Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
16 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Marmara Denizi - [07.87 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|03:10:58 16-12-2024
|40,78583
|27,475
|7,01
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:10:46 16-12-2024
|38,20389
|38,17278
|7
|1,1
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:50:14 16-12-2024
|38,0393
|37,6983
|8,6
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|01:50:14 16-12-2024
|38,06361
|37,68944
|13,93
|2,1
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|01:31:38 16-12-2024
|37,8642
|36,6413
|8,7
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:31:38 16-12-2024
|37,83194
|36,65472
|7,04
|1,8
|SURIYE
|00:48:58 16-12-2024
|34,8458
|35,9805
|5
|3
|Tartus (Suriye) - [118.06 km] Yayladağı (Hatay)
|00:48:57 16-12-2024
|34,8
|36,02139
|5,04
|3
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:17:39 16-12-2024
|38,0892
|37,3878
|8,1
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:17:39 16-12-2024
|38,08528
|37,37194
|7,02
|1,6
|Ula (Muğla)
|23:51:47 15-12-2024
|37,13833
|28,62722
|7
|1,1
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:48:58 15-12-2024
|38,1047
|37,5548
|8
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:48:58 15-12-2024
|38,11083
|37,54472
|7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|23:46:04 15-12-2024
|38,28778
|37,68972
|7,21
|1,3
|Çavdır (Burdur)
|23:23:06 15-12-2024
|37,25222
|29,61361
|16,46
|1,7
|ECE-TEFENNI (BURDUR)
|23:23:05 15-12-2024
|37,3178
|29,7028
|8,7
|2,1
|Kale (Malatya)
|23:16:05 15-12-2024
|38,34389
|38,79361
|10,05
|1
|YUNANISTAN
|23:14:40 15-12-2024
|40,3622
|24,1348
|6,7
|2,2
|Ege Denizi
|23:14:37 15-12-2024
|39,46972
|24,1025
|6,54
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|22:56:52 15-12-2024
|38,03
|37,70083
|10,08
|2,6
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|22:56:51 15-12-2024
|38,0588
|37,6817
|5
|2,4
|Hassa (Hatay)
|22:43:31 15-12-2024
|36,68556
|36,45583
|7
|1,2
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|22:28:42 15-12-2024
|38,70583
|31,47028
|8,16
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|22:01:11 15-12-2024
|38,11139
|38,55944
|7
|1,8
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:01:11 15-12-2024
|38,1217
|38,5715
|7,5
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|22:00:31 15-12-2024
|38,11028
|38,555
|7
|1,9
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:00:31 15-12-2024
|38,1175
|38,502
|2,4
|2,1
|Sincik (Adıyaman)
|21:57:20 15-12-2024
|38,05056
|38,48417
|9,1
|1,4
|NARLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:57:19 15-12-2024
|38,0588
|38,5507
|23,2
|1,5
|Germencik (Aydın)
|21:43:27 15-12-2024
|37,91083
|27,64361
|7
|0,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|21:34:01 15-12-2024
|37,82778
|36,28278
|7,04
|1,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|21:15:34 15-12-2024
|38,0165
|37,5428
|8,5
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:15:33 15-12-2024
|38,02528
|37,5625
|7,03
|1,5
|Kale (Malatya)
|21:12:33 15-12-2024
|38,35833
|38,82028
|7
|1,7
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|21:12:32 15-12-2024
|38,3845
|38,8228
|5
|1,9
|Bayrampaşa (İstanbul)
|21:04:29 15-12-2024
|41,05583
|28,88778
|7,05
|1,4
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|21:04:28 15-12-2024
|41,1275
|28,8613
|11,5
|1,6
|Erciş (Van)
|20:54:06 15-12-2024
|39,25861
|43,39194
|7
|1,1
|OVAPINAR-MURADIYE (VAN)
|20:30:56 15-12-2024
|38,8988
|43,671
|5
|1,2
|Muradiye (Van)
|20:30:55 15-12-2024
|38,80444
|43,66806
|7,2
|1,2
|Kaynaşlı (Düzce)
|18:48:40 15-12-2024
|40,80417
|31,32722
|7,07
|2,1
|DARIYERIYORUKLER-KAYNASLI (DUZCE)
|18:48:40 15-12-2024
|40,828
|31,322
|8,3
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:37:20 15-12-2024
|38,14333
|36,70694
|7,06
|2,1
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|18:37:19 15-12-2024
|38,1723
|36,7353
|5
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|18:20:14 15-12-2024
|37,95944
|37,65361
|7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|17:31:22 15-12-2024
|38,22667
|38,69944
|8,8
|1,8
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|17:31:21 15-12-2024
|38,2652
|38,6837
|5
|2
|Sincik (Adıyaman)
|16:51:21 15-12-2024
|38,11194
|38,47611
|6,96
|1,3
|Merkez (Bingöl)
|16:51:13 15-12-2024
|39,02139
|40,41556
|6,43
|1,7
|Ege Denizi
|16:46:41 15-12-2024
|36,77722
|25,70417
|5,54
|2,2
|AKDENIZ
|16:46:40 15-12-2024
|36,7387
|25,6022
|5
|2,6
|Merkez (Bingöl)
|16:42:33 15-12-2024
|39,03667
|40,41583
|8,84
|1,9
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|16:42:33 15-12-2024
|39,0665
|40,4468
|5
|1,9
|YUNANISTAN
|16:35:13 15-12-2024
|40,2058
|23,26
|5
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:29:44 15-12-2024
|38,105
|36,5175
|7,12
|2,1
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:29:42 15-12-2024
|38,1322
|36,6358
|10,3
|2
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:28:34 15-12-2024
|38,117
|36,5912
|7,2
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:28:33 15-12-2024
|38,14222
|36,5725
|5,96
|2,5
|Tercan (Erzincan)
|16:23:34 15-12-2024
|39,53389
|40,60056
|7,01
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|15:57:54 15-12-2024
|38,18694
|38,68694
|7
|1,1
|Tercan (Erzincan)
|14:50:04 15-12-2024
|39,5275
|40,59361
|10,4
|2,3
|YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)
|14:50:04 15-12-2024
|39,5425
|40,5807
|5,7
|2,4
|Varto (Muş)
|14:05:58 15-12-2024
|39,23583
|41,52667
|7
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|13:27:03 15-12-2024
|40,2
|31,76167
|6,98
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:17:08 15-12-2024
|38,275
|38,15694
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:06:22 15-12-2024
|39,46722
|28,14028
|9,28
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:53:13 15-12-2024
|39,48444
|28,18028
|6,99
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.88 km] Ula (Muğla)
|12:40:28 15-12-2024
|37,03194
|28,30917
|7
|1,9
|AKCAPINAR-ULA (MUGLA)
|12:40:28 15-12-2024
|37,0345
|28,346
|9,4
|2,4
|Kozan (Adana)
|11:24:32 15-12-2024
|37,78083
|35,63722
|7
|1,9
|AKKAYA-KOZAN (ADANA)
|11:24:32 15-12-2024
|37,7792
|35,6417
|14,5
|2,1
|İvrindi (Balıkesir)
|11:19:59 15-12-2024
|39,63333
|27,3875
|7,03
|1,3
|Yahyalı (Kayseri)
|11:11:03 15-12-2024
|37,94139
|35,55833
|6,81
|1,2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|10:41:12 15-12-2024
|38,13556
|36,84889
|10,98
|1,6
|NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|10:41:11 15-12-2024
|38,1662
|36,9282
|5
|1,6
|Çemişgezek (Tunceli)
|10:26:46 15-12-2024
|39,08472
|39,02083
|7
|1,3
|TEKELI-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|10:26:45 15-12-2024
|39,0987
|39,0503
|22,8
|1,2
|Ege Denizi - [69.19 km] Datça (Muğla)
|10:13:21 15-12-2024
|36,08917
|27,7175
|3,71
|2
|AKDENIZ
|10:13:20 15-12-2024
|36,019
|27,6208
|8,6
|2,4
|Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [43.59 km] Şavşat (Artvin)
|10:13:05 15-12-2024
|41,84194
|42,24889
|11,65
|2,3
|GURCISTAN
|10:13:04 15-12-2024
|41,8445
|42,0827
|5,6
|2,4
|Ahlat (Bitlis)
|09:09:45 15-12-2024
|38,86889
|42,38472
|19,04
|2,2
|OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS)
|09:09:45 15-12-2024
|38,8777
|42,4242
|8,2
|2,1
|Arsuz (Hatay)
|08:58:11 15-12-2024
|36,29278
|36,00417
|7
|1,7
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|08:58:10 15-12-2024
|36,2808
|35,8702
|7,5
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:33:37 15-12-2024
|38,27222
|37,34333
|7
|2,7
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:33:36 15-12-2024
|38,2538
|37,3537
|5,9
|2,6
|Kale (Malatya)
|08:32:35 15-12-2024
|38,34333
|38,78417
|7
|1,4
|Tuşba (Van)
|08:14:22 15-12-2024
|38,7425
|43,45028
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|08:05:53 15-12-2024
|39,7198
|25,6293
|9,1
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:32:52 15-12-2024
|37,99028
|36,61694
|7
|2,9
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:32:51 15-12-2024
|38,0028
|36,6177
|5
|2,9
|Salihli (Manisa)
|07:21:56 15-12-2024
|38,54222
|28,28472
|7
|2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|07:21:56 15-12-2024
|38,524
|28,2893
|6,8
|2
|Merkez (Bingöl)
|07:07:15 15-12-2024
|39,05444
|40,40333
|13,31
|1,7
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|07:07:13 15-12-2024
|39,0492
|40,4183
|5
|1,9
|Salihli (Manisa)
|07:03:53 15-12-2024
|38,52139
|28,25556
|7
|1
|Acıpayam (Denizli)
|06:58:02 15-12-2024
|37,30806
|29,46861
|7,02
|1
|Ege Denizi
|06:53:35 15-12-2024
|39,89944
|24,35194
|7,92
|2,5
|YUNANISTAN
|06:53:31 15-12-2024
|40,335
|24,111
|6,7
|2,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.73 km] Bodrum (Muğla)
|06:51:25 15-12-2024
|36,93667
|27,63528
|10,42
|1,7
|Merkez (Düzce)
|06:34:48 15-12-2024
|40,81278
|31,06472
|7
|1,7
|BAHCEKOY-(DUZCE)
|06:34:47 15-12-2024
|40,8198
|31,0813
|17,5
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|05:40:02 15-12-2024
|38,09389
|37,88694
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:36:01 15-12-2024
|38,10889
|37,76917
|6,16
|2,8
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:36:00 15-12-2024
|38,119
|37,7822
|5
|2,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Marmara Denizi - [07.87 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|03:10:58 16-12-2024
|40,78583
|27,475
|7,01
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:10:46 16-12-2024
|38,20389
|38,17278
|7
|1,1
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:50:14 16-12-2024
|38,0393
|37,6983
|8,6
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|01:50:14 16-12-2024
|38,06361
|37,68944
|13,93
|2,1
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|01:31:38 16-12-2024
|37,8642
|36,6413
|8,7
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:31:38 16-12-2024
|37,83194
|36,65472
|7,04
|1,8
|SURIYE
|00:48:58 16-12-2024
|34,8458
|35,9805
|5
|3
|Tartus (Suriye) - [118.06 km] Yayladağı (Hatay)
|00:48:57 16-12-2024
|34,8
|36,02139
|5,04
|3
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:17:39 16-12-2024
|38,0892
|37,3878
|8,1
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:17:39 16-12-2024
|38,08528
|37,37194
|7,02
|1,6
|Ula (Muğla)
|23:51:47 15-12-2024
|37,13833
|28,62722
|7
|1,1
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:48:58 15-12-2024
|38,1047
|37,5548
|8
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:48:58 15-12-2024
|38,11083
|37,54472
|7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|23:46:04 15-12-2024
|38,28778
|37,68972
|7,21
|1,3
|Çavdır (Burdur)
|23:23:06 15-12-2024
|37,25222
|29,61361
|16,46
|1,7
|ECE-TEFENNI (BURDUR)
|23:23:05 15-12-2024
|37,3178
|29,7028
|8,7
|2,1
|Kale (Malatya)
|23:16:05 15-12-2024
|38,34389
|38,79361
|10,05
|1
|YUNANISTAN
|23:14:40 15-12-2024
|40,3622
|24,1348
|6,7
|2,2
|Ege Denizi
|23:14:37 15-12-2024
|39,46972
|24,1025
|6,54
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|22:56:52 15-12-2024
|38,03
|37,70083
|10,08
|2,6
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|22:56:51 15-12-2024
|38,0588
|37,6817
|5
|2,4
|Hassa (Hatay)
|22:43:31 15-12-2024
|36,68556
|36,45583
|7
|1,2
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|22:28:42 15-12-2024
|38,70583
|31,47028
|8,16
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|22:01:11 15-12-2024
|38,11139
|38,55944
|7
|1,8
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:01:11 15-12-2024
|38,1217
|38,5715
|7,5
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|22:00:31 15-12-2024
|38,11028
|38,555
|7
|1,9
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:00:31 15-12-2024
|38,1175
|38,502
|2,4
|2,1
|Sincik (Adıyaman)
|21:57:20 15-12-2024
|38,05056
|38,48417
|9,1
|1,4
|NARLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:57:19 15-12-2024
|38,0588
|38,5507
|23,2
|1,5
|Germencik (Aydın)
|21:43:27 15-12-2024
|37,91083
|27,64361
|7
|0,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|21:34:01 15-12-2024
|37,82778
|36,28278
|7,04
|1,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|21:15:34 15-12-2024
|38,0165
|37,5428
|8,5
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:15:33 15-12-2024
|38,02528
|37,5625
|7,03
|1,5
|Kale (Malatya)
|21:12:33 15-12-2024
|38,35833
|38,82028
|7
|1,7
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|21:12:32 15-12-2024
|38,3845
|38,8228
|5
|1,9
|Bayrampaşa (İstanbul)
|21:04:29 15-12-2024
|41,05583
|28,88778
|7,05
|1,4
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|21:04:28 15-12-2024
|41,1275
|28,8613
|11,5
|1,6
|Erciş (Van)
|20:54:06 15-12-2024
|39,25861
|43,39194
|7
|1,1
|OVAPINAR-MURADIYE (VAN)
|20:30:56 15-12-2024
|38,8988
|43,671
|5
|1,2
|Muradiye (Van)
|20:30:55 15-12-2024
|38,80444
|43,66806
|7,2
|1,2
|Kaynaşlı (Düzce)
|18:48:40 15-12-2024
|40,80417
|31,32722
|7,07
|2,1
|DARIYERIYORUKLER-KAYNASLI (DUZCE)
|18:48:40 15-12-2024
|40,828
|31,322
|8,3
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:37:20 15-12-2024
|38,14333
|36,70694
|7,06
|2,1
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|18:37:19 15-12-2024
|38,1723
|36,7353
|5
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|18:20:14 15-12-2024
|37,95944
|37,65361
|7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|17:31:22 15-12-2024
|38,22667
|38,69944
|8,8
|1,8
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|17:31:21 15-12-2024
|38,2652
|38,6837
|5
|2
|Sincik (Adıyaman)
|16:51:21 15-12-2024
|38,11194
|38,47611
|6,96
|1,3
|Merkez (Bingöl)
|16:51:13 15-12-2024
|39,02139
|40,41556
|6,43
|1,7
|Ege Denizi
|16:46:41 15-12-2024
|36,77722
|25,70417
|5,54
|2,2
|AKDENIZ
|16:46:40 15-12-2024
|36,7387
|25,6022
|5
|2,6
|Merkez (Bingöl)
|16:42:33 15-12-2024
|39,03667
|40,41583
|8,84
|1,9
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|16:42:33 15-12-2024
|39,0665
|40,4468
|5
|1,9
|YUNANISTAN
|16:35:13 15-12-2024
|40,2058
|23,26
|5
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:29:44 15-12-2024
|38,105
|36,5175
|7,12
|2,1
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:29:42 15-12-2024
|38,1322
|36,6358
|10,3
|2
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:28:34 15-12-2024
|38,117
|36,5912
|7,2
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:28:33 15-12-2024
|38,14222
|36,5725
|5,96
|2,5
|Tercan (Erzincan)
|16:23:34 15-12-2024
|39,53389
|40,60056
|7,01
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|15:57:54 15-12-2024
|38,18694
|38,68694
|7
|1,1
|Tercan (Erzincan)
|14:50:04 15-12-2024
|39,5275
|40,59361
|10,4
|2,3
|YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)
|14:50:04 15-12-2024
|39,5425
|40,5807
|5,7
|2,4
|Varto (Muş)
|14:05:58 15-12-2024
|39,23583
|41,52667
|7
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|13:27:03 15-12-2024
|40,2
|31,76167
|6,98
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:17:08 15-12-2024
|38,275
|38,15694
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:06:22 15-12-2024
|39,46722
|28,14028
|9,28
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:53:13 15-12-2024
|39,48444
|28,18028
|6,99
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.88 km] Ula (Muğla)
|12:40:28 15-12-2024
|37,03194
|28,30917
|7
|1,9
|AKCAPINAR-ULA (MUGLA)
|12:40:28 15-12-2024
|37,0345
|28,346
|9,4
|2,4
|Kozan (Adana)
|11:24:32 15-12-2024
|37,78083
|35,63722
|7
|1,9
|AKKAYA-KOZAN (ADANA)
|11:24:32 15-12-2024
|37,7792
|35,6417
|14,5
|2,1
|İvrindi (Balıkesir)
|11:19:59 15-12-2024
|39,63333
|27,3875
|7,03
|1,3
|Yahyalı (Kayseri)
|11:11:03 15-12-2024
|37,94139
|35,55833
|6,81
|1,2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|10:41:12 15-12-2024
|38,13556
|36,84889
|10,98
|1,6
|NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|10:41:11 15-12-2024
|38,1662
|36,9282
|5
|1,6
|Çemişgezek (Tunceli)
|10:26:46 15-12-2024
|39,08472
|39,02083
|7
|1,3
|TEKELI-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|10:26:45 15-12-2024
|39,0987
|39,0503
|22,8
|1,2
|Ege Denizi - [69.19 km] Datça (Muğla)
|10:13:21 15-12-2024
|36,08917
|27,7175
|3,71
|2
|AKDENIZ
|10:13:20 15-12-2024
|36,019
|27,6208
|8,6
|2,4
|Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [43.59 km] Şavşat (Artvin)
|10:13:05 15-12-2024
|41,84194
|42,24889
|11,65
|2,3
|GURCISTAN
|10:13:04 15-12-2024
|41,8445
|42,0827
|5,6
|2,4
|Ahlat (Bitlis)
|09:09:45 15-12-2024
|38,86889
|42,38472
|19,04
|2,2
|OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS)
|09:09:45 15-12-2024
|38,8777
|42,4242
|8,2
|2,1
|Arsuz (Hatay)
|08:58:11 15-12-2024
|36,29278
|36,00417
|7
|1,7
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|08:58:10 15-12-2024
|36,2808
|35,8702
|7,5
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:33:37 15-12-2024
|38,27222
|37,34333
|7
|2,7
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:33:36 15-12-2024
|38,2538
|37,3537
|5,9
|2,6
|Kale (Malatya)
|08:32:35 15-12-2024
|38,34333
|38,78417
|7
|1,4
|Tuşba (Van)
|08:14:22 15-12-2024
|38,7425
|43,45028
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|08:05:53 15-12-2024
|39,7198
|25,6293
|9,1
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:32:52 15-12-2024
|37,99028
|36,61694
|7
|2,9
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:32:51 15-12-2024
|38,0028
|36,6177
|5
|2,9
|Salihli (Manisa)
|07:21:56 15-12-2024
|38,54222
|28,28472
|7
|2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|07:21:56 15-12-2024
|38,524
|28,2893
|6,8
|2
|Merkez (Bingöl)
|07:07:15 15-12-2024
|39,05444
|40,40333
|13,31
|1,7
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|07:07:13 15-12-2024
|39,0492
|40,4183
|5
|1,9
|Salihli (Manisa)
|07:03:53 15-12-2024
|38,52139
|28,25556
|7
|1
|Acıpayam (Denizli)
|06:58:02 15-12-2024
|37,30806
|29,46861
|7,02
|1
|Ege Denizi
|06:53:35 15-12-2024
|39,89944
|24,35194
|7,92
|2,5
|YUNANISTAN
|06:53:31 15-12-2024
|40,335
|24,111
|6,7
|2,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.73 km] Bodrum (Muğla)
|06:51:25 15-12-2024
|36,93667
|27,63528
|10,42
|1,7
|Merkez (Düzce)
|06:34:48 15-12-2024
|40,81278
|31,06472
|7
|1,7
|BAHCEKOY-(DUZCE)
|06:34:47 15-12-2024
|40,8198
|31,0813
|17,5
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|05:40:02 15-12-2024
|38,09389
|37,88694
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:36:01 15-12-2024
|38,10889
|37,76917
|6,16
|2,8
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:36:00 15-12-2024
|38,119
|37,7822
|5
|2,5
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