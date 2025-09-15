Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Eylül 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

15 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:07 15-09-2025 39,1847 28,2108 13,1 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:33 14-09-2025 39,1637 28,1312 8,9 2,5
Akdeniz - [95.98 km] Kaş (Antalya) 23:41:05 14-09-2025 35,68917 28,5375 39,09 3,1
AKDENIZ 23:41:03 14-09-2025 35,6772 28,6118 8,5 3,3
BALATLI-BIGADIC (BALIKESIR) 23:38:01 14-09-2025 39,392 28,0893 10,1 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 23:38:01 14-09-2025 39,37194 28,07139 12,03 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:27 14-09-2025 39,1242 28,1345 15,1 1,4
Darende (Malatya) 23:36:32 14-09-2025 38,38083 37,58972 7,04 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:23 14-09-2025 39,23 28,1172 7,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:22 14-09-2025 39,23694 28,13889 8,46 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:26 14-09-2025 39,23778 28,14139 5,52 2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:25 14-09-2025 39,2582 28,1468 15 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:33 14-09-2025 39,1893 28,0743 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:33 14-09-2025 39,23083 28,105 7 1,4
GORDES (MANISA) 22:58:45 14-09-2025 38,9273 28,28 6,6 1,2
Gördes (Manisa) 22:58:44 14-09-2025 38,995 28,23111 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:59 14-09-2025 39,21778 28,06917 7 1,1
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 22:51:57 14-09-2025 39,0828 28,022 12 1,3
Sincik (Adıyaman) 22:51:36 14-09-2025 38,1425 38,45139 9,09 2,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:51:35 14-09-2025 38,1443 38,4535 1,6 2,5
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:41:42 14-09-2025 38,842 26,7855 1,9 2,3
Ege Denizi - [11.75 km] Dikili (İzmir) 22:41:42 14-09-2025 38,85833 26,75278 10,31 2,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 22:33:00 14-09-2025 39,1393 28,0807 4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:00 14-09-2025 39,18 28,13528 13,6 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:25:50 14-09-2025 39,1492 28,19 14,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:50 14-09-2025 39,16306 28,20917 7 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:04 14-09-2025 39,1788 28,256 11,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:04 14-09-2025 39,18861 28,27417 7 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:08 14-09-2025 39,2175 28,0622 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:08 14-09-2025 39,27111 28,1 7 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:31 14-09-2025 39,2315 28,0197 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:31 14-09-2025 39,24694 28,05472 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:39 14-09-2025 39,2303 28,0178 7,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:39 14-09-2025 39,24083 28,04194 9,24 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:55 14-09-2025 39,1725 28,25944 7 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:54 14-09-2025 39,1792 28,252 16,9 1,3
Seydikemer (Muğla) 21:14:34 14-09-2025 36,82667 29,35556 7 1,2
Karesi (Balıkesir) 20:51:46 14-09-2025 39,685 27,89778 7,69 1,7
UCPINAR-(BALIKESIR) 20:51:46 14-09-2025 39,6987 27,8937 4,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:03 14-09-2025 39,2325 28,16861 6,94 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:03 14-09-2025 39,2182 28,1608 7,4 1,9
EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:29:51 14-09-2025 38,3508 37,189 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:09:00 14-09-2025 39,21889 28,135 6,99 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:08:58 14-09-2025 39,19 28,0653 12,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:17 14-09-2025 39,25111 28,05028 7 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:16 14-09-2025 39,2323 28,0273 11,2 2,9
Hekimhan (Malatya) 19:29:59 14-09-2025 38,78972 38,00917 7,21 1,5
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 19:29:59 14-09-2025 38,748 37,9528 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:18:34 14-09-2025 39,17528 28,24278 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:18:33 14-09-2025 39,1367 28,2093 15,8 1,3
Kahta (Adıyaman) 19:06:20 14-09-2025 37,83944 38,83722 7,02 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:56 14-09-2025 39,24361 28,13889 6,7 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:56 14-09-2025 39,2307 28,1297 7,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:20 14-09-2025 39,25 28,14361 6,29 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:20 14-09-2025 39,229 28,1318 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:06 14-09-2025 39,22833 28,12944 6,82 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:50:06 14-09-2025 39,221 28,1063 6,9 1,3
Ege Denizi - [11.09 km] Dikili (İzmir) 18:39:45 14-09-2025 38,86472 26,75333 10,16 2
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:39:44 14-09-2025 38,8308 26,7435 7,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:38:44 14-09-2025 39,12556 28,18667 6,84 1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:38:42 14-09-2025 39,1393 28,051 9,4 1,4
Gediz (Kütahya) 18:37:23 14-09-2025 39,15306 29,43556 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:23 14-09-2025 39,205 28,15083 6,25 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:23 14-09-2025 39,1805 28,0832 14,9 1,3
Merkez (Artvin) 18:20:34 14-09-2025 41,15583 41,8725 6,91 1,4
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 18:14:32 14-09-2025 38,347 37,62 2,8 2,1
Doğanşehir (Malatya) 18:14:28 14-09-2025 38,12 37,84722 6,02 2
Saimbeyli (Adana) 18:07:22 14-09-2025 37,76417 36,185 7,47 2,4
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 18:07:22 14-09-2025 37,7117 36,16 5 2,4
Kalecik (Ankara) 17:58:34 14-09-2025 40,24389 33,42083 7 1,2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 17:55:30 14-09-2025 39,0603 28,1893 20,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:55:29 14-09-2025 39,20444 28,18444 6,18 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:39:23 14-09-2025 39,13778 28,11778 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:39:21 14-09-2025 39,1948 28,0985 12,5 1,2
Menteşe (Muğla) 17:35:46 14-09-2025 37,16 28,07028 7 1,5
BAGYAKA-(MUGLA) 17:35:45 14-09-2025 37,1253 28,1578 12,7 1,6
Menteşe (Muğla) 17:33:24 14-09-2025 37,12944 28,11194 6,99 2,1
MEKE-(MUGLA) 17:33:23 14-09-2025 37,1288 28,1227 16,7 2,3
Saimbeyli (Adana) 17:29:55 14-09-2025 37,88917 36,24278 5,23 1,9
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 17:29:53 14-09-2025 37,8795 36,2598 13 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:03 14-09-2025 39,18306 28,24194 6,29 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:02 14-09-2025 39,21417 28,08667 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:19:02 14-09-2025 39,1873 28,0702 9,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:44 14-09-2025 39,18917 28,22056 4,95 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:01:44 14-09-2025 39,1567 28,1808 11,9 1,7
Battalgazi (Malatya) 15:57:31 14-09-2025 38,29611 38,33028 10,39 1,5
KARAGOZ-(MALATYA) 15:57:31 14-09-2025 38,3097 38,3345 8,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:31 14-09-2025 39,17083 28,21028 11,2 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:31 14-09-2025 39,1738 28,1622 10 1,9
Pütürge (Malatya) 15:43:04 14-09-2025 38,24278 38,60306 7,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:36:35 14-09-2025 39,24528 28,025 7 2,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:36:35 14-09-2025 39,2402 28,017 9 2,4
Sincik (Adıyaman) 15:35:41 14-09-2025 38,10361 38,48417 7 1,7
ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) 15:35:40 14-09-2025 38,1445 38,3453 17 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:34:00 14-09-2025 39,24639 28,03917 5,93 1,9
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 15:34:00 14-09-2025 39,2358 27,9892 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:33 14-09-2025 39,2525 28,04167 5,92 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:26:32 14-09-2025 39,2345 28,0073 10,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:40:44 14-09-2025 39,23722 28,20444 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:40:44 14-09-2025 39,18 28,0978 19,6 1,5
Gölbaşı (Ankara) 14:25:10 14-09-2025 39,30444 32,96056 7,24 3,1
AKVIRANCARSAK-BALA (ANKARA) 14:25:09 14-09-2025 39,2925 32,9375 5 3,2
Simav (Kütahya) 14:03:45 14-09-2025 39,23528 28,99222 7 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:03:44 14-09-2025 39,2413 29,0088 10,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:59:22 14-09-2025 39,15056 28,18361 7 1,4
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 13:59:22 14-09-2025 38,9997 28,1232 27,7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:20:44 14-09-2025 39,53333 28,09278 7 1,5
HALALCA-(BALIKESIR) 13:20:44 14-09-2025 39,6185 27,9447 21,8 1,5
Sivrice (Elazığ) 13:19:14 14-09-2025 38,44583 39,16194 7,05 3,4
DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) 13:19:13 14-09-2025 38,4487 39,1422 5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:54 14-09-2025 39,24056 28,15417 7 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:18:53 14-09-2025 39,2685 28,1495 7,5 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:16:58 14-09-2025 39,1467 28,1523 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:57 14-09-2025 39,15361 28,17583 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:44 14-09-2025 39,16444 28,27694 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:27 14-09-2025 39,24 28,12583 7 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:49:34 14-09-2025 37,35278 36,90667 8,03 2,1
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 12:49:33 14-09-2025 37,3745 36,8748 7,4 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:44:19 14-09-2025 39,51778 28,1775 7 1,5
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:44:18 14-09-2025 39,4857 28,125 9,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:25:11 14-09-2025 39,2325 28,15056 7 2,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:25:11 14-09-2025 39,2235 28,137 12,7 2,9
Muradiye (Van) 12:13:10 14-09-2025 39,02722 43,66806 7 2,6
DURUKKAS-MURADIYE (VAN) 12:13:08 14-09-2025 38,954 43,675 11 2,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:53:32 14-09-2025 39,4663 25,9495 9 2,2
Darende (Malatya) 11:53:22 14-09-2025 38,40361 37,44 7,04 2
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:53:22 14-09-2025 38,3665 37,4728 4,6 2
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 11:43:27 14-09-2025 38,3103 44,849 3,6 3,6
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [41.41 km] Başkale (Van) 11:43:24 14-09-2025 38,38722 44,90639 7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:40:05 14-09-2025 39,22417 28,18722 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:55 14-09-2025 39,23528 28,16 6,04 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:36:54 14-09-2025 39,2002 28,1447 7,9 1,8
Doğanşehir (Malatya) 11:13:51 14-09-2025 38,24861 37,81306 8,81 2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 11:13:51 14-09-2025 38,2663 37,8152 4,6 1,9
Sincik (Adıyaman) 11:01:19 14-09-2025 38,1075 38,51889 7 1,4
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 11:01:19 14-09-2025 38,108 38,5147 7,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:58:28 14-09-2025 39,20889 28,17444 6,17 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:20 14-09-2025 39,18778 28,22583 6,56 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:42 14-09-2025 39,28528 28,295 5,21 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:17 14-09-2025 39,19139 28,25694 5,06 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:38:16 14-09-2025 39,185 28,2563 12,9 1,5
Haymana (Ankara) 10:25:31 14-09-2025 39,13667 32,70861 11,7 2,1
BUMSUZ-HAYMANA (ANKARA) 10:25:31 14-09-2025 39,1357 32,6852 5,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:13 14-09-2025 39,25667 28,16694 7 1,1
Merkez (Çorum) 09:54:51 14-09-2025 40,55611 35,1225 13,69 1,6
GUNEY-(CORUM) 09:54:50 14-09-2025 40,6192 35,1053 9,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:50:33 14-09-2025 39,23333 28,15667 5,39 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:50:33 14-09-2025 39,2188 28,1105 14,4 1,5
Kalecik (Ankara) 09:50:00 14-09-2025 40,24222 33,40139 8,13 1,3
DEGIRMENKAYA-KALECIK (ANKARA) 09:50:00 14-09-2025 40,2187 33,3523 8,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:55 14-09-2025 39,19139 28,24083 7,53 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:43:54 14-09-2025 39,167 28,2213 19,9 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 09:33:08 14-09-2025 39,36139 28,12361 7 1,2
ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:33:08 14-09-2025 39,3608 28,0457 10,9 1,4
Gemlik (Bursa) 09:16:38 14-09-2025 40,47194 29,13528 5,9 1,6
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 09:16:37 14-09-2025 40,4713 29,1843 0 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:25 14-09-2025 39,20694 28,17611 5,05 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:09:25 14-09-2025 39,1722 28,0917 9,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:30 14-09-2025 39,2025 28,0925 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:30 14-09-2025 39,1943 28,0947 7,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:02 14-09-2025 39,22389 28,20694 9,96 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:55:02 14-09-2025 39,222 28,1373 7,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:21 14-09-2025 39,175 28,19028 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:50:20 14-09-2025 39,1382 28,1483 10,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:23 14-09-2025 39,17694 28,23972 6,78 1,1
Ege Denizi - [72.68 km] Karaburun (İzmir) 08:39:14 14-09-2025 38,91306 25,635 7 2,4
EGE DENIZI 08:39:12 14-09-2025 38,875 25,5512 12,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:22 14-09-2025 39,20611 28,24361 6,37 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:22:40 14-09-2025 39,23528 28,11667 7 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:22:40 14-09-2025 39,23 28,0925 14,2 2,5
Hekimhan (Malatya) 08:21:19 14-09-2025 38,77194 38,065 6,9 1,6
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 08:21:18 14-09-2025 38,7243 37,9737 18,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:02:03 14-09-2025 39,23778 28,16472 7 2,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:02:03 14-09-2025 39,239 28,1397 12,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:54 14-09-2025 39,20528 28,11028 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:52:53 14-09-2025 39,1995 28,0783 10,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:48 14-09-2025 39,19333 28,11111 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:47 14-09-2025 39,2152 28,1528 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:20 14-09-2025 39,215 28,08833 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:20 14-09-2025 39,2103 28,0743 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:59 14-09-2025 39,21722 28,08722 7 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:38:59 14-09-2025 39,2202 28,0698 7,7 2,7
Kadirli (Osmaniye) 07:27:36 14-09-2025 37,70667 36,15694 7 1,8
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 07:27:36 14-09-2025 37,6882 36,1273 8,5 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:19:13 14-09-2025 39,2413 28,0362 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:19:12 14-09-2025 39,24444 28,06528 8,63 1,5
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [31.34 km] Başkale (Van) 07:18:20 14-09-2025 38,33694 44,79833 7 3,7
IRAN 07:18:18 14-09-2025 38,2248 45,1125 5 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:31 14-09-2025 39,18361 28,15833 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:55:31 14-09-2025 39,1732 28,123 11,1 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.77 km] Kuşadası (Aydın) 06:45:09 14-09-2025 37,92278 27,24167 8,85 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:45:08 14-09-2025 37,9283 27,1757 6,5 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 06:39:41 14-09-2025 38,19056 36,54222 7 2,2
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:39:41 14-09-2025 38,1465 36,5487 5,2 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:35:02 14-09-2025 39,1435 28,1438 12,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:01 14-09-2025 39,20444 28,10972 7 1
Çaygören Barajı - [02.52 km] Sındırgı (Balıkesir) 06:32:10 14-09-2025 39,25833 28,28806 7 1,1
KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:32:08 14-09-2025 39,2607 28,3503 5 1,1
Dalaman (Muğla) 06:14:21 14-09-2025 36,86 29,03083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:08:01 14-09-2025 39,20861 28,11667 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:08:00 14-09-2025 39,2177 28,0987 11,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:14 14-09-2025 39,21583 28,08472 7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:04:14 14-09-2025 39,2293 28,1152 8,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:01 14-09-2025 39,25528 28,30583 7 1,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:00:01 14-09-2025 39,2452 28,249 9,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:28 14-09-2025 39,18556 28,15139 9,51 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:28 14-09-2025 39,1813 28,1757 13,8 1,3
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 05:57:10 14-09-2025 38,3403 44,7175 10,5 2,5
Salmas, West Azarbaijan (İran) - [28.58 km] Başkale (Van) 05:54:17 14-09-2025 38,31806 44,7675 11,23 3,1
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 05:54:17 14-09-2025 38,3268 44,6542 5 3,2
IRAN REVIZE01 (2025.09.14 05:52:57) 05:52:57 14-09-2025 38,1992 45,0697 24,8 4,1
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [38.66 km] Başkale (Van) 05:52:54 14-09-2025 38,39333 44,87278 7 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:45:06 14-09-2025 39,24611 28,06 7 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:06 14-09-2025 39,2377 28,0535 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:24 14-09-2025 39,25889 28,30917 7 1,1
COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:24 14-09-2025 39,2595 28,3018 13,6 1,3
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 05:31:15 14-09-2025 38,335 44,7783 5,4 2,8
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [33.65 km] Başkale (Van) 05:31:13 14-09-2025 38,35694 44,8225 7 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 05:30:24 14-09-2025 38,19194 38,04444 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:46 14-09-2025 39,18639 28,25306 5,35 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:46 14-09-2025 39,1753 28,2347 9,7 1,2
Pütürge (Malatya) 05:20:30 14-09-2025 38,24083 38,5875 7 0,9
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 05:09:37 14-09-2025 39,1545 28,0318 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:36 14-09-2025 39,2 28,06083 7 1
Merkez (Bolu) 05:08:51 14-09-2025 40,77639 31,64083 8,1 1
YENIKOY-(BOLU) 05:08:51 14-09-2025 40,7527 31,6382 11,5 1
Merkez (Siirt) 05:06:39 14-09-2025 37,96139 41,98361 6,63 1,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 05:03:10 14-09-2025 39,2245 27,9718 3,1 1
Pütürge (Malatya) 05:02:56 14-09-2025 38,17917 38,73833 7,09 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:53 14-09-2025 39,16833 28,13833 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:53 14-09-2025 39,1382 28,128 10,6 1,1
Dalaman (Muğla) 04:49:17 14-09-2025 36,85111 29,03417 7 1,2
Refahiye (Erzincan) 04:41:34 14-09-2025 39,97111 38,96861 7,87 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:21 14-09-2025 39,25472 28,30583 7 1
ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:38:21 14-09-2025 39,2323 28,3627 5,3 0,9
Erevan (Ermenistan) - [22.51 km] Karakoyunlu (Iğdır) 04:33:22 14-09-2025 40,18889 44,46167 7 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 04:27:58 14-09-2025 36,9417 28,274 5 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:33 14-09-2025 39,18861 28,11889 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:26:32 14-09-2025 39,1838 28,0887 11,7 1,7
Marmaris (Muğla) 04:24:10 14-09-2025 36,97889 28,29278 7 1,1
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 04:24:09 14-09-2025 36,956 28,3162 14,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:59 14-09-2025 39,18444 28,26806 7 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.14 04:20:05) 04:19:58 14-09-2025 39,17 28,2665 12,3 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:18:13 14-09-2025 38,10389 37,12417 8,56 2,3
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 04:18:12 14-09-2025 38,1058 37,1257 5,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:09:19 14-09-2025 39,18583 28,17333 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:09:19 14-09-2025 39,1832 28,1935 11,1 1,4
Pütürge (Malatya) 04:07:07 14-09-2025 38,235 38,6925 10,17 0,7
Darende (Malatya) 04:04:07 14-09-2025 38,46111 37,52639 6,83 0,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:04:06 14-09-2025 38,4072 37,5222 17,3 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:33 14-09-2025 39,1507 28,2157 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:32 14-09-2025 39,16694 28,24556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:20 14-09-2025 39,21778 28,11833 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:19 14-09-2025 39,2082 28,0898 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:26 14-09-2025 39,20778 28,12333 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:26 14-09-2025 39,1962 28,1278 13 1
Bigadiç (Balıkesir) 03:37:21 14-09-2025 39,36722 28,03556 7 1,3
CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) 03:37:21 14-09-2025 39,374 28,0315 6,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:37 14-09-2025 39,26139 28,06 7,15 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:36 14-09-2025 39,2375 28,0212 12,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:33:11 14-09-2025 39,22528 28,1175 7 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:11 14-09-2025 39,2028 28,0913 9 2,2
Biga (Çanakkale) 03:29:16 14-09-2025 40,185 27,29333 7,02 1,8
BAKACAKLICIFTLIGI-BIGA (CANAKKALE) 03:29:16 14-09-2025 40,18 27,2577 9,9 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:30 14-09-2025 39,2027 28,1952 9,7 1,7
Merkez (Elazığ) 03:17:29 14-09-2025 38,61694 39,61056 7 0,9
Ege Denizi 03:15:39 14-09-2025 40,32417 24,45806 7,45 2,8
YUNANISTAN 03:15:36 14-09-2025 40,2912 24,1855 6,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:54 14-09-2025 39,17 28,23444 7 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:08:53 14-09-2025 39,22 28,2082 7,5 1,5
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 03:07:47 14-09-2025 39,0668 28,249 13,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:45 14-09-2025 39,18389 28,20083 5,02 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:16 14-09-2025 39,17583 28,21167 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:06:15 14-09-2025 39,1977 28,2305 11 1,6
Saimbeyli (Adana) 03:03:15 14-09-2025 37,98639 36,06917 14,48 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:53:55 14-09-2025 39,25639 28,05806 9,22 2,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:55 14-09-2025 39,2432 28,0248 14,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:45:25 14-09-2025 39,22111 28,11361 7,32 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:25 14-09-2025 39,2225 28,0942 8,5 1,5
Palu (Elazığ) 02:42:50 14-09-2025 38,62722 39,73417 7,09 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:16 14-09-2025 39,20861 28,14306 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:39:16 14-09-2025 39,1675 28,0937 9,7 1,2
Kiraz (İzmir) 02:35:36 14-09-2025 38,11694 28,37417 9,67 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:28 14-09-2025 39,18194 28,22083 7 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:28 14-09-2025 39,1863 28,2548 10,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:41 14-09-2025 39,18861 28,21667 4,86 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:29:41 14-09-2025 39,1715 28,2422 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:18 14-09-2025 39,18361 28,23194 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:17 14-09-2025 39,1708 28,229 11,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:30 14-09-2025 39,18222 28,14722 7 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 02:27:28 14-09-2025 39,1868 27,9977 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:41 14-09-2025 39,18556 28,22444 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:41 14-09-2025 39,1713 28,2 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:18 14-09-2025 39,205 28,16861 4,68 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:17 14-09-2025 39,1753 28,2395 22,4 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:18:54 14-09-2025 38,15167 37,32056 7,71 2,3
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:18:54 14-09-2025 38,1342 37,3122 5,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:04 14-09-2025 39,22722 28,15861 8,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:27 14-09-2025 39,21861 28,15583 6,1 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:26 14-09-2025 39,1992 28,1208 15,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:03 14-09-2025 39,22361 28,15139 4,48 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:03 14-09-2025 39,1967 28,092 8,2 1,4
Espiye (Giresun) 02:07:52 14-09-2025 40,82722 38,74417 10,36 2,7
TAFLANCIK-ESPIYE (GIRESUN) 02:07:52 14-09-2025 40,8552 38,7582 5,2 2,9
Sulusaray (Tokat) 01:48:02 14-09-2025 40,065 36,05778 6,75 1,1
BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT) 01:47:58 14-09-2025 40,0178 35,9892 17 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:44:17 14-09-2025 39,16667 28,23667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:28 14-09-2025 39,24111 28,01833 4,65 1,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 01:36:27 14-09-2025 39,2193 27,9782 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:49 14-09-2025 39,25083 28,1 7 1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 01:32:00 14-09-2025 40,164 31,723 7,8 1,6
Beypazarı (Ankara) 01:31:59 14-09-2025 40,15583 31,79611 6,67 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:48 14-09-2025 39,19639 28,18333 6,24 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:48 14-09-2025 39,1405 28,2718 13 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:27 14-09-2025 39,19889 28,27583 4,65 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:57 14-09-2025 39,14722 28,20472 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:01 14-09-2025 39,20583 28,04639 6,39 1,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 01:07:01 14-09-2025 39,1948 27,9918 8,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:04 14-09-2025 39,20472 28,03889 7,82 3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:58:03 14-09-2025 39,1965 28,0212 9,7 3,1
Çayırlı (Erzincan) 00:57:22 14-09-2025 39,89667 39,75167 7,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:40 14-09-2025 39,24083 28,28889 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:06 14-09-2025 39,25 28,05889 7 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:52:05 14-09-2025 39,2387 28,0087 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:59 14-09-2025 39,24972 28,29444 7 1,7
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:59 14-09-2025 39,2388 28,3118 7,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:47 14-09-2025 39,1875 28,26833 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:40:47 14-09-2025 39,1693 28,2415 15,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:09 14-09-2025 39,1975 28,14 7 1,2
