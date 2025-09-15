Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
15 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:01:07 15-09-2025
|39,1847
|28,2108
|13,1
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:50:33 14-09-2025
|39,1637
|28,1312
|8,9
|2,5
|Akdeniz - [95.98 km] Kaş (Antalya)
|23:41:05 14-09-2025
|35,68917
|28,5375
|39,09
|3,1
|AKDENIZ
|23:41:03 14-09-2025
|35,6772
|28,6118
|8,5
|3,3
|BALATLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|23:38:01 14-09-2025
|39,392
|28,0893
|10,1
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|23:38:01 14-09-2025
|39,37194
|28,07139
|12,03
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:37:27 14-09-2025
|39,1242
|28,1345
|15,1
|1,4
|Darende (Malatya)
|23:36:32 14-09-2025
|38,38083
|37,58972
|7,04
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:25:23 14-09-2025
|39,23
|28,1172
|7,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:22 14-09-2025
|39,23694
|28,13889
|8,46
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:24:26 14-09-2025
|39,23778
|28,14139
|5,52
|2
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:24:25 14-09-2025
|39,2582
|28,1468
|15
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:04:33 14-09-2025
|39,1893
|28,0743
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:04:33 14-09-2025
|39,23083
|28,105
|7
|1,4
|GORDES (MANISA)
|22:58:45 14-09-2025
|38,9273
|28,28
|6,6
|1,2
|Gördes (Manisa)
|22:58:44 14-09-2025
|38,995
|28,23111
|6,99
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:51:59 14-09-2025
|39,21778
|28,06917
|7
|1,1
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|22:51:57 14-09-2025
|39,0828
|28,022
|12
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|22:51:36 14-09-2025
|38,1425
|38,45139
|9,09
|2,5
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:51:35 14-09-2025
|38,1443
|38,4535
|1,6
|2,5
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:41:42 14-09-2025
|38,842
|26,7855
|1,9
|2,3
|Ege Denizi - [11.75 km] Dikili (İzmir)
|22:41:42 14-09-2025
|38,85833
|26,75278
|10,31
|2,1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|22:33:00 14-09-2025
|39,1393
|28,0807
|4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:33:00 14-09-2025
|39,18
|28,13528
|13,6
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:25:50 14-09-2025
|39,1492
|28,19
|14,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:25:50 14-09-2025
|39,16306
|28,20917
|7
|1,3
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:09:04 14-09-2025
|39,1788
|28,256
|11,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:04 14-09-2025
|39,18861
|28,27417
|7
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:08 14-09-2025
|39,2175
|28,0622
|9,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:08 14-09-2025
|39,27111
|28,1
|7
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:57:31 14-09-2025
|39,2315
|28,0197
|10,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:57:31 14-09-2025
|39,24694
|28,05472
|7
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:50:39 14-09-2025
|39,2303
|28,0178
|7,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:50:39 14-09-2025
|39,24083
|28,04194
|9,24
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:14:55 14-09-2025
|39,1725
|28,25944
|7
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:14:54 14-09-2025
|39,1792
|28,252
|16,9
|1,3
|Seydikemer (Muğla)
|21:14:34 14-09-2025
|36,82667
|29,35556
|7
|1,2
|Karesi (Balıkesir)
|20:51:46 14-09-2025
|39,685
|27,89778
|7,69
|1,7
|UCPINAR-(BALIKESIR)
|20:51:46 14-09-2025
|39,6987
|27,8937
|4,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:03 14-09-2025
|39,2325
|28,16861
|6,94
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:03 14-09-2025
|39,2182
|28,1608
|7,4
|1,9
|EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:29:51 14-09-2025
|38,3508
|37,189
|5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:09:00 14-09-2025
|39,21889
|28,135
|6,99
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:08:58 14-09-2025
|39,19
|28,0653
|12,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:02:17 14-09-2025
|39,25111
|28,05028
|7
|2,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:02:16 14-09-2025
|39,2323
|28,0273
|11,2
|2,9
|Hekimhan (Malatya)
|19:29:59 14-09-2025
|38,78972
|38,00917
|7,21
|1,5
|KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
|19:29:59 14-09-2025
|38,748
|37,9528
|8,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:18:34 14-09-2025
|39,17528
|28,24278
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:18:33 14-09-2025
|39,1367
|28,2093
|15,8
|1,3
|Kahta (Adıyaman)
|19:06:20 14-09-2025
|37,83944
|38,83722
|7,02
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:52:56 14-09-2025
|39,24361
|28,13889
|6,7
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:52:56 14-09-2025
|39,2307
|28,1297
|7,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:52:20 14-09-2025
|39,25
|28,14361
|6,29
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:52:20 14-09-2025
|39,229
|28,1318
|7,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:50:06 14-09-2025
|39,22833
|28,12944
|6,82
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:50:06 14-09-2025
|39,221
|28,1063
|6,9
|1,3
|Ege Denizi - [11.09 km] Dikili (İzmir)
|18:39:45 14-09-2025
|38,86472
|26,75333
|10,16
|2
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:39:44 14-09-2025
|38,8308
|26,7435
|7,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:38:44 14-09-2025
|39,12556
|28,18667
|6,84
|1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|18:38:42 14-09-2025
|39,1393
|28,051
|9,4
|1,4
|Gediz (Kütahya)
|18:37:23 14-09-2025
|39,15306
|29,43556
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:23 14-09-2025
|39,205
|28,15083
|6,25
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:23 14-09-2025
|39,1805
|28,0832
|14,9
|1,3
|Merkez (Artvin)
|18:20:34 14-09-2025
|41,15583
|41,8725
|6,91
|1,4
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|18:14:32 14-09-2025
|38,347
|37,62
|2,8
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:14:28 14-09-2025
|38,12
|37,84722
|6,02
|2
|Saimbeyli (Adana)
|18:07:22 14-09-2025
|37,76417
|36,185
|7,47
|2,4
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|18:07:22 14-09-2025
|37,7117
|36,16
|5
|2,4
|Kalecik (Ankara)
|17:58:34 14-09-2025
|40,24389
|33,42083
|7
|1,2
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|17:55:30 14-09-2025
|39,0603
|28,1893
|20,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:55:29 14-09-2025
|39,20444
|28,18444
|6,18
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:39:23 14-09-2025
|39,13778
|28,11778
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:39:21 14-09-2025
|39,1948
|28,0985
|12,5
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|17:35:46 14-09-2025
|37,16
|28,07028
|7
|1,5
|BAGYAKA-(MUGLA)
|17:35:45 14-09-2025
|37,1253
|28,1578
|12,7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|17:33:24 14-09-2025
|37,12944
|28,11194
|6,99
|2,1
|MEKE-(MUGLA)
|17:33:23 14-09-2025
|37,1288
|28,1227
|16,7
|2,3
|Saimbeyli (Adana)
|17:29:55 14-09-2025
|37,88917
|36,24278
|5,23
|1,9
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|17:29:53 14-09-2025
|37,8795
|36,2598
|13
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:26:03 14-09-2025
|39,18306
|28,24194
|6,29
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:19:02 14-09-2025
|39,21417
|28,08667
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:19:02 14-09-2025
|39,1873
|28,0702
|9,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:01:44 14-09-2025
|39,18917
|28,22056
|4,95
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:01:44 14-09-2025
|39,1567
|28,1808
|11,9
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|15:57:31 14-09-2025
|38,29611
|38,33028
|10,39
|1,5
|KARAGOZ-(MALATYA)
|15:57:31 14-09-2025
|38,3097
|38,3345
|8,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:53:31 14-09-2025
|39,17083
|28,21028
|11,2
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:53:31 14-09-2025
|39,1738
|28,1622
|10
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|15:43:04 14-09-2025
|38,24278
|38,60306
|7,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:36:35 14-09-2025
|39,24528
|28,025
|7
|2,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:36:35 14-09-2025
|39,2402
|28,017
|9
|2,4
|Sincik (Adıyaman)
|15:35:41 14-09-2025
|38,10361
|38,48417
|7
|1,7
|ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA)
|15:35:40 14-09-2025
|38,1445
|38,3453
|17
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:34:00 14-09-2025
|39,24639
|28,03917
|5,93
|1,9
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|15:34:00 14-09-2025
|39,2358
|27,9892
|7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:26:33 14-09-2025
|39,2525
|28,04167
|5,92
|1,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:26:32 14-09-2025
|39,2345
|28,0073
|10,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:40:44 14-09-2025
|39,23722
|28,20444
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:40:44 14-09-2025
|39,18
|28,0978
|19,6
|1,5
|Gölbaşı (Ankara)
|14:25:10 14-09-2025
|39,30444
|32,96056
|7,24
|3,1
|AKVIRANCARSAK-BALA (ANKARA)
|14:25:09 14-09-2025
|39,2925
|32,9375
|5
|3,2
|Simav (Kütahya)
|14:03:45 14-09-2025
|39,23528
|28,99222
|7
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:03:44 14-09-2025
|39,2413
|29,0088
|10,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:59:22 14-09-2025
|39,15056
|28,18361
|7
|1,4
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|13:59:22 14-09-2025
|38,9997
|28,1232
|27,7
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:20:44 14-09-2025
|39,53333
|28,09278
|7
|1,5
|HALALCA-(BALIKESIR)
|13:20:44 14-09-2025
|39,6185
|27,9447
|21,8
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|13:19:14 14-09-2025
|38,44583
|39,16194
|7,05
|3,4
|DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)
|13:19:13 14-09-2025
|38,4487
|39,1422
|5
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:18:54 14-09-2025
|39,24056
|28,15417
|7
|1,6
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:18:53 14-09-2025
|39,2685
|28,1495
|7,5
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:16:58 14-09-2025
|39,1467
|28,1523
|9,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:16:57 14-09-2025
|39,15361
|28,17583
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:09:44 14-09-2025
|39,16444
|28,27694
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:56:27 14-09-2025
|39,24
|28,12583
|7
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:49:34 14-09-2025
|37,35278
|36,90667
|8,03
|2,1
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|12:49:33 14-09-2025
|37,3745
|36,8748
|7,4
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:44:19 14-09-2025
|39,51778
|28,1775
|7
|1,5
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:44:18 14-09-2025
|39,4857
|28,125
|9,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:25:11 14-09-2025
|39,2325
|28,15056
|7
|2,7
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:25:11 14-09-2025
|39,2235
|28,137
|12,7
|2,9
|Muradiye (Van)
|12:13:10 14-09-2025
|39,02722
|43,66806
|7
|2,6
|DURUKKAS-MURADIYE (VAN)
|12:13:08 14-09-2025
|38,954
|43,675
|11
|2,6
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|11:53:32 14-09-2025
|39,4663
|25,9495
|9
|2,2
|Darende (Malatya)
|11:53:22 14-09-2025
|38,40361
|37,44
|7,04
|2
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:53:22 14-09-2025
|38,3665
|37,4728
|4,6
|2
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|11:43:27 14-09-2025
|38,3103
|44,849
|3,6
|3,6
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [41.41 km] Başkale (Van)
|11:43:24 14-09-2025
|38,38722
|44,90639
|7
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:40:05 14-09-2025
|39,22417
|28,18722
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:36:55 14-09-2025
|39,23528
|28,16
|6,04
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:36:54 14-09-2025
|39,2002
|28,1447
|7,9
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|11:13:51 14-09-2025
|38,24861
|37,81306
|8,81
|2
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|11:13:51 14-09-2025
|38,2663
|37,8152
|4,6
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|11:01:19 14-09-2025
|38,1075
|38,51889
|7
|1,4
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|11:01:19 14-09-2025
|38,108
|38,5147
|7,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:58:28 14-09-2025
|39,20889
|28,17444
|6,17
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:56:20 14-09-2025
|39,18778
|28,22583
|6,56
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:38:42 14-09-2025
|39,28528
|28,295
|5,21
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:38:17 14-09-2025
|39,19139
|28,25694
|5,06
|1,3
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:38:16 14-09-2025
|39,185
|28,2563
|12,9
|1,5
|Haymana (Ankara)
|10:25:31 14-09-2025
|39,13667
|32,70861
|11,7
|2,1
|BUMSUZ-HAYMANA (ANKARA)
|10:25:31 14-09-2025
|39,1357
|32,6852
|5,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:12:13 14-09-2025
|39,25667
|28,16694
|7
|1,1
|Merkez (Çorum)
|09:54:51 14-09-2025
|40,55611
|35,1225
|13,69
|1,6
|GUNEY-(CORUM)
|09:54:50 14-09-2025
|40,6192
|35,1053
|9,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:50:33 14-09-2025
|39,23333
|28,15667
|5,39
|1,3
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:50:33 14-09-2025
|39,2188
|28,1105
|14,4
|1,5
|Kalecik (Ankara)
|09:50:00 14-09-2025
|40,24222
|33,40139
|8,13
|1,3
|DEGIRMENKAYA-KALECIK (ANKARA)
|09:50:00 14-09-2025
|40,2187
|33,3523
|8,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:43:55 14-09-2025
|39,19139
|28,24083
|7,53
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:43:54 14-09-2025
|39,167
|28,2213
|19,9
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|09:33:08 14-09-2025
|39,36139
|28,12361
|7
|1,2
|ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:33:08 14-09-2025
|39,3608
|28,0457
|10,9
|1,4
|Gemlik (Bursa)
|09:16:38 14-09-2025
|40,47194
|29,13528
|5,9
|1,6
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|09:16:37 14-09-2025
|40,4713
|29,1843
|0
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:09:25 14-09-2025
|39,20694
|28,17611
|5,05
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:09:25 14-09-2025
|39,1722
|28,0917
|9,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:56:30 14-09-2025
|39,2025
|28,0925
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:56:30 14-09-2025
|39,1943
|28,0947
|7,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:55:02 14-09-2025
|39,22389
|28,20694
|9,96
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:55:02 14-09-2025
|39,222
|28,1373
|7,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:50:21 14-09-2025
|39,175
|28,19028
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:50:20 14-09-2025
|39,1382
|28,1483
|10,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:41:23 14-09-2025
|39,17694
|28,23972
|6,78
|1,1
|Ege Denizi - [72.68 km] Karaburun (İzmir)
|08:39:14 14-09-2025
|38,91306
|25,635
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|08:39:12 14-09-2025
|38,875
|25,5512
|12,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:36:22 14-09-2025
|39,20611
|28,24361
|6,37
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:22:40 14-09-2025
|39,23528
|28,11667
|7
|2,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:22:40 14-09-2025
|39,23
|28,0925
|14,2
|2,5
|Hekimhan (Malatya)
|08:21:19 14-09-2025
|38,77194
|38,065
|6,9
|1,6
|IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|08:21:18 14-09-2025
|38,7243
|37,9737
|18,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:02:03 14-09-2025
|39,23778
|28,16472
|7
|2,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:02:03 14-09-2025
|39,239
|28,1397
|12,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:52:54 14-09-2025
|39,20528
|28,11028
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:52:53 14-09-2025
|39,1995
|28,0783
|10,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:48 14-09-2025
|39,19333
|28,11111
|7
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:47:47 14-09-2025
|39,2152
|28,1528
|10,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:20 14-09-2025
|39,215
|28,08833
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:20 14-09-2025
|39,2103
|28,0743
|8,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:38:59 14-09-2025
|39,21722
|28,08722
|7
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:38:59 14-09-2025
|39,2202
|28,0698
|7,7
|2,7
|Kadirli (Osmaniye)
|07:27:36 14-09-2025
|37,70667
|36,15694
|7
|1,8
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|07:27:36 14-09-2025
|37,6882
|36,1273
|8,5
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:19:13 14-09-2025
|39,2413
|28,0362
|8,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:19:12 14-09-2025
|39,24444
|28,06528
|8,63
|1,5
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [31.34 km] Başkale (Van)
|07:18:20 14-09-2025
|38,33694
|44,79833
|7
|3,7
|IRAN
|07:18:18 14-09-2025
|38,2248
|45,1125
|5
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:55:31 14-09-2025
|39,18361
|28,15833
|7
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:55:31 14-09-2025
|39,1732
|28,123
|11,1
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.77 km] Kuşadası (Aydın)
|06:45:09 14-09-2025
|37,92278
|27,24167
|8,85
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:45:08 14-09-2025
|37,9283
|27,1757
|6,5
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:39:41 14-09-2025
|38,19056
|36,54222
|7
|2,2
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:39:41 14-09-2025
|38,1465
|36,5487
|5,2
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:35:02 14-09-2025
|39,1435
|28,1438
|12,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:35:01 14-09-2025
|39,20444
|28,10972
|7
|1
|Çaygören Barajı - [02.52 km] Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:10 14-09-2025
|39,25833
|28,28806
|7
|1,1
|KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:32:08 14-09-2025
|39,2607
|28,3503
|5
|1,1
|Dalaman (Muğla)
|06:14:21 14-09-2025
|36,86
|29,03083
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:08:01 14-09-2025
|39,20861
|28,11667
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:08:00 14-09-2025
|39,2177
|28,0987
|11,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:04:14 14-09-2025
|39,21583
|28,08472
|7
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:04:14 14-09-2025
|39,2293
|28,1152
|8,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:01 14-09-2025
|39,25528
|28,30583
|7
|1,2
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:00:01 14-09-2025
|39,2452
|28,249
|9,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:58:28 14-09-2025
|39,18556
|28,15139
|9,51
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:58:28 14-09-2025
|39,1813
|28,1757
|13,8
|1,3
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|05:57:10 14-09-2025
|38,3403
|44,7175
|10,5
|2,5
|Salmas, West Azarbaijan (İran) - [28.58 km] Başkale (Van)
|05:54:17 14-09-2025
|38,31806
|44,7675
|11,23
|3,1
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|05:54:17 14-09-2025
|38,3268
|44,6542
|5
|3,2
|IRAN REVIZE01 (2025.09.14 05:52:57)
|05:52:57 14-09-2025
|38,1992
|45,0697
|24,8
|4,1
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [38.66 km] Başkale (Van)
|05:52:54 14-09-2025
|38,39333
|44,87278
|7
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:06 14-09-2025
|39,24611
|28,06
|7
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:45:06 14-09-2025
|39,2377
|28,0535
|8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:42:24 14-09-2025
|39,25889
|28,30917
|7
|1,1
|COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:24 14-09-2025
|39,2595
|28,3018
|13,6
|1,3
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|05:31:15 14-09-2025
|38,335
|44,7783
|5,4
|2,8
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [33.65 km] Başkale (Van)
|05:31:13 14-09-2025
|38,35694
|44,8225
|7
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:30:24 14-09-2025
|38,19194
|38,04444
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:28:46 14-09-2025
|39,18639
|28,25306
|5,35
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:46 14-09-2025
|39,1753
|28,2347
|9,7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|05:20:30 14-09-2025
|38,24083
|38,5875
|7
|0,9
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|05:09:37 14-09-2025
|39,1545
|28,0318
|11,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:09:36 14-09-2025
|39,2
|28,06083
|7
|1
|Merkez (Bolu)
|05:08:51 14-09-2025
|40,77639
|31,64083
|8,1
|1
|YENIKOY-(BOLU)
|05:08:51 14-09-2025
|40,7527
|31,6382
|11,5
|1
|Merkez (Siirt)
|05:06:39 14-09-2025
|37,96139
|41,98361
|6,63
|1,4
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|05:03:10 14-09-2025
|39,2245
|27,9718
|3,1
|1
|Pütürge (Malatya)
|05:02:56 14-09-2025
|38,17917
|38,73833
|7,09
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:56:53 14-09-2025
|39,16833
|28,13833
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:56:53 14-09-2025
|39,1382
|28,128
|10,6
|1,1
|Dalaman (Muğla)
|04:49:17 14-09-2025
|36,85111
|29,03417
|7
|1,2
|Refahiye (Erzincan)
|04:41:34 14-09-2025
|39,97111
|38,96861
|7,87
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:38:21 14-09-2025
|39,25472
|28,30583
|7
|1
|ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:38:21 14-09-2025
|39,2323
|28,3627
|5,3
|0,9
|Erevan (Ermenistan) - [22.51 km] Karakoyunlu (Iğdır)
|04:33:22 14-09-2025
|40,18889
|44,46167
|7
|1,6
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|04:27:58 14-09-2025
|36,9417
|28,274
|5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:26:33 14-09-2025
|39,18861
|28,11889
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:26:32 14-09-2025
|39,1838
|28,0887
|11,7
|1,7
|Marmaris (Muğla)
|04:24:10 14-09-2025
|36,97889
|28,29278
|7
|1,1
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|04:24:09 14-09-2025
|36,956
|28,3162
|14,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:19:59 14-09-2025
|39,18444
|28,26806
|7
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.14 04:20:05)
|04:19:58 14-09-2025
|39,17
|28,2665
|12,3
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|04:18:13 14-09-2025
|38,10389
|37,12417
|8,56
|2,3
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|04:18:12 14-09-2025
|38,1058
|37,1257
|5,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:09:19 14-09-2025
|39,18583
|28,17333
|7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:09:19 14-09-2025
|39,1832
|28,1935
|11,1
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|04:07:07 14-09-2025
|38,235
|38,6925
|10,17
|0,7
|Darende (Malatya)
|04:04:07 14-09-2025
|38,46111
|37,52639
|6,83
|0,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|04:04:06 14-09-2025
|38,4072
|37,5222
|17,3
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:42:33 14-09-2025
|39,1507
|28,2157
|9,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:42:32 14-09-2025
|39,16694
|28,24556
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:20 14-09-2025
|39,21778
|28,11833
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:19 14-09-2025
|39,2082
|28,0898
|8,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:38:26 14-09-2025
|39,20778
|28,12333
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:38:26 14-09-2025
|39,1962
|28,1278
|13
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|03:37:21 14-09-2025
|39,36722
|28,03556
|7
|1,3
|CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|03:37:21 14-09-2025
|39,374
|28,0315
|6,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:35:37 14-09-2025
|39,26139
|28,06
|7,15
|1,5
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:35:36 14-09-2025
|39,2375
|28,0212
|12,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:33:11 14-09-2025
|39,22528
|28,1175
|7
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:33:11 14-09-2025
|39,2028
|28,0913
|9
|2,2
|Biga (Çanakkale)
|03:29:16 14-09-2025
|40,185
|27,29333
|7,02
|1,8
|BAKACAKLICIFTLIGI-BIGA (CANAKKALE)
|03:29:16 14-09-2025
|40,18
|27,2577
|9,9
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:17:30 14-09-2025
|39,2027
|28,1952
|9,7
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|03:17:29 14-09-2025
|38,61694
|39,61056
|7
|0,9
|Ege Denizi
|03:15:39 14-09-2025
|40,32417
|24,45806
|7,45
|2,8
|YUNANISTAN
|03:15:36 14-09-2025
|40,2912
|24,1855
|6,4
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:08:54 14-09-2025
|39,17
|28,23444
|7
|1,3
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:08:53 14-09-2025
|39,22
|28,2082
|7,5
|1,5
|DUTLUCA-GORDES (MANISA)
|03:07:47 14-09-2025
|39,0668
|28,249
|13,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:07:45 14-09-2025
|39,18389
|28,20083
|5,02
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:06:16 14-09-2025
|39,17583
|28,21167
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:06:15 14-09-2025
|39,1977
|28,2305
|11
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|03:03:15 14-09-2025
|37,98639
|36,06917
|14,48
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:53:55 14-09-2025
|39,25639
|28,05806
|9,22
|2,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:55 14-09-2025
|39,2432
|28,0248
|14,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:45:25 14-09-2025
|39,22111
|28,11361
|7,32
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:45:25 14-09-2025
|39,2225
|28,0942
|8,5
|1,5
|Palu (Elazığ)
|02:42:50 14-09-2025
|38,62722
|39,73417
|7,09
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:39:16 14-09-2025
|39,20861
|28,14306
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:39:16 14-09-2025
|39,1675
|28,0937
|9,7
|1,2
|Kiraz (İzmir)
|02:35:36 14-09-2025
|38,11694
|28,37417
|9,67
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:34:28 14-09-2025
|39,18194
|28,22083
|7
|1,1
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:34:28 14-09-2025
|39,1863
|28,2548
|10,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:29:41 14-09-2025
|39,18861
|28,21667
|4,86
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:29:41 14-09-2025
|39,1715
|28,2422
|12
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:28:18 14-09-2025
|39,18361
|28,23194
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:17 14-09-2025
|39,1708
|28,229
|11,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:27:30 14-09-2025
|39,18222
|28,14722
|7
|1,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|02:27:28 14-09-2025
|39,1868
|27,9977
|8,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:26:41 14-09-2025
|39,18556
|28,22444
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:26:41 14-09-2025
|39,1713
|28,2
|9,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:19:18 14-09-2025
|39,205
|28,16861
|4,68
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:19:17 14-09-2025
|39,1753
|28,2395
|22,4
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:18:54 14-09-2025
|38,15167
|37,32056
|7,71
|2,3
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:18:54 14-09-2025
|38,1342
|37,3122
|5,1
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:17:04 14-09-2025
|39,22722
|28,15861
|8,02
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:16:27 14-09-2025
|39,21861
|28,15583
|6,1
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:26 14-09-2025
|39,1992
|28,1208
|15,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:03 14-09-2025
|39,22361
|28,15139
|4,48
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:03 14-09-2025
|39,1967
|28,092
|8,2
|1,4
|Espiye (Giresun)
|02:07:52 14-09-2025
|40,82722
|38,74417
|10,36
|2,7
|TAFLANCIK-ESPIYE (GIRESUN)
|02:07:52 14-09-2025
|40,8552
|38,7582
|5,2
|2,9
|Sulusaray (Tokat)
|01:48:02 14-09-2025
|40,065
|36,05778
|6,75
|1,1
|BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT)
|01:47:58 14-09-2025
|40,0178
|35,9892
|17
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:44:17 14-09-2025
|39,16667
|28,23667
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:36:28 14-09-2025
|39,24111
|28,01833
|4,65
|1,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|01:36:27 14-09-2025
|39,2193
|27,9782
|9,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:33:49 14-09-2025
|39,25083
|28,1
|7
|1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|01:32:00 14-09-2025
|40,164
|31,723
|7,8
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|01:31:59 14-09-2025
|40,15583
|31,79611
|6,67
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:14:48 14-09-2025
|39,19639
|28,18333
|6,24
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:14:48 14-09-2025
|39,1405
|28,2718
|13
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:11:27 14-09-2025
|39,19889
|28,27583
|4,65
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:07:57 14-09-2025
|39,14722
|28,20472
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:07:01 14-09-2025
|39,20583
|28,04639
|6,39
|1,5
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|01:07:01 14-09-2025
|39,1948
|27,9918
|8,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:58:04 14-09-2025
|39,20472
|28,03889
|7,82
|3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:58:03 14-09-2025
|39,1965
|28,0212
|9,7
|3,1
|Çayırlı (Erzincan)
|00:57:22 14-09-2025
|39,89667
|39,75167
|7,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:54:40 14-09-2025
|39,24083
|28,28889
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:52:06 14-09-2025
|39,25
|28,05889
|7
|1,6
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:52:05 14-09-2025
|39,2387
|28,0087
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:59 14-09-2025
|39,24972
|28,29444
|7
|1,7
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:46:59 14-09-2025
|39,2388
|28,3118
|7,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:40:47 14-09-2025
|39,1875
|28,26833
|7
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:40:47 14-09-2025
|39,1693
|28,2415
|15,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:32:09 14-09-2025
|39,1975
|28,14
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:01:07 15-09-2025
|39,1847
|28,2108
|13,1
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:50:33 14-09-2025
|39,1637
|28,1312
|8,9
|2,5
|Akdeniz - [95.98 km] Kaş (Antalya)
|23:41:05 14-09-2025
|35,68917
|28,5375
|39,09
|3,1
|AKDENIZ
|23:41:03 14-09-2025
|35,6772
|28,6118
|8,5
|3,3
|BALATLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|23:38:01 14-09-2025
|39,392
|28,0893
|10,1
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|23:38:01 14-09-2025
|39,37194
|28,07139
|12,03
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:37:27 14-09-2025
|39,1242
|28,1345
|15,1
|1,4
|Darende (Malatya)
|23:36:32 14-09-2025
|38,38083
|37,58972
|7,04
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:25:23 14-09-2025
|39,23
|28,1172
|7,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:22 14-09-2025
|39,23694
|28,13889
|8,46
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:24:26 14-09-2025
|39,23778
|28,14139
|5,52
|2
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:24:25 14-09-2025
|39,2582
|28,1468
|15
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:04:33 14-09-2025
|39,1893
|28,0743
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:04:33 14-09-2025
|39,23083
|28,105
|7
|1,4
|GORDES (MANISA)
|22:58:45 14-09-2025
|38,9273
|28,28
|6,6
|1,2
|Gördes (Manisa)
|22:58:44 14-09-2025
|38,995
|28,23111
|6,99
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:51:59 14-09-2025
|39,21778
|28,06917
|7
|1,1
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|22:51:57 14-09-2025
|39,0828
|28,022
|12
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|22:51:36 14-09-2025
|38,1425
|38,45139
|9,09
|2,5
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:51:35 14-09-2025
|38,1443
|38,4535
|1,6
|2,5
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:41:42 14-09-2025
|38,842
|26,7855
|1,9
|2,3
|Ege Denizi - [11.75 km] Dikili (İzmir)
|22:41:42 14-09-2025
|38,85833
|26,75278
|10,31
|2,1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|22:33:00 14-09-2025
|39,1393
|28,0807
|4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:33:00 14-09-2025
|39,18
|28,13528
|13,6
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:25:50 14-09-2025
|39,1492
|28,19
|14,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:25:50 14-09-2025
|39,16306
|28,20917
|7
|1,3
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:09:04 14-09-2025
|39,1788
|28,256
|11,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:04 14-09-2025
|39,18861
|28,27417
|7
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:08 14-09-2025
|39,2175
|28,0622
|9,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:08 14-09-2025
|39,27111
|28,1
|7
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:57:31 14-09-2025
|39,2315
|28,0197
|10,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:57:31 14-09-2025
|39,24694
|28,05472
|7
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:50:39 14-09-2025
|39,2303
|28,0178
|7,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:50:39 14-09-2025
|39,24083
|28,04194
|9,24
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:14:55 14-09-2025
|39,1725
|28,25944
|7
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:14:54 14-09-2025
|39,1792
|28,252
|16,9
|1,3
|Seydikemer (Muğla)
|21:14:34 14-09-2025
|36,82667
|29,35556
|7
|1,2
|Karesi (Balıkesir)
|20:51:46 14-09-2025
|39,685
|27,89778
|7,69
|1,7
|UCPINAR-(BALIKESIR)
|20:51:46 14-09-2025
|39,6987
|27,8937
|4,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:03 14-09-2025
|39,2325
|28,16861
|6,94
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:03 14-09-2025
|39,2182
|28,1608
|7,4
|1,9
|EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:29:51 14-09-2025
|38,3508
|37,189
|5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:09:00 14-09-2025
|39,21889
|28,135
|6,99
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:08:58 14-09-2025
|39,19
|28,0653
|12,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:02:17 14-09-2025
|39,25111
|28,05028
|7
|2,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:02:16 14-09-2025
|39,2323
|28,0273
|11,2
|2,9
|Hekimhan (Malatya)
|19:29:59 14-09-2025
|38,78972
|38,00917
|7,21
|1,5
|KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
|19:29:59 14-09-2025
|38,748
|37,9528
|8,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:18:34 14-09-2025
|39,17528
|28,24278
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:18:33 14-09-2025
|39,1367
|28,2093
|15,8
|1,3
|Kahta (Adıyaman)
|19:06:20 14-09-2025
|37,83944
|38,83722
|7,02
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:52:56 14-09-2025
|39,24361
|28,13889
|6,7
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:52:56 14-09-2025
|39,2307
|28,1297
|7,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:52:20 14-09-2025
|39,25
|28,14361
|6,29
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:52:20 14-09-2025
|39,229
|28,1318
|7,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:50:06 14-09-2025
|39,22833
|28,12944
|6,82
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:50:06 14-09-2025
|39,221
|28,1063
|6,9
|1,3
|Ege Denizi - [11.09 km] Dikili (İzmir)
|18:39:45 14-09-2025
|38,86472
|26,75333
|10,16
|2
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:39:44 14-09-2025
|38,8308
|26,7435
|7,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:38:44 14-09-2025
|39,12556
|28,18667
|6,84
|1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|18:38:42 14-09-2025
|39,1393
|28,051
|9,4
|1,4
|Gediz (Kütahya)
|18:37:23 14-09-2025
|39,15306
|29,43556
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:23 14-09-2025
|39,205
|28,15083
|6,25
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:23 14-09-2025
|39,1805
|28,0832
|14,9
|1,3
|Merkez (Artvin)
|18:20:34 14-09-2025
|41,15583
|41,8725
|6,91
|1,4
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|18:14:32 14-09-2025
|38,347
|37,62
|2,8
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:14:28 14-09-2025
|38,12
|37,84722
|6,02
|2
|Saimbeyli (Adana)
|18:07:22 14-09-2025
|37,76417
|36,185
|7,47
|2,4
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|18:07:22 14-09-2025
|37,7117
|36,16
|5
|2,4
|Kalecik (Ankara)
|17:58:34 14-09-2025
|40,24389
|33,42083
|7
|1,2
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|17:55:30 14-09-2025
|39,0603
|28,1893
|20,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:55:29 14-09-2025
|39,20444
|28,18444
|6,18
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:39:23 14-09-2025
|39,13778
|28,11778
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:39:21 14-09-2025
|39,1948
|28,0985
|12,5
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|17:35:46 14-09-2025
|37,16
|28,07028
|7
|1,5
|BAGYAKA-(MUGLA)
|17:35:45 14-09-2025
|37,1253
|28,1578
|12,7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|17:33:24 14-09-2025
|37,12944
|28,11194
|6,99
|2,1
|MEKE-(MUGLA)
|17:33:23 14-09-2025
|37,1288
|28,1227
|16,7
|2,3
|Saimbeyli (Adana)
|17:29:55 14-09-2025
|37,88917
|36,24278
|5,23
|1,9
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|17:29:53 14-09-2025
|37,8795
|36,2598
|13
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:26:03 14-09-2025
|39,18306
|28,24194
|6,29
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:19:02 14-09-2025
|39,21417
|28,08667
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:19:02 14-09-2025
|39,1873
|28,0702
|9,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:01:44 14-09-2025
|39,18917
|28,22056
|4,95
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:01:44 14-09-2025
|39,1567
|28,1808
|11,9
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|15:57:31 14-09-2025
|38,29611
|38,33028
|10,39
|1,5
|KARAGOZ-(MALATYA)
|15:57:31 14-09-2025
|38,3097
|38,3345
|8,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:53:31 14-09-2025
|39,17083
|28,21028
|11,2
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:53:31 14-09-2025
|39,1738
|28,1622
|10
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|15:43:04 14-09-2025
|38,24278
|38,60306
|7,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:36:35 14-09-2025
|39,24528
|28,025
|7
|2,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:36:35 14-09-2025
|39,2402
|28,017
|9
|2,4
|Sincik (Adıyaman)
|15:35:41 14-09-2025
|38,10361
|38,48417
|7
|1,7
|ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA)
|15:35:40 14-09-2025
|38,1445
|38,3453
|17
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:34:00 14-09-2025
|39,24639
|28,03917
|5,93
|1,9
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|15:34:00 14-09-2025
|39,2358
|27,9892
|7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:26:33 14-09-2025
|39,2525
|28,04167
|5,92
|1,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:26:32 14-09-2025
|39,2345
|28,0073
|10,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:40:44 14-09-2025
|39,23722
|28,20444
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:40:44 14-09-2025
|39,18
|28,0978
|19,6
|1,5
|Gölbaşı (Ankara)
|14:25:10 14-09-2025
|39,30444
|32,96056
|7,24
|3,1
|AKVIRANCARSAK-BALA (ANKARA)
|14:25:09 14-09-2025
|39,2925
|32,9375
|5
|3,2
|Simav (Kütahya)
|14:03:45 14-09-2025
|39,23528
|28,99222
|7
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:03:44 14-09-2025
|39,2413
|29,0088
|10,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:59:22 14-09-2025
|39,15056
|28,18361
|7
|1,4
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|13:59:22 14-09-2025
|38,9997
|28,1232
|27,7
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:20:44 14-09-2025
|39,53333
|28,09278
|7
|1,5
|HALALCA-(BALIKESIR)
|13:20:44 14-09-2025
|39,6185
|27,9447
|21,8
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|13:19:14 14-09-2025
|38,44583
|39,16194
|7,05
|3,4
|DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)
|13:19:13 14-09-2025
|38,4487
|39,1422
|5
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:18:54 14-09-2025
|39,24056
|28,15417
|7
|1,6
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:18:53 14-09-2025
|39,2685
|28,1495
|7,5
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:16:58 14-09-2025
|39,1467
|28,1523
|9,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:16:57 14-09-2025
|39,15361
|28,17583
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:09:44 14-09-2025
|39,16444
|28,27694
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:56:27 14-09-2025
|39,24
|28,12583
|7
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:49:34 14-09-2025
|37,35278
|36,90667
|8,03
|2,1
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|12:49:33 14-09-2025
|37,3745
|36,8748
|7,4
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:44:19 14-09-2025
|39,51778
|28,1775
|7
|1,5
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:44:18 14-09-2025
|39,4857
|28,125
|9,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:25:11 14-09-2025
|39,2325
|28,15056
|7
|2,7
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:25:11 14-09-2025
|39,2235
|28,137
|12,7
|2,9
|Muradiye (Van)
|12:13:10 14-09-2025
|39,02722
|43,66806
|7
|2,6
|DURUKKAS-MURADIYE (VAN)
|12:13:08 14-09-2025
|38,954
|43,675
|11
|2,6
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|11:53:32 14-09-2025
|39,4663
|25,9495
|9
|2,2
|Darende (Malatya)
|11:53:22 14-09-2025
|38,40361
|37,44
|7,04
|2
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:53:22 14-09-2025
|38,3665
|37,4728
|4,6
|2
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|11:43:27 14-09-2025
|38,3103
|44,849
|3,6
|3,6
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [41.41 km] Başkale (Van)
|11:43:24 14-09-2025
|38,38722
|44,90639
|7
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:40:05 14-09-2025
|39,22417
|28,18722
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:36:55 14-09-2025
|39,23528
|28,16
|6,04
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:36:54 14-09-2025
|39,2002
|28,1447
|7,9
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|11:13:51 14-09-2025
|38,24861
|37,81306
|8,81
|2
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|11:13:51 14-09-2025
|38,2663
|37,8152
|4,6
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|11:01:19 14-09-2025
|38,1075
|38,51889
|7
|1,4
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|11:01:19 14-09-2025
|38,108
|38,5147
|7,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:58:28 14-09-2025
|39,20889
|28,17444
|6,17
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:56:20 14-09-2025
|39,18778
|28,22583
|6,56
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:38:42 14-09-2025
|39,28528
|28,295
|5,21
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:38:17 14-09-2025
|39,19139
|28,25694
|5,06
|1,3
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:38:16 14-09-2025
|39,185
|28,2563
|12,9
|1,5
|Haymana (Ankara)
|10:25:31 14-09-2025
|39,13667
|32,70861
|11,7
|2,1
|BUMSUZ-HAYMANA (ANKARA)
|10:25:31 14-09-2025
|39,1357
|32,6852
|5,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:12:13 14-09-2025
|39,25667
|28,16694
|7
|1,1
|Merkez (Çorum)
|09:54:51 14-09-2025
|40,55611
|35,1225
|13,69
|1,6
|GUNEY-(CORUM)
|09:54:50 14-09-2025
|40,6192
|35,1053
|9,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:50:33 14-09-2025
|39,23333
|28,15667
|5,39
|1,3
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:50:33 14-09-2025
|39,2188
|28,1105
|14,4
|1,5
|Kalecik (Ankara)
|09:50:00 14-09-2025
|40,24222
|33,40139
|8,13
|1,3
|DEGIRMENKAYA-KALECIK (ANKARA)
|09:50:00 14-09-2025
|40,2187
|33,3523
|8,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:43:55 14-09-2025
|39,19139
|28,24083
|7,53
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:43:54 14-09-2025
|39,167
|28,2213
|19,9
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|09:33:08 14-09-2025
|39,36139
|28,12361
|7
|1,2
|ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:33:08 14-09-2025
|39,3608
|28,0457
|10,9
|1,4
|Gemlik (Bursa)
|09:16:38 14-09-2025
|40,47194
|29,13528
|5,9
|1,6
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|09:16:37 14-09-2025
|40,4713
|29,1843
|0
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:09:25 14-09-2025
|39,20694
|28,17611
|5,05
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:09:25 14-09-2025
|39,1722
|28,0917
|9,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:56:30 14-09-2025
|39,2025
|28,0925
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:56:30 14-09-2025
|39,1943
|28,0947
|7,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:55:02 14-09-2025
|39,22389
|28,20694
|9,96
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:55:02 14-09-2025
|39,222
|28,1373
|7,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:50:21 14-09-2025
|39,175
|28,19028
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:50:20 14-09-2025
|39,1382
|28,1483
|10,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:41:23 14-09-2025
|39,17694
|28,23972
|6,78
|1,1
|Ege Denizi - [72.68 km] Karaburun (İzmir)
|08:39:14 14-09-2025
|38,91306
|25,635
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|08:39:12 14-09-2025
|38,875
|25,5512
|12,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:36:22 14-09-2025
|39,20611
|28,24361
|6,37
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:22:40 14-09-2025
|39,23528
|28,11667
|7
|2,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:22:40 14-09-2025
|39,23
|28,0925
|14,2
|2,5
|Hekimhan (Malatya)
|08:21:19 14-09-2025
|38,77194
|38,065
|6,9
|1,6
|IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|08:21:18 14-09-2025
|38,7243
|37,9737
|18,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:02:03 14-09-2025
|39,23778
|28,16472
|7
|2,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:02:03 14-09-2025
|39,239
|28,1397
|12,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:52:54 14-09-2025
|39,20528
|28,11028
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:52:53 14-09-2025
|39,1995
|28,0783
|10,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:48 14-09-2025
|39,19333
|28,11111
|7
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:47:47 14-09-2025
|39,2152
|28,1528
|10,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:20 14-09-2025
|39,215
|28,08833
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:20 14-09-2025
|39,2103
|28,0743
|8,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:38:59 14-09-2025
|39,21722
|28,08722
|7
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:38:59 14-09-2025
|39,2202
|28,0698
|7,7
|2,7
|Kadirli (Osmaniye)
|07:27:36 14-09-2025
|37,70667
|36,15694
|7
|1,8
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|07:27:36 14-09-2025
|37,6882
|36,1273
|8,5
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:19:13 14-09-2025
|39,2413
|28,0362
|8,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:19:12 14-09-2025
|39,24444
|28,06528
|8,63
|1,5
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [31.34 km] Başkale (Van)
|07:18:20 14-09-2025
|38,33694
|44,79833
|7
|3,7
|IRAN
|07:18:18 14-09-2025
|38,2248
|45,1125
|5
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:55:31 14-09-2025
|39,18361
|28,15833
|7
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:55:31 14-09-2025
|39,1732
|28,123
|11,1
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.77 km] Kuşadası (Aydın)
|06:45:09 14-09-2025
|37,92278
|27,24167
|8,85
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:45:08 14-09-2025
|37,9283
|27,1757
|6,5
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:39:41 14-09-2025
|38,19056
|36,54222
|7
|2,2
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:39:41 14-09-2025
|38,1465
|36,5487
|5,2
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:35:02 14-09-2025
|39,1435
|28,1438
|12,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:35:01 14-09-2025
|39,20444
|28,10972
|7
|1
|Çaygören Barajı - [02.52 km] Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:10 14-09-2025
|39,25833
|28,28806
|7
|1,1
|KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:32:08 14-09-2025
|39,2607
|28,3503
|5
|1,1
|Dalaman (Muğla)
|06:14:21 14-09-2025
|36,86
|29,03083
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:08:01 14-09-2025
|39,20861
|28,11667
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:08:00 14-09-2025
|39,2177
|28,0987
|11,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:04:14 14-09-2025
|39,21583
|28,08472
|7
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:04:14 14-09-2025
|39,2293
|28,1152
|8,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:01 14-09-2025
|39,25528
|28,30583
|7
|1,2
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:00:01 14-09-2025
|39,2452
|28,249
|9,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:58:28 14-09-2025
|39,18556
|28,15139
|9,51
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:58:28 14-09-2025
|39,1813
|28,1757
|13,8
|1,3
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|05:57:10 14-09-2025
|38,3403
|44,7175
|10,5
|2,5
|Salmas, West Azarbaijan (İran) - [28.58 km] Başkale (Van)
|05:54:17 14-09-2025
|38,31806
|44,7675
|11,23
|3,1
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|05:54:17 14-09-2025
|38,3268
|44,6542
|5
|3,2
|IRAN REVIZE01 (2025.09.14 05:52:57)
|05:52:57 14-09-2025
|38,1992
|45,0697
|24,8
|4,1
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [38.66 km] Başkale (Van)
|05:52:54 14-09-2025
|38,39333
|44,87278
|7
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:06 14-09-2025
|39,24611
|28,06
|7
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:45:06 14-09-2025
|39,2377
|28,0535
|8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:42:24 14-09-2025
|39,25889
|28,30917
|7
|1,1
|COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:24 14-09-2025
|39,2595
|28,3018
|13,6
|1,3
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|05:31:15 14-09-2025
|38,335
|44,7783
|5,4
|2,8
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [33.65 km] Başkale (Van)
|05:31:13 14-09-2025
|38,35694
|44,8225
|7
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:30:24 14-09-2025
|38,19194
|38,04444
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:28:46 14-09-2025
|39,18639
|28,25306
|5,35
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:46 14-09-2025
|39,1753
|28,2347
|9,7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|05:20:30 14-09-2025
|38,24083
|38,5875
|7
|0,9
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|05:09:37 14-09-2025
|39,1545
|28,0318
|11,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:09:36 14-09-2025
|39,2
|28,06083
|7
|1
|Merkez (Bolu)
|05:08:51 14-09-2025
|40,77639
|31,64083
|8,1
|1
|YENIKOY-(BOLU)
|05:08:51 14-09-2025
|40,7527
|31,6382
|11,5
|1
|Merkez (Siirt)
|05:06:39 14-09-2025
|37,96139
|41,98361
|6,63
|1,4
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|05:03:10 14-09-2025
|39,2245
|27,9718
|3,1
|1
|Pütürge (Malatya)
|05:02:56 14-09-2025
|38,17917
|38,73833
|7,09
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:56:53 14-09-2025
|39,16833
|28,13833
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:56:53 14-09-2025
|39,1382
|28,128
|10,6
|1,1
|Dalaman (Muğla)
|04:49:17 14-09-2025
|36,85111
|29,03417
|7
|1,2
|Refahiye (Erzincan)
|04:41:34 14-09-2025
|39,97111
|38,96861
|7,87
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:38:21 14-09-2025
|39,25472
|28,30583
|7
|1
|ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:38:21 14-09-2025
|39,2323
|28,3627
|5,3
|0,9
|Erevan (Ermenistan) - [22.51 km] Karakoyunlu (Iğdır)
|04:33:22 14-09-2025
|40,18889
|44,46167
|7
|1,6
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|04:27:58 14-09-2025
|36,9417
|28,274
|5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:26:33 14-09-2025
|39,18861
|28,11889
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:26:32 14-09-2025
|39,1838
|28,0887
|11,7
|1,7
|Marmaris (Muğla)
|04:24:10 14-09-2025
|36,97889
|28,29278
|7
|1,1
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|04:24:09 14-09-2025
|36,956
|28,3162
|14,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:19:59 14-09-2025
|39,18444
|28,26806
|7
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.14 04:20:05)
|04:19:58 14-09-2025
|39,17
|28,2665
|12,3
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|04:18:13 14-09-2025
|38,10389
|37,12417
|8,56
|2,3
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|04:18:12 14-09-2025
|38,1058
|37,1257
|5,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:09:19 14-09-2025
|39,18583
|28,17333
|7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:09:19 14-09-2025
|39,1832
|28,1935
|11,1
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|04:07:07 14-09-2025
|38,235
|38,6925
|10,17
|0,7
|Darende (Malatya)
|04:04:07 14-09-2025
|38,46111
|37,52639
|6,83
|0,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|04:04:06 14-09-2025
|38,4072
|37,5222
|17,3
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:42:33 14-09-2025
|39,1507
|28,2157
|9,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:42:32 14-09-2025
|39,16694
|28,24556
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:20 14-09-2025
|39,21778
|28,11833
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:19 14-09-2025
|39,2082
|28,0898
|8,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:38:26 14-09-2025
|39,20778
|28,12333
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:38:26 14-09-2025
|39,1962
|28,1278
|13
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|03:37:21 14-09-2025
|39,36722
|28,03556
|7
|1,3
|CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|03:37:21 14-09-2025
|39,374
|28,0315
|6,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:35:37 14-09-2025
|39,26139
|28,06
|7,15
|1,5
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:35:36 14-09-2025
|39,2375
|28,0212
|12,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:33:11 14-09-2025
|39,22528
|28,1175
|7
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:33:11 14-09-2025
|39,2028
|28,0913
|9
|2,2
|Biga (Çanakkale)
|03:29:16 14-09-2025
|40,185
|27,29333
|7,02
|1,8
|BAKACAKLICIFTLIGI-BIGA (CANAKKALE)
|03:29:16 14-09-2025
|40,18
|27,2577
|9,9
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:17:30 14-09-2025
|39,2027
|28,1952
|9,7
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|03:17:29 14-09-2025
|38,61694
|39,61056
|7
|0,9
|Ege Denizi
|03:15:39 14-09-2025
|40,32417
|24,45806
|7,45
|2,8
|YUNANISTAN
|03:15:36 14-09-2025
|40,2912
|24,1855
|6,4
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:08:54 14-09-2025
|39,17
|28,23444
|7
|1,3
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:08:53 14-09-2025
|39,22
|28,2082
|7,5
|1,5
|DUTLUCA-GORDES (MANISA)
|03:07:47 14-09-2025
|39,0668
|28,249
|13,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:07:45 14-09-2025
|39,18389
|28,20083
|5,02
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:06:16 14-09-2025
|39,17583
|28,21167
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:06:15 14-09-2025
|39,1977
|28,2305
|11
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|03:03:15 14-09-2025
|37,98639
|36,06917
|14,48
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:53:55 14-09-2025
|39,25639
|28,05806
|9,22
|2,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:55 14-09-2025
|39,2432
|28,0248
|14,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:45:25 14-09-2025
|39,22111
|28,11361
|7,32
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:45:25 14-09-2025
|39,2225
|28,0942
|8,5
|1,5
|Palu (Elazığ)
|02:42:50 14-09-2025
|38,62722
|39,73417
|7,09
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:39:16 14-09-2025
|39,20861
|28,14306
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:39:16 14-09-2025
|39,1675
|28,0937
|9,7
|1,2
|Kiraz (İzmir)
|02:35:36 14-09-2025
|38,11694
|28,37417
|9,67
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:34:28 14-09-2025
|39,18194
|28,22083
|7
|1,1
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:34:28 14-09-2025
|39,1863
|28,2548
|10,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:29:41 14-09-2025
|39,18861
|28,21667
|4,86
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:29:41 14-09-2025
|39,1715
|28,2422
|12
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:28:18 14-09-2025
|39,18361
|28,23194
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:17 14-09-2025
|39,1708
|28,229
|11,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:27:30 14-09-2025
|39,18222
|28,14722
|7
|1,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|02:27:28 14-09-2025
|39,1868
|27,9977
|8,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:26:41 14-09-2025
|39,18556
|28,22444
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:26:41 14-09-2025
|39,1713
|28,2
|9,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:19:18 14-09-2025
|39,205
|28,16861
|4,68
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:19:17 14-09-2025
|39,1753
|28,2395
|22,4
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:18:54 14-09-2025
|38,15167
|37,32056
|7,71
|2,3
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:18:54 14-09-2025
|38,1342
|37,3122
|5,1
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:17:04 14-09-2025
|39,22722
|28,15861
|8,02
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:16:27 14-09-2025
|39,21861
|28,15583
|6,1
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:26 14-09-2025
|39,1992
|28,1208
|15,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:03 14-09-2025
|39,22361
|28,15139
|4,48
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:03 14-09-2025
|39,1967
|28,092
|8,2
|1,4
|Espiye (Giresun)
|02:07:52 14-09-2025
|40,82722
|38,74417
|10,36
|2,7
|TAFLANCIK-ESPIYE (GIRESUN)
|02:07:52 14-09-2025
|40,8552
|38,7582
|5,2
|2,9
|Sulusaray (Tokat)
|01:48:02 14-09-2025
|40,065
|36,05778
|6,75
|1,1
|BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT)
|01:47:58 14-09-2025
|40,0178
|35,9892
|17
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:44:17 14-09-2025
|39,16667
|28,23667
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:36:28 14-09-2025
|39,24111
|28,01833
|4,65
|1,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|01:36:27 14-09-2025
|39,2193
|27,9782
|9,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:33:49 14-09-2025
|39,25083
|28,1
|7
|1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|01:32:00 14-09-2025
|40,164
|31,723
|7,8
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|01:31:59 14-09-2025
|40,15583
|31,79611
|6,67
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:14:48 14-09-2025
|39,19639
|28,18333
|6,24
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:14:48 14-09-2025
|39,1405
|28,2718
|13
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:11:27 14-09-2025
|39,19889
|28,27583
|4,65
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:07:57 14-09-2025
|39,14722
|28,20472
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:07:01 14-09-2025
|39,20583
|28,04639
|6,39
|1,5
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|01:07:01 14-09-2025
|39,1948
|27,9918
|8,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:58:04 14-09-2025
|39,20472
|28,03889
|7,82
|3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:58:03 14-09-2025
|39,1965
|28,0212
|9,7
|3,1
|Çayırlı (Erzincan)
|00:57:22 14-09-2025
|39,89667
|39,75167
|7,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:54:40 14-09-2025
|39,24083
|28,28889
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:52:06 14-09-2025
|39,25
|28,05889
|7
|1,6
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:52:05 14-09-2025
|39,2387
|28,0087
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:59 14-09-2025
|39,24972
|28,29444
|7
|1,7
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:46:59 14-09-2025
|39,2388
|28,3118
|7,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:40:47 14-09-2025
|39,1875
|28,26833
|7
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:40:47 14-09-2025
|39,1693
|28,2415
|15,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:32:09 14-09-2025
|39,1975
|28,14
|7
|1,2
