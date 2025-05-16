Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

16 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 12:39:28 16-05-2025 38,31056 38,10389 7 1,4
SADAGI-ORHANELI (BURSA) 10:31:22 16-05-2025 39,8738 28,9215 0 1,4
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:31:21 16-05-2025 39,95139 28,79333 7,18 1,3
EGE DENIZI 10:18:09 16-05-2025 36,2423 25,9407 5,7 2,6
Şuhut (Afyonkarahisar) 09:43:54 16-05-2025 38,38472 30,56917 7 1,1
Hilvan (Şanlıurfa) 09:33:39 16-05-2025 37,60472 39,02 16,92 1,5
EGE DENIZI 09:18:05 16-05-2025 36,6908 25,9167 5,4 2,6
Saruhanlı (Manisa) 09:11:57 16-05-2025 38,67722 27,82667 7 0,8
Akdeniz 09:01:59 16-05-2025 35,89972 35,6225 7,02 2,7
AKDENIZ 09:01:59 16-05-2025 35,7662 35,7432 20,8 2,3
Pütürge (Malatya) 08:59:50 16-05-2025 38,26472 38,8575 6,84 1,4
Pütürge (Malatya) 08:52:20 16-05-2025 38,27444 38,81556 7 1,4
EGE DENIZI 08:48:31 16-05-2025 36,7367 26,0355 5,4 2,7
Ege Denizi - [05.96 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:48:00 16-05-2025 39,44528 26,36917 6,97 1,7
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 08:48:00 16-05-2025 39,4807 26,3832 6,4 1,9
Pamukkale (Denizli) 08:31:12 16-05-2025 37,825 29,16 7 1,5
Pütürge (Malatya) 08:09:31 16-05-2025 38,28972 38,80361 8,28 3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 08:09:31 16-05-2025 38,3003 38,7565 7,7 3
Kale (Malatya) 06:32:18 16-05-2025 38,32306 38,78972 9,65 1,3
Battalgazi (Malatya) 06:22:07 16-05-2025 38,20333 38,465 13,49 1,6
GULUMUSAGI-(MALATYA) 06:22:06 16-05-2025 38,2225 38,4898 6,6 1,4
Sivrice (Elazığ) 06:08:17 16-05-2025 38,48556 39,30139 5,83 1,4
ACIPAYAM-(ELAZIG) 06:08:16 16-05-2025 38,5302 39,2857 5 1,5
Sarıgöl (Manisa) 05:38:24 16-05-2025 38,23806 28,77667 7,25 0,9
Sincik (Adıyaman) 05:37:31 16-05-2025 38,10583 38,495 7 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 05:27:55 16-05-2025 38,09722 38,3175 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:57:33 16-05-2025 38,075 36,44111 7,07 1,6
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:57:32 16-05-2025 38,101 36,5208 5,8 1,5
Akhisar (Manisa) 04:52:21 16-05-2025 38,93444 27,87056 7 0,9
Akhisar (Manisa) 04:41:43 16-05-2025 38,93139 27,87472 9,73 0,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:33:47 16-05-2025 37,56056 37,23806 7 1,9
CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:33:47 16-05-2025 37,5165 37,2555 4 1,9
Marmara Denizi - [22.42 km] Silivri (İstanbul) 04:27:49 16-05-2025 40,865 28,2875 15,19 2
MARMARA DENIZI 04:27:47 16-05-2025 40,8413 28,2918 4,8 1,7
Altıeylül (Balıkesir) 04:13:50 16-05-2025 39,64167 27,90861 6,88 0,9
Merkez (Bolu) 03:38:49 16-05-2025 40,65694 31,4425 7 2,8
PIROGLU-(BOLU) 03:38:49 16-05-2025 40,6562 31,4602 5,2 2,8
Seydişehir (Konya) 03:32:41 16-05-2025 37,46972 32,10611 7 2,3
KETENLI-SEYDISEHIR (KONYA) 03:32:41 16-05-2025 37,4843 32,0827 5,4 2,3
Ege Denizi - [42.00 km] Karaburun (İzmir) 02:55:39 16-05-2025 39 26,19361 7,94 3,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 02:55:36 16-05-2025 38,9233 26,1172 8,9 3,3
İmranlı (Sivas) 02:52:46 16-05-2025 39,63306 38,29278 11,35 2,4
DARISEKI-IMRANLI (SIVAS) 02:52:46 16-05-2025 39,6595 38,299 5 2,5
Karesi (Balıkesir) 02:12:20 16-05-2025 39,66083 27,84278 11,02 2,3
KABAKDERE-(BALIKESIR) 02:12:20 16-05-2025 39,658 27,8405 9,6 2,3
Marmara Denizi - [23.47 km] Silivri (İstanbul) 02:04:19 16-05-2025 40,85278 28,30167 9,18 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:04:18 16-05-2025 40,834 28,2707 16,4 2,1
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 01:19:54 16-05-2025 36,1943 35,9262 8,2 1,4
Marmara Denizi - [15.97 km] Büyükçekmece (İstanbul) 00:57:30 16-05-2025 40,87444 28,43333 5,06 1,5
MARMARA DENIZI 00:57:29 16-05-2025 40,8783 28,4223 1,3 1,5
Karesi (Balıkesir) 00:46:01 16-05-2025 39,65222 27,875 7 1,2
KABAKDERE-(BALIKESIR) 00:46:00 16-05-2025 39,6567 27,8332 10,3 1,1
Hazar Gölü - [02.32 km] Sivrice (Elazığ) 00:10:36 16-05-2025 38,47111 39,30528 7 1,3
Altıeylül (Balıkesir) 23:57:35 15-05-2025 39,64222 27,85944 7 1
Merkez (Çorum) 23:27:32 15-05-2025 40,50972 34,67667 7,01 1,3
Kale (Malatya) 23:09:28 15-05-2025 38,33167 38,77389 9,22 2,8
SARIOT-KALE (MALATYA) 23:09:27 15-05-2025 38,358 38,7565 5 2,8
Kale (Malatya) 22:46:16 15-05-2025 38,32861 38,77361 8,48 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 22:12:41 15-05-2025 38,08278 38,43389 7 1,1
Torbalı (İzmir) 21:55:30 15-05-2025 38,08472 27,50583 10,39 1,8
HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) 21:55:30 15-05-2025 38,048 27,4813 6,6 2
Sivrice (Elazığ) 21:44:36 15-05-2025 38,49722 39,3075 11,38 2,8
ACIPAYAM-(ELAZIG) 21:44:35 15-05-2025 38,519 39,2913 5 2,8
Simav (Kütahya) 21:36:58 15-05-2025 39,24389 28,97667 10,42 1
Pütürge (Malatya) 20:41:16 15-05-2025 38,19722 38,69833 7 1,5
Yenimahalle (Ankara) 20:28:55 15-05-2025 39,96194 32,8 7 1,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:17:20 15-05-2025 39,35972 26,24444 8,58 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 20:17:19 15-05-2025 39,3817 26,2772 11,6 1,5
Kulu (Konya) 19:47:03 15-05-2025 39,1 33,29472 7 1
Marmara Denizi - [27.31 km] Silivri (İstanbul) 19:42:11 15-05-2025 40,82083 28,28361 4,96 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:42:10 15-05-2025 40,8447 28,2673 5,5 2,4
Hazar Gölü - [04.55 km] Merkez (Elazığ) 19:30:59 15-05-2025 38,50667 39,42611 7 1,2
Marmara Denizi - [15.65 km] Beylikdüzü (İstanbul) 19:27:06 15-05-2025 40,82722 28,67417 7 1,3
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:27:04 15-05-2025 40,9088 28,5728 15 1,3
Simav (Kütahya) 19:18:22 15-05-2025 39,20806 28,99972 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:23:06 15-05-2025 39,51028 28,17583 6,98 1,4
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:23:05 15-05-2025 39,509 28,1093 7,1 1,5
Sincik (Adıyaman) 18:17:06 15-05-2025 38,03639 38,44056 7 1,4
Kovancılar (Elazığ) 18:05:51 15-05-2025 38,7375 39,78917 12,74 1,7
SUREKLI-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:05:50 15-05-2025 38,7437 39,802 10,1 1,7
Ege Denizi - Dikili Körfezi - [02.34 km] Dikili (İzmir) 17:45:38 15-05-2025 39,05222 26,83389 12,62 1,8
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 17:45:38 15-05-2025 39,0807 26,8092 7,4 1,8
Ege Denizi - [17.41 km] Söke (Aydın) 17:11:38 15-05-2025 37,5075 27,04028 6,52 1,5
Tuşba (Van) 16:54:27 15-05-2025 38,77333 43,33361 7,06 1,5
Pütürge (Malatya) 16:44:55 15-05-2025 38,29139 38,80361 7 2
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 16:44:53 15-05-2025 38,2622 38,6858 20,4 2
Ulubat Gölü - [03.02 km] Karacabey (Bursa) 16:43:34 15-05-2025 40,2 28,4675 7 1,5
Gediz (Kütahya) 16:17:02 15-05-2025 39,03639 29,58028 7 1,6
CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) 16:17:02 15-05-2025 39,0392 29,5837 5,4 1,8
Ezine (Çanakkale) 16:07:48 15-05-2025 39,69389 26,40694 7 1,3
SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE) 16:07:48 15-05-2025 39,6658 26,4203 11,3 1,6
Kulu (Konya) 15:46:36 15-05-2025 39,06528 33,27611 18,27 5,2
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 15:46:36 15-05-2025 39,058 33,2677 6,9 5,2
Beyşehir (Konya) 15:41:30 15-05-2025 37,69361 31,86694 7 1,4
Ulubey (Uşak) 15:38:11 15-05-2025 38,45694 29,14389 7 0,7
Ulubey (Uşak) 15:36:33 15-05-2025 38,50889 29,32111 7,02 0,9
Ulubey (Uşak) 15:34:57 15-05-2025 38,46194 29,13944 7,04 0,7
Orhaneli (Bursa) 15:05:51 15-05-2025 39,91917 28,86806 7,43 1,6
Gölbaşı (Adıyaman) 14:52:18 15-05-2025 37,89111 37,82 7 1,4
EGE DENIZI 14:36:32 15-05-2025 36,3487 25,4668 12,3 0,8
Merkez (Bolu) 14:26:06 15-05-2025 40,78694 31,49 9,71 1,6
KIZILAGIL-(BOLU) 14:26:05 15-05-2025 40,8097 31,4832 5 1,9
Gürün (Sivas) 14:22:15 15-05-2025 38,69056 37,23861 12,35 1,9
TEPECIK-GURUN (SIVAS) 14:22:15 15-05-2025 38,621 37,3678 6,9 1,8
Erbaa (Tokat) 14:14:22 15-05-2025 40,66389 36,58278 14,74 2,1
ERBAA (TOKAT) 14:14:22 15-05-2025 40,6892 36,5608 6,6 2,5
EGE DENIZI 13:48:46 15-05-2025 36,358 25,4328 4,8 1,4
Ezine (Çanakkale) 13:39:25 15-05-2025 39,83167 26,28111 8,22 1,3
Marmara Denizi - [23.57 km] Silivri (İstanbul) 13:33:42 15-05-2025 40,85222 28,3 7,67 1,7
MARMARA DENIZI 13:33:42 15-05-2025 40,8023 28,3072 3,5 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 12:39:28 16-05-2025 38,31056 38,10389 7 1,4
SADAGI-ORHANELI (BURSA) 10:31:22 16-05-2025 39,8738 28,9215 0 1,4
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:31:21 16-05-2025 39,95139 28,79333 7,18 1,3
EGE DENIZI 10:18:09 16-05-2025 36,2423 25,9407 5,7 2,6
Şuhut (Afyonkarahisar) 09:43:54 16-05-2025 38,38472 30,56917 7 1,1
Hilvan (Şanlıurfa) 09:33:39 16-05-2025 37,60472 39,02 16,92 1,5
EGE DENIZI 09:18:05 16-05-2025 36,6908 25,9167 5,4 2,6
Saruhanlı (Manisa) 09:11:57 16-05-2025 38,67722 27,82667 7 0,8
Akdeniz 09:01:59 16-05-2025 35,89972 35,6225 7,02 2,7
AKDENIZ 09:01:59 16-05-2025 35,7662 35,7432 20,8 2,3
Pütürge (Malatya) 08:59:50 16-05-2025 38,26472 38,8575 6,84 1,4
Pütürge (Malatya) 08:52:20 16-05-2025 38,27444 38,81556 7 1,4
EGE DENIZI 08:48:31 16-05-2025 36,7367 26,0355 5,4 2,7
Ege Denizi - [05.96 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:48:00 16-05-2025 39,44528 26,36917 6,97 1,7
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 08:48:00 16-05-2025 39,4807 26,3832 6,4 1,9
Pamukkale (Denizli) 08:31:12 16-05-2025 37,825 29,16 7 1,5
Pütürge (Malatya) 08:09:31 16-05-2025 38,28972 38,80361 8,28 3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 08:09:31 16-05-2025 38,3003 38,7565 7,7 3
Kale (Malatya) 06:32:18 16-05-2025 38,32306 38,78972 9,65 1,3
Battalgazi (Malatya) 06:22:07 16-05-2025 38,20333 38,465 13,49 1,6
GULUMUSAGI-(MALATYA) 06:22:06 16-05-2025 38,2225 38,4898 6,6 1,4
Sivrice (Elazığ) 06:08:17 16-05-2025 38,48556 39,30139 5,83 1,4
ACIPAYAM-(ELAZIG) 06:08:16 16-05-2025 38,5302 39,2857 5 1,5
Sarıgöl (Manisa) 05:38:24 16-05-2025 38,23806 28,77667 7,25 0,9
Sincik (Adıyaman) 05:37:31 16-05-2025 38,10583 38,495 7 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 05:27:55 16-05-2025 38,09722 38,3175 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:57:33 16-05-2025 38,075 36,44111 7,07 1,6
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:57:32 16-05-2025 38,101 36,5208 5,8 1,5
Akhisar (Manisa) 04:52:21 16-05-2025 38,93444 27,87056 7 0,9
Akhisar (Manisa) 04:41:43 16-05-2025 38,93139 27,87472 9,73 0,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:33:47 16-05-2025 37,56056 37,23806 7 1,9
CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:33:47 16-05-2025 37,5165 37,2555 4 1,9
Marmara Denizi - [22.42 km] Silivri (İstanbul) 04:27:49 16-05-2025 40,865 28,2875 15,19 2
MARMARA DENIZI 04:27:47 16-05-2025 40,8413 28,2918 4,8 1,7
Altıeylül (Balıkesir) 04:13:50 16-05-2025 39,64167 27,90861 6,88 0,9
Merkez (Bolu) 03:38:49 16-05-2025 40,65694 31,4425 7 2,8
PIROGLU-(BOLU) 03:38:49 16-05-2025 40,6562 31,4602 5,2 2,8
Seydişehir (Konya) 03:32:41 16-05-2025 37,46972 32,10611 7 2,3
KETENLI-SEYDISEHIR (KONYA) 03:32:41 16-05-2025 37,4843 32,0827 5,4 2,3
Ege Denizi - [42.00 km] Karaburun (İzmir) 02:55:39 16-05-2025 39 26,19361 7,94 3,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 02:55:36 16-05-2025 38,9233 26,1172 8,9 3,3
İmranlı (Sivas) 02:52:46 16-05-2025 39,63306 38,29278 11,35 2,4
DARISEKI-IMRANLI (SIVAS) 02:52:46 16-05-2025 39,6595 38,299 5 2,5
Karesi (Balıkesir) 02:12:20 16-05-2025 39,66083 27,84278 11,02 2,3
KABAKDERE-(BALIKESIR) 02:12:20 16-05-2025 39,658 27,8405 9,6 2,3
Marmara Denizi - [23.47 km] Silivri (İstanbul) 02:04:19 16-05-2025 40,85278 28,30167 9,18 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:04:18 16-05-2025 40,834 28,2707 16,4 2,1
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 01:19:54 16-05-2025 36,1943 35,9262 8,2 1,4
Marmara Denizi - [15.97 km] Büyükçekmece (İstanbul) 00:57:30 16-05-2025 40,87444 28,43333 5,06 1,5
MARMARA DENIZI 00:57:29 16-05-2025 40,8783 28,4223 1,3 1,5
Karesi (Balıkesir) 00:46:01 16-05-2025 39,65222 27,875 7 1,2
KABAKDERE-(BALIKESIR) 00:46:00 16-05-2025 39,6567 27,8332 10,3 1,1
Hazar Gölü - [02.32 km] Sivrice (Elazığ) 00:10:36 16-05-2025 38,47111 39,30528 7 1,3
Altıeylül (Balıkesir) 23:57:35 15-05-2025 39,64222 27,85944 7 1
Merkez (Çorum) 23:27:32 15-05-2025 40,50972 34,67667 7,01 1,3
Kale (Malatya) 23:09:28 15-05-2025 38,33167 38,77389 9,22 2,8
SARIOT-KALE (MALATYA) 23:09:27 15-05-2025 38,358 38,7565 5 2,8
Kale (Malatya) 22:46:16 15-05-2025 38,32861 38,77361 8,48 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 22:12:41 15-05-2025 38,08278 38,43389 7 1,1
Torbalı (İzmir) 21:55:30 15-05-2025 38,08472 27,50583 10,39 1,8
HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) 21:55:30 15-05-2025 38,048 27,4813 6,6 2
Sivrice (Elazığ) 21:44:36 15-05-2025 38,49722 39,3075 11,38 2,8
ACIPAYAM-(ELAZIG) 21:44:35 15-05-2025 38,519 39,2913 5 2,8
Simav (Kütahya) 21:36:58 15-05-2025 39,24389 28,97667 10,42 1
Pütürge (Malatya) 20:41:16 15-05-2025 38,19722 38,69833 7 1,5
Yenimahalle (Ankara) 20:28:55 15-05-2025 39,96194 32,8 7 1,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:17:20 15-05-2025 39,35972 26,24444 8,58 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 20:17:19 15-05-2025 39,3817 26,2772 11,6 1,5
Kulu (Konya) 19:47:03 15-05-2025 39,1 33,29472 7 1
Marmara Denizi - [27.31 km] Silivri (İstanbul) 19:42:11 15-05-2025 40,82083 28,28361 4,96 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:42:10 15-05-2025 40,8447 28,2673 5,5 2,4
Hazar Gölü - [04.55 km] Merkez (Elazığ) 19:30:59 15-05-2025 38,50667 39,42611 7 1,2
Marmara Denizi - [15.65 km] Beylikdüzü (İstanbul) 19:27:06 15-05-2025 40,82722 28,67417 7 1,3
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:27:04 15-05-2025 40,9088 28,5728 15 1,3
Simav (Kütahya) 19:18:22 15-05-2025 39,20806 28,99972 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:23:06 15-05-2025 39,51028 28,17583 6,98 1,4
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:23:05 15-05-2025 39,509 28,1093 7,1 1,5
Sincik (Adıyaman) 18:17:06 15-05-2025 38,03639 38,44056 7 1,4
Kovancılar (Elazığ) 18:05:51 15-05-2025 38,7375 39,78917 12,74 1,7
SUREKLI-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:05:50 15-05-2025 38,7437 39,802 10,1 1,7
Ege Denizi - Dikili Körfezi - [02.34 km] Dikili (İzmir) 17:45:38 15-05-2025 39,05222 26,83389 12,62 1,8
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 17:45:38 15-05-2025 39,0807 26,8092 7,4 1,8
Ege Denizi - [17.41 km] Söke (Aydın) 17:11:38 15-05-2025 37,5075 27,04028 6,52 1,5
Tuşba (Van) 16:54:27 15-05-2025 38,77333 43,33361 7,06 1,5
Pütürge (Malatya) 16:44:55 15-05-2025 38,29139 38,80361 7 2
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 16:44:53 15-05-2025 38,2622 38,6858 20,4 2
Ulubat Gölü - [03.02 km] Karacabey (Bursa) 16:43:34 15-05-2025 40,2 28,4675 7 1,5
Gediz (Kütahya) 16:17:02 15-05-2025 39,03639 29,58028 7 1,6
CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) 16:17:02 15-05-2025 39,0392 29,5837 5,4 1,8
Ezine (Çanakkale) 16:07:48 15-05-2025 39,69389 26,40694 7 1,3
SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE) 16:07:48 15-05-2025 39,6658 26,4203 11,3 1,6
Kulu (Konya) 15:46:36 15-05-2025 39,06528 33,27611 18,27 5,2
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 15:46:36 15-05-2025 39,058 33,2677 6,9 5,2
Beyşehir (Konya) 15:41:30 15-05-2025 37,69361 31,86694 7 1,4
Ulubey (Uşak) 15:38:11 15-05-2025 38,45694 29,14389 7 0,7
Ulubey (Uşak) 15:36:33 15-05-2025 38,50889 29,32111 7,02 0,9
Ulubey (Uşak) 15:34:57 15-05-2025 38,46194 29,13944 7,04 0,7
Orhaneli (Bursa) 15:05:51 15-05-2025 39,91917 28,86806 7,43 1,6
Gölbaşı (Adıyaman) 14:52:18 15-05-2025 37,89111 37,82 7 1,4
EGE DENIZI 14:36:32 15-05-2025 36,3487 25,4668 12,3 0,8
Merkez (Bolu) 14:26:06 15-05-2025 40,78694 31,49 9,71 1,6
KIZILAGIL-(BOLU) 14:26:05 15-05-2025 40,8097 31,4832 5 1,9
Gürün (Sivas) 14:22:15 15-05-2025 38,69056 37,23861 12,35 1,9
TEPECIK-GURUN (SIVAS) 14:22:15 15-05-2025 38,621 37,3678 6,9 1,8
Erbaa (Tokat) 14:14:22 15-05-2025 40,66389 36,58278 14,74 2,1
ERBAA (TOKAT) 14:14:22 15-05-2025 40,6892 36,5608 6,6 2,5
EGE DENIZI 13:48:46 15-05-2025 36,358 25,4328 4,8 1,4
Ezine (Çanakkale) 13:39:25 15-05-2025 39,83167 26,28111 8,22 1,3
Marmara Denizi - [23.57 km] Silivri (İstanbul) 13:33:42 15-05-2025 40,85222 28,3 7,67 1,7
MARMARA DENIZI 13:33:42 15-05-2025 40,8023 28,3072 3,5 1,7
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