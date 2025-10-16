Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
16 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Doğanşehir (Malatya)
|23:56:42 15-10-2025
|38,04306
|37,65806
|15,6
|2,8
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:56:42 15-10-2025
|38,0528
|37,6422
|5,4
|2,8
|Simav (Kütahya)
|23:52:47 15-10-2025
|39,25528
|29,0075
|9,24
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:52:46 15-10-2025
|39,2457
|29,0102
|11,7
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|23:39:36 15-10-2025
|39,2025
|29,059
|10,5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:39:35 15-10-2025
|39,25028
|28,95222
|8,83
|1,1
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|23:07:12 15-10-2025
|38,9177
|26,6453
|6,4
|1,8
|Ege Denizi - [12.58 km] Dikili (İzmir)
|23:07:12 15-10-2025
|38,93417
|26,67056
|15,32
|1,6
|SIGINAK-LICE (DIYARBAKIR)
|22:48:01 15-10-2025
|38,4363
|40,7545
|5,4
|2,1
|Lice (Diyarbakır)
|22:48:01 15-10-2025
|38,41833
|40,735
|12,84
|2
|CAPAR-SABANOZU (CANKIRI)
|22:45:59 15-10-2025
|40,505
|33,4188
|5,3
|1,3
|Şabanözü (Çankırı)
|22:45:58 15-10-2025
|40,52722
|33,39111
|8,94
|1,1
|ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:34:31 15-10-2025
|38,0043
|36,55
|5,3
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:34:31 15-10-2025
|38,00278
|36,55194
|6,98
|1,9
|Simav (Kütahya)
|22:32:11 15-10-2025
|39,24111
|28,95722
|10,37
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:32:10 15-10-2025
|39,2205
|28,9922
|12,2
|1,1
|KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:24:42 15-10-2025
|38,0982
|36,974
|5,4
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:24:42 15-10-2025
|38,08111
|36,95611
|7,65
|1,8
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|22:06:11 15-10-2025
|39,219
|29,0887
|8,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|22:06:11 15-10-2025
|39,25083
|29,02639
|6,69
|1,2
|YUNANISTAN
|21:58:25 15-10-2025
|40,2937
|24,1073
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:47:57 15-10-2025
|39,2065
|28,1073
|12,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:47:57 15-10-2025
|39,23444
|28,13667
|9,5
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:46:03 15-10-2025
|39,2337
|29,0217
|5,4
|1
|ERIKLI-HALFETI (SANLIURFA)
|21:32:29 15-10-2025
|37,2893
|37,999
|5,4
|1,9
|Halfeti (Şanlıurfa)
|21:32:29 15-10-2025
|37,26806
|38,00611
|6,99
|1,9
|Elmalı (Antalya)
|21:02:36 15-10-2025
|36,61833
|29,76778
|9,38
|1,2
|Kırkağaç (Manisa)
|20:24:36 15-10-2025
|39,05083
|27,70444
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:19:17 15-10-2025
|39,25583
|28,17667
|6,66
|0,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:14:23 15-10-2025
|39,1138
|28,1892
|15,9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:07:31 15-10-2025
|39,21917
|28,92972
|6,98
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:07:30 15-10-2025
|39,236
|28,982
|12,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:57:07 15-10-2025
|39,16611
|28,20528
|5,46
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:57:06 15-10-2025
|39,1712
|28,2093
|10,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|19:29:11 15-10-2025
|39,24389
|29,02361
|10,67
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:29:11 15-10-2025
|39,1963
|29,0742
|10,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:03:00 15-10-2025
|39,13778
|28,15333
|11,32
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:02:59 15-10-2025
|39,178
|28,151
|5,2
|1,8
|EGE DENIZI
|19:01:58 15-10-2025
|36,6682
|25,7247
|8,7
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:47:10 15-10-2025
|39,23944
|28,03444
|8,34
|1,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:47:08 15-10-2025
|39,2655
|28,1322
|12,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:36:58 15-10-2025
|39,24694
|28,09694
|11,91
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:23:55 15-10-2025
|39,23833
|28,22194
|7
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:23:55 15-10-2025
|39,2132
|28,192
|10,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:51:11 15-10-2025
|39,21278
|28,03028
|7
|1,6
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|17:51:10 15-10-2025
|39,1983
|27,9625
|8
|1,6
|MARMARA DENIZI
|17:50:41 15-10-2025
|40,8213
|28,7672
|14,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:37:50 15-10-2025
|39,23611
|28,99111
|10,63
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:37:50 15-10-2025
|39,2318
|28,9992
|6,7
|2,5
|Simav (Kütahya)
|17:27:49 15-10-2025
|39,25056
|28,93389
|6,19
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:14:29 15-10-2025
|39,14306
|28,19056
|6,9
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:14:28 15-10-2025
|39,1313
|28,1405
|11,9
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:11:37 15-10-2025
|39,18972
|29,00417
|12,6
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|17:11:35 15-10-2025
|39,2713
|28,9398
|9,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:46:25 15-10-2025
|39,17639
|28,17472
|9,94
|2
|KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:46:23 15-10-2025
|39,2933
|28,3187
|6,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:41:18 15-10-2025
|39,25639
|29
|10,38
|2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:41:17 15-10-2025
|39,269
|28,9967
|5,4
|2
|Maden (Elazığ)
|16:30:05 15-10-2025
|38,59056
|39,60083
|12,52
|2,3
|ICME-(ELAZIG)
|16:30:03 15-10-2025
|38,6373
|39,555
|7,4
|2,3
|Maden (Elazığ)
|16:28:59 15-10-2025
|38,58417
|39,61278
|6,98
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:26:29 15-10-2025
|39,20444
|28,24222
|10,8
|1,2
|ENCEKLER-KULA (MANISA)
|16:02:57 15-10-2025
|38,7427
|28,6378
|24,1
|1,3
|Eşme (Uşak)
|16:02:54 15-10-2025
|38,49
|29,15111
|6,99
|1,5
|Akdeniz - [64.75 km] Kumluca (Antalya)
|15:48:10 15-10-2025
|35,78833
|30,69833
|7,01
|2,1
|Kepsut (Balıkesir)
|15:42:52 15-10-2025
|39,5375
|28,23611
|7
|1,4
|ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|15:42:49 15-10-2025
|39,4028
|28,1662
|17,5
|1,5
|Palandöken (Erzurum)
|15:11:50 15-10-2025
|39,81028
|41,06583
|9,37
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:08:29 15-10-2025
|39,20417
|28,08139
|6,77
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:07:40 15-10-2025
|39,21778
|28,16111
|10,84
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:05:32 15-10-2025
|39,20611
|28,0675
|7
|1,1
|KARACAKAS-SOMA (MANISA)
|15:02:59 15-10-2025
|39,2182
|27,813
|0
|2,3
|Kırkağaç (Manisa)
|15:02:58 15-10-2025
|39,26889
|27,8925
|8,27
|2,2
|Honaz (Denizli)
|14:53:31 15-10-2025
|37,8525
|29,3325
|16,45
|2,3
|KOCABAS-HONAZ (DENIZLI)
|14:53:30 15-10-2025
|37,8473
|29,349
|19,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:49:33 15-10-2025
|39,19056
|28,21333
|12,19
|1
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|14:49:32 15-10-2025
|39,0888
|28,0788
|0
|1,2
|KINIK-KIRKAGAC (MANISA)
|14:45:51 15-10-2025
|39,2055
|27,8598
|5,3
|2,3
|Kırkağaç (Manisa)
|14:45:50 15-10-2025
|39,26278
|27,88
|9,54
|2,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:34:54 15-10-2025
|39,093
|28,1477
|4,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:34:53 15-10-2025
|39,18167
|28,20583
|9,88
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:31:58 15-10-2025
|38,09444
|36,95528
|7
|1,9
|ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:31:58 15-10-2025
|38,0753
|36,8943
|12,7
|2,1
|GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:08:04 15-10-2025
|39,1582
|28,876
|6,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|14:08:03 15-10-2025
|39,25306
|28,92083
|7,12
|1,8
|Safranbolu (Karabük)
|14:05:02 15-10-2025
|41,23417
|32,90583
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:02:10 15-10-2025
|39,21861
|28,06806
|7,38
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:02:10 15-10-2025
|39,1828
|28,0735
|8,3
|2,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:51:14 15-10-2025
|39,218
|28,0612
|6
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:51:13 15-10-2025
|39,21806
|28,06778
|8,48
|3,2
|Sincik (Adıyaman)
|13:42:27 15-10-2025
|38,10167
|38,49361
|9,32
|1,9
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|13:42:26 15-10-2025
|38,1302
|38,5127
|5
|2
|Beypazarı (Ankara)
|13:40:41 15-10-2025
|40,16528
|31,78083
|7
|2,2
|YIGERLER-BEYPAZARI (ANKARA)
|13:40:40 15-10-2025
|40,2663
|31,9283
|5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:37:24 15-10-2025
|39,2525
|28,10167
|8,28
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:37:24 15-10-2025
|39,2447
|28,068
|6,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:31:08 15-10-2025
|39,21083
|28,92833
|7,2
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:31:08 15-10-2025
|39,2317
|29,058
|2,3
|1,8
|GOCEK-AKHISAR (MANISA)
|13:21:27 15-10-2025
|38,917
|28,0545
|20,3
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:21:26 15-10-2025
|39,15528
|28,19167
|7,01
|1,2
|Soma (Manisa)
|13:06:14 15-10-2025
|39,10361
|27,56056
|7
|1,2
|DENIS-SOMA (MANISA)
|13:06:13 15-10-2025
|39,2175
|27,6932
|0
|1,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.82 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:00:41 15-10-2025
|36,54111
|38,52611
|7
|1,4
|Emet (Kütahya)
|12:57:06 15-10-2025
|39,37194
|29,30111
|6,91
|1,3
|OMERFAKI-EMET (KUTAHYA)
|12:57:05 15-10-2025
|39,2597
|29,4573
|16,7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:50 15-10-2025
|39,48556
|28,1875
|7
|1,4
|CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:55:50 15-10-2025
|39,5202
|28,1732
|18,6
|1,6
|BOZANONU-(ISPARTA)
|12:39:19 15-10-2025
|37,8695
|30,5675
|5,3
|1,2
|Merkez (Isparta)
|12:39:17 15-10-2025
|37,80083
|30,62944
|7
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:35:26 15-10-2025
|39,59944
|29,37583
|6,46
|1,4
|AGACKOY-(KUTAHYA)
|12:35:26 15-10-2025
|39,5187
|29,7943
|0
|2
|Silifke (Mersin)
|12:31:11 15-10-2025
|36,32083
|34,05167
|7,25
|2,3
|KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)
|12:31:11 15-10-2025
|36,3137
|34,0122
|9,4
|2,5
|Silifke (Mersin)
|12:28:03 15-10-2025
|36,28306
|33,75972
|6,26
|1,3
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:28:02 15-10-2025
|36,2282
|33,79
|0
|1,5
|KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)
|12:25:26 15-10-2025
|36,3248
|33,9955
|4,8
|2,4
|Silifke (Mersin)
|12:25:25 15-10-2025
|36,33528
|34,04194
|10,51
|1,8
|Altıeylül (Balıkesir)
|12:18:24 15-10-2025
|39,60944
|27,65833
|7,07
|1,1
|SOFULAR-IVRINDI (BALIKESIR)
|12:18:23 15-10-2025
|39,5957
|27,625
|5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:15:53 15-10-2025
|39,20444
|28,09083
|6,37
|1
|ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA)
|12:15:52 15-10-2025
|39,1155
|27,9452
|16,4
|1
|Afrin, Halep (Suriye) - [17.20 km] Merkez (Kilis)
|12:12:45 15-10-2025
|36,6525
|36,76556
|6,75
|2,2
|Akdeniz
|12:09:58 15-10-2025
|35,53028
|33,02056
|58,19
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|12:09:47 15-10-2025
|38,32194
|38,05111
|6,99
|1,1
|FURUNCU-(MALATYA)
|12:07:24 15-10-2025
|38,3163
|38,4368
|5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:07:21 15-10-2025
|38,29306
|38,2675
|7,02
|1,3
|KALEMKOY-KINIK (IZMIR)
|12:02:01 15-10-2025
|39,0675
|27,5055
|0
|1
|Milas (Muğla)
|12:00:22 15-10-2025
|37,17694
|27,87556
|6,99
|1,4
|CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)
|12:00:21 15-10-2025
|37,2432
|27,9132
|10,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:46:23 15-10-2025
|39,22389
|28,21167
|7
|1
|SOMA (MANISA)
|11:37:30 15-10-2025
|39,2027
|27,6065
|5
|1,4
|Soma (Manisa)
|11:37:27 15-10-2025
|39,18361
|27,75944
|6,29
|1,3
|Tercan (Erzincan)
|11:21:33 15-10-2025
|39,86667
|40,23528
|6,83
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:56:33 15-10-2025
|39,1382
|28,155
|27,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:56:32 15-10-2025
|39,17028
|28,18611
|6,41
|1,3
|SAKARLI-KIRKAGAC (MANISA)
|10:45:24 15-10-2025
|39,2715
|27,8283
|0
|1,5
|Kırkağaç (Manisa)
|10:45:22 15-10-2025
|39,25917
|27,87694
|8,39
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|10:26:23 15-10-2025
|38,12361
|37,96389
|10,7
|1,1
|Adapazarı (Sakarya)
|10:12:53 15-10-2025
|40,8625
|30,34444
|7
|1,2
|BESEVLER-SERDIVAN (SAKARYA)
|10:12:50 15-10-2025
|40,8462
|30,2453
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:21:48 15-10-2025
|39,22556
|28,11167
|7,01
|1
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:21:47 15-10-2025
|39,2497
|28,046
|27
|1,2
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|09:10:24 15-10-2025
|39,1182
|29,0128
|11
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:10:23 15-10-2025
|39,23333
|28,93222
|5,27
|1,1
|Karadeniz
|08:37:38 15-10-2025
|43,32694
|28,15444
|35,98
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:33:20 15-10-2025
|39,34111
|28,01806
|7
|1,2
|HIDIRBALI-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|08:33:19 15-10-2025
|39,3562
|27,7988
|3,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:32:35 15-10-2025
|39,20528
|28,14278
|7,43
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:32:35 15-10-2025
|39,1632
|28,1527
|11,8
|1,8
|Marmara Denizi - [19.85 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|08:17:15 15-10-2025
|40,78722
|27,95694
|8,75
|1,6
|MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|08:17:14 15-10-2025
|40,8632
|27,9918
|17,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:12:02 15-10-2025
|39,20194
|28,20278
|8,6
|1,2
|Menderes (İzmir)
|08:11:27 15-10-2025
|38,04889
|27,15167
|5,01
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:10:42 15-10-2025
|39,16917
|28,20667
|10,23
|1
|Akdeniz
|07:49:33 15-10-2025
|33,26083
|26,82444
|6,81
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:48:24 15-10-2025
|39,20083
|28,16278
|9,96
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:48:24 15-10-2025
|39,193
|28,1508
|10,4
|2,8
|BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:20:27 15-10-2025
|38,135
|36,5242
|8,2
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|07:06:35 15-10-2025
|38,25889
|38,85833
|7
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:53:47 15-10-2025
|35,3898
|26,2005
|8,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:33:13 15-10-2025
|39,18333
|28,21389
|9,01
|0,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:33:12 15-10-2025
|39,1937
|28,177
|7,9
|1,2
|Akdeniz - [139.95 km] Kaş (Antalya)
|06:24:42 15-10-2025
|34,98694
|29,19972
|7,21
|1,8
|AKDENIZ
|06:24:41 15-10-2025
|34,9673
|29,0573
|5
|2,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:21:53 15-10-2025
|39,2193
|28,1313
|8,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:21:28 15-10-2025
|39,22472
|28,1775
|11,86
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:21:28 15-10-2025
|39,2137
|28,1658
|13,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:57:57 15-10-2025
|39,17972
|28,19056
|6,22
|1,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|05:57:57 15-10-2025
|39,1488
|28,0848
|10,7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:48:25 15-10-2025
|38,09583
|38,43333
|7
|0,7
|Milas (Muğla)
|05:47:49 15-10-2025
|37,05556
|27,86806
|9,81
|1,4
|BOZALAN-MILAS (MUGLA)
|05:47:49 15-10-2025
|37,038
|27,8502
|5,9
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:46:41 15-10-2025
|39,25611
|28,94472
|10,44
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:46:41 15-10-2025
|39,2397
|28,9665
|11,3
|1,4
|Akdeniz - [78.60 km] Marmaris (Muğla)
|05:02:27 15-10-2025
|35,92361
|28,10944
|34,29
|3,1
|AKDENIZ
|05:02:26 15-10-2025
|35,9893
|28,1062
|22
|3,4
|Savaştepe (Balıkesir)
|04:55:34 15-10-2025
|39,4975
|27,68361
|7,02
|1,7
|Simav (Kütahya)
|04:55:02 15-10-2025
|39,23333
|28,98778
|10,26
|1,7
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|04:55:02 15-10-2025
|39,1928
|29,0763
|5,3
|2
|KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:50:32 15-10-2025
|37,9988
|36,5723
|5,4
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:50:31 15-10-2025
|38,00583
|36,58444
|7
|1,4
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|04:40:55 15-10-2025
|39,0823
|28,25
|12,7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:40:53 15-10-2025
|39,21889
|28,23778
|6,59
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:35:48 15-10-2025
|39,18972
|28,17722
|6,73
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:35:48 15-10-2025
|39,1617
|28,1735
|11,3
|1,9
|Hekimhan (Malatya)
|04:24:22 15-10-2025
|38,76056
|38,00139
|7
|1,3
|HEKIMHAN (MALATYA)
|04:24:21 15-10-2025
|38,787
|37,9547
|5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:03:25 15-10-2025
|39,21222
|28,1925
|8,87
|2,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:03:25 15-10-2025
|39,184
|28,1887
|12,5
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:01:29 15-10-2025
|39,21611
|28,19056
|9,64
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:01:29 15-10-2025
|39,1648
|28,187
|13,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:58:24 15-10-2025
|39,20583
|28,14389
|9,65
|0,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:51:32 15-10-2025
|37,23667
|37,08
|5,58
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03:48:21 15-10-2025
|37,90861
|36,66722
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:46:55 15-10-2025
|39,16778
|28,14361
|6,89
|1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:46:55 15-10-2025
|39,1248
|28,1602
|14,4
|1,4
|Kale (Malatya)
|03:45:50 15-10-2025
|38,34278
|38,83222
|11,43
|1
|KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)
|03:44:43 15-10-2025
|38,7463
|27,7972
|19,5
|0,7
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|03:43:35 15-10-2025
|39,1677
|28,0302
|13,3
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:43:33 15-10-2025
|39,23472
|28,08611
|8,42
|0,8
|Akdeniz - [134.26 km] Kaş (Antalya)
|03:34:07 15-10-2025
|35,10139
|28,96028
|23,4
|2,2
|Ege Denizi
|03:24:31 15-10-2025
|40,35833
|24,4925
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|03:24:01 15-10-2025
|39,25222
|29,02444
|11,74
|0,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:24:01 15-10-2025
|39,252
|29,038
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:17:43 15-10-2025
|39,27389
|28,92139
|4,07
|0,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:12:13 15-10-2025
|39,1935
|28,1452
|9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:12:12 15-10-2025
|39,21417
|28,14722
|8,47
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:10:23 15-10-2025
|39,1377
|28,1785
|9,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:10:22 15-10-2025
|39,1925
|28,21139
|6,41
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:04:55 15-10-2025
|39,16694
|28,165
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|03:04:13 15-10-2025
|39,22028
|29,02389
|12,88
|0,8
|Gönen (Balıkesir)
|02:58:06 15-10-2025
|40,2
|27,5425
|11,41
|1,2
|KAVAKALANI-GONEN (BALIKESIR)
|02:58:06 15-10-2025
|40,2183
|27,4972
|18,1
|1,3
|Ula (Muğla)
|02:56:17 15-10-2025
|37,11278
|28,60167
|7,04
|0,9
|Ula (Muğla)
|02:51:47 15-10-2025
|37,12194
|28,605
|7,13
|1
|Kale (Malatya)
|02:49:54 15-10-2025
|38,335
|38,82556
|9,47
|2,1
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|02:49:54 15-10-2025
|38,3508
|38,8037
|4,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:19 15-10-2025
|39,22111
|28,18917
|9,48
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:38:02 15-10-2025
|39,19056
|28,19389
|7,54
|1,2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:38:01 15-10-2025
|39,168
|28,266
|8,5
|1,3
|Köyceğiz (Muğla)
|02:26:27 15-10-2025
|37,11917
|28,91611
|6,99
|1,6
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) REVIZE01 (2025.10.15 02:26:27)
|02:26:27 15-10-2025
|37,1247
|28,9093
|2,4
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:10:36 15-10-2025
|38,07306
|37,69417
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|02:00:15 15-10-2025
|39,17639
|29,00917
|11,93
|0,8
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|02:00:15 15-10-2025
|39,1925
|29,085
|2,4
|0,7
|Ege Denizi - [06.15 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:51:24 15-10-2025
|39,58667
|26,0975
|6,56
|0,8
|Aslantaş Barajı - [03.44 km] Düziçi (Osmaniye)
|01:49:29 15-10-2025
|37,34861
|36,31139
|6,98
|1,3
|MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|01:49:29 15-10-2025
|37,3063
|36,1917
|5,5
|1,4
|Marmara Denizi - [06.64 km] Çınarcık (Yalova)
|01:47:39 15-10-2025
|40,71306
|29,15389
|5,44
|1,2
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|01:47:39 15-10-2025
|40,7117
|29,1847
|5,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|01:41:22 15-10-2025
|39,23444
|29,03694
|9,32
|1
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:41:20 15-10-2025
|39,2937
|28,9353
|13,1
|1,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.47 km] Urla (İzmir)
|01:32:36 15-10-2025
|38,4475
|26,78444
|5,68
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:18:01 15-10-2025
|39,21028
|28,15833
|9,06
|1
|Soma (Manisa)
|01:13:55 15-10-2025
|39,21222
|27,69028
|7
|1,1
|DARKALE-SOMA (MANISA)
|01:13:54 15-10-2025
|39,1528
|27,6095
|15,4
|1,4
|Arbil, Erbil (Irak) - [106.97 km] Şemdinli (Hakkari)
|01:08:48 15-10-2025
|36,07222
|44,02722
|7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:07:05 15-10-2025
|39,14833
|28,18944
|7
|0,8
|Marmara Denizi - [18.82 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:01:54 15-10-2025
|40,79667
|27,96944
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|00:53:55 15-10-2025
|38,12361
|38,32694
|6,94
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:49:00 15-10-2025
|39,16722
|28,24139
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:31:50 15-10-2025
|39,24611
|28,09417
|6,29
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:31:49 15-10-2025
|39,2305
|28,083
|9
|1,3
|Van Gölü - [08.45 km] Adilcevaz (Bitlis)
|00:30:02 15-10-2025
|38,725
|42,6525
|11,83
|2,6
|ULUDERE-AHLAT (BITLIS)
|00:30:01 15-10-2025
|38,7203
|42,5928
|5
|2,7
