Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ağustos 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ağustos 2024

16 Ağustos 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kelkit (Gümüşhane) 23:45:17 15-08-2024 39,89778 39,68389 7 1,6
Merkez (Erzincan) 23:43:21 15-08-2024 39,92111 39,27389 8,52 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 23:33:08 15-08-2024 37,15556 36,71611 7 0,9
Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [81.68 km] Altınözü (Hatay) 23:30:47 15-08-2024 35,57583 37,06667 6,32 1,6
Hama (Suriye) - [102.05 km] Altınözü (Hatay) 23:10:23 15-08-2024 35,38167 37,17278 7 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.31 km] Bodrum (Muğla) 22:27:48 15-08-2024 36,94944 27,69361 7,03 1,3
Beypazarı (Ankara) 22:21:54 15-08-2024 40,27139 31,7525 6,52 1,4
Pütürge (Malatya) 22:14:45 15-08-2024 38,30389 38,87833 7 1
Akçadağ (Malatya) 21:25:51 15-08-2024 38,27806 37,78389 11,89 1,3
Saruhanlı (Manisa) 21:17:12 15-08-2024 38,8725 27,48944 6,66 1,8
Akdeniz - [35.62 km] Seydikemer (Muğla) 21:03:06 15-08-2024 36,19222 28,90417 11,41 2,1
Divriği (Sivas) 20:32:06 15-08-2024 39,42 38,25528 15,83 1,1
Döşemealtı (Antalya) 20:24:24 15-08-2024 37,17139 30,60583 68,63 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 19:59:10 15-08-2024 38,24056 38,18944 7,02 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:51:59 15-08-2024 38,13028 37,47583 7 1,6
Yazıhan (Malatya) 19:37:24 15-08-2024 38,65667 38,05833 7 1,3
Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [87.42 km] Altınözü (Hatay) 19:19:07 15-08-2024 35,38472 36,95639 7 2,4
Akdeniz - [35.84 km] Seydikemer (Muğla) 18:56:20 15-08-2024 36,19 28,90333 9,16 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 18:46:35 15-08-2024 38,00222 36,58222 8,06 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:40:56 15-08-2024 38,20194 37,41083 7,01 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 18:37:57 15-08-2024 38,07472 38,40639 6,91 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 18:27:42 15-08-2024 38,08833 38,42861 10,42 1,3
Merkez (Elazığ) 18:05:59 15-08-2024 38,45222 39,02333 14,53 1,6
Ege Denizi - [82.93 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:53:16 15-08-2024 39,27083 25,14167 7 2,5
Akdeniz 17:50:46 15-08-2024 35,25278 35,74 7,86 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 17:28:46 15-08-2024 38,31722 38,25667 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 16:44:38 15-08-2024 38,38639 38,18972 7 1,4
Kovancılar (Elazığ) 16:17:26 15-08-2024 38,77056 39,99667 7,09 2
Çelikhan (Adıyaman) 16:10:22 15-08-2024 38,09222 38,43278 7 2,5
Refahiye (Erzincan) 16:02:59 15-08-2024 40,00361 39,06694 7 1,3
Çameli (Denizli) 15:53:02 15-08-2024 36,92306 29,31056 7 1,2
Çatak (Van) 15:50:46 15-08-2024 38,02278 43,1125 7 2
Baskil (Elazığ) 15:35:15 15-08-2024 38,6025 38,59444 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:33:07 15-08-2024 38,35139 37,205 13,92 2,7
Baskil (Elazığ) 15:14:20 15-08-2024 38,5975 38,575 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 14:59:21 15-08-2024 38,44361 39,26722 7,14 1,5
Merkez (Kütahya) 14:42:23 15-08-2024 39,53917 30,10917 7 1,3
Bolvadin (Afyonkarahisar) 14:41:32 15-08-2024 38,76833 31,30667 7,01 1
Darende (Malatya) 14:26:04 15-08-2024 38,45028 37,31667 7,18 1,7
Alaşehir (Manisa) 14:25:20 15-08-2024 38,50028 28,43917 7,31 1,2
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [06.69 km] Fethiye (Muğla) 14:13:22 15-08-2024 36,46667 29,04389 18,83 2
Darende (Malatya) 14:02:13 15-08-2024 38,39389 37,50472 7,04 2,1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.69 km] Mudanya (Bursa) 13:47:41 15-08-2024 40,41833 28,92417 9,98 2,4
Ege Denizi - [28.31 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:40:03 15-08-2024 39,30722 25,82361 10,2 2,2
Yedisu (Bingöl) 13:38:14 15-08-2024 39,3875 40,52611 7,1 2,8
Yeşilyurt (Malatya) 13:35:14 15-08-2024 38,2425 38,10333 7,01 1,9
Gürün (Sivas) 13:22:57 15-08-2024 38,83139 37,45722 7,01 1,7
Akçadağ (Malatya) 12:48:43 15-08-2024 38,26583 37,79722 9,6 2,2
Merkez (Bayburt) 12:35:01 15-08-2024 40,10417 40,42833 6,93 0,7
Karatay (Konya) 12:30:00 15-08-2024 38,08667 33,10194 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 12:28:27 15-08-2024 38,17667 37,90917 7,06 1,8
Vize (Kırklareli) 12:27:41 15-08-2024 41,68889 27,70139 7 0,9
Vize (Kırklareli) 12:27:05 15-08-2024 41,70444 27,75556 7 0,8
Akdeniz - [49.08 km] Kaş (Antalya) 12:15:35 15-08-2024 36,03472 28,8625 7,06 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:12:10 15-08-2024 37,37528 37,01944 6,89 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:52:24 15-08-2024 37,35278 36,98861 7,08 0,9
Germencik (Aydın) 11:10:12 15-08-2024 37,85222 27,57528 7 0,9
Pazardzhik, Pazarcık (Bulgaristan) - [173.48 km] Merkez (Edirne) 11:09:48 15-08-2024 42,25833 24,35528 9,6 2,4
Akdeniz 11:03:53 15-08-2024 35,44861 35,57583 16,99 2,6
Andırın (Kahramanmaraş) 10:15:40 15-08-2024 37,66861 36,40722 7,48 1,5
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.81 km] Altınözü (Hatay) 10:05:41 15-08-2024 35,18556 37,05111 25,6 3,5
Soma (Manisa) 09:58:29 15-08-2024 39,05194 27,55639 7 1,4
Germencik (Aydın) 09:53:09 15-08-2024 37,8725 27,58417 7 1,7
Gürün (Sivas) 08:28:54 15-08-2024 38,83889 37,42667 7,09 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:16:49 15-08-2024 38,38972 37,23639 6,99 1,4
Ege Denizi - [58.15 km] Çeşme (İzmir) 08:09:04 15-08-2024 38,48278 25,63917 6,82 1,8
Marmara Denizi - [07.75 km] Çınarcık (Yalova) 07:51:46 15-08-2024 40,71611 29,11 6,49 1,5
Darende (Malatya) 07:30:09 15-08-2024 38,3775 37,50722 6,99 1,4
Beypazarı (Ankara) 07:03:06 15-08-2024 40,21944 31,74139 7 2,4
Antakya (Hatay) 06:21:38 15-08-2024 36,32167 36,24806 7 1,6
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.75 km] Armutlu (Yalova) 06:20:31 15-08-2024 40,42139 28,97333 7 3,6
Ula (Muğla) 06:18:56 15-08-2024 37,08111 28,41222 7 2,1
Ula (Muğla) 06:18:02 15-08-2024 37,08528 28,4275 7 2,4
Akdeniz - [35.40 km] Fethiye (Muğla) 05:30:32 15-08-2024 36,23556 28,86583 7,33 1,4
İslahiye (Gaziantep) 05:20:09 15-08-2024 36,875 36,54583 7 1,5
Kadirli (Osmaniye) 05:14:52 15-08-2024 37,74306 36,20361 7 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 05:13:21 15-08-2024 38,13667 36,57528 7,61 1,5
Saimbeyli (Adana) 05:04:37 15-08-2024 37,88889 36,12778 13,25 1,2
Hizan (Bitlis) 05:00:22 15-08-2024 38,17722 42,57056 7 2,3
Menteşe (Muğla) 04:43:49 15-08-2024 37,38444 28,6175 7,01 1,4
Darende (Malatya) 04:27:19 15-08-2024 38,45667 37,30417 7,04 1,6
Hizan (Bitlis) 03:27:28 15-08-2024 38,20972 42,46667 6,99 1,6
Hizan (Bitlis) 03:04:22 15-08-2024 38,16222 42,59028 6,86 1,6
Merkez (Bolu) 02:58:51 15-08-2024 40,75778 31,62222 6,82 1,3
Akdeniz - [05.88 km] Samandağ (Hatay) 02:52:21 15-08-2024 36,09361 35,87472 6,92 1,3
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.14 km] Armutlu (Yalova) 02:34:13 15-08-2024 40,43306 28,925 6,88 1,6
Korkuteli (Antalya) 01:20:25 15-08-2024 37,02528 30,36917 7 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) 00:02:00 16-08-2024 36,47 29,0695 10,4 1,7
CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN) 23:45:15 15-08-2024 39,8903 39,7028 6 1,9
AKDAG-KELKIT (GUMUSHANE) 23:43:22 15-08-2024 39,8912 39,4568 4 1,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22:27:48 15-08-2024 36,9785 27,752 12 1,5
CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) 22:21:50 15-08-2024 40,0858 31,6635 20,2 1,9
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 21:25:51 15-08-2024 38,2953 37,7565 6,6 1,3
HATIPLAR-SARUHANLI (MANISA) 21:17:12 15-08-2024 38,883 27,4788 7 2,1
AKDENIZ 21:03:07 15-08-2024 36,2758 28,9268 9,4 2,5
BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 20:24:24 15-08-2024 37,1193 30,5413 76,8 2,9
YESILYURT (MALATYA) 19:59:09 15-08-2024 38,3013 38,2543 6,4 1,3
GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:52:00 15-08-2024 38,191 37,509 7,7 1,7
AKDENIZ 19:19:15 15-08-2024 36,0077 35,459 22,9 1,8
AKDENIZ 18:56:21 15-08-2024 36,2617 28,92 13,2 2,2
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:46:34 15-08-2024 38,0463 36,5942 5,5 1,7
DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) 18:05:58 15-08-2024 38,4638 39,0925 23 1,4
EGE DENIZI 17:53:12 15-08-2024 39,2647 24,7592 9,5 3,1
AKDENIZ 17:50:48 15-08-2024 35,451 35,4738 8,9 1,9
ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 16:42:52 15-08-2024 40,5823 27,902 4,5 2
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 16:17:25 15-08-2024 38,7338 39,9765 8,6 2,4
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 16:10:22 15-08-2024 38,1257 38,4452 8,5 2,6
ELMALI-CAMELI (DENIZLI) 15:53:01 15-08-2024 36,9518 29,2535 7,2 1,6
KACIT-CATAK (VAN) 15:50:44 15-08-2024 37,945 43,0442 8,8 2,2
HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:33:07 15-08-2024 38,3687 37,1912 7,8 2,7
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 14:59:20 15-08-2024 38,4577 39,2657 4,8 1,7
HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:26:03 15-08-2024 38,5393 37,299 15,2 2
HAYALLI-KULA (MANISA) 14:25:20 15-08-2024 38,4775 28,4972 13 1,3
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 14:13:21 15-08-2024 36,4517 29,0488 19,8 2,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 14:02:13 15-08-2024 38,4333 37,4848 10,2 1,9
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 13:47:41 15-08-2024 40,4098 28,9323 10,4 2,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 13:40:02 15-08-2024 39,27 25,8262 5,5 2,3
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 13:38:13 15-08-2024 39,3673 40,5243 2,9 2,8
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 13:22:57 15-08-2024 38,8183 37,4817 12,1 1,9
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 12:48:42 15-08-2024 38,2613 37,8042 5 2,2
SAHIN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:44:59 15-08-2024 39,4442 29,7475 0 1,6
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:28:26 15-08-2024 38,181 37,8993 9,2 2
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:15:46 15-08-2024 38,4327 27,3012 5 1,3
AKDENIZ 12:15:35 15-08-2024 36,0883 28,9157 16,9 2
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:09:56 15-08-2024 38,4027 27,296 4,2 1,1
AKDENIZ 11:22:03 15-08-2024 36,7637 25,5082 18,4 2,4
BULGARISTAN 11:09:50 15-08-2024 41,8868 24,2978 10,7 2,9
AKDENIZ 11:03:51 15-08-2024 35,4598 35,4287 16,5 2,3
SURIYE 10:05:41 15-08-2024 35,0875 36,8327 13,3 3,3
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:58:29 15-08-2024 39,123 27,5335 0 1,7
MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN) 09:53:08 15-08-2024 37,8637 27,5638 7,2 1,8
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 09:42:42 15-08-2024 40,2055 31,7437 7,4 2,2
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 07:51:46 15-08-2024 40,6958 28,9612 4,9 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 07:30:09 15-08-2024 38,4167 37,4968 2 1,5
MUDANYA (BURSA) 07:22:36 15-08-2024 40,3788 28,8972 12,9 1,5
AKDENIZ 07:08:16 15-08-2024 35,5965 35,3988 1,3 1,9
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:03:04 15-08-2024 40,1938 31,727 9,4 2,4
ZULUFLUHAN-(HATAY) 06:21:37 15-08-2024 36,3117 36,257 5,4 1,5
MUDANYA (BURSA) 06:20:30 15-08-2024 40,3942 28,9343 12 3,8
YESILOVA-ULA (MUGLA) 06:18:55 15-08-2024 37,0745 28,4252 8,6 2,2
YESILOVA-ULA (MUGLA) 06:18:01 15-08-2024 37,0728 28,395 8 2,5
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 05:44:04 15-08-2024 37,949 36,6542 8,8 1,2
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 05:30:32 15-08-2024 36,325 28,9555 13,7 1,4
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 05:30:05 15-08-2024 40,4255 28,8975 13 1,1
YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 05:20:07 15-08-2024 36,8952 36,5645 5 1,4
ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:13:21 15-08-2024 38,1702 36,67 5,3 1,2
CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS) 05:00:20 15-08-2024 38,1553 42,59 5,6 2,3
MUSLUGUME-KALE (DENIZLI) 04:43:48 15-08-2024 37,4205 28,6493 5,2 1,5
KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:27:18 15-08-2024 38,4953 37,2515 8,7 1,6
HOROZDERE-HIZAN (BITLIS) 03:27:28 15-08-2024 38,2372 42,4605 9,5 1,4
ESENLER-HIZAN (BITLIS) 03:04:20 15-08-2024 38,1192 42,5935 14,1 1,4
COMLEKCILER-(BOLU) 02:58:50 15-08-2024 40,755 31,6258 6,7 1,5
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) REVIZE01 (2024.08.15 02:52:28) 02:52:19 15-08-2024 36,1125 35,828 7,6 1,2
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 02:34:13 15-08-2024 40,4233 28,925 12,9 1,9
ESENLER-HIZAN (BITLIS) 02:27:59 15-08-2024 38,1228 42,5632 5,3 2,2
DOGU AKDENIZ 02:26:10 15-08-2024 34,8012 35,9115 2,5 2,9
ELDIREK-FETHIYE (MUGLA) 01:54:55 15-08-2024 36,6988 29,205 25 1,1
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 01:51:44 15-08-2024 36,1222 35,903 11,4 1,9
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:33:27 15-08-2024 37,9793 36,2953 13,7 1,2
SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) 01:20:22 15-08-2024 37,0285 30,3713 9,5 1,5

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