:38:37 13-11-2024
|38,37333
|37,74333
|6,98
|1
|Kula (Manisa)
|12:33:58 13-11-2024
|38,53889
|28,49833
|6,82
|1,1
|GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
|12:24:45 13-11-2024
|38,3847
|27,2985
|13,2
|1,4
|Yunusemre (Manisa)
|12:24:43 13-11-2024
|38,59278
|27,31722
|7
|1,3
|Seydişehir (Konya)
|12:21:29 13-11-2024
|37,35944
|31,88222
|7,34
|1,2
|PINARBASI-EZINE (CANAKKALE)
|12:13:53 13-11-2024
|39,8888
|26,2608
|6,9
|0,8
|Tavas (Denizli)
|12:06:11 13-11-2024
|37,5075
|29,11472
|8,39
|1,1
|Antakya (Hatay)
|12:03:44 13-11-2024
|36,32583
|36,19833
|7,31
|2,2
|HASANLI-(HATAY)
|12:03:44 13-11-2024
|36,2833
|36,215
|5
|1,7
|Sincan (Ankara)
|11:58:07 13-11-2024
|39,96861
|32,46306
|7
|1,2
|Ula (Muğla)
|11:46:27 13-11-2024
|37,13333
|28,52056
|7,11
|1,4
|KIYRA-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2024.11.13 11:46:26)
|11:46:26 13-11-2024
|37,0942
|28,5373
|3,2
|1,7
|OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)
|11:44:26 13-11-2024
|37,4483
|36,9492
|5
|1,1
|Soma (Manisa)
|11:36:44 13-11-2024
|39,2425
|27,72083
|7,03
|1,3
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|11:36:40 13-11-2024
|36,9685
|26,8348
|7
|2,3
|Ege Denizi - [39.29 km] Bodrum (Muğla)
|11:36:39 13-11-2024
|36,90556
|26,83611
|6,69
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:23:42 13-11-2024
|38,18833
|38,07639
|7
|1,7
|DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|11:23:35 13-11-2024
|37,7897
|37,4305
|24,3
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|11:23:16 13-11-2024
|40,14306
|31,76833
|7
|2,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|11:23:16 13-11-2024
|40,2072
|31,7015
|11,8
|2,3
|Merkez (Ardahan)
|10:56:11 13-11-2024
|40,93306
|42,96833
|6,98
|1
|Lalapaşa (Edirne)
|10:53:44 13-11-2024
|41,95333
|26,86028
|7
|1
|Merkez (Bolu)
|10:08:42 13-11-2024
|40,75194
|31,6825
|10,24
|1,2
|ORENCIK-(BOLU)
|10:08:41 13-11-2024
|40,7105
|31,6647
|2,4
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|10:03:42 13-11-2024
|37,86
|36,25972
|7,01
|1,4
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|10:03:41 13-11-2024
|37,9035
|36,1702
|5
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:49:14 13-11-2024
|38,28361
|38,24861
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:36:00 13-11-2024
|39,42083
|28,465
|7,02
|1
|Ege Denizi - [120.50 km] Datça (Muğla)
|08:02:54 13-11-2024
|36,09167
|26,33
|6,61
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|07:54:09 13-11-2024
|38,24361
|37,75806
|7,17
|1,5
|Ula (Muğla)
|07:37:51 13-11-2024
|37,12333
|28,51111
|6,96
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|07:11:35 13-11-2024
|37,13194
|28,50194
|12,96
|3
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|07:11:35 13-11-2024
|37,117
|28,5148
|7
|3,2
|Kale (Malatya)
|07:01:15 13-11-2024
|38,34083
|38,77944
|8,62
|1,1
|Kale (Malatya)
|06:59:05 13-11-2024
|38,35417
|38,86889
|7
|0,8
|Dalaman (Muğla)
|06:53:39 13-11-2024
|36,88472
|29,1025
|9,75
|2,4
|DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)
|06:53:38 13-11-2024
|36,8553
|29,1065
|6,4
|2,6
|Kozan (Adana)
|06:43:04 13-11-2024
|37,57361
|35,78833
|7,25
|0,9
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|05:38:31 14-11-2024
|38,4308
|38,0413
|11,2
|1,5
|Korkuteli (Antalya)
|05:25:02 14-11-2024
|37,27333
|30,20639
|7
|3
|YESILYAYLA-KORKUTELI (ANTALYA)
|05:25:00 14-11-2024
|37,28
|30,1875
|5
|3
|Akdeniz - [38.81 km] Kaş (Antalya)
|05:22:17 14-11-2024
|35,83583
|29,66083
|34,22
|1,8
|TEKEVLER-MADEN (ELAZIG)
|05:18:59 14-11-2024
|38,4983
|39,6067
|8,1
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.62 km] Menderes (İzmir)
|04:57:02 14-11-2024
|37,97444
|27,13389
|7
|1,4
|Keban Barajı - [03.74 km] Merkez (Elazığ)
|04:56:29 14-11-2024
|38,62472
|39,505
|7,08
|2,3
|ELMAPINARI-(ELAZIG)
|04:56:28 14-11-2024
|38,6207
|39,4908
|5
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:34:55 14-11-2024
|37,8775
|36,31722
|7
|1,2
|Çüngüş (Diyarbakır)
|04:18:24 14-11-2024
|38,31722
|39,42472
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|04:10:45 14-11-2024
|38,10972
|38,4675
|7
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|01:59:11 14-11-2024
|38,04333
|29,04667
|5,26
|1,4
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|01:59:09 14-11-2024
|38,0437
|29,0418
|17
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|01:51:20 14-11-2024
|38,24722
|38,87278
|7
|2,4
|CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)
|01:51:19 14-11-2024
|38,2387
|38,8927
|6
|2,4
|Pamukkale (Denizli)
|01:39:39 14-11-2024
|38,0375
|29,01194
|12,4
|3,2
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|01:39:39 14-11-2024
|38,0322
|29,0393
|7,6
|3,2
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:26:49 14-11-2024
|38,037
|37,3685
|1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:48:11 14-11-2024
|37,9675
|36,48694
|10,62
|1,7
|TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:48:11 14-11-2024
|37,9635
|36,4538
|7,9
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:25:43 14-11-2024
|37,69111
|36,78083
|7
|1,6
|SARICUKUR-(KAHRAMANMARAS)
|00:25:43 14-11-2024
|37,6548
|36,8892
|5,7
|1,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|23:50:42 13-11-2024
|38,02778
|37,40278
|7
|1,7
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:50:41 13-11-2024
|38,0562
|37,3907
|5
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:42:24 13-11-2024
|38,35056
|37,52111
|7
|2,7
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:42:23 13-11-2024
|38,347
|37,5455
|5
|2,8
|TERMAL (YALOVA)
|23:40:19 13-11-2024
|40,5868
|29,1653
|4,5
|1,1
|Chokhatauri, Guria (Gürcistan) - [39.63 km] Şavşat (Artvin)
|23:27:48 13-11-2024
|41,80472
|42,26694
|7
|2,7
|GURCISTAN
|23:27:48 13-11-2024
|41,921
|42,1642
|8,2
|2,7
|Akdeniz - [71.79 km] Kaş (Antalya)
|23:23:53 13-11-2024
|35,54
|29,62222
|50,86
|2,3
|AKDENIZ
|23:23:51 13-11-2024
|35,3897
|29,6817
|57,4
|2,3
|Ulaş (Sivas)
|23:16:20 13-11-2024
|39,40806
|37,2775
|7,09
|1,6
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|23:16:19 13-11-2024
|39,4378
|37,276
|5,9
|1,5
|Biga (Çanakkale)
|21:17:34 13-11-2024
|40,28056
|27,0025
|7
|2,2
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|21:17:34 13-11-2024
|40,292
|27,0032
|13,8
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|21:09:48 13-11-2024
|38,24167
|38,86667
|7
|1,9
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|21:09:47 13-11-2024
|38,2877
|38,8317
|12,9
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|20:07:15 13-11-2024
|38,62222
|39,68389
|7
|2,3
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|20:07:14 13-11-2024
|38,6408
|39,651
|9,4
|2,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|20:05:51 13-11-2024
|38,02722
|37,04861
|7
|1,9
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|20:05:49 13-11-2024
|38,0677
|37,0853
|5
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|18:41:45 13-11-2024
|38,44611
|39,11694
|10,03
|1,4
|KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
|18:41:42 13-11-2024
|38,3912
|39,0948
|19,1
|1,5
|Kale (Malatya)
|18:30:27 13-11-2024
|38,37611
|38,86
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:19:32 13-11-2024
|39,50611
|28,15389
|7
|1,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.06 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:15:39 13-11-2024
|36,65361
|38,54583
|5,64
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|17:57:26 13-11-2024
|38,43861
|37,94278
|6,48
|1,3
|Ulubey (Uşak)
|17:44:16 13-11-2024
|38,43917
|29,13806
|7
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.91 km] Kuşadası (Aydın)
|17:08:24 13-11-2024
|37,89167
|27,185
|6,68
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:08:24 13-11-2024
|37,8428
|27,182
|14,3
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|17:03:51 13-11-2024
|38,44278
|38,03917
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:55:25 13-11-2024
|38,17972
|38,17028
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|16:43:35 13-11-2024
|39,46806
|28,15167
|6,98
|1,7
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|16:43:35 13-11-2024
|39,4668
|28,123
|5
|2
|Kale (Malatya)
|16:08:37 13-11-2024
|38,34167
|38,815
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|15:55:47 13-11-2024
|38,07667
|38,46667
|6,86
|1,4
|Ege Denizi - [42.18 km] Karaburun (İzmir)
|15:54:21 13-11-2024
|38,96778
|26,12444
|7,36
|1,5
|Kale (Malatya)
|15:41:44 13-11-2024
|38,35139
|38,76306
|11,09
|1,2
|Yakutiye (Erzurum)
|15:21:58 13-11-2024
|39,97472
|41,36944
|11,75
|3,3
|YAKUTIYE (ERZURUM)
|15:21:57 13-11-2024
|40,0013
|41,3092
|5
|3,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|15:17:19 13-11-2024
|37,38694
|36,90694
|8,99
|2,4
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|15:17:19 13-11-2024
|37,3797
|36,914
|2,7
|2,4
|Biga (Çanakkale)
|15:16:01 13-11-2024
|40,35722
|27,04028
|7,01
|1,7
|Palu (Elazığ)
|15:08:28 13-11-2024
|38,56028
|39,77111
|11,77
|1,9
|KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG)
|15:08:27 13-11-2024
|38,6022
|39,8298
|3,3
|2,1
|Palu (Elazığ)
|15:03:21 13-11-2024
|38,74056
|40,10111
|13,38
|3,2
|BEYHAN-PALU (ELAZIG)
|15:03:19 13-11-2024
|38,753
|40,1132
|2,1
|2,9
|Sivrice (Elazığ)
|14:43:06 13-11-2024
|38,47028
|39,16306
|7,08
|2
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|14:43:05 13-11-2024
|38,5143
|39,1645
|4,5
|2
|Bala (Ankara)
|14:23:04 13-11-2024
|39,51889
|33,15528
|6,98
|1,2
|Gölova (Sivas)
|14:17:37 13-11-2024
|40,02306
|38,72389
|6,92
|0,9
|Mamak (Ankara)
|14:12:09 13-11-2024
|39,85861
|33,06861
|6,93
|1,3
|Gemlik (Bursa)
|14:11:40 13-11-2024
|40,45028
|29,19361
|7,03
|1,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|14:11:40 13-11-2024
|40,4777
|29,1765
|9,5
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:10:29 13-11-2024
|38,27
|38,25083
|8,77
|1,7
|GOLCAYIR-AKSEHIR (KONYA)
|14:07:14 13-11-2024
|38,4657
|31,3307
|5,2
|1,7
|Akşehir Gölü - [01.91 km] Akşehir (Konya)
|14:07:13 13-11-2024
|38,43667
|31,40444
|7
|1,7
|Akşehir (Konya)
|13:47:41 13-11-2024
|38,42611
|31,41472
|7
|1,2
|Susurluk (Balıkesir)
|13:00:48 13-11-2024
|40,08333
|28,15806
|7,59
|1,7
|KOSUBOGAZI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|13:00:48 13-11-2024
|40,0463
|28,2347
|5
|1,8
|SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:52:38 13-11-2024
|39,265
|29,3363
|0
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|12:38:37 13-11-2024
|38,37333
|37,74333
|6,98
|1
|Kula (Manisa)
|12:33:58 13-11-2024
|38,53889
|28,49833
|6,82
|1,1
|GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
|12:24:45 13-11-2024
|38,3847
|27,2985
|13,2
|1,4
|Yunusemre (Manisa)
|12:24:43 13-11-2024
|38,59278
|27,31722
|7
|1,3
|Seydişehir (Konya)
|12:21:29 13-11-2024
|37,35944
|31,88222
|7,34
|1,2
|PINARBASI-EZINE (CANAKKALE)
|12:13:53 13-11-2024
|39,8888
|26,2608
|6,9
|0,8
|Tavas (Denizli)
|12:06:11 13-11-2024
|37,5075
|29,11472
|8,39
|1,1
|Antakya (Hatay)
|12:03:44 13-11-2024
|36,32583
|36,19833
|7,31
|2,2
|HASANLI-(HATAY)
|12:03:44 13-11-2024
|36,2833
|36,215
|5
|1,7
|Sincan (Ankara)
|11:58:07 13-11-2024
|39,96861
|32,46306
|7
|1,2
|Ula (Muğla)
|11:46:27 13-11-2024
|37,13333
|28,52056
|7,11
|1,4
|KIYRA-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2024.11.13 11:46:26)
|11:46:26 13-11-2024
|37,0942
|28,5373
|3,2
|1,7
|OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)
|11:44:26 13-11-2024
|37,4483
|36,9492
|5
|1,1
|Soma (Manisa)
|11:36:44 13-11-2024
|39,2425
|27,72083
|7,03
|1,3
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|11:36:40 13-11-2024
|36,9685
|26,8348
|7
|2,3
|Ege Denizi - [39.29 km] Bodrum (Muğla)
|11:36:39 13-11-2024
|36,90556
|26,83611
|6,69
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:23:42 13-11-2024
|38,18833
|38,07639
|7
|1,7
|DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|11:23:35 13-11-2024
|37,7897
|37,4305
|24,3
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|11:23:16 13-11-2024
|40,14306
|31,76833
|7
|2,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|11:23:16 13-11-2024
|40,2072
|31,7015
|11,8
|2,3
|Merkez (Ardahan)
|10:56:11 13-11-2024
|40,93306
|42,96833
|6,98
|1
|Lalapaşa (Edirne)
|10:53:44 13-11-2024
|41,95333
|26,86028
|7
|1
|Merkez (Bolu)
|10:08:42 13-11-2024
|40,75194
|31,6825
|10,24
|1,2
|ORENCIK-(BOLU)
|10:08:41 13-11-2024
|40,7105
|31,6647
|2,4
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|10:03:42 13-11-2024
|37,86
|36,25972
|7,01
|1,4
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|10:03:41 13-11-2024
|37,9035
|36,1702
|5
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:49:14 13-11-2024
|38,28361
|38,24861
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:36:00 13-11-2024
|39,42083
|28,465
|7,02
|1
|Ege Denizi - [120.50 km] Datça (Muğla)
|08:02:54 13-11-2024
|36,09167
|26,33
|6,61
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|07:54:09 13-11-2024
|38,24361
|37,75806
|7,17
|1,5
|Ula (Muğla)
|07:37:51 13-11-2024
|37,12333
|28,51111
|6,96
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|07:11:35 13-11-2024
|37,13194
|28,50194
|12,96
|3
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|07:11:35 13-11-2024
|37,117
|28,5148
|7
|3,2
|Kale (Malatya)
|07:01:15 13-11-2024
|38,34083
|38,77944
|8,62
|1,1
|Kale (Malatya)
|06:59:05 13-11-2024
|38,35417
|38,86889
|7
|0,8
|Dalaman (Muğla)
|06:53:39 13-11-2024
|36,88472
|29,1025
|9,75
|2,4
|DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)
|06:53:38 13-11-2024
|36,8553
|29,1065
|6,4
|2,6
|Kozan (Adana)
|06:43:04 13-11-2024
|37,57361
|35,78833
|7,25
|0,9
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