Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
16 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gürün (Sivas)
|01:25:16 16-10-2024
|38,87194
|37,43472
|6,97
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|00:26:10 16-10-2024
|38,09306
|37,16917
|7
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|00:23:43 16-10-2024
|38,11
|37,10472
|7
|1,7
|Gürün (Sivas)
|00:15:53 16-10-2024
|38,87611
|37,45194
|6
|2,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|23:58:33 15-10-2024
|38,09861
|37,15167
|7
|1,4
|Akdeniz - [115.28 km] Marmaris (Muğla)
|23:42:03 15-10-2024
|35,61611
|27,84083
|5,58
|1,7
|Pülümür (Tunceli)
|23:15:01 15-10-2024
|39,35028
|40,02222
|7
|1,2
|Ege Denizi - [21.75 km] Karaburun (İzmir)
|22:50:50 15-10-2024
|38,85667
|26,46361
|7,76
|1,4
|Ege Denizi - [19.93 km] Karaburun (İzmir)
|22:31:05 15-10-2024
|38,84306
|26,43722
|11,61
|3
|Pertek (Tunceli)
|22:20:48 15-10-2024
|38,84389
|39,34389
|7,04
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|22:17:08 15-10-2024
|37,85917
|36,17278
|10,24
|1,9
|Saimbeyli (Adana)
|22:08:50 15-10-2024
|37,83944
|36,18972
|7
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|22:04:15 15-10-2024
|37,8475
|36,19389
|7
|1,9
|Antakya (Hatay)
|21:49:57 15-10-2024
|36,2925
|36,09111
|7
|1,8
|Akdeniz - [103.34 km] Marmaris (Muğla)
|21:26:51 15-10-2024
|35,73389
|27,80472
|7
|1,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|21:18:26 15-10-2024
|38,15861
|36,74417
|10,77
|2,7
|Nurdağı (Gaziantep)
|21:11:33 15-10-2024
|37,15139
|36,95806
|7
|1,3
|Akdeniz - [111.37 km] Kaş (Antalya)
|20:15:37 15-10-2024
|35,4225
|28,67
|19,94
|3,4
|Gürün (Sivas)
|20:10:17 15-10-2024
|38,86944
|37,48111
|6,99
|1,9
|Germencik (Aydın)
|20:00:41 15-10-2024
|37,88306
|27,58389
|7
|1,7
|Akdeniz - [113.96 km] Kaş (Antalya)
|19:54:18 15-10-2024
|35,38833
|28,68417
|23,55
|4,7
|Marmaris (Muğla)
|19:09:33 15-10-2024
|36,985
|28,30361
|6,98
|2,6
|Marmara Denizi - [12.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|19:05:27 15-10-2024
|40,85917
|27,91028
|6,92
|1,4
|Gürün (Sivas)
|18:35:34 15-10-2024
|38,87278
|37,4925
|6,95
|1,9
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.86 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:33:14 15-10-2024
|36,57444
|38,52389
|7,03
|2,2
|Baskil (Elazığ)
|18:22:07 15-10-2024
|38,58556
|38,58417
|7
|1,3
|Taraklı (Sakarya)
|18:20:24 15-10-2024
|40,50333
|30,54056
|7
|1,7
|Marmaris (Muğla)
|18:19:26 15-10-2024
|36,9775
|28,29694
|6,96
|2,2
|Akdeniz - [46.17 km] Kaş (Antalya)
|17:28:29 15-10-2024
|36,09333
|28,85861
|24,3
|1,4
|Karadeniz - [05.45 km] Arnavutköy (İstanbul)
|17:08:58 15-10-2024
|41,38611
|28,7175
|11,2
|1
|Gürün (Sivas)
|16:53:33 15-10-2024
|38,93167
|37,4
|5,65
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.67 km] Kuşadası (Aydın)
|16:48:25 15-10-2024
|37,81083
|27,06861
|7
|2,4
|Merkez (Bayburt)
|16:14:00 15-10-2024
|40,32306
|40,19361
|7
|1,2
|Ege Denizi - [91.28 km] Datça (Muğla)
|15:56:04 15-10-2024
|35,88389
|27,27361
|12,8
|1
|Merkez (Elazığ)
|15:55:45 15-10-2024
|38,50556
|38,99528
|9,97
|0,9
|Mecitözü (Çorum)
|15:34:01 15-10-2024
|40,53528
|35,47472
|5,7
|1,5
|Muradiye (Van)
|15:27:40 15-10-2024
|39,11806
|43,81583
|6,74
|1,4
|Gürün (Sivas)
|15:11:55 15-10-2024
|38,87528
|37,4725
|7,13
|1,6
|Ilgın (Konya)
|15:09:19 15-10-2024
|38,34111
|31,82833
|7
|1,2
|Gürün (Sivas)
|15:04:18 15-10-2024
|38,87444
|37,46
|9,6
|3,5
|Gürün (Sivas)
|14:23:02 15-10-2024
|38,8725
|37,40028
|6,68
|2,3
|Gürün (Sivas)
|14:17:00 15-10-2024
|38,8725
|37,46972
|11,08
|4
|Menteşe (Muğla)
|13:52:12 15-10-2024
|37,0575
|28,23583
|7,03
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|13:42:51 15-10-2024
|38,39639
|39,1575
|8,23
|3,1
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|13:25:58 15-10-2024
|38,48861
|30,47
|17,8
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|12:50:57 15-10-2024
|38,27278
|38,07972
|7
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:49:36 15-10-2024
|39,66417
|29,47722
|7
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:47:10 15-10-2024
|39,67722
|29,48306
|7,11
|1,4
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:37:19 15-10-2024
|39,95917
|28,76806
|7,06
|1,5
|Tavas (Denizli)
|12:34:51 15-10-2024
|37,63
|29,17833
|12,64
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|12:30:21 15-10-2024
|37,49694
|37,02639
|8,55
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:23:40 15-10-2024
|39,48889
|28,13639
|6,97
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:22:14 15-10-2024
|39,49194
|28,13861
|7,19
|1,2
|Bulanık (Muş)
|12:15:34 15-10-2024
|38,89389
|42,10778
|7
|2,6
|Ulubey (Uşak)
|12:08:39 15-10-2024
|38,45889
|29,15167
|6,98
|1
|Menderes (İzmir)
|11:21:22 15-10-2024
|38,11722
|27,24167
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:21:10 15-10-2024
|38,11194
|38,3475
|7,03
|1,1
|Antakya (Hatay)
|11:05:48 15-10-2024
|36,2975
|36,08917
|5,35
|2,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|11:02:36 15-10-2024
|39,62472
|29,40639
|7
|1,3
|Ege Denizi - [47.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:55:26 15-10-2024
|39,07583
|25,87222
|13,6
|1,9
|Otlukbeli (Erzincan)
|10:42:58 15-10-2024
|39,94306
|39,98556
|30,1
|1,7
|Gürün (Sivas)
|08:48:50 15-10-2024
|38,88
|37,44722
|16,2
|1,7
|Gürün (Sivas)
|08:46:37 15-10-2024
|38,87639
|37,47667
|14,9
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|08:15:42 15-10-2024
|38,13278
|37,8775
|4,87
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:56:54 15-10-2024
|37,79444
|36,58611
|7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|07:49:45 15-10-2024
|38,13361
|38,61694
|7
|0,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|05:57:13 16-10-2024
|38,3137
|38,818
|8
|1,9
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|05:17:04 16-10-2024
|38,884
|37,4738
|8,2
|1,7
|CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
|05:12:40 16-10-2024
|38,3378
|39,1415
|4,6
|1,2
|HEKIMHAN (MALATYA)
|04:39:20 16-10-2024
|38,8127
|37,9167
|17,4
|1,5
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|04:13:07 16-10-2024
|38,8607
|37,4313
|9,8
|1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:09:34 16-10-2024
|40,1827
|31,7117
|2,3
|2,1
|ILICA-BALYA (BALIKESIR)
|04:01:53 16-10-2024
|39,8975
|27,766
|4,4
|1,1
|SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:56:27 16-10-2024
|38,0492
|38,4455
|10,1
|1,2
|FASIL-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:42:02 16-10-2024
|40,1307
|31,8635
|12,4
|1,6
|HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA)
|03:35:54 16-10-2024
|36,9805
|36,0115
|14,1
|0,9
|AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)
|03:13:59 16-10-2024
|40,3613
|27,0393
|14,7
|1,9
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:16:41 16-10-2024
|37,9853
|38,1375
|12,2
|1,1
|YAGMURLU-(TOKAT)
|01:50:33 16-10-2024
|40,519
|36,8117
|5,2
|1,2
|GUNLUCE-CEYHAN (ADANA)
|01:41:16 16-10-2024
|37,1862
|36,0437
|3,4
|1,3
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:33:42 16-10-2024
|38,0962
|37,1353
|2,6
|1
|ALVAR-KULUNCAK (MALATYA)
|01:25:16 16-10-2024
|38,8618
|37,5793
|5
|1,4
|YESILDERE-GURUN (SIVAS)
|00:15:53 16-10-2024
|38,8895
|37,5037
|5
|2,6
|AKDENIZ
|23:42:04 15-10-2024
|35,7952
|27,881
|15,8
|1,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:34:33 15-10-2024
|35,1262
|23,9877
|1,3
|2,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|22:50:47 15-10-2024
|38,8583
|26,5177
|9,2
|1,6
|EGE DENIZI
|22:31:06 15-10-2024
|38,8405
|26,4553
|10,6
|3,1
|MERCIMEK-PERTEK (TUNCELI)
|22:20:47 15-10-2024
|38,839
|39,3733
|6,3
|1,9
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:17:08 15-10-2024
|37,8627
|36,1053
|2,6
|1,8
|TULU-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:08:50 15-10-2024
|37,8873
|36,0548
|11,4
|1,4
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:04:15 15-10-2024
|37,8622
|36,1068
|6,3
|1,9
|KARLISU-(HATAY)
|21:49:56 15-10-2024
|36,2915
|36,0628
|8,2
|1,5
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|21:26:53 15-10-2024
|35,8448
|27,8698
|7,6
|1,8
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|21:19:44 15-10-2024
|38,8668
|37,4705
|5
|2,3
|BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:18:25 15-10-2024
|38,1723
|36,7303
|5
|2,5
|AKDENIZ
|20:15:38 15-10-2024
|35,5445
|28,7003
|13,9
|3,6
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|20:10:17 15-10-2024
|38,8822
|37,4592
|5,5
|1,9
|ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|20:00:41 15-10-2024
|37,922
|27,5533
|9,7
|1,9
|AKDENIZ
|19:54:22 15-10-2024
|35,715
|28,6725
|14,5
|4,7
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|19:09:33 15-10-2024
|36,978
|28,2958
|8,4
|2,9
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|18:35:35 15-10-2024
|38,853
|37,4907
|7,4
|1,9
|YAGMURALAN-AKCAKALE (SANLIURFA)
|18:33:18 15-10-2024
|36,7382
|38,6025
|2,6
|2,2
|KIZILUSAGI-BASKIL (ELAZIG)
|18:22:07 15-10-2024
|38,5625
|38,6737
|14
|1,1
|TUZLA-TARAKLI (SAKARYA)
|18:20:25 15-10-2024
|40,4957
|30,5402
|0
|1,8
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|18:19:26 15-10-2024
|36,9717
|28,2588
|7,3
|2,4
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|17:28:38 15-10-2024
|36,61
|29,0342
|37,7
|1,2
|KALEDERE-GURUN (SIVAS)
|16:53:32 15-10-2024
|38,8618
|37,246
|18,5
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:48:25 15-10-2024
|37,8003
|27,0802
|4,9
|2,4
|ORENPINAR-GULNAR (MERSIN)
|16:26:31 15-10-2024
|36,4818
|33,3777
|4,4
|1,8
|KAYI-MECITOZU (CORUM)
|15:34:00 15-10-2024
|40,5287
|35,465
|4,1
|1,8
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|15:11:56 15-10-2024
|38,8033
|37,3818
|4
|1,7
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|15:04:19 15-10-2024
|38,869
|37,4972
|5
|3,9
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|14:23:02 15-10-2024
|38,8752
|37,493
|5
|2,1
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|14:17:00 15-10-2024
|38,8713
|37,4535
|5
|4
|MERTEKLI-(ERZINCAN)
|14:07:01 15-10-2024
|39,6428
|39,748
|4,3
|2,5
|KADIKOY-(AYDIN)
|14:00:54 15-10-2024
|37,8077
|27,8117
|4,7
|1,7
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|13:42:51 15-10-2024
|38,4463
|39,1637
|5
|3,2
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|13:31:36 15-10-2024
|40,4252
|28,9352
|5,4
|1,2
|BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR)
|13:25:58 15-10-2024
|38,6597
|30,4448
|8
|1,1
|SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)
|12:34:51 15-10-2024
|37,6315
|29,2202
|10,6
|1,6
|KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
|12:30:22 15-10-2024
|37,4663
|37,0172
|2,7
|2,2
|BORNOVA (IZMIR)
|12:23:48 15-10-2024
|38,4453
|27,253
|21,7
|1,6
|KALEMKOY-KINIK (IZMIR)
|12:16:28 15-10-2024
|39,059
|27,4975
|0
|1,5
|NAZIK-AHLAT (BITLIS)
|12:15:33 15-10-2024
|38,8643
|42,1445
|5
|2,6
|KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS)
|12:07:54 15-10-2024
|37,64
|37,1112
|9,5
|1,6
|HASANLI-(HATAY)
|11:05:49 15-10-2024
|36,2737
|36,1935
|3,9
|2,6
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|10:55:27 15-10-2024
|39,1018
|25,8997
|7,7
|1,9
|YAZIKAYA-CAYIRLI (ERZINCAN)
|10:43:00 15-10-2024
|39,9282
|39,9327
|4,2
|2,4
|PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|10:13:44 15-10-2024
|37,3918
|36,9722
|8,6
|1
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|08:48:51 15-10-2024
|38,8222
|37,5192
|5
|1,5
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|08:46:39 15-10-2024
|38,8258
|37,4692
|6
|2
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:15:42 15-10-2024
|38,1492
|37,8645
|5,4
|2,2
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|07:56:53 15-10-2024
|37,8023
|36,5612
|9,1
|1,7
|AKDENIZ
|07:44:45 15-10-2024
|35,537
|27,2482
|3,5
|2
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem