Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Nisan 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
16 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Cihanbeyli (Konya)
|00:58:32 16-04-2025
|38,91333
|32,89083
|6,89
|1,1
|Akdeniz - [32.90 km] Yayladağı (Hatay)
|00:45:06 16-04-2025
|36,01278
|35,58833
|17,44
|2
|AKDENIZ
|00:45:01 16-04-2025
|35,9058
|35,3682
|4
|1,8
|Aladağ (Adana)
|00:02:43 16-04-2025
|37,66361
|35,55139
|16,34
|2,1
|ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)
|00:02:42 16-04-2025
|37,649
|35,5712
|9,1
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|22:13:40 15-04-2025
|38,28917
|38,80417
|7
|0,9
|Seyhan (Adana)
|21:57:43 15-04-2025
|36,98361
|35,12417
|16,88
|2,4
|KARAHAN-CUKUROVA (ADANA)
|21:57:42 15-04-2025
|37,0283
|35,1917
|25,1
|2,6
|Kale (Malatya)
|21:52:46 15-04-2025
|38,33417
|38,75167
|11,18
|1,1
|EGE DENIZI
|21:29:34 15-04-2025
|35,7577
|25,4895
|9,5
|2,2
|KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)
|19:30:31 15-04-2025
|37,6682
|35,5862
|17,3
|1,7
|Gölbaşı (Adıyaman)
|19:26:31 15-04-2025
|37,725
|37,64028
|10,76
|2,5
|ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|19:26:30 15-04-2025
|37,7555
|37,6377
|5
|2,3
|Akdeniz - [77.30 km] Kumluca (Antalya)
|19:02:53 15-04-2025
|35,735
|30,8775
|14,17
|2,3
|AKDENIZ
|19:02:49 15-04-2025
|35,5433
|30,7612
|15
|2,6
|EGE DENIZI
|18:45:06 15-04-2025
|35,7558
|25,4882
|16
|2,1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [22.78 km] Ayvalık (Balıkesir)
|18:27:36 15-04-2025
|39,17361
|26,45861
|6,34
|3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|18:27:35 15-04-2025
|39,1768
|26,4945
|10,3
|3
|Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|18:18:02 15-04-2025
|34,85472
|33,21028
|18,18
|2,5
|AKDENIZ
|18:17:57 15-04-2025
|34,6143
|33,1037
|22,6
|2,8
|EGE DENIZI
|17:57:17 15-04-2025
|36,6023
|25,5887
|8,4
|2,2
|Germencik (Aydın)
|17:37:07 15-04-2025
|37,92667
|27,60306
|7
|1,3
|CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|17:37:07 15-04-2025
|37,9572
|27,5778
|5,2
|1,7
|Van Gölü - [12.23 km] Gevaş (Van)
|17:15:59 15-04-2025
|38,56194
|42,88333
|7,03
|2,1
|VAN GOLU
|17:15:59 15-04-2025
|38,5575
|42,9315
|5
|2,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.23 km] Foça (İzmir)
|17:03:37 15-04-2025
|38,60639
|26,76167
|14,75
|1,7
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:03:37 15-04-2025
|38,6122
|26,7737
|7,1
|1,8
|Selçuklu (Konya)
|16:21:07 15-04-2025
|38,10056
|32,6075
|7,01
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|16:16:35 15-04-2025
|36,96611
|28,88972
|6,94
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|15:57:53 15-04-2025
|37,01833
|28,9275
|6,99
|1,8
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|15:57:53 15-04-2025
|37,0118
|28,9502
|11,3
|2,2
|Kula (Manisa)
|14:48:30 15-04-2025
|38,4875
|28,48944
|8,22
|0,7
|Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [58.81 km] Kofçaz (Kırklareli)
|14:42:53 15-04-2025
|42,57694
|27,50333
|7
|1,7
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [31.19 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|14:19:19 15-04-2025
|36,48778
|38,54278
|7,13
|2,1
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|13:44:12 15-04-2025
|39,52222
|34,40306
|7,15
|0,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|13:35:51 15-04-2025
|37,41417
|37,09722
|6,33
|1,4
|MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:35:50 15-04-2025
|37,3943
|37,1137
|7,3
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:11:37 15-04-2025
|39,50833
|28,15667
|7,05
|1,4
|OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:11:36 15-04-2025
|39,4412
|28,1988
|5
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:09:40 15-04-2025
|39,48889
|28,13972
|7,1
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:01:08 15-04-2025
|38,10611
|38,36833
|13,91
|3
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|13:01:07 15-04-2025
|38,1282
|38,3663
|1,5
|2,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:54 15-04-2025
|39,47639
|28,16389
|7,11
|1,9
|Hekimhan (Malatya)
|12:52:58 15-04-2025
|38,83389
|37,95667
|5,43
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|12:52:57 15-04-2025
|39,86167
|28,86472
|7,05
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:51:21 15-04-2025
|38,13389
|37,255
|10,34
|2,7
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|12:51:19 15-04-2025
|38,119
|37,22
|5
|2,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:34:10 15-04-2025
|38,08528
|38,35472
|7
|1,1
|DENIS-SOMA (MANISA)
|12:22:55 15-04-2025
|39,2467
|27,7222
|0
|2
|Akhisar (Manisa)
|12:22:54 15-04-2025
|39,18667
|27,95083
|7,13
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:15:11 15-04-2025
|38,08778
|38,31778
|15,07
|3,5
|BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|12:15:10 15-04-2025
|38,0862
|38,3078
|2,6
|3,2
|EGE DENIZI
|11:21:18 15-04-2025
|36,664
|25,6178
|6,8
|2,5
|Ege Denizi
|11:21:17 15-04-2025
|36,6725
|25,6225
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|08:56:10 15-04-2025
|36,4953
|25,771
|15,2
|1,8
|EGE DENIZI
|08:41:30 15-04-2025
|38,895
|25,6317
|5
|2,8
|Ege Denizi - [80.56 km] Karaburun (İzmir)
|08:41:29 15-04-2025
|38,80333
|25,49639
|8,71
|2,5
|Gürün (Sivas)
|08:34:31 15-04-2025
|38,83833
|37,35806
|6,57
|1,9
|SULARBASI-GURUN (SIVAS)
|08:34:30 15-04-2025
|38,7742
|37,3262
|1
|2
|AGACLI-GURUN (SIVAS)
|08:33:40 15-04-2025
|38,7637
|37,4378
|7,6
|2,1
|Gürün (Sivas)
|08:33:39 15-04-2025
|38,80028
|37,41444
|7,07
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:25:55 15-04-2025
|38,30194
|38,25528
|6,99
|1,3
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.25 km] Karaburun (İzmir)
|07:04:00 15-04-2025
|38,50389
|26,74111
|5,18
|1,6
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|06:58:16 15-04-2025
|40,12361
|28,54056
|12,06
|3,2
|TASPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|06:58:16 15-04-2025
|40,0922
|28,5632
|5
|3,4
|Turgutlu (Manisa)
|06:55:44 15-04-2025
|38,35861
|27,81028
|10,64
|2,5
|YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA)
|06:55:44 15-04-2025
|38,3592
|27,8
|9
|2,6
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.79 km] Mudanya (Bursa)
|06:49:09 15-04-2025
|40,42472
|28,87
|7,01
|1,8
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|06:49:09 15-04-2025
|40,4252
|28,8985
|10,5
|1,9
|Tuşba (Van)
|06:06:34 15-04-2025
|38,68667
|43,19333
|6,99
|1,7
|Tuşba (Van)
|05:51:50 15-04-2025
|38,68333
|43,18861
|7,01
|2
|Merkez (Bolu)
|05:27:44 15-04-2025
|40,86333
|31,68889
|6,9
|1
|Çüngüş (Diyarbakır)
|04:58:24 15-04-2025
|38,21917
|39,40417
|6,68
|1,5
|Ege Denizi - [71.38 km] Karaburun (İzmir)
|04:29:41 15-04-2025
|38,8
|25,60361
|14,66
|2,3
|EGE DENIZI
|04:29:36 15-04-2025
|38,8212
|25,5272
|5
|2,6
|Tufanbeyli (Adana)
|03:33:28 15-04-2025
|38,2175
|36,33694
|6,95
|2
|FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA)
|03:33:28 15-04-2025
|38,1942
|36,3597
|2
|1,7
|EGE DENIZI
|03:01:47 15-04-2025
|36,6852
|25,7217
|2,5
|1,4
|EGE DENIZI
|02:57:38 15-04-2025
|36,6887
|25,703
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|02:51:15 15-04-2025
|36,6253
|25,6128
|4
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:45:01 15-04-2025
|38,03611
|36,57611
|7,07
|1,3
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:44:58 15-04-2025
|38,1257
|36,7132
|7,5
|1,5
|EGE DENIZI
|02:26:41 15-04-2025
|36,2402
|25,6078
|6,9
|2,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.20 km] Karaburun (İzmir)
|02:18:15 15-04-2025
|38,50944
|26,75278
|7,28
|4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:18:14 15-04-2025
|38,5092
|26,7555
|14,1
|3,9
|EGE DENIZI
|01:57:07 15-04-2025
|36,275
|25,5858
|10,9
|1,9
|EGE DENIZI
|01:45:40 15-04-2025
|35,7087
|25,6782
|6
|1,8
|Gürün (Sivas)
|01:30:27 15-04-2025
|38,83583
|37,39389
|7
|2
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|01:30:25 15-04-2025
|38,8253
|37,4985
|5
|1,9
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Cihanbeyli (Konya)
|00:58:32 16-04-2025
|38,91333
|32,89083
|6,89
|1,1
|Akdeniz - [32.90 km] Yayladağı (Hatay)
|00:45:06 16-04-2025
|36,01278
|35,58833
|17,44
|2
|AKDENIZ
|00:45:01 16-04-2025
|35,9058
|35,3682
|4
|1,8
|Aladağ (Adana)
|00:02:43 16-04-2025
|37,66361
|35,55139
|16,34
|2,1
|ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)
|00:02:42 16-04-2025
|37,649
|35,5712
|9,1
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|22:13:40 15-04-2025
|38,28917
|38,80417
|7
|0,9
|Seyhan (Adana)
|21:57:43 15-04-2025
|36,98361
|35,12417
|16,88
|2,4
|KARAHAN-CUKUROVA (ADANA)
|21:57:42 15-04-2025
|37,0283
|35,1917
|25,1
|2,6
|Kale (Malatya)
|21:52:46 15-04-2025
|38,33417
|38,75167
|11,18
|1,1
|EGE DENIZI
|21:29:34 15-04-2025
|35,7577
|25,4895
|9,5
|2,2
|KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)
|19:30:31 15-04-2025
|37,6682
|35,5862
|17,3
|1,7
|Gölbaşı (Adıyaman)
|19:26:31 15-04-2025
|37,725
|37,64028
|10,76
|2,5
|ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|19:26:30 15-04-2025
|37,7555
|37,6377
|5
|2,3
|Akdeniz - [77.30 km] Kumluca (Antalya)
|19:02:53 15-04-2025
|35,735
|30,8775
|14,17
|2,3
|AKDENIZ
|19:02:49 15-04-2025
|35,5433
|30,7612
|15
|2,6
|EGE DENIZI
|18:45:06 15-04-2025
|35,7558
|25,4882
|16
|2,1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [22.78 km] Ayvalık (Balıkesir)
|18:27:36 15-04-2025
|39,17361
|26,45861
|6,34
|3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|18:27:35 15-04-2025
|39,1768
|26,4945
|10,3
|3
|Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|18:18:02 15-04-2025
|34,85472
|33,21028
|18,18
|2,5
|AKDENIZ
|18:17:57 15-04-2025
|34,6143
|33,1037
|22,6
|2,8
|EGE DENIZI
|17:57:17 15-04-2025
|36,6023
|25,5887
|8,4
|2,2
|Germencik (Aydın)
|17:37:07 15-04-2025
|37,92667
|27,60306
|7
|1,3
|CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|17:37:07 15-04-2025
|37,9572
|27,5778
|5,2
|1,7
|Van Gölü - [12.23 km] Gevaş (Van)
|17:15:59 15-04-2025
|38,56194
|42,88333
|7,03
|2,1
|VAN GOLU
|17:15:59 15-04-2025
|38,5575
|42,9315
|5
|2,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.23 km] Foça (İzmir)
|17:03:37 15-04-2025
|38,60639
|26,76167
|14,75
|1,7
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:03:37 15-04-2025
|38,6122
|26,7737
|7,1
|1,8
|Selçuklu (Konya)
|16:21:07 15-04-2025
|38,10056
|32,6075
|7,01
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|16:16:35 15-04-2025
|36,96611
|28,88972
|6,94
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|15:57:53 15-04-2025
|37,01833
|28,9275
|6,99
|1,8
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|15:57:53 15-04-2025
|37,0118
|28,9502
|11,3
|2,2
|Kula (Manisa)
|14:48:30 15-04-2025
|38,4875
|28,48944
|8,22
|0,7
|Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [58.81 km] Kofçaz (Kırklareli)
|14:42:53 15-04-2025
|42,57694
|27,50333
|7
|1,7
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [31.19 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|14:19:19 15-04-2025
|36,48778
|38,54278
|7,13
|2,1
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|13:44:12 15-04-2025
|39,52222
|34,40306
|7,15
|0,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|13:35:51 15-04-2025
|37,41417
|37,09722
|6,33
|1,4
|MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:35:50 15-04-2025
|37,3943
|37,1137
|7,3
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:11:37 15-04-2025
|39,50833
|28,15667
|7,05
|1,4
|OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:11:36 15-04-2025
|39,4412
|28,1988
|5
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:09:40 15-04-2025
|39,48889
|28,13972
|7,1
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:01:08 15-04-2025
|38,10611
|38,36833
|13,91
|3
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|13:01:07 15-04-2025
|38,1282
|38,3663
|1,5
|2,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:54 15-04-2025
|39,47639
|28,16389
|7,11
|1,9
|Hekimhan (Malatya)
|12:52:58 15-04-2025
|38,83389
|37,95667
|5,43
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|12:52:57 15-04-2025
|39,86167
|28,86472
|7,05
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:51:21 15-04-2025
|38,13389
|37,255
|10,34
|2,7
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|12:51:19 15-04-2025
|38,119
|37,22
|5
|2,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:34:10 15-04-2025
|38,08528
|38,35472
|7
|1,1
|DENIS-SOMA (MANISA)
|12:22:55 15-04-2025
|39,2467
|27,7222
|0
|2
|Akhisar (Manisa)
|12:22:54 15-04-2025
|39,18667
|27,95083
|7,13
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:15:11 15-04-2025
|38,08778
|38,31778
|15,07
|3,5
|BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|12:15:10 15-04-2025
|38,0862
|38,3078
|2,6
|3,2
|EGE DENIZI
|11:21:18 15-04-2025
|36,664
|25,6178
|6,8
|2,5
|Ege Denizi
|11:21:17 15-04-2025
|36,6725
|25,6225
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|08:56:10 15-04-2025
|36,4953
|25,771
|15,2
|1,8
|EGE DENIZI
|08:41:30 15-04-2025
|38,895
|25,6317
|5
|2,8
|Ege Denizi - [80.56 km] Karaburun (İzmir)
|08:41:29 15-04-2025
|38,80333
|25,49639
|8,71
|2,5
|Gürün (Sivas)
|08:34:31 15-04-2025
|38,83833
|37,35806
|6,57
|1,9
|SULARBASI-GURUN (SIVAS)
|08:34:30 15-04-2025
|38,7742
|37,3262
|1
|2
|AGACLI-GURUN (SIVAS)
|08:33:40 15-04-2025
|38,7637
|37,4378
|7,6
|2,1
|Gürün (Sivas)
|08:33:39 15-04-2025
|38,80028
|37,41444
|7,07
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:25:55 15-04-2025
|38,30194
|38,25528
|6,99
|1,3
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.25 km] Karaburun (İzmir)
|07:04:00 15-04-2025
|38,50389
|26,74111
|5,18
|1,6
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|06:58:16 15-04-2025
|40,12361
|28,54056
|12,06
|3,2
|TASPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|06:58:16 15-04-2025
|40,0922
|28,5632
|5
|3,4
|Turgutlu (Manisa)
|06:55:44 15-04-2025
|38,35861
|27,81028
|10,64
|2,5
|YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA)
|06:55:44 15-04-2025
|38,3592
|27,8
|9
|2,6
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.79 km] Mudanya (Bursa)
|06:49:09 15-04-2025
|40,42472
|28,87
|7,01
|1,8
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|06:49:09 15-04-2025
|40,4252
|28,8985
|10,5
|1,9
|Tuşba (Van)
|06:06:34 15-04-2025
|38,68667
|43,19333
|6,99
|1,7
|Tuşba (Van)
|05:51:50 15-04-2025
|38,68333
|43,18861
|7,01
|2
|Merkez (Bolu)
|05:27:44 15-04-2025
|40,86333
|31,68889
|6,9
|1
|Çüngüş (Diyarbakır)
|04:58:24 15-04-2025
|38,21917
|39,40417
|6,68
|1,5
|Ege Denizi - [71.38 km] Karaburun (İzmir)
|04:29:41 15-04-2025
|38,8
|25,60361
|14,66
|2,3
|EGE DENIZI
|04:29:36 15-04-2025
|38,8212
|25,5272
|5
|2,6
|Tufanbeyli (Adana)
|03:33:28 15-04-2025
|38,2175
|36,33694
|6,95
|2
|FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA)
|03:33:28 15-04-2025
|38,1942
|36,3597
|2
|1,7
|EGE DENIZI
|03:01:47 15-04-2025
|36,6852
|25,7217
|2,5
|1,4
|EGE DENIZI
|02:57:38 15-04-2025
|36,6887
|25,703
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|02:51:15 15-04-2025
|36,6253
|25,6128
|4
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:45:01 15-04-2025
|38,03611
|36,57611
|7,07
|1,3
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:44:58 15-04-2025
|38,1257
|36,7132
|7,5
|1,5
|EGE DENIZI
|02:26:41 15-04-2025
|36,2402
|25,6078
|6,9
|2,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.20 km] Karaburun (İzmir)
|02:18:15 15-04-2025
|38,50944
|26,75278
|7,28
|4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:18:14 15-04-2025
|38,5092
|26,7555
|14,1
|3,9
|EGE DENIZI
|01:57:07 15-04-2025
|36,275
|25,5858
|10,9
|1,9
|EGE DENIZI
|01:45:40 15-04-2025
|35,7087
|25,6782
|6
|1,8
|Gürün (Sivas)
|01:30:27 15-04-2025
|38,83583
|37,39389
|7
|2
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|01:30:25 15-04-2025
|38,8253
|37,4985
|5
|1,9
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