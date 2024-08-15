Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ağustos 2024

|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sivrice (Elazığ)
|22:45:44 14-08-2024
|38,43583
|39,30083
|7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|22:30:09 14-08-2024
|38,10667
|38,44167
|7,03
|1,1
|Ege Denizi - [58.48 km] Bodrum (Muğla)
|22:08:20 14-08-2024
|36,93556
|26,60778
|7
|2,2
|Ege Denizi - [68.36 km] Bodrum (Muğla)
|22:06:36 14-08-2024
|36,895
|26,50389
|7
|2,6
|Tut (Adıyaman)
|21:24:41 14-08-2024
|37,81056
|37,84556
|8,1
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|20:50:55 14-08-2024
|38,17972
|38,62556
|6,45
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:47:01 14-08-2024
|38,11889
|36,60917
|7
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|19:44:12 14-08-2024
|37,99833
|37,46889
|7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:42:06 14-08-2024
|38,14361
|36,48889
|7
|1,2
|Ege Denizi - [86.25 km] Datça (Muğla)
|19:21:59 14-08-2024
|35,92
|27,53
|20,44
|3
|Ege Denizi - [38.50 km] Seferihisar (İzmir)
|19:17:11 14-08-2024
|37,84389
|26,55472
|7
|1,6
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [14.34 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:00:51 14-08-2024
|36,71472
|38,5275
|6,84
|1,9
|İnönü (Eskişehir)
|17:39:52 14-08-2024
|39,81833
|30,10139
|6,99
|1,2
|Ulubey (Uşak)
|17:39:38 14-08-2024
|38,47083
|29,18861
|7
|0,9
|Melikgazi (Kayseri)
|17:19:49 14-08-2024
|38,48806
|35,45306
|7
|1
|Kırıkhan (Hatay)
|17:12:48 14-08-2024
|36,41028
|36,29139
|7
|2
|Ege Denizi - [11.89 km] Urla (İzmir)
|17:07:07 14-08-2024
|38,12667
|26,64306
|7
|1,2
|Fethiye (Muğla)
|16:48:33 14-08-2024
|36,75139
|28,955
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|16:32:28 14-08-2024
|38,11444
|38,54472
|7
|1
|Merkez (Afyonkarahisar)
|16:24:51 14-08-2024
|38,71806
|30,55222
|7
|1,1
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.50 km] Altınözü (Hatay)
|16:21:23 14-08-2024
|35,21722
|37,02361
|7,87
|2,6
|Yahşihan (Kırıkkale)
|16:16:09 14-08-2024
|39,8425
|33,42111
|7
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:13:48 14-08-2024
|37,78333
|36,5175
|7,49
|1,5
|Nallıhan (Ankara)
|15:53:35 14-08-2024
|40,23028
|31,65667
|6,83
|2,2
|Sarayköy (Denizli)
|15:49:43 14-08-2024
|37,92389
|28,76861
|7
|0,8
|Mut (Mersin)
|15:37:22 14-08-2024
|36,4875
|33,44167
|7,36
|1,1
|Mecitözü (Çorum)
|15:32:37 14-08-2024
|40,60611
|35,32
|7
|1,5
|Kozan (Adana)
|15:28:37 14-08-2024
|37,65194
|35,88278
|7
|1,4
|Ege Denizi - [10.41 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:25:11 14-08-2024
|39,55833
|26,00028
|7,11
|1,9
|Kazan (Ankara)
|15:22:57 14-08-2024
|40,20639
|32,80028
|7,13
|1,5
|Merkez (Bolu)
|15:06:36 14-08-2024
|40,87028
|31,80778
|7
|1,8
|Ege Denizi - [15.11 km] Karaburun (İzmir)
|14:53:59 14-08-2024
|38,77639
|26,56167
|6,97
|2,1
|Kozan (Adana)
|14:40:20 14-08-2024
|37,655
|35,87722
|6,95
|2,2
|Ege Denizi - [13.90 km] Karaburun (İzmir)
|14:33:43 14-08-2024
|38,76583
|26,55833
|10,23
|3,1
|Şenkaya (Erzurum)
|14:26:06 14-08-2024
|40,75611
|42,31111
|7
|1,1
|Gürün (Sivas)
|14:23:24 14-08-2024
|38,8225
|37,43444
|0,38
|1,6
|Eşme (Uşak)
|13:54:35 14-08-2024
|38,50778
|29,10139
|7
|0,9
|Emet (Kütahya)
|13:34:18 14-08-2024
|39,37389
|29,26056
|7
|1,3
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.39 km] Samandağ (Hatay)
|13:32:26 14-08-2024
|36,13472
|35,88972
|19,36
|2,2
|Gerede (Bolu)
|13:16:38 14-08-2024
|40,67611
|32,23528
|7
|1,5
|Odunpazarı (Eskişehir)
|13:14:09 14-08-2024
|39,76972
|30,72472
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:09:00 14-08-2024
|38,12639
|37,22694
|7,03
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|13:06:12 14-08-2024
|39,89194
|28,83333
|7,04
|1,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|13:02:19 14-08-2024
|38,005
|37,46667
|6,99
|2,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:59:58 14-08-2024
|37,98917
|36,52389
|6,5
|1,4
|Tufanbeyli (Adana)
|12:58:58 14-08-2024
|38,20306
|36,0725
|7
|1,3
|Söğüt (Bilecik)
|12:52:15 14-08-2024
|40,12444
|30,13861
|7
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:48:02 14-08-2024
|39,65917
|29,48556
|6,65
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|12:44:24 14-08-2024
|38,24028
|37,80778
|7
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|12:39:24 14-08-2024
|39,86361
|28,87139
|7,66
|1,4
|İspir (Erzurum)
|12:38:19 14-08-2024
|40,57028
|40,91972
|7,02
|0,8
|Orhaneli (Bursa)
|12:30:13 14-08-2024
|39,89222
|28,84111
|7
|1,6
|Hekimhan (Malatya)
|12:13:26 14-08-2024
|38,85389
|37,86778
|7
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:13:18 14-08-2024
|37,79444
|36,82722
|7
|2,1
|Honaz (Denizli)
|12:09:10 14-08-2024
|37,77083
|29,30333
|7
|1
|Darende (Malatya)
|12:00:31 14-08-2024
|38,37139
|37,57778
|7
|1,6
|Kadirli (Osmaniye)
|11:58:34 14-08-2024
|37,43583
|36,23583
|6,45
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:53:37 14-08-2024
|39,12139
|29,10083
|7,56
|1
|Ege Denizi
|11:28:05 14-08-2024
|39,29417
|24,68306
|7
|2,2
|Bozüyük (Bilecik)
|11:06:58 14-08-2024
|39,90361
|29,94861
|7
|1,3
|Ege Denizi - [44.62 km] Karaburun (İzmir)
|11:00:31 14-08-2024
|38,86
|25,9625
|7,05
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|10:38:57 14-08-2024
|38,16861
|38,00083
|7
|1,6
|Güney (Denizli)
|10:32:35 14-08-2024
|38,0725
|29,06139
|6,99
|2,6
|Selçuklu (Konya)
|10:04:52 14-08-2024
|38,15944
|32,66417
|7,14
|1,2
|Merkez (Hakkari)
|09:47:32 14-08-2024
|37,40972
|43,95944
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:41:14 14-08-2024
|38,21444
|38,14389
|7
|1,8
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.59 km] Mudanya (Bursa)
|09:40:17 14-08-2024
|40,41417
|28,86333
|7
|1,4
|Gediz (Kütahya)
|09:24:48 14-08-2024
|39,05472
|29,48917
|7
|1,1
|Ege Denizi - [13.96 km] Gökçeada (Çanakkale)
|09:13:25 14-08-2024
|40,35917
|25,9
|7,03
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.05 km] Selçuk (İzmir)
|09:05:38 14-08-2024
|37,965
|27,235
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.79 km] Kuşadası (Aydın)
|08:31:55 14-08-2024
|37,85139
|27,01806
|7,09
|1,3
|Hama (Suriye) - [90.06 km] Yayladağı (Hatay)
|08:24:08 14-08-2024
|35,17806
|36,69528
|9,5
|3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|08:07:48 14-08-2024
|37,82472
|36,30972
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|07:16:55 14-08-2024
|38,11222
|37,83611
|6,12
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.24 km] Selçuk (İzmir)
|07:11:50 14-08-2024
|37,9675
|27,24417
|6,29
|1,1
|Ege Denizi, Taşoz (Tasos) - [116.36 km] Gökçeada (Çanakkale)
|07:11:01 14-08-2024
|40,69194
|24,55583
|6,2
|2,6
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.41 km] Altınözü (Hatay)
|06:48:29 14-08-2024
|35,21694
|37,02167
|5,47
|2,7
|Gürsu (Bursa)
|05:49:47 14-08-2024
|40,25361
|29,17
|9,86
|1,7
|Susurluk (Balıkesir)
|05:33:02 14-08-2024
|39,845
|28,23778
|7
|1,6
|Balık Gölü - [03.13 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|05:24:52 14-08-2024
|39,73972
|43,58583
|7,04
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:14:45 14-08-2024
|38,14417
|38,41472
|12,93
|1,9
|Ege Denizi - [09.90 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:05:32 14-08-2024
|39,57722
|26,01889
|9,4
|2,7
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.07 km] Yayladağı (Hatay)
|04:54:28 14-08-2024
|35,05472
|37,02306
|13,04
|4
|Ege Denizi - [19.36 km] Dikili (İzmir)
|04:43:13 14-08-2024
|38,95972
|26,59056
|6,97
|2
|Menteşe (Muğla)
|04:32:41 14-08-2024
|37,08889
|28,19722
|7
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|04:22:56 14-08-2024
|38,35444
|38,36472
|7,07
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|04:19:01 14-08-2024
|37,08167
|28,23472
|6,97
|1,8
|Kalecik (Ankara)
|04:17:50 14-08-2024
|40,19278
|33,39028
|11,96
|1,3
|Karlıova (Bingöl)
|04:12:37 14-08-2024
|39,27611
|41,08806
|7,11
|1,5
|Darende (Malatya)
|03:53:57 14-08-2024
|38,51944
|37,30972
|6,95
|1,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:36:18 14-08-2024
|38,09167
|37,16694
|7,81
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|03:26:49 14-08-2024
|38,25194
|37,8175
|7,26
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:19:17 14-08-2024
|38,25528
|38,14167
|7
|1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.44 km] Foça (İzmir)
|03:09:52 14-08-2024
|38,63583
|26,70917
|12,21
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|03:05:58 14-08-2024
|37,30306
|37,02472
|13,35
|1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.49 km] Foça (İzmir)
|02:45:51 14-08-2024
|38,6475
|26,68778
|10,88
|2,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|02:43:27 14-08-2024
|37,26944
|37,02444
|6,88
|1,2
|Kelkit (Gümüşhane)
|02:29:30 14-08-2024
|39,94028
|39,25222
|6,88
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:00:29 14-08-2024
|37,38944
|37,10583
|6,87
|1
|Demirözü (Bayburt)
|01:23:25 14-08-2024
|40,00694
|39,71833
|10,77
|1,5
|Ege Denizi
|01:22:21 14-08-2024
|35,22361
|26,17222
|5,41
|2,2
|Karapınar (Konya)
|01:13:37 14-08-2024
|37,71028
|33,31111
|6,98
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|01:03:46 14-08-2024
|37,98972
|37,58167
|7,03
|1,8
|Demirözü (Bayburt)
|01:00:58 14-08-2024
|39,99028
|39,73611
|15,16
|1,3
|Güney (Denizli)
|00:49:41 14-08-2024
|38,07167
|29,05167
|10,29
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:47:57 14-08-2024
|38,25139
|38,15333
|7
|1,4
|Merzifon (Amasya)
|00:30:57 14-08-2024
|40,6675
|35,33972
|6,96
|1