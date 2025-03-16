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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Mart 2025

16 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Saimbeyli (Adana) 23:42:18 15-03-2025 37,83194 36,27917 7,03 1,1
Dalaman (Muğla) 23:31:41 15-03-2025 36,87083 28,97056 26,54 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:22:07 15-03-2025 38,04278 37,47194 6,98 1,5
Kale (Malatya) 23:14:26 15-03-2025 38,34028 38,78778 8,61 1,8
Sincik (Adıyaman) 22:39:26 15-03-2025 38,075 38,49917 7,09 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 22:09:33 15-03-2025 37,57 37,29028 7,02 1,1
Merkez (Muş) 22:07:04 15-03-2025 38,86694 41,3475 7,04 1,4
Akdeniz - [06.53 km] Köyceğiz (Muğla) 21:38:11 15-03-2025 36,77694 28,56972 7,02 1
Ege Denizi 21:28:04 15-03-2025 36,6575 25,90694 7 3,1
EGE DENIZI 21:28:04 15-03-2025 36,6507 25,8212 1,2 2,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [25.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:58:06 15-03-2025 39,26667 26,23028 7 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:58:05 15-03-2025 39,2643 26,1695 10,9 1,6
Seferihisar (İzmir) 19:51:12 15-03-2025 38,17194 26,91889 7 1,2
KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) 19:51:10 15-03-2025 38,1565 26,8783 9,5 1,2
Yeşilhisar (Kayseri) 19:22:41 15-03-2025 38,265 35,20694 7,01 2
OVACIFTLIKKOY-YESILHISAR (KAYSERI) 19:22:40 15-03-2025 38,2817 35,1777 5 2
ACIPAYAM-(ELAZIG) 19:21:29 15-03-2025 38,5137 39,298 6,1 1,7
Sivrice (Elazığ) 19:21:28 15-03-2025 38,48306 39,17472 12,99 1,7
EGE DENIZI 19:03:38 15-03-2025 36,613 25,4793 10,3 2,3
Ege Denizi - [55.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:58:45 15-03-2025 38,99722 25,90806 7 2,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 18:58:45 15-03-2025 39,0765 25,9682 8,6 2,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:53:54 15-03-2025 39,49583 28,13111 7,32 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:52:27 15-03-2025 39,48417 28,14444 6,98 1,4
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:40:02 15-03-2025 38,0807 37,7242 8,9 2
Doğanşehir (Malatya) 16:40:01 15-03-2025 38,05972 37,75806 7 2,1
Sivrice (Elazığ) 16:29:28 15-03-2025 38,45278 39,18111 7 1,4
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 16:28:10 15-03-2025 38,517 39,2035 12,6 2
Merkez (Elazığ) 16:28:09 15-03-2025 38,48972 39,16667 16,41 2
YUNANISTAN 16:06:47 15-03-2025 39,4432 23,3602 18 2,1
EGE DENIZI 15:17:37 15-03-2025 36,653 25,3435 5,2 2
EGE DENIZI 14:49:46 15-03-2025 36,54 25,5955 9,6 2,3
Diyadin (Ağrı) 14:14:43 15-03-2025 39,32556 43,81083 7,14 2,1
SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) 14:14:42 15-03-2025 39,3363 43,9677 9,2 2,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 13:38:54 15-03-2025 37,7357 27,033 10,8 3
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [17.09 km] Kuşadası (Aydın) 13:38:53 15-03-2025 37,73806 27,03222 6,7 3
EGE DENIZI 13:26:28 15-03-2025 36,5942 25,5413 9,3 2,4
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:21:59 15-03-2025 39,462 28,1502 5,3 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:21:58 15-03-2025 39,46028 28,15806 7,23 2
Göksun (Kahramanmaraş) 12:21:39 15-03-2025 38,12639 36,59083 6,98 1,9
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:21:39 15-03-2025 38,1125 36,611 7,1 1,8
KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 12:11:35 15-03-2025 38,5218 30,314 10,8 2,2
Sandıklı (Afyonkarahisar) 12:11:34 15-03-2025 38,5525 30,31778 6,99 2
Yeşilyurt (Malatya) 11:18:44 15-03-2025 38,3125 38,24111 7,07 2,3
TOPSOGUT-(MALATYA) 11:18:44 15-03-2025 38,3442 38,2487 2,6 2,2
EGE DENIZI 11:05:08 15-03-2025 36,6837 25,5892 19,4 2,5
YUNANISTAN 09:50:29 15-03-2025 40,3195 24,1215 13,6 2,8
Doğanşehir (Malatya) 09:25:31 15-03-2025 38,18222 37,97028 7 1,5
EGE DENIZI 09:16:46 15-03-2025 36,6543 25,6977 12,5 2,3
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [18.84 km] Çeşme (İzmir) 07:36:14 15-03-2025 38,45028 26,10417 7,15 1,8
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 07:36:13 15-03-2025 38,4443 26,0837 7,2 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:13:53 15-03-2025 40,1733 31,695 6,5 1,9
Beypazarı (Ankara) 07:13:52 15-03-2025 40,11306 31,79222 6,97 1,8
EGE DENIZI 06:35:47 15-03-2025 36,7138 25,628 9,7 2,4
Akhisar (Manisa) 06:32:43 15-03-2025 38,96333 27,89278 6,98 1,1
Saimbeyli (Adana) 06:11:52 15-03-2025 37,80056 36,16889 7 1,3
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) 06:11:52 15-03-2025 37,9103 36,185 28 1,4
Hassa (Hatay) 05:52:54 15-03-2025 36,81722 36,50222 11,88 2
AKBEZ-HASSA (HATAY) 05:52:53 15-03-2025 36,8333 36,5173 5,2 1,8
MAKEDONYA 05:14:55 15-03-2025 41,1268 23,3343 10,9 2,5
Ege Denizi - [67.39 km] Datça (Muğla) 04:26:12 15-03-2025 36,22389 26,97194 22,64 1,4
Sarayköy (Denizli) 04:11:08 15-03-2025 37,94722 28,84139 7 1,1
EGE DENIZI 04:07:09 15-03-2025 36,6788 25,644 11,7 2,5
Ege Denizi 04:07:08 15-03-2025 36,67194 25,70278 7 2,1
Bergama (İzmir) 03:40:40 15-03-2025 39,22639 27,2725 7 1,3
EGE DENIZI 03:38:37 15-03-2025 36,6718 25,555 16,5 2,9
Ege Denizi 03:38:36 15-03-2025 36,67139 25,75222 7 2,6
Çubuk (Ankara) 03:36:37 15-03-2025 40,43111 33,02028 7 0,8
Akdeniz - [18.88 km] Dalaman (Muğla) 03:11:37 15-03-2025 36,53417 28,76361 7,06 1
AKDENIZ 03:11:35 15-03-2025 36,5428 28,804 18,3 0,8
Pütürge (Malatya) 03:07:43 15-03-2025 38,23472 38,68944 11,86 1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:45:26 15-03-2025 38,01917 36,58056 8,35 1,4
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:45:25 15-03-2025 38,0503 36,6247 5,8 1,3
Simav (Kütahya) 02:34:48 15-03-2025 39,11611 28,97778 7,4 0,8
Ege Denizi 02:29:28 15-03-2025 36,58278 25,75639 7 1,8
Kale (Malatya) 02:17:22 15-03-2025 38,35528 38,73 12,01 1
Akçadağ (Malatya) 02:06:23 15-03-2025 38,30444 37,86417 5,56 1,3
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 02:06:20 15-03-2025 38,267 37,7992 5,4 1,3
EGE DENIZI 02:00:12 15-03-2025 36,6485 25,6622 16,9 3,7
Ege Denizi 02:00:08 15-03-2025 36,6525 25,42611 7,1 3,3
Foça (İzmir) 01:58:47 15-03-2025 38,66611 26,89694 7,52 1,1
Yenice (Çanakkale) 01:56:06 15-03-2025 39,93778 27,25222 9,89 2,3
YENICE (CANAKKALE) 01:56:05 15-03-2025 39,9297 27,2485 5,8 2,6
Kozan (Adana) 01:47:33 15-03-2025 37,63306 35,71333 6,97 0,9
Ege Denizi - [69.18 km] Marmaris (Muğla) 01:43:39 15-03-2025 36,07778 27,75611 6,79 1,1
Kulu (Konya) 01:32:59 15-03-2025 38,88667 32,97806 7 0,8
Andırın (Kahramanmaraş) 01:08:34 15-03-2025 37,73944 36,55111 11,34 1,6
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 01:08:32 15-03-2025 37,839 36,672 5,1 1,5
Akdeniz - [131.38 km] Datça (Muğla) 00:43:10 15-03-2025 35,51083 27,48611 7,28 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Saimbeyli (Adana) 23:42:18 15-03-2025 37,83194 36,27917 7,03 1,1
Dalaman (Muğla) 23:31:41 15-03-2025 36,87083 28,97056 26,54 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:22:07 15-03-2025 38,04278 37,47194 6,98 1,5
Kale (Malatya) 23:14:26 15-03-2025 38,34028 38,78778 8,61 1,8
Sincik (Adıyaman) 22:39:26 15-03-2025 38,075 38,49917 7,09 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 22:09:33 15-03-2025 37,57 37,29028 7,02 1,1
Merkez (Muş) 22:07:04 15-03-2025 38,86694 41,3475 7,04 1,4
Akdeniz - [06.53 km] Köyceğiz (Muğla) 21:38:11 15-03-2025 36,77694 28,56972 7,02 1
Ege Denizi 21:28:04 15-03-2025 36,6575 25,90694 7 3,1
EGE DENIZI 21:28:04 15-03-2025 36,6507 25,8212 1,2 2,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [25.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:58:06 15-03-2025 39,26667 26,23028 7 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:58:05 15-03-2025 39,2643 26,1695 10,9 1,6
Seferihisar (İzmir) 19:51:12 15-03-2025 38,17194 26,91889 7 1,2
KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) 19:51:10 15-03-2025 38,1565 26,8783 9,5 1,2
Yeşilhisar (Kayseri) 19:22:41 15-03-2025 38,265 35,20694 7,01 2
OVACIFTLIKKOY-YESILHISAR (KAYSERI) 19:22:40 15-03-2025 38,2817 35,1777 5 2
ACIPAYAM-(ELAZIG) 19:21:29 15-03-2025 38,5137 39,298 6,1 1,7
Sivrice (Elazığ) 19:21:28 15-03-2025 38,48306 39,17472 12,99 1,7
EGE DENIZI 19:03:38 15-03-2025 36,613 25,4793 10,3 2,3
Ege Denizi - [55.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:58:45 15-03-2025 38,99722 25,90806 7 2,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 18:58:45 15-03-2025 39,0765 25,9682 8,6 2,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:53:54 15-03-2025 39,49583 28,13111 7,32 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:52:27 15-03-2025 39,48417 28,14444 6,98 1,4
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:40:02 15-03-2025 38,0807 37,7242 8,9 2
Doğanşehir (Malatya) 16:40:01 15-03-2025 38,05972 37,75806 7 2,1
Sivrice (Elazığ) 16:29:28 15-03-2025 38,45278 39,18111 7 1,4
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 16:28:10 15-03-2025 38,517 39,2035 12,6 2
Merkez (Elazığ) 16:28:09 15-03-2025 38,48972 39,16667 16,41 2
YUNANISTAN 16:06:47 15-03-2025 39,4432 23,3602 18 2,1
EGE DENIZI 15:17:37 15-03-2025 36,653 25,3435 5,2 2
EGE DENIZI 14:49:46 15-03-2025 36,54 25,5955 9,6 2,3
Diyadin (Ağrı) 14:14:43 15-03-2025 39,32556 43,81083 7,14 2,1
SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) 14:14:42 15-03-2025 39,3363 43,9677 9,2 2,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 13:38:54 15-03-2025 37,7357 27,033 10,8 3
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [17.09 km] Kuşadası (Aydın) 13:38:53 15-03-2025 37,73806 27,03222 6,7 3
EGE DENIZI 13:26:28 15-03-2025 36,5942 25,5413 9,3 2,4
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:21:59 15-03-2025 39,462 28,1502 5,3 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:21:58 15-03-2025 39,46028 28,15806 7,23 2
Göksun (Kahramanmaraş) 12:21:39 15-03-2025 38,12639 36,59083 6,98 1,9
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:21:39 15-03-2025 38,1125 36,611 7,1 1,8
KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 12:11:35 15-03-2025 38,5218 30,314 10,8 2,2
Sandıklı (Afyonkarahisar) 12:11:34 15-03-2025 38,5525 30,31778 6,99 2
Yeşilyurt (Malatya) 11:18:44 15-03-2025 38,3125 38,24111 7,07 2,3
TOPSOGUT-(MALATYA) 11:18:44 15-03-2025 38,3442 38,2487 2,6 2,2
EGE DENIZI 11:05:08 15-03-2025 36,6837 25,5892 19,4 2,5
YUNANISTAN 09:50:29 15-03-2025 40,3195 24,1215 13,6 2,8
Doğanşehir (Malatya) 09:25:31 15-03-2025 38,18222 37,97028 7 1,5
EGE DENIZI 09:16:46 15-03-2025 36,6543 25,6977 12,5 2,3
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [18.84 km] Çeşme (İzmir) 07:36:14 15-03-2025 38,45028 26,10417 7,15 1,8
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 07:36:13 15-03-2025 38,4443 26,0837 7,2 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:13:53 15-03-2025 40,1733 31,695 6,5 1,9
Beypazarı (Ankara) 07:13:52 15-03-2025 40,11306 31,79222 6,97 1,8
EGE DENIZI 06:35:47 15-03-2025 36,7138 25,628 9,7 2,4
Akhisar (Manisa) 06:32:43 15-03-2025 38,96333 27,89278 6,98 1,1
Saimbeyli (Adana) 06:11:52 15-03-2025 37,80056 36,16889 7 1,3
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) 06:11:52 15-03-2025 37,9103 36,185 28 1,4
Hassa (Hatay) 05:52:54 15-03-2025 36,81722 36,50222 11,88 2
AKBEZ-HASSA (HATAY) 05:52:53 15-03-2025 36,8333 36,5173 5,2 1,8
MAKEDONYA 05:14:55 15-03-2025 41,1268 23,3343 10,9 2,5
Ege Denizi - [67.39 km] Datça (Muğla) 04:26:12 15-03-2025 36,22389 26,97194 22,64 1,4
Sarayköy (Denizli) 04:11:08 15-03-2025 37,94722 28,84139 7 1,1
EGE DENIZI 04:07:09 15-03-2025 36,6788 25,644 11,7 2,5
Ege Denizi 04:07:08 15-03-2025 36,67194 25,70278 7 2,1
Bergama (İzmir) 03:40:40 15-03-2025 39,22639 27,2725 7 1,3
EGE DENIZI 03:38:37 15-03-2025 36,6718 25,555 16,5 2,9
Ege Denizi 03:38:36 15-03-2025 36,67139 25,75222 7 2,6
Çubuk (Ankara) 03:36:37 15-03-2025 40,43111 33,02028 7 0,8
Akdeniz - [18.88 km] Dalaman (Muğla) 03:11:37 15-03-2025 36,53417 28,76361 7,06 1
AKDENIZ 03:11:35 15-03-2025 36,5428 28,804 18,3 0,8
Pütürge (Malatya) 03:07:43 15-03-2025 38,23472 38,68944 11,86 1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:45:26 15-03-2025 38,01917 36,58056 8,35 1,4
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:45:25 15-03-2025 38,0503 36,6247 5,8 1,3
Simav (Kütahya) 02:34:48 15-03-2025 39,11611 28,97778 7,4 0,8
Ege Denizi 02:29:28 15-03-2025 36,58278 25,75639 7 1,8
Kale (Malatya) 02:17:22 15-03-2025 38,35528 38,73 12,01 1
Akçadağ (Malatya) 02:06:23 15-03-2025 38,30444 37,86417 5,56 1,3
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 02:06:20 15-03-2025 38,267 37,7992 5,4 1,3
EGE DENIZI 02:00:12 15-03-2025 36,6485 25,6622 16,9 3,7
Ege Denizi 02:00:08 15-03-2025 36,6525 25,42611 7,1 3,3
Foça (İzmir) 01:58:47 15-03-2025 38,66611 26,89694 7,52 1,1
Yenice (Çanakkale) 01:56:06 15-03-2025 39,93778 27,25222 9,89 2,3
YENICE (CANAKKALE) 01:56:05 15-03-2025 39,9297 27,2485 5,8 2,6
Kozan (Adana) 01:47:33 15-03-2025 37,63306 35,71333 6,97 0,9
Ege Denizi - [69.18 km] Marmaris (Muğla) 01:43:39 15-03-2025 36,07778 27,75611 6,79 1,1
Kulu (Konya) 01:32:59 15-03-2025 38,88667 32,97806 7 0,8
Andırın (Kahramanmaraş) 01:08:34 15-03-2025 37,73944 36,55111 11,34 1,6
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 01:08:32 15-03-2025 37,839 36,672 5,1 1,5
Akdeniz - [131.38 km] Datça (Muğla) 00:43:10 15-03-2025 35,51083 27,48611 7,28 1,2
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