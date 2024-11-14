Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Kasım 2024

14 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 05:38:31 14-11-2024 38,4308 38,0413 11,2 1,5
Korkuteli (Antalya) 05:25:02 14-11-2024 37,27333 30,20639 7 3
YESILYAYLA-KORKUTELI (ANTALYA) 05:25:00 14-11-2024 37,28 30,1875 5 3
Akdeniz - [38.81 km] Kaş (Antalya) 05:22:17 14-11-2024 35,83583 29,66083 34,22 1,8
TEKEVLER-MADEN (ELAZIG) 05:18:59 14-11-2024 38,4983 39,6067 8,1 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.62 km] Menderes (İzmir) 04:57:02 14-11-2024 37,97444 27,13389 7 1,4
Keban Barajı - [03.74 km] Merkez (Elazığ) 04:56:29 14-11-2024 38,62472 39,505 7,08 2,3
ELMAPINARI-(ELAZIG) 04:56:28 14-11-2024 38,6207 39,4908 5 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 04:34:55 14-11-2024 37,8775 36,31722 7 1,2
Çüngüş (Diyarbakır) 04:18:24 14-11-2024 38,31722 39,42472 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 04:10:45 14-11-2024 38,10972 38,4675 7 1,4
Pamukkale (Denizli) 01:59:11 14-11-2024 38,04333 29,04667 5,26 1,4
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 01:59:09 14-11-2024 38,0437 29,0418 17 1,5
Pütürge (Malatya) 01:51:20 14-11-2024 38,24722 38,87278 7 2,4
CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) 01:51:19 14-11-2024 38,2387 38,8927 6 2,4
Pamukkale (Denizli) 01:39:39 14-11-2024 38,0375 29,01194 12,4 3,2
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 01:39:39 14-11-2024 38,0322 29,0393 7,6 3,2
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:26:49 14-11-2024 38,037 37,3685 1 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 00:48:11 14-11-2024 37,9675 36,48694 10,62 1,7
TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:48:11 14-11-2024 37,9635 36,4538 7,9 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:25:43 14-11-2024 37,69111 36,78083 7 1,6
SARICUKUR-(KAHRAMANMARAS) 00:25:43 14-11-2024 37,6548 36,8892 5,7 1,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:50:42 13-11-2024 38,02778 37,40278 7 1,7
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:50:41 13-11-2024 38,0562 37,3907 5 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:42:24 13-11-2024 38,35056 37,52111 7 2,7
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:42:23 13-11-2024 38,347 37,5455 5 2,8
TERMAL (YALOVA) 23:40:19 13-11-2024 40,5868 29,1653 4,5 1,1
Chokhatauri, Guria (Gürcistan) - [39.63 km] Şavşat (Artvin) 23:27:48 13-11-2024 41,80472 42,26694 7 2,7
GURCISTAN 23:27:48 13-11-2024 41,921 42,1642 8,2 2,7
Akdeniz - [71.79 km] Kaş (Antalya) 23:23:53 13-11-2024 35,54 29,62222 50,86 2,3
AKDENIZ 23:23:51 13-11-2024 35,3897 29,6817 57,4 2,3
Ulaş (Sivas) 23:16:20 13-11-2024 39,40806 37,2775 7,09 1,6
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 23:16:19 13-11-2024 39,4378 37,276 5,9 1,5
Biga (Çanakkale) 21:17:34 13-11-2024 40,28056 27,0025 7 2,2
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:17:34 13-11-2024 40,292 27,0032 13,8 2,2
Pütürge (Malatya) 21:09:48 13-11-2024 38,24167 38,86667 7 1,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 21:09:47 13-11-2024 38,2877 38,8317 12,9 1,9
Merkez (Elazığ) 20:07:15 13-11-2024 38,62222 39,68389 7 2,3
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 20:07:14 13-11-2024 38,6408 39,651 9,4 2,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 20:05:51 13-11-2024 38,02722 37,04861 7 1,9
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 20:05:49 13-11-2024 38,0677 37,0853 5 1,8
Sivrice (Elazığ) 18:41:45 13-11-2024 38,44611 39,11694 10,03 1,4
KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 18:41:42 13-11-2024 38,3912 39,0948 19,1 1,5
Kale (Malatya) 18:30:27 13-11-2024 38,37611 38,86 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:19:32 13-11-2024 39,50611 28,15389 7 1,4
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.06 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:15:39 13-11-2024 36,65361 38,54583 5,64 1,7
Akçadağ (Malatya) 17:57:26 13-11-2024 38,43861 37,94278 6,48 1,3
Ulubey (Uşak) 17:44:16 13-11-2024 38,43917 29,13806 7 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.91 km] Kuşadası (Aydın) 17:08:24 13-11-2024 37,89167 27,185 6,68 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:08:24 13-11-2024 37,8428 27,182 14,3 2,2
Akçadağ (Malatya) 17:03:51 13-11-2024 38,44278 38,03917 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 16:55:25 13-11-2024 38,17972 38,17028 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 16:43:35 13-11-2024 39,46806 28,15167 6,98 1,7
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 16:43:35 13-11-2024 39,4668 28,123 5 2
Kale (Malatya) 16:08:37 13-11-2024 38,34167 38,815 7 1
Sincik (Adıyaman) 15:55:47 13-11-2024 38,07667 38,46667 6,86 1,4
Ege Denizi - [42.18 km] Karaburun (İzmir) 15:54:21 13-11-2024 38,96778 26,12444 7,36 1,5
Kale (Malatya) 15:41:44 13-11-2024 38,35139 38,76306 11,09 1,2
Yakutiye (Erzurum) 15:21:58 13-11-2024 39,97472 41,36944 11,75 3,3
YAKUTIYE (ERZURUM) 15:21:57 13-11-2024 40,0013 41,3092 5 3,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 15:17:19 13-11-2024 37,38694 36,90694 8,99 2,4
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 15:17:19 13-11-2024 37,3797 36,914 2,7 2,4
Biga (Çanakkale) 15:16:01 13-11-2024 40,35722 27,04028 7,01 1,7
Palu (Elazığ) 15:08:28 13-11-2024 38,56028 39,77111 11,77 1,9
KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG) 15:08:27 13-11-2024 38,6022 39,8298 3,3 2,1
Palu (Elazığ) 15:03:21 13-11-2024 38,74056 40,10111 13,38 3,2
BEYHAN-PALU (ELAZIG) 15:03:19 13-11-2024 38,753 40,1132 2,1 2,9
Sivrice (Elazığ) 14:43:06 13-11-2024 38,47028 39,16306 7,08 2
DEDEPINARI-(ELAZIG) 14:43:05 13-11-2024 38,5143 39,1645 4,5 2
Bala (Ankara) 14:23:04 13-11-2024 39,51889 33,15528 6,98 1,2
Gölova (Sivas) 14:17:37 13-11-2024 40,02306 38,72389 6,92 0,9
Mamak (Ankara) 14:12:09 13-11-2024 39,85861 33,06861 6,93 1,3
Gemlik (Bursa) 14:11:40 13-11-2024 40,45028 29,19361 7,03 1,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 14:11:40 13-11-2024 40,4777 29,1765 9,5 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 14:10:29 13-11-2024 38,27 38,25083 8,77 1,7
GOLCAYIR-AKSEHIR (KONYA) 14:07:14 13-11-2024 38,4657 31,3307 5,2 1,7
Akşehir Gölü - [01.91 km] Akşehir (Konya) 14:07:13 13-11-2024 38,43667 31,40444 7 1,7
Akşehir (Konya) 13:47:41 13-11-2024 38,42611 31,41472 7 1,2
Susurluk (Balıkesir) 13:00:48 13-11-2024 40,08333 28,15806 7,59 1,7
KOSUBOGAZI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 13:00:48 13-11-2024 40,0463 28,2347 5 1,8
SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) 12:52:38 13-11-2024 39,265 29,3363 0 1,7
Akçadağ (Malatya) 12:38:37 13-11-2024 38,37333 37,74333 6,98 1
Kula (Manisa) 12:33:58 13-11-2024 38,53889 28,49833 6,82 1,1
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:24:45 13-11-2024 38,3847 27,2985 13,2 1,4
Yunusemre (Manisa) 12:24:43 13-11-2024 38,59278 27,31722 7 1,3
Seydişehir (Konya) 12:21:29 13-11-2024 37,35944 31,88222 7,34 1,2
PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) 12:13:53 13-11-2024 39,8888 26,2608 6,9 0,8
Tavas (Denizli) 12:06:11 13-11-2024 37,5075 29,11472 8,39 1,1
Antakya (Hatay) 12:03:44 13-11-2024 36,32583 36,19833 7,31 2,2
HASANLI-(HATAY) 12:03:44 13-11-2024 36,2833 36,215 5 1,7
Sincan (Ankara) 11:58:07 13-11-2024 39,96861 32,46306 7 1,2
Ula (Muğla) 11:46:27 13-11-2024 37,13333 28,52056 7,11 1,4
KIYRA-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2024.11.13 11:46:26) 11:46:26 13-11-2024 37,0942 28,5373 3,2 1,7
OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) 11:44:26 13-11-2024 37,4483 36,9492 5 1,1
Soma (Manisa) 11:36:44 13-11-2024 39,2425 27,72083 7,03 1,3
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 11:36:40 13-11-2024 36,9685 26,8348 7 2,3
Ege Denizi - [39.29 km] Bodrum (Muğla) 11:36:39 13-11-2024 36,90556 26,83611 6,69 2
Yeşilyurt (Malatya) 11:23:42 13-11-2024 38,18833 38,07639 7 1,7
DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 11:23:35 13-11-2024 37,7897 37,4305 24,3 1,8
Beypazarı (Ankara) 11:23:16 13-11-2024 40,14306 31,76833 7 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 11:23:16 13-11-2024 40,2072 31,7015 11,8 2,3
Merkez (Ardahan) 10:56:11 13-11-2024 40,93306 42,96833 6,98 1
Lalapaşa (Edirne) 10:53:44 13-11-2024 41,95333 26,86028 7 1
Merkez (Bolu) 10:08:42 13-11-2024 40,75194 31,6825 10,24 1,2
ORENCIK-(BOLU) 10:08:41 13-11-2024 40,7105 31,6647 2,4 1,3
Saimbeyli (Adana) 10:03:42 13-11-2024 37,86 36,25972 7,01 1,4
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 10:03:41 13-11-2024 37,9035 36,1702 5 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 08:49:14 13-11-2024 38,28361 38,24861 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 08:36:00 13-11-2024 39,42083 28,465 7,02 1
Ege Denizi - [120.50 km] Datça (Muğla) 08:02:54 13-11-2024 36,09167 26,33 6,61 2,4
Akçadağ (Malatya) 07:54:09 13-11-2024 38,24361 37,75806 7,17 1,5
Ula (Muğla) 07:37:51 13-11-2024 37,12333 28,51111 6,96 1,2
Menteşe (Muğla) 07:11:35 13-11-2024 37,13194 28,50194 12,96 3
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 07:11:35 13-11-2024 37,117 28,5148 7 3,2
Kale (Malatya) 07:01:15 13-11-2024 38,34083 38,77944 8,62 1,1
Kale (Malatya) 06:59:05 13-11-2024 38,35417 38,86889 7 0,8
Dalaman (Muğla) 06:53:39 13-11-2024 36,88472 29,1025 9,75 2,4
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) 06:53:38 13-11-2024 36,8553 29,1065 6,4 2,6
Kozan (Adana) 06:43:04 13-11-2024 37,57361 35,78833 7,25 0,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 05:38:31 14-11-2024 38,4308 38,0413 11,2 1,5
Korkuteli (Antalya) 05:25:02 14-11-2024 37,27333 30,20639 7 3
YESILYAYLA-KORKUTELI (ANTALYA) 05:25:00 14-11-2024 37,28 30,1875 5 3
Akdeniz - [38.81 km] Kaş (Antalya) 05:22:17 14-11-2024 35,83583 29,66083 34,22 1,8
TEKEVLER-MADEN (ELAZIG) 05:18:59 14-11-2024 38,4983 39,6067 8,1 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.62 km] Menderes (İzmir) 04:57:02 14-11-2024 37,97444 27,13389 7 1,4
Keban Barajı - [03.74 km] Merkez (Elazığ) 04:56:29 14-11-2024 38,62472 39,505 7,08 2,3
ELMAPINARI-(ELAZIG) 04:56:28 14-11-2024 38,6207 39,4908 5 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 04:34:55 14-11-2024 37,8775 36,31722 7 1,2
Çüngüş (Diyarbakır) 04:18:24 14-11-2024 38,31722 39,42472 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 04:10:45 14-11-2024 38,10972 38,4675 7 1,4
Pamukkale (Denizli) 01:59:11 14-11-2024 38,04333 29,04667 5,26 1,4
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 01:59:09 14-11-2024 38,0437 29,0418 17 1,5
Pütürge (Malatya) 01:51:20 14-11-2024 38,24722 38,87278 7 2,4
CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) 01:51:19 14-11-2024 38,2387 38,8927 6 2,4
Pamukkale (Denizli) 01:39:39 14-11-2024 38,0375 29,01194 12,4 3,2
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 01:39:39 14-11-2024 38,0322 29,0393 7,6 3,2
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:26:49 14-11-2024 38,037 37,3685 1 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 00:48:11 14-11-2024 37,9675 36,48694 10,62 1,7
TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:48:11 14-11-2024 37,9635 36,4538 7,9 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:25:43 14-11-2024 37,69111 36,78083 7 1,6
SARICUKUR-(KAHRAMANMARAS) 00:25:43 14-11-2024 37,6548 36,8892 5,7 1,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:50:42 13-11-2024 38,02778 37,40278 7 1,7
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:50:41 13-11-2024 38,0562 37,3907 5 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:42:24 13-11-2024 38,35056 37,52111 7 2,7
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:42:23 13-11-2024 38,347 37,5455 5 2,8
TERMAL (YALOVA) 23:40:19 13-11-2024 40,5868 29,1653 4,5 1,1
Chokhatauri, Guria (Gürcistan) - [39.63 km] Şavşat (Artvin) 23:27:48 13-11-2024 41,80472 42,26694 7 2,7
GURCISTAN 23:27:48 13-11-2024 41,921 42,1642 8,2 2,7
Akdeniz - [71.79 km] Kaş (Antalya) 23:23:53 13-11-2024 35,54 29,62222 50,86 2,3
AKDENIZ 23:23:51 13-11-2024 35,3897 29,6817 57,4 2,3
Ulaş (Sivas) 23:16:20 13-11-2024 39,40806 37,2775 7,09 1,6
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 23:16:19 13-11-2024 39,4378 37,276 5,9 1,5
Biga (Çanakkale) 21:17:34 13-11-2024 40,28056 27,0025 7 2,2
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:17:34 13-11-2024 40,292 27,0032 13,8 2,2
Pütürge (Malatya) 21:09:48 13-11-2024 38,24167 38,86667 7 1,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 21:09:47 13-11-2024 38,2877 38,8317 12,9 1,9
Merkez (Elazığ) 20:07:15 13-11-2024 38,62222 39,68389 7 2,3
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 20:07:14 13-11-2024 38,6408 39,651 9,4 2,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 20:05:51 13-11-2024 38,02722 37,04861 7 1,9
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 20:05:49 13-11-2024 38,0677 37,0853 5 1,8
Sivrice (Elazığ) 18:41:45 13-11-2024 38,44611 39,11694 10,03 1,4
KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 18:41:42 13-11-2024 38,3912 39,0948 19,1 1,5
Kale (Malatya) 18:30:27 13-11-2024 38,37611 38,86 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:19:32 13-11-2024 39,50611 28,15389 7 1,4
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.06 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:15:39 13-11-2024 36,65361 38,54583 5,64 1,7
Akçadağ (Malatya) 17:57:26 13-11-2024 38,43861 37,94278 6,48 1,3
Ulubey (Uşak) 17:44:16 13-11-2024 38,43917 29,13806 7 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.91 km] Kuşadası (Aydın) 17:08:24 13-11-2024 37,89167 27,185 6,68 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:08:24 13-11-2024 37,8428 27,182 14,3 2,2
Akçadağ (Malatya) 17:03:51 13-11-2024 38,44278 38,03917 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 16:55:25 13-11-2024 38,17972 38,17028 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 16:43:35 13-11-2024 39,46806 28,15167 6,98 1,7
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 16:43:35 13-11-2024 39,4668 28,123 5 2
Kale (Malatya) 16:08:37 13-11-2024 38,34167 38,815 7 1
Sincik (Adıyaman) 15:55:47 13-11-2024 38,07667 38,46667 6,86 1,4
Ege Denizi - [42.18 km] Karaburun (İzmir) 15:54:21 13-11-2024 38,96778 26,12444 7,36 1,5
Kale (Malatya) 15:41:44 13-11-2024 38,35139 38,76306 11,09 1,2
Yakutiye (Erzurum) 15:21:58 13-11-2024 39,97472 41,36944 11,75 3,3
YAKUTIYE (ERZURUM) 15:21:57 13-11-2024 40,0013 41,3092 5 3,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 15:17:19 13-11-2024 37,38694 36,90694 8,99 2,4
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 15:17:19 13-11-2024 37,3797 36,914 2,7 2,4
Biga (Çanakkale) 15:16:01 13-11-2024 40,35722 27,04028 7,01 1,7
Palu (Elazığ) 15:08:28 13-11-2024 38,56028 39,77111 11,77 1,9
KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG) 15:08:27 13-11-2024 38,6022 39,8298 3,3 2,1
Palu (Elazığ) 15:03:21 13-11-2024 38,74056 40,10111 13,38 3,2
BEYHAN-PALU (ELAZIG) 15:03:19 13-11-2024 38,753 40,1132 2,1 2,9
Sivrice (Elazığ) 14:43:06 13-11-2024 38,47028 39,16306 7,08 2
DEDEPINARI-(ELAZIG) 14:43:05 13-11-2024 38,5143 39,1645 4,5 2
Bala (Ankara) 14:23:04 13-11-2024 39,51889 33,15528 6,98 1,2
Gölova (Sivas) 14:17:37 13-11-2024 40,02306 38,72389 6,92 0,9
Mamak (Ankara) 14:12:09 13-11-2024 39,85861 33,06861 6,93 1,3
Gemlik (Bursa) 14:11:40 13-11-2024 40,45028 29,19361 7,03 1,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 14:11:40 13-11-2024 40,4777 29,1765 9,5 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 14:10:29 13-11-2024 38,27 38,25083 8,77 1,7
GOLCAYIR-AKSEHIR (KONYA) 14:07:14 13-11-2024 38,4657 31,3307 5,2 1,7
Akşehir Gölü - [01.91 km] Akşehir (Konya) 14:07:13 13-11-2024 38,43667 31,40444 7 1,7
Akşehir (Konya) 13:47:41 13-11-2024 38,42611 31,41472 7 1,2
Susurluk (Balıkesir) 13:00:48 13-11-2024 40,08333 28,15806 7,59 1,7
KOSUBOGAZI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 13:00:48 13-11-2024 40,0463 28,2347 5 1,8
SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) 12:52:38 13-11-2024 39,265 29,3363 0 1,7
Akçadağ (Malatya) 12:38:37 13-11-2024 38,37333 37,74333 6,98 1
Kula (Manisa) 12:33:58 13-11-2024 38,53889 28,49833 6,82 1,1
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:24:45 13-11-2024 38,3847 27,2985 13,2 1,4
Yunusemre (Manisa) 12:24:43 13-11-2024 38,59278 27,31722 7 1,3
Seydişehir (Konya) 12:21:29 13-11-2024 37,35944 31,88222 7,34 1,2
PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) 12:13:53 13-11-2024 39,8888 26,2608 6,9 0,8
Tavas (Denizli) 12:06:11 13-11-2024 37,5075 29,11472 8,39 1,1
Antakya (Hatay) 12:03:44 13-11-2024 36,32583 36,19833 7,31 2,2
HASANLI-(HATAY) 12:03:44 13-11-2024 36,2833 36,215 5 1,7
Sincan (Ankara) 11:58:07 13-11-2024 39,96861 32,46306 7 1,2
Ula (Muğla) 11:46:27 13-11-2024 37,13333 28,52056 7,11 1,4
KIYRA-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2024.11.13 11:46:26) 11:46:26 13-11-2024 37,0942 28,5373 3,2 1,7
OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) 11:44:26 13-11-2024 37,4483 36,9492 5 1,1
Soma (Manisa) 11:36:44 13-11-2024 39,2425 27,72083 7,03 1,3
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 11:36:40 13-11-2024 36,9685 26,8348 7 2,3
Ege Denizi - [39.29 km] Bodrum (Muğla) 11:36:39 13-11-2024 36,90556 26,83611 6,69 2
Yeşilyurt (Malatya) 11:23:42 13-11-2024 38,18833 38,07639 7 1,7
DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 11:23:35 13-11-2024 37,7897 37,4305 24,3 1,8
Beypazarı (Ankara) 11:23:16 13-11-2024 40,14306 31,76833 7 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 11:23:16 13-11-2024 40,2072 31,7015 11,8 2,3
Merkez (Ardahan) 10:56:11 13-11-2024 40,93306 42,96833 6,98 1
Lalapaşa (Edirne) 10:53:44 13-11-2024 41,95333 26,86028 7 1
Merkez (Bolu) 10:08:42 13-11-2024 40,75194 31,6825 10,24 1,2
ORENCIK-(BOLU) 10:08:41 13-11-2024 40,7105 31,6647 2,4 1,3
Saimbeyli (Adana) 10:03:42 13-11-2024 37,86 36,25972 7,01 1,4
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 10:03:41 13-11-2024 37,9035 36,1702 5 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 08:49:14 13-11-2024 38,28361 38,24861 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 08:36:00 13-11-2024 39,42083 28,465 7,02 1
Ege Denizi - [120.50 km] Datça (Muğla) 08:02:54 13-11-2024 36,09167 26,33 6,61 2,4
Akçadağ (Malatya) 07:54:09 13-11-2024 38,24361 37,75806 7,17 1,5
Ula (Muğla) 07:37:51 13-11-2024 37,12333 28,51111 6,96 1,2
Menteşe (Muğla) 07:11:35 13-11-2024 37,13194 28,50194 12,96 3
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 07:11:35 13-11-2024 37,117 28,5148 7 3,2
Kale (Malatya) 07:01:15 13-11-2024 38,34083 38,77944 8,62 1,1
Kale (Malatya) 06:59:05 13-11-2024 38,35417 38,86889 7 0,8
Dalaman (Muğla) 06:53:39 13-11-2024 36,88472 29,1025 9,75 2,4
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) 06:53:38 13-11-2024 36,8553 29,1065 6,4 2,6
Kozan (Adana) 06:43:04 13-11-2024 37,57361 35,78833 7,25 0,9

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