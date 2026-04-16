Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Nisan 2026
16.04.2026 00:00
Son Güncelleme: 16.04.2026 01:30
Son depremler...
16 Nisan 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Marmara Denizi - [12.60 km] Bakırköy (İstanbul)
|16 Nisan 2026 00:47
|40.8514
|28.7844
|7.82
|1.10
|Marmara Denizi - [12.87 km] Bakırköy (İstanbul)
|16 Nisan 2026 00:42
|40.8486
|28.7856
|6.93
|1.70
|Pamukkale (Denizli)
|16 Nisan 2026 00:23
|37.8397
|29.1853
|7.02
|0.50
|Pamukkale (Denizli)
|16 Nisan 2026 00:21
|37.8283
|29.2272
|7.00
|1.70
|Erbaa (Tokat)
|16 Nisan 2026 00:19
|40.6536
|36.7925
|6.80
|1.50
|Erbaa (Tokat)
|16 Nisan 2026 00:16
|40.6517
|36.7950
|9.12
|1.80
|Ege Denizi
|16 Nisan 2026 00:12
|40.5428
|24.3086
|7.00
|2.30
|Kulp (Diyarbakır)
|16 Nisan 2026 00:01
|38.5900
|40.9119
|7.01
|1.50
|Kulp (Diyarbakır)
|15 Nisan 2026 23:59
|38.5864
|40.8892
|7.00
|3.00
|Akçadağ (Malatya)
|15 Nisan 2026 23:49
|38.4411
|38.0064
|6.81
|1.00
|Genç (Bingöl)
|15 Nisan 2026 23:24
|38.6028
|40.8492
|7.01
|2.00
|Genç (Bingöl)
|15 Nisan 2026 23:23
|38.6719
|40.9744
|7.94
|1.90
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|15 Nisan 2026 23:11
|39.1247
|33.2894
|7.05
|0.90
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15 Nisan 2026 23:09
|37.7508
|36.5911
|7.00
|1.40
|Çelikhan (Adıyaman)
|15 Nisan 2026 23:05
|38.0892
|38.4244
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Nisan 2026 22:59
|39.1431
|28.1844
|7.00
|1.50
|Simav (Kütahya)
|15 Nisan 2026 22:54
|39.2614
|28.9389
|7.04
|1.30
|Beypazarı (Ankara)
|15 Nisan 2026 22:46
|40.1103
|31.9519
|8.70
|1.80
|Akdeniz - [51.85 km] Kumluca (Antalya)
|15 Nisan 2026 22:34
|35.8442
|30.3550
|24.18
|2.60
|Yeşilyurt (Malatya)
|15 Nisan 2026 22:19
|38.2450
|38.0928
|10.17
|1.50
|Marmara Denizi - [13.75 km] Bakırköy (İstanbul)
|15 Nisan 2026 22:16
|40.8397
|28.7900
|11.47
|1.70
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15 Nisan 2026 21:54
|37.7603
|36.5333
|7.00
|2.50
|Turgutlu (Manisa)
|15 Nisan 2026 21:53
|38.5250
|27.6414
|10.68
|1.50
|Marmara Denizi - [12.02 km] Bakırköy (İstanbul)
|15 Nisan 2026 21:44
|40.8564
|28.7864
|18.49
|1.70
|Pütürge (Malatya)
|15 Nisan 2026 21:31
|38.2439
|38.7425
|7.59
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15 Nisan 2026 21:24
|37.9542
|36.2728
|7.00
|2.20
|Selçuklu (Konya)
|15 Nisan 2026 21:16
|37.9528
|32.4244
|10.34
|1.20
|Selçuklu (Konya)
|15 Nisan 2026 21:13
|37.9381
|32.4056
|13.95
|1.00
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN)
|16 Nisan 2026 01:20
|38.0800
|38.4568
|20.40
|0.70
|ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
|16 Nisan 2026 01:19
|38.2157
|38.0918
|5.10
|1.60
|MARMARA DENIZI
|16 Nisan 2026 01:16
|40.8248
|28.8125
|15.90
|2.10
|ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|16 Nisan 2026 00:54
|37.7553
|36.5050
|5.60
|2.50
|TURGUTLU (MANISA)
|16 Nisan 2026 00:53
|38.5253
|27.6710
|15.60
|1.40
|MARMARA DENIZI
|16 Nisan 2026 00:44
|40.8388
|28.7932
|19.30
|1.70
|KAMISTAS-(MALATYA)
|16 Nisan 2026 00:31
|38.3100
|38.7262
|9.70
|1.40
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16 Nisan 2026 00:24
|37.9338
|36.1933
|5.00
|2.20
|AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|15 Nisan 2026 23:58
|37.7375
|36.5940
|5.70
|1.50
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15 Nisan 2026 23:43
|39.1418
|28.1315
|11.60
|1.30
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|15 Nisan 2026 23:39
|37.0655
|28.8255
|12.30
|1.50
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|15 Nisan 2026 23:03
|38.2302
|37.7508
|8.10
|1.60
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15 Nisan 2026 22:39
|39.1272
|28.2618
|17.10
|0.90
|BASKOY-MURGUL (ARTVIN)
|15 Nisan 2026 22:32
|41.2883
|41.5215
|5.90
|2.20
|KIZILAGIL-(BOLU)
|15 Nisan 2026 22:24
|40.8055
|31.5553
|6.30
|1.70
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|15 Nisan 2026 22:09
|38.4768
|38.0323
|7.90
|1.70
|YUNANISTAN
|15 Nisan 2026 21:54
|40.3147
|24.1847
|10.20
|1.90
|YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)
|15 Nisan 2026 21:45
|40.7895
|30.8752
|23.40
|1.60
|CUKUR-KARAISALI (ADANA)
|15 Nisan 2026 21:34
|37.3343
|35.0953
|14.20
|1.30
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|15 Nisan 2026 21:27
|36.0902
|28.0965
|2.80
|1.70
|SEYITOREN-BOZOVA (SANLIURFA)
|15 Nisan 2026 21:24
|37.2987
|38.5805
|2.40
|1.50
|AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|15 Nisan 2026 21:13
|37.7580
|36.5477
|16.00
|1.30