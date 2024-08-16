Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ağustos 2024

16 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kelkit (Gümüşhane)
|23:45:17 15-08-2024
|39,89778
|39,68389
|7
|1,6
|Merkez (Erzincan)
|23:43:21 15-08-2024
|39,92111
|39,27389
|8,52
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:33:08 15-08-2024
|37,15556
|36,71611
|7
|0,9
|Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [81.68 km] Altınözü (Hatay)
|23:30:47 15-08-2024
|35,57583
|37,06667
|6,32
|1,6
|Hama (Suriye) - [102.05 km] Altınözü (Hatay)
|23:10:23 15-08-2024
|35,38167
|37,17278
|7
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.31 km] Bodrum (Muğla)
|22:27:48 15-08-2024
|36,94944
|27,69361
|7,03
|1,3
|Beypazarı (Ankara)
|22:21:54 15-08-2024
|40,27139
|31,7525
|6,52
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|22:14:45 15-08-2024
|38,30389
|38,87833
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|21:25:51 15-08-2024
|38,27806
|37,78389
|11,89
|1,3
|Saruhanlı (Manisa)
|21:17:12 15-08-2024
|38,8725
|27,48944
|6,66
|1,8
|Akdeniz - [35.62 km] Seydikemer (Muğla)
|21:03:06 15-08-2024
|36,19222
|28,90417
|11,41
|2,1
|Divriği (Sivas)
|20:32:06 15-08-2024
|39,42
|38,25528
|15,83
|1,1
|Döşemealtı (Antalya)
|20:24:24 15-08-2024
|37,17139
|30,60583
|68,63
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:59:10 15-08-2024
|38,24056
|38,18944
|7,02
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:51:59 15-08-2024
|38,13028
|37,47583
|7
|1,6
|Yazıhan (Malatya)
|19:37:24 15-08-2024
|38,65667
|38,05833
|7
|1,3
|Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [87.42 km] Altınözü (Hatay)
|19:19:07 15-08-2024
|35,38472
|36,95639
|7
|2,4
|Akdeniz - [35.84 km] Seydikemer (Muğla)
|18:56:20 15-08-2024
|36,19
|28,90333
|9,16
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:46:35 15-08-2024
|38,00222
|36,58222
|8,06
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:40:56 15-08-2024
|38,20194
|37,41083
|7,01
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:37:57 15-08-2024
|38,07472
|38,40639
|6,91
|0,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:27:42 15-08-2024
|38,08833
|38,42861
|10,42
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|18:05:59 15-08-2024
|38,45222
|39,02333
|14,53
|1,6
|Ege Denizi - [82.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:53:16 15-08-2024
|39,27083
|25,14167
|7
|2,5
|Akdeniz
|17:50:46 15-08-2024
|35,25278
|35,74
|7,86
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:28:46 15-08-2024
|38,31722
|38,25667
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:44:38 15-08-2024
|38,38639
|38,18972
|7
|1,4
|Kovancılar (Elazığ)
|16:17:26 15-08-2024
|38,77056
|39,99667
|7,09
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:10:22 15-08-2024
|38,09222
|38,43278
|7
|2,5
|Refahiye (Erzincan)
|16:02:59 15-08-2024
|40,00361
|39,06694
|7
|1,3
|Çameli (Denizli)
|15:53:02 15-08-2024
|36,92306
|29,31056
|7
|1,2
|Çatak (Van)
|15:50:46 15-08-2024
|38,02278
|43,1125
|7
|2
|Baskil (Elazığ)
|15:35:15 15-08-2024
|38,6025
|38,59444
|7
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:33:07 15-08-2024
|38,35139
|37,205
|13,92
|2,7
|Baskil (Elazığ)
|15:14:20 15-08-2024
|38,5975
|38,575
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|14:59:21 15-08-2024
|38,44361
|39,26722
|7,14
|1,5
|Merkez (Kütahya)
|14:42:23 15-08-2024
|39,53917
|30,10917
|7
|1,3
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|14:41:32 15-08-2024
|38,76833
|31,30667
|7,01
|1
|Darende (Malatya)
|14:26:04 15-08-2024
|38,45028
|37,31667
|7,18
|1,7
|Alaşehir (Manisa)
|14:25:20 15-08-2024
|38,50028
|28,43917
|7,31
|1,2
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [06.69 km] Fethiye (Muğla)
|14:13:22 15-08-2024
|36,46667
|29,04389
|18,83
|2
|Darende (Malatya)
|14:02:13 15-08-2024
|38,39389
|37,50472
|7,04
|2,1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.69 km] Mudanya (Bursa)
|13:47:41 15-08-2024
|40,41833
|28,92417
|9,98
|2,4
|Ege Denizi - [28.31 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:40:03 15-08-2024
|39,30722
|25,82361
|10,2
|2,2
|Yedisu (Bingöl)
|13:38:14 15-08-2024
|39,3875
|40,52611
|7,1
|2,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:35:14 15-08-2024
|38,2425
|38,10333
|7,01
|1,9
|Gürün (Sivas)
|13:22:57 15-08-2024
|38,83139
|37,45722
|7,01
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|12:48:43 15-08-2024
|38,26583
|37,79722
|9,6
|2,2
|Merkez (Bayburt)
|12:35:01 15-08-2024
|40,10417
|40,42833
|6,93
|0,7
|Karatay (Konya)
|12:30:00 15-08-2024
|38,08667
|33,10194
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|12:28:27 15-08-2024
|38,17667
|37,90917
|7,06
|1,8
|Vize (Kırklareli)
|12:27:41 15-08-2024
|41,68889
|27,70139
|7
|0,9
|Vize (Kırklareli)
|12:27:05 15-08-2024
|41,70444
|27,75556
|7
|0,8
|Akdeniz - [49.08 km] Kaş (Antalya)
|12:15:35 15-08-2024
|36,03472
|28,8625
|7,06
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:12:10 15-08-2024
|37,37528
|37,01944
|6,89
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:52:24 15-08-2024
|37,35278
|36,98861
|7,08
|0,9
|Germencik (Aydın)
|11:10:12 15-08-2024
|37,85222
|27,57528
|7
|0,9
|Pazardzhik, Pazarcık (Bulgaristan) - [173.48 km] Merkez (Edirne)
|11:09:48 15-08-2024
|42,25833
|24,35528
|9,6
|2,4
|Akdeniz
|11:03:53 15-08-2024
|35,44861
|35,57583
|16,99
|2,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|10:15:40 15-08-2024
|37,66861
|36,40722
|7,48
|1,5
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.81 km] Altınözü (Hatay)
|10:05:41 15-08-2024
|35,18556
|37,05111
|25,6
|3,5
|Soma (Manisa)
|09:58:29 15-08-2024
|39,05194
|27,55639
|7
|1,4
|Germencik (Aydın)
|09:53:09 15-08-2024
|37,8725
|27,58417
|7
|1,7
|Gürün (Sivas)
|08:28:54 15-08-2024
|38,83889
|37,42667
|7,09
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:16:49 15-08-2024
|38,38972
|37,23639
|6,99
|1,4
|Ege Denizi - [58.15 km] Çeşme (İzmir)
|08:09:04 15-08-2024
|38,48278
|25,63917
|6,82
|1,8
|Marmara Denizi - [07.75 km] Çınarcık (Yalova)
|07:51:46 15-08-2024
|40,71611
|29,11
|6,49
|1,5
|Darende (Malatya)
|07:30:09 15-08-2024
|38,3775
|37,50722
|6,99
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|07:03:06 15-08-2024
|40,21944
|31,74139
|7
|2,4
|Antakya (Hatay)
|06:21:38 15-08-2024
|36,32167
|36,24806
|7
|1,6
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.75 km] Armutlu (Yalova)
|06:20:31 15-08-2024
|40,42139
|28,97333
|7
|3,6
|Ula (Muğla)
|06:18:56 15-08-2024
|37,08111
|28,41222
|7
|2,1
|Ula (Muğla)
|06:18:02 15-08-2024
|37,08528
|28,4275
|7
|2,4
|Akdeniz - [35.40 km] Fethiye (Muğla)
|05:30:32 15-08-2024
|36,23556
|28,86583
|7,33
|1,4
|İslahiye (Gaziantep)
|05:20:09 15-08-2024
|36,875
|36,54583
|7
|1,5
|Kadirli (Osmaniye)
|05:14:52 15-08-2024
|37,74306
|36,20361
|7
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:13:21 15-08-2024
|38,13667
|36,57528
|7,61
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|05:04:37 15-08-2024
|37,88889
|36,12778
|13,25
|1,2
|Hizan (Bitlis)
|05:00:22 15-08-2024
|38,17722
|42,57056
|7
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|04:43:49 15-08-2024
|37,38444
|28,6175
|7,01
|1,4
|Darende (Malatya)
|04:27:19 15-08-2024
|38,45667
|37,30417
|7,04
|1,6
|Hizan (Bitlis)
|03:27:28 15-08-2024
|38,20972
|42,46667
|6,99
|1,6
|Hizan (Bitlis)
|03:04:22 15-08-2024
|38,16222
|42,59028
|6,86
|1,6
|Merkez (Bolu)
|02:58:51 15-08-2024
|40,75778
|31,62222
|6,82
|1,3
|Akdeniz - [05.88 km] Samandağ (Hatay)
|02:52:21 15-08-2024
|36,09361
|35,87472
|6,92
|1,3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.14 km] Armutlu (Yalova)
|02:34:13 15-08-2024
|40,43306
|28,925
|6,88
|1,6
|Korkuteli (Antalya)
|01:20:25 15-08-2024
|37,02528
|30,36917
|7
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)
|00:02:00 16-08-2024
|36,47
|29,0695
|10,4
|1,7
|CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN)
|23:45:15 15-08-2024
|39,8903
|39,7028
|6
|1,9
|AKDAG-KELKIT (GUMUSHANE)
|23:43:22 15-08-2024
|39,8912
|39,4568
|4
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|22:27:48 15-08-2024
|36,9785
|27,752
|12
|1,5
|CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
|22:21:50 15-08-2024
|40,0858
|31,6635
|20,2
|1,9
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|21:25:51 15-08-2024
|38,2953
|37,7565
|6,6
|1,3
|HATIPLAR-SARUHANLI (MANISA)
|21:17:12 15-08-2024
|38,883
|27,4788
|7
|2,1
|AKDENIZ
|21:03:07 15-08-2024
|36,2758
|28,9268
|9,4
|2,5
|BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|20:24:24 15-08-2024
|37,1193
|30,5413
|76,8
|2,9
|YESILYURT (MALATYA)
|19:59:09 15-08-2024
|38,3013
|38,2543
|6,4
|1,3
|GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:52:00 15-08-2024
|38,191
|37,509
|7,7
|1,7
|AKDENIZ
|19:19:15 15-08-2024
|36,0077
|35,459
|22,9
|1,8
|AKDENIZ
|18:56:21 15-08-2024
|36,2617
|28,92
|13,2
|2,2
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:46:34 15-08-2024
|38,0463
|36,5942
|5,5
|1,7
|DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)
|18:05:58 15-08-2024
|38,4638
|39,0925
|23
|1,4
|EGE DENIZI
|17:53:12 15-08-2024
|39,2647
|24,7592
|9,5
|3,1
|AKDENIZ
|17:50:48 15-08-2024
|35,451
|35,4738
|8,9
|1,9
|ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|16:42:52 15-08-2024
|40,5823
|27,902
|4,5
|2
|SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
|16:17:25 15-08-2024
|38,7338
|39,9765
|8,6
|2,4
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|16:10:22 15-08-2024
|38,1257
|38,4452
|8,5
|2,6
|ELMALI-CAMELI (DENIZLI)
|15:53:01 15-08-2024
|36,9518
|29,2535
|7,2
|1,6
|KACIT-CATAK (VAN)
|15:50:44 15-08-2024
|37,945
|43,0442
|8,8
|2,2
|HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:33:07 15-08-2024
|38,3687
|37,1912
|7,8
|2,7
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|14:59:20 15-08-2024
|38,4577
|39,2657
|4,8
|1,7
|HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|14:26:03 15-08-2024
|38,5393
|37,299
|15,2
|2
|HAYALLI-KULA (MANISA)
|14:25:20 15-08-2024
|38,4775
|28,4972
|13
|1,3
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|14:13:21 15-08-2024
|36,4517
|29,0488
|19,8
|2,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|14:02:13 15-08-2024
|38,4333
|37,4848
|10,2
|1,9
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|13:47:41 15-08-2024
|40,4098
|28,9323
|10,4
|2,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|13:40:02 15-08-2024
|39,27
|25,8262
|5,5
|2,3
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|13:38:13 15-08-2024
|39,3673
|40,5243
|2,9
|2,8
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|13:22:57 15-08-2024
|38,8183
|37,4817
|12,1
|1,9
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|12:48:42 15-08-2024
|38,2613
|37,8042
|5
|2,2
|SAHIN-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:44:59 15-08-2024
|39,4442
|29,7475
|0
|1,6
|KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:28:26 15-08-2024
|38,181
|37,8993
|9,2
|2
|KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR)
|12:15:46 15-08-2024
|38,4327
|27,3012
|5
|1,3
|AKDENIZ
|12:15:35 15-08-2024
|36,0883
|28,9157
|16,9
|2
|GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
|12:09:56 15-08-2024
|38,4027
|27,296
|4,2
|1,1
|AKDENIZ
|11:22:03 15-08-2024
|36,7637
|25,5082
|18,4
|2,4
|BULGARISTAN
|11:09:50 15-08-2024
|41,8868
|24,2978
|10,7
|2,9
|AKDENIZ
|11:03:51 15-08-2024
|35,4598
|35,4287
|16,5
|2,3
|SURIYE
|10:05:41 15-08-2024
|35,0875
|36,8327
|13,3
|3,3
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:58:29 15-08-2024
|39,123
|27,5335
|0
|1,7
|MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN)
|09:53:08 15-08-2024
|37,8637
|27,5638
|7,2
|1,8
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|09:42:42 15-08-2024
|40,2055
|31,7437
|7,4
|2,2
|CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
|07:51:46 15-08-2024
|40,6958
|28,9612
|4,9
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:30:09 15-08-2024
|38,4167
|37,4968
|2
|1,5
|MUDANYA (BURSA)
|07:22:36 15-08-2024
|40,3788
|28,8972
|12,9
|1,5
|AKDENIZ
|07:08:16 15-08-2024
|35,5965
|35,3988
|1,3
|1,9
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|07:03:04 15-08-2024
|40,1938
|31,727
|9,4
|2,4
|ZULUFLUHAN-(HATAY)
|06:21:37 15-08-2024
|36,3117
|36,257
|5,4
|1,5
|MUDANYA (BURSA)
|06:20:30 15-08-2024
|40,3942
|28,9343
|12
|3,8
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|06:18:55 15-08-2024
|37,0745
|28,4252
|8,6
|2,2
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|06:18:01 15-08-2024
|37,0728
|28,395
|8
|2,5
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|05:44:04 15-08-2024
|37,949
|36,6542
|8,8
|1,2
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|05:30:32 15-08-2024
|36,325
|28,9555
|13,7
|1,4
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|05:30:05 15-08-2024
|40,4255
|28,8975
|13
|1,1
|YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|05:20:07 15-08-2024
|36,8952
|36,5645
|5
|1,4
|ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:13:21 15-08-2024
|38,1702
|36,67
|5,3
|1,2
|CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS)
|05:00:20 15-08-2024
|38,1553
|42,59
|5,6
|2,3
|MUSLUGUME-KALE (DENIZLI)
|04:43:48 15-08-2024
|37,4205
|28,6493
|5,2
|1,5
|KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:27:18 15-08-2024
|38,4953
|37,2515
|8,7
|1,6
|HOROZDERE-HIZAN (BITLIS)
|03:27:28 15-08-2024
|38,2372
|42,4605
|9,5
|1,4
|ESENLER-HIZAN (BITLIS)
|03:04:20 15-08-2024
|38,1192
|42,5935
|14,1
|1,4
|COMLEKCILER-(BOLU)
|02:58:50 15-08-2024
|40,755
|31,6258
|6,7
|1,5
|MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) REVIZE01 (2024.08.15 02:52:28)
|02:52:19 15-08-2024
|36,1125
|35,828
|7,6
|1,2
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|02:34:13 15-08-2024
|40,4233
|28,925
|12,9
|1,9
|ESENLER-HIZAN (BITLIS)
|02:27:59 15-08-2024
|38,1228
|42,5632
|5,3
|2,2
|DOGU AKDENIZ
|02:26:10 15-08-2024
|34,8012
|35,9115
|2,5
|2,9
|ELDIREK-FETHIYE (MUGLA)
|01:54:55 15-08-2024
|36,6988
|29,205
|25
|1,1
|KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
|01:51:44 15-08-2024
|36,1222
|35,903
|11,4
|1,9
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:33:27 15-08-2024
|37,9793
|36,2953
|13,7
|1,2
|SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)
|01:20:22 15-08-2024
|37,0285
|30,3713
|9,5
|1,5
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