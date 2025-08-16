Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ağustos 2025

son dakika deprem mi oldu?

16 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:13 16-08-2025 39,1997 28,1485 12,7 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:33:36 16-08-2025 39,227 28,1138 13,2 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:47 16-08-2025 39,222 28,0093 10,8 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:27 16-08-2025 39,1955 28,1185 8,5 1,6
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 00:19:48 16-08-2025 39,2032 27,9125 4,9 2,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 00:19:26 16-08-2025 39,2322 27,9768 9,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:26 16-08-2025 39,24306 27,99111 6,99 2,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:51 16-08-2025 39,2082 28,0463 9,6 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:45 16-08-2025 39,1882 28,1172 12,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:45 16-08-2025 39,20583 28,14 6,99 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:38 16-08-2025 39,24222 28,08472 6,96 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:22 16-08-2025 39,2067 28,0652 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:22 16-08-2025 39,21056 28,09361 6,95 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:42 16-08-2025 39,23278 28,13083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:13 16-08-2025 39,19917 28,13806 7 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:03 16-08-2025 39,1492 28,1967 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:03 16-08-2025 39,16472 28,18472 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:17 16-08-2025 39,18861 28,17667 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:44 16-08-2025 39,17583 28,12556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:25 16-08-2025 39,17556 28,15611 7,03 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:57 16-08-2025 39,24083 28,18111 7 1
İspir (Erzurum) 00:05:44 16-08-2025 40,45139 41,0425 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:09 16-08-2025 39,20972 28,04389 7 1,1
Tercan (Erzincan) 00:05:05 16-08-2025 39,84722 40,50722 16,07 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:49 16-08-2025 39,20972 28,17917 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 00:04:48 16-08-2025 38,09389 36,62306 7,07 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:22 16-08-2025 39,15028 28,13556 7,08 1,2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:13 16-08-2025 39,2208 28,2733 7,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:13 16-08-2025 39,20222 28,29167 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:52 16-08-2025 39,19417 28,22556 7 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:15 16-08-2025 39,213 28,064 10,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:15 16-08-2025 39,22778 28,09389 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:40 15-08-2025 39,16361 28,14222 6,1 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:39 15-08-2025 39,1635 28,1203 12,9 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:52 15-08-2025 39,2263 28,0845 15,4 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:52 15-08-2025 39,24389 28,14083 7,01 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:52 15-08-2025 39,1938 28,1507 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:24 15-08-2025 39,18667 28,15556 7,01 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:23 15-08-2025 39,1837 28,19 13,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:42:42 15-08-2025 39,15944 28,20389 10,01 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:40 15-08-2025 39,2253 28,1852 11,7 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:26 15-08-2025 39,2377 28,0535 9,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:26 15-08-2025 39,22944 28,10306 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:32 15-08-2025 39,22389 28,08806 7 1,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 23:33:30 15-08-2025 39,1003 28,1017 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:30 15-08-2025 39,16083 28,16667 9,11 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:29 15-08-2025 39,1592 28,1282 9,8 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:33 15-08-2025 39,1832 28,0588 3,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:33 15-08-2025 39,205 28,08833 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:21:47 15-08-2025 39,18972 28,11889 7,19 1,4
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 23:18:04 15-08-2025 36,9635 28,3558 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:04 15-08-2025 39,18972 28,16778 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:17 15-08-2025 39,1663 28,1738 13,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:15 15-08-2025 39,18444 28,2025 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:06 15-08-2025 39,12389 28,35333 6,88 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:03 15-08-2025 39,23639 28,16528 7 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:34 15-08-2025 39,1913 28,1717 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:34 15-08-2025 39,18806 28,16806 7,01 1,8
Darende (Malatya) 23:10:08 15-08-2025 38,48528 37,355 6,91 1,3
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 23:10:07 15-08-2025 38,4615 37,3332 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:50 15-08-2025 39,17722 28,17611 7,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:09 15-08-2025 39,23944 28,11028 7,01 1,1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 23:06:54 15-08-2025 36,953 28,2857 15,9 2
Marmaris (Muğla) 23:06:54 15-08-2025 36,97222 28,28639 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:06:01 15-08-2025 39,15861 28,18056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:33 15-08-2025 39,20694 28,17111 6,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:32 15-08-2025 39,18667 28,13111 7,19 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:49 15-08-2025 39,20222 28,18861 7,01 1,4
Gürpınar (Van) 23:01:49 15-08-2025 38,1725 43,73833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:48 15-08-2025 39,15278 28,16778 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:27 15-08-2025 39,1835 28,1967 11,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:57:28 15-08-2025 39,26694 28,24944 7,54 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:55:12 15-08-2025 39,209 28,1272 12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:12 15-08-2025 39,21889 28,12333 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:27 15-08-2025 39,19889 28,19111 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:43:35 15-08-2025 39,15556 28,13694 6,98 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:43:34 15-08-2025 39,1473 28,1427 13,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:12 15-08-2025 39,15333 28,18722 6,98 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:11 15-08-2025 39,1702 28,1972 8,9 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:31:24 15-08-2025 39,1167 28,1673 14,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:01 15-08-2025 39,22 28,18 6,97 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:51 15-08-2025 39,236 28,1153 10,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:03 15-08-2025 39,18944 28,21861 7 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:24 15-08-2025 39,1873 28,2328 14 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:24 15-08-2025 39,22111 28,21972 7 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:18 15-08-2025 39,2328 28,038 13,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:23:18 15-08-2025 39,24222 28,05472 10,09 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:19:40 15-08-2025 39,19917 28,20222 6,75 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:37 15-08-2025 39,11 28,17139 7 1,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 22:17:50 15-08-2025 39,221 27,9662 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:50 15-08-2025 39,23194 27,98361 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:16:34 15-08-2025 39,19389 28,17111 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:15:53 15-08-2025 39,20167 28,20333 7 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:48 15-08-2025 39,2422 28,0712 6,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:47 15-08-2025 39,26639 28,09056 10,62 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:01 15-08-2025 39,1567 28,1335 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:01 15-08-2025 39,15583 28,16028 7 1,4
Simav (Kütahya) 22:13:15 15-08-2025 39,12389 28,93944 5,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:37 15-08-2025 39,16194 28,11611 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:01 15-08-2025 39,20778 28,14278 7 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:58 15-08-2025 39,2338 28,085 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:58 15-08-2025 39,23917 28,09306 6,99 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:48 15-08-2025 39,1953 28,1453 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:48 15-08-2025 39,20667 28,16389 6,99 1,4
Gördes (Manisa) 22:09:11 15-08-2025 39,0875 28,28944 7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:07:37 15-08-2025 37,8075 36,62556 7,42 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:33 15-08-2025 39,18583 28,1125 6,97 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:38 15-08-2025 39,2003 28,1718 10,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:04:38 15-08-2025 39,21056 28,19194 5,83 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:35 15-08-2025 39,23611 28,18722 8,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:48 15-08-2025 39,17444 28,22556 6,88 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:48 15-08-2025 39,26306 28,09111 7,64 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:26 15-08-2025 39,20306 28,10889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:22 15-08-2025 39,22722 28,13278 6,89 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:51 15-08-2025 39,12417 28,21694 6,95 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:49 15-08-2025 39,188 28,1477 12,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:03 15-08-2025 39,19167 28,125 6,98 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:02 15-08-2025 39,1623 28,1003 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:28 15-08-2025 39,20833 28,13889 7,01 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:27 15-08-2025 39,205 28,0963 9,5 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:42 15-08-2025 39,2145 28,1545 14,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:42 15-08-2025 39,21861 28,1725 7 2,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:37 15-08-2025 39,233 28,0802 10 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:34 15-08-2025 39,24361 27,99694 6,98 2,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:43:33 15-08-2025 39,235 27,9673 10,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:12 15-08-2025 39,23389 28,0775 6,94 1,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:41:11 15-08-2025 39,2712 28,0327 8,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:56 15-08-2025 39,21417 28,09194 6,97 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:07 15-08-2025 39,2525 28,05222 6,97 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:06 15-08-2025 39,2447 28,029 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:14 15-08-2025 39,27722 28,19583 7 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:13 15-08-2025 39,2617 28,1643 5,4 1,9
Akhisar (Manisa) 21:28:53 15-08-2025 39,16194 28,0725 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:26 15-08-2025 39,20583 28,10556 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:26 15-08-2025 39,1837 28,0775 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:49 15-08-2025 39,23639 28,23722 6,94 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:04 15-08-2025 39,22694 27,99111 6,98 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:21:04 15-08-2025 39,2262 27,9867 9,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:47 15-08-2025 39,20056 28,03361 6,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:10 15-08-2025 39,25306 28,09278 7,02 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:10 15-08-2025 39,2368 28,0043 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:36 15-08-2025 39,20167 28,09333 7,01 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:36 15-08-2025 39,1912 28,08 4,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:35 15-08-2025 39,13333 28,215 7 1,1
Gördes (Manisa) 21:13:48 15-08-2025 39,06083 28,23806 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:42 15-08-2025 39,18667 28,15278 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:10 15-08-2025 39,21944 28,17694 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 21:10:13 15-08-2025 38,44417 39,05944 6,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:54 15-08-2025 39,22028 28,27111 6,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:11 15-08-2025 39,22583 28,16611 6,96 1,4
Altıeylül (Balıkesir) 21:06:04 15-08-2025 39,38528 27,87611 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:22 15-08-2025 39,21083 28,09639 6,99 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:05:22 15-08-2025 39,199 28,0737 13,7 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 21:04:10 15-08-2025 39,42167 28,03778 7,08 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:57 15-08-2025 39,21806 28,08194 7 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:56 15-08-2025 39,2812 28,0168 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:21 15-08-2025 39,13861 28,20111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:49 15-08-2025 39,21472 28,17556 7,21 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:49 15-08-2025 39,1983 28,1532 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:27 15-08-2025 39,20944 28,15694 6,99 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:26 15-08-2025 39,1923 28,1637 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:48 15-08-2025 39,22889 28,08556 7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:47 15-08-2025 39,2257 28,109 6,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:42 15-08-2025 39,1575 28,1 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:16 15-08-2025 39,18556 28,15028 6,96 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:47:15 15-08-2025 39,204 28,1622 10,6 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:39:32 15-08-2025 37,54444 37,15722 6,98 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:56 15-08-2025 39,1762 28,075 15,5 1,8
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:36:44 15-08-2025 39,2642 28,236 5,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:09 15-08-2025 39,25722 28,10167 7,02 1,8
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:08 15-08-2025 39,2557 28,0943 7,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:10 15-08-2025 39,24361 28,05528 6,98 2,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:09 15-08-2025 39,2325 28,06 11,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:18:21 15-08-2025 39,22056 28,19 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:18:20 15-08-2025 39,2312 28,153 1,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:44 15-08-2025 39,16722 28,20111 6,9 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:44 15-08-2025 39,1727 28,1722 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:04 15-08-2025 39,24028 28,16333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:10 15-08-2025 39,18972 28,22444 7,07 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:37 15-08-2025 39,20667 28,15917 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:10 15-08-2025 39,24306 28,17528 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:11:16 15-08-2025 39,26667 28,23083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:45 15-08-2025 39,20167 28,18 7,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:09:37 15-08-2025 39,20306 28,17583 7,03 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:09:37 15-08-2025 39,1938 28,2023 17 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:40 15-08-2025 39,20417 28,19056 6,31 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:11 15-08-2025 39,25167 28,1825 10,29 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:06:46 15-08-2025 39,1452 28,1417 18,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:45 15-08-2025 39,2 28,16444 7,01 1,5
Sarıkaya (Yozgat) 20:02:55 15-08-2025 39,42444 35,40778 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:17 15-08-2025 39,20111 28,18361 6,99 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19:57:31 15-08-2025 37,32639 36,79083 6,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:55:48 15-08-2025 39,23917 28,04667 9,91 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:55:47 15-08-2025 39,235 28,0455 13,3 2,6
Akhisar (Manisa) 19:48:22 15-08-2025 39,2025 27,9925 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:02 15-08-2025 39,175 28,17167 6,86 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:43:58 15-08-2025 39,15472 28,19861 7,09 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:43:57 15-08-2025 39,1555 28,1468 9,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:48 15-08-2025 39,22056 28,17389 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:41:47 15-08-2025 39,2092 28,1685 7,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:35:32 15-08-2025 39,19694 28,15778 6,97 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:35:31 15-08-2025 39,2195 28,1737 10,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:29:11 15-08-2025 39,12444 28,1875 7,43 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:45 15-08-2025 39,20472 28,19111 13,71 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:45 15-08-2025 39,1845 28,1743 11,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:24:52 15-08-2025 39,24306 28,09889 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:18 15-08-2025 39,21833 28,14111 7,01 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:21:18 15-08-2025 39,238 28,1375 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:19:57 15-08-2025 39,23333 28,05639 6,98 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 19:17:28 15-08-2025 39,1862 28,01 12,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:27 15-08-2025 39,24083 28,05556 7,04 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:02 15-08-2025 39,18972 28,17167 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:30 15-08-2025 39,26111 28,05083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:12:52 15-08-2025 39,1875 28,17028 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:12:27 15-08-2025 39,1988 28,0347 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:12:26 15-08-2025 39,25083 28,09167 7,03 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:34 15-08-2025 39,22167 28,08194 6,99 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:33 15-08-2025 39,2203 28,061 13,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:06:42 15-08-2025 39,25556 28,09361 6,99 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:42 15-08-2025 39,2432 28,104 8,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:05:03 15-08-2025 39,16556 28,205 7,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:43 15-08-2025 39,18722 28,15389 7,04 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:28 15-08-2025 39,27417 28,03306 7,02 1,2
Akhisar (Manisa) 19:00:19 15-08-2025 39,12639 28,00583 7,03 1
Akhisar (Manisa) 18:57:45 15-08-2025 38,98861 28,08694 6,86 1,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 18:57:44 15-08-2025 38,9948 28,0472 15,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:56:10 15-08-2025 39,2325 28,08472 6,98 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:56:10 15-08-2025 39,2375 28,0888 7,1 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:48 15-08-2025 39,28667 28,15361 6,92 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:48 15-08-2025 39,2393 28,0972 7,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:06 15-08-2025 39,18667 28,17972 6,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:39 15-08-2025 39,23944 28,09861 7,01 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:38 15-08-2025 39,2388 28,0757 11,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:44:05 15-08-2025 39,26861 28,05194 7 2,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:44:05 15-08-2025 39,2535 28,0527 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:12 15-08-2025 39,23472 28,09417 6,76 3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:12 15-08-2025 39,2347 28,0753 12,3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:55 15-08-2025 39,23278 28,04028 7,43 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:55 15-08-2025 39,2215 28,0455 11,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:33 15-08-2025 39,32722 28,14444 7 1
Akhisar (Manisa) 18:25:05 15-08-2025 39,0925 28,07528 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:13 15-08-2025 39,19556 28,20222 7,63 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:24:13 15-08-2025 39,1873 28,206 12,6 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:23:30 15-08-2025 37,83028 37,41556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:02 15-08-2025 39,15722 28,15917 5,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:17 15-08-2025 39,24389 28,09028 10,05 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:02 15-08-2025 39,225 28,07306 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:51 15-08-2025 39,29361 28,06833 7,29 2,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:16:51 15-08-2025 39,2655 28,0407 6,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:02 15-08-2025 39,09667 28,19889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:12:44 15-08-2025 39,17917 28,225 6,62 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:34 15-08-2025 39,24111 28,08472 12,48 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:08:23 15-08-2025 39,165 28,19 7,88 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:08:22 15-08-2025 39,1558 28,1653 15,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:51 15-08-2025 39,20028 28,18722 5,15 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:50 15-08-2025 39,1813 28,1788 13,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:04:04 15-08-2025 39,13556 28,17472 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:02:44 15-08-2025 39,2825 28,08556 7,36 1,6
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:02:43 15-08-2025 39,2682 28,0762 12,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:02:09 15-08-2025 39,19333 28,18389 6,76 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:40 15-08-2025 39,20139 28,11667 9,47 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:44 15-08-2025 39,26528 28,15444 7 1,1
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 18:00:22 15-08-2025 37,1663 36,948 8,8 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 18:00:21 15-08-2025 37,16028 36,92278 7,11 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:33 15-08-2025 39,25444 28,06667 8,01 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:58:20 15-08-2025 39,21889 28,1875 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:56:15 15-08-2025 39,15333 28,19806 8,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:58 15-08-2025 39,20889 28,10472 7,04 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:58 15-08-2025 39,1962 28,0853 7,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:30 15-08-2025 39,1725 28,14222 5,18 1,5
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:27 15-08-2025 39,2358 28,2928 2,9 1,6
Yazıhan (Malatya) 17:51:23 15-08-2025 38,535 38,025 6,99 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:47:13 15-08-2025 39,17361 28,14889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:43:09 15-08-2025 39,19278 28,11917 6,66 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:39:06 15-08-2025 39,1417 28,1502 11,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:39:05 15-08-2025 39,15861 28,19056 6,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:36:15 15-08-2025 39,17111 28,17167 6,81 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:35:25 15-08-2025 39,182 28,1428 8,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:35:24 15-08-2025 39,20639 28,17167 10,9 2
Kırkağaç (Manisa) 17:33:50 15-08-2025 39,2225 27,90528 7 1,9
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 17:33:50 15-08-2025 39,216 27,9182 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:59 15-08-2025 39,185 28,20667 5,01 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:48 15-08-2025 39,21972 28,20611 6,21 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:26:48 15-08-2025 39,201 28,1933 9,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:37 15-08-2025 39,13083 28,10139 7,03 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:36 15-08-2025 39,1372 28,1312 10,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:16:20 15-08-2025 39,26111 28,08528 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:20 15-08-2025 39,21861 28,18889 5,38 1,2
Yazıhan (Malatya) 17:13:38 15-08-2025 38,53889 38,01806 7 1,8
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 17:13:38 15-08-2025 38,5473 37,986 11,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:12:12 15-08-2025 39,24778 28,08222 11,77 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:12:12 15-08-2025 39,2348 28,062 11 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:11:31 15-08-2025 39,21 28,17556 5,02 1,5
Sivrice (Elazığ) 17:11:12 15-08-2025 38,46806 39,18361 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:10:46 15-08-2025 39,21722 28,18194 6,82 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:06:37 15-08-2025 39,18861 28,12167 10,48 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:06:37 15-08-2025 39,1993 28,1413 10,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:02:08 15-08-2025 39,20694 28,15889 6,83 1,4
Sivrice (Elazığ) 17:01:33 15-08-2025 38,46889 39,1775 7 1,5
Malazgirt (Muş) 16:57:46 15-08-2025 39,02694 42,64056 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:57:45 15-08-2025 39,23833 28,23917 11,41 1,6
GUMUSPINAR-BULANIK (MUS) REVIZE01 (2025.08.15 16:57:45) 16:57:42 15-08-2025 39,0555 42,4183 29,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:45 15-08-2025 39,21694 28,12472 4,08 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:56 15-08-2025 39,20167 28,12417 6,63 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:33 15-08-2025 39,17472 28,22889 6,49 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:47 15-08-2025 39,25889 28,21278 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:43:30 15-08-2025 39,22278 28,16833 11,11 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:41:25 15-08-2025 39,202 28,1047 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:49 15-08-2025 39,18889 28,15083 7,08 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:00 15-08-2025 39,20972 28,11722 9,82 1,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:34:38 15-08-2025 39,2518 28,0418 7,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:34:37 15-08-2025 39,27028 28,06083 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:25 15-08-2025 39,22139 28,17333 8,72 1,5
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:31:24 15-08-2025 39,2305 28,2895 12,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:05 15-08-2025 39,23667 28,08722 9,51 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:27:03 15-08-2025 39,17806 28,17361 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:27:02 15-08-2025 39,1542 28,217 15 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:23:19 15-08-2025 39,2092 28,0968 11,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:17 15-08-2025 39,32806 28,08528 7 1,5
HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) 16:23:06 15-08-2025 39,7002 27,6175 26,4 1,5
Kozan (Adana) 16:21:35 15-08-2025 37,60306 35,88694 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:50 15-08-2025 39,19611 28,11111 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:55 15-08-2025 39,24444 28,05 7 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:55 15-08-2025 39,2488 28,039 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:57 15-08-2025 39,20639 28,10194 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:15:57 15-08-2025 39,178 28,0788 8,8 1,5
Yazıhan (Malatya) 16:14:29 15-08-2025 38,53722 38,0525 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:11:47 15-08-2025 39,16389 28,19111 6,89 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:11:47 15-08-2025 39,1098 28,1955 12,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:11:18 15-08-2025 39,22528 28,13361 11,84 1,5
Kırkağaç (Manisa) 16:05:45 15-08-2025 39,20222 27,93472 7 1,4
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 16:05:45 15-08-2025 39,1455 27,9622 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:13 15-08-2025 39,23361 28,07056 7 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:00:13 15-08-2025 39,2243 28,0302 9,7 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:58:27 15-08-2025 38,44056 37,29444 7,29 1,6
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:58:27 15-08-2025 38,442 37,3022 9,2 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:56:42 15-08-2025 39,1813 28,1935 9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:43 15-08-2025 39,23861 28,04944 7 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:54:43 15-08-2025 39,2245 28,0382 9,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:50:38 15-08-2025 39,18556 28,19083 9,34 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 15:50:38 15-08-2025 39,1448 28,0893 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:49:58 15-08-2025 39,17167 28,16028 6,76 1,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:49:01 15-08-2025 39,2477 28,1225 20,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:25 15-08-2025 39,2325 28,16583 5,55 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:03 15-08-2025 39,14028 28,21528 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:52 15-08-2025 39,20944 28,14361 8,6 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:43:52 15-08-2025 39,2113 28,1407 9,2 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:42:42 15-08-2025 39,1807 28,105 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:42:41 15-08-2025 39,21667 28,1425 14,16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:02 15-08-2025 39,19028 28,15 10,56 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:36:44 15-08-2025 39,23444 28,22611 9,24 1,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 15:32:19 15-08-2025 39,2243 27,9725 8,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:18 15-08-2025 39,24833 27,98111 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:19 15-08-2025 39,22278 28,18833 11,25 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:28:19 15-08-2025 39,2033 28,1558 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:25:34 15-08-2025 39,24139 28,09417 7,08 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:25:34 15-08-2025 39,23 28,073 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:09 15-08-2025 39,22167 28,21528 9,39 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:02 15-08-2025 39,21611 28,17389 5,87 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:02 15-08-2025 39,2087 28,1557 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:24 15-08-2025 39,21 28,14389 6,85 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:01 15-08-2025 39,23833 28,09944 10,34 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:15:27 15-08-2025 39,1092 28,2172 10,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:26 15-08-2025 39,16722 28,15472 7 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:13:43 15-08-2025 39,2363 28,0847 10,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:42 15-08-2025 39,26972 28,09222 7,25 2,8
Simav (Kütahya) 15:13:17 15-08-2025 39,16917 28,93639 6,87 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:11:08 15-08-2025 39,213 28,1785 9,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:54 15-08-2025 39,17389 28,20417 8,88 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:41 15-08-2025 39,21861 28,20167 7,25 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:52 15-08-2025 39,24222 28,13361 6,76 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:52 15-08-2025 39,1818 28,0597 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:04:03 15-08-2025 39,25306 28,0725 7,2 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:03 15-08-2025 39,2403 28,0988 8,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:10 15-08-2025 39,2625 28,08389 8,09 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:10 15-08-2025 39,244 28,0857 7,9 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:56:14 15-08-2025 39,14889 28,17417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:27 15-08-2025 39,18667 28,10917 5,92 1,3
Yazıhan (Malatya) 14:54:35 15-08-2025 38,53472 38,00583 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:45 15-08-2025 39,235 28,06806 7,26 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:44 15-08-2025 39,2042 28,0805 13,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:50:14 15-08-2025 39,23556 28,05639 7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 14:50:13 15-08-2025 39,2443 28,1785 15,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:48:00 15-08-2025 39,2275 28,22278 5,19 1,9
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:48:00 15-08-2025 39,2475 28,1945 9,7 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:43:48 15-08-2025 39,1067 28,1983 18,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:43 15-08-2025 39,26944 28,0675 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:54 15-08-2025 39,21944 28,17306 10,91 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:40:23 15-08-2025 39,27 28,03472 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:44 15-08-2025 39,14917 28,18972 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:40 15-08-2025 39,21 28,11333 8,55 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.15 14:36:40) 14:36:40 15-08-2025 39,2103 28,0845 8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:18 15-08-2025 39,15806 28,19194 6,24 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:15 15-08-2025 39,235 28,25833 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:46 15-08-2025 39,18417 28,12278 6,81 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:44 15-08-2025 39,19833 28,08778 6,06 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:53 15-08-2025 39,19028 28,16417 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:44 15-08-2025 39,20361 28,16389 8,85 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:44 15-08-2025 39,2075 28,1518 9,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:28 15-08-2025 39,24639 28,25167 7 2,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:27 15-08-2025 39,2242 28,1972 10,6 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 14:15:51 15-08-2025 38,13333 36,55417 7,02 2,1
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:15:50 15-08-2025 38,15 36,6008 2,3 2
Andırın (Kahramanmaraş) 14:14:56 15-08-2025 37,37611 36,44528 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:07 15-08-2025 39,18472 28,14139 5,48 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:07 15-08-2025 39,171 28,1198 10,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:53 15-08-2025 39,17917 28,17722 10,32 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:59 15-08-2025 39,19444 28,17667 5,42 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:59 15-08-2025 39,173 28,1533 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:27 15-08-2025 39,22028 28,13583 7,74 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:32 15-08-2025 39,23889 28,105 7,24 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:40 15-08-2025 39,24222 28,05917 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:33 15-08-2025 39,19194 28,23861 5,66 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:06:33 15-08-2025 39,1857 28,231 11,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:50 15-08-2025 39,20639 28,16889 11,82 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:04:50 15-08-2025 39,203 28,1532 2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:30 15-08-2025 39,16333 28,20167 6,48 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:11 15-08-2025 39,235 28,17444 8,81 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:23 15-08-2025 39,29167 28,04778 7 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:23 15-08-2025 39,285 28,026 11,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:58:18 15-08-2025 39,28389 28,23667 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:57:52 15-08-2025 39,16889 28,17056 10,17 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:51 15-08-2025 39,167 28,1598 17,1 2,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 13:56:43 15-08-2025 39,055 28,1517 23,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:56:41 15-08-2025 39,20028 28,19139 5,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:21 15-08-2025 39,23861 27,99333 7 1,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:55:20 15-08-2025 39,247 27,9867 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:52 15-08-2025 39,21667 28,0875 6,67 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:57 15-08-2025 39,20472 28,15694 8,82 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:50 15-08-2025 39,21278 28,15833 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:50 15-08-2025 39,2005 28,1572 16,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:09 15-08-2025 39,24083 28,0525 10,49 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:09 15-08-2025 39,2303 28,0748 6,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:35 15-08-2025 39,26 28,26361 1,43 1,5
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:42:35 15-08-2025 39,2308 28,2452 11,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:45 15-08-2025 39,17306 28,18972 6,59 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:45 15-08-2025 39,15167 28,19472 6,86 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:11 15-08-2025 39,1878 28,1762 8,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:10 15-08-2025 39,19611 28,16056 11,38 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:48 15-08-2025 39,16472 28,25361 6,93 1
Akhisar (Manisa) 13:31:15 15-08-2025 39,21833 27,99139 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:28 15-08-2025 39,24694 28,06972 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:08 15-08-2025 39,16694 28,15667 10,64 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:59 15-08-2025 39,19472 28,195 8,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:04 15-08-2025 39,23889 28,0925 7,01 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:14 15-08-2025 39,21667 28,10833 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:01 15-08-2025 39,19083 28,16889 7,39 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:13:46 15-08-2025 39,21389 28,17611 7 4,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:13:46 15-08-2025 39,212 28,1785 5 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:56 15-08-2025 39,23694 28,00806 7 1,3
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:55 15-08-2025 39,2635 27,9927 11,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:17 15-08-2025 39,23361 27,99306 7 1,3
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:17 15-08-2025 39,2518 27,9798 13,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:57 15-08-2025 39,26 27,99583 7 3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 13:04:57 15-08-2025 39,2272 27,9757 10,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:26 15-08-2025 39,26833 28,43361 6,71 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:14 15-08-2025 39,20333 28,13611 8,81 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:02:14 15-08-2025 39,1942 28,1187 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:54 15-08-2025 39,24528 28,08361 7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:53 15-08-2025 39,2245 28 12,6 1,8
Gördes (Manisa) 12:55:19 15-08-2025 39,05556 28,25167 7 1,4
Selendi (Manisa) 12:54:25 15-08-2025 38,83556 28,98917 7,15 1,3
Soma (Manisa) 12:53:32 15-08-2025 39,29639 27,7375 15,35 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:42 15-08-2025 39,15694 28,20056 6,18 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:52:42 15-08-2025 39,1553 28,1698 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:51:26 15-08-2025 39,17639 28,20917 6,1 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:51:26 15-08-2025 39,1645 28,173 5 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:35 15-08-2025 39,1782 28,1793 13,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:34 15-08-2025 39,21778 28,17306 9,29 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:09 15-08-2025 39,21111 28,175 9,37 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:52 15-08-2025 39,18444 28,17139 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:51 15-08-2025 39,1865 28,118 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:21 15-08-2025 39,19556 28,09417 11,52 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:21 15-08-2025 39,1943 28,0713 8 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:43:57 15-08-2025 39,1467 28,1307 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:43:56 15-08-2025 39,17167 28,18833 4,64 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:22 15-08-2025 39,1825 28,17278 7,14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:37:34 15-08-2025 39,25167 28,12306 10,41 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:37:33 15-08-2025 39,2222 28,0877 18,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:36:29 15-08-2025 39,32667 28,09083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:41 15-08-2025 39,17694 28,20111 4,89 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:42 15-08-2025 39,24722 28,05389 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:32 15-08-2025 39,20611 28,12861 5,52 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:16 15-08-2025 39,225 28,03028 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:21:52 15-08-2025 38,32278 38,12 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:06 15-08-2025 39,22139 28,17028 11,13 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 12:21:06 15-08-2025 39,2497 28,1782 18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:04 15-08-2025 39,19861 28,17444 9,01 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:03 15-08-2025 39,2033 28,1628 10,9 1,5
USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) 12:17:24 15-08-2025 36,2987 33,657 0 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:29 15-08-2025 39,17139 28,14472 6,36 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:14 15-08-2025 39,205 28,23556 6,53 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:14 15-08-2025 39,1903 28,245 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:01 15-08-2025 39,16861 28,17639 6,9 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:12:01 15-08-2025 39,1667 28,17 8,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:44 15-08-2025 39,11056 28,20444 7 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:44 15-08-2025 39,1015 28,2292 14,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:24 15-08-2025 39,20389 28,13611 8,79 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:23 15-08-2025 39,208 28,1085 14,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:40 15-08-2025 39,18972 28,16667 7,12 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:08:40 15-08-2025 39,1913 28,1612 4,5 2,1
Lice (Diyarbakır) 12:07:14 15-08-2025 38,59167 40,48889 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:06:51 15-08-2025 39,20056 28,16 10,19 4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:06:51 15-08-2025 39,1783 28,1323 12,7 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:05:14 15-08-2025 39,20417 28,17556 9,45 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:05:14 15-08-2025 39,1922 28,1522 10,9 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:47 15-08-2025 39,18722 28,16222 7,66 2,4
Pütürge (Malatya) 12:04:18 15-08-2025 38,24167 38,75972 7,04 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:01:34 15-08-2025 39,25083 28,075 7,15 1,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:01:34 15-08-2025 39,244 28,0725 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:58:31 15-08-2025 39,19278 28,22694 7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:58:31 15-08-2025 39,1983 28,2088 15,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:13 15-08-2025 39,24083 28,14167 12,34 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:13 15-08-2025 39,237 28,128 10,3 2,1
Hekimhan (Malatya) 11:54:16 15-08-2025 38,86639 37,9875 6,76 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:10 15-08-2025 39,25528 28,11889 12,05 1,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:10 15-08-2025 39,2537 28,122 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:52:03 15-08-2025 39,20139 28,25778 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:52:03 15-08-2025 39,166 28,2473 13,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:00 15-08-2025 39,23722 28,01833 7 1
Torul (Gümüşhane) 11:48:16 15-08-2025 40,38556 39,25861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:55 15-08-2025 39,19139 28,20528 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:46:54 15-08-2025 39,184 28,1703 5,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:42:48 15-08-2025 39,1675 28,15528 6,75 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:42:48 15-08-2025 39,161 28,1212 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:42:22 15-08-2025 39,18417 28,14556 8,88 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:42:22 15-08-2025 39,1892 28,1405 13,7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:33 15-08-2025 39,1923 28,1615 12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:32 15-08-2025 39,19417 28,16056 9,46 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:43 15-08-2025 39,1863 28,1093 11,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:31:42 15-08-2025 39,20583 28,15056 10,38 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:23 15-08-2025 39,25278 28,25917 7 1,5
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:23 15-08-2025 39,238 28,2643 7,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:16 15-08-2025 39,16972 28,18972 7,11 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:44 15-08-2025 39,29083 28,05944 7 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:44 15-08-2025 39,256 28,0077 14,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:15 15-08-2025 39,2 28,12139 6,09 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:22:15 15-08-2025 39,1757 28,112 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:30 15-08-2025 39,25944 28,27167 11,6 2,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:19:29 15-08-2025 39,2545 28,2457 8,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:12 15-08-2025 39,18806 28,19167 6,93 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:16:13 15-08-2025 39,13861 28,16806 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:15:40 15-08-2025 39,16778 28,13056 5,07 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:14:14 15-08-2025 39,19194 28,15889 6,72 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:11:04 15-08-2025 39,24944 28,08556 7,16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:53 15-08-2025 39,24028 28,14667 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:35 15-08-2025 39,1552 28,1165 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:34 15-08-2025 39,18 28,17 4,57 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:17 15-08-2025 39,18 28,17583 6,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:00:20 15-08-2025 39,25278 28,08889 7,02 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:20 15-08-2025 39,2638 28,1175 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:20 15-08-2025 39,23556 28,43222 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:43 15-08-2025 39,18083 28,14806 12,19 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:43 15-08-2025 39,2192 28,1768 9,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:55 15-08-2025 39,20333 28,17028 9,62 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:55 15-08-2025 39,1455 28,1873 13,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:38 15-08-2025 39,22472 28,13667 10,26 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:38 15-08-2025 39,2043 28,1393 10,3 2,7
Yazıhan (Malatya) 10:44:45 15-08-2025 38,52222 38,06 7 2,7
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 10:44:45 15-08-2025 38,5458 38,0118 5,4 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:44:31 15-08-2025 39,2042 28,125 9,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:44:30 15-08-2025 39,21056 28,14917 9,68 3
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:06 15-08-2025 39,23333 28,11722 5,63 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:37:46 15-08-2025 39,16 28,18778 6,79 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:03 15-08-2025 39,1675 28,16972 5,23 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:03 15-08-2025 39,1963 28,133 7,8 2,2
Battalgazi (Malatya) 10:34:14 15-08-2025 38,22861 38,50028 7,47 1,7
YAYGIN-(MALATYA) 10:34:12 15-08-2025 38,2622 38,5287 20,1 1,6
ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) 10:27:42 15-08-2025 38,5392 40,5765 8,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:21 15-08-2025 39,19667 28,09194 5,04 2,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:19 15-08-2025 39,2457 28,071 11,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:04 15-08-2025 39,18444 28,15722 6,13 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:18 15-08-2025 39,17472 28,16972 5,38 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:17 15-08-2025 39,2157 28,1962 14,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:37 15-08-2025 39,16 28,19583 6,74 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:21:27 15-08-2025 39,13944 28,24083 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:21:25 15-08-2025 39,1988 28,2013 9,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:18:43 15-08-2025 39,15583 28,14417 6,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:16:50 15-08-2025 39,17194 28,18361 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:20 15-08-2025 39,24194 28,09111 5,07 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:19 15-08-2025 39,2503 28,0615 6,7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:08 15-08-2025 39,17806 28,20111 6,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:07 15-08-2025 39,21972 28,18389 13,61 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:11:30 15-08-2025 39,20361 28,17444 9,3 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:11:30 15-08-2025 39,1878 28,1432 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:55 15-08-2025 39,17472 28,16417 6,69 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:48 15-08-2025 39,20778 28,15194 9,74 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:29 15-08-2025 39,1388 28,114 9,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:28 15-08-2025 39,18972 28,15361 10,59 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:04:56 15-08-2025 39,23444 28,14056 10,36 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:04:56 15-08-2025 39,2277 28,1593 7,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:48 15-08-2025 39,22722 28,10667 8,47 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:45 15-08-2025 39,17139 28,23917 8,53 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:08 15-08-2025 39,17361 28,13472 7,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:45 15-08-2025 39,12833 28,20611 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:44 15-08-2025 39,1598 28,1343 10,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:59 15-08-2025 39,21833 28,19083 7,27 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:55:58 15-08-2025 39,2143 28,1898 6,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:20 15-08-2025 39,13889 28,19694 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:19 15-08-2025 39,148 28,1593 9,5 1,6
Adapazarı (Sakarya) 09:48:35 15-08-2025 40,87111 30,35194 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:18 15-08-2025 39,16972 28,20083 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:16 15-08-2025 39,1848 28,1202 8,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:37 15-08-2025 39,17611 28,21583 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:36 15-08-2025 39,1632 28,1225 18,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:44:23 15-08-2025 39,20972 28,135 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:20 15-08-2025 39,16806 28,255 7,96 0,9
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 09:43:11 15-08-2025 38,5663 38,015 1,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:29 15-08-2025 39,24889 28,15917 8,06 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:13 15-08-2025 39,18639 28,18028 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:35 15-08-2025 39,22528 28,19056 13,74 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:35 15-08-2025 39,2225 28,1237 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:53 15-08-2025 39,21056 28,37833 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:15 15-08-2025 39,2625 28,155 17,44 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:28 15-08-2025 39,22361 28,15583 13,15 1
Uzundere (Erzurum) 09:27:12 15-08-2025 40,55972 41,53944 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:59 15-08-2025 39,27472 28,07222 7,24 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:21:26 15-08-2025 39,20111 28,15639 7,14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:43 15-08-2025 39,20889 28,15222 8,16 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:43 15-08-2025 39,2088 28,145 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:12 15-08-2025 39,17222 28,18611 7 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 09:18:55 15-08-2025 39,1802 28,0205 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:38 15-08-2025 39,18083 28,125 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:37 15-08-2025 39,2058 28,162 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:17:31 15-08-2025 39,20972 28,15528 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:17:30 15-08-2025 39,1917 28,097 15,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:40 15-08-2025 39,20861 28,18639 9,31 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:40 15-08-2025 39,1875 28,192 9,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:13 15-08-2025 39,25139 28,04111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:50 15-08-2025 39,21833 28,15111 10,62 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:50 15-08-2025 39,1873 28,1298 11,8 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:09:53 15-08-2025 39,1862 28,1787 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:52 15-08-2025 39,20028 28,20611 9,51 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:36 15-08-2025 39,17333 28,16278 6,31 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:58 15-08-2025 39,2028 28,1455 12,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:03:51 15-08-2025 39,20417 28,16306 8,39 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:03:51 15-08-2025 39,2143 28,1483 9,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:07 15-08-2025 39,21417 28,1225 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:16 15-08-2025 39,187 28,1503 12,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:15 15-08-2025 39,17389 28,17861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:58 15-08-2025 39,15 28,22556 6,48 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:35 15-08-2025 39,16722 28,20639 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:34 15-08-2025 39,1445 28,1875 16,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:59 15-08-2025 39,16139 28,19833 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:50:58 15-08-2025 39,1478 28,1342 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:46 15-08-2025 39,21111 28,21056 6,29 0,9
Akdeniz - [160.37 km] Datça (Muğla) 08:47:21 15-08-2025 35,25139 27,54861 12,73 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:09 15-08-2025 39,2 28,22472 7 0,9
Halfeti (Şanlıurfa) 08:46:34 15-08-2025 37,38889 37,94194 7,02 2,5
TARLABASI-ARABAN (GAZIANTEP) 08:46:34 15-08-2025 37,4077 37,9577 4,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:10 15-08-2025 39,22528 28,22972 6,89 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:29 15-08-2025 39,19306 28,19083 7 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:28 15-08-2025 39,217 28,1345 14,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:59 15-08-2025 39,1775 28,13083 7 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 08:34:58 15-08-2025 39,1733 28,0383 7,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:32 15-08-2025 39,21722 28,11278 6,36 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:31 15-08-2025 39,2415 28,0867 9,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:22 15-08-2025 39,18333 28,22389 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:21 15-08-2025 39,1835 28,1957 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:13 15-08-2025 39,26083 28,27556 7,23 2,1
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:13 15-08-2025 39,244 28,284 15,2 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:23:44 15-08-2025 39,1843 28,138 23,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:40 15-08-2025 39,1275 28,20472 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:15 15-08-2025 39,19556 28,1275 10,1 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:15 15-08-2025 39,1865 28,0852 16,5 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:32 15-08-2025 39,228 28,0375 5,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:15:17 15-08-2025 39,2275 28,17028 9,37 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:17 15-08-2025 39,1775 28,0983 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:14:28 15-08-2025 39,16194 28,18139 8,78 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:14:27 15-08-2025 39,1353 28,1585 12,4 1,8
GOKCELER-AKHISAR (MANISA) 08:13:32 15-08-2025 38,9017 28,1047 16,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:21 15-08-2025 39,15861 28,17611 9,34 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:12:21 15-08-2025 39,1573 28,1335 12 2,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:09:58 15-08-2025 39,1235 28,1893 11,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:09:57 15-08-2025 39,16444 28,1525 8,02 1,5
Yazıhan (Malatya) 08:08:20 15-08-2025 38,53972 38,035 7,02 2,1
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 08:08:19 15-08-2025 38,5643 38,013 4,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:10 15-08-2025 39,20389 28,1725 9,45 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:09 15-08-2025 39,1905 28,0978 14,2 1,6
BALIKLI-GORDES (MANISA) 08:02:01 15-08-2025 38,8708 28,2007 14,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:57 15-08-2025 39,21278 28,17667 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:53:20 15-08-2025 39,15917 28,15611 8,88 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:53:20 15-08-2025 39,1627 28,118 5,2 3,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:52:06 15-08-2025 39,228 28,2585 4,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:22 15-08-2025 39,28806 28,17222 4,77 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:51:21 15-08-2025 39,263 28,1335 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:45:28 15-08-2025 39,19583 28,13333 5 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:45:27 15-08-2025 39,1852 28,1668 15,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:30 15-08-2025 39,16472 28,20861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:40 15-08-2025 39,2025 28,08 7,05 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:40 15-08-2025 39,22 28,0698 8,3 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:03 15-08-2025 39,1605 28,1217 10,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:02 15-08-2025 39,15833 28,14889 5,88 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:32:37 15-08-2025 39,20361 28,08833 5,37 1,8
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 07:32:37 15-08-2025 39,1592 28,0497 9,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:31:47 15-08-2025 39,19722 28,1725 7,75 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:31:46 15-08-2025 39,1673 28,161 12,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:27:25 15-08-2025 39,20583 28,15667 7,45 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:27:24 15-08-2025 39,1962 28,141 13,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:54 15-08-2025 39,23778 28,06694 10,2 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:15:54 15-08-2025 39,225 28,0313 7,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:22 15-08-2025 39,19444 28,16806 7,98 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:21 15-08-2025 39,192 28,1402 15,9 2,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:11:04 15-08-2025 39,1282 28,1628 12,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:03 15-08-2025 39,17056 28,18111 10,47 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:33 15-08-2025 39,14389 28,17722 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:06:33 15-08-2025 39,1342 28,1745 13,7 1,9
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 07:03:30 15-08-2025 39,1093 28,1242 11,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:29 15-08-2025 39,13833 28,19639 7 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:01 15-08-2025 39,1818 28,0817 8,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:00 15-08-2025 39,21417 28,08333 7,13 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:35 15-08-2025 39,11556 28,20556 6,93 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:13 15-08-2025 39,25889 28,10333 10,12 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:43 15-08-2025 39,20889 28,1375 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:55:42 15-08-2025 39,2063 28,1567 8,7 2
KIZILDAM-GORDES (MANISA) 06:54:34 15-08-2025 38,9563 28,3815 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:44 15-08-2025 39,16194 28,17417 7,88 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:35 15-08-2025 39,1875 28,13583 6,56 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:46:35 15-08-2025 39,1923 28,1222 12,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:43:44 15-08-2025 39,15278 28,16694 5,65 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:40 15-08-2025 39,15083 28,16944 8,55 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:40 15-08-2025 39,1455 28,1452 11,9 2,4
TASKUYUCAK-GOLMARMARA (MANISA) 06:39:34 15-08-2025 38,745 28,0468 6,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:50 15-08-2025 39,24639 28,09389 10,12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:37:06 15-08-2025 39,20861 28,12444 5,34 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:37:05 15-08-2025 39,201 28,1432 7,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:51 15-08-2025 39,18111 28,17417 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:31:50 15-08-2025 39,1722 28,1628 5,1 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:46 15-08-2025 39,1572 28,1153 12,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:31 15-08-2025 39,16944 28,18667 6,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:26:37 15-08-2025 39,23139 28,09333 6,92 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:26:37 15-08-2025 39,2253 28,0955 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:10 15-08-2025 39,16528 28,20694 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:10 15-08-2025 39,0792 28,156 18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:27 15-08-2025 39,23889 28,235 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:55 15-08-2025 39,2475 28,09806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:21 15-08-2025 39,21083 28,16056 7,78 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:04:20 15-08-2025 39,191 28,1542 8,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:27 15-08-2025 39,22667 28,09111 9,52 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:26 15-08-2025 39,2105 28,0773 7,8 1,3
Akdeniz - [20.22 km] Kaş (Antalya) 06:00:11 15-08-2025 36,00972 29,62167 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:05 15-08-2025 39,12222 28,20722 7,05 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:04 15-08-2025 39,1528 28,1485 9,7 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:56:15 15-08-2025 39,1985 28,0223 8,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:14 15-08-2025 39,23861 28,06778 10,24 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:36 15-08-2025 39,20389 28,02139 11,32 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:18 15-08-2025 39,19833 28,03778 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:43:22 15-08-2025 39,2 28,16444 4,54 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:00 15-08-2025 39,15667 28,18083 7,49 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:38:59 15-08-2025 39,1588 28,0732 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:36:09 15-08-2025 39,23944 28,09139 9,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:54 15-08-2025 39,23528 28,0425 9,36 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:16 15-08-2025 39,2275 28,18472 5,02 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:16 15-08-2025 39,2105 28,1583 8,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:30 15-08-2025 39,15056 28,17139 5,89 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:30 15-08-2025 39,1328 28,146 13,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:38 15-08-2025 39,15361 28,10278 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:24 15-08-2025 39,17861 28,20306 7,04 1,3
SALUR-GORDES (MANISA) 05:22:20 15-08-2025 39,0348 28,3307 5 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:06 15-08-2025 39,2797 28,0317 17,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:05 15-08-2025 39,24056 28,10972 5,35 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:32 15-08-2025 39,17333 28,15111 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:09:32 15-08-2025 39,1635 28,1468 4,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:38 15-08-2025 39,24917 28,11194 9,22 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:07:37 15-08-2025 39,2607 28,0508 4,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:42 15-08-2025 39,16278 28,17972 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:42 15-08-2025 39,156 28,1538 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:12 15-08-2025 39,25972 28,10139 10,29 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:30 15-08-2025 39,20861 28,14806 6,66 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:00 15-08-2025 39,16667 28,17917 10,49 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:08 15-08-2025 39,23639 27,98778 9,7 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 04:56:07 15-08-2025 39,2063 27,9533 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:44 15-08-2025 39,2125 28,165 9,01 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:03 15-08-2025 39,21111 28,175 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:03 15-08-2025 39,1255 28,2402 25,3 1,7
Pütürge (Malatya) 04:54:36 15-08-2025 38,32194 38,81889 8,73 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:54:03 15-08-2025 39,21778 28,16028 5,69 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:54:02 15-08-2025 39,1995 28,1705 10,9 2,2
İslahiye (Gaziantep) 04:52:59 15-08-2025 36,9225 36,54861 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:09 15-08-2025 39,20194 28,02556 7,12 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:18 15-08-2025 39,23472 28,20278 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:18 15-08-2025 39,2225 28,1802 9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:33 15-08-2025 39,23722 28,12139 10,31 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:33 15-08-2025 39,2307 28,1313 7,9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 04:44:16 15-08-2025 38,235 38,23167 6,95 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:13 15-08-2025 39,22583 28,00222 7,51 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:13 15-08-2025 39,2058 28,0128 11,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:41 15-08-2025 39,20611 28,19417 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:13 15-08-2025 39,15972 28,21528 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:02 15-08-2025 39,24833 28,10083 8,33 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:36:14 15-08-2025 39,20056 28,17861 9,94 1,2
Sincik (Adıyaman) 04:34:30 15-08-2025 38,1175 38,57667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:48 15-08-2025 39,19778 28,17583 8,95 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:33:48 15-08-2025 39,1435 28,1298 14,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:05 15-08-2025 39,22639 28,20333 6,06 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:04 15-08-2025 39,222 28,182 13,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:27:28 15-08-2025 39,20361 28,16639 7 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:27:27 15-08-2025 39,2168 28,1498 8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:56 15-08-2025 39,21639 28,15583 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:56 15-08-2025 39,1907 28,1202 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:21:29 15-08-2025 39,18444 28,16139 5,42 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:21:29 15-08-2025 39,1937 28,1483 9,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:18:00 15-08-2025 39,225 28,10444 6,79 2,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:00 15-08-2025 39,23 28,0913 7,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:22 15-08-2025 39,24917 28,1075 9,72 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:22 15-08-2025 39,238 28,1083 7,3 2,6
Shuakhevi, Acara (Gürcistan) - [31.14 km] Borçka (Artvin) 04:16:04 15-08-2025 41,73583 42,13667 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:55 15-08-2025 39,15722 28,15 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:55 15-08-2025 39,1212 28,1132 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:08 15-08-2025 39,16472 28,19389 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:55 15-08-2025 39,24417 28,10611 7,92 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:04:55 15-08-2025 39,2392 28,0935 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:50 15-08-2025 39,24528 28,10167 9,34 2,9
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:50 15-08-2025 39,2718 28,1198 7,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:44 15-08-2025 39,24278 28,1175 6,67 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:44 15-08-2025 39,2397 28,0952 9,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:13 15-08-2025 39,15833 28,155 7,46 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:09 15-08-2025 39,2137 28,0323 10,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:54:08 15-08-2025 39,23944 28,05194 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:17 15-08-2025 39,23 28,07139 7,38 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:32 15-08-2025 39,22167 28,06278 7 1,6
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 03:52:31 15-08-2025 39,1837 27,9065 25,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:15 15-08-2025 39,27528 28,12333 13,63 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:00 15-08-2025 39,24139 28,18694 11,94 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:00 15-08-2025 39,2132 28,158 14,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:49 15-08-2025 39,24389 28,05472 7,21 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:02 15-08-2025 39,20194 28,19139 7,1 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:02 15-08-2025 39,1493 28,1455 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:43 15-08-2025 39,19278 28,19222 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:43 15-08-2025 39,11278 28,1775 7,01 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:43 15-08-2025 39,1637 28,1395 8,9 3,1
Simav (Kütahya) 03:34:42 15-08-2025 39,1575 28,92944 7 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:34:40 15-08-2025 39,2368 28,9643 11,8 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 03:33:08 15-08-2025 38,30944 38,25833 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:12 15-08-2025 39,19583 28,03611 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:07 15-08-2025 39,215 28,29972 7 1,2
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:29:06 15-08-2025 39,234 28,3193 12,8 1,5
Kırkağaç (Manisa) 03:22:17 15-08-2025 39,11694 27,84417 7 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:14 15-08-2025 39,2162 27,988 9 2
Akhisar (Manisa) 03:20:04 15-08-2025 38,88889 27,79389 13,47 2,6
KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) 03:20:04 15-08-2025 38,8603 27,735 9,5 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:32 15-08-2025 39,2215 28,0955 10,2 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:30 15-08-2025 39,2043 28,1268 7,7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:30 15-08-2025 39,1945 28,158 11,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:29 15-08-2025 39,185 28,18028 10,35 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:01 15-08-2025 39,1522 28,1643 15,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:58 15-08-2025 39,33556 27,99278 7,34 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:08:53 15-08-2025 36,948 28,3035 13,6 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:16 15-08-2025 39,1753 28,1398 10,1 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:59 15-08-2025 39,177 28,1258 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:58:02 15-08-2025 39,22583 28,12083 10,69 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:58:02 15-08-2025 39,24 28,0912 6 2,3
Alaşehir (Manisa) 02:52:07 15-08-2025 38,32528 28,37889 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:00 15-08-2025 39,23972 28,11389 10,52 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:00 15-08-2025 39,2452 28,095 8,6 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:05 15-08-2025 39,1878 28,133 4,4 1,3
Pütürge (Malatya) 02:39:24 15-08-2025 38,15861 38,61806 6,97 2
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 02:39:23 15-08-2025 38,1615 38,5847 1,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:49 15-08-2025 39,20694 28,22028 13,19 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:49 15-08-2025 39,1575 28,2098 11,8 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:38 15-08-2025 39,2353 28,1088 9,6 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:53 15-08-2025 39,2042 28,1103 3,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:52 15-08-2025 39,23639 28,15667 11,12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:16 15-08-2025 39,23333 28,1075 12,4 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:16 15-08-2025 39,1712 28,1442 17,5 1,7
Ayrancı (Karaman) 02:28:00 15-08-2025 37,36944 33,87472 7,09 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:14 15-08-2025 39,18111 28,13889 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:13 15-08-2025 39,1538 28,0927 4,4 2,6
Akdeniz - [36.60 km] Seydikemer (Muğla) 02:25:49 15-08-2025 36,16778 28,91722 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:38 15-08-2025 39,1892 28,1762 7,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:37 15-08-2025 39,22278 28,14306 7,89 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:30 15-08-2025 39,23972 28,2725 11,65 1,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:30 15-08-2025 39,2142 28,1988 9,8 1,4
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 02:19:03 15-08-2025 39,1145 28,0773 11,7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:26 15-08-2025 39,1455 28,104 21,7 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:07 15-08-2025 39,2398 28,1008 11,7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:15 15-08-2025 39,1465 28,1527 22,1 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:54 15-08-2025 39,1405 28,1322 12,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:53 15-08-2025 39,20056 28,1525 6,93 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:33 15-08-2025 39,181 28,1377 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:32 15-08-2025 39,18333 28,13778 7,17 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:12 15-08-2025 39,2377 28,0905 13,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:11 15-08-2025 39,24833 28,09639 7,05 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:06:53 15-08-2025 39,20389 28,17028 7,97 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:53 15-08-2025 39,1678 28,176 9,3 1,9
Kadirli (Osmaniye) 02:05:42 15-08-2025 37,31694 36,24083 7,04 3,1
KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) 02:05:41 15-08-2025 37,3055 36,2518 2,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:57:15 15-08-2025 39,25917 28,10222 7,5 2,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:15 15-08-2025 39,2497 28,1057 8,2 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:08 15-08-2025 39,16667 28,15861 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:08 15-08-2025 39,1995 28,1277 7,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:44 15-08-2025 39,20611 28,10167 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:44 15-08-2025 39,1942 28,1108 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:30 15-08-2025 39,20694 28,175 10,48 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:30 15-08-2025 39,1995 28,1502 7,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:48:39 15-08-2025 39,20667 28,15583 9,41 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:48:39 15-08-2025 39,2117 28,116 11 2,1
Ege Denizi - [15.25 km] Gökçeada (Çanakkale) 01:45:15 15-08-2025 40,20139 25,56 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:01 15-08-2025 39,1703 28,1415 10,6 1,4
TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) 01:44:46 15-08-2025 38,8818 27,9552 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:09 15-08-2025 39,24722 28,06 7,13 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:41:03 15-08-2025 39,194 28,1202 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:02 15-08-2025 39,21778 28,15306 13,35 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:51 15-08-2025 39,1517 28,1157 12,2 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:31 15-08-2025 39,1737 28,1135 4,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:30 15-08-2025 39,23083 28,15333 12,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:15 15-08-2025 39,24972 28,16972 11,71 2,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:15 15-08-2025 39,2353 28,1558 9,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:15 15-08-2025 39,25389 28,04056 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:29:05 15-08-2025 39,19222 28,19222 9,9 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:29:05 15-08-2025 39,162 28,251 10,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:20 15-08-2025 39,18556 28,15111 10,91 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:20 15-08-2025 39,1773 28,136 13,4 2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:09 15-08-2025 39,2733 28,1625 15,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:41 15-08-2025 39,22278 28,10444 10,18 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:41 15-08-2025 39,2113 28,081 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:18 15-08-2025 39,23611 28,10667 7,37 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:18 15-08-2025 39,2345 28,0555 7,7 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:37 15-08-2025 39,1782 28,1297 8,4 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:23 15-08-2025 39,2242 28,0473 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:40 15-08-2025 39,22333 28,17083 11,07 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:40 15-08-2025 39,1933 28,1072 7,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:16 15-08-2025 39,32611 28,00694 7 2,8
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:15 15-08-2025 39,3083 27,9945 10,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:09:46 15-08-2025 39,18889 28,19778 8,12 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:46 15-08-2025 39,1888 28,2073 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:49 15-08-2025 39,24472 28,09361 13,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:31 15-08-2025 39,24833 28,29222 6,7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:31 15-08-2025 39,2055 28,2665 12,6 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:13 16-08-2025 39,1997 28,1485 12,7 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:33:36 16-08-2025 39,227 28,1138 13,2 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:47 16-08-2025 39,222 28,0093 10,8 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:27 16-08-2025 39,1955 28,1185 8,5 1,6
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 00:19:48 16-08-2025 39,2032 27,9125 4,9 2,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 00:19:26 16-08-2025 39,2322 27,9768 9,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:26 16-08-2025 39,24306 27,99111 6,99 2,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:51 16-08-2025 39,2082 28,0463 9,6 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:45 16-08-2025 39,1882 28,1172 12,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:45 16-08-2025 39,20583 28,14 6,99 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:38 16-08-2025 39,24222 28,08472 6,96 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:22 16-08-2025 39,2067 28,0652 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:22 16-08-2025 39,21056 28,09361 6,95 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:42 16-08-2025 39,23278 28,13083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:13 16-08-2025 39,19917 28,13806 7 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:03 16-08-2025 39,1492 28,1967 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:03 16-08-2025 39,16472 28,18472 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:17 16-08-2025 39,18861 28,17667 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:44 16-08-2025 39,17583 28,12556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:25 16-08-2025 39,17556 28,15611 7,03 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:57 16-08-2025 39,24083 28,18111 7 1
İspir (Erzurum) 00:05:44 16-08-2025 40,45139 41,0425 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:09 16-08-2025 39,20972 28,04389 7 1,1
Tercan (Erzincan) 00:05:05 16-08-2025 39,84722 40,50722 16,07 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:49 16-08-2025 39,20972 28,17917 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 00:04:48 16-08-2025 38,09389 36,62306 7,07 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:22 16-08-2025 39,15028 28,13556 7,08 1,2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:13 16-08-2025 39,2208 28,2733 7,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:13 16-08-2025 39,20222 28,29167 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:52 16-08-2025 39,19417 28,22556 7 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:15 16-08-2025 39,213 28,064 10,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:15 16-08-2025 39,22778 28,09389 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:40 15-08-2025 39,16361 28,14222 6,1 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:39 15-08-2025 39,1635 28,1203 12,9 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:52 15-08-2025 39,2263 28,0845 15,4 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:52 15-08-2025 39,24389 28,14083 7,01 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:52 15-08-2025 39,1938 28,1507 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:24 15-08-2025 39,18667 28,15556 7,01 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:23 15-08-2025 39,1837 28,19 13,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:42:42 15-08-2025 39,15944 28,20389 10,01 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:40 15-08-2025 39,2253 28,1852 11,7 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:26 15-08-2025 39,2377 28,0535 9,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:26 15-08-2025 39,22944 28,10306 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:32 15-08-2025 39,22389 28,08806 7 1,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 23:33:30 15-08-2025 39,1003 28,1017 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:30 15-08-2025 39,16083 28,16667 9,11 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:29 15-08-2025 39,1592 28,1282 9,8 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:33 15-08-2025 39,1832 28,0588 3,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:33 15-08-2025 39,205 28,08833 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:21:47 15-08-2025 39,18972 28,11889 7,19 1,4
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 23:18:04 15-08-2025 36,9635 28,3558 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:04 15-08-2025 39,18972 28,16778 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:17 15-08-2025 39,1663 28,1738 13,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:15 15-08-2025 39,18444 28,2025 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:06 15-08-2025 39,12389 28,35333 6,88 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:03 15-08-2025 39,23639 28,16528 7 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:34 15-08-2025 39,1913 28,1717 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:34 15-08-2025 39,18806 28,16806 7,01 1,8
Darende (Malatya) 23:10:08 15-08-2025 38,48528 37,355 6,91 1,3
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 23:10:07 15-08-2025 38,4615 37,3332 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:50 15-08-2025 39,17722 28,17611 7,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:09 15-08-2025 39,23944 28,11028 7,01 1,1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 23:06:54 15-08-2025 36,953 28,2857 15,9 2
Marmaris (Muğla) 23:06:54 15-08-2025 36,97222 28,28639 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:06:01 15-08-2025 39,15861 28,18056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:33 15-08-2025 39,20694 28,17111 6,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:32 15-08-2025 39,18667 28,13111 7,19 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:49 15-08-2025 39,20222 28,18861 7,01 1,4
Gürpınar (Van) 23:01:49 15-08-2025 38,1725 43,73833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:48 15-08-2025 39,15278 28,16778 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:27 15-08-2025 39,1835 28,1967 11,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:57:28 15-08-2025 39,26694 28,24944 7,54 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:55:12 15-08-2025 39,209 28,1272 12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:12 15-08-2025 39,21889 28,12333 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:27 15-08-2025 39,19889 28,19111 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:43:35 15-08-2025 39,15556 28,13694 6,98 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:43:34 15-08-2025 39,1473 28,1427 13,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:12 15-08-2025 39,15333 28,18722 6,98 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:11 15-08-2025 39,1702 28,1972 8,9 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:31:24 15-08-2025 39,1167 28,1673 14,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:01 15-08-2025 39,22 28,18 6,97 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:51 15-08-2025 39,236 28,1153 10,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:03 15-08-2025 39,18944 28,21861 7 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:24 15-08-2025 39,1873 28,2328 14 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:24 15-08-2025 39,22111 28,21972 7 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:18 15-08-2025 39,2328 28,038 13,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:23:18 15-08-2025 39,24222 28,05472 10,09 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:19:40 15-08-2025 39,19917 28,20222 6,75 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:37 15-08-2025 39,11 28,17139 7 1,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 22:17:50 15-08-2025 39,221 27,9662 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:50 15-08-2025 39,23194 27,98361 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:16:34 15-08-2025 39,19389 28,17111 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:15:53 15-08-2025 39,20167 28,20333 7 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:48 15-08-2025 39,2422 28,0712 6,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:47 15-08-2025 39,26639 28,09056 10,62 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:01 15-08-2025 39,1567 28,1335 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:01 15-08-2025 39,15583 28,16028 7 1,4
Simav (Kütahya) 22:13:15 15-08-2025 39,12389 28,93944 5,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:37 15-08-2025 39,16194 28,11611 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:01 15-08-2025 39,20778 28,14278 7 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:58 15-08-2025 39,2338 28,085 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:58 15-08-2025 39,23917 28,09306 6,99 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:48 15-08-2025 39,1953 28,1453 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:48 15-08-2025 39,20667 28,16389 6,99 1,4
Gördes (Manisa) 22:09:11 15-08-2025 39,0875 28,28944 7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:07:37 15-08-2025 37,8075 36,62556 7,42 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:33 15-08-2025 39,18583 28,1125 6,97 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:38 15-08-2025 39,2003 28,1718 10,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:04:38 15-08-2025 39,21056 28,19194 5,83 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:35 15-08-2025 39,23611 28,18722 8,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:48 15-08-2025 39,17444 28,22556 6,88 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:48 15-08-2025 39,26306 28,09111 7,64 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:26 15-08-2025 39,20306 28,10889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:22 15-08-2025 39,22722 28,13278 6,89 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:51 15-08-2025 39,12417 28,21694 6,95 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:49 15-08-2025 39,188 28,1477 12,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:03 15-08-2025 39,19167 28,125 6,98 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:02 15-08-2025 39,1623 28,1003 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:28 15-08-2025 39,20833 28,13889 7,01 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:27 15-08-2025 39,205 28,0963 9,5 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:42 15-08-2025 39,2145 28,1545 14,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:42 15-08-2025 39,21861 28,1725 7 2,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:37 15-08-2025 39,233 28,0802 10 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:34 15-08-2025 39,24361 27,99694 6,98 2,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:43:33 15-08-2025 39,235 27,9673 10,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:12 15-08-2025 39,23389 28,0775 6,94 1,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:41:11 15-08-2025 39,2712 28,0327 8,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:56 15-08-2025 39,21417 28,09194 6,97 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:07 15-08-2025 39,2525 28,05222 6,97 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:06 15-08-2025 39,2447 28,029 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:14 15-08-2025 39,27722 28,19583 7 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:13 15-08-2025 39,2617 28,1643 5,4 1,9
Akhisar (Manisa) 21:28:53 15-08-2025 39,16194 28,0725 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:26 15-08-2025 39,20583 28,10556 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:26 15-08-2025 39,1837 28,0775 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:49 15-08-2025 39,23639 28,23722 6,94 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:04 15-08-2025 39,22694 27,99111 6,98 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:21:04 15-08-2025 39,2262 27,9867 9,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:47 15-08-2025 39,20056 28,03361 6,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:10 15-08-2025 39,25306 28,09278 7,02 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:10 15-08-2025 39,2368 28,0043 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:36 15-08-2025 39,20167 28,09333 7,01 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:36 15-08-2025 39,1912 28,08 4,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:35 15-08-2025 39,13333 28,215 7 1,1
Gördes (Manisa) 21:13:48 15-08-2025 39,06083 28,23806 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:42 15-08-2025 39,18667 28,15278 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:10 15-08-2025 39,21944 28,17694 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 21:10:13 15-08-2025 38,44417 39,05944 6,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:54 15-08-2025 39,22028 28,27111 6,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:11 15-08-2025 39,22583 28,16611 6,96 1,4
Altıeylül (Balıkesir) 21:06:04 15-08-2025 39,38528 27,87611 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:22 15-08-2025 39,21083 28,09639 6,99 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:05:22 15-08-2025 39,199 28,0737 13,7 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 21:04:10 15-08-2025 39,42167 28,03778 7,08 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:57 15-08-2025 39,21806 28,08194 7 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:56 15-08-2025 39,2812 28,0168 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:21 15-08-2025 39,13861 28,20111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:49 15-08-2025 39,21472 28,17556 7,21 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:49 15-08-2025 39,1983 28,1532 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:27 15-08-2025 39,20944 28,15694 6,99 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:26 15-08-2025 39,1923 28,1637 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:48 15-08-2025 39,22889 28,08556 7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:47 15-08-2025 39,2257 28,109 6,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:42 15-08-2025 39,1575 28,1 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:16 15-08-2025 39,18556 28,15028 6,96 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:47:15 15-08-2025 39,204 28,1622 10,6 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:39:32 15-08-2025 37,54444 37,15722 6,98 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:56 15-08-2025 39,1762 28,075 15,5 1,8
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:36:44 15-08-2025 39,2642 28,236 5,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:09 15-08-2025 39,25722 28,10167 7,02 1,8
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:08 15-08-2025 39,2557 28,0943 7,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:10 15-08-2025 39,24361 28,05528 6,98 2,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:09 15-08-2025 39,2325 28,06 11,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:18:21 15-08-2025 39,22056 28,19 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:18:20 15-08-2025 39,2312 28,153 1,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:44 15-08-2025 39,16722 28,20111 6,9 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:44 15-08-2025 39,1727 28,1722 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:04 15-08-2025 39,24028 28,16333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:10 15-08-2025 39,18972 28,22444 7,07 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:37 15-08-2025 39,20667 28,15917 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:10 15-08-2025 39,24306 28,17528 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:11:16 15-08-2025 39,26667 28,23083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:45 15-08-2025 39,20167 28,18 7,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:09:37 15-08-2025 39,20306 28,17583 7,03 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:09:37 15-08-2025 39,1938 28,2023 17 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:40 15-08-2025 39,20417 28,19056 6,31 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:11 15-08-2025 39,25167 28,1825 10,29 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:06:46 15-08-2025 39,1452 28,1417 18,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:45 15-08-2025 39,2 28,16444 7,01 1,5
Sarıkaya (Yozgat) 20:02:55 15-08-2025 39,42444 35,40778 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:17 15-08-2025 39,20111 28,18361 6,99 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19:57:31 15-08-2025 37,32639 36,79083 6,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:55:48 15-08-2025 39,23917 28,04667 9,91 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:55:47 15-08-2025 39,235 28,0455 13,3 2,6
Akhisar (Manisa) 19:48:22 15-08-2025 39,2025 27,9925 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:02 15-08-2025 39,175 28,17167 6,86 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:43:58 15-08-2025 39,15472 28,19861 7,09 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:43:57 15-08-2025 39,1555 28,1468 9,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:48 15-08-2025 39,22056 28,17389 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:41:47 15-08-2025 39,2092 28,1685 7,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:35:32 15-08-2025 39,19694 28,15778 6,97 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:35:31 15-08-2025 39,2195 28,1737 10,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:29:11 15-08-2025 39,12444 28,1875 7,43 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:45 15-08-2025 39,20472 28,19111 13,71 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:45 15-08-2025 39,1845 28,1743 11,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:24:52 15-08-2025 39,24306 28,09889 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:18 15-08-2025 39,21833 28,14111 7,01 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:21:18 15-08-2025 39,238 28,1375 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:19:57 15-08-2025 39,23333 28,05639 6,98 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 19:17:28 15-08-2025 39,1862 28,01 12,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:27 15-08-2025 39,24083 28,05556 7,04 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:02 15-08-2025 39,18972 28,17167 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:30 15-08-2025 39,26111 28,05083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:12:52 15-08-2025 39,1875 28,17028 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:12:27 15-08-2025 39,1988 28,0347 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:12:26 15-08-2025 39,25083 28,09167 7,03 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:34 15-08-2025 39,22167 28,08194 6,99 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:33 15-08-2025 39,2203 28,061 13,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:06:42 15-08-2025 39,25556 28,09361 6,99 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:42 15-08-2025 39,2432 28,104 8,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:05:03 15-08-2025 39,16556 28,205 7,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:43 15-08-2025 39,18722 28,15389 7,04 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:28 15-08-2025 39,27417 28,03306 7,02 1,2
Akhisar (Manisa) 19:00:19 15-08-2025 39,12639 28,00583 7,03 1
Akhisar (Manisa) 18:57:45 15-08-2025 38,98861 28,08694 6,86 1,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 18:57:44 15-08-2025 38,9948 28,0472 15,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:56:10 15-08-2025 39,2325 28,08472 6,98 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:56:10 15-08-2025 39,2375 28,0888 7,1 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:48 15-08-2025 39,28667 28,15361 6,92 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:48 15-08-2025 39,2393 28,0972 7,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:06 15-08-2025 39,18667 28,17972 6,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:39 15-08-2025 39,23944 28,09861 7,01 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:38 15-08-2025 39,2388 28,0757 11,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:44:05 15-08-2025 39,26861 28,05194 7 2,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:44:05 15-08-2025 39,2535 28,0527 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:12 15-08-2025 39,23472 28,09417 6,76 3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:12 15-08-2025 39,2347 28,0753 12,3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:55 15-08-2025 39,23278 28,04028 7,43 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:55 15-08-2025 39,2215 28,0455 11,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:33 15-08-2025 39,32722 28,14444 7 1
Akhisar (Manisa) 18:25:05 15-08-2025 39,0925 28,07528 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:13 15-08-2025 39,19556 28,20222 7,63 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:24:13 15-08-2025 39,1873 28,206 12,6 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:23:30 15-08-2025 37,83028 37,41556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:02 15-08-2025 39,15722 28,15917 5,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:17 15-08-2025 39,24389 28,09028 10,05 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:02 15-08-2025 39,225 28,07306 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:51 15-08-2025 39,29361 28,06833 7,29 2,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:16:51 15-08-2025 39,2655 28,0407 6,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:02 15-08-2025 39,09667 28,19889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:12:44 15-08-2025 39,17917 28,225 6,62 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:34 15-08-2025 39,24111 28,08472 12,48 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:08:23 15-08-2025 39,165 28,19 7,88 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:08:22 15-08-2025 39,1558 28,1653 15,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:51 15-08-2025 39,20028 28,18722 5,15 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:50 15-08-2025 39,1813 28,1788 13,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:04:04 15-08-2025 39,13556 28,17472 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:02:44 15-08-2025 39,2825 28,08556 7,36 1,6
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:02:43 15-08-2025 39,2682 28,0762 12,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:02:09 15-08-2025 39,19333 28,18389 6,76 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:40 15-08-2025 39,20139 28,11667 9,47 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:44 15-08-2025 39,26528 28,15444 7 1,1
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 18:00:22 15-08-2025 37,1663 36,948 8,8 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 18:00:21 15-08-2025 37,16028 36,92278 7,11 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:33 15-08-2025 39,25444 28,06667 8,01 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:58:20 15-08-2025 39,21889 28,1875 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:56:15 15-08-2025 39,15333 28,19806 8,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:58 15-08-2025 39,20889 28,10472 7,04 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:58 15-08-2025 39,1962 28,0853 7,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:30 15-08-2025 39,1725 28,14222 5,18 1,5
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:27 15-08-2025 39,2358 28,2928 2,9 1,6
Yazıhan (Malatya) 17:51:23 15-08-2025 38,535 38,025 6,99 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:47:13 15-08-2025 39,17361 28,14889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:43:09 15-08-2025 39,19278 28,11917 6,66 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:39:06 15-08-2025 39,1417 28,1502 11,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:39:05 15-08-2025 39,15861 28,19056 6,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:36:15 15-08-2025 39,17111 28,17167 6,81 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:35:25 15-08-2025 39,182 28,1428 8,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:35:24 15-08-2025 39,20639 28,17167 10,9 2
Kırkağaç (Manisa) 17:33:50 15-08-2025 39,2225 27,90528 7 1,9
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 17:33:50 15-08-2025 39,216 27,9182 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:59 15-08-2025 39,185 28,20667 5,01 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:48 15-08-2025 39,21972 28,20611 6,21 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:26:48 15-08-2025 39,201 28,1933 9,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:37 15-08-2025 39,13083 28,10139 7,03 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:36 15-08-2025 39,1372 28,1312 10,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:16:20 15-08-2025 39,26111 28,08528 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:20 15-08-2025 39,21861 28,18889 5,38 1,2
Yazıhan (Malatya) 17:13:38 15-08-2025 38,53889 38,01806 7 1,8
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 17:13:38 15-08-2025 38,5473 37,986 11,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:12:12 15-08-2025 39,24778 28,08222 11,77 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:12:12 15-08-2025 39,2348 28,062 11 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:11:31 15-08-2025 39,21 28,17556 5,02 1,5
Sivrice (Elazığ) 17:11:12 15-08-2025 38,46806 39,18361 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:10:46 15-08-2025 39,21722 28,18194 6,82 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:06:37 15-08-2025 39,18861 28,12167 10,48 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:06:37 15-08-2025 39,1993 28,1413 10,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:02:08 15-08-2025 39,20694 28,15889 6,83 1,4
Sivrice (Elazığ) 17:01:33 15-08-2025 38,46889 39,1775 7 1,5
Malazgirt (Muş) 16:57:46 15-08-2025 39,02694 42,64056 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:57:45 15-08-2025 39,23833 28,23917 11,41 1,6
GUMUSPINAR-BULANIK (MUS) REVIZE01 (2025.08.15 16:57:45) 16:57:42 15-08-2025 39,0555 42,4183 29,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:45 15-08-2025 39,21694 28,12472 4,08 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:56 15-08-2025 39,20167 28,12417 6,63 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:33 15-08-2025 39,17472 28,22889 6,49 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:47 15-08-2025 39,25889 28,21278 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:43:30 15-08-2025 39,22278 28,16833 11,11 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:41:25 15-08-2025 39,202 28,1047 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:49 15-08-2025 39,18889 28,15083 7,08 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:00 15-08-2025 39,20972 28,11722 9,82 1,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:34:38 15-08-2025 39,2518 28,0418 7,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:34:37 15-08-2025 39,27028 28,06083 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:25 15-08-2025 39,22139 28,17333 8,72 1,5
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:31:24 15-08-2025 39,2305 28,2895 12,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:05 15-08-2025 39,23667 28,08722 9,51 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:27:03 15-08-2025 39,17806 28,17361 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:27:02 15-08-2025 39,1542 28,217 15 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:23:19 15-08-2025 39,2092 28,0968 11,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:17 15-08-2025 39,32806 28,08528 7 1,5
HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) 16:23:06 15-08-2025 39,7002 27,6175 26,4 1,5
Kozan (Adana) 16:21:35 15-08-2025 37,60306 35,88694 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:50 15-08-2025 39,19611 28,11111 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:55 15-08-2025 39,24444 28,05 7 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:55 15-08-2025 39,2488 28,039 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:57 15-08-2025 39,20639 28,10194 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:15:57 15-08-2025 39,178 28,0788 8,8 1,5
Yazıhan (Malatya) 16:14:29 15-08-2025 38,53722 38,0525 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:11:47 15-08-2025 39,16389 28,19111 6,89 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:11:47 15-08-2025 39,1098 28,1955 12,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:11:18 15-08-2025 39,22528 28,13361 11,84 1,5
Kırkağaç (Manisa) 16:05:45 15-08-2025 39,20222 27,93472 7 1,4
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 16:05:45 15-08-2025 39,1455 27,9622 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:13 15-08-2025 39,23361 28,07056 7 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:00:13 15-08-2025 39,2243 28,0302 9,7 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:58:27 15-08-2025 38,44056 37,29444 7,29 1,6
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:58:27 15-08-2025 38,442 37,3022 9,2 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:56:42 15-08-2025 39,1813 28,1935 9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:43 15-08-2025 39,23861 28,04944 7 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:54:43 15-08-2025 39,2245 28,0382 9,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:50:38 15-08-2025 39,18556 28,19083 9,34 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 15:50:38 15-08-2025 39,1448 28,0893 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:49:58 15-08-2025 39,17167 28,16028 6,76 1,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:49:01 15-08-2025 39,2477 28,1225 20,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:25 15-08-2025 39,2325 28,16583 5,55 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:03 15-08-2025 39,14028 28,21528 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:52 15-08-2025 39,20944 28,14361 8,6 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:43:52 15-08-2025 39,2113 28,1407 9,2 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:42:42 15-08-2025 39,1807 28,105 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:42:41 15-08-2025 39,21667 28,1425 14,16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:02 15-08-2025 39,19028 28,15 10,56 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:36:44 15-08-2025 39,23444 28,22611 9,24 1,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 15:32:19 15-08-2025 39,2243 27,9725 8,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:18 15-08-2025 39,24833 27,98111 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:19 15-08-2025 39,22278 28,18833 11,25 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:28:19 15-08-2025 39,2033 28,1558 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:25:34 15-08-2025 39,24139 28,09417 7,08 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:25:34 15-08-2025 39,23 28,073 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:09 15-08-2025 39,22167 28,21528 9,39 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:02 15-08-2025 39,21611 28,17389 5,87 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:02 15-08-2025 39,2087 28,1557 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:24 15-08-2025 39,21 28,14389 6,85 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:01 15-08-2025 39,23833 28,09944 10,34 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:15:27 15-08-2025 39,1092 28,2172 10,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:26 15-08-2025 39,16722 28,15472 7 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:13:43 15-08-2025 39,2363 28,0847 10,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:42 15-08-2025 39,26972 28,09222 7,25 2,8
Simav (Kütahya) 15:13:17 15-08-2025 39,16917 28,93639 6,87 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:11:08 15-08-2025 39,213 28,1785 9,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:54 15-08-2025 39,17389 28,20417 8,88 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:41 15-08-2025 39,21861 28,20167 7,25 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:52 15-08-2025 39,24222 28,13361 6,76 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:52 15-08-2025 39,1818 28,0597 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:04:03 15-08-2025 39,25306 28,0725 7,2 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:03 15-08-2025 39,2403 28,0988 8,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:10 15-08-2025 39,2625 28,08389 8,09 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:10 15-08-2025 39,244 28,0857 7,9 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:56:14 15-08-2025 39,14889 28,17417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:27 15-08-2025 39,18667 28,10917 5,92 1,3
Yazıhan (Malatya) 14:54:35 15-08-2025 38,53472 38,00583 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:45 15-08-2025 39,235 28,06806 7,26 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:44 15-08-2025 39,2042 28,0805 13,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:50:14 15-08-2025 39,23556 28,05639 7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 14:50:13 15-08-2025 39,2443 28,1785 15,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:48:00 15-08-2025 39,2275 28,22278 5,19 1,9
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:48:00 15-08-2025 39,2475 28,1945 9,7 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:43:48 15-08-2025 39,1067 28,1983 18,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:43 15-08-2025 39,26944 28,0675 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:54 15-08-2025 39,21944 28,17306 10,91 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:40:23 15-08-2025 39,27 28,03472 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:44 15-08-2025 39,14917 28,18972 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:40 15-08-2025 39,21 28,11333 8,55 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.15 14:36:40) 14:36:40 15-08-2025 39,2103 28,0845 8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:18 15-08-2025 39,15806 28,19194 6,24 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:15 15-08-2025 39,235 28,25833 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:46 15-08-2025 39,18417 28,12278 6,81 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:44 15-08-2025 39,19833 28,08778 6,06 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:53 15-08-2025 39,19028 28,16417 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:44 15-08-2025 39,20361 28,16389 8,85 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:44 15-08-2025 39,2075 28,1518 9,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:28 15-08-2025 39,24639 28,25167 7 2,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:27 15-08-2025 39,2242 28,1972 10,6 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 14:15:51 15-08-2025 38,13333 36,55417 7,02 2,1
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:15:50 15-08-2025 38,15 36,6008 2,3 2
Andırın (Kahramanmaraş) 14:14:56 15-08-2025 37,37611 36,44528 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:07 15-08-2025 39,18472 28,14139 5,48 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:07 15-08-2025 39,171 28,1198 10,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:53 15-08-2025 39,17917 28,17722 10,32 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:59 15-08-2025 39,19444 28,17667 5,42 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:59 15-08-2025 39,173 28,1533 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:27 15-08-2025 39,22028 28,13583 7,74 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:32 15-08-2025 39,23889 28,105 7,24 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:40 15-08-2025 39,24222 28,05917 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:33 15-08-2025 39,19194 28,23861 5,66 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:06:33 15-08-2025 39,1857 28,231 11,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:50 15-08-2025 39,20639 28,16889 11,82 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:04:50 15-08-2025 39,203 28,1532 2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:30 15-08-2025 39,16333 28,20167 6,48 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:11 15-08-2025 39,235 28,17444 8,81 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:23 15-08-2025 39,29167 28,04778 7 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:23 15-08-2025 39,285 28,026 11,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:58:18 15-08-2025 39,28389 28,23667 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:57:52 15-08-2025 39,16889 28,17056 10,17 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:51 15-08-2025 39,167 28,1598 17,1 2,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 13:56:43 15-08-2025 39,055 28,1517 23,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:56:41 15-08-2025 39,20028 28,19139 5,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:21 15-08-2025 39,23861 27,99333 7 1,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:55:20 15-08-2025 39,247 27,9867 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:52 15-08-2025 39,21667 28,0875 6,67 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:57 15-08-2025 39,20472 28,15694 8,82 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:50 15-08-2025 39,21278 28,15833 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:50 15-08-2025 39,2005 28,1572 16,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:09 15-08-2025 39,24083 28,0525 10,49 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:09 15-08-2025 39,2303 28,0748 6,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:35 15-08-2025 39,26 28,26361 1,43 1,5
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:42:35 15-08-2025 39,2308 28,2452 11,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:45 15-08-2025 39,17306 28,18972 6,59 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:45 15-08-2025 39,15167 28,19472 6,86 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:11 15-08-2025 39,1878 28,1762 8,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:10 15-08-2025 39,19611 28,16056 11,38 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:48 15-08-2025 39,16472 28,25361 6,93 1
Akhisar (Manisa) 13:31:15 15-08-2025 39,21833 27,99139 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:28 15-08-2025 39,24694 28,06972 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:08 15-08-2025 39,16694 28,15667 10,64 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:59 15-08-2025 39,19472 28,195 8,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:04 15-08-2025 39,23889 28,0925 7,01 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:14 15-08-2025 39,21667 28,10833 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:01 15-08-2025 39,19083 28,16889 7,39 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:13:46 15-08-2025 39,21389 28,17611 7 4,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:13:46 15-08-2025 39,212 28,1785 5 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:56 15-08-2025 39,23694 28,00806 7 1,3
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:55 15-08-2025 39,2635 27,9927 11,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:17 15-08-2025 39,23361 27,99306 7 1,3
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:17 15-08-2025 39,2518 27,9798 13,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:57 15-08-2025 39,26 27,99583 7 3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 13:04:57 15-08-2025 39,2272 27,9757 10,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:26 15-08-2025 39,26833 28,43361 6,71 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:14 15-08-2025 39,20333 28,13611 8,81 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:02:14 15-08-2025 39,1942 28,1187 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:54 15-08-2025 39,24528 28,08361 7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:53 15-08-2025 39,2245 28 12,6 1,8
Gördes (Manisa) 12:55:19 15-08-2025 39,05556 28,25167 7 1,4
Selendi (Manisa) 12:54:25 15-08-2025 38,83556 28,98917 7,15 1,3
Soma (Manisa) 12:53:32 15-08-2025 39,29639 27,7375 15,35 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:42 15-08-2025 39,15694 28,20056 6,18 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:52:42 15-08-2025 39,1553 28,1698 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:51:26 15-08-2025 39,17639 28,20917 6,1 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:51:26 15-08-2025 39,1645 28,173 5 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:35 15-08-2025 39,1782 28,1793 13,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:34 15-08-2025 39,21778 28,17306 9,29 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:09 15-08-2025 39,21111 28,175 9,37 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:52 15-08-2025 39,18444 28,17139 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:51 15-08-2025 39,1865 28,118 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:21 15-08-2025 39,19556 28,09417 11,52 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:21 15-08-2025 39,1943 28,0713 8 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:43:57 15-08-2025 39,1467 28,1307 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:43:56 15-08-2025 39,17167 28,18833 4,64 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:22 15-08-2025 39,1825 28,17278 7,14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:37:34 15-08-2025 39,25167 28,12306 10,41 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:37:33 15-08-2025 39,2222 28,0877 18,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:36:29 15-08-2025 39,32667 28,09083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:41 15-08-2025 39,17694 28,20111 4,89 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:42 15-08-2025 39,24722 28,05389 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:32 15-08-2025 39,20611 28,12861 5,52 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:16 15-08-2025 39,225 28,03028 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:21:52 15-08-2025 38,32278 38,12 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:06 15-08-2025 39,22139 28,17028 11,13 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 12:21:06 15-08-2025 39,2497 28,1782 18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:04 15-08-2025 39,19861 28,17444 9,01 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:03 15-08-2025 39,2033 28,1628 10,9 1,5
USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) 12:17:24 15-08-2025 36,2987 33,657 0 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:29 15-08-2025 39,17139 28,14472 6,36 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:14 15-08-2025 39,205 28,23556 6,53 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:14 15-08-2025 39,1903 28,245 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:01 15-08-2025 39,16861 28,17639 6,9 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:12:01 15-08-2025 39,1667 28,17 8,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:44 15-08-2025 39,11056 28,20444 7 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:44 15-08-2025 39,1015 28,2292 14,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:24 15-08-2025 39,20389 28,13611 8,79 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:23 15-08-2025 39,208 28,1085 14,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:40 15-08-2025 39,18972 28,16667 7,12 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:08:40 15-08-2025 39,1913 28,1612 4,5 2,1
Lice (Diyarbakır) 12:07:14 15-08-2025 38,59167 40,48889 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:06:51 15-08-2025 39,20056 28,16 10,19 4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:06:51 15-08-2025 39,1783 28,1323 12,7 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:05:14 15-08-2025 39,20417 28,17556 9,45 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:05:14 15-08-2025 39,1922 28,1522 10,9 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:47 15-08-2025 39,18722 28,16222 7,66 2,4
Pütürge (Malatya) 12:04:18 15-08-2025 38,24167 38,75972 7,04 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:01:34 15-08-2025 39,25083 28,075 7,15 1,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:01:34 15-08-2025 39,244 28,0725 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:58:31 15-08-2025 39,19278 28,22694 7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:58:31 15-08-2025 39,1983 28,2088 15,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:13 15-08-2025 39,24083 28,14167 12,34 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:13 15-08-2025 39,237 28,128 10,3 2,1
Hekimhan (Malatya) 11:54:16 15-08-2025 38,86639 37,9875 6,76 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:10 15-08-2025 39,25528 28,11889 12,05 1,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:10 15-08-2025 39,2537 28,122 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:52:03 15-08-2025 39,20139 28,25778 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:52:03 15-08-2025 39,166 28,2473 13,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:00 15-08-2025 39,23722 28,01833 7 1
Torul (Gümüşhane) 11:48:16 15-08-2025 40,38556 39,25861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:55 15-08-2025 39,19139 28,20528 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:46:54 15-08-2025 39,184 28,1703 5,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:42:48 15-08-2025 39,1675 28,15528 6,75 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:42:48 15-08-2025 39,161 28,1212 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:42:22 15-08-2025 39,18417 28,14556 8,88 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:42:22 15-08-2025 39,1892 28,1405 13,7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:33 15-08-2025 39,1923 28,1615 12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:32 15-08-2025 39,19417 28,16056 9,46 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:43 15-08-2025 39,1863 28,1093 11,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:31:42 15-08-2025 39,20583 28,15056 10,38 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:23 15-08-2025 39,25278 28,25917 7 1,5
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:23 15-08-2025 39,238 28,2643 7,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:16 15-08-2025 39,16972 28,18972 7,11 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:44 15-08-2025 39,29083 28,05944 7 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:44 15-08-2025 39,256 28,0077 14,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:15 15-08-2025 39,2 28,12139 6,09 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:22:15 15-08-2025 39,1757 28,112 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:30 15-08-2025 39,25944 28,27167 11,6 2,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:19:29 15-08-2025 39,2545 28,2457 8,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:12 15-08-2025 39,18806 28,19167 6,93 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:16:13 15-08-2025 39,13861 28,16806 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:15:40 15-08-2025 39,16778 28,13056 5,07 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:14:14 15-08-2025 39,19194 28,15889 6,72 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:11:04 15-08-2025 39,24944 28,08556 7,16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:53 15-08-2025 39,24028 28,14667 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:35 15-08-2025 39,1552 28,1165 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:34 15-08-2025 39,18 28,17 4,57 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:17 15-08-2025 39,18 28,17583 6,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:00:20 15-08-2025 39,25278 28,08889 7,02 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:20 15-08-2025 39,2638 28,1175 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:20 15-08-2025 39,23556 28,43222 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:43 15-08-2025 39,18083 28,14806 12,19 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:43 15-08-2025 39,2192 28,1768 9,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:55 15-08-2025 39,20333 28,17028 9,62 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:55 15-08-2025 39,1455 28,1873 13,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:38 15-08-2025 39,22472 28,13667 10,26 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:38 15-08-2025 39,2043 28,1393 10,3 2,7
Yazıhan (Malatya) 10:44:45 15-08-2025 38,52222 38,06 7 2,7
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 10:44:45 15-08-2025 38,5458 38,0118 5,4 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:44:31 15-08-2025 39,2042 28,125 9,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:44:30 15-08-2025 39,21056 28,14917 9,68 3
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:06 15-08-2025 39,23333 28,11722 5,63 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:37:46 15-08-2025 39,16 28,18778 6,79 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:03 15-08-2025 39,1675 28,16972 5,23 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:03 15-08-2025 39,1963 28,133 7,8 2,2
Battalgazi (Malatya) 10:34:14 15-08-2025 38,22861 38,50028 7,47 1,7
YAYGIN-(MALATYA) 10:34:12 15-08-2025 38,2622 38,5287 20,1 1,6
ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) 10:27:42 15-08-2025 38,5392 40,5765 8,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:21 15-08-2025 39,19667 28,09194 5,04 2,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:19 15-08-2025 39,2457 28,071 11,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:04 15-08-2025 39,18444 28,15722 6,13 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:18 15-08-2025 39,17472 28,16972 5,38 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:17 15-08-2025 39,2157 28,1962 14,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:37 15-08-2025 39,16 28,19583 6,74 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:21:27 15-08-2025 39,13944 28,24083 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:21:25 15-08-2025 39,1988 28,2013 9,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:18:43 15-08-2025 39,15583 28,14417 6,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:16:50 15-08-2025 39,17194 28,18361 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:20 15-08-2025 39,24194 28,09111 5,07 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:19 15-08-2025 39,2503 28,0615 6,7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:08 15-08-2025 39,17806 28,20111 6,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:07 15-08-2025 39,21972 28,18389 13,61 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:11:30 15-08-2025 39,20361 28,17444 9,3 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:11:30 15-08-2025 39,1878 28,1432 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:55 15-08-2025 39,17472 28,16417 6,69 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:48 15-08-2025 39,20778 28,15194 9,74 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:29 15-08-2025 39,1388 28,114 9,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:28 15-08-2025 39,18972 28,15361 10,59 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:04:56 15-08-2025 39,23444 28,14056 10,36 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:04:56 15-08-2025 39,2277 28,1593 7,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:48 15-08-2025 39,22722 28,10667 8,47 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:45 15-08-2025 39,17139 28,23917 8,53 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:08 15-08-2025 39,17361 28,13472 7,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:45 15-08-2025 39,12833 28,20611 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:44 15-08-2025 39,1598 28,1343 10,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:59 15-08-2025 39,21833 28,19083 7,27 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:55:58 15-08-2025 39,2143 28,1898 6,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:20 15-08-2025 39,13889 28,19694 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:19 15-08-2025 39,148 28,1593 9,5 1,6
Adapazarı (Sakarya) 09:48:35 15-08-2025 40,87111 30,35194 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:18 15-08-2025 39,16972 28,20083 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:16 15-08-2025 39,1848 28,1202 8,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:37 15-08-2025 39,17611 28,21583 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:36 15-08-2025 39,1632 28,1225 18,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:44:23 15-08-2025 39,20972 28,135 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:20 15-08-2025 39,16806 28,255 7,96 0,9
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 09:43:11 15-08-2025 38,5663 38,015 1,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:29 15-08-2025 39,24889 28,15917 8,06 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:13 15-08-2025 39,18639 28,18028 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:35 15-08-2025 39,22528 28,19056 13,74 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:35 15-08-2025 39,2225 28,1237 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:53 15-08-2025 39,21056 28,37833 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:15 15-08-2025 39,2625 28,155 17,44 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:28 15-08-2025 39,22361 28,15583 13,15 1
Uzundere (Erzurum) 09:27:12 15-08-2025 40,55972 41,53944 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:59 15-08-2025 39,27472 28,07222 7,24 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:21:26 15-08-2025 39,20111 28,15639 7,14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:43 15-08-2025 39,20889 28,15222 8,16 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:43 15-08-2025 39,2088 28,145 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:12 15-08-2025 39,17222 28,18611 7 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 09:18:55 15-08-2025 39,1802 28,0205 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:38 15-08-2025 39,18083 28,125 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:37 15-08-2025 39,2058 28,162 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:17:31 15-08-2025 39,20972 28,15528 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:17:30 15-08-2025 39,1917 28,097 15,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:40 15-08-2025 39,20861 28,18639 9,31 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:40 15-08-2025 39,1875 28,192 9,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:13 15-08-2025 39,25139 28,04111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:50 15-08-2025 39,21833 28,15111 10,62 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:50 15-08-2025 39,1873 28,1298 11,8 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:09:53 15-08-2025 39,1862 28,1787 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:52 15-08-2025 39,20028 28,20611 9,51 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:36 15-08-2025 39,17333 28,16278 6,31 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:58 15-08-2025 39,2028 28,1455 12,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:03:51 15-08-2025 39,20417 28,16306 8,39 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:03:51 15-08-2025 39,2143 28,1483 9,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:07 15-08-2025 39,21417 28,1225 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:16 15-08-2025 39,187 28,1503 12,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:15 15-08-2025 39,17389 28,17861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:58 15-08-2025 39,15 28,22556 6,48 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:35 15-08-2025 39,16722 28,20639 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:34 15-08-2025 39,1445 28,1875 16,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:59 15-08-2025 39,16139 28,19833 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:50:58 15-08-2025 39,1478 28,1342 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:46 15-08-2025 39,21111 28,21056 6,29 0,9
Akdeniz - [160.37 km] Datça (Muğla) 08:47:21 15-08-2025 35,25139 27,54861 12,73 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:09 15-08-2025 39,2 28,22472 7 0,9
Halfeti (Şanlıurfa) 08:46:34 15-08-2025 37,38889 37,94194 7,02 2,5
TARLABASI-ARABAN (GAZIANTEP) 08:46:34 15-08-2025 37,4077 37,9577 4,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:10 15-08-2025 39,22528 28,22972 6,89 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:29 15-08-2025 39,19306 28,19083 7 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:28 15-08-2025 39,217 28,1345 14,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:59 15-08-2025 39,1775 28,13083 7 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 08:34:58 15-08-2025 39,1733 28,0383 7,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:32 15-08-2025 39,21722 28,11278 6,36 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:31 15-08-2025 39,2415 28,0867 9,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:22 15-08-2025 39,18333 28,22389 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:21 15-08-2025 39,1835 28,1957 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:13 15-08-2025 39,26083 28,27556 7,23 2,1
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:13 15-08-2025 39,244 28,284 15,2 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:23:44 15-08-2025 39,1843 28,138 23,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:40 15-08-2025 39,1275 28,20472 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:15 15-08-2025 39,19556 28,1275 10,1 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:15 15-08-2025 39,1865 28,0852 16,5 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:32 15-08-2025 39,228 28,0375 5,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:15:17 15-08-2025 39,2275 28,17028 9,37 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:17 15-08-2025 39,1775 28,0983 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:14:28 15-08-2025 39,16194 28,18139 8,78 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:14:27 15-08-2025 39,1353 28,1585 12,4 1,8
GOKCELER-AKHISAR (MANISA) 08:13:32 15-08-2025 38,9017 28,1047 16,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:21 15-08-2025 39,15861 28,17611 9,34 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:12:21 15-08-2025 39,1573 28,1335 12 2,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:09:58 15-08-2025 39,1235 28,1893 11,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:09:57 15-08-2025 39,16444 28,1525 8,02 1,5
Yazıhan (Malatya) 08:08:20 15-08-2025 38,53972 38,035 7,02 2,1
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 08:08:19 15-08-2025 38,5643 38,013 4,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:10 15-08-2025 39,20389 28,1725 9,45 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:09 15-08-2025 39,1905 28,0978 14,2 1,6
BALIKLI-GORDES (MANISA) 08:02:01 15-08-2025 38,8708 28,2007 14,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:57 15-08-2025 39,21278 28,17667 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:53:20 15-08-2025 39,15917 28,15611 8,88 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:53:20 15-08-2025 39,1627 28,118 5,2 3,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:52:06 15-08-2025 39,228 28,2585 4,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:22 15-08-2025 39,28806 28,17222 4,77 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:51:21 15-08-2025 39,263 28,1335 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:45:28 15-08-2025 39,19583 28,13333 5 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:45:27 15-08-2025 39,1852 28,1668 15,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:30 15-08-2025 39,16472 28,20861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:40 15-08-2025 39,2025 28,08 7,05 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:40 15-08-2025 39,22 28,0698 8,3 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:03 15-08-2025 39,1605 28,1217 10,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:02 15-08-2025 39,15833 28,14889 5,88 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:32:37 15-08-2025 39,20361 28,08833 5,37 1,8
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 07:32:37 15-08-2025 39,1592 28,0497 9,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:31:47 15-08-2025 39,19722 28,1725 7,75 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:31:46 15-08-2025 39,1673 28,161 12,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:27:25 15-08-2025 39,20583 28,15667 7,45 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:27:24 15-08-2025 39,1962 28,141 13,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:54 15-08-2025 39,23778 28,06694 10,2 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:15:54 15-08-2025 39,225 28,0313 7,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:22 15-08-2025 39,19444 28,16806 7,98 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:21 15-08-2025 39,192 28,1402 15,9 2,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:11:04 15-08-2025 39,1282 28,1628 12,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:03 15-08-2025 39,17056 28,18111 10,47 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:33 15-08-2025 39,14389 28,17722 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:06:33 15-08-2025 39,1342 28,1745 13,7 1,9
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 07:03:30 15-08-2025 39,1093 28,1242 11,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:29 15-08-2025 39,13833 28,19639 7 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:01 15-08-2025 39,1818 28,0817 8,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:00 15-08-2025 39,21417 28,08333 7,13 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:35 15-08-2025 39,11556 28,20556 6,93 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:13 15-08-2025 39,25889 28,10333 10,12 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:43 15-08-2025 39,20889 28,1375 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:55:42 15-08-2025 39,2063 28,1567 8,7 2
KIZILDAM-GORDES (MANISA) 06:54:34 15-08-2025 38,9563 28,3815 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:44 15-08-2025 39,16194 28,17417 7,88 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:35 15-08-2025 39,1875 28,13583 6,56 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:46:35 15-08-2025 39,1923 28,1222 12,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:43:44 15-08-2025 39,15278 28,16694 5,65 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:40 15-08-2025 39,15083 28,16944 8,55 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:40 15-08-2025 39,1455 28,1452 11,9 2,4
TASKUYUCAK-GOLMARMARA (MANISA) 06:39:34 15-08-2025 38,745 28,0468 6,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:50 15-08-2025 39,24639 28,09389 10,12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:37:06 15-08-2025 39,20861 28,12444 5,34 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:37:05 15-08-2025 39,201 28,1432 7,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:51 15-08-2025 39,18111 28,17417 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:31:50 15-08-2025 39,1722 28,1628 5,1 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:46 15-08-2025 39,1572 28,1153 12,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:31 15-08-2025 39,16944 28,18667 6,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:26:37 15-08-2025 39,23139 28,09333 6,92 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:26:37 15-08-2025 39,2253 28,0955 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:10 15-08-2025 39,16528 28,20694 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:10 15-08-2025 39,0792 28,156 18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:27 15-08-2025 39,23889 28,235 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:55 15-08-2025 39,2475 28,09806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:21 15-08-2025 39,21083 28,16056 7,78 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:04:20 15-08-2025 39,191 28,1542 8,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:27 15-08-2025 39,22667 28,09111 9,52 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:26 15-08-2025 39,2105 28,0773 7,8 1,3
Akdeniz - [20.22 km] Kaş (Antalya) 06:00:11 15-08-2025 36,00972 29,62167 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:05 15-08-2025 39,12222 28,20722 7,05 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:04 15-08-2025 39,1528 28,1485 9,7 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:56:15 15-08-2025 39,1985 28,0223 8,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:14 15-08-2025 39,23861 28,06778 10,24 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:36 15-08-2025 39,20389 28,02139 11,32 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:18 15-08-2025 39,19833 28,03778 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:43:22 15-08-2025 39,2 28,16444 4,54 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:00 15-08-2025 39,15667 28,18083 7,49 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:38:59 15-08-2025 39,1588 28,0732 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:36:09 15-08-2025 39,23944 28,09139 9,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:54 15-08-2025 39,23528 28,0425 9,36 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:16 15-08-2025 39,2275 28,18472 5,02 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:16 15-08-2025 39,2105 28,1583 8,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:30 15-08-2025 39,15056 28,17139 5,89 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:30 15-08-2025 39,1328 28,146 13,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:38 15-08-2025 39,15361 28,10278 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:24 15-08-2025 39,17861 28,20306 7,04 1,3
SALUR-GORDES (MANISA) 05:22:20 15-08-2025 39,0348 28,3307 5 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:06 15-08-2025 39,2797 28,0317 17,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:05 15-08-2025 39,24056 28,10972 5,35 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:32 15-08-2025 39,17333 28,15111 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:09:32 15-08-2025 39,1635 28,1468 4,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:38 15-08-2025 39,24917 28,11194 9,22 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:07:37 15-08-2025 39,2607 28,0508 4,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:42 15-08-2025 39,16278 28,17972 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:42 15-08-2025 39,156 28,1538 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:12 15-08-2025 39,25972 28,10139 10,29 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:30 15-08-2025 39,20861 28,14806 6,66 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:00 15-08-2025 39,16667 28,17917 10,49 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:08 15-08-2025 39,23639 27,98778 9,7 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 04:56:07 15-08-2025 39,2063 27,9533 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:44 15-08-2025 39,2125 28,165 9,01 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:03 15-08-2025 39,21111 28,175 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:03 15-08-2025 39,1255 28,2402 25,3 1,7
Pütürge (Malatya) 04:54:36 15-08-2025 38,32194 38,81889 8,73 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:54:03 15-08-2025 39,21778 28,16028 5,69 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:54:02 15-08-2025 39,1995 28,1705 10,9 2,2
İslahiye (Gaziantep) 04:52:59 15-08-2025 36,9225 36,54861 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:09 15-08-2025 39,20194 28,02556 7,12 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:18 15-08-2025 39,23472 28,20278 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:18 15-08-2025 39,2225 28,1802 9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:33 15-08-2025 39,23722 28,12139 10,31 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:33 15-08-2025 39,2307 28,1313 7,9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 04:44:16 15-08-2025 38,235 38,23167 6,95 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:13 15-08-2025 39,22583 28,00222 7,51 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:13 15-08-2025 39,2058 28,0128 11,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:41 15-08-2025 39,20611 28,19417 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:13 15-08-2025 39,15972 28,21528 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:02 15-08-2025 39,24833 28,10083 8,33 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:36:14 15-08-2025 39,20056 28,17861 9,94 1,2
Sincik (Adıyaman) 04:34:30 15-08-2025 38,1175 38,57667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:48 15-08-2025 39,19778 28,17583 8,95 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:33:48 15-08-2025 39,1435 28,1298 14,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:05 15-08-2025 39,22639 28,20333 6,06 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:04 15-08-2025 39,222 28,182 13,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:27:28 15-08-2025 39,20361 28,16639 7 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:27:27 15-08-2025 39,2168 28,1498 8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:56 15-08-2025 39,21639 28,15583 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:56 15-08-2025 39,1907 28,1202 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:21:29 15-08-2025 39,18444 28,16139 5,42 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:21:29 15-08-2025 39,1937 28,1483 9,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:18:00 15-08-2025 39,225 28,10444 6,79 2,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:00 15-08-2025 39,23 28,0913 7,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:22 15-08-2025 39,24917 28,1075 9,72 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:22 15-08-2025 39,238 28,1083 7,3 2,6
Shuakhevi, Acara (Gürcistan) - [31.14 km] Borçka (Artvin) 04:16:04 15-08-2025 41,73583 42,13667 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:55 15-08-2025 39,15722 28,15 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:55 15-08-2025 39,1212 28,1132 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:08 15-08-2025 39,16472 28,19389 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:55 15-08-2025 39,24417 28,10611 7,92 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:04:55 15-08-2025 39,2392 28,0935 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:50 15-08-2025 39,24528 28,10167 9,34 2,9
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:50 15-08-2025 39,2718 28,1198 7,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:44 15-08-2025 39,24278 28,1175 6,67 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:44 15-08-2025 39,2397 28,0952 9,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:13 15-08-2025 39,15833 28,155 7,46 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:09 15-08-2025 39,2137 28,0323 10,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:54:08 15-08-2025 39,23944 28,05194 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:17 15-08-2025 39,23 28,07139 7,38 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:32 15-08-2025 39,22167 28,06278 7 1,6
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 03:52:31 15-08-2025 39,1837 27,9065 25,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:15 15-08-2025 39,27528 28,12333 13,63 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:00 15-08-2025 39,24139 28,18694 11,94 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:00 15-08-2025 39,2132 28,158 14,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:49 15-08-2025 39,24389 28,05472 7,21 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:02 15-08-2025 39,20194 28,19139 7,1 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:02 15-08-2025 39,1493 28,1455 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:43 15-08-2025 39,19278 28,19222 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:43 15-08-2025 39,11278 28,1775 7,01 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:43 15-08-2025 39,1637 28,1395 8,9 3,1
Simav (Kütahya) 03:34:42 15-08-2025 39,1575 28,92944 7 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:34:40 15-08-2025 39,2368 28,9643 11,8 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 03:33:08 15-08-2025 38,30944 38,25833 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:12 15-08-2025 39,19583 28,03611 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:07 15-08-2025 39,215 28,29972 7 1,2
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:29:06 15-08-2025 39,234 28,3193 12,8 1,5
Kırkağaç (Manisa) 03:22:17 15-08-2025 39,11694 27,84417 7 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:14 15-08-2025 39,2162 27,988 9 2
Akhisar (Manisa) 03:20:04 15-08-2025 38,88889 27,79389 13,47 2,6
KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) 03:20:04 15-08-2025 38,8603 27,735 9,5 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:32 15-08-2025 39,2215 28,0955 10,2 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:30 15-08-2025 39,2043 28,1268 7,7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:30 15-08-2025 39,1945 28,158 11,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:29 15-08-2025 39,185 28,18028 10,35 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:01 15-08-2025 39,1522 28,1643 15,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:58 15-08-2025 39,33556 27,99278 7,34 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:08:53 15-08-2025 36,948 28,3035 13,6 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:16 15-08-2025 39,1753 28,1398 10,1 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:59 15-08-2025 39,177 28,1258 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:58:02 15-08-2025 39,22583 28,12083 10,69 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:58:02 15-08-2025 39,24 28,0912 6 2,3
Alaşehir (Manisa) 02:52:07 15-08-2025 38,32528 28,37889 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:00 15-08-2025 39,23972 28,11389 10,52 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:00 15-08-2025 39,2452 28,095 8,6 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:05 15-08-2025 39,1878 28,133 4,4 1,3
Pütürge (Malatya) 02:39:24 15-08-2025 38,15861 38,61806 6,97 2
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 02:39:23 15-08-2025 38,1615 38,5847 1,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:49 15-08-2025 39,20694 28,22028 13,19 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:49 15-08-2025 39,1575 28,2098 11,8 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:38 15-08-2025 39,2353 28,1088 9,6 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:53 15-08-2025 39,2042 28,1103 3,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:52 15-08-2025 39,23639 28,15667 11,12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:16 15-08-2025 39,23333 28,1075 12,4 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:16 15-08-2025 39,1712 28,1442 17,5 1,7
Ayrancı (Karaman) 02:28:00 15-08-2025 37,36944 33,87472 7,09 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:14 15-08-2025 39,18111 28,13889 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:13 15-08-2025 39,1538 28,0927 4,4 2,6
Akdeniz - [36.60 km] Seydikemer (Muğla) 02:25:49 15-08-2025 36,16778 28,91722 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:38 15-08-2025 39,1892 28,1762 7,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:37 15-08-2025 39,22278 28,14306 7,89 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:30 15-08-2025 39,23972 28,2725 11,65 1,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:30 15-08-2025 39,2142 28,1988 9,8 1,4
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 02:19:03 15-08-2025 39,1145 28,0773 11,7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:26 15-08-2025 39,1455 28,104 21,7 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:07 15-08-2025 39,2398 28,1008 11,7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:15 15-08-2025 39,1465 28,1527 22,1 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:54 15-08-2025 39,1405 28,1322 12,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:53 15-08-2025 39,20056 28,1525 6,93 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:33 15-08-2025 39,181 28,1377 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:32 15-08-2025 39,18333 28,13778 7,17 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:12 15-08-2025 39,2377 28,0905 13,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:11 15-08-2025 39,24833 28,09639 7,05 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:06:53 15-08-2025 39,20389 28,17028 7,97 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:53 15-08-2025 39,1678 28,176 9,3 1,9
Kadirli (Osmaniye) 02:05:42 15-08-2025 37,31694 36,24083 7,04 3,1
KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) 02:05:41 15-08-2025 37,3055 36,2518 2,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:57:15 15-08-2025 39,25917 28,10222 7,5 2,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:15 15-08-2025 39,2497 28,1057 8,2 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:08 15-08-2025 39,16667 28,15861 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:08 15-08-2025 39,1995 28,1277 7,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:44 15-08-2025 39,20611 28,10167 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:44 15-08-2025 39,1942 28,1108 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:30 15-08-2025 39,20694 28,175 10,48 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:30 15-08-2025 39,1995 28,1502 7,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:48:39 15-08-2025 39,20667 28,15583 9,41 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:48:39 15-08-2025 39,2117 28,116 11 2,1
Ege Denizi - [15.25 km] Gökçeada (Çanakkale) 01:45:15 15-08-2025 40,20139 25,56 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:01 15-08-2025 39,1703 28,1415 10,6 1,4
TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) 01:44:46 15-08-2025 38,8818 27,9552 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:09 15-08-2025 39,24722 28,06 7,13 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:41:03 15-08-2025 39,194 28,1202 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:02 15-08-2025 39,21778 28,15306 13,35 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:51 15-08-2025 39,1517 28,1157 12,2 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:31 15-08-2025 39,1737 28,1135 4,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:30 15-08-2025 39,23083 28,15333 12,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:15 15-08-2025 39,24972 28,16972 11,71 2,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:15 15-08-2025 39,2353 28,1558 9,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:15 15-08-2025 39,25389 28,04056 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:29:05 15-08-2025 39,19222 28,19222 9,9 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:29:05 15-08-2025 39,162 28,251 10,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:20 15-08-2025 39,18556 28,15111 10,91 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:20 15-08-2025 39,1773 28,136 13,4 2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:09 15-08-2025 39,2733 28,1625 15,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:41 15-08-2025 39,22278 28,10444 10,18 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:41 15-08-2025 39,2113 28,081 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:18 15-08-2025 39,23611 28,10667 7,37 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:18 15-08-2025 39,2345 28,0555 7,7 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:37 15-08-2025 39,1782 28,1297 8,4 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:23 15-08-2025 39,2242 28,0473 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:40 15-08-2025 39,22333 28,17083 11,07 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:40 15-08-2025 39,1933 28,1072 7,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:16 15-08-2025 39,32611 28,00694 7 2,8
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:15 15-08-2025 39,3083 27,9945 10,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:09:46 15-08-2025 39,18889 28,19778 8,12 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:46 15-08-2025 39,1888 28,2073 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:49 15-08-2025 39,24472 28,09361 13,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:31 15-08-2025 39,24833 28,29222 6,7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:31 15-08-2025 39,2055 28,2665 12,6 1,9
