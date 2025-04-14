Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Nisan 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Nisan 2025
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14 Nisan 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:41:04 13-04-2025 38,0367 37,6215 14,7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 23:41:04 13-04-2025 38,04361 37,64167 7,01 1,3
Sungurlu (Çorum) 23:01:51 13-04-2025 40,22528 34,04083 6,99 1,2
Lice (Diyarbakır) 22:23:50 13-04-2025 38,32222 40,7825 7,02 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 22:15:36 13-04-2025 37,99944 37,53056 7,04 1,4
Kalecik (Ankara) 22:07:34 13-04-2025 40,10694 33,3175 8,13 1,1
KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) 22:07:33 13-04-2025 40,1153 33,2745 12,2 1,3
Gönen (Balıkesir) 21:38:08 13-04-2025 40,10833 27,72222 6,93 1,1
CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) 21:38:08 13-04-2025 40,0888 27,7535 17,1 1,1
Akpınar (Kırşehir) 21:35:33 13-04-2025 39,39083 34,03528 7 0,9
Merkez (Osmaniye) 21:29:54 13-04-2025 36,99333 36,285 7 2,4
KARACALAR-(OSMANIYE) 21:29:53 13-04-2025 37,0328 36,2672 5,5 2,1
RODOS ADASI (AKDENIZ) 21:18:04 13-04-2025 36,1417 28,1045 7,5 1,6
Akdeniz - [58.66 km] Marmaris (Muğla) 21:18:03 13-04-2025 36,10389 28,14 7,89 1,7
SURUYOLU-MURADIYE (VAN) 21:07:15 13-04-2025 38,7753 43,6783 20,2 2,1
İpekyolu (Van) 21:07:14 13-04-2025 38,74083 43,73944 28,1 2
Turgutlu (Manisa) 20:11:54 13-04-2025 38,34 27,85444 7 1,2
Ege Denizi 20:08:09 13-04-2025 36,65583 25,67528 7 2,8
EGE DENIZI 20:08:06 13-04-2025 36,553 25,5753 12 2,8
Mecitözü (Çorum) 19:55:03 13-04-2025 40,40389 35,32528 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:37:45 13-04-2025 37,90167 36,64417 7 1,7
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 19:37:44 13-04-2025 37,913 36,7288 7,2 1,7
Kale (Malatya) 19:33:11 13-04-2025 38,31778 38,79861 7,08 1,1
EGE DENIZI 18:47:29 13-04-2025 36,2717 25,575 13,1 2,3
Turgutlu (Manisa) 18:33:31 13-04-2025 38,34333 27,81556 7 2,4
YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA) 18:33:30 13-04-2025 38,3532 27,8072 5,4 2,5
Merkez (Osmaniye) 17:54:42 13-04-2025 36,9225 36,38944 7 2,2
KULLU-(OSMANIYE) 17:54:41 13-04-2025 36,9347 36,3555 5,4 1,8
Taşova (Amasya) 17:43:02 13-04-2025 40,80278 36,16944 6,21 4,6
DESTEK-TASOVA (AMASYA) 17:43:01 13-04-2025 40,8293 36,1543 5,7 4,7
Marmara Denizi - [06.95 km] Adalar (İstanbul) 17:19:12 13-04-2025 40,78917 29,16056 10,31 1,2
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 17:19:12 13-04-2025 40,7728 29,1818 8,2 1,5
Ege Denizi - [46.96 km] Marmaris (Muğla) 16:49:48 13-04-2025 36,23583 27,92472 35,03 2
RODOS ADASI (AKDENIZ) 16:49:47 13-04-2025 36,2345 27,9528 25,9 2,1
Shirak (Ermenistan) - [26.32 km] Akyaka (Kars) 16:41:49 13-04-2025 41,12 43,85056 14,04 1,6
Ayrancı (Karaman) 15:54:45 13-04-2025 37,51361 33,65194 6,98 1,6
Merkez (Adıyaman) 15:46:22 13-04-2025 37,99083 38,23333 7,1 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 15:38:57 13-04-2025 37,99611 38,19917 6,27 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 15:15:47 13-04-2025 38,20306 38,02861 7 1,3
Tuşba (Van) 15:06:29 13-04-2025 38,74167 43,38694 6,97 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 14:59:18 13-04-2025 37,83889 36,415 5,89 1,3
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 14:59:15 13-04-2025 38,2235 36,7777 14,3 1,5
Tuşba (Van) 14:15:31 13-04-2025 38,72306 43,41778 9,82 1,9
OCAKLI-(VAN) 14:15:30 13-04-2025 38,7397 43,403 4,8 2,1
Köyceğiz (Muğla) 14:11:10 13-04-2025 37,12083 28,89278 7,01 1,2
BEYAGAC (DENIZLI) 14:11:10 13-04-2025 37,1913 28,8343 5 1,2
Menteşe (Muğla) 14:04:35 13-04-2025 37,22944 28,50972 6,12 1,4
OZLUCE-(MUGLA) 14:04:34 13-04-2025 37,2167 28,5097 5,1 1,5
Emirdağ (Afyonkarahisar) 13:51:00 13-04-2025 38,90167 31,40361 6,88 1,1
LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 13:51:00 13-04-2025 38,8288 31,453 3,8 1,1
Tavas (Denizli) 13:43:21 13-04-2025 37,41667 29,09278 7 1,4
OVACIK-TAVAS (DENIZLI) 13:43:18 13-04-2025 37,4375 29,1987 26,1 1,1
OVABAYINDIR-(BALIKESIR) 13:29:04 13-04-2025 39,5398 28,0872 13 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:29:03 13-04-2025 39,49139 28,15806 7,05 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:26:28 13-04-2025 39,49806 28,15444 6,98 1,3
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:26:28 13-04-2025 39,511 28,0475 20,9 1,2
Ege Denizi - [39.14 km] Karaburun (İzmir) 13:06:00 13-04-2025 38,90778 26,09083 8,34 1,5
EGE DENIZI 13:05:58 13-04-2025 38,9017 26,0405 7,6 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:03:21 13-04-2025 39,47806 28,15694 6,98 1,4
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:03:20 13-04-2025 39,3978 28,2062 9,4 1,5
Sivrice (Elazığ) 12:54:29 13-04-2025 38,4075 39,30583 5,26 1,6
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 12:54:29 13-04-2025 38,475 39,268 13,9 1,9
Tuşba (Van) 12:49:48 13-04-2025 38,76056 43,37139 7,4 2,7
YEMLICE-(VAN) 12:49:48 13-04-2025 38,7478 43,4507 5 3
Tuşba (Van) 12:47:44 13-04-2025 38,72472 43,3625 6,96 1,7
Merkez (Çankırı) 12:30:39 13-04-2025 40,75889 33,64083 7 1,4
Şuhut (Afyonkarahisar) 12:29:59 13-04-2025 38,43556 30,67722 4,68 1
PASACIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 12:29:59 13-04-2025 38,4852 30,6755 7,2 1,2
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [112.12 km] Altınözü (Hatay) 12:28:07 13-04-2025 35,205 37,11889 9,81 3
SURIYE 12:28:06 13-04-2025 35,1107 36,892 2,5 2,6
Tuşba (Van) 12:05:24 13-04-2025 38,73917 43,40056 7,01 1,6
YEMLICE-(VAN) 12:05:24 13-04-2025 38,7197 43,4383 17,8 1,8
Tuşba (Van) 11:59:36 13-04-2025 38,75028 43,43972 4,87 3,2
AKCAOREN-(VAN) 11:59:36 13-04-2025 38,7157 43,4705 11 3,2
Tuşba (Van) 11:58:25 13-04-2025 38,75528 43,41 4,42 4,1
KOCKOY-(VAN) 11:58:25 13-04-2025 38,6933 43,5205 4,4 4,2
Tuşba (Van) 11:50:32 13-04-2025 38,75944 43,42083 6,96 2,4
AKCAOREN-(VAN) 11:50:32 13-04-2025 38,731 43,4738 6,7 2,6
Tuşba (Van) 11:41:42 13-04-2025 38,76056 43,37417 6,97 2,4
AKCAOREN-(VAN) 11:41:42 13-04-2025 38,7252 43,4728 5 2,7
Tuşba (Van) 11:39:05 13-04-2025 38,73333 43,42028 10,69 3,6
KOCKOY-(VAN) 11:39:04 13-04-2025 38,7053 43,4912 5,5 4
Ege Denizi - [09.81 km] Eceabat (Çanakkale) 11:36:28 13-04-2025 40,09694 26,09806 11,69 1
Ege Denizi - [120.55 km] Datça (Muğla) 11:25:17 13-04-2025 35,73472 26,81889 8,01 2,2
Tuşba (Van) 11:07:26 13-04-2025 38,73944 43,39139 6,98 1,3
IRGAT-(VAN) 11:07:25 13-04-2025 38,6315 43,614 28,8 1,7
Tuşba (Van) 11:01:56 13-04-2025 38,71833 43,44639 12,1 2,4
ADIGUZEL-(VAN) 11:01:55 13-04-2025 38,7073 43,4477 9,6 2,8
Tuşba (Van) 10:56:09 13-04-2025 38,74278 43,40056 7,01 1,7
ADIGUZEL-(VAN) 10:56:09 13-04-2025 38,7135 43,4412 20,4 1,8
Tuşba (Van) 10:53:04 13-04-2025 38,72139 43,43583 11,86 3,2
SATIBEY (VAN) 10:53:04 13-04-2025 38,6928 43,4873 5,6 3,4
CANDIR-SUTCULER (ISPARTA) 10:50:01 13-04-2025 37,457 30,9128 6 2,3
Sütçüler (Isparta) 10:50:00 13-04-2025 37,45556 30,92278 7 2,1
Selçuklu (Konya) 10:42:34 13-04-2025 38,07944 32,60083 6,87 1,3
Pınarbaşı (Kayseri) 10:42:02 13-04-2025 38,675 36,4425 5,67 1,6
ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) 10:42:02 13-04-2025 38,6682 36,4427 7,2 1,8
BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) 10:19:53 13-04-2025 36,6505 36,3785 9,9 1,9
Kırıkhan (Hatay) 10:19:52 13-04-2025 36,64333 36,44083 6,47 2,1
Ege Denizi - [77.00 km] Karaburun (İzmir) 10:00:04 13-04-2025 38,85861 25,55667 10,69 2,7
EGE DENIZI 10:00:04 13-04-2025 38,9377 25,6275 18,4 2,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:37:52 13-04-2025 37,47278 37,02556 7,04 1,5
NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS) 09:37:52 13-04-2025 37,411 36,9865 5 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 09:34:57 13-04-2025 38,10778 37,20833 7 1,5
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:34:57 13-04-2025 38,1178 37,2648 1 1,5
Ege Denizi - [71.87 km] Karaburun (İzmir) 09:05:12 13-04-2025 38,87361 25,62528 5,31 1,7
EGE DENIZI 09:05:11 13-04-2025 38,8715 25,6377 2,2 1,9
Ege Denizi - [06.30 km] Eceabat (Çanakkale) 09:03:44 13-04-2025 40,08556 26,13972 11,08 1,3
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 09:03:43 13-04-2025 40,1222 26,1055 5,3 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:36:29 13-04-2025 38,42806 37,27972 7 2,7
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 08:36:28 13-04-2025 38,4332 37,3328 5 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 08:18:10 13-04-2025 38,15694 36,57722 7 1,3
Biga (Çanakkale) 08:08:57 13-04-2025 40,23944 27,03139 6,96 0,9
Olur (Erzurum) 07:48:28 13-04-2025 40,87194 42,06944 7 1,3
SENOBA-ULUDERE (SIRNAK) 07:39:07 13-04-2025 37,548 42,663 5 3,1
Uludere (Şırnak) 07:39:06 13-04-2025 37,45722 42,7075 7 2,9
Pütürge (Malatya) 06:57:19 13-04-2025 38,18444 38,63389 0,15 1,5
PUTURGE (MALATYA) 06:57:16 13-04-2025 38,1995 38,8635 14,2 1,5
Sincik (Adıyaman) 06:48:21 13-04-2025 38,12417 38,4375 11,24 1,3
SURIYE 06:43:57 13-04-2025 35,0983 36,7288 13,4 2,9
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [120.96 km] Yayladağı (Hatay) 06:43:56 13-04-2025 34,99056 36,96 6,29 3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:42:36 13-04-2025 37,45444 37,21889 12,57 1,1
Marmara Denizi - [06.05 km] Marmara (Balıkesir) 06:22:47 13-04-2025 40,64333 27,76889 11,34 1,6
ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) 06:22:46 13-04-2025 40,6207 27,764 15,6 1,8
Kiraz (İzmir) 06:18:42 13-04-2025 38,23889 28,34611 7,35 0,9
Pütürge (Malatya) 06:16:17 13-04-2025 38,23139 38,64722 13,14 1
Andırın (Kahramanmaraş) 06:06:36 13-04-2025 37,79222 36,47333 7,06 1,5
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.24 km] Yumurtalık (Adana) 05:57:41 13-04-2025 36,65 35,72361 7 1,8
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 05:57:38 13-04-2025 36,6172 35,6427 17,6 1,4
Bahçesaray (Van) 05:54:08 13-04-2025 38,12833 42,79056 7 1,5
Yalvaç (Isparta) 05:30:19 13-04-2025 38,37694 30,97861 7 1,6
Akçadağ (Malatya) 05:25:22 13-04-2025 38,32139 37,78861 13,55 1,4
Gelendost (Isparta) 05:22:37 13-04-2025 38,11111 31,03667 6,85 1,1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 05:19:49 13-04-2025 38,90222 31,43139 7,03 1
Karadeniz - [09.70 km] Amasra (Bartın) 05:08:51 13-04-2025 41,79028 32,27278 15,55 2
AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ) 05:08:50 13-04-2025 41,8088 32,2428 7 2,1
Altıeylül (Balıkesir) 04:59:53 13-04-2025 39,4175 27,875 10,48 1,6
YESILLER (BALIKESIR) 04:59:52 13-04-2025 39,4038 27,8655 7,3 1,8
İslahiye (Gaziantep) 04:57:24 13-04-2025 36,9925 36,6 7 2,1
AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 04:57:23 13-04-2025 36,96 36,6053 7,5 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 04:27:20 13-04-2025 38,21028 38,0675 7 1,5
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 04:27:18 13-04-2025 38,2382 38,241 5 1,2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 04:23:01 13-04-2025 38,7917 37,4907 7,2 1,6
Gürün (Sivas) 04:23:00 13-04-2025 38,87472 37,43833 7 1,7
Hassa (Hatay) 04:12:44 13-04-2025 36,89556 36,45944 7,38 1,4
KIZLARCAYI-ERZIN (HATAY) 04:12:42 13-04-2025 36,9515 36,3123 7,4 1,1
Karadeniz - [02.27 km] Amasra (Bartın) 04:07:20 13-04-2025 41,77111 32,37528 11,32 2
TARLAAGZI-AMASRA (BARTIN) 04:07:18 13-04-2025 41,7437 32,2897 5 2,1
Karlıova (Bingöl) 04:02:33 13-04-2025 39,36694 40,90306 7,04 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir) 03:52:18 13-04-2025 37,97306 27,18806 6,1 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:52:16 13-04-2025 37,9938 27,0973 19,1 1,2
Antakya (Hatay) 03:33:26 13-04-2025 36,32 36,14139 6,96 1,5
GULDEREN (HATAY) 03:33:26 13-04-2025 36,313 36,1023 6,5 1,3
Kiğı (Bingöl) 03:25:22 13-04-2025 39,20028 40,35861 6,79 1,5
CANAKCI-KIGI (BINGOL) 03:25:20 13-04-2025 39,1522 40,3113 13,9 2
Çivril (Denizli) 03:01:06 13-04-2025 38,20167 29,67889 6,98 1
Şehzadeler (Manisa) 02:57:51 13-04-2025 38,61583 27,62167 6,97 1,4
DEVELI-SARUHANLI (MANISA) 02:57:49 13-04-2025 38,7198 27,66 13,5 1,3
Merkez (Bartın) 02:39:03 13-04-2025 41,66944 32,40917 7 1,8
Çivril (Denizli) 02:38:02 13-04-2025 38,20583 29,685 6,97 1,2
Meram (Konya) 02:32:57 13-04-2025 37,74056 32,4 8,3 1,2
Harem, İdlib (Suriye) - [05.63 km] Antakya (Hatay) 02:14:45 13-04-2025 36,18278 36,42778 8,91 1,2
Meram (Konya) 01:57:49 13-04-2025 37,77389 32,4125 10,81 0,9
Ege Denizi - [143.83 km] Datça (Muğla) 01:47:51 13-04-2025 35,56083 26,67222 6,57 2,9
EGE DENIZI 01:47:48 13-04-2025 35,6422 26,1713 8,2 2,9
Gölmarmara (Manisa) 01:43:01 13-04-2025 38,70528 27,89139 7,01 1,6
GOLMARMARA (MANISA) 01:43:00 13-04-2025 38,7342 27,918 8,4 1,7
Aziziye (Erzurum) 01:33:46 13-04-2025 39,85167 41,03806 8,46 2
DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) 01:33:46 13-04-2025 39,8627 41,0915 8,1 1,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [03.82 km] Saray (Van) 00:45:28 13-04-2025 38,63778 44,30389 6,24 1,1
SARIBEYLI-CIVRIL (DENIZLI) 00:44:17 13-04-2025 38,1713 29,685 14,6 0,8
Çivril (Denizli) 00:44:16 13-04-2025 38,21694 29,70333 6,98 1,1
Derbent (Konya) 00:40:57 13-04-2025 37,94083 31,94417 6,99 1,3
YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) 00:40:34 13-04-2025 38,1967 29,6988 7 1,2
Çivril (Denizli) 00:40:33 13-04-2025 38,21278 29,69722 6,97 1,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:41:04 13-04-2025 38,0367 37,6215 14,7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 23:41:04 13-04-2025 38,04361 37,64167 7,01 1,3
Sungurlu (Çorum) 23:01:51 13-04-2025 40,22528 34,04083 6,99 1,2
Lice (Diyarbakır) 22:23:50 13-04-2025 38,32222 40,7825 7,02 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 22:15:36 13-04-2025 37,99944 37,53056 7,04 1,4
Kalecik (Ankara) 22:07:34 13-04-2025 40,10694 33,3175 8,13 1,1
KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) 22:07:33 13-04-2025 40,1153 33,2745 12,2 1,3
Gönen (Balıkesir) 21:38:08 13-04-2025 40,10833 27,72222 6,93 1,1
CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) 21:38:08 13-04-2025 40,0888 27,7535 17,1 1,1
Akpınar (Kırşehir) 21:35:33 13-04-2025 39,39083 34,03528 7 0,9
Merkez (Osmaniye) 21:29:54 13-04-2025 36,99333 36,285 7 2,4
KARACALAR-(OSMANIYE) 21:29:53 13-04-2025 37,0328 36,2672 5,5 2,1
RODOS ADASI (AKDENIZ) 21:18:04 13-04-2025 36,1417 28,1045 7,5 1,6
Akdeniz - [58.66 km] Marmaris (Muğla) 21:18:03 13-04-2025 36,10389 28,14 7,89 1,7
SURUYOLU-MURADIYE (VAN) 21:07:15 13-04-2025 38,7753 43,6783 20,2 2,1
İpekyolu (Van) 21:07:14 13-04-2025 38,74083 43,73944 28,1 2
Turgutlu (Manisa) 20:11:54 13-04-2025 38,34 27,85444 7 1,2
Ege Denizi 20:08:09 13-04-2025 36,65583 25,67528 7 2,8
EGE DENIZI 20:08:06 13-04-2025 36,553 25,5753 12 2,8
Mecitözü (Çorum) 19:55:03 13-04-2025 40,40389 35,32528 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:37:45 13-04-2025 37,90167 36,64417 7 1,7
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 19:37:44 13-04-2025 37,913 36,7288 7,2 1,7
Kale (Malatya) 19:33:11 13-04-2025 38,31778 38,79861 7,08 1,1
EGE DENIZI 18:47:29 13-04-2025 36,2717 25,575 13,1 2,3
Turgutlu (Manisa) 18:33:31 13-04-2025 38,34333 27,81556 7 2,4
YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA) 18:33:30 13-04-2025 38,3532 27,8072 5,4 2,5
Merkez (Osmaniye) 17:54:42 13-04-2025 36,9225 36,38944 7 2,2
KULLU-(OSMANIYE) 17:54:41 13-04-2025 36,9347 36,3555 5,4 1,8
Taşova (Amasya) 17:43:02 13-04-2025 40,80278 36,16944 6,21 4,6
DESTEK-TASOVA (AMASYA) 17:43:01 13-04-2025 40,8293 36,1543 5,7 4,7
Marmara Denizi - [06.95 km] Adalar (İstanbul) 17:19:12 13-04-2025 40,78917 29,16056 10,31 1,2
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 17:19:12 13-04-2025 40,7728 29,1818 8,2 1,5
Ege Denizi - [46.96 km] Marmaris (Muğla) 16:49:48 13-04-2025 36,23583 27,92472 35,03 2
RODOS ADASI (AKDENIZ) 16:49:47 13-04-2025 36,2345 27,9528 25,9 2,1
Shirak (Ermenistan) - [26.32 km] Akyaka (Kars) 16:41:49 13-04-2025 41,12 43,85056 14,04 1,6
Ayrancı (Karaman) 15:54:45 13-04-2025 37,51361 33,65194 6,98 1,6
Merkez (Adıyaman) 15:46:22 13-04-2025 37,99083 38,23333 7,1 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 15:38:57 13-04-2025 37,99611 38,19917 6,27 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 15:15:47 13-04-2025 38,20306 38,02861 7 1,3
Tuşba (Van) 15:06:29 13-04-2025 38,74167 43,38694 6,97 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 14:59:18 13-04-2025 37,83889 36,415 5,89 1,3
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 14:59:15 13-04-2025 38,2235 36,7777 14,3 1,5
Tuşba (Van) 14:15:31 13-04-2025 38,72306 43,41778 9,82 1,9
OCAKLI-(VAN) 14:15:30 13-04-2025 38,7397 43,403 4,8 2,1
Köyceğiz (Muğla) 14:11:10 13-04-2025 37,12083 28,89278 7,01 1,2
BEYAGAC (DENIZLI) 14:11:10 13-04-2025 37,1913 28,8343 5 1,2
Menteşe (Muğla) 14:04:35 13-04-2025 37,22944 28,50972 6,12 1,4
OZLUCE-(MUGLA) 14:04:34 13-04-2025 37,2167 28,5097 5,1 1,5
Emirdağ (Afyonkarahisar) 13:51:00 13-04-2025 38,90167 31,40361 6,88 1,1
LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 13:51:00 13-04-2025 38,8288 31,453 3,8 1,1
Tavas (Denizli) 13:43:21 13-04-2025 37,41667 29,09278 7 1,4
OVACIK-TAVAS (DENIZLI) 13:43:18 13-04-2025 37,4375 29,1987 26,1 1,1
OVABAYINDIR-(BALIKESIR) 13:29:04 13-04-2025 39,5398 28,0872 13 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:29:03 13-04-2025 39,49139 28,15806 7,05 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:26:28 13-04-2025 39,49806 28,15444 6,98 1,3
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:26:28 13-04-2025 39,511 28,0475 20,9 1,2
Ege Denizi - [39.14 km] Karaburun (İzmir) 13:06:00 13-04-2025 38,90778 26,09083 8,34 1,5
EGE DENIZI 13:05:58 13-04-2025 38,9017 26,0405 7,6 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:03:21 13-04-2025 39,47806 28,15694 6,98 1,4
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:03:20 13-04-2025 39,3978 28,2062 9,4 1,5
Sivrice (Elazığ) 12:54:29 13-04-2025 38,4075 39,30583 5,26 1,6
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 12:54:29 13-04-2025 38,475 39,268 13,9 1,9
Tuşba (Van) 12:49:48 13-04-2025 38,76056 43,37139 7,4 2,7
YEMLICE-(VAN) 12:49:48 13-04-2025 38,7478 43,4507 5 3
Tuşba (Van) 12:47:44 13-04-2025 38,72472 43,3625 6,96 1,7
Merkez (Çankırı) 12:30:39 13-04-2025 40,75889 33,64083 7 1,4
Şuhut (Afyonkarahisar) 12:29:59 13-04-2025 38,43556 30,67722 4,68 1
PASACIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 12:29:59 13-04-2025 38,4852 30,6755 7,2 1,2
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [112.12 km] Altınözü (Hatay) 12:28:07 13-04-2025 35,205 37,11889 9,81 3
SURIYE 12:28:06 13-04-2025 35,1107 36,892 2,5 2,6
Tuşba (Van) 12:05:24 13-04-2025 38,73917 43,40056 7,01 1,6
YEMLICE-(VAN) 12:05:24 13-04-2025 38,7197 43,4383 17,8 1,8
Tuşba (Van) 11:59:36 13-04-2025 38,75028 43,43972 4,87 3,2
AKCAOREN-(VAN) 11:59:36 13-04-2025 38,7157 43,4705 11 3,2
Tuşba (Van) 11:58:25 13-04-2025 38,75528 43,41 4,42 4,1
KOCKOY-(VAN) 11:58:25 13-04-2025 38,6933 43,5205 4,4 4,2
Tuşba (Van) 11:50:32 13-04-2025 38,75944 43,42083 6,96 2,4
AKCAOREN-(VAN) 11:50:32 13-04-2025 38,731 43,4738 6,7 2,6
Tuşba (Van) 11:41:42 13-04-2025 38,76056 43,37417 6,97 2,4
AKCAOREN-(VAN) 11:41:42 13-04-2025 38,7252 43,4728 5 2,7
Tuşba (Van) 11:39:05 13-04-2025 38,73333 43,42028 10,69 3,6
KOCKOY-(VAN) 11:39:04 13-04-2025 38,7053 43,4912 5,5 4
Ege Denizi - [09.81 km] Eceabat (Çanakkale) 11:36:28 13-04-2025 40,09694 26,09806 11,69 1
Ege Denizi - [120.55 km] Datça (Muğla) 11:25:17 13-04-2025 35,73472 26,81889 8,01 2,2
Tuşba (Van) 11:07:26 13-04-2025 38,73944 43,39139 6,98 1,3
IRGAT-(VAN) 11:07:25 13-04-2025 38,6315 43,614 28,8 1,7
Tuşba (Van) 11:01:56 13-04-2025 38,71833 43,44639 12,1 2,4
ADIGUZEL-(VAN) 11:01:55 13-04-2025 38,7073 43,4477 9,6 2,8
Tuşba (Van) 10:56:09 13-04-2025 38,74278 43,40056 7,01 1,7
ADIGUZEL-(VAN) 10:56:09 13-04-2025 38,7135 43,4412 20,4 1,8
Tuşba (Van) 10:53:04 13-04-2025 38,72139 43,43583 11,86 3,2
SATIBEY (VAN) 10:53:04 13-04-2025 38,6928 43,4873 5,6 3,4
CANDIR-SUTCULER (ISPARTA) 10:50:01 13-04-2025 37,457 30,9128 6 2,3
Sütçüler (Isparta) 10:50:00 13-04-2025 37,45556 30,92278 7 2,1
Selçuklu (Konya) 10:42:34 13-04-2025 38,07944 32,60083 6,87 1,3
Pınarbaşı (Kayseri) 10:42:02 13-04-2025 38,675 36,4425 5,67 1,6
ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) 10:42:02 13-04-2025 38,6682 36,4427 7,2 1,8
BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) 10:19:53 13-04-2025 36,6505 36,3785 9,9 1,9
Kırıkhan (Hatay) 10:19:52 13-04-2025 36,64333 36,44083 6,47 2,1
Ege Denizi - [77.00 km] Karaburun (İzmir) 10:00:04 13-04-2025 38,85861 25,55667 10,69 2,7
EGE DENIZI 10:00:04 13-04-2025 38,9377 25,6275 18,4 2,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:37:52 13-04-2025 37,47278 37,02556 7,04 1,5
NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS) 09:37:52 13-04-2025 37,411 36,9865 5 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 09:34:57 13-04-2025 38,10778 37,20833 7 1,5
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:34:57 13-04-2025 38,1178 37,2648 1 1,5
Ege Denizi - [71.87 km] Karaburun (İzmir) 09:05:12 13-04-2025 38,87361 25,62528 5,31 1,7
EGE DENIZI 09:05:11 13-04-2025 38,8715 25,6377 2,2 1,9
Ege Denizi - [06.30 km] Eceabat (Çanakkale) 09:03:44 13-04-2025 40,08556 26,13972 11,08 1,3
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 09:03:43 13-04-2025 40,1222 26,1055 5,3 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:36:29 13-04-2025 38,42806 37,27972 7 2,7
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 08:36:28 13-04-2025 38,4332 37,3328 5 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 08:18:10 13-04-2025 38,15694 36,57722 7 1,3
Biga (Çanakkale) 08:08:57 13-04-2025 40,23944 27,03139 6,96 0,9
Olur (Erzurum) 07:48:28 13-04-2025 40,87194 42,06944 7 1,3
SENOBA-ULUDERE (SIRNAK) 07:39:07 13-04-2025 37,548 42,663 5 3,1
Uludere (Şırnak) 07:39:06 13-04-2025 37,45722 42,7075 7 2,9
Pütürge (Malatya) 06:57:19 13-04-2025 38,18444 38,63389 0,15 1,5
PUTURGE (MALATYA) 06:57:16 13-04-2025 38,1995 38,8635 14,2 1,5
Sincik (Adıyaman) 06:48:21 13-04-2025 38,12417 38,4375 11,24 1,3
SURIYE 06:43:57 13-04-2025 35,0983 36,7288 13,4 2,9
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [120.96 km] Yayladağı (Hatay) 06:43:56 13-04-2025 34,99056 36,96 6,29 3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:42:36 13-04-2025 37,45444 37,21889 12,57 1,1
Marmara Denizi - [06.05 km] Marmara (Balıkesir) 06:22:47 13-04-2025 40,64333 27,76889 11,34 1,6
ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) 06:22:46 13-04-2025 40,6207 27,764 15,6 1,8
Kiraz (İzmir) 06:18:42 13-04-2025 38,23889 28,34611 7,35 0,9
Pütürge (Malatya) 06:16:17 13-04-2025 38,23139 38,64722 13,14 1
Andırın (Kahramanmaraş) 06:06:36 13-04-2025 37,79222 36,47333 7,06 1,5
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.24 km] Yumurtalık (Adana) 05:57:41 13-04-2025 36,65 35,72361 7 1,8
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 05:57:38 13-04-2025 36,6172 35,6427 17,6 1,4
Bahçesaray (Van) 05:54:08 13-04-2025 38,12833 42,79056 7 1,5
Yalvaç (Isparta) 05:30:19 13-04-2025 38,37694 30,97861 7 1,6
Akçadağ (Malatya) 05:25:22 13-04-2025 38,32139 37,78861 13,55 1,4
Gelendost (Isparta) 05:22:37 13-04-2025 38,11111 31,03667 6,85 1,1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 05:19:49 13-04-2025 38,90222 31,43139 7,03 1
Karadeniz - [09.70 km] Amasra (Bartın) 05:08:51 13-04-2025 41,79028 32,27278 15,55 2
AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ) 05:08:50 13-04-2025 41,8088 32,2428 7 2,1
Altıeylül (Balıkesir) 04:59:53 13-04-2025 39,4175 27,875 10,48 1,6
YESILLER (BALIKESIR) 04:59:52 13-04-2025 39,4038 27,8655 7,3 1,8
İslahiye (Gaziantep) 04:57:24 13-04-2025 36,9925 36,6 7 2,1
AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 04:57:23 13-04-2025 36,96 36,6053 7,5 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 04:27:20 13-04-2025 38,21028 38,0675 7 1,5
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 04:27:18 13-04-2025 38,2382 38,241 5 1,2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 04:23:01 13-04-2025 38,7917 37,4907 7,2 1,6
Gürün (Sivas) 04:23:00 13-04-2025 38,87472 37,43833 7 1,7
Hassa (Hatay) 04:12:44 13-04-2025 36,89556 36,45944 7,38 1,4
KIZLARCAYI-ERZIN (HATAY) 04:12:42 13-04-2025 36,9515 36,3123 7,4 1,1
Karadeniz - [02.27 km] Amasra (Bartın) 04:07:20 13-04-2025 41,77111 32,37528 11,32 2
TARLAAGZI-AMASRA (BARTIN) 04:07:18 13-04-2025 41,7437 32,2897 5 2,1
Karlıova (Bingöl) 04:02:33 13-04-2025 39,36694 40,90306 7,04 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir) 03:52:18 13-04-2025 37,97306 27,18806 6,1 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:52:16 13-04-2025 37,9938 27,0973 19,1 1,2
Antakya (Hatay) 03:33:26 13-04-2025 36,32 36,14139 6,96 1,5
GULDEREN (HATAY) 03:33:26 13-04-2025 36,313 36,1023 6,5 1,3
Kiğı (Bingöl) 03:25:22 13-04-2025 39,20028 40,35861 6,79 1,5
CANAKCI-KIGI (BINGOL) 03:25:20 13-04-2025 39,1522 40,3113 13,9 2
Çivril (Denizli) 03:01:06 13-04-2025 38,20167 29,67889 6,98 1
Şehzadeler (Manisa) 02:57:51 13-04-2025 38,61583 27,62167 6,97 1,4
DEVELI-SARUHANLI (MANISA) 02:57:49 13-04-2025 38,7198 27,66 13,5 1,3
Merkez (Bartın) 02:39:03 13-04-2025 41,66944 32,40917 7 1,8
Çivril (Denizli) 02:38:02 13-04-2025 38,20583 29,685 6,97 1,2
Meram (Konya) 02:32:57 13-04-2025 37,74056 32,4 8,3 1,2
Harem, İdlib (Suriye) - [05.63 km] Antakya (Hatay) 02:14:45 13-04-2025 36,18278 36,42778 8,91 1,2
Meram (Konya) 01:57:49 13-04-2025 37,77389 32,4125 10,81 0,9
Ege Denizi - [143.83 km] Datça (Muğla) 01:47:51 13-04-2025 35,56083 26,67222 6,57 2,9
EGE DENIZI 01:47:48 13-04-2025 35,6422 26,1713 8,2 2,9
Gölmarmara (Manisa) 01:43:01 13-04-2025 38,70528 27,89139 7,01 1,6
GOLMARMARA (MANISA) 01:43:00 13-04-2025 38,7342 27,918 8,4 1,7
Aziziye (Erzurum) 01:33:46 13-04-2025 39,85167 41,03806 8,46 2
DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) 01:33:46 13-04-2025 39,8627 41,0915 8,1 1,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [03.82 km] Saray (Van) 00:45:28 13-04-2025 38,63778 44,30389 6,24 1,1
SARIBEYLI-CIVRIL (DENIZLI) 00:44:17 13-04-2025 38,1713 29,685 14,6 0,8
Çivril (Denizli) 00:44:16 13-04-2025 38,21694 29,70333 6,98 1,1
Derbent (Konya) 00:40:57 13-04-2025 37,94083 31,94417 6,99 1,3
YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) 00:40:34 13-04-2025 38,1967 29,6988 7 1,2
Çivril (Denizli) 00:40:33 13-04-2025 38,21278 29,69722 6,97 1,1
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