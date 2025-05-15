Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
15 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yayladere (Bingöl)
|07:57:55 15-05-2025
|39,24222
|40,1475
|6,99
|1,5
|Karesi (Balıkesir)
|07:46:35 15-05-2025
|39,65056
|27,84278
|10,62
|1,3
|Sungurlu (Çorum)
|07:35:58 15-05-2025
|40,21222
|34,63389
|9,68
|1,1
|Acıpayam (Denizli)
|07:33:39 15-05-2025
|37,05556
|29,06861
|7
|0,9
|Akdeniz
|07:19:53 15-05-2025
|35,425
|32,81861
|7,66
|2
|KIBRIS RUM KESIMI
|07:19:48 15-05-2025
|35,0782
|32,7033
|78,1
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:15:12 15-05-2025
|38,25722
|38,32028
|7,68
|1
|Aliağa (İzmir)
|06:54:18 15-05-2025
|38,92917
|27,09778
|6,12
|1,2
|ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)
|06:54:18 15-05-2025
|38,9328
|27,1062
|7,9
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|06:28:01 15-05-2025
|38,04194
|37,65333
|7,02
|1,2
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:28:01 15-05-2025
|37,97
|37,661
|9,7
|1,4
|MARMARA DENIZI
|05:57:03 15-05-2025
|40,864
|28,4305
|4,3
|1,4
|Marmara Denizi - [19.15 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|05:57:02 15-05-2025
|40,85306
|28,40361
|11,5
|1,1
|Göle (Ardahan)
|05:55:02 15-05-2025
|40,7025
|42,65611
|7
|1,6
|YOLGECMEZ-SELIM (KARS)
|05:55:02 15-05-2025
|40,4145
|42,7385
|12,6
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|05:28:37 15-05-2025
|38,06278
|38,49944
|6,7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|05:21:59 15-05-2025
|39,18694
|28,90444
|7,32
|0,9
|Palu (Elazığ)
|05:21:35 15-05-2025
|38,60278
|39,985
|6,83
|1
|BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG)
|05:21:35 15-05-2025
|38,665
|39,8573
|5
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:11:43 15-05-2025
|37,95333
|36,48444
|7
|1,8
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:11:43 15-05-2025
|37,9657
|36,4918
|7,5
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|05:02:49 15-05-2025
|38,37
|37,80444
|8,72
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|04:56:44 15-05-2025
|38,99028
|27,56583
|7,02
|1
|ELMADERE-KINIK (IZMIR)
|04:56:43 15-05-2025
|39,0447
|27,479
|3,5
|1
|Simav (Kütahya)
|04:37:15 15-05-2025
|39,19417
|28,96778
|12,46
|1,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:37:14 15-05-2025
|39,2578
|28,9638
|5
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:34:24 15-05-2025
|38,30472
|38,21861
|7,06
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:28:36 15-05-2025
|38,26944
|38,73694
|12,96
|1,2
|Simav (Kütahya)
|04:25:13 15-05-2025
|39,18278
|28,89528
|7,18
|1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|04:25:12 15-05-2025
|39,1873
|28,9493
|16,4
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:20:12 15-05-2025
|38,12417
|36,82333
|6,92
|1,3
|Narman (Erzurum)
|04:18:52 15-05-2025
|40,33806
|42,20806
|11,31
|3,2
|PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS)
|04:18:52 15-05-2025
|40,3425
|42,2017
|5
|3,2
|YENICE-ISKILIP (CORUM)
|04:08:41 15-05-2025
|40,8397
|34,458
|6,7
|3,3
|İskilip (Çorum)
|04:08:40 15-05-2025
|40,85167
|34,45528
|10,44
|3,1
|Sivrice (Elazığ)
|04:06:10 15-05-2025
|38,36028
|38,91944
|7,26
|1,3
|Simav (Kütahya)
|03:35:37 15-05-2025
|39,22972
|28,93361
|6,46
|1,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:35:36 15-05-2025
|39,2522
|28,9613
|6,2
|1,9
|Varto (Muş)
|03:25:20 15-05-2025
|39,11861
|41,67444
|7,56
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|03:23:55 15-05-2025
|38,15833
|37,82417
|7,06
|2,1
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:23:54 15-05-2025
|38,17
|37,8247
|5,4
|2
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|03:11:48 15-05-2025
|39,1628
|29,0468
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:11:47 15-05-2025
|39,20389
|28,93472
|11,33
|1,1
|Saray (Van)
|03:07:20 15-05-2025
|38,62083
|44,20167
|13,13
|1
|Merkez (Bolu)
|03:06:05 15-05-2025
|40,78333
|31,49861
|11,34
|1,1
|KIZILAGIL-(BOLU)
|03:06:05 15-05-2025
|40,8065
|31,483
|6
|1,5
|Biga (Çanakkale)
|02:57:01 15-05-2025
|40,36306
|27,28528
|8,43
|1
|CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE)
|02:57:01 15-05-2025
|40,3535
|27,3027
|11,4
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:50:27 15-05-2025
|37,27472
|36,79139
|10,9
|1,2
|BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|02:50:27 15-05-2025
|37,2892
|36,803
|8,7
|1
|Marmara Denizi - [22.61 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|02:37:32 15-05-2025
|40,82833
|28,15583
|8,91
|1,1
|MARMARA DENIZI
|02:37:31 15-05-2025
|40,8605
|28,1078
|13,7
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|02:03:44 15-05-2025
|38,02556
|37,18417
|9,42
|1,2
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|02:03:41 15-05-2025
|38,0827
|37,2122
|20,6
|1,2
|Karadeniz
|01:48:58 15-05-2025
|42,39111
|27,82889
|7,55
|0,9
|Marmara Denizi - [23.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:47:44 15-05-2025
|40,83111
|28,17417
|8,91
|1,1
|MARMARA DENIZI
|01:47:43 15-05-2025
|40,9027
|28,1155
|8,4
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|01:46:20 15-05-2025
|39,50972
|29,35167
|9,27
|1,3
|SEKBANDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|01:46:20 15-05-2025
|39,5018
|29,3362
|10,7
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:37:53 15-05-2025
|35,2557
|24,4193
|16,8
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|01:27:45 15-05-2025
|38,25667
|38,69639
|12,75
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:20:49 15-05-2025
|37,84056
|36,42639
|7
|1,6
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|01:20:49 15-05-2025
|37,7372
|36,3745
|10
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:18:11 15-05-2025
|38,33639
|38,22528
|6,83
|1
|Belen (Hatay)
|01:08:01 15-05-2025
|36,42
|36,24444
|6,8
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|01:04:55 15-05-2025
|37,82583
|36,41306
|5,06
|2,2
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|01:04:55 15-05-2025
|37,8147
|36,4317
|7,2
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|01:02:04 15-05-2025
|38,24111
|38,81028
|12,14
|1,1
|Genç (Bingöl)
|00:54:33 15-05-2025
|38,50639
|40,34667
|8,31
|1,3
|AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)
|00:54:32 15-05-2025
|38,4843
|40,378
|20,6
|1
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|00:42:38 15-05-2025
|37,12444
|36,635
|7
|1,4
|Erdemli (Mersin)
|00:35:18 15-05-2025
|36,86389
|34,09611
|8,44
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:22:33 15-05-2025
|38,01972
|37,60194
|6,99
|1,3
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:22:33 15-05-2025
|38,0252
|37,5983
|6,5
|1,3
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|00:14:41 15-05-2025
|40,83694
|35,16
|6,95
|1,2
|GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL)
|23:32:49 14-05-2025
|39,1083
|40,9302
|5
|2,1
|Solhan (Bingöl)
|23:32:48 14-05-2025
|39,01833
|41,00528
|14,35
|2,4
|Solhan (Bingöl)
|23:32:24 14-05-2025
|39,02944
|41,01
|15,37
|2,2
|ELBASI-SOLHAN (BINGOL)
|23:32:23 14-05-2025
|39,0308
|41,0225
|5
|2,3
|Kovancılar (Elazığ)
|23:18:57 14-05-2025
|38,73861
|39,765
|19,24
|1,3
|BALIBEY-(ELAZIG)
|23:18:57 14-05-2025
|38,7877
|38,9285
|9,5
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:08:00 14-05-2025
|39,1902
|28,9785
|5,2
|2,6
|Simav (Kütahya)
|22:07:59 14-05-2025
|39,24194
|28,99333
|7,08
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:07:43 14-05-2025
|39,24889
|28,98528
|7,31
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:07:43 14-05-2025
|39,2488
|29,0305
|5,4
|2,1
|Merkez (Sivas)
|21:44:29 14-05-2025
|39,45083
|36,70472
|8,79
|1
|BASOREN-SARKISLA (SIVAS)
|21:44:28 14-05-2025
|39,1825
|36,4387
|5,3
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|21:38:12 14-05-2025
|38,11861
|38,72556
|7
|1,5
|ALICERI-PUTURGE (MALATYA)
|21:38:11 14-05-2025
|38,1
|38,7278
|9,6
|1,4
|Merkez (Bolu)
|21:24:37 14-05-2025
|40,76806
|31,47556
|6,9
|0,9
|KIZILAGIL-(BOLU)
|21:24:36 14-05-2025
|40,8137
|31,5018
|5,3
|0,9
|MUTLUCA-SOLHAN (BINGOL)
|21:19:46 14-05-2025
|39,0718
|40,9485
|8,5
|1,4
|Solhan (Bingöl)
|21:19:45 14-05-2025
|38,83778
|40,90222
|7
|1,7
|Marmara Denizi - [28.37 km] Silivri (İstanbul)
|21:12:42 14-05-2025
|40,81083
|28,28361
|7,03
|1,9
|MARMARA DENIZI
|21:12:42 14-05-2025
|40,8443
|28,2907
|5,9
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:57:53 14-05-2025
|37,93972
|36,58389
|6,99
|1,7
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|20:57:53 14-05-2025
|37,9718
|36,7292
|10,7
|1,8
|Kovancılar (Elazığ)
|20:49:57 14-05-2025
|38,76917
|39,72583
|6,97
|1,3
|BAGGULU-KOVANCILAR (ELAZIG)
|20:49:57 14-05-2025
|38,7972
|39,7673
|15,2
|1,5
|MARMARA DENIZI
|20:38:48 14-05-2025
|40,685
|28,0993
|27,6
|1
|Marmara Denizi - [12.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|20:38:47 14-05-2025
|40,85889
|27,9775
|6,74
|1
|Kelkit (Gümüşhane)
|20:30:06 14-05-2025
|39,90528
|39,70639
|6,99
|0,9
|BALKAYA-KELKIT (GUMUSHANE)
|20:30:02 14-05-2025
|39,9523
|39,478
|11
|1,3
|Korkuteli (Antalya)
|20:23:16 14-05-2025
|37,15139
|30,36611
|7,87
|1,3
|BUYUKKOY-KORKUTELI (ANTALYA)
|20:23:16 14-05-2025
|37,1775
|30,2672
|1,7
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|20:13:01 14-05-2025
|37,31361
|37,01972
|8,14
|1,8
|ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|20:13:01 14-05-2025
|37,29
|37,0747
|6,2
|1,7
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [19.51 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|19:18:19 14-05-2025
|36,5375
|38,75528
|5,09
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|18:53:29 14-05-2025
|38,10444
|38,48222
|6,96
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:40:55 14-05-2025
|38,18972
|38,16889
|7
|0,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:37:05 14-05-2025
|39,49222
|28,17333
|6,91
|1,5
|ERECEK-MANYAS (BALIKESIR)
|18:36:49 14-05-2025
|39,9585
|27,9282
|5
|1,7
|Marmara Denizi - [18.85 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|18:36:22 14-05-2025
|40,805
|28,71444
|8,88
|1,4
|MARMARA DENIZI
|18:36:21 14-05-2025
|40,786
|28,6632
|5,4
|1,6
|ESENPINAR-ERDEMLI (MERSIN)
|18:26:39 14-05-2025
|36,572
|34,1035
|12,4
|1,1
|Erdemli (Mersin)
|18:26:36 14-05-2025
|36,55778
|34,21389
|7
|1,3
|Akpınar (Kırşehir)
|18:10:27 14-05-2025
|39,55333
|33,83528
|8,7
|0,9
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [38.33 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|17:04:08 14-05-2025
|36,36361
|38,78389
|7
|1,9
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|16:32:51 14-05-2025
|38,4032
|37,5323
|25,6
|1,8
|AKDENIZ
|16:28:42 14-05-2025
|36,0002
|31,3448
|13,7
|2,5
|Akdeniz - [115.56 km] Kumluca (Antalya)
|16:28:35 14-05-2025
|35,49833
|31,20222
|19,23
|2,3
|EGE DENIZI
|16:18:44 14-05-2025
|35,7443
|25,4777
|14,2
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:56:00 14-05-2025
|38,16944
|38,175
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|15:03:55 14-05-2025
|36,3413
|25,6403
|8
|1,5
|Van Gölü - [06.40 km] Tuşba (Van)
|14:35:55 14-05-2025
|38,70722
|43,12611
|7,19
|1,8
|MOLLAKASIM-(VAN)
|14:35:55 14-05-2025
|38,6918
|43,1527
|5,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|14:34:45 14-05-2025
|39,215
|28,99139
|13,67
|1,5
|Aitos, Burgaz (Bulgaristan) - [62.14 km] Kofçaz (Kırklareli)
|14:27:52 14-05-2025
|42,64361
|27,29667
|6,99
|1,3
|Marmara Denizi - [21.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|14:24:57 14-05-2025
|40,81417
|28,12194
|9,53
|1,6
|İkizdere (Rize)
|14:11:03 14-05-2025
|40,72833
|40,83944
|7
|1
|Merkez (Bartın)
|14:06:29 14-05-2025
|41,50694
|32,41556
|7,05
|1,6
|Kaman (Kırşehir)
|14:05:01 14-05-2025
|39,33472
|33,78361
|7,01
|1,2
|TEPEKOY-KAMAN (KIRSEHIR)
|14:04:57 14-05-2025
|39,225
|33,8435
|12,6
|1,2
|Çayırlı (Erzincan)
|13:55:24 14-05-2025
|39,87056
|39,7275
|12,53
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|13:17:09 14-05-2025
|37,58972
|37,27361
|7,2
|1,3
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [31.67 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:12:36 14-05-2025
|36,42389
|38,78583
|6,98
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:08:36 14-05-2025
|38,25417
|38,09111
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:06:41 14-05-2025
|38,32306
|38,15639
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:04:19 14-05-2025
|39,45806
|28,13806
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:03:31 14-05-2025
|39,2875
|28,08806
|5,48
|1,8
|Orhaneli (Bursa)
|12:51:15 14-05-2025
|39,90333
|28,84917
|7,04
|1,7
|KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
|12:43:51 14-05-2025
|37,8807
|27,5677
|7,4
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:35:18 14-05-2025
|38,27361
|38,13556
|7
|1,3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|12:16:02 14-05-2025
|34,5062
|24,9598
|5
|3
|Soma (Manisa)
|11:50:32 14-05-2025
|39,25417
|27,78806
|7
|1,8
|BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA)
|11:50:30 14-05-2025
|39,2325
|27,6438
|0
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:29:45 14-05-2025
|38,24889
|38,11111
|12,7
|2,4
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|11:29:44 14-05-2025
|38,2565
|38,1087
|2,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|10:22:58 14-05-2025
|39,115
|28,93167
|5,62
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:22:55 14-05-2025
|39,2238
|29,0482
|3,6
|1,5
|Altıeylül (Balıkesir)
|10:07:39 14-05-2025
|39,64222
|27,84611
|12,06
|1,9
|BALIKESIR
|10:07:38 14-05-2025
|39,6557
|27,8562
|11,3
|1,9
|ZERZAVATCI-BEYKOZ (ISTANBUL)
|10:06:41 14-05-2025
|41,1347
|29,1732
|0
|0,8
|EGE DENIZI
|09:56:53 14-05-2025
|36,2802
|25,4848
|3,1
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:39:54 14-05-2025
|38,12722
|37,48083
|7,02
|1,9
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:39:53 14-05-2025
|38,1273
|37,5482
|5
|1,8
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|09:28:35 14-05-2025
|40,80361
|35,19
|6,99
|1,7
|KORKUT-GUMUSHACIKOY (AMASYA)
|09:28:34 14-05-2025
|40,8102
|35,1843
|3,4
|1,8
|Döşemealtı (Antalya)
|09:24:44 14-05-2025
|37,11222
|30,55861
|7
|1,5
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|09:24:42 14-05-2025
|37,0997
|30,603
|23,5
|1,5
|EGE DENIZI
|09:21:48 14-05-2025
|36,7757
|25,4565
|31,5
|1,9
|EGE DENIZI
|09:09:13 14-05-2025
|36,5838
|25,6415
|19,8
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|09:00:37 14-05-2025
|38,02806
|37,69222
|13,69
|2,5
|KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:00:36 14-05-2025
|38,0332
|37,7047
|5
|2,5
|EGE DENIZI
|08:59:20 14-05-2025
|35,9603
|25,3107
|5
|2,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yayladere (Bingöl)
|07:57:55 15-05-2025
|39,24222
|40,1475
|6,99
|1,5
|Karesi (Balıkesir)
|07:46:35 15-05-2025
|39,65056
|27,84278
|10,62
|1,3
|Sungurlu (Çorum)
|07:35:58 15-05-2025
|40,21222
|34,63389
|9,68
|1,1
|Acıpayam (Denizli)
|07:33:39 15-05-2025
|37,05556
|29,06861
|7
|0,9
|Akdeniz
|07:19:53 15-05-2025
|35,425
|32,81861
|7,66
|2
|KIBRIS RUM KESIMI
|07:19:48 15-05-2025
|35,0782
|32,7033
|78,1
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:15:12 15-05-2025
|38,25722
|38,32028
|7,68
|1
|Aliağa (İzmir)
|06:54:18 15-05-2025
|38,92917
|27,09778
|6,12
|1,2
|ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)
|06:54:18 15-05-2025
|38,9328
|27,1062
|7,9
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|06:28:01 15-05-2025
|38,04194
|37,65333
|7,02
|1,2
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:28:01 15-05-2025
|37,97
|37,661
|9,7
|1,4
|MARMARA DENIZI
|05:57:03 15-05-2025
|40,864
|28,4305
|4,3
|1,4
|Marmara Denizi - [19.15 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|05:57:02 15-05-2025
|40,85306
|28,40361
|11,5
|1,1
|Göle (Ardahan)
|05:55:02 15-05-2025
|40,7025
|42,65611
|7
|1,6
|YOLGECMEZ-SELIM (KARS)
|05:55:02 15-05-2025
|40,4145
|42,7385
|12,6
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|05:28:37 15-05-2025
|38,06278
|38,49944
|6,7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|05:21:59 15-05-2025
|39,18694
|28,90444
|7,32
|0,9
|Palu (Elazığ)
|05:21:35 15-05-2025
|38,60278
|39,985
|6,83
|1
|BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG)
|05:21:35 15-05-2025
|38,665
|39,8573
|5
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:11:43 15-05-2025
|37,95333
|36,48444
|7
|1,8
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:11:43 15-05-2025
|37,9657
|36,4918
|7,5
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|05:02:49 15-05-2025
|38,37
|37,80444
|8,72
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|04:56:44 15-05-2025
|38,99028
|27,56583
|7,02
|1
|ELMADERE-KINIK (IZMIR)
|04:56:43 15-05-2025
|39,0447
|27,479
|3,5
|1
|Simav (Kütahya)
|04:37:15 15-05-2025
|39,19417
|28,96778
|12,46
|1,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:37:14 15-05-2025
|39,2578
|28,9638
|5
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:34:24 15-05-2025
|38,30472
|38,21861
|7,06
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:28:36 15-05-2025
|38,26944
|38,73694
|12,96
|1,2
|Simav (Kütahya)
|04:25:13 15-05-2025
|39,18278
|28,89528
|7,18
|1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|04:25:12 15-05-2025
|39,1873
|28,9493
|16,4
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:20:12 15-05-2025
|38,12417
|36,82333
|6,92
|1,3
|Narman (Erzurum)
|04:18:52 15-05-2025
|40,33806
|42,20806
|11,31
|3,2
|PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS)
|04:18:52 15-05-2025
|40,3425
|42,2017
|5
|3,2
|YENICE-ISKILIP (CORUM)
|04:08:41 15-05-2025
|40,8397
|34,458
|6,7
|3,3
|İskilip (Çorum)
|04:08:40 15-05-2025
|40,85167
|34,45528
|10,44
|3,1
|Sivrice (Elazığ)
|04:06:10 15-05-2025
|38,36028
|38,91944
|7,26
|1,3
|Simav (Kütahya)
|03:35:37 15-05-2025
|39,22972
|28,93361
|6,46
|1,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:35:36 15-05-2025
|39,2522
|28,9613
|6,2
|1,9
|Varto (Muş)
|03:25:20 15-05-2025
|39,11861
|41,67444
|7,56
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|03:23:55 15-05-2025
|38,15833
|37,82417
|7,06
|2,1
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:23:54 15-05-2025
|38,17
|37,8247
|5,4
|2
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|03:11:48 15-05-2025
|39,1628
|29,0468
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:11:47 15-05-2025
|39,20389
|28,93472
|11,33
|1,1
|Saray (Van)
|03:07:20 15-05-2025
|38,62083
|44,20167
|13,13
|1
|Merkez (Bolu)
|03:06:05 15-05-2025
|40,78333
|31,49861
|11,34
|1,1
|KIZILAGIL-(BOLU)
|03:06:05 15-05-2025
|40,8065
|31,483
|6
|1,5
|Biga (Çanakkale)
|02:57:01 15-05-2025
|40,36306
|27,28528
|8,43
|1
|CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE)
|02:57:01 15-05-2025
|40,3535
|27,3027
|11,4
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:50:27 15-05-2025
|37,27472
|36,79139
|10,9
|1,2
|BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|02:50:27 15-05-2025
|37,2892
|36,803
|8,7
|1
|Marmara Denizi - [22.61 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|02:37:32 15-05-2025
|40,82833
|28,15583
|8,91
|1,1
|MARMARA DENIZI
|02:37:31 15-05-2025
|40,8605
|28,1078
|13,7
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|02:03:44 15-05-2025
|38,02556
|37,18417
|9,42
|1,2
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|02:03:41 15-05-2025
|38,0827
|37,2122
|20,6
|1,2
|Karadeniz
|01:48:58 15-05-2025
|42,39111
|27,82889
|7,55
|0,9
|Marmara Denizi - [23.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:47:44 15-05-2025
|40,83111
|28,17417
|8,91
|1,1
|MARMARA DENIZI
|01:47:43 15-05-2025
|40,9027
|28,1155
|8,4
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|01:46:20 15-05-2025
|39,50972
|29,35167
|9,27
|1,3
|SEKBANDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|01:46:20 15-05-2025
|39,5018
|29,3362
|10,7
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:37:53 15-05-2025
|35,2557
|24,4193
|16,8
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|01:27:45 15-05-2025
|38,25667
|38,69639
|12,75
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:20:49 15-05-2025
|37,84056
|36,42639
|7
|1,6
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|01:20:49 15-05-2025
|37,7372
|36,3745
|10
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:18:11 15-05-2025
|38,33639
|38,22528
|6,83
|1
|Belen (Hatay)
|01:08:01 15-05-2025
|36,42
|36,24444
|6,8
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|01:04:55 15-05-2025
|37,82583
|36,41306
|5,06
|2,2
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|01:04:55 15-05-2025
|37,8147
|36,4317
|7,2
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|01:02:04 15-05-2025
|38,24111
|38,81028
|12,14
|1,1
|Genç (Bingöl)
|00:54:33 15-05-2025
|38,50639
|40,34667
|8,31
|1,3
|AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)
|00:54:32 15-05-2025
|38,4843
|40,378
|20,6
|1
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|00:42:38 15-05-2025
|37,12444
|36,635
|7
|1,4
|Erdemli (Mersin)
|00:35:18 15-05-2025
|36,86389
|34,09611
|8,44
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:22:33 15-05-2025
|38,01972
|37,60194
|6,99
|1,3
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:22:33 15-05-2025
|38,0252
|37,5983
|6,5
|1,3
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|00:14:41 15-05-2025
|40,83694
|35,16
|6,95
|1,2
|GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL)
|23:32:49 14-05-2025
|39,1083
|40,9302
|5
|2,1
|Solhan (Bingöl)
|23:32:48 14-05-2025
|39,01833
|41,00528
|14,35
|2,4
|Solhan (Bingöl)
|23:32:24 14-05-2025
|39,02944
|41,01
|15,37
|2,2
|ELBASI-SOLHAN (BINGOL)
|23:32:23 14-05-2025
|39,0308
|41,0225
|5
|2,3
|Kovancılar (Elazığ)
|23:18:57 14-05-2025
|38,73861
|39,765
|19,24
|1,3
|BALIBEY-(ELAZIG)
|23:18:57 14-05-2025
|38,7877
|38,9285
|9,5
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:08:00 14-05-2025
|39,1902
|28,9785
|5,2
|2,6
|Simav (Kütahya)
|22:07:59 14-05-2025
|39,24194
|28,99333
|7,08
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:07:43 14-05-2025
|39,24889
|28,98528
|7,31
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:07:43 14-05-2025
|39,2488
|29,0305
|5,4
|2,1
|Merkez (Sivas)
|21:44:29 14-05-2025
|39,45083
|36,70472
|8,79
|1
|BASOREN-SARKISLA (SIVAS)
|21:44:28 14-05-2025
|39,1825
|36,4387
|5,3
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|21:38:12 14-05-2025
|38,11861
|38,72556
|7
|1,5
|ALICERI-PUTURGE (MALATYA)
|21:38:11 14-05-2025
|38,1
|38,7278
|9,6
|1,4
|Merkez (Bolu)
|21:24:37 14-05-2025
|40,76806
|31,47556
|6,9
|0,9
|KIZILAGIL-(BOLU)
|21:24:36 14-05-2025
|40,8137
|31,5018
|5,3
|0,9
|MUTLUCA-SOLHAN (BINGOL)
|21:19:46 14-05-2025
|39,0718
|40,9485
|8,5
|1,4
|Solhan (Bingöl)
|21:19:45 14-05-2025
|38,83778
|40,90222
|7
|1,7
|Marmara Denizi - [28.37 km] Silivri (İstanbul)
|21:12:42 14-05-2025
|40,81083
|28,28361
|7,03
|1,9
|MARMARA DENIZI
|21:12:42 14-05-2025
|40,8443
|28,2907
|5,9
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:57:53 14-05-2025
|37,93972
|36,58389
|6,99
|1,7
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|20:57:53 14-05-2025
|37,9718
|36,7292
|10,7
|1,8
|Kovancılar (Elazığ)
|20:49:57 14-05-2025
|38,76917
|39,72583
|6,97
|1,3
|BAGGULU-KOVANCILAR (ELAZIG)
|20:49:57 14-05-2025
|38,7972
|39,7673
|15,2
|1,5
|MARMARA DENIZI
|20:38:48 14-05-2025
|40,685
|28,0993
|27,6
|1
|Marmara Denizi - [12.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|20:38:47 14-05-2025
|40,85889
|27,9775
|6,74
|1
|Kelkit (Gümüşhane)
|20:30:06 14-05-2025
|39,90528
|39,70639
|6,99
|0,9
|BALKAYA-KELKIT (GUMUSHANE)
|20:30:02 14-05-2025
|39,9523
|39,478
|11
|1,3
|Korkuteli (Antalya)
|20:23:16 14-05-2025
|37,15139
|30,36611
|7,87
|1,3
|BUYUKKOY-KORKUTELI (ANTALYA)
|20:23:16 14-05-2025
|37,1775
|30,2672
|1,7
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|20:13:01 14-05-2025
|37,31361
|37,01972
|8,14
|1,8
|ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|20:13:01 14-05-2025
|37,29
|37,0747
|6,2
|1,7
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [19.51 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|19:18:19 14-05-2025
|36,5375
|38,75528
|5,09
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|18:53:29 14-05-2025
|38,10444
|38,48222
|6,96
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:40:55 14-05-2025
|38,18972
|38,16889
|7
|0,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:37:05 14-05-2025
|39,49222
|28,17333
|6,91
|1,5
|ERECEK-MANYAS (BALIKESIR)
|18:36:49 14-05-2025
|39,9585
|27,9282
|5
|1,7
|Marmara Denizi - [18.85 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|18:36:22 14-05-2025
|40,805
|28,71444
|8,88
|1,4
|MARMARA DENIZI
|18:36:21 14-05-2025
|40,786
|28,6632
|5,4
|1,6
|ESENPINAR-ERDEMLI (MERSIN)
|18:26:39 14-05-2025
|36,572
|34,1035
|12,4
|1,1
|Erdemli (Mersin)
|18:26:36 14-05-2025
|36,55778
|34,21389
|7
|1,3
|Akpınar (Kırşehir)
|18:10:27 14-05-2025
|39,55333
|33,83528
|8,7
|0,9
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [38.33 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|17:04:08 14-05-2025
|36,36361
|38,78389
|7
|1,9
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|16:32:51 14-05-2025
|38,4032
|37,5323
|25,6
|1,8
|AKDENIZ
|16:28:42 14-05-2025
|36,0002
|31,3448
|13,7
|2,5
|Akdeniz - [115.56 km] Kumluca (Antalya)
|16:28:35 14-05-2025
|35,49833
|31,20222
|19,23
|2,3
|EGE DENIZI
|16:18:44 14-05-2025
|35,7443
|25,4777
|14,2
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:56:00 14-05-2025
|38,16944
|38,175
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|15:03:55 14-05-2025
|36,3413
|25,6403
|8
|1,5
|Van Gölü - [06.40 km] Tuşba (Van)
|14:35:55 14-05-2025
|38,70722
|43,12611
|7,19
|1,8
|MOLLAKASIM-(VAN)
|14:35:55 14-05-2025
|38,6918
|43,1527
|5,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|14:34:45 14-05-2025
|39,215
|28,99139
|13,67
|1,5
|Aitos, Burgaz (Bulgaristan) - [62.14 km] Kofçaz (Kırklareli)
|14:27:52 14-05-2025
|42,64361
|27,29667
|6,99
|1,3
|Marmara Denizi - [21.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|14:24:57 14-05-2025
|40,81417
|28,12194
|9,53
|1,6
|İkizdere (Rize)
|14:11:03 14-05-2025
|40,72833
|40,83944
|7
|1
|Merkez (Bartın)
|14:06:29 14-05-2025
|41,50694
|32,41556
|7,05
|1,6
|Kaman (Kırşehir)
|14:05:01 14-05-2025
|39,33472
|33,78361
|7,01
|1,2
|TEPEKOY-KAMAN (KIRSEHIR)
|14:04:57 14-05-2025
|39,225
|33,8435
|12,6
|1,2
|Çayırlı (Erzincan)
|13:55:24 14-05-2025
|39,87056
|39,7275
|12,53
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|13:17:09 14-05-2025
|37,58972
|37,27361
|7,2
|1,3
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [31.67 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:12:36 14-05-2025
|36,42389
|38,78583
|6,98
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:08:36 14-05-2025
|38,25417
|38,09111
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:06:41 14-05-2025
|38,32306
|38,15639
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:04:19 14-05-2025
|39,45806
|28,13806
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:03:31 14-05-2025
|39,2875
|28,08806
|5,48
|1,8
|Orhaneli (Bursa)
|12:51:15 14-05-2025
|39,90333
|28,84917
|7,04
|1,7
|KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
|12:43:51 14-05-2025
|37,8807
|27,5677
|7,4
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:35:18 14-05-2025
|38,27361
|38,13556
|7
|1,3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|12:16:02 14-05-2025
|34,5062
|24,9598
|5
|3
|Soma (Manisa)
|11:50:32 14-05-2025
|39,25417
|27,78806
|7
|1,8
|BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA)
|11:50:30 14-05-2025
|39,2325
|27,6438
|0
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:29:45 14-05-2025
|38,24889
|38,11111
|12,7
|2,4
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|11:29:44 14-05-2025
|38,2565
|38,1087
|2,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|10:22:58 14-05-2025
|39,115
|28,93167
|5,62
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:22:55 14-05-2025
|39,2238
|29,0482
|3,6
|1,5
|Altıeylül (Balıkesir)
|10:07:39 14-05-2025
|39,64222
|27,84611
|12,06
|1,9
|BALIKESIR
|10:07:38 14-05-2025
|39,6557
|27,8562
|11,3
|1,9
|ZERZAVATCI-BEYKOZ (ISTANBUL)
|10:06:41 14-05-2025
|41,1347
|29,1732
|0
|0,8
|EGE DENIZI
|09:56:53 14-05-2025
|36,2802
|25,4848
|3,1
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:39:54 14-05-2025
|38,12722
|37,48083
|7,02
|1,9
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:39:53 14-05-2025
|38,1273
|37,5482
|5
|1,8
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|09:28:35 14-05-2025
|40,80361
|35,19
|6,99
|1,7
|KORKUT-GUMUSHACIKOY (AMASYA)
|09:28:34 14-05-2025
|40,8102
|35,1843
|3,4
|1,8
|Döşemealtı (Antalya)
|09:24:44 14-05-2025
|37,11222
|30,55861
|7
|1,5
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|09:24:42 14-05-2025
|37,0997
|30,603
|23,5
|1,5
|EGE DENIZI
|09:21:48 14-05-2025
|36,7757
|25,4565
|31,5
|1,9
|EGE DENIZI
|09:09:13 14-05-2025
|36,5838
|25,6415
|19,8
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|09:00:37 14-05-2025
|38,02806
|37,69222
|13,69
|2,5
|KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:00:36 14-05-2025
|38,0332
|37,7047
|5
|2,5
|EGE DENIZI
|08:59:20 14-05-2025
|35,9603
|25,3107
|5
|2,7
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