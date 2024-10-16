Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ekim 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ekim 2024

16 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 01:25:16 16-10-2024 38,87194 37,43472 6,97 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:26:10 16-10-2024 38,09306 37,16917 7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:23:43 16-10-2024 38,11 37,10472 7 1,7
Gürün (Sivas) 00:15:53 16-10-2024 38,87611 37,45194 6 2,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:58:33 15-10-2024 38,09861 37,15167 7 1,4
Akdeniz - [115.28 km] Marmaris (Muğla) 23:42:03 15-10-2024 35,61611 27,84083 5,58 1,7
Pülümür (Tunceli) 23:15:01 15-10-2024 39,35028 40,02222 7 1,2
Ege Denizi - [21.75 km] Karaburun (İzmir) 22:50:50 15-10-2024 38,85667 26,46361 7,76 1,4
Ege Denizi - [19.93 km] Karaburun (İzmir) 22:31:05 15-10-2024 38,84306 26,43722 11,61 3
Pertek (Tunceli) 22:20:48 15-10-2024 38,84389 39,34389 7,04 1,5
Saimbeyli (Adana) 22:17:08 15-10-2024 37,85917 36,17278 10,24 1,9
Saimbeyli (Adana) 22:08:50 15-10-2024 37,83944 36,18972 7 1,4
Saimbeyli (Adana) 22:04:15 15-10-2024 37,8475 36,19389 7 1,9
Antakya (Hatay) 21:49:57 15-10-2024 36,2925 36,09111 7 1,8
Akdeniz - [103.34 km] Marmaris (Muğla) 21:26:51 15-10-2024 35,73389 27,80472 7 1,7
Afşin (Kahramanmaraş) 21:18:26 15-10-2024 38,15861 36,74417 10,77 2,7
Nurdağı (Gaziantep) 21:11:33 15-10-2024 37,15139 36,95806 7 1,3
Akdeniz - [111.37 km] Kaş (Antalya) 20:15:37 15-10-2024 35,4225 28,67 19,94 3,4
Gürün (Sivas) 20:10:17 15-10-2024 38,86944 37,48111 6,99 1,9
Germencik (Aydın) 20:00:41 15-10-2024 37,88306 27,58389 7 1,7
Akdeniz - [113.96 km] Kaş (Antalya) 19:54:18 15-10-2024 35,38833 28,68417 23,55 4,7
Marmaris (Muğla) 19:09:33 15-10-2024 36,985 28,30361 6,98 2,6
Marmara Denizi - [12.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 19:05:27 15-10-2024 40,85917 27,91028 6,92 1,4
Gürün (Sivas) 18:35:34 15-10-2024 38,87278 37,4925 6,95 1,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.86 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:33:14 15-10-2024 36,57444 38,52389 7,03 2,2
Baskil (Elazığ) 18:22:07 15-10-2024 38,58556 38,58417 7 1,3
Taraklı (Sakarya) 18:20:24 15-10-2024 40,50333 30,54056 7 1,7
Marmaris (Muğla) 18:19:26 15-10-2024 36,9775 28,29694 6,96 2,2
Akdeniz - [46.17 km] Kaş (Antalya) 17:28:29 15-10-2024 36,09333 28,85861 24,3 1,4
Karadeniz - [05.45 km] Arnavutköy (İstanbul) 17:08:58 15-10-2024 41,38611 28,7175 11,2 1
Gürün (Sivas) 16:53:33 15-10-2024 38,93167 37,4 5,65 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.67 km] Kuşadası (Aydın) 16:48:25 15-10-2024 37,81083 27,06861 7 2,4
Merkez (Bayburt) 16:14:00 15-10-2024 40,32306 40,19361 7 1,2
Ege Denizi - [91.28 km] Datça (Muğla) 15:56:04 15-10-2024 35,88389 27,27361 12,8 1
Merkez (Elazığ) 15:55:45 15-10-2024 38,50556 38,99528 9,97 0,9
Mecitözü (Çorum) 15:34:01 15-10-2024 40,53528 35,47472 5,7 1,5
Muradiye (Van) 15:27:40 15-10-2024 39,11806 43,81583 6,74 1,4
Gürün (Sivas) 15:11:55 15-10-2024 38,87528 37,4725 7,13 1,6
Ilgın (Konya) 15:09:19 15-10-2024 38,34111 31,82833 7 1,2
Gürün (Sivas) 15:04:18 15-10-2024 38,87444 37,46 9,6 3,5
Gürün (Sivas) 14:23:02 15-10-2024 38,8725 37,40028 6,68 2,3
Gürün (Sivas) 14:17:00 15-10-2024 38,8725 37,46972 11,08 4
Menteşe (Muğla) 13:52:12 15-10-2024 37,0575 28,23583 7,03 1,1
Sivrice (Elazığ) 13:42:51 15-10-2024 38,39639 39,1575 8,23 3,1
Şuhut (Afyonkarahisar) 13:25:58 15-10-2024 38,48861 30,47 17,8 1,3
Akçadağ (Malatya) 12:50:57 15-10-2024 38,27278 38,07972 7 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:49:36 15-10-2024 39,66417 29,47722 7 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:47:10 15-10-2024 39,67722 29,48306 7,11 1,4
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:37:19 15-10-2024 39,95917 28,76806 7,06 1,5
Tavas (Denizli) 12:34:51 15-10-2024 37,63 29,17833 12,64 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:30:21 15-10-2024 37,49694 37,02639 8,55 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:23:40 15-10-2024 39,48889 28,13639 6,97 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:22:14 15-10-2024 39,49194 28,13861 7,19 1,2
Bulanık (Muş) 12:15:34 15-10-2024 38,89389 42,10778 7 2,6
Ulubey (Uşak) 12:08:39 15-10-2024 38,45889 29,15167 6,98 1
Menderes (İzmir) 11:21:22 15-10-2024 38,11722 27,24167 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 11:21:10 15-10-2024 38,11194 38,3475 7,03 1,1
Antakya (Hatay) 11:05:48 15-10-2024 36,2975 36,08917 5,35 2,5
Tavşanlı (Kütahya) 11:02:36 15-10-2024 39,62472 29,40639 7 1,3
Ege Denizi - [47.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:55:26 15-10-2024 39,07583 25,87222 13,6 1,9
Otlukbeli (Erzincan) 10:42:58 15-10-2024 39,94306 39,98556 30,1 1,7
Gürün (Sivas) 08:48:50 15-10-2024 38,88 37,44722 16,2 1,7
Gürün (Sivas) 08:46:37 15-10-2024 38,87639 37,47667 14,9 2,1
Doğanşehir (Malatya) 08:15:42 15-10-2024 38,13278 37,8775 4,87 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:56:54 15-10-2024 37,79444 36,58611 7 1,6
Pütürge (Malatya) 07:49:45 15-10-2024 38,13361 38,61694 7 0,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 05:57:13 16-10-2024 38,3137 38,818 8 1,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 05:17:04 16-10-2024 38,884 37,4738 8,2 1,7
CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) 05:12:40 16-10-2024 38,3378 39,1415 4,6 1,2
HEKIMHAN (MALATYA) 04:39:20 16-10-2024 38,8127 37,9167 17,4 1,5
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 04:13:07 16-10-2024 38,8607 37,4313 9,8 1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 04:09:34 16-10-2024 40,1827 31,7117 2,3 2,1
ILICA-BALYA (BALIKESIR) 04:01:53 16-10-2024 39,8975 27,766 4,4 1,1
SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) 03:56:27 16-10-2024 38,0492 38,4455 10,1 1,2
FASIL-BEYPAZARI (ANKARA) 03:42:02 16-10-2024 40,1307 31,8635 12,4 1,6
HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) 03:35:54 16-10-2024 36,9805 36,0115 14,1 0,9
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 03:13:59 16-10-2024 40,3613 27,0393 14,7 1,9
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:16:41 16-10-2024 37,9853 38,1375 12,2 1,1
YAGMURLU-(TOKAT) 01:50:33 16-10-2024 40,519 36,8117 5,2 1,2
GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) 01:41:16 16-10-2024 37,1862 36,0437 3,4 1,3
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:33:42 16-10-2024 38,0962 37,1353 2,6 1
ALVAR-KULUNCAK (MALATYA) 01:25:16 16-10-2024 38,8618 37,5793 5 1,4
YESILDERE-GURUN (SIVAS) 00:15:53 16-10-2024 38,8895 37,5037 5 2,6
AKDENIZ 23:42:04 15-10-2024 35,7952 27,881 15,8 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23:34:33 15-10-2024 35,1262 23,9877 1,3 2,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 22:50:47 15-10-2024 38,8583 26,5177 9,2 1,6
EGE DENIZI 22:31:06 15-10-2024 38,8405 26,4553 10,6 3,1
MERCIMEK-PERTEK (TUNCELI) 22:20:47 15-10-2024 38,839 39,3733 6,3 1,9
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 22:17:08 15-10-2024 37,8627 36,1053 2,6 1,8
TULU-SAIMBEYLI (ADANA) 22:08:50 15-10-2024 37,8873 36,0548 11,4 1,4
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 22:04:15 15-10-2024 37,8622 36,1068 6,3 1,9
KARLISU-(HATAY) 21:49:56 15-10-2024 36,2915 36,0628 8,2 1,5
RODOS ADASI (AKDENIZ) 21:26:53 15-10-2024 35,8448 27,8698 7,6 1,8
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 21:19:44 15-10-2024 38,8668 37,4705 5 2,3
BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:18:25 15-10-2024 38,1723 36,7303 5 2,5
AKDENIZ 20:15:38 15-10-2024 35,5445 28,7003 13,9 3,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 20:10:17 15-10-2024 38,8822 37,4592 5,5 1,9
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 20:00:41 15-10-2024 37,922 27,5533 9,7 1,9
AKDENIZ 19:54:22 15-10-2024 35,715 28,6725 14,5 4,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 19:09:33 15-10-2024 36,978 28,2958 8,4 2,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 18:35:35 15-10-2024 38,853 37,4907 7,4 1,9
YAGMURALAN-AKCAKALE (SANLIURFA) 18:33:18 15-10-2024 36,7382 38,6025 2,6 2,2
KIZILUSAGI-BASKIL (ELAZIG) 18:22:07 15-10-2024 38,5625 38,6737 14 1,1
TUZLA-TARAKLI (SAKARYA) 18:20:25 15-10-2024 40,4957 30,5402 0 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 18:19:26 15-10-2024 36,9717 28,2588 7,3 2,4
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 17:28:38 15-10-2024 36,61 29,0342 37,7 1,2
KALEDERE-GURUN (SIVAS) 16:53:32 15-10-2024 38,8618 37,246 18,5 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 16:48:25 15-10-2024 37,8003 27,0802 4,9 2,4
ORENPINAR-GULNAR (MERSIN) 16:26:31 15-10-2024 36,4818 33,3777 4,4 1,8
KAYI-MECITOZU (CORUM) 15:34:00 15-10-2024 40,5287 35,465 4,1 1,8
YUVA-GURUN (SIVAS) 15:11:56 15-10-2024 38,8033 37,3818 4 1,7
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 15:04:19 15-10-2024 38,869 37,4972 5 3,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 14:23:02 15-10-2024 38,8752 37,493 5 2,1
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 14:17:00 15-10-2024 38,8713 37,4535 5 4
MERTEKLI-(ERZINCAN) 14:07:01 15-10-2024 39,6428 39,748 4,3 2,5
KADIKOY-(AYDIN) 14:00:54 15-10-2024 37,8077 27,8117 4,7 1,7
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 13:42:51 15-10-2024 38,4463 39,1637 5 3,2
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 13:31:36 15-10-2024 40,4252 28,9352 5,4 1,2
BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR) 13:25:58 15-10-2024 38,6597 30,4448 8 1,1
SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) 12:34:51 15-10-2024 37,6315 29,2202 10,6 1,6
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 12:30:22 15-10-2024 37,4663 37,0172 2,7 2,2
BORNOVA (IZMIR) 12:23:48 15-10-2024 38,4453 27,253 21,7 1,6
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 12:16:28 15-10-2024 39,059 27,4975 0 1,5
NAZIK-AHLAT (BITLIS) 12:15:33 15-10-2024 38,8643 42,1445 5 2,6
KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) 12:07:54 15-10-2024 37,64 37,1112 9,5 1,6
HASANLI-(HATAY) 11:05:49 15-10-2024 36,2737 36,1935 3,9 2,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 10:55:27 15-10-2024 39,1018 25,8997 7,7 1,9
YAZIKAYA-CAYIRLI (ERZINCAN) 10:43:00 15-10-2024 39,9282 39,9327 4,2 2,4
PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 10:13:44 15-10-2024 37,3918 36,9722 8,6 1
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 08:48:51 15-10-2024 38,8222 37,5192 5 1,5
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 08:46:39 15-10-2024 38,8258 37,4692 6 2
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:15:42 15-10-2024 38,1492 37,8645 5,4 2,2
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 07:56:53 15-10-2024 37,8023 36,5612 9,1 1,7
AKDENIZ 07:44:45 15-10-2024 35,537 27,2482 3,5 2

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