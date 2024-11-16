Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Kasım 2024

16 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gölbaşı (Adıyaman) 01:20:00 16-11-2024 37,78139 37,71278 6,21 0,9
Toprakkale (Osmaniye) 00:49:10 16-11-2024 37,0175 36,09222 7,29 2
AZIZLI-CEYHAN (ADANA) 00:49:08 16-11-2024 37,0477 36,0427 5,5 2,1
Doğubayazıt (Ağrı) 00:38:45 16-11-2024 39,72056 43,58889 6,96 1,3
Doğanşehir (Malatya) 00:25:27 16-11-2024 37,99611 37,58611 6,92 1,2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:25:26 16-11-2024 38,0038 37,6027 5 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:18:06 16-11-2024 37,85472 36,68583 7 2
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 00:18:06 16-11-2024 37,8582 36,6735 5,4 2
Doğanşehir (Malatya) 00:10:45 16-11-2024 38,00444 37,69083 7,11 1,4
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:10:44 16-11-2024 38,0232 37,7057 5 1,3
Doğanşehir (Malatya) 23:54:29 15-11-2024 38,1075 37,87111 7,19 1,6
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:54:28 15-11-2024 38,1193 37,8293 6,3 1,3
Saimbeyli (Adana) 23:35:50 15-11-2024 37,81944 36,25111 7 1,4
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 23:35:48 15-11-2024 37,841 36,2638 7,5 1,6
Doğanşehir (Malatya) 23:07:03 15-11-2024 38,05389 37,69167 7,38 2,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:07:02 15-11-2024 38,0612 37,6948 3,9 2,3
Ege Denizi - [88.45 km] Datça (Muğla) 22:36:52 15-11-2024 36,19778 26,67556 31,24 1,8
AKDENIZ 22:36:46 15-11-2024 36,136 26,2722 27,1 2,2
Ege Denizi - [72.31 km] Datça (Muğla) 21:26:23 15-11-2024 36,06056 27,26 8,94 2,5
AKDENIZ 21:26:21 15-11-2024 36,0325 27,2102 7,5 2,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:22:45 15-11-2024 37,46583 36,63472 6,49 1,9
OZTURK-(KAHRAMANMARAS) 21:22:44 15-11-2024 37,4187 36,7072 2,5 1,7
Kale (Malatya) 20:53:53 15-11-2024 38,3775 38,7425 13,47 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 20:52:21 15-11-2024 39,3957 26,231 9,8 2
Ege Denizi - [12.91 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:52:20 15-11-2024 39,38583 26,2575 14,81 1,9
Sincik (Adıyaman) 20:32:24 15-11-2024 38,15417 38,52472 7,02 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 20:32:24 15-11-2024 38,1428 38,4943 23,2 1,8
Samandağ (Hatay) 20:25:23 15-11-2024 36,14028 36,05083 6,94 1,8
KARACAY-SAMANDAG (HATAY) 20:25:23 15-11-2024 36,1425 36,0793 7,2 1,8
Doğanşehir (Malatya) 19:56:13 15-11-2024 37,98889 37,58722 7,08 3,9
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:56:12 15-11-2024 38,0038 37,5787 4,1 3,8
Kemah (Erzincan) 19:38:26 15-11-2024 39,6525 38,86917 11,43 1,9
GEDIKTEPE-KEMAH (ERZINCAN) 19:38:26 15-11-2024 39,6352 38,8695 4,6 2,2
Samandağ (Hatay) 19:30:14 15-11-2024 36,15556 36,05833 7 2,6
DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY) 19:30:14 15-11-2024 36,1385 36,0455 5,4 2,6
Samandağ (Hatay) 19:29:10 15-11-2024 36,14139 36,06806 7,28 2,5
OZBEK-SAMANDAG (HATAY) 19:29:09 15-11-2024 36,1295 36,0717 7,9 2,7
Samandağ (Hatay) 19:13:29 15-11-2024 36,14306 36,04056 6,93 2,4
Samandağ (Hatay) 19:12:21 15-11-2024 36,14889 36,05639 7,26 2,9
DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY) 19:12:20 15-11-2024 36,1355 36,0477 7,3 2,8
Doğanşehir (Malatya) 18:49:06 15-11-2024 38,00111 37,59861 7,02 1,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:49:06 15-11-2024 38,0225 37,5978 5,3 2
Göksun (Kahramanmaraş) 18:39:44 15-11-2024 37,95694 36,30028 7 2
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:39:42 15-11-2024 37,9572 36,2815 3,3 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.94 km] Kuşadası (Aydın) 18:22:13 15-11-2024 37,83778 27,07278 7,14 1,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 18:22:13 15-11-2024 37,7397 27,0138 16,1 1,7
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 18:07:07 15-11-2024 39,6703 33,3547 4,7 1
Bahşili (Kırıkkale) 18:07:06 15-11-2024 39,68444 33,35222 7,03 1
Doğanşehir (Malatya) 17:25:09 15-11-2024 38,15167 37,90778 6,27 1,6
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:25:09 15-11-2024 38,1535 37,8337 12,6 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 17:03:45 15-11-2024 38,10694 38,33917 7 1,3
Merkez (Elazığ) 17:02:41 15-11-2024 38,69889 38,98083 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 17:00:46 15-11-2024 38,44917 39,16083 7 0,7
Sivrice (Elazığ) 17:00:21 15-11-2024 38,45361 39,15278 7 1,1
Ege Denizi - [79.58 km] Datça (Muğla) 16:42:50 15-11-2024 36,31444 26,69389 9,35 3,5
Yığılca (Düzce) 16:32:12 15-11-2024 40,93861 31,48778 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 16:16:32 15-11-2024 37,95861 37,62944 7 1,7
ASAGIMULK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 16:16:24 15-11-2024 37,4298 37,4817 19,5 1,4
Kale (Malatya) 16:13:56 15-11-2024 38,33806 38,79111 9,5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 16:10:50 15-11-2024 37,99583 37,59056 7 1,6
Akhisar (Manisa) 16:06:12 15-11-2024 39,00389 28,06 7 1
Sivrice (Elazığ) 16:00:53 15-11-2024 38,46972 39,15611 7 1
Sivrice (Elazığ) 16:00:10 15-11-2024 38,48722 39,1075 6,78 1,2
Bergama (İzmir) 15:54:47 15-11-2024 39,01806 27,06389 6,86 1
Akçadağ (Malatya) 15:37:46 15-11-2024 38,44 38,04056 7 1,4
Eğirdir (Isparta) 15:05:27 15-11-2024 37,97861 31,13833 7 0,7
Marmara Denizi - [15.58 km] Marmara (Balıkesir) 14:49:35 15-11-2024 40,79194 27,68111 7 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 14:49:13 15-11-2024 38,06861 38,40694 11,37 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:44:22 15-11-2024 39,51194 28,17278 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 13:38:15 15-11-2024 37,98806 37,60028 6,98 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 13:38:14 15-11-2024 37,9917 37,631 4,5 1,5
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 13:34:45 15-11-2024 37,7753 36,3035 4,9 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 13:34:44 15-11-2024 37,78861 36,32333 7,01 2,1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 13:31:18 15-11-2024 40,4727 29,2205 0 0,4
Sivrice (Elazığ) 13:29:40 15-11-2024 38,365 38,88917 7 1
Hemşin (Rize) 13:23:03 15-11-2024 40,95583 40,9125 7 1,3
Soma (Manisa) 13:16:05 15-11-2024 39,11 27,60889 6,96 1,6
Merkez (Bolu) 13:13:15 15-11-2024 40,78389 31,77028 6,15 0,6
BEYLERHAN-(USAK) 13:12:08 15-11-2024 38,6762 29,2162 18,6 1,2
Soma (Manisa) 13:06:01 15-11-2024 39,28722 27,53083 7,02 1,4
NALDOKEN-SOMA (MANISA) 13:06:00 15-11-2024 39,2995 27,5238 16,2 1,6
Körfez (Kocaeli) 13:04:07 15-11-2024 40,92361 29,78028 6,95 1
Milas (Muğla) 12:53:19 15-11-2024 37,12139 27,87194 6,17 1,7
Yazıhan (Malatya) 12:44:35 15-11-2024 38,64167 38,05667 7 1,9
BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) 12:44:35 15-11-2024 38,5888 38,0575 14,4 1,5
Hisarcık (Kütahya) 12:44:28 15-11-2024 39,22 29,25028 7 1,9
Emet (Kütahya) 12:41:59 15-11-2024 39,35333 29,28472 4,28 1,2
Emet (Kütahya) 12:41:28 15-11-2024 39,30833 29,3625 7 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:37:15 15-11-2024 39,43972 28,09417 6,87 1,6
EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) 12:37:15 15-11-2024 39,4732 28,23 5,3 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 12:24:53 15-11-2024 37,78472 36,31333 7,05 2,3
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 12:24:53 15-11-2024 37,7802 36,2913 5,3 2,1
İspir (Erzurum) 12:20:51 15-11-2024 40,58667 40,88889 6,99 0,8
BASKOY-CAYELI (RIZE) REVIZE01 (2024.11.15 12:02:00) 12:02:01 15-11-2024 40,9222 40,8212 1,9 4,8
Hemşin (Rize) 12:02:00 15-11-2024 41,005 40,90139 12,85 4,7
YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:48:34 15-11-2024 37,932 36,3787 19,5 1,5
Simav (Kütahya) 11:30:54 15-11-2024 39,07167 29,08 7 1
Doğanşehir (Malatya) 11:28:56 15-11-2024 38,05 37,59028 7 1,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 11:21:00 15-11-2024 37,99278 37,57306 7 2,1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:20:59 15-11-2024 38,056 37,5632 7,4 1,8
Merkez (Adıyaman) 11:20:35 15-11-2024 37,85361 38,12278 6,94 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.81 km] Kuşadası (Aydın) 11:17:17 15-11-2024 37,88167 27,15278 7 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 11:03:49 15-11-2024 38,00944 37,59694 7,04 2,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:03:49 15-11-2024 38,0077 37,5867 5,5 2,3
Doğanşehir (Malatya) 10:59:30 15-11-2024 37,99556 37,59 7 2,2
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:59:29 15-11-2024 37,9918 37,5528 15,9 1,7
Sincik (Adıyaman) 10:58:20 15-11-2024 38,08694 38,48972 7 0,7
Doğanşehir (Malatya) 10:53:39 15-11-2024 38,00333 37,59 6,99 2,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:53:39 15-11-2024 37,9882 37,5682 5,9 2,1
Doğanşehir (Malatya) 10:46:20 15-11-2024 38,00361 37,59139 7 4,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.15 10:46:18) 10:46:18 15-11-2024 37,9958 37,6015 5 4,9
Gündoğmuş (Antalya) 10:33:43 15-11-2024 37,1075 31,98889 7 1
Hekimhan (Malatya) 10:14:11 15-11-2024 38,84333 37,97083 5,35 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.08 km] Bodrum (Muğla) 10:08:00 15-11-2024 36,94333 27,62333 6,97 2,4
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 10:08:00 15-11-2024 36,9635 27,6157 5,9 2,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Menderes (İzmir) 09:50:50 15-11-2024 37,97778 27,16639 5,55 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:50:49 15-11-2024 37,9752 27,1382 5,5 2,3
Ceyhan (Adana) 09:43:01 15-11-2024 37,03889 35,78889 7 0,8
Selçuklu (Konya) 09:35:03 15-11-2024 38,07806 32,615 7,02 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 09:32:09 15-11-2024 38,11056 38,34333 11,3 2
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 09:32:07 15-11-2024 38,132 38,3725 15,3 2
Gürpınar (Van) 09:07:20 15-11-2024 38,45083 43,53444 7 1,6
Akdeniz - [10.04 km] Seydikemer (Muğla) 08:41:32 15-11-2024 36,31167 29,17167 24,44 1,5
Göynücek (Amasya) 08:33:31 15-11-2024 40,47111 35,53694 6,31 1,2
AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) 08:19:06 15-11-2024 38,691 38,1143 4 1,9
Hekimhan (Malatya) 08:19:04 15-11-2024 38,66778 38,08472 7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 07:42:10 15-11-2024 38,0725 37,90917 4,16 1
Dalaman (Muğla) 07:41:59 15-11-2024 36,86556 29,055 5,64 1
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 07:41:55 15-11-2024 37,0582 29,0538 25,3 1,3
Erbaa (Tokat) 07:39:08 15-11-2024 40,59306 36,52278 6,19 1,3
HACIALI-ERBAA (TOKAT) 07:39:07 15-11-2024 40,5468 36,5572 5 1,3
Van Gölü - [14.74 km] Gevaş (Van) 07:30:59 15-11-2024 38,43694 43,07278 7,09 1,3
Bahşili (Kırıkkale) 07:16:27 15-11-2024 39,68667 33,36333 5,53 2,2
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 07:16:27 15-11-2024 39,6967 33,3498 3,6 2,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:07:36 15-11-2024 38,2675 37,37694 7,19 1,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:07:36 15-11-2024 38,406 37,3827 15,9 1,4
Orhaneli (Bursa) 06:49:30 15-11-2024 39,94417 28,94361 4,11 0,9
Bahşili (Kırıkkale) 06:48:48 15-11-2024 39,7 33,32722 8,75 1,1
KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE) 06:48:48 15-11-2024 39,7162 33,3192 10 1,3
Kale (Malatya) 06:41:12 15-11-2024 38,35472 38,73944 11,51 0,8
Erbaa (Tokat) 06:33:44 15-11-2024 40,57389 36,53361 6,01 1,3
HACIALI-ERBAA (TOKAT) 06:33:44 15-11-2024 40,5583 36,5762 5,4 1,5
Bahşili (Kırıkkale) 06:32:05 15-11-2024 39,66722 33,38889 7 1,2
SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE) 06:32:04 15-11-2024 39,608 33,4045 19,5 1,3
Bahşili (Kırıkkale) 06:27:26 15-11-2024 39,67667 33,35472 7,31 1,7
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 06:27:26 15-11-2024 39,6915 33,3402 7,4 2
Bahşili (Kırıkkale) 06:22:53 15-11-2024 39,6725 33,35611 6,5 3,5
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) REVIZE01 (2024.11.15 06:22:52) 06:22:53 15-11-2024 39,693 33,3422 5,5 3,7
Kale (Malatya) 06:22:12 15-11-2024 38,35417 38,77667 8,98 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:20:22 15-11-2024 37,61 37,16333 4,31 2,4
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) 06:20:21 15-11-2024 37,6122 37,165 5,1 2,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 06:17:22 15-11-2024 37,33556 36,98806 7 1,3
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 06:17:21 15-11-2024 37,3205 36,9923 10,6 1,3
Karakoçan (Elazığ) 06:07:07 15-11-2024 39,15472 40,13583 7 0,8
Dalaman (Muğla) 05:56:08 15-11-2024 36,88 28,96694 7 1,3
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:56:07 15-11-2024 36,9573 28,9412 6,2 1,4
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.58 km] Kemer (Antalya) 05:36:56 15-11-2024 36,47694 30,57556 47,56 1,5
ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA) 05:36:56 15-11-2024 36,3543 30,5918 22 1,6
Dalaman (Muğla) 05:09:52 15-11-2024 36,86 29,05694 7,54 0,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:07:49 15-11-2024 38,05278 37,20889 7 1,1
Karapürçek (Sakarya) 04:44:59 15-11-2024 40,67111 30,55944 4,87 1,7
BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA) 04:44:58 15-11-2024 40,6753 30,5543 8,9 1,9
Kadirli (Osmaniye) 04:36:51 15-11-2024 37,68056 36,24583 7,16 0,9
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 04:25:33 15-11-2024 36,9015 28,298 11,2 1,3
Marmaris (Muğla) 04:25:32 15-11-2024 36,925 28,35667 7 1,1
Marmara Denizi - [17.80 km] Marmara (Balıkesir) 04:16:25 15-11-2024 40,8075 27,71278 7,79 1,4
MARMARA DENIZI 04:16:24 15-11-2024 40,8022 27,7193 14,3 1,6
Marmara Denizi - [16.66 km] Marmara (Balıkesir) 04:15:07 15-11-2024 40,7975 27,70972 7,06 1,3
MARMARA DENIZI 04:15:06 15-11-2024 40,8013 27,7355 10,3 1,3
Karadeniz - [03.91 km] Ortahisar (Trabzon) 04:14:35 15-11-2024 41,01361 39,81083 12 1,3
Doğanşehir (Malatya) 03:52:27 15-11-2024 38,01722 37,59 7 1,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 03:52:27 15-11-2024 38,0248 37,5503 14,7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 03:51:46 15-11-2024 39,20111 29,36694 6,7 0,9
Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:36:10 15-11-2024 39,40111 26,17444 10,56 1,9
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:36:10 15-11-2024 39,4158 26,1182 5,9 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 03:26:52 15-11-2024 38,12111 38,37056 7,01 0,8
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:25:23 15-11-2024 38,045 36,5977 22,8 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 03:25:21 15-11-2024 37,95972 36,50389 7 1,1
Merkez (Edirne) 03:21:56 15-11-2024 41,59611 26,62722 5,56 1,5
TAYAKADIN-(EDIRNE) 03:21:55 15-11-2024 41,5632 26,6338 7,7 1,6
Antakya (Hatay) 03:11:06 15-11-2024 36,40778 36,26 6,94 1
Göksun (Kahramanmaraş) 03:09:59 15-11-2024 38,10333 36,56889 7,38 1,1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:09:58 15-11-2024 38,1242 36,6025 25,8 1,1
Kale (Malatya) 02:57:04 15-11-2024 38,37278 38,74306 11,07 1,1
Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.05 km] Samandağ (Hatay) 02:50:44 15-11-2024 36,09278 35,935 7,86 1
Bozkurt (Denizli) 02:44:46 15-11-2024 37,77167 29,67694 6,61 1
CARDAK (DENIZLI) 02:44:44 15-11-2024 37,8078 29,6873 26,4 1
Sivrice (Elazığ) 02:27:42 15-11-2024 38,35667 38,95889 11,81 1,1
Ege Denizi 02:24:36 15-11-2024 40,29306 24,30194 6 2,4
YUNANISTAN 02:24:33 15-11-2024 40,2155 23,9527 5 2,3
YUNANISTAN 02:23:44 15-11-2024 40,2985 24,1318 6,8 3
Ayion Oros (Yunanistan) - [146.70 km] Gökçeada (Çanakkale) 02:23:40 15-11-2024 40,40833 24,02361 17,54 2,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gölbaşı (Adıyaman) 01:20:00 16-11-2024 37,78139 37,71278 6,21 0,9
Toprakkale (Osmaniye) 00:49:10 16-11-2024 37,0175 36,09222 7,29 2
AZIZLI-CEYHAN (ADANA) 00:49:08 16-11-2024 37,0477 36,0427 5,5 2,1
Doğubayazıt (Ağrı) 00:38:45 16-11-2024 39,72056 43,58889 6,96 1,3
Doğanşehir (Malatya) 00:25:27 16-11-2024 37,99611 37,58611 6,92 1,2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:25:26 16-11-2024 38,0038 37,6027 5 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:18:06 16-11-2024 37,85472 36,68583 7 2
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 00:18:06 16-11-2024 37,8582 36,6735 5,4 2
Doğanşehir (Malatya) 00:10:45 16-11-2024 38,00444 37,69083 7,11 1,4
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:10:44 16-11-2024 38,0232 37,7057 5 1,3
Doğanşehir (Malatya) 23:54:29 15-11-2024 38,1075 37,87111 7,19 1,6
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:54:28 15-11-2024 38,1193 37,8293 6,3 1,3
Saimbeyli (Adana) 23:35:50 15-11-2024 37,81944 36,25111 7 1,4
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 23:35:48 15-11-2024 37,841 36,2638 7,5 1,6
Doğanşehir (Malatya) 23:07:03 15-11-2024 38,05389 37,69167 7,38 2,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:07:02 15-11-2024 38,0612 37,6948 3,9 2,3
Ege Denizi - [88.45 km] Datça (Muğla) 22:36:52 15-11-2024 36,19778 26,67556 31,24 1,8
AKDENIZ 22:36:46 15-11-2024 36,136 26,2722 27,1 2,2
Ege Denizi - [72.31 km] Datça (Muğla) 21:26:23 15-11-2024 36,06056 27,26 8,94 2,5
AKDENIZ 21:26:21 15-11-2024 36,0325 27,2102 7,5 2,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:22:45 15-11-2024 37,46583 36,63472 6,49 1,9
OZTURK-(KAHRAMANMARAS) 21:22:44 15-11-2024 37,4187 36,7072 2,5 1,7
Kale (Malatya) 20:53:53 15-11-2024 38,3775 38,7425 13,47 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 20:52:21 15-11-2024 39,3957 26,231 9,8 2
Ege Denizi - [12.91 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:52:20 15-11-2024 39,38583 26,2575 14,81 1,9
Sincik (Adıyaman) 20:32:24 15-11-2024 38,15417 38,52472 7,02 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 20:32:24 15-11-2024 38,1428 38,4943 23,2 1,8
Samandağ (Hatay) 20:25:23 15-11-2024 36,14028 36,05083 6,94 1,8
KARACAY-SAMANDAG (HATAY) 20:25:23 15-11-2024 36,1425 36,0793 7,2 1,8
Doğanşehir (Malatya) 19:56:13 15-11-2024 37,98889 37,58722 7,08 3,9
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:56:12 15-11-2024 38,0038 37,5787 4,1 3,8
Kemah (Erzincan) 19:38:26 15-11-2024 39,6525 38,86917 11,43 1,9
GEDIKTEPE-KEMAH (ERZINCAN) 19:38:26 15-11-2024 39,6352 38,8695 4,6 2,2
Samandağ (Hatay) 19:30:14 15-11-2024 36,15556 36,05833 7 2,6
DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY) 19:30:14 15-11-2024 36,1385 36,0455 5,4 2,6
Samandağ (Hatay) 19:29:10 15-11-2024 36,14139 36,06806 7,28 2,5
OZBEK-SAMANDAG (HATAY) 19:29:09 15-11-2024 36,1295 36,0717 7,9 2,7
Samandağ (Hatay) 19:13:29 15-11-2024 36,14306 36,04056 6,93 2,4
Samandağ (Hatay) 19:12:21 15-11-2024 36,14889 36,05639 7,26 2,9
DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY) 19:12:20 15-11-2024 36,1355 36,0477 7,3 2,8
Doğanşehir (Malatya) 18:49:06 15-11-2024 38,00111 37,59861 7,02 1,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:49:06 15-11-2024 38,0225 37,5978 5,3 2
Göksun (Kahramanmaraş) 18:39:44 15-11-2024 37,95694 36,30028 7 2
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:39:42 15-11-2024 37,9572 36,2815 3,3 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.94 km] Kuşadası (Aydın) 18:22:13 15-11-2024 37,83778 27,07278 7,14 1,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 18:22:13 15-11-2024 37,7397 27,0138 16,1 1,7
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 18:07:07 15-11-2024 39,6703 33,3547 4,7 1
Bahşili (Kırıkkale) 18:07:06 15-11-2024 39,68444 33,35222 7,03 1
Doğanşehir (Malatya) 17:25:09 15-11-2024 38,15167 37,90778 6,27 1,6
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:25:09 15-11-2024 38,1535 37,8337 12,6 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 17:03:45 15-11-2024 38,10694 38,33917 7 1,3
Merkez (Elazığ) 17:02:41 15-11-2024 38,69889 38,98083 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 17:00:46 15-11-2024 38,44917 39,16083 7 0,7
Sivrice (Elazığ) 17:00:21 15-11-2024 38,45361 39,15278 7 1,1
Ege Denizi - [79.58 km] Datça (Muğla) 16:42:50 15-11-2024 36,31444 26,69389 9,35 3,5
Yığılca (Düzce) 16:32:12 15-11-2024 40,93861 31,48778 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 16:16:32 15-11-2024 37,95861 37,62944 7 1,7
ASAGIMULK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 16:16:24 15-11-2024 37,4298 37,4817 19,5 1,4
Kale (Malatya) 16:13:56 15-11-2024 38,33806 38,79111 9,5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 16:10:50 15-11-2024 37,99583 37,59056 7 1,6
Akhisar (Manisa) 16:06:12 15-11-2024 39,00389 28,06 7 1
Sivrice (Elazığ) 16:00:53 15-11-2024 38,46972 39,15611 7 1
Sivrice (Elazığ) 16:00:10 15-11-2024 38,48722 39,1075 6,78 1,2
Bergama (İzmir) 15:54:47 15-11-2024 39,01806 27,06389 6,86 1
Akçadağ (Malatya) 15:37:46 15-11-2024 38,44 38,04056 7 1,4
Eğirdir (Isparta) 15:05:27 15-11-2024 37,97861 31,13833 7 0,7
Marmara Denizi - [15.58 km] Marmara (Balıkesir) 14:49:35 15-11-2024 40,79194 27,68111 7 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 14:49:13 15-11-2024 38,06861 38,40694 11,37 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:44:22 15-11-2024 39,51194 28,17278 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 13:38:15 15-11-2024 37,98806 37,60028 6,98 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 13:38:14 15-11-2024 37,9917 37,631 4,5 1,5
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 13:34:45 15-11-2024 37,7753 36,3035 4,9 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 13:34:44 15-11-2024 37,78861 36,32333 7,01 2,1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 13:31:18 15-11-2024 40,4727 29,2205 0 0,4
Sivrice (Elazığ) 13:29:40 15-11-2024 38,365 38,88917 7 1
Hemşin (Rize) 13:23:03 15-11-2024 40,95583 40,9125 7 1,3
Soma (Manisa) 13:16:05 15-11-2024 39,11 27,60889 6,96 1,6
Merkez (Bolu) 13:13:15 15-11-2024 40,78389 31,77028 6,15 0,6
BEYLERHAN-(USAK) 13:12:08 15-11-2024 38,6762 29,2162 18,6 1,2
Soma (Manisa) 13:06:01 15-11-2024 39,28722 27,53083 7,02 1,4
NALDOKEN-SOMA (MANISA) 13:06:00 15-11-2024 39,2995 27,5238 16,2 1,6
Körfez (Kocaeli) 13:04:07 15-11-2024 40,92361 29,78028 6,95 1
Milas (Muğla) 12:53:19 15-11-2024 37,12139 27,87194 6,17 1,7
Yazıhan (Malatya) 12:44:35 15-11-2024 38,64167 38,05667 7 1,9
BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) 12:44:35 15-11-2024 38,5888 38,0575 14,4 1,5
Hisarcık (Kütahya) 12:44:28 15-11-2024 39,22 29,25028 7 1,9
Emet (Kütahya) 12:41:59 15-11-2024 39,35333 29,28472 4,28 1,2
Emet (Kütahya) 12:41:28 15-11-2024 39,30833 29,3625 7 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:37:15 15-11-2024 39,43972 28,09417 6,87 1,6
EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) 12:37:15 15-11-2024 39,4732 28,23 5,3 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 12:24:53 15-11-2024 37,78472 36,31333 7,05 2,3
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 12:24:53 15-11-2024 37,7802 36,2913 5,3 2,1
İspir (Erzurum) 12:20:51 15-11-2024 40,58667 40,88889 6,99 0,8
BASKOY-CAYELI (RIZE) REVIZE01 (2024.11.15 12:02:00) 12:02:01 15-11-2024 40,9222 40,8212 1,9 4,8
Hemşin (Rize) 12:02:00 15-11-2024 41,005 40,90139 12,85 4,7
YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:48:34 15-11-2024 37,932 36,3787 19,5 1,5
Simav (Kütahya) 11:30:54 15-11-2024 39,07167 29,08 7 1
Doğanşehir (Malatya) 11:28:56 15-11-2024 38,05 37,59028 7 1,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 11:21:00 15-11-2024 37,99278 37,57306 7 2,1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:20:59 15-11-2024 38,056 37,5632 7,4 1,8
Merkez (Adıyaman) 11:20:35 15-11-2024 37,85361 38,12278 6,94 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.81 km] Kuşadası (Aydın) 11:17:17 15-11-2024 37,88167 27,15278 7 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 11:03:49 15-11-2024 38,00944 37,59694 7,04 2,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:03:49 15-11-2024 38,0077 37,5867 5,5 2,3
Doğanşehir (Malatya) 10:59:30 15-11-2024 37,99556 37,59 7 2,2
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:59:29 15-11-2024 37,9918 37,5528 15,9 1,7
Sincik (Adıyaman) 10:58:20 15-11-2024 38,08694 38,48972 7 0,7
Doğanşehir (Malatya) 10:53:39 15-11-2024 38,00333 37,59 6,99 2,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:53:39 15-11-2024 37,9882 37,5682 5,9 2,1
Doğanşehir (Malatya) 10:46:20 15-11-2024 38,00361 37,59139 7 4,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.15 10:46:18) 10:46:18 15-11-2024 37,9958 37,6015 5 4,9
Gündoğmuş (Antalya) 10:33:43 15-11-2024 37,1075 31,98889 7 1
Hekimhan (Malatya) 10:14:11 15-11-2024 38,84333 37,97083 5,35 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.08 km] Bodrum (Muğla) 10:08:00 15-11-2024 36,94333 27,62333 6,97 2,4
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 10:08:00 15-11-2024 36,9635 27,6157 5,9 2,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Menderes (İzmir) 09:50:50 15-11-2024 37,97778 27,16639 5,55 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:50:49 15-11-2024 37,9752 27,1382 5,5 2,3
Ceyhan (Adana) 09:43:01 15-11-2024 37,03889 35,78889 7 0,8
Selçuklu (Konya) 09:35:03 15-11-2024 38,07806 32,615 7,02 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 09:32:09 15-11-2024 38,11056 38,34333 11,3 2
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 09:32:07 15-11-2024 38,132 38,3725 15,3 2
Gürpınar (Van) 09:07:20 15-11-2024 38,45083 43,53444 7 1,6
Akdeniz - [10.04 km] Seydikemer (Muğla) 08:41:32 15-11-2024 36,31167 29,17167 24,44 1,5
Göynücek (Amasya) 08:33:31 15-11-2024 40,47111 35,53694 6,31 1,2
AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) 08:19:06 15-11-2024 38,691 38,1143 4 1,9
Hekimhan (Malatya) 08:19:04 15-11-2024 38,66778 38,08472 7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 07:42:10 15-11-2024 38,0725 37,90917 4,16 1
Dalaman (Muğla) 07:41:59 15-11-2024 36,86556 29,055 5,64 1
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 07:41:55 15-11-2024 37,0582 29,0538 25,3 1,3
Erbaa (Tokat) 07:39:08 15-11-2024 40,59306 36,52278 6,19 1,3
HACIALI-ERBAA (TOKAT) 07:39:07 15-11-2024 40,5468 36,5572 5 1,3
Van Gölü - [14.74 km] Gevaş (Van) 07:30:59 15-11-2024 38,43694 43,07278 7,09 1,3
Bahşili (Kırıkkale) 07:16:27 15-11-2024 39,68667 33,36333 5,53 2,2
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 07:16:27 15-11-2024 39,6967 33,3498 3,6 2,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:07:36 15-11-2024 38,2675 37,37694 7,19 1,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:07:36 15-11-2024 38,406 37,3827 15,9 1,4
Orhaneli (Bursa) 06:49:30 15-11-2024 39,94417 28,94361 4,11 0,9
Bahşili (Kırıkkale) 06:48:48 15-11-2024 39,7 33,32722 8,75 1,1
KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE) 06:48:48 15-11-2024 39,7162 33,3192 10 1,3
Kale (Malatya) 06:41:12 15-11-2024 38,35472 38,73944 11,51 0,8
Erbaa (Tokat) 06:33:44 15-11-2024 40,57389 36,53361 6,01 1,3
HACIALI-ERBAA (TOKAT) 06:33:44 15-11-2024 40,5583 36,5762 5,4 1,5
Bahşili (Kırıkkale) 06:32:05 15-11-2024 39,66722 33,38889 7 1,2
SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE) 06:32:04 15-11-2024 39,608 33,4045 19,5 1,3
Bahşili (Kırıkkale) 06:27:26 15-11-2024 39,67667 33,35472 7,31 1,7
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 06:27:26 15-11-2024 39,6915 33,3402 7,4 2
Bahşili (Kırıkkale) 06:22:53 15-11-2024 39,6725 33,35611 6,5 3,5
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) REVIZE01 (2024.11.15 06:22:52) 06:22:53 15-11-2024 39,693 33,3422 5,5 3,7
Kale (Malatya) 06:22:12 15-11-2024 38,35417 38,77667 8,98 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:20:22 15-11-2024 37,61 37,16333 4,31 2,4
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) 06:20:21 15-11-2024 37,6122 37,165 5,1 2,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 06:17:22 15-11-2024 37,33556 36,98806 7 1,3
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 06:17:21 15-11-2024 37,3205 36,9923 10,6 1,3
Karakoçan (Elazığ) 06:07:07 15-11-2024 39,15472 40,13583 7 0,8
Dalaman (Muğla) 05:56:08 15-11-2024 36,88 28,96694 7 1,3
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:56:07 15-11-2024 36,9573 28,9412 6,2 1,4
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.58 km] Kemer (Antalya) 05:36:56 15-11-2024 36,47694 30,57556 47,56 1,5
ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA) 05:36:56 15-11-2024 36,3543 30,5918 22 1,6
Dalaman (Muğla) 05:09:52 15-11-2024 36,86 29,05694 7,54 0,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:07:49 15-11-2024 38,05278 37,20889 7 1,1
Karapürçek (Sakarya) 04:44:59 15-11-2024 40,67111 30,55944 4,87 1,7
BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA) 04:44:58 15-11-2024 40,6753 30,5543 8,9 1,9
Kadirli (Osmaniye) 04:36:51 15-11-2024 37,68056 36,24583 7,16 0,9
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 04:25:33 15-11-2024 36,9015 28,298 11,2 1,3
Marmaris (Muğla) 04:25:32 15-11-2024 36,925 28,35667 7 1,1
Marmara Denizi - [17.80 km] Marmara (Balıkesir) 04:16:25 15-11-2024 40,8075 27,71278 7,79 1,4
MARMARA DENIZI 04:16:24 15-11-2024 40,8022 27,7193 14,3 1,6
Marmara Denizi - [16.66 km] Marmara (Balıkesir) 04:15:07 15-11-2024 40,7975 27,70972 7,06 1,3
MARMARA DENIZI 04:15:06 15-11-2024 40,8013 27,7355 10,3 1,3
Karadeniz - [03.91 km] Ortahisar (Trabzon) 04:14:35 15-11-2024 41,01361 39,81083 12 1,3
Doğanşehir (Malatya) 03:52:27 15-11-2024 38,01722 37,59 7 1,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 03:52:27 15-11-2024 38,0248 37,5503 14,7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 03:51:46 15-11-2024 39,20111 29,36694 6,7 0,9
Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:36:10 15-11-2024 39,40111 26,17444 10,56 1,9
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:36:10 15-11-2024 39,4158 26,1182 5,9 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 03:26:52 15-11-2024 38,12111 38,37056 7,01 0,8
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:25:23 15-11-2024 38,045 36,5977 22,8 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 03:25:21 15-11-2024 37,95972 36,50389 7 1,1
Merkez (Edirne) 03:21:56 15-11-2024 41,59611 26,62722 5,56 1,5
TAYAKADIN-(EDIRNE) 03:21:55 15-11-2024 41,5632 26,6338 7,7 1,6
Antakya (Hatay) 03:11:06 15-11-2024 36,40778 36,26 6,94 1
Göksun (Kahramanmaraş) 03:09:59 15-11-2024 38,10333 36,56889 7,38 1,1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:09:58 15-11-2024 38,1242 36,6025 25,8 1,1
Kale (Malatya) 02:57:04 15-11-2024 38,37278 38,74306 11,07 1,1
Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.05 km] Samandağ (Hatay) 02:50:44 15-11-2024 36,09278 35,935 7,86 1
Bozkurt (Denizli) 02:44:46 15-11-2024 37,77167 29,67694 6,61 1
CARDAK (DENIZLI) 02:44:44 15-11-2024 37,8078 29,6873 26,4 1
Sivrice (Elazığ) 02:27:42 15-11-2024 38,35667 38,95889 11,81 1,1
Ege Denizi 02:24:36 15-11-2024 40,29306 24,30194 6 2,4
YUNANISTAN 02:24:33 15-11-2024 40,2155 23,9527 5 2,3
YUNANISTAN 02:23:44 15-11-2024 40,2985 24,1318 6,8 3
Ayion Oros (Yunanistan) - [146.70 km] Gökçeada (Çanakkale) 02:23:40 15-11-2024 40,40833 24,02361 17,54 2,6

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