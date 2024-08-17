Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Ağustos 2024

17 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:41:54 16-08-2024
|38,24306
|38,27611
|6,99
|1,5
|Darende (Malatya)
|22:53:30 16-08-2024
|38,42139
|37,51639
|6,99
|2,7
|Şehzadeler (Manisa)
|22:40:58 16-08-2024
|38,78833
|27,45694
|10,62
|2,3
|Ege Denizi - [22.09 km] Seferihisar (İzmir)
|21:23:36 16-08-2024
|37,9225
|26,72528
|7
|1,7
|Ege Denizi - [25.12 km] Seferihisar (İzmir)
|21:16:50 16-08-2024
|37,90972
|26,68917
|7,08
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:24:45 16-08-2024
|38,20528
|38,07861
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|19:12:08 16-08-2024
|38,11944
|37,76972
|7
|1,9
|Yapraklı (Çankırı)
|18:38:27 16-08-2024
|40,78139
|34,00694
|7,01
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:06:01 16-08-2024
|38,28833
|37,48639
|7,25
|1,4
|Söğütlü (Sakarya)
|17:34:48 16-08-2024
|40,89917
|30,56917
|7
|0,8
|Ayvacık (Çanakkale)
|17:23:04 16-08-2024
|39,51722
|26,19417
|6,39
|1,7
|Mut (Mersin)
|16:53:40 16-08-2024
|36,9025
|33,50944
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:49:01 16-08-2024
|38,07583
|38,40778
|6,88
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:30:25 16-08-2024
|38,225
|38,13306
|7
|1,2
|Beyağaç (Denizli)
|15:55:53 16-08-2024
|37,16028
|28,92333
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|15:41:03 16-08-2024
|38,44722
|39,17639
|14,45
|0,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:36:57 16-08-2024
|38,06917
|38,39
|6,68
|0,9
|Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [99.95 km] Altınözü (Hatay)
|15:25:59 16-08-2024
|35,32028
|37,07361
|7
|3,1
|Hizan (Bitlis)
|15:16:27 16-08-2024
|38,22278
|42,58472
|6,96
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|14:47:55 16-08-2024
|38,17639
|38,69722
|7
|0,9
|Şehitkamil (Gaziantep)
|14:42:23 16-08-2024
|37,19056
|37,07
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|14:09:24 16-08-2024
|38,25333
|38,76333
|13,06
|1,3
|Merkez (Kırklareli)
|13:57:01 16-08-2024
|41,87361
|27,43222
|13,64
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|13:53:16 16-08-2024
|37,85444
|36,55917
|7
|1,7
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [120.44 km] Yayladağı (Hatay)
|13:38:14 16-08-2024
|35,02194
|36,99917
|7,44
|3,1
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [103.82 km] Altınözü (Hatay)
|13:26:51 16-08-2024
|35,25528
|37,05056
|7,39
|2,3
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [113.63 km] Altınözü (Hatay)
|13:22:14 16-08-2024
|35,17306
|37,09889
|6,72
|3,2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [114.19 km] Altınözü (Hatay)
|13:20:49 16-08-2024
|35,165
|37,09667
|7,25
|3,4
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [107.25 km] Altınözü (Hatay)
|13:18:28 16-08-2024
|35,18972
|37,01167
|7,1
|4,2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.90 km] Yayladağı (Hatay)
|13:15:35 16-08-2024
|35,01528
|36,97972
|7,16
|5,2
|Darende (Malatya)
|12:41:17 16-08-2024
|38,39111
|37,49806
|7,01
|1,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:36:32 16-08-2024
|39,67667
|29,42222
|7
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|12:25:21 16-08-2024
|38,62556
|39,16444
|7,19
|1,1
|Lice (Diyarbakır)
|12:11:48 16-08-2024
|38,56389
|40,76
|6,97
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|12:08:37 16-08-2024
|38,69528
|39,305
|16,24
|1,4
|Ulubey (Uşak)
|11:59:06 16-08-2024
|38,49194
|29,16917
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:32:28 16-08-2024
|38,1525
|38,34194
|7
|0,9
|Akşehir (Konya)
|11:18:19 16-08-2024
|38,43028
|31,28861
|7
|0,9
|Merkez (Elazığ)
|11:01:16 16-08-2024
|38,73611
|38,93333
|7
|1
|Merkez (Bingöl)
|10:14:10 16-08-2024
|38,89722
|40,77417
|7
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:35:58 16-08-2024
|38,08083
|38,40139
|7
|1,6
|Bandırma (Balıkesir)
|09:07:31 16-08-2024
|40,35111
|28,075
|9,37
|1,4
|Merkez (Afyonkarahisar)
|08:50:13 16-08-2024
|38,72222
|30,505
|7
|0,9
|Bozüyük (Bilecik)
|08:31:14 16-08-2024
|39,89667
|29,93028
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|08:18:50 16-08-2024
|38,17111
|38,54306
|9,46
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:54:39 16-08-2024
|38,0925
|36,61583
|7,08
|1,4
|Buca (İzmir)
|07:28:12 16-08-2024
|38,37333
|27,19083
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Menderes (İzmir)
|07:04:36 16-08-2024
|37,97667
|27,17472
|5,14
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:57:48 16-08-2024
|37,58417
|37,28028
|12,86
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|06:28:03 16-08-2024
|40,225
|31,75
|6,98
|1,9
|Ege Denizi - [27.73 km] Karaburun (İzmir)
|06:19:59 16-08-2024
|38,90861
|26,48583
|6,99
|1,2
|Çayıralan (Yozgat)
|06:07:48 16-08-2024
|39,45306
|35,86667
|7,04
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|06:00:23 16-08-2024
|39,17
|29,35917
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:56:49 16-08-2024
|38,18333
|37,65972
|7
|1,4
|Çankaya (Ankara)
|05:44:09 16-08-2024
|39,86917
|32,87111
|7
|1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|05:42:11 16-08-2024
|37,78972
|36,47556
|8,37
|1,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|05:37:06 16-08-2024
|37,82639
|36,50139
|7
|3,5
|Ege Denizi
|05:14:17 16-08-2024
|35,55333
|26,19333
|9,5
|2,5
|Bala (Ankara)
|05:08:03 16-08-2024
|39,57278
|33,17028
|7
|1
|Kozan (Adana)
|05:01:05 16-08-2024
|37,72639
|35,65972
|7
|1,2
|Van Gölü - [05.90 km] Tuşba (Van)
|04:58:19 16-08-2024
|38,71694
|43,14417
|6,99
|1,4
|Akdeniz - [27.22 km] Ortaca (Muğla)
|04:56:55 16-08-2024
|36,47556
|28,63583
|6,96
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:47:39 16-08-2024
|38,45944
|38,18472
|7,06
|1,1
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|04:39:49 16-08-2024
|38,88056
|31,17167
|8,01
|1
|El Bab, Halep (Suriye) - [55.50 km] Elbeyli (Kilis)
|04:26:43 16-08-2024
|36,20639
|37,69917
|7,11
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|04:19:56 16-08-2024
|40,16028
|31,74944
|7
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|04:15:20 16-08-2024
|39,38556
|40,70278
|7,05
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:04:42 16-08-2024
|38,33889
|37,39111
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|04:00:16 16-08-2024
|38,20306
|38,46444
|5,75
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YUNANISTAN
|23:43:58 16-08-2024
|40,3003
|24,1897
|6,9
|3,6
|YUNANISTAN
|23:41:26 16-08-2024
|40,3673
|24,0757
|11,2
|2,3
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|22:53:31 16-08-2024
|38,3895
|37,5103
|5,4
|2,6
|BELENYENICE-(MANISA)
|22:40:58 16-08-2024
|38,8
|27,4393
|10,1
|2,3
|EGE DENIZI
|21:23:35 16-08-2024
|37,8768
|26,6542
|16,8
|1,9
|EGE DENIZI
|21:16:48 16-08-2024
|37,8998
|26,6077
|5,4
|2,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|20:30:30 16-08-2024
|35,6663
|25,1295
|5
|3,1
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:12:07 16-08-2024
|38,1752
|37,8543
|13,5
|1,9
|DANABAS-(CANKIRI)
|18:38:29 16-08-2024
|40,5087
|34,0482
|9,6
|2
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|17:23:04 16-08-2024
|39,5802
|26,0873
|14
|1,9
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:49:00 16-08-2024
|38,1118
|38,395
|5
|2,6
|SURIYE
|15:25:59 16-08-2024
|35,2388
|36,7458
|12,7
|2,9
|CALKAYA-(KILIS)
|13:53:02 16-08-2024
|36,736
|36,8002
|6
|1,3
|SURIYE
|13:38:20 16-08-2024
|35,2565
|36,5853
|20,8
|2,9
|SURIYE
|13:22:24 16-08-2024
|35,637
|36,7457
|5
|2,7
|SURIYE
|13:21:01 16-08-2024
|35,4117
|36,0552
|8,6
|2,8
|SURIYE
|13:18:33 16-08-2024
|35,2352
|36,3837
|4,3
|3,5
|SURIYE
|13:15:39 16-08-2024
|35,1992
|36,727
|17,3
|5
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:48:45 16-08-2024
|39,188
|29,407
|4,1
|1,7
|KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)
|12:41:19 16-08-2024
|38,5167
|37,4722
|5,7
|1,4
|DEGIRMISAZ-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:36:32 16-08-2024
|39,4785
|29,227
|15,9
|1,9
|HILAL-ULUDERE (SIRNAK)
|12:20:09 16-08-2024
|37,4977
|42,7427
|8,7
|2
|SULTANGAZI (ISTANBUL)
|12:16:48 16-08-2024
|41,1078
|28,8745
|0
|1,1
|SUBAK-EMET (KUTAHYA)
|12:14:06 16-08-2024
|39,3537
|29,3812
|0
|1,3
|YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR)
|12:11:47 16-08-2024
|38,6023
|40,6813
|5,2
|2,2
|KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|12:06:24 16-08-2024
|37,0918
|36,5833
|5
|1,8
|UCAGAC-(ELAZIG)
|11:01:16 16-08-2024
|38,7462
|38,9138
|5
|1,7
|ELMALI-(BINGOL)
|10:14:09 16-08-2024
|39,0348
|40,723
|11,9
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:28:02 16-08-2024
|40,1893
|31,7507
|7
|2,3
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:56:48 16-08-2024
|38,2032
|37,7188
|8
|1,6
|CANKAYA (ANKARA)
|05:44:08 16-08-2024
|39,8513
|32,8302
|8,4
|1,2
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|05:42:10 16-08-2024
|37,8203
|36,5385
|4,4
|1,9
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|05:37:04 16-08-2024
|37,7992
|36,5445
|5
|3,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:14:12 16-08-2024
|35,7377
|25,5037
|11,7
|2,9
|VAN GOLU
|04:58:18 16-08-2024
|38,6952
|43,1098
|5
|1,8
|AKDENIZ
|04:56:55 16-08-2024
|36,5075
|28,6223
|5
|1,7
|BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|04:39:48 16-08-2024
|38,8437
|31,2352
|7,7
|1,2
|SURIYE
|04:26:42 16-08-2024
|36,2545
|37,6338
|9
|2,2
|DEMIRKAPI-MUT (MERSIN)
|02:15:09 16-08-2024
|36,9068
|33,4768
|5,3
|1,9
|AFSAR-BALA (ANKARA)
|02:13:24 16-08-2024
|39,4583
|33,0723
|11,9
|1,3
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