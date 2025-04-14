Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Nisan 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
14 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:41:04 13-04-2025
|38,0367
|37,6215
|14,7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|23:41:04 13-04-2025
|38,04361
|37,64167
|7,01
|1,3
|Sungurlu (Çorum)
|23:01:51 13-04-2025
|40,22528
|34,04083
|6,99
|1,2
|Lice (Diyarbakır)
|22:23:50 13-04-2025
|38,32222
|40,7825
|7,02
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|22:15:36 13-04-2025
|37,99944
|37,53056
|7,04
|1,4
|Kalecik (Ankara)
|22:07:34 13-04-2025
|40,10694
|33,3175
|8,13
|1,1
|KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)
|22:07:33 13-04-2025
|40,1153
|33,2745
|12,2
|1,3
|Gönen (Balıkesir)
|21:38:08 13-04-2025
|40,10833
|27,72222
|6,93
|1,1
|CAKMAK-GONEN (BALIKESIR)
|21:38:08 13-04-2025
|40,0888
|27,7535
|17,1
|1,1
|Akpınar (Kırşehir)
|21:35:33 13-04-2025
|39,39083
|34,03528
|7
|0,9
|Merkez (Osmaniye)
|21:29:54 13-04-2025
|36,99333
|36,285
|7
|2,4
|KARACALAR-(OSMANIYE)
|21:29:53 13-04-2025
|37,0328
|36,2672
|5,5
|2,1
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|21:18:04 13-04-2025
|36,1417
|28,1045
|7,5
|1,6
|Akdeniz - [58.66 km] Marmaris (Muğla)
|21:18:03 13-04-2025
|36,10389
|28,14
|7,89
|1,7
|SURUYOLU-MURADIYE (VAN)
|21:07:15 13-04-2025
|38,7753
|43,6783
|20,2
|2,1
|İpekyolu (Van)
|21:07:14 13-04-2025
|38,74083
|43,73944
|28,1
|2
|Turgutlu (Manisa)
|20:11:54 13-04-2025
|38,34
|27,85444
|7
|1,2
|Ege Denizi
|20:08:09 13-04-2025
|36,65583
|25,67528
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|20:08:06 13-04-2025
|36,553
|25,5753
|12
|2,8
|Mecitözü (Çorum)
|19:55:03 13-04-2025
|40,40389
|35,32528
|7
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19:37:45 13-04-2025
|37,90167
|36,64417
|7
|1,7
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|19:37:44 13-04-2025
|37,913
|36,7288
|7,2
|1,7
|Kale (Malatya)
|19:33:11 13-04-2025
|38,31778
|38,79861
|7,08
|1,1
|EGE DENIZI
|18:47:29 13-04-2025
|36,2717
|25,575
|13,1
|2,3
|Turgutlu (Manisa)
|18:33:31 13-04-2025
|38,34333
|27,81556
|7
|2,4
|YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA)
|18:33:30 13-04-2025
|38,3532
|27,8072
|5,4
|2,5
|Merkez (Osmaniye)
|17:54:42 13-04-2025
|36,9225
|36,38944
|7
|2,2
|KULLU-(OSMANIYE)
|17:54:41 13-04-2025
|36,9347
|36,3555
|5,4
|1,8
|Taşova (Amasya)
|17:43:02 13-04-2025
|40,80278
|36,16944
|6,21
|4,6
|DESTEK-TASOVA (AMASYA)
|17:43:01 13-04-2025
|40,8293
|36,1543
|5,7
|4,7
|Marmara Denizi - [06.95 km] Adalar (İstanbul)
|17:19:12 13-04-2025
|40,78917
|29,16056
|10,31
|1,2
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|17:19:12 13-04-2025
|40,7728
|29,1818
|8,2
|1,5
|Ege Denizi - [46.96 km] Marmaris (Muğla)
|16:49:48 13-04-2025
|36,23583
|27,92472
|35,03
|2
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|16:49:47 13-04-2025
|36,2345
|27,9528
|25,9
|2,1
|Shirak (Ermenistan) - [26.32 km] Akyaka (Kars)
|16:41:49 13-04-2025
|41,12
|43,85056
|14,04
|1,6
|Ayrancı (Karaman)
|15:54:45 13-04-2025
|37,51361
|33,65194
|6,98
|1,6
|Merkez (Adıyaman)
|15:46:22 13-04-2025
|37,99083
|38,23333
|7,1
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:38:57 13-04-2025
|37,99611
|38,19917
|6,27
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:15:47 13-04-2025
|38,20306
|38,02861
|7
|1,3
|Tuşba (Van)
|15:06:29 13-04-2025
|38,74167
|43,38694
|6,97
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:59:18 13-04-2025
|37,83889
|36,415
|5,89
|1,3
|AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|14:59:15 13-04-2025
|38,2235
|36,7777
|14,3
|1,5
|Tuşba (Van)
|14:15:31 13-04-2025
|38,72306
|43,41778
|9,82
|1,9
|OCAKLI-(VAN)
|14:15:30 13-04-2025
|38,7397
|43,403
|4,8
|2,1
|Köyceğiz (Muğla)
|14:11:10 13-04-2025
|37,12083
|28,89278
|7,01
|1,2
|BEYAGAC (DENIZLI)
|14:11:10 13-04-2025
|37,1913
|28,8343
|5
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|14:04:35 13-04-2025
|37,22944
|28,50972
|6,12
|1,4
|OZLUCE-(MUGLA)
|14:04:34 13-04-2025
|37,2167
|28,5097
|5,1
|1,5
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|13:51:00 13-04-2025
|38,90167
|31,40361
|6,88
|1,1
|LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|13:51:00 13-04-2025
|38,8288
|31,453
|3,8
|1,1
|Tavas (Denizli)
|13:43:21 13-04-2025
|37,41667
|29,09278
|7
|1,4
|OVACIK-TAVAS (DENIZLI)
|13:43:18 13-04-2025
|37,4375
|29,1987
|26,1
|1,1
|OVABAYINDIR-(BALIKESIR)
|13:29:04 13-04-2025
|39,5398
|28,0872
|13
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:29:03 13-04-2025
|39,49139
|28,15806
|7,05
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:26:28 13-04-2025
|39,49806
|28,15444
|6,98
|1,3
|COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:26:28 13-04-2025
|39,511
|28,0475
|20,9
|1,2
|Ege Denizi - [39.14 km] Karaburun (İzmir)
|13:06:00 13-04-2025
|38,90778
|26,09083
|8,34
|1,5
|EGE DENIZI
|13:05:58 13-04-2025
|38,9017
|26,0405
|7,6
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:03:21 13-04-2025
|39,47806
|28,15694
|6,98
|1,4
|DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:03:20 13-04-2025
|39,3978
|28,2062
|9,4
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|12:54:29 13-04-2025
|38,4075
|39,30583
|5,26
|1,6
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|12:54:29 13-04-2025
|38,475
|39,268
|13,9
|1,9
|Tuşba (Van)
|12:49:48 13-04-2025
|38,76056
|43,37139
|7,4
|2,7
|YEMLICE-(VAN)
|12:49:48 13-04-2025
|38,7478
|43,4507
|5
|3
|Tuşba (Van)
|12:47:44 13-04-2025
|38,72472
|43,3625
|6,96
|1,7
|Merkez (Çankırı)
|12:30:39 13-04-2025
|40,75889
|33,64083
|7
|1,4
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|12:29:59 13-04-2025
|38,43556
|30,67722
|4,68
|1
|PASACIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|12:29:59 13-04-2025
|38,4852
|30,6755
|7,2
|1,2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [112.12 km] Altınözü (Hatay)
|12:28:07 13-04-2025
|35,205
|37,11889
|9,81
|3
|SURIYE
|12:28:06 13-04-2025
|35,1107
|36,892
|2,5
|2,6
|Tuşba (Van)
|12:05:24 13-04-2025
|38,73917
|43,40056
|7,01
|1,6
|YEMLICE-(VAN)
|12:05:24 13-04-2025
|38,7197
|43,4383
|17,8
|1,8
|Tuşba (Van)
|11:59:36 13-04-2025
|38,75028
|43,43972
|4,87
|3,2
|AKCAOREN-(VAN)
|11:59:36 13-04-2025
|38,7157
|43,4705
|11
|3,2
|Tuşba (Van)
|11:58:25 13-04-2025
|38,75528
|43,41
|4,42
|4,1
|KOCKOY-(VAN)
|11:58:25 13-04-2025
|38,6933
|43,5205
|4,4
|4,2
|Tuşba (Van)
|11:50:32 13-04-2025
|38,75944
|43,42083
|6,96
|2,4
|AKCAOREN-(VAN)
|11:50:32 13-04-2025
|38,731
|43,4738
|6,7
|2,6
|Tuşba (Van)
|11:41:42 13-04-2025
|38,76056
|43,37417
|6,97
|2,4
|AKCAOREN-(VAN)
|11:41:42 13-04-2025
|38,7252
|43,4728
|5
|2,7
|Tuşba (Van)
|11:39:05 13-04-2025
|38,73333
|43,42028
|10,69
|3,6
|KOCKOY-(VAN)
|11:39:04 13-04-2025
|38,7053
|43,4912
|5,5
|4
|Ege Denizi - [09.81 km] Eceabat (Çanakkale)
|11:36:28 13-04-2025
|40,09694
|26,09806
|11,69
|1
|Ege Denizi - [120.55 km] Datça (Muğla)
|11:25:17 13-04-2025
|35,73472
|26,81889
|8,01
|2,2
|Tuşba (Van)
|11:07:26 13-04-2025
|38,73944
|43,39139
|6,98
|1,3
|IRGAT-(VAN)
|11:07:25 13-04-2025
|38,6315
|43,614
|28,8
|1,7
|Tuşba (Van)
|11:01:56 13-04-2025
|38,71833
|43,44639
|12,1
|2,4
|ADIGUZEL-(VAN)
|11:01:55 13-04-2025
|38,7073
|43,4477
|9,6
|2,8
|Tuşba (Van)
|10:56:09 13-04-2025
|38,74278
|43,40056
|7,01
|1,7
|ADIGUZEL-(VAN)
|10:56:09 13-04-2025
|38,7135
|43,4412
|20,4
|1,8
|Tuşba (Van)
|10:53:04 13-04-2025
|38,72139
|43,43583
|11,86
|3,2
|SATIBEY (VAN)
|10:53:04 13-04-2025
|38,6928
|43,4873
|5,6
|3,4
|CANDIR-SUTCULER (ISPARTA)
|10:50:01 13-04-2025
|37,457
|30,9128
|6
|2,3
|Sütçüler (Isparta)
|10:50:00 13-04-2025
|37,45556
|30,92278
|7
|2,1
|Selçuklu (Konya)
|10:42:34 13-04-2025
|38,07944
|32,60083
|6,87
|1,3
|Pınarbaşı (Kayseri)
|10:42:02 13-04-2025
|38,675
|36,4425
|5,67
|1,6
|ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)
|10:42:02 13-04-2025
|38,6682
|36,4427
|7,2
|1,8
|BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)
|10:19:53 13-04-2025
|36,6505
|36,3785
|9,9
|1,9
|Kırıkhan (Hatay)
|10:19:52 13-04-2025
|36,64333
|36,44083
|6,47
|2,1
|Ege Denizi - [77.00 km] Karaburun (İzmir)
|10:00:04 13-04-2025
|38,85861
|25,55667
|10,69
|2,7
|EGE DENIZI
|10:00:04 13-04-2025
|38,9377
|25,6275
|18,4
|2,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:37:52 13-04-2025
|37,47278
|37,02556
|7,04
|1,5
|NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS)
|09:37:52 13-04-2025
|37,411
|36,9865
|5
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|09:34:57 13-04-2025
|38,10778
|37,20833
|7
|1,5
|OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:34:57 13-04-2025
|38,1178
|37,2648
|1
|1,5
|Ege Denizi - [71.87 km] Karaburun (İzmir)
|09:05:12 13-04-2025
|38,87361
|25,62528
|5,31
|1,7
|EGE DENIZI
|09:05:11 13-04-2025
|38,8715
|25,6377
|2,2
|1,9
|Ege Denizi - [06.30 km] Eceabat (Çanakkale)
|09:03:44 13-04-2025
|40,08556
|26,13972
|11,08
|1,3
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|09:03:43 13-04-2025
|40,1222
|26,1055
|5,3
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:36:29 13-04-2025
|38,42806
|37,27972
|7
|2,7
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|08:36:28 13-04-2025
|38,4332
|37,3328
|5
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:18:10 13-04-2025
|38,15694
|36,57722
|7
|1,3
|Biga (Çanakkale)
|08:08:57 13-04-2025
|40,23944
|27,03139
|6,96
|0,9
|Olur (Erzurum)
|07:48:28 13-04-2025
|40,87194
|42,06944
|7
|1,3
|SENOBA-ULUDERE (SIRNAK)
|07:39:07 13-04-2025
|37,548
|42,663
|5
|3,1
|Uludere (Şırnak)
|07:39:06 13-04-2025
|37,45722
|42,7075
|7
|2,9
|Pütürge (Malatya)
|06:57:19 13-04-2025
|38,18444
|38,63389
|0,15
|1,5
|PUTURGE (MALATYA)
|06:57:16 13-04-2025
|38,1995
|38,8635
|14,2
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|06:48:21 13-04-2025
|38,12417
|38,4375
|11,24
|1,3
|SURIYE
|06:43:57 13-04-2025
|35,0983
|36,7288
|13,4
|2,9
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [120.96 km] Yayladağı (Hatay)
|06:43:56 13-04-2025
|34,99056
|36,96
|6,29
|3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:42:36 13-04-2025
|37,45444
|37,21889
|12,57
|1,1
|Marmara Denizi - [06.05 km] Marmara (Balıkesir)
|06:22:47 13-04-2025
|40,64333
|27,76889
|11,34
|1,6
|ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)
|06:22:46 13-04-2025
|40,6207
|27,764
|15,6
|1,8
|Kiraz (İzmir)
|06:18:42 13-04-2025
|38,23889
|28,34611
|7,35
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|06:16:17 13-04-2025
|38,23139
|38,64722
|13,14
|1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|06:06:36 13-04-2025
|37,79222
|36,47333
|7,06
|1,5
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.24 km] Yumurtalık (Adana)
|05:57:41 13-04-2025
|36,65
|35,72361
|7
|1,8
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|05:57:38 13-04-2025
|36,6172
|35,6427
|17,6
|1,4
|Bahçesaray (Van)
|05:54:08 13-04-2025
|38,12833
|42,79056
|7
|1,5
|Yalvaç (Isparta)
|05:30:19 13-04-2025
|38,37694
|30,97861
|7
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|05:25:22 13-04-2025
|38,32139
|37,78861
|13,55
|1,4
|Gelendost (Isparta)
|05:22:37 13-04-2025
|38,11111
|31,03667
|6,85
|1,1
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|05:19:49 13-04-2025
|38,90222
|31,43139
|7,03
|1
|Karadeniz - [09.70 km] Amasra (Bartın)
|05:08:51 13-04-2025
|41,79028
|32,27278
|15,55
|2
|AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ)
|05:08:50 13-04-2025
|41,8088
|32,2428
|7
|2,1
|Altıeylül (Balıkesir)
|04:59:53 13-04-2025
|39,4175
|27,875
|10,48
|1,6
|YESILLER (BALIKESIR)
|04:59:52 13-04-2025
|39,4038
|27,8655
|7,3
|1,8
|İslahiye (Gaziantep)
|04:57:24 13-04-2025
|36,9925
|36,6
|7
|2,1
|AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|04:57:23 13-04-2025
|36,96
|36,6053
|7,5
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:27:20 13-04-2025
|38,21028
|38,0675
|7
|1,5
|KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|04:27:18 13-04-2025
|38,2382
|38,241
|5
|1,2
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|04:23:01 13-04-2025
|38,7917
|37,4907
|7,2
|1,6
|Gürün (Sivas)
|04:23:00 13-04-2025
|38,87472
|37,43833
|7
|1,7
|Hassa (Hatay)
|04:12:44 13-04-2025
|36,89556
|36,45944
|7,38
|1,4
|KIZLARCAYI-ERZIN (HATAY)
|04:12:42 13-04-2025
|36,9515
|36,3123
|7,4
|1,1
|Karadeniz - [02.27 km] Amasra (Bartın)
|04:07:20 13-04-2025
|41,77111
|32,37528
|11,32
|2
|TARLAAGZI-AMASRA (BARTIN)
|04:07:18 13-04-2025
|41,7437
|32,2897
|5
|2,1
|Karlıova (Bingöl)
|04:02:33 13-04-2025
|39,36694
|40,90306
|7,04
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir)
|03:52:18 13-04-2025
|37,97306
|27,18806
|6,1
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:52:16 13-04-2025
|37,9938
|27,0973
|19,1
|1,2
|Antakya (Hatay)
|03:33:26 13-04-2025
|36,32
|36,14139
|6,96
|1,5
|GULDEREN (HATAY)
|03:33:26 13-04-2025
|36,313
|36,1023
|6,5
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|03:25:22 13-04-2025
|39,20028
|40,35861
|6,79
|1,5
|CANAKCI-KIGI (BINGOL)
|03:25:20 13-04-2025
|39,1522
|40,3113
|13,9
|2
|Çivril (Denizli)
|03:01:06 13-04-2025
|38,20167
|29,67889
|6,98
|1
|Şehzadeler (Manisa)
|02:57:51 13-04-2025
|38,61583
|27,62167
|6,97
|1,4
|DEVELI-SARUHANLI (MANISA)
|02:57:49 13-04-2025
|38,7198
|27,66
|13,5
|1,3
|Merkez (Bartın)
|02:39:03 13-04-2025
|41,66944
|32,40917
|7
|1,8
|Çivril (Denizli)
|02:38:02 13-04-2025
|38,20583
|29,685
|6,97
|1,2
|Meram (Konya)
|02:32:57 13-04-2025
|37,74056
|32,4
|8,3
|1,2
|Harem, İdlib (Suriye) - [05.63 km] Antakya (Hatay)
|02:14:45 13-04-2025
|36,18278
|36,42778
|8,91
|1,2
|Meram (Konya)
|01:57:49 13-04-2025
|37,77389
|32,4125
|10,81
|0,9
|Ege Denizi - [143.83 km] Datça (Muğla)
|01:47:51 13-04-2025
|35,56083
|26,67222
|6,57
|2,9
|EGE DENIZI
|01:47:48 13-04-2025
|35,6422
|26,1713
|8,2
|2,9
|Gölmarmara (Manisa)
|01:43:01 13-04-2025
|38,70528
|27,89139
|7,01
|1,6
|GOLMARMARA (MANISA)
|01:43:00 13-04-2025
|38,7342
|27,918
|8,4
|1,7
|Aziziye (Erzurum)
|01:33:46 13-04-2025
|39,85167
|41,03806
|8,46
|2
|DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM)
|01:33:46 13-04-2025
|39,8627
|41,0915
|8,1
|1,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [03.82 km] Saray (Van)
|00:45:28 13-04-2025
|38,63778
|44,30389
|6,24
|1,1
|SARIBEYLI-CIVRIL (DENIZLI)
|00:44:17 13-04-2025
|38,1713
|29,685
|14,6
|0,8
|Çivril (Denizli)
|00:44:16 13-04-2025
|38,21694
|29,70333
|6,98
|1,1
|Derbent (Konya)
|00:40:57 13-04-2025
|37,94083
|31,94417
|6,99
|1,3
|YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)
|00:40:34 13-04-2025
|38,1967
|29,6988
|7
|1,2
|Çivril (Denizli)
|00:40:33 13-04-2025
|38,21278
|29,69722
|6,97
|1,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:41:04 13-04-2025
|38,0367
|37,6215
|14,7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|23:41:04 13-04-2025
|38,04361
|37,64167
|7,01
|1,3
|Sungurlu (Çorum)
|23:01:51 13-04-2025
|40,22528
|34,04083
|6,99
|1,2
|Lice (Diyarbakır)
|22:23:50 13-04-2025
|38,32222
|40,7825
|7,02
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|22:15:36 13-04-2025
|37,99944
|37,53056
|7,04
|1,4
|Kalecik (Ankara)
|22:07:34 13-04-2025
|40,10694
|33,3175
|8,13
|1,1
|KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)
|22:07:33 13-04-2025
|40,1153
|33,2745
|12,2
|1,3
|Gönen (Balıkesir)
|21:38:08 13-04-2025
|40,10833
|27,72222
|6,93
|1,1
|CAKMAK-GONEN (BALIKESIR)
|21:38:08 13-04-2025
|40,0888
|27,7535
|17,1
|1,1
|Akpınar (Kırşehir)
|21:35:33 13-04-2025
|39,39083
|34,03528
|7
|0,9
|Merkez (Osmaniye)
|21:29:54 13-04-2025
|36,99333
|36,285
|7
|2,4
|KARACALAR-(OSMANIYE)
|21:29:53 13-04-2025
|37,0328
|36,2672
|5,5
|2,1
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|21:18:04 13-04-2025
|36,1417
|28,1045
|7,5
|1,6
|Akdeniz - [58.66 km] Marmaris (Muğla)
|21:18:03 13-04-2025
|36,10389
|28,14
|7,89
|1,7
|SURUYOLU-MURADIYE (VAN)
|21:07:15 13-04-2025
|38,7753
|43,6783
|20,2
|2,1
|İpekyolu (Van)
|21:07:14 13-04-2025
|38,74083
|43,73944
|28,1
|2
|Turgutlu (Manisa)
|20:11:54 13-04-2025
|38,34
|27,85444
|7
|1,2
|Ege Denizi
|20:08:09 13-04-2025
|36,65583
|25,67528
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|20:08:06 13-04-2025
|36,553
|25,5753
|12
|2,8
|Mecitözü (Çorum)
|19:55:03 13-04-2025
|40,40389
|35,32528
|7
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19:37:45 13-04-2025
|37,90167
|36,64417
|7
|1,7
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|19:37:44 13-04-2025
|37,913
|36,7288
|7,2
|1,7
|Kale (Malatya)
|19:33:11 13-04-2025
|38,31778
|38,79861
|7,08
|1,1
|EGE DENIZI
|18:47:29 13-04-2025
|36,2717
|25,575
|13,1
|2,3
|Turgutlu (Manisa)
|18:33:31 13-04-2025
|38,34333
|27,81556
|7
|2,4
|YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA)
|18:33:30 13-04-2025
|38,3532
|27,8072
|5,4
|2,5
|Merkez (Osmaniye)
|17:54:42 13-04-2025
|36,9225
|36,38944
|7
|2,2
|KULLU-(OSMANIYE)
|17:54:41 13-04-2025
|36,9347
|36,3555
|5,4
|1,8
|Taşova (Amasya)
|17:43:02 13-04-2025
|40,80278
|36,16944
|6,21
|4,6
|DESTEK-TASOVA (AMASYA)
|17:43:01 13-04-2025
|40,8293
|36,1543
|5,7
|4,7
|Marmara Denizi - [06.95 km] Adalar (İstanbul)
|17:19:12 13-04-2025
|40,78917
|29,16056
|10,31
|1,2
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|17:19:12 13-04-2025
|40,7728
|29,1818
|8,2
|1,5
|Ege Denizi - [46.96 km] Marmaris (Muğla)
|16:49:48 13-04-2025
|36,23583
|27,92472
|35,03
|2
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|16:49:47 13-04-2025
|36,2345
|27,9528
|25,9
|2,1
|Shirak (Ermenistan) - [26.32 km] Akyaka (Kars)
|16:41:49 13-04-2025
|41,12
|43,85056
|14,04
|1,6
|Ayrancı (Karaman)
|15:54:45 13-04-2025
|37,51361
|33,65194
|6,98
|1,6
|Merkez (Adıyaman)
|15:46:22 13-04-2025
|37,99083
|38,23333
|7,1
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:38:57 13-04-2025
|37,99611
|38,19917
|6,27
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:15:47 13-04-2025
|38,20306
|38,02861
|7
|1,3
|Tuşba (Van)
|15:06:29 13-04-2025
|38,74167
|43,38694
|6,97
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:59:18 13-04-2025
|37,83889
|36,415
|5,89
|1,3
|AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|14:59:15 13-04-2025
|38,2235
|36,7777
|14,3
|1,5
|Tuşba (Van)
|14:15:31 13-04-2025
|38,72306
|43,41778
|9,82
|1,9
|OCAKLI-(VAN)
|14:15:30 13-04-2025
|38,7397
|43,403
|4,8
|2,1
|Köyceğiz (Muğla)
|14:11:10 13-04-2025
|37,12083
|28,89278
|7,01
|1,2
|BEYAGAC (DENIZLI)
|14:11:10 13-04-2025
|37,1913
|28,8343
|5
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|14:04:35 13-04-2025
|37,22944
|28,50972
|6,12
|1,4
|OZLUCE-(MUGLA)
|14:04:34 13-04-2025
|37,2167
|28,5097
|5,1
|1,5
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|13:51:00 13-04-2025
|38,90167
|31,40361
|6,88
|1,1
|LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|13:51:00 13-04-2025
|38,8288
|31,453
|3,8
|1,1
|Tavas (Denizli)
|13:43:21 13-04-2025
|37,41667
|29,09278
|7
|1,4
|OVACIK-TAVAS (DENIZLI)
|13:43:18 13-04-2025
|37,4375
|29,1987
|26,1
|1,1
|OVABAYINDIR-(BALIKESIR)
|13:29:04 13-04-2025
|39,5398
|28,0872
|13
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:29:03 13-04-2025
|39,49139
|28,15806
|7,05
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:26:28 13-04-2025
|39,49806
|28,15444
|6,98
|1,3
|COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:26:28 13-04-2025
|39,511
|28,0475
|20,9
|1,2
|Ege Denizi - [39.14 km] Karaburun (İzmir)
|13:06:00 13-04-2025
|38,90778
|26,09083
|8,34
|1,5
|EGE DENIZI
|13:05:58 13-04-2025
|38,9017
|26,0405
|7,6
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:03:21 13-04-2025
|39,47806
|28,15694
|6,98
|1,4
|DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:03:20 13-04-2025
|39,3978
|28,2062
|9,4
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|12:54:29 13-04-2025
|38,4075
|39,30583
|5,26
|1,6
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|12:54:29 13-04-2025
|38,475
|39,268
|13,9
|1,9
|Tuşba (Van)
|12:49:48 13-04-2025
|38,76056
|43,37139
|7,4
|2,7
|YEMLICE-(VAN)
|12:49:48 13-04-2025
|38,7478
|43,4507
|5
|3
|Tuşba (Van)
|12:47:44 13-04-2025
|38,72472
|43,3625
|6,96
|1,7
|Merkez (Çankırı)
|12:30:39 13-04-2025
|40,75889
|33,64083
|7
|1,4
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|12:29:59 13-04-2025
|38,43556
|30,67722
|4,68
|1
|PASACIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|12:29:59 13-04-2025
|38,4852
|30,6755
|7,2
|1,2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [112.12 km] Altınözü (Hatay)
|12:28:07 13-04-2025
|35,205
|37,11889
|9,81
|3
|SURIYE
|12:28:06 13-04-2025
|35,1107
|36,892
|2,5
|2,6
|Tuşba (Van)
|12:05:24 13-04-2025
|38,73917
|43,40056
|7,01
|1,6
|YEMLICE-(VAN)
|12:05:24 13-04-2025
|38,7197
|43,4383
|17,8
|1,8
|Tuşba (Van)
|11:59:36 13-04-2025
|38,75028
|43,43972
|4,87
|3,2
|AKCAOREN-(VAN)
|11:59:36 13-04-2025
|38,7157
|43,4705
|11
|3,2
|Tuşba (Van)
|11:58:25 13-04-2025
|38,75528
|43,41
|4,42
|4,1
|KOCKOY-(VAN)
|11:58:25 13-04-2025
|38,6933
|43,5205
|4,4
|4,2
|Tuşba (Van)
|11:50:32 13-04-2025
|38,75944
|43,42083
|6,96
|2,4
|AKCAOREN-(VAN)
|11:50:32 13-04-2025
|38,731
|43,4738
|6,7
|2,6
|Tuşba (Van)
|11:41:42 13-04-2025
|38,76056
|43,37417
|6,97
|2,4
|AKCAOREN-(VAN)
|11:41:42 13-04-2025
|38,7252
|43,4728
|5
|2,7
|Tuşba (Van)
|11:39:05 13-04-2025
|38,73333
|43,42028
|10,69
|3,6
|KOCKOY-(VAN)
|11:39:04 13-04-2025
|38,7053
|43,4912
|5,5
|4
|Ege Denizi - [09.81 km] Eceabat (Çanakkale)
|11:36:28 13-04-2025
|40,09694
|26,09806
|11,69
|1
|Ege Denizi - [120.55 km] Datça (Muğla)
|11:25:17 13-04-2025
|35,73472
|26,81889
|8,01
|2,2
|Tuşba (Van)
|11:07:26 13-04-2025
|38,73944
|43,39139
|6,98
|1,3
|IRGAT-(VAN)
|11:07:25 13-04-2025
|38,6315
|43,614
|28,8
|1,7
|Tuşba (Van)
|11:01:56 13-04-2025
|38,71833
|43,44639
|12,1
|2,4
|ADIGUZEL-(VAN)
|11:01:55 13-04-2025
|38,7073
|43,4477
|9,6
|2,8
|Tuşba (Van)
|10:56:09 13-04-2025
|38,74278
|43,40056
|7,01
|1,7
|ADIGUZEL-(VAN)
|10:56:09 13-04-2025
|38,7135
|43,4412
|20,4
|1,8
|Tuşba (Van)
|10:53:04 13-04-2025
|38,72139
|43,43583
|11,86
|3,2
|SATIBEY (VAN)
|10:53:04 13-04-2025
|38,6928
|43,4873
|5,6
|3,4
|CANDIR-SUTCULER (ISPARTA)
|10:50:01 13-04-2025
|37,457
|30,9128
|6
|2,3
|Sütçüler (Isparta)
|10:50:00 13-04-2025
|37,45556
|30,92278
|7
|2,1
|Selçuklu (Konya)
|10:42:34 13-04-2025
|38,07944
|32,60083
|6,87
|1,3
|Pınarbaşı (Kayseri)
|10:42:02 13-04-2025
|38,675
|36,4425
|5,67
|1,6
|ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)
|10:42:02 13-04-2025
|38,6682
|36,4427
|7,2
|1,8
|BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)
|10:19:53 13-04-2025
|36,6505
|36,3785
|9,9
|1,9
|Kırıkhan (Hatay)
|10:19:52 13-04-2025
|36,64333
|36,44083
|6,47
|2,1
|Ege Denizi - [77.00 km] Karaburun (İzmir)
|10:00:04 13-04-2025
|38,85861
|25,55667
|10,69
|2,7
|EGE DENIZI
|10:00:04 13-04-2025
|38,9377
|25,6275
|18,4
|2,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:37:52 13-04-2025
|37,47278
|37,02556
|7,04
|1,5
|NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS)
|09:37:52 13-04-2025
|37,411
|36,9865
|5
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|09:34:57 13-04-2025
|38,10778
|37,20833
|7
|1,5
|OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:34:57 13-04-2025
|38,1178
|37,2648
|1
|1,5
|Ege Denizi - [71.87 km] Karaburun (İzmir)
|09:05:12 13-04-2025
|38,87361
|25,62528
|5,31
|1,7
|EGE DENIZI
|09:05:11 13-04-2025
|38,8715
|25,6377
|2,2
|1,9
|Ege Denizi - [06.30 km] Eceabat (Çanakkale)
|09:03:44 13-04-2025
|40,08556
|26,13972
|11,08
|1,3
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|09:03:43 13-04-2025
|40,1222
|26,1055
|5,3
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:36:29 13-04-2025
|38,42806
|37,27972
|7
|2,7
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|08:36:28 13-04-2025
|38,4332
|37,3328
|5
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:18:10 13-04-2025
|38,15694
|36,57722
|7
|1,3
|Biga (Çanakkale)
|08:08:57 13-04-2025
|40,23944
|27,03139
|6,96
|0,9
|Olur (Erzurum)
|07:48:28 13-04-2025
|40,87194
|42,06944
|7
|1,3
|SENOBA-ULUDERE (SIRNAK)
|07:39:07 13-04-2025
|37,548
|42,663
|5
|3,1
|Uludere (Şırnak)
|07:39:06 13-04-2025
|37,45722
|42,7075
|7
|2,9
|Pütürge (Malatya)
|06:57:19 13-04-2025
|38,18444
|38,63389
|0,15
|1,5
|PUTURGE (MALATYA)
|06:57:16 13-04-2025
|38,1995
|38,8635
|14,2
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|06:48:21 13-04-2025
|38,12417
|38,4375
|11,24
|1,3
|SURIYE
|06:43:57 13-04-2025
|35,0983
|36,7288
|13,4
|2,9
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [120.96 km] Yayladağı (Hatay)
|06:43:56 13-04-2025
|34,99056
|36,96
|6,29
|3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:42:36 13-04-2025
|37,45444
|37,21889
|12,57
|1,1
|Marmara Denizi - [06.05 km] Marmara (Balıkesir)
|06:22:47 13-04-2025
|40,64333
|27,76889
|11,34
|1,6
|ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)
|06:22:46 13-04-2025
|40,6207
|27,764
|15,6
|1,8
|Kiraz (İzmir)
|06:18:42 13-04-2025
|38,23889
|28,34611
|7,35
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|06:16:17 13-04-2025
|38,23139
|38,64722
|13,14
|1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|06:06:36 13-04-2025
|37,79222
|36,47333
|7,06
|1,5
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.24 km] Yumurtalık (Adana)
|05:57:41 13-04-2025
|36,65
|35,72361
|7
|1,8
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|05:57:38 13-04-2025
|36,6172
|35,6427
|17,6
|1,4
|Bahçesaray (Van)
|05:54:08 13-04-2025
|38,12833
|42,79056
|7
|1,5
|Yalvaç (Isparta)
|05:30:19 13-04-2025
|38,37694
|30,97861
|7
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|05:25:22 13-04-2025
|38,32139
|37,78861
|13,55
|1,4
|Gelendost (Isparta)
|05:22:37 13-04-2025
|38,11111
|31,03667
|6,85
|1,1
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|05:19:49 13-04-2025
|38,90222
|31,43139
|7,03
|1
|Karadeniz - [09.70 km] Amasra (Bartın)
|05:08:51 13-04-2025
|41,79028
|32,27278
|15,55
|2
|AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ)
|05:08:50 13-04-2025
|41,8088
|32,2428
|7
|2,1
|Altıeylül (Balıkesir)
|04:59:53 13-04-2025
|39,4175
|27,875
|10,48
|1,6
|YESILLER (BALIKESIR)
|04:59:52 13-04-2025
|39,4038
|27,8655
|7,3
|1,8
|İslahiye (Gaziantep)
|04:57:24 13-04-2025
|36,9925
|36,6
|7
|2,1
|AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|04:57:23 13-04-2025
|36,96
|36,6053
|7,5
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:27:20 13-04-2025
|38,21028
|38,0675
|7
|1,5
|KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|04:27:18 13-04-2025
|38,2382
|38,241
|5
|1,2
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|04:23:01 13-04-2025
|38,7917
|37,4907
|7,2
|1,6
|Gürün (Sivas)
|04:23:00 13-04-2025
|38,87472
|37,43833
|7
|1,7
|Hassa (Hatay)
|04:12:44 13-04-2025
|36,89556
|36,45944
|7,38
|1,4
|KIZLARCAYI-ERZIN (HATAY)
|04:12:42 13-04-2025
|36,9515
|36,3123
|7,4
|1,1
|Karadeniz - [02.27 km] Amasra (Bartın)
|04:07:20 13-04-2025
|41,77111
|32,37528
|11,32
|2
|TARLAAGZI-AMASRA (BARTIN)
|04:07:18 13-04-2025
|41,7437
|32,2897
|5
|2,1
|Karlıova (Bingöl)
|04:02:33 13-04-2025
|39,36694
|40,90306
|7,04
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir)
|03:52:18 13-04-2025
|37,97306
|27,18806
|6,1
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:52:16 13-04-2025
|37,9938
|27,0973
|19,1
|1,2
|Antakya (Hatay)
|03:33:26 13-04-2025
|36,32
|36,14139
|6,96
|1,5
|GULDEREN (HATAY)
|03:33:26 13-04-2025
|36,313
|36,1023
|6,5
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|03:25:22 13-04-2025
|39,20028
|40,35861
|6,79
|1,5
|CANAKCI-KIGI (BINGOL)
|03:25:20 13-04-2025
|39,1522
|40,3113
|13,9
|2
|Çivril (Denizli)
|03:01:06 13-04-2025
|38,20167
|29,67889
|6,98
|1
|Şehzadeler (Manisa)
|02:57:51 13-04-2025
|38,61583
|27,62167
|6,97
|1,4
|DEVELI-SARUHANLI (MANISA)
|02:57:49 13-04-2025
|38,7198
|27,66
|13,5
|1,3
|Merkez (Bartın)
|02:39:03 13-04-2025
|41,66944
|32,40917
|7
|1,8
|Çivril (Denizli)
|02:38:02 13-04-2025
|38,20583
|29,685
|6,97
|1,2
|Meram (Konya)
|02:32:57 13-04-2025
|37,74056
|32,4
|8,3
|1,2
|Harem, İdlib (Suriye) - [05.63 km] Antakya (Hatay)
|02:14:45 13-04-2025
|36,18278
|36,42778
|8,91
|1,2
|Meram (Konya)
|01:57:49 13-04-2025
|37,77389
|32,4125
|10,81
|0,9
|Ege Denizi - [143.83 km] Datça (Muğla)
|01:47:51 13-04-2025
|35,56083
|26,67222
|6,57
|2,9
|EGE DENIZI
|01:47:48 13-04-2025
|35,6422
|26,1713
|8,2
|2,9
|Gölmarmara (Manisa)
|01:43:01 13-04-2025
|38,70528
|27,89139
|7,01
|1,6
|GOLMARMARA (MANISA)
|01:43:00 13-04-2025
|38,7342
|27,918
|8,4
|1,7
|Aziziye (Erzurum)
|01:33:46 13-04-2025
|39,85167
|41,03806
|8,46
|2
|DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM)
|01:33:46 13-04-2025
|39,8627
|41,0915
|8,1
|1,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [03.82 km] Saray (Van)
|00:45:28 13-04-2025
|38,63778
|44,30389
|6,24
|1,1
|SARIBEYLI-CIVRIL (DENIZLI)
|00:44:17 13-04-2025
|38,1713
|29,685
|14,6
|0,8
|Çivril (Denizli)
|00:44:16 13-04-2025
|38,21694
|29,70333
|6,98
|1,1
|Derbent (Konya)
|00:40:57 13-04-2025
|37,94083
|31,94417
|6,99
|1,3
|YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)
|00:40:34 13-04-2025
|38,1967
|29,6988
|7
|1,2
|Çivril (Denizli)
|00:40:33 13-04-2025
|38,21278
|29,69722
|6,97
|1,1
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem