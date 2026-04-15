Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Nisan 2026
15.04.2026 00:00
Son Güncelleme: 15.04.2026 01:00
Son depremler... 15 Nisan 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu?
15 Nisan 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Buldan (Denizli)
|14 Nisan 2026 23:54
|38.1172
|28.9589
|7.06
|0.80
|Andırın (Kahramanmaraş)
|14 Nisan 2026 23:45
|37.5853
|36.4261
|7.00
|1.50
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14 Nisan 2026 23:39
|37.8800
|36.5047
|7.00
|2.40
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.09 km] Karaburun (İzmir)
|14 Nisan 2026 23:31
|38.4686
|26.6600
|6.91
|1.50
|Altıeylül (Balıkesir)
|14 Nisan 2026 23:23
|39.6078
|27.8164
|7.08
|1.20
|Ege Denizi - [22.27 km] Seferihisar (İzmir)
|14 Nisan 2026 23:10
|37.8725
|26.8894
|7.46
|1.90
|Sivrice (Elazığ)
|14 Nisan 2026 22:55
|38.3919
|39.1597
|7.00
|0.90
|Beypazarı (Ankara)
|14 Nisan 2026 22:48
|40.1608
|31.8094
|7.03
|1.90
|Dumlupınar (Kütahya)
|14 Nisan 2026 22:47
|38.9383
|29.9189
|6.99
|1.30
|Kemah (Erzincan)
|14 Nisan 2026 22:26
|39.4961
|39.2556
|6.97
|1.10
|Ege Denizi - [21.42 km] Seferihisar (İzmir)
|14 Nisan 2026 22:18
|37.8806
|26.8853
|10.81
|1.20
|Ege Denizi - [21.44 km] Seferihisar (İzmir)
|14 Nisan 2026 22:14
|37.8800
|26.8903
|7.86
|2.70
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14 Nisan 2026 21:58
|37.9850
|36.5519
|7.00
|1.60
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|14 Nisan 2026 21:58
|39.8397
|28.5247
|7.00
|1.30
|Tavas (Denizli)
|14 Nisan 2026 21:52
|37.6675
|29.0236
|9.09
|1.30
|Döşemealtı (Antalya)
|14 Nisan 2026 21:32
|37.0819
|30.5847
|7.02
|1.40
|Fethiye (Muğla)
|14 Nisan 2026 21:31
|36.5900
|29.2100
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Nisan 2026 21:17
|39.1261
|28.2200
|6.57
|1.40
|Buldan (Denizli)
|14 Nisan 2026 21:15
|38.1078
|28.9561
|5.47
|1.30
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14 Nisan 2026 20:55
|38.1731
|37.2600
|7.12
|1.20
|Sivrihisar (Eskişehir)
|14 Nisan 2026 20:50
|39.4428
|31.5250
|7.00
|1.40
|Pütürge (Malatya)
|14 Nisan 2026 20:49
|38.2244
|39.0672
|7.00
|0.70
|Yatağan (Muğla)
|14 Nisan 2026 20:48
|37.3231
|28.2394
|7.00
|1.50
|Ege Denizi - [60.32 km] Datça (Muğla)
|14 Nisan 2026 20:32
|36.1508
|27.4542
|10.37
|1.50
|Menteşe (Muğla)
|14 Nisan 2026 20:26
|37.2531
|28.6867
|7.00
|1.10
|Kangal (Sivas)
|14 Nisan 2026 20:16
|39.0975
|37.3761
|8.94
|0.90
|Kozan (Adana)
|14 Nisan 2026 19:50
|37.5831
|35.6842
|7.00
|0.80
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15 Nisan 2026 00:58
|38.0082
|36.5805
|11.80
|1.70
|GUVEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|15 Nisan 2026 00:58
|39.8342
|28.5122
|13.00
|1.40
|KIZILCABOLUK-TAVAS (DENIZLI)
|15 Nisan 2026 00:52
|37.6637
|29.0332
|4.70
|1.40
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|15 Nisan 2026 00:48
|39.2242
|29.0817
|5.00
|1.00
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|15 Nisan 2026 00:32
|37.0957
|30.6077
|7.40
|1.60
|GOKBEN-FETHIYE (MUGLA)
|15 Nisan 2026 00:31
|36.5917
|29.2512
|5.00
|1.50
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15 Nisan 2026 00:17
|39.1255
|28.2197
|9.50
|1.70
|CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)
|15 Nisan 2026 00:15
|38.0987
|28.9267
|10.80
|1.50
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|14 Nisan 2026 23:55
|38.1067
|37.2277
|5.40
|1.40
|TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|14 Nisan 2026 23:50
|39.4268
|31.5895
|5.00
|1.50
|BAYIR-(MUGLA)
|14 Nisan 2026 23:48
|37.2695
|28.2253
|11.00
|1.60
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14 Nisan 2026 22:32
|34.8652
|26.0158
|5.00
|3.00
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14 Nisan 2026 22:11
|39.2468
|28.9983
|5.20
|1.00
|BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14 Nisan 2026 22:07
|37.8805
|36.4223
|6.70
|2.70
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|14 Nisan 2026 21:40
|36.9158
|27.5955
|5.20
|1.40
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14 Nisan 2026 21:28
|39.0990
|28.2935
|9.90
|1.30
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14 Nisan 2026 21:20
|39.1740
|28.1280
|10.00
|1.30
|ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|14 Nisan 2026 21:10
|36.4758
|34.2800
|6.80
|1.40
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|14 Nisan 2026 20:50
|41.1102
|28.9778
|0.00
|0.90
|KARGIPINARI-ERDEMLI (MERSIN)
|14 Nisan 2026 20:28
|36.5917
|34.4262
|30.70
|2.30
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|14 Nisan 2026 20:07
|35.6420
|25.0672
|42.10
|2.50
|EGE DENIZI
|14 Nisan 2026 19:53
|36.6707
|25.6522
|8.70
|2.00
|KUCUKBAHCE ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|14 Nisan 2026 19:51
|38.6110
|26.2142
|7.50
|2.40
