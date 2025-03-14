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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Mart 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Mart 2025

14 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:15:19 14-03-2025 38,1172 37,4703 22,7 0,8
Beyağaç (Denizli) 00:03:45 14-03-2025 37,1575 28,8425 7 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 00:03:44 14-03-2025 37,1625 28,8198 13,1 1,5
Menteşe (Muğla) 23:59:42 13-03-2025 37,14667 28,81306 6,99 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 23:59:42 13-03-2025 37,1627 28,8383 7,2 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:56:19 13-03-2025 38,12889 37,50722 7,03 1,4
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:56:19 13-03-2025 38,1235 37,4828 6,6 1,3
Gümüşhacıköy (Amasya) 23:39:07 13-03-2025 40,70694 35,17167 6,98 1
Ege Denizi - [63.61 km] Marmaris (Muğla) 23:29:09 13-03-2025 36,10889 27,81917 7,23 1,6
Beypazarı (Ankara) 23:16:58 13-03-2025 40,21639 31,74306 6,93 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 23:16:57 13-03-2025 40,192 31,7625 5,8 2
Aziziye (Erzurum) 23:03:32 13-03-2025 40,20944 40,94667 7 1
GOLYURT-GERGER (ADIYAMAN) 22:34:43 13-03-2025 38,1392 39,1785 8 1,5
Çermik (Diyarbakır) 22:34:42 13-03-2025 38,09528 39,22 7,03 1,5
Akhisar (Manisa) 22:28:25 13-03-2025 38,81806 27,99278 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 22:14:50 13-03-2025 38,125 38,40444 6,61 2,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 22:14:49 13-03-2025 38,1512 38,41 2,3 3
Beyşehir (Konya) 22:03:54 13-03-2025 37,73444 31,82667 7 0,9
MESUTLAR-BEYSEHIR (KONYA) 22:03:54 13-03-2025 37,7177 31,847 6,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:53:12 13-03-2025 39,30167 28,1575 12,55 1
Yeşilyurt (Malatya) 21:53:02 13-03-2025 38,21417 38,1925 7 1,1
Pütürge (Malatya) 21:32:29 13-03-2025 38,13417 38,60556 7 1,1
ULUKOY-(MALATYA) 21:32:28 13-03-2025 38,175 38,5752 15,4 0,9
EGE DENIZI 21:23:31 13-03-2025 36,735 25,5223 9,5 2,4
Ege Denizi 21:15:02 13-03-2025 40,3575 24,56194 7 2,5
YUNANISTAN 21:14:58 13-03-2025 40,2297 24,0935 5,9 2,7
EVRENOS-(MANISA) 21:12:34 13-03-2025 38,646 27,3705 5,1 1,4
YAGCILAR-(MANISA) 21:11:28 13-03-2025 38,6852 27,2918 5 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.97 km] Menderes (İzmir) 21:09:55 13-03-2025 37,93528 27,1375 6,55 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:09:55 13-03-2025 37,9403 27,1425 5,3 1,8
EGE DENIZI 21:09:31 13-03-2025 36,6693 25,6205 15,6 2
Pütürge (Malatya) 20:08:47 13-03-2025 38,19556 38,64417 7 2,3
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 20:08:46 13-03-2025 38,2378 38,591 1,4 2
Menteşe (Muğla) 19:50:06 13-03-2025 37,14083 28,18889 7 1,9
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 19:50:05 13-03-2025 37,1695 28,1732 5,7 2,1
Ula (Muğla) 19:37:24 13-03-2025 36,96528 28,46833 7 1,2
CORUS-ULA (MUGLA) 19:37:24 13-03-2025 37,0007 28,503 4,6 1,5
Marmara Denizi - [08.57 km] Marmara (Balıkesir) 19:29:56 13-03-2025 40,42361 27,49944 8,82 1,9
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 19:29:54 13-03-2025 40,3875 27,5388 16,4 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 19:05:49 13-03-2025 39,50361 28,17222 7 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 19:05:49 13-03-2025 39,5263 28,1292 9 1,9
Gaziemir (İzmir) 18:44:59 13-03-2025 38,32111 27,18361 6,57 1,8
KISIK-MENDERES (IZMIR) 18:44:58 13-03-2025 38,3153 27,197 9,7 2
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 18:34:40 13-03-2025 40,3725 27,5292 13,6 1,6
AKDENIZ 18:17:58 13-03-2025 36,1147 22,5907 8,5 3,3
Battalgazi (Malatya) 18:17:52 13-03-2025 38,13556 38,56861 7,04 2,4
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 18:17:52 13-03-2025 38,155 38,5815 6,2 2,3
EGE DENIZI 17:16:07 13-03-2025 36,6002 25,5358 9,3 2
Ege Denizi - [28.15 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:02:07 13-03-2025 39,55639 25,75389 6,95 2,5
EGE DENIZI 16:02:06 13-03-2025 39,538 25,7038 6,2 2,7
Honaz (Denizli) 15:18:37 13-03-2025 37,69083 29,45 6,77 1,4
SAPACA-HONAZ (DENIZLI) 15:18:37 13-03-2025 37,795 29,451 5,4 1,2
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 14:31:24 13-03-2025 36,203 33,721 0 0,9
Simav (Kütahya) 14:09:17 13-03-2025 39,12056 29,0975 11,78 3,3
SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) 14:09:17 13-03-2025 39,1315 29,1182 2,7 3,3
KIZILOVA-(SIVAS) 14:07:12 13-03-2025 39,4895 36,6718 9,2 2,1
Merkez (Sivas) 14:07:11 13-03-2025 39,47194 36,69333 7 1,9
Merkez (Adıyaman) 13:48:29 13-03-2025 37,98944 38,23694 7 1,8
KAVAK-(ADIYAMAN) 13:48:29 13-03-2025 38,0017 38,194 5 1,5
Kale (Malatya) 13:45:09 13-03-2025 38,36833 38,77056 7 1,2
Honaz (Denizli) 12:56:52 13-03-2025 37,70611 29,33083 7 2
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 12:41:11 13-03-2025 38,2818 38,8303 5,5 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:35:04 13-03-2025 37,30611 37,02361 8,09 2
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:35:04 13-03-2025 37,2958 37,0352 6,1 1,8
Marmara Denizi - [07.54 km] Şarköy (Tekirdağ) 12:24:25 13-03-2025 40,7575 27,43667 7,32 1,5
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 12:24:23 13-03-2025 40,7562 27,4737 19,5 1,7
NARLIK-CEYHAN (ADANA) 12:21:30 13-03-2025 36,8962 35,8483 0 1,7
EGE DENIZI 12:06:47 13-03-2025 35,6925 26,7942 8,6 3
Akdeniz - [158.68 km] Datça (Muğla) 12:06:44 13-03-2025 35,33278 26,90917 7,13 3
Altıeylül (Balıkesir) 11:56:30 13-03-2025 39,67028 28,01556 8,6 1,1
Karadeniz 11:35:50 13-03-2025 42,80944 28,01556 15,6 0,8
EGE DENIZI 11:34:33 13-03-2025 36,7092 25,6158 7 2,3
KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) 10:46:01 13-03-2025 37,462 36,9517 8,4 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 10:46:00 13-03-2025 37,3175 36,92722 7 2
Pasinler (Erzurum) 09:10:44 13-03-2025 39,90944 41,71694 7 1,6
YUKARICAKMAK-PASINLER (ERZURUM) 09:10:42 13-03-2025 39,9248 41,579 18,6 1,8
Marmara Denizi - [11.77 km] Çınarcık (Yalova) 08:34:48 13-03-2025 40,73139 28,97833 7,09 2
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.03.13 08:34:48) 08:34:48 13-03-2025 40,7355 29,0163 11,2 2
Marmara Denizi - [11.53 km] Çınarcık (Yalova) 08:24:05 13-03-2025 40,7325 29,00278 8,54 2,6
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 08:24:04 13-03-2025 40,7327 28,9918 13,2 2,8
Çayırlı (Erzincan) 08:06:53 13-03-2025 39,89139 39,77444 7 1,2
ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) 08:06:50 13-03-2025 39,9607 39,6078 2,2 1,4
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:41:31 13-03-2025 38,2042 37,3392 4,7 1,4
CATKOY-MAZGIRT (TUNCELI) 07:08:15 13-03-2025 38,9728 39,7818 13,1 1,4
Mazgirt (Tunceli) 07:08:14 13-03-2025 38,92889 39,77389 7 1,2
EGE DENIZI 06:54:32 13-03-2025 36,6047 25,549 9,1 1,9
Marmara Denizi - [09.29 km] Biga (Çanakkale) 06:27:46 13-03-2025 40,52417 27,17056 7,02 1,3
MARMARA DENIZI 06:27:46 13-03-2025 40,5398 27,1422 12,3 1,4
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.99 km] Fethiye (Muğla) 06:26:33 13-03-2025 36,46028 29,01944 19,41 1,8
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 06:26:33 13-03-2025 36,4942 29,0335 10,3 2
Mazgirt (Tunceli) 06:13:47 13-03-2025 38,92694 39,76861 7 1,5
OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI) 06:13:46 13-03-2025 38,9205 39,7637 8,5 2
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:10:11 13-03-2025 38,0553 37,1712 8,8 1,2
Kale (Malatya) 06:06:32 13-03-2025 38,32139 38,79917 11,28 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:35:33 13-03-2025 36,7612 28,0335 5 1,5
Marmaris (Muğla) 05:35:32 13-03-2025 36,67472 28,05417 17,46 1,3
EGE DENIZI 05:33:28 13-03-2025 36,6135 25,582 8,5 2,2
Kemah (Erzincan) 05:26:10 13-03-2025 39,74944 38,98833 6,95 0,9
Kırkağaç (Manisa) 04:56:08 13-03-2025 39,17472 27,92583 6,71 1,2
Çermik (Diyarbakır) 04:44:36 13-03-2025 38,095 39,24833 12,77 1,4
KOMURCULER-CERMIK (DIYARBAKIR) 04:44:36 13-03-2025 38,098 39,2315 6,4 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:25:39 13-03-2025 38,05472 37,28222 6,94 1,1
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:25:37 13-03-2025 38,0628 37,3372 5,3 1
Tut (Adıyaman) 04:07:19 13-03-2025 37,77222 37,95861 7 0,7
EGE DENIZI 03:29:25 13-03-2025 36,6413 25,4972 5 2
Menteşe (Muğla) 03:21:44 13-03-2025 37,14472 28,80556 7,03 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 03:21:44 13-03-2025 37,1612 28,7957 5 1,8
EGE DENIZI 03:20:09 13-03-2025 36,6197 25,5055 10,9 1,9
Ege Denizi 02:40:27 13-03-2025 36,73389 25,76417 7 2,2
EGE DENIZI 02:40:26 13-03-2025 36,6952 25,5897 8 2,6
Pütürge (Malatya) 02:12:33 13-03-2025 38,2525 38,82722 7 2,3
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 02:12:31 13-03-2025 38,2818 38,835 5 2,4
EGE DENIZI 01:36:54 13-03-2025 36,5998 25,5942 11,6 2,8
Ege Denizi 01:36:52 13-03-2025 36,52306 25,45667 7 2,1
CINARCIK (YALOVA) 01:17:22 13-03-2025 40,7433 29,1003 16,2 1,1
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 01:16:28 13-03-2025 38,4307 37,4417 8,5 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:15:19 14-03-2025 38,1172 37,4703 22,7 0,8
Beyağaç (Denizli) 00:03:45 14-03-2025 37,1575 28,8425 7 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 00:03:44 14-03-2025 37,1625 28,8198 13,1 1,5
Menteşe (Muğla) 23:59:42 13-03-2025 37,14667 28,81306 6,99 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 23:59:42 13-03-2025 37,1627 28,8383 7,2 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:56:19 13-03-2025 38,12889 37,50722 7,03 1,4
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:56:19 13-03-2025 38,1235 37,4828 6,6 1,3
Gümüşhacıköy (Amasya) 23:39:07 13-03-2025 40,70694 35,17167 6,98 1
Ege Denizi - [63.61 km] Marmaris (Muğla) 23:29:09 13-03-2025 36,10889 27,81917 7,23 1,6
Beypazarı (Ankara) 23:16:58 13-03-2025 40,21639 31,74306 6,93 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 23:16:57 13-03-2025 40,192 31,7625 5,8 2
Aziziye (Erzurum) 23:03:32 13-03-2025 40,20944 40,94667 7 1
GOLYURT-GERGER (ADIYAMAN) 22:34:43 13-03-2025 38,1392 39,1785 8 1,5
Çermik (Diyarbakır) 22:34:42 13-03-2025 38,09528 39,22 7,03 1,5
Akhisar (Manisa) 22:28:25 13-03-2025 38,81806 27,99278 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 22:14:50 13-03-2025 38,125 38,40444 6,61 2,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 22:14:49 13-03-2025 38,1512 38,41 2,3 3
Beyşehir (Konya) 22:03:54 13-03-2025 37,73444 31,82667 7 0,9
MESUTLAR-BEYSEHIR (KONYA) 22:03:54 13-03-2025 37,7177 31,847 6,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:53:12 13-03-2025 39,30167 28,1575 12,55 1
Yeşilyurt (Malatya) 21:53:02 13-03-2025 38,21417 38,1925 7 1,1
Pütürge (Malatya) 21:32:29 13-03-2025 38,13417 38,60556 7 1,1
ULUKOY-(MALATYA) 21:32:28 13-03-2025 38,175 38,5752 15,4 0,9
EGE DENIZI 21:23:31 13-03-2025 36,735 25,5223 9,5 2,4
Ege Denizi 21:15:02 13-03-2025 40,3575 24,56194 7 2,5
YUNANISTAN 21:14:58 13-03-2025 40,2297 24,0935 5,9 2,7
EVRENOS-(MANISA) 21:12:34 13-03-2025 38,646 27,3705 5,1 1,4
YAGCILAR-(MANISA) 21:11:28 13-03-2025 38,6852 27,2918 5 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.97 km] Menderes (İzmir) 21:09:55 13-03-2025 37,93528 27,1375 6,55 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:09:55 13-03-2025 37,9403 27,1425 5,3 1,8
EGE DENIZI 21:09:31 13-03-2025 36,6693 25,6205 15,6 2
Pütürge (Malatya) 20:08:47 13-03-2025 38,19556 38,64417 7 2,3
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 20:08:46 13-03-2025 38,2378 38,591 1,4 2
Menteşe (Muğla) 19:50:06 13-03-2025 37,14083 28,18889 7 1,9
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 19:50:05 13-03-2025 37,1695 28,1732 5,7 2,1
Ula (Muğla) 19:37:24 13-03-2025 36,96528 28,46833 7 1,2
CORUS-ULA (MUGLA) 19:37:24 13-03-2025 37,0007 28,503 4,6 1,5
Marmara Denizi - [08.57 km] Marmara (Balıkesir) 19:29:56 13-03-2025 40,42361 27,49944 8,82 1,9
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 19:29:54 13-03-2025 40,3875 27,5388 16,4 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 19:05:49 13-03-2025 39,50361 28,17222 7 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 19:05:49 13-03-2025 39,5263 28,1292 9 1,9
Gaziemir (İzmir) 18:44:59 13-03-2025 38,32111 27,18361 6,57 1,8
KISIK-MENDERES (IZMIR) 18:44:58 13-03-2025 38,3153 27,197 9,7 2
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 18:34:40 13-03-2025 40,3725 27,5292 13,6 1,6
AKDENIZ 18:17:58 13-03-2025 36,1147 22,5907 8,5 3,3
Battalgazi (Malatya) 18:17:52 13-03-2025 38,13556 38,56861 7,04 2,4
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 18:17:52 13-03-2025 38,155 38,5815 6,2 2,3
EGE DENIZI 17:16:07 13-03-2025 36,6002 25,5358 9,3 2
Ege Denizi - [28.15 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:02:07 13-03-2025 39,55639 25,75389 6,95 2,5
EGE DENIZI 16:02:06 13-03-2025 39,538 25,7038 6,2 2,7
Honaz (Denizli) 15:18:37 13-03-2025 37,69083 29,45 6,77 1,4
SAPACA-HONAZ (DENIZLI) 15:18:37 13-03-2025 37,795 29,451 5,4 1,2
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 14:31:24 13-03-2025 36,203 33,721 0 0,9
Simav (Kütahya) 14:09:17 13-03-2025 39,12056 29,0975 11,78 3,3
SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) 14:09:17 13-03-2025 39,1315 29,1182 2,7 3,3
KIZILOVA-(SIVAS) 14:07:12 13-03-2025 39,4895 36,6718 9,2 2,1
Merkez (Sivas) 14:07:11 13-03-2025 39,47194 36,69333 7 1,9
Merkez (Adıyaman) 13:48:29 13-03-2025 37,98944 38,23694 7 1,8
KAVAK-(ADIYAMAN) 13:48:29 13-03-2025 38,0017 38,194 5 1,5
Kale (Malatya) 13:45:09 13-03-2025 38,36833 38,77056 7 1,2
Honaz (Denizli) 12:56:52 13-03-2025 37,70611 29,33083 7 2
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 12:41:11 13-03-2025 38,2818 38,8303 5,5 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:35:04 13-03-2025 37,30611 37,02361 8,09 2
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:35:04 13-03-2025 37,2958 37,0352 6,1 1,8
Marmara Denizi - [07.54 km] Şarköy (Tekirdağ) 12:24:25 13-03-2025 40,7575 27,43667 7,32 1,5
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 12:24:23 13-03-2025 40,7562 27,4737 19,5 1,7
NARLIK-CEYHAN (ADANA) 12:21:30 13-03-2025 36,8962 35,8483 0 1,7
EGE DENIZI 12:06:47 13-03-2025 35,6925 26,7942 8,6 3
Akdeniz - [158.68 km] Datça (Muğla) 12:06:44 13-03-2025 35,33278 26,90917 7,13 3
Altıeylül (Balıkesir) 11:56:30 13-03-2025 39,67028 28,01556 8,6 1,1
Karadeniz 11:35:50 13-03-2025 42,80944 28,01556 15,6 0,8
EGE DENIZI 11:34:33 13-03-2025 36,7092 25,6158 7 2,3
KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) 10:46:01 13-03-2025 37,462 36,9517 8,4 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 10:46:00 13-03-2025 37,3175 36,92722 7 2
Pasinler (Erzurum) 09:10:44 13-03-2025 39,90944 41,71694 7 1,6
YUKARICAKMAK-PASINLER (ERZURUM) 09:10:42 13-03-2025 39,9248 41,579 18,6 1,8
Marmara Denizi - [11.77 km] Çınarcık (Yalova) 08:34:48 13-03-2025 40,73139 28,97833 7,09 2
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.03.13 08:34:48) 08:34:48 13-03-2025 40,7355 29,0163 11,2 2
Marmara Denizi - [11.53 km] Çınarcık (Yalova) 08:24:05 13-03-2025 40,7325 29,00278 8,54 2,6
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 08:24:04 13-03-2025 40,7327 28,9918 13,2 2,8
Çayırlı (Erzincan) 08:06:53 13-03-2025 39,89139 39,77444 7 1,2
ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) 08:06:50 13-03-2025 39,9607 39,6078 2,2 1,4
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:41:31 13-03-2025 38,2042 37,3392 4,7 1,4
CATKOY-MAZGIRT (TUNCELI) 07:08:15 13-03-2025 38,9728 39,7818 13,1 1,4
Mazgirt (Tunceli) 07:08:14 13-03-2025 38,92889 39,77389 7 1,2
EGE DENIZI 06:54:32 13-03-2025 36,6047 25,549 9,1 1,9
Marmara Denizi - [09.29 km] Biga (Çanakkale) 06:27:46 13-03-2025 40,52417 27,17056 7,02 1,3
MARMARA DENIZI 06:27:46 13-03-2025 40,5398 27,1422 12,3 1,4
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.99 km] Fethiye (Muğla) 06:26:33 13-03-2025 36,46028 29,01944 19,41 1,8
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 06:26:33 13-03-2025 36,4942 29,0335 10,3 2
Mazgirt (Tunceli) 06:13:47 13-03-2025 38,92694 39,76861 7 1,5
OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI) 06:13:46 13-03-2025 38,9205 39,7637 8,5 2
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:10:11 13-03-2025 38,0553 37,1712 8,8 1,2
Kale (Malatya) 06:06:32 13-03-2025 38,32139 38,79917 11,28 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:35:33 13-03-2025 36,7612 28,0335 5 1,5
Marmaris (Muğla) 05:35:32 13-03-2025 36,67472 28,05417 17,46 1,3
EGE DENIZI 05:33:28 13-03-2025 36,6135 25,582 8,5 2,2
Kemah (Erzincan) 05:26:10 13-03-2025 39,74944 38,98833 6,95 0,9
Kırkağaç (Manisa) 04:56:08 13-03-2025 39,17472 27,92583 6,71 1,2
Çermik (Diyarbakır) 04:44:36 13-03-2025 38,095 39,24833 12,77 1,4
KOMURCULER-CERMIK (DIYARBAKIR) 04:44:36 13-03-2025 38,098 39,2315 6,4 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:25:39 13-03-2025 38,05472 37,28222 6,94 1,1
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:25:37 13-03-2025 38,0628 37,3372 5,3 1
Tut (Adıyaman) 04:07:19 13-03-2025 37,77222 37,95861 7 0,7
EGE DENIZI 03:29:25 13-03-2025 36,6413 25,4972 5 2
Menteşe (Muğla) 03:21:44 13-03-2025 37,14472 28,80556 7,03 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 03:21:44 13-03-2025 37,1612 28,7957 5 1,8
EGE DENIZI 03:20:09 13-03-2025 36,6197 25,5055 10,9 1,9
Ege Denizi 02:40:27 13-03-2025 36,73389 25,76417 7 2,2
EGE DENIZI 02:40:26 13-03-2025 36,6952 25,5897 8 2,6
Pütürge (Malatya) 02:12:33 13-03-2025 38,2525 38,82722 7 2,3
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 02:12:31 13-03-2025 38,2818 38,835 5 2,4
EGE DENIZI 01:36:54 13-03-2025 36,5998 25,5942 11,6 2,8
Ege Denizi 01:36:52 13-03-2025 36,52306 25,45667 7 2,1
CINARCIK (YALOVA) 01:17:22 13-03-2025 40,7433 29,1003 16,2 1,1
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 01:16:28 13-03-2025 38,4307 37,4417 8,5 1,2
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