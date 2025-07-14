Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
14 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Develi (Kayseri)
|01:22:05 14-07-2025
|38,20972
|35,6775
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:19:03 14-07-2025
|39,21528
|28,99528
|10,19
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:19:03 14-07-2025
|39,2087
|28,987
|10,4
|1,4
|Keban (Elazığ)
|01:13:44 14-07-2025
|38,81333
|38,82194
|7
|1,2
|Silifke (Mersin)
|01:10:15 14-07-2025
|36,64278
|33,84917
|7
|1,6
|KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)
|01:10:14 14-07-2025
|36,7297
|33,825
|11,1
|2,2
|Savaştepe (Balıkesir)
|01:10:11 14-07-2025
|39,44194
|27,72889
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:47:16 14-07-2025
|37,97389
|36,31
|7
|1,8
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:47:16 14-07-2025
|37,9772
|36,2833
|4,6
|1,7
|Seydikemer (Muğla)
|00:35:51 14-07-2025
|36,71972
|29,33444
|7
|1,2
|ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)
|00:35:49 14-07-2025
|36,6897
|29,3178
|5
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|00:28:10 14-07-2025
|38,2725
|38,74917
|9,31
|1,3
|AKDENIZ
|00:06:41 14-07-2025
|35,2818
|31,8398
|9,6
|1,8
|AKDENIZ
|23:33:03 13-07-2025
|36,2742
|28,8865
|12,2
|1,6
|Akdeniz - [40.24 km] Fethiye (Muğla)
|23:33:02 13-07-2025
|36,20889
|28,82139
|6,9
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:27:44 13-07-2025
|38,12667
|38,40722
|13,24
|1,2
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|23:27:42 13-07-2025
|38,1653
|38,4233
|24,3
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:20:32 13-07-2025
|38,20333
|38,02389
|6,94
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:45:09 13-07-2025
|38,12556
|37,02056
|7
|2,2
|YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|22:45:09 13-07-2025
|38,1382
|37,007
|8,3
|2,2
|Ege Denizi
|22:33:38 13-07-2025
|36,81806
|25,70556
|8,38
|2,2
|EGE DENIZI
|22:33:37 13-07-2025
|35,6808
|25,7925
|27,2
|2,3
|YENICAG-SAMANDAG (HATAY)
|22:26:37 13-07-2025
|36,1253
|36,0922
|8,9
|1,6
|Samandağ (Hatay)
|22:26:36 13-07-2025
|36,05528
|35,96028
|11,48
|1,7
|Korkuteli (Antalya)
|22:23:16 13-07-2025
|37,18278
|30,42639
|7,01
|1
|KOSELER-KORKUTELI (ANTALYA)
|22:23:14 13-07-2025
|37,1563
|30,3997
|21
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|22:12:58 13-07-2025
|38,87167
|37,87056
|18,21
|1,2
|YUKARIOKCULAR-(HATAY)
|22:01:25 13-07-2025
|36,0867
|36,1225
|7,3
|1,8
|Samandağ (Hatay)
|22:01:24 13-07-2025
|36,08639
|35,97361
|5,88
|1,8
|Samandağ (Hatay)
|21:41:05 13-07-2025
|36,17861
|35,88361
|13,78
|1,8
|KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
|21:41:04 13-07-2025
|36,1547
|35,8502
|10,4
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:21:41 13-07-2025
|38,23389
|38,04611
|6,91
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|21:17:40 13-07-2025
|39,11167
|40,95
|7
|1,3
|TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)
|20:56:57 13-07-2025
|36,9167
|29,2363
|11,8
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|20:43:16 13-07-2025
|38,43472
|39,29194
|7,08
|1,1
|CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|20:41:36 13-07-2025
|37,3267
|36,837
|6,5
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|20:36:40 13-07-2025
|38,38889
|38,89056
|7
|1,9
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|20:36:39 13-07-2025
|38,395
|38,8817
|8,2
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|19:00:43 13-07-2025
|38,44167
|39,33333
|7
|1,8
|SUREK-SIVRICE (ELAZIG)
|19:00:43 13-07-2025
|38,4658
|39,3507
|5,4
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|17:52:13 13-07-2025
|38,30056
|38,72722
|12,06
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:49:12 13-07-2025
|38,25972
|37,44222
|7
|1,5
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:49:11 13-07-2025
|38,237
|37,376
|17,8
|1,8
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.24 km] Erdek (Balıkesir)
|16:35:47 13-07-2025
|40,41
|27,5575
|7,14
|1,9
|HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)
|16:35:46 13-07-2025
|40,4263
|27,5563
|11,5
|2,4
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|15:37:04 13-07-2025
|37,805
|37,23472
|6,05
|2,2
|SOGUKPINAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|15:37:04 13-07-2025
|37,8035
|37,2425
|5,8
|2
|Ege Denizi - [57.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:36:14 13-07-2025
|39,26833
|25,45917
|7,16
|3,3
|EGE DENIZI
|15:36:14 13-07-2025
|39,316
|25,4933
|13
|3,3
|Ege Denizi - [49.55 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:33:57 13-07-2025
|39,27694
|25,55333
|7
|3,4
|EGE DENIZI
|15:33:55 13-07-2025
|39,2917
|25,4552
|14,1
|3,7
|Kırkağaç (Manisa)
|15:32:46 13-07-2025
|39,1225
|27,77806
|7
|3,3
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|15:32:46 13-07-2025
|39,1008
|27,7675
|5,4
|3,3
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.16 km] Erdek (Balıkesir)
|15:14:22 13-07-2025
|40,41083
|27,53917
|7
|1,8
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|15:14:22 13-07-2025
|40,41
|27,5402
|13,8
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:13:43 13-07-2025
|38,12556
|36,57972
|6,99
|1,6
|MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:13:43 13-07-2025
|38,0812
|36,4903
|5,2
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|14:24:17 13-07-2025
|40,17639
|31,82361
|7
|1,7
|EGE DENIZI
|13:58:10 13-07-2025
|35,711
|25,4368
|12,2
|2,7
|Ege Denizi - [32.16 km] Datça (Muğla)
|12:51:20 13-07-2025
|36,42917
|27,69389
|7,14
|1,9
|EGE DENIZI
|12:51:20 13-07-2025
|36,5122
|27,7142
|2,8
|2,2
|Develi (Kayseri)
|12:40:32 13-07-2025
|38,20222
|35,68333
|6,97
|1,5
|Horasan (Erzurum)
|12:19:26 13-07-2025
|40,19722
|42,02861
|7,04
|3,2
|ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)
|12:19:26 13-07-2025
|40,2385
|42,0303
|5
|3,4
|Kozan (Adana)
|11:35:12 13-07-2025
|37,65556
|35,88056
|7,02
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|11:25:07 13-07-2025
|39,14361
|27,89639
|7,04
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10:35:29 13-07-2025
|37,79111
|36,52028
|7
|2
|ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|10:35:29 13-07-2025
|37,7412
|36,514
|9,1
|1,9
|Mut (Mersin)
|10:12:08 13-07-2025
|36,82306
|33,60139
|9,21
|1,5
|BALLI-MUT (MERSIN)
|10:12:06 13-07-2025
|36,893
|33,603
|12,2
|2
|Kırkağaç (Manisa)
|09:04:41 13-07-2025
|39,11361
|27,81278
|7
|1,2
|BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
|09:04:39 13-07-2025
|39,065
|27,7213
|11,3
|1,5
|Kırkağaç (Manisa)
|08:41:13 13-07-2025
|39,10444
|27,78472
|6,99
|1,4
|BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
|08:41:13 13-07-2025
|39,0705
|27,7377
|5,2
|1,2
|Develi (Kayseri)
|08:37:38 13-07-2025
|38,19444
|35,67833
|6,95
|1,9
|TASCI-DEVELI (KAYSERI)
|08:37:36 13-07-2025
|38,2378
|35,7653
|5
|1,8
|Kırkağaç (Manisa)
|08:19:49 13-07-2025
|39,10694
|27,77667
|6,95
|1,2
|Kırkağaç (Manisa)
|08:19:04 13-07-2025
|39,11167
|27,81278
|7,01
|1,2
|Bulanık (Muş)
|08:15:14 13-07-2025
|39,28611
|42,15944
|7
|1,5
|Ege Denizi - [16.70 km] Gökçeada (Çanakkale)
|07:43:31 13-07-2025
|40,23389
|25,57389
|14,05
|3
|EGE DENIZI
|07:43:31 13-07-2025
|40,2082
|25,5702
|8,5
|3,2
|Ege Denizi - [93.47 km] Datça (Muğla)
|07:40:50 13-07-2025
|35,91972
|27,03861
|7,32
|2,2
|EGE DENIZI
|07:40:48 13-07-2025
|35,9218
|26,8448
|6,7
|2,5
|GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:39:23 13-07-2025
|38,246
|37,6155
|25,8
|1,2
|Kırkağaç (Manisa)
|07:26:00 13-07-2025
|39,11639
|27,765
|8,1
|1,3
|BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
|07:25:58 13-07-2025
|39,0985
|27,7118
|16,4
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|07:07:06 13-07-2025
|39,10694
|27,76944
|8,7
|1,9
|KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
|07:07:05 13-07-2025
|39,1165
|27,7635
|7,6
|1,9
|Kırkağaç (Manisa)
|06:34:25 13-07-2025
|39,10417
|27,77444
|14,97
|3,5
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|06:34:25 13-07-2025
|39,1065
|27,7485
|7,3
|3,6
|Demirözü (Bayburt)
|06:33:14 13-07-2025
|40,04083
|39,8175
|7
|1,9
|DIKMETAS-DEMIROZU (BAYBURT)
|06:33:13 13-07-2025
|40,0285
|39,8152
|7,6
|2,2
|Salihli (Manisa)
|06:21:19 13-07-2025
|38,36056
|28,18778
|7,01
|1,2
|TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI
|06:10:18 13-07-2025
|37,1552
|42,9002
|26,5
|1,9
|Zakho, Duhok (Irak) - [23.56 km] Uludere (Şırnak)
|06:10:15 13-07-2025
|37,1575
|42,98833
|7,06
|1,9
|Sungurlu (Çorum)
|05:49:46 13-07-2025
|40,17056
|34,55806
|7,01
|0,9
|Yazıhan (Malatya)
|05:45:25 13-07-2025
|38,52611
|38,02583
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:24:03 13-07-2025
|38,08694
|36,53306
|7
|1,7
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:24:03 13-07-2025
|38,0957
|36,5213
|7,1
|1,4
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|04:58:11 13-07-2025
|37,2012
|36,9597
|11,7
|1,3
|Sarayköy (Denizli)
|04:50:30 13-07-2025
|37,92361
|28,80417
|10,22
|1,1
|EGE DENIZI
|04:50:08 13-07-2025
|35,7548
|25,4837
|16,8
|2,5
|Afşin (Kahramanmaraş)
|04:49:58 13-07-2025
|38,15417
|36,84694
|10,25
|1,2
|Demirözü (Bayburt)
|04:39:10 13-07-2025
|40,02417
|39,81778
|6,99
|1,3
|YAKUPABDAL-DEMIROZU (BAYBURT)
|04:39:10 13-07-2025
|40,06
|39,757
|7,5
|1,7
|Soma (Manisa)
|04:34:52 13-07-2025
|39,33306
|27,72278
|9,32
|1,5
|KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|04:34:52 13-07-2025
|39,3495
|27,6885
|6,6
|1,5
|YUNANISTAN
|04:28:39 13-07-2025
|40,2102
|24,048
|6
|2,1
|Marmara Denizi - [23.84 km] Armutlu (Yalova)
|04:26:43 13-07-2025
|40,675
|28,61917
|9,05
|1,6
|MARMARA DENIZI
|04:26:43 13-07-2025
|40,6365
|28,5847
|16,6
|1,8
|Kızılcahamam (Ankara)
|04:24:17 13-07-2025
|40,59028
|32,75194
|6,8
|1
|Lori (Ermenistan) - [51.59 km] Akyaka (Kars)
|04:21:03 13-07-2025
|40,91528
|44,27444
|5,12
|1,2
|AKDENIZ
|03:40:03 13-07-2025
|35,2947
|27,165
|7,9
|2,1
|Akdeniz - [157.59 km] Datça (Muğla)
|03:40:02 13-07-2025
|35,30472
|27,08639
|6,83
|2
|Ege Denizi - [53.03 km] Didim (Aydın)
|03:38:19 13-07-2025
|37,31806
|26,63833
|6,09
|1,5
|Demirözü (Bayburt)
|03:38:08 13-07-2025
|40,02611
|39,80889
|6,13
|2,1
|DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)
|03:38:08 13-07-2025
|39,9987
|39,775
|7,6
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:24:35 13-07-2025
|38,21778
|38,085
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|03:15:36 13-07-2025
|38,59361
|38,00194
|7
|1,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|03:02:47 13-07-2025
|39,66111
|28,58528
|7,79
|1,2
|UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|03:02:47 13-07-2025
|39,6483
|28,5433
|10,2
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|02:54:42 13-07-2025
|36,63722
|36,41778
|7
|1
|Marmara Denizi - [24.41 km] Silivri (İstanbul)
|02:36:10 13-07-2025
|40,84722
|28,26778
|8,03
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:36:09 13-07-2025
|40,8018
|28,2803
|4,6
|2,3
|Keban (Elazığ)
|02:28:51 13-07-2025
|38,82556
|38,82583
|7,09
|2,1
|TASKESEN-KEBAN (ELAZIG)
|02:28:51 13-07-2025
|38,8148
|38,8397
|2,8
|2
|Pamukova (Sakarya)
|02:09:34 13-07-2025
|40,50944
|30,21389
|10,17
|1,2
|YUNANISTAN
|02:04:57 13-07-2025
|40,2992
|24,1405
|4,4
|1,8
|YUNANISTAN
|02:03:15 13-07-2025
|40,3093
|24,1538
|5,4
|2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Develi (Kayseri)
|01:22:05 14-07-2025
|38,20972
|35,6775
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:19:03 14-07-2025
|39,21528
|28,99528
|10,19
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:19:03 14-07-2025
|39,2087
|28,987
|10,4
|1,4
|Keban (Elazığ)
|01:13:44 14-07-2025
|38,81333
|38,82194
|7
|1,2
|Silifke (Mersin)
|01:10:15 14-07-2025
|36,64278
|33,84917
|7
|1,6
|KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)
|01:10:14 14-07-2025
|36,7297
|33,825
|11,1
|2,2
|Savaştepe (Balıkesir)
|01:10:11 14-07-2025
|39,44194
|27,72889
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:47:16 14-07-2025
|37,97389
|36,31
|7
|1,8
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:47:16 14-07-2025
|37,9772
|36,2833
|4,6
|1,7
|Seydikemer (Muğla)
|00:35:51 14-07-2025
|36,71972
|29,33444
|7
|1,2
|ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)
|00:35:49 14-07-2025
|36,6897
|29,3178
|5
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|00:28:10 14-07-2025
|38,2725
|38,74917
|9,31
|1,3
|AKDENIZ
|00:06:41 14-07-2025
|35,2818
|31,8398
|9,6
|1,8
|AKDENIZ
|23:33:03 13-07-2025
|36,2742
|28,8865
|12,2
|1,6
|Akdeniz - [40.24 km] Fethiye (Muğla)
|23:33:02 13-07-2025
|36,20889
|28,82139
|6,9
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:27:44 13-07-2025
|38,12667
|38,40722
|13,24
|1,2
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|23:27:42 13-07-2025
|38,1653
|38,4233
|24,3
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:20:32 13-07-2025
|38,20333
|38,02389
|6,94
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:45:09 13-07-2025
|38,12556
|37,02056
|7
|2,2
|YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|22:45:09 13-07-2025
|38,1382
|37,007
|8,3
|2,2
|Ege Denizi
|22:33:38 13-07-2025
|36,81806
|25,70556
|8,38
|2,2
|EGE DENIZI
|22:33:37 13-07-2025
|35,6808
|25,7925
|27,2
|2,3
|YENICAG-SAMANDAG (HATAY)
|22:26:37 13-07-2025
|36,1253
|36,0922
|8,9
|1,6
|Samandağ (Hatay)
|22:26:36 13-07-2025
|36,05528
|35,96028
|11,48
|1,7
|Korkuteli (Antalya)
|22:23:16 13-07-2025
|37,18278
|30,42639
|7,01
|1
|KOSELER-KORKUTELI (ANTALYA)
|22:23:14 13-07-2025
|37,1563
|30,3997
|21
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|22:12:58 13-07-2025
|38,87167
|37,87056
|18,21
|1,2
|YUKARIOKCULAR-(HATAY)
|22:01:25 13-07-2025
|36,0867
|36,1225
|7,3
|1,8
|Samandağ (Hatay)
|22:01:24 13-07-2025
|36,08639
|35,97361
|5,88
|1,8
|Samandağ (Hatay)
|21:41:05 13-07-2025
|36,17861
|35,88361
|13,78
|1,8
|KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
|21:41:04 13-07-2025
|36,1547
|35,8502
|10,4
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:21:41 13-07-2025
|38,23389
|38,04611
|6,91
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|21:17:40 13-07-2025
|39,11167
|40,95
|7
|1,3
|TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)
|20:56:57 13-07-2025
|36,9167
|29,2363
|11,8
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|20:43:16 13-07-2025
|38,43472
|39,29194
|7,08
|1,1
|CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|20:41:36 13-07-2025
|37,3267
|36,837
|6,5
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|20:36:40 13-07-2025
|38,38889
|38,89056
|7
|1,9
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|20:36:39 13-07-2025
|38,395
|38,8817
|8,2
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|19:00:43 13-07-2025
|38,44167
|39,33333
|7
|1,8
|SUREK-SIVRICE (ELAZIG)
|19:00:43 13-07-2025
|38,4658
|39,3507
|5,4
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|17:52:13 13-07-2025
|38,30056
|38,72722
|12,06
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:49:12 13-07-2025
|38,25972
|37,44222
|7
|1,5
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:49:11 13-07-2025
|38,237
|37,376
|17,8
|1,8
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.24 km] Erdek (Balıkesir)
|16:35:47 13-07-2025
|40,41
|27,5575
|7,14
|1,9
|HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)
|16:35:46 13-07-2025
|40,4263
|27,5563
|11,5
|2,4
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|15:37:04 13-07-2025
|37,805
|37,23472
|6,05
|2,2
|SOGUKPINAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|15:37:04 13-07-2025
|37,8035
|37,2425
|5,8
|2
|Ege Denizi - [57.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:36:14 13-07-2025
|39,26833
|25,45917
|7,16
|3,3
|EGE DENIZI
|15:36:14 13-07-2025
|39,316
|25,4933
|13
|3,3
|Ege Denizi - [49.55 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:33:57 13-07-2025
|39,27694
|25,55333
|7
|3,4
|EGE DENIZI
|15:33:55 13-07-2025
|39,2917
|25,4552
|14,1
|3,7
|Kırkağaç (Manisa)
|15:32:46 13-07-2025
|39,1225
|27,77806
|7
|3,3
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|15:32:46 13-07-2025
|39,1008
|27,7675
|5,4
|3,3
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.16 km] Erdek (Balıkesir)
|15:14:22 13-07-2025
|40,41083
|27,53917
|7
|1,8
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|15:14:22 13-07-2025
|40,41
|27,5402
|13,8
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:13:43 13-07-2025
|38,12556
|36,57972
|6,99
|1,6
|MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:13:43 13-07-2025
|38,0812
|36,4903
|5,2
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|14:24:17 13-07-2025
|40,17639
|31,82361
|7
|1,7
|EGE DENIZI
|13:58:10 13-07-2025
|35,711
|25,4368
|12,2
|2,7
|Ege Denizi - [32.16 km] Datça (Muğla)
|12:51:20 13-07-2025
|36,42917
|27,69389
|7,14
|1,9
|EGE DENIZI
|12:51:20 13-07-2025
|36,5122
|27,7142
|2,8
|2,2
|Develi (Kayseri)
|12:40:32 13-07-2025
|38,20222
|35,68333
|6,97
|1,5
|Horasan (Erzurum)
|12:19:26 13-07-2025
|40,19722
|42,02861
|7,04
|3,2
|ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)
|12:19:26 13-07-2025
|40,2385
|42,0303
|5
|3,4
|Kozan (Adana)
|11:35:12 13-07-2025
|37,65556
|35,88056
|7,02
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|11:25:07 13-07-2025
|39,14361
|27,89639
|7,04
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10:35:29 13-07-2025
|37,79111
|36,52028
|7
|2
|ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|10:35:29 13-07-2025
|37,7412
|36,514
|9,1
|1,9
|Mut (Mersin)
|10:12:08 13-07-2025
|36,82306
|33,60139
|9,21
|1,5
|BALLI-MUT (MERSIN)
|10:12:06 13-07-2025
|36,893
|33,603
|12,2
|2
|Kırkağaç (Manisa)
|09:04:41 13-07-2025
|39,11361
|27,81278
|7
|1,2
|BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
|09:04:39 13-07-2025
|39,065
|27,7213
|11,3
|1,5
|Kırkağaç (Manisa)
|08:41:13 13-07-2025
|39,10444
|27,78472
|6,99
|1,4
|BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
|08:41:13 13-07-2025
|39,0705
|27,7377
|5,2
|1,2
|Develi (Kayseri)
|08:37:38 13-07-2025
|38,19444
|35,67833
|6,95
|1,9
|TASCI-DEVELI (KAYSERI)
|08:37:36 13-07-2025
|38,2378
|35,7653
|5
|1,8
|Kırkağaç (Manisa)
|08:19:49 13-07-2025
|39,10694
|27,77667
|6,95
|1,2
|Kırkağaç (Manisa)
|08:19:04 13-07-2025
|39,11167
|27,81278
|7,01
|1,2
|Bulanık (Muş)
|08:15:14 13-07-2025
|39,28611
|42,15944
|7
|1,5
|Ege Denizi - [16.70 km] Gökçeada (Çanakkale)
|07:43:31 13-07-2025
|40,23389
|25,57389
|14,05
|3
|EGE DENIZI
|07:43:31 13-07-2025
|40,2082
|25,5702
|8,5
|3,2
|Ege Denizi - [93.47 km] Datça (Muğla)
|07:40:50 13-07-2025
|35,91972
|27,03861
|7,32
|2,2
|EGE DENIZI
|07:40:48 13-07-2025
|35,9218
|26,8448
|6,7
|2,5
|GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:39:23 13-07-2025
|38,246
|37,6155
|25,8
|1,2
|Kırkağaç (Manisa)
|07:26:00 13-07-2025
|39,11639
|27,765
|8,1
|1,3
|BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
|07:25:58 13-07-2025
|39,0985
|27,7118
|16,4
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|07:07:06 13-07-2025
|39,10694
|27,76944
|8,7
|1,9
|KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
|07:07:05 13-07-2025
|39,1165
|27,7635
|7,6
|1,9
|Kırkağaç (Manisa)
|06:34:25 13-07-2025
|39,10417
|27,77444
|14,97
|3,5
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|06:34:25 13-07-2025
|39,1065
|27,7485
|7,3
|3,6
|Demirözü (Bayburt)
|06:33:14 13-07-2025
|40,04083
|39,8175
|7
|1,9
|DIKMETAS-DEMIROZU (BAYBURT)
|06:33:13 13-07-2025
|40,0285
|39,8152
|7,6
|2,2
|Salihli (Manisa)
|06:21:19 13-07-2025
|38,36056
|28,18778
|7,01
|1,2
|TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI
|06:10:18 13-07-2025
|37,1552
|42,9002
|26,5
|1,9
|Zakho, Duhok (Irak) - [23.56 km] Uludere (Şırnak)
|06:10:15 13-07-2025
|37,1575
|42,98833
|7,06
|1,9
|Sungurlu (Çorum)
|05:49:46 13-07-2025
|40,17056
|34,55806
|7,01
|0,9
|Yazıhan (Malatya)
|05:45:25 13-07-2025
|38,52611
|38,02583
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:24:03 13-07-2025
|38,08694
|36,53306
|7
|1,7
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:24:03 13-07-2025
|38,0957
|36,5213
|7,1
|1,4
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|04:58:11 13-07-2025
|37,2012
|36,9597
|11,7
|1,3
|Sarayköy (Denizli)
|04:50:30 13-07-2025
|37,92361
|28,80417
|10,22
|1,1
|EGE DENIZI
|04:50:08 13-07-2025
|35,7548
|25,4837
|16,8
|2,5
|Afşin (Kahramanmaraş)
|04:49:58 13-07-2025
|38,15417
|36,84694
|10,25
|1,2
|Demirözü (Bayburt)
|04:39:10 13-07-2025
|40,02417
|39,81778
|6,99
|1,3
|YAKUPABDAL-DEMIROZU (BAYBURT)
|04:39:10 13-07-2025
|40,06
|39,757
|7,5
|1,7
|Soma (Manisa)
|04:34:52 13-07-2025
|39,33306
|27,72278
|9,32
|1,5
|KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|04:34:52 13-07-2025
|39,3495
|27,6885
|6,6
|1,5
|YUNANISTAN
|04:28:39 13-07-2025
|40,2102
|24,048
|6
|2,1
|Marmara Denizi - [23.84 km] Armutlu (Yalova)
|04:26:43 13-07-2025
|40,675
|28,61917
|9,05
|1,6
|MARMARA DENIZI
|04:26:43 13-07-2025
|40,6365
|28,5847
|16,6
|1,8
|Kızılcahamam (Ankara)
|04:24:17 13-07-2025
|40,59028
|32,75194
|6,8
|1
|Lori (Ermenistan) - [51.59 km] Akyaka (Kars)
|04:21:03 13-07-2025
|40,91528
|44,27444
|5,12
|1,2
|AKDENIZ
|03:40:03 13-07-2025
|35,2947
|27,165
|7,9
|2,1
|Akdeniz - [157.59 km] Datça (Muğla)
|03:40:02 13-07-2025
|35,30472
|27,08639
|6,83
|2
|Ege Denizi - [53.03 km] Didim (Aydın)
|03:38:19 13-07-2025
|37,31806
|26,63833
|6,09
|1,5
|Demirözü (Bayburt)
|03:38:08 13-07-2025
|40,02611
|39,80889
|6,13
|2,1
|DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)
|03:38:08 13-07-2025
|39,9987
|39,775
|7,6
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:24:35 13-07-2025
|38,21778
|38,085
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|03:15:36 13-07-2025
|38,59361
|38,00194
|7
|1,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|03:02:47 13-07-2025
|39,66111
|28,58528
|7,79
|1,2
|UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|03:02:47 13-07-2025
|39,6483
|28,5433
|10,2
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|02:54:42 13-07-2025
|36,63722
|36,41778
|7
|1
|Marmara Denizi - [24.41 km] Silivri (İstanbul)
|02:36:10 13-07-2025
|40,84722
|28,26778
|8,03
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:36:09 13-07-2025
|40,8018
|28,2803
|4,6
|2,3
|Keban (Elazığ)
|02:28:51 13-07-2025
|38,82556
|38,82583
|7,09
|2,1
|TASKESEN-KEBAN (ELAZIG)
|02:28:51 13-07-2025
|38,8148
|38,8397
|2,8
|2
|Pamukova (Sakarya)
|02:09:34 13-07-2025
|40,50944
|30,21389
|10,17
|1,2
|YUNANISTAN
|02:04:57 13-07-2025
|40,2992
|24,1405
|4,4
|1,8
|YUNANISTAN
|02:03:15 13-07-2025
|40,3093
|24,1538
|5,4
|2
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