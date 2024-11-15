Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Kasım 2024

15 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dalaman (Muğla) 05:56:08 15-11-2024 36,88 28,96694 7 1,3
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:56:07 15-11-2024 36,9573 28,9412 6,2 1,4
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.58 km] Kemer (Antalya) 05:36:56 15-11-2024 36,47694 30,57556 47,56 1,5
Dalaman (Muğla) 05:09:52 15-11-2024 36,86 29,05694 7,54 0,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:07:49 15-11-2024 38,05278 37,20889 7 1,1
Karapürçek (Sakarya) 04:44:59 15-11-2024 40,67111 30,55944 4,87 1,7
BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA) 04:44:58 15-11-2024 40,6753 30,5543 8,9 1,9
Kadirli (Osmaniye) 04:36:51 15-11-2024 37,68056 36,24583 7,16 0,9
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 04:25:33 15-11-2024 36,9015 28,298 11,2 1,3
Marmaris (Muğla) 04:25:32 15-11-2024 36,925 28,35667 7 1,1
Marmara Denizi - [17.80 km] Marmara (Balıkesir) 04:16:25 15-11-2024 40,8075 27,71278 7,79 1,4
MARMARA DENIZI 04:16:24 15-11-2024 40,8022 27,7193 14,3 1,6
Marmara Denizi - [16.66 km] Marmara (Balıkesir) 04:15:07 15-11-2024 40,7975 27,70972 7,06 1,3
MARMARA DENIZI 04:15:06 15-11-2024 40,8013 27,7355 10,3 1,3
Karadeniz - [03.91 km] Ortahisar (Trabzon) 04:14:35 15-11-2024 41,01361 39,81083 12 1,3
Doğanşehir (Malatya) 03:52:27 15-11-2024 38,01722 37,59 7 1,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 03:52:27 15-11-2024 38,0248 37,5503 14,7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 03:51:46 15-11-2024 39,20111 29,36694 6,7 0,9
Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:36:10 15-11-2024 39,40111 26,17444 10,56 1,9
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:36:10 15-11-2024 39,4158 26,1182 5,9 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 03:26:52 15-11-2024 38,12111 38,37056 7,01 0,8
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:25:23 15-11-2024 38,045 36,5977 22,8 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 03:25:21 15-11-2024 37,95972 36,50389 7 1,1
Merkez (Edirne) 03:21:56 15-11-2024 41,59611 26,62722 5,56 1,5
TAYAKADIN-(EDIRNE) 03:21:55 15-11-2024 41,5632 26,6338 7,7 1,6
Antakya (Hatay) 03:11:06 15-11-2024 36,40778 36,26 6,94 1
Göksun (Kahramanmaraş) 03:09:59 15-11-2024 38,10333 36,56889 7,38 1,1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:09:58 15-11-2024 38,1242 36,6025 25,8 1,1
Kale (Malatya) 02:57:04 15-11-2024 38,37278 38,74306 11,07 1,1
Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.05 km] Samandağ (Hatay) 02:50:44 15-11-2024 36,09278 35,935 7,86 1
Bozkurt (Denizli) 02:44:46 15-11-2024 37,77167 29,67694 6,61 1
CARDAK (DENIZLI) 02:44:44 15-11-2024 37,8078 29,6873 26,4 1
Sivrice (Elazığ) 02:27:42 15-11-2024 38,35667 38,95889 11,81 1,1
Ege Denizi 02:24:36 15-11-2024 40,29306 24,30194 6 2,4
YUNANISTAN 02:24:33 15-11-2024 40,2155 23,9527 5 2,3
YUNANISTAN 02:23:44 15-11-2024 40,2985 24,1318 6,8 3
Ayion Oros (Yunanistan) - [146.70 km] Gökçeada (Çanakkale) 02:23:40 15-11-2024 40,40833 24,02361 17,54 2,6
Dalaman (Muğla) 01:52:40 15-11-2024 36,8925 29,0775 7,32 1,5
GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) 01:52:40 15-11-2024 36,9397 29,0618 7,8 1,6
Saimbeyli (Adana) 01:50:18 15-11-2024 37,89278 36,25361 10,89 1,1
SAIMBEYLI (ADANA) 01:50:15 15-11-2024 37,9777 36,0683 29,1 0,9
Sincik (Adıyaman) 01:47:47 15-11-2024 38,10722 38,47528 6,98 0,8
Acıpayam (Denizli) 01:04:44 15-11-2024 37,17167 29,22639 7 1,4
HACIKURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI) 01:04:43 15-11-2024 37,1902 29,304 1,1 1,7
Termal (Yalova) 01:01:43 15-11-2024 40,62472 29,20278 7 1,1
TERMAL (YALOVA) 01:01:42 15-11-2024 40,5972 29,1868 1,5 1,1
Yakutiye (Erzurum) 00:44:27 15-11-2024 39,93667 41,27306 10,78 1
Zakho, Duhok (Irak) - [04.78 km] Silopi (Şırnak) 00:39:04 15-11-2024 37,14944 42,63 5,82 1,5
Biga (Çanakkale) 00:36:48 15-11-2024 40,26778 27,04806 5,5 1,7
Kozan (Adana) 00:36:42 15-11-2024 37,63806 35,90111 6,93 1,1
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 00:36:41 15-11-2024 37,6645 35,8942 2,1 1,2
Erbaa (Tokat) 00:34:28 15-11-2024 40,5725 36,535 5,67 1,6
GOLCUK-(TOKAT) 00:34:27 15-11-2024 40,5417 36,5573 6,8 1,7
Akçadağ (Malatya) 00:34:00 15-11-2024 38,44194 38,005 6,99 1
Dumlupınar (Kütahya) 00:17:31 15-11-2024 38,87333 29,95083 7,58 1
Doğanşehir (Malatya) 23:54:01 14-11-2024 38,07333 37,98222 6,78 1
Yeşilyurt (Malatya) 23:49:48 14-11-2024 38,28417 38,22222 11,61 1,1
Çavdarhisar (Kütahya) 23:46:15 14-11-2024 39,16944 29,48028 11,12 2,8
PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 23:46:15 14-11-2024 39,1788 29,4985 7,3 2,9
Göle (Ardahan) 23:21:39 14-11-2024 40,76389 42,78444 7,13 0,9
Kale (Malatya) 23:20:50 14-11-2024 38,33833 38,76722 8,2 1,2
Merkez (Yalova) 22:44:27 14-11-2024 40,62583 29,28306 6,17 1,2
Beypazarı (Ankara) 22:30:07 14-11-2024 40,205 31,875 7 1,3
Havran (Balıkesir) 21:57:34 14-11-2024 39,575 27,16806 11,7 1,3
Ege Denizi - [34.68 km] Datça (Muğla) 21:48:10 14-11-2024 36,47111 27,17611 7,54 1,3
Fethiye (Muğla) 21:41:12 14-11-2024 36,75889 29,13417 7 1,5
Ege Denizi - [27.79 km] Seferihisar (İzmir) 21:37:49 14-11-2024 37,8225 26,89167 7 1,7
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 21:37:49 14-11-2024 37,8068 26,8825 2,7 1,9
Hozat (Tunceli) 21:35:49 14-11-2024 39,18528 39,27222 6,77 1
Hozat (Tunceli) 21:34:46 14-11-2024 39,17083 39,30889 7,26 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:23:50 14-11-2024 38,34944 37,52333 12,26 1,8
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:23:49 14-11-2024 38,3495 37,5532 5 1,9
Kozan (Adana) 21:17:14 14-11-2024 37,65139 35,91944 7,2 2,8
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 21:17:13 14-11-2024 37,664 35,9362 5 2,8
Zile (Tokat) 21:08:15 14-11-2024 40,19972 35,97556 7 1,4
UYUK-ZILE (TOKAT) 21:08:15 14-11-2024 40,1735 35,871 22,7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 20:44:10 14-11-2024 38,22 38,1725 7 1,1
Havran (Balıkesir) 20:18:43 14-11-2024 39,58361 27,14889 12,08 1,1
Havran (Balıkesir) 20:17:44 14-11-2024 39,59806 27,11972 15,16 1,9
SARNICKOY-HAVRAN (BALIKESIR) 20:17:44 14-11-2024 39,5857 27,1907 10,7 2
Akdeniz - [108.38 km] Kumluca (Antalya) 20:10:22 14-11-2024 35,40917 30,83333 15,21 1,8
Merkez (Elazığ) 19:58:46 14-11-2024 38,62333 39,66889 11,39 1,4
YOLUSTU-(ELAZIG) 19:58:46 14-11-2024 38,6363 39,6923 11,5 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:29:49 14-11-2024 38,00389 37,40778 6,96 2,5
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:29:49 14-11-2024 38,024 37,414 5 2,5
Pütürge (Malatya) 19:20:27 14-11-2024 38,33389 38,81694 7,27 1,1
Osmancık (Çorum) 19:14:58 14-11-2024 40,89 34,91556 6,73 1,9
KARGI-OSMANCIK (CORUM) 19:14:57 14-11-2024 40,8783 34,9135 6,7 2,1
Akdeniz - [49.83 km] Manavgat (Antalya) 19:06:16 14-11-2024 36,30361 31,34667 33,72 2,3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 19:06:15 14-11-2024 36,3397 31,3388 25,9 2,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.72 km] Karaburun (İzmir) 18:22:34 14-11-2024 38,57028 26,61278 6,89 1,3
Selçuk (İzmir) 18:21:49 14-11-2024 37,86111 27,4425 7,76 1
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:16 14-11-2024 39,47361 28,19306 6,99 1,3
Kale (Malatya) 18:03:58 14-11-2024 38,33889 38,79056 8,67 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.84 km] Menderes (İzmir) 17:54:20 14-11-2024 37,86667 26,94194 7,05 1,4
Ovacık (Tunceli) 17:45:21 14-11-2024 39,36833 39,15056 9,72 1,2
Akçadağ (Malatya) 17:34:38 14-11-2024 38,44944 38,03917 6,85 1,1
Ege Denizi - [29.56 km] Seferihisar (İzmir) 17:31:39 14-11-2024 37,8125 26,83889 7 0,9
Merkez (Aksaray) 17:19:29 14-11-2024 38,44333 33,94194 6,48 1,6
TOPAKKAYA-(AKSARAY) 17:19:29 14-11-2024 38,4562 33,9328 6,7 1,8
Kale (Malatya) 16:48:22 14-11-2024 38,34639 38,79083 11,34 3
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 16:48:22 14-11-2024 38,3613 38,8282 3,6 3
Yeşilyurt (Malatya) 16:27:57 14-11-2024 38,41139 38,28667 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 15:32:59 14-11-2024 38,24472 38,13444 7,01 1,7
Bozkurt (Denizli) 15:30:41 14-11-2024 37,89028 29,51944 7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 14:47:11 14-11-2024 37,31889 37,03222 10,52 1,8
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 14:47:11 14-11-2024 37,3232 37,0547 6,8 1,8
Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 14:40:59 14-11-2024 34,91778 32,54139 7 1,7
AKDENIZ 14:40:57 14-11-2024 34,6648 32,8927 10,1 1,9
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:54:32 14-11-2024 36,1027 33,5603 0 1
Tavşanlı (Kütahya) 13:04:40 14-11-2024 39,63222 29,42472 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:58 14-11-2024 39,45667 28,14306 10,74 2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:58 14-11-2024 39,4667 28,1837 4,8 2
Merkez (Kırklareli) 12:59:13 14-11-2024 41,88611 27,31056 5,1 1
Tavşanlı (Kütahya) 12:52:19 14-11-2024 39,6525 29,46472 6,99 1,5
Kovancılar (Elazığ) 12:40:16 14-11-2024 38,65583 39,77361 14,2 1,5
Soma (Manisa) 12:27:37 14-11-2024 39,24611 27,70694 6,99 1,8
Hisarcık (Kütahya) 12:23:17 14-11-2024 39,15333 29,2975 7 1,2
Çelebi (Kırıkkale) 12:20:24 14-11-2024 39,47083 33,50167 7 1,4
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 12:20:24 14-11-2024 39,4823 33,4973 7,9 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:09:54 14-11-2024 38,2175 38,12028 7 1,2
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:08:56 14-11-2024 38,0838 37,2487 20,3 1,6
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 12:06:06 14-11-2024 38,3852 38,826 6,9 1,9
Kale (Malatya) 12:06:05 14-11-2024 38,34 38,78556 10,08 2
Ovacık (Tunceli) 11:12:11 14-11-2024 39,19139 39,28389 6,98 1,8
UZUNDAL-HOZAT (TUNCELI) 11:12:11 14-11-2024 39,1817 39,2827 5,4 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 11:09:07 14-11-2024 38,10583 38,34222 7 1
Akçadağ (Malatya) 11:06:50 14-11-2024 38,49194 38,00639 7 1,4
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 11:06:50 14-11-2024 38,3497 38,1273 13,1 1,5
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.37 km] Çiğli (İzmir) 10:53:23 14-11-2024 38,46139 26,89194 7 1
Palandöken (Erzurum) 10:40:12 14-11-2024 39,82111 41,30611 8,79 2,4
PALANDOKEN (ERZURUM) 10:40:12 14-11-2024 39,8 41,2972 8,5 2,4
Hazar Gölü - [03.63 km] Merkez (Elazığ) 10:37:12 14-11-2024 38,52472 39,47528 5,43 1,5
CEVIZDERE-(ELAZIG) 10:37:12 14-11-2024 38,5423 39,3505 17,6 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 10:34:50 14-11-2024 38,23222 38,14222 7 1,4
Merkez (Elazığ) 10:33:22 14-11-2024 38,60361 39,50083 7 1,4
KORUCU-(ELAZIG) 10:33:22 14-11-2024 38,6168 39,51 11,8 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 10:29:40 14-11-2024 38,07972 38,42611 7 1,7
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:21:52 14-11-2024 37,988 37,4957 5,4 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:21:51 14-11-2024 37,98361 37,51917 7,1 1,5
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:59:32 14-11-2024 39,1075 27,5543 0 1,8
YUNANISTAN 09:58:24 14-11-2024 40,2882 24,1278 6,6 1,9
Gemlik (Bursa) 09:55:08 14-11-2024 40,46444 29,22 6,89 1,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 09:55:08 14-11-2024 40,4818 29,2055 0 1,4
Pülümür (Tunceli) 09:48:08 14-11-2024 39,39833 40,0375 6,2 2,5
AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) 09:48:08 14-11-2024 39,3683 40,0537 5 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 09:23:01 14-11-2024 38,07417 36,70139 7 1,9
KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:23:00 14-11-2024 38,116 36,7677 5,8 2
Gölbaşı (Adıyaman) 09:20:19 14-11-2024 37,78528 37,67 8,6 1,4
Yahyalı (Kayseri) 09:18:29 14-11-2024 37,77417 35,39583 6,98 1,9
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 09:18:29 14-11-2024 37,6967 35,3555 4,8 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.23 km] Milas (Muğla) 09:09:05 14-11-2024 36,95556 27,81056 6,93 2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 09:09:05 14-11-2024 36,961 27,805 5,5 2,3
KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) 08:39:01 14-11-2024 37,5652 37,168 7,6 2
Buca (İzmir) 08:11:50 14-11-2024 38,34 27,22694 7 2,4
ZAFER-BUCA (IZMIR) 08:11:50 14-11-2024 38,3177 27,1982 7,8 2,4
Doğanşehir (Malatya) 07:20:18 14-11-2024 38,14417 37,87 11,67 1,8
ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:20:15 14-11-2024 38,1027 37,6913 14,5 1,7
Saimbeyli (Adana) 06:35:28 14-11-2024 37,84472 36,16667 7 1,9
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 06:35:26 14-11-2024 37,835 36,1927 5 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dalaman (Muğla) 05:56:08 15-11-2024 36,88 28,96694 7 1,3
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:56:07 15-11-2024 36,9573 28,9412 6,2 1,4
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.58 km] Kemer (Antalya) 05:36:56 15-11-2024 36,47694 30,57556 47,56 1,5
Dalaman (Muğla) 05:09:52 15-11-2024 36,86 29,05694 7,54 0,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:07:49 15-11-2024 38,05278 37,20889 7 1,1
Karapürçek (Sakarya) 04:44:59 15-11-2024 40,67111 30,55944 4,87 1,7
BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA) 04:44:58 15-11-2024 40,6753 30,5543 8,9 1,9
Kadirli (Osmaniye) 04:36:51 15-11-2024 37,68056 36,24583 7,16 0,9
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 04:25:33 15-11-2024 36,9015 28,298 11,2 1,3
Marmaris (Muğla) 04:25:32 15-11-2024 36,925 28,35667 7 1,1
Marmara Denizi - [17.80 km] Marmara (Balıkesir) 04:16:25 15-11-2024 40,8075 27,71278 7,79 1,4
MARMARA DENIZI 04:16:24 15-11-2024 40,8022 27,7193 14,3 1,6
Marmara Denizi - [16.66 km] Marmara (Balıkesir) 04:15:07 15-11-2024 40,7975 27,70972 7,06 1,3
MARMARA DENIZI 04:15:06 15-11-2024 40,8013 27,7355 10,3 1,3
Karadeniz - [03.91 km] Ortahisar (Trabzon) 04:14:35 15-11-2024 41,01361 39,81083 12 1,3
Doğanşehir (Malatya) 03:52:27 15-11-2024 38,01722 37,59 7 1,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 03:52:27 15-11-2024 38,0248 37,5503 14,7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 03:51:46 15-11-2024 39,20111 29,36694 6,7 0,9
Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:36:10 15-11-2024 39,40111 26,17444 10,56 1,9
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:36:10 15-11-2024 39,4158 26,1182 5,9 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 03:26:52 15-11-2024 38,12111 38,37056 7,01 0,8
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:25:23 15-11-2024 38,045 36,5977 22,8 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 03:25:21 15-11-2024 37,95972 36,50389 7 1,1
Merkez (Edirne) 03:21:56 15-11-2024 41,59611 26,62722 5,56 1,5
TAYAKADIN-(EDIRNE) 03:21:55 15-11-2024 41,5632 26,6338 7,7 1,6
Antakya (Hatay) 03:11:06 15-11-2024 36,40778 36,26 6,94 1
Göksun (Kahramanmaraş) 03:09:59 15-11-2024 38,10333 36,56889 7,38 1,1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:09:58 15-11-2024 38,1242 36,6025 25,8 1,1
Kale (Malatya) 02:57:04 15-11-2024 38,37278 38,74306 11,07 1,1
Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.05 km] Samandağ (Hatay) 02:50:44 15-11-2024 36,09278 35,935 7,86 1
Bozkurt (Denizli) 02:44:46 15-11-2024 37,77167 29,67694 6,61 1
CARDAK (DENIZLI) 02:44:44 15-11-2024 37,8078 29,6873 26,4 1
Sivrice (Elazığ) 02:27:42 15-11-2024 38,35667 38,95889 11,81 1,1
Ege Denizi 02:24:36 15-11-2024 40,29306 24,30194 6 2,4
YUNANISTAN 02:24:33 15-11-2024 40,2155 23,9527 5 2,3
YUNANISTAN 02:23:44 15-11-2024 40,2985 24,1318 6,8 3
Ayion Oros (Yunanistan) - [146.70 km] Gökçeada (Çanakkale) 02:23:40 15-11-2024 40,40833 24,02361 17,54 2,6
Dalaman (Muğla) 01:52:40 15-11-2024 36,8925 29,0775 7,32 1,5
GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) 01:52:40 15-11-2024 36,9397 29,0618 7,8 1,6
Saimbeyli (Adana) 01:50:18 15-11-2024 37,89278 36,25361 10,89 1,1
SAIMBEYLI (ADANA) 01:50:15 15-11-2024 37,9777 36,0683 29,1 0,9
Sincik (Adıyaman) 01:47:47 15-11-2024 38,10722 38,47528 6,98 0,8
Acıpayam (Denizli) 01:04:44 15-11-2024 37,17167 29,22639 7 1,4
HACIKURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI) 01:04:43 15-11-2024 37,1902 29,304 1,1 1,7
Termal (Yalova) 01:01:43 15-11-2024 40,62472 29,20278 7 1,1
TERMAL (YALOVA) 01:01:42 15-11-2024 40,5972 29,1868 1,5 1,1
Yakutiye (Erzurum) 00:44:27 15-11-2024 39,93667 41,27306 10,78 1
Zakho, Duhok (Irak) - [04.78 km] Silopi (Şırnak) 00:39:04 15-11-2024 37,14944 42,63 5,82 1,5
Biga (Çanakkale) 00:36:48 15-11-2024 40,26778 27,04806 5,5 1,7
Kozan (Adana) 00:36:42 15-11-2024 37,63806 35,90111 6,93 1,1
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 00:36:41 15-11-2024 37,6645 35,8942 2,1 1,2
Erbaa (Tokat) 00:34:28 15-11-2024 40,5725 36,535 5,67 1,6
GOLCUK-(TOKAT) 00:34:27 15-11-2024 40,5417 36,5573 6,8 1,7
Akçadağ (Malatya) 00:34:00 15-11-2024 38,44194 38,005 6,99 1
Dumlupınar (Kütahya) 00:17:31 15-11-2024 38,87333 29,95083 7,58 1
Doğanşehir (Malatya) 23:54:01 14-11-2024 38,07333 37,98222 6,78 1
Yeşilyurt (Malatya) 23:49:48 14-11-2024 38,28417 38,22222 11,61 1,1
Çavdarhisar (Kütahya) 23:46:15 14-11-2024 39,16944 29,48028 11,12 2,8
PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 23:46:15 14-11-2024 39,1788 29,4985 7,3 2,9
Göle (Ardahan) 23:21:39 14-11-2024 40,76389 42,78444 7,13 0,9
Kale (Malatya) 23:20:50 14-11-2024 38,33833 38,76722 8,2 1,2
Merkez (Yalova) 22:44:27 14-11-2024 40,62583 29,28306 6,17 1,2
Beypazarı (Ankara) 22:30:07 14-11-2024 40,205 31,875 7 1,3
Havran (Balıkesir) 21:57:34 14-11-2024 39,575 27,16806 11,7 1,3
Ege Denizi - [34.68 km] Datça (Muğla) 21:48:10 14-11-2024 36,47111 27,17611 7,54 1,3
Fethiye (Muğla) 21:41:12 14-11-2024 36,75889 29,13417 7 1,5
Ege Denizi - [27.79 km] Seferihisar (İzmir) 21:37:49 14-11-2024 37,8225 26,89167 7 1,7
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 21:37:49 14-11-2024 37,8068 26,8825 2,7 1,9
Hozat (Tunceli) 21:35:49 14-11-2024 39,18528 39,27222 6,77 1
Hozat (Tunceli) 21:34:46 14-11-2024 39,17083 39,30889 7,26 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:23:50 14-11-2024 38,34944 37,52333 12,26 1,8
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:23:49 14-11-2024 38,3495 37,5532 5 1,9
Kozan (Adana) 21:17:14 14-11-2024 37,65139 35,91944 7,2 2,8
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 21:17:13 14-11-2024 37,664 35,9362 5 2,8
Zile (Tokat) 21:08:15 14-11-2024 40,19972 35,97556 7 1,4
UYUK-ZILE (TOKAT) 21:08:15 14-11-2024 40,1735 35,871 22,7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 20:44:10 14-11-2024 38,22 38,1725 7 1,1
Havran (Balıkesir) 20:18:43 14-11-2024 39,58361 27,14889 12,08 1,1
Havran (Balıkesir) 20:17:44 14-11-2024 39,59806 27,11972 15,16 1,9
SARNICKOY-HAVRAN (BALIKESIR) 20:17:44 14-11-2024 39,5857 27,1907 10,7 2
Akdeniz - [108.38 km] Kumluca (Antalya) 20:10:22 14-11-2024 35,40917 30,83333 15,21 1,8
Merkez (Elazığ) 19:58:46 14-11-2024 38,62333 39,66889 11,39 1,4
YOLUSTU-(ELAZIG) 19:58:46 14-11-2024 38,6363 39,6923 11,5 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:29:49 14-11-2024 38,00389 37,40778 6,96 2,5
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:29:49 14-11-2024 38,024 37,414 5 2,5
Pütürge (Malatya) 19:20:27 14-11-2024 38,33389 38,81694 7,27 1,1
Osmancık (Çorum) 19:14:58 14-11-2024 40,89 34,91556 6,73 1,9
KARGI-OSMANCIK (CORUM) 19:14:57 14-11-2024 40,8783 34,9135 6,7 2,1
Akdeniz - [49.83 km] Manavgat (Antalya) 19:06:16 14-11-2024 36,30361 31,34667 33,72 2,3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 19:06:15 14-11-2024 36,3397 31,3388 25,9 2,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.72 km] Karaburun (İzmir) 18:22:34 14-11-2024 38,57028 26,61278 6,89 1,3
Selçuk (İzmir) 18:21:49 14-11-2024 37,86111 27,4425 7,76 1
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:16 14-11-2024 39,47361 28,19306 6,99 1,3
Kale (Malatya) 18:03:58 14-11-2024 38,33889 38,79056 8,67 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.84 km] Menderes (İzmir) 17:54:20 14-11-2024 37,86667 26,94194 7,05 1,4
Ovacık (Tunceli) 17:45:21 14-11-2024 39,36833 39,15056 9,72 1,2
Akçadağ (Malatya) 17:34:38 14-11-2024 38,44944 38,03917 6,85 1,1
Ege Denizi - [29.56 km] Seferihisar (İzmir) 17:31:39 14-11-2024 37,8125 26,83889 7 0,9
Merkez (Aksaray) 17:19:29 14-11-2024 38,44333 33,94194 6,48 1,6
TOPAKKAYA-(AKSARAY) 17:19:29 14-11-2024 38,4562 33,9328 6,7 1,8
Kale (Malatya) 16:48:22 14-11-2024 38,34639 38,79083 11,34 3
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 16:48:22 14-11-2024 38,3613 38,8282 3,6 3
Yeşilyurt (Malatya) 16:27:57 14-11-2024 38,41139 38,28667 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 15:32:59 14-11-2024 38,24472 38,13444 7,01 1,7
Bozkurt (Denizli) 15:30:41 14-11-2024 37,89028 29,51944 7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 14:47:11 14-11-2024 37,31889 37,03222 10,52 1,8
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 14:47:11 14-11-2024 37,3232 37,0547 6,8 1,8
Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 14:40:59 14-11-2024 34,91778 32,54139 7 1,7
AKDENIZ 14:40:57 14-11-2024 34,6648 32,8927 10,1 1,9
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:54:32 14-11-2024 36,1027 33,5603 0 1
Tavşanlı (Kütahya) 13:04:40 14-11-2024 39,63222 29,42472 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:58 14-11-2024 39,45667 28,14306 10,74 2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:58 14-11-2024 39,4667 28,1837 4,8 2
Merkez (Kırklareli) 12:59:13 14-11-2024 41,88611 27,31056 5,1 1
Tavşanlı (Kütahya) 12:52:19 14-11-2024 39,6525 29,46472 6,99 1,5
Kovancılar (Elazığ) 12:40:16 14-11-2024 38,65583 39,77361 14,2 1,5
Soma (Manisa) 12:27:37 14-11-2024 39,24611 27,70694 6,99 1,8
Hisarcık (Kütahya) 12:23:17 14-11-2024 39,15333 29,2975 7 1,2
Çelebi (Kırıkkale) 12:20:24 14-11-2024 39,47083 33,50167 7 1,4
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 12:20:24 14-11-2024 39,4823 33,4973 7,9 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:09:54 14-11-2024 38,2175 38,12028 7 1,2
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:08:56 14-11-2024 38,0838 37,2487 20,3 1,6
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 12:06:06 14-11-2024 38,3852 38,826 6,9 1,9
Kale (Malatya) 12:06:05 14-11-2024 38,34 38,78556 10,08 2
Ovacık (Tunceli) 11:12:11 14-11-2024 39,19139 39,28389 6,98 1,8
UZUNDAL-HOZAT (TUNCELI) 11:12:11 14-11-2024 39,1817 39,2827 5,4 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 11:09:07 14-11-2024 38,10583 38,34222 7 1
Akçadağ (Malatya) 11:06:50 14-11-2024 38,49194 38,00639 7 1,4
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 11:06:50 14-11-2024 38,3497 38,1273 13,1 1,5
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.37 km] Çiğli (İzmir) 10:53:23 14-11-2024 38,46139 26,89194 7 1
Palandöken (Erzurum) 10:40:12 14-11-2024 39,82111 41,30611 8,79 2,4
PALANDOKEN (ERZURUM) 10:40:12 14-11-2024 39,8 41,2972 8,5 2,4
Hazar Gölü - [03.63 km] Merkez (Elazığ) 10:37:12 14-11-2024 38,52472 39,47528 5,43 1,5
CEVIZDERE-(ELAZIG) 10:37:12 14-11-2024 38,5423 39,3505 17,6 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 10:34:50 14-11-2024 38,23222 38,14222 7 1,4
Merkez (Elazığ) 10:33:22 14-11-2024 38,60361 39,50083 7 1,4
KORUCU-(ELAZIG) 10:33:22 14-11-2024 38,6168 39,51 11,8 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 10:29:40 14-11-2024 38,07972 38,42611 7 1,7
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:21:52 14-11-2024 37,988 37,4957 5,4 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:21:51 14-11-2024 37,98361 37,51917 7,1 1,5
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:59:32 14-11-2024 39,1075 27,5543 0 1,8
YUNANISTAN 09:58:24 14-11-2024 40,2882 24,1278 6,6 1,9
Gemlik (Bursa) 09:55:08 14-11-2024 40,46444 29,22 6,89 1,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 09:55:08 14-11-2024 40,4818 29,2055 0 1,4
Pülümür (Tunceli) 09:48:08 14-11-2024 39,39833 40,0375 6,2 2,5
AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) 09:48:08 14-11-2024 39,3683 40,0537 5 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 09:23:01 14-11-2024 38,07417 36,70139 7 1,9
KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:23:00 14-11-2024 38,116 36,7677 5,8 2
Gölbaşı (Adıyaman) 09:20:19 14-11-2024 37,78528 37,67 8,6 1,4
Yahyalı (Kayseri) 09:18:29 14-11-2024 37,77417 35,39583 6,98 1,9
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 09:18:29 14-11-2024 37,6967 35,3555 4,8 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.23 km] Milas (Muğla) 09:09:05 14-11-2024 36,95556 27,81056 6,93 2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 09:09:05 14-11-2024 36,961 27,805 5,5 2,3
KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) 08:39:01 14-11-2024 37,5652 37,168 7,6 2
Buca (İzmir) 08:11:50 14-11-2024 38,34 27,22694 7 2,4
ZAFER-BUCA (IZMIR) 08:11:50 14-11-2024 38,3177 27,1982 7,8 2,4
Doğanşehir (Malatya) 07:20:18 14-11-2024 38,14417 37,87 11,67 1,8
ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:20:15 14-11-2024 38,1027 37,6913 14,5 1,7
Saimbeyli (Adana) 06:35:28 14-11-2024 37,84472 36,16667 7 1,9
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 06:35:26 14-11-2024 37,835 36,1927 5 1,8

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