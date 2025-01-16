Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ocak 2025

16 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) 14:02:18 16-01-2025 37,8802 36,771 18,7 1,6
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:43:20 16-01-2025 38,16 37,2285 12,7 1,8
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 13:23:11 16-01-2025 38,4537 37,5613 4,6 1,6
Merkez (Ağrı) 13:13:56 16-01-2025 39,79722 43,40583 7,13 2
UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR) 13:13:56 16-01-2025 39,7975 43,4118 9,2 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 12:47:34 16-01-2025 38,2685 37,7382 5,3 1,6
Sultandağı (Afyonkarahisar) 12:28:34 16-01-2025 38,75111 31,41 7,38 2,4
CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 12:28:33 16-01-2025 38,7068 31,362 5 2,4
Kınık (İzmir) 11:58:18 16-01-2025 39,05528 27,28861 7,22 1,2
SUCAHLI-KINIK (IZMIR) 11:58:18 16-01-2025 39,0747 27,2917 7,9 1,6
YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM) 11:29:19 16-01-2025 39,8772 41,7227 1,6 2
Pasinler (Erzurum) 11:29:18 16-01-2025 39,80694 41,60917 9,07 2,5
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 11:19:32 16-01-2025 37,6143 35,8263 13,4 1,7
Gemlik (Bursa) 11:14:10 16-01-2025 40,45333 29,20389 7 1,7
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 11:14:10 16-01-2025 40,4772 29,1947 0 2
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı - [02.93 km] Çeşme (İzmir) 10:38:27 16-01-2025 38,28917 26,40861 7 1,3
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 10:21:04 16-01-2025 36,1863 35,8637 9,2 2,2
Samandağ (Hatay) 10:21:03 16-01-2025 36,13944 35,93472 7 2,3
Tosya (Kastamonu) 10:12:20 16-01-2025 40,86028 34,04917 7 1,1
KARAPINAR-SALIHLI (MANISA) 10:01:39 16-01-2025 38,5168 28,1353 24,4 1,7
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 10:00:35 16-01-2025 38,5578 28,2255 16,3 1,8
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 10:00:03 16-01-2025 38,5085 28,1943 12,1 1,3
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 09:44:59 16-01-2025 38,5383 28,2095 11,5 2,1
Van Gölü - [07.96 km] Tuşba (Van) 09:25:03 16-01-2025 38,71528 43,11139 7,15 1,3
VAN GOLU 09:25:02 16-01-2025 38,7242 43,1443 4,3 1,3
SUMAKLI-(SANLIURFA) 09:09:36 16-01-2025 37,284 39,2463 6,6 1,9
Haliliye (Şanlıurfa) 09:09:35 16-01-2025 37,24944 39,15194 7,49 2
KEPEZ-(SANLIURFA) 09:07:10 16-01-2025 37,3128 39,2727 13,1 2
Haliliye (Şanlıurfa) 09:07:08 16-01-2025 37,22028 39,16861 9,83 2,1
SUMAKLI-(SANLIURFA) 08:48:25 16-01-2025 37,2497 39,2268 9,6 2,1
Haliliye (Şanlıurfa) 08:48:22 16-01-2025 37,15694 39,23306 13,29 2,3
AKDENIZ 08:26:13 16-01-2025 36,1835 28,8505 11,6 1,6
Akdeniz - [44.45 km] Seydikemer (Muğla) 08:26:12 16-01-2025 36,16889 28,80222 6,49 1,7
Saruhanlı (Manisa) 08:24:59 16-01-2025 38,68528 27,84972 6,99 1,3
HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) 08:24:59 16-01-2025 38,7375 27,8942 7,8 1,5
Akdeniz - [32.89 km] Seydikemer (Muğla) 08:22:33 16-01-2025 36,19417 28,94306 6,46 2
AKDENIZ 08:22:33 16-01-2025 36,2128 28,9715 7,5 2,1
Beyağaç (Denizli) 08:10:15 16-01-2025 37,17472 28,81444 7 1,1
BEYAGAC (DENIZLI) 08:10:15 16-01-2025 37,1968 28,8435 12,4 1,5
Merkez (Bolu) 08:07:59 16-01-2025 40,85583 31,85389 7,03 1,2
SEMERCILER-(BOLU) 08:07:59 16-01-2025 40,8492 31,802 8 1,4
NILUFER (BURSA) 07:44:21 16-01-2025 40,2222 28,954 12,4 2
Nilüfer (Bursa) 07:44:20 16-01-2025 40,19389 28,97111 10,37 1,9
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:19:18 16-01-2025 38,4108 37,447 5 1,1
Menderes (İzmir) 07:13:21 16-01-2025 38,14222 27,26694 7,45 1,5
KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 07:13:20 16-01-2025 38,161 27,2855 16,4 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 07:06:21 16-01-2025 37,72167 36,27694 7 1,4
OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 07:06:21 16-01-2025 37,7158 36,2667 7,6 1,1
SOBRAN-(KUTAHYA) 07:05:38 16-01-2025 39,6725 30,158 7,6 1,9
Merkez (Kütahya) 07:05:37 16-01-2025 39,67 30,18861 7 1,4
Bayat (Çorum) 06:53:27 16-01-2025 40,82861 34,12639 9,67 1,4
AHACIK-BAYAT (CORUM) 06:53:26 16-01-2025 40,8228 34,1212 5,5 1,7
Haliliye (Şanlıurfa) 06:27:48 16-01-2025 37,17111 39,24778 7 1,4
BAKIRTAS-(SANLIURFA) 06:27:46 16-01-2025 37,0302 39,2023 5,5 1,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.36 km] Foça (İzmir) 06:08:44 16-01-2025 38,65528 26,68722 10,15 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 06:08:43 16-01-2025 38,666 26,7165 6,7 1,6
Darende (Malatya) 06:00:29 16-01-2025 38,44389 37,51972 7 1
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 06:00:29 16-01-2025 38,4638 37,5527 7,6 1,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 05:58:08 16-01-2025 34,8147 24,9808 11,9 2,4
BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) 05:57:15 16-01-2025 40,2232 31,8623 6,7 1,6
Beypazarı (Ankara) 05:57:14 16-01-2025 40,20472 31,87472 7,25 1,2
Çameli (Denizli) 05:51:33 16-01-2025 36,98611 29,16806 7 0,9
Menderes (İzmir) 05:07:36 16-01-2025 38,13917 27,27389 6,98 1,3
Kozan (Adana) 05:01:35 16-01-2025 37,61944 35,85333 7 1
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 04:51:44 16-01-2025 38,4472 37,596 5 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 04:27:19 16-01-2025 37,99833 36,42306 6,85 1,2
GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:27:19 16-01-2025 38,0003 36,483 18,9 1,1
Saimbeyli (Adana) 04:24:56 16-01-2025 37,83972 36,26194 12,44 1,8
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 04:24:56 16-01-2025 37,8228 36,2803 5 1,7
Pamukkale (Denizli) 04:20:14 16-01-2025 37,88722 29,21861 14,77 1,2
Kale (Malatya) 04:16:55 16-01-2025 38,35639 38,76028 7 1,5
SARIOT-KALE (MALATYA) 04:16:55 16-01-2025 38,3617 38,7508 7,5 1,6
Pamukkale (Denizli) 04:15:52 16-01-2025 37,88861 29,22528 10,82 1,5
IRLIGANLI-(DENIZLI) 04:15:51 16-01-2025 37,8758 29,2358 8,2 1,6
Pamukkale (Denizli) 04:14:32 16-01-2025 37,89667 29,21861 13,84 1,6
IRLIGANLI-(DENIZLI) 04:14:32 16-01-2025 37,8828 29,2432 4,2 1,8
Kozan (Adana) 04:11:24 16-01-2025 37,60944 35,8825 7 1
DURMUSLU-KOZAN (ADANA) 04:11:24 16-01-2025 37,537 35,8485 8,2 0,9
Ege Denizi - [77.23 km] Datça (Muğla) 04:02:13 16-01-2025 36,12278 26,95611 19,3 1,9
AKDENIZ 04:02:12 16-01-2025 36,4755 26,8375 13,6 2,1
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 03:46:43 16-01-2025 38,4478 37,5928 8,3 2,5
Darende (Malatya) 03:46:42 16-01-2025 38,45417 37,56028 7 2,4
Pamukkale (Denizli) 03:42:15 16-01-2025 37,8875 29,2125 7 1,1
NILUFER (BURSA) 03:40:30 16-01-2025 40,2058 28,9698 8,9 1,9
Nilüfer (Bursa) 03:40:29 16-01-2025 40,20667 28,9575 10,82 1,8
UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) 03:25:55 16-01-2025 39,9118 41,7627 14,2 1
Pasinler (Erzurum) 03:25:54 16-01-2025 39,8775 41,78 7,02 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:19:46 16-01-2025 38,35667 37,25417 6,92 1,1
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:19:45 16-01-2025 38,3587 37,2677 9,9 1,3
Fethiye (Muğla) 03:11:02 16-01-2025 36,75222 29,18972 7 1,6
YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) 03:11:01 16-01-2025 36,7283 29,2223 5,5 1,6
Menderes (İzmir) 03:02:08 16-01-2025 38,075 27,25917 7,25 2,3
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) 03:02:08 16-01-2025 38,0695 27,2372 1,4 2,6
Palandöken (Erzurum) 03:00:58 16-01-2025 39,80222 41,05472 7 1,4
GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) 03:00:57 16-01-2025 39,7853 41,106 2,9 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:26:23 16-01-2025 38,4077 37,4802 3 0,8
Merkez (Bingöl) 02:22:51 16-01-2025 39,03806 40,47694 7 2
TEPEBASI-(BINGOL) 02:22:51 16-01-2025 39,062 40,5042 5 2
Sincik (Adıyaman) 02:18:16 16-01-2025 38,14417 38,5375 6,98 1,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 02:18:16 16-01-2025 38,162 38,4887 3 1,6
Salihli (Manisa) 02:11:05 16-01-2025 38,53944 28,16722 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:02:14 16-01-2025 38,25222 37,31389 7 1,7
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:02:13 16-01-2025 38,2477 37,3312 5 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 01:58:45 16-01-2025 38,31472 38,14028 7 1,2
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 01:58:45 16-01-2025 38,3078 38,0937 12,9 0,9
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 01:38:40 16-01-2025 36,6578 28,0737 7 2
Ege Denizi - [02.30 km] Marmaris (Muğla) 01:38:39 16-01-2025 36,63389 28,08361 11,69 1,8
Gölbaşı (Adıyaman) 01:24:22 16-01-2025 37,85556 37,85 7 3,5
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 01:24:22 16-01-2025 37,868 37,8447 2,2 3,3
Nilüfer (Bursa) 00:53:47 16-01-2025 40,21972 28,96417 4,42 1,6
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.46 km] Balçova (İzmir) 00:30:06 16-01-2025 38,41889 27,01583 7,07 1,3
Menteşe (Muğla) 00:27:09 16-01-2025 37,14722 28,8225 7 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 00:15:38 16-01-2025 37,77139 36,50389 7,03 1,8
Aladağ (Adana) 00:14:06 16-01-2025 37,59944 35,42361 7 2,1
DARILIK-ALADAG (ADANA) 00:14:05 16-01-2025 37,6117 35,4398 5 2,2
Çayırlı (Erzincan) 00:13:18 16-01-2025 39,87917 40,03556 6,51 1,6
Köprüköy (Erzurum) 23:45:55 15-01-2025 39,86806 41,80694 7,11 1
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 23:37:14 15-01-2025 37,7405 36,4803 4,3 2
Andırın (Kahramanmaraş) 23:37:13 15-01-2025 37,78111 36,495 8,16 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 23:29:09 15-01-2025 38,09083 38,38972 7 0,8
Pasinler (Erzurum) 23:16:58 15-01-2025 39,935 41,72639 6,97 1,1
Ortaköy (Çorum) 23:15:08 15-01-2025 40,25583 35,27583 6,91 1
Bayat (Çorum) 23:09:36 15-01-2025 40,83 34,13028 11,1 2,4
CUKUROZ-BAYAT (CORUM) 23:09:36 15-01-2025 40,8162 34,0898 6,3 2,5
Ahlat (Bitlis) 22:18:46 15-01-2025 38,82056 42,49306 7,03 1,4
Pasinler (Erzurum) 22:14:35 15-01-2025 39,8675 41,76222 15,06 1,8
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 22:14:35 15-01-2025 39,8492 41,7483 7,4 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 22:11:20 15-01-2025 37,89111 36,51306 7 1,6
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 22:11:20 15-01-2025 37,9208 36,5507 18,5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 21:47:47 15-01-2025 38,20583 38,0275 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 21:28:23 15-01-2025 38,39306 38,91806 7,01 1,1
Kale (Malatya) 20:28:03 15-01-2025 38,36028 38,86667 7 1,6
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 20:28:02 15-01-2025 38,378 38,89 7,1 1,6
Arguvan (Malatya) 20:13:55 15-01-2025 38,94556 38,235 7 1,3
Yenimahalle (Ankara) 20:12:07 15-01-2025 40,00667 32,75111 7 1,3
Altınyayla (Burdur) 19:40:15 15-01-2025 36,98417 29,48972 7 2,2
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) 19:40:15 15-01-2025 36,9523 29,6445 5,5 2,4
Defne (Hatay) 19:35:35 15-01-2025 36,12583 36,06861 7 2,7
OZBEK-SAMANDAG (HATAY) 19:35:34 15-01-2025 36,1243 36,0712 5 2,7
Darende (Malatya) 19:26:49 15-01-2025 38,415 37,51417 6,99 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 19:26:49 15-01-2025 38,3993 37,4848 7,2 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 19:06:09 15-01-2025 38,035 38,25694 7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 18:48:47 15-01-2025 38,05222 38,27306 7,07 1
Ege Denizi - [68.26 km] Çeşme (İzmir) 18:34:37 15-01-2025 38,23667 25,47528 8,69 2,1
Merkez (Bolu) 18:33:04 15-01-2025 40,74167 31,66778 8,18 1
Yeşilova (Burdur) 18:25:44 15-01-2025 37,60278 29,90917 6,74 1
Doğanşehir (Malatya) 18:08:21 15-01-2025 38,1425 37,87528 9,25 1,2
Sivrice (Elazığ) 17:58:06 15-01-2025 38,37667 38,93472 6,92 1,1
Bayat (Çorum) 17:22:49 15-01-2025 40,82389 34,125 11,25 1,1
Ege Denizi - [64.90 km] Marmaris (Muğla) 17:17:56 15-01-2025 36,06 27,95778 11 2,2
Salihli (Manisa) 16:22:40 15-01-2025 38,53778 28,20056 7 1,3
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 16:22:40 15-01-2025 38,5508 28,2133 13,7 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 16:14:57 15-01-2025 38,4328 37,5237 4,2 1,4
ALIBEYLI-SARUHANLI (MANISA) 15:52:55 15-01-2025 38,69 27,7118 9,9 1,8
Saruhanlı (Manisa) 15:52:54 15-01-2025 38,67278 27,71028 6,94 1,6
Pütürge (Malatya) 15:11:05 15-01-2025 38,26972 38,71944 13,87 2,5
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 15:11:04 15-01-2025 38,2798 38,7247 5 2,5
Yerköy (Yozgat) 14:58:43 15-01-2025 39,54528 34,59 7,05 1
Marmaris (Muğla) 14:41:20 15-01-2025 36,76861 28,20833 17,95 2,3
HISARONU-MARMARIS (MUGLA) 14:41:17 15-01-2025 36,826 28,1403 71,6 2,4
Salihli (Manisa) 14:33:16 15-01-2025 38,52056 28,22056 7 1,5
CAVLU-SALIHLI (MANISA) 14:33:16 15-01-2025 38,5335 28,1785 9 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) 14:02:18 16-01-2025 37,8802 36,771 18,7 1,6
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:43:20 16-01-2025 38,16 37,2285 12,7 1,8
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 13:23:11 16-01-2025 38,4537 37,5613 4,6 1,6
Merkez (Ağrı) 13:13:56 16-01-2025 39,79722 43,40583 7,13 2
UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR) 13:13:56 16-01-2025 39,7975 43,4118 9,2 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 12:47:34 16-01-2025 38,2685 37,7382 5,3 1,6
Sultandağı (Afyonkarahisar) 12:28:34 16-01-2025 38,75111 31,41 7,38 2,4
CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 12:28:33 16-01-2025 38,7068 31,362 5 2,4
Kınık (İzmir) 11:58:18 16-01-2025 39,05528 27,28861 7,22 1,2
SUCAHLI-KINIK (IZMIR) 11:58:18 16-01-2025 39,0747 27,2917 7,9 1,6
YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM) 11:29:19 16-01-2025 39,8772 41,7227 1,6 2
Pasinler (Erzurum) 11:29:18 16-01-2025 39,80694 41,60917 9,07 2,5
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 11:19:32 16-01-2025 37,6143 35,8263 13,4 1,7
Gemlik (Bursa) 11:14:10 16-01-2025 40,45333 29,20389 7 1,7
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 11:14:10 16-01-2025 40,4772 29,1947 0 2
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı - [02.93 km] Çeşme (İzmir) 10:38:27 16-01-2025 38,28917 26,40861 7 1,3
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 10:21:04 16-01-2025 36,1863 35,8637 9,2 2,2
Samandağ (Hatay) 10:21:03 16-01-2025 36,13944 35,93472 7 2,3
Tosya (Kastamonu) 10:12:20 16-01-2025 40,86028 34,04917 7 1,1
KARAPINAR-SALIHLI (MANISA) 10:01:39 16-01-2025 38,5168 28,1353 24,4 1,7
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 10:00:35 16-01-2025 38,5578 28,2255 16,3 1,8
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 10:00:03 16-01-2025 38,5085 28,1943 12,1 1,3
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 09:44:59 16-01-2025 38,5383 28,2095 11,5 2,1
Van Gölü - [07.96 km] Tuşba (Van) 09:25:03 16-01-2025 38,71528 43,11139 7,15 1,3
VAN GOLU 09:25:02 16-01-2025 38,7242 43,1443 4,3 1,3
SUMAKLI-(SANLIURFA) 09:09:36 16-01-2025 37,284 39,2463 6,6 1,9
Haliliye (Şanlıurfa) 09:09:35 16-01-2025 37,24944 39,15194 7,49 2
KEPEZ-(SANLIURFA) 09:07:10 16-01-2025 37,3128 39,2727 13,1 2
Haliliye (Şanlıurfa) 09:07:08 16-01-2025 37,22028 39,16861 9,83 2,1
SUMAKLI-(SANLIURFA) 08:48:25 16-01-2025 37,2497 39,2268 9,6 2,1
Haliliye (Şanlıurfa) 08:48:22 16-01-2025 37,15694 39,23306 13,29 2,3
AKDENIZ 08:26:13 16-01-2025 36,1835 28,8505 11,6 1,6
Akdeniz - [44.45 km] Seydikemer (Muğla) 08:26:12 16-01-2025 36,16889 28,80222 6,49 1,7
Saruhanlı (Manisa) 08:24:59 16-01-2025 38,68528 27,84972 6,99 1,3
HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) 08:24:59 16-01-2025 38,7375 27,8942 7,8 1,5
Akdeniz - [32.89 km] Seydikemer (Muğla) 08:22:33 16-01-2025 36,19417 28,94306 6,46 2
AKDENIZ 08:22:33 16-01-2025 36,2128 28,9715 7,5 2,1
Beyağaç (Denizli) 08:10:15 16-01-2025 37,17472 28,81444 7 1,1
BEYAGAC (DENIZLI) 08:10:15 16-01-2025 37,1968 28,8435 12,4 1,5
Merkez (Bolu) 08:07:59 16-01-2025 40,85583 31,85389 7,03 1,2
SEMERCILER-(BOLU) 08:07:59 16-01-2025 40,8492 31,802 8 1,4
NILUFER (BURSA) 07:44:21 16-01-2025 40,2222 28,954 12,4 2
Nilüfer (Bursa) 07:44:20 16-01-2025 40,19389 28,97111 10,37 1,9
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:19:18 16-01-2025 38,4108 37,447 5 1,1
Menderes (İzmir) 07:13:21 16-01-2025 38,14222 27,26694 7,45 1,5
KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 07:13:20 16-01-2025 38,161 27,2855 16,4 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 07:06:21 16-01-2025 37,72167 36,27694 7 1,4
OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 07:06:21 16-01-2025 37,7158 36,2667 7,6 1,1
SOBRAN-(KUTAHYA) 07:05:38 16-01-2025 39,6725 30,158 7,6 1,9
Merkez (Kütahya) 07:05:37 16-01-2025 39,67 30,18861 7 1,4
Bayat (Çorum) 06:53:27 16-01-2025 40,82861 34,12639 9,67 1,4
AHACIK-BAYAT (CORUM) 06:53:26 16-01-2025 40,8228 34,1212 5,5 1,7
Haliliye (Şanlıurfa) 06:27:48 16-01-2025 37,17111 39,24778 7 1,4
BAKIRTAS-(SANLIURFA) 06:27:46 16-01-2025 37,0302 39,2023 5,5 1,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.36 km] Foça (İzmir) 06:08:44 16-01-2025 38,65528 26,68722 10,15 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 06:08:43 16-01-2025 38,666 26,7165 6,7 1,6
Darende (Malatya) 06:00:29 16-01-2025 38,44389 37,51972 7 1
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 06:00:29 16-01-2025 38,4638 37,5527 7,6 1,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 05:58:08 16-01-2025 34,8147 24,9808 11,9 2,4
BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) 05:57:15 16-01-2025 40,2232 31,8623 6,7 1,6
Beypazarı (Ankara) 05:57:14 16-01-2025 40,20472 31,87472 7,25 1,2
Çameli (Denizli) 05:51:33 16-01-2025 36,98611 29,16806 7 0,9
Menderes (İzmir) 05:07:36 16-01-2025 38,13917 27,27389 6,98 1,3
Kozan (Adana) 05:01:35 16-01-2025 37,61944 35,85333 7 1
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 04:51:44 16-01-2025 38,4472 37,596 5 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 04:27:19 16-01-2025 37,99833 36,42306 6,85 1,2
GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:27:19 16-01-2025 38,0003 36,483 18,9 1,1
Saimbeyli (Adana) 04:24:56 16-01-2025 37,83972 36,26194 12,44 1,8
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 04:24:56 16-01-2025 37,8228 36,2803 5 1,7
Pamukkale (Denizli) 04:20:14 16-01-2025 37,88722 29,21861 14,77 1,2
Kale (Malatya) 04:16:55 16-01-2025 38,35639 38,76028 7 1,5
SARIOT-KALE (MALATYA) 04:16:55 16-01-2025 38,3617 38,7508 7,5 1,6
Pamukkale (Denizli) 04:15:52 16-01-2025 37,88861 29,22528 10,82 1,5
IRLIGANLI-(DENIZLI) 04:15:51 16-01-2025 37,8758 29,2358 8,2 1,6
Pamukkale (Denizli) 04:14:32 16-01-2025 37,89667 29,21861 13,84 1,6
IRLIGANLI-(DENIZLI) 04:14:32 16-01-2025 37,8828 29,2432 4,2 1,8
Kozan (Adana) 04:11:24 16-01-2025 37,60944 35,8825 7 1
DURMUSLU-KOZAN (ADANA) 04:11:24 16-01-2025 37,537 35,8485 8,2 0,9
Ege Denizi - [77.23 km] Datça (Muğla) 04:02:13 16-01-2025 36,12278 26,95611 19,3 1,9
AKDENIZ 04:02:12 16-01-2025 36,4755 26,8375 13,6 2,1
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 03:46:43 16-01-2025 38,4478 37,5928 8,3 2,5
Darende (Malatya) 03:46:42 16-01-2025 38,45417 37,56028 7 2,4
Pamukkale (Denizli) 03:42:15 16-01-2025 37,8875 29,2125 7 1,1
NILUFER (BURSA) 03:40:30 16-01-2025 40,2058 28,9698 8,9 1,9
Nilüfer (Bursa) 03:40:29 16-01-2025 40,20667 28,9575 10,82 1,8
UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) 03:25:55 16-01-2025 39,9118 41,7627 14,2 1
Pasinler (Erzurum) 03:25:54 16-01-2025 39,8775 41,78 7,02 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:19:46 16-01-2025 38,35667 37,25417 6,92 1,1
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:19:45 16-01-2025 38,3587 37,2677 9,9 1,3
Fethiye (Muğla) 03:11:02 16-01-2025 36,75222 29,18972 7 1,6
YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) 03:11:01 16-01-2025 36,7283 29,2223 5,5 1,6
Menderes (İzmir) 03:02:08 16-01-2025 38,075 27,25917 7,25 2,3
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) 03:02:08 16-01-2025 38,0695 27,2372 1,4 2,6
Palandöken (Erzurum) 03:00:58 16-01-2025 39,80222 41,05472 7 1,4
GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) 03:00:57 16-01-2025 39,7853 41,106 2,9 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:26:23 16-01-2025 38,4077 37,4802 3 0,8
Merkez (Bingöl) 02:22:51 16-01-2025 39,03806 40,47694 7 2
TEPEBASI-(BINGOL) 02:22:51 16-01-2025 39,062 40,5042 5 2
Sincik (Adıyaman) 02:18:16 16-01-2025 38,14417 38,5375 6,98 1,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 02:18:16 16-01-2025 38,162 38,4887 3 1,6
Salihli (Manisa) 02:11:05 16-01-2025 38,53944 28,16722 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:02:14 16-01-2025 38,25222 37,31389 7 1,7
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:02:13 16-01-2025 38,2477 37,3312 5 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 01:58:45 16-01-2025 38,31472 38,14028 7 1,2
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 01:58:45 16-01-2025 38,3078 38,0937 12,9 0,9
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 01:38:40 16-01-2025 36,6578 28,0737 7 2
Ege Denizi - [02.30 km] Marmaris (Muğla) 01:38:39 16-01-2025 36,63389 28,08361 11,69 1,8
Gölbaşı (Adıyaman) 01:24:22 16-01-2025 37,85556 37,85 7 3,5
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 01:24:22 16-01-2025 37,868 37,8447 2,2 3,3
Nilüfer (Bursa) 00:53:47 16-01-2025 40,21972 28,96417 4,42 1,6
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.46 km] Balçova (İzmir) 00:30:06 16-01-2025 38,41889 27,01583 7,07 1,3
Menteşe (Muğla) 00:27:09 16-01-2025 37,14722 28,8225 7 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 00:15:38 16-01-2025 37,77139 36,50389 7,03 1,8
Aladağ (Adana) 00:14:06 16-01-2025 37,59944 35,42361 7 2,1
DARILIK-ALADAG (ADANA) 00:14:05 16-01-2025 37,6117 35,4398 5 2,2
Çayırlı (Erzincan) 00:13:18 16-01-2025 39,87917 40,03556 6,51 1,6
Köprüköy (Erzurum) 23:45:55 15-01-2025 39,86806 41,80694 7,11 1
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 23:37:14 15-01-2025 37,7405 36,4803 4,3 2
Andırın (Kahramanmaraş) 23:37:13 15-01-2025 37,78111 36,495 8,16 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 23:29:09 15-01-2025 38,09083 38,38972 7 0,8
Pasinler (Erzurum) 23:16:58 15-01-2025 39,935 41,72639 6,97 1,1
Ortaköy (Çorum) 23:15:08 15-01-2025 40,25583 35,27583 6,91 1
Bayat (Çorum) 23:09:36 15-01-2025 40,83 34,13028 11,1 2,4
CUKUROZ-BAYAT (CORUM) 23:09:36 15-01-2025 40,8162 34,0898 6,3 2,5
Ahlat (Bitlis) 22:18:46 15-01-2025 38,82056 42,49306 7,03 1,4
Pasinler (Erzurum) 22:14:35 15-01-2025 39,8675 41,76222 15,06 1,8
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 22:14:35 15-01-2025 39,8492 41,7483 7,4 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 22:11:20 15-01-2025 37,89111 36,51306 7 1,6
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 22:11:20 15-01-2025 37,9208 36,5507 18,5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 21:47:47 15-01-2025 38,20583 38,0275 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 21:28:23 15-01-2025 38,39306 38,91806 7,01 1,1
Kale (Malatya) 20:28:03 15-01-2025 38,36028 38,86667 7 1,6
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 20:28:02 15-01-2025 38,378 38,89 7,1 1,6
Arguvan (Malatya) 20:13:55 15-01-2025 38,94556 38,235 7 1,3
Yenimahalle (Ankara) 20:12:07 15-01-2025 40,00667 32,75111 7 1,3
Altınyayla (Burdur) 19:40:15 15-01-2025 36,98417 29,48972 7 2,2
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) 19:40:15 15-01-2025 36,9523 29,6445 5,5 2,4
Defne (Hatay) 19:35:35 15-01-2025 36,12583 36,06861 7 2,7
OZBEK-SAMANDAG (HATAY) 19:35:34 15-01-2025 36,1243 36,0712 5 2,7
Darende (Malatya) 19:26:49 15-01-2025 38,415 37,51417 6,99 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 19:26:49 15-01-2025 38,3993 37,4848 7,2 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 19:06:09 15-01-2025 38,035 38,25694 7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 18:48:47 15-01-2025 38,05222 38,27306 7,07 1
Ege Denizi - [68.26 km] Çeşme (İzmir) 18:34:37 15-01-2025 38,23667 25,47528 8,69 2,1
Merkez (Bolu) 18:33:04 15-01-2025 40,74167 31,66778 8,18 1
Yeşilova (Burdur) 18:25:44 15-01-2025 37,60278 29,90917 6,74 1
Doğanşehir (Malatya) 18:08:21 15-01-2025 38,1425 37,87528 9,25 1,2
Sivrice (Elazığ) 17:58:06 15-01-2025 38,37667 38,93472 6,92 1,1
Bayat (Çorum) 17:22:49 15-01-2025 40,82389 34,125 11,25 1,1
Ege Denizi - [64.90 km] Marmaris (Muğla) 17:17:56 15-01-2025 36,06 27,95778 11 2,2
Salihli (Manisa) 16:22:40 15-01-2025 38,53778 28,20056 7 1,3
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 16:22:40 15-01-2025 38,5508 28,2133 13,7 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 16:14:57 15-01-2025 38,4328 37,5237 4,2 1,4
ALIBEYLI-SARUHANLI (MANISA) 15:52:55 15-01-2025 38,69 27,7118 9,9 1,8
Saruhanlı (Manisa) 15:52:54 15-01-2025 38,67278 27,71028 6,94 1,6
Pütürge (Malatya) 15:11:05 15-01-2025 38,26972 38,71944 13,87 2,5
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 15:11:04 15-01-2025 38,2798 38,7247 5 2,5
Yerköy (Yozgat) 14:58:43 15-01-2025 39,54528 34,59 7,05 1
Marmaris (Muğla) 14:41:20 15-01-2025 36,76861 28,20833 17,95 2,3
HISARONU-MARMARIS (MUGLA) 14:41:17 15-01-2025 36,826 28,1403 71,6 2,4
Salihli (Manisa) 14:33:16 15-01-2025 38,52056 28,22056 7 1,5
CAVLU-SALIHLI (MANISA) 14:33:16 15-01-2025 38,5335 28,1785 9 1,2
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