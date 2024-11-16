Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
16 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gölbaşı (Adıyaman)
|01:20:00 16-11-2024
|37,78139
|37,71278
|6,21
|0,9
|Toprakkale (Osmaniye)
|00:49:10 16-11-2024
|37,0175
|36,09222
|7,29
|2
|AZIZLI-CEYHAN (ADANA)
|00:49:08 16-11-2024
|37,0477
|36,0427
|5,5
|2,1
|Doğubayazıt (Ağrı)
|00:38:45 16-11-2024
|39,72056
|43,58889
|6,96
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|00:25:27 16-11-2024
|37,99611
|37,58611
|6,92
|1,2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:25:26 16-11-2024
|38,0038
|37,6027
|5
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:18:06 16-11-2024
|37,85472
|36,68583
|7
|2
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|00:18:06 16-11-2024
|37,8582
|36,6735
|5,4
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|00:10:45 16-11-2024
|38,00444
|37,69083
|7,11
|1,4
|KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:10:44 16-11-2024
|38,0232
|37,7057
|5
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|23:54:29 15-11-2024
|38,1075
|37,87111
|7,19
|1,6
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:54:28 15-11-2024
|38,1193
|37,8293
|6,3
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|23:35:50 15-11-2024
|37,81944
|36,25111
|7
|1,4
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|23:35:48 15-11-2024
|37,841
|36,2638
|7,5
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|23:07:03 15-11-2024
|38,05389
|37,69167
|7,38
|2,4
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:07:02 15-11-2024
|38,0612
|37,6948
|3,9
|2,3
|Ege Denizi - [88.45 km] Datça (Muğla)
|22:36:52 15-11-2024
|36,19778
|26,67556
|31,24
|1,8
|AKDENIZ
|22:36:46 15-11-2024
|36,136
|26,2722
|27,1
|2,2
|Ege Denizi - [72.31 km] Datça (Muğla)
|21:26:23 15-11-2024
|36,06056
|27,26
|8,94
|2,5
|AKDENIZ
|21:26:21 15-11-2024
|36,0325
|27,2102
|7,5
|2,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:22:45 15-11-2024
|37,46583
|36,63472
|6,49
|1,9
|OZTURK-(KAHRAMANMARAS)
|21:22:44 15-11-2024
|37,4187
|36,7072
|2,5
|1,7
|Kale (Malatya)
|20:53:53 15-11-2024
|38,3775
|38,7425
|13,47
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|20:52:21 15-11-2024
|39,3957
|26,231
|9,8
|2
|Ege Denizi - [12.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:52:20 15-11-2024
|39,38583
|26,2575
|14,81
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|20:32:24 15-11-2024
|38,15417
|38,52472
|7,02
|1,6
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|20:32:24 15-11-2024
|38,1428
|38,4943
|23,2
|1,8
|Samandağ (Hatay)
|20:25:23 15-11-2024
|36,14028
|36,05083
|6,94
|1,8
|KARACAY-SAMANDAG (HATAY)
|20:25:23 15-11-2024
|36,1425
|36,0793
|7,2
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|19:56:13 15-11-2024
|37,98889
|37,58722
|7,08
|3,9
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:56:12 15-11-2024
|38,0038
|37,5787
|4,1
|3,8
|Kemah (Erzincan)
|19:38:26 15-11-2024
|39,6525
|38,86917
|11,43
|1,9
|GEDIKTEPE-KEMAH (ERZINCAN)
|19:38:26 15-11-2024
|39,6352
|38,8695
|4,6
|2,2
|Samandağ (Hatay)
|19:30:14 15-11-2024
|36,15556
|36,05833
|7
|2,6
|DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY)
|19:30:14 15-11-2024
|36,1385
|36,0455
|5,4
|2,6
|Samandağ (Hatay)
|19:29:10 15-11-2024
|36,14139
|36,06806
|7,28
|2,5
|OZBEK-SAMANDAG (HATAY)
|19:29:09 15-11-2024
|36,1295
|36,0717
|7,9
|2,7
|Samandağ (Hatay)
|19:13:29 15-11-2024
|36,14306
|36,04056
|6,93
|2,4
|Samandağ (Hatay)
|19:12:21 15-11-2024
|36,14889
|36,05639
|7,26
|2,9
|DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY)
|19:12:20 15-11-2024
|36,1355
|36,0477
|7,3
|2,8
|Doğanşehir (Malatya)
|18:49:06 15-11-2024
|38,00111
|37,59861
|7,02
|1,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:49:06 15-11-2024
|38,0225
|37,5978
|5,3
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:39:44 15-11-2024
|37,95694
|36,30028
|7
|2
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:39:42 15-11-2024
|37,9572
|36,2815
|3,3
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.94 km] Kuşadası (Aydın)
|18:22:13 15-11-2024
|37,83778
|27,07278
|7,14
|1,3
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|18:22:13 15-11-2024
|37,7397
|27,0138
|16,1
|1,7
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|18:07:07 15-11-2024
|39,6703
|33,3547
|4,7
|1
|Bahşili (Kırıkkale)
|18:07:06 15-11-2024
|39,68444
|33,35222
|7,03
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|17:25:09 15-11-2024
|38,15167
|37,90778
|6,27
|1,6
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:25:09 15-11-2024
|38,1535
|37,8337
|12,6
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:03:45 15-11-2024
|38,10694
|38,33917
|7
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|17:02:41 15-11-2024
|38,69889
|38,98083
|7
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|17:00:46 15-11-2024
|38,44917
|39,16083
|7
|0,7
|Sivrice (Elazığ)
|17:00:21 15-11-2024
|38,45361
|39,15278
|7
|1,1
|Ege Denizi - [79.58 km] Datça (Muğla)
|16:42:50 15-11-2024
|36,31444
|26,69389
|9,35
|3,5
|Yığılca (Düzce)
|16:32:12 15-11-2024
|40,93861
|31,48778
|7
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|16:16:32 15-11-2024
|37,95861
|37,62944
|7
|1,7
|ASAGIMULK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|16:16:24 15-11-2024
|37,4298
|37,4817
|19,5
|1,4
|Kale (Malatya)
|16:13:56 15-11-2024
|38,33806
|38,79111
|9,5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|16:10:50 15-11-2024
|37,99583
|37,59056
|7
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|16:06:12 15-11-2024
|39,00389
|28,06
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|16:00:53 15-11-2024
|38,46972
|39,15611
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|16:00:10 15-11-2024
|38,48722
|39,1075
|6,78
|1,2
|Bergama (İzmir)
|15:54:47 15-11-2024
|39,01806
|27,06389
|6,86
|1
|Akçadağ (Malatya)
|15:37:46 15-11-2024
|38,44
|38,04056
|7
|1,4
|Eğirdir (Isparta)
|15:05:27 15-11-2024
|37,97861
|31,13833
|7
|0,7
|Marmara Denizi - [15.58 km] Marmara (Balıkesir)
|14:49:35 15-11-2024
|40,79194
|27,68111
|7
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:49:13 15-11-2024
|38,06861
|38,40694
|11,37
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:44:22 15-11-2024
|39,51194
|28,17278
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|13:38:15 15-11-2024
|37,98806
|37,60028
|6,98
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13:38:14 15-11-2024
|37,9917
|37,631
|4,5
|1,5
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|13:34:45 15-11-2024
|37,7753
|36,3035
|4,9
|1,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|13:34:44 15-11-2024
|37,78861
|36,32333
|7,01
|2,1
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|13:31:18 15-11-2024
|40,4727
|29,2205
|0
|0,4
|Sivrice (Elazığ)
|13:29:40 15-11-2024
|38,365
|38,88917
|7
|1
|Hemşin (Rize)
|13:23:03 15-11-2024
|40,95583
|40,9125
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|13:16:05 15-11-2024
|39,11
|27,60889
|6,96
|1,6
|Merkez (Bolu)
|13:13:15 15-11-2024
|40,78389
|31,77028
|6,15
|0,6
|BEYLERHAN-(USAK)
|13:12:08 15-11-2024
|38,6762
|29,2162
|18,6
|1,2
|Soma (Manisa)
|13:06:01 15-11-2024
|39,28722
|27,53083
|7,02
|1,4
|NALDOKEN-SOMA (MANISA)
|13:06:00 15-11-2024
|39,2995
|27,5238
|16,2
|1,6
|Körfez (Kocaeli)
|13:04:07 15-11-2024
|40,92361
|29,78028
|6,95
|1
|Milas (Muğla)
|12:53:19 15-11-2024
|37,12139
|27,87194
|6,17
|1,7
|Yazıhan (Malatya)
|12:44:35 15-11-2024
|38,64167
|38,05667
|7
|1,9
|BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)
|12:44:35 15-11-2024
|38,5888
|38,0575
|14,4
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|12:44:28 15-11-2024
|39,22
|29,25028
|7
|1,9
|Emet (Kütahya)
|12:41:59 15-11-2024
|39,35333
|29,28472
|4,28
|1,2
|Emet (Kütahya)
|12:41:28 15-11-2024
|39,30833
|29,3625
|7
|0,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:37:15 15-11-2024
|39,43972
|28,09417
|6,87
|1,6
|EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:37:15 15-11-2024
|39,4732
|28,23
|5,3
|1,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|12:24:53 15-11-2024
|37,78472
|36,31333
|7,05
|2,3
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|12:24:53 15-11-2024
|37,7802
|36,2913
|5,3
|2,1
|İspir (Erzurum)
|12:20:51 15-11-2024
|40,58667
|40,88889
|6,99
|0,8
|BASKOY-CAYELI (RIZE) REVIZE01 (2024.11.15 12:02:00)
|12:02:01 15-11-2024
|40,9222
|40,8212
|1,9
|4,8
|Hemşin (Rize)
|12:02:00 15-11-2024
|41,005
|40,90139
|12,85
|4,7
|YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:48:34 15-11-2024
|37,932
|36,3787
|19,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:30:54 15-11-2024
|39,07167
|29,08
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|11:28:56 15-11-2024
|38,05
|37,59028
|7
|1,1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:21:00 15-11-2024
|37,99278
|37,57306
|7
|2,1
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:20:59 15-11-2024
|38,056
|37,5632
|7,4
|1,8
|Merkez (Adıyaman)
|11:20:35 15-11-2024
|37,85361
|38,12278
|6,94
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.81 km] Kuşadası (Aydın)
|11:17:17 15-11-2024
|37,88167
|27,15278
|7
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:03:49 15-11-2024
|38,00944
|37,59694
|7,04
|2,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:03:49 15-11-2024
|38,0077
|37,5867
|5,5
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|10:59:30 15-11-2024
|37,99556
|37,59
|7
|2,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:59:29 15-11-2024
|37,9918
|37,5528
|15,9
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|10:58:20 15-11-2024
|38,08694
|38,48972
|7
|0,7
|Doğanşehir (Malatya)
|10:53:39 15-11-2024
|38,00333
|37,59
|6,99
|2,3
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:53:39 15-11-2024
|37,9882
|37,5682
|5,9
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|10:46:20 15-11-2024
|38,00361
|37,59139
|7
|4,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.15 10:46:18)
|10:46:18 15-11-2024
|37,9958
|37,6015
|5
|4,9
|Gündoğmuş (Antalya)
|10:33:43 15-11-2024
|37,1075
|31,98889
|7
|1
|Hekimhan (Malatya)
|10:14:11 15-11-2024
|38,84333
|37,97083
|5,35
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.08 km] Bodrum (Muğla)
|10:08:00 15-11-2024
|36,94333
|27,62333
|6,97
|2,4
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|10:08:00 15-11-2024
|36,9635
|27,6157
|5,9
|2,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Menderes (İzmir)
|09:50:50 15-11-2024
|37,97778
|27,16639
|5,55
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:50:49 15-11-2024
|37,9752
|27,1382
|5,5
|2,3
|Ceyhan (Adana)
|09:43:01 15-11-2024
|37,03889
|35,78889
|7
|0,8
|Selçuklu (Konya)
|09:35:03 15-11-2024
|38,07806
|32,615
|7,02
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:32:09 15-11-2024
|38,11056
|38,34333
|11,3
|2
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|09:32:07 15-11-2024
|38,132
|38,3725
|15,3
|2
|Gürpınar (Van)
|09:07:20 15-11-2024
|38,45083
|43,53444
|7
|1,6
|Akdeniz - [10.04 km] Seydikemer (Muğla)
|08:41:32 15-11-2024
|36,31167
|29,17167
|24,44
|1,5
|Göynücek (Amasya)
|08:33:31 15-11-2024
|40,47111
|35,53694
|6,31
|1,2
|AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
|08:19:06 15-11-2024
|38,691
|38,1143
|4
|1,9
|Hekimhan (Malatya)
|08:19:04 15-11-2024
|38,66778
|38,08472
|7
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|07:42:10 15-11-2024
|38,0725
|37,90917
|4,16
|1
|Dalaman (Muğla)
|07:41:59 15-11-2024
|36,86556
|29,055
|5,64
|1
|KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
|07:41:55 15-11-2024
|37,0582
|29,0538
|25,3
|1,3
|Erbaa (Tokat)
|07:39:08 15-11-2024
|40,59306
|36,52278
|6,19
|1,3
|HACIALI-ERBAA (TOKAT)
|07:39:07 15-11-2024
|40,5468
|36,5572
|5
|1,3
|Van Gölü - [14.74 km] Gevaş (Van)
|07:30:59 15-11-2024
|38,43694
|43,07278
|7,09
|1,3
|Bahşili (Kırıkkale)
|07:16:27 15-11-2024
|39,68667
|33,36333
|5,53
|2,2
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|07:16:27 15-11-2024
|39,6967
|33,3498
|3,6
|2,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:07:36 15-11-2024
|38,2675
|37,37694
|7,19
|1,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:07:36 15-11-2024
|38,406
|37,3827
|15,9
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|06:49:30 15-11-2024
|39,94417
|28,94361
|4,11
|0,9
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:48:48 15-11-2024
|39,7
|33,32722
|8,75
|1,1
|KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE)
|06:48:48 15-11-2024
|39,7162
|33,3192
|10
|1,3
|Kale (Malatya)
|06:41:12 15-11-2024
|38,35472
|38,73944
|11,51
|0,8
|Erbaa (Tokat)
|06:33:44 15-11-2024
|40,57389
|36,53361
|6,01
|1,3
|HACIALI-ERBAA (TOKAT)
|06:33:44 15-11-2024
|40,5583
|36,5762
|5,4
|1,5
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:32:05 15-11-2024
|39,66722
|33,38889
|7
|1,2
|SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE)
|06:32:04 15-11-2024
|39,608
|33,4045
|19,5
|1,3
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:27:26 15-11-2024
|39,67667
|33,35472
|7,31
|1,7
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|06:27:26 15-11-2024
|39,6915
|33,3402
|7,4
|2
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:22:53 15-11-2024
|39,6725
|33,35611
|6,5
|3,5
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) REVIZE01 (2024.11.15 06:22:52)
|06:22:53 15-11-2024
|39,693
|33,3422
|5,5
|3,7
|Kale (Malatya)
|06:22:12 15-11-2024
|38,35417
|38,77667
|8,98
|1,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:20:22 15-11-2024
|37,61
|37,16333
|4,31
|2,4
|KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)
|06:20:21 15-11-2024
|37,6122
|37,165
|5,1
|2,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|06:17:22 15-11-2024
|37,33556
|36,98806
|7
|1,3
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|06:17:21 15-11-2024
|37,3205
|36,9923
|10,6
|1,3
|Karakoçan (Elazığ)
|06:07:07 15-11-2024
|39,15472
|40,13583
|7
|0,8
|Dalaman (Muğla)
|05:56:08 15-11-2024
|36,88
|28,96694
|7
|1,3
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:56:07 15-11-2024
|36,9573
|28,9412
|6,2
|1,4
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.58 km] Kemer (Antalya)
|05:36:56 15-11-2024
|36,47694
|30,57556
|47,56
|1,5
|ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA)
|05:36:56 15-11-2024
|36,3543
|30,5918
|22
|1,6
|Dalaman (Muğla)
|05:09:52 15-11-2024
|36,86
|29,05694
|7,54
|0,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|05:07:49 15-11-2024
|38,05278
|37,20889
|7
|1,1
|Karapürçek (Sakarya)
|04:44:59 15-11-2024
|40,67111
|30,55944
|4,87
|1,7
|BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA)
|04:44:58 15-11-2024
|40,6753
|30,5543
|8,9
|1,9
|Kadirli (Osmaniye)
|04:36:51 15-11-2024
|37,68056
|36,24583
|7,16
|0,9
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|04:25:33 15-11-2024
|36,9015
|28,298
|11,2
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|04:25:32 15-11-2024
|36,925
|28,35667
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [17.80 km] Marmara (Balıkesir)
|04:16:25 15-11-2024
|40,8075
|27,71278
|7,79
|1,4
|MARMARA DENIZI
|04:16:24 15-11-2024
|40,8022
|27,7193
|14,3
|1,6
|Marmara Denizi - [16.66 km] Marmara (Balıkesir)
|04:15:07 15-11-2024
|40,7975
|27,70972
|7,06
|1,3
|MARMARA DENIZI
|04:15:06 15-11-2024
|40,8013
|27,7355
|10,3
|1,3
|Karadeniz - [03.91 km] Ortahisar (Trabzon)
|04:14:35 15-11-2024
|41,01361
|39,81083
|12
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|03:52:27 15-11-2024
|38,01722
|37,59
|7
|1,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:52:27 15-11-2024
|38,0248
|37,5503
|14,7
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|03:51:46 15-11-2024
|39,20111
|29,36694
|6,7
|0,9
|Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:36:10 15-11-2024
|39,40111
|26,17444
|10,56
|1,9
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|03:36:10 15-11-2024
|39,4158
|26,1182
|5,9
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:26:52 15-11-2024
|38,12111
|38,37056
|7,01
|0,8
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:25:23 15-11-2024
|38,045
|36,5977
|22,8
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:25:21 15-11-2024
|37,95972
|36,50389
|7
|1,1
|Merkez (Edirne)
|03:21:56 15-11-2024
|41,59611
|26,62722
|5,56
|1,5
|TAYAKADIN-(EDIRNE)
|03:21:55 15-11-2024
|41,5632
|26,6338
|7,7
|1,6
|Antakya (Hatay)
|03:11:06 15-11-2024
|36,40778
|36,26
|6,94
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:09:59 15-11-2024
|38,10333
|36,56889
|7,38
|1,1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:09:58 15-11-2024
|38,1242
|36,6025
|25,8
|1,1
|Kale (Malatya)
|02:57:04 15-11-2024
|38,37278
|38,74306
|11,07
|1,1
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.05 km] Samandağ (Hatay)
|02:50:44 15-11-2024
|36,09278
|35,935
|7,86
|1
|Bozkurt (Denizli)
|02:44:46 15-11-2024
|37,77167
|29,67694
|6,61
|1
|CARDAK (DENIZLI)
|02:44:44 15-11-2024
|37,8078
|29,6873
|26,4
|1
|Sivrice (Elazığ)
|02:27:42 15-11-2024
|38,35667
|38,95889
|11,81
|1,1
|Ege Denizi
|02:24:36 15-11-2024
|40,29306
|24,30194
|6
|2,4
|YUNANISTAN
|02:24:33 15-11-2024
|40,2155
|23,9527
|5
|2,3
|YUNANISTAN
|02:23:44 15-11-2024
|40,2985
|24,1318
|6,8
|3
|Ayion Oros (Yunanistan) - [146.70 km] Gökçeada (Çanakkale)
|02:23:40 15-11-2024
|40,40833
|24,02361
|17,54
|2,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gölbaşı (Adıyaman)
|01:20:00 16-11-2024
|37,78139
|37,71278
|6,21
|0,9
|Toprakkale (Osmaniye)
|00:49:10 16-11-2024
|37,0175
|36,09222
|7,29
|2
|AZIZLI-CEYHAN (ADANA)
|00:49:08 16-11-2024
|37,0477
|36,0427
|5,5
|2,1
|Doğubayazıt (Ağrı)
|00:38:45 16-11-2024
|39,72056
|43,58889
|6,96
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|00:25:27 16-11-2024
|37,99611
|37,58611
|6,92
|1,2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:25:26 16-11-2024
|38,0038
|37,6027
|5
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:18:06 16-11-2024
|37,85472
|36,68583
|7
|2
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|00:18:06 16-11-2024
|37,8582
|36,6735
|5,4
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|00:10:45 16-11-2024
|38,00444
|37,69083
|7,11
|1,4
|KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:10:44 16-11-2024
|38,0232
|37,7057
|5
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|23:54:29 15-11-2024
|38,1075
|37,87111
|7,19
|1,6
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:54:28 15-11-2024
|38,1193
|37,8293
|6,3
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|23:35:50 15-11-2024
|37,81944
|36,25111
|7
|1,4
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|23:35:48 15-11-2024
|37,841
|36,2638
|7,5
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|23:07:03 15-11-2024
|38,05389
|37,69167
|7,38
|2,4
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:07:02 15-11-2024
|38,0612
|37,6948
|3,9
|2,3
|Ege Denizi - [88.45 km] Datça (Muğla)
|22:36:52 15-11-2024
|36,19778
|26,67556
|31,24
|1,8
|AKDENIZ
|22:36:46 15-11-2024
|36,136
|26,2722
|27,1
|2,2
|Ege Denizi - [72.31 km] Datça (Muğla)
|21:26:23 15-11-2024
|36,06056
|27,26
|8,94
|2,5
|AKDENIZ
|21:26:21 15-11-2024
|36,0325
|27,2102
|7,5
|2,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:22:45 15-11-2024
|37,46583
|36,63472
|6,49
|1,9
|OZTURK-(KAHRAMANMARAS)
|21:22:44 15-11-2024
|37,4187
|36,7072
|2,5
|1,7
|Kale (Malatya)
|20:53:53 15-11-2024
|38,3775
|38,7425
|13,47
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|20:52:21 15-11-2024
|39,3957
|26,231
|9,8
|2
|Ege Denizi - [12.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:52:20 15-11-2024
|39,38583
|26,2575
|14,81
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|20:32:24 15-11-2024
|38,15417
|38,52472
|7,02
|1,6
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|20:32:24 15-11-2024
|38,1428
|38,4943
|23,2
|1,8
|Samandağ (Hatay)
|20:25:23 15-11-2024
|36,14028
|36,05083
|6,94
|1,8
|KARACAY-SAMANDAG (HATAY)
|20:25:23 15-11-2024
|36,1425
|36,0793
|7,2
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|19:56:13 15-11-2024
|37,98889
|37,58722
|7,08
|3,9
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:56:12 15-11-2024
|38,0038
|37,5787
|4,1
|3,8
|Kemah (Erzincan)
|19:38:26 15-11-2024
|39,6525
|38,86917
|11,43
|1,9
|GEDIKTEPE-KEMAH (ERZINCAN)
|19:38:26 15-11-2024
|39,6352
|38,8695
|4,6
|2,2
|Samandağ (Hatay)
|19:30:14 15-11-2024
|36,15556
|36,05833
|7
|2,6
|DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY)
|19:30:14 15-11-2024
|36,1385
|36,0455
|5,4
|2,6
|Samandağ (Hatay)
|19:29:10 15-11-2024
|36,14139
|36,06806
|7,28
|2,5
|OZBEK-SAMANDAG (HATAY)
|19:29:09 15-11-2024
|36,1295
|36,0717
|7,9
|2,7
|Samandağ (Hatay)
|19:13:29 15-11-2024
|36,14306
|36,04056
|6,93
|2,4
|Samandağ (Hatay)
|19:12:21 15-11-2024
|36,14889
|36,05639
|7,26
|2,9
|DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY)
|19:12:20 15-11-2024
|36,1355
|36,0477
|7,3
|2,8
|Doğanşehir (Malatya)
|18:49:06 15-11-2024
|38,00111
|37,59861
|7,02
|1,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:49:06 15-11-2024
|38,0225
|37,5978
|5,3
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:39:44 15-11-2024
|37,95694
|36,30028
|7
|2
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:39:42 15-11-2024
|37,9572
|36,2815
|3,3
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.94 km] Kuşadası (Aydın)
|18:22:13 15-11-2024
|37,83778
|27,07278
|7,14
|1,3
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|18:22:13 15-11-2024
|37,7397
|27,0138
|16,1
|1,7
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|18:07:07 15-11-2024
|39,6703
|33,3547
|4,7
|1
|Bahşili (Kırıkkale)
|18:07:06 15-11-2024
|39,68444
|33,35222
|7,03
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|17:25:09 15-11-2024
|38,15167
|37,90778
|6,27
|1,6
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:25:09 15-11-2024
|38,1535
|37,8337
|12,6
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:03:45 15-11-2024
|38,10694
|38,33917
|7
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|17:02:41 15-11-2024
|38,69889
|38,98083
|7
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|17:00:46 15-11-2024
|38,44917
|39,16083
|7
|0,7
|Sivrice (Elazığ)
|17:00:21 15-11-2024
|38,45361
|39,15278
|7
|1,1
|Ege Denizi - [79.58 km] Datça (Muğla)
|16:42:50 15-11-2024
|36,31444
|26,69389
|9,35
|3,5
|Yığılca (Düzce)
|16:32:12 15-11-2024
|40,93861
|31,48778
|7
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|16:16:32 15-11-2024
|37,95861
|37,62944
|7
|1,7
|ASAGIMULK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|16:16:24 15-11-2024
|37,4298
|37,4817
|19,5
|1,4
|Kale (Malatya)
|16:13:56 15-11-2024
|38,33806
|38,79111
|9,5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|16:10:50 15-11-2024
|37,99583
|37,59056
|7
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|16:06:12 15-11-2024
|39,00389
|28,06
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|16:00:53 15-11-2024
|38,46972
|39,15611
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|16:00:10 15-11-2024
|38,48722
|39,1075
|6,78
|1,2
|Bergama (İzmir)
|15:54:47 15-11-2024
|39,01806
|27,06389
|6,86
|1
|Akçadağ (Malatya)
|15:37:46 15-11-2024
|38,44
|38,04056
|7
|1,4
|Eğirdir (Isparta)
|15:05:27 15-11-2024
|37,97861
|31,13833
|7
|0,7
|Marmara Denizi - [15.58 km] Marmara (Balıkesir)
|14:49:35 15-11-2024
|40,79194
|27,68111
|7
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:49:13 15-11-2024
|38,06861
|38,40694
|11,37
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:44:22 15-11-2024
|39,51194
|28,17278
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|13:38:15 15-11-2024
|37,98806
|37,60028
|6,98
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13:38:14 15-11-2024
|37,9917
|37,631
|4,5
|1,5
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|13:34:45 15-11-2024
|37,7753
|36,3035
|4,9
|1,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|13:34:44 15-11-2024
|37,78861
|36,32333
|7,01
|2,1
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|13:31:18 15-11-2024
|40,4727
|29,2205
|0
|0,4
|Sivrice (Elazığ)
|13:29:40 15-11-2024
|38,365
|38,88917
|7
|1
|Hemşin (Rize)
|13:23:03 15-11-2024
|40,95583
|40,9125
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|13:16:05 15-11-2024
|39,11
|27,60889
|6,96
|1,6
|Merkez (Bolu)
|13:13:15 15-11-2024
|40,78389
|31,77028
|6,15
|0,6
|BEYLERHAN-(USAK)
|13:12:08 15-11-2024
|38,6762
|29,2162
|18,6
|1,2
|Soma (Manisa)
|13:06:01 15-11-2024
|39,28722
|27,53083
|7,02
|1,4
|NALDOKEN-SOMA (MANISA)
|13:06:00 15-11-2024
|39,2995
|27,5238
|16,2
|1,6
|Körfez (Kocaeli)
|13:04:07 15-11-2024
|40,92361
|29,78028
|6,95
|1
|Milas (Muğla)
|12:53:19 15-11-2024
|37,12139
|27,87194
|6,17
|1,7
|Yazıhan (Malatya)
|12:44:35 15-11-2024
|38,64167
|38,05667
|7
|1,9
|BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)
|12:44:35 15-11-2024
|38,5888
|38,0575
|14,4
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|12:44:28 15-11-2024
|39,22
|29,25028
|7
|1,9
|Emet (Kütahya)
|12:41:59 15-11-2024
|39,35333
|29,28472
|4,28
|1,2
|Emet (Kütahya)
|12:41:28 15-11-2024
|39,30833
|29,3625
|7
|0,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:37:15 15-11-2024
|39,43972
|28,09417
|6,87
|1,6
|EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:37:15 15-11-2024
|39,4732
|28,23
|5,3
|1,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|12:24:53 15-11-2024
|37,78472
|36,31333
|7,05
|2,3
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|12:24:53 15-11-2024
|37,7802
|36,2913
|5,3
|2,1
|İspir (Erzurum)
|12:20:51 15-11-2024
|40,58667
|40,88889
|6,99
|0,8
|BASKOY-CAYELI (RIZE) REVIZE01 (2024.11.15 12:02:00)
|12:02:01 15-11-2024
|40,9222
|40,8212
|1,9
|4,8
|Hemşin (Rize)
|12:02:00 15-11-2024
|41,005
|40,90139
|12,85
|4,7
|YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:48:34 15-11-2024
|37,932
|36,3787
|19,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:30:54 15-11-2024
|39,07167
|29,08
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|11:28:56 15-11-2024
|38,05
|37,59028
|7
|1,1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:21:00 15-11-2024
|37,99278
|37,57306
|7
|2,1
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:20:59 15-11-2024
|38,056
|37,5632
|7,4
|1,8
|Merkez (Adıyaman)
|11:20:35 15-11-2024
|37,85361
|38,12278
|6,94
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.81 km] Kuşadası (Aydın)
|11:17:17 15-11-2024
|37,88167
|27,15278
|7
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:03:49 15-11-2024
|38,00944
|37,59694
|7,04
|2,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:03:49 15-11-2024
|38,0077
|37,5867
|5,5
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|10:59:30 15-11-2024
|37,99556
|37,59
|7
|2,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:59:29 15-11-2024
|37,9918
|37,5528
|15,9
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|10:58:20 15-11-2024
|38,08694
|38,48972
|7
|0,7
|Doğanşehir (Malatya)
|10:53:39 15-11-2024
|38,00333
|37,59
|6,99
|2,3
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:53:39 15-11-2024
|37,9882
|37,5682
|5,9
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|10:46:20 15-11-2024
|38,00361
|37,59139
|7
|4,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.15 10:46:18)
|10:46:18 15-11-2024
|37,9958
|37,6015
|5
|4,9
|Gündoğmuş (Antalya)
|10:33:43 15-11-2024
|37,1075
|31,98889
|7
|1
|Hekimhan (Malatya)
|10:14:11 15-11-2024
|38,84333
|37,97083
|5,35
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.08 km] Bodrum (Muğla)
|10:08:00 15-11-2024
|36,94333
|27,62333
|6,97
|2,4
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|10:08:00 15-11-2024
|36,9635
|27,6157
|5,9
|2,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Menderes (İzmir)
|09:50:50 15-11-2024
|37,97778
|27,16639
|5,55
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:50:49 15-11-2024
|37,9752
|27,1382
|5,5
|2,3
|Ceyhan (Adana)
|09:43:01 15-11-2024
|37,03889
|35,78889
|7
|0,8
|Selçuklu (Konya)
|09:35:03 15-11-2024
|38,07806
|32,615
|7,02
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:32:09 15-11-2024
|38,11056
|38,34333
|11,3
|2
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|09:32:07 15-11-2024
|38,132
|38,3725
|15,3
|2
|Gürpınar (Van)
|09:07:20 15-11-2024
|38,45083
|43,53444
|7
|1,6
|Akdeniz - [10.04 km] Seydikemer (Muğla)
|08:41:32 15-11-2024
|36,31167
|29,17167
|24,44
|1,5
|Göynücek (Amasya)
|08:33:31 15-11-2024
|40,47111
|35,53694
|6,31
|1,2
|AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
|08:19:06 15-11-2024
|38,691
|38,1143
|4
|1,9
|Hekimhan (Malatya)
|08:19:04 15-11-2024
|38,66778
|38,08472
|7
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|07:42:10 15-11-2024
|38,0725
|37,90917
|4,16
|1
|Dalaman (Muğla)
|07:41:59 15-11-2024
|36,86556
|29,055
|5,64
|1
|KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
|07:41:55 15-11-2024
|37,0582
|29,0538
|25,3
|1,3
|Erbaa (Tokat)
|07:39:08 15-11-2024
|40,59306
|36,52278
|6,19
|1,3
|HACIALI-ERBAA (TOKAT)
|07:39:07 15-11-2024
|40,5468
|36,5572
|5
|1,3
|Van Gölü - [14.74 km] Gevaş (Van)
|07:30:59 15-11-2024
|38,43694
|43,07278
|7,09
|1,3
|Bahşili (Kırıkkale)
|07:16:27 15-11-2024
|39,68667
|33,36333
|5,53
|2,2
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|07:16:27 15-11-2024
|39,6967
|33,3498
|3,6
|2,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:07:36 15-11-2024
|38,2675
|37,37694
|7,19
|1,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:07:36 15-11-2024
|38,406
|37,3827
|15,9
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|06:49:30 15-11-2024
|39,94417
|28,94361
|4,11
|0,9
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:48:48 15-11-2024
|39,7
|33,32722
|8,75
|1,1
|KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE)
|06:48:48 15-11-2024
|39,7162
|33,3192
|10
|1,3
|Kale (Malatya)
|06:41:12 15-11-2024
|38,35472
|38,73944
|11,51
|0,8
|Erbaa (Tokat)
|06:33:44 15-11-2024
|40,57389
|36,53361
|6,01
|1,3
|HACIALI-ERBAA (TOKAT)
|06:33:44 15-11-2024
|40,5583
|36,5762
|5,4
|1,5
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:32:05 15-11-2024
|39,66722
|33,38889
|7
|1,2
|SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE)
|06:32:04 15-11-2024
|39,608
|33,4045
|19,5
|1,3
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:27:26 15-11-2024
|39,67667
|33,35472
|7,31
|1,7
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|06:27:26 15-11-2024
|39,6915
|33,3402
|7,4
|2
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:22:53 15-11-2024
|39,6725
|33,35611
|6,5
|3,5
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) REVIZE01 (2024.11.15 06:22:52)
|06:22:53 15-11-2024
|39,693
|33,3422
|5,5
|3,7
|Kale (Malatya)
|06:22:12 15-11-2024
|38,35417
|38,77667
|8,98
|1,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:20:22 15-11-2024
|37,61
|37,16333
|4,31
|2,4
|KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)
|06:20:21 15-11-2024
|37,6122
|37,165
|5,1
|2,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|06:17:22 15-11-2024
|37,33556
|36,98806
|7
|1,3
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|06:17:21 15-11-2024
|37,3205
|36,9923
|10,6
|1,3
|Karakoçan (Elazığ)
|06:07:07 15-11-2024
|39,15472
|40,13583
|7
|0,8
|Dalaman (Muğla)
|05:56:08 15-11-2024
|36,88
|28,96694
|7
|1,3
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:56:07 15-11-2024
|36,9573
|28,9412
|6,2
|1,4
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.58 km] Kemer (Antalya)
|05:36:56 15-11-2024
|36,47694
|30,57556
|47,56
|1,5
|ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA)
|05:36:56 15-11-2024
|36,3543
|30,5918
|22
|1,6
|Dalaman (Muğla)
|05:09:52 15-11-2024
|36,86
|29,05694
|7,54
|0,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|05:07:49 15-11-2024
|38,05278
|37,20889
|7
|1,1
|Karapürçek (Sakarya)
|04:44:59 15-11-2024
|40,67111
|30,55944
|4,87
|1,7
|BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA)
|04:44:58 15-11-2024
|40,6753
|30,5543
|8,9
|1,9
|Kadirli (Osmaniye)
|04:36:51 15-11-2024
|37,68056
|36,24583
|7,16
|0,9
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|04:25:33 15-11-2024
|36,9015
|28,298
|11,2
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|04:25:32 15-11-2024
|36,925
|28,35667
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [17.80 km] Marmara (Balıkesir)
|04:16:25 15-11-2024
|40,8075
|27,71278
|7,79
|1,4
|MARMARA DENIZI
|04:16:24 15-11-2024
|40,8022
|27,7193
|14,3
|1,6
|Marmara Denizi - [16.66 km] Marmara (Balıkesir)
|04:15:07 15-11-2024
|40,7975
|27,70972
|7,06
|1,3
|MARMARA DENIZI
|04:15:06 15-11-2024
|40,8013
|27,7355
|10,3
|1,3
|Karadeniz - [03.91 km] Ortahisar (Trabzon)
|04:14:35 15-11-2024
|41,01361
|39,81083
|12
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|03:52:27 15-11-2024
|38,01722
|37,59
|7
|1,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:52:27 15-11-2024
|38,0248
|37,5503
|14,7
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|03:51:46 15-11-2024
|39,20111
|29,36694
|6,7
|0,9
|Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:36:10 15-11-2024
|39,40111
|26,17444
|10,56
|1,9
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|03:36:10 15-11-2024
|39,4158
|26,1182
|5,9
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:26:52 15-11-2024
|38,12111
|38,37056
|7,01
|0,8
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:25:23 15-11-2024
|38,045
|36,5977
|22,8
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:25:21 15-11-2024
|37,95972
|36,50389
|7
|1,1
|Merkez (Edirne)
|03:21:56 15-11-2024
|41,59611
|26,62722
|5,56
|1,5
|TAYAKADIN-(EDIRNE)
|03:21:55 15-11-2024
|41,5632
|26,6338
|7,7
|1,6
|Antakya (Hatay)
|03:11:06 15-11-2024
|36,40778
|36,26
|6,94
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:09:59 15-11-2024
|38,10333
|36,56889
|7,38
|1,1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:09:58 15-11-2024
|38,1242
|36,6025
|25,8
|1,1
|Kale (Malatya)
|02:57:04 15-11-2024
|38,37278
|38,74306
|11,07
|1,1
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.05 km] Samandağ (Hatay)
|02:50:44 15-11-2024
|36,09278
|35,935
|7,86
|1
|Bozkurt (Denizli)
|02:44:46 15-11-2024
|37,77167
|29,67694
|6,61
|1
|CARDAK (DENIZLI)
|02:44:44 15-11-2024
|37,8078
|29,6873
|26,4
|1
|Sivrice (Elazığ)
|02:27:42 15-11-2024
|38,35667
|38,95889
|11,81
|1,1
|Ege Denizi
|02:24:36 15-11-2024
|40,29306
|24,30194
|6
|2,4
|YUNANISTAN
|02:24:33 15-11-2024
|40,2155
|23,9527
|5
|2,3
|YUNANISTAN
|02:23:44 15-11-2024
|40,2985
|24,1318
|6,8
|3
|Ayion Oros (Yunanistan) - [146.70 km] Gökçeada (Çanakkale)
|02:23:40 15-11-2024
|40,40833
|24,02361
|17,54
|2,6
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