Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
16 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
|14:02:18 16-01-2025
|37,8802
|36,771
|18,7
|1,6
|TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:43:20 16-01-2025
|38,16
|37,2285
|12,7
|1,8
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|13:23:11 16-01-2025
|38,4537
|37,5613
|4,6
|1,6
|Merkez (Ağrı)
|13:13:56 16-01-2025
|39,79722
|43,40583
|7,13
|2
|UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR)
|13:13:56 16-01-2025
|39,7975
|43,4118
|9,2
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|12:47:34 16-01-2025
|38,2685
|37,7382
|5,3
|1,6
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|12:28:34 16-01-2025
|38,75111
|31,41
|7,38
|2,4
|CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|12:28:33 16-01-2025
|38,7068
|31,362
|5
|2,4
|Kınık (İzmir)
|11:58:18 16-01-2025
|39,05528
|27,28861
|7,22
|1,2
|SUCAHLI-KINIK (IZMIR)
|11:58:18 16-01-2025
|39,0747
|27,2917
|7,9
|1,6
|YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)
|11:29:19 16-01-2025
|39,8772
|41,7227
|1,6
|2
|Pasinler (Erzurum)
|11:29:18 16-01-2025
|39,80694
|41,60917
|9,07
|2,5
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|11:19:32 16-01-2025
|37,6143
|35,8263
|13,4
|1,7
|Gemlik (Bursa)
|11:14:10 16-01-2025
|40,45333
|29,20389
|7
|1,7
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|11:14:10 16-01-2025
|40,4772
|29,1947
|0
|2
|Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı - [02.93 km] Çeşme (İzmir)
|10:38:27 16-01-2025
|38,28917
|26,40861
|7
|1,3
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|10:21:04 16-01-2025
|36,1863
|35,8637
|9,2
|2,2
|Samandağ (Hatay)
|10:21:03 16-01-2025
|36,13944
|35,93472
|7
|2,3
|Tosya (Kastamonu)
|10:12:20 16-01-2025
|40,86028
|34,04917
|7
|1,1
|KARAPINAR-SALIHLI (MANISA)
|10:01:39 16-01-2025
|38,5168
|28,1353
|24,4
|1,7
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|10:00:35 16-01-2025
|38,5578
|28,2255
|16,3
|1,8
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|10:00:03 16-01-2025
|38,5085
|28,1943
|12,1
|1,3
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|09:44:59 16-01-2025
|38,5383
|28,2095
|11,5
|2,1
|Van Gölü - [07.96 km] Tuşba (Van)
|09:25:03 16-01-2025
|38,71528
|43,11139
|7,15
|1,3
|VAN GOLU
|09:25:02 16-01-2025
|38,7242
|43,1443
|4,3
|1,3
|SUMAKLI-(SANLIURFA)
|09:09:36 16-01-2025
|37,284
|39,2463
|6,6
|1,9
|Haliliye (Şanlıurfa)
|09:09:35 16-01-2025
|37,24944
|39,15194
|7,49
|2
|KEPEZ-(SANLIURFA)
|09:07:10 16-01-2025
|37,3128
|39,2727
|13,1
|2
|Haliliye (Şanlıurfa)
|09:07:08 16-01-2025
|37,22028
|39,16861
|9,83
|2,1
|SUMAKLI-(SANLIURFA)
|08:48:25 16-01-2025
|37,2497
|39,2268
|9,6
|2,1
|Haliliye (Şanlıurfa)
|08:48:22 16-01-2025
|37,15694
|39,23306
|13,29
|2,3
|AKDENIZ
|08:26:13 16-01-2025
|36,1835
|28,8505
|11,6
|1,6
|Akdeniz - [44.45 km] Seydikemer (Muğla)
|08:26:12 16-01-2025
|36,16889
|28,80222
|6,49
|1,7
|Saruhanlı (Manisa)
|08:24:59 16-01-2025
|38,68528
|27,84972
|6,99
|1,3
|HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
|08:24:59 16-01-2025
|38,7375
|27,8942
|7,8
|1,5
|Akdeniz - [32.89 km] Seydikemer (Muğla)
|08:22:33 16-01-2025
|36,19417
|28,94306
|6,46
|2
|AKDENIZ
|08:22:33 16-01-2025
|36,2128
|28,9715
|7,5
|2,1
|Beyağaç (Denizli)
|08:10:15 16-01-2025
|37,17472
|28,81444
|7
|1,1
|BEYAGAC (DENIZLI)
|08:10:15 16-01-2025
|37,1968
|28,8435
|12,4
|1,5
|Merkez (Bolu)
|08:07:59 16-01-2025
|40,85583
|31,85389
|7,03
|1,2
|SEMERCILER-(BOLU)
|08:07:59 16-01-2025
|40,8492
|31,802
|8
|1,4
|NILUFER (BURSA)
|07:44:21 16-01-2025
|40,2222
|28,954
|12,4
|2
|Nilüfer (Bursa)
|07:44:20 16-01-2025
|40,19389
|28,97111
|10,37
|1,9
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:19:18 16-01-2025
|38,4108
|37,447
|5
|1,1
|Menderes (İzmir)
|07:13:21 16-01-2025
|38,14222
|27,26694
|7,45
|1,5
|KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)
|07:13:20 16-01-2025
|38,161
|27,2855
|16,4
|1,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|07:06:21 16-01-2025
|37,72167
|36,27694
|7
|1,4
|OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|07:06:21 16-01-2025
|37,7158
|36,2667
|7,6
|1,1
|SOBRAN-(KUTAHYA)
|07:05:38 16-01-2025
|39,6725
|30,158
|7,6
|1,9
|Merkez (Kütahya)
|07:05:37 16-01-2025
|39,67
|30,18861
|7
|1,4
|Bayat (Çorum)
|06:53:27 16-01-2025
|40,82861
|34,12639
|9,67
|1,4
|AHACIK-BAYAT (CORUM)
|06:53:26 16-01-2025
|40,8228
|34,1212
|5,5
|1,7
|Haliliye (Şanlıurfa)
|06:27:48 16-01-2025
|37,17111
|39,24778
|7
|1,4
|BAKIRTAS-(SANLIURFA)
|06:27:46 16-01-2025
|37,0302
|39,2023
|5,5
|1,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.36 km] Foça (İzmir)
|06:08:44 16-01-2025
|38,65528
|26,68722
|10,15
|1,7
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:08:43 16-01-2025
|38,666
|26,7165
|6,7
|1,6
|Darende (Malatya)
|06:00:29 16-01-2025
|38,44389
|37,51972
|7
|1
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|06:00:29 16-01-2025
|38,4638
|37,5527
|7,6
|1,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|05:58:08 16-01-2025
|34,8147
|24,9808
|11,9
|2,4
|BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:57:15 16-01-2025
|40,2232
|31,8623
|6,7
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|05:57:14 16-01-2025
|40,20472
|31,87472
|7,25
|1,2
|Çameli (Denizli)
|05:51:33 16-01-2025
|36,98611
|29,16806
|7
|0,9
|Menderes (İzmir)
|05:07:36 16-01-2025
|38,13917
|27,27389
|6,98
|1,3
|Kozan (Adana)
|05:01:35 16-01-2025
|37,61944
|35,85333
|7
|1
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|04:51:44 16-01-2025
|38,4472
|37,596
|5
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:27:19 16-01-2025
|37,99833
|36,42306
|6,85
|1,2
|GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:27:19 16-01-2025
|38,0003
|36,483
|18,9
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|04:24:56 16-01-2025
|37,83972
|36,26194
|12,44
|1,8
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|04:24:56 16-01-2025
|37,8228
|36,2803
|5
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|04:20:14 16-01-2025
|37,88722
|29,21861
|14,77
|1,2
|Kale (Malatya)
|04:16:55 16-01-2025
|38,35639
|38,76028
|7
|1,5
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|04:16:55 16-01-2025
|38,3617
|38,7508
|7,5
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|04:15:52 16-01-2025
|37,88861
|29,22528
|10,82
|1,5
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|04:15:51 16-01-2025
|37,8758
|29,2358
|8,2
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|04:14:32 16-01-2025
|37,89667
|29,21861
|13,84
|1,6
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|04:14:32 16-01-2025
|37,8828
|29,2432
|4,2
|1,8
|Kozan (Adana)
|04:11:24 16-01-2025
|37,60944
|35,8825
|7
|1
|DURMUSLU-KOZAN (ADANA)
|04:11:24 16-01-2025
|37,537
|35,8485
|8,2
|0,9
|Ege Denizi - [77.23 km] Datça (Muğla)
|04:02:13 16-01-2025
|36,12278
|26,95611
|19,3
|1,9
|AKDENIZ
|04:02:12 16-01-2025
|36,4755
|26,8375
|13,6
|2,1
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|03:46:43 16-01-2025
|38,4478
|37,5928
|8,3
|2,5
|Darende (Malatya)
|03:46:42 16-01-2025
|38,45417
|37,56028
|7
|2,4
|Pamukkale (Denizli)
|03:42:15 16-01-2025
|37,8875
|29,2125
|7
|1,1
|NILUFER (BURSA)
|03:40:30 16-01-2025
|40,2058
|28,9698
|8,9
|1,9
|Nilüfer (Bursa)
|03:40:29 16-01-2025
|40,20667
|28,9575
|10,82
|1,8
|UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)
|03:25:55 16-01-2025
|39,9118
|41,7627
|14,2
|1
|Pasinler (Erzurum)
|03:25:54 16-01-2025
|39,8775
|41,78
|7,02
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:19:46 16-01-2025
|38,35667
|37,25417
|6,92
|1,1
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:19:45 16-01-2025
|38,3587
|37,2677
|9,9
|1,3
|Fethiye (Muğla)
|03:11:02 16-01-2025
|36,75222
|29,18972
|7
|1,6
|YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA)
|03:11:01 16-01-2025
|36,7283
|29,2223
|5,5
|1,6
|Menderes (İzmir)
|03:02:08 16-01-2025
|38,075
|27,25917
|7,25
|2,3
|CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)
|03:02:08 16-01-2025
|38,0695
|27,2372
|1,4
|2,6
|Palandöken (Erzurum)
|03:00:58 16-01-2025
|39,80222
|41,05472
|7
|1,4
|GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)
|03:00:57 16-01-2025
|39,7853
|41,106
|2,9
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:26:23 16-01-2025
|38,4077
|37,4802
|3
|0,8
|Merkez (Bingöl)
|02:22:51 16-01-2025
|39,03806
|40,47694
|7
|2
|TEPEBASI-(BINGOL)
|02:22:51 16-01-2025
|39,062
|40,5042
|5
|2
|Sincik (Adıyaman)
|02:18:16 16-01-2025
|38,14417
|38,5375
|6,98
|1,5
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:18:16 16-01-2025
|38,162
|38,4887
|3
|1,6
|Salihli (Manisa)
|02:11:05 16-01-2025
|38,53944
|28,16722
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:02:14 16-01-2025
|38,25222
|37,31389
|7
|1,7
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:02:13 16-01-2025
|38,2477
|37,3312
|5
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:58:45 16-01-2025
|38,31472
|38,14028
|7
|1,2
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|01:58:45 16-01-2025
|38,3078
|38,0937
|12,9
|0,9
|SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
|01:38:40 16-01-2025
|36,6578
|28,0737
|7
|2
|Ege Denizi - [02.30 km] Marmaris (Muğla)
|01:38:39 16-01-2025
|36,63389
|28,08361
|11,69
|1,8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|01:24:22 16-01-2025
|37,85556
|37,85
|7
|3,5
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|01:24:22 16-01-2025
|37,868
|37,8447
|2,2
|3,3
|Nilüfer (Bursa)
|00:53:47 16-01-2025
|40,21972
|28,96417
|4,42
|1,6
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.46 km] Balçova (İzmir)
|00:30:06 16-01-2025
|38,41889
|27,01583
|7,07
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|00:27:09 16-01-2025
|37,14722
|28,8225
|7
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|00:15:38 16-01-2025
|37,77139
|36,50389
|7,03
|1,8
|Aladağ (Adana)
|00:14:06 16-01-2025
|37,59944
|35,42361
|7
|2,1
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|00:14:05 16-01-2025
|37,6117
|35,4398
|5
|2,2
|Çayırlı (Erzincan)
|00:13:18 16-01-2025
|39,87917
|40,03556
|6,51
|1,6
|Köprüköy (Erzurum)
|23:45:55 15-01-2025
|39,86806
|41,80694
|7,11
|1
|ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|23:37:14 15-01-2025
|37,7405
|36,4803
|4,3
|2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|23:37:13 15-01-2025
|37,78111
|36,495
|8,16
|2,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:29:09 15-01-2025
|38,09083
|38,38972
|7
|0,8
|Pasinler (Erzurum)
|23:16:58 15-01-2025
|39,935
|41,72639
|6,97
|1,1
|Ortaköy (Çorum)
|23:15:08 15-01-2025
|40,25583
|35,27583
|6,91
|1
|Bayat (Çorum)
|23:09:36 15-01-2025
|40,83
|34,13028
|11,1
|2,4
|CUKUROZ-BAYAT (CORUM)
|23:09:36 15-01-2025
|40,8162
|34,0898
|6,3
|2,5
|Ahlat (Bitlis)
|22:18:46 15-01-2025
|38,82056
|42,49306
|7,03
|1,4
|Pasinler (Erzurum)
|22:14:35 15-01-2025
|39,8675
|41,76222
|15,06
|1,8
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|22:14:35 15-01-2025
|39,8492
|41,7483
|7,4
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:11:20 15-01-2025
|37,89111
|36,51306
|7
|1,6
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|22:11:20 15-01-2025
|37,9208
|36,5507
|18,5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:47:47 15-01-2025
|38,20583
|38,0275
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|21:28:23 15-01-2025
|38,39306
|38,91806
|7,01
|1,1
|Kale (Malatya)
|20:28:03 15-01-2025
|38,36028
|38,86667
|7
|1,6
|KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
|20:28:02 15-01-2025
|38,378
|38,89
|7,1
|1,6
|Arguvan (Malatya)
|20:13:55 15-01-2025
|38,94556
|38,235
|7
|1,3
|Yenimahalle (Ankara)
|20:12:07 15-01-2025
|40,00667
|32,75111
|7
|1,3
|Altınyayla (Burdur)
|19:40:15 15-01-2025
|36,98417
|29,48972
|7
|2,2
|COBANISA-FETHIYE (MUGLA)
|19:40:15 15-01-2025
|36,9523
|29,6445
|5,5
|2,4
|Defne (Hatay)
|19:35:35 15-01-2025
|36,12583
|36,06861
|7
|2,7
|OZBEK-SAMANDAG (HATAY)
|19:35:34 15-01-2025
|36,1243
|36,0712
|5
|2,7
|Darende (Malatya)
|19:26:49 15-01-2025
|38,415
|37,51417
|6,99
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|19:26:49 15-01-2025
|38,3993
|37,4848
|7,2
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:06:09 15-01-2025
|38,035
|38,25694
|7
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:48:47 15-01-2025
|38,05222
|38,27306
|7,07
|1
|Ege Denizi - [68.26 km] Çeşme (İzmir)
|18:34:37 15-01-2025
|38,23667
|25,47528
|8,69
|2,1
|Merkez (Bolu)
|18:33:04 15-01-2025
|40,74167
|31,66778
|8,18
|1
|Yeşilova (Burdur)
|18:25:44 15-01-2025
|37,60278
|29,90917
|6,74
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:08:21 15-01-2025
|38,1425
|37,87528
|9,25
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|17:58:06 15-01-2025
|38,37667
|38,93472
|6,92
|1,1
|Bayat (Çorum)
|17:22:49 15-01-2025
|40,82389
|34,125
|11,25
|1,1
|Ege Denizi - [64.90 km] Marmaris (Muğla)
|17:17:56 15-01-2025
|36,06
|27,95778
|11
|2,2
|Salihli (Manisa)
|16:22:40 15-01-2025
|38,53778
|28,20056
|7
|1,3
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|16:22:40 15-01-2025
|38,5508
|28,2133
|13,7
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|16:14:57 15-01-2025
|38,4328
|37,5237
|4,2
|1,4
|ALIBEYLI-SARUHANLI (MANISA)
|15:52:55 15-01-2025
|38,69
|27,7118
|9,9
|1,8
|Saruhanlı (Manisa)
|15:52:54 15-01-2025
|38,67278
|27,71028
|6,94
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|15:11:05 15-01-2025
|38,26972
|38,71944
|13,87
|2,5
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|15:11:04 15-01-2025
|38,2798
|38,7247
|5
|2,5
|Yerköy (Yozgat)
|14:58:43 15-01-2025
|39,54528
|34,59
|7,05
|1
|Marmaris (Muğla)
|14:41:20 15-01-2025
|36,76861
|28,20833
|17,95
|2,3
|HISARONU-MARMARIS (MUGLA)
|14:41:17 15-01-2025
|36,826
|28,1403
|71,6
|2,4
|Salihli (Manisa)
|14:33:16 15-01-2025
|38,52056
|28,22056
|7
|1,5
|CAVLU-SALIHLI (MANISA)
|14:33:16 15-01-2025
|38,5335
|28,1785
|9
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
|14:02:18 16-01-2025
|37,8802
|36,771
|18,7
|1,6
|TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:43:20 16-01-2025
|38,16
|37,2285
|12,7
|1,8
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|13:23:11 16-01-2025
|38,4537
|37,5613
|4,6
|1,6
|Merkez (Ağrı)
|13:13:56 16-01-2025
|39,79722
|43,40583
|7,13
|2
|UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR)
|13:13:56 16-01-2025
|39,7975
|43,4118
|9,2
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|12:47:34 16-01-2025
|38,2685
|37,7382
|5,3
|1,6
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|12:28:34 16-01-2025
|38,75111
|31,41
|7,38
|2,4
|CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|12:28:33 16-01-2025
|38,7068
|31,362
|5
|2,4
|Kınık (İzmir)
|11:58:18 16-01-2025
|39,05528
|27,28861
|7,22
|1,2
|SUCAHLI-KINIK (IZMIR)
|11:58:18 16-01-2025
|39,0747
|27,2917
|7,9
|1,6
|YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)
|11:29:19 16-01-2025
|39,8772
|41,7227
|1,6
|2
|Pasinler (Erzurum)
|11:29:18 16-01-2025
|39,80694
|41,60917
|9,07
|2,5
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|11:19:32 16-01-2025
|37,6143
|35,8263
|13,4
|1,7
|Gemlik (Bursa)
|11:14:10 16-01-2025
|40,45333
|29,20389
|7
|1,7
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|11:14:10 16-01-2025
|40,4772
|29,1947
|0
|2
|Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı - [02.93 km] Çeşme (İzmir)
|10:38:27 16-01-2025
|38,28917
|26,40861
|7
|1,3
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|10:21:04 16-01-2025
|36,1863
|35,8637
|9,2
|2,2
|Samandağ (Hatay)
|10:21:03 16-01-2025
|36,13944
|35,93472
|7
|2,3
|Tosya (Kastamonu)
|10:12:20 16-01-2025
|40,86028
|34,04917
|7
|1,1
|KARAPINAR-SALIHLI (MANISA)
|10:01:39 16-01-2025
|38,5168
|28,1353
|24,4
|1,7
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|10:00:35 16-01-2025
|38,5578
|28,2255
|16,3
|1,8
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|10:00:03 16-01-2025
|38,5085
|28,1943
|12,1
|1,3
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|09:44:59 16-01-2025
|38,5383
|28,2095
|11,5
|2,1
|Van Gölü - [07.96 km] Tuşba (Van)
|09:25:03 16-01-2025
|38,71528
|43,11139
|7,15
|1,3
|VAN GOLU
|09:25:02 16-01-2025
|38,7242
|43,1443
|4,3
|1,3
|SUMAKLI-(SANLIURFA)
|09:09:36 16-01-2025
|37,284
|39,2463
|6,6
|1,9
|Haliliye (Şanlıurfa)
|09:09:35 16-01-2025
|37,24944
|39,15194
|7,49
|2
|KEPEZ-(SANLIURFA)
|09:07:10 16-01-2025
|37,3128
|39,2727
|13,1
|2
|Haliliye (Şanlıurfa)
|09:07:08 16-01-2025
|37,22028
|39,16861
|9,83
|2,1
|SUMAKLI-(SANLIURFA)
|08:48:25 16-01-2025
|37,2497
|39,2268
|9,6
|2,1
|Haliliye (Şanlıurfa)
|08:48:22 16-01-2025
|37,15694
|39,23306
|13,29
|2,3
|AKDENIZ
|08:26:13 16-01-2025
|36,1835
|28,8505
|11,6
|1,6
|Akdeniz - [44.45 km] Seydikemer (Muğla)
|08:26:12 16-01-2025
|36,16889
|28,80222
|6,49
|1,7
|Saruhanlı (Manisa)
|08:24:59 16-01-2025
|38,68528
|27,84972
|6,99
|1,3
|HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
|08:24:59 16-01-2025
|38,7375
|27,8942
|7,8
|1,5
|Akdeniz - [32.89 km] Seydikemer (Muğla)
|08:22:33 16-01-2025
|36,19417
|28,94306
|6,46
|2
|AKDENIZ
|08:22:33 16-01-2025
|36,2128
|28,9715
|7,5
|2,1
|Beyağaç (Denizli)
|08:10:15 16-01-2025
|37,17472
|28,81444
|7
|1,1
|BEYAGAC (DENIZLI)
|08:10:15 16-01-2025
|37,1968
|28,8435
|12,4
|1,5
|Merkez (Bolu)
|08:07:59 16-01-2025
|40,85583
|31,85389
|7,03
|1,2
|SEMERCILER-(BOLU)
|08:07:59 16-01-2025
|40,8492
|31,802
|8
|1,4
|NILUFER (BURSA)
|07:44:21 16-01-2025
|40,2222
|28,954
|12,4
|2
|Nilüfer (Bursa)
|07:44:20 16-01-2025
|40,19389
|28,97111
|10,37
|1,9
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:19:18 16-01-2025
|38,4108
|37,447
|5
|1,1
|Menderes (İzmir)
|07:13:21 16-01-2025
|38,14222
|27,26694
|7,45
|1,5
|KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)
|07:13:20 16-01-2025
|38,161
|27,2855
|16,4
|1,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|07:06:21 16-01-2025
|37,72167
|36,27694
|7
|1,4
|OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|07:06:21 16-01-2025
|37,7158
|36,2667
|7,6
|1,1
|SOBRAN-(KUTAHYA)
|07:05:38 16-01-2025
|39,6725
|30,158
|7,6
|1,9
|Merkez (Kütahya)
|07:05:37 16-01-2025
|39,67
|30,18861
|7
|1,4
|Bayat (Çorum)
|06:53:27 16-01-2025
|40,82861
|34,12639
|9,67
|1,4
|AHACIK-BAYAT (CORUM)
|06:53:26 16-01-2025
|40,8228
|34,1212
|5,5
|1,7
|Haliliye (Şanlıurfa)
|06:27:48 16-01-2025
|37,17111
|39,24778
|7
|1,4
|BAKIRTAS-(SANLIURFA)
|06:27:46 16-01-2025
|37,0302
|39,2023
|5,5
|1,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.36 km] Foça (İzmir)
|06:08:44 16-01-2025
|38,65528
|26,68722
|10,15
|1,7
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:08:43 16-01-2025
|38,666
|26,7165
|6,7
|1,6
|Darende (Malatya)
|06:00:29 16-01-2025
|38,44389
|37,51972
|7
|1
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|06:00:29 16-01-2025
|38,4638
|37,5527
|7,6
|1,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|05:58:08 16-01-2025
|34,8147
|24,9808
|11,9
|2,4
|BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:57:15 16-01-2025
|40,2232
|31,8623
|6,7
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|05:57:14 16-01-2025
|40,20472
|31,87472
|7,25
|1,2
|Çameli (Denizli)
|05:51:33 16-01-2025
|36,98611
|29,16806
|7
|0,9
|Menderes (İzmir)
|05:07:36 16-01-2025
|38,13917
|27,27389
|6,98
|1,3
|Kozan (Adana)
|05:01:35 16-01-2025
|37,61944
|35,85333
|7
|1
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|04:51:44 16-01-2025
|38,4472
|37,596
|5
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:27:19 16-01-2025
|37,99833
|36,42306
|6,85
|1,2
|GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:27:19 16-01-2025
|38,0003
|36,483
|18,9
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|04:24:56 16-01-2025
|37,83972
|36,26194
|12,44
|1,8
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|04:24:56 16-01-2025
|37,8228
|36,2803
|5
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|04:20:14 16-01-2025
|37,88722
|29,21861
|14,77
|1,2
|Kale (Malatya)
|04:16:55 16-01-2025
|38,35639
|38,76028
|7
|1,5
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|04:16:55 16-01-2025
|38,3617
|38,7508
|7,5
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|04:15:52 16-01-2025
|37,88861
|29,22528
|10,82
|1,5
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|04:15:51 16-01-2025
|37,8758
|29,2358
|8,2
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|04:14:32 16-01-2025
|37,89667
|29,21861
|13,84
|1,6
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|04:14:32 16-01-2025
|37,8828
|29,2432
|4,2
|1,8
|Kozan (Adana)
|04:11:24 16-01-2025
|37,60944
|35,8825
|7
|1
|DURMUSLU-KOZAN (ADANA)
|04:11:24 16-01-2025
|37,537
|35,8485
|8,2
|0,9
|Ege Denizi - [77.23 km] Datça (Muğla)
|04:02:13 16-01-2025
|36,12278
|26,95611
|19,3
|1,9
|AKDENIZ
|04:02:12 16-01-2025
|36,4755
|26,8375
|13,6
|2,1
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|03:46:43 16-01-2025
|38,4478
|37,5928
|8,3
|2,5
|Darende (Malatya)
|03:46:42 16-01-2025
|38,45417
|37,56028
|7
|2,4
|Pamukkale (Denizli)
|03:42:15 16-01-2025
|37,8875
|29,2125
|7
|1,1
|NILUFER (BURSA)
|03:40:30 16-01-2025
|40,2058
|28,9698
|8,9
|1,9
|Nilüfer (Bursa)
|03:40:29 16-01-2025
|40,20667
|28,9575
|10,82
|1,8
|UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)
|03:25:55 16-01-2025
|39,9118
|41,7627
|14,2
|1
|Pasinler (Erzurum)
|03:25:54 16-01-2025
|39,8775
|41,78
|7,02
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:19:46 16-01-2025
|38,35667
|37,25417
|6,92
|1,1
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:19:45 16-01-2025
|38,3587
|37,2677
|9,9
|1,3
|Fethiye (Muğla)
|03:11:02 16-01-2025
|36,75222
|29,18972
|7
|1,6
|YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA)
|03:11:01 16-01-2025
|36,7283
|29,2223
|5,5
|1,6
|Menderes (İzmir)
|03:02:08 16-01-2025
|38,075
|27,25917
|7,25
|2,3
|CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)
|03:02:08 16-01-2025
|38,0695
|27,2372
|1,4
|2,6
|Palandöken (Erzurum)
|03:00:58 16-01-2025
|39,80222
|41,05472
|7
|1,4
|GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)
|03:00:57 16-01-2025
|39,7853
|41,106
|2,9
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:26:23 16-01-2025
|38,4077
|37,4802
|3
|0,8
|Merkez (Bingöl)
|02:22:51 16-01-2025
|39,03806
|40,47694
|7
|2
|TEPEBASI-(BINGOL)
|02:22:51 16-01-2025
|39,062
|40,5042
|5
|2
|Sincik (Adıyaman)
|02:18:16 16-01-2025
|38,14417
|38,5375
|6,98
|1,5
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:18:16 16-01-2025
|38,162
|38,4887
|3
|1,6
|Salihli (Manisa)
|02:11:05 16-01-2025
|38,53944
|28,16722
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:02:14 16-01-2025
|38,25222
|37,31389
|7
|1,7
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:02:13 16-01-2025
|38,2477
|37,3312
|5
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:58:45 16-01-2025
|38,31472
|38,14028
|7
|1,2
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|01:58:45 16-01-2025
|38,3078
|38,0937
|12,9
|0,9
|SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
|01:38:40 16-01-2025
|36,6578
|28,0737
|7
|2
|Ege Denizi - [02.30 km] Marmaris (Muğla)
|01:38:39 16-01-2025
|36,63389
|28,08361
|11,69
|1,8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|01:24:22 16-01-2025
|37,85556
|37,85
|7
|3,5
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|01:24:22 16-01-2025
|37,868
|37,8447
|2,2
|3,3
|Nilüfer (Bursa)
|00:53:47 16-01-2025
|40,21972
|28,96417
|4,42
|1,6
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.46 km] Balçova (İzmir)
|00:30:06 16-01-2025
|38,41889
|27,01583
|7,07
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|00:27:09 16-01-2025
|37,14722
|28,8225
|7
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|00:15:38 16-01-2025
|37,77139
|36,50389
|7,03
|1,8
|Aladağ (Adana)
|00:14:06 16-01-2025
|37,59944
|35,42361
|7
|2,1
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|00:14:05 16-01-2025
|37,6117
|35,4398
|5
|2,2
|Çayırlı (Erzincan)
|00:13:18 16-01-2025
|39,87917
|40,03556
|6,51
|1,6
|Köprüköy (Erzurum)
|23:45:55 15-01-2025
|39,86806
|41,80694
|7,11
|1
|ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|23:37:14 15-01-2025
|37,7405
|36,4803
|4,3
|2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|23:37:13 15-01-2025
|37,78111
|36,495
|8,16
|2,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:29:09 15-01-2025
|38,09083
|38,38972
|7
|0,8
|Pasinler (Erzurum)
|23:16:58 15-01-2025
|39,935
|41,72639
|6,97
|1,1
|Ortaköy (Çorum)
|23:15:08 15-01-2025
|40,25583
|35,27583
|6,91
|1
|Bayat (Çorum)
|23:09:36 15-01-2025
|40,83
|34,13028
|11,1
|2,4
|CUKUROZ-BAYAT (CORUM)
|23:09:36 15-01-2025
|40,8162
|34,0898
|6,3
|2,5
|Ahlat (Bitlis)
|22:18:46 15-01-2025
|38,82056
|42,49306
|7,03
|1,4
|Pasinler (Erzurum)
|22:14:35 15-01-2025
|39,8675
|41,76222
|15,06
|1,8
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|22:14:35 15-01-2025
|39,8492
|41,7483
|7,4
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:11:20 15-01-2025
|37,89111
|36,51306
|7
|1,6
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|22:11:20 15-01-2025
|37,9208
|36,5507
|18,5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:47:47 15-01-2025
|38,20583
|38,0275
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|21:28:23 15-01-2025
|38,39306
|38,91806
|7,01
|1,1
|Kale (Malatya)
|20:28:03 15-01-2025
|38,36028
|38,86667
|7
|1,6
|KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
|20:28:02 15-01-2025
|38,378
|38,89
|7,1
|1,6
|Arguvan (Malatya)
|20:13:55 15-01-2025
|38,94556
|38,235
|7
|1,3
|Yenimahalle (Ankara)
|20:12:07 15-01-2025
|40,00667
|32,75111
|7
|1,3
|Altınyayla (Burdur)
|19:40:15 15-01-2025
|36,98417
|29,48972
|7
|2,2
|COBANISA-FETHIYE (MUGLA)
|19:40:15 15-01-2025
|36,9523
|29,6445
|5,5
|2,4
|Defne (Hatay)
|19:35:35 15-01-2025
|36,12583
|36,06861
|7
|2,7
|OZBEK-SAMANDAG (HATAY)
|19:35:34 15-01-2025
|36,1243
|36,0712
|5
|2,7
|Darende (Malatya)
|19:26:49 15-01-2025
|38,415
|37,51417
|6,99
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|19:26:49 15-01-2025
|38,3993
|37,4848
|7,2
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:06:09 15-01-2025
|38,035
|38,25694
|7
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:48:47 15-01-2025
|38,05222
|38,27306
|7,07
|1
|Ege Denizi - [68.26 km] Çeşme (İzmir)
|18:34:37 15-01-2025
|38,23667
|25,47528
|8,69
|2,1
|Merkez (Bolu)
|18:33:04 15-01-2025
|40,74167
|31,66778
|8,18
|1
|Yeşilova (Burdur)
|18:25:44 15-01-2025
|37,60278
|29,90917
|6,74
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:08:21 15-01-2025
|38,1425
|37,87528
|9,25
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|17:58:06 15-01-2025
|38,37667
|38,93472
|6,92
|1,1
|Bayat (Çorum)
|17:22:49 15-01-2025
|40,82389
|34,125
|11,25
|1,1
|Ege Denizi - [64.90 km] Marmaris (Muğla)
|17:17:56 15-01-2025
|36,06
|27,95778
|11
|2,2
|Salihli (Manisa)
|16:22:40 15-01-2025
|38,53778
|28,20056
|7
|1,3
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|16:22:40 15-01-2025
|38,5508
|28,2133
|13,7
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|16:14:57 15-01-2025
|38,4328
|37,5237
|4,2
|1,4
|ALIBEYLI-SARUHANLI (MANISA)
|15:52:55 15-01-2025
|38,69
|27,7118
|9,9
|1,8
|Saruhanlı (Manisa)
|15:52:54 15-01-2025
|38,67278
|27,71028
|6,94
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|15:11:05 15-01-2025
|38,26972
|38,71944
|13,87
|2,5
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|15:11:04 15-01-2025
|38,2798
|38,7247
|5
|2,5
|Yerköy (Yozgat)
|14:58:43 15-01-2025
|39,54528
|34,59
|7,05
|1
|Marmaris (Muğla)
|14:41:20 15-01-2025
|36,76861
|28,20833
|17,95
|2,3
|HISARONU-MARMARIS (MUGLA)
|14:41:17 15-01-2025
|36,826
|28,1403
|71,6
|2,4
|Salihli (Manisa)
|14:33:16 15-01-2025
|38,52056
|28,22056
|7
|1,5
|CAVLU-SALIHLI (MANISA)
|14:33:16 15-01-2025
|38,5335
|28,1785
|9
|1,2
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem