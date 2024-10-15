Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ekim 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ekim 2024

15 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [47.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:55:26 15-10-2024 39,07583 25,87222 13,6 1,9
Otlukbeli (Erzincan) 10:42:58 15-10-2024 39,94306 39,98556 30,1 1,7
Gürün (Sivas) 08:48:50 15-10-2024 38,88 37,44722 16,2 1,7
Gürün (Sivas) 08:46:37 15-10-2024 38,87639 37,47667 14,9 2,1
Doğanşehir (Malatya) 08:15:42 15-10-2024 38,13278 37,8775 4,87 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:56:54 15-10-2024 37,79444 36,58611 7 1,6
Pütürge (Malatya) 07:49:45 15-10-2024 38,13361 38,61694 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 06:50:49 15-10-2024 38,38861 39,14194 7 1,2
Beypazarı (Ankara) 06:18:22 15-10-2024 40,22333 31,74556 6,96 2,3
Pasinler (Erzurum) 06:14:52 15-10-2024 39,985 41,55889 6,99 1,6
Horasan (Erzurum) 05:48:29 15-10-2024 40,16889 41,99472 6,97 1,2
Horasan (Erzurum) 05:44:47 15-10-2024 40,03528 42,28611 7,07 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 05:30:23 15-10-2024 38,11889 38,42 7 0,8
Altıeylül (Balıkesir) 05:25:46 15-10-2024 39,63972 27,92028 14,88 1,7
Pütürge (Malatya) 05:13:09 15-10-2024 38,25944 38,79361 7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:49:02 15-10-2024 38,38556 37,15083 12,88 1,4
Pamukkale (Denizli) 04:13:03 15-10-2024 38,03889 29,15361 7,01 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:12:58 15-10-2024 38,22361 37,70139 7,03 1,4
Hama (Suriye) - [95.80 km] Altınözü (Hatay) 03:46:41 15-10-2024 35,26056 36,91694 5,77 2,6
Ege Denizi - [41.39 km] Karaburun (İzmir) 03:37:59 15-10-2024 38,72472 25,93583 5,07 1,9
Sivrice (Elazığ) 03:25:10 15-10-2024 38,40194 39,14361 7,13 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 03:00:17 15-10-2024 38,06722 38,38083 8,48 2,4
Ege Denizi - [64.87 km] Datça (Muğla) 02:46:52 15-10-2024 36,11861 27,32194 15,21 1,6
Sungurlu (Çorum) 02:30:19 15-10-2024 40,28694 34,38361 18,46 1,7
Saimbeyli (Adana) 02:26:21 15-10-2024 37,79278 36,17611 7 1,7
Akdeniz 02:14:38 15-10-2024 34,91972 25,65361 8,57 2,6
Savaştepe (Balıkesir) 01:59:09 15-10-2024 39,34528 27,68611 8,27 1
Ulaş (Sivas) 01:48:11 15-10-2024 39,44278 37,31611 7 1
Akhisar (Manisa) 01:28:00 15-10-2024 38,98556 27,92944 7 1,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.10 km] Milas (Muğla) 01:17:32 15-10-2024 36,93361 27,95917 7 1,1
Buca (İzmir) 01:01:38 15-10-2024 38,34389 27,19028 9,71 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 01:01:03 15-10-2024 38,25 38,13333 6,98 1,3
Sivrice (Elazığ) 00:35:46 15-10-2024 38,39972 39,16639 7 0,9
Erbaa (Tokat) 00:34:51 15-10-2024 40,68167 36,65333 12,88 1,2
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 00:30:19 15-10-2024 38,77056 30,43444 7,08 1
Pütürge (Malatya) 00:25:06 15-10-2024 38,25444 38,74 8,53 1,3
Pütürge (Malatya) 00:24:42 15-10-2024 38,27417 38,74083 7,98 1,1
Sivrice (Elazığ) 00:05:51 15-10-2024 38,39083 39,14361 7 4,4
Merkez (Osmaniye) 23:41:13 14-10-2024 37,20139 36,1175 6,97 1,8
Merkez (Osmaniye) 23:35:45 14-10-2024 37,22417 36,10194 7 2,2
Merkez (Osmaniye) 23:15:49 14-10-2024 37,19833 36,18583 7 1,4
Merkez (Osmaniye) 23:11:34 14-10-2024 37,21 36,13056 6,91 2
Sincik (Adıyaman) 23:00:26 14-10-2024 38,14028 38,53833 7 0,8
Doğanşehir (Malatya) 22:34:15 14-10-2024 38,17361 37,83306 8,69 1
Akçadağ (Malatya) 22:17:38 14-10-2024 38,26694 37,80361 9,16 1,1
Hani (Diyarbakır) 21:41:28 14-10-2024 38,50917 40,38528 13,79 1,7
Bulanık (Muş) 21:00:39 14-10-2024 39,16417 42,07167 27,28 1,6
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.04 km] Mudanya (Bursa) 20:59:11 14-10-2024 40,42083 28,82806 7,01 1,5
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.18 km] Mudanya (Bursa) 20:43:19 14-10-2024 40,43111 28,82556 7 1,9
Akçadağ (Malatya) 20:42:27 14-10-2024 38,28861 37,79667 7,42 2,4
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.12 km] Mudanya (Bursa) 20:41:49 14-10-2024 40,42028 28,83972 7,04 2,3
Feke (Adana) 20:32:48 14-10-2024 37,72972 36,04028 7,03 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 20:28:06 14-10-2024 38,09389 38,33611 12,05 1,5
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.72 km] Mudanya (Bursa) 20:27:29 14-10-2024 40,41528 28,84444 7,03 2,5
Saimbeyli (Adana) 20:24:29 14-10-2024 37,79222 36,14861 7,01 2,8
Genç (Bingöl) 20:16:27 14-10-2024 38,62972 40,32 7,06 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:58:48 14-10-2024 38,43278 37,31694 7 1,2
Manavgat (Antalya) 19:33:18 14-10-2024 37,15444 31,11722 10,29 1,5
Akhisar (Manisa) 19:20:18 14-10-2024 38,98889 27,76972 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:18:07 14-10-2024 39,30333 28,18917 9,64 1,3
Merkez (Erzincan) 19:00:40 14-10-2024 39,62056 39,77611 5,43 1,6
Mamak (Ankara) 18:31:42 14-10-2024 39,87361 32,99111 8,32 1
Simele, Duhok (Irak) - [13.84 km] Silopi (Şırnak) 17:49:37 14-10-2024 37,00417 42,44861 4,9 2,5
Sarayköy (Denizli) 17:46:40 14-10-2024 37,95528 28,83667 7,01 1,6
Doğanşehir (Malatya) 16:14:32 14-10-2024 38,17722 37,91639 10,38 1,8
Genç (Bingöl) 15:53:58 14-10-2024 38,575 40,63889 7,06 2
Gemlik (Bursa) 15:12:27 14-10-2024 40,46889 29,22361 7,15 1,3
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.72 km] Foça (İzmir) 15:07:47 14-10-2024 38,67444 26,70306 7 1,3
Pütürge (Malatya) 14:47:52 14-10-2024 38,19556 38,62 7,06 1,3
Marmara Denizi - [06.39 km] Armutlu (Yalova) 14:04:41 14-10-2024 40,60306 28,80278 7,02 1,6
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.14 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:53:30 14-10-2024 36,56389 38,49917 6,92 1,7
Hisarcık (Kütahya) 13:28:06 14-10-2024 39,2025 29,29417 7 1,2
Besni (Adıyaman) 13:17:38 14-10-2024 37,4675 37,99417 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 13:01:47 14-10-2024 39,45694 28,17 7 1,5
Hisarcık (Kütahya) 12:58:47 14-10-2024 39,26694 29,22528 7 1,5
Pütürge (Malatya) 12:57:45 14-10-2024 38,1575 38,61917 7 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:51:12 14-10-2024 39,65833 29,46528 7 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:45:31 14-10-2024 39,67333 29,46611 7 1,1
Merkez (Uşak) 12:41:36 14-10-2024 38,63861 29,27333 6,88 1
Çat Barajı - [02.00 km] Çelikhan (Adıyaman) 12:31:50 14-10-2024 38,05222 38,23667 7 1,1
Pütürge (Malatya) 12:29:16 14-10-2024 38,21722 38,70556 5,59 1
Orhaneli (Bursa) 12:25:01 14-10-2024 39,88306 28,85806 6,83 2
Pütürge (Malatya) 12:22:02 14-10-2024 38,22278 38,695 7,09 1,3
Eşme (Uşak) 12:02:34 14-10-2024 38,48361 29,10722 7 0,7
İnönü (Eskişehir) 11:59:36 14-10-2024 39,73917 30,17167 7 1,5
Ayvacık (Çanakkale) 11:54:06 14-10-2024 39,62083 26,23972 9,22 1,4
Meram (Konya) 11:53:08 14-10-2024 37,86528 32,31333 7 1
Saruhanlı (Manisa) 11:41:06 14-10-2024 38,71028 27,78806 7 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 10:13:44 15-10-2024 37,3918 36,9722 8,6 1
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 08:48:51 15-10-2024 38,8222 37,5192 5 1,5
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 08:46:39 15-10-2024 38,8258 37,4692 6 2
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:15:42 15-10-2024 38,1492 37,8645 5,4 2,2
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 07:56:53 15-10-2024 37,8023 36,5612 9,1 1,7
AKDENIZ 07:44:45 15-10-2024 35,537 27,2482 3,5 2
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 06:18:21 15-10-2024 40,194 31,7228 17,8 2,6
KUMKOY-BODRUM (MUGLA) 05:55:16 15-10-2024 37,0593 27,5707 18,3 1,1
SEKERLI-NARMAN (ERZURUM) 05:48:27 15-10-2024 40,3208 41,8902 5,4 1,3
ALICEYREK-HORASAN (ERZURUM) 05:44:46 15-10-2024 40,0212 42,2952 6,8 1,8
HALALCA-(BALIKESIR) 05:25:46 15-10-2024 39,6493 27,9385 11,4 1,7
SARIOT-KALE (MALATYA) 05:13:08 15-10-2024 38,313 38,734 5 1,5
KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:49:02 15-10-2024 38,3518 37,1312 6,7 1,2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 04:12:58 15-10-2024 38,291 37,79 8,9 1,6
SURIYE 03:46:43 15-10-2024 35,1738 36,5975 5 2,5
EGE DENIZI 03:37:58 15-10-2024 38,747 25,9577 13 2
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:00:16 15-10-2024 38,1068 38,3772 5 2
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:46:25 15-10-2024 38,0767 36,6262 11,1 1,2
KERTME-SUNGURLU (CORUM) 02:30:20 15-10-2024 40,2938 34,4238 8,2 2
AKOLUK-FEKE (ADANA) 02:26:20 15-10-2024 37,779 36,0828 3,2 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:14:43 15-10-2024 35,1512 26,0665 5 2,8
KARABACAK-KADIRLI (OSMANIYE) 02:05:40 15-10-2024 37,2463 36,063 10,7 1,1
KARAKOY-AKHISAR (MANISA) 01:28:00 15-10-2024 39,0093 27,939 16 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 01:17:33 15-10-2024 36,9162 27,9747 4,8 1,2
ZAFER-BUCA (IZMIR) 01:01:38 15-10-2024 38,3328 27,2038 7,1 2
YUNANISTAN 00:30:21 15-10-2024 40,3507 24,0598 6,4 1,7
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 00:05:50 15-10-2024 38,4125 39,1678 6,2 4,4
KOCYURDU-(OSMANIYE) 23:41:12 14-10-2024 37,2117 36,0422 1 1,9
KOYYERI-(OSMANIYE) 23:35:43 14-10-2024 37,238 36,0895 5 2,1
ASAGIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE) 23:15:48 14-10-2024 37,2645 36,0798 11,5 1,5
ORHANIYE-(OSMANIYE) 23:11:32 14-10-2024 37,2243 36,0803 5 2
YUNANISTAN 21:50:33 14-10-2024 40,3607 24,1002 12 2,3
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 20:59:12 14-10-2024 40,4068 28,85 11,9 1,7
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 20:43:20 14-10-2024 40,4025 28,8435 11 2
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 20:42:19 14-10-2024 40,4003 28,8527 9,2 1,4
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 20:41:49 14-10-2024 40,4088 28,8547 10,2 2,3
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 20:27:29 14-10-2024 40,4067 28,8348 11,4 2,6
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 20:24:28 14-10-2024 37,7597 36,1268 5 2,8
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:14:31 14-10-2024 38,1388 37,8517 8,2 1,7
BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI) 16:10:41 14-10-2024 37,7838 35,5963 4,1 1,8
BUYUKCAG-GENC (BINGOL) 15:53:58 14-10-2024 38,5908 40,6218 4,7 2,1
GUZELCE-TOMARZA (KAYSERI) 15:38:18 14-10-2024 38,4263 36,0442 5 1,2
HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) 15:12:25 14-10-2024 40,5238 29,2247 0 1,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 15:07:46 14-10-2024 38,7242 26,7118 17,1 1,5
ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 14:04:41 14-10-2024 40,6008 28,796 9,5 2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:01:45 14-10-2024 39,4655 28,165 7,5 1,6
HISARCIK (KUTAHYA) 12:58:46 14-10-2024 39,2665 29,2388 0 1,7
KOCCAGIZ-TALAS (KAYSERI) 12:53:57 14-10-2024 38,6735 35,8075 0 1,1
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 12:25:00 14-10-2024 39,8788 28,836 0 2,1
BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:09:28 14-10-2024 39,6935 29,4343 0 1,6
KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) 11:54:05 14-10-2024 39,6365 26,1365 14,8 1,7
KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 11:53:06 14-10-2024 37,86 32,2963 0 0,9

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