Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Mart 2026
15.03.2026 00:00
Son Güncelleme: 15.03.2026 01:30
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son depremler... 15 Mart 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu?
15 Mart 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Marmara Denizi - [06.45 km] Merkez (Yalova)
|15 Mart 2026 00:16
|40.7086
|29.2214
|7.00
|1.70
|Niksar (Tokat)
|15 Mart 2026 00:03
|40.6414
|36.7981
|11.08
|2.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Mart 2026 00:00
|39.1917
|28.1764
|7.00
|1.60
|Simav (Kütahya)
|14 Mart 2026 23:06
|39.2428
|28.9917
|7.14
|1.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|14 Mart 2026 23:00
|38.2675
|38.2753
|7.00
|0.90
|Alaşehir (Manisa)
|14 Mart 2026 22:47
|38.3772
|28.2850
|7.08
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Mart 2026 22:43
|39.1244
|28.3414
|6.88
|1.00
|Merkez (Bolu)
|14 Mart 2026 22:38
|40.8592
|31.5967
|10.49
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Mart 2026 22:23
|39.1833
|28.2417
|6.92
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Mart 2026 22:20
|39.2203
|28.1194
|10.75
|1.20
|Niksar (Tokat)
|14 Mart 2026 22:16
|40.6442
|36.7950
|6.76
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Mart 2026 22:07
|39.2603
|28.1208
|8.38
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|14 Mart 2026 21:50
|38.2731
|38.2647
|6.86
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Mart 2026 21:23
|39.1750
|28.3064
|9.65
|1.60
|Niksar (Tokat)
|14 Mart 2026 21:11
|40.6392
|36.8089
|5.97
|1.60
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.59 km] Karaburun (İzmir)
|14 Mart 2026 21:11
|38.6808
|26.5589
|8.65
|1.40
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.14 km] Karaburun (İzmir)
|14 Mart 2026 21:01
|38.6550
|26.5469
|6.94
|1.50
|Niksar (Tokat)
|14 Mart 2026 20:46
|40.6428
|36.7867
|7.06
|2.80
|Niksar (Tokat)
|14 Mart 2026 20:35
|40.6406
|36.8025
|5.99
|1.90
|Erbaa (Tokat)
|14 Mart 2026 20:33
|40.6569
|36.8025
|5.22
|1.40
|Erbaa (Tokat)
|14 Mart 2026 20:17
|40.6639
|36.7817
|7.25
|1.70
|Erbaa (Tokat)
|14 Mart 2026 20:08
|40.6528
|36.7258
|7.00
|1.60
|Gediz (Kütahya)
|14 Mart 2026 20:00
|39.1133
|29.5081
|6.37
|1.00
|Güney (Denizli)
|14 Mart 2026 19:03
|38.1397
|28.9308
|7.00
|1.60
|Marmara Denizi - [05.76 km] Şarköy (Tekirdağ)
|14 Mart 2026 19:00
|40.7728
|27.4247
|7.31
|2.70
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|15 Mart 2026 01:29
|40.4560
|25.8888
|14.20
|1.30
|BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
|15 Mart 2026 01:16
|40.6405
|36.8020
|5.00
|2.50
|YUNANISTAN
|15 Mart 2026 01:13
|41.2365
|24.5633
|21.20
|2.20
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15 Mart 2026 01:07
|39.2493
|28.0992
|7.70
|1.30
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15 Mart 2026 00:23
|39.1120
|28.3300
|11.40
|1.40
|BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
|15 Mart 2026 00:11
|40.6445
|36.8028
|5.30
|1.90
|AMBARSEKI-KARABURUN (IZMIR)
|15 Mart 2026 00:11
|38.6212
|26.5763
|15.20
|1.50
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|15 Mart 2026 00:01
|38.6737
|26.5405
|13.10
|1.60
|BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
|14 Mart 2026 23:35
|40.6197
|36.8132
|4.80
|2.00
|PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
|14 Mart 2026 23:17
|40.6587
|36.7792
|5.30
|1.80
|GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)
|14 Mart 2026 23:08
|40.6127
|36.7682
|5.40
|1.70
|PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
|14 Mart 2026 22:27
|40.6722
|36.7880
|6.20
|1.90
|YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)
|14 Mart 2026 22:25
|40.5917
|36.7697
|5.00
|2.10
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|14 Mart 2026 22:21
|34.8648
|23.3147
|24.00
|4.70
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|14 Mart 2026 22:00
|40.7467
|27.4473
|6.40
|3.00
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|14 Mart 2026 21:53
|37.7852
|36.5593
|7.90
|1.70
|EGE DENIZI
|14 Mart 2026 21:52
|40.4825
|24.6712
|4.80
|1.60
|YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
|14 Mart 2026 21:47
|38.0878
|28.9387
|7.50
|1.90
|YUNANISTAN
|14 Mart 2026 21:22
|41.2642
|24.6863
|5.20
|2.50
|EGE DENIZI
|14 Mart 2026 21:17
|40.5918
|24.6597
|5.40
|2.30
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14 Mart 2026 20:43
|39.1207
|28.3403
|15.80
|2.40
|KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|14 Mart 2026 20:37
|37.3837
|36.2847
|7.60
|2.20
|KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
|14 Mart 2026 19:56
|40.6268
|36.7728
|6.00
|1.90
|HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
|14 Mart 2026 19:03
|38.1077
|28.9860
|22.30
|1.60
|USTAHASAN-NIKSAR (TOKAT)
|14 Mart 2026 18:57
|40.5768
|37.0067
|5.20
|2.40