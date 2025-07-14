Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Temmuz 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

14 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Develi (Kayseri) 01:22:05 14-07-2025 38,20972 35,6775 7 1,2
Simav (Kütahya) 01:19:03 14-07-2025 39,21528 28,99528 10,19 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:19:03 14-07-2025 39,2087 28,987 10,4 1,4
Keban (Elazığ) 01:13:44 14-07-2025 38,81333 38,82194 7 1,2
Silifke (Mersin) 01:10:15 14-07-2025 36,64278 33,84917 7 1,6
KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) 01:10:14 14-07-2025 36,7297 33,825 11,1 2,2
Savaştepe (Balıkesir) 01:10:11 14-07-2025 39,44194 27,72889 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 00:47:16 14-07-2025 37,97389 36,31 7 1,8
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:47:16 14-07-2025 37,9772 36,2833 4,6 1,7
Seydikemer (Muğla) 00:35:51 14-07-2025 36,71972 29,33444 7 1,2
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 00:35:49 14-07-2025 36,6897 29,3178 5 1,4
Pütürge (Malatya) 00:28:10 14-07-2025 38,2725 38,74917 9,31 1,3
AKDENIZ 00:06:41 14-07-2025 35,2818 31,8398 9,6 1,8
AKDENIZ 23:33:03 13-07-2025 36,2742 28,8865 12,2 1,6
Akdeniz - [40.24 km] Fethiye (Muğla) 23:33:02 13-07-2025 36,20889 28,82139 6,9 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 23:27:44 13-07-2025 38,12667 38,40722 13,24 1,2
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 23:27:42 13-07-2025 38,1653 38,4233 24,3 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 23:20:32 13-07-2025 38,20333 38,02389 6,94 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:45:09 13-07-2025 38,12556 37,02056 7 2,2
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 22:45:09 13-07-2025 38,1382 37,007 8,3 2,2
Ege Denizi 22:33:38 13-07-2025 36,81806 25,70556 8,38 2,2
EGE DENIZI 22:33:37 13-07-2025 35,6808 25,7925 27,2 2,3
YENICAG-SAMANDAG (HATAY) 22:26:37 13-07-2025 36,1253 36,0922 8,9 1,6
Samandağ (Hatay) 22:26:36 13-07-2025 36,05528 35,96028 11,48 1,7
Korkuteli (Antalya) 22:23:16 13-07-2025 37,18278 30,42639 7,01 1
KOSELER-KORKUTELI (ANTALYA) 22:23:14 13-07-2025 37,1563 30,3997 21 1,2
Hekimhan (Malatya) 22:12:58 13-07-2025 38,87167 37,87056 18,21 1,2
YUKARIOKCULAR-(HATAY) 22:01:25 13-07-2025 36,0867 36,1225 7,3 1,8
Samandağ (Hatay) 22:01:24 13-07-2025 36,08639 35,97361 5,88 1,8
Samandağ (Hatay) 21:41:05 13-07-2025 36,17861 35,88361 13,78 1,8
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 21:41:04 13-07-2025 36,1547 35,8502 10,4 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:21:41 13-07-2025 38,23389 38,04611 6,91 1,2
Karlıova (Bingöl) 21:17:40 13-07-2025 39,11167 40,95 7 1,3
TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) 20:56:57 13-07-2025 36,9167 29,2363 11,8 1,8
Sivrice (Elazığ) 20:43:16 13-07-2025 38,43472 39,29194 7,08 1,1
CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 20:41:36 13-07-2025 37,3267 36,837 6,5 1,6
Sivrice (Elazığ) 20:36:40 13-07-2025 38,38889 38,89056 7 1,9
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 20:36:39 13-07-2025 38,395 38,8817 8,2 1,9
Sivrice (Elazığ) 19:00:43 13-07-2025 38,44167 39,33333 7 1,8
SUREK-SIVRICE (ELAZIG) 19:00:43 13-07-2025 38,4658 39,3507 5,4 1,7
Battalgazi (Malatya) 17:52:13 13-07-2025 38,30056 38,72722 12,06 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:49:12 13-07-2025 38,25972 37,44222 7 1,5
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:49:11 13-07-2025 38,237 37,376 17,8 1,8
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.24 km] Erdek (Balıkesir) 16:35:47 13-07-2025 40,41 27,5575 7,14 1,9
HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) 16:35:46 13-07-2025 40,4263 27,5563 11,5 2,4
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 15:37:04 13-07-2025 37,805 37,23472 6,05 2,2
SOGUKPINAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 15:37:04 13-07-2025 37,8035 37,2425 5,8 2
Ege Denizi - [57.29 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:36:14 13-07-2025 39,26833 25,45917 7,16 3,3
EGE DENIZI 15:36:14 13-07-2025 39,316 25,4933 13 3,3
Ege Denizi - [49.55 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:33:57 13-07-2025 39,27694 25,55333 7 3,4
EGE DENIZI 15:33:55 13-07-2025 39,2917 25,4552 14,1 3,7
Kırkağaç (Manisa) 15:32:46 13-07-2025 39,1225 27,77806 7 3,3
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 15:32:46 13-07-2025 39,1008 27,7675 5,4 3,3
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.16 km] Erdek (Balıkesir) 15:14:22 13-07-2025 40,41083 27,53917 7 1,8
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 15:14:22 13-07-2025 40,41 27,5402 13,8 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 15:13:43 13-07-2025 38,12556 36,57972 6,99 1,6
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:13:43 13-07-2025 38,0812 36,4903 5,2 1,6
Beypazarı (Ankara) 14:24:17 13-07-2025 40,17639 31,82361 7 1,7
EGE DENIZI 13:58:10 13-07-2025 35,711 25,4368 12,2 2,7
Ege Denizi - [32.16 km] Datça (Muğla) 12:51:20 13-07-2025 36,42917 27,69389 7,14 1,9
EGE DENIZI 12:51:20 13-07-2025 36,5122 27,7142 2,8 2,2
Develi (Kayseri) 12:40:32 13-07-2025 38,20222 35,68333 6,97 1,5
Horasan (Erzurum) 12:19:26 13-07-2025 40,19722 42,02861 7,04 3,2
ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) 12:19:26 13-07-2025 40,2385 42,0303 5 3,4
Kozan (Adana) 11:35:12 13-07-2025 37,65556 35,88056 7,02 1,3
Kırkağaç (Manisa) 11:25:07 13-07-2025 39,14361 27,89639 7,04 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:35:29 13-07-2025 37,79111 36,52028 7 2
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 10:35:29 13-07-2025 37,7412 36,514 9,1 1,9
Mut (Mersin) 10:12:08 13-07-2025 36,82306 33,60139 9,21 1,5
BALLI-MUT (MERSIN) 10:12:06 13-07-2025 36,893 33,603 12,2 2
Kırkağaç (Manisa) 09:04:41 13-07-2025 39,11361 27,81278 7 1,2
BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 09:04:39 13-07-2025 39,065 27,7213 11,3 1,5
Kırkağaç (Manisa) 08:41:13 13-07-2025 39,10444 27,78472 6,99 1,4
BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 08:41:13 13-07-2025 39,0705 27,7377 5,2 1,2
Develi (Kayseri) 08:37:38 13-07-2025 38,19444 35,67833 6,95 1,9
TASCI-DEVELI (KAYSERI) 08:37:36 13-07-2025 38,2378 35,7653 5 1,8
Kırkağaç (Manisa) 08:19:49 13-07-2025 39,10694 27,77667 6,95 1,2
Kırkağaç (Manisa) 08:19:04 13-07-2025 39,11167 27,81278 7,01 1,2
Bulanık (Muş) 08:15:14 13-07-2025 39,28611 42,15944 7 1,5
Ege Denizi - [16.70 km] Gökçeada (Çanakkale) 07:43:31 13-07-2025 40,23389 25,57389 14,05 3
EGE DENIZI 07:43:31 13-07-2025 40,2082 25,5702 8,5 3,2
Ege Denizi - [93.47 km] Datça (Muğla) 07:40:50 13-07-2025 35,91972 27,03861 7,32 2,2
EGE DENIZI 07:40:48 13-07-2025 35,9218 26,8448 6,7 2,5
GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:39:23 13-07-2025 38,246 37,6155 25,8 1,2
Kırkağaç (Manisa) 07:26:00 13-07-2025 39,11639 27,765 8,1 1,3
BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 07:25:58 13-07-2025 39,0985 27,7118 16,4 1,3
Kırkağaç (Manisa) 07:07:06 13-07-2025 39,10694 27,76944 8,7 1,9
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 07:07:05 13-07-2025 39,1165 27,7635 7,6 1,9
Kırkağaç (Manisa) 06:34:25 13-07-2025 39,10417 27,77444 14,97 3,5
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 06:34:25 13-07-2025 39,1065 27,7485 7,3 3,6
Demirözü (Bayburt) 06:33:14 13-07-2025 40,04083 39,8175 7 1,9
DIKMETAS-DEMIROZU (BAYBURT) 06:33:13 13-07-2025 40,0285 39,8152 7,6 2,2
Salihli (Manisa) 06:21:19 13-07-2025 38,36056 28,18778 7,01 1,2
TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI 06:10:18 13-07-2025 37,1552 42,9002 26,5 1,9
Zakho, Duhok (Irak) - [23.56 km] Uludere (Şırnak) 06:10:15 13-07-2025 37,1575 42,98833 7,06 1,9
Sungurlu (Çorum) 05:49:46 13-07-2025 40,17056 34,55806 7,01 0,9
Yazıhan (Malatya) 05:45:25 13-07-2025 38,52611 38,02583 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:24:03 13-07-2025 38,08694 36,53306 7 1,7
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:24:03 13-07-2025 38,0957 36,5213 7,1 1,4
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 04:58:11 13-07-2025 37,2012 36,9597 11,7 1,3
Sarayköy (Denizli) 04:50:30 13-07-2025 37,92361 28,80417 10,22 1,1
EGE DENIZI 04:50:08 13-07-2025 35,7548 25,4837 16,8 2,5
Afşin (Kahramanmaraş) 04:49:58 13-07-2025 38,15417 36,84694 10,25 1,2
Demirözü (Bayburt) 04:39:10 13-07-2025 40,02417 39,81778 6,99 1,3
YAKUPABDAL-DEMIROZU (BAYBURT) 04:39:10 13-07-2025 40,06 39,757 7,5 1,7
Soma (Manisa) 04:34:52 13-07-2025 39,33306 27,72278 9,32 1,5
KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) 04:34:52 13-07-2025 39,3495 27,6885 6,6 1,5
YUNANISTAN 04:28:39 13-07-2025 40,2102 24,048 6 2,1
Marmara Denizi - [23.84 km] Armutlu (Yalova) 04:26:43 13-07-2025 40,675 28,61917 9,05 1,6
MARMARA DENIZI 04:26:43 13-07-2025 40,6365 28,5847 16,6 1,8
Kızılcahamam (Ankara) 04:24:17 13-07-2025 40,59028 32,75194 6,8 1
Lori (Ermenistan) - [51.59 km] Akyaka (Kars) 04:21:03 13-07-2025 40,91528 44,27444 5,12 1,2
AKDENIZ 03:40:03 13-07-2025 35,2947 27,165 7,9 2,1
Akdeniz - [157.59 km] Datça (Muğla) 03:40:02 13-07-2025 35,30472 27,08639 6,83 2
Ege Denizi - [53.03 km] Didim (Aydın) 03:38:19 13-07-2025 37,31806 26,63833 6,09 1,5
Demirözü (Bayburt) 03:38:08 13-07-2025 40,02611 39,80889 6,13 2,1
DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) 03:38:08 13-07-2025 39,9987 39,775 7,6 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 03:24:35 13-07-2025 38,21778 38,085 7 1
Yazıhan (Malatya) 03:15:36 13-07-2025 38,59361 38,00194 7 1,1
Dursunbey (Balıkesir) 03:02:47 13-07-2025 39,66111 28,58528 7,79 1,2
UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 03:02:47 13-07-2025 39,6483 28,5433 10,2 1,5
Kırıkhan (Hatay) 02:54:42 13-07-2025 36,63722 36,41778 7 1
Marmara Denizi - [24.41 km] Silivri (İstanbul) 02:36:10 13-07-2025 40,84722 28,26778 8,03 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:36:09 13-07-2025 40,8018 28,2803 4,6 2,3
Keban (Elazığ) 02:28:51 13-07-2025 38,82556 38,82583 7,09 2,1
TASKESEN-KEBAN (ELAZIG) 02:28:51 13-07-2025 38,8148 38,8397 2,8 2
Pamukova (Sakarya) 02:09:34 13-07-2025 40,50944 30,21389 10,17 1,2
YUNANISTAN 02:04:57 13-07-2025 40,2992 24,1405 4,4 1,8
YUNANISTAN 02:03:15 13-07-2025 40,3093 24,1538 5,4 2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Develi (Kayseri) 01:22:05 14-07-2025 38,20972 35,6775 7 1,2
Simav (Kütahya) 01:19:03 14-07-2025 39,21528 28,99528 10,19 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:19:03 14-07-2025 39,2087 28,987 10,4 1,4
Keban (Elazığ) 01:13:44 14-07-2025 38,81333 38,82194 7 1,2
Silifke (Mersin) 01:10:15 14-07-2025 36,64278 33,84917 7 1,6
KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) 01:10:14 14-07-2025 36,7297 33,825 11,1 2,2
Savaştepe (Balıkesir) 01:10:11 14-07-2025 39,44194 27,72889 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 00:47:16 14-07-2025 37,97389 36,31 7 1,8
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:47:16 14-07-2025 37,9772 36,2833 4,6 1,7
Seydikemer (Muğla) 00:35:51 14-07-2025 36,71972 29,33444 7 1,2
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 00:35:49 14-07-2025 36,6897 29,3178 5 1,4
Pütürge (Malatya) 00:28:10 14-07-2025 38,2725 38,74917 9,31 1,3
AKDENIZ 00:06:41 14-07-2025 35,2818 31,8398 9,6 1,8
AKDENIZ 23:33:03 13-07-2025 36,2742 28,8865 12,2 1,6
Akdeniz - [40.24 km] Fethiye (Muğla) 23:33:02 13-07-2025 36,20889 28,82139 6,9 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 23:27:44 13-07-2025 38,12667 38,40722 13,24 1,2
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 23:27:42 13-07-2025 38,1653 38,4233 24,3 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 23:20:32 13-07-2025 38,20333 38,02389 6,94 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:45:09 13-07-2025 38,12556 37,02056 7 2,2
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 22:45:09 13-07-2025 38,1382 37,007 8,3 2,2
Ege Denizi 22:33:38 13-07-2025 36,81806 25,70556 8,38 2,2
EGE DENIZI 22:33:37 13-07-2025 35,6808 25,7925 27,2 2,3
YENICAG-SAMANDAG (HATAY) 22:26:37 13-07-2025 36,1253 36,0922 8,9 1,6
Samandağ (Hatay) 22:26:36 13-07-2025 36,05528 35,96028 11,48 1,7
Korkuteli (Antalya) 22:23:16 13-07-2025 37,18278 30,42639 7,01 1
KOSELER-KORKUTELI (ANTALYA) 22:23:14 13-07-2025 37,1563 30,3997 21 1,2
Hekimhan (Malatya) 22:12:58 13-07-2025 38,87167 37,87056 18,21 1,2
YUKARIOKCULAR-(HATAY) 22:01:25 13-07-2025 36,0867 36,1225 7,3 1,8
Samandağ (Hatay) 22:01:24 13-07-2025 36,08639 35,97361 5,88 1,8
Samandağ (Hatay) 21:41:05 13-07-2025 36,17861 35,88361 13,78 1,8
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 21:41:04 13-07-2025 36,1547 35,8502 10,4 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:21:41 13-07-2025 38,23389 38,04611 6,91 1,2
Karlıova (Bingöl) 21:17:40 13-07-2025 39,11167 40,95 7 1,3
TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) 20:56:57 13-07-2025 36,9167 29,2363 11,8 1,8
Sivrice (Elazığ) 20:43:16 13-07-2025 38,43472 39,29194 7,08 1,1
CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 20:41:36 13-07-2025 37,3267 36,837 6,5 1,6
Sivrice (Elazığ) 20:36:40 13-07-2025 38,38889 38,89056 7 1,9
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 20:36:39 13-07-2025 38,395 38,8817 8,2 1,9
Sivrice (Elazığ) 19:00:43 13-07-2025 38,44167 39,33333 7 1,8
SUREK-SIVRICE (ELAZIG) 19:00:43 13-07-2025 38,4658 39,3507 5,4 1,7
Battalgazi (Malatya) 17:52:13 13-07-2025 38,30056 38,72722 12,06 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:49:12 13-07-2025 38,25972 37,44222 7 1,5
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:49:11 13-07-2025 38,237 37,376 17,8 1,8
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.24 km] Erdek (Balıkesir) 16:35:47 13-07-2025 40,41 27,5575 7,14 1,9
HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) 16:35:46 13-07-2025 40,4263 27,5563 11,5 2,4
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 15:37:04 13-07-2025 37,805 37,23472 6,05 2,2
SOGUKPINAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 15:37:04 13-07-2025 37,8035 37,2425 5,8 2
Ege Denizi - [57.29 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:36:14 13-07-2025 39,26833 25,45917 7,16 3,3
EGE DENIZI 15:36:14 13-07-2025 39,316 25,4933 13 3,3
Ege Denizi - [49.55 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:33:57 13-07-2025 39,27694 25,55333 7 3,4
EGE DENIZI 15:33:55 13-07-2025 39,2917 25,4552 14,1 3,7
Kırkağaç (Manisa) 15:32:46 13-07-2025 39,1225 27,77806 7 3,3
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 15:32:46 13-07-2025 39,1008 27,7675 5,4 3,3
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.16 km] Erdek (Balıkesir) 15:14:22 13-07-2025 40,41083 27,53917 7 1,8
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 15:14:22 13-07-2025 40,41 27,5402 13,8 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 15:13:43 13-07-2025 38,12556 36,57972 6,99 1,6
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:13:43 13-07-2025 38,0812 36,4903 5,2 1,6
Beypazarı (Ankara) 14:24:17 13-07-2025 40,17639 31,82361 7 1,7
EGE DENIZI 13:58:10 13-07-2025 35,711 25,4368 12,2 2,7
Ege Denizi - [32.16 km] Datça (Muğla) 12:51:20 13-07-2025 36,42917 27,69389 7,14 1,9
EGE DENIZI 12:51:20 13-07-2025 36,5122 27,7142 2,8 2,2
Develi (Kayseri) 12:40:32 13-07-2025 38,20222 35,68333 6,97 1,5
Horasan (Erzurum) 12:19:26 13-07-2025 40,19722 42,02861 7,04 3,2
ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) 12:19:26 13-07-2025 40,2385 42,0303 5 3,4
Kozan (Adana) 11:35:12 13-07-2025 37,65556 35,88056 7,02 1,3
Kırkağaç (Manisa) 11:25:07 13-07-2025 39,14361 27,89639 7,04 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:35:29 13-07-2025 37,79111 36,52028 7 2
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 10:35:29 13-07-2025 37,7412 36,514 9,1 1,9
Mut (Mersin) 10:12:08 13-07-2025 36,82306 33,60139 9,21 1,5
BALLI-MUT (MERSIN) 10:12:06 13-07-2025 36,893 33,603 12,2 2
Kırkağaç (Manisa) 09:04:41 13-07-2025 39,11361 27,81278 7 1,2
BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 09:04:39 13-07-2025 39,065 27,7213 11,3 1,5
Kırkağaç (Manisa) 08:41:13 13-07-2025 39,10444 27,78472 6,99 1,4
BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 08:41:13 13-07-2025 39,0705 27,7377 5,2 1,2
Develi (Kayseri) 08:37:38 13-07-2025 38,19444 35,67833 6,95 1,9
TASCI-DEVELI (KAYSERI) 08:37:36 13-07-2025 38,2378 35,7653 5 1,8
Kırkağaç (Manisa) 08:19:49 13-07-2025 39,10694 27,77667 6,95 1,2
Kırkağaç (Manisa) 08:19:04 13-07-2025 39,11167 27,81278 7,01 1,2
Bulanık (Muş) 08:15:14 13-07-2025 39,28611 42,15944 7 1,5
Ege Denizi - [16.70 km] Gökçeada (Çanakkale) 07:43:31 13-07-2025 40,23389 25,57389 14,05 3
EGE DENIZI 07:43:31 13-07-2025 40,2082 25,5702 8,5 3,2
Ege Denizi - [93.47 km] Datça (Muğla) 07:40:50 13-07-2025 35,91972 27,03861 7,32 2,2
EGE DENIZI 07:40:48 13-07-2025 35,9218 26,8448 6,7 2,5
GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:39:23 13-07-2025 38,246 37,6155 25,8 1,2
Kırkağaç (Manisa) 07:26:00 13-07-2025 39,11639 27,765 8,1 1,3
BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 07:25:58 13-07-2025 39,0985 27,7118 16,4 1,3
Kırkağaç (Manisa) 07:07:06 13-07-2025 39,10694 27,76944 8,7 1,9
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 07:07:05 13-07-2025 39,1165 27,7635 7,6 1,9
Kırkağaç (Manisa) 06:34:25 13-07-2025 39,10417 27,77444 14,97 3,5
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 06:34:25 13-07-2025 39,1065 27,7485 7,3 3,6
Demirözü (Bayburt) 06:33:14 13-07-2025 40,04083 39,8175 7 1,9
DIKMETAS-DEMIROZU (BAYBURT) 06:33:13 13-07-2025 40,0285 39,8152 7,6 2,2
Salihli (Manisa) 06:21:19 13-07-2025 38,36056 28,18778 7,01 1,2
TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI 06:10:18 13-07-2025 37,1552 42,9002 26,5 1,9
Zakho, Duhok (Irak) - [23.56 km] Uludere (Şırnak) 06:10:15 13-07-2025 37,1575 42,98833 7,06 1,9
Sungurlu (Çorum) 05:49:46 13-07-2025 40,17056 34,55806 7,01 0,9
Yazıhan (Malatya) 05:45:25 13-07-2025 38,52611 38,02583 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:24:03 13-07-2025 38,08694 36,53306 7 1,7
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:24:03 13-07-2025 38,0957 36,5213 7,1 1,4
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 04:58:11 13-07-2025 37,2012 36,9597 11,7 1,3
Sarayköy (Denizli) 04:50:30 13-07-2025 37,92361 28,80417 10,22 1,1
EGE DENIZI 04:50:08 13-07-2025 35,7548 25,4837 16,8 2,5
Afşin (Kahramanmaraş) 04:49:58 13-07-2025 38,15417 36,84694 10,25 1,2
Demirözü (Bayburt) 04:39:10 13-07-2025 40,02417 39,81778 6,99 1,3
YAKUPABDAL-DEMIROZU (BAYBURT) 04:39:10 13-07-2025 40,06 39,757 7,5 1,7
Soma (Manisa) 04:34:52 13-07-2025 39,33306 27,72278 9,32 1,5
KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) 04:34:52 13-07-2025 39,3495 27,6885 6,6 1,5
YUNANISTAN 04:28:39 13-07-2025 40,2102 24,048 6 2,1
Marmara Denizi - [23.84 km] Armutlu (Yalova) 04:26:43 13-07-2025 40,675 28,61917 9,05 1,6
MARMARA DENIZI 04:26:43 13-07-2025 40,6365 28,5847 16,6 1,8
Kızılcahamam (Ankara) 04:24:17 13-07-2025 40,59028 32,75194 6,8 1
Lori (Ermenistan) - [51.59 km] Akyaka (Kars) 04:21:03 13-07-2025 40,91528 44,27444 5,12 1,2
AKDENIZ 03:40:03 13-07-2025 35,2947 27,165 7,9 2,1
Akdeniz - [157.59 km] Datça (Muğla) 03:40:02 13-07-2025 35,30472 27,08639 6,83 2
Ege Denizi - [53.03 km] Didim (Aydın) 03:38:19 13-07-2025 37,31806 26,63833 6,09 1,5
Demirözü (Bayburt) 03:38:08 13-07-2025 40,02611 39,80889 6,13 2,1
DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) 03:38:08 13-07-2025 39,9987 39,775 7,6 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 03:24:35 13-07-2025 38,21778 38,085 7 1
Yazıhan (Malatya) 03:15:36 13-07-2025 38,59361 38,00194 7 1,1
Dursunbey (Balıkesir) 03:02:47 13-07-2025 39,66111 28,58528 7,79 1,2
UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 03:02:47 13-07-2025 39,6483 28,5433 10,2 1,5
Kırıkhan (Hatay) 02:54:42 13-07-2025 36,63722 36,41778 7 1
Marmara Denizi - [24.41 km] Silivri (İstanbul) 02:36:10 13-07-2025 40,84722 28,26778 8,03 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:36:09 13-07-2025 40,8018 28,2803 4,6 2,3
Keban (Elazığ) 02:28:51 13-07-2025 38,82556 38,82583 7,09 2,1
TASKESEN-KEBAN (ELAZIG) 02:28:51 13-07-2025 38,8148 38,8397 2,8 2
Pamukova (Sakarya) 02:09:34 13-07-2025 40,50944 30,21389 10,17 1,2
YUNANISTAN 02:04:57 13-07-2025 40,2992 24,1405 4,4 1,8
YUNANISTAN 02:03:15 13-07-2025 40,3093 24,1538 5,4 2
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