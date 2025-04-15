Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Nisan 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Nisan 2025
son dakika deprem mi oldu?

15 Nisan 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 00:36:50 15-04-2025 38,6732 30,8625 6 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:30:18 15-04-2025 38,0435 37,6037 4,4 1,4
Çerkeş (Çankırı) 23:35:27 14-04-2025 40,70556 32,75389 17,31 1,7
SARAYCIK-CERKES (CANKIRI) 23:35:27 14-04-2025 40,7693 32,753 9,1 2,1
Kangal (Sivas) 23:26:37 14-04-2025 39,03611 37,49667 6,97 1,8
MESCIT-KANGAL (SIVAS) 23:26:37 14-04-2025 39,0282 37,5217 8,8 1,8
Çivril (Denizli) 22:51:04 14-04-2025 38,16778 29,67472 7,17 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 22:46:22 14-04-2025 38,06694 38,38889 12,28 1,1
Doğanşehir (Malatya) 22:35:42 14-04-2025 38,02444 37,65472 12,26 1,7
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:35:42 14-04-2025 38,0333 37,6682 7,9 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 22:15:03 14-04-2025 38,22722 38,11778 7 1,2
Kurtalan (Siirt) 22:01:41 14-04-2025 38,05806 41,57028 7 1,4
Kale (Malatya) 21:59:45 14-04-2025 38,36 38,82083 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:53:07 14-04-2025 38,10444 37,555 7 1,2
EGE DENIZI 21:48:45 14-04-2025 36,24 25,5725 6,1 2,8
Ege Denizi 21:48:41 14-04-2025 36,11639 25,38611 4,96 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 20:57:19 14-04-2025 38,22306 38,13111 6,98 2,2
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 20:57:18 14-04-2025 38,2343 38,1002 7 2,1
EGE DENIZI 20:42:00 14-04-2025 36,2562 25,5515 7,7 3,1
Buldan (Denizli) 20:20:59 14-04-2025 38,22889 28,8675 6,19 1,3
Karlıova (Bingöl) 20:05:11 14-04-2025 39,12694 40,94861 6,99 1,9
CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL) 20:05:11 14-04-2025 39,1663 40,974 3,8 1,9
Merkez (Osmaniye) 19:22:53 14-04-2025 36,99417 36,35889 7,02 1,5
Düziçi (Osmaniye) 19:21:40 14-04-2025 37,34222 36,37139 7 1,2
Yahşihan (Kırıkkale) 19:06:29 14-04-2025 39,90306 33,38889 6,94 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:52:38 14-04-2025 38,10417 37,60833 6,97 2,1
TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:52:37 14-04-2025 38,1015 37,597 5,3 2,1
Gölbaşı (Adıyaman) 18:16:02 14-04-2025 37,93889 37,65056 7,03 2,4
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:16:01 14-04-2025 37,961 37,6557 5,8 2,1
Yahyalı (Kayseri) 17:25:52 14-04-2025 37,87222 35,41722 7 1,3
Yahyalı (Kayseri) 17:18:48 14-04-2025 38,08278 35,54389 7 1,3
Dalaman (Muğla) 17:10:48 14-04-2025 36,86417 28,99917 6,83 1,3
Ege Denizi - [90.18 km] Çeşme (İzmir) 17:07:18 14-04-2025 38,66056 25,32694 7,18 2
Salihli (Manisa) 16:58:51 14-04-2025 38,53639 28,20167 7 1,5
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) REVIZE01 (2025.04.14 16:58:51) 16:58:51 14-04-2025 38,5493 28,2177 5,4 1,5
Demirözü (Bayburt) 16:15:02 14-04-2025 39,98444 39,78639 7 1,8
KUCUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN) 16:15:02 14-04-2025 39,9447 39,8802 9,7 2,2
Sincik (Adıyaman) 16:07:06 14-04-2025 38,13639 38,55444 7 1
EGE DENIZI 16:06:25 14-04-2025 36,2427 25,5947 5,9 3
Bolvadin (Afyonkarahisar) 16:05:21 14-04-2025 38,67528 30,88667 8,35 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 15:50:44 14-04-2025 38,29389 38,18 7 1,3
Karlıova (Bingöl) 15:47:17 14-04-2025 39,12278 40,985 7 1,5
EGE DENIZI 15:24:54 14-04-2025 36,2963 25,6937 4,9 2,1
EGE DENIZI 14:45:35 14-04-2025 36,3062 25,6107 6,8 2
EGE DENIZI 14:41:08 14-04-2025 36,615 25,515 5,4 1,6
Kemah (Erzincan) 14:26:14 14-04-2025 39,83917 39,05722 10,85 1,6
KOCYATAGI-(ERZINCAN) 14:26:12 14-04-2025 39,872 39,1665 9,5 1,6
EGE DENIZI 14:20:19 14-04-2025 36,2957 25,6615 4,2 2,2
Çivril (Denizli) 14:13:54 14-04-2025 38,21028 29,67389 7 1,2
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 13:57:02 14-04-2025 38,094 32,5345 0 1,3
Selçuklu (Konya) 13:56:59 14-04-2025 38,09694 32,72222 7 1,2
Çivril (Denizli) 13:56:18 14-04-2025 38,21111 29,68694 6,99 1,4
MADENLER-EVCILER (AFYONKARAHISAR) 13:56:15 14-04-2025 38,0447 29,9618 28,9 1,5
EGE DENIZI 13:42:05 14-04-2025 36,2557 25,6262 2,9 1,7
MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) 13:37:32 14-04-2025 36,8415 38,3247 14,4 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.13 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:37:25 14-04-2025 36,56 38,48778 5,85 2
Van Gölü - [04.97 km] Tuşba (Van) 13:26:45 14-04-2025 38,92056 43,49139 13,45 1,8
VAN GOLU 13:26:43 14-04-2025 38,9217 43,4903 22,8 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 13:21:24 14-04-2025 37,95639 36,60639 6,82 1,3
Battalgazi (Malatya) 13:06:15 14-04-2025 38,30972 38,36833 8,04 1,2
UCPINAR-(BALIKESIR) 12:54:55 14-04-2025 39,6677 27,9017 13,4 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:53 14-04-2025 39,50111 28,15667 7,04 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:32 14-04-2025 39,505 28,17056 7,06 1,5
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:31 14-04-2025 39,4787 28,1017 9,1 1,6
EGE DENIZI 12:38:56 14-04-2025 36,88 26,2968 7,3 2,3
Akçadağ (Malatya) 12:38:29 14-04-2025 38,2525 37,83639 12,34 1,4
CIFTLIKKOY-IYIDERE (RIZE) 12:27:42 14-04-2025 40,9832 40,3757 6,1 1,8
Çamlıhemşin (Rize) 12:27:39 14-04-2025 40,78222 40,90972 7 1,2
Ege Denizi - [76.39 km] Karaburun (İzmir) 12:23:57 14-04-2025 38,84194 25,55778 30,9 3,2
EGE DENIZI 12:23:56 14-04-2025 38,8602 25,5738 5 3,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:09:33 14-04-2025 38,18667 38,42167 7 1,1
Pasinler (Erzurum) 12:06:23 14-04-2025 39,95167 41,69444 6,67 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:03:07 14-04-2025 38,25222 38,16833 7 1
KUSUMLAR-ORHANELI (BURSA) 11:58:38 14-04-2025 39,9008 28,9417 0 1,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:58:37 14-04-2025 40,0075 28,74444 7,14 1,4
EGE DENIZI 11:19:21 14-04-2025 36,5278 25,6527 8,7 1,7
Ege Denizi - [10.60 km] Dikili (İzmir) 11:08:18 14-04-2025 38,85861 26,79361 7 1
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:08:18 14-04-2025 38,8728 26,8675 5,2 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 11:06:33 14-04-2025 38,29222 38,12278 7 1,3
EGE DENIZI 10:29:43 14-04-2025 36,3087 25,6137 4 2,3
EGE DENIZI 10:18:44 14-04-2025 36,3152 25,7125 8 2,2
Tuşba (Van) 10:13:44 14-04-2025 38,6925 43,2075 6,98 3
ATMACA-(VAN) 10:13:43 14-04-2025 38,6895 43,2663 5 3,1
Seydikemer (Muğla) 10:01:07 14-04-2025 36,72389 29,32972 7,08 1,2
KAYACIK-FETHIYE (MUGLA) 10:01:06 14-04-2025 36,5958 29,5198 15,8 1,3
EGE DENIZI 09:22:49 14-04-2025 36,2507 27,636 7,3 2,3
Ege Denizi - [56.95 km] Datça (Muğla) 09:22:48 14-04-2025 36,18806 27,55528 6,36 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 09:19:51 14-04-2025 37,87389 36,30833 7,14 1,1
EGE DENIZI 09:17:40 14-04-2025 36,6103 25,644 9 2,3
Doğanşehir (Malatya) 08:58:03 14-04-2025 38,1225 37,88806 15,96 2,2
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:58:03 14-04-2025 38,1407 37,8882 9 2,2
Gürün (Sivas) 08:43:07 14-04-2025 38,89167 37,37861 16,11 1,7
KARADORUK-GURUN (SIVAS) 08:43:07 14-04-2025 38,8453 37,3683 14,8 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 08:13:46 14-04-2025 37,86083 36,4 6,71 1,7
Karaisalı (Adana) 08:03:22 14-04-2025 37,22667 35,08611 7,14 1,5
Ege Denizi - [06.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:54:58 14-04-2025 39,44056 26,29278 10,13 1,8
Kale (Malatya) 07:25:50 14-04-2025 38,35222 38,76889 10,46 1,2
Ege Denizi 07:24:40 14-04-2025 36,40278 25,79694 7 3,4
EGE DENIZI 07:24:21 14-04-2025 36,2267 25,574 6,7 3,4
Gediz (Kütahya) 07:07:59 14-04-2025 39,04 29,60333 7 1,1
Ege Denizi - [134.66 km] Datça (Muğla) 06:42:37 14-04-2025 35,55889 26,91944 5,36 2,3
EGE DENIZI 06:42:32 14-04-2025 35,6455 26,1282 8,4 2,4
Buharkent (Aydın) 06:40:20 14-04-2025 37,94667 28,8275 6,52 1,2
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 06:40:18 14-04-2025 37,9452 28,7783 2,6 1,3
Ege Denizi - [08.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:30:25 14-04-2025 39,5625 26,02667 9,37 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 06:30:23 14-04-2025 39,5635 26,0003 2,9 2
Afşin (Kahramanmaraş) 06:13:21 14-04-2025 38,1375 36,83889 10,57 2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 06:13:20 14-04-2025 38,171 36,887 9,3 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 05:59:55 14-04-2025 38,25222 38,13444 7 1,2
EGE DENIZI 05:15:58 14-04-2025 36,2338 25,5738 7,4 2,4
Arapgir (Malatya) 05:15:04 14-04-2025 39,01861 38,58472 6,15 1,6
KORU-ARAPGIR (MALATYA) 05:15:02 14-04-2025 39,0177 38,576 19,2 1,6
Çivril (Denizli) 05:01:37 14-04-2025 38,21917 29,67667 7 1,2
Şehzadeler (Manisa) 04:57:45 14-04-2025 38,55528 27,54556 7,44 1,4
ASAGICOBANISA-(MANISA) 04:57:44 14-04-2025 38,5973 27,5557 14,6 1,6
Genç (Bingöl) 04:26:36 14-04-2025 38,67278 40,20833 6,97 1,1
Doğanşehir (Malatya) 04:24:41 14-04-2025 37,90917 37,75444 12,47 1,2
EGE DENIZI 04:10:39 14-04-2025 36,2485 25,5535 7 2,5
Ege Denizi - [50.12 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:03:13 14-04-2025 39,03917 25,93778 10,07 1,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 04:03:13 14-04-2025 39,0897 25,9083 17,3 1,3
Salihli (Manisa) 04:01:27 14-04-2025 38,55528 28,20972 7 1,9
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 04:01:27 14-04-2025 38,5452 28,2103 6,1 2,1
Ege Denizi - [91.44 km] Karaburun (İzmir) 03:48:08 14-04-2025 38,82583 25,37444 17,75 1,7
EGE DENIZI 03:48:07 14-04-2025 38,777 25,444 13,1 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 03:33:40 14-04-2025 38,10611 36,51889 7 2,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:30:08 14-04-2025 37,475 36,87917 7 1,8
CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 03:30:06 14-04-2025 37,4312 36,8715 5 1,9
EGE DENIZI 03:05:24 14-04-2025 36,5867 25,481 7,4 2,2
EGE DENIZI 02:24:04 14-04-2025 36,6942 25,4895 12,6 2,1
EGE DENIZI 01:30:46 14-04-2025 36,728 25,6315 11,1 2,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 00:36:50 15-04-2025 38,6732 30,8625 6 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:30:18 15-04-2025 38,0435 37,6037 4,4 1,4
Çerkeş (Çankırı) 23:35:27 14-04-2025 40,70556 32,75389 17,31 1,7
SARAYCIK-CERKES (CANKIRI) 23:35:27 14-04-2025 40,7693 32,753 9,1 2,1
Kangal (Sivas) 23:26:37 14-04-2025 39,03611 37,49667 6,97 1,8
MESCIT-KANGAL (SIVAS) 23:26:37 14-04-2025 39,0282 37,5217 8,8 1,8
Çivril (Denizli) 22:51:04 14-04-2025 38,16778 29,67472 7,17 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 22:46:22 14-04-2025 38,06694 38,38889 12,28 1,1
Doğanşehir (Malatya) 22:35:42 14-04-2025 38,02444 37,65472 12,26 1,7
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:35:42 14-04-2025 38,0333 37,6682 7,9 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 22:15:03 14-04-2025 38,22722 38,11778 7 1,2
Kurtalan (Siirt) 22:01:41 14-04-2025 38,05806 41,57028 7 1,4
Kale (Malatya) 21:59:45 14-04-2025 38,36 38,82083 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:53:07 14-04-2025 38,10444 37,555 7 1,2
EGE DENIZI 21:48:45 14-04-2025 36,24 25,5725 6,1 2,8
Ege Denizi 21:48:41 14-04-2025 36,11639 25,38611 4,96 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 20:57:19 14-04-2025 38,22306 38,13111 6,98 2,2
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 20:57:18 14-04-2025 38,2343 38,1002 7 2,1
EGE DENIZI 20:42:00 14-04-2025 36,2562 25,5515 7,7 3,1
Buldan (Denizli) 20:20:59 14-04-2025 38,22889 28,8675 6,19 1,3
Karlıova (Bingöl) 20:05:11 14-04-2025 39,12694 40,94861 6,99 1,9
CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL) 20:05:11 14-04-2025 39,1663 40,974 3,8 1,9
Merkez (Osmaniye) 19:22:53 14-04-2025 36,99417 36,35889 7,02 1,5
Düziçi (Osmaniye) 19:21:40 14-04-2025 37,34222 36,37139 7 1,2
Yahşihan (Kırıkkale) 19:06:29 14-04-2025 39,90306 33,38889 6,94 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:52:38 14-04-2025 38,10417 37,60833 6,97 2,1
TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:52:37 14-04-2025 38,1015 37,597 5,3 2,1
Gölbaşı (Adıyaman) 18:16:02 14-04-2025 37,93889 37,65056 7,03 2,4
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:16:01 14-04-2025 37,961 37,6557 5,8 2,1
Yahyalı (Kayseri) 17:25:52 14-04-2025 37,87222 35,41722 7 1,3
Yahyalı (Kayseri) 17:18:48 14-04-2025 38,08278 35,54389 7 1,3
Dalaman (Muğla) 17:10:48 14-04-2025 36,86417 28,99917 6,83 1,3
Ege Denizi - [90.18 km] Çeşme (İzmir) 17:07:18 14-04-2025 38,66056 25,32694 7,18 2
Salihli (Manisa) 16:58:51 14-04-2025 38,53639 28,20167 7 1,5
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) REVIZE01 (2025.04.14 16:58:51) 16:58:51 14-04-2025 38,5493 28,2177 5,4 1,5
Demirözü (Bayburt) 16:15:02 14-04-2025 39,98444 39,78639 7 1,8
KUCUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN) 16:15:02 14-04-2025 39,9447 39,8802 9,7 2,2
Sincik (Adıyaman) 16:07:06 14-04-2025 38,13639 38,55444 7 1
EGE DENIZI 16:06:25 14-04-2025 36,2427 25,5947 5,9 3
Bolvadin (Afyonkarahisar) 16:05:21 14-04-2025 38,67528 30,88667 8,35 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 15:50:44 14-04-2025 38,29389 38,18 7 1,3
Karlıova (Bingöl) 15:47:17 14-04-2025 39,12278 40,985 7 1,5
EGE DENIZI 15:24:54 14-04-2025 36,2963 25,6937 4,9 2,1
EGE DENIZI 14:45:35 14-04-2025 36,3062 25,6107 6,8 2
EGE DENIZI 14:41:08 14-04-2025 36,615 25,515 5,4 1,6
Kemah (Erzincan) 14:26:14 14-04-2025 39,83917 39,05722 10,85 1,6
KOCYATAGI-(ERZINCAN) 14:26:12 14-04-2025 39,872 39,1665 9,5 1,6
EGE DENIZI 14:20:19 14-04-2025 36,2957 25,6615 4,2 2,2
Çivril (Denizli) 14:13:54 14-04-2025 38,21028 29,67389 7 1,2
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 13:57:02 14-04-2025 38,094 32,5345 0 1,3
Selçuklu (Konya) 13:56:59 14-04-2025 38,09694 32,72222 7 1,2
Çivril (Denizli) 13:56:18 14-04-2025 38,21111 29,68694 6,99 1,4
MADENLER-EVCILER (AFYONKARAHISAR) 13:56:15 14-04-2025 38,0447 29,9618 28,9 1,5
EGE DENIZI 13:42:05 14-04-2025 36,2557 25,6262 2,9 1,7
MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) 13:37:32 14-04-2025 36,8415 38,3247 14,4 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.13 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:37:25 14-04-2025 36,56 38,48778 5,85 2
Van Gölü - [04.97 km] Tuşba (Van) 13:26:45 14-04-2025 38,92056 43,49139 13,45 1,8
VAN GOLU 13:26:43 14-04-2025 38,9217 43,4903 22,8 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 13:21:24 14-04-2025 37,95639 36,60639 6,82 1,3
Battalgazi (Malatya) 13:06:15 14-04-2025 38,30972 38,36833 8,04 1,2
UCPINAR-(BALIKESIR) 12:54:55 14-04-2025 39,6677 27,9017 13,4 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:53 14-04-2025 39,50111 28,15667 7,04 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:32 14-04-2025 39,505 28,17056 7,06 1,5
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:31 14-04-2025 39,4787 28,1017 9,1 1,6
EGE DENIZI 12:38:56 14-04-2025 36,88 26,2968 7,3 2,3
Akçadağ (Malatya) 12:38:29 14-04-2025 38,2525 37,83639 12,34 1,4
CIFTLIKKOY-IYIDERE (RIZE) 12:27:42 14-04-2025 40,9832 40,3757 6,1 1,8
Çamlıhemşin (Rize) 12:27:39 14-04-2025 40,78222 40,90972 7 1,2
Ege Denizi - [76.39 km] Karaburun (İzmir) 12:23:57 14-04-2025 38,84194 25,55778 30,9 3,2
EGE DENIZI 12:23:56 14-04-2025 38,8602 25,5738 5 3,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:09:33 14-04-2025 38,18667 38,42167 7 1,1
Pasinler (Erzurum) 12:06:23 14-04-2025 39,95167 41,69444 6,67 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:03:07 14-04-2025 38,25222 38,16833 7 1
KUSUMLAR-ORHANELI (BURSA) 11:58:38 14-04-2025 39,9008 28,9417 0 1,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:58:37 14-04-2025 40,0075 28,74444 7,14 1,4
EGE DENIZI 11:19:21 14-04-2025 36,5278 25,6527 8,7 1,7
Ege Denizi - [10.60 km] Dikili (İzmir) 11:08:18 14-04-2025 38,85861 26,79361 7 1
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:08:18 14-04-2025 38,8728 26,8675 5,2 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 11:06:33 14-04-2025 38,29222 38,12278 7 1,3
EGE DENIZI 10:29:43 14-04-2025 36,3087 25,6137 4 2,3
EGE DENIZI 10:18:44 14-04-2025 36,3152 25,7125 8 2,2
Tuşba (Van) 10:13:44 14-04-2025 38,6925 43,2075 6,98 3
ATMACA-(VAN) 10:13:43 14-04-2025 38,6895 43,2663 5 3,1
Seydikemer (Muğla) 10:01:07 14-04-2025 36,72389 29,32972 7,08 1,2
KAYACIK-FETHIYE (MUGLA) 10:01:06 14-04-2025 36,5958 29,5198 15,8 1,3
EGE DENIZI 09:22:49 14-04-2025 36,2507 27,636 7,3 2,3
Ege Denizi - [56.95 km] Datça (Muğla) 09:22:48 14-04-2025 36,18806 27,55528 6,36 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 09:19:51 14-04-2025 37,87389 36,30833 7,14 1,1
EGE DENIZI 09:17:40 14-04-2025 36,6103 25,644 9 2,3
Doğanşehir (Malatya) 08:58:03 14-04-2025 38,1225 37,88806 15,96 2,2
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:58:03 14-04-2025 38,1407 37,8882 9 2,2
Gürün (Sivas) 08:43:07 14-04-2025 38,89167 37,37861 16,11 1,7
KARADORUK-GURUN (SIVAS) 08:43:07 14-04-2025 38,8453 37,3683 14,8 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 08:13:46 14-04-2025 37,86083 36,4 6,71 1,7
Karaisalı (Adana) 08:03:22 14-04-2025 37,22667 35,08611 7,14 1,5
Ege Denizi - [06.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:54:58 14-04-2025 39,44056 26,29278 10,13 1,8
Kale (Malatya) 07:25:50 14-04-2025 38,35222 38,76889 10,46 1,2
Ege Denizi 07:24:40 14-04-2025 36,40278 25,79694 7 3,4
EGE DENIZI 07:24:21 14-04-2025 36,2267 25,574 6,7 3,4
Gediz (Kütahya) 07:07:59 14-04-2025 39,04 29,60333 7 1,1
Ege Denizi - [134.66 km] Datça (Muğla) 06:42:37 14-04-2025 35,55889 26,91944 5,36 2,3
EGE DENIZI 06:42:32 14-04-2025 35,6455 26,1282 8,4 2,4
Buharkent (Aydın) 06:40:20 14-04-2025 37,94667 28,8275 6,52 1,2
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 06:40:18 14-04-2025 37,9452 28,7783 2,6 1,3
Ege Denizi - [08.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:30:25 14-04-2025 39,5625 26,02667 9,37 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 06:30:23 14-04-2025 39,5635 26,0003 2,9 2
Afşin (Kahramanmaraş) 06:13:21 14-04-2025 38,1375 36,83889 10,57 2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 06:13:20 14-04-2025 38,171 36,887 9,3 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 05:59:55 14-04-2025 38,25222 38,13444 7 1,2
EGE DENIZI 05:15:58 14-04-2025 36,2338 25,5738 7,4 2,4
Arapgir (Malatya) 05:15:04 14-04-2025 39,01861 38,58472 6,15 1,6
KORU-ARAPGIR (MALATYA) 05:15:02 14-04-2025 39,0177 38,576 19,2 1,6
Çivril (Denizli) 05:01:37 14-04-2025 38,21917 29,67667 7 1,2
Şehzadeler (Manisa) 04:57:45 14-04-2025 38,55528 27,54556 7,44 1,4
ASAGICOBANISA-(MANISA) 04:57:44 14-04-2025 38,5973 27,5557 14,6 1,6
Genç (Bingöl) 04:26:36 14-04-2025 38,67278 40,20833 6,97 1,1
Doğanşehir (Malatya) 04:24:41 14-04-2025 37,90917 37,75444 12,47 1,2
EGE DENIZI 04:10:39 14-04-2025 36,2485 25,5535 7 2,5
Ege Denizi - [50.12 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:03:13 14-04-2025 39,03917 25,93778 10,07 1,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 04:03:13 14-04-2025 39,0897 25,9083 17,3 1,3
Salihli (Manisa) 04:01:27 14-04-2025 38,55528 28,20972 7 1,9
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 04:01:27 14-04-2025 38,5452 28,2103 6,1 2,1
Ege Denizi - [91.44 km] Karaburun (İzmir) 03:48:08 14-04-2025 38,82583 25,37444 17,75 1,7
EGE DENIZI 03:48:07 14-04-2025 38,777 25,444 13,1 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 03:33:40 14-04-2025 38,10611 36,51889 7 2,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:30:08 14-04-2025 37,475 36,87917 7 1,8
CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 03:30:06 14-04-2025 37,4312 36,8715 5 1,9
EGE DENIZI 03:05:24 14-04-2025 36,5867 25,481 7,4 2,2
EGE DENIZI 02:24:04 14-04-2025 36,6942 25,4895 12,6 2,1
EGE DENIZI 01:30:46 14-04-2025 36,728 25,6315 11,1 2,4
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