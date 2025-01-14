Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
14 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Van Gölü - [06.84 km] Tuşba (Van)
|22:35:12 14-01-2025
|38,72306
|43,13667
|7
|1,5
|DIBEKDUZU-(VAN)
|22:35:11 14-01-2025
|38,6553
|43,2497
|25,5
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|22:23:23 14-01-2025
|37,89056
|29,24222
|7
|2
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|22:23:22 14-01-2025
|37,8823
|29,2503
|7,1
|2,1
|Merkez (Yalova)
|22:09:04 14-01-2025
|40,65361
|29,28444
|10,42
|2,4
|YALOVA
|22:09:04 14-01-2025
|40,6653
|29,2627
|6,4
|2,4
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|22:08:22 14-01-2025
|37,7597
|36,6078
|6
|1,3
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|21:49:49 14-01-2025
|38,4388
|37,4348
|16,2
|1,4
|Salihli (Manisa)
|21:32:30 14-01-2025
|38,56028
|28,22528
|7
|1,8
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|21:32:29 14-01-2025
|38,5555
|28,2157
|8,6
|1,8
|Salihli (Manisa)
|21:16:16 14-01-2025
|38,51889
|28,24167
|7,07
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|21:01:27 14-01-2025
|39,01833
|27,92556
|8,07
|1,5
|DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
|21:01:27 14-01-2025
|39,0115
|27,8768
|5,4
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|20:49:42 14-01-2025
|37,13889
|28,85667
|6,98
|1,6
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|20:49:42 14-01-2025
|37,1353
|28,7912
|13,3
|1,6
|Salihli (Manisa)
|20:43:06 14-01-2025
|38,52472
|28,225
|7
|1
|Seydikemer (Muğla)
|20:34:23 14-01-2025
|36,56
|29,31889
|7
|1
|ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)
|20:19:59 14-01-2025
|36,8082
|29,116
|4,5
|1,6
|Fethiye (Muğla)
|20:19:58 14-01-2025
|36,59556
|29,17333
|10,97
|1,4
|Bahşili (Kırıkkale)
|20:15:16 14-01-2025
|39,68111
|33,31917
|7
|0,8
|KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE)
|20:15:16 14-01-2025
|39,714
|33,3427
|5,3
|1,1
|YUNANISTAN
|20:11:53 14-01-2025
|38,749
|23,3165
|5
|2,4
|AKDENIZ
|20:00:43 14-01-2025
|36,0477
|29,0835
|7,5
|1,8
|AKDENIZ
|20:00:02 14-01-2025
|36,084
|29,0917
|9,8
|2
|Akdeniz - [44.50 km] Kaş (Antalya)
|19:59:59 14-01-2025
|35,96056
|29,01389
|7,26
|2,2
|Alaşehir (Manisa)
|19:49:34 14-01-2025
|38,31889
|28,61667
|10,05
|1,8
|SUBASI-ALASEHIR (MANISA)
|19:49:33 14-01-2025
|38,3193
|28,6317
|7
|1,9
|Salihli (Manisa)
|19:47:03 14-01-2025
|38,52194
|28,20611
|7
|1,4
|KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)
|19:47:02 14-01-2025
|38,498
|28,192
|14,6
|1,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|19:37:21 14-01-2025
|34,692
|24,2932
|7,5
|2,9
|EGE DENIZI
|19:10:47 14-01-2025
|39,72
|25,5937
|4,8
|2,3
|Ege Denizi - [47.12 km] Gökçeada (Çanakkale)
|19:10:46 14-01-2025
|39,72639
|25,51528
|7,12
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|18:53:55 14-01-2025
|37,80972
|36,635
|7
|2
|SUCATI-(KAHRAMANMARAS)
|18:53:55 14-01-2025
|37,7685
|36,634
|9,3
|2
|BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA)
|18:48:16 14-01-2025
|37,1477
|31,2983
|8,7
|1,5
|Serik (Antalya)
|18:48:14 14-01-2025
|37,10667
|31,10028
|6,77
|1,4
|Kale (Malatya)
|18:29:04 14-01-2025
|38,38806
|38,87111
|11,16
|1,3
|UYANIK-KALE (MALATYA)
|18:29:02 14-01-2025
|38,3438
|38,857
|22
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:11:46 14-01-2025
|38,07861
|38,19278
|12,14
|2,3
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:11:45 14-01-2025
|38,0927
|38,2188
|3,2
|2,3
|KIBRIS-DEGIRMENLIK
|18:03:02 14-01-2025
|35,2215
|33,5483
|17,8
|1,4
|Van Gölü - [06.00 km] Tuşba (Van)
|17:49:09 14-01-2025
|38,90944
|43,47333
|7
|1,4
|KADIRASKER-ERCIS (VAN)
|17:49:08 14-01-2025
|39,0238
|43,4157
|5
|1,3
|Salihli (Manisa)
|17:48:52 14-01-2025
|38,55222
|28,20806
|7
|1,8
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|17:48:51 14-01-2025
|38,525
|28,2497
|7,3
|1,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|17:42:39 14-01-2025
|38,05056
|37,40944
|7
|1,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:42:39 14-01-2025
|38,0807
|37,4303
|5,5
|1,5
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.99 km] Dalaman (Muğla)
|17:39:24 14-01-2025
|36,62194
|28,885
|29,55
|2
|KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)
|17:39:24 14-01-2025
|36,6775
|28,8368
|14,3
|2,1
|Pasinler (Erzurum)
|17:24:08 14-01-2025
|39,9025
|41,79056
|7
|1,1
|Yalvaç (Isparta)
|17:13:35 14-01-2025
|38,33333
|31,14306
|7,15
|1
|YALVAC (ISPARTA)
|17:13:35 14-01-2025
|38,3097
|31,1498
|11
|1,3
|Fethiye (Muğla)
|17:08:06 14-01-2025
|36,74028
|29,22056
|7
|2
|KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)
|17:08:05 14-01-2025
|36,7588
|29,2428
|5
|2,1
|AKDENIZ
|16:59:43 14-01-2025
|34,4037
|32,2247
|11,3
|2,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:56:17 14-01-2025
|38,06694
|38,19528
|6,99
|1,8
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|16:56:17 14-01-2025
|38,0955
|38,1607
|7,5
|2,1
|Salihli (Manisa)
|16:42:10 14-01-2025
|38,49139
|28,27111
|7
|1,7
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|16:42:08 14-01-2025
|38,5873
|28,2412
|7
|1,6
|Marmara Denizi - [03.17 km] Merkez (Yalova)
|16:35:27 14-01-2025
|40,67472
|29,22556
|10,6
|2,2
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|16:35:25 14-01-2025
|40,7332
|29,2848
|5
|2,6
|Güney (Denizli)
|16:30:31 14-01-2025
|38,13444
|29,01667
|7,81
|1,8
|AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI)
|16:30:29 14-01-2025
|38,0805
|29,1073
|4,8
|2
|GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:30:04 14-01-2025
|38,418
|37,2153
|2,2
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:25:56 14-01-2025
|38,07
|38,18528
|6,99
|2,4
|CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:25:55 14-01-2025
|38,103
|38,2022
|5
|2,2
|Ağaçören (Aksaray)
|16:25:24 14-01-2025
|38,72472
|33,75167
|7,42
|1,1
|KARAHAYIT-(AYDIN)
|15:11:33 14-01-2025
|37,8047
|28,0078
|21,1
|1,3
|Akdeniz - [34.81 km] Seydikemer (Muğla)
|14:59:34 14-01-2025
|36,2125
|28,89556
|26,27
|2,7
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13:57:51 14-01-2025
|38,223
|37,7763
|5
|1,3
|Kızılırmak (Çankırı)
|13:53:05 14-01-2025
|40,2925
|34,00278
|6,96
|1,9
|KEMALLI-KIZILIRMAK (CANKIRI)
|13:53:04 14-01-2025
|40,3065
|33,9942
|3,7
|2
|HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS)
|13:48:22 14-01-2025
|37,4995
|36,9093
|5
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|13:13:23 14-01-2025
|37,68361
|36,36028
|7
|2,1
|ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|13:13:23 14-01-2025
|37,6718
|36,38
|5,3
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:22 14-01-2025
|39,47
|28,20278
|7
|2
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:54:08 14-01-2025
|36,264
|33,709
|0
|0,9
|YELKOVAN-KAHTA (ADIYAMAN)
|12:47:30 14-01-2025
|37,81
|38,5603
|1,7
|1,9
|KUYUCAK-(MUGLA)
|12:46:11 14-01-2025
|37,0847
|28,2857
|8,2
|1,8
|Selçuklu (Konya)
|12:24:58 14-01-2025
|38,07972
|32,75528
|6,74
|1,3
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|12:18:20 14-01-2025
|36,1983
|35,9368
|28,8
|1,2
|KARAAHMETLI-ERDEMLI (MERSIN)
|12:13:59 14-01-2025
|36,5337
|34,1543
|0
|1,6
|EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|12:01:51 14-01-2025
|37,673
|37,2773
|5
|2
|BASKARCI-(DENIZLI)
|11:54:56 14-01-2025
|37,778
|28,9708
|0
|2,4
|UCKUYU-BOZTEPE (KIRSEHIR)
|11:29:26 14-01-2025
|39,3915
|34,3908
|5
|1,5
|Ege Denizi - [13.56 km] Foça (İzmir)
|11:10:17 14-01-2025
|38,78417
|26,6575
|12,21
|1,7
|EGE DENIZI
|11:10:15 14-01-2025
|38,7618
|26,5975
|8,4
|1,7
|Salihli (Manisa)
|10:29:36 14-01-2025
|38,55611
|28,20222
|7
|1,6
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|10:29:26 14-01-2025
|39,07
|28,365
|29,2
|2,1
|Merkez (Bolu)
|09:28:16 14-01-2025
|40,78194
|31,50361
|7,04
|2
|KIZILAGIL-(BOLU)
|09:28:14 14-01-2025
|40,8183
|31,4882
|20,2
|2,3
|Akdeniz - [41.11 km] Kaş (Antalya)
|09:22:13 14-01-2025
|35,99861
|29,01639
|16,32
|3
|AKDENIZ
|09:22:12 14-01-2025
|36,0045
|29,0722
|6,9
|2,8
|Pasinler (Erzurum)
|08:46:22 14-01-2025
|39,92861
|41,80333
|5,76
|1,7
|EMRECIK-AZIZIYE (ERZURUM)
|08:46:09 14-01-2025
|40,0185
|40,9793
|29,9
|2,1
|Ayvacık (Çanakkale)
|08:30:56 14-01-2025
|39,66806
|26,40917
|7,07
|1,5
|Yedisu (Bingöl)
|08:24:50 14-01-2025
|39,42583
|40,51111
|6,91
|1,4
|YENIYENICE-BANDIRMA (BALIKESIR)
|08:19:04 14-01-2025
|40,2815
|28,1393
|26,9
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|06:45:47 14-01-2025
|38,13194
|38,57222
|7
|1,5
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|06:45:47 14-01-2025
|38,1442
|38,572
|14,9
|1,5
|Salihli (Manisa)
|06:45:12 14-01-2025
|38,50778
|28,22611
|6,97
|1,6
|KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)
|06:45:12 14-01-2025
|38,5033
|28,1947
|5,6
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|06:31:08 14-01-2025
|38,09417
|37,83944
|9,5
|1,3
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:31:08 14-01-2025
|38,1062
|37,8233
|5,4
|1,4
|Salihli (Manisa)
|06:07:57 14-01-2025
|38,52444
|28,23833
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:03:35 14-01-2025
|38,22333
|38,03389
|7
|1,4
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:03:34 14-01-2025
|38,213
|37,9865
|26,6
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|06:00:08 14-01-2025
|37,26694
|36,79056
|7
|1,1
|BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
|06:00:07 14-01-2025
|37,221
|36,7815
|5,4
|1,4
|Haliliye (Şanlıurfa)
|05:26:56 14-01-2025
|37,18639
|38,9125
|8,89
|1
|Ege Denizi - [39.52 km] Datça (Muğla)
|05:26:05 14-01-2025
|36,37306
|27,74139
|50,68
|2,3
|AKDENIZ
|05:26:04 14-01-2025
|36,2625
|27,7327
|60,4
|2,4
|Pasinler (Erzurum)
|05:23:36 14-01-2025
|39,87778
|41,77
|7,01
|1,5
|ALTINBASAK-PASINLER (ERZURUM)
|05:23:36 14-01-2025
|39,95
|41,7252
|14,3
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:21:11 14-01-2025
|38,23972
|38,12667
|7
|0,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|05:15:07 14-01-2025
|37,75528
|36,63917
|7
|1,6
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:15:02 14-01-2025
|38,069
|36,6015
|5,3
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|04:41:23 14-01-2025
|37,31694
|28,68222
|7
|1,3
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:41:21 14-01-2025
|37,1277
|28,8357
|15,6
|1,3
|Ege Denizi - [56.83 km] Çeşme (İzmir)
|04:35:22 14-01-2025
|38,28
|25,60361
|6,74
|2,3
|EGE DENIZI
|04:35:19 14-01-2025
|38,2665
|25,4638
|5,2
|2,3
|Salihli (Manisa)
|04:34:14 14-01-2025
|38,55167
|28,20611
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:21:13 14-01-2025
|38,08333
|37,23528
|4,82
|1,6
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|04:21:12 14-01-2025
|38,087
|37,1952
|5,4
|1,8
|Salihli (Manisa)
|03:32:10 14-01-2025
|38,53361
|28,25972
|7
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|03:26:10 14-01-2025
|37,66917
|36,2875
|5,7
|1,3
|ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|03:26:10 14-01-2025
|37,6755
|36,3903
|5,5
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:06:57 14-01-2025
|38,17833
|38,68611
|7
|0,8
|Salihli (Manisa)
|03:03:18 14-01-2025
|38,51694
|28,24639
|6,97
|0,9
|Nilüfer (Bursa)
|02:54:43 14-01-2025
|40,19556
|28,95194
|7,08
|1,7
|NILUFER (BURSA)
|02:54:43 14-01-2025
|40,1975
|28,9763
|3,4
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:53:19 14-01-2025
|37,888
|26,9102
|5,4
|1,8
|Salihli (Manisa)
|02:52:32 14-01-2025
|38,52472
|28,23639
|7
|0,8
|TORUNLU-SALIHLI (MANISA)
|02:52:32 14-01-2025
|38,4848
|28,3282
|14,3
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:49:59 14-01-2025
|37,27417
|36,85611
|7,01
|1,6
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|02:42:57 14-01-2025
|38,5213
|28,2628
|6,2
|1,6
|Salihli (Manisa)
|02:42:56 14-01-2025
|38,51028
|28,22944
|7
|1,6
|Salihli (Manisa)
|02:36:33 14-01-2025
|38,52944
|28,24833
|6,98
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|02:36:32 14-01-2025
|38,29
|38,71194
|7
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:27:23 14-01-2025
|37,30611
|36,78806
|6,81
|1,2
|Yunak (Konya)
|02:24:45 14-01-2025
|38,57222
|31,93639
|7
|1
|BUYUKOBA-ILGIN (KONYA)
|02:24:44 14-01-2025
|38,5307
|31,9503
|5,3
|1,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:19:52 14-01-2025
|34,8223
|25,19
|5
|3
|Ege Denizi - [59.27 km] Çeşme (İzmir)
|02:09:31 14-01-2025
|38,27389
|25,57583
|7,07
|2,3
|EGE DENIZI
|02:09:28 14-01-2025
|38,2338
|25,4395
|6,1
|2,3
|Akçadağ (Malatya)
|02:08:51 14-01-2025
|38,42056
|37,83417
|7,22
|1,1
|AKSUT-AKCADAG (MALATYA)
|02:08:50 14-01-2025
|38,415
|37,7833
|22,6
|1,6
|Çerkeş (Çankırı)
|01:58:48 14-01-2025
|40,70278
|32,81722
|7
|1,1
|Karlıova (Bingöl)
|01:38:13 14-01-2025
|39,31778
|41,14139
|6,8
|1,5
|ALABALIK-VARTO (MUS)
|01:38:12 14-01-2025
|39,3363
|41,1258
|7,9
|1,5
|Salihli (Manisa)
|01:32:39 14-01-2025
|38,54083
|28,25222
|6,97
|1,3
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|01:32:38 14-01-2025
|38,5195
|28,2707
|8,3
|1,5
|Salihli (Manisa)
|01:25:28 14-01-2025
|38,52639
|28,23667
|9,88
|1,4
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|01:01:02 14-01-2025
|37,80139
|37,36667
|7
|0,9
|Merkez (Şırnak)
|00:53:58 14-01-2025
|37,42111
|42,20583
|8,95
|1,1
|KAVUNCU-(SIRNAK)
|00:53:58 14-01-2025
|37,4992
|42,2345
|3,1
|1,3
|Darende (Malatya)
|00:50:40 14-01-2025
|38,41556
|37,46472
|7,04
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|00:50:39 14-01-2025
|38,4305
|37,4887
|11
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|00:35:03 14-01-2025
|38,05278
|38,25472
|7
|0,8
|Menderes (İzmir)
|00:24:26 14-01-2025
|38,07222
|27,25833
|9,71
|2,3
|CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)
|00:24:26 14-01-2025
|38,081
|27,253
|8,3
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:57:07 13-01-2025
|38,17722
|37,71917
|7
|1,3
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:57:06 13-01-2025
|38,209
|37,6798
|19,4
|1,3
|Salihli (Manisa)
|23:49:14 13-01-2025
|38,52222
|28,235
|7
|1,1
|Akdeniz
|23:47:06 13-01-2025
|35,89472
|35,6225
|7,49
|1,8
|AKDENIZ
|23:47:05 13-01-2025
|35,9325
|35,5295
|8,2
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Van Gölü - [06.84 km] Tuşba (Van)
|22:35:12 14-01-2025
|38,72306
|43,13667
|7
|1,5
|DIBEKDUZU-(VAN)
|22:35:11 14-01-2025
|38,6553
|43,2497
|25,5
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|22:23:23 14-01-2025
|37,89056
|29,24222
|7
|2
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|22:23:22 14-01-2025
|37,8823
|29,2503
|7,1
|2,1
|Merkez (Yalova)
|22:09:04 14-01-2025
|40,65361
|29,28444
|10,42
|2,4
|YALOVA
|22:09:04 14-01-2025
|40,6653
|29,2627
|6,4
|2,4
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|22:08:22 14-01-2025
|37,7597
|36,6078
|6
|1,3
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|21:49:49 14-01-2025
|38,4388
|37,4348
|16,2
|1,4
|Salihli (Manisa)
|21:32:30 14-01-2025
|38,56028
|28,22528
|7
|1,8
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|21:32:29 14-01-2025
|38,5555
|28,2157
|8,6
|1,8
|Salihli (Manisa)
|21:16:16 14-01-2025
|38,51889
|28,24167
|7,07
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|21:01:27 14-01-2025
|39,01833
|27,92556
|8,07
|1,5
|DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
|21:01:27 14-01-2025
|39,0115
|27,8768
|5,4
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|20:49:42 14-01-2025
|37,13889
|28,85667
|6,98
|1,6
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|20:49:42 14-01-2025
|37,1353
|28,7912
|13,3
|1,6
|Salihli (Manisa)
|20:43:06 14-01-2025
|38,52472
|28,225
|7
|1
|Seydikemer (Muğla)
|20:34:23 14-01-2025
|36,56
|29,31889
|7
|1
|ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)
|20:19:59 14-01-2025
|36,8082
|29,116
|4,5
|1,6
|Fethiye (Muğla)
|20:19:58 14-01-2025
|36,59556
|29,17333
|10,97
|1,4
|Bahşili (Kırıkkale)
|20:15:16 14-01-2025
|39,68111
|33,31917
|7
|0,8
|KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE)
|20:15:16 14-01-2025
|39,714
|33,3427
|5,3
|1,1
|YUNANISTAN
|20:11:53 14-01-2025
|38,749
|23,3165
|5
|2,4
|AKDENIZ
|20:00:43 14-01-2025
|36,0477
|29,0835
|7,5
|1,8
|AKDENIZ
|20:00:02 14-01-2025
|36,084
|29,0917
|9,8
|2
|Akdeniz - [44.50 km] Kaş (Antalya)
|19:59:59 14-01-2025
|35,96056
|29,01389
|7,26
|2,2
|Alaşehir (Manisa)
|19:49:34 14-01-2025
|38,31889
|28,61667
|10,05
|1,8
|SUBASI-ALASEHIR (MANISA)
|19:49:33 14-01-2025
|38,3193
|28,6317
|7
|1,9
|Salihli (Manisa)
|19:47:03 14-01-2025
|38,52194
|28,20611
|7
|1,4
|KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)
|19:47:02 14-01-2025
|38,498
|28,192
|14,6
|1,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|19:37:21 14-01-2025
|34,692
|24,2932
|7,5
|2,9
|EGE DENIZI
|19:10:47 14-01-2025
|39,72
|25,5937
|4,8
|2,3
|Ege Denizi - [47.12 km] Gökçeada (Çanakkale)
|19:10:46 14-01-2025
|39,72639
|25,51528
|7,12
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|18:53:55 14-01-2025
|37,80972
|36,635
|7
|2
|SUCATI-(KAHRAMANMARAS)
|18:53:55 14-01-2025
|37,7685
|36,634
|9,3
|2
|BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA)
|18:48:16 14-01-2025
|37,1477
|31,2983
|8,7
|1,5
|Serik (Antalya)
|18:48:14 14-01-2025
|37,10667
|31,10028
|6,77
|1,4
|Kale (Malatya)
|18:29:04 14-01-2025
|38,38806
|38,87111
|11,16
|1,3
|UYANIK-KALE (MALATYA)
|18:29:02 14-01-2025
|38,3438
|38,857
|22
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:11:46 14-01-2025
|38,07861
|38,19278
|12,14
|2,3
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:11:45 14-01-2025
|38,0927
|38,2188
|3,2
|2,3
|KIBRIS-DEGIRMENLIK
|18:03:02 14-01-2025
|35,2215
|33,5483
|17,8
|1,4
|Van Gölü - [06.00 km] Tuşba (Van)
|17:49:09 14-01-2025
|38,90944
|43,47333
|7
|1,4
|KADIRASKER-ERCIS (VAN)
|17:49:08 14-01-2025
|39,0238
|43,4157
|5
|1,3
|Salihli (Manisa)
|17:48:52 14-01-2025
|38,55222
|28,20806
|7
|1,8
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|17:48:51 14-01-2025
|38,525
|28,2497
|7,3
|1,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|17:42:39 14-01-2025
|38,05056
|37,40944
|7
|1,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:42:39 14-01-2025
|38,0807
|37,4303
|5,5
|1,5
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.99 km] Dalaman (Muğla)
|17:39:24 14-01-2025
|36,62194
|28,885
|29,55
|2
|KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)
|17:39:24 14-01-2025
|36,6775
|28,8368
|14,3
|2,1
|Pasinler (Erzurum)
|17:24:08 14-01-2025
|39,9025
|41,79056
|7
|1,1
|Yalvaç (Isparta)
|17:13:35 14-01-2025
|38,33333
|31,14306
|7,15
|1
|YALVAC (ISPARTA)
|17:13:35 14-01-2025
|38,3097
|31,1498
|11
|1,3
|Fethiye (Muğla)
|17:08:06 14-01-2025
|36,74028
|29,22056
|7
|2
|KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)
|17:08:05 14-01-2025
|36,7588
|29,2428
|5
|2,1
|AKDENIZ
|16:59:43 14-01-2025
|34,4037
|32,2247
|11,3
|2,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:56:17 14-01-2025
|38,06694
|38,19528
|6,99
|1,8
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|16:56:17 14-01-2025
|38,0955
|38,1607
|7,5
|2,1
|Salihli (Manisa)
|16:42:10 14-01-2025
|38,49139
|28,27111
|7
|1,7
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|16:42:08 14-01-2025
|38,5873
|28,2412
|7
|1,6
|Marmara Denizi - [03.17 km] Merkez (Yalova)
|16:35:27 14-01-2025
|40,67472
|29,22556
|10,6
|2,2
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|16:35:25 14-01-2025
|40,7332
|29,2848
|5
|2,6
|Güney (Denizli)
|16:30:31 14-01-2025
|38,13444
|29,01667
|7,81
|1,8
|AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI)
|16:30:29 14-01-2025
|38,0805
|29,1073
|4,8
|2
|GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:30:04 14-01-2025
|38,418
|37,2153
|2,2
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:25:56 14-01-2025
|38,07
|38,18528
|6,99
|2,4
|CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:25:55 14-01-2025
|38,103
|38,2022
|5
|2,2
|Ağaçören (Aksaray)
|16:25:24 14-01-2025
|38,72472
|33,75167
|7,42
|1,1
|KARAHAYIT-(AYDIN)
|15:11:33 14-01-2025
|37,8047
|28,0078
|21,1
|1,3
|Akdeniz - [34.81 km] Seydikemer (Muğla)
|14:59:34 14-01-2025
|36,2125
|28,89556
|26,27
|2,7
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13:57:51 14-01-2025
|38,223
|37,7763
|5
|1,3
|Kızılırmak (Çankırı)
|13:53:05 14-01-2025
|40,2925
|34,00278
|6,96
|1,9
|KEMALLI-KIZILIRMAK (CANKIRI)
|13:53:04 14-01-2025
|40,3065
|33,9942
|3,7
|2
|HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS)
|13:48:22 14-01-2025
|37,4995
|36,9093
|5
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|13:13:23 14-01-2025
|37,68361
|36,36028
|7
|2,1
|ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|13:13:23 14-01-2025
|37,6718
|36,38
|5,3
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:22 14-01-2025
|39,47
|28,20278
|7
|2
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:54:08 14-01-2025
|36,264
|33,709
|0
|0,9
|YELKOVAN-KAHTA (ADIYAMAN)
|12:47:30 14-01-2025
|37,81
|38,5603
|1,7
|1,9
|KUYUCAK-(MUGLA)
|12:46:11 14-01-2025
|37,0847
|28,2857
|8,2
|1,8
|Selçuklu (Konya)
|12:24:58 14-01-2025
|38,07972
|32,75528
|6,74
|1,3
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|12:18:20 14-01-2025
|36,1983
|35,9368
|28,8
|1,2
|KARAAHMETLI-ERDEMLI (MERSIN)
|12:13:59 14-01-2025
|36,5337
|34,1543
|0
|1,6
|EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|12:01:51 14-01-2025
|37,673
|37,2773
|5
|2
|BASKARCI-(DENIZLI)
|11:54:56 14-01-2025
|37,778
|28,9708
|0
|2,4
|UCKUYU-BOZTEPE (KIRSEHIR)
|11:29:26 14-01-2025
|39,3915
|34,3908
|5
|1,5
|Ege Denizi - [13.56 km] Foça (İzmir)
|11:10:17 14-01-2025
|38,78417
|26,6575
|12,21
|1,7
|EGE DENIZI
|11:10:15 14-01-2025
|38,7618
|26,5975
|8,4
|1,7
|Salihli (Manisa)
|10:29:36 14-01-2025
|38,55611
|28,20222
|7
|1,6
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|10:29:26 14-01-2025
|39,07
|28,365
|29,2
|2,1
|Merkez (Bolu)
|09:28:16 14-01-2025
|40,78194
|31,50361
|7,04
|2
|KIZILAGIL-(BOLU)
|09:28:14 14-01-2025
|40,8183
|31,4882
|20,2
|2,3
|Akdeniz - [41.11 km] Kaş (Antalya)
|09:22:13 14-01-2025
|35,99861
|29,01639
|16,32
|3
|AKDENIZ
|09:22:12 14-01-2025
|36,0045
|29,0722
|6,9
|2,8
|Pasinler (Erzurum)
|08:46:22 14-01-2025
|39,92861
|41,80333
|5,76
|1,7
|EMRECIK-AZIZIYE (ERZURUM)
|08:46:09 14-01-2025
|40,0185
|40,9793
|29,9
|2,1
|Ayvacık (Çanakkale)
|08:30:56 14-01-2025
|39,66806
|26,40917
|7,07
|1,5
|Yedisu (Bingöl)
|08:24:50 14-01-2025
|39,42583
|40,51111
|6,91
|1,4
|YENIYENICE-BANDIRMA (BALIKESIR)
|08:19:04 14-01-2025
|40,2815
|28,1393
|26,9
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|06:45:47 14-01-2025
|38,13194
|38,57222
|7
|1,5
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|06:45:47 14-01-2025
|38,1442
|38,572
|14,9
|1,5
|Salihli (Manisa)
|06:45:12 14-01-2025
|38,50778
|28,22611
|6,97
|1,6
|KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)
|06:45:12 14-01-2025
|38,5033
|28,1947
|5,6
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|06:31:08 14-01-2025
|38,09417
|37,83944
|9,5
|1,3
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:31:08 14-01-2025
|38,1062
|37,8233
|5,4
|1,4
|Salihli (Manisa)
|06:07:57 14-01-2025
|38,52444
|28,23833
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:03:35 14-01-2025
|38,22333
|38,03389
|7
|1,4
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:03:34 14-01-2025
|38,213
|37,9865
|26,6
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|06:00:08 14-01-2025
|37,26694
|36,79056
|7
|1,1
|BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
|06:00:07 14-01-2025
|37,221
|36,7815
|5,4
|1,4
|Haliliye (Şanlıurfa)
|05:26:56 14-01-2025
|37,18639
|38,9125
|8,89
|1
|Ege Denizi - [39.52 km] Datça (Muğla)
|05:26:05 14-01-2025
|36,37306
|27,74139
|50,68
|2,3
|AKDENIZ
|05:26:04 14-01-2025
|36,2625
|27,7327
|60,4
|2,4
|Pasinler (Erzurum)
|05:23:36 14-01-2025
|39,87778
|41,77
|7,01
|1,5
|ALTINBASAK-PASINLER (ERZURUM)
|05:23:36 14-01-2025
|39,95
|41,7252
|14,3
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:21:11 14-01-2025
|38,23972
|38,12667
|7
|0,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|05:15:07 14-01-2025
|37,75528
|36,63917
|7
|1,6
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:15:02 14-01-2025
|38,069
|36,6015
|5,3
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|04:41:23 14-01-2025
|37,31694
|28,68222
|7
|1,3
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:41:21 14-01-2025
|37,1277
|28,8357
|15,6
|1,3
|Ege Denizi - [56.83 km] Çeşme (İzmir)
|04:35:22 14-01-2025
|38,28
|25,60361
|6,74
|2,3
|EGE DENIZI
|04:35:19 14-01-2025
|38,2665
|25,4638
|5,2
|2,3
|Salihli (Manisa)
|04:34:14 14-01-2025
|38,55167
|28,20611
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:21:13 14-01-2025
|38,08333
|37,23528
|4,82
|1,6
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|04:21:12 14-01-2025
|38,087
|37,1952
|5,4
|1,8
|Salihli (Manisa)
|03:32:10 14-01-2025
|38,53361
|28,25972
|7
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|03:26:10 14-01-2025
|37,66917
|36,2875
|5,7
|1,3
|ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|03:26:10 14-01-2025
|37,6755
|36,3903
|5,5
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:06:57 14-01-2025
|38,17833
|38,68611
|7
|0,8
|Salihli (Manisa)
|03:03:18 14-01-2025
|38,51694
|28,24639
|6,97
|0,9
|Nilüfer (Bursa)
|02:54:43 14-01-2025
|40,19556
|28,95194
|7,08
|1,7
|NILUFER (BURSA)
|02:54:43 14-01-2025
|40,1975
|28,9763
|3,4
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:53:19 14-01-2025
|37,888
|26,9102
|5,4
|1,8
|Salihli (Manisa)
|02:52:32 14-01-2025
|38,52472
|28,23639
|7
|0,8
|TORUNLU-SALIHLI (MANISA)
|02:52:32 14-01-2025
|38,4848
|28,3282
|14,3
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:49:59 14-01-2025
|37,27417
|36,85611
|7,01
|1,6
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|02:42:57 14-01-2025
|38,5213
|28,2628
|6,2
|1,6
|Salihli (Manisa)
|02:42:56 14-01-2025
|38,51028
|28,22944
|7
|1,6
|Salihli (Manisa)
|02:36:33 14-01-2025
|38,52944
|28,24833
|6,98
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|02:36:32 14-01-2025
|38,29
|38,71194
|7
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:27:23 14-01-2025
|37,30611
|36,78806
|6,81
|1,2
|Yunak (Konya)
|02:24:45 14-01-2025
|38,57222
|31,93639
|7
|1
|BUYUKOBA-ILGIN (KONYA)
|02:24:44 14-01-2025
|38,5307
|31,9503
|5,3
|1,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:19:52 14-01-2025
|34,8223
|25,19
|5
|3
|Ege Denizi - [59.27 km] Çeşme (İzmir)
|02:09:31 14-01-2025
|38,27389
|25,57583
|7,07
|2,3
|EGE DENIZI
|02:09:28 14-01-2025
|38,2338
|25,4395
|6,1
|2,3
|Akçadağ (Malatya)
|02:08:51 14-01-2025
|38,42056
|37,83417
|7,22
|1,1
|AKSUT-AKCADAG (MALATYA)
|02:08:50 14-01-2025
|38,415
|37,7833
|22,6
|1,6
|Çerkeş (Çankırı)
|01:58:48 14-01-2025
|40,70278
|32,81722
|7
|1,1
|Karlıova (Bingöl)
|01:38:13 14-01-2025
|39,31778
|41,14139
|6,8
|1,5
|ALABALIK-VARTO (MUS)
|01:38:12 14-01-2025
|39,3363
|41,1258
|7,9
|1,5
|Salihli (Manisa)
|01:32:39 14-01-2025
|38,54083
|28,25222
|6,97
|1,3
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|01:32:38 14-01-2025
|38,5195
|28,2707
|8,3
|1,5
|Salihli (Manisa)
|01:25:28 14-01-2025
|38,52639
|28,23667
|9,88
|1,4
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|01:01:02 14-01-2025
|37,80139
|37,36667
|7
|0,9
|Merkez (Şırnak)
|00:53:58 14-01-2025
|37,42111
|42,20583
|8,95
|1,1
|KAVUNCU-(SIRNAK)
|00:53:58 14-01-2025
|37,4992
|42,2345
|3,1
|1,3
|Darende (Malatya)
|00:50:40 14-01-2025
|38,41556
|37,46472
|7,04
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|00:50:39 14-01-2025
|38,4305
|37,4887
|11
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|00:35:03 14-01-2025
|38,05278
|38,25472
|7
|0,8
|Menderes (İzmir)
|00:24:26 14-01-2025
|38,07222
|27,25833
|9,71
|2,3
|CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)
|00:24:26 14-01-2025
|38,081
|27,253
|8,3
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:57:07 13-01-2025
|38,17722
|37,71917
|7
|1,3
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:57:06 13-01-2025
|38,209
|37,6798
|19,4
|1,3
|Salihli (Manisa)
|23:49:14 13-01-2025
|38,52222
|28,235
|7
|1,1
|Akdeniz
|23:47:06 13-01-2025
|35,89472
|35,6225
|7,49
|1,8
|AKDENIZ
|23:47:05 13-01-2025
|35,9325
|35,5295
|8,2
|1,7
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