Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
15 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:18:53 15-01-2025
|38,07528
|38,4025
|7,37
|1,3
|Akdeniz - [16.51 km] Fethiye (Muğla)
|14:15:56 15-01-2025
|36,44
|28,93944
|7,24
|3
|Bayat (Çorum)
|13:33:40 15-01-2025
|40,75111
|34,15944
|6,96
|1,2
|Ege Denizi - [108.19 km] Datça (Muğla)
|13:32:09 15-01-2025
|35,75222
|27,13778
|10,4
|1,9
|Turgutlu (Manisa)
|13:30:26 15-01-2025
|38,56833
|27,64361
|6,94
|1,7
|Sarıkamış (Kars)
|13:23:37 15-01-2025
|40,02889
|42,70528
|6,94
|1,4
|Elmadağ (Ankara)
|13:20:00 15-01-2025
|40,03028
|33,20694
|6,94
|1,1
|Bayat (Çorum)
|13:15:49 15-01-2025
|40,77556
|34,15361
|7,14
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|13:02:28 15-01-2025
|39,77917
|39,05361
|7,18
|1
|Kağızman (Kars)
|12:49:28 15-01-2025
|40,00833
|42,85389
|17,33
|1,8
|Ege Denizi - [15.49 km] Foça (İzmir)
|12:36:20 15-01-2025
|38,78972
|26,63
|8,74
|1,4
|EGE DENIZI
|12:36:19 15-01-2025
|38,7865
|26,5602
|9,2
|1,5
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|11:49:29 15-01-2025
|40,417
|28,8933
|4,4
|1,9
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.51 km] Mudanya (Bursa)
|11:49:28 15-01-2025
|40,39194
|28,87528
|7,01
|1,6
|IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)
|11:38:28 15-01-2025
|38,5728
|37,5915
|5
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:37:26 15-01-2025
|37,7975
|36,60028
|7
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|11:31:51 15-01-2025
|39,47667
|28,1975
|6,99
|1,7
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|11:31:51 15-01-2025
|39,4508
|28,0875
|8,5
|1,8
|Kaman (Kırşehir)
|11:29:11 15-01-2025
|39,33667
|33,61944
|7
|1
|KAVAKLIDERE (MUGLA)
|11:01:36 15-01-2025
|37,41
|28,3705
|0
|1,8
|Akdeniz - [19.98 km] Kaş (Antalya)
|10:26:35 15-01-2025
|36,01083
|29,62667
|7,3
|1,6
|Salihli (Manisa)
|10:22:52 15-01-2025
|38,52417
|28,23917
|6,96
|2,8
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|10:22:51 15-01-2025
|38,5205
|28,2147
|5
|2,7
|Seydişehir (Konya)
|10:17:22 15-01-2025
|37,34833
|32,04444
|6,98
|1
|BASKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA)
|10:17:21 15-01-2025
|37,4105
|32,0912
|7,2
|1,3
|Kale (Malatya)
|10:10:04 15-01-2025
|38,33417
|38,79417
|7
|1,2
|AKDENIZ
|10:08:42 15-01-2025
|36,1297
|27,5675
|30,7
|2,4
|Ege Denizi - [78.57 km] Marmaris (Muğla)
|10:08:41 15-01-2025
|35,99139
|27,73639
|11,72
|2,2
|Salihli (Manisa)
|09:42:16 15-01-2025
|38,55056
|28,19417
|6,93
|1,3
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|09:42:16 15-01-2025
|38,5563
|28,2008
|11,3
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|09:35:13 15-01-2025
|38,02361
|37,66806
|14,56
|1,8
|KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:35:13 15-01-2025
|38,0277
|37,6838
|7,9
|1,8
|Eğirdir (Isparta)
|09:30:59 15-01-2025
|37,71944
|30,81
|13,98
|2,1
|DARIOREN-(ISPARTA)
|09:30:59 15-01-2025
|37,7142
|30,7713
|5,4
|2
|AKDENIZ
|09:18:01 15-01-2025
|36,0153
|27,3767
|4,8
|1,7
|Akdeniz - [105.60 km] Datça (Muğla)
|09:17:59 15-01-2025
|35,75
|27,60694
|7
|1,9
|Kale (Malatya)
|08:50:43 15-01-2025
|38,32056
|38,79306
|7
|1,9
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|08:50:43 15-01-2025
|38,3092
|38,7915
|5,1
|1,8
|Soma (Manisa)
|07:24:09 15-01-2025
|39,25139
|27,57556
|7
|1,6
|BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)
|07:24:07 15-01-2025
|39,312
|27,5512
|7,7
|1,6
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|07:09:26 15-01-2025
|38,026
|38,2035
|5,4
|1,2
|Ulaş (Sivas)
|06:10:44 15-01-2025
|39,40556
|37,36944
|7
|1,4
|YENIKERVANSARAY-(SIVAS)
|06:10:44 15-01-2025
|39,5063
|37,3252
|11,1
|1,2
|Refahiye (Erzincan)
|06:07:38 15-01-2025
|40,01972
|38,92333
|13,04
|1,5
|YUKARISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN)
|06:07:37 15-01-2025
|39,9948
|38,9988
|10,8
|1,8
|Refahiye (Erzincan)
|06:07:23 15-01-2025
|39,99972
|38,91972
|13,06
|1,3
|KAMBERAGA-REFAHIYE (ERZINCAN)
|06:07:22 15-01-2025
|39,9983
|39,0265
|14
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:58:45 15-01-2025
|37,48972
|36,99056
|7
|3,2
|TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)
|05:58:45 15-01-2025
|37,4643
|37,0002
|6,1
|3,3
|Ege Denizi - [33.04 km] Karaburun (İzmir)
|05:41:06 15-01-2025
|38,93861
|26,26917
|6,2
|2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|05:41:05 15-01-2025
|38,9577
|26,2683
|5,9
|2
|Yazıhan (Malatya)
|05:20:26 15-01-2025
|38,57833
|38,05333
|7
|1,2
|KIRKPINAR-(MALATYA)
|05:20:25 15-01-2025
|38,5045
|38,149
|15,6
|1,2
|Hassa (Hatay)
|05:13:34 15-01-2025
|36,86583
|36,50806
|7
|1,5
|ZEYTINOBA-HASSA (HATAY)
|05:13:31 15-01-2025
|36,7387
|36,3717
|7
|1,5
|Karakoçan (Elazığ)
|04:20:08 15-01-2025
|39,07194
|40,10222
|7,02
|1,1
|HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG)
|04:20:07 15-01-2025
|39,107
|40,1167
|4,2
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:19:08 15-01-2025
|37,80083
|36,64167
|7,2
|0,9
|CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
|04:19:06 15-01-2025
|37,8173
|36,6295
|9,1
|1
|Tercan (Erzincan)
|04:04:37 15-01-2025
|39,86694
|40,35806
|15,62
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:41:04 15-01-2025
|38,14083
|37,53389
|7
|1
|Pülümür (Tunceli)
|03:40:25 15-01-2025
|39,47194
|40,01194
|7,01
|1,2
|HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI)
|03:40:23 15-01-2025
|39,4548
|40,0242
|5
|1,4
|Merkez (Bolu)
|03:40:19 15-01-2025
|40,80111
|31,53056
|12,85
|1,4
|KIZILAGIL-(BOLU)
|03:40:19 15-01-2025
|40,8008
|31,5035
|10
|1,7
|Kozan (Adana)
|03:37:16 15-01-2025
|37,65444
|35,88778
|7
|0,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|03:33:35 15-01-2025
|35,7408
|25,4637
|17,7
|2,8
|Akdeniz - [138.61 km] Datça (Muğla)
|03:10:37 15-01-2025
|35,45639
|27,24167
|11,34
|2,2
|AKDENIZ
|03:10:31 15-01-2025
|35,5975
|26,6895
|6
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|02:59:20 15-01-2025
|38,14444
|37,8225
|10,47
|2,6
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:59:20 15-01-2025
|38,139
|37,8125
|5,5
|2,5
|Beypazarı (Ankara)
|02:52:39 15-01-2025
|40,17278
|31,71778
|7,09
|1,6
|CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
|02:52:37 15-01-2025
|40,0772
|31,7232
|5,3
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:47:57 15-01-2025
|37,43361
|36,94722
|7,22
|1,3
|PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|02:47:56 15-01-2025
|37,4032
|36,953
|3,3
|1,4
|Aladağ (Adana)
|02:27:50 15-01-2025
|37,59528
|35,43722
|7
|1,3
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|02:27:49 15-01-2025
|37,6018
|35,4447
|10,5
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|02:02:34 15-01-2025
|38,10167
|38,49528
|7
|0,8
|KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) REVIZE01 (2025.01.15 01:53:00)
|01:53:00 15-01-2025
|40,206
|31,6715
|9,1
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|01:52:59 15-01-2025
|40,15306
|31,70611
|7
|2,1
|Kuyucak (Aydın)
|01:48:31 15-01-2025
|37,88556
|28,54028
|6,96
|1
|Darende (Malatya)
|01:30:26 15-01-2025
|38,54222
|37,42222
|7
|1
|DARENDE (MALATYA)
|01:30:26 15-01-2025
|38,5528
|37,4757
|4,9
|1,2
|Kozan (Adana)
|01:26:31 15-01-2025
|37,62472
|35,89139
|7
|0,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:54:10 15-01-2025
|37,67306
|36,69806
|6,98
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|00:47:56 15-01-2025
|36,9285
|27,7815
|4,1
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.97 km] Datça (Muğla)
|00:47:54 15-01-2025
|36,86389
|27,68889
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|00:45:04 15-01-2025
|38,04639
|37,63944
|7
|1
|Tufanbeyli (Adana)
|00:38:04 15-01-2025
|38,15028
|36,21778
|7,03
|2,1
|GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)
|00:38:03 15-01-2025
|38,1348
|36,1922
|5
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:33:58 15-01-2025
|38,08722
|37,24333
|7
|1,1
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|00:33:57 15-01-2025
|38,1103
|37,2395
|4,8
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:25:18 15-01-2025
|37,79417
|36,58056
|7,19
|1
|Ege Denizi - [06.42 km] Datça (Muğla)
|00:19:34 15-01-2025
|36,7775
|27,5675
|43,53
|1,7
|Sarayköy (Denizli)
|00:11:19 15-01-2025
|37,92639
|28,79583
|7,02
|1,1
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|00:11:19 15-01-2025
|37,9165
|28,7415
|27,1
|1,4
|KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
|23:59:08 14-01-2025
|37,9032
|36,7187
|25,5
|1,1
|Merkez (Muş)
|23:56:07 14-01-2025
|38,86722
|41,30028
|7
|2,1
|YONCALIOZ-(MUS)
|23:56:06 14-01-2025
|38,8778
|41,3288
|7,1
|2,1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|23:54:05 14-01-2025
|38,4415
|37,5348
|19,5
|0,9
|Darende (Malatya)
|23:25:21 14-01-2025
|38,41306
|37,52556
|7,04
|1,2
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|23:25:19 14-01-2025
|38,4528
|37,4202
|14,1
|1,5
|Van Gölü - [06.84 km] Tuşba (Van)
|22:35:12 14-01-2025
|38,72306
|43,13667
|7
|1,5
|DIBEKDUZU-(VAN)
|22:35:11 14-01-2025
|38,6553
|43,2497
|25,5
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|22:23:23 14-01-2025
|37,89056
|29,24222
|7
|2
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|22:23:22 14-01-2025
|37,8823
|29,2503
|7,1
|2,1
|Merkez (Yalova)
|22:09:04 14-01-2025
|40,65361
|29,28444
|10,42
|2,4
|YALOVA
|22:09:04 14-01-2025
|40,6653
|29,2627
|6,4
|2,4
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|22:08:22 14-01-2025
|37,7597
|36,6078
|6
|1,3
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|21:49:49 14-01-2025
|38,4388
|37,4348
|16,2
|1,4
|Salihli (Manisa)
|21:32:30 14-01-2025
|38,56028
|28,22528
|7
|1,8
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|21:32:29 14-01-2025
|38,5555
|28,2157
|8,6
|1,8
|Salihli (Manisa)
|21:16:16 14-01-2025
|38,51889
|28,24167
|7,07
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|21:01:27 14-01-2025
|39,01833
|27,92556
|8,07
|1,5
|DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
|21:01:27 14-01-2025
|39,0115
|27,8768
|5,4
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|20:49:42 14-01-2025
|37,13889
|28,85667
|6,98
|1,6
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|20:49:42 14-01-2025
|37,1353
|28,7912
|13,3
|1,6
|Salihli (Manisa)
|20:43:06 14-01-2025
|38,52472
|28,225
|7
|1
|Seydikemer (Muğla)
|20:34:23 14-01-2025
|36,56
|29,31889
|7
|1
|ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)
|20:19:59 14-01-2025
|36,8082
|29,116
|4,5
|1,6
|Fethiye (Muğla)
|20:19:58 14-01-2025
|36,59556
|29,17333
|10,97
|1,4
|Bahşili (Kırıkkale)
|20:15:16 14-01-2025
|39,68111
|33,31917
|7
|0,8
|KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE)
|20:15:16 14-01-2025
|39,714
|33,3427
|5,3
|1,1
|YUNANISTAN
|20:11:53 14-01-2025
|38,749
|23,3165
|5
|2,4
|AKDENIZ
|20:00:43 14-01-2025
|36,0477
|29,0835
|7,5
|1,8
|AKDENIZ
|20:00:02 14-01-2025
|36,084
|29,0917
|9,8
|2
|Akdeniz - [44.50 km] Kaş (Antalya)
|19:59:59 14-01-2025
|35,96056
|29,01389
|7,26
|2,2
|Alaşehir (Manisa)
|19:49:34 14-01-2025
|38,31889
|28,61667
|10,05
|1,8
|SUBASI-ALASEHIR (MANISA)
|19:49:33 14-01-2025
|38,3193
|28,6317
|7
|1,9
|Salihli (Manisa)
|19:47:03 14-01-2025
|38,52194
|28,20611
|7
|1,4
|KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)
|19:47:02 14-01-2025
|38,498
|28,192
|14,6
|1,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|19:37:21 14-01-2025
|34,692
|24,2932
|7,5
|2,9
|EGE DENIZI
|19:10:47 14-01-2025
|39,72
|25,5937
|4,8
|2,3
|Ege Denizi - [47.12 km] Gökçeada (Çanakkale)
|19:10:46 14-01-2025
|39,72639
|25,51528
|7,12
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|18:53:55 14-01-2025
|37,80972
|36,635
|7
|2
|SUCATI-(KAHRAMANMARAS)
|18:53:55 14-01-2025
|37,7685
|36,634
|9,3
|2
|BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA)
|18:48:16 14-01-2025
|37,1477
|31,2983
|8,7
|1,5
|Serik (Antalya)
|18:48:14 14-01-2025
|37,10667
|31,10028
|6,77
|1,4
|Kale (Malatya)
|18:29:04 14-01-2025
|38,38806
|38,87111
|11,16
|1,3
|UYANIK-KALE (MALATYA)
|18:29:02 14-01-2025
|38,3438
|38,857
|22
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:11:46 14-01-2025
|38,07861
|38,19278
|12,14
|2,3
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:11:45 14-01-2025
|38,0927
|38,2188
|3,2
|2,3
|KIBRIS-DEGIRMENLIK
|18:03:02 14-01-2025
|35,2215
|33,5483
|17,8
|1,4
|Van Gölü - [06.00 km] Tuşba (Van)
|17:49:09 14-01-2025
|38,90944
|43,47333
|7
|1,4
|KADIRASKER-ERCIS (VAN)
|17:49:08 14-01-2025
|39,0238
|43,4157
|5
|1,3
|Salihli (Manisa)
|17:48:52 14-01-2025
|38,55222
|28,20806
|7
|1,8
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|17:48:51 14-01-2025
|38,525
|28,2497
|7,3
|1,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|17:42:39 14-01-2025
|38,05056
|37,40944
|7
|1,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:42:39 14-01-2025
|38,0807
|37,4303
|5,5
|1,5
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.99 km] Dalaman (Muğla)
|17:39:24 14-01-2025
|36,62194
|28,885
|29,55
|2
|KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)
|17:39:24 14-01-2025
|36,6775
|28,8368
|14,3
|2,1
|Pasinler (Erzurum)
|17:24:08 14-01-2025
|39,9025
|41,79056
|7
|1,1
|Yalvaç (Isparta)
|17:13:35 14-01-2025
|38,33333
|31,14306
|7,15
|1
|YALVAC (ISPARTA)
|17:13:35 14-01-2025
|38,3097
|31,1498
|11
|1,3
|Fethiye (Muğla)
|17:08:06 14-01-2025
|36,74028
|29,22056
|7
|2
|KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)
|17:08:05 14-01-2025
|36,7588
|29,2428
|5
|2,1
|AKDENIZ
|16:59:43 14-01-2025
|34,4037
|32,2247
|11,3
|2,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:56:17 14-01-2025
|38,06694
|38,19528
|6,99
|1,8
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|16:56:17 14-01-2025
|38,0955
|38,1607
|7,5
|2,1
|Salihli (Manisa)
|16:42:10 14-01-2025
|38,49139
|28,27111
|7
|1,7
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|16:42:08 14-01-2025
|38,5873
|28,2412
|7
|1,6
|Marmara Denizi - [03.17 km] Merkez (Yalova)
|16:35:27 14-01-2025
|40,67472
|29,22556
|10,6
|2,2
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|16:35:25 14-01-2025
|40,7332
|29,2848
|5
|2,6
|Güney (Denizli)
|16:30:31 14-01-2025
|38,13444
|29,01667
|7,81
|1,8
|AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI)
|16:30:29 14-01-2025
|38,0805
|29,1073
|4,8
|2
|GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:30:04 14-01-2025
|38,418
|37,2153
|2,2
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:25:56 14-01-2025
|38,07
|38,18528
|6,99
|2,4
|CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:25:55 14-01-2025
|38,103
|38,2022
|5
|2,2
|Ağaçören (Aksaray)
|16:25:24 14-01-2025
|38,72472
|33,75167
|7,42
|1,1
|KARAHAYIT-(AYDIN)
|15:11:33 14-01-2025
|37,8047
|28,0078
|21,1
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:18:53 15-01-2025
|38,07528
|38,4025
|7,37
|1,3
|Akdeniz - [16.51 km] Fethiye (Muğla)
|14:15:56 15-01-2025
|36,44
|28,93944
|7,24
|3
|Bayat (Çorum)
|13:33:40 15-01-2025
|40,75111
|34,15944
|6,96
|1,2
|Ege Denizi - [108.19 km] Datça (Muğla)
|13:32:09 15-01-2025
|35,75222
|27,13778
|10,4
|1,9
|Turgutlu (Manisa)
|13:30:26 15-01-2025
|38,56833
|27,64361
|6,94
|1,7
|Sarıkamış (Kars)
|13:23:37 15-01-2025
|40,02889
|42,70528
|6,94
|1,4
|Elmadağ (Ankara)
|13:20:00 15-01-2025
|40,03028
|33,20694
|6,94
|1,1
|Bayat (Çorum)
|13:15:49 15-01-2025
|40,77556
|34,15361
|7,14
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|13:02:28 15-01-2025
|39,77917
|39,05361
|7,18
|1
|Kağızman (Kars)
|12:49:28 15-01-2025
|40,00833
|42,85389
|17,33
|1,8
|Ege Denizi - [15.49 km] Foça (İzmir)
|12:36:20 15-01-2025
|38,78972
|26,63
|8,74
|1,4
|EGE DENIZI
|12:36:19 15-01-2025
|38,7865
|26,5602
|9,2
|1,5
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|11:49:29 15-01-2025
|40,417
|28,8933
|4,4
|1,9
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.51 km] Mudanya (Bursa)
|11:49:28 15-01-2025
|40,39194
|28,87528
|7,01
|1,6
|IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)
|11:38:28 15-01-2025
|38,5728
|37,5915
|5
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:37:26 15-01-2025
|37,7975
|36,60028
|7
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|11:31:51 15-01-2025
|39,47667
|28,1975
|6,99
|1,7
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|11:31:51 15-01-2025
|39,4508
|28,0875
|8,5
|1,8
|Kaman (Kırşehir)
|11:29:11 15-01-2025
|39,33667
|33,61944
|7
|1
|KAVAKLIDERE (MUGLA)
|11:01:36 15-01-2025
|37,41
|28,3705
|0
|1,8
|Akdeniz - [19.98 km] Kaş (Antalya)
|10:26:35 15-01-2025
|36,01083
|29,62667
|7,3
|1,6
|Salihli (Manisa)
|10:22:52 15-01-2025
|38,52417
|28,23917
|6,96
|2,8
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|10:22:51 15-01-2025
|38,5205
|28,2147
|5
|2,7
|Seydişehir (Konya)
|10:17:22 15-01-2025
|37,34833
|32,04444
|6,98
|1
|BASKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA)
|10:17:21 15-01-2025
|37,4105
|32,0912
|7,2
|1,3
|Kale (Malatya)
|10:10:04 15-01-2025
|38,33417
|38,79417
|7
|1,2
|AKDENIZ
|10:08:42 15-01-2025
|36,1297
|27,5675
|30,7
|2,4
|Ege Denizi - [78.57 km] Marmaris (Muğla)
|10:08:41 15-01-2025
|35,99139
|27,73639
|11,72
|2,2
|Salihli (Manisa)
|09:42:16 15-01-2025
|38,55056
|28,19417
|6,93
|1,3
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|09:42:16 15-01-2025
|38,5563
|28,2008
|11,3
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|09:35:13 15-01-2025
|38,02361
|37,66806
|14,56
|1,8
|KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:35:13 15-01-2025
|38,0277
|37,6838
|7,9
|1,8
|Eğirdir (Isparta)
|09:30:59 15-01-2025
|37,71944
|30,81
|13,98
|2,1
|DARIOREN-(ISPARTA)
|09:30:59 15-01-2025
|37,7142
|30,7713
|5,4
|2
|AKDENIZ
|09:18:01 15-01-2025
|36,0153
|27,3767
|4,8
|1,7
|Akdeniz - [105.60 km] Datça (Muğla)
|09:17:59 15-01-2025
|35,75
|27,60694
|7
|1,9
|Kale (Malatya)
|08:50:43 15-01-2025
|38,32056
|38,79306
|7
|1,9
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|08:50:43 15-01-2025
|38,3092
|38,7915
|5,1
|1,8
|Soma (Manisa)
|07:24:09 15-01-2025
|39,25139
|27,57556
|7
|1,6
|BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)
|07:24:07 15-01-2025
|39,312
|27,5512
|7,7
|1,6
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|07:09:26 15-01-2025
|38,026
|38,2035
|5,4
|1,2
|Ulaş (Sivas)
|06:10:44 15-01-2025
|39,40556
|37,36944
|7
|1,4
|YENIKERVANSARAY-(SIVAS)
|06:10:44 15-01-2025
|39,5063
|37,3252
|11,1
|1,2
|Refahiye (Erzincan)
|06:07:38 15-01-2025
|40,01972
|38,92333
|13,04
|1,5
|YUKARISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN)
|06:07:37 15-01-2025
|39,9948
|38,9988
|10,8
|1,8
|Refahiye (Erzincan)
|06:07:23 15-01-2025
|39,99972
|38,91972
|13,06
|1,3
|KAMBERAGA-REFAHIYE (ERZINCAN)
|06:07:22 15-01-2025
|39,9983
|39,0265
|14
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:58:45 15-01-2025
|37,48972
|36,99056
|7
|3,2
|TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)
|05:58:45 15-01-2025
|37,4643
|37,0002
|6,1
|3,3
|Ege Denizi - [33.04 km] Karaburun (İzmir)
|05:41:06 15-01-2025
|38,93861
|26,26917
|6,2
|2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|05:41:05 15-01-2025
|38,9577
|26,2683
|5,9
|2
|Yazıhan (Malatya)
|05:20:26 15-01-2025
|38,57833
|38,05333
|7
|1,2
|KIRKPINAR-(MALATYA)
|05:20:25 15-01-2025
|38,5045
|38,149
|15,6
|1,2
|Hassa (Hatay)
|05:13:34 15-01-2025
|36,86583
|36,50806
|7
|1,5
|ZEYTINOBA-HASSA (HATAY)
|05:13:31 15-01-2025
|36,7387
|36,3717
|7
|1,5
|Karakoçan (Elazığ)
|04:20:08 15-01-2025
|39,07194
|40,10222
|7,02
|1,1
|HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG)
|04:20:07 15-01-2025
|39,107
|40,1167
|4,2
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:19:08 15-01-2025
|37,80083
|36,64167
|7,2
|0,9
|CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
|04:19:06 15-01-2025
|37,8173
|36,6295
|9,1
|1
|Tercan (Erzincan)
|04:04:37 15-01-2025
|39,86694
|40,35806
|15,62
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:41:04 15-01-2025
|38,14083
|37,53389
|7
|1
|Pülümür (Tunceli)
|03:40:25 15-01-2025
|39,47194
|40,01194
|7,01
|1,2
|HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI)
|03:40:23 15-01-2025
|39,4548
|40,0242
|5
|1,4
|Merkez (Bolu)
|03:40:19 15-01-2025
|40,80111
|31,53056
|12,85
|1,4
|KIZILAGIL-(BOLU)
|03:40:19 15-01-2025
|40,8008
|31,5035
|10
|1,7
|Kozan (Adana)
|03:37:16 15-01-2025
|37,65444
|35,88778
|7
|0,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|03:33:35 15-01-2025
|35,7408
|25,4637
|17,7
|2,8
|Akdeniz - [138.61 km] Datça (Muğla)
|03:10:37 15-01-2025
|35,45639
|27,24167
|11,34
|2,2
|AKDENIZ
|03:10:31 15-01-2025
|35,5975
|26,6895
|6
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|02:59:20 15-01-2025
|38,14444
|37,8225
|10,47
|2,6
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:59:20 15-01-2025
|38,139
|37,8125
|5,5
|2,5
|Beypazarı (Ankara)
|02:52:39 15-01-2025
|40,17278
|31,71778
|7,09
|1,6
|CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
|02:52:37 15-01-2025
|40,0772
|31,7232
|5,3
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:47:57 15-01-2025
|37,43361
|36,94722
|7,22
|1,3
|PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|02:47:56 15-01-2025
|37,4032
|36,953
|3,3
|1,4
|Aladağ (Adana)
|02:27:50 15-01-2025
|37,59528
|35,43722
|7
|1,3
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|02:27:49 15-01-2025
|37,6018
|35,4447
|10,5
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|02:02:34 15-01-2025
|38,10167
|38,49528
|7
|0,8
|KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) REVIZE01 (2025.01.15 01:53:00)
|01:53:00 15-01-2025
|40,206
|31,6715
|9,1
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|01:52:59 15-01-2025
|40,15306
|31,70611
|7
|2,1
|Kuyucak (Aydın)
|01:48:31 15-01-2025
|37,88556
|28,54028
|6,96
|1
|Darende (Malatya)
|01:30:26 15-01-2025
|38,54222
|37,42222
|7
|1
|DARENDE (MALATYA)
|01:30:26 15-01-2025
|38,5528
|37,4757
|4,9
|1,2
|Kozan (Adana)
|01:26:31 15-01-2025
|37,62472
|35,89139
|7
|0,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:54:10 15-01-2025
|37,67306
|36,69806
|6,98
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|00:47:56 15-01-2025
|36,9285
|27,7815
|4,1
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.97 km] Datça (Muğla)
|00:47:54 15-01-2025
|36,86389
|27,68889
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|00:45:04 15-01-2025
|38,04639
|37,63944
|7
|1
|Tufanbeyli (Adana)
|00:38:04 15-01-2025
|38,15028
|36,21778
|7,03
|2,1
|GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)
|00:38:03 15-01-2025
|38,1348
|36,1922
|5
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:33:58 15-01-2025
|38,08722
|37,24333
|7
|1,1
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|00:33:57 15-01-2025
|38,1103
|37,2395
|4,8
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:25:18 15-01-2025
|37,79417
|36,58056
|7,19
|1
|Ege Denizi - [06.42 km] Datça (Muğla)
|00:19:34 15-01-2025
|36,7775
|27,5675
|43,53
|1,7
|Sarayköy (Denizli)
|00:11:19 15-01-2025
|37,92639
|28,79583
|7,02
|1,1
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|00:11:19 15-01-2025
|37,9165
|28,7415
|27,1
|1,4
|KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
|23:59:08 14-01-2025
|37,9032
|36,7187
|25,5
|1,1
|Merkez (Muş)
|23:56:07 14-01-2025
|38,86722
|41,30028
|7
|2,1
|YONCALIOZ-(MUS)
|23:56:06 14-01-2025
|38,8778
|41,3288
|7,1
|2,1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|23:54:05 14-01-2025
|38,4415
|37,5348
|19,5
|0,9
|Darende (Malatya)
|23:25:21 14-01-2025
|38,41306
|37,52556
|7,04
|1,2
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|23:25:19 14-01-2025
|38,4528
|37,4202
|14,1
|1,5
|Van Gölü - [06.84 km] Tuşba (Van)
|22:35:12 14-01-2025
|38,72306
|43,13667
|7
|1,5
|DIBEKDUZU-(VAN)
|22:35:11 14-01-2025
|38,6553
|43,2497
|25,5
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|22:23:23 14-01-2025
|37,89056
|29,24222
|7
|2
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|22:23:22 14-01-2025
|37,8823
|29,2503
|7,1
|2,1
|Merkez (Yalova)
|22:09:04 14-01-2025
|40,65361
|29,28444
|10,42
|2,4
|YALOVA
|22:09:04 14-01-2025
|40,6653
|29,2627
|6,4
|2,4
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|22:08:22 14-01-2025
|37,7597
|36,6078
|6
|1,3
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|21:49:49 14-01-2025
|38,4388
|37,4348
|16,2
|1,4
|Salihli (Manisa)
|21:32:30 14-01-2025
|38,56028
|28,22528
|7
|1,8
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|21:32:29 14-01-2025
|38,5555
|28,2157
|8,6
|1,8
|Salihli (Manisa)
|21:16:16 14-01-2025
|38,51889
|28,24167
|7,07
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|21:01:27 14-01-2025
|39,01833
|27,92556
|8,07
|1,5
|DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
|21:01:27 14-01-2025
|39,0115
|27,8768
|5,4
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|20:49:42 14-01-2025
|37,13889
|28,85667
|6,98
|1,6
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|20:49:42 14-01-2025
|37,1353
|28,7912
|13,3
|1,6
|Salihli (Manisa)
|20:43:06 14-01-2025
|38,52472
|28,225
|7
|1
|Seydikemer (Muğla)
|20:34:23 14-01-2025
|36,56
|29,31889
|7
|1
|ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)
|20:19:59 14-01-2025
|36,8082
|29,116
|4,5
|1,6
|Fethiye (Muğla)
|20:19:58 14-01-2025
|36,59556
|29,17333
|10,97
|1,4
|Bahşili (Kırıkkale)
|20:15:16 14-01-2025
|39,68111
|33,31917
|7
|0,8
|KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE)
|20:15:16 14-01-2025
|39,714
|33,3427
|5,3
|1,1
|YUNANISTAN
|20:11:53 14-01-2025
|38,749
|23,3165
|5
|2,4
|AKDENIZ
|20:00:43 14-01-2025
|36,0477
|29,0835
|7,5
|1,8
|AKDENIZ
|20:00:02 14-01-2025
|36,084
|29,0917
|9,8
|2
|Akdeniz - [44.50 km] Kaş (Antalya)
|19:59:59 14-01-2025
|35,96056
|29,01389
|7,26
|2,2
|Alaşehir (Manisa)
|19:49:34 14-01-2025
|38,31889
|28,61667
|10,05
|1,8
|SUBASI-ALASEHIR (MANISA)
|19:49:33 14-01-2025
|38,3193
|28,6317
|7
|1,9
|Salihli (Manisa)
|19:47:03 14-01-2025
|38,52194
|28,20611
|7
|1,4
|KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)
|19:47:02 14-01-2025
|38,498
|28,192
|14,6
|1,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|19:37:21 14-01-2025
|34,692
|24,2932
|7,5
|2,9
|EGE DENIZI
|19:10:47 14-01-2025
|39,72
|25,5937
|4,8
|2,3
|Ege Denizi - [47.12 km] Gökçeada (Çanakkale)
|19:10:46 14-01-2025
|39,72639
|25,51528
|7,12
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|18:53:55 14-01-2025
|37,80972
|36,635
|7
|2
|SUCATI-(KAHRAMANMARAS)
|18:53:55 14-01-2025
|37,7685
|36,634
|9,3
|2
|BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA)
|18:48:16 14-01-2025
|37,1477
|31,2983
|8,7
|1,5
|Serik (Antalya)
|18:48:14 14-01-2025
|37,10667
|31,10028
|6,77
|1,4
|Kale (Malatya)
|18:29:04 14-01-2025
|38,38806
|38,87111
|11,16
|1,3
|UYANIK-KALE (MALATYA)
|18:29:02 14-01-2025
|38,3438
|38,857
|22
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:11:46 14-01-2025
|38,07861
|38,19278
|12,14
|2,3
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:11:45 14-01-2025
|38,0927
|38,2188
|3,2
|2,3
|KIBRIS-DEGIRMENLIK
|18:03:02 14-01-2025
|35,2215
|33,5483
|17,8
|1,4
|Van Gölü - [06.00 km] Tuşba (Van)
|17:49:09 14-01-2025
|38,90944
|43,47333
|7
|1,4
|KADIRASKER-ERCIS (VAN)
|17:49:08 14-01-2025
|39,0238
|43,4157
|5
|1,3
|Salihli (Manisa)
|17:48:52 14-01-2025
|38,55222
|28,20806
|7
|1,8
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|17:48:51 14-01-2025
|38,525
|28,2497
|7,3
|1,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|17:42:39 14-01-2025
|38,05056
|37,40944
|7
|1,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:42:39 14-01-2025
|38,0807
|37,4303
|5,5
|1,5
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.99 km] Dalaman (Muğla)
|17:39:24 14-01-2025
|36,62194
|28,885
|29,55
|2
|KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)
|17:39:24 14-01-2025
|36,6775
|28,8368
|14,3
|2,1
|Pasinler (Erzurum)
|17:24:08 14-01-2025
|39,9025
|41,79056
|7
|1,1
|Yalvaç (Isparta)
|17:13:35 14-01-2025
|38,33333
|31,14306
|7,15
|1
|YALVAC (ISPARTA)
|17:13:35 14-01-2025
|38,3097
|31,1498
|11
|1,3
|Fethiye (Muğla)
|17:08:06 14-01-2025
|36,74028
|29,22056
|7
|2
|KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)
|17:08:05 14-01-2025
|36,7588
|29,2428
|5
|2,1
|AKDENIZ
|16:59:43 14-01-2025
|34,4037
|32,2247
|11,3
|2,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:56:17 14-01-2025
|38,06694
|38,19528
|6,99
|1,8
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|16:56:17 14-01-2025
|38,0955
|38,1607
|7,5
|2,1
|Salihli (Manisa)
|16:42:10 14-01-2025
|38,49139
|28,27111
|7
|1,7
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|16:42:08 14-01-2025
|38,5873
|28,2412
|7
|1,6
|Marmara Denizi - [03.17 km] Merkez (Yalova)
|16:35:27 14-01-2025
|40,67472
|29,22556
|10,6
|2,2
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|16:35:25 14-01-2025
|40,7332
|29,2848
|5
|2,6
|Güney (Denizli)
|16:30:31 14-01-2025
|38,13444
|29,01667
|7,81
|1,8
|AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI)
|16:30:29 14-01-2025
|38,0805
|29,1073
|4,8
|2
|GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:30:04 14-01-2025
|38,418
|37,2153
|2,2
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:25:56 14-01-2025
|38,07
|38,18528
|6,99
|2,4
|CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:25:55 14-01-2025
|38,103
|38,2022
|5
|2,2
|Ağaçören (Aksaray)
|16:25:24 14-01-2025
|38,72472
|33,75167
|7,42
|1,1
|KARAHAYIT-(AYDIN)
|15:11:33 14-01-2025
|37,8047
|28,0078
|21,1
|1,3
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