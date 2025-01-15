Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ocak 2025

15 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 14:18:53 15-01-2025 38,07528 38,4025 7,37 1,3
Akdeniz - [16.51 km] Fethiye (Muğla) 14:15:56 15-01-2025 36,44 28,93944 7,24 3
Bayat (Çorum) 13:33:40 15-01-2025 40,75111 34,15944 6,96 1,2
Ege Denizi - [108.19 km] Datça (Muğla) 13:32:09 15-01-2025 35,75222 27,13778 10,4 1,9
Turgutlu (Manisa) 13:30:26 15-01-2025 38,56833 27,64361 6,94 1,7
Sarıkamış (Kars) 13:23:37 15-01-2025 40,02889 42,70528 6,94 1,4
Elmadağ (Ankara) 13:20:00 15-01-2025 40,03028 33,20694 6,94 1,1
Bayat (Çorum) 13:15:49 15-01-2025 40,77556 34,15361 7,14 1,1
Kemah (Erzincan) 13:02:28 15-01-2025 39,77917 39,05361 7,18 1
Kağızman (Kars) 12:49:28 15-01-2025 40,00833 42,85389 17,33 1,8
Ege Denizi - [15.49 km] Foça (İzmir) 12:36:20 15-01-2025 38,78972 26,63 8,74 1,4
EGE DENIZI 12:36:19 15-01-2025 38,7865 26,5602 9,2 1,5
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 11:49:29 15-01-2025 40,417 28,8933 4,4 1,9
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.51 km] Mudanya (Bursa) 11:49:28 15-01-2025 40,39194 28,87528 7,01 1,6
IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) 11:38:28 15-01-2025 38,5728 37,5915 5 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:37:26 15-01-2025 37,7975 36,60028 7 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 11:31:51 15-01-2025 39,47667 28,1975 6,99 1,7
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 11:31:51 15-01-2025 39,4508 28,0875 8,5 1,8
Kaman (Kırşehir) 11:29:11 15-01-2025 39,33667 33,61944 7 1
KAVAKLIDERE (MUGLA) 11:01:36 15-01-2025 37,41 28,3705 0 1,8
Akdeniz - [19.98 km] Kaş (Antalya) 10:26:35 15-01-2025 36,01083 29,62667 7,3 1,6
Salihli (Manisa) 10:22:52 15-01-2025 38,52417 28,23917 6,96 2,8
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 10:22:51 15-01-2025 38,5205 28,2147 5 2,7
Seydişehir (Konya) 10:17:22 15-01-2025 37,34833 32,04444 6,98 1
BASKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA) 10:17:21 15-01-2025 37,4105 32,0912 7,2 1,3
Kale (Malatya) 10:10:04 15-01-2025 38,33417 38,79417 7 1,2
AKDENIZ 10:08:42 15-01-2025 36,1297 27,5675 30,7 2,4
Ege Denizi - [78.57 km] Marmaris (Muğla) 10:08:41 15-01-2025 35,99139 27,73639 11,72 2,2
Salihli (Manisa) 09:42:16 15-01-2025 38,55056 28,19417 6,93 1,3
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 09:42:16 15-01-2025 38,5563 28,2008 11,3 1,7
Doğanşehir (Malatya) 09:35:13 15-01-2025 38,02361 37,66806 14,56 1,8
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:35:13 15-01-2025 38,0277 37,6838 7,9 1,8
Eğirdir (Isparta) 09:30:59 15-01-2025 37,71944 30,81 13,98 2,1
DARIOREN-(ISPARTA) 09:30:59 15-01-2025 37,7142 30,7713 5,4 2
AKDENIZ 09:18:01 15-01-2025 36,0153 27,3767 4,8 1,7
Akdeniz - [105.60 km] Datça (Muğla) 09:17:59 15-01-2025 35,75 27,60694 7 1,9
Kale (Malatya) 08:50:43 15-01-2025 38,32056 38,79306 7 1,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 08:50:43 15-01-2025 38,3092 38,7915 5,1 1,8
Soma (Manisa) 07:24:09 15-01-2025 39,25139 27,57556 7 1,6
BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) 07:24:07 15-01-2025 39,312 27,5512 7,7 1,6
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 07:09:26 15-01-2025 38,026 38,2035 5,4 1,2
Ulaş (Sivas) 06:10:44 15-01-2025 39,40556 37,36944 7 1,4
YENIKERVANSARAY-(SIVAS) 06:10:44 15-01-2025 39,5063 37,3252 11,1 1,2
Refahiye (Erzincan) 06:07:38 15-01-2025 40,01972 38,92333 13,04 1,5
YUKARISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN) 06:07:37 15-01-2025 39,9948 38,9988 10,8 1,8
Refahiye (Erzincan) 06:07:23 15-01-2025 39,99972 38,91972 13,06 1,3
KAMBERAGA-REFAHIYE (ERZINCAN) 06:07:22 15-01-2025 39,9983 39,0265 14 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:58:45 15-01-2025 37,48972 36,99056 7 3,2
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) 05:58:45 15-01-2025 37,4643 37,0002 6,1 3,3
Ege Denizi - [33.04 km] Karaburun (İzmir) 05:41:06 15-01-2025 38,93861 26,26917 6,2 2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 05:41:05 15-01-2025 38,9577 26,2683 5,9 2
Yazıhan (Malatya) 05:20:26 15-01-2025 38,57833 38,05333 7 1,2
KIRKPINAR-(MALATYA) 05:20:25 15-01-2025 38,5045 38,149 15,6 1,2
Hassa (Hatay) 05:13:34 15-01-2025 36,86583 36,50806 7 1,5
ZEYTINOBA-HASSA (HATAY) 05:13:31 15-01-2025 36,7387 36,3717 7 1,5
Karakoçan (Elazığ) 04:20:08 15-01-2025 39,07194 40,10222 7,02 1,1
HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) 04:20:07 15-01-2025 39,107 40,1167 4,2 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:19:08 15-01-2025 37,80083 36,64167 7,2 0,9
CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) 04:19:06 15-01-2025 37,8173 36,6295 9,1 1
Tercan (Erzincan) 04:04:37 15-01-2025 39,86694 40,35806 15,62 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:41:04 15-01-2025 38,14083 37,53389 7 1
Pülümür (Tunceli) 03:40:25 15-01-2025 39,47194 40,01194 7,01 1,2
HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI) 03:40:23 15-01-2025 39,4548 40,0242 5 1,4
Merkez (Bolu) 03:40:19 15-01-2025 40,80111 31,53056 12,85 1,4
KIZILAGIL-(BOLU) 03:40:19 15-01-2025 40,8008 31,5035 10 1,7
Kozan (Adana) 03:37:16 15-01-2025 37,65444 35,88778 7 0,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:33:35 15-01-2025 35,7408 25,4637 17,7 2,8
Akdeniz - [138.61 km] Datça (Muğla) 03:10:37 15-01-2025 35,45639 27,24167 11,34 2,2
AKDENIZ 03:10:31 15-01-2025 35,5975 26,6895 6 2,5
Doğanşehir (Malatya) 02:59:20 15-01-2025 38,14444 37,8225 10,47 2,6
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:59:20 15-01-2025 38,139 37,8125 5,5 2,5
Beypazarı (Ankara) 02:52:39 15-01-2025 40,17278 31,71778 7,09 1,6
CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) 02:52:37 15-01-2025 40,0772 31,7232 5,3 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:47:57 15-01-2025 37,43361 36,94722 7,22 1,3
PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 02:47:56 15-01-2025 37,4032 36,953 3,3 1,4
Aladağ (Adana) 02:27:50 15-01-2025 37,59528 35,43722 7 1,3
DARILIK-ALADAG (ADANA) 02:27:49 15-01-2025 37,6018 35,4447 10,5 1,2
Sincik (Adıyaman) 02:02:34 15-01-2025 38,10167 38,49528 7 0,8
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) REVIZE01 (2025.01.15 01:53:00) 01:53:00 15-01-2025 40,206 31,6715 9,1 2,2
Beypazarı (Ankara) 01:52:59 15-01-2025 40,15306 31,70611 7 2,1
Kuyucak (Aydın) 01:48:31 15-01-2025 37,88556 28,54028 6,96 1
Darende (Malatya) 01:30:26 15-01-2025 38,54222 37,42222 7 1
DARENDE (MALATYA) 01:30:26 15-01-2025 38,5528 37,4757 4,9 1,2
Kozan (Adana) 01:26:31 15-01-2025 37,62472 35,89139 7 0,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:54:10 15-01-2025 37,67306 36,69806 6,98 1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 00:47:56 15-01-2025 36,9285 27,7815 4,1 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.97 km] Datça (Muğla) 00:47:54 15-01-2025 36,86389 27,68889 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 00:45:04 15-01-2025 38,04639 37,63944 7 1
Tufanbeyli (Adana) 00:38:04 15-01-2025 38,15028 36,21778 7,03 2,1
GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) 00:38:03 15-01-2025 38,1348 36,1922 5 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:33:58 15-01-2025 38,08722 37,24333 7 1,1
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 00:33:57 15-01-2025 38,1103 37,2395 4,8 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:25:18 15-01-2025 37,79417 36,58056 7,19 1
Ege Denizi - [06.42 km] Datça (Muğla) 00:19:34 15-01-2025 36,7775 27,5675 43,53 1,7
Sarayköy (Denizli) 00:11:19 15-01-2025 37,92639 28,79583 7,02 1,1
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 00:11:19 15-01-2025 37,9165 28,7415 27,1 1,4
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) 23:59:08 14-01-2025 37,9032 36,7187 25,5 1,1
Merkez (Muş) 23:56:07 14-01-2025 38,86722 41,30028 7 2,1
YONCALIOZ-(MUS) 23:56:06 14-01-2025 38,8778 41,3288 7,1 2,1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:54:05 14-01-2025 38,4415 37,5348 19,5 0,9
Darende (Malatya) 23:25:21 14-01-2025 38,41306 37,52556 7,04 1,2
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 23:25:19 14-01-2025 38,4528 37,4202 14,1 1,5
Van Gölü - [06.84 km] Tuşba (Van) 22:35:12 14-01-2025 38,72306 43,13667 7 1,5
DIBEKDUZU-(VAN) 22:35:11 14-01-2025 38,6553 43,2497 25,5 1,7
Pamukkale (Denizli) 22:23:23 14-01-2025 37,89056 29,24222 7 2
IRLIGANLI-(DENIZLI) 22:23:22 14-01-2025 37,8823 29,2503 7,1 2,1
Merkez (Yalova) 22:09:04 14-01-2025 40,65361 29,28444 10,42 2,4
YALOVA 22:09:04 14-01-2025 40,6653 29,2627 6,4 2,4
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 22:08:22 14-01-2025 37,7597 36,6078 6 1,3
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 21:49:49 14-01-2025 38,4388 37,4348 16,2 1,4
Salihli (Manisa) 21:32:30 14-01-2025 38,56028 28,22528 7 1,8
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 21:32:29 14-01-2025 38,5555 28,2157 8,6 1,8
Salihli (Manisa) 21:16:16 14-01-2025 38,51889 28,24167 7,07 1,1
Akhisar (Manisa) 21:01:27 14-01-2025 39,01833 27,92556 8,07 1,5
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 21:01:27 14-01-2025 39,0115 27,8768 5,4 1,4
Beyağaç (Denizli) 20:49:42 14-01-2025 37,13889 28,85667 6,98 1,6
TURGUT-ULA (MUGLA) 20:49:42 14-01-2025 37,1353 28,7912 13,3 1,6
Salihli (Manisa) 20:43:06 14-01-2025 38,52472 28,225 7 1
Seydikemer (Muğla) 20:34:23 14-01-2025 36,56 29,31889 7 1
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) 20:19:59 14-01-2025 36,8082 29,116 4,5 1,6
Fethiye (Muğla) 20:19:58 14-01-2025 36,59556 29,17333 10,97 1,4
Bahşili (Kırıkkale) 20:15:16 14-01-2025 39,68111 33,31917 7 0,8
KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE) 20:15:16 14-01-2025 39,714 33,3427 5,3 1,1
YUNANISTAN 20:11:53 14-01-2025 38,749 23,3165 5 2,4
AKDENIZ 20:00:43 14-01-2025 36,0477 29,0835 7,5 1,8
AKDENIZ 20:00:02 14-01-2025 36,084 29,0917 9,8 2
Akdeniz - [44.50 km] Kaş (Antalya) 19:59:59 14-01-2025 35,96056 29,01389 7,26 2,2
Alaşehir (Manisa) 19:49:34 14-01-2025 38,31889 28,61667 10,05 1,8
SUBASI-ALASEHIR (MANISA) 19:49:33 14-01-2025 38,3193 28,6317 7 1,9
Salihli (Manisa) 19:47:03 14-01-2025 38,52194 28,20611 7 1,4
KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) 19:47:02 14-01-2025 38,498 28,192 14,6 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:37:21 14-01-2025 34,692 24,2932 7,5 2,9
EGE DENIZI 19:10:47 14-01-2025 39,72 25,5937 4,8 2,3
Ege Denizi - [47.12 km] Gökçeada (Çanakkale) 19:10:46 14-01-2025 39,72639 25,51528 7,12 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 18:53:55 14-01-2025 37,80972 36,635 7 2
SUCATI-(KAHRAMANMARAS) 18:53:55 14-01-2025 37,7685 36,634 9,3 2
BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) 18:48:16 14-01-2025 37,1477 31,2983 8,7 1,5
Serik (Antalya) 18:48:14 14-01-2025 37,10667 31,10028 6,77 1,4
Kale (Malatya) 18:29:04 14-01-2025 38,38806 38,87111 11,16 1,3
UYANIK-KALE (MALATYA) 18:29:02 14-01-2025 38,3438 38,857 22 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 18:11:46 14-01-2025 38,07861 38,19278 12,14 2,3
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:11:45 14-01-2025 38,0927 38,2188 3,2 2,3
KIBRIS-DEGIRMENLIK 18:03:02 14-01-2025 35,2215 33,5483 17,8 1,4
Van Gölü - [06.00 km] Tuşba (Van) 17:49:09 14-01-2025 38,90944 43,47333 7 1,4
KADIRASKER-ERCIS (VAN) 17:49:08 14-01-2025 39,0238 43,4157 5 1,3
Salihli (Manisa) 17:48:52 14-01-2025 38,55222 28,20806 7 1,8
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 17:48:51 14-01-2025 38,525 28,2497 7,3 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:42:39 14-01-2025 38,05056 37,40944 7 1,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:42:39 14-01-2025 38,0807 37,4303 5,5 1,5
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.99 km] Dalaman (Muğla) 17:39:24 14-01-2025 36,62194 28,885 29,55 2
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) 17:39:24 14-01-2025 36,6775 28,8368 14,3 2,1
Pasinler (Erzurum) 17:24:08 14-01-2025 39,9025 41,79056 7 1,1
Yalvaç (Isparta) 17:13:35 14-01-2025 38,33333 31,14306 7,15 1
YALVAC (ISPARTA) 17:13:35 14-01-2025 38,3097 31,1498 11 1,3
Fethiye (Muğla) 17:08:06 14-01-2025 36,74028 29,22056 7 2
KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) 17:08:05 14-01-2025 36,7588 29,2428 5 2,1
AKDENIZ 16:59:43 14-01-2025 34,4037 32,2247 11,3 2,7
Çelikhan (Adıyaman) 16:56:17 14-01-2025 38,06694 38,19528 6,99 1,8
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 16:56:17 14-01-2025 38,0955 38,1607 7,5 2,1
Salihli (Manisa) 16:42:10 14-01-2025 38,49139 28,27111 7 1,7
ADALA-SALIHLI (MANISA) 16:42:08 14-01-2025 38,5873 28,2412 7 1,6
Marmara Denizi - [03.17 km] Merkez (Yalova) 16:35:27 14-01-2025 40,67472 29,22556 10,6 2,2
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 16:35:25 14-01-2025 40,7332 29,2848 5 2,6
Güney (Denizli) 16:30:31 14-01-2025 38,13444 29,01667 7,81 1,8
AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI) 16:30:29 14-01-2025 38,0805 29,1073 4,8 2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:30:04 14-01-2025 38,418 37,2153 2,2 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 16:25:56 14-01-2025 38,07 38,18528 6,99 2,4
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:25:55 14-01-2025 38,103 38,2022 5 2,2
Ağaçören (Aksaray) 16:25:24 14-01-2025 38,72472 33,75167 7,42 1,1
KARAHAYIT-(AYDIN) 15:11:33 14-01-2025 37,8047 28,0078 21,1 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 14:18:53 15-01-2025 38,07528 38,4025 7,37 1,3
Akdeniz - [16.51 km] Fethiye (Muğla) 14:15:56 15-01-2025 36,44 28,93944 7,24 3
Bayat (Çorum) 13:33:40 15-01-2025 40,75111 34,15944 6,96 1,2
Ege Denizi - [108.19 km] Datça (Muğla) 13:32:09 15-01-2025 35,75222 27,13778 10,4 1,9
Turgutlu (Manisa) 13:30:26 15-01-2025 38,56833 27,64361 6,94 1,7
Sarıkamış (Kars) 13:23:37 15-01-2025 40,02889 42,70528 6,94 1,4
Elmadağ (Ankara) 13:20:00 15-01-2025 40,03028 33,20694 6,94 1,1
Bayat (Çorum) 13:15:49 15-01-2025 40,77556 34,15361 7,14 1,1
Kemah (Erzincan) 13:02:28 15-01-2025 39,77917 39,05361 7,18 1
Kağızman (Kars) 12:49:28 15-01-2025 40,00833 42,85389 17,33 1,8
Ege Denizi - [15.49 km] Foça (İzmir) 12:36:20 15-01-2025 38,78972 26,63 8,74 1,4
EGE DENIZI 12:36:19 15-01-2025 38,7865 26,5602 9,2 1,5
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 11:49:29 15-01-2025 40,417 28,8933 4,4 1,9
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.51 km] Mudanya (Bursa) 11:49:28 15-01-2025 40,39194 28,87528 7,01 1,6
IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) 11:38:28 15-01-2025 38,5728 37,5915 5 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:37:26 15-01-2025 37,7975 36,60028 7 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 11:31:51 15-01-2025 39,47667 28,1975 6,99 1,7
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 11:31:51 15-01-2025 39,4508 28,0875 8,5 1,8
Kaman (Kırşehir) 11:29:11 15-01-2025 39,33667 33,61944 7 1
KAVAKLIDERE (MUGLA) 11:01:36 15-01-2025 37,41 28,3705 0 1,8
Akdeniz - [19.98 km] Kaş (Antalya) 10:26:35 15-01-2025 36,01083 29,62667 7,3 1,6
Salihli (Manisa) 10:22:52 15-01-2025 38,52417 28,23917 6,96 2,8
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 10:22:51 15-01-2025 38,5205 28,2147 5 2,7
Seydişehir (Konya) 10:17:22 15-01-2025 37,34833 32,04444 6,98 1
BASKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA) 10:17:21 15-01-2025 37,4105 32,0912 7,2 1,3
Kale (Malatya) 10:10:04 15-01-2025 38,33417 38,79417 7 1,2
AKDENIZ 10:08:42 15-01-2025 36,1297 27,5675 30,7 2,4
Ege Denizi - [78.57 km] Marmaris (Muğla) 10:08:41 15-01-2025 35,99139 27,73639 11,72 2,2
Salihli (Manisa) 09:42:16 15-01-2025 38,55056 28,19417 6,93 1,3
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 09:42:16 15-01-2025 38,5563 28,2008 11,3 1,7
Doğanşehir (Malatya) 09:35:13 15-01-2025 38,02361 37,66806 14,56 1,8
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:35:13 15-01-2025 38,0277 37,6838 7,9 1,8
Eğirdir (Isparta) 09:30:59 15-01-2025 37,71944 30,81 13,98 2,1
DARIOREN-(ISPARTA) 09:30:59 15-01-2025 37,7142 30,7713 5,4 2
AKDENIZ 09:18:01 15-01-2025 36,0153 27,3767 4,8 1,7
Akdeniz - [105.60 km] Datça (Muğla) 09:17:59 15-01-2025 35,75 27,60694 7 1,9
Kale (Malatya) 08:50:43 15-01-2025 38,32056 38,79306 7 1,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 08:50:43 15-01-2025 38,3092 38,7915 5,1 1,8
Soma (Manisa) 07:24:09 15-01-2025 39,25139 27,57556 7 1,6
BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) 07:24:07 15-01-2025 39,312 27,5512 7,7 1,6
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 07:09:26 15-01-2025 38,026 38,2035 5,4 1,2
Ulaş (Sivas) 06:10:44 15-01-2025 39,40556 37,36944 7 1,4
YENIKERVANSARAY-(SIVAS) 06:10:44 15-01-2025 39,5063 37,3252 11,1 1,2
Refahiye (Erzincan) 06:07:38 15-01-2025 40,01972 38,92333 13,04 1,5
YUKARISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN) 06:07:37 15-01-2025 39,9948 38,9988 10,8 1,8
Refahiye (Erzincan) 06:07:23 15-01-2025 39,99972 38,91972 13,06 1,3
KAMBERAGA-REFAHIYE (ERZINCAN) 06:07:22 15-01-2025 39,9983 39,0265 14 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:58:45 15-01-2025 37,48972 36,99056 7 3,2
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) 05:58:45 15-01-2025 37,4643 37,0002 6,1 3,3
Ege Denizi - [33.04 km] Karaburun (İzmir) 05:41:06 15-01-2025 38,93861 26,26917 6,2 2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 05:41:05 15-01-2025 38,9577 26,2683 5,9 2
Yazıhan (Malatya) 05:20:26 15-01-2025 38,57833 38,05333 7 1,2
KIRKPINAR-(MALATYA) 05:20:25 15-01-2025 38,5045 38,149 15,6 1,2
Hassa (Hatay) 05:13:34 15-01-2025 36,86583 36,50806 7 1,5
ZEYTINOBA-HASSA (HATAY) 05:13:31 15-01-2025 36,7387 36,3717 7 1,5
Karakoçan (Elazığ) 04:20:08 15-01-2025 39,07194 40,10222 7,02 1,1
HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) 04:20:07 15-01-2025 39,107 40,1167 4,2 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:19:08 15-01-2025 37,80083 36,64167 7,2 0,9
CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) 04:19:06 15-01-2025 37,8173 36,6295 9,1 1
Tercan (Erzincan) 04:04:37 15-01-2025 39,86694 40,35806 15,62 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:41:04 15-01-2025 38,14083 37,53389 7 1
Pülümür (Tunceli) 03:40:25 15-01-2025 39,47194 40,01194 7,01 1,2
HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI) 03:40:23 15-01-2025 39,4548 40,0242 5 1,4
Merkez (Bolu) 03:40:19 15-01-2025 40,80111 31,53056 12,85 1,4
KIZILAGIL-(BOLU) 03:40:19 15-01-2025 40,8008 31,5035 10 1,7
Kozan (Adana) 03:37:16 15-01-2025 37,65444 35,88778 7 0,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:33:35 15-01-2025 35,7408 25,4637 17,7 2,8
Akdeniz - [138.61 km] Datça (Muğla) 03:10:37 15-01-2025 35,45639 27,24167 11,34 2,2
AKDENIZ 03:10:31 15-01-2025 35,5975 26,6895 6 2,5
Doğanşehir (Malatya) 02:59:20 15-01-2025 38,14444 37,8225 10,47 2,6
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:59:20 15-01-2025 38,139 37,8125 5,5 2,5
Beypazarı (Ankara) 02:52:39 15-01-2025 40,17278 31,71778 7,09 1,6
CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) 02:52:37 15-01-2025 40,0772 31,7232 5,3 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:47:57 15-01-2025 37,43361 36,94722 7,22 1,3
PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 02:47:56 15-01-2025 37,4032 36,953 3,3 1,4
Aladağ (Adana) 02:27:50 15-01-2025 37,59528 35,43722 7 1,3
DARILIK-ALADAG (ADANA) 02:27:49 15-01-2025 37,6018 35,4447 10,5 1,2
Sincik (Adıyaman) 02:02:34 15-01-2025 38,10167 38,49528 7 0,8
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) REVIZE01 (2025.01.15 01:53:00) 01:53:00 15-01-2025 40,206 31,6715 9,1 2,2
Beypazarı (Ankara) 01:52:59 15-01-2025 40,15306 31,70611 7 2,1
Kuyucak (Aydın) 01:48:31 15-01-2025 37,88556 28,54028 6,96 1
Darende (Malatya) 01:30:26 15-01-2025 38,54222 37,42222 7 1
DARENDE (MALATYA) 01:30:26 15-01-2025 38,5528 37,4757 4,9 1,2
Kozan (Adana) 01:26:31 15-01-2025 37,62472 35,89139 7 0,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:54:10 15-01-2025 37,67306 36,69806 6,98 1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 00:47:56 15-01-2025 36,9285 27,7815 4,1 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.97 km] Datça (Muğla) 00:47:54 15-01-2025 36,86389 27,68889 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 00:45:04 15-01-2025 38,04639 37,63944 7 1
Tufanbeyli (Adana) 00:38:04 15-01-2025 38,15028 36,21778 7,03 2,1
GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) 00:38:03 15-01-2025 38,1348 36,1922 5 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:33:58 15-01-2025 38,08722 37,24333 7 1,1
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 00:33:57 15-01-2025 38,1103 37,2395 4,8 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:25:18 15-01-2025 37,79417 36,58056 7,19 1
Ege Denizi - [06.42 km] Datça (Muğla) 00:19:34 15-01-2025 36,7775 27,5675 43,53 1,7
Sarayköy (Denizli) 00:11:19 15-01-2025 37,92639 28,79583 7,02 1,1
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 00:11:19 15-01-2025 37,9165 28,7415 27,1 1,4
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) 23:59:08 14-01-2025 37,9032 36,7187 25,5 1,1
Merkez (Muş) 23:56:07 14-01-2025 38,86722 41,30028 7 2,1
YONCALIOZ-(MUS) 23:56:06 14-01-2025 38,8778 41,3288 7,1 2,1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:54:05 14-01-2025 38,4415 37,5348 19,5 0,9
Darende (Malatya) 23:25:21 14-01-2025 38,41306 37,52556 7,04 1,2
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 23:25:19 14-01-2025 38,4528 37,4202 14,1 1,5
Van Gölü - [06.84 km] Tuşba (Van) 22:35:12 14-01-2025 38,72306 43,13667 7 1,5
DIBEKDUZU-(VAN) 22:35:11 14-01-2025 38,6553 43,2497 25,5 1,7
Pamukkale (Denizli) 22:23:23 14-01-2025 37,89056 29,24222 7 2
IRLIGANLI-(DENIZLI) 22:23:22 14-01-2025 37,8823 29,2503 7,1 2,1
Merkez (Yalova) 22:09:04 14-01-2025 40,65361 29,28444 10,42 2,4
YALOVA 22:09:04 14-01-2025 40,6653 29,2627 6,4 2,4
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 22:08:22 14-01-2025 37,7597 36,6078 6 1,3
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 21:49:49 14-01-2025 38,4388 37,4348 16,2 1,4
Salihli (Manisa) 21:32:30 14-01-2025 38,56028 28,22528 7 1,8
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 21:32:29 14-01-2025 38,5555 28,2157 8,6 1,8
Salihli (Manisa) 21:16:16 14-01-2025 38,51889 28,24167 7,07 1,1
Akhisar (Manisa) 21:01:27 14-01-2025 39,01833 27,92556 8,07 1,5
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 21:01:27 14-01-2025 39,0115 27,8768 5,4 1,4
Beyağaç (Denizli) 20:49:42 14-01-2025 37,13889 28,85667 6,98 1,6
TURGUT-ULA (MUGLA) 20:49:42 14-01-2025 37,1353 28,7912 13,3 1,6
Salihli (Manisa) 20:43:06 14-01-2025 38,52472 28,225 7 1
Seydikemer (Muğla) 20:34:23 14-01-2025 36,56 29,31889 7 1
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) 20:19:59 14-01-2025 36,8082 29,116 4,5 1,6
Fethiye (Muğla) 20:19:58 14-01-2025 36,59556 29,17333 10,97 1,4
Bahşili (Kırıkkale) 20:15:16 14-01-2025 39,68111 33,31917 7 0,8
KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE) 20:15:16 14-01-2025 39,714 33,3427 5,3 1,1
YUNANISTAN 20:11:53 14-01-2025 38,749 23,3165 5 2,4
AKDENIZ 20:00:43 14-01-2025 36,0477 29,0835 7,5 1,8
AKDENIZ 20:00:02 14-01-2025 36,084 29,0917 9,8 2
Akdeniz - [44.50 km] Kaş (Antalya) 19:59:59 14-01-2025 35,96056 29,01389 7,26 2,2
Alaşehir (Manisa) 19:49:34 14-01-2025 38,31889 28,61667 10,05 1,8
SUBASI-ALASEHIR (MANISA) 19:49:33 14-01-2025 38,3193 28,6317 7 1,9
Salihli (Manisa) 19:47:03 14-01-2025 38,52194 28,20611 7 1,4
KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) 19:47:02 14-01-2025 38,498 28,192 14,6 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:37:21 14-01-2025 34,692 24,2932 7,5 2,9
EGE DENIZI 19:10:47 14-01-2025 39,72 25,5937 4,8 2,3
Ege Denizi - [47.12 km] Gökçeada (Çanakkale) 19:10:46 14-01-2025 39,72639 25,51528 7,12 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 18:53:55 14-01-2025 37,80972 36,635 7 2
SUCATI-(KAHRAMANMARAS) 18:53:55 14-01-2025 37,7685 36,634 9,3 2
BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) 18:48:16 14-01-2025 37,1477 31,2983 8,7 1,5
Serik (Antalya) 18:48:14 14-01-2025 37,10667 31,10028 6,77 1,4
Kale (Malatya) 18:29:04 14-01-2025 38,38806 38,87111 11,16 1,3
UYANIK-KALE (MALATYA) 18:29:02 14-01-2025 38,3438 38,857 22 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 18:11:46 14-01-2025 38,07861 38,19278 12,14 2,3
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:11:45 14-01-2025 38,0927 38,2188 3,2 2,3
KIBRIS-DEGIRMENLIK 18:03:02 14-01-2025 35,2215 33,5483 17,8 1,4
Van Gölü - [06.00 km] Tuşba (Van) 17:49:09 14-01-2025 38,90944 43,47333 7 1,4
KADIRASKER-ERCIS (VAN) 17:49:08 14-01-2025 39,0238 43,4157 5 1,3
Salihli (Manisa) 17:48:52 14-01-2025 38,55222 28,20806 7 1,8
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 17:48:51 14-01-2025 38,525 28,2497 7,3 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:42:39 14-01-2025 38,05056 37,40944 7 1,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:42:39 14-01-2025 38,0807 37,4303 5,5 1,5
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.99 km] Dalaman (Muğla) 17:39:24 14-01-2025 36,62194 28,885 29,55 2
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) 17:39:24 14-01-2025 36,6775 28,8368 14,3 2,1
Pasinler (Erzurum) 17:24:08 14-01-2025 39,9025 41,79056 7 1,1
Yalvaç (Isparta) 17:13:35 14-01-2025 38,33333 31,14306 7,15 1
YALVAC (ISPARTA) 17:13:35 14-01-2025 38,3097 31,1498 11 1,3
Fethiye (Muğla) 17:08:06 14-01-2025 36,74028 29,22056 7 2
KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) 17:08:05 14-01-2025 36,7588 29,2428 5 2,1
AKDENIZ 16:59:43 14-01-2025 34,4037 32,2247 11,3 2,7
Çelikhan (Adıyaman) 16:56:17 14-01-2025 38,06694 38,19528 6,99 1,8
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 16:56:17 14-01-2025 38,0955 38,1607 7,5 2,1
Salihli (Manisa) 16:42:10 14-01-2025 38,49139 28,27111 7 1,7
ADALA-SALIHLI (MANISA) 16:42:08 14-01-2025 38,5873 28,2412 7 1,6
Marmara Denizi - [03.17 km] Merkez (Yalova) 16:35:27 14-01-2025 40,67472 29,22556 10,6 2,2
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 16:35:25 14-01-2025 40,7332 29,2848 5 2,6
Güney (Denizli) 16:30:31 14-01-2025 38,13444 29,01667 7,81 1,8
AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI) 16:30:29 14-01-2025 38,0805 29,1073 4,8 2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:30:04 14-01-2025 38,418 37,2153 2,2 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 16:25:56 14-01-2025 38,07 38,18528 6,99 2,4
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:25:55 14-01-2025 38,103 38,2022 5 2,2
Ağaçören (Aksaray) 16:25:24 14-01-2025 38,72472 33,75167 7,42 1,1
KARAHAYIT-(AYDIN) 15:11:33 14-01-2025 37,8047 28,0078 21,1 1,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...