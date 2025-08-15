Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

15 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 00:34:57 15-08-2025 38,4607 37,3498 4,9 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:29 15-08-2025 39,1932 28,1485 17,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:38 15-08-2025 39,35056 28,01722 7 1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:26:39 15-08-2025 39,2423 28,0755 7,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:38 15-08-2025 39,26028 28,04722 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:42 15-08-2025 39,1468 28,1827 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:16 15-08-2025 39,23139 28,07306 7 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:21:16 15-08-2025 39,2115 28,0365 9,8 2,5
Maden (Elazığ) 00:18:26 15-08-2025 38,47611 39,62222 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:08:09 15-08-2025 39,2043 28,0335 11,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:08 15-08-2025 39,23556 28,05889 7 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:40 15-08-2025 39,2487 28,0975 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:39 15-08-2025 39,25278 28,08833 7,25 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:28 14-08-2025 39,25528 28,14306 6,72 2,9
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:28 14-08-2025 39,2463 28,1305 8,2 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:53 14-08-2025 39,1648 28,2028 15,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:51 14-08-2025 39,18472 28,17694 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:48 14-08-2025 39,21972 28,17444 10,04 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:55:46 14-08-2025 39,176 28,0867 8,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:21 14-08-2025 39,22222 28,08333 5,84 2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:54:20 14-08-2025 39,1428 28,0327 12,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:18 14-08-2025 39,21444 28,14111 15,03 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:15 14-08-2025 39,1928 28,1198 11,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:27 14-08-2025 39,20111 28,11028 5,82 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:27 14-08-2025 39,1818 28,0872 9,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:06 14-08-2025 39,20556 28,16639 9,23 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:06 14-08-2025 39,2135 28,1418 13 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:09 14-08-2025 39,22889 28,19028 7,31 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:41:09 14-08-2025 39,1908 28,1765 13,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:22 14-08-2025 39,1625 28,17556 10,27 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:21 14-08-2025 39,153 28,127 10,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:36:37 14-08-2025 39,21472 28,27972 7 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:36 14-08-2025 39,1897 28,2748 11,9 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:42 14-08-2025 39,1667 28,1563 10,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:41 14-08-2025 39,20028 28,19417 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:50 14-08-2025 39,19444 28,19944 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:24 14-08-2025 39,2575 28,0375 8,87 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:30:23 14-08-2025 39,2067 28,0333 19,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:31 14-08-2025 39,20556 28,17028 6,24 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:23 14-08-2025 39,21361 28,07139 6,34 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:24 14-08-2025 39,26056 28,10639 7,98 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:23 14-08-2025 39,2203 28,0947 12,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:15 14-08-2025 39,21667 28,1775 7,07 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:15 14-08-2025 39,1977 28,18 10,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:45 14-08-2025 39,25111 28,10972 10,39 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:19:45 14-08-2025 39,2425 28,057 13,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:46 14-08-2025 39,21361 28,14222 9,77 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:26 14-08-2025 39,21667 28,11944 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:35 14-08-2025 39,21167 28,08167 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:24 14-08-2025 39,25083 28,08694 8,19 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:23 14-08-2025 39,2553 28,0852 14,3 1,8
Sivrice (Elazığ) 23:08:46 14-08-2025 38,46722 39,23556 7 1,5
CEVIZDERE-(ELAZIG) 23:08:45 14-08-2025 38,5033 39,3787 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:12 14-08-2025 39,1975 28,17778 10 1
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 23:07:45 14-08-2025 38,4945 37,2712 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:50 14-08-2025 39,15639 28,21778 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:20 14-08-2025 39,18806 28,18694 7,85 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:57:55 14-08-2025 39,25972 28,10611 8,99 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:57:55 14-08-2025 39,2348 28,13 15,4 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:26 14-08-2025 39,2547 28,0748 11,8 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:25 14-08-2025 39,25361 28,09944 8,69 3,8
Çaygören Barajı - [02.44 km] Sındırgı (Balıkesir) 22:49:33 14-08-2025 39,25806 28,28667 5,76 1,7
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:31 14-08-2025 39,251 28,2467 16,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:04 14-08-2025 39,19528 28,0875 5,15 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:33 14-08-2025 39,20139 28,17083 5,23 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:31 14-08-2025 39,1992 28,1577 16,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:18 14-08-2025 39,20889 28,1675 10,61 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:18 14-08-2025 39,203 28,1655 7,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:40 14-08-2025 39,2325 28,07611 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:32:33 14-08-2025 39,18389 28,16139 5,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:04 14-08-2025 39,21778 28,17056 8,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:17 14-08-2025 39,20806 28,13028 9,96 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:30 14-08-2025 39,17333 28,17528 6,56 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:37 14-08-2025 39,20833 28,12444 5,99 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:17:37 14-08-2025 39,2058 28,1065 7,7 2
Toprakkale (Osmaniye) 22:16:57 14-08-2025 37,05028 36,07889 21,57 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:15:42 14-08-2025 39,21778 28,22611 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:15:41 14-08-2025 39,2092 28,1818 13,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:13:58 14-08-2025 39,25306 28,10944 9,16 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:59 14-08-2025 39,20861 28,02 8,59 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:56 14-08-2025 39,24222 28,05528 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:50 14-08-2025 39,25056 28,12139 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:36 14-08-2025 39,155 28,18167 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:50 14-08-2025 39,19306 28,16222 8,83 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:28 14-08-2025 39,18722 28,12139 6,2 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:06:26 14-08-2025 39,1987 28,0848 17,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:04 14-08-2025 39,22333 28,24361 7,15 1,8
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:04 14-08-2025 39,2292 28,2297 13,3 2
Çaygören Barajı - [02.69 km] Sındırgı (Balıkesir) 22:02:32 14-08-2025 39,25694 28,28917 12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:03 14-08-2025 39,275 28,08639 7,06 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:02 14-08-2025 39,2607 28,0387 14,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:39 14-08-2025 39,26889 28,17222 6,77 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:38 14-08-2025 39,247 28,1763 14,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:49 14-08-2025 39,22139 28,10917 9,04 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:48 14-08-2025 39,2288 28,1457 14 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:54:51 14-08-2025 39,20194 28,15833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:53:15 14-08-2025 39,245 28,06889 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:40 14-08-2025 39,235 28,19361 11,63 1,9
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:52:40 14-08-2025 39,215 28,1947 7,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:27 14-08-2025 39,22333 28,09167 5,12 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:27 14-08-2025 39,2238 28,076 8,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:34 14-08-2025 39,25111 28,15722 6,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:58 14-08-2025 39,27667 28,01306 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:22 14-08-2025 39,25583 28,15111 8,66 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:22 14-08-2025 39,2218 28,1633 7,6 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:37:44 14-08-2025 39,221 28,1308 11,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:37:43 14-08-2025 39,26611 28,15194 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:32:13 14-08-2025 39,15333 28,20222 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:32:13 14-08-2025 39,1578 28,1943 14,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:42 14-08-2025 39,22306 28,14639 7 1,2
Ayrancı (Karaman) 21:28:46 14-08-2025 37,47639 33,70444 6,89 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:21 14-08-2025 39,26944 28,14028 12,57 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:27 14-08-2025 39,27361 28,08694 7,01 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:27 14-08-2025 39,225 28,0907 10,8 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:21:04 14-08-2025 39,2128 28,1528 9,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:03 14-08-2025 39,25222 28,17167 5,94 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:48 14-08-2025 39,1693 28,1305 16,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:43 14-08-2025 39,17861 28,1575 7 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 21:18:42 14-08-2025 39,1508 28,0803 12,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:51 14-08-2025 39,22167 28,16361 13,24 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 21:11:43 14-08-2025 38,08333 38,34417 7 2,9
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:11:42 14-08-2025 38,101 38,3583 5,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:46 14-08-2025 39,20972 28,1925 11,28 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:09 14-08-2025 39,17528 28,18361 7,99 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:09 14-08-2025 39,1835 28,1433 15,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:26 14-08-2025 39,26889 28,10194 8,25 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:26 14-08-2025 39,2137 28,0418 7,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:23 14-08-2025 39,25306 28,17528 7,04 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:22 14-08-2025 39,2155 28,0938 26,9 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:57:47 14-08-2025 38,4425 37,32639 7 2,2
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) 20:57:47 14-08-2025 38,5192 37,3923 4,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:55:08 14-08-2025 39,23667 28,12361 7,48 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:55:08 14-08-2025 39,2285 28,115 11,8 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:36 14-08-2025 39,185 28,1435 14,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:35 14-08-2025 39,21111 28,19861 6,07 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:01 14-08-2025 39,1745 28,1042 13,2 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:46:28 14-08-2025 39,2153 28,1172 16,7 1,5
Darende (Malatya) 20:44:05 14-08-2025 38,5075 37,32083 7 1,6
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 20:44:05 14-08-2025 38,4833 37,3228 5,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:43:28 14-08-2025 39,15528 28,20833 2,64 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:43:28 14-08-2025 39,1562 28,1687 1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:42:41 14-08-2025 39,24028 28,10722 7,97 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:42:41 14-08-2025 39,1412 28,1152 23,6 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:41 14-08-2025 39,2415 28,0328 14,6 1,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 20:40:51 14-08-2025 39,1808 27,9963 18,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:54 14-08-2025 39,19694 28,18 9,13 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:54 14-08-2025 39,1703 28,1667 12,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:04 14-08-2025 39,21028 28,20528 7,76 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:36:04 14-08-2025 39,1595 28,175 13,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:25 14-08-2025 39,24417 27,98611 7 1,8
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 20:35:25 14-08-2025 39,186 27,9068 21 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:46 14-08-2025 39,25278 28,16389 10,8 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:46 14-08-2025 39,233 28,1478 14,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:33 14-08-2025 39,27139 28,13694 7,14 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:33 14-08-2025 39,2237 28,1302 14,3 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:28:28 14-08-2025 39,226 28,0632 7,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:27 14-08-2025 39,20917 28,10917 10,48 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:20 14-08-2025 39,17667 28,17833 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:20 14-08-2025 39,1637 28,1652 13,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:22 14-08-2025 39,17528 28,16917 10,17 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:22 14-08-2025 39,1857 28,1812 8,5 1,4
Sincik (Adıyaman) 20:17:38 14-08-2025 38,10833 38,48139 7 1,3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 20:17:38 14-08-2025 38,127 38,4083 14,4 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:11:30 14-08-2025 39,1447 28,1302 10,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:11:29 14-08-2025 39,18 28,15194 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:47 14-08-2025 39,22222 28,15806 11,4 1,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:08:47 14-08-2025 39,2317 28,2062 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:06 14-08-2025 39,16389 28,15222 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:07:04 14-08-2025 39,18 28,1995 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:00 14-08-2025 39,20278 28,14278 6,24 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:06:00 14-08-2025 39,1947 28,1843 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:11 14-08-2025 39,17083 28,11944 7,1 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:11 14-08-2025 39,201 28,0743 8,6 1,9
Akhisar (Manisa) 20:03:03 14-08-2025 39,20972 27,99889 7 1,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 20:03:03 14-08-2025 39,1795 28,0075 5,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:09 14-08-2025 39,18444 28,15861 7,97 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:08 14-08-2025 39,2062 28,1668 13,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:59:34 14-08-2025 39,15944 28,16111 8,39 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:33 14-08-2025 39,1618 28,161 14,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:57 14-08-2025 39,19806 28,05556 7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:56:54 14-08-2025 39,2245 28,1113 22,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:52:08 14-08-2025 39,20833 28,17361 9,24 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:52:08 14-08-2025 39,1918 28,2297 7,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:22 14-08-2025 39,21028 28,16972 10,54 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:51:21 14-08-2025 39,2025 28,1767 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:40 14-08-2025 39,20806 28,10694 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:40 14-08-2025 39,1933 28,0935 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:58 14-08-2025 39,23333 28,08861 10,19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:56 14-08-2025 39,1725 28,14389 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:02 14-08-2025 39,172 28,1448 8,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:01 14-08-2025 39,17833 28,14639 6,44 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:43:19 14-08-2025 39,23889 28,05361 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:15 14-08-2025 39,16889 28,16306 7,29 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:15 14-08-2025 39,1292 28,108 11,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:26 14-08-2025 39,22833 28,23333 10,95 1,7
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:25 14-08-2025 39,2328 28,2355 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:06 14-08-2025 39,20556 28,16861 7,81 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:35:28 14-08-2025 39,28583 28,04528 7 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:35:27 14-08-2025 39,263 28,0385 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:56 14-08-2025 39,17722 28,18639 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:34:56 14-08-2025 39,1408 28,1912 11,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:04 14-08-2025 39,24222 28,10472 6,89 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:34:02 14-08-2025 39,2435 28,1045 14,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:46 14-08-2025 39,19111 28,12472 7 1,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 19:31:44 14-08-2025 39,0925 28,0888 17,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:17 14-08-2025 39,22139 28,00389 7,01 1,1
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 19:31:15 14-08-2025 39,1922 27,9617 18,4 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:28:29 14-08-2025 39,1248 28,1308 11,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:27 14-08-2025 39,1875 28,13389 6,95 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:48 14-08-2025 39,18389 28,15083 8,21 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:08 14-08-2025 39,23861 28,08611 7,32 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:27:07 14-08-2025 39,2548 28,0543 8,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:23:12 14-08-2025 39,18 28,18806 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:23:12 14-08-2025 39,1683 28,1693 8,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:21 14-08-2025 39,1875 28,15444 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:19:59 14-08-2025 39,24194 28,06972 9,69 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:19:59 14-08-2025 39,2217 28,064 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:45 14-08-2025 39,22528 28,21056 6,78 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:38 14-08-2025 39,1493 28,2332 9,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:36 14-08-2025 39,23194 28,20917 6,89 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:15:42 14-08-2025 39,1688 28,1573 15,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:13:51 14-08-2025 39,19111 28,12694 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:13:50 14-08-2025 39,1682 28,1218 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:46 14-08-2025 39,19056 28,17472 9,58 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:46 14-08-2025 39,1855 28,143 15 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:40 14-08-2025 39,17667 28,13806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:40 14-08-2025 39,19028 28,13694 8,06 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:15 14-08-2025 39,24 28,10194 8,33 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:04:14 14-08-2025 39,235 28,079 7,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:39 14-08-2025 39,24889 28,07972 11 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:02:12 14-08-2025 39,21028 28,13444 6,88 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:11 14-08-2025 39,1925 28,1533 16,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:59:20 14-08-2025 39,24083 28,05917 7,19 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:58:08 14-08-2025 39,25056 28,00417 7 2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:08 14-08-2025 39,2477 28,0113 16,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:57:50 14-08-2025 39,16917 28,15139 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:57:49 14-08-2025 39,1607 28,0955 20,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:56:10 14-08-2025 39,24056 28,10417 7,07 2,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 18:56:10 14-08-2025 39,2507 28,1557 7,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:57 14-08-2025 39,27111 28,07056 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:57 14-08-2025 39,2167 28,0358 12,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:43 14-08-2025 39,10694 28,16 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:49:54 14-08-2025 39,2425 28,15528 10,47 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:49:54 14-08-2025 39,2277 28,1113 10,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:37 14-08-2025 39,24472 28,17139 11,06 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:37 14-08-2025 39,2185 28,1548 10,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:06 14-08-2025 39,25917 28,12 13,41 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:41:06 14-08-2025 39,2263 28,0497 12,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:39:31 14-08-2025 39,26417 28,11944 9,33 1,2
Ege Denizi - [90.82 km] Datça (Muğla) 18:39:03 14-08-2025 36,02917 26,85778 8,72 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:37:24 14-08-2025 39,21833 28,18528 9,6 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:24 14-08-2025 39,1465 28,2043 16,2 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:31:32 14-08-2025 39,2255 28,1095 17,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:30:49 14-08-2025 39,19611 28,2025 8,61 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:49 14-08-2025 39,1827 28,182 12 2,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:12 14-08-2025 39,192 28,2172 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:23 14-08-2025 39,23528 28,08861 5,52 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:51 14-08-2025 39,2522 28,0647 10,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:50 14-08-2025 39,25972 28,10528 12,02 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:03 14-08-2025 39,21139 28,15194 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:26:03 14-08-2025 39,2022 28,1342 5,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:07 14-08-2025 39,19528 28,1 6,38 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:25:07 14-08-2025 39,1883 28,065 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:43 14-08-2025 39,25472 28,12111 8,99 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:24:43 14-08-2025 39,1885 28,1348 15,5 2,3
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:20:26 14-08-2025 39,2548 28,2607 21,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:30 14-08-2025 39,25583 28,12333 13,15 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:19:30 14-08-2025 39,214 28,0108 7,6 1,7
Tut (Adıyaman) 18:18:51 14-08-2025 37,89139 37,90222 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:46 14-08-2025 39,25083 28,06056 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:36 14-08-2025 39,1593 28,1595 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:35 14-08-2025 39,24056 28,19806 13,06 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:41 14-08-2025 39,1918 28,1838 11,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:12:29 14-08-2025 39,18944 28,17583 6,55 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:12:29 14-08-2025 39,1933 28,1962 9,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:23 14-08-2025 39,24833 28,09306 7,23 3,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:07:23 14-08-2025 39,2545 28,057 7,9 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:00 14-08-2025 39,23528 28,08917 6,52 4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:07:00 14-08-2025 39,2378 28,0832 13,7 4,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:04:17 14-08-2025 39,2515 28,1175 4,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:46 14-08-2025 39,19167 28,105 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:46 14-08-2025 39,195 28,1132 7,9 2,5
Hazar Gölü - [02.60 km] Maden (Elazığ) 18:00:07 14-08-2025 38,48417 39,44667 7 2,1
GOLARDI (ELAZIG) 18:00:06 14-08-2025 38,5187 39,4158 8,6 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:59:45 14-08-2025 39,1785 28,1088 15,6 1,9
Fethiye (Muğla) 17:59:21 14-08-2025 36,72389 29,08667 43,73 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:56:25 14-08-2025 39,189 28,1148 10,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:55:06 14-08-2025 39,20222 28,12639 7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 17:55:04 14-08-2025 39,2343 28,1763 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:26 14-08-2025 39,21778 28,10917 5,47 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:25 14-08-2025 39,2098 28,0965 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:52:07 14-08-2025 39,15778 28,155 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:52:07 14-08-2025 39,1768 28,1212 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:03 14-08-2025 39,20944 28,11667 6,94 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:03 14-08-2025 39,1822 28,127 8,1 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:24 14-08-2025 39,229 28,0337 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:47:01 14-08-2025 39,20778 28,12222 5,83 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:47:01 14-08-2025 39,2018 28,1027 8,3 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:42:19 14-08-2025 39,22778 28,0525 7 1,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 17:42:19 14-08-2025 39,198 27,9563 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:39:39 14-08-2025 39,26722 28,12917 16,7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:39:38 14-08-2025 39,2335 28,1222 8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:36:30 14-08-2025 39,22806 28,00083 7 1,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 17:36:29 14-08-2025 39,2075 27,949 7,9 1,5
TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) 17:36:28 14-08-2025 36,0493 35,9803 13 1,9
Kulu (Konya) 17:33:22 14-08-2025 38,92694 32,94611 6,95 1,9
CELEP-KULU (KONYA) 17:33:21 14-08-2025 38,9165 32,9333 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:31:35 14-08-2025 39,18861 28,07389 7 1,5
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 17:31:34 14-08-2025 39,11 28,0417 21,1 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:26 14-08-2025 39,1868 28,0963 4,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:25:25 14-08-2025 39,20278 28,16861 10,66 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:23:21 14-08-2025 39,25278 28,10083 7,01 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:01 14-08-2025 39,1913 28,0307 21,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:00 14-08-2025 39,22639 28,07639 8,43 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:00 14-08-2025 39,2062 28,0655 13 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:51 14-08-2025 39,21028 28,15944 7 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:14:51 14-08-2025 39,2 28,1665 16,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:13:00 14-08-2025 39,09028 28,18222 7,21 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:12:58 14-08-2025 39,1797 28,1468 12,6 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 17:11:52 14-08-2025 39,1787 28,0482 9,6 1,3
Simav (Kütahya) 17:09:56 14-08-2025 39,25944 28,99139 7 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:05:20 14-08-2025 39,1038 28,248 13,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:05:19 14-08-2025 39,14389 28,25833 7 1,1
SABANLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 17:00:01 14-08-2025 39,6402 28,5073 4,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:08 14-08-2025 39,25278 28,26917 11,9 3,2
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:08 14-08-2025 39,262 28,2707 8,8 3,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:57:05 14-08-2025 39,1355 28,1815 13,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:57:04 14-08-2025 39,21667 28,15361 4,75 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:53:58 14-08-2025 39,1825 28,21 16,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:52:03 14-08-2025 39,2575 28,09361 7 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:52:03 14-08-2025 39,2188 28,04 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:49:44 14-08-2025 39,19028 28,10917 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:49:44 14-08-2025 39,1382 28,1383 9,9 2,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:43:13 14-08-2025 39,2342 28,9323 4,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:41:58 14-08-2025 39,255 28,15694 10,71 1,3
Kovancılar (Elazığ) 16:40:41 14-08-2025 38,74806 39,93528 17,98 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:13 14-08-2025 39,23556 28,11722 7 1,5
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:13 14-08-2025 39,2455 28,197 4,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:12 14-08-2025 39,24444 28,09972 8,29 1,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:12 14-08-2025 39,2767 28,0393 8,2 2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 16:33:06 14-08-2025 39,1863 28,0092 11,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:32:30 14-08-2025 39,19361 28,17083 10,47 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:29 14-08-2025 39,222 28,151 17,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:40 14-08-2025 39,1925 28,12306 4,45 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:39 14-08-2025 39,1882 28,147 14,5 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:24 14-08-2025 39,1783 28,0887 8,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:23 14-08-2025 39,19111 28,09139 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:24 14-08-2025 39,19944 28,10583 5,29 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:23 14-08-2025 39,2057 28,0908 8,5 1,4
Battalgazi (Malatya) 16:21:52 14-08-2025 38,26389 38,51861 10,64 2
YAYGIN (MALATYA) 16:21:51 14-08-2025 38,2833 38,5088 15,3 1,8
ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) 16:17:56 14-08-2025 39,2223 27,8447 17,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:25 14-08-2025 39,24694 28,12528 13,24 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:26 14-08-2025 39,20944 28,11028 5,03 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:13:26 14-08-2025 39,1788 28,093 8,1 1,7
Saray (Van) 16:13:08 14-08-2025 38,68889 44,11861 7,36 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:20 14-08-2025 39,124 28,1642 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:18 14-08-2025 39,18528 28,14833 7,05 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:08 14-08-2025 39,21222 28,11944 5,44 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:08 14-08-2025 39,1872 28,1167 8,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:23 14-08-2025 39,22472 28,16056 8,11 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:23 14-08-2025 39,189 28,1605 15 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:48 14-08-2025 39,1905 28,1845 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:47 14-08-2025 39,18472 28,15889 8,67 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:26 14-08-2025 39,2425 28,21833 6,41 1,7
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:26 14-08-2025 39,221 28,2248 16,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:50 14-08-2025 39,20083 28,09944 7,12 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:01:50 14-08-2025 39,2067 28,1082 7,6 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:59:36 14-08-2025 39,1848 28,1943 5 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:57:59 14-08-2025 39,1807 28,1907 15,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:57:58 14-08-2025 39,2225 28,15222 12,13 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:56:37 14-08-2025 39,23333 28,09139 7,29 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:59 14-08-2025 39,20056 28,14333 9,5 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:54:59 14-08-2025 39,1747 28,1278 11,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:15 14-08-2025 39,19083 28,18444 11,33 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:16 14-08-2025 39,0915 28,1458 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:14 14-08-2025 39,15139 28,19306 11,36 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:51:25 14-08-2025 39,26111 28,13806 9,01 2,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:51:25 14-08-2025 39,2525 28,1072 8,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:41 14-08-2025 39,25528 28,04417 7 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:41 14-08-2025 39,2282 28,0472 12,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:02 14-08-2025 39,19778 28,14778 8,37 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:02 14-08-2025 39,224 28,1258 4,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:54 14-08-2025 39,22389 28,255 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:44:28 14-08-2025 39,1828 28,1458 1,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:42 14-08-2025 39,22667 28,12222 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:41:42 14-08-2025 39,1965 28,1285 20,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:36 14-08-2025 39,22111 27,99972 7 3,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:35 14-08-2025 39,2122 27,989 2,4 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:38:36 14-08-2025 39,17167 28,15028 5,98 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:38:36 14-08-2025 39,1482 28,1475 12,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:16 14-08-2025 39,22083 28,06722 7 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 15:32:16 14-08-2025 39,1808 28,0398 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:32 14-08-2025 39,2 28,13917 6,12 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:30:32 14-08-2025 39,1887 28,1222 13,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 15:24:36 14-08-2025 39,16806 28,14306 9,27 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:24:36 14-08-2025 39,1542 28,1785 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:12 14-08-2025 39,1625 28,15083 7,25 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:12 14-08-2025 39,1585 28,1385 5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:19 14-08-2025 39,24389 28,06361 8,09 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:16 14-08-2025 39,17583 28,15472 7,23 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:13:16 14-08-2025 39,1645 28,1267 5,4 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:55 14-08-2025 39,22222 28,16333 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:55 14-08-2025 39,2007 28,184 8,3 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:39 14-08-2025 39,1442 28,1392 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:46 14-08-2025 39,23944 28,01 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:46 14-08-2025 39,25639 27,99333 7 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 15:09:46 14-08-2025 39,2403 27,9538 9,1 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:46 14-08-2025 39,0992 28,1937 22,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:45 14-08-2025 39,2075 28,19667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:30 14-08-2025 39,19056 28,19611 12,32 1,3
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:28 14-08-2025 39,2255 28,2242 14,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:05 14-08-2025 39,24639 28,205 7 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:03:05 14-08-2025 39,231 28,2028 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:01:06 14-08-2025 39,22083 28,15583 11,17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:35 14-08-2025 39,21417 28,08528 7,19 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 15:00:35 14-08-2025 39,1593 28,0562 9,5 1,6
Kırkağaç (Manisa) 14:59:20 14-08-2025 39,10333 27,82361 6,78 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:52 14-08-2025 39,18972 28,08694 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:52 14-08-2025 39,25139 28,07028 7,03 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:51:52 14-08-2025 39,2185 28,0468 12,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:48:05 14-08-2025 39,24444 28,07444 10,36 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:48:05 14-08-2025 39,2347 28,0165 6,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:47:20 14-08-2025 39,24056 28,04111 7 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:42:15 14-08-2025 39,227 28,1183 14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:51 14-08-2025 39,2 28,16694 11,04 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:37:51 14-08-2025 39,2102 28,1675 11,9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:58 14-08-2025 39,23528 28,11306 12,06 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:05 14-08-2025 39,2218 28,217 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:04 14-08-2025 39,22583 28,28667 6,72 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:48 14-08-2025 39,19194 28,20083 3,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:06 14-08-2025 39,21917 28,09306 8,01 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:30:06 14-08-2025 39,1952 28,0603 3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:39 14-08-2025 39,25333 28,15889 5,95 2,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:26:39 14-08-2025 39,2347 28,1533 8,2 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:24:11 14-08-2025 39,1832 28,1152 10,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:10 14-08-2025 39,20306 28,15 11,71 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:35 14-08-2025 39,21583 28,185 12,8 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:35 14-08-2025 39,1952 28,129 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:28 14-08-2025 39,20611 28,13167 7,72 1,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 14:22:28 14-08-2025 39,1107 28,1058 20,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:06 14-08-2025 39,28472 27,98472 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:44 14-08-2025 39,20639 28,05528 7 1,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 14:18:44 14-08-2025 39,1885 27,992 4,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:39 14-08-2025 39,19417 28,11778 5,04 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:39 14-08-2025 39,214 28,1703 5,1 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:49 14-08-2025 39,1092 28,1878 11,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:47 14-08-2025 39,18806 28,12056 7,17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:34 14-08-2025 39,25944 28,07972 10,77 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:44 14-08-2025 39,26028 28,07139 7 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:44 14-08-2025 39,2485 28,0012 13,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:11 14-08-2025 39,20444 28,15833 10,68 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:38 14-08-2025 39,23667 28,13972 5,87 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:07:38 14-08-2025 39,2153 28,1112 7,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:14 14-08-2025 39,20417 28,18333 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:07:14 14-08-2025 39,1778 28,1478 8,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:44 14-08-2025 39,11722 28,20944 6,79 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:22 14-08-2025 39,18944 28,12417 2,12 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:50:48 14-08-2025 39,17139 28,14472 7,02 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:45:42 14-08-2025 39,21889 28,16083 12,57 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:45:42 14-08-2025 39,2122 28,1313 14,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:44:21 14-08-2025 39,21 28,17417 11,05 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:44:21 14-08-2025 39,1738 28,1578 15,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:05 14-08-2025 39,30833 28,12639 8,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:11 14-08-2025 39,22806 28,12694 7,77 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:10 14-08-2025 39,2525 28,1713 5,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:46 14-08-2025 39,15972 28,18694 9,76 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:36:46 14-08-2025 39,1668 28,1568 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:06 14-08-2025 39,23444 28,11778 9,53 1,2
KAYACIK-GORDES (MANISA) 13:31:19 14-08-2025 38,9015 28,1657 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:16 14-08-2025 39,21972 28,15167 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:30:15 14-08-2025 39,1878 28,2298 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:53 14-08-2025 39,18944 28,16833 4,49 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:30 14-08-2025 39,1903 28,1755 9,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:29 14-08-2025 39,20694 28,19 7,11 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:26 14-08-2025 39,24417 28,07306 11,49 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:20:25 14-08-2025 39,24 28,0615 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:43 14-08-2025 39,17361 28,26194 12,91 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:19:43 14-08-2025 39,1368 28,2738 16,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:13:37 14-08-2025 39,18028 28,21333 11,69 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:13:37 14-08-2025 39,1783 28,1983 13,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:37 14-08-2025 39,22778 28,05778 6,98 1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:10:29 14-08-2025 39,2428 28,0065 5,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:21 14-08-2025 39,25556 28,01694 7 2,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:21 14-08-2025 39,2362 28,013 15 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:26 14-08-2025 39,18806 28,14722 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:29 14-08-2025 39,21278 28,15444 9,85 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:28 14-08-2025 39,1965 28,1217 7,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:52 14-08-2025 39,21694 28,19028 6,34 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:51 14-08-2025 39,18 28,1522 12,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:59 14-08-2025 39,20306 28,155 7,04 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:59 14-08-2025 39,1927 28,1213 13,1 2,8
Tavşanlı (Kütahya) 13:00:59 14-08-2025 39,68694 29,46083 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:56:57 14-08-2025 39,47139 28,18944 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:32 14-08-2025 39,22 28,08694 10,54 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:31 14-08-2025 39,2308 28,045 10,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:30 14-08-2025 39,26833 28,10083 10,6 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:28 14-08-2025 39,2452 28,0288 22,5 1,1
Akhisar (Manisa) 12:49:27 14-08-2025 39,10722 28,09667 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:47:06 14-08-2025 39,20056 28,11806 6,41 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:06 14-08-2025 39,1865 28,1002 5,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:52 14-08-2025 39,20194 28,14417 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:51 14-08-2025 39,19 28,1127 8,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:32 14-08-2025 39,23861 28,09472 11,73 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:32 14-08-2025 39,2392 28,0812 7,6 1,4
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 12:39:24 14-08-2025 38,1048 38,4713 7,6 1,8
Sincik (Adıyaman) 12:39:23 14-08-2025 38,10944 38,45361 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:39:07 14-08-2025 39,24139 28,10722 11,15 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:36:50 14-08-2025 39,1848 28,1215 4,4 2,7
12:36:49 14-08-2025 39,185 28,1225 6,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:36:07 14-08-2025 39,18833 28,13583 5,78 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:50 14-08-2025 39,2 28,16306 6,38 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:34:50 14-08-2025 39,2035 28,1542 4,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:32:37 14-08-2025 39,23917 28,07056 9,64 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:09 14-08-2025 39,22333 28,16194 6,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:34 14-08-2025 39,22667 28,11444 6,96 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:24:33 14-08-2025 39,2215 28,0973 5 3,3
Nurdağı (Gaziantep) 12:23:51 14-08-2025 37,23667 37,01361 7 3,3
ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 12:23:50 14-08-2025 37,2073 37,018 6,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:11 14-08-2025 39,18722 28,17722 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:11 14-08-2025 39,1965 28,1492 8,4 2,3
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 12:21:43 14-08-2025 39,4197 37,2628 6,1 2,5
Akhisar (Manisa) 12:15:52 14-08-2025 39,16861 28,00444 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:06 14-08-2025 39,18111 28,12083 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:06 14-08-2025 39,1655 28,0983 11,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:17 14-08-2025 39,25806 28,13028 12,79 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:16 14-08-2025 39,2417 28,0118 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:18 14-08-2025 39,25667 28,17528 12,35 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:18 14-08-2025 39,237 28,0712 6,5 1,6
Eşme (Uşak) 12:09:23 14-08-2025 38,50028 29,12111 7 1,3
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 12:07:55 14-08-2025 38,9922 28,0982 12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:06:50 14-08-2025 39,25694 28,05 7 2,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:06:50 14-08-2025 39,2495 28,0493 9,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:22 14-08-2025 39,27583 28,11611 8,37 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:01:09 14-08-2025 39,24722 28,06806 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:58:45 14-08-2025 39,21472 28,20167 13,74 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:56:53 14-08-2025 39,19861 28,18028 11,15 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:56:53 14-08-2025 39,1818 28,1407 10,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:17 14-08-2025 39,17722 28,15306 7 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:17 14-08-2025 39,119 28,1385 15,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:47 14-08-2025 39,20694 28,18056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:04 14-08-2025 39,22194 28,23639 6,02 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:04 14-08-2025 39,1803 28,2355 20,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:30 14-08-2025 39,28528 28,075 7 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:47:13 14-08-2025 39,2375 28,0182 10,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:12 14-08-2025 39,25417 28,02 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:35 14-08-2025 39,2275 27,99111 7 2,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 11:43:35 14-08-2025 39,205 27,9713 12,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:41:42 14-08-2025 39,22611 28,23556 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:23 14-08-2025 39,22833 28,11667 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:57 14-08-2025 39,21806 28,15139 12,76 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:15 14-08-2025 39,22667 28,20222 7,7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:15 14-08-2025 39,2075 28,1765 8,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:32:44 14-08-2025 39,24722 28,19056 4,32 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:17 14-08-2025 39,26278 28,12306 6,95 2,7
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:17 14-08-2025 39,2712 28,092 3,4 2,5
Kale (Malatya) 11:28:22 14-08-2025 38,37194 38,73694 11,14 2,6
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 11:28:21 14-08-2025 38,3632 38,7313 1,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:17 14-08-2025 39,22 28,21861 4,74 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:22 14-08-2025 39,25611 28,10611 6,14 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:22 14-08-2025 39,2232 28,0955 8,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:09 14-08-2025 39,24222 28,05889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:01 14-08-2025 39,25667 28,11917 9,55 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:35 14-08-2025 39,18806 28,21861 9,32 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:44 14-08-2025 39,21722 28,15778 6,79 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:19:44 14-08-2025 39,205 28,1758 5,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:58 14-08-2025 39,20194 28,2375 10 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:18:57 14-08-2025 39,2022 28,2422 8,3 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:17:32 14-08-2025 39,1933 28,1428 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:31 14-08-2025 39,23139 28,13833 7,01 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:15 14-08-2025 39,23444 28,05333 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:46 14-08-2025 39,2007 28,0783 9,6 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:10:15 14-08-2025 39,16 28,2143 15,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:08:23 14-08-2025 39,17583 28,13722 9,29 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:22 14-08-2025 39,20806 28,26056 4,66 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:07:22 14-08-2025 39,2098 28,2093 9,9 1,2
AKDENIZ 11:04:46 14-08-2025 35,6568 31,7607 5 2,7
Akdeniz - [91.32 km] Gazipaşa (Antalya) 11:04:44 14-08-2025 35,57361 31,71972 19,55 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:04:14 14-08-2025 39,18667 28,18417 10,11 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:04:14 14-08-2025 39,166 28,1473 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:39 14-08-2025 39,19 28,08333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:47 14-08-2025 39,22139 28,01806 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:58:37 14-08-2025 39,23833 28,0675 7,15 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:58:37 14-08-2025 39,1892 28,0377 10,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:11 14-08-2025 39,2125 28,17833 10,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:04 14-08-2025 39,2175 28,15972 4,76 1,5
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:03 14-08-2025 39,2175 28,2902 14,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:23 14-08-2025 39,25444 28,06806 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:04 14-08-2025 39,24389 28,16306 6,32 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:52:04 14-08-2025 39,2052 28,1638 4,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:45 14-08-2025 39,30556 28,02056 7 1,3
Doğanyol (Malatya) 10:51:22 14-08-2025 38,27083 39,13056 7,04 2,3
AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) 10:51:21 14-08-2025 38,3195 39,1145 1,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:21 14-08-2025 39,18889 28,16 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:44 14-08-2025 39,26222 28,09667 8,62 2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:44 14-08-2025 39,2885 28,1325 5,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:31 14-08-2025 39,26889 28,08417 7,22 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:47 14-08-2025 39,18583 28,26972 10,48 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:46 14-08-2025 39,1982 28,2007 24,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:32:46 14-08-2025 39,20694 28,10583 5,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:11 14-08-2025 39,22583 28,07611 7,11 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:11 14-08-2025 39,2092 28,006 5,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:28:41 14-08-2025 39,23944 28,17389 7 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:28:41 14-08-2025 39,2285 28,1867 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:26:17 14-08-2025 39,20583 28,15917 10,38 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:26:17 14-08-2025 39,1917 28,1638 10,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:57 14-08-2025 39,18194 28,17583 9,98 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:57 14-08-2025 39,143 28,158 19,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:23:57 14-08-2025 39,27139 28,11583 7,03 1,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:23:57 14-08-2025 39,2685 28,1078 7,7 1,8
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 10:21:41 14-08-2025 39,0835 28,0325 16,9 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:20:30 14-08-2025 39,1523 28,2397 17,3 1,2
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:58 14-08-2025 39,1603 28,3927 4 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:16:03 14-08-2025 39,23417 28,12333 3,98 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:16:03 14-08-2025 39,1988 28,116 5,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:04 14-08-2025 39,21806 28,08417 12,56 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:13:04 14-08-2025 39,2285 28,0772 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:10:42 14-08-2025 39,21056 28,12667 7,24 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:10:42 14-08-2025 39,1853 28,1237 9,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:12 14-08-2025 39,22972 28,00667 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:07:12 14-08-2025 39,215 28,0023 12,6 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:03:09 14-08-2025 39,1088 28,2495 5,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:03:07 14-08-2025 39,16722 28,19306 8,83 1,3
Hazar Gölü - [03.09 km] Merkez (Elazığ) 10:01:51 14-08-2025 38,51833 39,43472 1,12 1,5
GOZEBASI (ELAZIG) 10:01:51 14-08-2025 38,519 39,2515 7,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:35 14-08-2025 39,23889 28,05972 6,74 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:55:34 14-08-2025 39,2197 28,0377 19,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:18 14-08-2025 39,18583 28,19056 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:51:21 14-08-2025 39,25056 28,10639 7 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:51:20 14-08-2025 39,1817 28,0498 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:58 14-08-2025 39,20778 28,18972 10,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:48:11 14-08-2025 39,21833 28,13861 10,03 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:48:11 14-08-2025 39,2128 28,1748 5 1,7
Merkez (Bitlis) 09:44:02 14-08-2025 38,46056 42,06139 13,32 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:44:01 14-08-2025 39,23917 28,14278 10,92 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:01 14-08-2025 39,2378 28,062 14,5 1,4
Toprakkale (Osmaniye) 09:43:19 14-08-2025 37,04889 36,15611 12,81 2,7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 09:43:18 14-08-2025 37,0193 36,1035 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:06 14-08-2025 39,23333 28,05389 8,81 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:42:06 14-08-2025 39,2042 28,024 14,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:40:28 14-08-2025 39,21417 28,19556 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:40:27 14-08-2025 39,2062 28,1932 10,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:40:01 14-08-2025 39,25028 28,11694 9,34 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:40:01 14-08-2025 39,226 28,0827 7,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:38:13 14-08-2025 39,17583 28,15972 5,86 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:38:13 14-08-2025 39,1408 28,1628 21,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:13 14-08-2025 39,22 28,08528 7,13 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 09:37:13 14-08-2025 39,1322 28,072 21,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:25 14-08-2025 39,20778 28,18083 11,28 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:37 14-08-2025 39,21083 28,16417 10,94 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:29 14-08-2025 39,16667 28,18306 8,27 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:43 14-08-2025 39,131 28,1592 19,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:41 14-08-2025 39,17361 28,17056 12,45 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 09:24:53 14-08-2025 39,0172 28,0422 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:23:59 14-08-2025 39,23139 28,23139 8,16 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:59 14-08-2025 39,1888 28,2122 8,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:23:31 14-08-2025 39,26528 28,10056 6,32 2,3
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:31 14-08-2025 39,25 28,1168 7,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:15 14-08-2025 39,14833 28,27028 7 2,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:15 14-08-2025 39,1107 28,3117 16,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:55 14-08-2025 39,11583 28,15 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:28 14-08-2025 39,23611 28,1575 7,37 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:28 14-08-2025 39,1627 28,0872 20,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:14 14-08-2025 39,26167 28,25972 7 2,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:13 14-08-2025 39,2355 28,2705 11,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:26 14-08-2025 39,18083 28,11889 5,2 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:16:35 14-08-2025 39,0907 28,2795 13,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:16:34 14-08-2025 39,12528 28,29111 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:07 14-08-2025 39,14083 28,245 6,96 2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 09:15:07 14-08-2025 39,0792 28,2418 16,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:30 14-08-2025 39,14889 28,26917 10,15 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:29 14-08-2025 39,1307 28,2618 8,5 3,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:18 14-08-2025 39,1202 28,2502 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:17 14-08-2025 39,19389 28,26944 10,35 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:19 14-08-2025 39,22444 28,14333 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:53 14-08-2025 39,21944 28,1875 7,94 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:31 14-08-2025 39,22444 28,15472 8,89 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:31 14-08-2025 39,2187 28,1453 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:49 14-08-2025 39,24167 28,10361 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:03:33 14-08-2025 39,20861 28,07194 7,02 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:10 14-08-2025 39,25806 28,15778 7,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:00:43 14-08-2025 39,15028 28,08667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:01 14-08-2025 39,16889 28,08806 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:33 14-08-2025 39,24972 28,15972 14,08 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:51 14-08-2025 39,27056 28,11833 8,32 1,2
Sarıkamış (Kars) 08:53:44 14-08-2025 40,00472 42,60583 7,26 2
KOZAN-SARIKAMIS (KARS) 08:53:43 14-08-2025 39,9875 42,5667 8,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:35 14-08-2025 39,25111 28,25917 4,95 2,4
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:34 14-08-2025 39,2432 28,2172 10,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:05 14-08-2025 39,22139 28,02278 7,55 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:04 14-08-2025 39,2073 28,0095 13,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:26 14-08-2025 39,15722 28,16 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:48:24 14-08-2025 39,211 28,0037 21,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:21 14-08-2025 39,13611 28,43889 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:35 14-08-2025 39,24556 28,06 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:33 14-08-2025 39,20333 28,10806 6,01 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:45:32 14-08-2025 39,1925 28,084 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:39 14-08-2025 39,22833 28,12583 10,69 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:38 14-08-2025 39,2397 28,0923 5,4 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:24 14-08-2025 39,2073 28,0683 5,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:12 14-08-2025 39,26111 28,08389 7,58 2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:11 14-08-2025 39,2465 28,061 9,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:31 14-08-2025 39,24444 28,26833 7,01 1,7
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:30 14-08-2025 39,2428 28,2557 23 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:57 14-08-2025 39,16472 28,19583 8,6 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:57 14-08-2025 39,1465 28,1523 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:23 14-08-2025 39,17361 28,19417 6,76 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:45 14-08-2025 39,21972 28,25194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:59 14-08-2025 39,23722 28,12778 7 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:58 14-08-2025 39,2313 28,099 14,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:14 14-08-2025 39,18972 28,23333 8,36 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:13 14-08-2025 39,1807 28,234 13,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:22:18 14-08-2025 39,25 28,26694 7 2,1
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:22:17 14-08-2025 39,259 28,2358 13,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:30 14-08-2025 39,17556 28,21417 7,67 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:14 14-08-2025 39,25944 28,25333 7 3
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:13 14-08-2025 39,2493 28,252 7,8 3,4
Ege Denizi - [08.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:13:41 14-08-2025 39,61111 26,08556 7,74 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:20 14-08-2025 39,20694 28,21806 9,45 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:19 14-08-2025 39,2138 28,1533 8,1 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:10:45 14-08-2025 39,1997 28,1138 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:09:08 14-08-2025 39,20306 28,155 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:09:07 14-08-2025 39,1815 28,153 12,6 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:06 14-08-2025 39,211 28,0615 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:05 14-08-2025 39,24083 28,06694 10,03 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:47 14-08-2025 39,24917 28,19083 6,03 2,2
Kulu (Konya) 08:06:39 14-08-2025 38,99694 32,99278 9,12 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:14 14-08-2025 39,20306 28,1875 9,72 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:14 14-08-2025 39,1928 28,1785 7,9 2,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 08:04:26 14-08-2025 39,1238 28,0828 23,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:02:29 14-08-2025 39,22694 28,08361 6,09 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:02:28 14-08-2025 39,199 28,0438 11,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:37 14-08-2025 39,18611 28,16861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:58:39 14-08-2025 39,21583 28,15972 8,51 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:58:38 14-08-2025 39,1962 28,1548 13,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:12 14-08-2025 39,20889 28,15111 7,02 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:12 14-08-2025 39,168 28,1212 12,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:39 14-08-2025 39,22556 28,04694 6,99 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:52:37 14-08-2025 39,241 28,1068 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:23 14-08-2025 39,21139 28,14778 6,98 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:51:22 14-08-2025 39,218 28,2017 8 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:49:46 14-08-2025 39,2072 28,2228 13,1 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:30 14-08-2025 39,185 28,0288 24,2 0,9
KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 07:46:48 14-08-2025 37,0802 36,987 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:44 14-08-2025 39,18417 28,18972 7,01 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:46:44 14-08-2025 39,175 28,1498 9,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:16 14-08-2025 39,20833 28,21861 6,96 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:39:15 14-08-2025 39,1768 28,2235 27,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:16 14-08-2025 39,21056 28,09361 6,99 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:38:16 14-08-2025 39,2162 28,0603 11,8 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:58 14-08-2025 39,0857 28,1842 20,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:27 14-08-2025 39,18639 28,15583 7,01 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:26 14-08-2025 39,1802 28,1553 9,3 3,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:30:40 14-08-2025 39,1942 28,0965 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:10 14-08-2025 39,28889 28,46083 7,11 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 07:27:38 14-08-2025 37,98944 36,33083 7,01 1,8
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:27:37 14-08-2025 37,9762 36,4013 16,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:19 14-08-2025 39,2 28,08444 9,5 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:25:19 14-08-2025 39,2132 28,0617 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:58 14-08-2025 39,20194 28,10444 9,68 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:22:01 14-08-2025 39,22417 28,02444 10,4 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:22:00 14-08-2025 39,227 28,0235 10,3 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:20:58 14-08-2025 39,2008 28,1402 13,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:57 14-08-2025 39,23028 28,16861 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:18 14-08-2025 39,17333 28,18694 10 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:20:18 14-08-2025 39,1393 28,1215 16,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:14:57 14-08-2025 39,26056 28,09889 7 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:14:57 14-08-2025 39,2363 28,1013 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:14:13 14-08-2025 39,20417 28,17639 5,44 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:14:12 14-08-2025 39,207 28,2097 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:05 14-08-2025 39,19278 28,2075 7,28 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:09:49 14-08-2025 39,26 28,07833 10,84 1,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:47 14-08-2025 39,2445 28,2192 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:39 14-08-2025 39,24111 28,05833 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:39 14-08-2025 39,2042 28,0772 21,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:08 14-08-2025 39,15556 28,13722 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:09 14-08-2025 39,26222 28,06833 12,66 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:44 14-08-2025 39,24139 28,11917 7,09 1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 06:54:31 14-08-2025 39,1602 28,0608 13,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:45 14-08-2025 39,24472 28,0675 6,97 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:53:45 14-08-2025 39,2167 28,0513 7,6 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:08 14-08-2025 39,1993 28,13 13,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:59 14-08-2025 39,22361 28,00417 6,92 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:58 14-08-2025 39,2195 28,0293 19,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:19 14-08-2025 39,16167 28,13722 6,99 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:18 14-08-2025 39,1382 28,1547 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:18 14-08-2025 39,2075 28,07861 6,98 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:46:17 14-08-2025 39,2092 28,0732 12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:40 14-08-2025 39,19972 28,15306 7,5 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:39 14-08-2025 39,1892 28,1258 5,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:49 14-08-2025 39,24722 28,02111 6,94 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:53 14-08-2025 39,21722 28,12444 7,02 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:32:52 14-08-2025 39,1608 28,0923 19,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:24 14-08-2025 39,21583 28,12639 7,02 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:31:23 14-08-2025 39,2162 28,1157 18,3 1,5
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 06:30:16 14-08-2025 38,4813 37,3282 5,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:49 14-08-2025 39,23528 28,19 6,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:48 14-08-2025 39,2175 28,15333 9,31 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:48 14-08-2025 39,2072 28,1365 10 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:19 14-08-2025 39,1875 28,17472 7,75 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:19 14-08-2025 39,1485 28,1717 12,3 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:24:23 14-08-2025 39,1903 28,1432 13,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:24:22 14-08-2025 39,20278 28,18056 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:25 14-08-2025 39,25139 28,12361 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:38 14-08-2025 39,23194 27,99306 5,39 1,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:21:37 14-08-2025 39,273 28,0365 9 1,9
Ulaş (Sivas) 06:20:10 14-08-2025 39,42472 37,29222 7 1,4
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 06:20:10 14-08-2025 39,4248 37,2678 8,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:07 14-08-2025 39,17667 28,2475 7,68 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:00 14-08-2025 39,23389 28,17917 12,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:00 14-08-2025 39,15889 28,10278 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:41 14-08-2025 39,15361 28,15194 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:59 14-08-2025 39,20722 28,28667 6,2 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:59 14-08-2025 39,2052 28,2455 13,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:12:24 14-08-2025 39,16167 28,15306 6,35 1,1
Gördes (Manisa) 06:10:00 14-08-2025 39,08556 28,18833 7,01 1,2
Kadışehri (Yozgat) 06:09:08 14-08-2025 39,95444 35,9375 8 1,2
Gördes (Manisa) 06:07:28 14-08-2025 39,08083 28,22222 7 0,9
Ege Denizi - [04.60 km] Karaburun (İzmir) 06:06:59 14-08-2025 38,68417 26,3675 6,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:49 14-08-2025 39,19972 28,10222 8,17 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:26 14-08-2025 39,16972 28,20944 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:06 14-08-2025 39,22056 28,15389 9,74 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:03:05 14-08-2025 39,2003 28,152 12,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:26 14-08-2025 39,21083 28,14528 9,65 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:25 14-08-2025 39,1638 28,124 8,9 1,3
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 06:00:08 14-08-2025 39,034 28,2262 24,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:06 14-08-2025 39,21694 28,1975 7,36 1,2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 05:56:06 14-08-2025 39,1062 28,1177 16,8 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:55:30 14-08-2025 39,131 28,0583 25,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:46 14-08-2025 39,21139 28,06722 7,5 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:53:46 14-08-2025 39,2147 28,0905 10,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:43 14-08-2025 39,17611 28,15861 6,99 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:31 14-08-2025 39,1275 28,1652 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:43:30 14-08-2025 39,18528 28,23639 7,64 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:21 14-08-2025 39,20944 28,15889 9,89 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:20 14-08-2025 39,219 28,1332 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:42 14-08-2025 39,2175 28,05639 6,99 1
EGE DENIZI 05:40:24 14-08-2025 35,782 25,5102 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:05 14-08-2025 39,20389 28,1725 10,38 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:39:04 14-08-2025 39,1995 28,1378 14,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:38 14-08-2025 39,23139 28,01278 7,01 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:37 14-08-2025 39,2137 28,0167 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:19 14-08-2025 39,21472 28,16222 7,01 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:33:19 14-08-2025 39,1785 28,1647 8,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:40 14-08-2025 39,21361 28,005 7,03 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:43 14-08-2025 39,17472 28,19417 7,22 2,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:42 14-08-2025 39,127 28,3038 15 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:16 14-08-2025 39,17278 28,17444 10,1 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:16 14-08-2025 39,1405 28,2077 16,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:01 14-08-2025 39,21917 28,11 8,36 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:01 14-08-2025 39,1962 28,1007 11,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:25:21 14-08-2025 39,25083 28,09056 8,1 1,5
CICEKLI-GORDES (MANISA) 05:25:18 14-08-2025 39,076 28,1987 22,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:42 14-08-2025 39,20917 28,14806 8,7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:23:41 14-08-2025 39,1857 28,1803 8,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:07 14-08-2025 39,23139 28,19083 7,02 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:07 14-08-2025 39,1602 28,2142 16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:29 14-08-2025 39,245 28,1875 8,09 1,1
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 05:17:04 14-08-2025 39,029 28,0637 14,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:03 14-08-2025 39,25417 28,08778 9,84 1,2
Serinhisar (Denizli) 05:15:02 14-08-2025 37,65778 29,38722 7,66 2
KARACAY-HONAZ (DENIZLI) 05:15:01 14-08-2025 37,6478 29,4193 4,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:34 14-08-2025 39,23889 28,09417 7,69 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:34 14-08-2025 39,2387 28,0867 6,9 2,2
Ulaş (Sivas) 05:12:53 14-08-2025 39,43389 37,30528 11,23 2,6
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 05:12:52 14-08-2025 39,4247 37,2583 5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:04 14-08-2025 39,20167 28,11972 9,64 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:04 14-08-2025 39,1925 28,112 8,4 2,1
Ulaş (Sivas) 05:11:36 14-08-2025 39,41667 37,32806 12,86 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:24 14-08-2025 39,17 28,15167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:59 14-08-2025 39,23417 28,01722 6,98 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:56 14-08-2025 39,20472 28,18667 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:34 14-08-2025 39,19083 28,16861 9,81 1,2
Kozan (Adana) 05:03:22 14-08-2025 37,60722 35,8925 6,77 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:44 14-08-2025 39,17444 28,19222 9,86 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:15 14-08-2025 39,20139 28,17444 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:49 14-08-2025 39,19111 28,19389 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:16 14-08-2025 39,23361 28,07861 7,03 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:16 14-08-2025 39,2122 28,0707 13,7 1,3
SALUR-GORDES (MANISA) 04:55:33 14-08-2025 39,0245 28,3408 7,4 1,3
Seydişehir (Konya) 04:54:22 14-08-2025 37,55139 32,11167 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:20 14-08-2025 39,19194 28,16889 6,97 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:19 14-08-2025 39,2015 28,1727 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:49:20 14-08-2025 39,17639 28,12472 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:13 14-08-2025 39,19556 28,03361 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:41 14-08-2025 39,16028 28,19389 6,97 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:30 14-08-2025 39,20694 28,14083 6,3 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:29 14-08-2025 39,1592 28,1095 19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:25 14-08-2025 39,225 28,16694 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:46 14-08-2025 39,24278 28,11194 8,65 1,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:41:44 14-08-2025 39,1703 28,0363 16,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:19 14-08-2025 39,21806 28,05806 8,7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:39:19 14-08-2025 39,1962 28,0968 11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:32 14-08-2025 39,23833 28,06806 7,01 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:31 14-08-2025 39,2222 28,0775 6,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:08 14-08-2025 39,23528 28,15528 9,15 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:33:07 14-08-2025 39,2288 28,1445 6,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:34 14-08-2025 39,24 28,09389 8,46 3,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:34 14-08-2025 39,226 28,0607 13,7 3,3
Varto (Muş) 04:28:18 14-08-2025 39,17806 41,30194 7 2,1
BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL) 04:28:18 14-08-2025 39,1163 41,2283 9,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:27:40 14-08-2025 39,20111 28,165 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:27:12 14-08-2025 39,24917 28,08472 10,09 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:23 14-08-2025 39,19194 28,20139 7,47 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:25:00 14-08-2025 39,20806 28,21722 9,57 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:59 14-08-2025 39,1363 28,1785 27,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:40 14-08-2025 39,12528 28,125 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:18 14-08-2025 39,19 28,20278 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:37 14-08-2025 39,21778 28,22139 7 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:37 14-08-2025 39,1987 28,217 9,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:54 14-08-2025 39,24028 28,09972 10,17 1,7
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:52 14-08-2025 39,2812 28,1982 21,5 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:37 14-08-2025 39,1458 28,2418 5,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:36 14-08-2025 39,1675 28,21306 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:54 14-08-2025 39,17889 28,11972 5,45 1,3
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 04:11:54 14-08-2025 39,1148 28,1123 18,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:29 14-08-2025 39,2425 28,21472 6,88 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:09:32 14-08-2025 39,22083 28,16 8,88 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:09:31 14-08-2025 39,194 28,1187 12,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:55 14-08-2025 39,20361 28,15639 8,28 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:49 14-08-2025 39,2085 28,0412 7,7 2,2
Battalgazi (Malatya) 04:03:36 14-08-2025 38,13861 38,56556 7,31 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:16 14-08-2025 39,1477 28,1398 13,9 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:22 14-08-2025 39,1318 28,1757 20,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:21 14-08-2025 39,15861 28,17111 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:34 14-08-2025 39,185 28,2162 16,9 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:49 14-08-2025 39,1428 28,1915 9,3 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:08 14-08-2025 39,1875 28,163 8,3 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:24 14-08-2025 39,0953 28,1542 31,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:05 14-08-2025 39,22278 28,0275 6,99 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:02 14-08-2025 39,2088 28,0912 28,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:41 14-08-2025 39,1275 28,16 7,02 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:40 14-08-2025 39,20556 28,15139 6,99 1,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:53:40 14-08-2025 39,1588 28,079 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:47 14-08-2025 39,23694 28,16417 10,03 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:46 14-08-2025 39,2243 28,1505 12,6 2,5
Doğanşehir (Malatya) 03:52:00 14-08-2025 38,18333 37,88778 8,45 1,5
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:51:59 14-08-2025 38,1892 37,8942 7,6 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:49:35 14-08-2025 39,2188 28,13 17 1,3
IRAN 03:49:26 14-08-2025 38,5355 44,9413 5 3,3
MALAZ-GORDES (MANISA) 03:49:18 14-08-2025 39,052 28,3148 19,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:16 14-08-2025 39,2525 28,20444 7,03 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:24 14-08-2025 39,2413 28,0977 12,8 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:56 14-08-2025 39,1577 28,1485 12,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:45:27 14-08-2025 39,18611 28,16694 7,01 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:27 14-08-2025 39,176 28,1632 9,6 1,5
Marmaris (Muğla) 03:43:58 14-08-2025 36,9675 28,26472 6,95 1,1
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 03:43:57 14-08-2025 36,9525 28,3173 4,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:03 14-08-2025 39,24167 28,13722 7,01 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:43:03 14-08-2025 39,2255 28,0995 7,6 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:08 14-08-2025 39,2417 28,167 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:50 14-08-2025 39,22194 28,14 7,01 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:50 14-08-2025 39,1985 28,1345 11,8 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:43 14-08-2025 39,2312 28,1035 15,5 1,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:34:06 14-08-2025 39,1637 28,066 11,9 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:23 14-08-2025 39,1612 28,1433 5,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:30 14-08-2025 39,22667 28,09333 10,2 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:29 14-08-2025 39,2012 28,0885 8,8 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:30:54 14-08-2025 39,231 28,0715 13,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:45 14-08-2025 39,22917 27,99056 10,34 3,2
Akhisar (Manisa) 03:29:45 14-08-2025 39,18556 28,0025 6,99 3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 03:29:45 14-08-2025 39,2235 27,9645 13,1 3,3
Kovancılar (Elazığ) 03:28:16 14-08-2025 38,7225 39,6525 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:01 14-08-2025 39,23333 28,10389 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:27:01 14-08-2025 39,2253 28,1013 14 1,5
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 03:26:03 14-08-2025 38,9737 28,0397 27 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:26:02 14-08-2025 39,16611 28,15056 5,05 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:57 14-08-2025 39,1558 28,17 19,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:56 14-08-2025 39,205 28,14167 9,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:50 14-08-2025 39,25972 28,09444 12,76 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:16 14-08-2025 39,20972 28,15278 7,41 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:15 14-08-2025 39,1775 28,1362 9,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:45 14-08-2025 39,20778 28,10111 7,02 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:45 14-08-2025 39,1885 28,067 12,4 2,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:20:04 14-08-2025 36,9627 28,2962 11 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:42 14-08-2025 39,1682 28,1408 9,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:41 14-08-2025 39,16722 28,14333 6,99 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:18 14-08-2025 39,19278 28,13028 7,83 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:18 14-08-2025 39,1845 28,119 13,7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:59 14-08-2025 39,1763 28,2183 8,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:58 14-08-2025 39,21472 28,24222 5,31 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:08 14-08-2025 39,18972 28,12167 6,73 1,2
Kovancılar (Elazığ) 03:11:59 14-08-2025 38,71306 39,66917 12,65 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:57 14-08-2025 39,16861 28,15722 7,14 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:57 14-08-2025 39,1438 28,1177 12,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:07 14-08-2025 39,20333 28,22556 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:07 14-08-2025 39,1843 28,1565 12,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:10 14-08-2025 39,19583 28,10444 7,25 1,8
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:08:10 14-08-2025 39,1628 28,0465 11,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:38 14-08-2025 39,17556 28,18694 6,99 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:33 14-08-2025 39,15806 28,12528 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:30 14-08-2025 39,22472 28,12694 8,33 1,3
YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) 03:02:33 14-08-2025 38,903 27,8938 14,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:32 14-08-2025 39,22389 28,13306 8,57 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:22 14-08-2025 39,179 28,1242 11,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:01:21 14-08-2025 39,19722 28,16389 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:32 14-08-2025 39,1557 28,1325 18,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:58:08 14-08-2025 39,21806 28,2375 7,01 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:58:07 14-08-2025 39,2073 28,2382 11,6 3
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 02:56:02 14-08-2025 39,0143 28,069 20,6 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:55:25 14-08-2025 39,195 28,1448 5,4 1,2
SERIFLI-KOZAN (ADANA) 02:51:08 14-08-2025 37,68 35,9183 8,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:29 14-08-2025 39,23889 28,22694 7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:29 14-08-2025 39,2132 28,2243 10,5 3
Akhisar (Manisa) 02:46:46 14-08-2025 39,18972 27,975 8,45 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:46:43 14-08-2025 39,1992 28,0072 8,5 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:46:34 14-08-2025 39,186 28,1653 13,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:50 14-08-2025 39,19833 28,245 7,01 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:50 14-08-2025 39,2027 28,2222 9,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:13 14-08-2025 39,22556 28,07417 8,86 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:12 14-08-2025 39,2052 28,0697 8,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:21 14-08-2025 39,23 28,07139 7,04 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:21 14-08-2025 39,2172 28,064 5 3,1
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 02:38:25 14-08-2025 39,028 28,2103 18,7 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:09 14-08-2025 39,2225 28,0422 7,2 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:26 14-08-2025 39,1193 28,2392 26,4 1,2
EGE DENIZI 02:35:32 14-08-2025 36,6523 25,8348 5,6 2,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:29:48 14-08-2025 39,1757 28,0583 9,2 1,7
Kozan (Adana) 02:28:21 14-08-2025 37,65222 35,9725 6,94 1,2
KOZAN (ADANA) 02:28:21 14-08-2025 37,4587 35,8413 27 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:23 14-08-2025 39,22833 27,98806 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:40 14-08-2025 39,22444 28,24361 5,55 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:40 14-08-2025 39,201 28,2263 11 2,9
Hozat (Tunceli) 02:25:38 14-08-2025 39,15028 39,19889 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:23:41 14-08-2025 39,18722 28,13333 7 1,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:23:41 14-08-2025 39,179 28,0467 10,3 1,5
FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 02:22:53 14-08-2025 39,2948 27,8913 8,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:50 14-08-2025 39,25333 28,10722 5,82 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:07 14-08-2025 39,20917 28,15389 12,14 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:07 14-08-2025 39,2053 28,1855 15,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:48 14-08-2025 39,22639 28,02917 6,99 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:40 14-08-2025 39,1318 28,104 13,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:39 14-08-2025 39,21556 28,08333 7,54 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:35 14-08-2025 39,21611 28,03 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:08 14-08-2025 39,1798 28,1298 13,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:07 14-08-2025 39,22417 28,18917 6,88 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:44 14-08-2025 39,20444 28,16 9,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:17 14-08-2025 39,17556 28,22444 8,06 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:00 14-08-2025 39,22444 28,23472 7 3,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:59 14-08-2025 39,2122 28,2198 11,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:41 14-08-2025 39,21 28,09889 9,15 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:08:41 14-08-2025 39,1697 28,0565 9,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:03 14-08-2025 39,23583 28,17639 7,1 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:03 14-08-2025 39,1465 28,1245 25,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:30 14-08-2025 39,20056 28,16222 7,57 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:43 14-08-2025 39,26778 28,125 8,44 1,4
Ulaş (Sivas) 02:04:15 14-08-2025 39,42778 37,30139 6,97 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:56 14-08-2025 39,20472 28,16306 5,38 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:29 14-08-2025 39,27111 28,10694 10,75 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:07 14-08-2025 39,25917 28,02389 5,92 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:06 14-08-2025 39,21722 28,18806 8,94 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:22 14-08-2025 39,241 28,0145 10,3 1,6
KOSELER-KINIK (IZMIR) 01:59:11 14-08-2025 38,9973 27,3655 25,3 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:29 14-08-2025 39,2232 28,1272 17,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:57:28 14-08-2025 39,2375 28,07889 6,98 1,3
EGE DENIZI 01:55:12 14-08-2025 37,8315 26,7062 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:33 14-08-2025 39,2575 28,14111 6,98 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:33 14-08-2025 39,2202 28,1192 8,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:40 14-08-2025 39,19889 28,1025 6,98 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:39 14-08-2025 39,1842 28,0843 9,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:48:08 14-08-2025 39,18361 28,15167 7,04 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:48:07 14-08-2025 39,1663 28,0962 21 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:39 14-08-2025 39,23806 28,13861 7 1,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 01:46:38 14-08-2025 36,9658 28,26 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:40 14-08-2025 39,22389 28,00639 9,86 2,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:39 14-08-2025 39,216 28,0015 9,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:54 14-08-2025 39,23556 28,05722 8,02 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:54 14-08-2025 39,2167 28,0523 12,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:21 14-08-2025 39,23444 28,16722 6,99 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:20 14-08-2025 39,2223 28,1365 7,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:29 14-08-2025 39,23417 28,02056 6,98 2,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:29 14-08-2025 39,2155 27,9875 13,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:00 14-08-2025 39,24111 28,23222 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:59 14-08-2025 39,2068 28,1972 10,8 1,8
Kale (Malatya) 01:28:19 14-08-2025 38,35028 38,765 12,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:59 14-08-2025 39,22528 27,99917 7 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:36 14-08-2025 39,239 28,0993 8,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:35 14-08-2025 39,22417 27,99611 7,35 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:29 14-08-2025 39,16917 28,22306 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:03 14-08-2025 39,24222 28,11833 10,4 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:04 14-08-2025 39,201 28,0348 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:03 14-08-2025 39,20639 28,08667 7,35 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:42 14-08-2025 39,20917 28,1775 10,08 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:02 14-08-2025 39,24389 28,0675 7 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:02 14-08-2025 39,2148 28,0505 9,3 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:54 14-08-2025 39,23833 28,17139 10,92 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:55 14-08-2025 39,17444 28,17278 7,01 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:55 14-08-2025 39,1527 28,1487 10,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:12 14-08-2025 39,24167 28,12028 12,27 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:12 14-08-2025 39,2343 28,1702 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:06 14-08-2025 39,22556 28,21417 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:57 14-08-2025 39,22 28,19194 9,41 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:54 14-08-2025 39,22694 28,07583 7,06 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:33 14-08-2025 39,1925 28,18722 9,2 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:33 14-08-2025 39,179 28,1865 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:23 14-08-2025 39,18833 28,13333 7,7 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:36 14-08-2025 39,094 28,1827 26,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:35 14-08-2025 39,22444 28,22194 9,2 1,2
Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [82.71 km] Şemdinli (Hakkari) 01:03:32 14-08-2025 37,41083 45,67944 5,76 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:00 14-08-2025 39,24611 28,04528 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:24 14-08-2025 39,19694 28,07806 7,01 1,1
Düziçi (Osmaniye) 01:01:33 14-08-2025 37,32556 36,29833 7 2,4
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 01:01:32 14-08-2025 37,2973 36,2588 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:01:22 14-08-2025 39,27306 28,10889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:26 14-08-2025 39,18694 28,14889 7,22 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:26 14-08-2025 39,1647 28,176 16,4 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 00:34:57 15-08-2025 38,4607 37,3498 4,9 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:29 15-08-2025 39,1932 28,1485 17,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:38 15-08-2025 39,35056 28,01722 7 1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:26:39 15-08-2025 39,2423 28,0755 7,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:38 15-08-2025 39,26028 28,04722 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:42 15-08-2025 39,1468 28,1827 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:16 15-08-2025 39,23139 28,07306 7 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:21:16 15-08-2025 39,2115 28,0365 9,8 2,5
Maden (Elazığ) 00:18:26 15-08-2025 38,47611 39,62222 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:08:09 15-08-2025 39,2043 28,0335 11,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:08 15-08-2025 39,23556 28,05889 7 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:40 15-08-2025 39,2487 28,0975 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:39 15-08-2025 39,25278 28,08833 7,25 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:28 14-08-2025 39,25528 28,14306 6,72 2,9
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:28 14-08-2025 39,2463 28,1305 8,2 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:53 14-08-2025 39,1648 28,2028 15,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:51 14-08-2025 39,18472 28,17694 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:48 14-08-2025 39,21972 28,17444 10,04 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:55:46 14-08-2025 39,176 28,0867 8,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:21 14-08-2025 39,22222 28,08333 5,84 2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:54:20 14-08-2025 39,1428 28,0327 12,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:18 14-08-2025 39,21444 28,14111 15,03 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:15 14-08-2025 39,1928 28,1198 11,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:27 14-08-2025 39,20111 28,11028 5,82 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:27 14-08-2025 39,1818 28,0872 9,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:06 14-08-2025 39,20556 28,16639 9,23 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:06 14-08-2025 39,2135 28,1418 13 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:09 14-08-2025 39,22889 28,19028 7,31 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:41:09 14-08-2025 39,1908 28,1765 13,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:22 14-08-2025 39,1625 28,17556 10,27 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:21 14-08-2025 39,153 28,127 10,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:36:37 14-08-2025 39,21472 28,27972 7 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:36 14-08-2025 39,1897 28,2748 11,9 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:42 14-08-2025 39,1667 28,1563 10,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:41 14-08-2025 39,20028 28,19417 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:50 14-08-2025 39,19444 28,19944 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:24 14-08-2025 39,2575 28,0375 8,87 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:30:23 14-08-2025 39,2067 28,0333 19,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:31 14-08-2025 39,20556 28,17028 6,24 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:23 14-08-2025 39,21361 28,07139 6,34 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:24 14-08-2025 39,26056 28,10639 7,98 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:23 14-08-2025 39,2203 28,0947 12,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:15 14-08-2025 39,21667 28,1775 7,07 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:15 14-08-2025 39,1977 28,18 10,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:45 14-08-2025 39,25111 28,10972 10,39 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:19:45 14-08-2025 39,2425 28,057 13,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:46 14-08-2025 39,21361 28,14222 9,77 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:26 14-08-2025 39,21667 28,11944 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:35 14-08-2025 39,21167 28,08167 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:24 14-08-2025 39,25083 28,08694 8,19 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:23 14-08-2025 39,2553 28,0852 14,3 1,8
Sivrice (Elazığ) 23:08:46 14-08-2025 38,46722 39,23556 7 1,5
CEVIZDERE-(ELAZIG) 23:08:45 14-08-2025 38,5033 39,3787 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:12 14-08-2025 39,1975 28,17778 10 1
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 23:07:45 14-08-2025 38,4945 37,2712 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:50 14-08-2025 39,15639 28,21778 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:20 14-08-2025 39,18806 28,18694 7,85 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:57:55 14-08-2025 39,25972 28,10611 8,99 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:57:55 14-08-2025 39,2348 28,13 15,4 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:26 14-08-2025 39,2547 28,0748 11,8 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:25 14-08-2025 39,25361 28,09944 8,69 3,8
Çaygören Barajı - [02.44 km] Sındırgı (Balıkesir) 22:49:33 14-08-2025 39,25806 28,28667 5,76 1,7
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:31 14-08-2025 39,251 28,2467 16,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:04 14-08-2025 39,19528 28,0875 5,15 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:33 14-08-2025 39,20139 28,17083 5,23 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:31 14-08-2025 39,1992 28,1577 16,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:18 14-08-2025 39,20889 28,1675 10,61 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:18 14-08-2025 39,203 28,1655 7,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:40 14-08-2025 39,2325 28,07611 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:32:33 14-08-2025 39,18389 28,16139 5,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:04 14-08-2025 39,21778 28,17056 8,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:17 14-08-2025 39,20806 28,13028 9,96 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:30 14-08-2025 39,17333 28,17528 6,56 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:37 14-08-2025 39,20833 28,12444 5,99 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:17:37 14-08-2025 39,2058 28,1065 7,7 2
Toprakkale (Osmaniye) 22:16:57 14-08-2025 37,05028 36,07889 21,57 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:15:42 14-08-2025 39,21778 28,22611 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:15:41 14-08-2025 39,2092 28,1818 13,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:13:58 14-08-2025 39,25306 28,10944 9,16 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:59 14-08-2025 39,20861 28,02 8,59 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:56 14-08-2025 39,24222 28,05528 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:50 14-08-2025 39,25056 28,12139 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:36 14-08-2025 39,155 28,18167 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:50 14-08-2025 39,19306 28,16222 8,83 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:28 14-08-2025 39,18722 28,12139 6,2 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:06:26 14-08-2025 39,1987 28,0848 17,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:04 14-08-2025 39,22333 28,24361 7,15 1,8
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:04 14-08-2025 39,2292 28,2297 13,3 2
Çaygören Barajı - [02.69 km] Sındırgı (Balıkesir) 22:02:32 14-08-2025 39,25694 28,28917 12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:03 14-08-2025 39,275 28,08639 7,06 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:02 14-08-2025 39,2607 28,0387 14,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:39 14-08-2025 39,26889 28,17222 6,77 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:38 14-08-2025 39,247 28,1763 14,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:49 14-08-2025 39,22139 28,10917 9,04 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:48 14-08-2025 39,2288 28,1457 14 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:54:51 14-08-2025 39,20194 28,15833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:53:15 14-08-2025 39,245 28,06889 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:40 14-08-2025 39,235 28,19361 11,63 1,9
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:52:40 14-08-2025 39,215 28,1947 7,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:27 14-08-2025 39,22333 28,09167 5,12 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:27 14-08-2025 39,2238 28,076 8,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:34 14-08-2025 39,25111 28,15722 6,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:58 14-08-2025 39,27667 28,01306 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:22 14-08-2025 39,25583 28,15111 8,66 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:22 14-08-2025 39,2218 28,1633 7,6 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:37:44 14-08-2025 39,221 28,1308 11,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:37:43 14-08-2025 39,26611 28,15194 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:32:13 14-08-2025 39,15333 28,20222 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:32:13 14-08-2025 39,1578 28,1943 14,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:42 14-08-2025 39,22306 28,14639 7 1,2
Ayrancı (Karaman) 21:28:46 14-08-2025 37,47639 33,70444 6,89 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:21 14-08-2025 39,26944 28,14028 12,57 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:27 14-08-2025 39,27361 28,08694 7,01 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:27 14-08-2025 39,225 28,0907 10,8 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:21:04 14-08-2025 39,2128 28,1528 9,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:03 14-08-2025 39,25222 28,17167 5,94 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:48 14-08-2025 39,1693 28,1305 16,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:43 14-08-2025 39,17861 28,1575 7 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 21:18:42 14-08-2025 39,1508 28,0803 12,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:51 14-08-2025 39,22167 28,16361 13,24 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 21:11:43 14-08-2025 38,08333 38,34417 7 2,9
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:11:42 14-08-2025 38,101 38,3583 5,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:46 14-08-2025 39,20972 28,1925 11,28 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:09 14-08-2025 39,17528 28,18361 7,99 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:09 14-08-2025 39,1835 28,1433 15,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:26 14-08-2025 39,26889 28,10194 8,25 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:26 14-08-2025 39,2137 28,0418 7,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:23 14-08-2025 39,25306 28,17528 7,04 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:22 14-08-2025 39,2155 28,0938 26,9 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:57:47 14-08-2025 38,4425 37,32639 7 2,2
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) 20:57:47 14-08-2025 38,5192 37,3923 4,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:55:08 14-08-2025 39,23667 28,12361 7,48 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:55:08 14-08-2025 39,2285 28,115 11,8 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:36 14-08-2025 39,185 28,1435 14,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:35 14-08-2025 39,21111 28,19861 6,07 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:01 14-08-2025 39,1745 28,1042 13,2 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:46:28 14-08-2025 39,2153 28,1172 16,7 1,5
Darende (Malatya) 20:44:05 14-08-2025 38,5075 37,32083 7 1,6
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 20:44:05 14-08-2025 38,4833 37,3228 5,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:43:28 14-08-2025 39,15528 28,20833 2,64 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:43:28 14-08-2025 39,1562 28,1687 1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:42:41 14-08-2025 39,24028 28,10722 7,97 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:42:41 14-08-2025 39,1412 28,1152 23,6 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:41 14-08-2025 39,2415 28,0328 14,6 1,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 20:40:51 14-08-2025 39,1808 27,9963 18,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:54 14-08-2025 39,19694 28,18 9,13 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:54 14-08-2025 39,1703 28,1667 12,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:04 14-08-2025 39,21028 28,20528 7,76 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:36:04 14-08-2025 39,1595 28,175 13,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:25 14-08-2025 39,24417 27,98611 7 1,8
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 20:35:25 14-08-2025 39,186 27,9068 21 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:46 14-08-2025 39,25278 28,16389 10,8 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:46 14-08-2025 39,233 28,1478 14,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:33 14-08-2025 39,27139 28,13694 7,14 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:33 14-08-2025 39,2237 28,1302 14,3 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:28:28 14-08-2025 39,226 28,0632 7,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:27 14-08-2025 39,20917 28,10917 10,48 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:20 14-08-2025 39,17667 28,17833 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:20 14-08-2025 39,1637 28,1652 13,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:22 14-08-2025 39,17528 28,16917 10,17 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:22 14-08-2025 39,1857 28,1812 8,5 1,4
Sincik (Adıyaman) 20:17:38 14-08-2025 38,10833 38,48139 7 1,3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 20:17:38 14-08-2025 38,127 38,4083 14,4 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:11:30 14-08-2025 39,1447 28,1302 10,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:11:29 14-08-2025 39,18 28,15194 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:47 14-08-2025 39,22222 28,15806 11,4 1,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:08:47 14-08-2025 39,2317 28,2062 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:06 14-08-2025 39,16389 28,15222 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:07:04 14-08-2025 39,18 28,1995 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:00 14-08-2025 39,20278 28,14278 6,24 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:06:00 14-08-2025 39,1947 28,1843 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:11 14-08-2025 39,17083 28,11944 7,1 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:11 14-08-2025 39,201 28,0743 8,6 1,9
Akhisar (Manisa) 20:03:03 14-08-2025 39,20972 27,99889 7 1,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 20:03:03 14-08-2025 39,1795 28,0075 5,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:09 14-08-2025 39,18444 28,15861 7,97 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:08 14-08-2025 39,2062 28,1668 13,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:59:34 14-08-2025 39,15944 28,16111 8,39 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:33 14-08-2025 39,1618 28,161 14,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:57 14-08-2025 39,19806 28,05556 7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:56:54 14-08-2025 39,2245 28,1113 22,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:52:08 14-08-2025 39,20833 28,17361 9,24 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:52:08 14-08-2025 39,1918 28,2297 7,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:22 14-08-2025 39,21028 28,16972 10,54 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:51:21 14-08-2025 39,2025 28,1767 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:40 14-08-2025 39,20806 28,10694 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:40 14-08-2025 39,1933 28,0935 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:58 14-08-2025 39,23333 28,08861 10,19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:56 14-08-2025 39,1725 28,14389 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:02 14-08-2025 39,172 28,1448 8,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:01 14-08-2025 39,17833 28,14639 6,44 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:43:19 14-08-2025 39,23889 28,05361 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:15 14-08-2025 39,16889 28,16306 7,29 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:15 14-08-2025 39,1292 28,108 11,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:26 14-08-2025 39,22833 28,23333 10,95 1,7
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:25 14-08-2025 39,2328 28,2355 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:06 14-08-2025 39,20556 28,16861 7,81 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:35:28 14-08-2025 39,28583 28,04528 7 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:35:27 14-08-2025 39,263 28,0385 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:56 14-08-2025 39,17722 28,18639 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:34:56 14-08-2025 39,1408 28,1912 11,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:04 14-08-2025 39,24222 28,10472 6,89 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:34:02 14-08-2025 39,2435 28,1045 14,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:46 14-08-2025 39,19111 28,12472 7 1,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 19:31:44 14-08-2025 39,0925 28,0888 17,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:17 14-08-2025 39,22139 28,00389 7,01 1,1
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 19:31:15 14-08-2025 39,1922 27,9617 18,4 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:28:29 14-08-2025 39,1248 28,1308 11,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:27 14-08-2025 39,1875 28,13389 6,95 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:48 14-08-2025 39,18389 28,15083 8,21 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:08 14-08-2025 39,23861 28,08611 7,32 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:27:07 14-08-2025 39,2548 28,0543 8,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:23:12 14-08-2025 39,18 28,18806 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:23:12 14-08-2025 39,1683 28,1693 8,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:21 14-08-2025 39,1875 28,15444 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:19:59 14-08-2025 39,24194 28,06972 9,69 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:19:59 14-08-2025 39,2217 28,064 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:45 14-08-2025 39,22528 28,21056 6,78 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:38 14-08-2025 39,1493 28,2332 9,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:36 14-08-2025 39,23194 28,20917 6,89 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:15:42 14-08-2025 39,1688 28,1573 15,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:13:51 14-08-2025 39,19111 28,12694 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:13:50 14-08-2025 39,1682 28,1218 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:46 14-08-2025 39,19056 28,17472 9,58 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:46 14-08-2025 39,1855 28,143 15 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:40 14-08-2025 39,17667 28,13806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:40 14-08-2025 39,19028 28,13694 8,06 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:15 14-08-2025 39,24 28,10194 8,33 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:04:14 14-08-2025 39,235 28,079 7,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:39 14-08-2025 39,24889 28,07972 11 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:02:12 14-08-2025 39,21028 28,13444 6,88 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:11 14-08-2025 39,1925 28,1533 16,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:59:20 14-08-2025 39,24083 28,05917 7,19 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:58:08 14-08-2025 39,25056 28,00417 7 2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:08 14-08-2025 39,2477 28,0113 16,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:57:50 14-08-2025 39,16917 28,15139 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:57:49 14-08-2025 39,1607 28,0955 20,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:56:10 14-08-2025 39,24056 28,10417 7,07 2,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 18:56:10 14-08-2025 39,2507 28,1557 7,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:57 14-08-2025 39,27111 28,07056 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:57 14-08-2025 39,2167 28,0358 12,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:43 14-08-2025 39,10694 28,16 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:49:54 14-08-2025 39,2425 28,15528 10,47 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:49:54 14-08-2025 39,2277 28,1113 10,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:37 14-08-2025 39,24472 28,17139 11,06 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:37 14-08-2025 39,2185 28,1548 10,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:06 14-08-2025 39,25917 28,12 13,41 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:41:06 14-08-2025 39,2263 28,0497 12,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:39:31 14-08-2025 39,26417 28,11944 9,33 1,2
Ege Denizi - [90.82 km] Datça (Muğla) 18:39:03 14-08-2025 36,02917 26,85778 8,72 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:37:24 14-08-2025 39,21833 28,18528 9,6 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:24 14-08-2025 39,1465 28,2043 16,2 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:31:32 14-08-2025 39,2255 28,1095 17,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:30:49 14-08-2025 39,19611 28,2025 8,61 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:49 14-08-2025 39,1827 28,182 12 2,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:12 14-08-2025 39,192 28,2172 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:23 14-08-2025 39,23528 28,08861 5,52 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:51 14-08-2025 39,2522 28,0647 10,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:50 14-08-2025 39,25972 28,10528 12,02 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:03 14-08-2025 39,21139 28,15194 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:26:03 14-08-2025 39,2022 28,1342 5,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:07 14-08-2025 39,19528 28,1 6,38 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:25:07 14-08-2025 39,1883 28,065 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:43 14-08-2025 39,25472 28,12111 8,99 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:24:43 14-08-2025 39,1885 28,1348 15,5 2,3
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:20:26 14-08-2025 39,2548 28,2607 21,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:30 14-08-2025 39,25583 28,12333 13,15 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:19:30 14-08-2025 39,214 28,0108 7,6 1,7
Tut (Adıyaman) 18:18:51 14-08-2025 37,89139 37,90222 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:46 14-08-2025 39,25083 28,06056 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:36 14-08-2025 39,1593 28,1595 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:35 14-08-2025 39,24056 28,19806 13,06 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:41 14-08-2025 39,1918 28,1838 11,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:12:29 14-08-2025 39,18944 28,17583 6,55 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:12:29 14-08-2025 39,1933 28,1962 9,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:23 14-08-2025 39,24833 28,09306 7,23 3,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:07:23 14-08-2025 39,2545 28,057 7,9 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:00 14-08-2025 39,23528 28,08917 6,52 4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:07:00 14-08-2025 39,2378 28,0832 13,7 4,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:04:17 14-08-2025 39,2515 28,1175 4,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:46 14-08-2025 39,19167 28,105 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:46 14-08-2025 39,195 28,1132 7,9 2,5
Hazar Gölü - [02.60 km] Maden (Elazığ) 18:00:07 14-08-2025 38,48417 39,44667 7 2,1
GOLARDI (ELAZIG) 18:00:06 14-08-2025 38,5187 39,4158 8,6 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:59:45 14-08-2025 39,1785 28,1088 15,6 1,9
Fethiye (Muğla) 17:59:21 14-08-2025 36,72389 29,08667 43,73 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:56:25 14-08-2025 39,189 28,1148 10,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:55:06 14-08-2025 39,20222 28,12639 7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 17:55:04 14-08-2025 39,2343 28,1763 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:26 14-08-2025 39,21778 28,10917 5,47 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:25 14-08-2025 39,2098 28,0965 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:52:07 14-08-2025 39,15778 28,155 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:52:07 14-08-2025 39,1768 28,1212 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:03 14-08-2025 39,20944 28,11667 6,94 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:03 14-08-2025 39,1822 28,127 8,1 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:24 14-08-2025 39,229 28,0337 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:47:01 14-08-2025 39,20778 28,12222 5,83 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:47:01 14-08-2025 39,2018 28,1027 8,3 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:42:19 14-08-2025 39,22778 28,0525 7 1,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 17:42:19 14-08-2025 39,198 27,9563 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:39:39 14-08-2025 39,26722 28,12917 16,7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:39:38 14-08-2025 39,2335 28,1222 8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:36:30 14-08-2025 39,22806 28,00083 7 1,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 17:36:29 14-08-2025 39,2075 27,949 7,9 1,5
TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) 17:36:28 14-08-2025 36,0493 35,9803 13 1,9
Kulu (Konya) 17:33:22 14-08-2025 38,92694 32,94611 6,95 1,9
CELEP-KULU (KONYA) 17:33:21 14-08-2025 38,9165 32,9333 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:31:35 14-08-2025 39,18861 28,07389 7 1,5
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 17:31:34 14-08-2025 39,11 28,0417 21,1 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:26 14-08-2025 39,1868 28,0963 4,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:25:25 14-08-2025 39,20278 28,16861 10,66 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:23:21 14-08-2025 39,25278 28,10083 7,01 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:01 14-08-2025 39,1913 28,0307 21,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:00 14-08-2025 39,22639 28,07639 8,43 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:00 14-08-2025 39,2062 28,0655 13 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:51 14-08-2025 39,21028 28,15944 7 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:14:51 14-08-2025 39,2 28,1665 16,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:13:00 14-08-2025 39,09028 28,18222 7,21 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:12:58 14-08-2025 39,1797 28,1468 12,6 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 17:11:52 14-08-2025 39,1787 28,0482 9,6 1,3
Simav (Kütahya) 17:09:56 14-08-2025 39,25944 28,99139 7 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:05:20 14-08-2025 39,1038 28,248 13,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:05:19 14-08-2025 39,14389 28,25833 7 1,1
SABANLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 17:00:01 14-08-2025 39,6402 28,5073 4,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:08 14-08-2025 39,25278 28,26917 11,9 3,2
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:08 14-08-2025 39,262 28,2707 8,8 3,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:57:05 14-08-2025 39,1355 28,1815 13,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:57:04 14-08-2025 39,21667 28,15361 4,75 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:53:58 14-08-2025 39,1825 28,21 16,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:52:03 14-08-2025 39,2575 28,09361 7 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:52:03 14-08-2025 39,2188 28,04 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:49:44 14-08-2025 39,19028 28,10917 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:49:44 14-08-2025 39,1382 28,1383 9,9 2,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:43:13 14-08-2025 39,2342 28,9323 4,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:41:58 14-08-2025 39,255 28,15694 10,71 1,3
Kovancılar (Elazığ) 16:40:41 14-08-2025 38,74806 39,93528 17,98 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:13 14-08-2025 39,23556 28,11722 7 1,5
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:13 14-08-2025 39,2455 28,197 4,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:12 14-08-2025 39,24444 28,09972 8,29 1,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:12 14-08-2025 39,2767 28,0393 8,2 2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 16:33:06 14-08-2025 39,1863 28,0092 11,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:32:30 14-08-2025 39,19361 28,17083 10,47 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:29 14-08-2025 39,222 28,151 17,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:40 14-08-2025 39,1925 28,12306 4,45 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:39 14-08-2025 39,1882 28,147 14,5 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:24 14-08-2025 39,1783 28,0887 8,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:23 14-08-2025 39,19111 28,09139 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:24 14-08-2025 39,19944 28,10583 5,29 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:23 14-08-2025 39,2057 28,0908 8,5 1,4
Battalgazi (Malatya) 16:21:52 14-08-2025 38,26389 38,51861 10,64 2
YAYGIN (MALATYA) 16:21:51 14-08-2025 38,2833 38,5088 15,3 1,8
ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) 16:17:56 14-08-2025 39,2223 27,8447 17,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:25 14-08-2025 39,24694 28,12528 13,24 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:26 14-08-2025 39,20944 28,11028 5,03 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:13:26 14-08-2025 39,1788 28,093 8,1 1,7
Saray (Van) 16:13:08 14-08-2025 38,68889 44,11861 7,36 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:20 14-08-2025 39,124 28,1642 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:18 14-08-2025 39,18528 28,14833 7,05 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:08 14-08-2025 39,21222 28,11944 5,44 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:08 14-08-2025 39,1872 28,1167 8,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:23 14-08-2025 39,22472 28,16056 8,11 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:23 14-08-2025 39,189 28,1605 15 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:48 14-08-2025 39,1905 28,1845 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:47 14-08-2025 39,18472 28,15889 8,67 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:26 14-08-2025 39,2425 28,21833 6,41 1,7
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:26 14-08-2025 39,221 28,2248 16,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:50 14-08-2025 39,20083 28,09944 7,12 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:01:50 14-08-2025 39,2067 28,1082 7,6 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:59:36 14-08-2025 39,1848 28,1943 5 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:57:59 14-08-2025 39,1807 28,1907 15,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:57:58 14-08-2025 39,2225 28,15222 12,13 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:56:37 14-08-2025 39,23333 28,09139 7,29 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:59 14-08-2025 39,20056 28,14333 9,5 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:54:59 14-08-2025 39,1747 28,1278 11,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:15 14-08-2025 39,19083 28,18444 11,33 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:16 14-08-2025 39,0915 28,1458 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:14 14-08-2025 39,15139 28,19306 11,36 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:51:25 14-08-2025 39,26111 28,13806 9,01 2,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:51:25 14-08-2025 39,2525 28,1072 8,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:41 14-08-2025 39,25528 28,04417 7 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:41 14-08-2025 39,2282 28,0472 12,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:02 14-08-2025 39,19778 28,14778 8,37 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:02 14-08-2025 39,224 28,1258 4,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:54 14-08-2025 39,22389 28,255 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:44:28 14-08-2025 39,1828 28,1458 1,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:42 14-08-2025 39,22667 28,12222 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:41:42 14-08-2025 39,1965 28,1285 20,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:36 14-08-2025 39,22111 27,99972 7 3,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:35 14-08-2025 39,2122 27,989 2,4 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:38:36 14-08-2025 39,17167 28,15028 5,98 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:38:36 14-08-2025 39,1482 28,1475 12,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:16 14-08-2025 39,22083 28,06722 7 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 15:32:16 14-08-2025 39,1808 28,0398 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:32 14-08-2025 39,2 28,13917 6,12 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:30:32 14-08-2025 39,1887 28,1222 13,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 15:24:36 14-08-2025 39,16806 28,14306 9,27 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:24:36 14-08-2025 39,1542 28,1785 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:12 14-08-2025 39,1625 28,15083 7,25 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:12 14-08-2025 39,1585 28,1385 5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:19 14-08-2025 39,24389 28,06361 8,09 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:16 14-08-2025 39,17583 28,15472 7,23 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:13:16 14-08-2025 39,1645 28,1267 5,4 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:55 14-08-2025 39,22222 28,16333 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:55 14-08-2025 39,2007 28,184 8,3 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:39 14-08-2025 39,1442 28,1392 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:46 14-08-2025 39,23944 28,01 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:46 14-08-2025 39,25639 27,99333 7 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 15:09:46 14-08-2025 39,2403 27,9538 9,1 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:46 14-08-2025 39,0992 28,1937 22,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:45 14-08-2025 39,2075 28,19667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:30 14-08-2025 39,19056 28,19611 12,32 1,3
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:28 14-08-2025 39,2255 28,2242 14,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:05 14-08-2025 39,24639 28,205 7 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:03:05 14-08-2025 39,231 28,2028 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:01:06 14-08-2025 39,22083 28,15583 11,17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:35 14-08-2025 39,21417 28,08528 7,19 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 15:00:35 14-08-2025 39,1593 28,0562 9,5 1,6
Kırkağaç (Manisa) 14:59:20 14-08-2025 39,10333 27,82361 6,78 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:52 14-08-2025 39,18972 28,08694 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:52 14-08-2025 39,25139 28,07028 7,03 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:51:52 14-08-2025 39,2185 28,0468 12,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:48:05 14-08-2025 39,24444 28,07444 10,36 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:48:05 14-08-2025 39,2347 28,0165 6,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:47:20 14-08-2025 39,24056 28,04111 7 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:42:15 14-08-2025 39,227 28,1183 14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:51 14-08-2025 39,2 28,16694 11,04 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:37:51 14-08-2025 39,2102 28,1675 11,9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:58 14-08-2025 39,23528 28,11306 12,06 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:05 14-08-2025 39,2218 28,217 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:04 14-08-2025 39,22583 28,28667 6,72 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:48 14-08-2025 39,19194 28,20083 3,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:06 14-08-2025 39,21917 28,09306 8,01 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:30:06 14-08-2025 39,1952 28,0603 3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:39 14-08-2025 39,25333 28,15889 5,95 2,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:26:39 14-08-2025 39,2347 28,1533 8,2 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:24:11 14-08-2025 39,1832 28,1152 10,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:10 14-08-2025 39,20306 28,15 11,71 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:35 14-08-2025 39,21583 28,185 12,8 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:35 14-08-2025 39,1952 28,129 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:28 14-08-2025 39,20611 28,13167 7,72 1,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 14:22:28 14-08-2025 39,1107 28,1058 20,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:06 14-08-2025 39,28472 27,98472 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:44 14-08-2025 39,20639 28,05528 7 1,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 14:18:44 14-08-2025 39,1885 27,992 4,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:39 14-08-2025 39,19417 28,11778 5,04 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:39 14-08-2025 39,214 28,1703 5,1 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:49 14-08-2025 39,1092 28,1878 11,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:47 14-08-2025 39,18806 28,12056 7,17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:34 14-08-2025 39,25944 28,07972 10,77 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:44 14-08-2025 39,26028 28,07139 7 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:44 14-08-2025 39,2485 28,0012 13,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:11 14-08-2025 39,20444 28,15833 10,68 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:38 14-08-2025 39,23667 28,13972 5,87 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:07:38 14-08-2025 39,2153 28,1112 7,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:14 14-08-2025 39,20417 28,18333 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:07:14 14-08-2025 39,1778 28,1478 8,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:44 14-08-2025 39,11722 28,20944 6,79 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:22 14-08-2025 39,18944 28,12417 2,12 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:50:48 14-08-2025 39,17139 28,14472 7,02 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:45:42 14-08-2025 39,21889 28,16083 12,57 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:45:42 14-08-2025 39,2122 28,1313 14,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:44:21 14-08-2025 39,21 28,17417 11,05 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:44:21 14-08-2025 39,1738 28,1578 15,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:05 14-08-2025 39,30833 28,12639 8,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:11 14-08-2025 39,22806 28,12694 7,77 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:10 14-08-2025 39,2525 28,1713 5,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:46 14-08-2025 39,15972 28,18694 9,76 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:36:46 14-08-2025 39,1668 28,1568 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:06 14-08-2025 39,23444 28,11778 9,53 1,2
KAYACIK-GORDES (MANISA) 13:31:19 14-08-2025 38,9015 28,1657 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:16 14-08-2025 39,21972 28,15167 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:30:15 14-08-2025 39,1878 28,2298 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:53 14-08-2025 39,18944 28,16833 4,49 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:30 14-08-2025 39,1903 28,1755 9,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:29 14-08-2025 39,20694 28,19 7,11 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:26 14-08-2025 39,24417 28,07306 11,49 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:20:25 14-08-2025 39,24 28,0615 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:43 14-08-2025 39,17361 28,26194 12,91 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:19:43 14-08-2025 39,1368 28,2738 16,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:13:37 14-08-2025 39,18028 28,21333 11,69 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:13:37 14-08-2025 39,1783 28,1983 13,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:37 14-08-2025 39,22778 28,05778 6,98 1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:10:29 14-08-2025 39,2428 28,0065 5,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:21 14-08-2025 39,25556 28,01694 7 2,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:21 14-08-2025 39,2362 28,013 15 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:26 14-08-2025 39,18806 28,14722 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:29 14-08-2025 39,21278 28,15444 9,85 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:28 14-08-2025 39,1965 28,1217 7,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:52 14-08-2025 39,21694 28,19028 6,34 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:51 14-08-2025 39,18 28,1522 12,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:59 14-08-2025 39,20306 28,155 7,04 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:59 14-08-2025 39,1927 28,1213 13,1 2,8
Tavşanlı (Kütahya) 13:00:59 14-08-2025 39,68694 29,46083 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:56:57 14-08-2025 39,47139 28,18944 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:32 14-08-2025 39,22 28,08694 10,54 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:31 14-08-2025 39,2308 28,045 10,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:30 14-08-2025 39,26833 28,10083 10,6 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:28 14-08-2025 39,2452 28,0288 22,5 1,1
Akhisar (Manisa) 12:49:27 14-08-2025 39,10722 28,09667 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:47:06 14-08-2025 39,20056 28,11806 6,41 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:06 14-08-2025 39,1865 28,1002 5,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:52 14-08-2025 39,20194 28,14417 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:51 14-08-2025 39,19 28,1127 8,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:32 14-08-2025 39,23861 28,09472 11,73 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:32 14-08-2025 39,2392 28,0812 7,6 1,4
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 12:39:24 14-08-2025 38,1048 38,4713 7,6 1,8
Sincik (Adıyaman) 12:39:23 14-08-2025 38,10944 38,45361 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:39:07 14-08-2025 39,24139 28,10722 11,15 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:36:50 14-08-2025 39,1848 28,1215 4,4 2,7
12:36:49 14-08-2025 39,185 28,1225 6,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:36:07 14-08-2025 39,18833 28,13583 5,78 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:50 14-08-2025 39,2 28,16306 6,38 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:34:50 14-08-2025 39,2035 28,1542 4,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:32:37 14-08-2025 39,23917 28,07056 9,64 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:09 14-08-2025 39,22333 28,16194 6,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:34 14-08-2025 39,22667 28,11444 6,96 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:24:33 14-08-2025 39,2215 28,0973 5 3,3
Nurdağı (Gaziantep) 12:23:51 14-08-2025 37,23667 37,01361 7 3,3
ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 12:23:50 14-08-2025 37,2073 37,018 6,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:11 14-08-2025 39,18722 28,17722 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:11 14-08-2025 39,1965 28,1492 8,4 2,3
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 12:21:43 14-08-2025 39,4197 37,2628 6,1 2,5
Akhisar (Manisa) 12:15:52 14-08-2025 39,16861 28,00444 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:06 14-08-2025 39,18111 28,12083 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:06 14-08-2025 39,1655 28,0983 11,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:17 14-08-2025 39,25806 28,13028 12,79 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:16 14-08-2025 39,2417 28,0118 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:18 14-08-2025 39,25667 28,17528 12,35 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:18 14-08-2025 39,237 28,0712 6,5 1,6
Eşme (Uşak) 12:09:23 14-08-2025 38,50028 29,12111 7 1,3
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 12:07:55 14-08-2025 38,9922 28,0982 12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:06:50 14-08-2025 39,25694 28,05 7 2,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:06:50 14-08-2025 39,2495 28,0493 9,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:22 14-08-2025 39,27583 28,11611 8,37 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:01:09 14-08-2025 39,24722 28,06806 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:58:45 14-08-2025 39,21472 28,20167 13,74 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:56:53 14-08-2025 39,19861 28,18028 11,15 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:56:53 14-08-2025 39,1818 28,1407 10,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:17 14-08-2025 39,17722 28,15306 7 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:17 14-08-2025 39,119 28,1385 15,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:47 14-08-2025 39,20694 28,18056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:04 14-08-2025 39,22194 28,23639 6,02 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:04 14-08-2025 39,1803 28,2355 20,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:30 14-08-2025 39,28528 28,075 7 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:47:13 14-08-2025 39,2375 28,0182 10,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:12 14-08-2025 39,25417 28,02 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:35 14-08-2025 39,2275 27,99111 7 2,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 11:43:35 14-08-2025 39,205 27,9713 12,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:41:42 14-08-2025 39,22611 28,23556 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:23 14-08-2025 39,22833 28,11667 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:57 14-08-2025 39,21806 28,15139 12,76 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:15 14-08-2025 39,22667 28,20222 7,7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:15 14-08-2025 39,2075 28,1765 8,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:32:44 14-08-2025 39,24722 28,19056 4,32 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:17 14-08-2025 39,26278 28,12306 6,95 2,7
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:17 14-08-2025 39,2712 28,092 3,4 2,5
Kale (Malatya) 11:28:22 14-08-2025 38,37194 38,73694 11,14 2,6
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 11:28:21 14-08-2025 38,3632 38,7313 1,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:17 14-08-2025 39,22 28,21861 4,74 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:22 14-08-2025 39,25611 28,10611 6,14 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:22 14-08-2025 39,2232 28,0955 8,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:09 14-08-2025 39,24222 28,05889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:01 14-08-2025 39,25667 28,11917 9,55 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:35 14-08-2025 39,18806 28,21861 9,32 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:44 14-08-2025 39,21722 28,15778 6,79 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:19:44 14-08-2025 39,205 28,1758 5,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:58 14-08-2025 39,20194 28,2375 10 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:18:57 14-08-2025 39,2022 28,2422 8,3 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:17:32 14-08-2025 39,1933 28,1428 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:31 14-08-2025 39,23139 28,13833 7,01 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:15 14-08-2025 39,23444 28,05333 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:46 14-08-2025 39,2007 28,0783 9,6 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:10:15 14-08-2025 39,16 28,2143 15,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:08:23 14-08-2025 39,17583 28,13722 9,29 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:22 14-08-2025 39,20806 28,26056 4,66 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:07:22 14-08-2025 39,2098 28,2093 9,9 1,2
AKDENIZ 11:04:46 14-08-2025 35,6568 31,7607 5 2,7
Akdeniz - [91.32 km] Gazipaşa (Antalya) 11:04:44 14-08-2025 35,57361 31,71972 19,55 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:04:14 14-08-2025 39,18667 28,18417 10,11 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:04:14 14-08-2025 39,166 28,1473 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:39 14-08-2025 39,19 28,08333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:47 14-08-2025 39,22139 28,01806 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:58:37 14-08-2025 39,23833 28,0675 7,15 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:58:37 14-08-2025 39,1892 28,0377 10,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:11 14-08-2025 39,2125 28,17833 10,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:04 14-08-2025 39,2175 28,15972 4,76 1,5
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:03 14-08-2025 39,2175 28,2902 14,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:23 14-08-2025 39,25444 28,06806 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:04 14-08-2025 39,24389 28,16306 6,32 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:52:04 14-08-2025 39,2052 28,1638 4,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:45 14-08-2025 39,30556 28,02056 7 1,3
Doğanyol (Malatya) 10:51:22 14-08-2025 38,27083 39,13056 7,04 2,3
AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) 10:51:21 14-08-2025 38,3195 39,1145 1,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:21 14-08-2025 39,18889 28,16 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:44 14-08-2025 39,26222 28,09667 8,62 2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:44 14-08-2025 39,2885 28,1325 5,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:31 14-08-2025 39,26889 28,08417 7,22 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:47 14-08-2025 39,18583 28,26972 10,48 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:46 14-08-2025 39,1982 28,2007 24,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:32:46 14-08-2025 39,20694 28,10583 5,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:11 14-08-2025 39,22583 28,07611 7,11 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:11 14-08-2025 39,2092 28,006 5,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:28:41 14-08-2025 39,23944 28,17389 7 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:28:41 14-08-2025 39,2285 28,1867 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:26:17 14-08-2025 39,20583 28,15917 10,38 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:26:17 14-08-2025 39,1917 28,1638 10,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:57 14-08-2025 39,18194 28,17583 9,98 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:57 14-08-2025 39,143 28,158 19,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:23:57 14-08-2025 39,27139 28,11583 7,03 1,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:23:57 14-08-2025 39,2685 28,1078 7,7 1,8
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 10:21:41 14-08-2025 39,0835 28,0325 16,9 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:20:30 14-08-2025 39,1523 28,2397 17,3 1,2
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:58 14-08-2025 39,1603 28,3927 4 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:16:03 14-08-2025 39,23417 28,12333 3,98 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:16:03 14-08-2025 39,1988 28,116 5,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:04 14-08-2025 39,21806 28,08417 12,56 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:13:04 14-08-2025 39,2285 28,0772 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:10:42 14-08-2025 39,21056 28,12667 7,24 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:10:42 14-08-2025 39,1853 28,1237 9,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:12 14-08-2025 39,22972 28,00667 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:07:12 14-08-2025 39,215 28,0023 12,6 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:03:09 14-08-2025 39,1088 28,2495 5,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:03:07 14-08-2025 39,16722 28,19306 8,83 1,3
Hazar Gölü - [03.09 km] Merkez (Elazığ) 10:01:51 14-08-2025 38,51833 39,43472 1,12 1,5
GOZEBASI (ELAZIG) 10:01:51 14-08-2025 38,519 39,2515 7,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:35 14-08-2025 39,23889 28,05972 6,74 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:55:34 14-08-2025 39,2197 28,0377 19,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:18 14-08-2025 39,18583 28,19056 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:51:21 14-08-2025 39,25056 28,10639 7 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:51:20 14-08-2025 39,1817 28,0498 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:58 14-08-2025 39,20778 28,18972 10,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:48:11 14-08-2025 39,21833 28,13861 10,03 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:48:11 14-08-2025 39,2128 28,1748 5 1,7
Merkez (Bitlis) 09:44:02 14-08-2025 38,46056 42,06139 13,32 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:44:01 14-08-2025 39,23917 28,14278 10,92 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:01 14-08-2025 39,2378 28,062 14,5 1,4
Toprakkale (Osmaniye) 09:43:19 14-08-2025 37,04889 36,15611 12,81 2,7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 09:43:18 14-08-2025 37,0193 36,1035 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:06 14-08-2025 39,23333 28,05389 8,81 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:42:06 14-08-2025 39,2042 28,024 14,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:40:28 14-08-2025 39,21417 28,19556 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:40:27 14-08-2025 39,2062 28,1932 10,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:40:01 14-08-2025 39,25028 28,11694 9,34 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:40:01 14-08-2025 39,226 28,0827 7,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:38:13 14-08-2025 39,17583 28,15972 5,86 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:38:13 14-08-2025 39,1408 28,1628 21,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:13 14-08-2025 39,22 28,08528 7,13 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 09:37:13 14-08-2025 39,1322 28,072 21,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:25 14-08-2025 39,20778 28,18083 11,28 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:37 14-08-2025 39,21083 28,16417 10,94 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:29 14-08-2025 39,16667 28,18306 8,27 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:43 14-08-2025 39,131 28,1592 19,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:41 14-08-2025 39,17361 28,17056 12,45 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 09:24:53 14-08-2025 39,0172 28,0422 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:23:59 14-08-2025 39,23139 28,23139 8,16 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:59 14-08-2025 39,1888 28,2122 8,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:23:31 14-08-2025 39,26528 28,10056 6,32 2,3
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:31 14-08-2025 39,25 28,1168 7,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:15 14-08-2025 39,14833 28,27028 7 2,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:15 14-08-2025 39,1107 28,3117 16,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:55 14-08-2025 39,11583 28,15 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:28 14-08-2025 39,23611 28,1575 7,37 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:28 14-08-2025 39,1627 28,0872 20,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:14 14-08-2025 39,26167 28,25972 7 2,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:13 14-08-2025 39,2355 28,2705 11,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:26 14-08-2025 39,18083 28,11889 5,2 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:16:35 14-08-2025 39,0907 28,2795 13,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:16:34 14-08-2025 39,12528 28,29111 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:07 14-08-2025 39,14083 28,245 6,96 2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 09:15:07 14-08-2025 39,0792 28,2418 16,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:30 14-08-2025 39,14889 28,26917 10,15 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:29 14-08-2025 39,1307 28,2618 8,5 3,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:18 14-08-2025 39,1202 28,2502 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:17 14-08-2025 39,19389 28,26944 10,35 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:19 14-08-2025 39,22444 28,14333 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:53 14-08-2025 39,21944 28,1875 7,94 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:31 14-08-2025 39,22444 28,15472 8,89 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:31 14-08-2025 39,2187 28,1453 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:49 14-08-2025 39,24167 28,10361 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:03:33 14-08-2025 39,20861 28,07194 7,02 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:10 14-08-2025 39,25806 28,15778 7,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:00:43 14-08-2025 39,15028 28,08667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:01 14-08-2025 39,16889 28,08806 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:33 14-08-2025 39,24972 28,15972 14,08 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:51 14-08-2025 39,27056 28,11833 8,32 1,2
Sarıkamış (Kars) 08:53:44 14-08-2025 40,00472 42,60583 7,26 2
KOZAN-SARIKAMIS (KARS) 08:53:43 14-08-2025 39,9875 42,5667 8,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:35 14-08-2025 39,25111 28,25917 4,95 2,4
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:34 14-08-2025 39,2432 28,2172 10,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:05 14-08-2025 39,22139 28,02278 7,55 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:04 14-08-2025 39,2073 28,0095 13,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:26 14-08-2025 39,15722 28,16 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:48:24 14-08-2025 39,211 28,0037 21,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:21 14-08-2025 39,13611 28,43889 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:35 14-08-2025 39,24556 28,06 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:33 14-08-2025 39,20333 28,10806 6,01 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:45:32 14-08-2025 39,1925 28,084 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:39 14-08-2025 39,22833 28,12583 10,69 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:38 14-08-2025 39,2397 28,0923 5,4 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:24 14-08-2025 39,2073 28,0683 5,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:12 14-08-2025 39,26111 28,08389 7,58 2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:11 14-08-2025 39,2465 28,061 9,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:31 14-08-2025 39,24444 28,26833 7,01 1,7
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:30 14-08-2025 39,2428 28,2557 23 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:57 14-08-2025 39,16472 28,19583 8,6 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:57 14-08-2025 39,1465 28,1523 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:23 14-08-2025 39,17361 28,19417 6,76 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:45 14-08-2025 39,21972 28,25194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:59 14-08-2025 39,23722 28,12778 7 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:58 14-08-2025 39,2313 28,099 14,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:14 14-08-2025 39,18972 28,23333 8,36 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:13 14-08-2025 39,1807 28,234 13,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:22:18 14-08-2025 39,25 28,26694 7 2,1
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:22:17 14-08-2025 39,259 28,2358 13,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:30 14-08-2025 39,17556 28,21417 7,67 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:14 14-08-2025 39,25944 28,25333 7 3
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:13 14-08-2025 39,2493 28,252 7,8 3,4
Ege Denizi - [08.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:13:41 14-08-2025 39,61111 26,08556 7,74 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:20 14-08-2025 39,20694 28,21806 9,45 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:19 14-08-2025 39,2138 28,1533 8,1 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:10:45 14-08-2025 39,1997 28,1138 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:09:08 14-08-2025 39,20306 28,155 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:09:07 14-08-2025 39,1815 28,153 12,6 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:06 14-08-2025 39,211 28,0615 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:05 14-08-2025 39,24083 28,06694 10,03 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:47 14-08-2025 39,24917 28,19083 6,03 2,2
Kulu (Konya) 08:06:39 14-08-2025 38,99694 32,99278 9,12 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:14 14-08-2025 39,20306 28,1875 9,72 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:14 14-08-2025 39,1928 28,1785 7,9 2,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 08:04:26 14-08-2025 39,1238 28,0828 23,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:02:29 14-08-2025 39,22694 28,08361 6,09 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:02:28 14-08-2025 39,199 28,0438 11,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:37 14-08-2025 39,18611 28,16861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:58:39 14-08-2025 39,21583 28,15972 8,51 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:58:38 14-08-2025 39,1962 28,1548 13,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:12 14-08-2025 39,20889 28,15111 7,02 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:12 14-08-2025 39,168 28,1212 12,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:39 14-08-2025 39,22556 28,04694 6,99 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:52:37 14-08-2025 39,241 28,1068 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:23 14-08-2025 39,21139 28,14778 6,98 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:51:22 14-08-2025 39,218 28,2017 8 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:49:46 14-08-2025 39,2072 28,2228 13,1 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:30 14-08-2025 39,185 28,0288 24,2 0,9
KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 07:46:48 14-08-2025 37,0802 36,987 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:44 14-08-2025 39,18417 28,18972 7,01 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:46:44 14-08-2025 39,175 28,1498 9,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:16 14-08-2025 39,20833 28,21861 6,96 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:39:15 14-08-2025 39,1768 28,2235 27,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:16 14-08-2025 39,21056 28,09361 6,99 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:38:16 14-08-2025 39,2162 28,0603 11,8 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:58 14-08-2025 39,0857 28,1842 20,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:27 14-08-2025 39,18639 28,15583 7,01 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:26 14-08-2025 39,1802 28,1553 9,3 3,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:30:40 14-08-2025 39,1942 28,0965 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:10 14-08-2025 39,28889 28,46083 7,11 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 07:27:38 14-08-2025 37,98944 36,33083 7,01 1,8
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:27:37 14-08-2025 37,9762 36,4013 16,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:19 14-08-2025 39,2 28,08444 9,5 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:25:19 14-08-2025 39,2132 28,0617 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:58 14-08-2025 39,20194 28,10444 9,68 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:22:01 14-08-2025 39,22417 28,02444 10,4 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:22:00 14-08-2025 39,227 28,0235 10,3 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:20:58 14-08-2025 39,2008 28,1402 13,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:57 14-08-2025 39,23028 28,16861 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:18 14-08-2025 39,17333 28,18694 10 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:20:18 14-08-2025 39,1393 28,1215 16,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:14:57 14-08-2025 39,26056 28,09889 7 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:14:57 14-08-2025 39,2363 28,1013 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:14:13 14-08-2025 39,20417 28,17639 5,44 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:14:12 14-08-2025 39,207 28,2097 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:05 14-08-2025 39,19278 28,2075 7,28 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:09:49 14-08-2025 39,26 28,07833 10,84 1,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:47 14-08-2025 39,2445 28,2192 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:39 14-08-2025 39,24111 28,05833 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:39 14-08-2025 39,2042 28,0772 21,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:08 14-08-2025 39,15556 28,13722 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:09 14-08-2025 39,26222 28,06833 12,66 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:44 14-08-2025 39,24139 28,11917 7,09 1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 06:54:31 14-08-2025 39,1602 28,0608 13,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:45 14-08-2025 39,24472 28,0675 6,97 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:53:45 14-08-2025 39,2167 28,0513 7,6 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:08 14-08-2025 39,1993 28,13 13,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:59 14-08-2025 39,22361 28,00417 6,92 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:58 14-08-2025 39,2195 28,0293 19,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:19 14-08-2025 39,16167 28,13722 6,99 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:18 14-08-2025 39,1382 28,1547 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:18 14-08-2025 39,2075 28,07861 6,98 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:46:17 14-08-2025 39,2092 28,0732 12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:40 14-08-2025 39,19972 28,15306 7,5 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:39 14-08-2025 39,1892 28,1258 5,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:49 14-08-2025 39,24722 28,02111 6,94 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:53 14-08-2025 39,21722 28,12444 7,02 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:32:52 14-08-2025 39,1608 28,0923 19,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:24 14-08-2025 39,21583 28,12639 7,02 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:31:23 14-08-2025 39,2162 28,1157 18,3 1,5
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 06:30:16 14-08-2025 38,4813 37,3282 5,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:49 14-08-2025 39,23528 28,19 6,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:48 14-08-2025 39,2175 28,15333 9,31 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:48 14-08-2025 39,2072 28,1365 10 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:19 14-08-2025 39,1875 28,17472 7,75 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:19 14-08-2025 39,1485 28,1717 12,3 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:24:23 14-08-2025 39,1903 28,1432 13,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:24:22 14-08-2025 39,20278 28,18056 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:25 14-08-2025 39,25139 28,12361 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:38 14-08-2025 39,23194 27,99306 5,39 1,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:21:37 14-08-2025 39,273 28,0365 9 1,9
Ulaş (Sivas) 06:20:10 14-08-2025 39,42472 37,29222 7 1,4
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 06:20:10 14-08-2025 39,4248 37,2678 8,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:07 14-08-2025 39,17667 28,2475 7,68 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:00 14-08-2025 39,23389 28,17917 12,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:00 14-08-2025 39,15889 28,10278 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:41 14-08-2025 39,15361 28,15194 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:59 14-08-2025 39,20722 28,28667 6,2 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:59 14-08-2025 39,2052 28,2455 13,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:12:24 14-08-2025 39,16167 28,15306 6,35 1,1
Gördes (Manisa) 06:10:00 14-08-2025 39,08556 28,18833 7,01 1,2
Kadışehri (Yozgat) 06:09:08 14-08-2025 39,95444 35,9375 8 1,2
Gördes (Manisa) 06:07:28 14-08-2025 39,08083 28,22222 7 0,9
Ege Denizi - [04.60 km] Karaburun (İzmir) 06:06:59 14-08-2025 38,68417 26,3675 6,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:49 14-08-2025 39,19972 28,10222 8,17 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:26 14-08-2025 39,16972 28,20944 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:06 14-08-2025 39,22056 28,15389 9,74 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:03:05 14-08-2025 39,2003 28,152 12,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:26 14-08-2025 39,21083 28,14528 9,65 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:25 14-08-2025 39,1638 28,124 8,9 1,3
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 06:00:08 14-08-2025 39,034 28,2262 24,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:06 14-08-2025 39,21694 28,1975 7,36 1,2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 05:56:06 14-08-2025 39,1062 28,1177 16,8 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:55:30 14-08-2025 39,131 28,0583 25,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:46 14-08-2025 39,21139 28,06722 7,5 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:53:46 14-08-2025 39,2147 28,0905 10,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:43 14-08-2025 39,17611 28,15861 6,99 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:31 14-08-2025 39,1275 28,1652 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:43:30 14-08-2025 39,18528 28,23639 7,64 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:21 14-08-2025 39,20944 28,15889 9,89 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:20 14-08-2025 39,219 28,1332 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:42 14-08-2025 39,2175 28,05639 6,99 1
EGE DENIZI 05:40:24 14-08-2025 35,782 25,5102 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:05 14-08-2025 39,20389 28,1725 10,38 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:39:04 14-08-2025 39,1995 28,1378 14,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:38 14-08-2025 39,23139 28,01278 7,01 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:37 14-08-2025 39,2137 28,0167 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:19 14-08-2025 39,21472 28,16222 7,01 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:33:19 14-08-2025 39,1785 28,1647 8,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:40 14-08-2025 39,21361 28,005 7,03 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:43 14-08-2025 39,17472 28,19417 7,22 2,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:42 14-08-2025 39,127 28,3038 15 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:16 14-08-2025 39,17278 28,17444 10,1 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:16 14-08-2025 39,1405 28,2077 16,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:01 14-08-2025 39,21917 28,11 8,36 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:01 14-08-2025 39,1962 28,1007 11,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:25:21 14-08-2025 39,25083 28,09056 8,1 1,5
CICEKLI-GORDES (MANISA) 05:25:18 14-08-2025 39,076 28,1987 22,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:42 14-08-2025 39,20917 28,14806 8,7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:23:41 14-08-2025 39,1857 28,1803 8,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:07 14-08-2025 39,23139 28,19083 7,02 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:07 14-08-2025 39,1602 28,2142 16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:29 14-08-2025 39,245 28,1875 8,09 1,1
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 05:17:04 14-08-2025 39,029 28,0637 14,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:03 14-08-2025 39,25417 28,08778 9,84 1,2
Serinhisar (Denizli) 05:15:02 14-08-2025 37,65778 29,38722 7,66 2
KARACAY-HONAZ (DENIZLI) 05:15:01 14-08-2025 37,6478 29,4193 4,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:34 14-08-2025 39,23889 28,09417 7,69 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:34 14-08-2025 39,2387 28,0867 6,9 2,2
Ulaş (Sivas) 05:12:53 14-08-2025 39,43389 37,30528 11,23 2,6
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 05:12:52 14-08-2025 39,4247 37,2583 5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:04 14-08-2025 39,20167 28,11972 9,64 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:04 14-08-2025 39,1925 28,112 8,4 2,1
Ulaş (Sivas) 05:11:36 14-08-2025 39,41667 37,32806 12,86 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:24 14-08-2025 39,17 28,15167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:59 14-08-2025 39,23417 28,01722 6,98 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:56 14-08-2025 39,20472 28,18667 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:34 14-08-2025 39,19083 28,16861 9,81 1,2
Kozan (Adana) 05:03:22 14-08-2025 37,60722 35,8925 6,77 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:44 14-08-2025 39,17444 28,19222 9,86 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:15 14-08-2025 39,20139 28,17444 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:49 14-08-2025 39,19111 28,19389 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:16 14-08-2025 39,23361 28,07861 7,03 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:16 14-08-2025 39,2122 28,0707 13,7 1,3
SALUR-GORDES (MANISA) 04:55:33 14-08-2025 39,0245 28,3408 7,4 1,3
Seydişehir (Konya) 04:54:22 14-08-2025 37,55139 32,11167 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:20 14-08-2025 39,19194 28,16889 6,97 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:19 14-08-2025 39,2015 28,1727 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:49:20 14-08-2025 39,17639 28,12472 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:13 14-08-2025 39,19556 28,03361 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:41 14-08-2025 39,16028 28,19389 6,97 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:30 14-08-2025 39,20694 28,14083 6,3 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:29 14-08-2025 39,1592 28,1095 19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:25 14-08-2025 39,225 28,16694 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:46 14-08-2025 39,24278 28,11194 8,65 1,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:41:44 14-08-2025 39,1703 28,0363 16,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:19 14-08-2025 39,21806 28,05806 8,7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:39:19 14-08-2025 39,1962 28,0968 11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:32 14-08-2025 39,23833 28,06806 7,01 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:31 14-08-2025 39,2222 28,0775 6,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:08 14-08-2025 39,23528 28,15528 9,15 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:33:07 14-08-2025 39,2288 28,1445 6,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:34 14-08-2025 39,24 28,09389 8,46 3,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:34 14-08-2025 39,226 28,0607 13,7 3,3
Varto (Muş) 04:28:18 14-08-2025 39,17806 41,30194 7 2,1
BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL) 04:28:18 14-08-2025 39,1163 41,2283 9,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:27:40 14-08-2025 39,20111 28,165 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:27:12 14-08-2025 39,24917 28,08472 10,09 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:23 14-08-2025 39,19194 28,20139 7,47 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:25:00 14-08-2025 39,20806 28,21722 9,57 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:59 14-08-2025 39,1363 28,1785 27,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:40 14-08-2025 39,12528 28,125 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:18 14-08-2025 39,19 28,20278 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:37 14-08-2025 39,21778 28,22139 7 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:37 14-08-2025 39,1987 28,217 9,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:54 14-08-2025 39,24028 28,09972 10,17 1,7
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:52 14-08-2025 39,2812 28,1982 21,5 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:37 14-08-2025 39,1458 28,2418 5,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:36 14-08-2025 39,1675 28,21306 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:54 14-08-2025 39,17889 28,11972 5,45 1,3
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 04:11:54 14-08-2025 39,1148 28,1123 18,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:29 14-08-2025 39,2425 28,21472 6,88 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:09:32 14-08-2025 39,22083 28,16 8,88 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:09:31 14-08-2025 39,194 28,1187 12,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:55 14-08-2025 39,20361 28,15639 8,28 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:49 14-08-2025 39,2085 28,0412 7,7 2,2
Battalgazi (Malatya) 04:03:36 14-08-2025 38,13861 38,56556 7,31 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:16 14-08-2025 39,1477 28,1398 13,9 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:22 14-08-2025 39,1318 28,1757 20,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:21 14-08-2025 39,15861 28,17111 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:34 14-08-2025 39,185 28,2162 16,9 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:49 14-08-2025 39,1428 28,1915 9,3 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:08 14-08-2025 39,1875 28,163 8,3 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:24 14-08-2025 39,0953 28,1542 31,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:05 14-08-2025 39,22278 28,0275 6,99 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:02 14-08-2025 39,2088 28,0912 28,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:41 14-08-2025 39,1275 28,16 7,02 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:40 14-08-2025 39,20556 28,15139 6,99 1,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:53:40 14-08-2025 39,1588 28,079 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:47 14-08-2025 39,23694 28,16417 10,03 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:46 14-08-2025 39,2243 28,1505 12,6 2,5
Doğanşehir (Malatya) 03:52:00 14-08-2025 38,18333 37,88778 8,45 1,5
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:51:59 14-08-2025 38,1892 37,8942 7,6 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:49:35 14-08-2025 39,2188 28,13 17 1,3
IRAN 03:49:26 14-08-2025 38,5355 44,9413 5 3,3
MALAZ-GORDES (MANISA) 03:49:18 14-08-2025 39,052 28,3148 19,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:16 14-08-2025 39,2525 28,20444 7,03 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:24 14-08-2025 39,2413 28,0977 12,8 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:56 14-08-2025 39,1577 28,1485 12,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:45:27 14-08-2025 39,18611 28,16694 7,01 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:27 14-08-2025 39,176 28,1632 9,6 1,5
Marmaris (Muğla) 03:43:58 14-08-2025 36,9675 28,26472 6,95 1,1
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 03:43:57 14-08-2025 36,9525 28,3173 4,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:03 14-08-2025 39,24167 28,13722 7,01 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:43:03 14-08-2025 39,2255 28,0995 7,6 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:08 14-08-2025 39,2417 28,167 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:50 14-08-2025 39,22194 28,14 7,01 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:50 14-08-2025 39,1985 28,1345 11,8 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:43 14-08-2025 39,2312 28,1035 15,5 1,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:34:06 14-08-2025 39,1637 28,066 11,9 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:23 14-08-2025 39,1612 28,1433 5,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:30 14-08-2025 39,22667 28,09333 10,2 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:29 14-08-2025 39,2012 28,0885 8,8 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:30:54 14-08-2025 39,231 28,0715 13,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:45 14-08-2025 39,22917 27,99056 10,34 3,2
Akhisar (Manisa) 03:29:45 14-08-2025 39,18556 28,0025 6,99 3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 03:29:45 14-08-2025 39,2235 27,9645 13,1 3,3
Kovancılar (Elazığ) 03:28:16 14-08-2025 38,7225 39,6525 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:01 14-08-2025 39,23333 28,10389 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:27:01 14-08-2025 39,2253 28,1013 14 1,5
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 03:26:03 14-08-2025 38,9737 28,0397 27 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:26:02 14-08-2025 39,16611 28,15056 5,05 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:57 14-08-2025 39,1558 28,17 19,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:56 14-08-2025 39,205 28,14167 9,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:50 14-08-2025 39,25972 28,09444 12,76 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:16 14-08-2025 39,20972 28,15278 7,41 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:15 14-08-2025 39,1775 28,1362 9,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:45 14-08-2025 39,20778 28,10111 7,02 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:45 14-08-2025 39,1885 28,067 12,4 2,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:20:04 14-08-2025 36,9627 28,2962 11 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:42 14-08-2025 39,1682 28,1408 9,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:41 14-08-2025 39,16722 28,14333 6,99 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:18 14-08-2025 39,19278 28,13028 7,83 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:18 14-08-2025 39,1845 28,119 13,7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:59 14-08-2025 39,1763 28,2183 8,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:58 14-08-2025 39,21472 28,24222 5,31 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:08 14-08-2025 39,18972 28,12167 6,73 1,2
Kovancılar (Elazığ) 03:11:59 14-08-2025 38,71306 39,66917 12,65 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:57 14-08-2025 39,16861 28,15722 7,14 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:57 14-08-2025 39,1438 28,1177 12,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:07 14-08-2025 39,20333 28,22556 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:07 14-08-2025 39,1843 28,1565 12,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:10 14-08-2025 39,19583 28,10444 7,25 1,8
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:08:10 14-08-2025 39,1628 28,0465 11,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:38 14-08-2025 39,17556 28,18694 6,99 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:33 14-08-2025 39,15806 28,12528 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:30 14-08-2025 39,22472 28,12694 8,33 1,3
YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) 03:02:33 14-08-2025 38,903 27,8938 14,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:32 14-08-2025 39,22389 28,13306 8,57 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:22 14-08-2025 39,179 28,1242 11,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:01:21 14-08-2025 39,19722 28,16389 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:32 14-08-2025 39,1557 28,1325 18,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:58:08 14-08-2025 39,21806 28,2375 7,01 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:58:07 14-08-2025 39,2073 28,2382 11,6 3
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 02:56:02 14-08-2025 39,0143 28,069 20,6 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:55:25 14-08-2025 39,195 28,1448 5,4 1,2
SERIFLI-KOZAN (ADANA) 02:51:08 14-08-2025 37,68 35,9183 8,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:29 14-08-2025 39,23889 28,22694 7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:29 14-08-2025 39,2132 28,2243 10,5 3
Akhisar (Manisa) 02:46:46 14-08-2025 39,18972 27,975 8,45 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:46:43 14-08-2025 39,1992 28,0072 8,5 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:46:34 14-08-2025 39,186 28,1653 13,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:50 14-08-2025 39,19833 28,245 7,01 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:50 14-08-2025 39,2027 28,2222 9,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:13 14-08-2025 39,22556 28,07417 8,86 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:12 14-08-2025 39,2052 28,0697 8,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:21 14-08-2025 39,23 28,07139 7,04 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:21 14-08-2025 39,2172 28,064 5 3,1
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 02:38:25 14-08-2025 39,028 28,2103 18,7 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:09 14-08-2025 39,2225 28,0422 7,2 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:26 14-08-2025 39,1193 28,2392 26,4 1,2
EGE DENIZI 02:35:32 14-08-2025 36,6523 25,8348 5,6 2,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:29:48 14-08-2025 39,1757 28,0583 9,2 1,7
Kozan (Adana) 02:28:21 14-08-2025 37,65222 35,9725 6,94 1,2
KOZAN (ADANA) 02:28:21 14-08-2025 37,4587 35,8413 27 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:23 14-08-2025 39,22833 27,98806 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:40 14-08-2025 39,22444 28,24361 5,55 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:40 14-08-2025 39,201 28,2263 11 2,9
Hozat (Tunceli) 02:25:38 14-08-2025 39,15028 39,19889 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:23:41 14-08-2025 39,18722 28,13333 7 1,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:23:41 14-08-2025 39,179 28,0467 10,3 1,5
FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 02:22:53 14-08-2025 39,2948 27,8913 8,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:50 14-08-2025 39,25333 28,10722 5,82 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:07 14-08-2025 39,20917 28,15389 12,14 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:07 14-08-2025 39,2053 28,1855 15,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:48 14-08-2025 39,22639 28,02917 6,99 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:40 14-08-2025 39,1318 28,104 13,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:39 14-08-2025 39,21556 28,08333 7,54 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:35 14-08-2025 39,21611 28,03 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:08 14-08-2025 39,1798 28,1298 13,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:07 14-08-2025 39,22417 28,18917 6,88 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:44 14-08-2025 39,20444 28,16 9,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:17 14-08-2025 39,17556 28,22444 8,06 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:00 14-08-2025 39,22444 28,23472 7 3,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:59 14-08-2025 39,2122 28,2198 11,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:41 14-08-2025 39,21 28,09889 9,15 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:08:41 14-08-2025 39,1697 28,0565 9,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:03 14-08-2025 39,23583 28,17639 7,1 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:03 14-08-2025 39,1465 28,1245 25,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:30 14-08-2025 39,20056 28,16222 7,57 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:43 14-08-2025 39,26778 28,125 8,44 1,4
Ulaş (Sivas) 02:04:15 14-08-2025 39,42778 37,30139 6,97 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:56 14-08-2025 39,20472 28,16306 5,38 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:29 14-08-2025 39,27111 28,10694 10,75 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:07 14-08-2025 39,25917 28,02389 5,92 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:06 14-08-2025 39,21722 28,18806 8,94 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:22 14-08-2025 39,241 28,0145 10,3 1,6
KOSELER-KINIK (IZMIR) 01:59:11 14-08-2025 38,9973 27,3655 25,3 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:29 14-08-2025 39,2232 28,1272 17,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:57:28 14-08-2025 39,2375 28,07889 6,98 1,3
EGE DENIZI 01:55:12 14-08-2025 37,8315 26,7062 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:33 14-08-2025 39,2575 28,14111 6,98 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:33 14-08-2025 39,2202 28,1192 8,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:40 14-08-2025 39,19889 28,1025 6,98 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:39 14-08-2025 39,1842 28,0843 9,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:48:08 14-08-2025 39,18361 28,15167 7,04 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:48:07 14-08-2025 39,1663 28,0962 21 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:39 14-08-2025 39,23806 28,13861 7 1,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 01:46:38 14-08-2025 36,9658 28,26 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:40 14-08-2025 39,22389 28,00639 9,86 2,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:39 14-08-2025 39,216 28,0015 9,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:54 14-08-2025 39,23556 28,05722 8,02 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:54 14-08-2025 39,2167 28,0523 12,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:21 14-08-2025 39,23444 28,16722 6,99 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:20 14-08-2025 39,2223 28,1365 7,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:29 14-08-2025 39,23417 28,02056 6,98 2,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:29 14-08-2025 39,2155 27,9875 13,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:00 14-08-2025 39,24111 28,23222 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:59 14-08-2025 39,2068 28,1972 10,8 1,8
Kale (Malatya) 01:28:19 14-08-2025 38,35028 38,765 12,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:59 14-08-2025 39,22528 27,99917 7 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:36 14-08-2025 39,239 28,0993 8,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:35 14-08-2025 39,22417 27,99611 7,35 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:29 14-08-2025 39,16917 28,22306 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:03 14-08-2025 39,24222 28,11833 10,4 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:04 14-08-2025 39,201 28,0348 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:03 14-08-2025 39,20639 28,08667 7,35 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:42 14-08-2025 39,20917 28,1775 10,08 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:02 14-08-2025 39,24389 28,0675 7 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:02 14-08-2025 39,2148 28,0505 9,3 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:54 14-08-2025 39,23833 28,17139 10,92 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:55 14-08-2025 39,17444 28,17278 7,01 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:55 14-08-2025 39,1527 28,1487 10,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:12 14-08-2025 39,24167 28,12028 12,27 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:12 14-08-2025 39,2343 28,1702 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:06 14-08-2025 39,22556 28,21417 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:57 14-08-2025 39,22 28,19194 9,41 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:54 14-08-2025 39,22694 28,07583 7,06 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:33 14-08-2025 39,1925 28,18722 9,2 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:33 14-08-2025 39,179 28,1865 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:23 14-08-2025 39,18833 28,13333 7,7 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:36 14-08-2025 39,094 28,1827 26,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:35 14-08-2025 39,22444 28,22194 9,2 1,2
Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [82.71 km] Şemdinli (Hakkari) 01:03:32 14-08-2025 37,41083 45,67944 5,76 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:00 14-08-2025 39,24611 28,04528 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:24 14-08-2025 39,19694 28,07806 7,01 1,1
Düziçi (Osmaniye) 01:01:33 14-08-2025 37,32556 36,29833 7 2,4
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 01:01:32 14-08-2025 37,2973 36,2588 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:01:22 14-08-2025 39,27306 28,10889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:26 14-08-2025 39,18694 28,14889 7,22 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:26 14-08-2025 39,1647 28,176 16,4 1,5
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...