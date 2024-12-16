Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Aralık 2024

16 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Marmara Denizi - [07.87 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 03:10:58 16-12-2024 40,78583 27,475 7,01 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 03:10:46 16-12-2024 38,20389 38,17278 7 1,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:50:14 16-12-2024 38,0393 37,6983 8,6 2,2
Doğanşehir (Malatya) 01:50:14 16-12-2024 38,06361 37,68944 13,93 2,1
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 01:31:38 16-12-2024 37,8642 36,6413 8,7 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:31:38 16-12-2024 37,83194 36,65472 7,04 1,8
SURIYE 00:48:58 16-12-2024 34,8458 35,9805 5 3
Tartus (Suriye) - [118.06 km] Yayladağı (Hatay) 00:48:57 16-12-2024 34,8 36,02139 5,04 3
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:17:39 16-12-2024 38,0892 37,3878 8,1 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:17:39 16-12-2024 38,08528 37,37194 7,02 1,6
Ula (Muğla) 23:51:47 15-12-2024 37,13833 28,62722 7 1,1
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:48:58 15-12-2024 38,1047 37,5548 8 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:48:58 15-12-2024 38,11083 37,54472 7 1,4
Akçadağ (Malatya) 23:46:04 15-12-2024 38,28778 37,68972 7,21 1,3
Çavdır (Burdur) 23:23:06 15-12-2024 37,25222 29,61361 16,46 1,7
ECE-TEFENNI (BURDUR) 23:23:05 15-12-2024 37,3178 29,7028 8,7 2,1
Kale (Malatya) 23:16:05 15-12-2024 38,34389 38,79361 10,05 1
YUNANISTAN 23:14:40 15-12-2024 40,3622 24,1348 6,7 2,2
Ege Denizi 23:14:37 15-12-2024 39,46972 24,1025 6,54 2,3
Doğanşehir (Malatya) 22:56:52 15-12-2024 38,03 37,70083 10,08 2,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:56:51 15-12-2024 38,0588 37,6817 5 2,4
Hassa (Hatay) 22:43:31 15-12-2024 36,68556 36,45583 7 1,2
Sultandağı (Afyonkarahisar) 22:28:42 15-12-2024 38,70583 31,47028 8,16 0,9
Sincik (Adıyaman) 22:01:11 15-12-2024 38,11139 38,55944 7 1,8
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 22:01:11 15-12-2024 38,1217 38,5715 7,5 1,7
Sincik (Adıyaman) 22:00:31 15-12-2024 38,11028 38,555 7 1,9
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 22:00:31 15-12-2024 38,1175 38,502 2,4 2,1
Sincik (Adıyaman) 21:57:20 15-12-2024 38,05056 38,48417 9,1 1,4
NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) 21:57:19 15-12-2024 38,0588 38,5507 23,2 1,5
Germencik (Aydın) 21:43:27 15-12-2024 37,91083 27,64361 7 0,9
Andırın (Kahramanmaraş) 21:34:01 15-12-2024 37,82778 36,28278 7,04 1,2
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 21:15:34 15-12-2024 38,0165 37,5428 8,5 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:15:33 15-12-2024 38,02528 37,5625 7,03 1,5
Kale (Malatya) 21:12:33 15-12-2024 38,35833 38,82028 7 1,7
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 21:12:32 15-12-2024 38,3845 38,8228 5 1,9
Bayrampaşa (İstanbul) 21:04:29 15-12-2024 41,05583 28,88778 7,05 1,4
SULTANGAZI (ISTANBUL) 21:04:28 15-12-2024 41,1275 28,8613 11,5 1,6
Erciş (Van) 20:54:06 15-12-2024 39,25861 43,39194 7 1,1
OVAPINAR-MURADIYE (VAN) 20:30:56 15-12-2024 38,8988 43,671 5 1,2
Muradiye (Van) 20:30:55 15-12-2024 38,80444 43,66806 7,2 1,2
Kaynaşlı (Düzce) 18:48:40 15-12-2024 40,80417 31,32722 7,07 2,1
DARIYERIYORUKLER-KAYNASLI (DUZCE) 18:48:40 15-12-2024 40,828 31,322 8,3 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 18:37:20 15-12-2024 38,14333 36,70694 7,06 2,1
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 18:37:19 15-12-2024 38,1723 36,7353 5 2,2
Doğanşehir (Malatya) 18:20:14 15-12-2024 37,95944 37,65361 7 1,6
Pütürge (Malatya) 17:31:22 15-12-2024 38,22667 38,69944 8,8 1,8
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 17:31:21 15-12-2024 38,2652 38,6837 5 2
Sincik (Adıyaman) 16:51:21 15-12-2024 38,11194 38,47611 6,96 1,3
Merkez (Bingöl) 16:51:13 15-12-2024 39,02139 40,41556 6,43 1,7
Ege Denizi 16:46:41 15-12-2024 36,77722 25,70417 5,54 2,2
AKDENIZ 16:46:40 15-12-2024 36,7387 25,6022 5 2,6
Merkez (Bingöl) 16:42:33 15-12-2024 39,03667 40,41583 8,84 1,9
SUDUGUNU-(BINGOL) 16:42:33 15-12-2024 39,0665 40,4468 5 1,9
YUNANISTAN 16:35:13 15-12-2024 40,2058 23,26 5 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 16:29:44 15-12-2024 38,105 36,5175 7,12 2,1
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:29:42 15-12-2024 38,1322 36,6358 10,3 2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:28:34 15-12-2024 38,117 36,5912 7,2 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 16:28:33 15-12-2024 38,14222 36,5725 5,96 2,5
Tercan (Erzincan) 16:23:34 15-12-2024 39,53389 40,60056 7,01 1,8
Pütürge (Malatya) 15:57:54 15-12-2024 38,18694 38,68694 7 1,1
Tercan (Erzincan) 14:50:04 15-12-2024 39,5275 40,59361 10,4 2,3
YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) 14:50:04 15-12-2024 39,5425 40,5807 5,7 2,4
Varto (Muş) 14:05:58 15-12-2024 39,23583 41,52667 7 1,1
Beypazarı (Ankara) 13:27:03 15-12-2024 40,2 31,76167 6,98 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 13:17:08 15-12-2024 38,275 38,15694 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:06:22 15-12-2024 39,46722 28,14028 9,28 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:53:13 15-12-2024 39,48444 28,18028 6,99 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.88 km] Ula (Muğla) 12:40:28 15-12-2024 37,03194 28,30917 7 1,9
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 12:40:28 15-12-2024 37,0345 28,346 9,4 2,4
Kozan (Adana) 11:24:32 15-12-2024 37,78083 35,63722 7 1,9
AKKAYA-KOZAN (ADANA) 11:24:32 15-12-2024 37,7792 35,6417 14,5 2,1
İvrindi (Balıkesir) 11:19:59 15-12-2024 39,63333 27,3875 7,03 1,3
Yahyalı (Kayseri) 11:11:03 15-12-2024 37,94139 35,55833 6,81 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 10:41:12 15-12-2024 38,13556 36,84889 10,98 1,6
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 10:41:11 15-12-2024 38,1662 36,9282 5 1,6
Çemişgezek (Tunceli) 10:26:46 15-12-2024 39,08472 39,02083 7 1,3
TEKELI-CEMISGEZEK (TUNCELI) 10:26:45 15-12-2024 39,0987 39,0503 22,8 1,2
Ege Denizi - [69.19 km] Datça (Muğla) 10:13:21 15-12-2024 36,08917 27,7175 3,71 2
AKDENIZ 10:13:20 15-12-2024 36,019 27,6208 8,6 2,4
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [43.59 km] Şavşat (Artvin) 10:13:05 15-12-2024 41,84194 42,24889 11,65 2,3
GURCISTAN 10:13:04 15-12-2024 41,8445 42,0827 5,6 2,4
Ahlat (Bitlis) 09:09:45 15-12-2024 38,86889 42,38472 19,04 2,2
OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS) 09:09:45 15-12-2024 38,8777 42,4242 8,2 2,1
Arsuz (Hatay) 08:58:11 15-12-2024 36,29278 36,00417 7 1,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 08:58:10 15-12-2024 36,2808 35,8702 7,5 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:33:37 15-12-2024 38,27222 37,34333 7 2,7
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:33:36 15-12-2024 38,2538 37,3537 5,9 2,6
Kale (Malatya) 08:32:35 15-12-2024 38,34333 38,78417 7 1,4
Tuşba (Van) 08:14:22 15-12-2024 38,7425 43,45028 7 1,5
EGE DENIZI 08:05:53 15-12-2024 39,7198 25,6293 9,1 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 07:32:52 15-12-2024 37,99028 36,61694 7 2,9
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:32:51 15-12-2024 38,0028 36,6177 5 2,9
Salihli (Manisa) 07:21:56 15-12-2024 38,54222 28,28472 7 2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 07:21:56 15-12-2024 38,524 28,2893 6,8 2
Merkez (Bingöl) 07:07:15 15-12-2024 39,05444 40,40333 13,31 1,7
SUDUGUNU-(BINGOL) 07:07:13 15-12-2024 39,0492 40,4183 5 1,9
Salihli (Manisa) 07:03:53 15-12-2024 38,52139 28,25556 7 1
Acıpayam (Denizli) 06:58:02 15-12-2024 37,30806 29,46861 7,02 1
Ege Denizi 06:53:35 15-12-2024 39,89944 24,35194 7,92 2,5
YUNANISTAN 06:53:31 15-12-2024 40,335 24,111 6,7 2,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.73 km] Bodrum (Muğla) 06:51:25 15-12-2024 36,93667 27,63528 10,42 1,7
Merkez (Düzce) 06:34:48 15-12-2024 40,81278 31,06472 7 1,7
BAHCEKOY-(DUZCE) 06:34:47 15-12-2024 40,8198 31,0813 17,5 1,9
Doğanşehir (Malatya) 05:40:02 15-12-2024 38,09389 37,88694 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:36:01 15-12-2024 38,10889 37,76917 6,16 2,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:36:00 15-12-2024 38,119 37,7822 5 2,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Marmara Denizi - [07.87 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 03:10:58 16-12-2024 40,78583 27,475 7,01 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 03:10:46 16-12-2024 38,20389 38,17278 7 1,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:50:14 16-12-2024 38,0393 37,6983 8,6 2,2
Doğanşehir (Malatya) 01:50:14 16-12-2024 38,06361 37,68944 13,93 2,1
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 01:31:38 16-12-2024 37,8642 36,6413 8,7 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:31:38 16-12-2024 37,83194 36,65472 7,04 1,8
SURIYE 00:48:58 16-12-2024 34,8458 35,9805 5 3
Tartus (Suriye) - [118.06 km] Yayladağı (Hatay) 00:48:57 16-12-2024 34,8 36,02139 5,04 3
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:17:39 16-12-2024 38,0892 37,3878 8,1 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:17:39 16-12-2024 38,08528 37,37194 7,02 1,6
Ula (Muğla) 23:51:47 15-12-2024 37,13833 28,62722 7 1,1
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:48:58 15-12-2024 38,1047 37,5548 8 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:48:58 15-12-2024 38,11083 37,54472 7 1,4
Akçadağ (Malatya) 23:46:04 15-12-2024 38,28778 37,68972 7,21 1,3
Çavdır (Burdur) 23:23:06 15-12-2024 37,25222 29,61361 16,46 1,7
ECE-TEFENNI (BURDUR) 23:23:05 15-12-2024 37,3178 29,7028 8,7 2,1
Kale (Malatya) 23:16:05 15-12-2024 38,34389 38,79361 10,05 1
YUNANISTAN 23:14:40 15-12-2024 40,3622 24,1348 6,7 2,2
Ege Denizi 23:14:37 15-12-2024 39,46972 24,1025 6,54 2,3
Doğanşehir (Malatya) 22:56:52 15-12-2024 38,03 37,70083 10,08 2,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:56:51 15-12-2024 38,0588 37,6817 5 2,4
Hassa (Hatay) 22:43:31 15-12-2024 36,68556 36,45583 7 1,2
Sultandağı (Afyonkarahisar) 22:28:42 15-12-2024 38,70583 31,47028 8,16 0,9
Sincik (Adıyaman) 22:01:11 15-12-2024 38,11139 38,55944 7 1,8
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 22:01:11 15-12-2024 38,1217 38,5715 7,5 1,7
Sincik (Adıyaman) 22:00:31 15-12-2024 38,11028 38,555 7 1,9
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 22:00:31 15-12-2024 38,1175 38,502 2,4 2,1
Sincik (Adıyaman) 21:57:20 15-12-2024 38,05056 38,48417 9,1 1,4
NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) 21:57:19 15-12-2024 38,0588 38,5507 23,2 1,5
Germencik (Aydın) 21:43:27 15-12-2024 37,91083 27,64361 7 0,9
Andırın (Kahramanmaraş) 21:34:01 15-12-2024 37,82778 36,28278 7,04 1,2
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 21:15:34 15-12-2024 38,0165 37,5428 8,5 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:15:33 15-12-2024 38,02528 37,5625 7,03 1,5
Kale (Malatya) 21:12:33 15-12-2024 38,35833 38,82028 7 1,7
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 21:12:32 15-12-2024 38,3845 38,8228 5 1,9
Bayrampaşa (İstanbul) 21:04:29 15-12-2024 41,05583 28,88778 7,05 1,4
SULTANGAZI (ISTANBUL) 21:04:28 15-12-2024 41,1275 28,8613 11,5 1,6
Erciş (Van) 20:54:06 15-12-2024 39,25861 43,39194 7 1,1
OVAPINAR-MURADIYE (VAN) 20:30:56 15-12-2024 38,8988 43,671 5 1,2
Muradiye (Van) 20:30:55 15-12-2024 38,80444 43,66806 7,2 1,2
Kaynaşlı (Düzce) 18:48:40 15-12-2024 40,80417 31,32722 7,07 2,1
DARIYERIYORUKLER-KAYNASLI (DUZCE) 18:48:40 15-12-2024 40,828 31,322 8,3 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 18:37:20 15-12-2024 38,14333 36,70694 7,06 2,1
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 18:37:19 15-12-2024 38,1723 36,7353 5 2,2
Doğanşehir (Malatya) 18:20:14 15-12-2024 37,95944 37,65361 7 1,6
Pütürge (Malatya) 17:31:22 15-12-2024 38,22667 38,69944 8,8 1,8
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 17:31:21 15-12-2024 38,2652 38,6837 5 2
Sincik (Adıyaman) 16:51:21 15-12-2024 38,11194 38,47611 6,96 1,3
Merkez (Bingöl) 16:51:13 15-12-2024 39,02139 40,41556 6,43 1,7
Ege Denizi 16:46:41 15-12-2024 36,77722 25,70417 5,54 2,2
AKDENIZ 16:46:40 15-12-2024 36,7387 25,6022 5 2,6
Merkez (Bingöl) 16:42:33 15-12-2024 39,03667 40,41583 8,84 1,9
SUDUGUNU-(BINGOL) 16:42:33 15-12-2024 39,0665 40,4468 5 1,9
YUNANISTAN 16:35:13 15-12-2024 40,2058 23,26 5 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 16:29:44 15-12-2024 38,105 36,5175 7,12 2,1
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:29:42 15-12-2024 38,1322 36,6358 10,3 2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:28:34 15-12-2024 38,117 36,5912 7,2 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 16:28:33 15-12-2024 38,14222 36,5725 5,96 2,5
Tercan (Erzincan) 16:23:34 15-12-2024 39,53389 40,60056 7,01 1,8
Pütürge (Malatya) 15:57:54 15-12-2024 38,18694 38,68694 7 1,1
Tercan (Erzincan) 14:50:04 15-12-2024 39,5275 40,59361 10,4 2,3
YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) 14:50:04 15-12-2024 39,5425 40,5807 5,7 2,4
Varto (Muş) 14:05:58 15-12-2024 39,23583 41,52667 7 1,1
Beypazarı (Ankara) 13:27:03 15-12-2024 40,2 31,76167 6,98 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 13:17:08 15-12-2024 38,275 38,15694 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:06:22 15-12-2024 39,46722 28,14028 9,28 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:53:13 15-12-2024 39,48444 28,18028 6,99 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.88 km] Ula (Muğla) 12:40:28 15-12-2024 37,03194 28,30917 7 1,9
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 12:40:28 15-12-2024 37,0345 28,346 9,4 2,4
Kozan (Adana) 11:24:32 15-12-2024 37,78083 35,63722 7 1,9
AKKAYA-KOZAN (ADANA) 11:24:32 15-12-2024 37,7792 35,6417 14,5 2,1
İvrindi (Balıkesir) 11:19:59 15-12-2024 39,63333 27,3875 7,03 1,3
Yahyalı (Kayseri) 11:11:03 15-12-2024 37,94139 35,55833 6,81 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 10:41:12 15-12-2024 38,13556 36,84889 10,98 1,6
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 10:41:11 15-12-2024 38,1662 36,9282 5 1,6
Çemişgezek (Tunceli) 10:26:46 15-12-2024 39,08472 39,02083 7 1,3
TEKELI-CEMISGEZEK (TUNCELI) 10:26:45 15-12-2024 39,0987 39,0503 22,8 1,2
Ege Denizi - [69.19 km] Datça (Muğla) 10:13:21 15-12-2024 36,08917 27,7175 3,71 2
AKDENIZ 10:13:20 15-12-2024 36,019 27,6208 8,6 2,4
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [43.59 km] Şavşat (Artvin) 10:13:05 15-12-2024 41,84194 42,24889 11,65 2,3
GURCISTAN 10:13:04 15-12-2024 41,8445 42,0827 5,6 2,4
Ahlat (Bitlis) 09:09:45 15-12-2024 38,86889 42,38472 19,04 2,2
OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS) 09:09:45 15-12-2024 38,8777 42,4242 8,2 2,1
Arsuz (Hatay) 08:58:11 15-12-2024 36,29278 36,00417 7 1,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 08:58:10 15-12-2024 36,2808 35,8702 7,5 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:33:37 15-12-2024 38,27222 37,34333 7 2,7
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:33:36 15-12-2024 38,2538 37,3537 5,9 2,6
Kale (Malatya) 08:32:35 15-12-2024 38,34333 38,78417 7 1,4
Tuşba (Van) 08:14:22 15-12-2024 38,7425 43,45028 7 1,5
EGE DENIZI 08:05:53 15-12-2024 39,7198 25,6293 9,1 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 07:32:52 15-12-2024 37,99028 36,61694 7 2,9
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:32:51 15-12-2024 38,0028 36,6177 5 2,9
Salihli (Manisa) 07:21:56 15-12-2024 38,54222 28,28472 7 2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 07:21:56 15-12-2024 38,524 28,2893 6,8 2
Merkez (Bingöl) 07:07:15 15-12-2024 39,05444 40,40333 13,31 1,7
SUDUGUNU-(BINGOL) 07:07:13 15-12-2024 39,0492 40,4183 5 1,9
Salihli (Manisa) 07:03:53 15-12-2024 38,52139 28,25556 7 1
Acıpayam (Denizli) 06:58:02 15-12-2024 37,30806 29,46861 7,02 1
Ege Denizi 06:53:35 15-12-2024 39,89944 24,35194 7,92 2,5
YUNANISTAN 06:53:31 15-12-2024 40,335 24,111 6,7 2,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.73 km] Bodrum (Muğla) 06:51:25 15-12-2024 36,93667 27,63528 10,42 1,7
Merkez (Düzce) 06:34:48 15-12-2024 40,81278 31,06472 7 1,7
BAHCEKOY-(DUZCE) 06:34:47 15-12-2024 40,8198 31,0813 17,5 1,9
Doğanşehir (Malatya) 05:40:02 15-12-2024 38,09389 37,88694 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:36:01 15-12-2024 38,10889 37,76917 6,16 2,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:36:00 15-12-2024 38,119 37,7822 5 2,5
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