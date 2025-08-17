Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Ağustos 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
17 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:39:01 17-08-2025
|39,19
|28,1533
|10
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:39:00 17-08-2025
|39,19556
|28,16083
|8,07
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:38:08 17-08-2025
|39,20472
|28,21889
|10,97
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|00:38:05 17-08-2025
|37,15306
|28,46361
|7
|1,3
|YENIKOY-(MUGLA)
|00:38:04 17-08-2025
|37,1368
|28,4183
|20
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:32:50 17-08-2025
|39,199
|28,169
|9,2
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:32:49 17-08-2025
|39,19917
|28,18611
|6,69
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:27:56 17-08-2025
|39,22917
|28,12333
|7,01
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:27:56 17-08-2025
|39,2043
|28,103
|7,7
|2,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:27:12 17-08-2025
|39,2085
|28,2577
|4,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:27:11 17-08-2025
|39,18889
|28,23889
|10,7
|1,8
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|00:24:24 17-08-2025
|39,2292
|27,9778
|8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:20:35 17-08-2025
|39,21222
|28,19583
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|00:14:56 17-08-2025
|38,23444
|38,81028
|10,7
|1,8
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|00:14:56 17-08-2025
|38,2583
|38,802
|2,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:13:54 17-08-2025
|39,16556
|28,2
|7,18
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:06:24 17-08-2025
|39,22806
|28,17222
|10,76
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:06:24 17-08-2025
|39,1983
|28,1172
|10,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:02:13 17-08-2025
|39,23056
|28,05667
|7
|2,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:02:13 17-08-2025
|39,2093
|28,0012
|8
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:54:49 16-08-2025
|39,17417
|28,08917
|9,01
|1,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|23:54:49 16-08-2025
|39,1278
|28,052
|11,5
|1,7
|Merkez (Afyonkarahisar)
|23:52:11 16-08-2025
|38,58444
|30,77694
|7,18
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:43 16-08-2025
|39,26
|28,09167
|7
|1,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:29:22 16-08-2025
|39,1857
|28,2398
|5,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:29:21 16-08-2025
|39,20056
|28,25833
|8,62
|1,8
|Yahyalı (Kayseri)
|23:18:17 16-08-2025
|37,78444
|35,42306
|7,12
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:17:53 16-08-2025
|39,15972
|28,21056
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:17:52 16-08-2025
|39,1645
|28,1555
|11,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:13:54 16-08-2025
|39,19222
|28,16861
|5,08
|1
|Bandırma (Balıkesir)
|23:11:46 16-08-2025
|40,23083
|27,88472
|7,43
|1,8
|CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR)
|23:11:45 16-08-2025
|40,2473
|27,8907
|9,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:53 16-08-2025
|39,20889
|28,16972
|5,95
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:03:53 16-08-2025
|39,2
|28,147
|9,1
|2,2
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|22:58:51 16-08-2025
|38,289
|38,1427
|5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:58:50 16-08-2025
|38,24139
|38,09139
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:58:36 16-08-2025
|39,23278
|28,07583
|7,05
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:53:49 16-08-2025
|39,24111
|28,05028
|8,39
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:52:39 16-08-2025
|39,20833
|28,13861
|4,77
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:52:38 16-08-2025
|39,1555
|28,1217
|15,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:50:08 16-08-2025
|39,24333
|28,24056
|5,45
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:50:08 16-08-2025
|39,21
|28,1657
|17,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:47:50 16-08-2025
|39,16806
|28,15361
|8,47
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:47:50 16-08-2025
|39,1515
|28,1282
|9,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:28 16-08-2025
|39,19083
|28,26028
|6,14
|2,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:45:28 16-08-2025
|39,174
|28,249
|9,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:42:51 16-08-2025
|39,20611
|28,10694
|8,42
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:42:51 16-08-2025
|39,188
|28,0788
|12,4
|2,5
|Kale (Malatya)
|22:29:29 16-08-2025
|38,31972
|38,73417
|10,96
|1,6
|KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)
|22:29:28 16-08-2025
|38,4465
|38,7075
|15,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:29:27 16-08-2025
|39,19889
|28,13278
|6,34
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:27:16 16-08-2025
|39,25194
|28,15167
|12,7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:27:16 16-08-2025
|39,2255
|28,1665
|16,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:24:27 16-08-2025
|39,19139
|28,18194
|8,33
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:24:27 16-08-2025
|39,1717
|28,1795
|5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:24:02 16-08-2025
|39,18833
|28,17972
|6,95
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:18:44 16-08-2025
|39,17778
|28,1675
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:18:44 16-08-2025
|39,1702
|28,1535
|5,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:17:50 16-08-2025
|39,17639
|28,14639
|6,92
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|22:16:31 16-08-2025
|38,31222
|38,71972
|12,52
|1,8
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|22:16:31 16-08-2025
|38,3582
|38,7127
|9,7
|1,8
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:16:00 16-08-2025
|37,9535
|36,3795
|5,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:14:02 16-08-2025
|39,19306
|28,20639
|4,73
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:14:01 16-08-2025
|39,1868
|28,1855
|7,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:08:58 16-08-2025
|39,25278
|28,035
|7,77
|1,4
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|22:08:57 16-08-2025
|39,229
|27,9948
|7,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:57 16-08-2025
|39,18444
|28,21806
|12,58
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:57 16-08-2025
|39,1497
|28,269
|12,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:02:42 16-08-2025
|39,20917
|28,11389
|6,96
|1,4
|Kale (Malatya)
|22:02:01 16-08-2025
|38,33722
|38,72639
|9,47
|2,6
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|22:02:00 16-08-2025
|38,3413
|38,7187
|5
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:59:47 16-08-2025
|39,12806
|28,225
|7,32
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:59:46 16-08-2025
|39,1122
|28,1627
|14,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:58:53 16-08-2025
|39,27917
|28,1425
|4,67
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:55:00 16-08-2025
|39,27528
|28,06861
|11,79
|1,8
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:55:00 16-08-2025
|39,2583
|28,041
|5,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:42 16-08-2025
|39,21694
|28,04056
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:44:40 16-08-2025
|39,24333
|28,10472
|9,88
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:44:40 16-08-2025
|39,1995
|28,1138
|7,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:43:17 16-08-2025
|39,17139
|28,15
|4,72
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:43:17 16-08-2025
|39,187
|28,1033
|8,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:41:21 16-08-2025
|39,17944
|28,12667
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:41:21 16-08-2025
|39,1948
|28,1253
|11,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:35:49 16-08-2025
|39,19056
|28,28778
|9,74
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:27:19 16-08-2025
|39,19333
|28,25528
|4,76
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:27:18 16-08-2025
|39,1888
|28,2078
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:12:50 16-08-2025
|39,16028
|28,1775
|5,83
|1,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|21:02:44 16-08-2025
|34,8362
|23,1863
|22,5
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:01:15 16-08-2025
|39,22722
|28,12083
|6,29
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:36:57 16-08-2025
|39,17417
|28,12722
|7,15
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:34:36 16-08-2025
|39,2
|28,09778
|7,13
|2,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:34:36 16-08-2025
|39,2398
|28,0977
|7,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:30:40 16-08-2025
|39,21056
|28,15694
|9,08
|2,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:30:40 16-08-2025
|39,218
|28,1413
|13,1
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:22:48 16-08-2025
|39,21667
|28,14778
|9,61
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:22:48 16-08-2025
|39,2503
|28,1498
|7,8
|1,4
|Özvatan (Kayseri)
|20:21:43 16-08-2025
|39,09556
|35,80861
|6,85
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:21:05 16-08-2025
|39,20778
|28,15778
|8,92
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:21:05 16-08-2025
|39,2073
|28,1552
|8,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:17:44 16-08-2025
|39,19222
|28,16417
|10,54
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:17:44 16-08-2025
|39,1718
|28,1648
|9,7
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:15:02 16-08-2025
|39,1692
|28,1553
|5,3
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:15:01 16-08-2025
|39,17722
|28,17472
|7,28
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:13:56 16-08-2025
|39,1828
|28,1582
|8,1
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:13:55 16-08-2025
|39,19028
|28,17639
|9,63
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:46 16-08-2025
|39,18556
|28,22556
|10,38
|2,3
|KABAKOZ-GORDES (MANISA)
|20:12:43 16-08-2025
|38,9952
|28,2325
|13,9
|2,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:10:25 16-08-2025
|39,181
|28,0723
|8,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:10:24 16-08-2025
|39,19361
|28,11333
|7,01
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:04:00 16-08-2025
|39,22722
|28,15333
|4,62
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:04:00 16-08-2025
|39,214
|28,1497
|11,3
|2,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:02:38 16-08-2025
|39,2188
|28,1497
|8,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:02:37 16-08-2025
|39,20194
|28,15083
|6,8
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:17 16-08-2025
|39,1583
|28,1377
|11,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:15 16-08-2025
|39,17806
|28,17667
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:59:39 16-08-2025
|39,2117
|28,0913
|11,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:59:38 16-08-2025
|39,21139
|28,07833
|7,25
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:43:48 16-08-2025
|39,20667
|28,10167
|9,52
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:43:48 16-08-2025
|39,203
|28,0922
|11,6
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:42:42 16-08-2025
|39,1725
|28,1607
|13,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:42:40 16-08-2025
|39,22056
|28,12444
|10,65
|1,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|19:38:53 16-08-2025
|39,1382
|28,0842
|26,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:38:52 16-08-2025
|39,24028
|28,19139
|4,74
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|19:25:59 16-08-2025
|37,99972
|37,42667
|6,96
|1,7
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:25:59 16-08-2025
|38,0235
|37,419
|2,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:08:52 16-08-2025
|39,22694
|28,16111
|7,01
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:08:52 16-08-2025
|39,1995
|28,1555
|7,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:06:04 16-08-2025
|39,23028
|28,15333
|7,19
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:06:04 16-08-2025
|39,228
|28,1532
|8,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:00:35 16-08-2025
|39,20611
|28,16833
|7
|1,4
|YUNANISTAN
|19:00:14 16-08-2025
|40,3107
|24,1628
|13,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:59:13 16-08-2025
|39,20306
|28,10694
|2,84
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:59:13 16-08-2025
|39,2143
|28,0873
|7,9
|1,6
|YUNANISTAN
|18:51:18 16-08-2025
|40,3227
|24,1413
|7,1
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:45:01 16-08-2025
|39,28417
|28,06111
|5,74
|3,3
|CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:45:01 16-08-2025
|39,2845
|28,0522
|7,2
|3,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:41:31 16-08-2025
|39,162
|28,1273
|14,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:41:30 16-08-2025
|39,20889
|28,17111
|7,02
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:40:17 16-08-2025
|39,1543
|28,1398
|18,6
|1,4
|ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
|18:33:18 16-08-2025
|38,2403
|38,8053
|8
|2
|Pütürge (Malatya)
|18:33:17 16-08-2025
|38,23472
|38,82444
|10,66
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:28:12 16-08-2025
|39,18333
|28,15139
|10,07
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:28:12 16-08-2025
|39,2055
|28,1495
|9,1
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:24:19 16-08-2025
|39,14583
|28,18472
|6,92
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:18:29 16-08-2025
|39,22556
|28,19778
|5,76
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:11:44 16-08-2025
|39,12667
|28,205
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:11:44 16-08-2025
|39,1455
|28,161
|10,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:09:29 16-08-2025
|39,16444
|28,16056
|7,05
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:04:24 16-08-2025
|39,21361
|28,01722
|9,15
|2,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:04:24 16-08-2025
|39,2
|28,0167
|8,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:59:36 16-08-2025
|39,23944
|28,16556
|8,06
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:59:34 16-08-2025
|39,2197
|28,1728
|8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:57:15 16-08-2025
|39,17083
|28,19361
|6,28
|3,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:57:14 16-08-2025
|39,1707
|28,1715
|11,6
|3,2
|Doğanşehir (Malatya)
|17:55:44 16-08-2025
|38,00528
|37,59889
|7,03
|2,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:55:44 16-08-2025
|37,9877
|37,5962
|4,2
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:52:14 16-08-2025
|39,16806
|28,1525
|7,58
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:52:14 16-08-2025
|39,1717
|28,1367
|9,3
|2,2
|Sason (Batman)
|17:51:16 16-08-2025
|38,44583
|41,29861
|6,99
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:12 16-08-2025
|39,20278
|28,08833
|8,33
|1,6
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|17:50:11 16-08-2025
|39,19
|27,9715
|10,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:49:21 16-08-2025
|39,18417
|28,16
|7,67
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:49:21 16-08-2025
|39,1907
|28,1457
|10,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:47:09 16-08-2025
|39,22194
|28,16778
|12,91
|1,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:47:08 16-08-2025
|39,1953
|28,0095
|18,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:42:05 16-08-2025
|39,24694
|28,06806
|8,98
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:33:12 16-08-2025
|39,1925
|28,195
|8,73
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:29:36 16-08-2025
|39,21972
|28,08667
|7,9
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:29:36 16-08-2025
|39,2252
|28,0612
|7,2
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.27 km] Milas (Muğla)
|17:24:06 16-08-2025
|36,93861
|28,03556
|7
|3,2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:24:05 16-08-2025
|36,9135
|28,0292
|3,7
|3,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:21:48 16-08-2025
|39,1838
|28,059
|13,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:47 16-08-2025
|39,23833
|28,07333
|11,47
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:19:43 16-08-2025
|39,20583
|28,04889
|7,02
|1,4
|Mengen (Bolu)
|17:18:14 16-08-2025
|40,845
|31,88694
|7,31
|1,6
|MAMATLAR-MENGEN (BOLU)
|17:18:14 16-08-2025
|40,8463
|31,8733
|7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:18:05 16-08-2025
|39,23861
|28,22639
|6,53
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:16:39 16-08-2025
|39,19056
|28,145
|10,02
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|17:12:05 16-08-2025
|38,2425
|38,82333
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:02:25 16-08-2025
|39,2
|28,16889
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:01:32 16-08-2025
|39,20222
|28,19917
|9,77
|2,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:01:32 16-08-2025
|39,2243
|28,1865
|8,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:01:00 16-08-2025
|39,20861
|28,08333
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:47:43 16-08-2025
|39,20722
|28,12139
|6,34
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:47:42 16-08-2025
|39,2338
|28,1693
|5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:45:12 16-08-2025
|39,20611
|28,085
|7,68
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:45:12 16-08-2025
|39,1945
|28,075
|10,1
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:41:39 16-08-2025
|39,19
|28,11806
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|16:40:31 16-08-2025
|38,36861
|38,77611
|12,67
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:37:26 16-08-2025
|39,22528
|28,17306
|7
|2,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:37:26 16-08-2025
|39,234
|28,1508
|7,2
|2,2
|Akören (Konya)
|16:32:10 16-08-2025
|37,35778
|32,27222
|7,02
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:20:20 16-08-2025
|39,17139
|28,16361
|5,91
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:20:20 16-08-2025
|39,1783
|28,1852
|14,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:18:42 16-08-2025
|39,22444
|28,19083
|12,64
|1,1
|OGULDURUK-GORDES (MANISA)
|16:18:07 16-08-2025
|38,9972
|28,3152
|5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:18:04 16-08-2025
|39,15833
|28,16361
|10,89
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:16:22 16-08-2025
|39,19056
|28,15611
|4,77
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:16:21 16-08-2025
|39,175
|28,1785
|15,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:15:24 16-08-2025
|39,17778
|28,12556
|7,29
|1,3
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|16:15:23 16-08-2025
|39,1507
|27,9993
|15
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:10:00 16-08-2025
|39,18861
|28,13639
|5,79
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:08:00 16-08-2025
|39,1852
|28,1238
|16,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:07:59 16-08-2025
|39,20583
|28,15333
|9,92
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:05:38 16-08-2025
|39,175
|28,2038
|10,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:05:37 16-08-2025
|39,19667
|28,20556
|9,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:59:00 16-08-2025
|39,22056
|28,245
|6,08
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:59:00 16-08-2025
|39,2018
|28,1967
|9,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:54:55 16-08-2025
|39,25222
|28,08639
|7,81
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:54:55 16-08-2025
|39,2548
|28,0798
|11,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:52:39 16-08-2025
|39,19028
|28,15278
|9,34
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:52:39 16-08-2025
|39,2015
|28,2343
|5,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:50:29 16-08-2025
|39,19222
|28,14333
|7,59
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:50:29 16-08-2025
|39,1988
|28,151
|9,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:41:58 16-08-2025
|39,25389
|28,16028
|11,49
|1,1
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|15:41:19 16-08-2025
|39,023
|28,1785
|2,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:37:41 16-08-2025
|39,21
|28,17222
|8,28
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:37:41 16-08-2025
|39,1455
|28,11
|12,4
|1,5
|MEZERE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|15:27:16 16-08-2025
|37,421
|37,3693
|17,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:22:19 16-08-2025
|39,15083
|28,15583
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:16:54 16-08-2025
|39,17056
|28,13833
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:16:54 16-08-2025
|39,1652
|28,2035
|7,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:15:19 16-08-2025
|39,17472
|28,15556
|7,17
|2,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:15:19 16-08-2025
|39,1697
|28,1257
|9,3
|2,4
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|15:14:42 16-08-2025
|39,0755
|28,2083
|23,5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|15:12:03 16-08-2025
|39,24083
|28,95167
|11,12
|1,1
|BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA)
|15:12:02 16-08-2025
|39,0867
|29,1837
|24,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:08:25 16-08-2025
|39,18667
|28,15889
|11,51
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:08:25 16-08-2025
|39,1792
|28,1755
|11,6
|2,5
|BEGENLER-GORDES (MANISA)
|15:06:52 16-08-2025
|39,1097
|28,4395
|18,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:04:43 16-08-2025
|39,20944
|28,1575
|5,01
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|15:03:36 16-08-2025
|38,06306
|37,21694
|7,02
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:02:19 16-08-2025
|39,19944
|28,15139
|6,96
|3,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:02:19 16-08-2025
|39,1897
|28,1435
|10,9
|3,1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|15:02:07 16-08-2025
|38,15389
|36,85639
|11,71
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:00:32 16-08-2025
|39,17722
|28,20806
|11,25
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:00:31 16-08-2025
|39,1465
|28,2128
|12,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:57:45 16-08-2025
|39,32806
|28,16472
|12,93
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:55:34 16-08-2025
|39,23556
|28,12833
|13,61
|2,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:55:33 16-08-2025
|39,231
|28,1132
|5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:52:13 16-08-2025
|39,24194
|28,27333
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|14:49:24 16-08-2025
|38,47111
|37,37972
|6,99
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:46:22 16-08-2025
|39,23139
|28,28278
|5,87
|1,8
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:46:22 16-08-2025
|39,2183
|28,3418
|5,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:41:44 16-08-2025
|39,17083
|28,15028
|5,16
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:36:32 16-08-2025
|39,23861
|28,13528
|6,85
|1,6
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:36:32 16-08-2025
|39,251
|28,2193
|5,3
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:35:23 16-08-2025
|39,1533
|28,191
|11,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:35:22 16-08-2025
|39,16861
|28,19806
|9,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:34:25 16-08-2025
|39,22333
|28,15139
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:30:45 16-08-2025
|39,1833
|28,1055
|11,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:30:44 16-08-2025
|39,20472
|28,16361
|9,92
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:28:56 16-08-2025
|39,21111
|28,17583
|9,47
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:27:26 16-08-2025
|39,20278
|28,13361
|6,09
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:26:01 16-08-2025
|39,16083
|28,17194
|8,39
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:26:01 16-08-2025
|39,1497
|28,1173
|12
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:24:39 16-08-2025
|39,1672
|28,1633
|10,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:24:37 16-08-2025
|39,21333
|28,15861
|7,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:14:28 16-08-2025
|39,20028
|28,10194
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|14:13:37 16-08-2025
|38,48917
|37,36028
|7,03
|2,5
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|14:13:36 16-08-2025
|38,5028
|37,3272
|3,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:09:06 16-08-2025
|39,23639
|28,125
|7,19
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:04:23 16-08-2025
|39,14778
|28,23556
|9,21
|3,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:04:23 16-08-2025
|39,1322
|28,2185
|8,6
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:03:45 16-08-2025
|39,24
|28,18417
|7
|2,3
|Varto (Muş)
|13:59:02 16-08-2025
|39,12472
|41,35389
|7,4
|1,6
|EGE DENIZI
|13:55:21 16-08-2025
|36,7055
|25,7022
|5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:53:08 16-08-2025
|39,11
|28,11833
|19,15
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:49:57 16-08-2025
|39,24361
|28,06194
|11,56
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:49:57 16-08-2025
|39,2277
|28,0738
|14,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:46:09 16-08-2025
|39,15472
|28,19972
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:43:26 16-08-2025
|39,19056
|28,27222
|9,77
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:41:55 16-08-2025
|39,24167
|28,04139
|7,04
|2,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|13:41:54 16-08-2025
|39,2287
|27,9875
|7,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:39:50 16-08-2025
|39,21722
|28,21028
|8,77
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:39:50 16-08-2025
|39,2075
|28,1737
|10,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:31 16-08-2025
|39,21444
|28,14972
|9,95
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:27:57 16-08-2025
|39,2183
|28,1618
|5,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:27:56 16-08-2025
|39,27417
|28,10889
|8,63
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:26:27 16-08-2025
|39,21667
|28,17972
|8,76
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:25:06 16-08-2025
|39,1335
|28,1933
|12,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:25:04 16-08-2025
|39,23722
|28,20472
|6,25
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:20:40 16-08-2025
|39,23417
|28,16778
|11,43
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:18:58 16-08-2025
|39,19417
|28,12917
|6,9
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:18:58 16-08-2025
|39,1663
|28,187
|9,5
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:15:13 16-08-2025
|39,1983
|28,1142
|7,7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:15:12 16-08-2025
|39,21694
|28,15444
|9,39
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:08:47 16-08-2025
|39,33917
|28,16139
|5,34
|1,6
|Uzundere (Erzurum)
|13:04:27 16-08-2025
|40,4875
|41,59167
|6,99
|2,5
|SUYATAGI-TORTUM (ERZURUM)
|13:04:26 16-08-2025
|40,4798
|41,5902
|7,8
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:00:37 16-08-2025
|39,25139
|28,12083
|10,26
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:56:32 16-08-2025
|39,22083
|28,19889
|10,89
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:56:32 16-08-2025
|39,1893
|28,1557
|11,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:55:35 16-08-2025
|39,21861
|28,14583
|9,23
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:55:35 16-08-2025
|39,2088
|28,0758
|5,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:52:09 16-08-2025
|39,24278
|28,09389
|11,83
|2,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:52:09 16-08-2025
|39,2423
|28,0333
|10,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:51:36 16-08-2025
|39,20583
|28,02139
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:49:01 16-08-2025
|39,27611
|27,98611
|7
|1,7
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|12:49:00 16-08-2025
|39,2235
|27,9213
|15,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:47:20 16-08-2025
|39,25806
|28,18333
|7,94
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:47:20 16-08-2025
|39,1995
|28,1505
|15,7
|2,1
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:44:49 16-08-2025
|36,2827
|33,6797
|0
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|12:44:22 16-08-2025
|38,21778
|37,85833
|15,92
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:41:20 16-08-2025
|39,24083
|28,00861
|7
|1,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:41:20 16-08-2025
|39,203
|28,0413
|9,6
|1,5
|Çaygören Barajı - [01.86 km] Sındırgı (Balıkesir)
|12:39:09 16-08-2025
|39,255
|28,22944
|12,09
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:37:59 16-08-2025
|39,16639
|28,13167
|7
|1,6
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|12:35:55 16-08-2025
|36,167
|33,6275
|0
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:35:16 16-08-2025
|39,21417
|28,15389
|10,54
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:35:16 16-08-2025
|39,2008
|28,1307
|7,7
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|12:33:05 16-08-2025
|38,38444
|38,90417
|7
|1,6
|KENGER-KULA (MANISA)
|12:32:29 16-08-2025
|38,6348
|28,4557
|5
|1,1
|Selçuklu (Konya)
|12:30:54 16-08-2025
|38,15278
|32,71972
|7
|1,3
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [19.23 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:21:39 16-08-2025
|36,67611
|38,48667
|7,05
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:18:10 16-08-2025
|39,25
|28,0875
|7,45
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:03:44 16-08-2025
|39,19083
|28,15722
|7,53
|1,3
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|12:01:55 16-08-2025
|38,0433
|37,0203
|10,4
|1,7
|PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)
|12:00:54 16-08-2025
|38,1978
|38,7553
|18,1
|1,5
|KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:00:14 16-08-2025
|39,3278
|28,1987
|8,5
|1,7
|Merkez (Karaman)
|11:56:42 16-08-2025
|36,87111
|32,94222
|7,27
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:24 16-08-2025
|39,17861
|28,14806
|7
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:50:35 16-08-2025
|39,1878
|28,1767
|8,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:50:34 16-08-2025
|39,16
|28,16361
|7,17
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:48:56 16-08-2025
|39,27083
|28,25694
|6,06
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:43:32 16-08-2025
|39,1603
|28,1703
|8,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:43:31 16-08-2025
|39,20389
|28,2025
|10,07
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:37:20 16-08-2025
|39,1825
|28,12694
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:35:26 16-08-2025
|39,15639
|28,18111
|7
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:35:26 16-08-2025
|39,149
|28,1675
|12,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:33:51 16-08-2025
|39,16056
|28,15111
|6,3
|2,6
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|11:33:18 16-08-2025
|39,1488
|28,0715
|26,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:30:49 16-08-2025
|39,15917
|28,1525
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:28:23 16-08-2025
|39,14583
|28,17139
|7,3
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:28:23 16-08-2025
|39,1823
|28,142
|10,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:24:52 16-08-2025
|39,26444
|28,22556
|7,49
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:24:52 16-08-2025
|39,1773
|28,1372
|19,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:23:36 16-08-2025
|39,28444
|28,27472
|7
|2,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:23:35 16-08-2025
|39,1558
|28,165
|10,7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:21:43 16-08-2025
|39,15083
|28,18917
|7,58
|4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:21:42 16-08-2025
|39,1577
|28,1677
|11,8
|4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:18:05 16-08-2025
|39,1712
|28,1643
|8,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:14:59 16-08-2025
|39,18583
|28,13833
|5,84
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:14:58 16-08-2025
|39,2317
|28,0392
|4,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:07:29 16-08-2025
|39,25972
|28,10417
|7
|2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:07:28 16-08-2025
|39,2395
|28,1155
|6,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:06:21 16-08-2025
|39,24778
|28,12361
|10,43
|3,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:06:21 16-08-2025
|39,2295
|28,0983
|9
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:53 16-08-2025
|39,19417
|28,1875
|10,87
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:52 16-08-2025
|39,2043
|28,0807
|9,4
|1,6
|Hozat (Tunceli)
|10:54:11 16-08-2025
|39,20556
|38,97472
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|10:48:33 16-08-2025
|36,6328
|25,6397
|7,3
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:46:06 16-08-2025
|39,23028
|28,15611
|5,13
|1,7
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:46:06 16-08-2025
|39,2313
|28,1358
|10,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:45:09 16-08-2025
|39,14278
|28,14556
|6,96
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:45:09 16-08-2025
|39,1722
|28,1377
|10,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:40:06 16-08-2025
|39,18361
|28,07306
|7
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:40:05 16-08-2025
|39,2502
|28,0477
|7,8
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:35:58 16-08-2025
|39,1672
|28,1682
|12,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:35:57 16-08-2025
|39,20361
|28,1925
|8,29
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:33:47 16-08-2025
|39,1857
|28,154
|13,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:33:46 16-08-2025
|39,19194
|28,17278
|5,02
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:29:52 16-08-2025
|39,209
|28,0992
|12,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:18 16-08-2025
|39,21694
|28,06611
|7
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:25:18 16-08-2025
|39,2268
|27,9978
|7,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:53 16-08-2025
|39,24333
|28,22389
|7,1
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:19:51 16-08-2025
|39,2605
|28,0787
|7,7
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:17:53 16-08-2025
|39,1232
|28,3143
|5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:17:52 16-08-2025
|39,15028
|28,20861
|5,92
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:06:57 16-08-2025
|39,0858
|28,2003
|13,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:05:45 16-08-2025
|39,18444
|28,15667
|9,02
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:05:45 16-08-2025
|39,1932
|28,1265
|12,9
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:39 16-08-2025
|39,17194
|28,17389
|5,77
|1,8
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|10:01:39 16-08-2025
|39,1395
|28,0665
|12,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:55:46 16-08-2025
|39,15917
|28,1775
|6,92
|1,2
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:55:45 16-08-2025
|39,222
|28,2393
|7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:49:29 16-08-2025
|39,1782
|28,1915
|8,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:49:28 16-08-2025
|39,21194
|28,20083
|11,61
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|09:48:45 16-08-2025
|37,23528
|28,45972
|6,97
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:46:53 16-08-2025
|39,14083
|28,18722
|5,34
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|09:46:30 16-08-2025
|37,20972
|28,47611
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:40:54 16-08-2025
|39,1782
|28,0727
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:37:41 16-08-2025
|39,24222
|28,15722
|14,95
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:37:41 16-08-2025
|39,2268
|28,1128
|8,7
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:34:56 16-08-2025
|39,1267
|28,188
|11,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:34:55 16-08-2025
|39,14528
|28,17111
|6,32
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:30:37 16-08-2025
|39,19889
|28,15389
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:23:26 16-08-2025
|39,1997
|28,0632
|8,2
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:22:46 16-08-2025
|39,2128
|28,0022
|9,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:22:45 16-08-2025
|39,24806
|28,05028
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:20:42 16-08-2025
|39,20528
|28,16111
|9,45
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:20:42 16-08-2025
|39,1912
|28,125
|8,1
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:52 16-08-2025
|39,24056
|28,09333
|7,01
|1,6
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:51 16-08-2025
|39,279
|28,0993
|7,2
|2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:58 16-08-2025
|39,1093
|28,1785
|22,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:57 16-08-2025
|39,16278
|28,15583
|5,04
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:06:27 16-08-2025
|39,21111
|28,13833
|8,78
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:06:27 16-08-2025
|39,1887
|28,1207
|13,5
|2,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|09:01:27 16-08-2025
|39,56444
|26,10611
|11,56
|3,5
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|09:01:26 16-08-2025
|39,5533
|26,0207
|8,7
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:55:23 16-08-2025
|39,22111
|28,0325
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:46:47 16-08-2025
|39,16917
|28,155
|6,95
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:43:55 16-08-2025
|39,1752
|28,1653
|8,8
|2,3
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|08:42:23 16-08-2025
|39,0642
|28,1708
|20,7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:37:37 16-08-2025
|39,1613
|28,1437
|11,9
|2,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|08:32:29 16-08-2025
|39,2157
|27,982
|11,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:28:15 16-08-2025
|39,21861
|28,16444
|9,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:25:23 16-08-2025
|39,25583
|28,05111
|8,09
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:22:03 16-08-2025
|39,25083
|28,2775
|7
|2,2
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:22:03 16-08-2025
|39,226
|28,3175
|7,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:17:55 16-08-2025
|39,26528
|28,12222
|8,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:12:31 16-08-2025
|39,15056
|28,13694
|7,38
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:10:28 16-08-2025
|39,22306
|28,0875
|8,79
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:04:47 16-08-2025
|39,23833
|28,00528
|10,66
|1,4
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|08:04:47 16-08-2025
|39,2175
|27,9457
|8,9
|1,5
|Soma (Manisa)
|08:02:47 16-08-2025
|39,2325
|27,73083
|9,77
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:01:17 16-08-2025
|39,20667
|28,1675
|9,96
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:53:28 16-08-2025
|39,2
|28,13528
|7,71
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:53:28 16-08-2025
|39,1757
|28,127
|8,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:49:39 16-08-2025
|39,22028
|28,26861
|6,99
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:49:39 16-08-2025
|39,1947
|28,2108
|15,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:48:55 16-08-2025
|39,24139
|28,98333
|8,8
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:48:54 16-08-2025
|39,233
|29,0092
|11,7
|2,3
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|07:48:28 16-08-2025
|38,4265
|37,3935
|5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:38:03 16-08-2025
|39,21694
|28,17528
|7,02
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:36:19 16-08-2025
|39,2235
|28,0315
|10,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:25:43 16-08-2025
|39,15556
|28,19472
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:24:23 16-08-2025
|39,19194
|28,16833
|7,03
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:23:36 16-08-2025
|39,21083
|28,215
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:23:36 16-08-2025
|39,1722
|28,155
|11,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:18:03 16-08-2025
|39,26417
|28,125
|8,89
|1,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:18:03 16-08-2025
|39,2777
|28,1347
|19,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:15:43 16-08-2025
|39,24361
|28,15972
|12,09
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:39 16-08-2025
|39,2425
|28,175
|7
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:13:39 16-08-2025
|39,193
|28,1745
|7,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:05 16-08-2025
|39,23528
|28,14611
|10,94
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:12:15 16-08-2025
|39,18444
|28,16583
|9,05
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:11:52 16-08-2025
|39,15611
|28,15639
|5,95
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:11:52 16-08-2025
|39,1128
|28,1355
|15,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:06:21 16-08-2025
|39,2675
|28,09083
|7,45
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:05:58 16-08-2025
|39,22944
|28,05861
|11,83
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:04:57 16-08-2025
|39,22333
|28,11028
|11,38
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|07:03:12 16-08-2025
|37,15444
|28,43556
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:02:48 16-08-2025
|39,22167
|28,11417
|10,53
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:01:56 16-08-2025
|39,1622
|28,1122
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:01:55 16-08-2025
|39,18778
|28,12583
|6,63
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:01:19 16-08-2025
|39,18361
|28,17583
|9,77
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:01:19 16-08-2025
|39,1842
|28,1568
|8,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:57:18 16-08-2025
|39,18389
|28,165
|6,98
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:57:18 16-08-2025
|39,1728
|28,1722
|9,2
|2,1
|Ula (Muğla)
|06:56:11 16-08-2025
|37,12056
|28,42667
|6,91
|2,5
|YARAS (MUGLA)
|06:56:10 16-08-2025
|37,1357
|28,4577
|9
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:54:39 16-08-2025
|39,19083
|28,16444
|6,98
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:54:39 16-08-2025
|39,1853
|28,1628
|10,3
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:50:20 16-08-2025
|39,20111
|28,17111
|6,99
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:50:20 16-08-2025
|39,1898
|28,1608
|8,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:48:58 16-08-2025
|39,17
|28,13778
|6,95
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:48:57 16-08-2025
|39,17
|28,1195
|13,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:46:38 16-08-2025
|39,20778
|28,14083
|6,99
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:42:14 16-08-2025
|39,19222
|28,20722
|6,98
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:42:14 16-08-2025
|39,1702
|28,1965
|11,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:38:46 16-08-2025
|39,19694
|28,12194
|6,99
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:38:46 16-08-2025
|39,189
|28,0973
|4,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:35:57 16-08-2025
|39,18917
|28,08889
|6,96
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:35:57 16-08-2025
|39,1663
|28,0857
|4,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:13 16-08-2025
|39,16028
|28,36917
|7,13
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:29:19 16-08-2025
|39,25972
|28,10083
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:26:34 16-08-2025
|39,15667
|28,19222
|6,93
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:24:43 16-08-2025
|39,18111
|28,14028
|9,96
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:24:43 16-08-2025
|39,1742
|28,1125
|10,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:23:00 16-08-2025
|39,15278
|28,19222
|11,89
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:23:00 16-08-2025
|39,153
|28,1703
|10,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:21:00 16-08-2025
|39,20389
|28,055
|6,99
|1,5
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|06:21:00 16-08-2025
|39,1808
|28,0088
|13,4
|1,5
|Gördes (Manisa)
|06:15:24 16-08-2025
|39,08028
|28,22389
|7
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:13:15 16-08-2025
|39,0972
|28,1658
|16,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:13:14 16-08-2025
|39,13917
|28,17611
|7,03
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:05:50 16-08-2025
|39,22139
|28,17611
|6,99
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:05:50 16-08-2025
|39,181
|28,1588
|8,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:04:25 16-08-2025
|39,21667
|28,08389
|6,99
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:01:28 16-08-2025
|39,21722
|28,22333
|8,11
|2,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:01:28 16-08-2025
|39,2
|28,208
|13,2
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:59:54 16-08-2025
|39,15167
|28,17639
|7,02
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:59:54 16-08-2025
|39,1165
|28,1322
|10,7
|1,3
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|05:52:48 16-08-2025
|39,1633
|28,065
|22,3
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:49:04 16-08-2025
|39,1285
|28,1703
|17,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:48:06 16-08-2025
|39,1875
|28,17028
|7,02
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:48:06 16-08-2025
|39,1723
|28,1818
|5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:43:03 16-08-2025
|39,17194
|28,15278
|7,01
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:43:02 16-08-2025
|39,1498
|28,1498
|15,7
|1,5
|HASKOY-AKHISAR (MANISA)
|05:41:58 16-08-2025
|38,9353
|27,914
|16,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:41:02 16-08-2025
|39,17139
|28,13361
|6,98
|1,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|05:41:02 16-08-2025
|39,1262
|28,0997
|12,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:39:32 16-08-2025
|39,21889
|28,15056
|6,99
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:39:32 16-08-2025
|39,1713
|28,1267
|16,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:35:32 16-08-2025
|39,19083
|28,12139
|6,96
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:35:32 16-08-2025
|39,1598
|28,1332
|14,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:32:39 16-08-2025
|39,1925
|28,17
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:32:38 16-08-2025
|39,1712
|28,1488
|8,7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:31:08 16-08-2025
|39,1837
|28,1315
|5,5
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:29:09 16-08-2025
|39,17639
|28,19028
|10,6
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:09 16-08-2025
|39,1522
|28,1625
|6,5
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:28:16 16-08-2025
|39,20528
|28,08111
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:16 16-08-2025
|39,1888
|28,0982
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:26:09 16-08-2025
|39,21694
|28,19167
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:26:08 16-08-2025
|39,1862
|28,1225
|18,2
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:24:59 16-08-2025
|39,1827
|28,0658
|12,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:24:58 16-08-2025
|39,20556
|28,07528
|6,99
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:24:28 16-08-2025
|39,22028
|28,11083
|7,05
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:23:10 16-08-2025
|38,13694
|38,40139
|7,85
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:22:35 16-08-2025
|39,19167
|28,16889
|7,16
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:34 16-08-2025
|39,1365
|28,1275
|23
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:06 16-08-2025
|39,1692
|28,0895
|8,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:22:05 16-08-2025
|39,19222
|28,0925
|7
|1,7
|Karaçoban (Erzurum)
|05:20:46 16-08-2025
|39,31722
|42,17528
|7
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:18:54 16-08-2025
|39,1318
|28,1877
|11,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:18:52 16-08-2025
|39,18194
|28,19361
|7
|1,4
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|05:17:20 16-08-2025
|38,9845
|28,0805
|18
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:16:58 16-08-2025
|39,22306
|28,15472
|7,02
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:16:15 16-08-2025
|39,22667
|28,18444
|7
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:16:15 16-08-2025
|39,2027
|28,1753
|8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:15:50 16-08-2025
|39,21306
|28,17778
|7
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:49 16-08-2025
|39,2028
|28,1195
|9,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:48 16-08-2025
|39,1925
|28,12556
|7,01
|1,8
|INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|05:10:09 16-08-2025
|38,4007
|36,8292
|27,6
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|05:10:07 16-08-2025
|38,49306
|39,31528
|7
|1,8
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|05:10:06 16-08-2025
|38,4888
|39,2982
|2,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:10:01 16-08-2025
|39,13917
|28,20583
|7
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:10:00 16-08-2025
|39,2045
|28,176
|4,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:07:45 16-08-2025
|39,16417
|28,20333
|6,99
|1,4
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:07:45 16-08-2025
|39,1358
|28,2652
|20,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:06:20 16-08-2025
|39,2225
|28,17333
|7,01
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:05:18 16-08-2025
|39,1838
|28,1318
|3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:05:17 16-08-2025
|39,20917
|28,17056
|7,05
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:03:47 16-08-2025
|39,23083
|28,1575
|7,02
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:03:47 16-08-2025
|39,197
|28,1675
|16,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:56 16-08-2025
|39,235
|28,12417
|7
|1,5
|YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:02:55 16-08-2025
|39,2953
|28,2228
|8,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:14 16-08-2025
|39,22139
|28,17222
|7,02
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:00:52 16-08-2025
|39,19
|28,245
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:00:09 16-08-2025
|39,21639
|28,17
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:00:09 16-08-2025
|39,1838
|28,1732
|12,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:14 16-08-2025
|39,15694
|28,16
|7,01
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:14 16-08-2025
|39,105
|28,1932
|11,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:56:59 16-08-2025
|39,1825
|28,2075
|7,08
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:56:58 16-08-2025
|39,1813
|28,1873
|12,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:51:22 16-08-2025
|39,22583
|28,23472
|7,02
|1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|04:51:21 16-08-2025
|39,1265
|28,0837
|28,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:47:04 16-08-2025
|39,16167
|28,16139
|6,99
|1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:47:04 16-08-2025
|39,1143
|28,1242
|15,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:45:09 16-08-2025
|39,21722
|28,15389
|7,77
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:45:09 16-08-2025
|39,2028
|28,1347
|11,6
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:43:30 16-08-2025
|39,175
|28,17972
|6,87
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:43:29 16-08-2025
|39,198
|28,1212
|13,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:40:49 16-08-2025
|39,17611
|28,18056
|6,92
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:40:49 16-08-2025
|39,174
|28,1718
|15,6
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:39:46 16-08-2025
|39,2463
|28,083
|10,7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:37:49 16-08-2025
|39,16861
|28,10306
|7,06
|1,1
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|04:37:49 16-08-2025
|38,9907
|28,115
|17
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:36:26 16-08-2025
|39,21944
|28,10528
|6,99
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:36:26 16-08-2025
|39,2052
|28,1008
|8,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:33:41 16-08-2025
|39,15472
|28,19083
|6,96
|0,9
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|04:31:04 16-08-2025
|39,0987
|28,0733
|12,6
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:30:57 16-08-2025
|37,43778
|37,13583
|6,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:30:23 16-08-2025
|39,26806
|28,06056
|7,58
|1,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|04:30:22 16-08-2025
|39,1942
|27,9753
|9,8
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:27:49 16-08-2025
|37,21083
|36,73528
|7
|0,9
|IRAK
|04:27:30 16-08-2025
|36,212
|44,5308
|15,8
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:27:28 16-08-2025
|39,20278
|28,25917
|7
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:27:28 16-08-2025
|39,1757
|28,2393
|11
|1,9
|Arbil, Erbil (Irak) - [113.20 km] Şemdinli (Hakkari)
|04:27:27 16-08-2025
|36,03028
|43,94
|7
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:24:15 16-08-2025
|39,22889
|28,04222
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:22:25 16-08-2025
|39,18028
|28,12306
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|04:21:04 16-08-2025
|39,15194
|27,98139
|6,99
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:21:01 16-08-2025
|39,1322
|28,1398
|25
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:20:14 16-08-2025
|39,18611
|28,17806
|7,01
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:20:14 16-08-2025
|39,1792
|28,1558
|11,1
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|04:19:49 16-08-2025
|39,19222
|28,00833
|6,98
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:18:38 16-08-2025
|39,19111
|28,18778
|7,01
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:18:38 16-08-2025
|39,1473
|28,1812
|9,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:17:03 16-08-2025
|39,1525
|28,25222
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:16:23 16-08-2025
|39,15417
|28,17
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:15:42 16-08-2025
|39,23944
|28,09583
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:15:07 16-08-2025
|39,08944
|28,19167
|6,99
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:13:58 16-08-2025
|39,1792
|28,1488
|9,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:13:57 16-08-2025
|39,18611
|28,12472
|7,01
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:12:13 16-08-2025
|39,1925
|28,1725
|7,06
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:12:13 16-08-2025
|39,1677
|28,1627
|13,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:10:47 16-08-2025
|39,17861
|28,18472
|9,99
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:10:47 16-08-2025
|39,1778
|28,162
|11
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:09:13 16-08-2025
|39,21
|28,06778
|7,22
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:07:35 16-08-2025
|39,2525
|28,04056
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:05:23 16-08-2025
|39,28639
|28,15028
|7
|2,2
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:05:23 16-08-2025
|39,2653
|28,1297
|7,9
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:04:01 16-08-2025
|39,12972
|28,13639
|6,99
|1,4
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|04:04:01 16-08-2025
|39,0833
|28,0335
|12
|1,2
|ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)
|03:59:33 16-08-2025
|37,8963
|27,6168
|13,9
|2,5
|Germencik (Aydın)
|03:59:32 16-08-2025
|37,9
|27,59806
|7,98
|2,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:57:34 16-08-2025
|39,169
|28,2105
|13,1
|1,8
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|03:55:43 16-08-2025
|39,2252
|27,9743
|22
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:53:57 16-08-2025
|39,2285
|28,0592
|7,3
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:52:15 16-08-2025
|39,1595
|28,1505
|12,9
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:51:22 16-08-2025
|39,2128
|28,0635
|5,1
|0,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:50:32 16-08-2025
|39,2305
|28,0253
|5,1
|0,6
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|03:49:06 16-08-2025
|39,2285
|27,992
|11,5
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:46:22 16-08-2025
|39,1883
|28,1985
|9,8
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:45:03 16-08-2025
|39,1892
|28,1573
|9,5
|2,9
|IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
|03:39:56 16-08-2025
|38,3667
|38,7247
|10,5
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:36:02 16-08-2025
|39,1438
|28,2513
|9,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:36:01 16-08-2025
|39,14889
|28,27417
|6,88
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:06 16-08-2025
|39,13361
|28,20861
|6,76
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:32:05 16-08-2025
|39,1818
|28,1663
|11,8
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:30:40 16-08-2025
|39,1893
|28,2283
|17
|1,1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|03:29:08 16-08-2025
|39,1323
|28,083
|13,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:29:07 16-08-2025
|39,19167
|28,1075
|7,05
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:28:05 16-08-2025
|39,24111
|28,07361
|6,99
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:28:05 16-08-2025
|39,2255
|28,054
|7,7
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:26:55 16-08-2025
|39,1982
|28,2278
|10
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:26:54 16-08-2025
|39,22556
|28,24361
|6,94
|2,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:26:51 16-08-2025
|38,08861
|37,23861
|7,05
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:22:20 16-08-2025
|39,13139
|28,22306
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:21:25 16-08-2025
|39,25389
|28,17056
|7,02
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:19:44 16-08-2025
|39,2258
|28,1485
|9,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:19:43 16-08-2025
|39,24028
|28,13722
|6,98
|1,4
|Gördes (Manisa)
|03:19:02 16-08-2025
|39,08889
|28,19417
|7
|1
|Gördes (Manisa)
|03:18:43 16-08-2025
|39,08944
|28,23944
|7
|0,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:18:09 16-08-2025
|39,196
|28,084
|8,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:18:08 16-08-2025
|39,24333
|28,09417
|6,99
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:15:17 16-08-2025
|39,1462
|28,126
|9,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:15:15 16-08-2025
|39,22556
|28,16556
|7
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:14:27 16-08-2025
|39,1787
|28,2302
|20,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:26 16-08-2025
|39,225
|28,26361
|7
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:11:50 16-08-2025
|37,23194
|36,92528
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:11:47 16-08-2025
|39,20722
|28,21806
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:11:00 16-08-2025
|39,14
|28,19444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:10:39 16-08-2025
|39,19056
|28,10528
|6,95
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|03:09:04 16-08-2025
|37,40833
|37,02639
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:08:50 16-08-2025
|39,20167
|28,185
|6,87
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:08:17 16-08-2025
|39,155
|28,181
|10,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:08:16 16-08-2025
|39,19278
|28,14806
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:06:42 16-08-2025
|39,20556
|28,26444
|6,99
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:05:52 16-08-2025
|39,22944
|28,18222
|6,97
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:04:27 16-08-2025
|39,21778
|28,12444
|7,01
|1,2
|Gördes (Manisa)
|03:03:14 16-08-2025
|39,09361
|28,23639
|7
|1,1
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|03:03:13 16-08-2025
|39,0247
|28,1732
|26,7
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:02:18 16-08-2025
|39,1913
|28,1857
|5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:02:17 16-08-2025
|39,20667
|28,24333
|6,94
|1,7
|CITAK-AKHISAR (MANISA)
|03:01:01 16-08-2025
|38,9617
|28,1275
|19,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:00:58 16-08-2025
|39,16361
|28,20722
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:59:14 16-08-2025
|39,22194
|28,00083
|6,99
|2,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:13 16-08-2025
|39,2245
|27,9947
|10,1
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:58:01 16-08-2025
|39,23722
|28,07583
|7
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:58:00 16-08-2025
|39,2138
|28,0648
|13,4
|1,9
|Gördes (Manisa)
|02:54:35 16-08-2025
|39,09167
|28,22444
|6,87
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:54:35 16-08-2025
|39,0958
|28,1985
|16,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:50:20 16-08-2025
|39,19278
|28,22194
|6,99
|1,7
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:50:20 16-08-2025
|39,2205
|28,1882
|8,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:47:12 16-08-2025
|39,17528
|28,11889
|6,45
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:47:10 16-08-2025
|39,1498
|28,1237
|20,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:45:23 16-08-2025
|39,19194
|28,04222
|6,98
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:45:22 16-08-2025
|39,1975
|28,0443
|10,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:43:24 16-08-2025
|39,20528
|28,13667
|6,99
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:43:24 16-08-2025
|39,1753
|28,1277
|12,5
|2,2
|HEYBELI-SARUHANLI (MANISA)
|02:42:28 16-08-2025
|38,636
|27,762
|25,8
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:41:42 16-08-2025
|39,155
|28,1725
|6,93
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:41:41 16-08-2025
|39,175
|28,154
|14,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:39:06 16-08-2025
|39,17389
|28,15694
|6,99
|3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:39:06 16-08-2025
|39,2092
|28,1382
|14
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:31:36 16-08-2025
|39,22194
|28,155
|7,08
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:31:34 16-08-2025
|39,214
|28,1733
|8,1
|1,9
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:41 16-08-2025
|39,2842
|28,077
|40,1
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:32 16-08-2025
|39,1763
|28,2033
|11,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:28:31 16-08-2025
|39,22778
|28,28389
|6,96
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:26:45 16-08-2025
|39,16722
|28,17306
|7
|1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|02:24:23 16-08-2025
|39,172
|28,0178
|11,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:24:22 16-08-2025
|39,2375
|28,12194
|6,99
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:23:20 16-08-2025
|39,14944
|28,20139
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:22:20 16-08-2025
|39,22306
|28,07306
|6,99
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:22:20 16-08-2025
|39,1922
|28,0853
|9,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:21:08 16-08-2025
|39,10111
|28,19583
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:20:15 16-08-2025
|39,22056
|28,02222
|7
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:19:36 16-08-2025
|39,2072
|28,1258
|9,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:19:35 16-08-2025
|39,23583
|28,14694
|6,98
|1,3
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|02:18:35 16-08-2025
|39,0995
|28,1033
|23,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:18:34 16-08-2025
|39,19639
|28,17556
|6,97
|1,3
|Yeşilova (Burdur)
|02:18:04 16-08-2025
|37,51667
|29,72333
|6,99
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:17:18 16-08-2025
|39,21389
|28,15861
|7,01
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:17:18 16-08-2025
|39,1965
|28,1563
|12,2
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:16:56 16-08-2025
|38,1
|38,42028
|7,03
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:16:27 16-08-2025
|39,255
|28,06056
|7
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:27 16-08-2025
|39,2337
|28,0563
|10
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:30 16-08-2025
|39,21944
|28,09583
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:14:49 16-08-2025
|39,22333
|28,2425
|6,93
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:14:47 16-08-2025
|39,1163
|28,1522
|5
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:13:50 16-08-2025
|39,1368
|28,1355
|13,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:13:49 16-08-2025
|39,18833
|28,14389
|6,99
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:12:37 16-08-2025
|39,23139
|28,22556
|7,02
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:12:37 16-08-2025
|39,2057
|28,207
|17,2
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:11:21 16-08-2025
|39,2268
|28,0985
|7,6
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:11:20 16-08-2025
|39,25472
|28,13417
|6,98
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|02:08:55 16-08-2025
|37,94944
|37,72194
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:06:32 16-08-2025
|39,21417
|28,14611
|7,93
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:05:33 16-08-2025
|39,16556
|28,12111
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:01:21 16-08-2025
|39,15694
|28,14778
|6,98
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:01:21 16-08-2025
|39,1202
|28,1487
|19,9
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:01:06 16-08-2025
|37,32278
|36,79167
|7
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:00:25 16-08-2025
|39,1672
|28,1452
|10,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:00:24 16-08-2025
|39,1775
|28,15194
|6,99
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:57:12 16-08-2025
|39,18806
|28,12528
|6,99
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:57:12 16-08-2025
|39,1798
|28,1493
|12,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:55:44 16-08-2025
|39,20944
|28,145
|7,01
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:55:44 16-08-2025
|39,1942
|28,1345
|9,6
|3
|Akhisar (Manisa)
|01:54:18 16-08-2025
|39,1075
|28,11694
|9,83
|1,4
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|01:54:16 16-08-2025
|39,0957
|28,1237
|16,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:51:40 16-08-2025
|39,16694
|28,21222
|8,32
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:51:39 16-08-2025
|39,177
|28,177
|10,5
|1,5
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:49:40 16-08-2025
|39,2565
|28,2037
|17,1
|1
|MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
|01:49:08 16-08-2025
|38,8342
|27,8305
|25,6
|0,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:47:01 16-08-2025
|39,1167
|28,1815
|13,8
|1,1
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|01:44:35 16-08-2025
|39,0878
|28,1187
|21,5
|1,3
|DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA)
|01:42:56 16-08-2025
|39,3022
|27,911
|26,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:38:47 16-08-2025
|39,18806
|28,18583
|6,97
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:38:47 16-08-2025
|39,1943
|28,156
|13,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:35:34 16-08-2025
|39,12944
|28,2
|6,99
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:35:33 16-08-2025
|39,1712
|28,1505
|12,4
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:34:32 16-08-2025
|39,20222
|28,09722
|7,01
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:34:32 16-08-2025
|39,1825
|28,0947
|4,4
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:32:01 16-08-2025
|39,1475
|28,1383
|15,3
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:39:01 17-08-2025
|39,19
|28,1533
|10
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:39:00 17-08-2025
|39,19556
|28,16083
|8,07
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:38:08 17-08-2025
|39,20472
|28,21889
|10,97
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|00:38:05 17-08-2025
|37,15306
|28,46361
|7
|1,3
|YENIKOY-(MUGLA)
|00:38:04 17-08-2025
|37,1368
|28,4183
|20
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:32:50 17-08-2025
|39,199
|28,169
|9,2
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:32:49 17-08-2025
|39,19917
|28,18611
|6,69
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:27:56 17-08-2025
|39,22917
|28,12333
|7,01
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:27:56 17-08-2025
|39,2043
|28,103
|7,7
|2,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:27:12 17-08-2025
|39,2085
|28,2577
|4,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:27:11 17-08-2025
|39,18889
|28,23889
|10,7
|1,8
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|00:24:24 17-08-2025
|39,2292
|27,9778
|8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:20:35 17-08-2025
|39,21222
|28,19583
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|00:14:56 17-08-2025
|38,23444
|38,81028
|10,7
|1,8
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|00:14:56 17-08-2025
|38,2583
|38,802
|2,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:13:54 17-08-2025
|39,16556
|28,2
|7,18
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:06:24 17-08-2025
|39,22806
|28,17222
|10,76
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:06:24 17-08-2025
|39,1983
|28,1172
|10,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:02:13 17-08-2025
|39,23056
|28,05667
|7
|2,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:02:13 17-08-2025
|39,2093
|28,0012
|8
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:54:49 16-08-2025
|39,17417
|28,08917
|9,01
|1,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|23:54:49 16-08-2025
|39,1278
|28,052
|11,5
|1,7
|Merkez (Afyonkarahisar)
|23:52:11 16-08-2025
|38,58444
|30,77694
|7,18
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:43 16-08-2025
|39,26
|28,09167
|7
|1,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:29:22 16-08-2025
|39,1857
|28,2398
|5,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:29:21 16-08-2025
|39,20056
|28,25833
|8,62
|1,8
|Yahyalı (Kayseri)
|23:18:17 16-08-2025
|37,78444
|35,42306
|7,12
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:17:53 16-08-2025
|39,15972
|28,21056
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:17:52 16-08-2025
|39,1645
|28,1555
|11,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:13:54 16-08-2025
|39,19222
|28,16861
|5,08
|1
|Bandırma (Balıkesir)
|23:11:46 16-08-2025
|40,23083
|27,88472
|7,43
|1,8
|CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR)
|23:11:45 16-08-2025
|40,2473
|27,8907
|9,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:53 16-08-2025
|39,20889
|28,16972
|5,95
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:03:53 16-08-2025
|39,2
|28,147
|9,1
|2,2
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|22:58:51 16-08-2025
|38,289
|38,1427
|5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:58:50 16-08-2025
|38,24139
|38,09139
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:58:36 16-08-2025
|39,23278
|28,07583
|7,05
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:53:49 16-08-2025
|39,24111
|28,05028
|8,39
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:52:39 16-08-2025
|39,20833
|28,13861
|4,77
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:52:38 16-08-2025
|39,1555
|28,1217
|15,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:50:08 16-08-2025
|39,24333
|28,24056
|5,45
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:50:08 16-08-2025
|39,21
|28,1657
|17,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:47:50 16-08-2025
|39,16806
|28,15361
|8,47
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:47:50 16-08-2025
|39,1515
|28,1282
|9,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:28 16-08-2025
|39,19083
|28,26028
|6,14
|2,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:45:28 16-08-2025
|39,174
|28,249
|9,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:42:51 16-08-2025
|39,20611
|28,10694
|8,42
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:42:51 16-08-2025
|39,188
|28,0788
|12,4
|2,5
|Kale (Malatya)
|22:29:29 16-08-2025
|38,31972
|38,73417
|10,96
|1,6
|KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)
|22:29:28 16-08-2025
|38,4465
|38,7075
|15,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:29:27 16-08-2025
|39,19889
|28,13278
|6,34
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:27:16 16-08-2025
|39,25194
|28,15167
|12,7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:27:16 16-08-2025
|39,2255
|28,1665
|16,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:24:27 16-08-2025
|39,19139
|28,18194
|8,33
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:24:27 16-08-2025
|39,1717
|28,1795
|5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:24:02 16-08-2025
|39,18833
|28,17972
|6,95
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:18:44 16-08-2025
|39,17778
|28,1675
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:18:44 16-08-2025
|39,1702
|28,1535
|5,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:17:50 16-08-2025
|39,17639
|28,14639
|6,92
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|22:16:31 16-08-2025
|38,31222
|38,71972
|12,52
|1,8
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|22:16:31 16-08-2025
|38,3582
|38,7127
|9,7
|1,8
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:16:00 16-08-2025
|37,9535
|36,3795
|5,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:14:02 16-08-2025
|39,19306
|28,20639
|4,73
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:14:01 16-08-2025
|39,1868
|28,1855
|7,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:08:58 16-08-2025
|39,25278
|28,035
|7,77
|1,4
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|22:08:57 16-08-2025
|39,229
|27,9948
|7,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:57 16-08-2025
|39,18444
|28,21806
|12,58
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:57 16-08-2025
|39,1497
|28,269
|12,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:02:42 16-08-2025
|39,20917
|28,11389
|6,96
|1,4
|Kale (Malatya)
|22:02:01 16-08-2025
|38,33722
|38,72639
|9,47
|2,6
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|22:02:00 16-08-2025
|38,3413
|38,7187
|5
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:59:47 16-08-2025
|39,12806
|28,225
|7,32
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:59:46 16-08-2025
|39,1122
|28,1627
|14,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:58:53 16-08-2025
|39,27917
|28,1425
|4,67
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:55:00 16-08-2025
|39,27528
|28,06861
|11,79
|1,8
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:55:00 16-08-2025
|39,2583
|28,041
|5,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:42 16-08-2025
|39,21694
|28,04056
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:44:40 16-08-2025
|39,24333
|28,10472
|9,88
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:44:40 16-08-2025
|39,1995
|28,1138
|7,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:43:17 16-08-2025
|39,17139
|28,15
|4,72
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:43:17 16-08-2025
|39,187
|28,1033
|8,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:41:21 16-08-2025
|39,17944
|28,12667
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:41:21 16-08-2025
|39,1948
|28,1253
|11,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:35:49 16-08-2025
|39,19056
|28,28778
|9,74
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:27:19 16-08-2025
|39,19333
|28,25528
|4,76
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:27:18 16-08-2025
|39,1888
|28,2078
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:12:50 16-08-2025
|39,16028
|28,1775
|5,83
|1,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|21:02:44 16-08-2025
|34,8362
|23,1863
|22,5
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:01:15 16-08-2025
|39,22722
|28,12083
|6,29
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:36:57 16-08-2025
|39,17417
|28,12722
|7,15
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:34:36 16-08-2025
|39,2
|28,09778
|7,13
|2,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:34:36 16-08-2025
|39,2398
|28,0977
|7,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:30:40 16-08-2025
|39,21056
|28,15694
|9,08
|2,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:30:40 16-08-2025
|39,218
|28,1413
|13,1
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:22:48 16-08-2025
|39,21667
|28,14778
|9,61
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:22:48 16-08-2025
|39,2503
|28,1498
|7,8
|1,4
|Özvatan (Kayseri)
|20:21:43 16-08-2025
|39,09556
|35,80861
|6,85
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:21:05 16-08-2025
|39,20778
|28,15778
|8,92
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:21:05 16-08-2025
|39,2073
|28,1552
|8,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:17:44 16-08-2025
|39,19222
|28,16417
|10,54
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:17:44 16-08-2025
|39,1718
|28,1648
|9,7
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:15:02 16-08-2025
|39,1692
|28,1553
|5,3
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:15:01 16-08-2025
|39,17722
|28,17472
|7,28
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:13:56 16-08-2025
|39,1828
|28,1582
|8,1
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:13:55 16-08-2025
|39,19028
|28,17639
|9,63
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:46 16-08-2025
|39,18556
|28,22556
|10,38
|2,3
|KABAKOZ-GORDES (MANISA)
|20:12:43 16-08-2025
|38,9952
|28,2325
|13,9
|2,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:10:25 16-08-2025
|39,181
|28,0723
|8,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:10:24 16-08-2025
|39,19361
|28,11333
|7,01
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:04:00 16-08-2025
|39,22722
|28,15333
|4,62
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:04:00 16-08-2025
|39,214
|28,1497
|11,3
|2,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:02:38 16-08-2025
|39,2188
|28,1497
|8,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:02:37 16-08-2025
|39,20194
|28,15083
|6,8
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:17 16-08-2025
|39,1583
|28,1377
|11,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:15 16-08-2025
|39,17806
|28,17667
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:59:39 16-08-2025
|39,2117
|28,0913
|11,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:59:38 16-08-2025
|39,21139
|28,07833
|7,25
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:43:48 16-08-2025
|39,20667
|28,10167
|9,52
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:43:48 16-08-2025
|39,203
|28,0922
|11,6
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:42:42 16-08-2025
|39,1725
|28,1607
|13,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:42:40 16-08-2025
|39,22056
|28,12444
|10,65
|1,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|19:38:53 16-08-2025
|39,1382
|28,0842
|26,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:38:52 16-08-2025
|39,24028
|28,19139
|4,74
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|19:25:59 16-08-2025
|37,99972
|37,42667
|6,96
|1,7
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:25:59 16-08-2025
|38,0235
|37,419
|2,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:08:52 16-08-2025
|39,22694
|28,16111
|7,01
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:08:52 16-08-2025
|39,1995
|28,1555
|7,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:06:04 16-08-2025
|39,23028
|28,15333
|7,19
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:06:04 16-08-2025
|39,228
|28,1532
|8,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:00:35 16-08-2025
|39,20611
|28,16833
|7
|1,4
|YUNANISTAN
|19:00:14 16-08-2025
|40,3107
|24,1628
|13,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:59:13 16-08-2025
|39,20306
|28,10694
|2,84
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:59:13 16-08-2025
|39,2143
|28,0873
|7,9
|1,6
|YUNANISTAN
|18:51:18 16-08-2025
|40,3227
|24,1413
|7,1
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:45:01 16-08-2025
|39,28417
|28,06111
|5,74
|3,3
|CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:45:01 16-08-2025
|39,2845
|28,0522
|7,2
|3,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:41:31 16-08-2025
|39,162
|28,1273
|14,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:41:30 16-08-2025
|39,20889
|28,17111
|7,02
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:40:17 16-08-2025
|39,1543
|28,1398
|18,6
|1,4
|ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
|18:33:18 16-08-2025
|38,2403
|38,8053
|8
|2
|Pütürge (Malatya)
|18:33:17 16-08-2025
|38,23472
|38,82444
|10,66
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:28:12 16-08-2025
|39,18333
|28,15139
|10,07
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:28:12 16-08-2025
|39,2055
|28,1495
|9,1
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:24:19 16-08-2025
|39,14583
|28,18472
|6,92
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:18:29 16-08-2025
|39,22556
|28,19778
|5,76
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:11:44 16-08-2025
|39,12667
|28,205
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:11:44 16-08-2025
|39,1455
|28,161
|10,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:09:29 16-08-2025
|39,16444
|28,16056
|7,05
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:04:24 16-08-2025
|39,21361
|28,01722
|9,15
|2,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:04:24 16-08-2025
|39,2
|28,0167
|8,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:59:36 16-08-2025
|39,23944
|28,16556
|8,06
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:59:34 16-08-2025
|39,2197
|28,1728
|8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:57:15 16-08-2025
|39,17083
|28,19361
|6,28
|3,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:57:14 16-08-2025
|39,1707
|28,1715
|11,6
|3,2
|Doğanşehir (Malatya)
|17:55:44 16-08-2025
|38,00528
|37,59889
|7,03
|2,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:55:44 16-08-2025
|37,9877
|37,5962
|4,2
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:52:14 16-08-2025
|39,16806
|28,1525
|7,58
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:52:14 16-08-2025
|39,1717
|28,1367
|9,3
|2,2
|Sason (Batman)
|17:51:16 16-08-2025
|38,44583
|41,29861
|6,99
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:12 16-08-2025
|39,20278
|28,08833
|8,33
|1,6
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|17:50:11 16-08-2025
|39,19
|27,9715
|10,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:49:21 16-08-2025
|39,18417
|28,16
|7,67
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:49:21 16-08-2025
|39,1907
|28,1457
|10,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:47:09 16-08-2025
|39,22194
|28,16778
|12,91
|1,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:47:08 16-08-2025
|39,1953
|28,0095
|18,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:42:05 16-08-2025
|39,24694
|28,06806
|8,98
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:33:12 16-08-2025
|39,1925
|28,195
|8,73
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:29:36 16-08-2025
|39,21972
|28,08667
|7,9
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:29:36 16-08-2025
|39,2252
|28,0612
|7,2
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.27 km] Milas (Muğla)
|17:24:06 16-08-2025
|36,93861
|28,03556
|7
|3,2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:24:05 16-08-2025
|36,9135
|28,0292
|3,7
|3,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:21:48 16-08-2025
|39,1838
|28,059
|13,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:47 16-08-2025
|39,23833
|28,07333
|11,47
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:19:43 16-08-2025
|39,20583
|28,04889
|7,02
|1,4
|Mengen (Bolu)
|17:18:14 16-08-2025
|40,845
|31,88694
|7,31
|1,6
|MAMATLAR-MENGEN (BOLU)
|17:18:14 16-08-2025
|40,8463
|31,8733
|7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:18:05 16-08-2025
|39,23861
|28,22639
|6,53
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:16:39 16-08-2025
|39,19056
|28,145
|10,02
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|17:12:05 16-08-2025
|38,2425
|38,82333
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:02:25 16-08-2025
|39,2
|28,16889
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:01:32 16-08-2025
|39,20222
|28,19917
|9,77
|2,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:01:32 16-08-2025
|39,2243
|28,1865
|8,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:01:00 16-08-2025
|39,20861
|28,08333
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:47:43 16-08-2025
|39,20722
|28,12139
|6,34
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:47:42 16-08-2025
|39,2338
|28,1693
|5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:45:12 16-08-2025
|39,20611
|28,085
|7,68
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:45:12 16-08-2025
|39,1945
|28,075
|10,1
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:41:39 16-08-2025
|39,19
|28,11806
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|16:40:31 16-08-2025
|38,36861
|38,77611
|12,67
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:37:26 16-08-2025
|39,22528
|28,17306
|7
|2,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:37:26 16-08-2025
|39,234
|28,1508
|7,2
|2,2
|Akören (Konya)
|16:32:10 16-08-2025
|37,35778
|32,27222
|7,02
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:20:20 16-08-2025
|39,17139
|28,16361
|5,91
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:20:20 16-08-2025
|39,1783
|28,1852
|14,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:18:42 16-08-2025
|39,22444
|28,19083
|12,64
|1,1
|OGULDURUK-GORDES (MANISA)
|16:18:07 16-08-2025
|38,9972
|28,3152
|5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:18:04 16-08-2025
|39,15833
|28,16361
|10,89
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:16:22 16-08-2025
|39,19056
|28,15611
|4,77
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:16:21 16-08-2025
|39,175
|28,1785
|15,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:15:24 16-08-2025
|39,17778
|28,12556
|7,29
|1,3
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|16:15:23 16-08-2025
|39,1507
|27,9993
|15
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:10:00 16-08-2025
|39,18861
|28,13639
|5,79
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:08:00 16-08-2025
|39,1852
|28,1238
|16,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:07:59 16-08-2025
|39,20583
|28,15333
|9,92
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:05:38 16-08-2025
|39,175
|28,2038
|10,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:05:37 16-08-2025
|39,19667
|28,20556
|9,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:59:00 16-08-2025
|39,22056
|28,245
|6,08
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:59:00 16-08-2025
|39,2018
|28,1967
|9,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:54:55 16-08-2025
|39,25222
|28,08639
|7,81
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:54:55 16-08-2025
|39,2548
|28,0798
|11,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:52:39 16-08-2025
|39,19028
|28,15278
|9,34
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:52:39 16-08-2025
|39,2015
|28,2343
|5,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:50:29 16-08-2025
|39,19222
|28,14333
|7,59
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:50:29 16-08-2025
|39,1988
|28,151
|9,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:41:58 16-08-2025
|39,25389
|28,16028
|11,49
|1,1
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|15:41:19 16-08-2025
|39,023
|28,1785
|2,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:37:41 16-08-2025
|39,21
|28,17222
|8,28
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:37:41 16-08-2025
|39,1455
|28,11
|12,4
|1,5
|MEZERE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|15:27:16 16-08-2025
|37,421
|37,3693
|17,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:22:19 16-08-2025
|39,15083
|28,15583
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:16:54 16-08-2025
|39,17056
|28,13833
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:16:54 16-08-2025
|39,1652
|28,2035
|7,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:15:19 16-08-2025
|39,17472
|28,15556
|7,17
|2,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:15:19 16-08-2025
|39,1697
|28,1257
|9,3
|2,4
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|15:14:42 16-08-2025
|39,0755
|28,2083
|23,5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|15:12:03 16-08-2025
|39,24083
|28,95167
|11,12
|1,1
|BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA)
|15:12:02 16-08-2025
|39,0867
|29,1837
|24,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:08:25 16-08-2025
|39,18667
|28,15889
|11,51
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:08:25 16-08-2025
|39,1792
|28,1755
|11,6
|2,5
|BEGENLER-GORDES (MANISA)
|15:06:52 16-08-2025
|39,1097
|28,4395
|18,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:04:43 16-08-2025
|39,20944
|28,1575
|5,01
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|15:03:36 16-08-2025
|38,06306
|37,21694
|7,02
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:02:19 16-08-2025
|39,19944
|28,15139
|6,96
|3,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:02:19 16-08-2025
|39,1897
|28,1435
|10,9
|3,1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|15:02:07 16-08-2025
|38,15389
|36,85639
|11,71
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:00:32 16-08-2025
|39,17722
|28,20806
|11,25
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:00:31 16-08-2025
|39,1465
|28,2128
|12,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:57:45 16-08-2025
|39,32806
|28,16472
|12,93
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:55:34 16-08-2025
|39,23556
|28,12833
|13,61
|2,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:55:33 16-08-2025
|39,231
|28,1132
|5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:52:13 16-08-2025
|39,24194
|28,27333
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|14:49:24 16-08-2025
|38,47111
|37,37972
|6,99
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:46:22 16-08-2025
|39,23139
|28,28278
|5,87
|1,8
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:46:22 16-08-2025
|39,2183
|28,3418
|5,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:41:44 16-08-2025
|39,17083
|28,15028
|5,16
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:36:32 16-08-2025
|39,23861
|28,13528
|6,85
|1,6
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:36:32 16-08-2025
|39,251
|28,2193
|5,3
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:35:23 16-08-2025
|39,1533
|28,191
|11,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:35:22 16-08-2025
|39,16861
|28,19806
|9,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:34:25 16-08-2025
|39,22333
|28,15139
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:30:45 16-08-2025
|39,1833
|28,1055
|11,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:30:44 16-08-2025
|39,20472
|28,16361
|9,92
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:28:56 16-08-2025
|39,21111
|28,17583
|9,47
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:27:26 16-08-2025
|39,20278
|28,13361
|6,09
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:26:01 16-08-2025
|39,16083
|28,17194
|8,39
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:26:01 16-08-2025
|39,1497
|28,1173
|12
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:24:39 16-08-2025
|39,1672
|28,1633
|10,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:24:37 16-08-2025
|39,21333
|28,15861
|7,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:14:28 16-08-2025
|39,20028
|28,10194
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|14:13:37 16-08-2025
|38,48917
|37,36028
|7,03
|2,5
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|14:13:36 16-08-2025
|38,5028
|37,3272
|3,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:09:06 16-08-2025
|39,23639
|28,125
|7,19
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:04:23 16-08-2025
|39,14778
|28,23556
|9,21
|3,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:04:23 16-08-2025
|39,1322
|28,2185
|8,6
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:03:45 16-08-2025
|39,24
|28,18417
|7
|2,3
|Varto (Muş)
|13:59:02 16-08-2025
|39,12472
|41,35389
|7,4
|1,6
|EGE DENIZI
|13:55:21 16-08-2025
|36,7055
|25,7022
|5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:53:08 16-08-2025
|39,11
|28,11833
|19,15
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:49:57 16-08-2025
|39,24361
|28,06194
|11,56
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:49:57 16-08-2025
|39,2277
|28,0738
|14,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:46:09 16-08-2025
|39,15472
|28,19972
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:43:26 16-08-2025
|39,19056
|28,27222
|9,77
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:41:55 16-08-2025
|39,24167
|28,04139
|7,04
|2,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|13:41:54 16-08-2025
|39,2287
|27,9875
|7,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:39:50 16-08-2025
|39,21722
|28,21028
|8,77
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:39:50 16-08-2025
|39,2075
|28,1737
|10,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:31 16-08-2025
|39,21444
|28,14972
|9,95
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:27:57 16-08-2025
|39,2183
|28,1618
|5,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:27:56 16-08-2025
|39,27417
|28,10889
|8,63
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:26:27 16-08-2025
|39,21667
|28,17972
|8,76
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:25:06 16-08-2025
|39,1335
|28,1933
|12,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:25:04 16-08-2025
|39,23722
|28,20472
|6,25
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:20:40 16-08-2025
|39,23417
|28,16778
|11,43
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:18:58 16-08-2025
|39,19417
|28,12917
|6,9
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:18:58 16-08-2025
|39,1663
|28,187
|9,5
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:15:13 16-08-2025
|39,1983
|28,1142
|7,7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:15:12 16-08-2025
|39,21694
|28,15444
|9,39
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:08:47 16-08-2025
|39,33917
|28,16139
|5,34
|1,6
|Uzundere (Erzurum)
|13:04:27 16-08-2025
|40,4875
|41,59167
|6,99
|2,5
|SUYATAGI-TORTUM (ERZURUM)
|13:04:26 16-08-2025
|40,4798
|41,5902
|7,8
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:00:37 16-08-2025
|39,25139
|28,12083
|10,26
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:56:32 16-08-2025
|39,22083
|28,19889
|10,89
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:56:32 16-08-2025
|39,1893
|28,1557
|11,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:55:35 16-08-2025
|39,21861
|28,14583
|9,23
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:55:35 16-08-2025
|39,2088
|28,0758
|5,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:52:09 16-08-2025
|39,24278
|28,09389
|11,83
|2,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:52:09 16-08-2025
|39,2423
|28,0333
|10,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:51:36 16-08-2025
|39,20583
|28,02139
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:49:01 16-08-2025
|39,27611
|27,98611
|7
|1,7
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|12:49:00 16-08-2025
|39,2235
|27,9213
|15,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:47:20 16-08-2025
|39,25806
|28,18333
|7,94
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:47:20 16-08-2025
|39,1995
|28,1505
|15,7
|2,1
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:44:49 16-08-2025
|36,2827
|33,6797
|0
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|12:44:22 16-08-2025
|38,21778
|37,85833
|15,92
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:41:20 16-08-2025
|39,24083
|28,00861
|7
|1,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:41:20 16-08-2025
|39,203
|28,0413
|9,6
|1,5
|Çaygören Barajı - [01.86 km] Sındırgı (Balıkesir)
|12:39:09 16-08-2025
|39,255
|28,22944
|12,09
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:37:59 16-08-2025
|39,16639
|28,13167
|7
|1,6
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|12:35:55 16-08-2025
|36,167
|33,6275
|0
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:35:16 16-08-2025
|39,21417
|28,15389
|10,54
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:35:16 16-08-2025
|39,2008
|28,1307
|7,7
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|12:33:05 16-08-2025
|38,38444
|38,90417
|7
|1,6
|KENGER-KULA (MANISA)
|12:32:29 16-08-2025
|38,6348
|28,4557
|5
|1,1
|Selçuklu (Konya)
|12:30:54 16-08-2025
|38,15278
|32,71972
|7
|1,3
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [19.23 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:21:39 16-08-2025
|36,67611
|38,48667
|7,05
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:18:10 16-08-2025
|39,25
|28,0875
|7,45
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:03:44 16-08-2025
|39,19083
|28,15722
|7,53
|1,3
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|12:01:55 16-08-2025
|38,0433
|37,0203
|10,4
|1,7
|PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)
|12:00:54 16-08-2025
|38,1978
|38,7553
|18,1
|1,5
|KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:00:14 16-08-2025
|39,3278
|28,1987
|8,5
|1,7
|Merkez (Karaman)
|11:56:42 16-08-2025
|36,87111
|32,94222
|7,27
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:24 16-08-2025
|39,17861
|28,14806
|7
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:50:35 16-08-2025
|39,1878
|28,1767
|8,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:50:34 16-08-2025
|39,16
|28,16361
|7,17
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:48:56 16-08-2025
|39,27083
|28,25694
|6,06
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:43:32 16-08-2025
|39,1603
|28,1703
|8,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:43:31 16-08-2025
|39,20389
|28,2025
|10,07
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:37:20 16-08-2025
|39,1825
|28,12694
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:35:26 16-08-2025
|39,15639
|28,18111
|7
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:35:26 16-08-2025
|39,149
|28,1675
|12,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:33:51 16-08-2025
|39,16056
|28,15111
|6,3
|2,6
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|11:33:18 16-08-2025
|39,1488
|28,0715
|26,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:30:49 16-08-2025
|39,15917
|28,1525
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:28:23 16-08-2025
|39,14583
|28,17139
|7,3
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:28:23 16-08-2025
|39,1823
|28,142
|10,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:24:52 16-08-2025
|39,26444
|28,22556
|7,49
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:24:52 16-08-2025
|39,1773
|28,1372
|19,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:23:36 16-08-2025
|39,28444
|28,27472
|7
|2,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:23:35 16-08-2025
|39,1558
|28,165
|10,7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:21:43 16-08-2025
|39,15083
|28,18917
|7,58
|4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:21:42 16-08-2025
|39,1577
|28,1677
|11,8
|4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:18:05 16-08-2025
|39,1712
|28,1643
|8,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:14:59 16-08-2025
|39,18583
|28,13833
|5,84
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:14:58 16-08-2025
|39,2317
|28,0392
|4,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:07:29 16-08-2025
|39,25972
|28,10417
|7
|2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:07:28 16-08-2025
|39,2395
|28,1155
|6,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:06:21 16-08-2025
|39,24778
|28,12361
|10,43
|3,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:06:21 16-08-2025
|39,2295
|28,0983
|9
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:53 16-08-2025
|39,19417
|28,1875
|10,87
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:52 16-08-2025
|39,2043
|28,0807
|9,4
|1,6
|Hozat (Tunceli)
|10:54:11 16-08-2025
|39,20556
|38,97472
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|10:48:33 16-08-2025
|36,6328
|25,6397
|7,3
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:46:06 16-08-2025
|39,23028
|28,15611
|5,13
|1,7
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:46:06 16-08-2025
|39,2313
|28,1358
|10,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:45:09 16-08-2025
|39,14278
|28,14556
|6,96
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:45:09 16-08-2025
|39,1722
|28,1377
|10,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:40:06 16-08-2025
|39,18361
|28,07306
|7
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:40:05 16-08-2025
|39,2502
|28,0477
|7,8
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:35:58 16-08-2025
|39,1672
|28,1682
|12,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:35:57 16-08-2025
|39,20361
|28,1925
|8,29
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:33:47 16-08-2025
|39,1857
|28,154
|13,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:33:46 16-08-2025
|39,19194
|28,17278
|5,02
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:29:52 16-08-2025
|39,209
|28,0992
|12,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:18 16-08-2025
|39,21694
|28,06611
|7
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:25:18 16-08-2025
|39,2268
|27,9978
|7,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:53 16-08-2025
|39,24333
|28,22389
|7,1
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:19:51 16-08-2025
|39,2605
|28,0787
|7,7
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:17:53 16-08-2025
|39,1232
|28,3143
|5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:17:52 16-08-2025
|39,15028
|28,20861
|5,92
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:06:57 16-08-2025
|39,0858
|28,2003
|13,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:05:45 16-08-2025
|39,18444
|28,15667
|9,02
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:05:45 16-08-2025
|39,1932
|28,1265
|12,9
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:39 16-08-2025
|39,17194
|28,17389
|5,77
|1,8
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|10:01:39 16-08-2025
|39,1395
|28,0665
|12,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:55:46 16-08-2025
|39,15917
|28,1775
|6,92
|1,2
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:55:45 16-08-2025
|39,222
|28,2393
|7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:49:29 16-08-2025
|39,1782
|28,1915
|8,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:49:28 16-08-2025
|39,21194
|28,20083
|11,61
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|09:48:45 16-08-2025
|37,23528
|28,45972
|6,97
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:46:53 16-08-2025
|39,14083
|28,18722
|5,34
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|09:46:30 16-08-2025
|37,20972
|28,47611
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:40:54 16-08-2025
|39,1782
|28,0727
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:37:41 16-08-2025
|39,24222
|28,15722
|14,95
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:37:41 16-08-2025
|39,2268
|28,1128
|8,7
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:34:56 16-08-2025
|39,1267
|28,188
|11,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:34:55 16-08-2025
|39,14528
|28,17111
|6,32
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:30:37 16-08-2025
|39,19889
|28,15389
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:23:26 16-08-2025
|39,1997
|28,0632
|8,2
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:22:46 16-08-2025
|39,2128
|28,0022
|9,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:22:45 16-08-2025
|39,24806
|28,05028
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:20:42 16-08-2025
|39,20528
|28,16111
|9,45
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:20:42 16-08-2025
|39,1912
|28,125
|8,1
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:52 16-08-2025
|39,24056
|28,09333
|7,01
|1,6
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:51 16-08-2025
|39,279
|28,0993
|7,2
|2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:58 16-08-2025
|39,1093
|28,1785
|22,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:57 16-08-2025
|39,16278
|28,15583
|5,04
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:06:27 16-08-2025
|39,21111
|28,13833
|8,78
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:06:27 16-08-2025
|39,1887
|28,1207
|13,5
|2,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|09:01:27 16-08-2025
|39,56444
|26,10611
|11,56
|3,5
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|09:01:26 16-08-2025
|39,5533
|26,0207
|8,7
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:55:23 16-08-2025
|39,22111
|28,0325
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:46:47 16-08-2025
|39,16917
|28,155
|6,95
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:43:55 16-08-2025
|39,1752
|28,1653
|8,8
|2,3
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|08:42:23 16-08-2025
|39,0642
|28,1708
|20,7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:37:37 16-08-2025
|39,1613
|28,1437
|11,9
|2,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|08:32:29 16-08-2025
|39,2157
|27,982
|11,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:28:15 16-08-2025
|39,21861
|28,16444
|9,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:25:23 16-08-2025
|39,25583
|28,05111
|8,09
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:22:03 16-08-2025
|39,25083
|28,2775
|7
|2,2
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:22:03 16-08-2025
|39,226
|28,3175
|7,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:17:55 16-08-2025
|39,26528
|28,12222
|8,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:12:31 16-08-2025
|39,15056
|28,13694
|7,38
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:10:28 16-08-2025
|39,22306
|28,0875
|8,79
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:04:47 16-08-2025
|39,23833
|28,00528
|10,66
|1,4
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|08:04:47 16-08-2025
|39,2175
|27,9457
|8,9
|1,5
|Soma (Manisa)
|08:02:47 16-08-2025
|39,2325
|27,73083
|9,77
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:01:17 16-08-2025
|39,20667
|28,1675
|9,96
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:53:28 16-08-2025
|39,2
|28,13528
|7,71
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:53:28 16-08-2025
|39,1757
|28,127
|8,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:49:39 16-08-2025
|39,22028
|28,26861
|6,99
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:49:39 16-08-2025
|39,1947
|28,2108
|15,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:48:55 16-08-2025
|39,24139
|28,98333
|8,8
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:48:54 16-08-2025
|39,233
|29,0092
|11,7
|2,3
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|07:48:28 16-08-2025
|38,4265
|37,3935
|5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:38:03 16-08-2025
|39,21694
|28,17528
|7,02
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:36:19 16-08-2025
|39,2235
|28,0315
|10,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:25:43 16-08-2025
|39,15556
|28,19472
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:24:23 16-08-2025
|39,19194
|28,16833
|7,03
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:23:36 16-08-2025
|39,21083
|28,215
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:23:36 16-08-2025
|39,1722
|28,155
|11,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:18:03 16-08-2025
|39,26417
|28,125
|8,89
|1,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:18:03 16-08-2025
|39,2777
|28,1347
|19,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:15:43 16-08-2025
|39,24361
|28,15972
|12,09
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:39 16-08-2025
|39,2425
|28,175
|7
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:13:39 16-08-2025
|39,193
|28,1745
|7,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:05 16-08-2025
|39,23528
|28,14611
|10,94
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:12:15 16-08-2025
|39,18444
|28,16583
|9,05
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:11:52 16-08-2025
|39,15611
|28,15639
|5,95
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:11:52 16-08-2025
|39,1128
|28,1355
|15,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:06:21 16-08-2025
|39,2675
|28,09083
|7,45
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:05:58 16-08-2025
|39,22944
|28,05861
|11,83
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:04:57 16-08-2025
|39,22333
|28,11028
|11,38
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|07:03:12 16-08-2025
|37,15444
|28,43556
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:02:48 16-08-2025
|39,22167
|28,11417
|10,53
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:01:56 16-08-2025
|39,1622
|28,1122
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:01:55 16-08-2025
|39,18778
|28,12583
|6,63
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:01:19 16-08-2025
|39,18361
|28,17583
|9,77
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:01:19 16-08-2025
|39,1842
|28,1568
|8,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:57:18 16-08-2025
|39,18389
|28,165
|6,98
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:57:18 16-08-2025
|39,1728
|28,1722
|9,2
|2,1
|Ula (Muğla)
|06:56:11 16-08-2025
|37,12056
|28,42667
|6,91
|2,5
|YARAS (MUGLA)
|06:56:10 16-08-2025
|37,1357
|28,4577
|9
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:54:39 16-08-2025
|39,19083
|28,16444
|6,98
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:54:39 16-08-2025
|39,1853
|28,1628
|10,3
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:50:20 16-08-2025
|39,20111
|28,17111
|6,99
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:50:20 16-08-2025
|39,1898
|28,1608
|8,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:48:58 16-08-2025
|39,17
|28,13778
|6,95
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:48:57 16-08-2025
|39,17
|28,1195
|13,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:46:38 16-08-2025
|39,20778
|28,14083
|6,99
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:42:14 16-08-2025
|39,19222
|28,20722
|6,98
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:42:14 16-08-2025
|39,1702
|28,1965
|11,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:38:46 16-08-2025
|39,19694
|28,12194
|6,99
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:38:46 16-08-2025
|39,189
|28,0973
|4,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:35:57 16-08-2025
|39,18917
|28,08889
|6,96
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:35:57 16-08-2025
|39,1663
|28,0857
|4,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:13 16-08-2025
|39,16028
|28,36917
|7,13
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:29:19 16-08-2025
|39,25972
|28,10083
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:26:34 16-08-2025
|39,15667
|28,19222
|6,93
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:24:43 16-08-2025
|39,18111
|28,14028
|9,96
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:24:43 16-08-2025
|39,1742
|28,1125
|10,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:23:00 16-08-2025
|39,15278
|28,19222
|11,89
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:23:00 16-08-2025
|39,153
|28,1703
|10,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:21:00 16-08-2025
|39,20389
|28,055
|6,99
|1,5
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|06:21:00 16-08-2025
|39,1808
|28,0088
|13,4
|1,5
|Gördes (Manisa)
|06:15:24 16-08-2025
|39,08028
|28,22389
|7
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:13:15 16-08-2025
|39,0972
|28,1658
|16,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:13:14 16-08-2025
|39,13917
|28,17611
|7,03
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:05:50 16-08-2025
|39,22139
|28,17611
|6,99
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:05:50 16-08-2025
|39,181
|28,1588
|8,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:04:25 16-08-2025
|39,21667
|28,08389
|6,99
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:01:28 16-08-2025
|39,21722
|28,22333
|8,11
|2,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:01:28 16-08-2025
|39,2
|28,208
|13,2
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:59:54 16-08-2025
|39,15167
|28,17639
|7,02
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:59:54 16-08-2025
|39,1165
|28,1322
|10,7
|1,3
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|05:52:48 16-08-2025
|39,1633
|28,065
|22,3
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:49:04 16-08-2025
|39,1285
|28,1703
|17,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:48:06 16-08-2025
|39,1875
|28,17028
|7,02
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:48:06 16-08-2025
|39,1723
|28,1818
|5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:43:03 16-08-2025
|39,17194
|28,15278
|7,01
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:43:02 16-08-2025
|39,1498
|28,1498
|15,7
|1,5
|HASKOY-AKHISAR (MANISA)
|05:41:58 16-08-2025
|38,9353
|27,914
|16,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:41:02 16-08-2025
|39,17139
|28,13361
|6,98
|1,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|05:41:02 16-08-2025
|39,1262
|28,0997
|12,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:39:32 16-08-2025
|39,21889
|28,15056
|6,99
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:39:32 16-08-2025
|39,1713
|28,1267
|16,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:35:32 16-08-2025
|39,19083
|28,12139
|6,96
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:35:32 16-08-2025
|39,1598
|28,1332
|14,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:32:39 16-08-2025
|39,1925
|28,17
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:32:38 16-08-2025
|39,1712
|28,1488
|8,7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:31:08 16-08-2025
|39,1837
|28,1315
|5,5
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:29:09 16-08-2025
|39,17639
|28,19028
|10,6
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:09 16-08-2025
|39,1522
|28,1625
|6,5
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:28:16 16-08-2025
|39,20528
|28,08111
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:16 16-08-2025
|39,1888
|28,0982
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:26:09 16-08-2025
|39,21694
|28,19167
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:26:08 16-08-2025
|39,1862
|28,1225
|18,2
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:24:59 16-08-2025
|39,1827
|28,0658
|12,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:24:58 16-08-2025
|39,20556
|28,07528
|6,99
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:24:28 16-08-2025
|39,22028
|28,11083
|7,05
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:23:10 16-08-2025
|38,13694
|38,40139
|7,85
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:22:35 16-08-2025
|39,19167
|28,16889
|7,16
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:34 16-08-2025
|39,1365
|28,1275
|23
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:06 16-08-2025
|39,1692
|28,0895
|8,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:22:05 16-08-2025
|39,19222
|28,0925
|7
|1,7
|Karaçoban (Erzurum)
|05:20:46 16-08-2025
|39,31722
|42,17528
|7
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:18:54 16-08-2025
|39,1318
|28,1877
|11,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:18:52 16-08-2025
|39,18194
|28,19361
|7
|1,4
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|05:17:20 16-08-2025
|38,9845
|28,0805
|18
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:16:58 16-08-2025
|39,22306
|28,15472
|7,02
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:16:15 16-08-2025
|39,22667
|28,18444
|7
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:16:15 16-08-2025
|39,2027
|28,1753
|8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:15:50 16-08-2025
|39,21306
|28,17778
|7
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:49 16-08-2025
|39,2028
|28,1195
|9,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:48 16-08-2025
|39,1925
|28,12556
|7,01
|1,8
|INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|05:10:09 16-08-2025
|38,4007
|36,8292
|27,6
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|05:10:07 16-08-2025
|38,49306
|39,31528
|7
|1,8
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|05:10:06 16-08-2025
|38,4888
|39,2982
|2,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:10:01 16-08-2025
|39,13917
|28,20583
|7
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:10:00 16-08-2025
|39,2045
|28,176
|4,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:07:45 16-08-2025
|39,16417
|28,20333
|6,99
|1,4
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:07:45 16-08-2025
|39,1358
|28,2652
|20,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:06:20 16-08-2025
|39,2225
|28,17333
|7,01
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:05:18 16-08-2025
|39,1838
|28,1318
|3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:05:17 16-08-2025
|39,20917
|28,17056
|7,05
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:03:47 16-08-2025
|39,23083
|28,1575
|7,02
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:03:47 16-08-2025
|39,197
|28,1675
|16,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:56 16-08-2025
|39,235
|28,12417
|7
|1,5
|YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:02:55 16-08-2025
|39,2953
|28,2228
|8,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:14 16-08-2025
|39,22139
|28,17222
|7,02
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:00:52 16-08-2025
|39,19
|28,245
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:00:09 16-08-2025
|39,21639
|28,17
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:00:09 16-08-2025
|39,1838
|28,1732
|12,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:14 16-08-2025
|39,15694
|28,16
|7,01
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:14 16-08-2025
|39,105
|28,1932
|11,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:56:59 16-08-2025
|39,1825
|28,2075
|7,08
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:56:58 16-08-2025
|39,1813
|28,1873
|12,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:51:22 16-08-2025
|39,22583
|28,23472
|7,02
|1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|04:51:21 16-08-2025
|39,1265
|28,0837
|28,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:47:04 16-08-2025
|39,16167
|28,16139
|6,99
|1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:47:04 16-08-2025
|39,1143
|28,1242
|15,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:45:09 16-08-2025
|39,21722
|28,15389
|7,77
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:45:09 16-08-2025
|39,2028
|28,1347
|11,6
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:43:30 16-08-2025
|39,175
|28,17972
|6,87
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:43:29 16-08-2025
|39,198
|28,1212
|13,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:40:49 16-08-2025
|39,17611
|28,18056
|6,92
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:40:49 16-08-2025
|39,174
|28,1718
|15,6
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:39:46 16-08-2025
|39,2463
|28,083
|10,7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:37:49 16-08-2025
|39,16861
|28,10306
|7,06
|1,1
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|04:37:49 16-08-2025
|38,9907
|28,115
|17
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:36:26 16-08-2025
|39,21944
|28,10528
|6,99
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:36:26 16-08-2025
|39,2052
|28,1008
|8,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:33:41 16-08-2025
|39,15472
|28,19083
|6,96
|0,9
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|04:31:04 16-08-2025
|39,0987
|28,0733
|12,6
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:30:57 16-08-2025
|37,43778
|37,13583
|6,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:30:23 16-08-2025
|39,26806
|28,06056
|7,58
|1,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|04:30:22 16-08-2025
|39,1942
|27,9753
|9,8
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:27:49 16-08-2025
|37,21083
|36,73528
|7
|0,9
|IRAK
|04:27:30 16-08-2025
|36,212
|44,5308
|15,8
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:27:28 16-08-2025
|39,20278
|28,25917
|7
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:27:28 16-08-2025
|39,1757
|28,2393
|11
|1,9
|Arbil, Erbil (Irak) - [113.20 km] Şemdinli (Hakkari)
|04:27:27 16-08-2025
|36,03028
|43,94
|7
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:24:15 16-08-2025
|39,22889
|28,04222
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:22:25 16-08-2025
|39,18028
|28,12306
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|04:21:04 16-08-2025
|39,15194
|27,98139
|6,99
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:21:01 16-08-2025
|39,1322
|28,1398
|25
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:20:14 16-08-2025
|39,18611
|28,17806
|7,01
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:20:14 16-08-2025
|39,1792
|28,1558
|11,1
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|04:19:49 16-08-2025
|39,19222
|28,00833
|6,98
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:18:38 16-08-2025
|39,19111
|28,18778
|7,01
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:18:38 16-08-2025
|39,1473
|28,1812
|9,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:17:03 16-08-2025
|39,1525
|28,25222
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:16:23 16-08-2025
|39,15417
|28,17
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:15:42 16-08-2025
|39,23944
|28,09583
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:15:07 16-08-2025
|39,08944
|28,19167
|6,99
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:13:58 16-08-2025
|39,1792
|28,1488
|9,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:13:57 16-08-2025
|39,18611
|28,12472
|7,01
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:12:13 16-08-2025
|39,1925
|28,1725
|7,06
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:12:13 16-08-2025
|39,1677
|28,1627
|13,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:10:47 16-08-2025
|39,17861
|28,18472
|9,99
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:10:47 16-08-2025
|39,1778
|28,162
|11
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:09:13 16-08-2025
|39,21
|28,06778
|7,22
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:07:35 16-08-2025
|39,2525
|28,04056
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:05:23 16-08-2025
|39,28639
|28,15028
|7
|2,2
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:05:23 16-08-2025
|39,2653
|28,1297
|7,9
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:04:01 16-08-2025
|39,12972
|28,13639
|6,99
|1,4
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|04:04:01 16-08-2025
|39,0833
|28,0335
|12
|1,2
|ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)
|03:59:33 16-08-2025
|37,8963
|27,6168
|13,9
|2,5
|Germencik (Aydın)
|03:59:32 16-08-2025
|37,9
|27,59806
|7,98
|2,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:57:34 16-08-2025
|39,169
|28,2105
|13,1
|1,8
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|03:55:43 16-08-2025
|39,2252
|27,9743
|22
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:53:57 16-08-2025
|39,2285
|28,0592
|7,3
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:52:15 16-08-2025
|39,1595
|28,1505
|12,9
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:51:22 16-08-2025
|39,2128
|28,0635
|5,1
|0,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:50:32 16-08-2025
|39,2305
|28,0253
|5,1
|0,6
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|03:49:06 16-08-2025
|39,2285
|27,992
|11,5
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:46:22 16-08-2025
|39,1883
|28,1985
|9,8
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:45:03 16-08-2025
|39,1892
|28,1573
|9,5
|2,9
|IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
|03:39:56 16-08-2025
|38,3667
|38,7247
|10,5
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:36:02 16-08-2025
|39,1438
|28,2513
|9,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:36:01 16-08-2025
|39,14889
|28,27417
|6,88
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:06 16-08-2025
|39,13361
|28,20861
|6,76
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:32:05 16-08-2025
|39,1818
|28,1663
|11,8
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:30:40 16-08-2025
|39,1893
|28,2283
|17
|1,1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|03:29:08 16-08-2025
|39,1323
|28,083
|13,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:29:07 16-08-2025
|39,19167
|28,1075
|7,05
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:28:05 16-08-2025
|39,24111
|28,07361
|6,99
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:28:05 16-08-2025
|39,2255
|28,054
|7,7
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:26:55 16-08-2025
|39,1982
|28,2278
|10
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:26:54 16-08-2025
|39,22556
|28,24361
|6,94
|2,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:26:51 16-08-2025
|38,08861
|37,23861
|7,05
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:22:20 16-08-2025
|39,13139
|28,22306
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:21:25 16-08-2025
|39,25389
|28,17056
|7,02
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:19:44 16-08-2025
|39,2258
|28,1485
|9,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:19:43 16-08-2025
|39,24028
|28,13722
|6,98
|1,4
|Gördes (Manisa)
|03:19:02 16-08-2025
|39,08889
|28,19417
|7
|1
|Gördes (Manisa)
|03:18:43 16-08-2025
|39,08944
|28,23944
|7
|0,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:18:09 16-08-2025
|39,196
|28,084
|8,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:18:08 16-08-2025
|39,24333
|28,09417
|6,99
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:15:17 16-08-2025
|39,1462
|28,126
|9,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:15:15 16-08-2025
|39,22556
|28,16556
|7
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:14:27 16-08-2025
|39,1787
|28,2302
|20,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:26 16-08-2025
|39,225
|28,26361
|7
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:11:50 16-08-2025
|37,23194
|36,92528
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:11:47 16-08-2025
|39,20722
|28,21806
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:11:00 16-08-2025
|39,14
|28,19444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:10:39 16-08-2025
|39,19056
|28,10528
|6,95
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|03:09:04 16-08-2025
|37,40833
|37,02639
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:08:50 16-08-2025
|39,20167
|28,185
|6,87
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:08:17 16-08-2025
|39,155
|28,181
|10,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:08:16 16-08-2025
|39,19278
|28,14806
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:06:42 16-08-2025
|39,20556
|28,26444
|6,99
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:05:52 16-08-2025
|39,22944
|28,18222
|6,97
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:04:27 16-08-2025
|39,21778
|28,12444
|7,01
|1,2
|Gördes (Manisa)
|03:03:14 16-08-2025
|39,09361
|28,23639
|7
|1,1
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|03:03:13 16-08-2025
|39,0247
|28,1732
|26,7
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:02:18 16-08-2025
|39,1913
|28,1857
|5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:02:17 16-08-2025
|39,20667
|28,24333
|6,94
|1,7
|CITAK-AKHISAR (MANISA)
|03:01:01 16-08-2025
|38,9617
|28,1275
|19,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:00:58 16-08-2025
|39,16361
|28,20722
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:59:14 16-08-2025
|39,22194
|28,00083
|6,99
|2,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:13 16-08-2025
|39,2245
|27,9947
|10,1
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:58:01 16-08-2025
|39,23722
|28,07583
|7
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:58:00 16-08-2025
|39,2138
|28,0648
|13,4
|1,9
|Gördes (Manisa)
|02:54:35 16-08-2025
|39,09167
|28,22444
|6,87
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:54:35 16-08-2025
|39,0958
|28,1985
|16,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:50:20 16-08-2025
|39,19278
|28,22194
|6,99
|1,7
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:50:20 16-08-2025
|39,2205
|28,1882
|8,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:47:12 16-08-2025
|39,17528
|28,11889
|6,45
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:47:10 16-08-2025
|39,1498
|28,1237
|20,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:45:23 16-08-2025
|39,19194
|28,04222
|6,98
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:45:22 16-08-2025
|39,1975
|28,0443
|10,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:43:24 16-08-2025
|39,20528
|28,13667
|6,99
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:43:24 16-08-2025
|39,1753
|28,1277
|12,5
|2,2
|HEYBELI-SARUHANLI (MANISA)
|02:42:28 16-08-2025
|38,636
|27,762
|25,8
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:41:42 16-08-2025
|39,155
|28,1725
|6,93
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:41:41 16-08-2025
|39,175
|28,154
|14,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:39:06 16-08-2025
|39,17389
|28,15694
|6,99
|3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:39:06 16-08-2025
|39,2092
|28,1382
|14
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:31:36 16-08-2025
|39,22194
|28,155
|7,08
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:31:34 16-08-2025
|39,214
|28,1733
|8,1
|1,9
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:41 16-08-2025
|39,2842
|28,077
|40,1
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:32 16-08-2025
|39,1763
|28,2033
|11,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:28:31 16-08-2025
|39,22778
|28,28389
|6,96
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:26:45 16-08-2025
|39,16722
|28,17306
|7
|1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|02:24:23 16-08-2025
|39,172
|28,0178
|11,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:24:22 16-08-2025
|39,2375
|28,12194
|6,99
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:23:20 16-08-2025
|39,14944
|28,20139
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:22:20 16-08-2025
|39,22306
|28,07306
|6,99
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:22:20 16-08-2025
|39,1922
|28,0853
|9,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:21:08 16-08-2025
|39,10111
|28,19583
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:20:15 16-08-2025
|39,22056
|28,02222
|7
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:19:36 16-08-2025
|39,2072
|28,1258
|9,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:19:35 16-08-2025
|39,23583
|28,14694
|6,98
|1,3
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|02:18:35 16-08-2025
|39,0995
|28,1033
|23,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:18:34 16-08-2025
|39,19639
|28,17556
|6,97
|1,3
|Yeşilova (Burdur)
|02:18:04 16-08-2025
|37,51667
|29,72333
|6,99
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:17:18 16-08-2025
|39,21389
|28,15861
|7,01
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:17:18 16-08-2025
|39,1965
|28,1563
|12,2
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:16:56 16-08-2025
|38,1
|38,42028
|7,03
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:16:27 16-08-2025
|39,255
|28,06056
|7
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:27 16-08-2025
|39,2337
|28,0563
|10
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:30 16-08-2025
|39,21944
|28,09583
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:14:49 16-08-2025
|39,22333
|28,2425
|6,93
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:14:47 16-08-2025
|39,1163
|28,1522
|5
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:13:50 16-08-2025
|39,1368
|28,1355
|13,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:13:49 16-08-2025
|39,18833
|28,14389
|6,99
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:12:37 16-08-2025
|39,23139
|28,22556
|7,02
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:12:37 16-08-2025
|39,2057
|28,207
|17,2
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:11:21 16-08-2025
|39,2268
|28,0985
|7,6
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:11:20 16-08-2025
|39,25472
|28,13417
|6,98
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|02:08:55 16-08-2025
|37,94944
|37,72194
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:06:32 16-08-2025
|39,21417
|28,14611
|7,93
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:05:33 16-08-2025
|39,16556
|28,12111
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:01:21 16-08-2025
|39,15694
|28,14778
|6,98
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:01:21 16-08-2025
|39,1202
|28,1487
|19,9
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:01:06 16-08-2025
|37,32278
|36,79167
|7
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:00:25 16-08-2025
|39,1672
|28,1452
|10,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:00:24 16-08-2025
|39,1775
|28,15194
|6,99
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:57:12 16-08-2025
|39,18806
|28,12528
|6,99
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:57:12 16-08-2025
|39,1798
|28,1493
|12,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:55:44 16-08-2025
|39,20944
|28,145
|7,01
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:55:44 16-08-2025
|39,1942
|28,1345
|9,6
|3
|Akhisar (Manisa)
|01:54:18 16-08-2025
|39,1075
|28,11694
|9,83
|1,4
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|01:54:16 16-08-2025
|39,0957
|28,1237
|16,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:51:40 16-08-2025
|39,16694
|28,21222
|8,32
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:51:39 16-08-2025
|39,177
|28,177
|10,5
|1,5
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:49:40 16-08-2025
|39,2565
|28,2037
|17,1
|1
|MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
|01:49:08 16-08-2025
|38,8342
|27,8305
|25,6
|0,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:47:01 16-08-2025
|39,1167
|28,1815
|13,8
|1,1
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|01:44:35 16-08-2025
|39,0878
|28,1187
|21,5
|1,3
|DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA)
|01:42:56 16-08-2025
|39,3022
|27,911
|26,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:38:47 16-08-2025
|39,18806
|28,18583
|6,97
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:38:47 16-08-2025
|39,1943
|28,156
|13,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:35:34 16-08-2025
|39,12944
|28,2
|6,99
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:35:33 16-08-2025
|39,1712
|28,1505
|12,4
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:34:32 16-08-2025
|39,20222
|28,09722
|7,01
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:34:32 16-08-2025
|39,1825
|28,0947
|4,4
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:32:01 16-08-2025
|39,1475
|28,1383
|15,3
|1,7
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem