Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ağustos 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ağustos 2024

15 Ağustos 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sivrice (Elazığ) 22:45:44 14-08-2024 38,43583 39,30083 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 22:30:09 14-08-2024 38,10667 38,44167 7,03 1,1
Ege Denizi - [58.48 km] Bodrum (Muğla) 22:08:20 14-08-2024 36,93556 26,60778 7 2,2
Ege Denizi - [68.36 km] Bodrum (Muğla) 22:06:36 14-08-2024 36,895 26,50389 7 2,6
Tut (Adıyaman) 21:24:41 14-08-2024 37,81056 37,84556 8,1 1,2
Pütürge (Malatya) 20:50:55 14-08-2024 38,17972 38,62556 6,45 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 19:47:01 14-08-2024 38,11889 36,60917 7 1,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:44:12 14-08-2024 37,99833 37,46889 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 19:42:06 14-08-2024 38,14361 36,48889 7 1,2
Ege Denizi - [86.25 km] Datça (Muğla) 19:21:59 14-08-2024 35,92 27,53 20,44 3
Ege Denizi - [38.50 km] Seferihisar (İzmir) 19:17:11 14-08-2024 37,84389 26,55472 7 1,6
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [14.34 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:00:51 14-08-2024 36,71472 38,5275 6,84 1,9
İnönü (Eskişehir) 17:39:52 14-08-2024 39,81833 30,10139 6,99 1,2
Ulubey (Uşak) 17:39:38 14-08-2024 38,47083 29,18861 7 0,9
Melikgazi (Kayseri) 17:19:49 14-08-2024 38,48806 35,45306 7 1
Kırıkhan (Hatay) 17:12:48 14-08-2024 36,41028 36,29139 7 2
Ege Denizi - [11.89 km] Urla (İzmir) 17:07:07 14-08-2024 38,12667 26,64306 7 1,2
Fethiye (Muğla) 16:48:33 14-08-2024 36,75139 28,955 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 16:32:28 14-08-2024 38,11444 38,54472 7 1
Merkez (Afyonkarahisar) 16:24:51 14-08-2024 38,71806 30,55222 7 1,1
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.50 km] Altınözü (Hatay) 16:21:23 14-08-2024 35,21722 37,02361 7,87 2,6
Yahşihan (Kırıkkale) 16:16:09 14-08-2024 39,8425 33,42111 7 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:13:48 14-08-2024 37,78333 36,5175 7,49 1,5
Nallıhan (Ankara) 15:53:35 14-08-2024 40,23028 31,65667 6,83 2,2
Sarayköy (Denizli) 15:49:43 14-08-2024 37,92389 28,76861 7 0,8
Mut (Mersin) 15:37:22 14-08-2024 36,4875 33,44167 7,36 1,1
Mecitözü (Çorum) 15:32:37 14-08-2024 40,60611 35,32 7 1,5
Kozan (Adana) 15:28:37 14-08-2024 37,65194 35,88278 7 1,4
Ege Denizi - [10.41 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:25:11 14-08-2024 39,55833 26,00028 7,11 1,9
Kazan (Ankara) 15:22:57 14-08-2024 40,20639 32,80028 7,13 1,5
Merkez (Bolu) 15:06:36 14-08-2024 40,87028 31,80778 7 1,8
Ege Denizi - [15.11 km] Karaburun (İzmir) 14:53:59 14-08-2024 38,77639 26,56167 6,97 2,1
Kozan (Adana) 14:40:20 14-08-2024 37,655 35,87722 6,95 2,2
Ege Denizi - [13.90 km] Karaburun (İzmir) 14:33:43 14-08-2024 38,76583 26,55833 10,23 3,1
Şenkaya (Erzurum) 14:26:06 14-08-2024 40,75611 42,31111 7 1,1
Gürün (Sivas) 14:23:24 14-08-2024 38,8225 37,43444 0,38 1,6
Eşme (Uşak) 13:54:35 14-08-2024 38,50778 29,10139 7 0,9
Emet (Kütahya) 13:34:18 14-08-2024 39,37389 29,26056 7 1,3
Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.39 km] Samandağ (Hatay) 13:32:26 14-08-2024 36,13472 35,88972 19,36 2,2
Gerede (Bolu) 13:16:38 14-08-2024 40,67611 32,23528 7 1,5
Odunpazarı (Eskişehir) 13:14:09 14-08-2024 39,76972 30,72472 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:09:00 14-08-2024 38,12639 37,22694 7,03 1,7
Orhaneli (Bursa) 13:06:12 14-08-2024 39,89194 28,83333 7,04 1,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 13:02:19 14-08-2024 38,005 37,46667 6,99 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 12:59:58 14-08-2024 37,98917 36,52389 6,5 1,4
Tufanbeyli (Adana) 12:58:58 14-08-2024 38,20306 36,0725 7 1,3
Söğüt (Bilecik) 12:52:15 14-08-2024 40,12444 30,13861 7 1
Tavşanlı (Kütahya) 12:48:02 14-08-2024 39,65917 29,48556 6,65 1,4
Doğanşehir (Malatya) 12:44:24 14-08-2024 38,24028 37,80778 7 1,2
Orhaneli (Bursa) 12:39:24 14-08-2024 39,86361 28,87139 7,66 1,4
İspir (Erzurum) 12:38:19 14-08-2024 40,57028 40,91972 7,02 0,8
Orhaneli (Bursa) 12:30:13 14-08-2024 39,89222 28,84111 7 1,6
Hekimhan (Malatya) 12:13:26 14-08-2024 38,85389 37,86778 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:13:18 14-08-2024 37,79444 36,82722 7 2,1
Honaz (Denizli) 12:09:10 14-08-2024 37,77083 29,30333 7 1
Darende (Malatya) 12:00:31 14-08-2024 38,37139 37,57778 7 1,6
Kadirli (Osmaniye) 11:58:34 14-08-2024 37,43583 36,23583 6,45 1,4
Simav (Kütahya) 11:53:37 14-08-2024 39,12139 29,10083 7,56 1
Ege Denizi 11:28:05 14-08-2024 39,29417 24,68306 7 2,2
Bozüyük (Bilecik) 11:06:58 14-08-2024 39,90361 29,94861 7 1,3
Ege Denizi - [44.62 km] Karaburun (İzmir) 11:00:31 14-08-2024 38,86 25,9625 7,05 2,1
Doğanşehir (Malatya) 10:38:57 14-08-2024 38,16861 38,00083 7 1,6
Güney (Denizli) 10:32:35 14-08-2024 38,0725 29,06139 6,99 2,6
Selçuklu (Konya) 10:04:52 14-08-2024 38,15944 32,66417 7,14 1,2
Merkez (Hakkari) 09:47:32 14-08-2024 37,40972 43,95944 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 09:41:14 14-08-2024 38,21444 38,14389 7 1,8
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.59 km] Mudanya (Bursa) 09:40:17 14-08-2024 40,41417 28,86333 7 1,4
Gediz (Kütahya) 09:24:48 14-08-2024 39,05472 29,48917 7 1,1
Ege Denizi - [13.96 km] Gökçeada (Çanakkale) 09:13:25 14-08-2024 40,35917 25,9 7,03 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.05 km] Selçuk (İzmir) 09:05:38 14-08-2024 37,965 27,235 7 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.79 km] Kuşadası (Aydın) 08:31:55 14-08-2024 37,85139 27,01806 7,09 1,3
Hama (Suriye) - [90.06 km] Yayladağı (Hatay) 08:24:08 14-08-2024 35,17806 36,69528 9,5 3
Andırın (Kahramanmaraş) 08:07:48 14-08-2024 37,82472 36,30972 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 07:16:55 14-08-2024 38,11222 37,83611 6,12 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.24 km] Selçuk (İzmir) 07:11:50 14-08-2024 37,9675 27,24417 6,29 1,1
Ege Denizi, Taşoz (Tasos) - [116.36 km] Gökçeada (Çanakkale) 07:11:01 14-08-2024 40,69194 24,55583 6,2 2,6
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.41 km] Altınözü (Hatay) 06:48:29 14-08-2024 35,21694 37,02167 5,47 2,7
Gürsu (Bursa) 05:49:47 14-08-2024 40,25361 29,17 9,86 1,7
Susurluk (Balıkesir) 05:33:02 14-08-2024 39,845 28,23778 7 1,6
Balık Gölü - [03.13 km] Doğubayazıt (Ağrı) 05:24:52 14-08-2024 39,73972 43,58583 7,04 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 05:14:45 14-08-2024 38,14417 38,41472 12,93 1,9
Ege Denizi - [09.90 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:05:32 14-08-2024 39,57722 26,01889 9,4 2,7
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.07 km] Yayladağı (Hatay) 04:54:28 14-08-2024 35,05472 37,02306 13,04 4
Ege Denizi - [19.36 km] Dikili (İzmir) 04:43:13 14-08-2024 38,95972 26,59056 6,97 2
Menteşe (Muğla) 04:32:41 14-08-2024 37,08889 28,19722 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 04:22:56 14-08-2024 38,35444 38,36472 7,07 1,4
Menteşe (Muğla) 04:19:01 14-08-2024 37,08167 28,23472 6,97 1,8
Kalecik (Ankara) 04:17:50 14-08-2024 40,19278 33,39028 11,96 1,3
Karlıova (Bingöl) 04:12:37 14-08-2024 39,27611 41,08806 7,11 1,5
Darende (Malatya) 03:53:57 14-08-2024 38,51944 37,30972 6,95 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:36:18 14-08-2024 38,09167 37,16694 7,81 2,3
Doğanşehir (Malatya) 03:26:49 14-08-2024 38,25194 37,8175 7,26 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 03:19:17 14-08-2024 38,25528 38,14167 7 1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.44 km] Foça (İzmir) 03:09:52 14-08-2024 38,63583 26,70917 12,21 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:05:58 14-08-2024 37,30306 37,02472 13,35 1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.49 km] Foça (İzmir) 02:45:51 14-08-2024 38,6475 26,68778 10,88 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 02:43:27 14-08-2024 37,26944 37,02444 6,88 1,2
Kelkit (Gümüşhane) 02:29:30 14-08-2024 39,94028 39,25222 6,88 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:00:29 14-08-2024 37,38944 37,10583 6,87 1
Demirözü (Bayburt) 01:23:25 14-08-2024 40,00694 39,71833 10,77 1,5
Ege Denizi 01:22:21 14-08-2024 35,22361 26,17222 5,41 2,2
Karapınar (Konya) 01:13:37 14-08-2024 37,71028 33,31111 6,98 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 01:03:46 14-08-2024 37,98972 37,58167 7,03 1,8
Demirözü (Bayburt) 01:00:58 14-08-2024 39,99028 39,73611 15,16 1,3
Güney (Denizli) 00:49:41 14-08-2024 38,07167 29,05167 10,29 1
Yeşilyurt (Malatya) 00:47:57 14-08-2024 38,25139 38,15333 7 1,4
Merzifon (Amasya) 00:30:57 14-08-2024 40,6675 35,33972 6,96 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:54:06 14-08-2024 38,1222 36,8908 6,6 1,6
SUREK-SIVRICE (ELAZIG) 22:45:43 14-08-2024 38,4432 39,3532 2,9 1,5
AKDENIZ 22:08:16 14-08-2024 36,8548 26,3893 2,6 2,6
AKDENIZ 22:06:35 14-08-2024 36,8293 26,4562 4,9 2,9
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:42:07 14-08-2024 38,2417 36,5798 14 1,3
AKDENIZ 19:21:56 14-08-2024 35,9148 27,3227 9,7 3,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 19:17:09 14-08-2024 37,7912 26,4925 4 1,4
ASAGIOBA-(HATAY) 17:12:48 14-08-2024 36,3703 36,256 12,5 1,9
GOCEK-FETHIYE (MUGLA) 16:48:31 14-08-2024 36,7562 28,9308 13 1,4
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) REVIZE01 (2024.08.14 15:53:33) 15:53:33 14-08-2024 40,1738 31,7425 0 2,4
HUSAMETTINDERE-MUDURNU (BOLU) 15:38:45 14-08-2024 40,3607 31,113 0 1,6
GUZELKOY-MUT (MERSIN) 15:37:21 14-08-2024 36,511 33,4048 2,1 1,4
YUNANISTAN 15:25:13 14-08-2024 40,3613 24,0875 13,4 2,9
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE01 (2024.08.14 15:25:13) 15:25:10 14-08-2024 39,5713 25,9825 9 2,3
MERKESLER-(BOLU) 15:06:36 14-08-2024 40,8817 31,7912 5,4 1,9
EGE DENIZI 14:53:59 14-08-2024 38,7697 26,5712 10,1 2,4
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 14:40:20 14-08-2024 37,661 35,882 9,2 2,1
EGE DENIZI 14:33:43 14-08-2024 38,7713 26,5617 15,1 3
UCPINAR-DARENDE (MALATYA) 14:23:25 14-08-2024 38,5762 37,703 25,9 1,9
AKINCI-GEYVE (SAKARYA) 14:07:07 14-08-2024 40,592 30,3023 0 1,3
AYDINLI-ESME (USAK) 13:54:36 14-08-2024 38,5227 29,0653 17,2 1,2
HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) 13:32:26 14-08-2024 36,132 35,9585 22,5 1,9
CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:09:01 14-08-2024 38,2562 37,2735 5 1,7
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 13:02:19 14-08-2024 37,9915 37,4383 8,5 2,4
SALICIK-HEKIMHAN (MALATYA) 12:13:26 14-08-2024 38,8228 38,0228 8,1 1,5
YUNANISTAN 11:28:04 14-08-2024 39,9843 24,2445 16,9 2,3
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 10:32:35 14-08-2024 38,0778 29,0515 8,8 2,8
GUVENC-SELCUKLU (KONYA) 10:04:52 14-08-2024 38,1312 32,6917 0 1,6
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 09:41:13 14-08-2024 38,2713 38,2297 5,4 1,8
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 09:40:17 14-08-2024 40,403 28,869 9,5 1,7
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 09:13:24 14-08-2024 40,3797 25,8443 12,3 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 08:31:54 14-08-2024 37,8092 27,0175 15,4 1,4
SURIYE 08:24:07 14-08-2024 35,0933 36,7442 8,9 3,2
AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 08:07:45 14-08-2024 37,7368 36,4032 26,7 1,3
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:16:55 14-08-2024 38,0855 37,7905 4,5 2,1
YUNANISTAN 07:11:00 14-08-2024 40,3155 24,1513 7 3,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:10:07 14-08-2024 34,8773 24,8615 4,3 2,2
YUNANISTAN 06:56:11 14-08-2024 40,2893 24,1073 16 3,1
SURIYE 06:48:28 14-08-2024 35,0515 36,7772 10,4 2,6
KAZIKLI-GURSU (BURSA) 05:49:47 14-08-2024 40,2372 29,1572 9,3 2
GURECE-SUSURLUK (BALIKESIR) 05:33:03 14-08-2024 39,8642 28,2185 14,2 1,9
ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) 05:24:52 14-08-2024 39,8122 43,5472 5,2 2,1
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 05:14:45 14-08-2024 38,1562 38,4243 7,8 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 05:05:32 14-08-2024 39,5715 25,9623 7,2 2,9
SURIYE 04:54:27 14-08-2024 35,1065 37,0098 5,2 4,1
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 04:43:13 14-08-2024 38,9475 26,6095 6,9 2,2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:39:30 14-08-2024 34,743 24,8903 11,8 2,6
HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA) 04:22:55 14-08-2024 38,3692 38,34 5 1,3
DERINKUYU-(MUGLA) 04:19:01 14-08-2024 37,0765 28,2253 11,3 2,1
KEKLICEK-KALECIK (ANKARA) 04:17:51 14-08-2024 40,1823 33,3998 5,3 1,6
SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL) 04:12:36 14-08-2024 39,2435 41,0285 8,7 1,4
HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:53:59 14-08-2024 38,5528 37,2943 10,2 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:50:53 14-08-2024 35,6903 25,0717 5 1,8
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:36:18 14-08-2024 38,0988 37,1365 4,9 2,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:09:52 14-08-2024 38,654 26,6977 11,2 1,7
FOCA (IZMIR) 02:45:51 14-08-2024 38,6358 26,7325 6,3 2,6
ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) 01:23:25 14-08-2024 40,0047 39,7008 6,3 2
TANYOLU-TASLICAY (AGRI) 01:23:04 14-08-2024 39,7685 43,5457 4,6 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:22:22 14-08-2024 35,679 25,5003 15 2,3
AKDENIZ 01:18:22 14-08-2024 35,8088 25,512 12 1,9
AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA) 01:13:37 14-08-2024 37,7318 33,2452 11 1,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:03:47 14-08-2024 38,0147 37,5588 5,4 1,7
ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) 01:00:57 14-08-2024 40,0112 39,6998 7,2 1,7
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 00:49:41 14-08-2024 38,0517 29,0573 16,4 1,1

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