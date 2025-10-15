Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
15 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|DARKALE-SOMA (MANISA)
|01:13:54 15-10-2025
|39,1528
|27,6095
|15,4
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|00:53:55 15-10-2025
|38,12361
|38,32694
|6,94
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:49:00 15-10-2025
|39,16722
|28,24139
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:31:50 15-10-2025
|39,24611
|28,09417
|6,29
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:31:49 15-10-2025
|39,2305
|28,083
|9
|1,3
|Van Gölü - [08.45 km] Adilcevaz (Bitlis)
|00:30:02 15-10-2025
|38,725
|42,6525
|11,83
|2,6
|ULUDERE-AHLAT (BITLIS)
|00:30:01 15-10-2025
|38,7203
|42,5928
|5
|2,7
|Simav (Kütahya)
|00:27:48 15-10-2025
|39,26944
|28,94056
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:27:47 15-10-2025
|39,258
|28,9707
|11,6
|1,2
|Ula (Muğla)
|00:25:54 15-10-2025
|37,11694
|28,62556
|7,11
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:12:01 15-10-2025
|39,1662
|28,1047
|17,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:12:01 15-10-2025
|39,23722
|28,15611
|9,31
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:10:44 15-10-2025
|39,15833
|28,20639
|7
|1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [52.91 km] Akyaka (Kars)
|00:01:15 15-10-2025
|41,38139
|43,91917
|6,16
|1,5
|Marmara Denizi - [05.66 km] Çınarcık (Yalova)
|00:00:27 15-10-2025
|40,70278
|29,18333
|6,97
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:47:19 14-10-2025
|38,05806
|37,53472
|10,25
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:35 14-10-2025
|39,21417
|28,13917
|9,83
|1,1
|Deyrizor (Suriye) - [82.11 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|23:32:08 14-10-2025
|36,10472
|39,97611
|7
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|23:28:53 14-10-2025
|38,16694
|38,54028
|6,99
|1,2
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|23:28:51 14-10-2025
|38,195
|38,4923
|20,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:20:46 14-10-2025
|39,21917
|28,07944
|7,01
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:07:50 14-10-2025
|39,16472
|28,20944
|5,78
|0,9
|DANISMENT-MILAS (MUGLA)
|22:54:18 14-10-2025
|37,3943
|27,5455
|5,4
|1,5
|Milas (Muğla)
|22:54:18 14-10-2025
|37,40972
|27,57333
|7
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|22:52:14 14-10-2025
|37,75333
|36,51222
|7,19
|1,8
|KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|22:52:13 14-10-2025
|37,6667
|36,4405
|9,2
|1,6
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|22:44:55 14-10-2025
|39,193
|29,0377
|10,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:44:55 14-10-2025
|39,23139
|29,03694
|9,54
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:44:23 14-10-2025
|39,17917
|28,23444
|7,77
|0,9
|Tekman (Erzurum)
|22:32:01 14-10-2025
|39,68583
|41,28
|6,99
|1,8
|TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM)
|22:32:00 14-10-2025
|39,6122
|41,2575
|9,1
|1,9
|TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)
|22:23:03 14-10-2025
|39,5683
|26,1223
|11,6
|1,7
|YAYLICA-SAMANDAG (HATAY)
|22:18:31 14-10-2025
|36,1808
|36,0253
|14,3
|1,9
|Samandağ (Hatay)
|22:18:30 14-10-2025
|36,20667
|35,95167
|7,42
|2,2
|Simav (Kütahya)
|22:13:11 14-10-2025
|39,25472
|29,00194
|10,86
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:13:11 14-10-2025
|39,2292
|29,0217
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:08:58 14-10-2025
|39,17667
|28,14667
|10,68
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:08:57 14-10-2025
|39,1783
|28,1293
|12,7
|1,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|22:07:31 14-10-2025
|38,155
|36,85139
|9,7
|1,8
|ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|22:07:31 14-10-2025
|38,185
|36,8582
|3,7
|2
|Akdeniz - [26.82 km] Alanya (Antalya)
|22:01:47 14-10-2025
|36,43583
|31,56556
|63,2
|2,3
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|22:01:46 14-10-2025
|36,401
|31,5377
|76,4
|2,4
|EGE DENIZI
|21:58:50 14-10-2025
|36,6713
|25,7088
|8,4
|2,5
|Köyceğiz (Muğla)
|21:26:57 14-10-2025
|37,115
|28,86472
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:06:26 14-10-2025
|39,22639
|28,17528
|10,17
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:01:43 14-10-2025
|39,26917
|28,07361
|10,67
|1,5
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:01:43 14-10-2025
|39,2375
|28,0257
|9,7
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:57:53 14-10-2025
|39,223
|29,0037
|17,1
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|20:57:24 14-10-2025
|40,16722
|31,79361
|7,01
|2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|20:57:24 14-10-2025
|40,2008
|31,784
|6,5
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|20:55:35 14-10-2025
|38,47444
|39,18639
|6,8
|0,8
|Yahyalı (Kayseri)
|20:52:59 14-10-2025
|37,83056
|35,42306
|6,99
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:47:33 14-10-2025
|38,255
|37,205
|9,81
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:45:16 14-10-2025
|39,17278
|28,21167
|7,59
|1
|Selçuklu (Konya)
|20:42:45 14-10-2025
|38,19167
|32,66056
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:01 14-10-2025
|39,19139
|28,10056
|8,48
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:36:12 14-10-2025
|39,19139
|28,10222
|5,08
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:33:36 14-10-2025
|39,21556
|28,07833
|9,12
|4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:33:36 14-10-2025
|39,2135
|28,0528
|11
|4,1
|Akçadağ (Malatya)
|20:19:17 14-10-2025
|38,32694
|37,82306
|7,17
|1,4
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|20:19:17 14-10-2025
|38,3015
|37,7893
|5,1
|1,4
|KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)
|20:01:25 14-10-2025
|37,4543
|33,5572
|10,3
|1,4
|Ayrancı (Karaman)
|20:01:23 14-10-2025
|37,50972
|33,70472
|6,99
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:00:29 14-10-2025
|39,23611
|28,19417
|6,97
|1
|Sarayköy (Denizli)
|19:43:04 14-10-2025
|37,92139
|28,80444
|7,55
|1,3
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|19:43:03 14-10-2025
|37,91
|28,79
|4
|1,6
|Ayrancı (Karaman)
|19:42:38 14-10-2025
|37,46056
|33,70556
|4,09
|1,6
|HUYUKBURUN-AYRANCI (KARAMAN)
|19:42:38 14-10-2025
|37,3947
|33,613
|4,8
|1,8
|Simav (Kütahya)
|19:28:45 14-10-2025
|39,26444
|29,00139
|7,1
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:28:44 14-10-2025
|39,2585
|29,0028
|7,2
|1,7
|Simav (Kütahya)
|19:24:09 14-10-2025
|39,21972
|28,98472
|8,66
|1
|AKDENIZ
|19:17:45 14-10-2025
|36,342
|28,8517
|12,1
|1,8
|Akdeniz - [31.96 km] Seydikemer (Muğla)
|19:17:44 14-10-2025
|36,22139
|28,92722
|13,65
|1,7
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|19:11:05 14-10-2025
|39,144
|28,0642
|17
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:11:04 14-10-2025
|39,2075
|28,12389
|5,27
|1,2
|Simav (Kütahya)
|18:45:58 14-10-2025
|39,22389
|29,01278
|11,75
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:42:56 14-10-2025
|39,17944
|28,25389
|7,08
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:42:56 14-10-2025
|39,1662
|28,2357
|9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|18:39:32 14-10-2025
|39,23167
|28,96556
|7,31
|1
|Simav (Kütahya)
|18:38:35 14-10-2025
|39,25639
|28,96861
|9,08
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:38:34 14-10-2025
|39,243
|28,9413
|11,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:37:14 14-10-2025
|39,25361
|28,95972
|6,99
|1
|Simav (Kütahya)
|18:34:13 14-10-2025
|39,23667
|28,96944
|10,42
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:34:13 14-10-2025
|39,2508
|28,9913
|5,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|18:31:18 14-10-2025
|39,25361
|28,95778
|9,92
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:31:18 14-10-2025
|39,2403
|29,0013
|6,5
|2
|SIMAV (KUTAHYA)
|18:30:01 14-10-2025
|39,091
|28,984
|14,7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|18:30:00 14-10-2025
|39,22806
|28,93667
|10,48
|2,1
|Simav (Kütahya)
|18:29:39 14-10-2025
|39,26306
|28,95472
|6,71
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:29:39 14-10-2025
|39,2462
|29,0165
|4,4
|2,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:27:20 14-10-2025
|39,1858
|29,0322
|8,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|18:27:19 14-10-2025
|39,23222
|28,98861
|13,73
|1
|Simav (Kütahya)
|18:26:51 14-10-2025
|39,22972
|28,94083
|8,41
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:26:51 14-10-2025
|39,2328
|29,0063
|10,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:15:02 14-10-2025
|39,20972
|28,1825
|9,61
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:15:02 14-10-2025
|39,1602
|28,1785
|19,7
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|18:06:56 14-10-2025
|38,39611
|38,87194
|12,98
|2,1
|HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)
|18:06:55 14-10-2025
|38,4095
|38,8808
|3,4
|2,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:57:03 14-10-2025
|39,1168
|28,149
|12,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:57:02 14-10-2025
|39,17083
|28,18778
|6,22
|1,2
|Alucra (Giresun)
|17:55:14 14-10-2025
|40,43917
|38,90083
|10,86
|1,1
|Ege Denizi - [13.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:32:15 14-10-2025
|39,37194
|26,13222
|13,32
|2,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|17:32:15 14-10-2025
|39,3455
|26,0917
|7,2
|2,7
|Ceyhan (Adana)
|17:29:30 14-10-2025
|37,13861
|35,88944
|7
|1,9
|KARAKAYALI-CEYHAN (ADANA)
|17:29:30 14-10-2025
|37,1188
|35,9003
|6,4
|2
|Merkez (Bolu)
|17:24:48 14-10-2025
|40,86444
|31,53444
|14,16
|1,8
|KIZILAGIL-(BOLU)
|17:24:48 14-10-2025
|40,8497
|31,5333
|11,9
|2,2
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|17:24:01 14-10-2025
|40,2953
|31,6715
|6,9
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|17:23:59 14-10-2025
|40,1025
|31,92
|6,86
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:27 14-10-2025
|39,14611
|28,21028
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:50:57 14-10-2025
|39,20083
|28,17333
|12,74
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:43:41 14-10-2025
|39,25056
|28,9925
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|16:33:30 14-10-2025
|39,27583
|29,00111
|7
|1,3
|Seydikemer (Muğla)
|16:24:39 14-10-2025
|36,76167
|29,58167
|7
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:19:12 14-10-2025
|37,81944
|36,54222
|7,13
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.10.14 15:58:46)
|15:58:46 14-10-2025
|39,1972
|29,0182
|11
|1,7
|Simav (Kütahya)
|15:58:45 14-10-2025
|39,20556
|29,00583
|11,64
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|15:45:29 14-10-2025
|38,15444
|38,55222
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|15:39:26 14-10-2025
|38,35194
|38,79194
|9,2
|2,2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|15:39:26 14-10-2025
|38,3883
|38,8073
|4
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:33:50 14-10-2025
|39,2002
|28,9902
|10,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:33:49 14-10-2025
|39,24833
|28,94
|7
|1,2
|Eşme (Uşak)
|15:28:00 14-10-2025
|38,49306
|29,15333
|7
|0,9
|Eşme (Uşak)
|15:26:24 14-10-2025
|38,49167
|29,15806
|7
|1
|Akdeniz - [13.34 km] Ortaca (Muğla)
|14:58:07 14-10-2025
|36,59556
|28,72444
|8,37
|1,5
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|14:58:06 14-10-2025
|36,628
|28,6905
|9,3
|1,8
|Emet (Kütahya)
|14:50:49 14-10-2025
|39,35222
|29,31083
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|14:29:25 14-10-2025
|39,29194
|28,96167
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:29:25 14-10-2025
|39,2628
|28,979
|12,4
|1,4
|Malazgirt (Muş)
|14:11:03 14-10-2025
|38,96778
|42,48
|15,99
|2,9
|AKCAOREN-AHLAT (BITLIS)
|14:11:02 14-10-2025
|38,922
|42,4675
|5
|3,2
|Hekimhan (Malatya)
|13:56:50 14-10-2025
|38,76528
|38,02333
|7
|1,7
|HEKIMHAN (MALATYA)
|13:56:49 14-10-2025
|38,8157
|37,9142
|11,4
|1,9
|Gölbaşı (Adıyaman)
|13:44:06 14-10-2025
|37,89806
|37,69722
|7
|1,5
|AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)
|13:44:05 14-10-2025
|37,8495
|37,6657
|13
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|13:40:12 14-10-2025
|39,00306
|28,06639
|7,01
|1,6
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|13:40:12 14-10-2025
|38,9858
|28,0638
|11,7
|2
|Saruhanlı (Manisa)
|13:33:07 14-10-2025
|38,67611
|27,63972
|6,99
|1,2
|Simav (Kütahya)
|13:26:51 14-10-2025
|39,23806
|28,94389
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|13:24:44 14-10-2025
|39,18917
|28,8975
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|13:19:28 14-10-2025
|39,2675
|28,92139
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:12:57 14-10-2025
|38,3175
|38,16333
|7
|1,4
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|13:12:55 14-10-2025
|38,3038
|38,1015
|20,2
|1,2
|ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.14 13:07:07)
|13:07:07 14-10-2025
|37,4062
|37,0322
|9,5
|2,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|13:07:06 14-10-2025
|37,5225
|37,01861
|7,36
|2,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:53:55 14-10-2025
|39,48417
|28,20861
|6,98
|1,3
|DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:53:55 14-10-2025
|39,4622
|28,0607
|18,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:40:54 14-10-2025
|39,21861
|28,11806
|7,97
|1,6
|Soma (Manisa)
|12:38:37 14-10-2025
|39,25056
|27,73333
|7
|1,2
|KUCUKGUNEY-SOMA (MANISA)
|12:38:37 14-10-2025
|39,2507
|27,6518
|0
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|12:35:37 14-10-2025
|39,00889
|28,0575
|7
|1,6
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|12:35:37 14-10-2025
|38,9825
|28,0538
|6,7
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|12:34:19 14-10-2025
|39,02056
|28,05444
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|12:34:19 14-10-2025
|39,01639
|28,06944
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:32:40 14-10-2025
|39,24028
|28,10778
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:28:16 14-10-2025
|39,2875
|28,14
|5,77
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:19:58 14-10-2025
|39,21333
|28,09611
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:12:37 14-10-2025
|38,27694
|38,08667
|7
|1,4
|Bala (Ankara)
|12:11:59 14-10-2025
|39,495
|33,15528
|7
|1,1
|Ula (Muğla)
|12:08:38 14-10-2025
|37,12194
|28,56167
|7
|0,8
|HALKAPINAR-(BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.14 12:06:58)
|12:06:58 14-10-2025
|39,8077
|27,9107
|7,7
|0,8
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:03:35 14-10-2025
|39,49083
|33,47722
|7
|0,9
|Merkez (Adıyaman)
|11:52:54 14-10-2025
|37,96139
|38,28583
|7
|1,4
|BAGLICA-(ADIYAMAN)
|11:52:53 14-10-2025
|37,95
|38,2463
|3
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|11:43:47 14-10-2025
|37,06861
|28,61361
|7,87
|1,7
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|11:43:47 14-10-2025
|37,1238
|28,6457
|10,6
|1,8
|Kırkağaç (Manisa)
|11:41:42 14-10-2025
|39,13278
|27,71028
|7,02
|1,2
|MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA)
|11:41:41 14-10-2025
|39,1458
|27,7273
|2,4
|1,4
|Karesi (Balıkesir)
|11:30:23 14-10-2025
|39,83583
|27,9225
|12,28
|1,9
|YAGCILAR-(BALIKESIR)
|11:30:21 14-10-2025
|39,8797
|27,9007
|2,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:20:21 14-10-2025
|39,20306
|28,21583
|8,77
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:20:21 14-10-2025
|39,1742
|28,2232
|8,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:11:17 14-10-2025
|39,22861
|28,03167
|7
|1,2
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:11:17 14-10-2025
|39,2532
|28,0557
|5,8
|1,2
|Demirci (Manisa)
|11:06:50 14-10-2025
|39,05833
|28,60278
|7
|0,8
|Demirci (Manisa)
|10:58:28 14-10-2025
|39,07583
|28,57444
|7
|1,2
|Soma (Manisa)
|10:43:32 14-10-2025
|39,11111
|27,5675
|7,23
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:29:20 14-10-2025
|39,19722
|28,12333
|5,89
|0,8
|Simav (Kütahya)
|10:17:08 14-10-2025
|39,21972
|28,89611
|7
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:17:07 14-10-2025
|39,2447
|28,9523
|14,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|09:48:33 14-10-2025
|39,21694
|28,92417
|7
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.10.14 09:48:32)
|09:48:33 14-10-2025
|39,2597
|28,9333
|13,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:44:57 14-10-2025
|39,22861
|28,14361
|8,14
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:44:56 14-10-2025
|39,12
|28,126
|5,3
|1,8
|DEMIROREN-ANAMUR (MERSIN)
|09:44:32 14-10-2025
|36,0735
|32,7163
|20,6
|2
|Hazar Gölü - [04.97 km] Merkez (Elazığ)
|09:43:30 14-10-2025
|38,49083
|39,39139
|7
|1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:20:11 14-10-2025
|39,2342
|28,936
|19,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:30:31 14-10-2025
|39,23694
|28,08556
|10,92
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:21:29 14-10-2025
|39,2482
|29,0158
|5,4
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:20:29 14-10-2025
|39,229
|28,9252
|5,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|08:20:28 14-10-2025
|39,23833
|28,94167
|12,23
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:12:38 14-10-2025
|39,18389
|28,15583
|6,76
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:10:21 14-10-2025
|39,25472
|29,00472
|9,37
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:10:21 14-10-2025
|39,2237
|29,0772
|8,3
|1,7
|Ege Denizi
|07:57:13 14-10-2025
|39,30583
|25,89111
|7,07
|2,4
|EGE DENIZI
|07:57:12 14-10-2025
|39,3252
|25,834
|6,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:48:27 14-10-2025
|39,21028
|28,16028
|10,89
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:43:46 14-10-2025
|38,24722
|38,15583
|7
|1,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:46:09 14-10-2025
|39,2487
|28,9577
|6,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:46:08 14-10-2025
|39,23
|28,94139
|11,97
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:43:33 14-10-2025
|39,20389
|28,98972
|6,98
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:35 14-10-2025
|39,15
|28,17444
|7,13
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:26:52 14-10-2025
|39,155
|28,14028
|6,45
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:26:52 14-10-2025
|39,1618
|28,1225
|14,8
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|06:24:37 14-10-2025
|38,04361
|37,63472
|7
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:21:27 14-10-2025
|39,2598
|28,9485
|5,6
|2
|Simav (Kütahya)
|06:21:26 14-10-2025
|39,23528
|28,90917
|10,58
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:09:52 14-10-2025
|39,15083
|28,16917
|15,26
|1
|DAGLICA-KOZAN (ADANA)
|06:06:52 14-10-2025
|37,5838
|35,875
|7,1
|1,5
|Kozan (Adana)
|06:06:51 14-10-2025
|37,60444
|35,87
|7
|1,4
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|05:51:16 14-10-2025
|39,1877
|28,9317
|17,2
|1
|Simav (Kütahya)
|05:51:15 14-10-2025
|39,25056
|28,92639
|9,49
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|05:50:12 14-10-2025
|40,16083
|31,78667
|4,64
|2,1
|Simav (Kütahya)
|05:50:02 14-10-2025
|39,1375
|28,91972
|6,6
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:50:00 14-10-2025
|39,2397
|28,9283
|11,1
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:49:24 14-10-2025
|39,2498
|28,9372
|11,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|05:49:23 14-10-2025
|39,25417
|28,90944
|7,04
|1,6
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|05:48:43 14-10-2025
|39,2127
|28,9325
|14,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:48:42 14-10-2025
|39,24167
|28,90306
|10,52
|1,5
|Ege Denizi
|05:45:48 14-10-2025
|37,9275
|27,12111
|7,23
|1,9
|Simav (Kütahya)
|05:44:44 14-10-2025
|39,2475
|28,91833
|9,18
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:44:44 14-10-2025
|39,2137
|28,9987
|15,8
|1,4
|Ege Denizi
|05:40:01 14-10-2025
|37,91722
|27,13611
|7
|1,4
|Ege Denizi
|05:36:04 14-10-2025
|37,91694
|27,15111
|7,6
|1,4
|Ege Denizi
|05:25:02 14-10-2025
|38,92194
|26,62222
|9,01
|1,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|05:25:02 14-10-2025
|38,9358
|26,6522
|11,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:10:07 14-10-2025
|39,23806
|29,00944
|7
|0,9
|Gölhisar (Burdur)
|05:05:13 14-10-2025
|37,20472
|29,55278
|9,71
|2,1
|SORKUN-GOLHISAR (BURDUR)
|05:05:13 14-10-2025
|37,1905
|29,5753
|6,6
|2,2
|Simav (Kütahya)
|04:43:22 14-10-2025
|39,27333
|28,96472
|7,93
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:43:22 14-10-2025
|39,2553
|28,989
|12,3
|1,7
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:39:29 14-10-2025
|39,2438
|28,9353
|5,9
|2,6
|Simav (Kütahya)
|04:39:28 14-10-2025
|39,23861
|28,92917
|10,24
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|04:31:11 14-10-2025
|38,24111
|38,81667
|7,7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:30:29 14-10-2025
|39,2187
|28,9612
|14,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|04:30:28 14-10-2025
|39,25444
|28,95583
|8,17
|1,7
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:16:40 14-10-2025
|39,2115
|28,1343
|8,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:16:39 14-10-2025
|39,19056
|28,13806
|6,76
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:12:46 14-10-2025
|39,2152
|28,0742
|7,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:12:45 14-10-2025
|39,22278
|28,08333
|5,05
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:12:00 14-10-2025
|39,24833
|28,0875
|7,2
|1,2
|MARMARA DENIZI
|04:08:17 14-10-2025
|40,783
|27,975
|8,3
|2
|Marmara Denizi
|04:08:16 14-10-2025
|40,79389
|27,97806
|6,68
|1,9
|Altıntaş (Kütahya)
|03:56:41 14-10-2025
|39,00583
|29,89639
|6,88
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:54:20 14-10-2025
|38,25972
|38,87028
|7
|1,2
|YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)
|03:54:19 14-10-2025
|38,2767
|38,8687
|17,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:48:44 14-10-2025
|39,25694
|28,12583
|11,12
|0,9
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|03:42:53 14-10-2025
|38,3437
|38,7822
|7,3
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|03:35:43 14-10-2025
|40,19278
|31,79333
|7,19
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:56 14-10-2025
|39,18528
|28,15472
|10,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:22 14-10-2025
|39,15806
|28,20139
|6,7
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|03:22:18 14-10-2025
|37,98833
|37,48806
|6,97
|1,2
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:22:17 14-10-2025
|38,0018
|37,4905
|4,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:18:58 14-10-2025
|39,24333
|28,95778
|7,07
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:18:58 14-10-2025
|39,2485
|28,9622
|9,3
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|03:04:01 14-10-2025
|37,10028
|28,58611
|7,05
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:49:05 14-10-2025
|39,16833
|28,16889
|6,99
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:49:05 14-10-2025
|39,1552
|28,1692
|11,8
|1,4
|Çal (Denizli)
|02:46:40 14-10-2025
|37,97222
|29,30833
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:36:54 14-10-2025
|39,2
|28,12
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:36:54 14-10-2025
|39,1975
|28,0988
|9,8
|2,2
|Kozan (Adana)
|02:25:23 14-10-2025
|37,76528
|35,62167
|7,02
|1,1
|İmranlı (Sivas)
|02:23:42 14-10-2025
|39,84167
|38,31944
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:13:45 14-10-2025
|39,24694
|28,15778
|7,34
|1,7
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:13:45 14-10-2025
|39,2678
|28,1387
|8,6
|1,9
|Kale (Malatya)
|02:10:13 14-10-2025
|38,33833
|38,82444
|8,96
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:10:03 14-10-2025
|39,2512
|29,0217
|8,7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:04:21 14-10-2025
|38,1175
|37,825
|6,17
|0,9
|Alaşehir (Manisa)
|01:49:50 14-10-2025
|38,16778
|28,50722
|12,77
|0,9
|Çüngüş (Diyarbakır)
|01:35:52 14-10-2025
|38,29083
|39,45
|7
|1
