Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ekim 2025

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 23:56:42 15-10-2025 38,04306 37,65806 15,6 2,8
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:56:42 15-10-2025 38,0528 37,6422 5,4 2,8
Simav (Kütahya) 23:52:47 15-10-2025 39,25528 29,0075 9,24 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:52:46 15-10-2025 39,2457 29,0102 11,7 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 23:39:36 15-10-2025 39,2025 29,059 10,5 1,2
Simav (Kütahya) 23:39:35 15-10-2025 39,25028 28,95222 8,83 1,1
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 23:07:12 15-10-2025 38,9177 26,6453 6,4 1,8
Ege Denizi - [12.58 km] Dikili (İzmir) 23:07:12 15-10-2025 38,93417 26,67056 15,32 1,6
SIGINAK-LICE (DIYARBAKIR) 22:48:01 15-10-2025 38,4363 40,7545 5,4 2,1
Lice (Diyarbakır) 22:48:01 15-10-2025 38,41833 40,735 12,84 2
CAPAR-SABANOZU (CANKIRI) 22:45:59 15-10-2025 40,505 33,4188 5,3 1,3
Şabanözü (Çankırı) 22:45:58 15-10-2025 40,52722 33,39111 8,94 1,1
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:34:31 15-10-2025 38,0043 36,55 5,3 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 22:34:31 15-10-2025 38,00278 36,55194 6,98 1,9
Simav (Kütahya) 22:32:11 15-10-2025 39,24111 28,95722 10,37 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:32:10 15-10-2025 39,2205 28,9922 12,2 1,1
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:24:42 15-10-2025 38,0982 36,974 5,4 2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:24:42 15-10-2025 38,08111 36,95611 7,65 1,8
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 22:06:11 15-10-2025 39,219 29,0887 8,8 1,2
Simav (Kütahya) 22:06:11 15-10-2025 39,25083 29,02639 6,69 1,2
YUNANISTAN 21:58:25 15-10-2025 40,2937 24,1073 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:57 15-10-2025 39,2065 28,1073 12,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:47:57 15-10-2025 39,23444 28,13667 9,5 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:46:03 15-10-2025 39,2337 29,0217 5,4 1
ERIKLI-HALFETI (SANLIURFA) 21:32:29 15-10-2025 37,2893 37,999 5,4 1,9
Halfeti (Şanlıurfa) 21:32:29 15-10-2025 37,26806 38,00611 6,99 1,9
Elmalı (Antalya) 21:02:36 15-10-2025 36,61833 29,76778 9,38 1,2
Kırkağaç (Manisa) 20:24:36 15-10-2025 39,05083 27,70444 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:17 15-10-2025 39,25583 28,17667 6,66 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:14:23 15-10-2025 39,1138 28,1892 15,9 1,1
Simav (Kütahya) 20:07:31 15-10-2025 39,21917 28,92972 6,98 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:07:30 15-10-2025 39,236 28,982 12,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:07 15-10-2025 39,16611 28,20528 5,46 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:06 15-10-2025 39,1712 28,2093 10,7 1,3
Simav (Kütahya) 19:29:11 15-10-2025 39,24389 29,02361 10,67 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 19:29:11 15-10-2025 39,1963 29,0742 10,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:00 15-10-2025 39,13778 28,15333 11,32 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:59 15-10-2025 39,178 28,151 5,2 1,8
EGE DENIZI 19:01:58 15-10-2025 36,6682 25,7247 8,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:10 15-10-2025 39,23944 28,03444 8,34 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:08 15-10-2025 39,2655 28,1322 12,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:36:58 15-10-2025 39,24694 28,09694 11,91 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:55 15-10-2025 39,23833 28,22194 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:23:55 15-10-2025 39,2132 28,192 10,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:11 15-10-2025 39,21278 28,03028 7 1,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 17:51:10 15-10-2025 39,1983 27,9625 8 1,6
MARMARA DENIZI 17:50:41 15-10-2025 40,8213 28,7672 14,6 1,7
Simav (Kütahya) 17:37:50 15-10-2025 39,23611 28,99111 10,63 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:37:50 15-10-2025 39,2318 28,9992 6,7 2,5
Simav (Kütahya) 17:27:49 15-10-2025 39,25056 28,93389 6,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:29 15-10-2025 39,14306 28,19056 6,9 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:14:28 15-10-2025 39,1313 28,1405 11,9 1,4
Simav (Kütahya) 17:11:37 15-10-2025 39,18972 29,00417 12,6 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 17:11:35 15-10-2025 39,2713 28,9398 9,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:25 15-10-2025 39,17639 28,17472 9,94 2
KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:46:23 15-10-2025 39,2933 28,3187 6,1 2,1
Simav (Kütahya) 16:41:18 15-10-2025 39,25639 29 10,38 2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:41:17 15-10-2025 39,269 28,9967 5,4 2
Maden (Elazığ) 16:30:05 15-10-2025 38,59056 39,60083 12,52 2,3
ICME-(ELAZIG) 16:30:03 15-10-2025 38,6373 39,555 7,4 2,3
Maden (Elazığ) 16:28:59 15-10-2025 38,58417 39,61278 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:29 15-10-2025 39,20444 28,24222 10,8 1,2
ENCEKLER-KULA (MANISA) 16:02:57 15-10-2025 38,7427 28,6378 24,1 1,3
Eşme (Uşak) 16:02:54 15-10-2025 38,49 29,15111 6,99 1,5
Akdeniz - [64.75 km] Kumluca (Antalya) 15:48:10 15-10-2025 35,78833 30,69833 7,01 2,1
Kepsut (Balıkesir) 15:42:52 15-10-2025 39,5375 28,23611 7 1,4
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 15:42:49 15-10-2025 39,4028 28,1662 17,5 1,5
Palandöken (Erzurum) 15:11:50 15-10-2025 39,81028 41,06583 9,37 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:29 15-10-2025 39,20417 28,08139 6,77 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:40 15-10-2025 39,21778 28,16111 10,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:32 15-10-2025 39,20611 28,0675 7 1,1
KARACAKAS-SOMA (MANISA) 15:02:59 15-10-2025 39,2182 27,813 0 2,3
Kırkağaç (Manisa) 15:02:58 15-10-2025 39,26889 27,8925 8,27 2,2
Honaz (Denizli) 14:53:31 15-10-2025 37,8525 29,3325 16,45 2,3
KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) 14:53:30 15-10-2025 37,8473 29,349 19,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:49:33 15-10-2025 39,19056 28,21333 12,19 1
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 14:49:32 15-10-2025 39,0888 28,0788 0 1,2
KINIK-KIRKAGAC (MANISA) 14:45:51 15-10-2025 39,2055 27,8598 5,3 2,3
Kırkağaç (Manisa) 14:45:50 15-10-2025 39,26278 27,88 9,54 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:54 15-10-2025 39,093 28,1477 4,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:53 15-10-2025 39,18167 28,20583 9,88 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 14:31:58 15-10-2025 38,09444 36,95528 7 1,9
ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:31:58 15-10-2025 38,0753 36,8943 12,7 2,1
GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 14:08:04 15-10-2025 39,1582 28,876 6,3 1,7
Simav (Kütahya) 14:08:03 15-10-2025 39,25306 28,92083 7,12 1,8
Safranbolu (Karabük) 14:05:02 15-10-2025 41,23417 32,90583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:02:10 15-10-2025 39,21861 28,06806 7,38 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:02:10 15-10-2025 39,1828 28,0735 8,3 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:14 15-10-2025 39,218 28,0612 6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:13 15-10-2025 39,21806 28,06778 8,48 3,2
Sincik (Adıyaman) 13:42:27 15-10-2025 38,10167 38,49361 9,32 1,9
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 13:42:26 15-10-2025 38,1302 38,5127 5 2
Beypazarı (Ankara) 13:40:41 15-10-2025 40,16528 31,78083 7 2,2
YIGERLER-BEYPAZARI (ANKARA) 13:40:40 15-10-2025 40,2663 31,9283 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:24 15-10-2025 39,2525 28,10167 8,28 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:24 15-10-2025 39,2447 28,068 6,1 1,6
Simav (Kütahya) 13:31:08 15-10-2025 39,21083 28,92833 7,2 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:31:08 15-10-2025 39,2317 29,058 2,3 1,8
GOCEK-AKHISAR (MANISA) 13:21:27 15-10-2025 38,917 28,0545 20,3 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:26 15-10-2025 39,15528 28,19167 7,01 1,2
Soma (Manisa) 13:06:14 15-10-2025 39,10361 27,56056 7 1,2
DENIS-SOMA (MANISA) 13:06:13 15-10-2025 39,2175 27,6932 0 1,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.82 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:00:41 15-10-2025 36,54111 38,52611 7 1,4
Emet (Kütahya) 12:57:06 15-10-2025 39,37194 29,30111 6,91 1,3
OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) 12:57:05 15-10-2025 39,2597 29,4573 16,7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:50 15-10-2025 39,48556 28,1875 7 1,4
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:55:50 15-10-2025 39,5202 28,1732 18,6 1,6
BOZANONU-(ISPARTA) 12:39:19 15-10-2025 37,8695 30,5675 5,3 1,2
Merkez (Isparta) 12:39:17 15-10-2025 37,80083 30,62944 7 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:35:26 15-10-2025 39,59944 29,37583 6,46 1,4
AGACKOY-(KUTAHYA) 12:35:26 15-10-2025 39,5187 29,7943 0 2
Silifke (Mersin) 12:31:11 15-10-2025 36,32083 34,05167 7,25 2,3
KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) 12:31:11 15-10-2025 36,3137 34,0122 9,4 2,5
Silifke (Mersin) 12:28:03 15-10-2025 36,28306 33,75972 6,26 1,3
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:28:02 15-10-2025 36,2282 33,79 0 1,5
KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) 12:25:26 15-10-2025 36,3248 33,9955 4,8 2,4
Silifke (Mersin) 12:25:25 15-10-2025 36,33528 34,04194 10,51 1,8
Altıeylül (Balıkesir) 12:18:24 15-10-2025 39,60944 27,65833 7,07 1,1
SOFULAR-IVRINDI (BALIKESIR) 12:18:23 15-10-2025 39,5957 27,625 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:15:53 15-10-2025 39,20444 28,09083 6,37 1
ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) 12:15:52 15-10-2025 39,1155 27,9452 16,4 1
Afrin, Halep (Suriye) - [17.20 km] Merkez (Kilis) 12:12:45 15-10-2025 36,6525 36,76556 6,75 2,2
Akdeniz 12:09:58 15-10-2025 35,53028 33,02056 58,19 2,2
Akçadağ (Malatya) 12:09:47 15-10-2025 38,32194 38,05111 6,99 1,1
FURUNCU-(MALATYA) 12:07:24 15-10-2025 38,3163 38,4368 5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:07:21 15-10-2025 38,29306 38,2675 7,02 1,3
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 12:02:01 15-10-2025 39,0675 27,5055 0 1
Milas (Muğla) 12:00:22 15-10-2025 37,17694 27,87556 6,99 1,4
CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) 12:00:21 15-10-2025 37,2432 27,9132 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:23 15-10-2025 39,22389 28,21167 7 1
SOMA (MANISA) 11:37:30 15-10-2025 39,2027 27,6065 5 1,4
Soma (Manisa) 11:37:27 15-10-2025 39,18361 27,75944 6,29 1,3
Tercan (Erzincan) 11:21:33 15-10-2025 39,86667 40,23528 6,83 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:56:33 15-10-2025 39,1382 28,155 27,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:32 15-10-2025 39,17028 28,18611 6,41 1,3
SAKARLI-KIRKAGAC (MANISA) 10:45:24 15-10-2025 39,2715 27,8283 0 1,5
Kırkağaç (Manisa) 10:45:22 15-10-2025 39,25917 27,87694 8,39 1,3
Doğanşehir (Malatya) 10:26:23 15-10-2025 38,12361 37,96389 10,7 1,1
Adapazarı (Sakarya) 10:12:53 15-10-2025 40,8625 30,34444 7 1,2
BESEVLER-SERDIVAN (SAKARYA) 10:12:50 15-10-2025 40,8462 30,2453 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:21:48 15-10-2025 39,22556 28,11167 7,01 1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:21:47 15-10-2025 39,2497 28,046 27 1,2
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 09:10:24 15-10-2025 39,1182 29,0128 11 1,3
Simav (Kütahya) 09:10:23 15-10-2025 39,23333 28,93222 5,27 1,1
Karadeniz 08:37:38 15-10-2025 43,32694 28,15444 35,98 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:20 15-10-2025 39,34111 28,01806 7 1,2
HIDIRBALI-SAVASTEPE (BALIKESIR) 08:33:19 15-10-2025 39,3562 27,7988 3,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:35 15-10-2025 39,20528 28,14278 7,43 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:35 15-10-2025 39,1632 28,1527 11,8 1,8
Marmara Denizi - [19.85 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 08:17:15 15-10-2025 40,78722 27,95694 8,75 1,6
MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 08:17:14 15-10-2025 40,8632 27,9918 17,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:02 15-10-2025 39,20194 28,20278 8,6 1,2
Menderes (İzmir) 08:11:27 15-10-2025 38,04889 27,15167 5,01 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:42 15-10-2025 39,16917 28,20667 10,23 1
Akdeniz 07:49:33 15-10-2025 33,26083 26,82444 6,81 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:48:24 15-10-2025 39,20083 28,16278 9,96 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:24 15-10-2025 39,193 28,1508 10,4 2,8
BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:20:27 15-10-2025 38,135 36,5242 8,2 1,3
Pütürge (Malatya) 07:06:35 15-10-2025 38,25889 38,85833 7 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:53:47 15-10-2025 35,3898 26,2005 8,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:33:13 15-10-2025 39,18333 28,21389 9,01 0,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:33:12 15-10-2025 39,1937 28,177 7,9 1,2
Akdeniz - [139.95 km] Kaş (Antalya) 06:24:42 15-10-2025 34,98694 29,19972 7,21 1,8
AKDENIZ 06:24:41 15-10-2025 34,9673 29,0573 5 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:21:53 15-10-2025 39,2193 28,1313 8,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:28 15-10-2025 39,22472 28,1775 11,86 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:21:28 15-10-2025 39,2137 28,1658 13,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:57:57 15-10-2025 39,17972 28,19056 6,22 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:57:57 15-10-2025 39,1488 28,0848 10,7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 05:48:25 15-10-2025 38,09583 38,43333 7 0,7
Milas (Muğla) 05:47:49 15-10-2025 37,05556 27,86806 9,81 1,4
BOZALAN-MILAS (MUGLA) 05:47:49 15-10-2025 37,038 27,8502 5,9 1,6
Simav (Kütahya) 05:46:41 15-10-2025 39,25611 28,94472 10,44 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:46:41 15-10-2025 39,2397 28,9665 11,3 1,4
Akdeniz - [78.60 km] Marmaris (Muğla) 05:02:27 15-10-2025 35,92361 28,10944 34,29 3,1
AKDENIZ 05:02:26 15-10-2025 35,9893 28,1062 22 3,4
Savaştepe (Balıkesir) 04:55:34 15-10-2025 39,4975 27,68361 7,02 1,7
Simav (Kütahya) 04:55:02 15-10-2025 39,23333 28,98778 10,26 1,7
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 04:55:02 15-10-2025 39,1928 29,0763 5,3 2
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:50:32 15-10-2025 37,9988 36,5723 5,4 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 04:50:31 15-10-2025 38,00583 36,58444 7 1,4
CICEKLI-GORDES (MANISA) 04:40:55 15-10-2025 39,0823 28,25 12,7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:53 15-10-2025 39,21889 28,23778 6,59 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:35:48 15-10-2025 39,18972 28,17722 6,73 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:35:48 15-10-2025 39,1617 28,1735 11,3 1,9
Hekimhan (Malatya) 04:24:22 15-10-2025 38,76056 38,00139 7 1,3
HEKIMHAN (MALATYA) 04:24:21 15-10-2025 38,787 37,9547 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:25 15-10-2025 39,21222 28,1925 8,87 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:25 15-10-2025 39,184 28,1887 12,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:29 15-10-2025 39,21611 28,19056 9,64 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:29 15-10-2025 39,1648 28,187 13,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:24 15-10-2025 39,20583 28,14389 9,65 0,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:51:32 15-10-2025 37,23667 37,08 5,58 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:48:21 15-10-2025 37,90861 36,66722 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:55 15-10-2025 39,16778 28,14361 6,89 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:55 15-10-2025 39,1248 28,1602 14,4 1,4
Kale (Malatya) 03:45:50 15-10-2025 38,34278 38,83222 11,43 1
KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) 03:44:43 15-10-2025 38,7463 27,7972 19,5 0,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:43:35 15-10-2025 39,1677 28,0302 13,3 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:33 15-10-2025 39,23472 28,08611 8,42 0,8
Akdeniz - [134.26 km] Kaş (Antalya) 03:34:07 15-10-2025 35,10139 28,96028 23,4 2,2
Ege Denizi 03:24:31 15-10-2025 40,35833 24,4925 7 1,9
Simav (Kütahya) 03:24:01 15-10-2025 39,25222 29,02444 11,74 0,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:24:01 15-10-2025 39,252 29,038 5 1,1
Simav (Kütahya) 03:17:43 15-10-2025 39,27389 28,92139 4,07 0,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:13 15-10-2025 39,1935 28,1452 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:12 15-10-2025 39,21417 28,14722 8,47 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:23 15-10-2025 39,1377 28,1785 9,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:22 15-10-2025 39,1925 28,21139 6,41 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:55 15-10-2025 39,16694 28,165 7 0,9
Simav (Kütahya) 03:04:13 15-10-2025 39,22028 29,02389 12,88 0,8
Gönen (Balıkesir) 02:58:06 15-10-2025 40,2 27,5425 11,41 1,2
KAVAKALANI-GONEN (BALIKESIR) 02:58:06 15-10-2025 40,2183 27,4972 18,1 1,3
Ula (Muğla) 02:56:17 15-10-2025 37,11278 28,60167 7,04 0,9
Ula (Muğla) 02:51:47 15-10-2025 37,12194 28,605 7,13 1
Kale (Malatya) 02:49:54 15-10-2025 38,335 38,82556 9,47 2,1
CANAKCI-KALE (MALATYA) 02:49:54 15-10-2025 38,3508 38,8037 4,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:19 15-10-2025 39,22111 28,18917 9,48 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:02 15-10-2025 39,19056 28,19389 7,54 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:01 15-10-2025 39,168 28,266 8,5 1,3
Köyceğiz (Muğla) 02:26:27 15-10-2025 37,11917 28,91611 6,99 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) REVIZE01 (2025.10.15 02:26:27) 02:26:27 15-10-2025 37,1247 28,9093 2,4 2,1
Doğanşehir (Malatya) 02:10:36 15-10-2025 38,07306 37,69417 7 0,8
Simav (Kütahya) 02:00:15 15-10-2025 39,17639 29,00917 11,93 0,8
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 02:00:15 15-10-2025 39,1925 29,085 2,4 0,7
Ege Denizi - [06.15 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:51:24 15-10-2025 39,58667 26,0975 6,56 0,8
Aslantaş Barajı - [03.44 km] Düziçi (Osmaniye) 01:49:29 15-10-2025 37,34861 36,31139 6,98 1,3
MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE) 01:49:29 15-10-2025 37,3063 36,1917 5,5 1,4
Marmara Denizi - [06.64 km] Çınarcık (Yalova) 01:47:39 15-10-2025 40,71306 29,15389 5,44 1,2
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 01:47:39 15-10-2025 40,7117 29,1847 5,6 1,5
Simav (Kütahya) 01:41:22 15-10-2025 39,23444 29,03694 9,32 1
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 01:41:20 15-10-2025 39,2937 28,9353 13,1 1,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.47 km] Urla (İzmir) 01:32:36 15-10-2025 38,4475 26,78444 5,68 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:01 15-10-2025 39,21028 28,15833 9,06 1
Soma (Manisa) 01:13:55 15-10-2025 39,21222 27,69028 7 1,1
DARKALE-SOMA (MANISA) 01:13:54 15-10-2025 39,1528 27,6095 15,4 1,4
Arbil, Erbil (Irak) - [106.97 km] Şemdinli (Hakkari) 01:08:48 15-10-2025 36,07222 44,02722 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:05 15-10-2025 39,14833 28,18944 7 0,8
Marmara Denizi - [18.82 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:01:54 15-10-2025 40,79667 27,96944 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 00:53:55 15-10-2025 38,12361 38,32694 6,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:00 15-10-2025 39,16722 28,24139 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:50 15-10-2025 39,24611 28,09417 6,29 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:49 15-10-2025 39,2305 28,083 9 1,3
Van Gölü - [08.45 km] Adilcevaz (Bitlis) 00:30:02 15-10-2025 38,725 42,6525 11,83 2,6
ULUDERE-AHLAT (BITLIS) 00:30:01 15-10-2025 38,7203 42,5928 5 2,7
