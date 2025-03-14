Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
14 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:15:19 14-03-2025
|38,1172
|37,4703
|22,7
|0,8
|Beyağaç (Denizli)
|00:03:45 14-03-2025
|37,1575
|28,8425
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:03:44 14-03-2025
|37,1625
|28,8198
|13,1
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|23:59:42 13-03-2025
|37,14667
|28,81306
|6,99
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:59:42 13-03-2025
|37,1627
|28,8383
|7,2
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:56:19 13-03-2025
|38,12889
|37,50722
|7,03
|1,4
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:56:19 13-03-2025
|38,1235
|37,4828
|6,6
|1,3
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|23:39:07 13-03-2025
|40,70694
|35,17167
|6,98
|1
|Ege Denizi - [63.61 km] Marmaris (Muğla)
|23:29:09 13-03-2025
|36,10889
|27,81917
|7,23
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|23:16:58 13-03-2025
|40,21639
|31,74306
|6,93
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:16:57 13-03-2025
|40,192
|31,7625
|5,8
|2
|Aziziye (Erzurum)
|23:03:32 13-03-2025
|40,20944
|40,94667
|7
|1
|GOLYURT-GERGER (ADIYAMAN)
|22:34:43 13-03-2025
|38,1392
|39,1785
|8
|1,5
|Çermik (Diyarbakır)
|22:34:42 13-03-2025
|38,09528
|39,22
|7,03
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|22:28:25 13-03-2025
|38,81806
|27,99278
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:14:50 13-03-2025
|38,125
|38,40444
|6,61
|2,9
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|22:14:49 13-03-2025
|38,1512
|38,41
|2,3
|3
|Beyşehir (Konya)
|22:03:54 13-03-2025
|37,73444
|31,82667
|7
|0,9
|MESUTLAR-BEYSEHIR (KONYA)
|22:03:54 13-03-2025
|37,7177
|31,847
|6,7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:53:12 13-03-2025
|39,30167
|28,1575
|12,55
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:53:02 13-03-2025
|38,21417
|38,1925
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|21:32:29 13-03-2025
|38,13417
|38,60556
|7
|1,1
|ULUKOY-(MALATYA)
|21:32:28 13-03-2025
|38,175
|38,5752
|15,4
|0,9
|EGE DENIZI
|21:23:31 13-03-2025
|36,735
|25,5223
|9,5
|2,4
|Ege Denizi
|21:15:02 13-03-2025
|40,3575
|24,56194
|7
|2,5
|YUNANISTAN
|21:14:58 13-03-2025
|40,2297
|24,0935
|5,9
|2,7
|EVRENOS-(MANISA)
|21:12:34 13-03-2025
|38,646
|27,3705
|5,1
|1,4
|YAGCILAR-(MANISA)
|21:11:28 13-03-2025
|38,6852
|27,2918
|5
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.97 km] Menderes (İzmir)
|21:09:55 13-03-2025
|37,93528
|27,1375
|6,55
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:09:55 13-03-2025
|37,9403
|27,1425
|5,3
|1,8
|EGE DENIZI
|21:09:31 13-03-2025
|36,6693
|25,6205
|15,6
|2
|Pütürge (Malatya)
|20:08:47 13-03-2025
|38,19556
|38,64417
|7
|2,3
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|20:08:46 13-03-2025
|38,2378
|38,591
|1,4
|2
|Menteşe (Muğla)
|19:50:06 13-03-2025
|37,14083
|28,18889
|7
|1,9
|CIFTLIKKOY-(MUGLA)
|19:50:05 13-03-2025
|37,1695
|28,1732
|5,7
|2,1
|Ula (Muğla)
|19:37:24 13-03-2025
|36,96528
|28,46833
|7
|1,2
|CORUS-ULA (MUGLA)
|19:37:24 13-03-2025
|37,0007
|28,503
|4,6
|1,5
|Marmara Denizi - [08.57 km] Marmara (Balıkesir)
|19:29:56 13-03-2025
|40,42361
|27,49944
|8,82
|1,9
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|19:29:54 13-03-2025
|40,3875
|27,5388
|16,4
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|19:05:49 13-03-2025
|39,50361
|28,17222
|7
|1,5
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|19:05:49 13-03-2025
|39,5263
|28,1292
|9
|1,9
|Gaziemir (İzmir)
|18:44:59 13-03-2025
|38,32111
|27,18361
|6,57
|1,8
|KISIK-MENDERES (IZMIR)
|18:44:58 13-03-2025
|38,3153
|27,197
|9,7
|2
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|18:34:40 13-03-2025
|40,3725
|27,5292
|13,6
|1,6
|AKDENIZ
|18:17:58 13-03-2025
|36,1147
|22,5907
|8,5
|3,3
|Battalgazi (Malatya)
|18:17:52 13-03-2025
|38,13556
|38,56861
|7,04
|2,4
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|18:17:52 13-03-2025
|38,155
|38,5815
|6,2
|2,3
|EGE DENIZI
|17:16:07 13-03-2025
|36,6002
|25,5358
|9,3
|2
|Ege Denizi - [28.15 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:02:07 13-03-2025
|39,55639
|25,75389
|6,95
|2,5
|EGE DENIZI
|16:02:06 13-03-2025
|39,538
|25,7038
|6,2
|2,7
|Honaz (Denizli)
|15:18:37 13-03-2025
|37,69083
|29,45
|6,77
|1,4
|SAPACA-HONAZ (DENIZLI)
|15:18:37 13-03-2025
|37,795
|29,451
|5,4
|1,2
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|14:31:24 13-03-2025
|36,203
|33,721
|0
|0,9
|Simav (Kütahya)
|14:09:17 13-03-2025
|39,12056
|29,0975
|11,78
|3,3
|SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:09:17 13-03-2025
|39,1315
|29,1182
|2,7
|3,3
|KIZILOVA-(SIVAS)
|14:07:12 13-03-2025
|39,4895
|36,6718
|9,2
|2,1
|Merkez (Sivas)
|14:07:11 13-03-2025
|39,47194
|36,69333
|7
|1,9
|Merkez (Adıyaman)
|13:48:29 13-03-2025
|37,98944
|38,23694
|7
|1,8
|KAVAK-(ADIYAMAN)
|13:48:29 13-03-2025
|38,0017
|38,194
|5
|1,5
|Kale (Malatya)
|13:45:09 13-03-2025
|38,36833
|38,77056
|7
|1,2
|Honaz (Denizli)
|12:56:52 13-03-2025
|37,70611
|29,33083
|7
|2
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|12:41:11 13-03-2025
|38,2818
|38,8303
|5,5
|2,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:35:04 13-03-2025
|37,30611
|37,02361
|8,09
|2
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:35:04 13-03-2025
|37,2958
|37,0352
|6,1
|1,8
|Marmara Denizi - [07.54 km] Şarköy (Tekirdağ)
|12:24:25 13-03-2025
|40,7575
|27,43667
|7,32
|1,5
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|12:24:23 13-03-2025
|40,7562
|27,4737
|19,5
|1,7
|NARLIK-CEYHAN (ADANA)
|12:21:30 13-03-2025
|36,8962
|35,8483
|0
|1,7
|EGE DENIZI
|12:06:47 13-03-2025
|35,6925
|26,7942
|8,6
|3
|Akdeniz - [158.68 km] Datça (Muğla)
|12:06:44 13-03-2025
|35,33278
|26,90917
|7,13
|3
|Altıeylül (Balıkesir)
|11:56:30 13-03-2025
|39,67028
|28,01556
|8,6
|1,1
|Karadeniz
|11:35:50 13-03-2025
|42,80944
|28,01556
|15,6
|0,8
|EGE DENIZI
|11:34:33 13-03-2025
|36,7092
|25,6158
|7
|2,3
|KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)
|10:46:01 13-03-2025
|37,462
|36,9517
|8,4
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|10:46:00 13-03-2025
|37,3175
|36,92722
|7
|2
|Pasinler (Erzurum)
|09:10:44 13-03-2025
|39,90944
|41,71694
|7
|1,6
|YUKARICAKMAK-PASINLER (ERZURUM)
|09:10:42 13-03-2025
|39,9248
|41,579
|18,6
|1,8
|Marmara Denizi - [11.77 km] Çınarcık (Yalova)
|08:34:48 13-03-2025
|40,73139
|28,97833
|7,09
|2
|CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.03.13 08:34:48)
|08:34:48 13-03-2025
|40,7355
|29,0163
|11,2
|2
|Marmara Denizi - [11.53 km] Çınarcık (Yalova)
|08:24:05 13-03-2025
|40,7325
|29,00278
|8,54
|2,6
|CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
|08:24:04 13-03-2025
|40,7327
|28,9918
|13,2
|2,8
|Çayırlı (Erzincan)
|08:06:53 13-03-2025
|39,89139
|39,77444
|7
|1,2
|ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)
|08:06:50 13-03-2025
|39,9607
|39,6078
|2,2
|1,4
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:41:31 13-03-2025
|38,2042
|37,3392
|4,7
|1,4
|CATKOY-MAZGIRT (TUNCELI)
|07:08:15 13-03-2025
|38,9728
|39,7818
|13,1
|1,4
|Mazgirt (Tunceli)
|07:08:14 13-03-2025
|38,92889
|39,77389
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|06:54:32 13-03-2025
|36,6047
|25,549
|9,1
|1,9
|Marmara Denizi - [09.29 km] Biga (Çanakkale)
|06:27:46 13-03-2025
|40,52417
|27,17056
|7,02
|1,3
|MARMARA DENIZI
|06:27:46 13-03-2025
|40,5398
|27,1422
|12,3
|1,4
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.99 km] Fethiye (Muğla)
|06:26:33 13-03-2025
|36,46028
|29,01944
|19,41
|1,8
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|06:26:33 13-03-2025
|36,4942
|29,0335
|10,3
|2
|Mazgirt (Tunceli)
|06:13:47 13-03-2025
|38,92694
|39,76861
|7
|1,5
|OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI)
|06:13:46 13-03-2025
|38,9205
|39,7637
|8,5
|2
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:10:11 13-03-2025
|38,0553
|37,1712
|8,8
|1,2
|Kale (Malatya)
|06:06:32 13-03-2025
|38,32139
|38,79917
|11,28
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:35:33 13-03-2025
|36,7612
|28,0335
|5
|1,5
|Marmaris (Muğla)
|05:35:32 13-03-2025
|36,67472
|28,05417
|17,46
|1,3
|EGE DENIZI
|05:33:28 13-03-2025
|36,6135
|25,582
|8,5
|2,2
|Kemah (Erzincan)
|05:26:10 13-03-2025
|39,74944
|38,98833
|6,95
|0,9
|Kırkağaç (Manisa)
|04:56:08 13-03-2025
|39,17472
|27,92583
|6,71
|1,2
|Çermik (Diyarbakır)
|04:44:36 13-03-2025
|38,095
|39,24833
|12,77
|1,4
|KOMURCULER-CERMIK (DIYARBAKIR)
|04:44:36 13-03-2025
|38,098
|39,2315
|6,4
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|04:25:39 13-03-2025
|38,05472
|37,28222
|6,94
|1,1
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|04:25:37 13-03-2025
|38,0628
|37,3372
|5,3
|1
|Tut (Adıyaman)
|04:07:19 13-03-2025
|37,77222
|37,95861
|7
|0,7
|EGE DENIZI
|03:29:25 13-03-2025
|36,6413
|25,4972
|5
|2
|Menteşe (Muğla)
|03:21:44 13-03-2025
|37,14472
|28,80556
|7,03
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|03:21:44 13-03-2025
|37,1612
|28,7957
|5
|1,8
|EGE DENIZI
|03:20:09 13-03-2025
|36,6197
|25,5055
|10,9
|1,9
|Ege Denizi
|02:40:27 13-03-2025
|36,73389
|25,76417
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|02:40:26 13-03-2025
|36,6952
|25,5897
|8
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|02:12:33 13-03-2025
|38,2525
|38,82722
|7
|2,3
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|02:12:31 13-03-2025
|38,2818
|38,835
|5
|2,4
|EGE DENIZI
|01:36:54 13-03-2025
|36,5998
|25,5942
|11,6
|2,8
|Ege Denizi
|01:36:52 13-03-2025
|36,52306
|25,45667
|7
|2,1
|CINARCIK (YALOVA)
|01:17:22 13-03-2025
|40,7433
|29,1003
|16,2
|1,1
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|01:16:28 13-03-2025
|38,4307
|37,4417
|8,5
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:15:19 14-03-2025
|38,1172
|37,4703
|22,7
|0,8
|Beyağaç (Denizli)
|00:03:45 14-03-2025
|37,1575
|28,8425
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:03:44 14-03-2025
|37,1625
|28,8198
|13,1
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|23:59:42 13-03-2025
|37,14667
|28,81306
|6,99
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:59:42 13-03-2025
|37,1627
|28,8383
|7,2
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:56:19 13-03-2025
|38,12889
|37,50722
|7,03
|1,4
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:56:19 13-03-2025
|38,1235
|37,4828
|6,6
|1,3
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|23:39:07 13-03-2025
|40,70694
|35,17167
|6,98
|1
|Ege Denizi - [63.61 km] Marmaris (Muğla)
|23:29:09 13-03-2025
|36,10889
|27,81917
|7,23
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|23:16:58 13-03-2025
|40,21639
|31,74306
|6,93
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:16:57 13-03-2025
|40,192
|31,7625
|5,8
|2
|Aziziye (Erzurum)
|23:03:32 13-03-2025
|40,20944
|40,94667
|7
|1
|GOLYURT-GERGER (ADIYAMAN)
|22:34:43 13-03-2025
|38,1392
|39,1785
|8
|1,5
|Çermik (Diyarbakır)
|22:34:42 13-03-2025
|38,09528
|39,22
|7,03
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|22:28:25 13-03-2025
|38,81806
|27,99278
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:14:50 13-03-2025
|38,125
|38,40444
|6,61
|2,9
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|22:14:49 13-03-2025
|38,1512
|38,41
|2,3
|3
|Beyşehir (Konya)
|22:03:54 13-03-2025
|37,73444
|31,82667
|7
|0,9
|MESUTLAR-BEYSEHIR (KONYA)
|22:03:54 13-03-2025
|37,7177
|31,847
|6,7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:53:12 13-03-2025
|39,30167
|28,1575
|12,55
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:53:02 13-03-2025
|38,21417
|38,1925
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|21:32:29 13-03-2025
|38,13417
|38,60556
|7
|1,1
|ULUKOY-(MALATYA)
|21:32:28 13-03-2025
|38,175
|38,5752
|15,4
|0,9
|EGE DENIZI
|21:23:31 13-03-2025
|36,735
|25,5223
|9,5
|2,4
|Ege Denizi
|21:15:02 13-03-2025
|40,3575
|24,56194
|7
|2,5
|YUNANISTAN
|21:14:58 13-03-2025
|40,2297
|24,0935
|5,9
|2,7
|EVRENOS-(MANISA)
|21:12:34 13-03-2025
|38,646
|27,3705
|5,1
|1,4
|YAGCILAR-(MANISA)
|21:11:28 13-03-2025
|38,6852
|27,2918
|5
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.97 km] Menderes (İzmir)
|21:09:55 13-03-2025
|37,93528
|27,1375
|6,55
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:09:55 13-03-2025
|37,9403
|27,1425
|5,3
|1,8
|EGE DENIZI
|21:09:31 13-03-2025
|36,6693
|25,6205
|15,6
|2
|Pütürge (Malatya)
|20:08:47 13-03-2025
|38,19556
|38,64417
|7
|2,3
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|20:08:46 13-03-2025
|38,2378
|38,591
|1,4
|2
|Menteşe (Muğla)
|19:50:06 13-03-2025
|37,14083
|28,18889
|7
|1,9
|CIFTLIKKOY-(MUGLA)
|19:50:05 13-03-2025
|37,1695
|28,1732
|5,7
|2,1
|Ula (Muğla)
|19:37:24 13-03-2025
|36,96528
|28,46833
|7
|1,2
|CORUS-ULA (MUGLA)
|19:37:24 13-03-2025
|37,0007
|28,503
|4,6
|1,5
|Marmara Denizi - [08.57 km] Marmara (Balıkesir)
|19:29:56 13-03-2025
|40,42361
|27,49944
|8,82
|1,9
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|19:29:54 13-03-2025
|40,3875
|27,5388
|16,4
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|19:05:49 13-03-2025
|39,50361
|28,17222
|7
|1,5
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|19:05:49 13-03-2025
|39,5263
|28,1292
|9
|1,9
|Gaziemir (İzmir)
|18:44:59 13-03-2025
|38,32111
|27,18361
|6,57
|1,8
|KISIK-MENDERES (IZMIR)
|18:44:58 13-03-2025
|38,3153
|27,197
|9,7
|2
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|18:34:40 13-03-2025
|40,3725
|27,5292
|13,6
|1,6
|AKDENIZ
|18:17:58 13-03-2025
|36,1147
|22,5907
|8,5
|3,3
|Battalgazi (Malatya)
|18:17:52 13-03-2025
|38,13556
|38,56861
|7,04
|2,4
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|18:17:52 13-03-2025
|38,155
|38,5815
|6,2
|2,3
|EGE DENIZI
|17:16:07 13-03-2025
|36,6002
|25,5358
|9,3
|2
|Ege Denizi - [28.15 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:02:07 13-03-2025
|39,55639
|25,75389
|6,95
|2,5
|EGE DENIZI
|16:02:06 13-03-2025
|39,538
|25,7038
|6,2
|2,7
|Honaz (Denizli)
|15:18:37 13-03-2025
|37,69083
|29,45
|6,77
|1,4
|SAPACA-HONAZ (DENIZLI)
|15:18:37 13-03-2025
|37,795
|29,451
|5,4
|1,2
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|14:31:24 13-03-2025
|36,203
|33,721
|0
|0,9
|Simav (Kütahya)
|14:09:17 13-03-2025
|39,12056
|29,0975
|11,78
|3,3
|SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:09:17 13-03-2025
|39,1315
|29,1182
|2,7
|3,3
|KIZILOVA-(SIVAS)
|14:07:12 13-03-2025
|39,4895
|36,6718
|9,2
|2,1
|Merkez (Sivas)
|14:07:11 13-03-2025
|39,47194
|36,69333
|7
|1,9
|Merkez (Adıyaman)
|13:48:29 13-03-2025
|37,98944
|38,23694
|7
|1,8
|KAVAK-(ADIYAMAN)
|13:48:29 13-03-2025
|38,0017
|38,194
|5
|1,5
|Kale (Malatya)
|13:45:09 13-03-2025
|38,36833
|38,77056
|7
|1,2
|Honaz (Denizli)
|12:56:52 13-03-2025
|37,70611
|29,33083
|7
|2
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|12:41:11 13-03-2025
|38,2818
|38,8303
|5,5
|2,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:35:04 13-03-2025
|37,30611
|37,02361
|8,09
|2
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:35:04 13-03-2025
|37,2958
|37,0352
|6,1
|1,8
|Marmara Denizi - [07.54 km] Şarköy (Tekirdağ)
|12:24:25 13-03-2025
|40,7575
|27,43667
|7,32
|1,5
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|12:24:23 13-03-2025
|40,7562
|27,4737
|19,5
|1,7
|NARLIK-CEYHAN (ADANA)
|12:21:30 13-03-2025
|36,8962
|35,8483
|0
|1,7
|EGE DENIZI
|12:06:47 13-03-2025
|35,6925
|26,7942
|8,6
|3
|Akdeniz - [158.68 km] Datça (Muğla)
|12:06:44 13-03-2025
|35,33278
|26,90917
|7,13
|3
|Altıeylül (Balıkesir)
|11:56:30 13-03-2025
|39,67028
|28,01556
|8,6
|1,1
|Karadeniz
|11:35:50 13-03-2025
|42,80944
|28,01556
|15,6
|0,8
|EGE DENIZI
|11:34:33 13-03-2025
|36,7092
|25,6158
|7
|2,3
|KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)
|10:46:01 13-03-2025
|37,462
|36,9517
|8,4
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|10:46:00 13-03-2025
|37,3175
|36,92722
|7
|2
|Pasinler (Erzurum)
|09:10:44 13-03-2025
|39,90944
|41,71694
|7
|1,6
|YUKARICAKMAK-PASINLER (ERZURUM)
|09:10:42 13-03-2025
|39,9248
|41,579
|18,6
|1,8
|Marmara Denizi - [11.77 km] Çınarcık (Yalova)
|08:34:48 13-03-2025
|40,73139
|28,97833
|7,09
|2
|CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.03.13 08:34:48)
|08:34:48 13-03-2025
|40,7355
|29,0163
|11,2
|2
|Marmara Denizi - [11.53 km] Çınarcık (Yalova)
|08:24:05 13-03-2025
|40,7325
|29,00278
|8,54
|2,6
|CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
|08:24:04 13-03-2025
|40,7327
|28,9918
|13,2
|2,8
|Çayırlı (Erzincan)
|08:06:53 13-03-2025
|39,89139
|39,77444
|7
|1,2
|ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)
|08:06:50 13-03-2025
|39,9607
|39,6078
|2,2
|1,4
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:41:31 13-03-2025
|38,2042
|37,3392
|4,7
|1,4
|CATKOY-MAZGIRT (TUNCELI)
|07:08:15 13-03-2025
|38,9728
|39,7818
|13,1
|1,4
|Mazgirt (Tunceli)
|07:08:14 13-03-2025
|38,92889
|39,77389
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|06:54:32 13-03-2025
|36,6047
|25,549
|9,1
|1,9
|Marmara Denizi - [09.29 km] Biga (Çanakkale)
|06:27:46 13-03-2025
|40,52417
|27,17056
|7,02
|1,3
|MARMARA DENIZI
|06:27:46 13-03-2025
|40,5398
|27,1422
|12,3
|1,4
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.99 km] Fethiye (Muğla)
|06:26:33 13-03-2025
|36,46028
|29,01944
|19,41
|1,8
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|06:26:33 13-03-2025
|36,4942
|29,0335
|10,3
|2
|Mazgirt (Tunceli)
|06:13:47 13-03-2025
|38,92694
|39,76861
|7
|1,5
|OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI)
|06:13:46 13-03-2025
|38,9205
|39,7637
|8,5
|2
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:10:11 13-03-2025
|38,0553
|37,1712
|8,8
|1,2
|Kale (Malatya)
|06:06:32 13-03-2025
|38,32139
|38,79917
|11,28
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:35:33 13-03-2025
|36,7612
|28,0335
|5
|1,5
|Marmaris (Muğla)
|05:35:32 13-03-2025
|36,67472
|28,05417
|17,46
|1,3
|EGE DENIZI
|05:33:28 13-03-2025
|36,6135
|25,582
|8,5
|2,2
|Kemah (Erzincan)
|05:26:10 13-03-2025
|39,74944
|38,98833
|6,95
|0,9
|Kırkağaç (Manisa)
|04:56:08 13-03-2025
|39,17472
|27,92583
|6,71
|1,2
|Çermik (Diyarbakır)
|04:44:36 13-03-2025
|38,095
|39,24833
|12,77
|1,4
|KOMURCULER-CERMIK (DIYARBAKIR)
|04:44:36 13-03-2025
|38,098
|39,2315
|6,4
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|04:25:39 13-03-2025
|38,05472
|37,28222
|6,94
|1,1
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|04:25:37 13-03-2025
|38,0628
|37,3372
|5,3
|1
|Tut (Adıyaman)
|04:07:19 13-03-2025
|37,77222
|37,95861
|7
|0,7
|EGE DENIZI
|03:29:25 13-03-2025
|36,6413
|25,4972
|5
|2
|Menteşe (Muğla)
|03:21:44 13-03-2025
|37,14472
|28,80556
|7,03
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|03:21:44 13-03-2025
|37,1612
|28,7957
|5
|1,8
|EGE DENIZI
|03:20:09 13-03-2025
|36,6197
|25,5055
|10,9
|1,9
|Ege Denizi
|02:40:27 13-03-2025
|36,73389
|25,76417
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|02:40:26 13-03-2025
|36,6952
|25,5897
|8
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|02:12:33 13-03-2025
|38,2525
|38,82722
|7
|2,3
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|02:12:31 13-03-2025
|38,2818
|38,835
|5
|2,4
|EGE DENIZI
|01:36:54 13-03-2025
|36,5998
|25,5942
|11,6
|2,8
|Ege Denizi
|01:36:52 13-03-2025
|36,52306
|25,45667
|7
|2,1
|CINARCIK (YALOVA)
|01:17:22 13-03-2025
|40,7433
|29,1003
|16,2
|1,1
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|01:16:28 13-03-2025
|38,4307
|37,4417
|8,5
|1,2
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