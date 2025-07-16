Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

16 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Köşk (Aydın) 22:56:21 16-07-2025 37,87417 28,04667 7 1,2
Pamukkale (Denizli) 22:55:01 16-07-2025 37,85056 29,08444 7 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:40:39 16-07-2025 38,01139 36,54333 7,01 1,4
Battalgazi (Malatya) 22:25:01 16-07-2025 38,15194 38,59889 6,96 1
Kale (Malatya) 22:09:07 16-07-2025 38,33083 38,80111 10,4 1
Battalgazi (Malatya) 21:55:24 16-07-2025 38,15806 38,57778 7 1,4
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 21:55:22 16-07-2025 38,1493 38,5833 27,5 1,6
Sivrice (Elazığ) 21:50:38 16-07-2025 38,37472 39,06056 7 1,2
TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) 21:50:37 16-07-2025 38,3897 39,0493 5 1,4
Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [103.53 km] Altınözü (Hatay) 21:25:12 16-07-2025 35,30222 37,10722 7 2,4
İmamoğlu (Adana) 21:18:06 16-07-2025 37,335 35,62056 10,69 1,5
YAZITEPE-IMAMOGLU (ADANA) 21:18:03 16-07-2025 37,2932 35,6443 19 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:03:21 16-07-2025 39,235 29,0055 11,4 1,6
Simav (Kütahya) 21:03:21 16-07-2025 39,23167 29,01722 13,09 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 20:46:57 16-07-2025 38,07167 36,55361 7,01 1,2
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:46:55 16-07-2025 38,0478 36,5977 26 1,4
DAGDUZU-(HATAY) 20:40:03 16-07-2025 36,0865 36,1087 4,2 1,7
Lazkiye (Suriye) - [02.04 km] Yayladağı (Hatay) 20:40:01 16-07-2025 35,92306 36,015 5,56 2,1
Doğanşehir (Malatya) 20:32:22 16-07-2025 38,10556 37,80528 9,34 0,9
GOCEK-AKHISAR (MANISA) 20:30:36 16-07-2025 38,9452 28,0637 14,1 1,4
Akhisar (Manisa) 20:30:36 16-07-2025 39,00389 28,06694 7,06 1,3
Simav (Kütahya) 20:13:03 16-07-2025 39,235 28,99667 11,8 1
Gördes (Manisa) 19:45:28 16-07-2025 38,91917 28,15083 7,07 1
YENIKOY-GORDES (MANISA) 19:45:26 16-07-2025 38,8287 28,0923 1,5 1,3
Buca (İzmir) 19:35:49 16-07-2025 38,34083 27,20972 4,84 1,4
GAZIEMIR (IZMIR) 19:35:48 16-07-2025 38,3238 27,1593 10,1 1,6
Afşin (Kahramanmaraş) 19:35:15 16-07-2025 38,50167 36,93528 7 1,7
SOGUTDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:35:12 16-07-2025 38,5618 36,9 1,6 1,7
Simav (Kütahya) 19:23:38 16-07-2025 39,25333 28,9925 13,2 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 19:23:38 16-07-2025 39,1852 29,0703 16,9 1,6
Simav (Kütahya) 19:21:47 16-07-2025 39,3025 28,91917 7 1,1
KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 19:21:46 16-07-2025 39,1353 29,0543 15,6 1,3
Sivrice (Elazığ) 19:11:35 16-07-2025 38,42389 39,21778 6,22 1,7
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 19:11:34 16-07-2025 38,4745 39,247 7 1,8
MARMARA DENIZI 19:09:57 16-07-2025 40,8578 28,429 14 2,2
Marmara Denizi - [15.03 km] Büyükçekmece (İstanbul) 19:09:56 16-07-2025 40,88639 28,42556 7 2
Nurdağı (Gaziantep) 19:03:41 16-07-2025 37,15833 36,89167 7,01 1,7
ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 19:03:41 16-07-2025 37,1587 36,9038 5,5 1,5
EGE DENIZI 18:56:32 16-07-2025 36,5602 25,532 11,7 2,8
Ege Denizi 18:56:29 16-07-2025 36,58361 25,43444 7 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:56 16-07-2025 39,50806 28,13472 7,05 1,6
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:10:56 16-07-2025 39,511 28,1005 11,8 1,6
Sivrice (Elazığ) 17:54:34 16-07-2025 38,36889 38,965 7,02 1,5
CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) 17:54:34 16-07-2025 38,4303 39,0353 18,4 1,7
Orhaneli (Bursa) 17:21:37 16-07-2025 39,88444 28,81889 7 1,6
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 17:21:36 16-07-2025 39,9223 28,802 13,9 1,6
EGE DENIZI 16:17:37 16-07-2025 36,6845 25,8277 7,4 2
EGE DENIZI 16:15:39 16-07-2025 36,6515 25,7867 4,4 1,9
Ege Denizi - [28.49 km] Seferihisar (İzmir) 16:10:21 16-07-2025 37,85028 26,74056 6,75 2
EGE DENIZI 16:10:21 16-07-2025 37,8458 26,7253 5,4 1,9
YUNANISTAN 16:05:25 16-07-2025 40,2733 24,118 6,7 1,6
YUNANISTAN 15:30:04 16-07-2025 40,1967 24,0853 5,6 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:00:51 16-07-2025 37,45889 37,20722 9,28 0,8
YUNANISTAN 14:57:21 16-07-2025 40,2305 24,0807 5,2 1,9
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 14:55:00 16-07-2025 40,4488 29,2493 0 1,3
Çubuk (Ankara) 14:37:42 16-07-2025 40,20139 32,86694 7,28 1,7
Milas (Muğla) 14:07:22 16-07-2025 37,03417 27,98917 7 1,7
AKDENIZ 14:07:21 16-07-2025 36,5117 28,0415 56 1,8
Ege Denizi - [49.48 km] Karaburun (İzmir) 13:42:06 16-07-2025 38,97694 26,01056 6,87 2,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 13:42:05 16-07-2025 38,9663 25,9802 5,3 2,6
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.90 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:33:49 16-07-2025 36,54333 38,50028 5,6 1,6
Emet (Kütahya) 13:05:28 16-07-2025 39,39 29,23556 6,95 1,2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:21 16-07-2025 39,4722 28,1968 12,6 1,6
İnönü (Eskişehir) 13:02:17 16-07-2025 39,74444 30,18083 7 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:55:09 16-07-2025 37,9 36,7 6,94 2
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 12:55:08 16-07-2025 37,8917 36,6998 9,4 2
Bigadiç (Balıkesir) 12:38:23 16-07-2025 39,4525 28,12639 7 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:38:23 16-07-2025 39,4963 28,0965 10,7 1,7
Kırkağaç (Manisa) 12:36:47 16-07-2025 39,22278 27,92222 7,15 1,1
Sivrice (Elazığ) 12:27:07 16-07-2025 38,42917 39,25861 7 1,6
Bala (Ankara) 12:23:42 16-07-2025 39,35361 33,4175 7 0,9
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:20:04 16-07-2025 37,1312 27,933 0 1,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:18:58 16-07-2025 37,1205 27,9128 0 1,6
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:13:11 16-07-2025 37,1647 27,933 0 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:52:52 16-07-2025 38,28833 38,24278 7 1,7
Yahyalı (Kayseri) 11:51:50 16-07-2025 37,92972 35,55389 7 1,2
Soma (Manisa) 11:12:00 16-07-2025 39,09278 27,56972 11,23 1,6
EGNEZ-SOMA (MANISA) 11:11:59 16-07-2025 39,0788 27,5308 0 1,9
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:46:58 16-07-2025 39,97472 28,72972 10 2,1
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 10:46:58 16-07-2025 39,8965 28,7943 0 1,9
Yığılca (Düzce) 10:40:54 16-07-2025 40,95889 31,38278 8,78 1,2
Merkez (Muş) 10:28:20 16-07-2025 38,90028 41,15639 7 1,1
Soma (Manisa) 10:16:10 16-07-2025 39,08389 27,56694 7,1 1,9
DEREKOY-SOMA (MANISA) 10:16:09 16-07-2025 39,1033 27,5678 7,2 2
Kazımkarabekir (Karaman) 09:01:18 16-07-2025 37,2975 33,04444 7 1,9
MECIDIYE-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) 09:01:18 16-07-2025 37,2607 33,0377 5,5 2,2
Gölyaka (Düzce) 08:52:40 16-07-2025 40,78833 31,00639 7 1,4
ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 08:52:40 16-07-2025 40,796 31,0132 9,8 1,6
Söğüt (Bilecik) 08:30:57 16-07-2025 39,97583 30,27167 7,06 2,3
GUNDUZBEY-SOGUT (BILECIK) 08:30:57 16-07-2025 39,9685 30,2552 4,9 2,5
Akdeniz - [55.81 km] Kaş (Antalya) 07:59:44 16-07-2025 35,89056 28,92111 20,07 1,8
AKDENIZ 07:59:36 16-07-2025 35,6642 29,4543 25,1 2,4
Ege Denizi - [10.29 km] Karaburun (İzmir) 07:30:28 16-07-2025 38,75194 26,4675 6,91 1,6
Simav (Kütahya) 07:07:47 16-07-2025 39,205 28,99667 12,28 1,5
Yazıhan (Malatya) 07:03:29 16-07-2025 38,53444 38,01944 7 0,9
Sütçüler (Isparta) 06:42:40 16-07-2025 37,45667 30,86056 7 0,8
Yakutiye (Erzurum) 06:19:27 16-07-2025 40,11028 41,21083 7,46 1,1
Menderes (İzmir) 06:10:19 16-07-2025 38,01889 27,24278 7,71 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:30:22 16-07-2025 38,18694 37,99806 7 1,5
Yeşilova (Burdur) 05:23:16 16-07-2025 37,4925 29,68667 7 1,1
Çivril (Denizli) 05:12:24 16-07-2025 38,20889 29,70694 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 05:01:44 16-07-2025 38,20417 38,03 7 0,9
Çivril (Denizli) 04:59:56 16-07-2025 38,25806 29,81806 7 1,7
SERASERLI-CIVRIL (DENIZLI) 04:59:56 16-07-2025 38,2332 29,8033 6,4 1,6
Kemah (Erzincan) 04:19:56 16-07-2025 39,78806 39,10194 10,86 2,5
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 04:19:55 16-07-2025 39,8188 39,1038 5 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 03:43:45 16-07-2025 37,925 36,44083 7 1
Yazıhan (Malatya) 02:10:11 16-07-2025 38,54028 38,03889 7 1,6
Saimbeyli (Adana) 02:02:15 16-07-2025 37,83861 36,2725 7 1,3
Akhisar (Manisa) 01:43:21 16-07-2025 39,05083 27,85972 7,18 1
Selçuk (İzmir) 01:36:52 16-07-2025 37,88222 27,37556 7 1,3
Ceyhan (Adana) 01:23:16 16-07-2025 36,98472 35,83139 23,12 2,3
KORKUYU-CEYHAN (ADANA) 01:23:15 16-07-2025 36,9445 35,797 15,2 2,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 00:16:57 16-07-2025 37,4725 37,03806 7 1,5
Çameli (Denizli) 23:50:21 15-07-2025 37,08694 29,20778 6,99 0,9
Ege Denizi - [28.02 km] Datça (Muğla) 23:31:51 15-07-2025 36,46556 27,68222 7 1,5
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 23:31:48 15-07-2025 36,3678 27,5793 5 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Köşk (Aydın) 22:56:21 16-07-2025 37,87417 28,04667 7 1,2
Pamukkale (Denizli) 22:55:01 16-07-2025 37,85056 29,08444 7 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:40:39 16-07-2025 38,01139 36,54333 7,01 1,4
Battalgazi (Malatya) 22:25:01 16-07-2025 38,15194 38,59889 6,96 1
Kale (Malatya) 22:09:07 16-07-2025 38,33083 38,80111 10,4 1
Battalgazi (Malatya) 21:55:24 16-07-2025 38,15806 38,57778 7 1,4
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 21:55:22 16-07-2025 38,1493 38,5833 27,5 1,6
Sivrice (Elazığ) 21:50:38 16-07-2025 38,37472 39,06056 7 1,2
TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) 21:50:37 16-07-2025 38,3897 39,0493 5 1,4
Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [103.53 km] Altınözü (Hatay) 21:25:12 16-07-2025 35,30222 37,10722 7 2,4
İmamoğlu (Adana) 21:18:06 16-07-2025 37,335 35,62056 10,69 1,5
YAZITEPE-IMAMOGLU (ADANA) 21:18:03 16-07-2025 37,2932 35,6443 19 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:03:21 16-07-2025 39,235 29,0055 11,4 1,6
Simav (Kütahya) 21:03:21 16-07-2025 39,23167 29,01722 13,09 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 20:46:57 16-07-2025 38,07167 36,55361 7,01 1,2
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:46:55 16-07-2025 38,0478 36,5977 26 1,4
DAGDUZU-(HATAY) 20:40:03 16-07-2025 36,0865 36,1087 4,2 1,7
Lazkiye (Suriye) - [02.04 km] Yayladağı (Hatay) 20:40:01 16-07-2025 35,92306 36,015 5,56 2,1
Doğanşehir (Malatya) 20:32:22 16-07-2025 38,10556 37,80528 9,34 0,9
GOCEK-AKHISAR (MANISA) 20:30:36 16-07-2025 38,9452 28,0637 14,1 1,4
Akhisar (Manisa) 20:30:36 16-07-2025 39,00389 28,06694 7,06 1,3
Simav (Kütahya) 20:13:03 16-07-2025 39,235 28,99667 11,8 1
Gördes (Manisa) 19:45:28 16-07-2025 38,91917 28,15083 7,07 1
YENIKOY-GORDES (MANISA) 19:45:26 16-07-2025 38,8287 28,0923 1,5 1,3
Buca (İzmir) 19:35:49 16-07-2025 38,34083 27,20972 4,84 1,4
GAZIEMIR (IZMIR) 19:35:48 16-07-2025 38,3238 27,1593 10,1 1,6
Afşin (Kahramanmaraş) 19:35:15 16-07-2025 38,50167 36,93528 7 1,7
SOGUTDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:35:12 16-07-2025 38,5618 36,9 1,6 1,7
Simav (Kütahya) 19:23:38 16-07-2025 39,25333 28,9925 13,2 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 19:23:38 16-07-2025 39,1852 29,0703 16,9 1,6
Simav (Kütahya) 19:21:47 16-07-2025 39,3025 28,91917 7 1,1
KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 19:21:46 16-07-2025 39,1353 29,0543 15,6 1,3
Sivrice (Elazığ) 19:11:35 16-07-2025 38,42389 39,21778 6,22 1,7
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 19:11:34 16-07-2025 38,4745 39,247 7 1,8
MARMARA DENIZI 19:09:57 16-07-2025 40,8578 28,429 14 2,2
Marmara Denizi - [15.03 km] Büyükçekmece (İstanbul) 19:09:56 16-07-2025 40,88639 28,42556 7 2
Nurdağı (Gaziantep) 19:03:41 16-07-2025 37,15833 36,89167 7,01 1,7
ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 19:03:41 16-07-2025 37,1587 36,9038 5,5 1,5
EGE DENIZI 18:56:32 16-07-2025 36,5602 25,532 11,7 2,8
Ege Denizi 18:56:29 16-07-2025 36,58361 25,43444 7 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:56 16-07-2025 39,50806 28,13472 7,05 1,6
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:10:56 16-07-2025 39,511 28,1005 11,8 1,6
Sivrice (Elazığ) 17:54:34 16-07-2025 38,36889 38,965 7,02 1,5
CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) 17:54:34 16-07-2025 38,4303 39,0353 18,4 1,7
Orhaneli (Bursa) 17:21:37 16-07-2025 39,88444 28,81889 7 1,6
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 17:21:36 16-07-2025 39,9223 28,802 13,9 1,6
EGE DENIZI 16:17:37 16-07-2025 36,6845 25,8277 7,4 2
EGE DENIZI 16:15:39 16-07-2025 36,6515 25,7867 4,4 1,9
Ege Denizi - [28.49 km] Seferihisar (İzmir) 16:10:21 16-07-2025 37,85028 26,74056 6,75 2
EGE DENIZI 16:10:21 16-07-2025 37,8458 26,7253 5,4 1,9
YUNANISTAN 16:05:25 16-07-2025 40,2733 24,118 6,7 1,6
YUNANISTAN 15:30:04 16-07-2025 40,1967 24,0853 5,6 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:00:51 16-07-2025 37,45889 37,20722 9,28 0,8
YUNANISTAN 14:57:21 16-07-2025 40,2305 24,0807 5,2 1,9
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 14:55:00 16-07-2025 40,4488 29,2493 0 1,3
Çubuk (Ankara) 14:37:42 16-07-2025 40,20139 32,86694 7,28 1,7
Milas (Muğla) 14:07:22 16-07-2025 37,03417 27,98917 7 1,7
AKDENIZ 14:07:21 16-07-2025 36,5117 28,0415 56 1,8
Ege Denizi - [49.48 km] Karaburun (İzmir) 13:42:06 16-07-2025 38,97694 26,01056 6,87 2,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 13:42:05 16-07-2025 38,9663 25,9802 5,3 2,6
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.90 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:33:49 16-07-2025 36,54333 38,50028 5,6 1,6
Emet (Kütahya) 13:05:28 16-07-2025 39,39 29,23556 6,95 1,2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:21 16-07-2025 39,4722 28,1968 12,6 1,6
İnönü (Eskişehir) 13:02:17 16-07-2025 39,74444 30,18083 7 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:55:09 16-07-2025 37,9 36,7 6,94 2
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 12:55:08 16-07-2025 37,8917 36,6998 9,4 2
Bigadiç (Balıkesir) 12:38:23 16-07-2025 39,4525 28,12639 7 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:38:23 16-07-2025 39,4963 28,0965 10,7 1,7
Kırkağaç (Manisa) 12:36:47 16-07-2025 39,22278 27,92222 7,15 1,1
Sivrice (Elazığ) 12:27:07 16-07-2025 38,42917 39,25861 7 1,6
Bala (Ankara) 12:23:42 16-07-2025 39,35361 33,4175 7 0,9
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:20:04 16-07-2025 37,1312 27,933 0 1,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:18:58 16-07-2025 37,1205 27,9128 0 1,6
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:13:11 16-07-2025 37,1647 27,933 0 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:52:52 16-07-2025 38,28833 38,24278 7 1,7
Yahyalı (Kayseri) 11:51:50 16-07-2025 37,92972 35,55389 7 1,2
Soma (Manisa) 11:12:00 16-07-2025 39,09278 27,56972 11,23 1,6
EGNEZ-SOMA (MANISA) 11:11:59 16-07-2025 39,0788 27,5308 0 1,9
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:46:58 16-07-2025 39,97472 28,72972 10 2,1
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 10:46:58 16-07-2025 39,8965 28,7943 0 1,9
Yığılca (Düzce) 10:40:54 16-07-2025 40,95889 31,38278 8,78 1,2
Merkez (Muş) 10:28:20 16-07-2025 38,90028 41,15639 7 1,1
Soma (Manisa) 10:16:10 16-07-2025 39,08389 27,56694 7,1 1,9
DEREKOY-SOMA (MANISA) 10:16:09 16-07-2025 39,1033 27,5678 7,2 2
Kazımkarabekir (Karaman) 09:01:18 16-07-2025 37,2975 33,04444 7 1,9
MECIDIYE-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) 09:01:18 16-07-2025 37,2607 33,0377 5,5 2,2
Gölyaka (Düzce) 08:52:40 16-07-2025 40,78833 31,00639 7 1,4
ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 08:52:40 16-07-2025 40,796 31,0132 9,8 1,6
Söğüt (Bilecik) 08:30:57 16-07-2025 39,97583 30,27167 7,06 2,3
GUNDUZBEY-SOGUT (BILECIK) 08:30:57 16-07-2025 39,9685 30,2552 4,9 2,5
Akdeniz - [55.81 km] Kaş (Antalya) 07:59:44 16-07-2025 35,89056 28,92111 20,07 1,8
AKDENIZ 07:59:36 16-07-2025 35,6642 29,4543 25,1 2,4
Ege Denizi - [10.29 km] Karaburun (İzmir) 07:30:28 16-07-2025 38,75194 26,4675 6,91 1,6
Simav (Kütahya) 07:07:47 16-07-2025 39,205 28,99667 12,28 1,5
Yazıhan (Malatya) 07:03:29 16-07-2025 38,53444 38,01944 7 0,9
Sütçüler (Isparta) 06:42:40 16-07-2025 37,45667 30,86056 7 0,8
Yakutiye (Erzurum) 06:19:27 16-07-2025 40,11028 41,21083 7,46 1,1
Menderes (İzmir) 06:10:19 16-07-2025 38,01889 27,24278 7,71 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:30:22 16-07-2025 38,18694 37,99806 7 1,5
Yeşilova (Burdur) 05:23:16 16-07-2025 37,4925 29,68667 7 1,1
Çivril (Denizli) 05:12:24 16-07-2025 38,20889 29,70694 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 05:01:44 16-07-2025 38,20417 38,03 7 0,9
Çivril (Denizli) 04:59:56 16-07-2025 38,25806 29,81806 7 1,7
SERASERLI-CIVRIL (DENIZLI) 04:59:56 16-07-2025 38,2332 29,8033 6,4 1,6
Kemah (Erzincan) 04:19:56 16-07-2025 39,78806 39,10194 10,86 2,5
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 04:19:55 16-07-2025 39,8188 39,1038 5 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 03:43:45 16-07-2025 37,925 36,44083 7 1
Yazıhan (Malatya) 02:10:11 16-07-2025 38,54028 38,03889 7 1,6
Saimbeyli (Adana) 02:02:15 16-07-2025 37,83861 36,2725 7 1,3
Akhisar (Manisa) 01:43:21 16-07-2025 39,05083 27,85972 7,18 1
Selçuk (İzmir) 01:36:52 16-07-2025 37,88222 27,37556 7 1,3
Ceyhan (Adana) 01:23:16 16-07-2025 36,98472 35,83139 23,12 2,3
KORKUYU-CEYHAN (ADANA) 01:23:15 16-07-2025 36,9445 35,797 15,2 2,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 00:16:57 16-07-2025 37,4725 37,03806 7 1,5
Çameli (Denizli) 23:50:21 15-07-2025 37,08694 29,20778 6,99 0,9
Ege Denizi - [28.02 km] Datça (Muğla) 23:31:51 15-07-2025 36,46556 27,68222 7 1,5
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 23:31:48 15-07-2025 36,3678 27,5793 5 1,6
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...