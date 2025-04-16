Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Nisan 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Nisan 2025
son dakika deprem mi oldu?

16 Nisan 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Cihanbeyli (Konya) 00:58:32 16-04-2025 38,91333 32,89083 6,89 1,1
Akdeniz - [32.90 km] Yayladağı (Hatay) 00:45:06 16-04-2025 36,01278 35,58833 17,44 2
AKDENIZ 00:45:01 16-04-2025 35,9058 35,3682 4 1,8
Aladağ (Adana) 00:02:43 16-04-2025 37,66361 35,55139 16,34 2,1
ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) 00:02:42 16-04-2025 37,649 35,5712 9,1 2,1
Pütürge (Malatya) 22:13:40 15-04-2025 38,28917 38,80417 7 0,9
Seyhan (Adana) 21:57:43 15-04-2025 36,98361 35,12417 16,88 2,4
KARAHAN-CUKUROVA (ADANA) 21:57:42 15-04-2025 37,0283 35,1917 25,1 2,6
Kale (Malatya) 21:52:46 15-04-2025 38,33417 38,75167 11,18 1,1
EGE DENIZI 21:29:34 15-04-2025 35,7577 25,4895 9,5 2,2
KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) 19:30:31 15-04-2025 37,6682 35,5862 17,3 1,7
Gölbaşı (Adıyaman) 19:26:31 15-04-2025 37,725 37,64028 10,76 2,5
ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 19:26:30 15-04-2025 37,7555 37,6377 5 2,3
Akdeniz - [77.30 km] Kumluca (Antalya) 19:02:53 15-04-2025 35,735 30,8775 14,17 2,3
AKDENIZ 19:02:49 15-04-2025 35,5433 30,7612 15 2,6
EGE DENIZI 18:45:06 15-04-2025 35,7558 25,4882 16 2,1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [22.78 km] Ayvalık (Balıkesir) 18:27:36 15-04-2025 39,17361 26,45861 6,34 3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:27:35 15-04-2025 39,1768 26,4945 10,3 3
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 18:18:02 15-04-2025 34,85472 33,21028 18,18 2,5
AKDENIZ 18:17:57 15-04-2025 34,6143 33,1037 22,6 2,8
EGE DENIZI 17:57:17 15-04-2025 36,6023 25,5887 8,4 2,2
Germencik (Aydın) 17:37:07 15-04-2025 37,92667 27,60306 7 1,3
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 17:37:07 15-04-2025 37,9572 27,5778 5,2 1,7
Van Gölü - [12.23 km] Gevaş (Van) 17:15:59 15-04-2025 38,56194 42,88333 7,03 2,1
VAN GOLU 17:15:59 15-04-2025 38,5575 42,9315 5 2,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.23 km] Foça (İzmir) 17:03:37 15-04-2025 38,60639 26,76167 14,75 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 17:03:37 15-04-2025 38,6122 26,7737 7,1 1,8
Selçuklu (Konya) 16:21:07 15-04-2025 38,10056 32,6075 7,01 1,5
Köyceğiz (Muğla) 16:16:35 15-04-2025 36,96611 28,88972 6,94 1,7
Köyceğiz (Muğla) 15:57:53 15-04-2025 37,01833 28,9275 6,99 1,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 15:57:53 15-04-2025 37,0118 28,9502 11,3 2,2
Kula (Manisa) 14:48:30 15-04-2025 38,4875 28,48944 8,22 0,7
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [58.81 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:42:53 15-04-2025 42,57694 27,50333 7 1,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [31.19 km] Akçakale (Şanlıurfa) 14:19:19 15-04-2025 36,48778 38,54278 7,13 2,1
Çiçekdağı (Kırşehir) 13:44:12 15-04-2025 39,52222 34,40306 7,15 0,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:35:51 15-04-2025 37,41417 37,09722 6,33 1,4
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:35:50 15-04-2025 37,3943 37,1137 7,3 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:11:37 15-04-2025 39,50833 28,15667 7,05 1,4
OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR) 13:11:36 15-04-2025 39,4412 28,1988 5 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:09:40 15-04-2025 39,48889 28,13972 7,1 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 13:01:08 15-04-2025 38,10611 38,36833 13,91 3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 13:01:07 15-04-2025 38,1282 38,3663 1,5 2,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:54 15-04-2025 39,47639 28,16389 7,11 1,9
Hekimhan (Malatya) 12:52:58 15-04-2025 38,83389 37,95667 5,43 1,6
Orhaneli (Bursa) 12:52:57 15-04-2025 39,86167 28,86472 7,05 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:51:21 15-04-2025 38,13389 37,255 10,34 2,7
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:51:19 15-04-2025 38,119 37,22 5 2,8
Çelikhan (Adıyaman) 12:34:10 15-04-2025 38,08528 38,35472 7 1,1
DENIS-SOMA (MANISA) 12:22:55 15-04-2025 39,2467 27,7222 0 2
Akhisar (Manisa) 12:22:54 15-04-2025 39,18667 27,95083 7,13 2
Çelikhan (Adıyaman) 12:15:11 15-04-2025 38,08778 38,31778 15,07 3,5
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 12:15:10 15-04-2025 38,0862 38,3078 2,6 3,2
EGE DENIZI 11:21:18 15-04-2025 36,664 25,6178 6,8 2,5
Ege Denizi 11:21:17 15-04-2025 36,6725 25,6225 7 2,3
EGE DENIZI 08:56:10 15-04-2025 36,4953 25,771 15,2 1,8
EGE DENIZI 08:41:30 15-04-2025 38,895 25,6317 5 2,8
Ege Denizi - [80.56 km] Karaburun (İzmir) 08:41:29 15-04-2025 38,80333 25,49639 8,71 2,5
Gürün (Sivas) 08:34:31 15-04-2025 38,83833 37,35806 6,57 1,9
SULARBASI-GURUN (SIVAS) 08:34:30 15-04-2025 38,7742 37,3262 1 2
AGACLI-GURUN (SIVAS) 08:33:40 15-04-2025 38,7637 37,4378 7,6 2,1
Gürün (Sivas) 08:33:39 15-04-2025 38,80028 37,41444 7,07 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 08:25:55 15-04-2025 38,30194 38,25528 6,99 1,3
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.25 km] Karaburun (İzmir) 07:04:00 15-04-2025 38,50389 26,74111 5,18 1,6
Mustafakemalpaşa (Bursa) 06:58:16 15-04-2025 40,12361 28,54056 12,06 3,2
TASPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 06:58:16 15-04-2025 40,0922 28,5632 5 3,4
Turgutlu (Manisa) 06:55:44 15-04-2025 38,35861 27,81028 10,64 2,5
YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA) 06:55:44 15-04-2025 38,3592 27,8 9 2,6
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.79 km] Mudanya (Bursa) 06:49:09 15-04-2025 40,42472 28,87 7,01 1,8
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 06:49:09 15-04-2025 40,4252 28,8985 10,5 1,9
Tuşba (Van) 06:06:34 15-04-2025 38,68667 43,19333 6,99 1,7
Tuşba (Van) 05:51:50 15-04-2025 38,68333 43,18861 7,01 2
Merkez (Bolu) 05:27:44 15-04-2025 40,86333 31,68889 6,9 1
Çüngüş (Diyarbakır) 04:58:24 15-04-2025 38,21917 39,40417 6,68 1,5
Ege Denizi - [71.38 km] Karaburun (İzmir) 04:29:41 15-04-2025 38,8 25,60361 14,66 2,3
EGE DENIZI 04:29:36 15-04-2025 38,8212 25,5272 5 2,6
Tufanbeyli (Adana) 03:33:28 15-04-2025 38,2175 36,33694 6,95 2
FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) 03:33:28 15-04-2025 38,1942 36,3597 2 1,7
EGE DENIZI 03:01:47 15-04-2025 36,6852 25,7217 2,5 1,4
EGE DENIZI 02:57:38 15-04-2025 36,6887 25,703 5 1,5
EGE DENIZI 02:51:15 15-04-2025 36,6253 25,6128 4 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 02:45:01 15-04-2025 38,03611 36,57611 7,07 1,3
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:44:58 15-04-2025 38,1257 36,7132 7,5 1,5
EGE DENIZI 02:26:41 15-04-2025 36,2402 25,6078 6,9 2,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.20 km] Karaburun (İzmir) 02:18:15 15-04-2025 38,50944 26,75278 7,28 4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:18:14 15-04-2025 38,5092 26,7555 14,1 3,9
EGE DENIZI 01:57:07 15-04-2025 36,275 25,5858 10,9 1,9
EGE DENIZI 01:45:40 15-04-2025 35,7087 25,6782 6 1,8
Gürün (Sivas) 01:30:27 15-04-2025 38,83583 37,39389 7 2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 01:30:25 15-04-2025 38,8253 37,4985 5 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Cihanbeyli (Konya) 00:58:32 16-04-2025 38,91333 32,89083 6,89 1,1
Akdeniz - [32.90 km] Yayladağı (Hatay) 00:45:06 16-04-2025 36,01278 35,58833 17,44 2
AKDENIZ 00:45:01 16-04-2025 35,9058 35,3682 4 1,8
Aladağ (Adana) 00:02:43 16-04-2025 37,66361 35,55139 16,34 2,1
ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) 00:02:42 16-04-2025 37,649 35,5712 9,1 2,1
Pütürge (Malatya) 22:13:40 15-04-2025 38,28917 38,80417 7 0,9
Seyhan (Adana) 21:57:43 15-04-2025 36,98361 35,12417 16,88 2,4
KARAHAN-CUKUROVA (ADANA) 21:57:42 15-04-2025 37,0283 35,1917 25,1 2,6
Kale (Malatya) 21:52:46 15-04-2025 38,33417 38,75167 11,18 1,1
EGE DENIZI 21:29:34 15-04-2025 35,7577 25,4895 9,5 2,2
KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) 19:30:31 15-04-2025 37,6682 35,5862 17,3 1,7
Gölbaşı (Adıyaman) 19:26:31 15-04-2025 37,725 37,64028 10,76 2,5
ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 19:26:30 15-04-2025 37,7555 37,6377 5 2,3
Akdeniz - [77.30 km] Kumluca (Antalya) 19:02:53 15-04-2025 35,735 30,8775 14,17 2,3
AKDENIZ 19:02:49 15-04-2025 35,5433 30,7612 15 2,6
EGE DENIZI 18:45:06 15-04-2025 35,7558 25,4882 16 2,1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [22.78 km] Ayvalık (Balıkesir) 18:27:36 15-04-2025 39,17361 26,45861 6,34 3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:27:35 15-04-2025 39,1768 26,4945 10,3 3
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 18:18:02 15-04-2025 34,85472 33,21028 18,18 2,5
AKDENIZ 18:17:57 15-04-2025 34,6143 33,1037 22,6 2,8
EGE DENIZI 17:57:17 15-04-2025 36,6023 25,5887 8,4 2,2
Germencik (Aydın) 17:37:07 15-04-2025 37,92667 27,60306 7 1,3
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 17:37:07 15-04-2025 37,9572 27,5778 5,2 1,7
Van Gölü - [12.23 km] Gevaş (Van) 17:15:59 15-04-2025 38,56194 42,88333 7,03 2,1
VAN GOLU 17:15:59 15-04-2025 38,5575 42,9315 5 2,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.23 km] Foça (İzmir) 17:03:37 15-04-2025 38,60639 26,76167 14,75 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 17:03:37 15-04-2025 38,6122 26,7737 7,1 1,8
Selçuklu (Konya) 16:21:07 15-04-2025 38,10056 32,6075 7,01 1,5
Köyceğiz (Muğla) 16:16:35 15-04-2025 36,96611 28,88972 6,94 1,7
Köyceğiz (Muğla) 15:57:53 15-04-2025 37,01833 28,9275 6,99 1,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 15:57:53 15-04-2025 37,0118 28,9502 11,3 2,2
Kula (Manisa) 14:48:30 15-04-2025 38,4875 28,48944 8,22 0,7
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [58.81 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:42:53 15-04-2025 42,57694 27,50333 7 1,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [31.19 km] Akçakale (Şanlıurfa) 14:19:19 15-04-2025 36,48778 38,54278 7,13 2,1
Çiçekdağı (Kırşehir) 13:44:12 15-04-2025 39,52222 34,40306 7,15 0,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:35:51 15-04-2025 37,41417 37,09722 6,33 1,4
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:35:50 15-04-2025 37,3943 37,1137 7,3 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:11:37 15-04-2025 39,50833 28,15667 7,05 1,4
OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR) 13:11:36 15-04-2025 39,4412 28,1988 5 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:09:40 15-04-2025 39,48889 28,13972 7,1 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 13:01:08 15-04-2025 38,10611 38,36833 13,91 3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 13:01:07 15-04-2025 38,1282 38,3663 1,5 2,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:54 15-04-2025 39,47639 28,16389 7,11 1,9
Hekimhan (Malatya) 12:52:58 15-04-2025 38,83389 37,95667 5,43 1,6
Orhaneli (Bursa) 12:52:57 15-04-2025 39,86167 28,86472 7,05 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:51:21 15-04-2025 38,13389 37,255 10,34 2,7
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:51:19 15-04-2025 38,119 37,22 5 2,8
Çelikhan (Adıyaman) 12:34:10 15-04-2025 38,08528 38,35472 7 1,1
DENIS-SOMA (MANISA) 12:22:55 15-04-2025 39,2467 27,7222 0 2
Akhisar (Manisa) 12:22:54 15-04-2025 39,18667 27,95083 7,13 2
Çelikhan (Adıyaman) 12:15:11 15-04-2025 38,08778 38,31778 15,07 3,5
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 12:15:10 15-04-2025 38,0862 38,3078 2,6 3,2
EGE DENIZI 11:21:18 15-04-2025 36,664 25,6178 6,8 2,5
Ege Denizi 11:21:17 15-04-2025 36,6725 25,6225 7 2,3
EGE DENIZI 08:56:10 15-04-2025 36,4953 25,771 15,2 1,8
EGE DENIZI 08:41:30 15-04-2025 38,895 25,6317 5 2,8
Ege Denizi - [80.56 km] Karaburun (İzmir) 08:41:29 15-04-2025 38,80333 25,49639 8,71 2,5
Gürün (Sivas) 08:34:31 15-04-2025 38,83833 37,35806 6,57 1,9
SULARBASI-GURUN (SIVAS) 08:34:30 15-04-2025 38,7742 37,3262 1 2
AGACLI-GURUN (SIVAS) 08:33:40 15-04-2025 38,7637 37,4378 7,6 2,1
Gürün (Sivas) 08:33:39 15-04-2025 38,80028 37,41444 7,07 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 08:25:55 15-04-2025 38,30194 38,25528 6,99 1,3
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.25 km] Karaburun (İzmir) 07:04:00 15-04-2025 38,50389 26,74111 5,18 1,6
Mustafakemalpaşa (Bursa) 06:58:16 15-04-2025 40,12361 28,54056 12,06 3,2
TASPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 06:58:16 15-04-2025 40,0922 28,5632 5 3,4
Turgutlu (Manisa) 06:55:44 15-04-2025 38,35861 27,81028 10,64 2,5
YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA) 06:55:44 15-04-2025 38,3592 27,8 9 2,6
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.79 km] Mudanya (Bursa) 06:49:09 15-04-2025 40,42472 28,87 7,01 1,8
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 06:49:09 15-04-2025 40,4252 28,8985 10,5 1,9
Tuşba (Van) 06:06:34 15-04-2025 38,68667 43,19333 6,99 1,7
Tuşba (Van) 05:51:50 15-04-2025 38,68333 43,18861 7,01 2
Merkez (Bolu) 05:27:44 15-04-2025 40,86333 31,68889 6,9 1
Çüngüş (Diyarbakır) 04:58:24 15-04-2025 38,21917 39,40417 6,68 1,5
Ege Denizi - [71.38 km] Karaburun (İzmir) 04:29:41 15-04-2025 38,8 25,60361 14,66 2,3
EGE DENIZI 04:29:36 15-04-2025 38,8212 25,5272 5 2,6
Tufanbeyli (Adana) 03:33:28 15-04-2025 38,2175 36,33694 6,95 2
FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) 03:33:28 15-04-2025 38,1942 36,3597 2 1,7
EGE DENIZI 03:01:47 15-04-2025 36,6852 25,7217 2,5 1,4
EGE DENIZI 02:57:38 15-04-2025 36,6887 25,703 5 1,5
EGE DENIZI 02:51:15 15-04-2025 36,6253 25,6128 4 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 02:45:01 15-04-2025 38,03611 36,57611 7,07 1,3
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:44:58 15-04-2025 38,1257 36,7132 7,5 1,5
EGE DENIZI 02:26:41 15-04-2025 36,2402 25,6078 6,9 2,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.20 km] Karaburun (İzmir) 02:18:15 15-04-2025 38,50944 26,75278 7,28 4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:18:14 15-04-2025 38,5092 26,7555 14,1 3,9
EGE DENIZI 01:57:07 15-04-2025 36,275 25,5858 10,9 1,9
EGE DENIZI 01:45:40 15-04-2025 35,7087 25,6782 6 1,8
Gürün (Sivas) 01:30:27 15-04-2025 38,83583 37,39389 7 2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 01:30:25 15-04-2025 38,8253 37,4985 5 1,9
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...