Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ekim 2025
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
DARKALE-SOMA (MANISA) 01:13:54 15-10-2025 39,1528 27,6095 15,4 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 00:53:55 15-10-2025 38,12361 38,32694 6,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:00 15-10-2025 39,16722 28,24139 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:50 15-10-2025 39,24611 28,09417 6,29 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:49 15-10-2025 39,2305 28,083 9 1,3
Van Gölü - [08.45 km] Adilcevaz (Bitlis) 00:30:02 15-10-2025 38,725 42,6525 11,83 2,6
ULUDERE-AHLAT (BITLIS) 00:30:01 15-10-2025 38,7203 42,5928 5 2,7
Simav (Kütahya) 00:27:48 15-10-2025 39,26944 28,94056 7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:27:47 15-10-2025 39,258 28,9707 11,6 1,2
Ula (Muğla) 00:25:54 15-10-2025 37,11694 28,62556 7,11 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:01 15-10-2025 39,1662 28,1047 17,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:01 15-10-2025 39,23722 28,15611 9,31 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:44 15-10-2025 39,15833 28,20639 7 1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [52.91 km] Akyaka (Kars) 00:01:15 15-10-2025 41,38139 43,91917 6,16 1,5
Marmara Denizi - [05.66 km] Çınarcık (Yalova) 00:00:27 15-10-2025 40,70278 29,18333 6,97 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:47:19 14-10-2025 38,05806 37,53472 10,25 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:35 14-10-2025 39,21417 28,13917 9,83 1,1
Deyrizor (Suriye) - [82.11 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 23:32:08 14-10-2025 36,10472 39,97611 7 2,5
Battalgazi (Malatya) 23:28:53 14-10-2025 38,16694 38,54028 6,99 1,2
GULUMUSAGI-(MALATYA) 23:28:51 14-10-2025 38,195 38,4923 20,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:46 14-10-2025 39,21917 28,07944 7,01 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:50 14-10-2025 39,16472 28,20944 5,78 0,9
DANISMENT-MILAS (MUGLA) 22:54:18 14-10-2025 37,3943 27,5455 5,4 1,5
Milas (Muğla) 22:54:18 14-10-2025 37,40972 27,57333 7 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 22:52:14 14-10-2025 37,75333 36,51222 7,19 1,8
KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 22:52:13 14-10-2025 37,6667 36,4405 9,2 1,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 22:44:55 14-10-2025 39,193 29,0377 10,6 1,7
Simav (Kütahya) 22:44:55 14-10-2025 39,23139 29,03694 9,54 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:23 14-10-2025 39,17917 28,23444 7,77 0,9
Tekman (Erzurum) 22:32:01 14-10-2025 39,68583 41,28 6,99 1,8
TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM) 22:32:00 14-10-2025 39,6122 41,2575 9,1 1,9
TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) 22:23:03 14-10-2025 39,5683 26,1223 11,6 1,7
YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) 22:18:31 14-10-2025 36,1808 36,0253 14,3 1,9
Samandağ (Hatay) 22:18:30 14-10-2025 36,20667 35,95167 7,42 2,2
Simav (Kütahya) 22:13:11 14-10-2025 39,25472 29,00194 10,86 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:13:11 14-10-2025 39,2292 29,0217 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:58 14-10-2025 39,17667 28,14667 10,68 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:57 14-10-2025 39,1783 28,1293 12,7 1,8
Afşin (Kahramanmaraş) 22:07:31 14-10-2025 38,155 36,85139 9,7 1,8
ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 22:07:31 14-10-2025 38,185 36,8582 3,7 2
Akdeniz - [26.82 km] Alanya (Antalya) 22:01:47 14-10-2025 36,43583 31,56556 63,2 2,3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 22:01:46 14-10-2025 36,401 31,5377 76,4 2,4
EGE DENIZI 21:58:50 14-10-2025 36,6713 25,7088 8,4 2,5
Köyceğiz (Muğla) 21:26:57 14-10-2025 37,115 28,86472 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:26 14-10-2025 39,22639 28,17528 10,17 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:43 14-10-2025 39,26917 28,07361 10,67 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:01:43 14-10-2025 39,2375 28,0257 9,7 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:57:53 14-10-2025 39,223 29,0037 17,1 1,6
Beypazarı (Ankara) 20:57:24 14-10-2025 40,16722 31,79361 7,01 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 20:57:24 14-10-2025 40,2008 31,784 6,5 2,1
Sivrice (Elazığ) 20:55:35 14-10-2025 38,47444 39,18639 6,8 0,8
Yahyalı (Kayseri) 20:52:59 14-10-2025 37,83056 35,42306 6,99 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:47:33 14-10-2025 38,255 37,205 9,81 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:45:16 14-10-2025 39,17278 28,21167 7,59 1
Selçuklu (Konya) 20:42:45 14-10-2025 38,19167 32,66056 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:01 14-10-2025 39,19139 28,10056 8,48 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:12 14-10-2025 39,19139 28,10222 5,08 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:36 14-10-2025 39,21556 28,07833 9,12 4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:36 14-10-2025 39,2135 28,0528 11 4,1
Akçadağ (Malatya) 20:19:17 14-10-2025 38,32694 37,82306 7,17 1,4
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 20:19:17 14-10-2025 38,3015 37,7893 5,1 1,4
KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) 20:01:25 14-10-2025 37,4543 33,5572 10,3 1,4
Ayrancı (Karaman) 20:01:23 14-10-2025 37,50972 33,70472 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:00:29 14-10-2025 39,23611 28,19417 6,97 1
Sarayköy (Denizli) 19:43:04 14-10-2025 37,92139 28,80444 7,55 1,3
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 19:43:03 14-10-2025 37,91 28,79 4 1,6
Ayrancı (Karaman) 19:42:38 14-10-2025 37,46056 33,70556 4,09 1,6
HUYUKBURUN-AYRANCI (KARAMAN) 19:42:38 14-10-2025 37,3947 33,613 4,8 1,8
Simav (Kütahya) 19:28:45 14-10-2025 39,26444 29,00139 7,1 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 19:28:44 14-10-2025 39,2585 29,0028 7,2 1,7
Simav (Kütahya) 19:24:09 14-10-2025 39,21972 28,98472 8,66 1
AKDENIZ 19:17:45 14-10-2025 36,342 28,8517 12,1 1,8
Akdeniz - [31.96 km] Seydikemer (Muğla) 19:17:44 14-10-2025 36,22139 28,92722 13,65 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 19:11:05 14-10-2025 39,144 28,0642 17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:04 14-10-2025 39,2075 28,12389 5,27 1,2
Simav (Kütahya) 18:45:58 14-10-2025 39,22389 29,01278 11,75 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:56 14-10-2025 39,17944 28,25389 7,08 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:56 14-10-2025 39,1662 28,2357 9 1,3
Simav (Kütahya) 18:39:32 14-10-2025 39,23167 28,96556 7,31 1
Simav (Kütahya) 18:38:35 14-10-2025 39,25639 28,96861 9,08 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:38:34 14-10-2025 39,243 28,9413 11,1 1,4
Simav (Kütahya) 18:37:14 14-10-2025 39,25361 28,95972 6,99 1
Simav (Kütahya) 18:34:13 14-10-2025 39,23667 28,96944 10,42 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:34:13 14-10-2025 39,2508 28,9913 5,4 2,3
Simav (Kütahya) 18:31:18 14-10-2025 39,25361 28,95778 9,92 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:31:18 14-10-2025 39,2403 29,0013 6,5 2
SIMAV (KUTAHYA) 18:30:01 14-10-2025 39,091 28,984 14,7 2,2
Simav (Kütahya) 18:30:00 14-10-2025 39,22806 28,93667 10,48 2,1
Simav (Kütahya) 18:29:39 14-10-2025 39,26306 28,95472 6,71 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:29:39 14-10-2025 39,2462 29,0165 4,4 2,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:27:20 14-10-2025 39,1858 29,0322 8,3 1,2
Simav (Kütahya) 18:27:19 14-10-2025 39,23222 28,98861 13,73 1
Simav (Kütahya) 18:26:51 14-10-2025 39,22972 28,94083 8,41 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:26:51 14-10-2025 39,2328 29,0063 10,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:02 14-10-2025 39,20972 28,1825 9,61 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:15:02 14-10-2025 39,1602 28,1785 19,7 1,7
Sivrice (Elazığ) 18:06:56 14-10-2025 38,39611 38,87194 12,98 2,1
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 18:06:55 14-10-2025 38,4095 38,8808 3,4 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:57:03 14-10-2025 39,1168 28,149 12,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:57:02 14-10-2025 39,17083 28,18778 6,22 1,2
Alucra (Giresun) 17:55:14 14-10-2025 40,43917 38,90083 10,86 1,1
Ege Denizi - [13.24 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:32:15 14-10-2025 39,37194 26,13222 13,32 2,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 17:32:15 14-10-2025 39,3455 26,0917 7,2 2,7
Ceyhan (Adana) 17:29:30 14-10-2025 37,13861 35,88944 7 1,9
KARAKAYALI-CEYHAN (ADANA) 17:29:30 14-10-2025 37,1188 35,9003 6,4 2
Merkez (Bolu) 17:24:48 14-10-2025 40,86444 31,53444 14,16 1,8
KIZILAGIL-(BOLU) 17:24:48 14-10-2025 40,8497 31,5333 11,9 2,2
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 17:24:01 14-10-2025 40,2953 31,6715 6,9 2,1
Beypazarı (Ankara) 17:23:59 14-10-2025 40,1025 31,92 6,86 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:27 14-10-2025 39,14611 28,21028 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:57 14-10-2025 39,20083 28,17333 12,74 1,1
Simav (Kütahya) 16:43:41 14-10-2025 39,25056 28,9925 7 1
Simav (Kütahya) 16:33:30 14-10-2025 39,27583 29,00111 7 1,3
Seydikemer (Muğla) 16:24:39 14-10-2025 36,76167 29,58167 7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:19:12 14-10-2025 37,81944 36,54222 7,13 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.10.14 15:58:46) 15:58:46 14-10-2025 39,1972 29,0182 11 1,7
Simav (Kütahya) 15:58:45 14-10-2025 39,20556 29,00583 11,64 1,4
Battalgazi (Malatya) 15:45:29 14-10-2025 38,15444 38,55222 7 1,3
Kale (Malatya) 15:39:26 14-10-2025 38,35194 38,79194 9,2 2,2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 15:39:26 14-10-2025 38,3883 38,8073 4 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:33:50 14-10-2025 39,2002 28,9902 10,2 1,6
Simav (Kütahya) 15:33:49 14-10-2025 39,24833 28,94 7 1,2
Eşme (Uşak) 15:28:00 14-10-2025 38,49306 29,15333 7 0,9
Eşme (Uşak) 15:26:24 14-10-2025 38,49167 29,15806 7 1
Akdeniz - [13.34 km] Ortaca (Muğla) 14:58:07 14-10-2025 36,59556 28,72444 8,37 1,5
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 14:58:06 14-10-2025 36,628 28,6905 9,3 1,8
Emet (Kütahya) 14:50:49 14-10-2025 39,35222 29,31083 7 1,2
Simav (Kütahya) 14:29:25 14-10-2025 39,29194 28,96167 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:29:25 14-10-2025 39,2628 28,979 12,4 1,4
Malazgirt (Muş) 14:11:03 14-10-2025 38,96778 42,48 15,99 2,9
AKCAOREN-AHLAT (BITLIS) 14:11:02 14-10-2025 38,922 42,4675 5 3,2
Hekimhan (Malatya) 13:56:50 14-10-2025 38,76528 38,02333 7 1,7
HEKIMHAN (MALATYA) 13:56:49 14-10-2025 38,8157 37,9142 11,4 1,9
Gölbaşı (Adıyaman) 13:44:06 14-10-2025 37,89806 37,69722 7 1,5
AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) 13:44:05 14-10-2025 37,8495 37,6657 13 1,4
Akhisar (Manisa) 13:40:12 14-10-2025 39,00306 28,06639 7,01 1,6
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 13:40:12 14-10-2025 38,9858 28,0638 11,7 2
Saruhanlı (Manisa) 13:33:07 14-10-2025 38,67611 27,63972 6,99 1,2
Simav (Kütahya) 13:26:51 14-10-2025 39,23806 28,94389 7 1,1
Simav (Kütahya) 13:24:44 14-10-2025 39,18917 28,8975 7 1,1
Simav (Kütahya) 13:19:28 14-10-2025 39,2675 28,92139 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 13:12:57 14-10-2025 38,3175 38,16333 7 1,4
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 13:12:55 14-10-2025 38,3038 38,1015 20,2 1,2
ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.14 13:07:07) 13:07:07 14-10-2025 37,4062 37,0322 9,5 2,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:07:06 14-10-2025 37,5225 37,01861 7,36 2,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:53:55 14-10-2025 39,48417 28,20861 6,98 1,3
DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) 12:53:55 14-10-2025 39,4622 28,0607 18,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:54 14-10-2025 39,21861 28,11806 7,97 1,6
Soma (Manisa) 12:38:37 14-10-2025 39,25056 27,73333 7 1,2
KUCUKGUNEY-SOMA (MANISA) 12:38:37 14-10-2025 39,2507 27,6518 0 1,4
Akhisar (Manisa) 12:35:37 14-10-2025 39,00889 28,0575 7 1,6
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 12:35:37 14-10-2025 38,9825 28,0538 6,7 1,9
Akhisar (Manisa) 12:34:19 14-10-2025 39,02056 28,05444 7 1
Akhisar (Manisa) 12:34:19 14-10-2025 39,01639 28,06944 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:32:40 14-10-2025 39,24028 28,10778 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:16 14-10-2025 39,2875 28,14 5,77 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:58 14-10-2025 39,21333 28,09611 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:12:37 14-10-2025 38,27694 38,08667 7 1,4
Bala (Ankara) 12:11:59 14-10-2025 39,495 33,15528 7 1,1
Ula (Muğla) 12:08:38 14-10-2025 37,12194 28,56167 7 0,8
HALKAPINAR-(BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.14 12:06:58) 12:06:58 14-10-2025 39,8077 27,9107 7,7 0,8
Çelebi (Kırıkkale) 12:03:35 14-10-2025 39,49083 33,47722 7 0,9
Merkez (Adıyaman) 11:52:54 14-10-2025 37,96139 38,28583 7 1,4
BAGLICA-(ADIYAMAN) 11:52:53 14-10-2025 37,95 38,2463 3 1,4
Köyceğiz (Muğla) 11:43:47 14-10-2025 37,06861 28,61361 7,87 1,7
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 11:43:47 14-10-2025 37,1238 28,6457 10,6 1,8
Kırkağaç (Manisa) 11:41:42 14-10-2025 39,13278 27,71028 7,02 1,2
MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) 11:41:41 14-10-2025 39,1458 27,7273 2,4 1,4
Karesi (Balıkesir) 11:30:23 14-10-2025 39,83583 27,9225 12,28 1,9
YAGCILAR-(BALIKESIR) 11:30:21 14-10-2025 39,8797 27,9007 2,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:21 14-10-2025 39,20306 28,21583 8,77 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:21 14-10-2025 39,1742 28,2232 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:11:17 14-10-2025 39,22861 28,03167 7 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:11:17 14-10-2025 39,2532 28,0557 5,8 1,2
Demirci (Manisa) 11:06:50 14-10-2025 39,05833 28,60278 7 0,8
Demirci (Manisa) 10:58:28 14-10-2025 39,07583 28,57444 7 1,2
Soma (Manisa) 10:43:32 14-10-2025 39,11111 27,5675 7,23 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:20 14-10-2025 39,19722 28,12333 5,89 0,8
Simav (Kütahya) 10:17:08 14-10-2025 39,21972 28,89611 7 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 10:17:07 14-10-2025 39,2447 28,9523 14,9 1,5
Simav (Kütahya) 09:48:33 14-10-2025 39,21694 28,92417 7 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.10.14 09:48:32) 09:48:33 14-10-2025 39,2597 28,9333 13,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:44:57 14-10-2025 39,22861 28,14361 8,14 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:56 14-10-2025 39,12 28,126 5,3 1,8
DEMIROREN-ANAMUR (MERSIN) 09:44:32 14-10-2025 36,0735 32,7163 20,6 2
Hazar Gölü - [04.97 km] Merkez (Elazığ) 09:43:30 14-10-2025 38,49083 39,39139 7 1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 09:20:11 14-10-2025 39,2342 28,936 19,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:31 14-10-2025 39,23694 28,08556 10,92 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:21:29 14-10-2025 39,2482 29,0158 5,4 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 08:20:29 14-10-2025 39,229 28,9252 5,4 1,8
Simav (Kütahya) 08:20:28 14-10-2025 39,23833 28,94167 12,23 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:38 14-10-2025 39,18389 28,15583 6,76 1,1
Simav (Kütahya) 08:10:21 14-10-2025 39,25472 29,00472 9,37 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:10:21 14-10-2025 39,2237 29,0772 8,3 1,7
Ege Denizi 07:57:13 14-10-2025 39,30583 25,89111 7,07 2,4
EGE DENIZI 07:57:12 14-10-2025 39,3252 25,834 6,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:48:27 14-10-2025 39,21028 28,16028 10,89 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 07:43:46 14-10-2025 38,24722 38,15583 7 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:46:09 14-10-2025 39,2487 28,9577 6,6 1,7
Simav (Kütahya) 06:46:08 14-10-2025 39,23 28,94139 11,97 1,7
Simav (Kütahya) 06:43:33 14-10-2025 39,20389 28,98972 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:35 14-10-2025 39,15 28,17444 7,13 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:26:52 14-10-2025 39,155 28,14028 6,45 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:26:52 14-10-2025 39,1618 28,1225 14,8 1,8
Doğanşehir (Malatya) 06:24:37 14-10-2025 38,04361 37,63472 7 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 06:21:27 14-10-2025 39,2598 28,9485 5,6 2
Simav (Kütahya) 06:21:26 14-10-2025 39,23528 28,90917 10,58 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:52 14-10-2025 39,15083 28,16917 15,26 1
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 06:06:52 14-10-2025 37,5838 35,875 7,1 1,5
Kozan (Adana) 06:06:51 14-10-2025 37,60444 35,87 7 1,4
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:51:16 14-10-2025 39,1877 28,9317 17,2 1
Simav (Kütahya) 05:51:15 14-10-2025 39,25056 28,92639 9,49 1,2
Beypazarı (Ankara) 05:50:12 14-10-2025 40,16083 31,78667 4,64 2,1
Simav (Kütahya) 05:50:02 14-10-2025 39,1375 28,91972 6,6 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:50:00 14-10-2025 39,2397 28,9283 11,1 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:49:24 14-10-2025 39,2498 28,9372 11,4 1,7
Simav (Kütahya) 05:49:23 14-10-2025 39,25417 28,90944 7,04 1,6
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:48:43 14-10-2025 39,2127 28,9325 14,4 1,6
Simav (Kütahya) 05:48:42 14-10-2025 39,24167 28,90306 10,52 1,5
Ege Denizi 05:45:48 14-10-2025 37,9275 27,12111 7,23 1,9
Simav (Kütahya) 05:44:44 14-10-2025 39,2475 28,91833 9,18 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:44:44 14-10-2025 39,2137 28,9987 15,8 1,4
Ege Denizi 05:40:01 14-10-2025 37,91722 27,13611 7 1,4
Ege Denizi 05:36:04 14-10-2025 37,91694 27,15111 7,6 1,4
Ege Denizi 05:25:02 14-10-2025 38,92194 26,62222 9,01 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 05:25:02 14-10-2025 38,9358 26,6522 11,2 1,8
Simav (Kütahya) 05:10:07 14-10-2025 39,23806 29,00944 7 0,9
Gölhisar (Burdur) 05:05:13 14-10-2025 37,20472 29,55278 9,71 2,1
SORKUN-GOLHISAR (BURDUR) 05:05:13 14-10-2025 37,1905 29,5753 6,6 2,2
Simav (Kütahya) 04:43:22 14-10-2025 39,27333 28,96472 7,93 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:43:22 14-10-2025 39,2553 28,989 12,3 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 04:39:29 14-10-2025 39,2438 28,9353 5,9 2,6
Simav (Kütahya) 04:39:28 14-10-2025 39,23861 28,92917 10,24 2,4
Pütürge (Malatya) 04:31:11 14-10-2025 38,24111 38,81667 7,7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:30:29 14-10-2025 39,2187 28,9612 14,9 1,7
Simav (Kütahya) 04:30:28 14-10-2025 39,25444 28,95583 8,17 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:40 14-10-2025 39,2115 28,1343 8,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:39 14-10-2025 39,19056 28,13806 6,76 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:46 14-10-2025 39,2152 28,0742 7,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:45 14-10-2025 39,22278 28,08333 5,05 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:00 14-10-2025 39,24833 28,0875 7,2 1,2
MARMARA DENIZI 04:08:17 14-10-2025 40,783 27,975 8,3 2
Marmara Denizi 04:08:16 14-10-2025 40,79389 27,97806 6,68 1,9
Altıntaş (Kütahya) 03:56:41 14-10-2025 39,00583 29,89639 6,88 1,1
Pütürge (Malatya) 03:54:20 14-10-2025 38,25972 38,87028 7 1,2
YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) 03:54:19 14-10-2025 38,2767 38,8687 17,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:44 14-10-2025 39,25694 28,12583 11,12 0,9
CANAKCI-KALE (MALATYA) 03:42:53 14-10-2025 38,3437 38,7822 7,3 1,5
Beypazarı (Ankara) 03:35:43 14-10-2025 40,19278 31,79333 7,19 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:56 14-10-2025 39,18528 28,15472 10,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:22 14-10-2025 39,15806 28,20139 6,7 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 03:22:18 14-10-2025 37,98833 37,48806 6,97 1,2
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 03:22:17 14-10-2025 38,0018 37,4905 4,1 1,4
Simav (Kütahya) 03:18:58 14-10-2025 39,24333 28,95778 7,07 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:18:58 14-10-2025 39,2485 28,9622 9,3 1,8
Köyceğiz (Muğla) 03:04:01 14-10-2025 37,10028 28,58611 7,05 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:05 14-10-2025 39,16833 28,16889 6,99 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:05 14-10-2025 39,1552 28,1692 11,8 1,4
Çal (Denizli) 02:46:40 14-10-2025 37,97222 29,30833 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:36:54 14-10-2025 39,2 28,12 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:54 14-10-2025 39,1975 28,0988 9,8 2,2
Kozan (Adana) 02:25:23 14-10-2025 37,76528 35,62167 7,02 1,1
İmranlı (Sivas) 02:23:42 14-10-2025 39,84167 38,31944 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:45 14-10-2025 39,24694 28,15778 7,34 1,7
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:45 14-10-2025 39,2678 28,1387 8,6 1,9
Kale (Malatya) 02:10:13 14-10-2025 38,33833 38,82444 8,96 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:10:03 14-10-2025 39,2512 29,0217 8,7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 02:04:21 14-10-2025 38,1175 37,825 6,17 0,9
Alaşehir (Manisa) 01:49:50 14-10-2025 38,16778 28,50722 12,77 0,9
Çüngüş (Diyarbakır) 01:35:52 14-10-2025 38,29083 39,45 7 1
