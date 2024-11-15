Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
15 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Dalaman (Muğla)
|05:56:08 15-11-2024
|36,88
|28,96694
|7
|1,3
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:56:07 15-11-2024
|36,9573
|28,9412
|6,2
|1,4
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.58 km] Kemer (Antalya)
|05:36:56 15-11-2024
|36,47694
|30,57556
|47,56
|1,5
|Dalaman (Muğla)
|05:09:52 15-11-2024
|36,86
|29,05694
|7,54
|0,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|05:07:49 15-11-2024
|38,05278
|37,20889
|7
|1,1
|Karapürçek (Sakarya)
|04:44:59 15-11-2024
|40,67111
|30,55944
|4,87
|1,7
|BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA)
|04:44:58 15-11-2024
|40,6753
|30,5543
|8,9
|1,9
|Kadirli (Osmaniye)
|04:36:51 15-11-2024
|37,68056
|36,24583
|7,16
|0,9
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|04:25:33 15-11-2024
|36,9015
|28,298
|11,2
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|04:25:32 15-11-2024
|36,925
|28,35667
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [17.80 km] Marmara (Balıkesir)
|04:16:25 15-11-2024
|40,8075
|27,71278
|7,79
|1,4
|MARMARA DENIZI
|04:16:24 15-11-2024
|40,8022
|27,7193
|14,3
|1,6
|Marmara Denizi - [16.66 km] Marmara (Balıkesir)
|04:15:07 15-11-2024
|40,7975
|27,70972
|7,06
|1,3
|MARMARA DENIZI
|04:15:06 15-11-2024
|40,8013
|27,7355
|10,3
|1,3
|Karadeniz - [03.91 km] Ortahisar (Trabzon)
|04:14:35 15-11-2024
|41,01361
|39,81083
|12
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|03:52:27 15-11-2024
|38,01722
|37,59
|7
|1,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:52:27 15-11-2024
|38,0248
|37,5503
|14,7
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|03:51:46 15-11-2024
|39,20111
|29,36694
|6,7
|0,9
|Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:36:10 15-11-2024
|39,40111
|26,17444
|10,56
|1,9
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|03:36:10 15-11-2024
|39,4158
|26,1182
|5,9
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:26:52 15-11-2024
|38,12111
|38,37056
|7,01
|0,8
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:25:23 15-11-2024
|38,045
|36,5977
|22,8
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:25:21 15-11-2024
|37,95972
|36,50389
|7
|1,1
|Merkez (Edirne)
|03:21:56 15-11-2024
|41,59611
|26,62722
|5,56
|1,5
|TAYAKADIN-(EDIRNE)
|03:21:55 15-11-2024
|41,5632
|26,6338
|7,7
|1,6
|Antakya (Hatay)
|03:11:06 15-11-2024
|36,40778
|36,26
|6,94
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:09:59 15-11-2024
|38,10333
|36,56889
|7,38
|1,1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:09:58 15-11-2024
|38,1242
|36,6025
|25,8
|1,1
|Kale (Malatya)
|02:57:04 15-11-2024
|38,37278
|38,74306
|11,07
|1,1
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.05 km] Samandağ (Hatay)
|02:50:44 15-11-2024
|36,09278
|35,935
|7,86
|1
|Bozkurt (Denizli)
|02:44:46 15-11-2024
|37,77167
|29,67694
|6,61
|1
|CARDAK (DENIZLI)
|02:44:44 15-11-2024
|37,8078
|29,6873
|26,4
|1
|Sivrice (Elazığ)
|02:27:42 15-11-2024
|38,35667
|38,95889
|11,81
|1,1
|Ege Denizi
|02:24:36 15-11-2024
|40,29306
|24,30194
|6
|2,4
|YUNANISTAN
|02:24:33 15-11-2024
|40,2155
|23,9527
|5
|2,3
|YUNANISTAN
|02:23:44 15-11-2024
|40,2985
|24,1318
|6,8
|3
|Ayion Oros (Yunanistan) - [146.70 km] Gökçeada (Çanakkale)
|02:23:40 15-11-2024
|40,40833
|24,02361
|17,54
|2,6
|Dalaman (Muğla)
|01:52:40 15-11-2024
|36,8925
|29,0775
|7,32
|1,5
|GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
|01:52:40 15-11-2024
|36,9397
|29,0618
|7,8
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|01:50:18 15-11-2024
|37,89278
|36,25361
|10,89
|1,1
|SAIMBEYLI (ADANA)
|01:50:15 15-11-2024
|37,9777
|36,0683
|29,1
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|01:47:47 15-11-2024
|38,10722
|38,47528
|6,98
|0,8
|Acıpayam (Denizli)
|01:04:44 15-11-2024
|37,17167
|29,22639
|7
|1,4
|HACIKURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI)
|01:04:43 15-11-2024
|37,1902
|29,304
|1,1
|1,7
|Termal (Yalova)
|01:01:43 15-11-2024
|40,62472
|29,20278
|7
|1,1
|TERMAL (YALOVA)
|01:01:42 15-11-2024
|40,5972
|29,1868
|1,5
|1,1
|Yakutiye (Erzurum)
|00:44:27 15-11-2024
|39,93667
|41,27306
|10,78
|1
|Zakho, Duhok (Irak) - [04.78 km] Silopi (Şırnak)
|00:39:04 15-11-2024
|37,14944
|42,63
|5,82
|1,5
|Biga (Çanakkale)
|00:36:48 15-11-2024
|40,26778
|27,04806
|5,5
|1,7
|Kozan (Adana)
|00:36:42 15-11-2024
|37,63806
|35,90111
|6,93
|1,1
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|00:36:41 15-11-2024
|37,6645
|35,8942
|2,1
|1,2
|Erbaa (Tokat)
|00:34:28 15-11-2024
|40,5725
|36,535
|5,67
|1,6
|GOLCUK-(TOKAT)
|00:34:27 15-11-2024
|40,5417
|36,5573
|6,8
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|00:34:00 15-11-2024
|38,44194
|38,005
|6,99
|1
|Dumlupınar (Kütahya)
|00:17:31 15-11-2024
|38,87333
|29,95083
|7,58
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|23:54:01 14-11-2024
|38,07333
|37,98222
|6,78
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:49:48 14-11-2024
|38,28417
|38,22222
|11,61
|1,1
|Çavdarhisar (Kütahya)
|23:46:15 14-11-2024
|39,16944
|29,48028
|11,12
|2,8
|PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
|23:46:15 14-11-2024
|39,1788
|29,4985
|7,3
|2,9
|Göle (Ardahan)
|23:21:39 14-11-2024
|40,76389
|42,78444
|7,13
|0,9
|Kale (Malatya)
|23:20:50 14-11-2024
|38,33833
|38,76722
|8,2
|1,2
|Merkez (Yalova)
|22:44:27 14-11-2024
|40,62583
|29,28306
|6,17
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|22:30:07 14-11-2024
|40,205
|31,875
|7
|1,3
|Havran (Balıkesir)
|21:57:34 14-11-2024
|39,575
|27,16806
|11,7
|1,3
|Ege Denizi - [34.68 km] Datça (Muğla)
|21:48:10 14-11-2024
|36,47111
|27,17611
|7,54
|1,3
|Fethiye (Muğla)
|21:41:12 14-11-2024
|36,75889
|29,13417
|7
|1,5
|Ege Denizi - [27.79 km] Seferihisar (İzmir)
|21:37:49 14-11-2024
|37,8225
|26,89167
|7
|1,7
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|21:37:49 14-11-2024
|37,8068
|26,8825
|2,7
|1,9
|Hozat (Tunceli)
|21:35:49 14-11-2024
|39,18528
|39,27222
|6,77
|1
|Hozat (Tunceli)
|21:34:46 14-11-2024
|39,17083
|39,30889
|7,26
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:23:50 14-11-2024
|38,34944
|37,52333
|12,26
|1,8
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:23:49 14-11-2024
|38,3495
|37,5532
|5
|1,9
|Kozan (Adana)
|21:17:14 14-11-2024
|37,65139
|35,91944
|7,2
|2,8
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|21:17:13 14-11-2024
|37,664
|35,9362
|5
|2,8
|Zile (Tokat)
|21:08:15 14-11-2024
|40,19972
|35,97556
|7
|1,4
|UYUK-ZILE (TOKAT)
|21:08:15 14-11-2024
|40,1735
|35,871
|22,7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:44:10 14-11-2024
|38,22
|38,1725
|7
|1,1
|Havran (Balıkesir)
|20:18:43 14-11-2024
|39,58361
|27,14889
|12,08
|1,1
|Havran (Balıkesir)
|20:17:44 14-11-2024
|39,59806
|27,11972
|15,16
|1,9
|SARNICKOY-HAVRAN (BALIKESIR)
|20:17:44 14-11-2024
|39,5857
|27,1907
|10,7
|2
|Akdeniz - [108.38 km] Kumluca (Antalya)
|20:10:22 14-11-2024
|35,40917
|30,83333
|15,21
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|19:58:46 14-11-2024
|38,62333
|39,66889
|11,39
|1,4
|YOLUSTU-(ELAZIG)
|19:58:46 14-11-2024
|38,6363
|39,6923
|11,5
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|19:29:49 14-11-2024
|38,00389
|37,40778
|6,96
|2,5
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:29:49 14-11-2024
|38,024
|37,414
|5
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|19:20:27 14-11-2024
|38,33389
|38,81694
|7,27
|1,1
|Osmancık (Çorum)
|19:14:58 14-11-2024
|40,89
|34,91556
|6,73
|1,9
|KARGI-OSMANCIK (CORUM)
|19:14:57 14-11-2024
|40,8783
|34,9135
|6,7
|2,1
|Akdeniz - [49.83 km] Manavgat (Antalya)
|19:06:16 14-11-2024
|36,30361
|31,34667
|33,72
|2,3
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|19:06:15 14-11-2024
|36,3397
|31,3388
|25,9
|2,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.72 km] Karaburun (İzmir)
|18:22:34 14-11-2024
|38,57028
|26,61278
|6,89
|1,3
|Selçuk (İzmir)
|18:21:49 14-11-2024
|37,86111
|27,4425
|7,76
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:16 14-11-2024
|39,47361
|28,19306
|6,99
|1,3
|Kale (Malatya)
|18:03:58 14-11-2024
|38,33889
|38,79056
|8,67
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.84 km] Menderes (İzmir)
|17:54:20 14-11-2024
|37,86667
|26,94194
|7,05
|1,4
|Ovacık (Tunceli)
|17:45:21 14-11-2024
|39,36833
|39,15056
|9,72
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|17:34:38 14-11-2024
|38,44944
|38,03917
|6,85
|1,1
|Ege Denizi - [29.56 km] Seferihisar (İzmir)
|17:31:39 14-11-2024
|37,8125
|26,83889
|7
|0,9
|Merkez (Aksaray)
|17:19:29 14-11-2024
|38,44333
|33,94194
|6,48
|1,6
|TOPAKKAYA-(AKSARAY)
|17:19:29 14-11-2024
|38,4562
|33,9328
|6,7
|1,8
|Kale (Malatya)
|16:48:22 14-11-2024
|38,34639
|38,79083
|11,34
|3
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|16:48:22 14-11-2024
|38,3613
|38,8282
|3,6
|3
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:27:57 14-11-2024
|38,41139
|38,28667
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:32:59 14-11-2024
|38,24472
|38,13444
|7,01
|1,7
|Bozkurt (Denizli)
|15:30:41 14-11-2024
|37,89028
|29,51944
|7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|14:47:11 14-11-2024
|37,31889
|37,03222
|10,52
|1,8
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|14:47:11 14-11-2024
|37,3232
|37,0547
|6,8
|1,8
|Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|14:40:59 14-11-2024
|34,91778
|32,54139
|7
|1,7
|AKDENIZ
|14:40:57 14-11-2024
|34,6648
|32,8927
|10,1
|1,9
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:54:32 14-11-2024
|36,1027
|33,5603
|0
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:04:40 14-11-2024
|39,63222
|29,42472
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:58 14-11-2024
|39,45667
|28,14306
|10,74
|2
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:58 14-11-2024
|39,4667
|28,1837
|4,8
|2
|Merkez (Kırklareli)
|12:59:13 14-11-2024
|41,88611
|27,31056
|5,1
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:52:19 14-11-2024
|39,6525
|29,46472
|6,99
|1,5
|Kovancılar (Elazığ)
|12:40:16 14-11-2024
|38,65583
|39,77361
|14,2
|1,5
|Soma (Manisa)
|12:27:37 14-11-2024
|39,24611
|27,70694
|6,99
|1,8
|Hisarcık (Kütahya)
|12:23:17 14-11-2024
|39,15333
|29,2975
|7
|1,2
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:20:24 14-11-2024
|39,47083
|33,50167
|7
|1,4
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|12:20:24 14-11-2024
|39,4823
|33,4973
|7,9
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:09:54 14-11-2024
|38,2175
|38,12028
|7
|1,2
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:08:56 14-11-2024
|38,0838
|37,2487
|20,3
|1,6
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|12:06:06 14-11-2024
|38,3852
|38,826
|6,9
|1,9
|Kale (Malatya)
|12:06:05 14-11-2024
|38,34
|38,78556
|10,08
|2
|Ovacık (Tunceli)
|11:12:11 14-11-2024
|39,19139
|39,28389
|6,98
|1,8
|UZUNDAL-HOZAT (TUNCELI)
|11:12:11 14-11-2024
|39,1817
|39,2827
|5,4
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:09:07 14-11-2024
|38,10583
|38,34222
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|11:06:50 14-11-2024
|38,49194
|38,00639
|7
|1,4
|KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)
|11:06:50 14-11-2024
|38,3497
|38,1273
|13,1
|1,5
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.37 km] Çiğli (İzmir)
|10:53:23 14-11-2024
|38,46139
|26,89194
|7
|1
|Palandöken (Erzurum)
|10:40:12 14-11-2024
|39,82111
|41,30611
|8,79
|2,4
|PALANDOKEN (ERZURUM)
|10:40:12 14-11-2024
|39,8
|41,2972
|8,5
|2,4
|Hazar Gölü - [03.63 km] Merkez (Elazığ)
|10:37:12 14-11-2024
|38,52472
|39,47528
|5,43
|1,5
|CEVIZDERE-(ELAZIG)
|10:37:12 14-11-2024
|38,5423
|39,3505
|17,6
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:34:50 14-11-2024
|38,23222
|38,14222
|7
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|10:33:22 14-11-2024
|38,60361
|39,50083
|7
|1,4
|KORUCU-(ELAZIG)
|10:33:22 14-11-2024
|38,6168
|39,51
|11,8
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:29:40 14-11-2024
|38,07972
|38,42611
|7
|1,7
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:21:52 14-11-2024
|37,988
|37,4957
|5,4
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|10:21:51 14-11-2024
|37,98361
|37,51917
|7,1
|1,5
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:59:32 14-11-2024
|39,1075
|27,5543
|0
|1,8
|YUNANISTAN
|09:58:24 14-11-2024
|40,2882
|24,1278
|6,6
|1,9
|Gemlik (Bursa)
|09:55:08 14-11-2024
|40,46444
|29,22
|6,89
|1,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|09:55:08 14-11-2024
|40,4818
|29,2055
|0
|1,4
|Pülümür (Tunceli)
|09:48:08 14-11-2024
|39,39833
|40,0375
|6,2
|2,5
|AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI)
|09:48:08 14-11-2024
|39,3683
|40,0537
|5
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:23:01 14-11-2024
|38,07417
|36,70139
|7
|1,9
|KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:23:00 14-11-2024
|38,116
|36,7677
|5,8
|2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|09:20:19 14-11-2024
|37,78528
|37,67
|8,6
|1,4
|Yahyalı (Kayseri)
|09:18:29 14-11-2024
|37,77417
|35,39583
|6,98
|1,9
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|09:18:29 14-11-2024
|37,6967
|35,3555
|4,8
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.23 km] Milas (Muğla)
|09:09:05 14-11-2024
|36,95556
|27,81056
|6,93
|2
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|09:09:05 14-11-2024
|36,961
|27,805
|5,5
|2,3
|KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
|08:39:01 14-11-2024
|37,5652
|37,168
|7,6
|2
|Buca (İzmir)
|08:11:50 14-11-2024
|38,34
|27,22694
|7
|2,4
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|08:11:50 14-11-2024
|38,3177
|27,1982
|7,8
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|07:20:18 14-11-2024
|38,14417
|37,87
|11,67
|1,8
|ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:20:15 14-11-2024
|38,1027
|37,6913
|14,5
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|06:35:28 14-11-2024
|37,84472
|36,16667
|7
|1,9
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|06:35:26 14-11-2024
|37,835
|36,1927
|5
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Dalaman (Muğla)
|05:56:08 15-11-2024
|36,88
|28,96694
|7
|1,3
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:56:07 15-11-2024
|36,9573
|28,9412
|6,2
|1,4
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.58 km] Kemer (Antalya)
|05:36:56 15-11-2024
|36,47694
|30,57556
|47,56
|1,5
|Dalaman (Muğla)
|05:09:52 15-11-2024
|36,86
|29,05694
|7,54
|0,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|05:07:49 15-11-2024
|38,05278
|37,20889
|7
|1,1
|Karapürçek (Sakarya)
|04:44:59 15-11-2024
|40,67111
|30,55944
|4,87
|1,7
|BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA)
|04:44:58 15-11-2024
|40,6753
|30,5543
|8,9
|1,9
|Kadirli (Osmaniye)
|04:36:51 15-11-2024
|37,68056
|36,24583
|7,16
|0,9
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|04:25:33 15-11-2024
|36,9015
|28,298
|11,2
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|04:25:32 15-11-2024
|36,925
|28,35667
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [17.80 km] Marmara (Balıkesir)
|04:16:25 15-11-2024
|40,8075
|27,71278
|7,79
|1,4
|MARMARA DENIZI
|04:16:24 15-11-2024
|40,8022
|27,7193
|14,3
|1,6
|Marmara Denizi - [16.66 km] Marmara (Balıkesir)
|04:15:07 15-11-2024
|40,7975
|27,70972
|7,06
|1,3
|MARMARA DENIZI
|04:15:06 15-11-2024
|40,8013
|27,7355
|10,3
|1,3
|Karadeniz - [03.91 km] Ortahisar (Trabzon)
|04:14:35 15-11-2024
|41,01361
|39,81083
|12
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|03:52:27 15-11-2024
|38,01722
|37,59
|7
|1,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:52:27 15-11-2024
|38,0248
|37,5503
|14,7
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|03:51:46 15-11-2024
|39,20111
|29,36694
|6,7
|0,9
|Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:36:10 15-11-2024
|39,40111
|26,17444
|10,56
|1,9
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|03:36:10 15-11-2024
|39,4158
|26,1182
|5,9
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:26:52 15-11-2024
|38,12111
|38,37056
|7,01
|0,8
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:25:23 15-11-2024
|38,045
|36,5977
|22,8
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:25:21 15-11-2024
|37,95972
|36,50389
|7
|1,1
|Merkez (Edirne)
|03:21:56 15-11-2024
|41,59611
|26,62722
|5,56
|1,5
|TAYAKADIN-(EDIRNE)
|03:21:55 15-11-2024
|41,5632
|26,6338
|7,7
|1,6
|Antakya (Hatay)
|03:11:06 15-11-2024
|36,40778
|36,26
|6,94
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:09:59 15-11-2024
|38,10333
|36,56889
|7,38
|1,1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:09:58 15-11-2024
|38,1242
|36,6025
|25,8
|1,1
|Kale (Malatya)
|02:57:04 15-11-2024
|38,37278
|38,74306
|11,07
|1,1
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.05 km] Samandağ (Hatay)
|02:50:44 15-11-2024
|36,09278
|35,935
|7,86
|1
|Bozkurt (Denizli)
|02:44:46 15-11-2024
|37,77167
|29,67694
|6,61
|1
|CARDAK (DENIZLI)
|02:44:44 15-11-2024
|37,8078
|29,6873
|26,4
|1
|Sivrice (Elazığ)
|02:27:42 15-11-2024
|38,35667
|38,95889
|11,81
|1,1
|Ege Denizi
|02:24:36 15-11-2024
|40,29306
|24,30194
|6
|2,4
|YUNANISTAN
|02:24:33 15-11-2024
|40,2155
|23,9527
|5
|2,3
|YUNANISTAN
|02:23:44 15-11-2024
|40,2985
|24,1318
|6,8
|3
|Ayion Oros (Yunanistan) - [146.70 km] Gökçeada (Çanakkale)
|02:23:40 15-11-2024
|40,40833
|24,02361
|17,54
|2,6
|Dalaman (Muğla)
|01:52:40 15-11-2024
|36,8925
|29,0775
|7,32
|1,5
|GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
|01:52:40 15-11-2024
|36,9397
|29,0618
|7,8
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|01:50:18 15-11-2024
|37,89278
|36,25361
|10,89
|1,1
|SAIMBEYLI (ADANA)
|01:50:15 15-11-2024
|37,9777
|36,0683
|29,1
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|01:47:47 15-11-2024
|38,10722
|38,47528
|6,98
|0,8
|Acıpayam (Denizli)
|01:04:44 15-11-2024
|37,17167
|29,22639
|7
|1,4
|HACIKURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI)
|01:04:43 15-11-2024
|37,1902
|29,304
|1,1
|1,7
|Termal (Yalova)
|01:01:43 15-11-2024
|40,62472
|29,20278
|7
|1,1
|TERMAL (YALOVA)
|01:01:42 15-11-2024
|40,5972
|29,1868
|1,5
|1,1
|Yakutiye (Erzurum)
|00:44:27 15-11-2024
|39,93667
|41,27306
|10,78
|1
|Zakho, Duhok (Irak) - [04.78 km] Silopi (Şırnak)
|00:39:04 15-11-2024
|37,14944
|42,63
|5,82
|1,5
|Biga (Çanakkale)
|00:36:48 15-11-2024
|40,26778
|27,04806
|5,5
|1,7
|Kozan (Adana)
|00:36:42 15-11-2024
|37,63806
|35,90111
|6,93
|1,1
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|00:36:41 15-11-2024
|37,6645
|35,8942
|2,1
|1,2
|Erbaa (Tokat)
|00:34:28 15-11-2024
|40,5725
|36,535
|5,67
|1,6
|GOLCUK-(TOKAT)
|00:34:27 15-11-2024
|40,5417
|36,5573
|6,8
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|00:34:00 15-11-2024
|38,44194
|38,005
|6,99
|1
|Dumlupınar (Kütahya)
|00:17:31 15-11-2024
|38,87333
|29,95083
|7,58
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|23:54:01 14-11-2024
|38,07333
|37,98222
|6,78
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:49:48 14-11-2024
|38,28417
|38,22222
|11,61
|1,1
|Çavdarhisar (Kütahya)
|23:46:15 14-11-2024
|39,16944
|29,48028
|11,12
|2,8
|PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
|23:46:15 14-11-2024
|39,1788
|29,4985
|7,3
|2,9
|Göle (Ardahan)
|23:21:39 14-11-2024
|40,76389
|42,78444
|7,13
|0,9
|Kale (Malatya)
|23:20:50 14-11-2024
|38,33833
|38,76722
|8,2
|1,2
|Merkez (Yalova)
|22:44:27 14-11-2024
|40,62583
|29,28306
|6,17
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|22:30:07 14-11-2024
|40,205
|31,875
|7
|1,3
|Havran (Balıkesir)
|21:57:34 14-11-2024
|39,575
|27,16806
|11,7
|1,3
|Ege Denizi - [34.68 km] Datça (Muğla)
|21:48:10 14-11-2024
|36,47111
|27,17611
|7,54
|1,3
|Fethiye (Muğla)
|21:41:12 14-11-2024
|36,75889
|29,13417
|7
|1,5
|Ege Denizi - [27.79 km] Seferihisar (İzmir)
|21:37:49 14-11-2024
|37,8225
|26,89167
|7
|1,7
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|21:37:49 14-11-2024
|37,8068
|26,8825
|2,7
|1,9
|Hozat (Tunceli)
|21:35:49 14-11-2024
|39,18528
|39,27222
|6,77
|1
|Hozat (Tunceli)
|21:34:46 14-11-2024
|39,17083
|39,30889
|7,26
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:23:50 14-11-2024
|38,34944
|37,52333
|12,26
|1,8
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:23:49 14-11-2024
|38,3495
|37,5532
|5
|1,9
|Kozan (Adana)
|21:17:14 14-11-2024
|37,65139
|35,91944
|7,2
|2,8
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|21:17:13 14-11-2024
|37,664
|35,9362
|5
|2,8
|Zile (Tokat)
|21:08:15 14-11-2024
|40,19972
|35,97556
|7
|1,4
|UYUK-ZILE (TOKAT)
|21:08:15 14-11-2024
|40,1735
|35,871
|22,7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:44:10 14-11-2024
|38,22
|38,1725
|7
|1,1
|Havran (Balıkesir)
|20:18:43 14-11-2024
|39,58361
|27,14889
|12,08
|1,1
|Havran (Balıkesir)
|20:17:44 14-11-2024
|39,59806
|27,11972
|15,16
|1,9
|SARNICKOY-HAVRAN (BALIKESIR)
|20:17:44 14-11-2024
|39,5857
|27,1907
|10,7
|2
|Akdeniz - [108.38 km] Kumluca (Antalya)
|20:10:22 14-11-2024
|35,40917
|30,83333
|15,21
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|19:58:46 14-11-2024
|38,62333
|39,66889
|11,39
|1,4
|YOLUSTU-(ELAZIG)
|19:58:46 14-11-2024
|38,6363
|39,6923
|11,5
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|19:29:49 14-11-2024
|38,00389
|37,40778
|6,96
|2,5
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:29:49 14-11-2024
|38,024
|37,414
|5
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|19:20:27 14-11-2024
|38,33389
|38,81694
|7,27
|1,1
|Osmancık (Çorum)
|19:14:58 14-11-2024
|40,89
|34,91556
|6,73
|1,9
|KARGI-OSMANCIK (CORUM)
|19:14:57 14-11-2024
|40,8783
|34,9135
|6,7
|2,1
|Akdeniz - [49.83 km] Manavgat (Antalya)
|19:06:16 14-11-2024
|36,30361
|31,34667
|33,72
|2,3
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|19:06:15 14-11-2024
|36,3397
|31,3388
|25,9
|2,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.72 km] Karaburun (İzmir)
|18:22:34 14-11-2024
|38,57028
|26,61278
|6,89
|1,3
|Selçuk (İzmir)
|18:21:49 14-11-2024
|37,86111
|27,4425
|7,76
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:16 14-11-2024
|39,47361
|28,19306
|6,99
|1,3
|Kale (Malatya)
|18:03:58 14-11-2024
|38,33889
|38,79056
|8,67
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.84 km] Menderes (İzmir)
|17:54:20 14-11-2024
|37,86667
|26,94194
|7,05
|1,4
|Ovacık (Tunceli)
|17:45:21 14-11-2024
|39,36833
|39,15056
|9,72
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|17:34:38 14-11-2024
|38,44944
|38,03917
|6,85
|1,1
|Ege Denizi - [29.56 km] Seferihisar (İzmir)
|17:31:39 14-11-2024
|37,8125
|26,83889
|7
|0,9
|Merkez (Aksaray)
|17:19:29 14-11-2024
|38,44333
|33,94194
|6,48
|1,6
|TOPAKKAYA-(AKSARAY)
|17:19:29 14-11-2024
|38,4562
|33,9328
|6,7
|1,8
|Kale (Malatya)
|16:48:22 14-11-2024
|38,34639
|38,79083
|11,34
|3
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|16:48:22 14-11-2024
|38,3613
|38,8282
|3,6
|3
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:27:57 14-11-2024
|38,41139
|38,28667
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:32:59 14-11-2024
|38,24472
|38,13444
|7,01
|1,7
|Bozkurt (Denizli)
|15:30:41 14-11-2024
|37,89028
|29,51944
|7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|14:47:11 14-11-2024
|37,31889
|37,03222
|10,52
|1,8
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|14:47:11 14-11-2024
|37,3232
|37,0547
|6,8
|1,8
|Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|14:40:59 14-11-2024
|34,91778
|32,54139
|7
|1,7
|AKDENIZ
|14:40:57 14-11-2024
|34,6648
|32,8927
|10,1
|1,9
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:54:32 14-11-2024
|36,1027
|33,5603
|0
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:04:40 14-11-2024
|39,63222
|29,42472
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:58 14-11-2024
|39,45667
|28,14306
|10,74
|2
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:58 14-11-2024
|39,4667
|28,1837
|4,8
|2
|Merkez (Kırklareli)
|12:59:13 14-11-2024
|41,88611
|27,31056
|5,1
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:52:19 14-11-2024
|39,6525
|29,46472
|6,99
|1,5
|Kovancılar (Elazığ)
|12:40:16 14-11-2024
|38,65583
|39,77361
|14,2
|1,5
|Soma (Manisa)
|12:27:37 14-11-2024
|39,24611
|27,70694
|6,99
|1,8
|Hisarcık (Kütahya)
|12:23:17 14-11-2024
|39,15333
|29,2975
|7
|1,2
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:20:24 14-11-2024
|39,47083
|33,50167
|7
|1,4
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|12:20:24 14-11-2024
|39,4823
|33,4973
|7,9
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:09:54 14-11-2024
|38,2175
|38,12028
|7
|1,2
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:08:56 14-11-2024
|38,0838
|37,2487
|20,3
|1,6
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|12:06:06 14-11-2024
|38,3852
|38,826
|6,9
|1,9
|Kale (Malatya)
|12:06:05 14-11-2024
|38,34
|38,78556
|10,08
|2
|Ovacık (Tunceli)
|11:12:11 14-11-2024
|39,19139
|39,28389
|6,98
|1,8
|UZUNDAL-HOZAT (TUNCELI)
|11:12:11 14-11-2024
|39,1817
|39,2827
|5,4
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:09:07 14-11-2024
|38,10583
|38,34222
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|11:06:50 14-11-2024
|38,49194
|38,00639
|7
|1,4
|KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)
|11:06:50 14-11-2024
|38,3497
|38,1273
|13,1
|1,5
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.37 km] Çiğli (İzmir)
|10:53:23 14-11-2024
|38,46139
|26,89194
|7
|1
|Palandöken (Erzurum)
|10:40:12 14-11-2024
|39,82111
|41,30611
|8,79
|2,4
|PALANDOKEN (ERZURUM)
|10:40:12 14-11-2024
|39,8
|41,2972
|8,5
|2,4
|Hazar Gölü - [03.63 km] Merkez (Elazığ)
|10:37:12 14-11-2024
|38,52472
|39,47528
|5,43
|1,5
|CEVIZDERE-(ELAZIG)
|10:37:12 14-11-2024
|38,5423
|39,3505
|17,6
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:34:50 14-11-2024
|38,23222
|38,14222
|7
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|10:33:22 14-11-2024
|38,60361
|39,50083
|7
|1,4
|KORUCU-(ELAZIG)
|10:33:22 14-11-2024
|38,6168
|39,51
|11,8
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:29:40 14-11-2024
|38,07972
|38,42611
|7
|1,7
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:21:52 14-11-2024
|37,988
|37,4957
|5,4
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|10:21:51 14-11-2024
|37,98361
|37,51917
|7,1
|1,5
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:59:32 14-11-2024
|39,1075
|27,5543
|0
|1,8
|YUNANISTAN
|09:58:24 14-11-2024
|40,2882
|24,1278
|6,6
|1,9
|Gemlik (Bursa)
|09:55:08 14-11-2024
|40,46444
|29,22
|6,89
|1,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|09:55:08 14-11-2024
|40,4818
|29,2055
|0
|1,4
|Pülümür (Tunceli)
|09:48:08 14-11-2024
|39,39833
|40,0375
|6,2
|2,5
|AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI)
|09:48:08 14-11-2024
|39,3683
|40,0537
|5
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:23:01 14-11-2024
|38,07417
|36,70139
|7
|1,9
|KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:23:00 14-11-2024
|38,116
|36,7677
|5,8
|2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|09:20:19 14-11-2024
|37,78528
|37,67
|8,6
|1,4
|Yahyalı (Kayseri)
|09:18:29 14-11-2024
|37,77417
|35,39583
|6,98
|1,9
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|09:18:29 14-11-2024
|37,6967
|35,3555
|4,8
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.23 km] Milas (Muğla)
|09:09:05 14-11-2024
|36,95556
|27,81056
|6,93
|2
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|09:09:05 14-11-2024
|36,961
|27,805
|5,5
|2,3
|KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
|08:39:01 14-11-2024
|37,5652
|37,168
|7,6
|2
|Buca (İzmir)
|08:11:50 14-11-2024
|38,34
|27,22694
|7
|2,4
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|08:11:50 14-11-2024
|38,3177
|27,1982
|7,8
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|07:20:18 14-11-2024
|38,14417
|37,87
|11,67
|1,8
|ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:20:15 14-11-2024
|38,1027
|37,6913
|14,5
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|06:35:28 14-11-2024
|37,84472
|36,16667
|7
|1,9
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|06:35:26 14-11-2024
|37,835
|36,1927
|5
|1,8
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