Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

15 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yayladere (Bingöl) 07:57:55 15-05-2025 39,24222 40,1475 6,99 1,5
Karesi (Balıkesir) 07:46:35 15-05-2025 39,65056 27,84278 10,62 1,3
Sungurlu (Çorum) 07:35:58 15-05-2025 40,21222 34,63389 9,68 1,1
Acıpayam (Denizli) 07:33:39 15-05-2025 37,05556 29,06861 7 0,9
Akdeniz 07:19:53 15-05-2025 35,425 32,81861 7,66 2
KIBRIS RUM KESIMI 07:19:48 15-05-2025 35,0782 32,7033 78,1 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 07:15:12 15-05-2025 38,25722 38,32028 7,68 1
Aliağa (İzmir) 06:54:18 15-05-2025 38,92917 27,09778 6,12 1,2
ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) 06:54:18 15-05-2025 38,9328 27,1062 7,9 1,3
Doğanşehir (Malatya) 06:28:01 15-05-2025 38,04194 37,65333 7,02 1,2
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:28:01 15-05-2025 37,97 37,661 9,7 1,4
MARMARA DENIZI 05:57:03 15-05-2025 40,864 28,4305 4,3 1,4
Marmara Denizi - [19.15 km] Büyükçekmece (İstanbul) 05:57:02 15-05-2025 40,85306 28,40361 11,5 1,1
Göle (Ardahan) 05:55:02 15-05-2025 40,7025 42,65611 7 1,6
YOLGECMEZ-SELIM (KARS) 05:55:02 15-05-2025 40,4145 42,7385 12,6 1,9
Sincik (Adıyaman) 05:28:37 15-05-2025 38,06278 38,49944 6,7 1,1
Simav (Kütahya) 05:21:59 15-05-2025 39,18694 28,90444 7,32 0,9
Palu (Elazığ) 05:21:35 15-05-2025 38,60278 39,985 6,83 1
BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG) 05:21:35 15-05-2025 38,665 39,8573 5 1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:11:43 15-05-2025 37,95333 36,48444 7 1,8
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:11:43 15-05-2025 37,9657 36,4918 7,5 1,5
Akçadağ (Malatya) 05:02:49 15-05-2025 38,37 37,80444 8,72 1,5
Akhisar (Manisa) 04:56:44 15-05-2025 38,99028 27,56583 7,02 1
ELMADERE-KINIK (IZMIR) 04:56:43 15-05-2025 39,0447 27,479 3,5 1
Simav (Kütahya) 04:37:15 15-05-2025 39,19417 28,96778 12,46 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 04:37:14 15-05-2025 39,2578 28,9638 5 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 04:34:24 15-05-2025 38,30472 38,21861 7,06 1,3
Pütürge (Malatya) 04:28:36 15-05-2025 38,26944 38,73694 12,96 1,2
Simav (Kütahya) 04:25:13 15-05-2025 39,18278 28,89528 7,18 1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 04:25:12 15-05-2025 39,1873 28,9493 16,4 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 04:20:12 15-05-2025 38,12417 36,82333 6,92 1,3
Narman (Erzurum) 04:18:52 15-05-2025 40,33806 42,20806 11,31 3,2
PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) 04:18:52 15-05-2025 40,3425 42,2017 5 3,2
YENICE-ISKILIP (CORUM) 04:08:41 15-05-2025 40,8397 34,458 6,7 3,3
İskilip (Çorum) 04:08:40 15-05-2025 40,85167 34,45528 10,44 3,1
Sivrice (Elazığ) 04:06:10 15-05-2025 38,36028 38,91944 7,26 1,3
Simav (Kütahya) 03:35:37 15-05-2025 39,22972 28,93361 6,46 1,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:35:36 15-05-2025 39,2522 28,9613 6,2 1,9
Varto (Muş) 03:25:20 15-05-2025 39,11861 41,67444 7,56 1,1
Doğanşehir (Malatya) 03:23:55 15-05-2025 38,15833 37,82417 7,06 2,1
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:23:54 15-05-2025 38,17 37,8247 5,4 2
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 03:11:48 15-05-2025 39,1628 29,0468 5 1,1
Simav (Kütahya) 03:11:47 15-05-2025 39,20389 28,93472 11,33 1,1
Saray (Van) 03:07:20 15-05-2025 38,62083 44,20167 13,13 1
Merkez (Bolu) 03:06:05 15-05-2025 40,78333 31,49861 11,34 1,1
KIZILAGIL-(BOLU) 03:06:05 15-05-2025 40,8065 31,483 6 1,5
Biga (Çanakkale) 02:57:01 15-05-2025 40,36306 27,28528 8,43 1
CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) 02:57:01 15-05-2025 40,3535 27,3027 11,4 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:50:27 15-05-2025 37,27472 36,79139 10,9 1,2
BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 02:50:27 15-05-2025 37,2892 36,803 8,7 1
Marmara Denizi - [22.61 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 02:37:32 15-05-2025 40,82833 28,15583 8,91 1,1
MARMARA DENIZI 02:37:31 15-05-2025 40,8605 28,1078 13,7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 02:03:44 15-05-2025 38,02556 37,18417 9,42 1,2
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 02:03:41 15-05-2025 38,0827 37,2122 20,6 1,2
Karadeniz 01:48:58 15-05-2025 42,39111 27,82889 7,55 0,9
Marmara Denizi - [23.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:47:44 15-05-2025 40,83111 28,17417 8,91 1,1
MARMARA DENIZI 01:47:43 15-05-2025 40,9027 28,1155 8,4 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 01:46:20 15-05-2025 39,50972 29,35167 9,27 1,3
SEKBANDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) 01:46:20 15-05-2025 39,5018 29,3362 10,7 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:37:53 15-05-2025 35,2557 24,4193 16,8 2,3
Pütürge (Malatya) 01:27:45 15-05-2025 38,25667 38,69639 12,75 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 01:20:49 15-05-2025 37,84056 36,42639 7 1,6
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 01:20:49 15-05-2025 37,7372 36,3745 10 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 01:18:11 15-05-2025 38,33639 38,22528 6,83 1
Belen (Hatay) 01:08:01 15-05-2025 36,42 36,24444 6,8 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 01:04:55 15-05-2025 37,82583 36,41306 5,06 2,2
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 01:04:55 15-05-2025 37,8147 36,4317 7,2 2,1
Pütürge (Malatya) 01:02:04 15-05-2025 38,24111 38,81028 12,14 1,1
Genç (Bingöl) 00:54:33 15-05-2025 38,50639 40,34667 8,31 1,3
AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) 00:54:32 15-05-2025 38,4843 40,378 20,6 1
Hasanbeyli (Osmaniye) 00:42:38 15-05-2025 37,12444 36,635 7 1,4
Erdemli (Mersin) 00:35:18 15-05-2025 36,86389 34,09611 8,44 1
Doğanşehir (Malatya) 00:22:33 15-05-2025 38,01972 37,60194 6,99 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:22:33 15-05-2025 38,0252 37,5983 6,5 1,3
Gümüşhacıköy (Amasya) 00:14:41 15-05-2025 40,83694 35,16 6,95 1,2
GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL) 23:32:49 14-05-2025 39,1083 40,9302 5 2,1
Solhan (Bingöl) 23:32:48 14-05-2025 39,01833 41,00528 14,35 2,4
Solhan (Bingöl) 23:32:24 14-05-2025 39,02944 41,01 15,37 2,2
ELBASI-SOLHAN (BINGOL) 23:32:23 14-05-2025 39,0308 41,0225 5 2,3
Kovancılar (Elazığ) 23:18:57 14-05-2025 38,73861 39,765 19,24 1,3
BALIBEY-(ELAZIG) 23:18:57 14-05-2025 38,7877 38,9285 9,5 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:08:00 14-05-2025 39,1902 28,9785 5,2 2,6
Simav (Kütahya) 22:07:59 14-05-2025 39,24194 28,99333 7,08 2,1
Simav (Kütahya) 22:07:43 14-05-2025 39,24889 28,98528 7,31 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:07:43 14-05-2025 39,2488 29,0305 5,4 2,1
Merkez (Sivas) 21:44:29 14-05-2025 39,45083 36,70472 8,79 1
BASOREN-SARKISLA (SIVAS) 21:44:28 14-05-2025 39,1825 36,4387 5,3 1,4
Pütürge (Malatya) 21:38:12 14-05-2025 38,11861 38,72556 7 1,5
ALICERI-PUTURGE (MALATYA) 21:38:11 14-05-2025 38,1 38,7278 9,6 1,4
Merkez (Bolu) 21:24:37 14-05-2025 40,76806 31,47556 6,9 0,9
KIZILAGIL-(BOLU) 21:24:36 14-05-2025 40,8137 31,5018 5,3 0,9
MUTLUCA-SOLHAN (BINGOL) 21:19:46 14-05-2025 39,0718 40,9485 8,5 1,4
Solhan (Bingöl) 21:19:45 14-05-2025 38,83778 40,90222 7 1,7
Marmara Denizi - [28.37 km] Silivri (İstanbul) 21:12:42 14-05-2025 40,81083 28,28361 7,03 1,9
MARMARA DENIZI 21:12:42 14-05-2025 40,8443 28,2907 5,9 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:57:53 14-05-2025 37,93972 36,58389 6,99 1,7
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 20:57:53 14-05-2025 37,9718 36,7292 10,7 1,8
Kovancılar (Elazığ) 20:49:57 14-05-2025 38,76917 39,72583 6,97 1,3
BAGGULU-KOVANCILAR (ELAZIG) 20:49:57 14-05-2025 38,7972 39,7673 15,2 1,5
MARMARA DENIZI 20:38:48 14-05-2025 40,685 28,0993 27,6 1
Marmara Denizi - [12.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 20:38:47 14-05-2025 40,85889 27,9775 6,74 1
Kelkit (Gümüşhane) 20:30:06 14-05-2025 39,90528 39,70639 6,99 0,9
BALKAYA-KELKIT (GUMUSHANE) 20:30:02 14-05-2025 39,9523 39,478 11 1,3
Korkuteli (Antalya) 20:23:16 14-05-2025 37,15139 30,36611 7,87 1,3
BUYUKKOY-KORKUTELI (ANTALYA) 20:23:16 14-05-2025 37,1775 30,2672 1,7 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 20:13:01 14-05-2025 37,31361 37,01972 8,14 1,8
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 20:13:01 14-05-2025 37,29 37,0747 6,2 1,7
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [19.51 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:18:19 14-05-2025 36,5375 38,75528 5,09 1,5
Sincik (Adıyaman) 18:53:29 14-05-2025 38,10444 38,48222 6,96 1
Yeşilyurt (Malatya) 18:40:55 14-05-2025 38,18972 38,16889 7 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:37:05 14-05-2025 39,49222 28,17333 6,91 1,5
ERECEK-MANYAS (BALIKESIR) 18:36:49 14-05-2025 39,9585 27,9282 5 1,7
Marmara Denizi - [18.85 km] Beylikdüzü (İstanbul) 18:36:22 14-05-2025 40,805 28,71444 8,88 1,4
MARMARA DENIZI 18:36:21 14-05-2025 40,786 28,6632 5,4 1,6
ESENPINAR-ERDEMLI (MERSIN) 18:26:39 14-05-2025 36,572 34,1035 12,4 1,1
Erdemli (Mersin) 18:26:36 14-05-2025 36,55778 34,21389 7 1,3
Akpınar (Kırşehir) 18:10:27 14-05-2025 39,55333 33,83528 8,7 0,9
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [38.33 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:04:08 14-05-2025 36,36361 38,78389 7 1,9
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 16:32:51 14-05-2025 38,4032 37,5323 25,6 1,8
AKDENIZ 16:28:42 14-05-2025 36,0002 31,3448 13,7 2,5
Akdeniz - [115.56 km] Kumluca (Antalya) 16:28:35 14-05-2025 35,49833 31,20222 19,23 2,3
EGE DENIZI 16:18:44 14-05-2025 35,7443 25,4777 14,2 3,1
Yeşilyurt (Malatya) 15:56:00 14-05-2025 38,16944 38,175 7 1,1
EGE DENIZI 15:03:55 14-05-2025 36,3413 25,6403 8 1,5
Van Gölü - [06.40 km] Tuşba (Van) 14:35:55 14-05-2025 38,70722 43,12611 7,19 1,8
MOLLAKASIM-(VAN) 14:35:55 14-05-2025 38,6918 43,1527 5,4 2,2
Simav (Kütahya) 14:34:45 14-05-2025 39,215 28,99139 13,67 1,5
Aitos, Burgaz (Bulgaristan) - [62.14 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:27:52 14-05-2025 42,64361 27,29667 6,99 1,3
Marmara Denizi - [21.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:24:57 14-05-2025 40,81417 28,12194 9,53 1,6
İkizdere (Rize) 14:11:03 14-05-2025 40,72833 40,83944 7 1
Merkez (Bartın) 14:06:29 14-05-2025 41,50694 32,41556 7,05 1,6
Kaman (Kırşehir) 14:05:01 14-05-2025 39,33472 33,78361 7,01 1,2
TEPEKOY-KAMAN (KIRSEHIR) 14:04:57 14-05-2025 39,225 33,8435 12,6 1,2
Çayırlı (Erzincan) 13:55:24 14-05-2025 39,87056 39,7275 12,53 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 13:17:09 14-05-2025 37,58972 37,27361 7,2 1,3
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [31.67 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:12:36 14-05-2025 36,42389 38,78583 6,98 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 13:08:36 14-05-2025 38,25417 38,09111 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 13:06:41 14-05-2025 38,32306 38,15639 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 13:04:19 14-05-2025 39,45806 28,13806 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:31 14-05-2025 39,2875 28,08806 5,48 1,8
Orhaneli (Bursa) 12:51:15 14-05-2025 39,90333 28,84917 7,04 1,7
KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 12:43:51 14-05-2025 37,8807 27,5677 7,4 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:35:18 14-05-2025 38,27361 38,13556 7 1,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 12:16:02 14-05-2025 34,5062 24,9598 5 3
Soma (Manisa) 11:50:32 14-05-2025 39,25417 27,78806 7 1,8
BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) 11:50:30 14-05-2025 39,2325 27,6438 0 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 11:29:45 14-05-2025 38,24889 38,11111 12,7 2,4
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 11:29:44 14-05-2025 38,2565 38,1087 2,1 2,1
Simav (Kütahya) 10:22:58 14-05-2025 39,115 28,93167 5,62 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:22:55 14-05-2025 39,2238 29,0482 3,6 1,5
Altıeylül (Balıkesir) 10:07:39 14-05-2025 39,64222 27,84611 12,06 1,9
BALIKESIR 10:07:38 14-05-2025 39,6557 27,8562 11,3 1,9
ZERZAVATCI-BEYKOZ (ISTANBUL) 10:06:41 14-05-2025 41,1347 29,1732 0 0,8
EGE DENIZI 09:56:53 14-05-2025 36,2802 25,4848 3,1 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:39:54 14-05-2025 38,12722 37,48083 7,02 1,9
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:39:53 14-05-2025 38,1273 37,5482 5 1,8
Gümüşhacıköy (Amasya) 09:28:35 14-05-2025 40,80361 35,19 6,99 1,7
KORKUT-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 09:28:34 14-05-2025 40,8102 35,1843 3,4 1,8
Döşemealtı (Antalya) 09:24:44 14-05-2025 37,11222 30,55861 7 1,5
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 09:24:42 14-05-2025 37,0997 30,603 23,5 1,5
EGE DENIZI 09:21:48 14-05-2025 36,7757 25,4565 31,5 1,9
EGE DENIZI 09:09:13 14-05-2025 36,5838 25,6415 19,8 2,3
Doğanşehir (Malatya) 09:00:37 14-05-2025 38,02806 37,69222 13,69 2,5
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:00:36 14-05-2025 38,0332 37,7047 5 2,5
EGE DENIZI 08:59:20 14-05-2025 35,9603 25,3107 5 2,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yayladere (Bingöl) 07:57:55 15-05-2025 39,24222 40,1475 6,99 1,5
Karesi (Balıkesir) 07:46:35 15-05-2025 39,65056 27,84278 10,62 1,3
Sungurlu (Çorum) 07:35:58 15-05-2025 40,21222 34,63389 9,68 1,1
Acıpayam (Denizli) 07:33:39 15-05-2025 37,05556 29,06861 7 0,9
Akdeniz 07:19:53 15-05-2025 35,425 32,81861 7,66 2
KIBRIS RUM KESIMI 07:19:48 15-05-2025 35,0782 32,7033 78,1 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 07:15:12 15-05-2025 38,25722 38,32028 7,68 1
Aliağa (İzmir) 06:54:18 15-05-2025 38,92917 27,09778 6,12 1,2
ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) 06:54:18 15-05-2025 38,9328 27,1062 7,9 1,3
Doğanşehir (Malatya) 06:28:01 15-05-2025 38,04194 37,65333 7,02 1,2
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:28:01 15-05-2025 37,97 37,661 9,7 1,4
MARMARA DENIZI 05:57:03 15-05-2025 40,864 28,4305 4,3 1,4
Marmara Denizi - [19.15 km] Büyükçekmece (İstanbul) 05:57:02 15-05-2025 40,85306 28,40361 11,5 1,1
Göle (Ardahan) 05:55:02 15-05-2025 40,7025 42,65611 7 1,6
YOLGECMEZ-SELIM (KARS) 05:55:02 15-05-2025 40,4145 42,7385 12,6 1,9
Sincik (Adıyaman) 05:28:37 15-05-2025 38,06278 38,49944 6,7 1,1
Simav (Kütahya) 05:21:59 15-05-2025 39,18694 28,90444 7,32 0,9
Palu (Elazığ) 05:21:35 15-05-2025 38,60278 39,985 6,83 1
BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG) 05:21:35 15-05-2025 38,665 39,8573 5 1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:11:43 15-05-2025 37,95333 36,48444 7 1,8
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:11:43 15-05-2025 37,9657 36,4918 7,5 1,5
Akçadağ (Malatya) 05:02:49 15-05-2025 38,37 37,80444 8,72 1,5
Akhisar (Manisa) 04:56:44 15-05-2025 38,99028 27,56583 7,02 1
ELMADERE-KINIK (IZMIR) 04:56:43 15-05-2025 39,0447 27,479 3,5 1
Simav (Kütahya) 04:37:15 15-05-2025 39,19417 28,96778 12,46 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 04:37:14 15-05-2025 39,2578 28,9638 5 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 04:34:24 15-05-2025 38,30472 38,21861 7,06 1,3
Pütürge (Malatya) 04:28:36 15-05-2025 38,26944 38,73694 12,96 1,2
Simav (Kütahya) 04:25:13 15-05-2025 39,18278 28,89528 7,18 1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 04:25:12 15-05-2025 39,1873 28,9493 16,4 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 04:20:12 15-05-2025 38,12417 36,82333 6,92 1,3
Narman (Erzurum) 04:18:52 15-05-2025 40,33806 42,20806 11,31 3,2
PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) 04:18:52 15-05-2025 40,3425 42,2017 5 3,2
YENICE-ISKILIP (CORUM) 04:08:41 15-05-2025 40,8397 34,458 6,7 3,3
İskilip (Çorum) 04:08:40 15-05-2025 40,85167 34,45528 10,44 3,1
Sivrice (Elazığ) 04:06:10 15-05-2025 38,36028 38,91944 7,26 1,3
Simav (Kütahya) 03:35:37 15-05-2025 39,22972 28,93361 6,46 1,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:35:36 15-05-2025 39,2522 28,9613 6,2 1,9
Varto (Muş) 03:25:20 15-05-2025 39,11861 41,67444 7,56 1,1
Doğanşehir (Malatya) 03:23:55 15-05-2025 38,15833 37,82417 7,06 2,1
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:23:54 15-05-2025 38,17 37,8247 5,4 2
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 03:11:48 15-05-2025 39,1628 29,0468 5 1,1
Simav (Kütahya) 03:11:47 15-05-2025 39,20389 28,93472 11,33 1,1
Saray (Van) 03:07:20 15-05-2025 38,62083 44,20167 13,13 1
Merkez (Bolu) 03:06:05 15-05-2025 40,78333 31,49861 11,34 1,1
KIZILAGIL-(BOLU) 03:06:05 15-05-2025 40,8065 31,483 6 1,5
Biga (Çanakkale) 02:57:01 15-05-2025 40,36306 27,28528 8,43 1
CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) 02:57:01 15-05-2025 40,3535 27,3027 11,4 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:50:27 15-05-2025 37,27472 36,79139 10,9 1,2
BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 02:50:27 15-05-2025 37,2892 36,803 8,7 1
Marmara Denizi - [22.61 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 02:37:32 15-05-2025 40,82833 28,15583 8,91 1,1
MARMARA DENIZI 02:37:31 15-05-2025 40,8605 28,1078 13,7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 02:03:44 15-05-2025 38,02556 37,18417 9,42 1,2
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 02:03:41 15-05-2025 38,0827 37,2122 20,6 1,2
Karadeniz 01:48:58 15-05-2025 42,39111 27,82889 7,55 0,9
Marmara Denizi - [23.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:47:44 15-05-2025 40,83111 28,17417 8,91 1,1
MARMARA DENIZI 01:47:43 15-05-2025 40,9027 28,1155 8,4 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 01:46:20 15-05-2025 39,50972 29,35167 9,27 1,3
SEKBANDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) 01:46:20 15-05-2025 39,5018 29,3362 10,7 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:37:53 15-05-2025 35,2557 24,4193 16,8 2,3
Pütürge (Malatya) 01:27:45 15-05-2025 38,25667 38,69639 12,75 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 01:20:49 15-05-2025 37,84056 36,42639 7 1,6
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 01:20:49 15-05-2025 37,7372 36,3745 10 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 01:18:11 15-05-2025 38,33639 38,22528 6,83 1
Belen (Hatay) 01:08:01 15-05-2025 36,42 36,24444 6,8 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 01:04:55 15-05-2025 37,82583 36,41306 5,06 2,2
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 01:04:55 15-05-2025 37,8147 36,4317 7,2 2,1
Pütürge (Malatya) 01:02:04 15-05-2025 38,24111 38,81028 12,14 1,1
Genç (Bingöl) 00:54:33 15-05-2025 38,50639 40,34667 8,31 1,3
AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) 00:54:32 15-05-2025 38,4843 40,378 20,6 1
Hasanbeyli (Osmaniye) 00:42:38 15-05-2025 37,12444 36,635 7 1,4
Erdemli (Mersin) 00:35:18 15-05-2025 36,86389 34,09611 8,44 1
Doğanşehir (Malatya) 00:22:33 15-05-2025 38,01972 37,60194 6,99 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:22:33 15-05-2025 38,0252 37,5983 6,5 1,3
Gümüşhacıköy (Amasya) 00:14:41 15-05-2025 40,83694 35,16 6,95 1,2
GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL) 23:32:49 14-05-2025 39,1083 40,9302 5 2,1
Solhan (Bingöl) 23:32:48 14-05-2025 39,01833 41,00528 14,35 2,4
Solhan (Bingöl) 23:32:24 14-05-2025 39,02944 41,01 15,37 2,2
ELBASI-SOLHAN (BINGOL) 23:32:23 14-05-2025 39,0308 41,0225 5 2,3
Kovancılar (Elazığ) 23:18:57 14-05-2025 38,73861 39,765 19,24 1,3
BALIBEY-(ELAZIG) 23:18:57 14-05-2025 38,7877 38,9285 9,5 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:08:00 14-05-2025 39,1902 28,9785 5,2 2,6
Simav (Kütahya) 22:07:59 14-05-2025 39,24194 28,99333 7,08 2,1
Simav (Kütahya) 22:07:43 14-05-2025 39,24889 28,98528 7,31 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:07:43 14-05-2025 39,2488 29,0305 5,4 2,1
Merkez (Sivas) 21:44:29 14-05-2025 39,45083 36,70472 8,79 1
BASOREN-SARKISLA (SIVAS) 21:44:28 14-05-2025 39,1825 36,4387 5,3 1,4
Pütürge (Malatya) 21:38:12 14-05-2025 38,11861 38,72556 7 1,5
ALICERI-PUTURGE (MALATYA) 21:38:11 14-05-2025 38,1 38,7278 9,6 1,4
Merkez (Bolu) 21:24:37 14-05-2025 40,76806 31,47556 6,9 0,9
KIZILAGIL-(BOLU) 21:24:36 14-05-2025 40,8137 31,5018 5,3 0,9
MUTLUCA-SOLHAN (BINGOL) 21:19:46 14-05-2025 39,0718 40,9485 8,5 1,4
Solhan (Bingöl) 21:19:45 14-05-2025 38,83778 40,90222 7 1,7
Marmara Denizi - [28.37 km] Silivri (İstanbul) 21:12:42 14-05-2025 40,81083 28,28361 7,03 1,9
MARMARA DENIZI 21:12:42 14-05-2025 40,8443 28,2907 5,9 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:57:53 14-05-2025 37,93972 36,58389 6,99 1,7
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 20:57:53 14-05-2025 37,9718 36,7292 10,7 1,8
Kovancılar (Elazığ) 20:49:57 14-05-2025 38,76917 39,72583 6,97 1,3
BAGGULU-KOVANCILAR (ELAZIG) 20:49:57 14-05-2025 38,7972 39,7673 15,2 1,5
MARMARA DENIZI 20:38:48 14-05-2025 40,685 28,0993 27,6 1
Marmara Denizi - [12.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 20:38:47 14-05-2025 40,85889 27,9775 6,74 1
Kelkit (Gümüşhane) 20:30:06 14-05-2025 39,90528 39,70639 6,99 0,9
BALKAYA-KELKIT (GUMUSHANE) 20:30:02 14-05-2025 39,9523 39,478 11 1,3
Korkuteli (Antalya) 20:23:16 14-05-2025 37,15139 30,36611 7,87 1,3
BUYUKKOY-KORKUTELI (ANTALYA) 20:23:16 14-05-2025 37,1775 30,2672 1,7 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 20:13:01 14-05-2025 37,31361 37,01972 8,14 1,8
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 20:13:01 14-05-2025 37,29 37,0747 6,2 1,7
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [19.51 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:18:19 14-05-2025 36,5375 38,75528 5,09 1,5
Sincik (Adıyaman) 18:53:29 14-05-2025 38,10444 38,48222 6,96 1
Yeşilyurt (Malatya) 18:40:55 14-05-2025 38,18972 38,16889 7 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:37:05 14-05-2025 39,49222 28,17333 6,91 1,5
ERECEK-MANYAS (BALIKESIR) 18:36:49 14-05-2025 39,9585 27,9282 5 1,7
Marmara Denizi - [18.85 km] Beylikdüzü (İstanbul) 18:36:22 14-05-2025 40,805 28,71444 8,88 1,4
MARMARA DENIZI 18:36:21 14-05-2025 40,786 28,6632 5,4 1,6
ESENPINAR-ERDEMLI (MERSIN) 18:26:39 14-05-2025 36,572 34,1035 12,4 1,1
Erdemli (Mersin) 18:26:36 14-05-2025 36,55778 34,21389 7 1,3
Akpınar (Kırşehir) 18:10:27 14-05-2025 39,55333 33,83528 8,7 0,9
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [38.33 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:04:08 14-05-2025 36,36361 38,78389 7 1,9
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 16:32:51 14-05-2025 38,4032 37,5323 25,6 1,8
AKDENIZ 16:28:42 14-05-2025 36,0002 31,3448 13,7 2,5
Akdeniz - [115.56 km] Kumluca (Antalya) 16:28:35 14-05-2025 35,49833 31,20222 19,23 2,3
EGE DENIZI 16:18:44 14-05-2025 35,7443 25,4777 14,2 3,1
Yeşilyurt (Malatya) 15:56:00 14-05-2025 38,16944 38,175 7 1,1
EGE DENIZI 15:03:55 14-05-2025 36,3413 25,6403 8 1,5
Van Gölü - [06.40 km] Tuşba (Van) 14:35:55 14-05-2025 38,70722 43,12611 7,19 1,8
MOLLAKASIM-(VAN) 14:35:55 14-05-2025 38,6918 43,1527 5,4 2,2
Simav (Kütahya) 14:34:45 14-05-2025 39,215 28,99139 13,67 1,5
Aitos, Burgaz (Bulgaristan) - [62.14 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:27:52 14-05-2025 42,64361 27,29667 6,99 1,3
Marmara Denizi - [21.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:24:57 14-05-2025 40,81417 28,12194 9,53 1,6
İkizdere (Rize) 14:11:03 14-05-2025 40,72833 40,83944 7 1
Merkez (Bartın) 14:06:29 14-05-2025 41,50694 32,41556 7,05 1,6
Kaman (Kırşehir) 14:05:01 14-05-2025 39,33472 33,78361 7,01 1,2
TEPEKOY-KAMAN (KIRSEHIR) 14:04:57 14-05-2025 39,225 33,8435 12,6 1,2
Çayırlı (Erzincan) 13:55:24 14-05-2025 39,87056 39,7275 12,53 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 13:17:09 14-05-2025 37,58972 37,27361 7,2 1,3
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [31.67 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:12:36 14-05-2025 36,42389 38,78583 6,98 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 13:08:36 14-05-2025 38,25417 38,09111 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 13:06:41 14-05-2025 38,32306 38,15639 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 13:04:19 14-05-2025 39,45806 28,13806 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:31 14-05-2025 39,2875 28,08806 5,48 1,8
Orhaneli (Bursa) 12:51:15 14-05-2025 39,90333 28,84917 7,04 1,7
KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 12:43:51 14-05-2025 37,8807 27,5677 7,4 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:35:18 14-05-2025 38,27361 38,13556 7 1,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 12:16:02 14-05-2025 34,5062 24,9598 5 3
Soma (Manisa) 11:50:32 14-05-2025 39,25417 27,78806 7 1,8
BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) 11:50:30 14-05-2025 39,2325 27,6438 0 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 11:29:45 14-05-2025 38,24889 38,11111 12,7 2,4
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 11:29:44 14-05-2025 38,2565 38,1087 2,1 2,1
Simav (Kütahya) 10:22:58 14-05-2025 39,115 28,93167 5,62 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:22:55 14-05-2025 39,2238 29,0482 3,6 1,5
Altıeylül (Balıkesir) 10:07:39 14-05-2025 39,64222 27,84611 12,06 1,9
BALIKESIR 10:07:38 14-05-2025 39,6557 27,8562 11,3 1,9
ZERZAVATCI-BEYKOZ (ISTANBUL) 10:06:41 14-05-2025 41,1347 29,1732 0 0,8
EGE DENIZI 09:56:53 14-05-2025 36,2802 25,4848 3,1 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:39:54 14-05-2025 38,12722 37,48083 7,02 1,9
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:39:53 14-05-2025 38,1273 37,5482 5 1,8
Gümüşhacıköy (Amasya) 09:28:35 14-05-2025 40,80361 35,19 6,99 1,7
KORKUT-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 09:28:34 14-05-2025 40,8102 35,1843 3,4 1,8
Döşemealtı (Antalya) 09:24:44 14-05-2025 37,11222 30,55861 7 1,5
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 09:24:42 14-05-2025 37,0997 30,603 23,5 1,5
EGE DENIZI 09:21:48 14-05-2025 36,7757 25,4565 31,5 1,9
EGE DENIZI 09:09:13 14-05-2025 36,5838 25,6415 19,8 2,3
Doğanşehir (Malatya) 09:00:37 14-05-2025 38,02806 37,69222 13,69 2,5
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:00:36 14-05-2025 38,0332 37,7047 5 2,5
EGE DENIZI 08:59:20 14-05-2025 35,9603 25,3107 5 2,7
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...