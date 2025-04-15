Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Nisan 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
15 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|00:36:50 15-04-2025
|38,6732
|30,8625
|6
|1,8
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:30:18 15-04-2025
|38,0435
|37,6037
|4,4
|1,4
|Çerkeş (Çankırı)
|23:35:27 14-04-2025
|40,70556
|32,75389
|17,31
|1,7
|SARAYCIK-CERKES (CANKIRI)
|23:35:27 14-04-2025
|40,7693
|32,753
|9,1
|2,1
|Kangal (Sivas)
|23:26:37 14-04-2025
|39,03611
|37,49667
|6,97
|1,8
|MESCIT-KANGAL (SIVAS)
|23:26:37 14-04-2025
|39,0282
|37,5217
|8,8
|1,8
|Çivril (Denizli)
|22:51:04 14-04-2025
|38,16778
|29,67472
|7,17
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:46:22 14-04-2025
|38,06694
|38,38889
|12,28
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|22:35:42 14-04-2025
|38,02444
|37,65472
|12,26
|1,7
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|22:35:42 14-04-2025
|38,0333
|37,6682
|7,9
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:15:03 14-04-2025
|38,22722
|38,11778
|7
|1,2
|Kurtalan (Siirt)
|22:01:41 14-04-2025
|38,05806
|41,57028
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|21:59:45 14-04-2025
|38,36
|38,82083
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:53:07 14-04-2025
|38,10444
|37,555
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|21:48:45 14-04-2025
|36,24
|25,5725
|6,1
|2,8
|Ege Denizi
|21:48:41 14-04-2025
|36,11639
|25,38611
|4,96
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:57:19 14-04-2025
|38,22306
|38,13111
|6,98
|2,2
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|20:57:18 14-04-2025
|38,2343
|38,1002
|7
|2,1
|EGE DENIZI
|20:42:00 14-04-2025
|36,2562
|25,5515
|7,7
|3,1
|Buldan (Denizli)
|20:20:59 14-04-2025
|38,22889
|28,8675
|6,19
|1,3
|Karlıova (Bingöl)
|20:05:11 14-04-2025
|39,12694
|40,94861
|6,99
|1,9
|CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL)
|20:05:11 14-04-2025
|39,1663
|40,974
|3,8
|1,9
|Merkez (Osmaniye)
|19:22:53 14-04-2025
|36,99417
|36,35889
|7,02
|1,5
|Düziçi (Osmaniye)
|19:21:40 14-04-2025
|37,34222
|36,37139
|7
|1,2
|Yahşihan (Kırıkkale)
|19:06:29 14-04-2025
|39,90306
|33,38889
|6,94
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:52:38 14-04-2025
|38,10417
|37,60833
|6,97
|2,1
|TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:52:37 14-04-2025
|38,1015
|37,597
|5,3
|2,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|18:16:02 14-04-2025
|37,93889
|37,65056
|7,03
|2,4
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:16:01 14-04-2025
|37,961
|37,6557
|5,8
|2,1
|Yahyalı (Kayseri)
|17:25:52 14-04-2025
|37,87222
|35,41722
|7
|1,3
|Yahyalı (Kayseri)
|17:18:48 14-04-2025
|38,08278
|35,54389
|7
|1,3
|Dalaman (Muğla)
|17:10:48 14-04-2025
|36,86417
|28,99917
|6,83
|1,3
|Ege Denizi - [90.18 km] Çeşme (İzmir)
|17:07:18 14-04-2025
|38,66056
|25,32694
|7,18
|2
|Salihli (Manisa)
|16:58:51 14-04-2025
|38,53639
|28,20167
|7
|1,5
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA) REVIZE01 (2025.04.14 16:58:51)
|16:58:51 14-04-2025
|38,5493
|28,2177
|5,4
|1,5
|Demirözü (Bayburt)
|16:15:02 14-04-2025
|39,98444
|39,78639
|7
|1,8
|KUCUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN)
|16:15:02 14-04-2025
|39,9447
|39,8802
|9,7
|2,2
|Sincik (Adıyaman)
|16:07:06 14-04-2025
|38,13639
|38,55444
|7
|1
|EGE DENIZI
|16:06:25 14-04-2025
|36,2427
|25,5947
|5,9
|3
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|16:05:21 14-04-2025
|38,67528
|30,88667
|8,35
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:50:44 14-04-2025
|38,29389
|38,18
|7
|1,3
|Karlıova (Bingöl)
|15:47:17 14-04-2025
|39,12278
|40,985
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|15:24:54 14-04-2025
|36,2963
|25,6937
|4,9
|2,1
|EGE DENIZI
|14:45:35 14-04-2025
|36,3062
|25,6107
|6,8
|2
|EGE DENIZI
|14:41:08 14-04-2025
|36,615
|25,515
|5,4
|1,6
|Kemah (Erzincan)
|14:26:14 14-04-2025
|39,83917
|39,05722
|10,85
|1,6
|KOCYATAGI-(ERZINCAN)
|14:26:12 14-04-2025
|39,872
|39,1665
|9,5
|1,6
|EGE DENIZI
|14:20:19 14-04-2025
|36,2957
|25,6615
|4,2
|2,2
|Çivril (Denizli)
|14:13:54 14-04-2025
|38,21028
|29,67389
|7
|1,2
|CALTI-SELCUKLU (KONYA)
|13:57:02 14-04-2025
|38,094
|32,5345
|0
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|13:56:59 14-04-2025
|38,09694
|32,72222
|7
|1,2
|Çivril (Denizli)
|13:56:18 14-04-2025
|38,21111
|29,68694
|6,99
|1,4
|MADENLER-EVCILER (AFYONKARAHISAR)
|13:56:15 14-04-2025
|38,0447
|29,9618
|28,9
|1,5
|EGE DENIZI
|13:42:05 14-04-2025
|36,2557
|25,6262
|2,9
|1,7
|MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA)
|13:37:32 14-04-2025
|36,8415
|38,3247
|14,4
|2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.13 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:37:25 14-04-2025
|36,56
|38,48778
|5,85
|2
|Van Gölü - [04.97 km] Tuşba (Van)
|13:26:45 14-04-2025
|38,92056
|43,49139
|13,45
|1,8
|VAN GOLU
|13:26:43 14-04-2025
|38,9217
|43,4903
|22,8
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|13:21:24 14-04-2025
|37,95639
|36,60639
|6,82
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|13:06:15 14-04-2025
|38,30972
|38,36833
|8,04
|1,2
|UCPINAR-(BALIKESIR)
|12:54:55 14-04-2025
|39,6677
|27,9017
|13,4
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:53 14-04-2025
|39,50111
|28,15667
|7,04
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:32 14-04-2025
|39,505
|28,17056
|7,06
|1,5
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:52:31 14-04-2025
|39,4787
|28,1017
|9,1
|1,6
|EGE DENIZI
|12:38:56 14-04-2025
|36,88
|26,2968
|7,3
|2,3
|Akçadağ (Malatya)
|12:38:29 14-04-2025
|38,2525
|37,83639
|12,34
|1,4
|CIFTLIKKOY-IYIDERE (RIZE)
|12:27:42 14-04-2025
|40,9832
|40,3757
|6,1
|1,8
|Çamlıhemşin (Rize)
|12:27:39 14-04-2025
|40,78222
|40,90972
|7
|1,2
|Ege Denizi - [76.39 km] Karaburun (İzmir)
|12:23:57 14-04-2025
|38,84194
|25,55778
|30,9
|3,2
|EGE DENIZI
|12:23:56 14-04-2025
|38,8602
|25,5738
|5
|3,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:09:33 14-04-2025
|38,18667
|38,42167
|7
|1,1
|Pasinler (Erzurum)
|12:06:23 14-04-2025
|39,95167
|41,69444
|6,67
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:03:07 14-04-2025
|38,25222
|38,16833
|7
|1
|KUSUMLAR-ORHANELI (BURSA)
|11:58:38 14-04-2025
|39,9008
|28,9417
|0
|1,3
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|11:58:37 14-04-2025
|40,0075
|28,74444
|7,14
|1,4
|EGE DENIZI
|11:19:21 14-04-2025
|36,5278
|25,6527
|8,7
|1,7
|Ege Denizi - [10.60 km] Dikili (İzmir)
|11:08:18 14-04-2025
|38,85861
|26,79361
|7
|1
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:08:18 14-04-2025
|38,8728
|26,8675
|5,2
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:06:33 14-04-2025
|38,29222
|38,12278
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|10:29:43 14-04-2025
|36,3087
|25,6137
|4
|2,3
|EGE DENIZI
|10:18:44 14-04-2025
|36,3152
|25,7125
|8
|2,2
|Tuşba (Van)
|10:13:44 14-04-2025
|38,6925
|43,2075
|6,98
|3
|ATMACA-(VAN)
|10:13:43 14-04-2025
|38,6895
|43,2663
|5
|3,1
|Seydikemer (Muğla)
|10:01:07 14-04-2025
|36,72389
|29,32972
|7,08
|1,2
|KAYACIK-FETHIYE (MUGLA)
|10:01:06 14-04-2025
|36,5958
|29,5198
|15,8
|1,3
|EGE DENIZI
|09:22:49 14-04-2025
|36,2507
|27,636
|7,3
|2,3
|Ege Denizi - [56.95 km] Datça (Muğla)
|09:22:48 14-04-2025
|36,18806
|27,55528
|6,36
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:19:51 14-04-2025
|37,87389
|36,30833
|7,14
|1,1
|EGE DENIZI
|09:17:40 14-04-2025
|36,6103
|25,644
|9
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|08:58:03 14-04-2025
|38,1225
|37,88806
|15,96
|2,2
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:58:03 14-04-2025
|38,1407
|37,8882
|9
|2,2
|Gürün (Sivas)
|08:43:07 14-04-2025
|38,89167
|37,37861
|16,11
|1,7
|KARADORUK-GURUN (SIVAS)
|08:43:07 14-04-2025
|38,8453
|37,3683
|14,8
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:13:46 14-04-2025
|37,86083
|36,4
|6,71
|1,7
|Karaisalı (Adana)
|08:03:22 14-04-2025
|37,22667
|35,08611
|7,14
|1,5
|Ege Denizi - [06.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:54:58 14-04-2025
|39,44056
|26,29278
|10,13
|1,8
|Kale (Malatya)
|07:25:50 14-04-2025
|38,35222
|38,76889
|10,46
|1,2
|Ege Denizi
|07:24:40 14-04-2025
|36,40278
|25,79694
|7
|3,4
|EGE DENIZI
|07:24:21 14-04-2025
|36,2267
|25,574
|6,7
|3,4
|Gediz (Kütahya)
|07:07:59 14-04-2025
|39,04
|29,60333
|7
|1,1
|Ege Denizi - [134.66 km] Datça (Muğla)
|06:42:37 14-04-2025
|35,55889
|26,91944
|5,36
|2,3
|EGE DENIZI
|06:42:32 14-04-2025
|35,6455
|26,1282
|8,4
|2,4
|Buharkent (Aydın)
|06:40:20 14-04-2025
|37,94667
|28,8275
|6,52
|1,2
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|06:40:18 14-04-2025
|37,9452
|28,7783
|2,6
|1,3
|Ege Denizi - [08.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:30:25 14-04-2025
|39,5625
|26,02667
|9,37
|2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|06:30:23 14-04-2025
|39,5635
|26,0003
|2,9
|2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|06:13:21 14-04-2025
|38,1375
|36,83889
|10,57
|2
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|06:13:20 14-04-2025
|38,171
|36,887
|9,3
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:59:55 14-04-2025
|38,25222
|38,13444
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|05:15:58 14-04-2025
|36,2338
|25,5738
|7,4
|2,4
|Arapgir (Malatya)
|05:15:04 14-04-2025
|39,01861
|38,58472
|6,15
|1,6
|KORU-ARAPGIR (MALATYA)
|05:15:02 14-04-2025
|39,0177
|38,576
|19,2
|1,6
|Çivril (Denizli)
|05:01:37 14-04-2025
|38,21917
|29,67667
|7
|1,2
|Şehzadeler (Manisa)
|04:57:45 14-04-2025
|38,55528
|27,54556
|7,44
|1,4
|ASAGICOBANISA-(MANISA)
|04:57:44 14-04-2025
|38,5973
|27,5557
|14,6
|1,6
|Genç (Bingöl)
|04:26:36 14-04-2025
|38,67278
|40,20833
|6,97
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|04:24:41 14-04-2025
|37,90917
|37,75444
|12,47
|1,2
|EGE DENIZI
|04:10:39 14-04-2025
|36,2485
|25,5535
|7
|2,5
|Ege Denizi - [50.12 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:03:13 14-04-2025
|39,03917
|25,93778
|10,07
|1,3
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|04:03:13 14-04-2025
|39,0897
|25,9083
|17,3
|1,3
|Salihli (Manisa)
|04:01:27 14-04-2025
|38,55528
|28,20972
|7
|1,9
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|04:01:27 14-04-2025
|38,5452
|28,2103
|6,1
|2,1
|Ege Denizi - [91.44 km] Karaburun (İzmir)
|03:48:08 14-04-2025
|38,82583
|25,37444
|17,75
|1,7
|EGE DENIZI
|03:48:07 14-04-2025
|38,777
|25,444
|13,1
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:33:40 14-04-2025
|38,10611
|36,51889
|7
|2,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03:30:08 14-04-2025
|37,475
|36,87917
|7
|1,8
|CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|03:30:06 14-04-2025
|37,4312
|36,8715
|5
|1,9
|EGE DENIZI
|03:05:24 14-04-2025
|36,5867
|25,481
|7,4
|2,2
|EGE DENIZI
|02:24:04 14-04-2025
|36,6942
|25,4895
|12,6
|2,1
|EGE DENIZI
|01:30:46 14-04-2025
|36,728
|25,6315
|11,1
|2,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|00:36:50 15-04-2025
|38,6732
|30,8625
|6
|1,8
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:30:18 15-04-2025
|38,0435
|37,6037
|4,4
|1,4
|Çerkeş (Çankırı)
|23:35:27 14-04-2025
|40,70556
|32,75389
|17,31
|1,7
|SARAYCIK-CERKES (CANKIRI)
|23:35:27 14-04-2025
|40,7693
|32,753
|9,1
|2,1
|Kangal (Sivas)
|23:26:37 14-04-2025
|39,03611
|37,49667
|6,97
|1,8
|MESCIT-KANGAL (SIVAS)
|23:26:37 14-04-2025
|39,0282
|37,5217
|8,8
|1,8
|Çivril (Denizli)
|22:51:04 14-04-2025
|38,16778
|29,67472
|7,17
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:46:22 14-04-2025
|38,06694
|38,38889
|12,28
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|22:35:42 14-04-2025
|38,02444
|37,65472
|12,26
|1,7
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|22:35:42 14-04-2025
|38,0333
|37,6682
|7,9
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:15:03 14-04-2025
|38,22722
|38,11778
|7
|1,2
|Kurtalan (Siirt)
|22:01:41 14-04-2025
|38,05806
|41,57028
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|21:59:45 14-04-2025
|38,36
|38,82083
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:53:07 14-04-2025
|38,10444
|37,555
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|21:48:45 14-04-2025
|36,24
|25,5725
|6,1
|2,8
|Ege Denizi
|21:48:41 14-04-2025
|36,11639
|25,38611
|4,96
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:57:19 14-04-2025
|38,22306
|38,13111
|6,98
|2,2
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|20:57:18 14-04-2025
|38,2343
|38,1002
|7
|2,1
|EGE DENIZI
|20:42:00 14-04-2025
|36,2562
|25,5515
|7,7
|3,1
|Buldan (Denizli)
|20:20:59 14-04-2025
|38,22889
|28,8675
|6,19
|1,3
|Karlıova (Bingöl)
|20:05:11 14-04-2025
|39,12694
|40,94861
|6,99
|1,9
|CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL)
|20:05:11 14-04-2025
|39,1663
|40,974
|3,8
|1,9
|Merkez (Osmaniye)
|19:22:53 14-04-2025
|36,99417
|36,35889
|7,02
|1,5
|Düziçi (Osmaniye)
|19:21:40 14-04-2025
|37,34222
|36,37139
|7
|1,2
|Yahşihan (Kırıkkale)
|19:06:29 14-04-2025
|39,90306
|33,38889
|6,94
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:52:38 14-04-2025
|38,10417
|37,60833
|6,97
|2,1
|TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:52:37 14-04-2025
|38,1015
|37,597
|5,3
|2,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|18:16:02 14-04-2025
|37,93889
|37,65056
|7,03
|2,4
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:16:01 14-04-2025
|37,961
|37,6557
|5,8
|2,1
|Yahyalı (Kayseri)
|17:25:52 14-04-2025
|37,87222
|35,41722
|7
|1,3
|Yahyalı (Kayseri)
|17:18:48 14-04-2025
|38,08278
|35,54389
|7
|1,3
|Dalaman (Muğla)
|17:10:48 14-04-2025
|36,86417
|28,99917
|6,83
|1,3
|Ege Denizi - [90.18 km] Çeşme (İzmir)
|17:07:18 14-04-2025
|38,66056
|25,32694
|7,18
|2
|Salihli (Manisa)
|16:58:51 14-04-2025
|38,53639
|28,20167
|7
|1,5
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA) REVIZE01 (2025.04.14 16:58:51)
|16:58:51 14-04-2025
|38,5493
|28,2177
|5,4
|1,5
|Demirözü (Bayburt)
|16:15:02 14-04-2025
|39,98444
|39,78639
|7
|1,8
|KUCUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN)
|16:15:02 14-04-2025
|39,9447
|39,8802
|9,7
|2,2
|Sincik (Adıyaman)
|16:07:06 14-04-2025
|38,13639
|38,55444
|7
|1
|EGE DENIZI
|16:06:25 14-04-2025
|36,2427
|25,5947
|5,9
|3
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|16:05:21 14-04-2025
|38,67528
|30,88667
|8,35
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:50:44 14-04-2025
|38,29389
|38,18
|7
|1,3
|Karlıova (Bingöl)
|15:47:17 14-04-2025
|39,12278
|40,985
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|15:24:54 14-04-2025
|36,2963
|25,6937
|4,9
|2,1
|EGE DENIZI
|14:45:35 14-04-2025
|36,3062
|25,6107
|6,8
|2
|EGE DENIZI
|14:41:08 14-04-2025
|36,615
|25,515
|5,4
|1,6
|Kemah (Erzincan)
|14:26:14 14-04-2025
|39,83917
|39,05722
|10,85
|1,6
|KOCYATAGI-(ERZINCAN)
|14:26:12 14-04-2025
|39,872
|39,1665
|9,5
|1,6
|EGE DENIZI
|14:20:19 14-04-2025
|36,2957
|25,6615
|4,2
|2,2
|Çivril (Denizli)
|14:13:54 14-04-2025
|38,21028
|29,67389
|7
|1,2
|CALTI-SELCUKLU (KONYA)
|13:57:02 14-04-2025
|38,094
|32,5345
|0
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|13:56:59 14-04-2025
|38,09694
|32,72222
|7
|1,2
|Çivril (Denizli)
|13:56:18 14-04-2025
|38,21111
|29,68694
|6,99
|1,4
|MADENLER-EVCILER (AFYONKARAHISAR)
|13:56:15 14-04-2025
|38,0447
|29,9618
|28,9
|1,5
|EGE DENIZI
|13:42:05 14-04-2025
|36,2557
|25,6262
|2,9
|1,7
|MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA)
|13:37:32 14-04-2025
|36,8415
|38,3247
|14,4
|2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.13 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:37:25 14-04-2025
|36,56
|38,48778
|5,85
|2
|Van Gölü - [04.97 km] Tuşba (Van)
|13:26:45 14-04-2025
|38,92056
|43,49139
|13,45
|1,8
|VAN GOLU
|13:26:43 14-04-2025
|38,9217
|43,4903
|22,8
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|13:21:24 14-04-2025
|37,95639
|36,60639
|6,82
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|13:06:15 14-04-2025
|38,30972
|38,36833
|8,04
|1,2
|UCPINAR-(BALIKESIR)
|12:54:55 14-04-2025
|39,6677
|27,9017
|13,4
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:53 14-04-2025
|39,50111
|28,15667
|7,04
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:32 14-04-2025
|39,505
|28,17056
|7,06
|1,5
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:52:31 14-04-2025
|39,4787
|28,1017
|9,1
|1,6
|EGE DENIZI
|12:38:56 14-04-2025
|36,88
|26,2968
|7,3
|2,3
|Akçadağ (Malatya)
|12:38:29 14-04-2025
|38,2525
|37,83639
|12,34
|1,4
|CIFTLIKKOY-IYIDERE (RIZE)
|12:27:42 14-04-2025
|40,9832
|40,3757
|6,1
|1,8
|Çamlıhemşin (Rize)
|12:27:39 14-04-2025
|40,78222
|40,90972
|7
|1,2
|Ege Denizi - [76.39 km] Karaburun (İzmir)
|12:23:57 14-04-2025
|38,84194
|25,55778
|30,9
|3,2
|EGE DENIZI
|12:23:56 14-04-2025
|38,8602
|25,5738
|5
|3,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:09:33 14-04-2025
|38,18667
|38,42167
|7
|1,1
|Pasinler (Erzurum)
|12:06:23 14-04-2025
|39,95167
|41,69444
|6,67
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:03:07 14-04-2025
|38,25222
|38,16833
|7
|1
|KUSUMLAR-ORHANELI (BURSA)
|11:58:38 14-04-2025
|39,9008
|28,9417
|0
|1,3
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|11:58:37 14-04-2025
|40,0075
|28,74444
|7,14
|1,4
|EGE DENIZI
|11:19:21 14-04-2025
|36,5278
|25,6527
|8,7
|1,7
|Ege Denizi - [10.60 km] Dikili (İzmir)
|11:08:18 14-04-2025
|38,85861
|26,79361
|7
|1
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:08:18 14-04-2025
|38,8728
|26,8675
|5,2
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:06:33 14-04-2025
|38,29222
|38,12278
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|10:29:43 14-04-2025
|36,3087
|25,6137
|4
|2,3
|EGE DENIZI
|10:18:44 14-04-2025
|36,3152
|25,7125
|8
|2,2
|Tuşba (Van)
|10:13:44 14-04-2025
|38,6925
|43,2075
|6,98
|3
|ATMACA-(VAN)
|10:13:43 14-04-2025
|38,6895
|43,2663
|5
|3,1
|Seydikemer (Muğla)
|10:01:07 14-04-2025
|36,72389
|29,32972
|7,08
|1,2
|KAYACIK-FETHIYE (MUGLA)
|10:01:06 14-04-2025
|36,5958
|29,5198
|15,8
|1,3
|EGE DENIZI
|09:22:49 14-04-2025
|36,2507
|27,636
|7,3
|2,3
|Ege Denizi - [56.95 km] Datça (Muğla)
|09:22:48 14-04-2025
|36,18806
|27,55528
|6,36
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:19:51 14-04-2025
|37,87389
|36,30833
|7,14
|1,1
|EGE DENIZI
|09:17:40 14-04-2025
|36,6103
|25,644
|9
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|08:58:03 14-04-2025
|38,1225
|37,88806
|15,96
|2,2
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:58:03 14-04-2025
|38,1407
|37,8882
|9
|2,2
|Gürün (Sivas)
|08:43:07 14-04-2025
|38,89167
|37,37861
|16,11
|1,7
|KARADORUK-GURUN (SIVAS)
|08:43:07 14-04-2025
|38,8453
|37,3683
|14,8
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:13:46 14-04-2025
|37,86083
|36,4
|6,71
|1,7
|Karaisalı (Adana)
|08:03:22 14-04-2025
|37,22667
|35,08611
|7,14
|1,5
|Ege Denizi - [06.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:54:58 14-04-2025
|39,44056
|26,29278
|10,13
|1,8
|Kale (Malatya)
|07:25:50 14-04-2025
|38,35222
|38,76889
|10,46
|1,2
|Ege Denizi
|07:24:40 14-04-2025
|36,40278
|25,79694
|7
|3,4
|EGE DENIZI
|07:24:21 14-04-2025
|36,2267
|25,574
|6,7
|3,4
|Gediz (Kütahya)
|07:07:59 14-04-2025
|39,04
|29,60333
|7
|1,1
|Ege Denizi - [134.66 km] Datça (Muğla)
|06:42:37 14-04-2025
|35,55889
|26,91944
|5,36
|2,3
|EGE DENIZI
|06:42:32 14-04-2025
|35,6455
|26,1282
|8,4
|2,4
|Buharkent (Aydın)
|06:40:20 14-04-2025
|37,94667
|28,8275
|6,52
|1,2
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|06:40:18 14-04-2025
|37,9452
|28,7783
|2,6
|1,3
|Ege Denizi - [08.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:30:25 14-04-2025
|39,5625
|26,02667
|9,37
|2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|06:30:23 14-04-2025
|39,5635
|26,0003
|2,9
|2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|06:13:21 14-04-2025
|38,1375
|36,83889
|10,57
|2
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|06:13:20 14-04-2025
|38,171
|36,887
|9,3
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:59:55 14-04-2025
|38,25222
|38,13444
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|05:15:58 14-04-2025
|36,2338
|25,5738
|7,4
|2,4
|Arapgir (Malatya)
|05:15:04 14-04-2025
|39,01861
|38,58472
|6,15
|1,6
|KORU-ARAPGIR (MALATYA)
|05:15:02 14-04-2025
|39,0177
|38,576
|19,2
|1,6
|Çivril (Denizli)
|05:01:37 14-04-2025
|38,21917
|29,67667
|7
|1,2
|Şehzadeler (Manisa)
|04:57:45 14-04-2025
|38,55528
|27,54556
|7,44
|1,4
|ASAGICOBANISA-(MANISA)
|04:57:44 14-04-2025
|38,5973
|27,5557
|14,6
|1,6
|Genç (Bingöl)
|04:26:36 14-04-2025
|38,67278
|40,20833
|6,97
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|04:24:41 14-04-2025
|37,90917
|37,75444
|12,47
|1,2
|EGE DENIZI
|04:10:39 14-04-2025
|36,2485
|25,5535
|7
|2,5
|Ege Denizi - [50.12 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:03:13 14-04-2025
|39,03917
|25,93778
|10,07
|1,3
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|04:03:13 14-04-2025
|39,0897
|25,9083
|17,3
|1,3
|Salihli (Manisa)
|04:01:27 14-04-2025
|38,55528
|28,20972
|7
|1,9
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|04:01:27 14-04-2025
|38,5452
|28,2103
|6,1
|2,1
|Ege Denizi - [91.44 km] Karaburun (İzmir)
|03:48:08 14-04-2025
|38,82583
|25,37444
|17,75
|1,7
|EGE DENIZI
|03:48:07 14-04-2025
|38,777
|25,444
|13,1
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:33:40 14-04-2025
|38,10611
|36,51889
|7
|2,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03:30:08 14-04-2025
|37,475
|36,87917
|7
|1,8
|CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|03:30:06 14-04-2025
|37,4312
|36,8715
|5
|1,9
|EGE DENIZI
|03:05:24 14-04-2025
|36,5867
|25,481
|7,4
|2,2
|EGE DENIZI
|02:24:04 14-04-2025
|36,6942
|25,4895
|12,6
|2,1
|EGE DENIZI
|01:30:46 14-04-2025
|36,728
|25,6315
|11,1
|2,4
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