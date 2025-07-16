Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
16 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Köşk (Aydın)
|22:56:21 16-07-2025
|37,87417
|28,04667
|7
|1,2
|Pamukkale (Denizli)
|22:55:01 16-07-2025
|37,85056
|29,08444
|7
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:40:39 16-07-2025
|38,01139
|36,54333
|7,01
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|22:25:01 16-07-2025
|38,15194
|38,59889
|6,96
|1
|Kale (Malatya)
|22:09:07 16-07-2025
|38,33083
|38,80111
|10,4
|1
|Battalgazi (Malatya)
|21:55:24 16-07-2025
|38,15806
|38,57778
|7
|1,4
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|21:55:22 16-07-2025
|38,1493
|38,5833
|27,5
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|21:50:38 16-07-2025
|38,37472
|39,06056
|7
|1,2
|TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|21:50:37 16-07-2025
|38,3897
|39,0493
|5
|1,4
|Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [103.53 km] Altınözü (Hatay)
|21:25:12 16-07-2025
|35,30222
|37,10722
|7
|2,4
|İmamoğlu (Adana)
|21:18:06 16-07-2025
|37,335
|35,62056
|10,69
|1,5
|YAZITEPE-IMAMOGLU (ADANA)
|21:18:03 16-07-2025
|37,2932
|35,6443
|19
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:03:21 16-07-2025
|39,235
|29,0055
|11,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|21:03:21 16-07-2025
|39,23167
|29,01722
|13,09
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:46:57 16-07-2025
|38,07167
|36,55361
|7,01
|1,2
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:46:55 16-07-2025
|38,0478
|36,5977
|26
|1,4
|DAGDUZU-(HATAY)
|20:40:03 16-07-2025
|36,0865
|36,1087
|4,2
|1,7
|Lazkiye (Suriye) - [02.04 km] Yayladağı (Hatay)
|20:40:01 16-07-2025
|35,92306
|36,015
|5,56
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|20:32:22 16-07-2025
|38,10556
|37,80528
|9,34
|0,9
|GOCEK-AKHISAR (MANISA)
|20:30:36 16-07-2025
|38,9452
|28,0637
|14,1
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|20:30:36 16-07-2025
|39,00389
|28,06694
|7,06
|1,3
|Simav (Kütahya)
|20:13:03 16-07-2025
|39,235
|28,99667
|11,8
|1
|Gördes (Manisa)
|19:45:28 16-07-2025
|38,91917
|28,15083
|7,07
|1
|YENIKOY-GORDES (MANISA)
|19:45:26 16-07-2025
|38,8287
|28,0923
|1,5
|1,3
|Buca (İzmir)
|19:35:49 16-07-2025
|38,34083
|27,20972
|4,84
|1,4
|GAZIEMIR (IZMIR)
|19:35:48 16-07-2025
|38,3238
|27,1593
|10,1
|1,6
|Afşin (Kahramanmaraş)
|19:35:15 16-07-2025
|38,50167
|36,93528
|7
|1,7
|SOGUTDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:35:12 16-07-2025
|38,5618
|36,9
|1,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|19:23:38 16-07-2025
|39,25333
|28,9925
|13,2
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:23:38 16-07-2025
|39,1852
|29,0703
|16,9
|1,6
|Simav (Kütahya)
|19:21:47 16-07-2025
|39,3025
|28,91917
|7
|1,1
|KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|19:21:46 16-07-2025
|39,1353
|29,0543
|15,6
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|19:11:35 16-07-2025
|38,42389
|39,21778
|6,22
|1,7
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|19:11:34 16-07-2025
|38,4745
|39,247
|7
|1,8
|MARMARA DENIZI
|19:09:57 16-07-2025
|40,8578
|28,429
|14
|2,2
|Marmara Denizi - [15.03 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|19:09:56 16-07-2025
|40,88639
|28,42556
|7
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|19:03:41 16-07-2025
|37,15833
|36,89167
|7,01
|1,7
|ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|19:03:41 16-07-2025
|37,1587
|36,9038
|5,5
|1,5
|EGE DENIZI
|18:56:32 16-07-2025
|36,5602
|25,532
|11,7
|2,8
|Ege Denizi
|18:56:29 16-07-2025
|36,58361
|25,43444
|7
|2,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:10:56 16-07-2025
|39,50806
|28,13472
|7,05
|1,6
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:10:56 16-07-2025
|39,511
|28,1005
|11,8
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|17:54:34 16-07-2025
|38,36889
|38,965
|7,02
|1,5
|CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG)
|17:54:34 16-07-2025
|38,4303
|39,0353
|18,4
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|17:21:37 16-07-2025
|39,88444
|28,81889
|7
|1,6
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|17:21:36 16-07-2025
|39,9223
|28,802
|13,9
|1,6
|EGE DENIZI
|16:17:37 16-07-2025
|36,6845
|25,8277
|7,4
|2
|EGE DENIZI
|16:15:39 16-07-2025
|36,6515
|25,7867
|4,4
|1,9
|Ege Denizi - [28.49 km] Seferihisar (İzmir)
|16:10:21 16-07-2025
|37,85028
|26,74056
|6,75
|2
|EGE DENIZI
|16:10:21 16-07-2025
|37,8458
|26,7253
|5,4
|1,9
|YUNANISTAN
|16:05:25 16-07-2025
|40,2733
|24,118
|6,7
|1,6
|YUNANISTAN
|15:30:04 16-07-2025
|40,1967
|24,0853
|5,6
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:00:51 16-07-2025
|37,45889
|37,20722
|9,28
|0,8
|YUNANISTAN
|14:57:21 16-07-2025
|40,2305
|24,0807
|5,2
|1,9
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|14:55:00 16-07-2025
|40,4488
|29,2493
|0
|1,3
|Çubuk (Ankara)
|14:37:42 16-07-2025
|40,20139
|32,86694
|7,28
|1,7
|Milas (Muğla)
|14:07:22 16-07-2025
|37,03417
|27,98917
|7
|1,7
|AKDENIZ
|14:07:21 16-07-2025
|36,5117
|28,0415
|56
|1,8
|Ege Denizi - [49.48 km] Karaburun (İzmir)
|13:42:06 16-07-2025
|38,97694
|26,01056
|6,87
|2,3
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|13:42:05 16-07-2025
|38,9663
|25,9802
|5,3
|2,6
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.90 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:33:49 16-07-2025
|36,54333
|38,50028
|5,6
|1,6
|Emet (Kütahya)
|13:05:28 16-07-2025
|39,39
|29,23556
|6,95
|1,2
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:02:21 16-07-2025
|39,4722
|28,1968
|12,6
|1,6
|İnönü (Eskişehir)
|13:02:17 16-07-2025
|39,74444
|30,18083
|7
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:55:09 16-07-2025
|37,9
|36,7
|6,94
|2
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|12:55:08 16-07-2025
|37,8917
|36,6998
|9,4
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:38:23 16-07-2025
|39,4525
|28,12639
|7
|1,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:38:23 16-07-2025
|39,4963
|28,0965
|10,7
|1,7
|Kırkağaç (Manisa)
|12:36:47 16-07-2025
|39,22278
|27,92222
|7,15
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|12:27:07 16-07-2025
|38,42917
|39,25861
|7
|1,6
|Bala (Ankara)
|12:23:42 16-07-2025
|39,35361
|33,4175
|7
|0,9
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|12:20:04 16-07-2025
|37,1312
|27,933
|0
|1,4
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|12:18:58 16-07-2025
|37,1205
|27,9128
|0
|1,6
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|12:13:11 16-07-2025
|37,1647
|27,933
|0
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:52:52 16-07-2025
|38,28833
|38,24278
|7
|1,7
|Yahyalı (Kayseri)
|11:51:50 16-07-2025
|37,92972
|35,55389
|7
|1,2
|Soma (Manisa)
|11:12:00 16-07-2025
|39,09278
|27,56972
|11,23
|1,6
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|11:11:59 16-07-2025
|39,0788
|27,5308
|0
|1,9
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:46:58 16-07-2025
|39,97472
|28,72972
|10
|2,1
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|10:46:58 16-07-2025
|39,8965
|28,7943
|0
|1,9
|Yığılca (Düzce)
|10:40:54 16-07-2025
|40,95889
|31,38278
|8,78
|1,2
|Merkez (Muş)
|10:28:20 16-07-2025
|38,90028
|41,15639
|7
|1,1
|Soma (Manisa)
|10:16:10 16-07-2025
|39,08389
|27,56694
|7,1
|1,9
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|10:16:09 16-07-2025
|39,1033
|27,5678
|7,2
|2
|Kazımkarabekir (Karaman)
|09:01:18 16-07-2025
|37,2975
|33,04444
|7
|1,9
|MECIDIYE-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN)
|09:01:18 16-07-2025
|37,2607
|33,0377
|5,5
|2,2
|Gölyaka (Düzce)
|08:52:40 16-07-2025
|40,78833
|31,00639
|7
|1,4
|ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
|08:52:40 16-07-2025
|40,796
|31,0132
|9,8
|1,6
|Söğüt (Bilecik)
|08:30:57 16-07-2025
|39,97583
|30,27167
|7,06
|2,3
|GUNDUZBEY-SOGUT (BILECIK)
|08:30:57 16-07-2025
|39,9685
|30,2552
|4,9
|2,5
|Akdeniz - [55.81 km] Kaş (Antalya)
|07:59:44 16-07-2025
|35,89056
|28,92111
|20,07
|1,8
|AKDENIZ
|07:59:36 16-07-2025
|35,6642
|29,4543
|25,1
|2,4
|Ege Denizi - [10.29 km] Karaburun (İzmir)
|07:30:28 16-07-2025
|38,75194
|26,4675
|6,91
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:07:47 16-07-2025
|39,205
|28,99667
|12,28
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|07:03:29 16-07-2025
|38,53444
|38,01944
|7
|0,9
|Sütçüler (Isparta)
|06:42:40 16-07-2025
|37,45667
|30,86056
|7
|0,8
|Yakutiye (Erzurum)
|06:19:27 16-07-2025
|40,11028
|41,21083
|7,46
|1,1
|Menderes (İzmir)
|06:10:19 16-07-2025
|38,01889
|27,24278
|7,71
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:30:22 16-07-2025
|38,18694
|37,99806
|7
|1,5
|Yeşilova (Burdur)
|05:23:16 16-07-2025
|37,4925
|29,68667
|7
|1,1
|Çivril (Denizli)
|05:12:24 16-07-2025
|38,20889
|29,70694
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:01:44 16-07-2025
|38,20417
|38,03
|7
|0,9
|Çivril (Denizli)
|04:59:56 16-07-2025
|38,25806
|29,81806
|7
|1,7
|SERASERLI-CIVRIL (DENIZLI)
|04:59:56 16-07-2025
|38,2332
|29,8033
|6,4
|1,6
|Kemah (Erzincan)
|04:19:56 16-07-2025
|39,78806
|39,10194
|10,86
|2,5
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|04:19:55 16-07-2025
|39,8188
|39,1038
|5
|2,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:43:45 16-07-2025
|37,925
|36,44083
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|02:10:11 16-07-2025
|38,54028
|38,03889
|7
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|02:02:15 16-07-2025
|37,83861
|36,2725
|7
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|01:43:21 16-07-2025
|39,05083
|27,85972
|7,18
|1
|Selçuk (İzmir)
|01:36:52 16-07-2025
|37,88222
|27,37556
|7
|1,3
|Ceyhan (Adana)
|01:23:16 16-07-2025
|36,98472
|35,83139
|23,12
|2,3
|KORKUYU-CEYHAN (ADANA)
|01:23:15 16-07-2025
|36,9445
|35,797
|15,2
|2,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|00:16:57 16-07-2025
|37,4725
|37,03806
|7
|1,5
|Çameli (Denizli)
|23:50:21 15-07-2025
|37,08694
|29,20778
|6,99
|0,9
|Ege Denizi - [28.02 km] Datça (Muğla)
|23:31:51 15-07-2025
|36,46556
|27,68222
|7
|1,5
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|23:31:48 15-07-2025
|36,3678
|27,5793
|5
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Köşk (Aydın)
|22:56:21 16-07-2025
|37,87417
|28,04667
|7
|1,2
|Pamukkale (Denizli)
|22:55:01 16-07-2025
|37,85056
|29,08444
|7
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:40:39 16-07-2025
|38,01139
|36,54333
|7,01
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|22:25:01 16-07-2025
|38,15194
|38,59889
|6,96
|1
|Kale (Malatya)
|22:09:07 16-07-2025
|38,33083
|38,80111
|10,4
|1
|Battalgazi (Malatya)
|21:55:24 16-07-2025
|38,15806
|38,57778
|7
|1,4
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|21:55:22 16-07-2025
|38,1493
|38,5833
|27,5
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|21:50:38 16-07-2025
|38,37472
|39,06056
|7
|1,2
|TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|21:50:37 16-07-2025
|38,3897
|39,0493
|5
|1,4
|Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [103.53 km] Altınözü (Hatay)
|21:25:12 16-07-2025
|35,30222
|37,10722
|7
|2,4
|İmamoğlu (Adana)
|21:18:06 16-07-2025
|37,335
|35,62056
|10,69
|1,5
|YAZITEPE-IMAMOGLU (ADANA)
|21:18:03 16-07-2025
|37,2932
|35,6443
|19
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:03:21 16-07-2025
|39,235
|29,0055
|11,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|21:03:21 16-07-2025
|39,23167
|29,01722
|13,09
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:46:57 16-07-2025
|38,07167
|36,55361
|7,01
|1,2
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:46:55 16-07-2025
|38,0478
|36,5977
|26
|1,4
|DAGDUZU-(HATAY)
|20:40:03 16-07-2025
|36,0865
|36,1087
|4,2
|1,7
|Lazkiye (Suriye) - [02.04 km] Yayladağı (Hatay)
|20:40:01 16-07-2025
|35,92306
|36,015
|5,56
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|20:32:22 16-07-2025
|38,10556
|37,80528
|9,34
|0,9
|GOCEK-AKHISAR (MANISA)
|20:30:36 16-07-2025
|38,9452
|28,0637
|14,1
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|20:30:36 16-07-2025
|39,00389
|28,06694
|7,06
|1,3
|Simav (Kütahya)
|20:13:03 16-07-2025
|39,235
|28,99667
|11,8
|1
|Gördes (Manisa)
|19:45:28 16-07-2025
|38,91917
|28,15083
|7,07
|1
|YENIKOY-GORDES (MANISA)
|19:45:26 16-07-2025
|38,8287
|28,0923
|1,5
|1,3
|Buca (İzmir)
|19:35:49 16-07-2025
|38,34083
|27,20972
|4,84
|1,4
|GAZIEMIR (IZMIR)
|19:35:48 16-07-2025
|38,3238
|27,1593
|10,1
|1,6
|Afşin (Kahramanmaraş)
|19:35:15 16-07-2025
|38,50167
|36,93528
|7
|1,7
|SOGUTDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:35:12 16-07-2025
|38,5618
|36,9
|1,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|19:23:38 16-07-2025
|39,25333
|28,9925
|13,2
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:23:38 16-07-2025
|39,1852
|29,0703
|16,9
|1,6
|Simav (Kütahya)
|19:21:47 16-07-2025
|39,3025
|28,91917
|7
|1,1
|KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|19:21:46 16-07-2025
|39,1353
|29,0543
|15,6
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|19:11:35 16-07-2025
|38,42389
|39,21778
|6,22
|1,7
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|19:11:34 16-07-2025
|38,4745
|39,247
|7
|1,8
|MARMARA DENIZI
|19:09:57 16-07-2025
|40,8578
|28,429
|14
|2,2
|Marmara Denizi - [15.03 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|19:09:56 16-07-2025
|40,88639
|28,42556
|7
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|19:03:41 16-07-2025
|37,15833
|36,89167
|7,01
|1,7
|ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|19:03:41 16-07-2025
|37,1587
|36,9038
|5,5
|1,5
|EGE DENIZI
|18:56:32 16-07-2025
|36,5602
|25,532
|11,7
|2,8
|Ege Denizi
|18:56:29 16-07-2025
|36,58361
|25,43444
|7
|2,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:10:56 16-07-2025
|39,50806
|28,13472
|7,05
|1,6
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:10:56 16-07-2025
|39,511
|28,1005
|11,8
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|17:54:34 16-07-2025
|38,36889
|38,965
|7,02
|1,5
|CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG)
|17:54:34 16-07-2025
|38,4303
|39,0353
|18,4
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|17:21:37 16-07-2025
|39,88444
|28,81889
|7
|1,6
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|17:21:36 16-07-2025
|39,9223
|28,802
|13,9
|1,6
|EGE DENIZI
|16:17:37 16-07-2025
|36,6845
|25,8277
|7,4
|2
|EGE DENIZI
|16:15:39 16-07-2025
|36,6515
|25,7867
|4,4
|1,9
|Ege Denizi - [28.49 km] Seferihisar (İzmir)
|16:10:21 16-07-2025
|37,85028
|26,74056
|6,75
|2
|EGE DENIZI
|16:10:21 16-07-2025
|37,8458
|26,7253
|5,4
|1,9
|YUNANISTAN
|16:05:25 16-07-2025
|40,2733
|24,118
|6,7
|1,6
|YUNANISTAN
|15:30:04 16-07-2025
|40,1967
|24,0853
|5,6
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:00:51 16-07-2025
|37,45889
|37,20722
|9,28
|0,8
|YUNANISTAN
|14:57:21 16-07-2025
|40,2305
|24,0807
|5,2
|1,9
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|14:55:00 16-07-2025
|40,4488
|29,2493
|0
|1,3
|Çubuk (Ankara)
|14:37:42 16-07-2025
|40,20139
|32,86694
|7,28
|1,7
|Milas (Muğla)
|14:07:22 16-07-2025
|37,03417
|27,98917
|7
|1,7
|AKDENIZ
|14:07:21 16-07-2025
|36,5117
|28,0415
|56
|1,8
|Ege Denizi - [49.48 km] Karaburun (İzmir)
|13:42:06 16-07-2025
|38,97694
|26,01056
|6,87
|2,3
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|13:42:05 16-07-2025
|38,9663
|25,9802
|5,3
|2,6
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.90 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:33:49 16-07-2025
|36,54333
|38,50028
|5,6
|1,6
|Emet (Kütahya)
|13:05:28 16-07-2025
|39,39
|29,23556
|6,95
|1,2
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:02:21 16-07-2025
|39,4722
|28,1968
|12,6
|1,6
|İnönü (Eskişehir)
|13:02:17 16-07-2025
|39,74444
|30,18083
|7
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:55:09 16-07-2025
|37,9
|36,7
|6,94
|2
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|12:55:08 16-07-2025
|37,8917
|36,6998
|9,4
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:38:23 16-07-2025
|39,4525
|28,12639
|7
|1,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:38:23 16-07-2025
|39,4963
|28,0965
|10,7
|1,7
|Kırkağaç (Manisa)
|12:36:47 16-07-2025
|39,22278
|27,92222
|7,15
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|12:27:07 16-07-2025
|38,42917
|39,25861
|7
|1,6
|Bala (Ankara)
|12:23:42 16-07-2025
|39,35361
|33,4175
|7
|0,9
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|12:20:04 16-07-2025
|37,1312
|27,933
|0
|1,4
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|12:18:58 16-07-2025
|37,1205
|27,9128
|0
|1,6
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|12:13:11 16-07-2025
|37,1647
|27,933
|0
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:52:52 16-07-2025
|38,28833
|38,24278
|7
|1,7
|Yahyalı (Kayseri)
|11:51:50 16-07-2025
|37,92972
|35,55389
|7
|1,2
|Soma (Manisa)
|11:12:00 16-07-2025
|39,09278
|27,56972
|11,23
|1,6
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|11:11:59 16-07-2025
|39,0788
|27,5308
|0
|1,9
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:46:58 16-07-2025
|39,97472
|28,72972
|10
|2,1
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|10:46:58 16-07-2025
|39,8965
|28,7943
|0
|1,9
|Yığılca (Düzce)
|10:40:54 16-07-2025
|40,95889
|31,38278
|8,78
|1,2
|Merkez (Muş)
|10:28:20 16-07-2025
|38,90028
|41,15639
|7
|1,1
|Soma (Manisa)
|10:16:10 16-07-2025
|39,08389
|27,56694
|7,1
|1,9
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|10:16:09 16-07-2025
|39,1033
|27,5678
|7,2
|2
|Kazımkarabekir (Karaman)
|09:01:18 16-07-2025
|37,2975
|33,04444
|7
|1,9
|MECIDIYE-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN)
|09:01:18 16-07-2025
|37,2607
|33,0377
|5,5
|2,2
|Gölyaka (Düzce)
|08:52:40 16-07-2025
|40,78833
|31,00639
|7
|1,4
|ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
|08:52:40 16-07-2025
|40,796
|31,0132
|9,8
|1,6
|Söğüt (Bilecik)
|08:30:57 16-07-2025
|39,97583
|30,27167
|7,06
|2,3
|GUNDUZBEY-SOGUT (BILECIK)
|08:30:57 16-07-2025
|39,9685
|30,2552
|4,9
|2,5
|Akdeniz - [55.81 km] Kaş (Antalya)
|07:59:44 16-07-2025
|35,89056
|28,92111
|20,07
|1,8
|AKDENIZ
|07:59:36 16-07-2025
|35,6642
|29,4543
|25,1
|2,4
|Ege Denizi - [10.29 km] Karaburun (İzmir)
|07:30:28 16-07-2025
|38,75194
|26,4675
|6,91
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:07:47 16-07-2025
|39,205
|28,99667
|12,28
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|07:03:29 16-07-2025
|38,53444
|38,01944
|7
|0,9
|Sütçüler (Isparta)
|06:42:40 16-07-2025
|37,45667
|30,86056
|7
|0,8
|Yakutiye (Erzurum)
|06:19:27 16-07-2025
|40,11028
|41,21083
|7,46
|1,1
|Menderes (İzmir)
|06:10:19 16-07-2025
|38,01889
|27,24278
|7,71
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:30:22 16-07-2025
|38,18694
|37,99806
|7
|1,5
|Yeşilova (Burdur)
|05:23:16 16-07-2025
|37,4925
|29,68667
|7
|1,1
|Çivril (Denizli)
|05:12:24 16-07-2025
|38,20889
|29,70694
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:01:44 16-07-2025
|38,20417
|38,03
|7
|0,9
|Çivril (Denizli)
|04:59:56 16-07-2025
|38,25806
|29,81806
|7
|1,7
|SERASERLI-CIVRIL (DENIZLI)
|04:59:56 16-07-2025
|38,2332
|29,8033
|6,4
|1,6
|Kemah (Erzincan)
|04:19:56 16-07-2025
|39,78806
|39,10194
|10,86
|2,5
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|04:19:55 16-07-2025
|39,8188
|39,1038
|5
|2,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:43:45 16-07-2025
|37,925
|36,44083
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|02:10:11 16-07-2025
|38,54028
|38,03889
|7
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|02:02:15 16-07-2025
|37,83861
|36,2725
|7
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|01:43:21 16-07-2025
|39,05083
|27,85972
|7,18
|1
|Selçuk (İzmir)
|01:36:52 16-07-2025
|37,88222
|27,37556
|7
|1,3
|Ceyhan (Adana)
|01:23:16 16-07-2025
|36,98472
|35,83139
|23,12
|2,3
|KORKUYU-CEYHAN (ADANA)
|01:23:15 16-07-2025
|36,9445
|35,797
|15,2
|2,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|00:16:57 16-07-2025
|37,4725
|37,03806
|7
|1,5
|Çameli (Denizli)
|23:50:21 15-07-2025
|37,08694
|29,20778
|6,99
|0,9
|Ege Denizi - [28.02 km] Datça (Muğla)
|23:31:51 15-07-2025
|36,46556
|27,68222
|7
|1,5
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|23:31:48 15-07-2025
|36,3678
|27,5793
|5
|1,6
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