Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
15 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - [47.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:55:26 15-10-2024
|39,07583
|25,87222
|13,6
|1,9
|Otlukbeli (Erzincan)
|10:42:58 15-10-2024
|39,94306
|39,98556
|30,1
|1,7
|Gürün (Sivas)
|08:48:50 15-10-2024
|38,88
|37,44722
|16,2
|1,7
|Gürün (Sivas)
|08:46:37 15-10-2024
|38,87639
|37,47667
|14,9
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|08:15:42 15-10-2024
|38,13278
|37,8775
|4,87
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:56:54 15-10-2024
|37,79444
|36,58611
|7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|07:49:45 15-10-2024
|38,13361
|38,61694
|7
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|06:50:49 15-10-2024
|38,38861
|39,14194
|7
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|06:18:22 15-10-2024
|40,22333
|31,74556
|6,96
|2,3
|Pasinler (Erzurum)
|06:14:52 15-10-2024
|39,985
|41,55889
|6,99
|1,6
|Horasan (Erzurum)
|05:48:29 15-10-2024
|40,16889
|41,99472
|6,97
|1,2
|Horasan (Erzurum)
|05:44:47 15-10-2024
|40,03528
|42,28611
|7,07
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:30:23 15-10-2024
|38,11889
|38,42
|7
|0,8
|Altıeylül (Balıkesir)
|05:25:46 15-10-2024
|39,63972
|27,92028
|14,88
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|05:13:09 15-10-2024
|38,25944
|38,79361
|7
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:49:02 15-10-2024
|38,38556
|37,15083
|12,88
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|04:13:03 15-10-2024
|38,03889
|29,15361
|7,01
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:12:58 15-10-2024
|38,22361
|37,70139
|7,03
|1,4
|Hama (Suriye) - [95.80 km] Altınözü (Hatay)
|03:46:41 15-10-2024
|35,26056
|36,91694
|5,77
|2,6
|Ege Denizi - [41.39 km] Karaburun (İzmir)
|03:37:59 15-10-2024
|38,72472
|25,93583
|5,07
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|03:25:10 15-10-2024
|38,40194
|39,14361
|7,13
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:00:17 15-10-2024
|38,06722
|38,38083
|8,48
|2,4
|Ege Denizi - [64.87 km] Datça (Muğla)
|02:46:52 15-10-2024
|36,11861
|27,32194
|15,21
|1,6
|Sungurlu (Çorum)
|02:30:19 15-10-2024
|40,28694
|34,38361
|18,46
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|02:26:21 15-10-2024
|37,79278
|36,17611
|7
|1,7
|Akdeniz
|02:14:38 15-10-2024
|34,91972
|25,65361
|8,57
|2,6
|Savaştepe (Balıkesir)
|01:59:09 15-10-2024
|39,34528
|27,68611
|8,27
|1
|Ulaş (Sivas)
|01:48:11 15-10-2024
|39,44278
|37,31611
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|01:28:00 15-10-2024
|38,98556
|27,92944
|7
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.10 km] Milas (Muğla)
|01:17:32 15-10-2024
|36,93361
|27,95917
|7
|1,1
|Buca (İzmir)
|01:01:38 15-10-2024
|38,34389
|27,19028
|9,71
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:01:03 15-10-2024
|38,25
|38,13333
|6,98
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|00:35:46 15-10-2024
|38,39972
|39,16639
|7
|0,9
|Erbaa (Tokat)
|00:34:51 15-10-2024
|40,68167
|36,65333
|12,88
|1,2
|Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
|00:30:19 15-10-2024
|38,77056
|30,43444
|7,08
|1
|Pütürge (Malatya)
|00:25:06 15-10-2024
|38,25444
|38,74
|8,53
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|00:24:42 15-10-2024
|38,27417
|38,74083
|7,98
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|00:05:51 15-10-2024
|38,39083
|39,14361
|7
|4,4
|Merkez (Osmaniye)
|23:41:13 14-10-2024
|37,20139
|36,1175
|6,97
|1,8
|Merkez (Osmaniye)
|23:35:45 14-10-2024
|37,22417
|36,10194
|7
|2,2
|Merkez (Osmaniye)
|23:15:49 14-10-2024
|37,19833
|36,18583
|7
|1,4
|Merkez (Osmaniye)
|23:11:34 14-10-2024
|37,21
|36,13056
|6,91
|2
|Sincik (Adıyaman)
|23:00:26 14-10-2024
|38,14028
|38,53833
|7
|0,8
|Doğanşehir (Malatya)
|22:34:15 14-10-2024
|38,17361
|37,83306
|8,69
|1
|Akçadağ (Malatya)
|22:17:38 14-10-2024
|38,26694
|37,80361
|9,16
|1,1
|Hani (Diyarbakır)
|21:41:28 14-10-2024
|38,50917
|40,38528
|13,79
|1,7
|Bulanık (Muş)
|21:00:39 14-10-2024
|39,16417
|42,07167
|27,28
|1,6
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.04 km] Mudanya (Bursa)
|20:59:11 14-10-2024
|40,42083
|28,82806
|7,01
|1,5
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.18 km] Mudanya (Bursa)
|20:43:19 14-10-2024
|40,43111
|28,82556
|7
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|20:42:27 14-10-2024
|38,28861
|37,79667
|7,42
|2,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.12 km] Mudanya (Bursa)
|20:41:49 14-10-2024
|40,42028
|28,83972
|7,04
|2,3
|Feke (Adana)
|20:32:48 14-10-2024
|37,72972
|36,04028
|7,03
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:28:06 14-10-2024
|38,09389
|38,33611
|12,05
|1,5
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.72 km] Mudanya (Bursa)
|20:27:29 14-10-2024
|40,41528
|28,84444
|7,03
|2,5
|Saimbeyli (Adana)
|20:24:29 14-10-2024
|37,79222
|36,14861
|7,01
|2,8
|Genç (Bingöl)
|20:16:27 14-10-2024
|38,62972
|40,32
|7,06
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:58:48 14-10-2024
|38,43278
|37,31694
|7
|1,2
|Manavgat (Antalya)
|19:33:18 14-10-2024
|37,15444
|31,11722
|10,29
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|19:20:18 14-10-2024
|38,98889
|27,76972
|7,01
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:18:07 14-10-2024
|39,30333
|28,18917
|9,64
|1,3
|Merkez (Erzincan)
|19:00:40 14-10-2024
|39,62056
|39,77611
|5,43
|1,6
|Mamak (Ankara)
|18:31:42 14-10-2024
|39,87361
|32,99111
|8,32
|1
|Simele, Duhok (Irak) - [13.84 km] Silopi (Şırnak)
|17:49:37 14-10-2024
|37,00417
|42,44861
|4,9
|2,5
|Sarayköy (Denizli)
|17:46:40 14-10-2024
|37,95528
|28,83667
|7,01
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|16:14:32 14-10-2024
|38,17722
|37,91639
|10,38
|1,8
|Genç (Bingöl)
|15:53:58 14-10-2024
|38,575
|40,63889
|7,06
|2
|Gemlik (Bursa)
|15:12:27 14-10-2024
|40,46889
|29,22361
|7,15
|1,3
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.72 km] Foça (İzmir)
|15:07:47 14-10-2024
|38,67444
|26,70306
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|14:47:52 14-10-2024
|38,19556
|38,62
|7,06
|1,3
|Marmara Denizi - [06.39 km] Armutlu (Yalova)
|14:04:41 14-10-2024
|40,60306
|28,80278
|7,02
|1,6
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.14 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:53:30 14-10-2024
|36,56389
|38,49917
|6,92
|1,7
|Hisarcık (Kütahya)
|13:28:06 14-10-2024
|39,2025
|29,29417
|7
|1,2
|Besni (Adıyaman)
|13:17:38 14-10-2024
|37,4675
|37,99417
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:01:47 14-10-2024
|39,45694
|28,17
|7
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|12:58:47 14-10-2024
|39,26694
|29,22528
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|12:57:45 14-10-2024
|38,1575
|38,61917
|7
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:51:12 14-10-2024
|39,65833
|29,46528
|7
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:45:31 14-10-2024
|39,67333
|29,46611
|7
|1,1
|Merkez (Uşak)
|12:41:36 14-10-2024
|38,63861
|29,27333
|6,88
|1
|Çat Barajı - [02.00 km] Çelikhan (Adıyaman)
|12:31:50 14-10-2024
|38,05222
|38,23667
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|12:29:16 14-10-2024
|38,21722
|38,70556
|5,59
|1
|Orhaneli (Bursa)
|12:25:01 14-10-2024
|39,88306
|28,85806
|6,83
|2
|Pütürge (Malatya)
|12:22:02 14-10-2024
|38,22278
|38,695
|7,09
|1,3
|Eşme (Uşak)
|12:02:34 14-10-2024
|38,48361
|29,10722
|7
|0,7
|İnönü (Eskişehir)
|11:59:36 14-10-2024
|39,73917
|30,17167
|7
|1,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|11:54:06 14-10-2024
|39,62083
|26,23972
|9,22
|1,4
|Meram (Konya)
|11:53:08 14-10-2024
|37,86528
|32,31333
|7
|1
|Saruhanlı (Manisa)
|11:41:06 14-10-2024
|38,71028
|27,78806
|7
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|10:13:44 15-10-2024
|37,3918
|36,9722
|8,6
|1
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|08:48:51 15-10-2024
|38,8222
|37,5192
|5
|1,5
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|08:46:39 15-10-2024
|38,8258
|37,4692
|6
|2
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:15:42 15-10-2024
|38,1492
|37,8645
|5,4
|2,2
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|07:56:53 15-10-2024
|37,8023
|36,5612
|9,1
|1,7
|AKDENIZ
|07:44:45 15-10-2024
|35,537
|27,2482
|3,5
|2
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:18:21 15-10-2024
|40,194
|31,7228
|17,8
|2,6
|KUMKOY-BODRUM (MUGLA)
|05:55:16 15-10-2024
|37,0593
|27,5707
|18,3
|1,1
|SEKERLI-NARMAN (ERZURUM)
|05:48:27 15-10-2024
|40,3208
|41,8902
|5,4
|1,3
|ALICEYREK-HORASAN (ERZURUM)
|05:44:46 15-10-2024
|40,0212
|42,2952
|6,8
|1,8
|HALALCA-(BALIKESIR)
|05:25:46 15-10-2024
|39,6493
|27,9385
|11,4
|1,7
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|05:13:08 15-10-2024
|38,313
|38,734
|5
|1,5
|KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:49:02 15-10-2024
|38,3518
|37,1312
|6,7
|1,2
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|04:12:58 15-10-2024
|38,291
|37,79
|8,9
|1,6
|SURIYE
|03:46:43 15-10-2024
|35,1738
|36,5975
|5
|2,5
|EGE DENIZI
|03:37:58 15-10-2024
|38,747
|25,9577
|13
|2
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|03:00:16 15-10-2024
|38,1068
|38,3772
|5
|2
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:46:25 15-10-2024
|38,0767
|36,6262
|11,1
|1,2
|KERTME-SUNGURLU (CORUM)
|02:30:20 15-10-2024
|40,2938
|34,4238
|8,2
|2
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|02:26:20 15-10-2024
|37,779
|36,0828
|3,2
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:14:43 15-10-2024
|35,1512
|26,0665
|5
|2,8
|KARABACAK-KADIRLI (OSMANIYE)
|02:05:40 15-10-2024
|37,2463
|36,063
|10,7
|1,1
|KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
|01:28:00 15-10-2024
|39,0093
|27,939
|16
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|01:17:33 15-10-2024
|36,9162
|27,9747
|4,8
|1,2
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|01:01:38 15-10-2024
|38,3328
|27,2038
|7,1
|2
|YUNANISTAN
|00:30:21 15-10-2024
|40,3507
|24,0598
|6,4
|1,7
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|00:05:50 15-10-2024
|38,4125
|39,1678
|6,2
|4,4
|KOCYURDU-(OSMANIYE)
|23:41:12 14-10-2024
|37,2117
|36,0422
|1
|1,9
|KOYYERI-(OSMANIYE)
|23:35:43 14-10-2024
|37,238
|36,0895
|5
|2,1
|ASAGIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE)
|23:15:48 14-10-2024
|37,2645
|36,0798
|11,5
|1,5
|ORHANIYE-(OSMANIYE)
|23:11:32 14-10-2024
|37,2243
|36,0803
|5
|2
|YUNANISTAN
|21:50:33 14-10-2024
|40,3607
|24,1002
|12
|2,3
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|20:59:12 14-10-2024
|40,4068
|28,85
|11,9
|1,7
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|20:43:20 14-10-2024
|40,4025
|28,8435
|11
|2
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|20:42:19 14-10-2024
|40,4003
|28,8527
|9,2
|1,4
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|20:41:49 14-10-2024
|40,4088
|28,8547
|10,2
|2,3
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|20:27:29 14-10-2024
|40,4067
|28,8348
|11,4
|2,6
|AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
|20:24:28 14-10-2024
|37,7597
|36,1268
|5
|2,8
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|16:14:31 14-10-2024
|38,1388
|37,8517
|8,2
|1,7
|BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI)
|16:10:41 14-10-2024
|37,7838
|35,5963
|4,1
|1,8
|BUYUKCAG-GENC (BINGOL)
|15:53:58 14-10-2024
|38,5908
|40,6218
|4,7
|2,1
|GUZELCE-TOMARZA (KAYSERI)
|15:38:18 14-10-2024
|38,4263
|36,0442
|5
|1,2
|HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA)
|15:12:25 14-10-2024
|40,5238
|29,2247
|0
|1,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:07:46 14-10-2024
|38,7242
|26,7118
|17,1
|1,5
|ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
|14:04:41 14-10-2024
|40,6008
|28,796
|9,5
|2
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:01:45 14-10-2024
|39,4655
|28,165
|7,5
|1,6
|HISARCIK (KUTAHYA)
|12:58:46 14-10-2024
|39,2665
|29,2388
|0
|1,7
|KOCCAGIZ-TALAS (KAYSERI)
|12:53:57 14-10-2024
|38,6735
|35,8075
|0
|1,1
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|12:25:00 14-10-2024
|39,8788
|28,836
|0
|2,1
|BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:09:28 14-10-2024
|39,6935
|29,4343
|0
|1,6
|KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)
|11:54:05 14-10-2024
|39,6365
|26,1365
|14,8
|1,7
|KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
|11:53:06 14-10-2024
|37,86
|32,2963
|0
|0,9
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