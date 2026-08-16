Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ağustos 2026
16.08.2026 00:00
Son Güncelleme: 16.08.2026 00:30
NTV
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Ağustos 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
16 Ağustos 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Yeşilyurt (Malatya)
|15 Ağustos 2026 23:36
|38.2688
|38.1460
|7.00
|1.60
|Doğanşehir (Malatya)
|15 Ağustos 2026 23:26
|38.1465
|37.8903
|6.29
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Ağustos 2026 22:15
|39.1752
|28.1482
|8.34
|1.80
|Ege Denizi - [46.49 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15 Ağustos 2026 22:03
|39.0918
|25.8622
|5.42
|1.80
|Merkez (Çorum)
|15 Ağustos 2026 21:32
|40.4377
|34.8613
|12.01
|1.20
|Dörtdivan (Bolu)
|15 Ağustos 2026 21:28
|40.4503
|32.1575
|7.00
|1.60
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15 Ağustos 2026 21:04
|38.0778
|36.6275
|7.00
|2.10
|Çatak (Van)
|15 Ağustos 2026 20:42
|38.0572
|43.0702
|6.92
|1.70
|Dinar (Afyonkarahisar)
|15 Ağustos 2026 20:13
|38.0475
|30.2273
|6.91
|1.30
|Sincik (Adıyaman)
|15 Ağustos 2026 19:41
|38.1273
|38.5413
|6.98
|1.10
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15 Ağustos 2026 19:33
|37.6130
|37.3248
|6.95
|1.30
|Akdeniz - [100.88 km] Marmaris (Muğla)
|15 Ağustos 2026 18:45
|35.7805
|27.7158
|13.75
|3.00
|Köyceğiz (Muğla)
|15 Ağustos 2026 18:34
|37.0788
|28.6632
|6.87
|1.30
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15 Ağustos 2026 18:17
|37.8952
|36.5365
|6.99
|1.50
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|15 Ağustos 2026 17:34
|40.0492
|28.6550
|10.22
|1.80
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|15 Ağustos 2026 16:32
|40.0893
|28.6833
|15.97
|1.70
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|15 Ağustos 2026 16:19
|40.0492
|28.6575
|13.79
|3.10
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|15 Ağustos 2026 14:51
|38.0128
|37.3327
|7.24
|2.30
|Yeşilyurt (Malatya)
|15 Ağustos 2026 14:50
|38.2988
|38.2045
|8.70
|2.60
|Merkez (Amasya)
|15 Ağustos 2026 14:19
|40.5177
|35.5388
|7.00
|1.70
|Selçuklu (Konya)
|15 Ağustos 2026 13:46
|38.0920
|32.7433
|7.05
|1.20
|Merkez (Kütahya)
|15 Ağustos 2026 13:42
|39.5858
|30.0760
|7.00
|1.40
|Söke (Aydın)
|15 Ağustos 2026 13:39
|37.7900
|27.3697
|7.00
|1.40
|Merkez (Kırıkkale)
|15 Ağustos 2026 13:39
|40.0212
|33.5430
|7.55
|1.60
|Dursunbey (Balıkesir)
|15 Ağustos 2026 13:25
|39.4848
|28.6048
|7.00
|1.20
|Tatvan (Bitlis)
|15 Ağustos 2026 12:22
|38.3462
|42.3990
|7.00
|2.20
|Çubuk (Ankara)
|15 Ağustos 2026 11:52
|40.1863
|32.9288
|7.36
|1.70
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16 Ağustos 2026 00:04
|38.0595
|36.6262
|3.30
|2.10
|EGE DENIZI
|15 Ağustos 2026 21:45
|35.8730
|27.6073
|8.00
|3.10
|OSMANIYE-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|15 Ağustos 2026 20:34
|39.9552
|28.6765
|1.20
|1.90
|YUNANISTAN
|15 Ağustos 2026 20:06
|40.3247
|24.0962
|8.90
|2.90
|KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|15 Ağustos 2026 19:32
|40.0417
|28.6603
|7.30
|1.80
|KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|15 Ağustos 2026 19:19
|40.0428
|28.6707
|7.60
|3.30
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|15 Ağustos 2026 17:51
|38.0205
|37.3812
|5.00
|2.20
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|15 Ağustos 2026 17:50
|38.3165
|38.2180
|14.60
|2.70
|BULGURLU-(MALATYA)
|15 Ağustos 2026 17:24
|38.3455
|38.4438
|20.50
|1.20
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|15 Ağustos 2026 17:23
|34.9420
|24.7705
|42.60
|3.00
|KALEBOGAZI-(AMASYA)
|15 Ağustos 2026 17:19
|40.5502
|35.5468
|5.20
|1.50
|KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)
|15 Ağustos 2026 16:46
|38.0955
|32.6887
|7.80
|1.40
|ISIKKARA-(KUTAHYA)
|15 Ağustos 2026 16:42
|39.5895
|30.0908
|15.20
|1.60
|BOLALAN-TATVAN (BITLIS)
|15 Ağustos 2026 15:22
|38.4688
|42.4628
|5.00
|2.20
|AKYURT (ANKARA)
|15 Ağustos 2026 14:52
|40.1357
|32.9917
|5.00
|2.10
|POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|15 Ağustos 2026 12:18
|38.1442
|37.9538
|0.00
|1.50
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|15 Ağustos 2026 12:10
|40.1638
|31.7570
|5.00
|2.50
|EGE DENIZI
|15 Ağustos 2026 11:50
|39.9452
|25.6105
|6.60
|2.30
|EGE DENIZI
|15 Ağustos 2026 11:26
|39.6425
|25.7327
|13.60
|1.70
|EGE DENIZI
|15 Ağustos 2026 11:20
|35.8660
|27.5908
|11.90
|2.40
|EGE DENIZI
|15 Ağustos 2026 11:14
|35.8882
|27.5888
|9.90
|3.50
|MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|15 Ağustos 2026 10:53
|36.6242
|31.5040
|114.20
|2.00
|BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
|15 Ağustos 2026 10:52
|36.7098
|28.1657
|61.10
|1.80