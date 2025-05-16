Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
16 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:39:28 16-05-2025
|38,31056
|38,10389
|7
|1,4
|SADAGI-ORHANELI (BURSA)
|10:31:22 16-05-2025
|39,8738
|28,9215
|0
|1,4
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:31:21 16-05-2025
|39,95139
|28,79333
|7,18
|1,3
|EGE DENIZI
|10:18:09 16-05-2025
|36,2423
|25,9407
|5,7
|2,6
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|09:43:54 16-05-2025
|38,38472
|30,56917
|7
|1,1
|Hilvan (Şanlıurfa)
|09:33:39 16-05-2025
|37,60472
|39,02
|16,92
|1,5
|EGE DENIZI
|09:18:05 16-05-2025
|36,6908
|25,9167
|5,4
|2,6
|Saruhanlı (Manisa)
|09:11:57 16-05-2025
|38,67722
|27,82667
|7
|0,8
|Akdeniz
|09:01:59 16-05-2025
|35,89972
|35,6225
|7,02
|2,7
|AKDENIZ
|09:01:59 16-05-2025
|35,7662
|35,7432
|20,8
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|08:59:50 16-05-2025
|38,26472
|38,8575
|6,84
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|08:52:20 16-05-2025
|38,27444
|38,81556
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|08:48:31 16-05-2025
|36,7367
|26,0355
|5,4
|2,7
|Ege Denizi - [05.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:48:00 16-05-2025
|39,44528
|26,36917
|6,97
|1,7
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|08:48:00 16-05-2025
|39,4807
|26,3832
|6,4
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|08:31:12 16-05-2025
|37,825
|29,16
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|08:09:31 16-05-2025
|38,28972
|38,80361
|8,28
|3
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|08:09:31 16-05-2025
|38,3003
|38,7565
|7,7
|3
|Kale (Malatya)
|06:32:18 16-05-2025
|38,32306
|38,78972
|9,65
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|06:22:07 16-05-2025
|38,20333
|38,465
|13,49
|1,6
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|06:22:06 16-05-2025
|38,2225
|38,4898
|6,6
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|06:08:17 16-05-2025
|38,48556
|39,30139
|5,83
|1,4
|ACIPAYAM-(ELAZIG)
|06:08:16 16-05-2025
|38,5302
|39,2857
|5
|1,5
|Sarıgöl (Manisa)
|05:38:24 16-05-2025
|38,23806
|28,77667
|7,25
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|05:37:31 16-05-2025
|38,10583
|38,495
|7
|0,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:27:55 16-05-2025
|38,09722
|38,3175
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:57:33 16-05-2025
|38,075
|36,44111
|7,07
|1,6
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:57:32 16-05-2025
|38,101
|36,5208
|5,8
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|04:52:21 16-05-2025
|38,93444
|27,87056
|7
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|04:41:43 16-05-2025
|38,93139
|27,87472
|9,73
|0,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:33:47 16-05-2025
|37,56056
|37,23806
|7
|1,9
|CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04:33:47 16-05-2025
|37,5165
|37,2555
|4
|1,9
|Marmara Denizi - [22.42 km] Silivri (İstanbul)
|04:27:49 16-05-2025
|40,865
|28,2875
|15,19
|2
|MARMARA DENIZI
|04:27:47 16-05-2025
|40,8413
|28,2918
|4,8
|1,7
|Altıeylül (Balıkesir)
|04:13:50 16-05-2025
|39,64167
|27,90861
|6,88
|0,9
|Merkez (Bolu)
|03:38:49 16-05-2025
|40,65694
|31,4425
|7
|2,8
|PIROGLU-(BOLU)
|03:38:49 16-05-2025
|40,6562
|31,4602
|5,2
|2,8
|Seydişehir (Konya)
|03:32:41 16-05-2025
|37,46972
|32,10611
|7
|2,3
|KETENLI-SEYDISEHIR (KONYA)
|03:32:41 16-05-2025
|37,4843
|32,0827
|5,4
|2,3
|Ege Denizi - [42.00 km] Karaburun (İzmir)
|02:55:39 16-05-2025
|39
|26,19361
|7,94
|3,3
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|02:55:36 16-05-2025
|38,9233
|26,1172
|8,9
|3,3
|İmranlı (Sivas)
|02:52:46 16-05-2025
|39,63306
|38,29278
|11,35
|2,4
|DARISEKI-IMRANLI (SIVAS)
|02:52:46 16-05-2025
|39,6595
|38,299
|5
|2,5
|Karesi (Balıkesir)
|02:12:20 16-05-2025
|39,66083
|27,84278
|11,02
|2,3
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|02:12:20 16-05-2025
|39,658
|27,8405
|9,6
|2,3
|Marmara Denizi - [23.47 km] Silivri (İstanbul)
|02:04:19 16-05-2025
|40,85278
|28,30167
|9,18
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:04:18 16-05-2025
|40,834
|28,2707
|16,4
|2,1
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|01:19:54 16-05-2025
|36,1943
|35,9262
|8,2
|1,4
|Marmara Denizi - [15.97 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|00:57:30 16-05-2025
|40,87444
|28,43333
|5,06
|1,5
|MARMARA DENIZI
|00:57:29 16-05-2025
|40,8783
|28,4223
|1,3
|1,5
|Karesi (Balıkesir)
|00:46:01 16-05-2025
|39,65222
|27,875
|7
|1,2
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|00:46:00 16-05-2025
|39,6567
|27,8332
|10,3
|1,1
|Hazar Gölü - [02.32 km] Sivrice (Elazığ)
|00:10:36 16-05-2025
|38,47111
|39,30528
|7
|1,3
|Altıeylül (Balıkesir)
|23:57:35 15-05-2025
|39,64222
|27,85944
|7
|1
|Merkez (Çorum)
|23:27:32 15-05-2025
|40,50972
|34,67667
|7,01
|1,3
|Kale (Malatya)
|23:09:28 15-05-2025
|38,33167
|38,77389
|9,22
|2,8
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|23:09:27 15-05-2025
|38,358
|38,7565
|5
|2,8
|Kale (Malatya)
|22:46:16 15-05-2025
|38,32861
|38,77361
|8,48
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:12:41 15-05-2025
|38,08278
|38,43389
|7
|1,1
|Torbalı (İzmir)
|21:55:30 15-05-2025
|38,08472
|27,50583
|10,39
|1,8
|HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR)
|21:55:30 15-05-2025
|38,048
|27,4813
|6,6
|2
|Sivrice (Elazığ)
|21:44:36 15-05-2025
|38,49722
|39,3075
|11,38
|2,8
|ACIPAYAM-(ELAZIG)
|21:44:35 15-05-2025
|38,519
|39,2913
|5
|2,8
|Simav (Kütahya)
|21:36:58 15-05-2025
|39,24389
|28,97667
|10,42
|1
|Pütürge (Malatya)
|20:41:16 15-05-2025
|38,19722
|38,69833
|7
|1,5
|Yenimahalle (Ankara)
|20:28:55 15-05-2025
|39,96194
|32,8
|7
|1,3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.70 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:17:20 15-05-2025
|39,35972
|26,24444
|8,58
|1,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|20:17:19 15-05-2025
|39,3817
|26,2772
|11,6
|1,5
|Kulu (Konya)
|19:47:03 15-05-2025
|39,1
|33,29472
|7
|1
|Marmara Denizi - [27.31 km] Silivri (İstanbul)
|19:42:11 15-05-2025
|40,82083
|28,28361
|4,96
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:42:10 15-05-2025
|40,8447
|28,2673
|5,5
|2,4
|Hazar Gölü - [04.55 km] Merkez (Elazığ)
|19:30:59 15-05-2025
|38,50667
|39,42611
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [15.65 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|19:27:06 15-05-2025
|40,82722
|28,67417
|7
|1,3
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:27:04 15-05-2025
|40,9088
|28,5728
|15
|1,3
|Simav (Kütahya)
|19:18:22 15-05-2025
|39,20806
|28,99972
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:23:06 15-05-2025
|39,51028
|28,17583
|6,98
|1,4
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:23:05 15-05-2025
|39,509
|28,1093
|7,1
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|18:17:06 15-05-2025
|38,03639
|38,44056
|7
|1,4
|Kovancılar (Elazığ)
|18:05:51 15-05-2025
|38,7375
|39,78917
|12,74
|1,7
|SUREKLI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|18:05:50 15-05-2025
|38,7437
|39,802
|10,1
|1,7
|Ege Denizi - Dikili Körfezi - [02.34 km] Dikili (İzmir)
|17:45:38 15-05-2025
|39,05222
|26,83389
|12,62
|1,8
|DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|17:45:38 15-05-2025
|39,0807
|26,8092
|7,4
|1,8
|Ege Denizi - [17.41 km] Söke (Aydın)
|17:11:38 15-05-2025
|37,5075
|27,04028
|6,52
|1,5
|Tuşba (Van)
|16:54:27 15-05-2025
|38,77333
|43,33361
|7,06
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:44:55 15-05-2025
|38,29139
|38,80361
|7
|2
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|16:44:53 15-05-2025
|38,2622
|38,6858
|20,4
|2
|Ulubat Gölü - [03.02 km] Karacabey (Bursa)
|16:43:34 15-05-2025
|40,2
|28,4675
|7
|1,5
|Gediz (Kütahya)
|16:17:02 15-05-2025
|39,03639
|29,58028
|7
|1,6
|CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA)
|16:17:02 15-05-2025
|39,0392
|29,5837
|5,4
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|16:07:48 15-05-2025
|39,69389
|26,40694
|7
|1,3
|SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)
|16:07:48 15-05-2025
|39,6658
|26,4203
|11,3
|1,6
|Kulu (Konya)
|15:46:36 15-05-2025
|39,06528
|33,27611
|18,27
|5,2
|KIRKKUYU-KULU (KONYA)
|15:46:36 15-05-2025
|39,058
|33,2677
|6,9
|5,2
|Beyşehir (Konya)
|15:41:30 15-05-2025
|37,69361
|31,86694
|7
|1,4
|Ulubey (Uşak)
|15:38:11 15-05-2025
|38,45694
|29,14389
|7
|0,7
|Ulubey (Uşak)
|15:36:33 15-05-2025
|38,50889
|29,32111
|7,02
|0,9
|Ulubey (Uşak)
|15:34:57 15-05-2025
|38,46194
|29,13944
|7,04
|0,7
|Orhaneli (Bursa)
|15:05:51 15-05-2025
|39,91917
|28,86806
|7,43
|1,6
|Gölbaşı (Adıyaman)
|14:52:18 15-05-2025
|37,89111
|37,82
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|14:36:32 15-05-2025
|36,3487
|25,4668
|12,3
|0,8
|Merkez (Bolu)
|14:26:06 15-05-2025
|40,78694
|31,49
|9,71
|1,6
|KIZILAGIL-(BOLU)
|14:26:05 15-05-2025
|40,8097
|31,4832
|5
|1,9
|Gürün (Sivas)
|14:22:15 15-05-2025
|38,69056
|37,23861
|12,35
|1,9
|TEPECIK-GURUN (SIVAS)
|14:22:15 15-05-2025
|38,621
|37,3678
|6,9
|1,8
|Erbaa (Tokat)
|14:14:22 15-05-2025
|40,66389
|36,58278
|14,74
|2,1
|ERBAA (TOKAT)
|14:14:22 15-05-2025
|40,6892
|36,5608
|6,6
|2,5
|EGE DENIZI
|13:48:46 15-05-2025
|36,358
|25,4328
|4,8
|1,4
|Ezine (Çanakkale)
|13:39:25 15-05-2025
|39,83167
|26,28111
|8,22
|1,3
|Marmara Denizi - [23.57 km] Silivri (İstanbul)
|13:33:42 15-05-2025
|40,85222
|28,3
|7,67
|1,7
|MARMARA DENIZI
|13:33:42 15-05-2025
|40,8023
|28,3072
|3,5
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:39:28 16-05-2025
|38,31056
|38,10389
|7
|1,4
|SADAGI-ORHANELI (BURSA)
|10:31:22 16-05-2025
|39,8738
|28,9215
|0
|1,4
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:31:21 16-05-2025
|39,95139
|28,79333
|7,18
|1,3
|EGE DENIZI
|10:18:09 16-05-2025
|36,2423
|25,9407
|5,7
|2,6
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|09:43:54 16-05-2025
|38,38472
|30,56917
|7
|1,1
|Hilvan (Şanlıurfa)
|09:33:39 16-05-2025
|37,60472
|39,02
|16,92
|1,5
|EGE DENIZI
|09:18:05 16-05-2025
|36,6908
|25,9167
|5,4
|2,6
|Saruhanlı (Manisa)
|09:11:57 16-05-2025
|38,67722
|27,82667
|7
|0,8
|Akdeniz
|09:01:59 16-05-2025
|35,89972
|35,6225
|7,02
|2,7
|AKDENIZ
|09:01:59 16-05-2025
|35,7662
|35,7432
|20,8
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|08:59:50 16-05-2025
|38,26472
|38,8575
|6,84
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|08:52:20 16-05-2025
|38,27444
|38,81556
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|08:48:31 16-05-2025
|36,7367
|26,0355
|5,4
|2,7
|Ege Denizi - [05.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:48:00 16-05-2025
|39,44528
|26,36917
|6,97
|1,7
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|08:48:00 16-05-2025
|39,4807
|26,3832
|6,4
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|08:31:12 16-05-2025
|37,825
|29,16
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|08:09:31 16-05-2025
|38,28972
|38,80361
|8,28
|3
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|08:09:31 16-05-2025
|38,3003
|38,7565
|7,7
|3
|Kale (Malatya)
|06:32:18 16-05-2025
|38,32306
|38,78972
|9,65
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|06:22:07 16-05-2025
|38,20333
|38,465
|13,49
|1,6
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|06:22:06 16-05-2025
|38,2225
|38,4898
|6,6
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|06:08:17 16-05-2025
|38,48556
|39,30139
|5,83
|1,4
|ACIPAYAM-(ELAZIG)
|06:08:16 16-05-2025
|38,5302
|39,2857
|5
|1,5
|Sarıgöl (Manisa)
|05:38:24 16-05-2025
|38,23806
|28,77667
|7,25
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|05:37:31 16-05-2025
|38,10583
|38,495
|7
|0,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:27:55 16-05-2025
|38,09722
|38,3175
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:57:33 16-05-2025
|38,075
|36,44111
|7,07
|1,6
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:57:32 16-05-2025
|38,101
|36,5208
|5,8
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|04:52:21 16-05-2025
|38,93444
|27,87056
|7
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|04:41:43 16-05-2025
|38,93139
|27,87472
|9,73
|0,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:33:47 16-05-2025
|37,56056
|37,23806
|7
|1,9
|CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04:33:47 16-05-2025
|37,5165
|37,2555
|4
|1,9
|Marmara Denizi - [22.42 km] Silivri (İstanbul)
|04:27:49 16-05-2025
|40,865
|28,2875
|15,19
|2
|MARMARA DENIZI
|04:27:47 16-05-2025
|40,8413
|28,2918
|4,8
|1,7
|Altıeylül (Balıkesir)
|04:13:50 16-05-2025
|39,64167
|27,90861
|6,88
|0,9
|Merkez (Bolu)
|03:38:49 16-05-2025
|40,65694
|31,4425
|7
|2,8
|PIROGLU-(BOLU)
|03:38:49 16-05-2025
|40,6562
|31,4602
|5,2
|2,8
|Seydişehir (Konya)
|03:32:41 16-05-2025
|37,46972
|32,10611
|7
|2,3
|KETENLI-SEYDISEHIR (KONYA)
|03:32:41 16-05-2025
|37,4843
|32,0827
|5,4
|2,3
|Ege Denizi - [42.00 km] Karaburun (İzmir)
|02:55:39 16-05-2025
|39
|26,19361
|7,94
|3,3
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|02:55:36 16-05-2025
|38,9233
|26,1172
|8,9
|3,3
|İmranlı (Sivas)
|02:52:46 16-05-2025
|39,63306
|38,29278
|11,35
|2,4
|DARISEKI-IMRANLI (SIVAS)
|02:52:46 16-05-2025
|39,6595
|38,299
|5
|2,5
|Karesi (Balıkesir)
|02:12:20 16-05-2025
|39,66083
|27,84278
|11,02
|2,3
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|02:12:20 16-05-2025
|39,658
|27,8405
|9,6
|2,3
|Marmara Denizi - [23.47 km] Silivri (İstanbul)
|02:04:19 16-05-2025
|40,85278
|28,30167
|9,18
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:04:18 16-05-2025
|40,834
|28,2707
|16,4
|2,1
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|01:19:54 16-05-2025
|36,1943
|35,9262
|8,2
|1,4
|Marmara Denizi - [15.97 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|00:57:30 16-05-2025
|40,87444
|28,43333
|5,06
|1,5
|MARMARA DENIZI
|00:57:29 16-05-2025
|40,8783
|28,4223
|1,3
|1,5
|Karesi (Balıkesir)
|00:46:01 16-05-2025
|39,65222
|27,875
|7
|1,2
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|00:46:00 16-05-2025
|39,6567
|27,8332
|10,3
|1,1
|Hazar Gölü - [02.32 km] Sivrice (Elazığ)
|00:10:36 16-05-2025
|38,47111
|39,30528
|7
|1,3
|Altıeylül (Balıkesir)
|23:57:35 15-05-2025
|39,64222
|27,85944
|7
|1
|Merkez (Çorum)
|23:27:32 15-05-2025
|40,50972
|34,67667
|7,01
|1,3
|Kale (Malatya)
|23:09:28 15-05-2025
|38,33167
|38,77389
|9,22
|2,8
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|23:09:27 15-05-2025
|38,358
|38,7565
|5
|2,8
|Kale (Malatya)
|22:46:16 15-05-2025
|38,32861
|38,77361
|8,48
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:12:41 15-05-2025
|38,08278
|38,43389
|7
|1,1
|Torbalı (İzmir)
|21:55:30 15-05-2025
|38,08472
|27,50583
|10,39
|1,8
|HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR)
|21:55:30 15-05-2025
|38,048
|27,4813
|6,6
|2
|Sivrice (Elazığ)
|21:44:36 15-05-2025
|38,49722
|39,3075
|11,38
|2,8
|ACIPAYAM-(ELAZIG)
|21:44:35 15-05-2025
|38,519
|39,2913
|5
|2,8
|Simav (Kütahya)
|21:36:58 15-05-2025
|39,24389
|28,97667
|10,42
|1
|Pütürge (Malatya)
|20:41:16 15-05-2025
|38,19722
|38,69833
|7
|1,5
|Yenimahalle (Ankara)
|20:28:55 15-05-2025
|39,96194
|32,8
|7
|1,3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.70 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:17:20 15-05-2025
|39,35972
|26,24444
|8,58
|1,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|20:17:19 15-05-2025
|39,3817
|26,2772
|11,6
|1,5
|Kulu (Konya)
|19:47:03 15-05-2025
|39,1
|33,29472
|7
|1
|Marmara Denizi - [27.31 km] Silivri (İstanbul)
|19:42:11 15-05-2025
|40,82083
|28,28361
|4,96
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:42:10 15-05-2025
|40,8447
|28,2673
|5,5
|2,4
|Hazar Gölü - [04.55 km] Merkez (Elazığ)
|19:30:59 15-05-2025
|38,50667
|39,42611
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [15.65 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|19:27:06 15-05-2025
|40,82722
|28,67417
|7
|1,3
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:27:04 15-05-2025
|40,9088
|28,5728
|15
|1,3
|Simav (Kütahya)
|19:18:22 15-05-2025
|39,20806
|28,99972
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:23:06 15-05-2025
|39,51028
|28,17583
|6,98
|1,4
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:23:05 15-05-2025
|39,509
|28,1093
|7,1
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|18:17:06 15-05-2025
|38,03639
|38,44056
|7
|1,4
|Kovancılar (Elazığ)
|18:05:51 15-05-2025
|38,7375
|39,78917
|12,74
|1,7
|SUREKLI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|18:05:50 15-05-2025
|38,7437
|39,802
|10,1
|1,7
|Ege Denizi - Dikili Körfezi - [02.34 km] Dikili (İzmir)
|17:45:38 15-05-2025
|39,05222
|26,83389
|12,62
|1,8
|DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|17:45:38 15-05-2025
|39,0807
|26,8092
|7,4
|1,8
|Ege Denizi - [17.41 km] Söke (Aydın)
|17:11:38 15-05-2025
|37,5075
|27,04028
|6,52
|1,5
|Tuşba (Van)
|16:54:27 15-05-2025
|38,77333
|43,33361
|7,06
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:44:55 15-05-2025
|38,29139
|38,80361
|7
|2
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|16:44:53 15-05-2025
|38,2622
|38,6858
|20,4
|2
|Ulubat Gölü - [03.02 km] Karacabey (Bursa)
|16:43:34 15-05-2025
|40,2
|28,4675
|7
|1,5
|Gediz (Kütahya)
|16:17:02 15-05-2025
|39,03639
|29,58028
|7
|1,6
|CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA)
|16:17:02 15-05-2025
|39,0392
|29,5837
|5,4
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|16:07:48 15-05-2025
|39,69389
|26,40694
|7
|1,3
|SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)
|16:07:48 15-05-2025
|39,6658
|26,4203
|11,3
|1,6
|Kulu (Konya)
|15:46:36 15-05-2025
|39,06528
|33,27611
|18,27
|5,2
|KIRKKUYU-KULU (KONYA)
|15:46:36 15-05-2025
|39,058
|33,2677
|6,9
|5,2
|Beyşehir (Konya)
|15:41:30 15-05-2025
|37,69361
|31,86694
|7
|1,4
|Ulubey (Uşak)
|15:38:11 15-05-2025
|38,45694
|29,14389
|7
|0,7
|Ulubey (Uşak)
|15:36:33 15-05-2025
|38,50889
|29,32111
|7,02
|0,9
|Ulubey (Uşak)
|15:34:57 15-05-2025
|38,46194
|29,13944
|7,04
|0,7
|Orhaneli (Bursa)
|15:05:51 15-05-2025
|39,91917
|28,86806
|7,43
|1,6
|Gölbaşı (Adıyaman)
|14:52:18 15-05-2025
|37,89111
|37,82
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|14:36:32 15-05-2025
|36,3487
|25,4668
|12,3
|0,8
|Merkez (Bolu)
|14:26:06 15-05-2025
|40,78694
|31,49
|9,71
|1,6
|KIZILAGIL-(BOLU)
|14:26:05 15-05-2025
|40,8097
|31,4832
|5
|1,9
|Gürün (Sivas)
|14:22:15 15-05-2025
|38,69056
|37,23861
|12,35
|1,9
|TEPECIK-GURUN (SIVAS)
|14:22:15 15-05-2025
|38,621
|37,3678
|6,9
|1,8
|Erbaa (Tokat)
|14:14:22 15-05-2025
|40,66389
|36,58278
|14,74
|2,1
|ERBAA (TOKAT)
|14:14:22 15-05-2025
|40,6892
|36,5608
|6,6
|2,5
|EGE DENIZI
|13:48:46 15-05-2025
|36,358
|25,4328
|4,8
|1,4
|Ezine (Çanakkale)
|13:39:25 15-05-2025
|39,83167
|26,28111
|8,22
|1,3
|Marmara Denizi - [23.57 km] Silivri (İstanbul)
|13:33:42 15-05-2025
|40,85222
|28,3
|7,67
|1,7
|MARMARA DENIZI
|13:33:42 15-05-2025
|40,8023
|28,3072
|3,5
|1,7
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