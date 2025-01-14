Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ocak 2025

14 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Van Gölü - [06.84 km] Tuşba (Van) 22:35:12 14-01-2025 38,72306 43,13667 7 1,5
DIBEKDUZU-(VAN) 22:35:11 14-01-2025 38,6553 43,2497 25,5 1,7
Pamukkale (Denizli) 22:23:23 14-01-2025 37,89056 29,24222 7 2
IRLIGANLI-(DENIZLI) 22:23:22 14-01-2025 37,8823 29,2503 7,1 2,1
Merkez (Yalova) 22:09:04 14-01-2025 40,65361 29,28444 10,42 2,4
YALOVA 22:09:04 14-01-2025 40,6653 29,2627 6,4 2,4
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 22:08:22 14-01-2025 37,7597 36,6078 6 1,3
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 21:49:49 14-01-2025 38,4388 37,4348 16,2 1,4
Salihli (Manisa) 21:32:30 14-01-2025 38,56028 28,22528 7 1,8
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 21:32:29 14-01-2025 38,5555 28,2157 8,6 1,8
Salihli (Manisa) 21:16:16 14-01-2025 38,51889 28,24167 7,07 1,1
Akhisar (Manisa) 21:01:27 14-01-2025 39,01833 27,92556 8,07 1,5
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 21:01:27 14-01-2025 39,0115 27,8768 5,4 1,4
Beyağaç (Denizli) 20:49:42 14-01-2025 37,13889 28,85667 6,98 1,6
TURGUT-ULA (MUGLA) 20:49:42 14-01-2025 37,1353 28,7912 13,3 1,6
Salihli (Manisa) 20:43:06 14-01-2025 38,52472 28,225 7 1
Seydikemer (Muğla) 20:34:23 14-01-2025 36,56 29,31889 7 1
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) 20:19:59 14-01-2025 36,8082 29,116 4,5 1,6
Fethiye (Muğla) 20:19:58 14-01-2025 36,59556 29,17333 10,97 1,4
Bahşili (Kırıkkale) 20:15:16 14-01-2025 39,68111 33,31917 7 0,8
KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE) 20:15:16 14-01-2025 39,714 33,3427 5,3 1,1
YUNANISTAN 20:11:53 14-01-2025 38,749 23,3165 5 2,4
AKDENIZ 20:00:43 14-01-2025 36,0477 29,0835 7,5 1,8
AKDENIZ 20:00:02 14-01-2025 36,084 29,0917 9,8 2
Akdeniz - [44.50 km] Kaş (Antalya) 19:59:59 14-01-2025 35,96056 29,01389 7,26 2,2
Alaşehir (Manisa) 19:49:34 14-01-2025 38,31889 28,61667 10,05 1,8
SUBASI-ALASEHIR (MANISA) 19:49:33 14-01-2025 38,3193 28,6317 7 1,9
Salihli (Manisa) 19:47:03 14-01-2025 38,52194 28,20611 7 1,4
KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) 19:47:02 14-01-2025 38,498 28,192 14,6 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:37:21 14-01-2025 34,692 24,2932 7,5 2,9
EGE DENIZI 19:10:47 14-01-2025 39,72 25,5937 4,8 2,3
Ege Denizi - [47.12 km] Gökçeada (Çanakkale) 19:10:46 14-01-2025 39,72639 25,51528 7,12 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 18:53:55 14-01-2025 37,80972 36,635 7 2
SUCATI-(KAHRAMANMARAS) 18:53:55 14-01-2025 37,7685 36,634 9,3 2
BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) 18:48:16 14-01-2025 37,1477 31,2983 8,7 1,5
Serik (Antalya) 18:48:14 14-01-2025 37,10667 31,10028 6,77 1,4
Kale (Malatya) 18:29:04 14-01-2025 38,38806 38,87111 11,16 1,3
UYANIK-KALE (MALATYA) 18:29:02 14-01-2025 38,3438 38,857 22 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 18:11:46 14-01-2025 38,07861 38,19278 12,14 2,3
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:11:45 14-01-2025 38,0927 38,2188 3,2 2,3
KIBRIS-DEGIRMENLIK 18:03:02 14-01-2025 35,2215 33,5483 17,8 1,4
Van Gölü - [06.00 km] Tuşba (Van) 17:49:09 14-01-2025 38,90944 43,47333 7 1,4
KADIRASKER-ERCIS (VAN) 17:49:08 14-01-2025 39,0238 43,4157 5 1,3
Salihli (Manisa) 17:48:52 14-01-2025 38,55222 28,20806 7 1,8
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 17:48:51 14-01-2025 38,525 28,2497 7,3 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:42:39 14-01-2025 38,05056 37,40944 7 1,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:42:39 14-01-2025 38,0807 37,4303 5,5 1,5
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.99 km] Dalaman (Muğla) 17:39:24 14-01-2025 36,62194 28,885 29,55 2
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) 17:39:24 14-01-2025 36,6775 28,8368 14,3 2,1
Pasinler (Erzurum) 17:24:08 14-01-2025 39,9025 41,79056 7 1,1
Yalvaç (Isparta) 17:13:35 14-01-2025 38,33333 31,14306 7,15 1
YALVAC (ISPARTA) 17:13:35 14-01-2025 38,3097 31,1498 11 1,3
Fethiye (Muğla) 17:08:06 14-01-2025 36,74028 29,22056 7 2
KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) 17:08:05 14-01-2025 36,7588 29,2428 5 2,1
AKDENIZ 16:59:43 14-01-2025 34,4037 32,2247 11,3 2,7
Çelikhan (Adıyaman) 16:56:17 14-01-2025 38,06694 38,19528 6,99 1,8
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 16:56:17 14-01-2025 38,0955 38,1607 7,5 2,1
Salihli (Manisa) 16:42:10 14-01-2025 38,49139 28,27111 7 1,7
ADALA-SALIHLI (MANISA) 16:42:08 14-01-2025 38,5873 28,2412 7 1,6
Marmara Denizi - [03.17 km] Merkez (Yalova) 16:35:27 14-01-2025 40,67472 29,22556 10,6 2,2
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 16:35:25 14-01-2025 40,7332 29,2848 5 2,6
Güney (Denizli) 16:30:31 14-01-2025 38,13444 29,01667 7,81 1,8
AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI) 16:30:29 14-01-2025 38,0805 29,1073 4,8 2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:30:04 14-01-2025 38,418 37,2153 2,2 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 16:25:56 14-01-2025 38,07 38,18528 6,99 2,4
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:25:55 14-01-2025 38,103 38,2022 5 2,2
Ağaçören (Aksaray) 16:25:24 14-01-2025 38,72472 33,75167 7,42 1,1
KARAHAYIT-(AYDIN) 15:11:33 14-01-2025 37,8047 28,0078 21,1 1,3
Akdeniz - [34.81 km] Seydikemer (Muğla) 14:59:34 14-01-2025 36,2125 28,89556 26,27 2,7
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 13:57:51 14-01-2025 38,223 37,7763 5 1,3
Kızılırmak (Çankırı) 13:53:05 14-01-2025 40,2925 34,00278 6,96 1,9
KEMALLI-KIZILIRMAK (CANKIRI) 13:53:04 14-01-2025 40,3065 33,9942 3,7 2
HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS) 13:48:22 14-01-2025 37,4995 36,9093 5 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 13:13:23 14-01-2025 37,68361 36,36028 7 2,1
ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 13:13:23 14-01-2025 37,6718 36,38 5,3 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:22 14-01-2025 39,47 28,20278 7 2
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:54:08 14-01-2025 36,264 33,709 0 0,9
YELKOVAN-KAHTA (ADIYAMAN) 12:47:30 14-01-2025 37,81 38,5603 1,7 1,9
KUYUCAK-(MUGLA) 12:46:11 14-01-2025 37,0847 28,2857 8,2 1,8
Selçuklu (Konya) 12:24:58 14-01-2025 38,07972 32,75528 6,74 1,3
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 12:18:20 14-01-2025 36,1983 35,9368 28,8 1,2
KARAAHMETLI-ERDEMLI (MERSIN) 12:13:59 14-01-2025 36,5337 34,1543 0 1,6
EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 12:01:51 14-01-2025 37,673 37,2773 5 2
BASKARCI-(DENIZLI) 11:54:56 14-01-2025 37,778 28,9708 0 2,4
UCKUYU-BOZTEPE (KIRSEHIR) 11:29:26 14-01-2025 39,3915 34,3908 5 1,5
Ege Denizi - [13.56 km] Foça (İzmir) 11:10:17 14-01-2025 38,78417 26,6575 12,21 1,7
EGE DENIZI 11:10:15 14-01-2025 38,7618 26,5975 8,4 1,7
Salihli (Manisa) 10:29:36 14-01-2025 38,55611 28,20222 7 1,6
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 10:29:26 14-01-2025 39,07 28,365 29,2 2,1
Merkez (Bolu) 09:28:16 14-01-2025 40,78194 31,50361 7,04 2
KIZILAGIL-(BOLU) 09:28:14 14-01-2025 40,8183 31,4882 20,2 2,3
Akdeniz - [41.11 km] Kaş (Antalya) 09:22:13 14-01-2025 35,99861 29,01639 16,32 3
AKDENIZ 09:22:12 14-01-2025 36,0045 29,0722 6,9 2,8
Pasinler (Erzurum) 08:46:22 14-01-2025 39,92861 41,80333 5,76 1,7
EMRECIK-AZIZIYE (ERZURUM) 08:46:09 14-01-2025 40,0185 40,9793 29,9 2,1
Ayvacık (Çanakkale) 08:30:56 14-01-2025 39,66806 26,40917 7,07 1,5
Yedisu (Bingöl) 08:24:50 14-01-2025 39,42583 40,51111 6,91 1,4
YENIYENICE-BANDIRMA (BALIKESIR) 08:19:04 14-01-2025 40,2815 28,1393 26,9 1,5
Sincik (Adıyaman) 06:45:47 14-01-2025 38,13194 38,57222 7 1,5
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 06:45:47 14-01-2025 38,1442 38,572 14,9 1,5
Salihli (Manisa) 06:45:12 14-01-2025 38,50778 28,22611 6,97 1,6
KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) 06:45:12 14-01-2025 38,5033 28,1947 5,6 1,4
Doğanşehir (Malatya) 06:31:08 14-01-2025 38,09417 37,83944 9,5 1,3
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:31:08 14-01-2025 38,1062 37,8233 5,4 1,4
Salihli (Manisa) 06:07:57 14-01-2025 38,52444 28,23833 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 06:03:35 14-01-2025 38,22333 38,03389 7 1,4
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:03:34 14-01-2025 38,213 37,9865 26,6 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 06:00:08 14-01-2025 37,26694 36,79056 7 1,1
BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) 06:00:07 14-01-2025 37,221 36,7815 5,4 1,4
Haliliye (Şanlıurfa) 05:26:56 14-01-2025 37,18639 38,9125 8,89 1
Ege Denizi - [39.52 km] Datça (Muğla) 05:26:05 14-01-2025 36,37306 27,74139 50,68 2,3
AKDENIZ 05:26:04 14-01-2025 36,2625 27,7327 60,4 2,4
Pasinler (Erzurum) 05:23:36 14-01-2025 39,87778 41,77 7,01 1,5
ALTINBASAK-PASINLER (ERZURUM) 05:23:36 14-01-2025 39,95 41,7252 14,3 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:21:11 14-01-2025 38,23972 38,12667 7 0,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 05:15:07 14-01-2025 37,75528 36,63917 7 1,6
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:15:02 14-01-2025 38,069 36,6015 5,3 1,5
Menteşe (Muğla) 04:41:23 14-01-2025 37,31694 28,68222 7 1,3
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:41:21 14-01-2025 37,1277 28,8357 15,6 1,3
Ege Denizi - [56.83 km] Çeşme (İzmir) 04:35:22 14-01-2025 38,28 25,60361 6,74 2,3
EGE DENIZI 04:35:19 14-01-2025 38,2665 25,4638 5,2 2,3
Salihli (Manisa) 04:34:14 14-01-2025 38,55167 28,20611 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:21:13 14-01-2025 38,08333 37,23528 4,82 1,6
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 04:21:12 14-01-2025 38,087 37,1952 5,4 1,8
Salihli (Manisa) 03:32:10 14-01-2025 38,53361 28,25972 7 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 03:26:10 14-01-2025 37,66917 36,2875 5,7 1,3
ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 03:26:10 14-01-2025 37,6755 36,3903 5,5 1,1
Pütürge (Malatya) 03:06:57 14-01-2025 38,17833 38,68611 7 0,8
Salihli (Manisa) 03:03:18 14-01-2025 38,51694 28,24639 6,97 0,9
Nilüfer (Bursa) 02:54:43 14-01-2025 40,19556 28,95194 7,08 1,7
NILUFER (BURSA) 02:54:43 14-01-2025 40,1975 28,9763 3,4 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:53:19 14-01-2025 37,888 26,9102 5,4 1,8
Salihli (Manisa) 02:52:32 14-01-2025 38,52472 28,23639 7 0,8
TORUNLU-SALIHLI (MANISA) 02:52:32 14-01-2025 38,4848 28,3282 14,3 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:49:59 14-01-2025 37,27417 36,85611 7,01 1,6
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 02:42:57 14-01-2025 38,5213 28,2628 6,2 1,6
Salihli (Manisa) 02:42:56 14-01-2025 38,51028 28,22944 7 1,6
Salihli (Manisa) 02:36:33 14-01-2025 38,52944 28,24833 6,98 1,2
Battalgazi (Malatya) 02:36:32 14-01-2025 38,29 38,71194 7 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:27:23 14-01-2025 37,30611 36,78806 6,81 1,2
Yunak (Konya) 02:24:45 14-01-2025 38,57222 31,93639 7 1
BUYUKOBA-ILGIN (KONYA) 02:24:44 14-01-2025 38,5307 31,9503 5,3 1,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:19:52 14-01-2025 34,8223 25,19 5 3
Ege Denizi - [59.27 km] Çeşme (İzmir) 02:09:31 14-01-2025 38,27389 25,57583 7,07 2,3
EGE DENIZI 02:09:28 14-01-2025 38,2338 25,4395 6,1 2,3
Akçadağ (Malatya) 02:08:51 14-01-2025 38,42056 37,83417 7,22 1,1
AKSUT-AKCADAG (MALATYA) 02:08:50 14-01-2025 38,415 37,7833 22,6 1,6
Çerkeş (Çankırı) 01:58:48 14-01-2025 40,70278 32,81722 7 1,1
Karlıova (Bingöl) 01:38:13 14-01-2025 39,31778 41,14139 6,8 1,5
ALABALIK-VARTO (MUS) 01:38:12 14-01-2025 39,3363 41,1258 7,9 1,5
Salihli (Manisa) 01:32:39 14-01-2025 38,54083 28,25222 6,97 1,3
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 01:32:38 14-01-2025 38,5195 28,2707 8,3 1,5
Salihli (Manisa) 01:25:28 14-01-2025 38,52639 28,23667 9,88 1,4
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 01:01:02 14-01-2025 37,80139 37,36667 7 0,9
Merkez (Şırnak) 00:53:58 14-01-2025 37,42111 42,20583 8,95 1,1
KAVUNCU-(SIRNAK) 00:53:58 14-01-2025 37,4992 42,2345 3,1 1,3
Darende (Malatya) 00:50:40 14-01-2025 38,41556 37,46472 7,04 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 00:50:39 14-01-2025 38,4305 37,4887 11 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 00:35:03 14-01-2025 38,05278 38,25472 7 0,8
Menderes (İzmir) 00:24:26 14-01-2025 38,07222 27,25833 9,71 2,3
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) 00:24:26 14-01-2025 38,081 27,253 8,3 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:57:07 13-01-2025 38,17722 37,71917 7 1,3
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:57:06 13-01-2025 38,209 37,6798 19,4 1,3
Salihli (Manisa) 23:49:14 13-01-2025 38,52222 28,235 7 1,1
Akdeniz 23:47:06 13-01-2025 35,89472 35,6225 7,49 1,8
AKDENIZ 23:47:05 13-01-2025 35,9325 35,5295 8,2 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Van Gölü - [06.84 km] Tuşba (Van) 22:35:12 14-01-2025 38,72306 43,13667 7 1,5
DIBEKDUZU-(VAN) 22:35:11 14-01-2025 38,6553 43,2497 25,5 1,7
Pamukkale (Denizli) 22:23:23 14-01-2025 37,89056 29,24222 7 2
IRLIGANLI-(DENIZLI) 22:23:22 14-01-2025 37,8823 29,2503 7,1 2,1
Merkez (Yalova) 22:09:04 14-01-2025 40,65361 29,28444 10,42 2,4
YALOVA 22:09:04 14-01-2025 40,6653 29,2627 6,4 2,4
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 22:08:22 14-01-2025 37,7597 36,6078 6 1,3
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 21:49:49 14-01-2025 38,4388 37,4348 16,2 1,4
Salihli (Manisa) 21:32:30 14-01-2025 38,56028 28,22528 7 1,8
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 21:32:29 14-01-2025 38,5555 28,2157 8,6 1,8
Salihli (Manisa) 21:16:16 14-01-2025 38,51889 28,24167 7,07 1,1
Akhisar (Manisa) 21:01:27 14-01-2025 39,01833 27,92556 8,07 1,5
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 21:01:27 14-01-2025 39,0115 27,8768 5,4 1,4
Beyağaç (Denizli) 20:49:42 14-01-2025 37,13889 28,85667 6,98 1,6
TURGUT-ULA (MUGLA) 20:49:42 14-01-2025 37,1353 28,7912 13,3 1,6
Salihli (Manisa) 20:43:06 14-01-2025 38,52472 28,225 7 1
Seydikemer (Muğla) 20:34:23 14-01-2025 36,56 29,31889 7 1
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) 20:19:59 14-01-2025 36,8082 29,116 4,5 1,6
Fethiye (Muğla) 20:19:58 14-01-2025 36,59556 29,17333 10,97 1,4
Bahşili (Kırıkkale) 20:15:16 14-01-2025 39,68111 33,31917 7 0,8
KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE) 20:15:16 14-01-2025 39,714 33,3427 5,3 1,1
YUNANISTAN 20:11:53 14-01-2025 38,749 23,3165 5 2,4
AKDENIZ 20:00:43 14-01-2025 36,0477 29,0835 7,5 1,8
AKDENIZ 20:00:02 14-01-2025 36,084 29,0917 9,8 2
Akdeniz - [44.50 km] Kaş (Antalya) 19:59:59 14-01-2025 35,96056 29,01389 7,26 2,2
Alaşehir (Manisa) 19:49:34 14-01-2025 38,31889 28,61667 10,05 1,8
SUBASI-ALASEHIR (MANISA) 19:49:33 14-01-2025 38,3193 28,6317 7 1,9
Salihli (Manisa) 19:47:03 14-01-2025 38,52194 28,20611 7 1,4
KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) 19:47:02 14-01-2025 38,498 28,192 14,6 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:37:21 14-01-2025 34,692 24,2932 7,5 2,9
EGE DENIZI 19:10:47 14-01-2025 39,72 25,5937 4,8 2,3
Ege Denizi - [47.12 km] Gökçeada (Çanakkale) 19:10:46 14-01-2025 39,72639 25,51528 7,12 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 18:53:55 14-01-2025 37,80972 36,635 7 2
SUCATI-(KAHRAMANMARAS) 18:53:55 14-01-2025 37,7685 36,634 9,3 2
BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) 18:48:16 14-01-2025 37,1477 31,2983 8,7 1,5
Serik (Antalya) 18:48:14 14-01-2025 37,10667 31,10028 6,77 1,4
Kale (Malatya) 18:29:04 14-01-2025 38,38806 38,87111 11,16 1,3
UYANIK-KALE (MALATYA) 18:29:02 14-01-2025 38,3438 38,857 22 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 18:11:46 14-01-2025 38,07861 38,19278 12,14 2,3
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:11:45 14-01-2025 38,0927 38,2188 3,2 2,3
KIBRIS-DEGIRMENLIK 18:03:02 14-01-2025 35,2215 33,5483 17,8 1,4
Van Gölü - [06.00 km] Tuşba (Van) 17:49:09 14-01-2025 38,90944 43,47333 7 1,4
KADIRASKER-ERCIS (VAN) 17:49:08 14-01-2025 39,0238 43,4157 5 1,3
Salihli (Manisa) 17:48:52 14-01-2025 38,55222 28,20806 7 1,8
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 17:48:51 14-01-2025 38,525 28,2497 7,3 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:42:39 14-01-2025 38,05056 37,40944 7 1,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:42:39 14-01-2025 38,0807 37,4303 5,5 1,5
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.99 km] Dalaman (Muğla) 17:39:24 14-01-2025 36,62194 28,885 29,55 2
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) 17:39:24 14-01-2025 36,6775 28,8368 14,3 2,1
Pasinler (Erzurum) 17:24:08 14-01-2025 39,9025 41,79056 7 1,1
Yalvaç (Isparta) 17:13:35 14-01-2025 38,33333 31,14306 7,15 1
YALVAC (ISPARTA) 17:13:35 14-01-2025 38,3097 31,1498 11 1,3
Fethiye (Muğla) 17:08:06 14-01-2025 36,74028 29,22056 7 2
KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) 17:08:05 14-01-2025 36,7588 29,2428 5 2,1
AKDENIZ 16:59:43 14-01-2025 34,4037 32,2247 11,3 2,7
Çelikhan (Adıyaman) 16:56:17 14-01-2025 38,06694 38,19528 6,99 1,8
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 16:56:17 14-01-2025 38,0955 38,1607 7,5 2,1
Salihli (Manisa) 16:42:10 14-01-2025 38,49139 28,27111 7 1,7
ADALA-SALIHLI (MANISA) 16:42:08 14-01-2025 38,5873 28,2412 7 1,6
Marmara Denizi - [03.17 km] Merkez (Yalova) 16:35:27 14-01-2025 40,67472 29,22556 10,6 2,2
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 16:35:25 14-01-2025 40,7332 29,2848 5 2,6
Güney (Denizli) 16:30:31 14-01-2025 38,13444 29,01667 7,81 1,8
AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI) 16:30:29 14-01-2025 38,0805 29,1073 4,8 2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:30:04 14-01-2025 38,418 37,2153 2,2 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 16:25:56 14-01-2025 38,07 38,18528 6,99 2,4
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:25:55 14-01-2025 38,103 38,2022 5 2,2
Ağaçören (Aksaray) 16:25:24 14-01-2025 38,72472 33,75167 7,42 1,1
KARAHAYIT-(AYDIN) 15:11:33 14-01-2025 37,8047 28,0078 21,1 1,3
Akdeniz - [34.81 km] Seydikemer (Muğla) 14:59:34 14-01-2025 36,2125 28,89556 26,27 2,7
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 13:57:51 14-01-2025 38,223 37,7763 5 1,3
Kızılırmak (Çankırı) 13:53:05 14-01-2025 40,2925 34,00278 6,96 1,9
KEMALLI-KIZILIRMAK (CANKIRI) 13:53:04 14-01-2025 40,3065 33,9942 3,7 2
HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS) 13:48:22 14-01-2025 37,4995 36,9093 5 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 13:13:23 14-01-2025 37,68361 36,36028 7 2,1
ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 13:13:23 14-01-2025 37,6718 36,38 5,3 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:22 14-01-2025 39,47 28,20278 7 2
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:54:08 14-01-2025 36,264 33,709 0 0,9
YELKOVAN-KAHTA (ADIYAMAN) 12:47:30 14-01-2025 37,81 38,5603 1,7 1,9
KUYUCAK-(MUGLA) 12:46:11 14-01-2025 37,0847 28,2857 8,2 1,8
Selçuklu (Konya) 12:24:58 14-01-2025 38,07972 32,75528 6,74 1,3
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 12:18:20 14-01-2025 36,1983 35,9368 28,8 1,2
KARAAHMETLI-ERDEMLI (MERSIN) 12:13:59 14-01-2025 36,5337 34,1543 0 1,6
EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 12:01:51 14-01-2025 37,673 37,2773 5 2
BASKARCI-(DENIZLI) 11:54:56 14-01-2025 37,778 28,9708 0 2,4
UCKUYU-BOZTEPE (KIRSEHIR) 11:29:26 14-01-2025 39,3915 34,3908 5 1,5
Ege Denizi - [13.56 km] Foça (İzmir) 11:10:17 14-01-2025 38,78417 26,6575 12,21 1,7
EGE DENIZI 11:10:15 14-01-2025 38,7618 26,5975 8,4 1,7
Salihli (Manisa) 10:29:36 14-01-2025 38,55611 28,20222 7 1,6
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 10:29:26 14-01-2025 39,07 28,365 29,2 2,1
Merkez (Bolu) 09:28:16 14-01-2025 40,78194 31,50361 7,04 2
KIZILAGIL-(BOLU) 09:28:14 14-01-2025 40,8183 31,4882 20,2 2,3
Akdeniz - [41.11 km] Kaş (Antalya) 09:22:13 14-01-2025 35,99861 29,01639 16,32 3
AKDENIZ 09:22:12 14-01-2025 36,0045 29,0722 6,9 2,8
Pasinler (Erzurum) 08:46:22 14-01-2025 39,92861 41,80333 5,76 1,7
EMRECIK-AZIZIYE (ERZURUM) 08:46:09 14-01-2025 40,0185 40,9793 29,9 2,1
Ayvacık (Çanakkale) 08:30:56 14-01-2025 39,66806 26,40917 7,07 1,5
Yedisu (Bingöl) 08:24:50 14-01-2025 39,42583 40,51111 6,91 1,4
YENIYENICE-BANDIRMA (BALIKESIR) 08:19:04 14-01-2025 40,2815 28,1393 26,9 1,5
Sincik (Adıyaman) 06:45:47 14-01-2025 38,13194 38,57222 7 1,5
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 06:45:47 14-01-2025 38,1442 38,572 14,9 1,5
Salihli (Manisa) 06:45:12 14-01-2025 38,50778 28,22611 6,97 1,6
KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) 06:45:12 14-01-2025 38,5033 28,1947 5,6 1,4
Doğanşehir (Malatya) 06:31:08 14-01-2025 38,09417 37,83944 9,5 1,3
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:31:08 14-01-2025 38,1062 37,8233 5,4 1,4
Salihli (Manisa) 06:07:57 14-01-2025 38,52444 28,23833 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 06:03:35 14-01-2025 38,22333 38,03389 7 1,4
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:03:34 14-01-2025 38,213 37,9865 26,6 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 06:00:08 14-01-2025 37,26694 36,79056 7 1,1
BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) 06:00:07 14-01-2025 37,221 36,7815 5,4 1,4
Haliliye (Şanlıurfa) 05:26:56 14-01-2025 37,18639 38,9125 8,89 1
Ege Denizi - [39.52 km] Datça (Muğla) 05:26:05 14-01-2025 36,37306 27,74139 50,68 2,3
AKDENIZ 05:26:04 14-01-2025 36,2625 27,7327 60,4 2,4
Pasinler (Erzurum) 05:23:36 14-01-2025 39,87778 41,77 7,01 1,5
ALTINBASAK-PASINLER (ERZURUM) 05:23:36 14-01-2025 39,95 41,7252 14,3 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:21:11 14-01-2025 38,23972 38,12667 7 0,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 05:15:07 14-01-2025 37,75528 36,63917 7 1,6
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:15:02 14-01-2025 38,069 36,6015 5,3 1,5
Menteşe (Muğla) 04:41:23 14-01-2025 37,31694 28,68222 7 1,3
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:41:21 14-01-2025 37,1277 28,8357 15,6 1,3
Ege Denizi - [56.83 km] Çeşme (İzmir) 04:35:22 14-01-2025 38,28 25,60361 6,74 2,3
EGE DENIZI 04:35:19 14-01-2025 38,2665 25,4638 5,2 2,3
Salihli (Manisa) 04:34:14 14-01-2025 38,55167 28,20611 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:21:13 14-01-2025 38,08333 37,23528 4,82 1,6
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 04:21:12 14-01-2025 38,087 37,1952 5,4 1,8
Salihli (Manisa) 03:32:10 14-01-2025 38,53361 28,25972 7 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 03:26:10 14-01-2025 37,66917 36,2875 5,7 1,3
ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 03:26:10 14-01-2025 37,6755 36,3903 5,5 1,1
Pütürge (Malatya) 03:06:57 14-01-2025 38,17833 38,68611 7 0,8
Salihli (Manisa) 03:03:18 14-01-2025 38,51694 28,24639 6,97 0,9
Nilüfer (Bursa) 02:54:43 14-01-2025 40,19556 28,95194 7,08 1,7
NILUFER (BURSA) 02:54:43 14-01-2025 40,1975 28,9763 3,4 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:53:19 14-01-2025 37,888 26,9102 5,4 1,8
Salihli (Manisa) 02:52:32 14-01-2025 38,52472 28,23639 7 0,8
TORUNLU-SALIHLI (MANISA) 02:52:32 14-01-2025 38,4848 28,3282 14,3 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:49:59 14-01-2025 37,27417 36,85611 7,01 1,6
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 02:42:57 14-01-2025 38,5213 28,2628 6,2 1,6
Salihli (Manisa) 02:42:56 14-01-2025 38,51028 28,22944 7 1,6
Salihli (Manisa) 02:36:33 14-01-2025 38,52944 28,24833 6,98 1,2
Battalgazi (Malatya) 02:36:32 14-01-2025 38,29 38,71194 7 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:27:23 14-01-2025 37,30611 36,78806 6,81 1,2
Yunak (Konya) 02:24:45 14-01-2025 38,57222 31,93639 7 1
BUYUKOBA-ILGIN (KONYA) 02:24:44 14-01-2025 38,5307 31,9503 5,3 1,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:19:52 14-01-2025 34,8223 25,19 5 3
Ege Denizi - [59.27 km] Çeşme (İzmir) 02:09:31 14-01-2025 38,27389 25,57583 7,07 2,3
EGE DENIZI 02:09:28 14-01-2025 38,2338 25,4395 6,1 2,3
Akçadağ (Malatya) 02:08:51 14-01-2025 38,42056 37,83417 7,22 1,1
AKSUT-AKCADAG (MALATYA) 02:08:50 14-01-2025 38,415 37,7833 22,6 1,6
Çerkeş (Çankırı) 01:58:48 14-01-2025 40,70278 32,81722 7 1,1
Karlıova (Bingöl) 01:38:13 14-01-2025 39,31778 41,14139 6,8 1,5
ALABALIK-VARTO (MUS) 01:38:12 14-01-2025 39,3363 41,1258 7,9 1,5
Salihli (Manisa) 01:32:39 14-01-2025 38,54083 28,25222 6,97 1,3
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 01:32:38 14-01-2025 38,5195 28,2707 8,3 1,5
Salihli (Manisa) 01:25:28 14-01-2025 38,52639 28,23667 9,88 1,4
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 01:01:02 14-01-2025 37,80139 37,36667 7 0,9
Merkez (Şırnak) 00:53:58 14-01-2025 37,42111 42,20583 8,95 1,1
KAVUNCU-(SIRNAK) 00:53:58 14-01-2025 37,4992 42,2345 3,1 1,3
Darende (Malatya) 00:50:40 14-01-2025 38,41556 37,46472 7,04 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 00:50:39 14-01-2025 38,4305 37,4887 11 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 00:35:03 14-01-2025 38,05278 38,25472 7 0,8
Menderes (İzmir) 00:24:26 14-01-2025 38,07222 27,25833 9,71 2,3
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) 00:24:26 14-01-2025 38,081 27,253 8,3 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:57:07 13-01-2025 38,17722 37,71917 7 1,3
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:57:06 13-01-2025 38,209 37,6798 19,4 1,3
Salihli (Manisa) 23:49:14 13-01-2025 38,52222 28,235 7 1,1
Akdeniz 23:47:06 13-01-2025 35,89472 35,6225 7,49 1,8
AKDENIZ 23:47:05 13-01-2025 35,9325 35,5295 8,2 1,7
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