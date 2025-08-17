Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

17 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:01 17-08-2025 39,19 28,1533 10 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:00 17-08-2025 39,19556 28,16083 8,07 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:08 17-08-2025 39,20472 28,21889 10,97 1,1
Menteşe (Muğla) 00:38:05 17-08-2025 37,15306 28,46361 7 1,3
YENIKOY-(MUGLA) 00:38:04 17-08-2025 37,1368 28,4183 20 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:50 17-08-2025 39,199 28,169 9,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:49 17-08-2025 39,19917 28,18611 6,69 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:56 17-08-2025 39,22917 28,12333 7,01 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:56 17-08-2025 39,2043 28,103 7,7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:12 17-08-2025 39,2085 28,2577 4,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:11 17-08-2025 39,18889 28,23889 10,7 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 00:24:24 17-08-2025 39,2292 27,9778 8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:35 17-08-2025 39,21222 28,19583 7 1,3
Pütürge (Malatya) 00:14:56 17-08-2025 38,23444 38,81028 10,7 1,8
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 00:14:56 17-08-2025 38,2583 38,802 2,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:54 17-08-2025 39,16556 28,2 7,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:24 17-08-2025 39,22806 28,17222 10,76 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:24 17-08-2025 39,1983 28,1172 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:13 17-08-2025 39,23056 28,05667 7 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:13 17-08-2025 39,2093 28,0012 8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:49 16-08-2025 39,17417 28,08917 9,01 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:54:49 16-08-2025 39,1278 28,052 11,5 1,7
Merkez (Afyonkarahisar) 23:52:11 16-08-2025 38,58444 30,77694 7,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:43 16-08-2025 39,26 28,09167 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:22 16-08-2025 39,1857 28,2398 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:21 16-08-2025 39,20056 28,25833 8,62 1,8
Yahyalı (Kayseri) 23:18:17 16-08-2025 37,78444 35,42306 7,12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:53 16-08-2025 39,15972 28,21056 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:52 16-08-2025 39,1645 28,1555 11,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:54 16-08-2025 39,19222 28,16861 5,08 1
Bandırma (Balıkesir) 23:11:46 16-08-2025 40,23083 27,88472 7,43 1,8
CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR) 23:11:45 16-08-2025 40,2473 27,8907 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:53 16-08-2025 39,20889 28,16972 5,95 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:53 16-08-2025 39,2 28,147 9,1 2,2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 22:58:51 16-08-2025 38,289 38,1427 5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 22:58:50 16-08-2025 38,24139 38,09139 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:36 16-08-2025 39,23278 28,07583 7,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:49 16-08-2025 39,24111 28,05028 8,39 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:39 16-08-2025 39,20833 28,13861 4,77 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:38 16-08-2025 39,1555 28,1217 15,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:08 16-08-2025 39,24333 28,24056 5,45 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:08 16-08-2025 39,21 28,1657 17,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:47:50 16-08-2025 39,16806 28,15361 8,47 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:47:50 16-08-2025 39,1515 28,1282 9,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:28 16-08-2025 39,19083 28,26028 6,14 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:28 16-08-2025 39,174 28,249 9,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:51 16-08-2025 39,20611 28,10694 8,42 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:51 16-08-2025 39,188 28,0788 12,4 2,5
Kale (Malatya) 22:29:29 16-08-2025 38,31972 38,73417 10,96 1,6
KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) 22:29:28 16-08-2025 38,4465 38,7075 15,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:27 16-08-2025 39,19889 28,13278 6,34 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:16 16-08-2025 39,25194 28,15167 12,7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:16 16-08-2025 39,2255 28,1665 16,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:27 16-08-2025 39,19139 28,18194 8,33 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:24:27 16-08-2025 39,1717 28,1795 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:02 16-08-2025 39,18833 28,17972 6,95 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:44 16-08-2025 39,17778 28,1675 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:18:44 16-08-2025 39,1702 28,1535 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:50 16-08-2025 39,17639 28,14639 6,92 1,2
Battalgazi (Malatya) 22:16:31 16-08-2025 38,31222 38,71972 12,52 1,8
BENTKOY-KALE (MALATYA) 22:16:31 16-08-2025 38,3582 38,7127 9,7 1,8
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:16:00 16-08-2025 37,9535 36,3795 5,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:02 16-08-2025 39,19306 28,20639 4,73 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:01 16-08-2025 39,1868 28,1855 7,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:58 16-08-2025 39,25278 28,035 7,77 1,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 22:08:57 16-08-2025 39,229 27,9948 7,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:57 16-08-2025 39,18444 28,21806 12,58 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:57 16-08-2025 39,1497 28,269 12,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:42 16-08-2025 39,20917 28,11389 6,96 1,4
Kale (Malatya) 22:02:01 16-08-2025 38,33722 38,72639 9,47 2,6
BENTKOY-KALE (MALATYA) 22:02:00 16-08-2025 38,3413 38,7187 5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:59:47 16-08-2025 39,12806 28,225 7,32 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:46 16-08-2025 39,1122 28,1627 14,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:53 16-08-2025 39,27917 28,1425 4,67 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:00 16-08-2025 39,27528 28,06861 11,79 1,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:00 16-08-2025 39,2583 28,041 5,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:42 16-08-2025 39,21694 28,04056 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:40 16-08-2025 39,24333 28,10472 9,88 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:40 16-08-2025 39,1995 28,1138 7,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:17 16-08-2025 39,17139 28,15 4,72 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:43:17 16-08-2025 39,187 28,1033 8,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:21 16-08-2025 39,17944 28,12667 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:41:21 16-08-2025 39,1948 28,1253 11,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:35:49 16-08-2025 39,19056 28,28778 9,74 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:19 16-08-2025 39,19333 28,25528 4,76 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:18 16-08-2025 39,1888 28,2078 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:50 16-08-2025 39,16028 28,1775 5,83 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:02:44 16-08-2025 34,8362 23,1863 22,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:15 16-08-2025 39,22722 28,12083 6,29 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:57 16-08-2025 39,17417 28,12722 7,15 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:36 16-08-2025 39,2 28,09778 7,13 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:36 16-08-2025 39,2398 28,0977 7,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:30:40 16-08-2025 39,21056 28,15694 9,08 2,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:30:40 16-08-2025 39,218 28,1413 13,1 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:48 16-08-2025 39,21667 28,14778 9,61 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:22:48 16-08-2025 39,2503 28,1498 7,8 1,4
Özvatan (Kayseri) 20:21:43 16-08-2025 39,09556 35,80861 6,85 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:05 16-08-2025 39,20778 28,15778 8,92 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:21:05 16-08-2025 39,2073 28,1552 8,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:44 16-08-2025 39,19222 28,16417 10,54 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:44 16-08-2025 39,1718 28,1648 9,7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:02 16-08-2025 39,1692 28,1553 5,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:01 16-08-2025 39,17722 28,17472 7,28 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:56 16-08-2025 39,1828 28,1582 8,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:55 16-08-2025 39,19028 28,17639 9,63 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:46 16-08-2025 39,18556 28,22556 10,38 2,3
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 20:12:43 16-08-2025 38,9952 28,2325 13,9 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:10:25 16-08-2025 39,181 28,0723 8,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:24 16-08-2025 39,19361 28,11333 7,01 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:04:00 16-08-2025 39,22722 28,15333 4,62 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:00 16-08-2025 39,214 28,1497 11,3 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:38 16-08-2025 39,2188 28,1497 8,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:37 16-08-2025 39,20194 28,15083 6,8 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:17 16-08-2025 39,1583 28,1377 11,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:15 16-08-2025 39,17806 28,17667 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:39 16-08-2025 39,2117 28,0913 11,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:59:38 16-08-2025 39,21139 28,07833 7,25 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:43:48 16-08-2025 39,20667 28,10167 9,52 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:43:48 16-08-2025 39,203 28,0922 11,6 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:42 16-08-2025 39,1725 28,1607 13,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:40 16-08-2025 39,22056 28,12444 10,65 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 19:38:53 16-08-2025 39,1382 28,0842 26,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:52 16-08-2025 39,24028 28,19139 4,74 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:25:59 16-08-2025 37,99972 37,42667 6,96 1,7
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:25:59 16-08-2025 38,0235 37,419 2,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:52 16-08-2025 39,22694 28,16111 7,01 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:52 16-08-2025 39,1995 28,1555 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:06:04 16-08-2025 39,23028 28,15333 7,19 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:04 16-08-2025 39,228 28,1532 8,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:35 16-08-2025 39,20611 28,16833 7 1,4
YUNANISTAN 19:00:14 16-08-2025 40,3107 24,1628 13,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:59:13 16-08-2025 39,20306 28,10694 2,84 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:59:13 16-08-2025 39,2143 28,0873 7,9 1,6
YUNANISTAN 18:51:18 16-08-2025 40,3227 24,1413 7,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:45:01 16-08-2025 39,28417 28,06111 5,74 3,3
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:45:01 16-08-2025 39,2845 28,0522 7,2 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:41:31 16-08-2025 39,162 28,1273 14,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:30 16-08-2025 39,20889 28,17111 7,02 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:17 16-08-2025 39,1543 28,1398 18,6 1,4
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 18:33:18 16-08-2025 38,2403 38,8053 8 2
Pütürge (Malatya) 18:33:17 16-08-2025 38,23472 38,82444 10,66 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:12 16-08-2025 39,18333 28,15139 10,07 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:12 16-08-2025 39,2055 28,1495 9,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:19 16-08-2025 39,14583 28,18472 6,92 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:29 16-08-2025 39,22556 28,19778 5,76 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:11:44 16-08-2025 39,12667 28,205 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:11:44 16-08-2025 39,1455 28,161 10,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:09:29 16-08-2025 39,16444 28,16056 7,05 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:04:24 16-08-2025 39,21361 28,01722 9,15 2,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:04:24 16-08-2025 39,2 28,0167 8,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:36 16-08-2025 39,23944 28,16556 8,06 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:59:34 16-08-2025 39,2197 28,1728 8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:57:15 16-08-2025 39,17083 28,19361 6,28 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:57:14 16-08-2025 39,1707 28,1715 11,6 3,2
Doğanşehir (Malatya) 17:55:44 16-08-2025 38,00528 37,59889 7,03 2,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:55:44 16-08-2025 37,9877 37,5962 4,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:52:14 16-08-2025 39,16806 28,1525 7,58 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:52:14 16-08-2025 39,1717 28,1367 9,3 2,2
Sason (Batman) 17:51:16 16-08-2025 38,44583 41,29861 6,99 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:12 16-08-2025 39,20278 28,08833 8,33 1,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 17:50:11 16-08-2025 39,19 27,9715 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:21 16-08-2025 39,18417 28,16 7,67 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:21 16-08-2025 39,1907 28,1457 10,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:47:09 16-08-2025 39,22194 28,16778 12,91 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:47:08 16-08-2025 39,1953 28,0095 18,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:42:05 16-08-2025 39,24694 28,06806 8,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:33:12 16-08-2025 39,1925 28,195 8,73 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:29:36 16-08-2025 39,21972 28,08667 7,9 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:29:36 16-08-2025 39,2252 28,0612 7,2 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.27 km] Milas (Muğla) 17:24:06 16-08-2025 36,93861 28,03556 7 3,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 17:24:05 16-08-2025 36,9135 28,0292 3,7 3,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:48 16-08-2025 39,1838 28,059 13,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:47 16-08-2025 39,23833 28,07333 11,47 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:19:43 16-08-2025 39,20583 28,04889 7,02 1,4
Mengen (Bolu) 17:18:14 16-08-2025 40,845 31,88694 7,31 1,6
MAMATLAR-MENGEN (BOLU) 17:18:14 16-08-2025 40,8463 31,8733 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:05 16-08-2025 39,23861 28,22639 6,53 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:16:39 16-08-2025 39,19056 28,145 10,02 1,4
Pütürge (Malatya) 17:12:05 16-08-2025 38,2425 38,82333 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:02:25 16-08-2025 39,2 28,16889 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:32 16-08-2025 39,20222 28,19917 9,77 2,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:01:32 16-08-2025 39,2243 28,1865 8,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:00 16-08-2025 39,20861 28,08333 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:43 16-08-2025 39,20722 28,12139 6,34 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:42 16-08-2025 39,2338 28,1693 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:45:12 16-08-2025 39,20611 28,085 7,68 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:45:12 16-08-2025 39,1945 28,075 10,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:41:39 16-08-2025 39,19 28,11806 7 1,3
Kale (Malatya) 16:40:31 16-08-2025 38,36861 38,77611 12,67 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:26 16-08-2025 39,22528 28,17306 7 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:37:26 16-08-2025 39,234 28,1508 7,2 2,2
Akören (Konya) 16:32:10 16-08-2025 37,35778 32,27222 7,02 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:20 16-08-2025 39,17139 28,16361 5,91 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:20:20 16-08-2025 39,1783 28,1852 14,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:42 16-08-2025 39,22444 28,19083 12,64 1,1
OGULDURUK-GORDES (MANISA) 16:18:07 16-08-2025 38,9972 28,3152 5 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:04 16-08-2025 39,15833 28,16361 10,89 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:22 16-08-2025 39,19056 28,15611 4,77 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:21 16-08-2025 39,175 28,1785 15,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:24 16-08-2025 39,17778 28,12556 7,29 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 16:15:23 16-08-2025 39,1507 27,9993 15 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:00 16-08-2025 39,18861 28,13639 5,79 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:00 16-08-2025 39,1852 28,1238 16,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:59 16-08-2025 39,20583 28,15333 9,92 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:05:38 16-08-2025 39,175 28,2038 10,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:37 16-08-2025 39,19667 28,20556 9,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:59:00 16-08-2025 39,22056 28,245 6,08 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:59:00 16-08-2025 39,2018 28,1967 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:55 16-08-2025 39,25222 28,08639 7,81 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:54:55 16-08-2025 39,2548 28,0798 11,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:39 16-08-2025 39,19028 28,15278 9,34 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:39 16-08-2025 39,2015 28,2343 5,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:50:29 16-08-2025 39,19222 28,14333 7,59 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:50:29 16-08-2025 39,1988 28,151 9,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:58 16-08-2025 39,25389 28,16028 11,49 1,1
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 15:41:19 16-08-2025 39,023 28,1785 2,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:37:41 16-08-2025 39,21 28,17222 8,28 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:37:41 16-08-2025 39,1455 28,11 12,4 1,5
MEZERE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 15:27:16 16-08-2025 37,421 37,3693 17,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:22:19 16-08-2025 39,15083 28,15583 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:54 16-08-2025 39,17056 28,13833 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:54 16-08-2025 39,1652 28,2035 7,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:19 16-08-2025 39,17472 28,15556 7,17 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:15:19 16-08-2025 39,1697 28,1257 9,3 2,4
CICEKLI-GORDES (MANISA) 15:14:42 16-08-2025 39,0755 28,2083 23,5 1,1
Simav (Kütahya) 15:12:03 16-08-2025 39,24083 28,95167 11,12 1,1
BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA) 15:12:02 16-08-2025 39,0867 29,1837 24,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:25 16-08-2025 39,18667 28,15889 11,51 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:08:25 16-08-2025 39,1792 28,1755 11,6 2,5
BEGENLER-GORDES (MANISA) 15:06:52 16-08-2025 39,1097 28,4395 18,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:04:43 16-08-2025 39,20944 28,1575 5,01 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:03:36 16-08-2025 38,06306 37,21694 7,02 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:19 16-08-2025 39,19944 28,15139 6,96 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:02:19 16-08-2025 39,1897 28,1435 10,9 3,1
Afşin (Kahramanmaraş) 15:02:07 16-08-2025 38,15389 36,85639 11,71 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:32 16-08-2025 39,17722 28,20806 11,25 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:31 16-08-2025 39,1465 28,2128 12,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:57:45 16-08-2025 39,32806 28,16472 12,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:34 16-08-2025 39,23556 28,12833 13,61 2,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:55:33 16-08-2025 39,231 28,1132 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:13 16-08-2025 39,24194 28,27333 7 1,3
Darende (Malatya) 14:49:24 16-08-2025 38,47111 37,37972 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:46:22 16-08-2025 39,23139 28,28278 5,87 1,8
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:46:22 16-08-2025 39,2183 28,3418 5,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:44 16-08-2025 39,17083 28,15028 5,16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:32 16-08-2025 39,23861 28,13528 6,85 1,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:32 16-08-2025 39,251 28,2193 5,3 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:23 16-08-2025 39,1533 28,191 11,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:22 16-08-2025 39,16861 28,19806 9,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:25 16-08-2025 39,22333 28,15139 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:30:45 16-08-2025 39,1833 28,1055 11,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:44 16-08-2025 39,20472 28,16361 9,92 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:28:56 16-08-2025 39,21111 28,17583 9,47 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:26 16-08-2025 39,20278 28,13361 6,09 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:01 16-08-2025 39,16083 28,17194 8,39 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:26:01 16-08-2025 39,1497 28,1173 12 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:24:39 16-08-2025 39,1672 28,1633 10,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:37 16-08-2025 39,21333 28,15861 7,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:14:28 16-08-2025 39,20028 28,10194 7 1,3
Darende (Malatya) 14:13:37 16-08-2025 38,48917 37,36028 7,03 2,5
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 14:13:36 16-08-2025 38,5028 37,3272 3,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:06 16-08-2025 39,23639 28,125 7,19 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:23 16-08-2025 39,14778 28,23556 9,21 3,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:04:23 16-08-2025 39,1322 28,2185 8,6 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:45 16-08-2025 39,24 28,18417 7 2,3
Varto (Muş) 13:59:02 16-08-2025 39,12472 41,35389 7,4 1,6
EGE DENIZI 13:55:21 16-08-2025 36,7055 25,7022 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:53:08 16-08-2025 39,11 28,11833 19,15 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:57 16-08-2025 39,24361 28,06194 11,56 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:57 16-08-2025 39,2277 28,0738 14,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:09 16-08-2025 39,15472 28,19972 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:26 16-08-2025 39,19056 28,27222 9,77 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:55 16-08-2025 39,24167 28,04139 7,04 2,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 13:41:54 16-08-2025 39,2287 27,9875 7,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:39:50 16-08-2025 39,21722 28,21028 8,77 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:39:50 16-08-2025 39,2075 28,1737 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:31 16-08-2025 39,21444 28,14972 9,95 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:57 16-08-2025 39,2183 28,1618 5,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:56 16-08-2025 39,27417 28,10889 8,63 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:26:27 16-08-2025 39,21667 28,17972 8,76 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:25:06 16-08-2025 39,1335 28,1933 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:04 16-08-2025 39,23722 28,20472 6,25 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:40 16-08-2025 39,23417 28,16778 11,43 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:58 16-08-2025 39,19417 28,12917 6,9 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:18:58 16-08-2025 39,1663 28,187 9,5 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:15:13 16-08-2025 39,1983 28,1142 7,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:12 16-08-2025 39,21694 28,15444 9,39 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:47 16-08-2025 39,33917 28,16139 5,34 1,6
Uzundere (Erzurum) 13:04:27 16-08-2025 40,4875 41,59167 6,99 2,5
SUYATAGI-TORTUM (ERZURUM) 13:04:26 16-08-2025 40,4798 41,5902 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:37 16-08-2025 39,25139 28,12083 10,26 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:32 16-08-2025 39,22083 28,19889 10,89 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:32 16-08-2025 39,1893 28,1557 11,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:35 16-08-2025 39,21861 28,14583 9,23 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:55:35 16-08-2025 39,2088 28,0758 5,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:09 16-08-2025 39,24278 28,09389 11,83 2,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:52:09 16-08-2025 39,2423 28,0333 10,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:51:36 16-08-2025 39,20583 28,02139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:01 16-08-2025 39,27611 27,98611 7 1,7
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 12:49:00 16-08-2025 39,2235 27,9213 15,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:47:20 16-08-2025 39,25806 28,18333 7,94 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:20 16-08-2025 39,1995 28,1505 15,7 2,1
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:44:49 16-08-2025 36,2827 33,6797 0 1,2
Doğanşehir (Malatya) 12:44:22 16-08-2025 38,21778 37,85833 15,92 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:20 16-08-2025 39,24083 28,00861 7 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:20 16-08-2025 39,203 28,0413 9,6 1,5
Çaygören Barajı - [01.86 km] Sındırgı (Balıkesir) 12:39:09 16-08-2025 39,255 28,22944 12,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:37:59 16-08-2025 39,16639 28,13167 7 1,6
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 12:35:55 16-08-2025 36,167 33,6275 0 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:16 16-08-2025 39,21417 28,15389 10,54 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:16 16-08-2025 39,2008 28,1307 7,7 1,9
Sivrice (Elazığ) 12:33:05 16-08-2025 38,38444 38,90417 7 1,6
KENGER-KULA (MANISA) 12:32:29 16-08-2025 38,6348 28,4557 5 1,1
Selçuklu (Konya) 12:30:54 16-08-2025 38,15278 32,71972 7 1,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [19.23 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:21:39 16-08-2025 36,67611 38,48667 7,05 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:10 16-08-2025 39,25 28,0875 7,45 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:44 16-08-2025 39,19083 28,15722 7,53 1,3
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:01:55 16-08-2025 38,0433 37,0203 10,4 1,7
PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 12:00:54 16-08-2025 38,1978 38,7553 18,1 1,5
KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:00:14 16-08-2025 39,3278 28,1987 8,5 1,7
Merkez (Karaman) 11:56:42 16-08-2025 36,87111 32,94222 7,27 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:24 16-08-2025 39,17861 28,14806 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:50:35 16-08-2025 39,1878 28,1767 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:34 16-08-2025 39,16 28,16361 7,17 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:56 16-08-2025 39,27083 28,25694 6,06 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:32 16-08-2025 39,1603 28,1703 8,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:31 16-08-2025 39,20389 28,2025 10,07 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:20 16-08-2025 39,1825 28,12694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:26 16-08-2025 39,15639 28,18111 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:26 16-08-2025 39,149 28,1675 12,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:51 16-08-2025 39,16056 28,15111 6,3 2,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 11:33:18 16-08-2025 39,1488 28,0715 26,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:49 16-08-2025 39,15917 28,1525 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:23 16-08-2025 39,14583 28,17139 7,3 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:28:23 16-08-2025 39,1823 28,142 10,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:52 16-08-2025 39,26444 28,22556 7,49 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:24:52 16-08-2025 39,1773 28,1372 19,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:36 16-08-2025 39,28444 28,27472 7 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:23:35 16-08-2025 39,1558 28,165 10,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:21:43 16-08-2025 39,15083 28,18917 7,58 4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:42 16-08-2025 39,1577 28,1677 11,8 4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:18:05 16-08-2025 39,1712 28,1643 8,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:14:59 16-08-2025 39,18583 28,13833 5,84 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:58 16-08-2025 39,2317 28,0392 4,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:29 16-08-2025 39,25972 28,10417 7 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:07:28 16-08-2025 39,2395 28,1155 6,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:06:21 16-08-2025 39,24778 28,12361 10,43 3,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:06:21 16-08-2025 39,2295 28,0983 9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:53 16-08-2025 39,19417 28,1875 10,87 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:52 16-08-2025 39,2043 28,0807 9,4 1,6
Hozat (Tunceli) 10:54:11 16-08-2025 39,20556 38,97472 7 1,5
EGE DENIZI 10:48:33 16-08-2025 36,6328 25,6397 7,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:06 16-08-2025 39,23028 28,15611 5,13 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:06 16-08-2025 39,2313 28,1358 10,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:09 16-08-2025 39,14278 28,14556 6,96 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:09 16-08-2025 39,1722 28,1377 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:06 16-08-2025 39,18361 28,07306 7 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:05 16-08-2025 39,2502 28,0477 7,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:58 16-08-2025 39,1672 28,1682 12,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:57 16-08-2025 39,20361 28,1925 8,29 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:33:47 16-08-2025 39,1857 28,154 13,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:33:46 16-08-2025 39,19194 28,17278 5,02 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:52 16-08-2025 39,209 28,0992 12,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:18 16-08-2025 39,21694 28,06611 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:18 16-08-2025 39,2268 27,9978 7,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:53 16-08-2025 39,24333 28,22389 7,1 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:51 16-08-2025 39,2605 28,0787 7,7 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:53 16-08-2025 39,1232 28,3143 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:52 16-08-2025 39,15028 28,20861 5,92 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:57 16-08-2025 39,0858 28,2003 13,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:45 16-08-2025 39,18444 28,15667 9,02 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:45 16-08-2025 39,1932 28,1265 12,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:39 16-08-2025 39,17194 28,17389 5,77 1,8
ISACA-AKHISAR (MANISA) 10:01:39 16-08-2025 39,1395 28,0665 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:46 16-08-2025 39,15917 28,1775 6,92 1,2
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:55:45 16-08-2025 39,222 28,2393 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:49:29 16-08-2025 39,1782 28,1915 8,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:28 16-08-2025 39,21194 28,20083 11,61 1,5
Menteşe (Muğla) 09:48:45 16-08-2025 37,23528 28,45972 6,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:53 16-08-2025 39,14083 28,18722 5,34 1,1
Menteşe (Muğla) 09:46:30 16-08-2025 37,20972 28,47611 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:40:54 16-08-2025 39,1782 28,0727 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:41 16-08-2025 39,24222 28,15722 14,95 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:41 16-08-2025 39,2268 28,1128 8,7 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:56 16-08-2025 39,1267 28,188 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:55 16-08-2025 39,14528 28,17111 6,32 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:37 16-08-2025 39,19889 28,15389 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:26 16-08-2025 39,1997 28,0632 8,2 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:46 16-08-2025 39,2128 28,0022 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:45 16-08-2025 39,24806 28,05028 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:42 16-08-2025 39,20528 28,16111 9,45 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:42 16-08-2025 39,1912 28,125 8,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:52 16-08-2025 39,24056 28,09333 7,01 1,6
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:51 16-08-2025 39,279 28,0993 7,2 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:58 16-08-2025 39,1093 28,1785 22,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:10:57 16-08-2025 39,16278 28,15583 5,04 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:06:27 16-08-2025 39,21111 28,13833 8,78 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:27 16-08-2025 39,1887 28,1207 13,5 2,2
Ayvacık (Çanakkale) 09:01:27 16-08-2025 39,56444 26,10611 11,56 3,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 09:01:26 16-08-2025 39,5533 26,0207 8,7 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:23 16-08-2025 39,22111 28,0325 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:47 16-08-2025 39,16917 28,155 6,95 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:55 16-08-2025 39,1752 28,1653 8,8 2,3
CICEKLI-GORDES (MANISA) 08:42:23 16-08-2025 39,0642 28,1708 20,7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:37 16-08-2025 39,1613 28,1437 11,9 2,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 08:32:29 16-08-2025 39,2157 27,982 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:15 16-08-2025 39,21861 28,16444 9,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:23 16-08-2025 39,25583 28,05111 8,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:22:03 16-08-2025 39,25083 28,2775 7 2,2
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:22:03 16-08-2025 39,226 28,3175 7,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:55 16-08-2025 39,26528 28,12222 8,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:31 16-08-2025 39,15056 28,13694 7,38 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:28 16-08-2025 39,22306 28,0875 8,79 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:47 16-08-2025 39,23833 28,00528 10,66 1,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 08:04:47 16-08-2025 39,2175 27,9457 8,9 1,5
Soma (Manisa) 08:02:47 16-08-2025 39,2325 27,73083 9,77 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:17 16-08-2025 39,20667 28,1675 9,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:53:28 16-08-2025 39,2 28,13528 7,71 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:53:28 16-08-2025 39,1757 28,127 8,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:39 16-08-2025 39,22028 28,26861 6,99 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:49:39 16-08-2025 39,1947 28,2108 15,7 2,1
Simav (Kütahya) 07:48:55 16-08-2025 39,24139 28,98333 8,8 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:48:54 16-08-2025 39,233 29,0092 11,7 2,3
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 07:48:28 16-08-2025 38,4265 37,3935 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:03 16-08-2025 39,21694 28,17528 7,02 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:36:19 16-08-2025 39,2235 28,0315 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:43 16-08-2025 39,15556 28,19472 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:23 16-08-2025 39,19194 28,16833 7,03 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:36 16-08-2025 39,21083 28,215 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:36 16-08-2025 39,1722 28,155 11,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:03 16-08-2025 39,26417 28,125 8,89 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:03 16-08-2025 39,2777 28,1347 19,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:43 16-08-2025 39,24361 28,15972 12,09 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:39 16-08-2025 39,2425 28,175 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:39 16-08-2025 39,193 28,1745 7,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:05 16-08-2025 39,23528 28,14611 10,94 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:15 16-08-2025 39,18444 28,16583 9,05 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:52 16-08-2025 39,15611 28,15639 5,95 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:11:52 16-08-2025 39,1128 28,1355 15,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:21 16-08-2025 39,2675 28,09083 7,45 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:05:58 16-08-2025 39,22944 28,05861 11,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:57 16-08-2025 39,22333 28,11028 11,38 1,2
Menteşe (Muğla) 07:03:12 16-08-2025 37,15444 28,43556 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:48 16-08-2025 39,22167 28,11417 10,53 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:01:56 16-08-2025 39,1622 28,1122 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:55 16-08-2025 39,18778 28,12583 6,63 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:19 16-08-2025 39,18361 28,17583 9,77 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:01:19 16-08-2025 39,1842 28,1568 8,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:57:18 16-08-2025 39,18389 28,165 6,98 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:57:18 16-08-2025 39,1728 28,1722 9,2 2,1
Ula (Muğla) 06:56:11 16-08-2025 37,12056 28,42667 6,91 2,5
YARAS (MUGLA) 06:56:10 16-08-2025 37,1357 28,4577 9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:54:39 16-08-2025 39,19083 28,16444 6,98 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:54:39 16-08-2025 39,1853 28,1628 10,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:20 16-08-2025 39,20111 28,17111 6,99 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:20 16-08-2025 39,1898 28,1608 8,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:58 16-08-2025 39,17 28,13778 6,95 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:48:57 16-08-2025 39,17 28,1195 13,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:38 16-08-2025 39,20778 28,14083 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:14 16-08-2025 39,19222 28,20722 6,98 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:14 16-08-2025 39,1702 28,1965 11,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:46 16-08-2025 39,19694 28,12194 6,99 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:46 16-08-2025 39,189 28,0973 4,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:57 16-08-2025 39,18917 28,08889 6,96 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:35:57 16-08-2025 39,1663 28,0857 4,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:13 16-08-2025 39,16028 28,36917 7,13 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:19 16-08-2025 39,25972 28,10083 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:26:34 16-08-2025 39,15667 28,19222 6,93 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:24:43 16-08-2025 39,18111 28,14028 9,96 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:24:43 16-08-2025 39,1742 28,1125 10,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:00 16-08-2025 39,15278 28,19222 11,89 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:00 16-08-2025 39,153 28,1703 10,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:00 16-08-2025 39,20389 28,055 6,99 1,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 06:21:00 16-08-2025 39,1808 28,0088 13,4 1,5
Gördes (Manisa) 06:15:24 16-08-2025 39,08028 28,22389 7 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:15 16-08-2025 39,0972 28,1658 16,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:14 16-08-2025 39,13917 28,17611 7,03 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:50 16-08-2025 39,22139 28,17611 6,99 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:05:50 16-08-2025 39,181 28,1588 8,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:25 16-08-2025 39,21667 28,08389 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:28 16-08-2025 39,21722 28,22333 8,11 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:28 16-08-2025 39,2 28,208 13,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:54 16-08-2025 39,15167 28,17639 7,02 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:54 16-08-2025 39,1165 28,1322 10,7 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 05:52:48 16-08-2025 39,1633 28,065 22,3 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:49:04 16-08-2025 39,1285 28,1703 17,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:06 16-08-2025 39,1875 28,17028 7,02 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:06 16-08-2025 39,1723 28,1818 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:43:03 16-08-2025 39,17194 28,15278 7,01 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:02 16-08-2025 39,1498 28,1498 15,7 1,5
HASKOY-AKHISAR (MANISA) 05:41:58 16-08-2025 38,9353 27,914 16,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:02 16-08-2025 39,17139 28,13361 6,98 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:41:02 16-08-2025 39,1262 28,0997 12,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:32 16-08-2025 39,21889 28,15056 6,99 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:39:32 16-08-2025 39,1713 28,1267 16,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:32 16-08-2025 39,19083 28,12139 6,96 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:35:32 16-08-2025 39,1598 28,1332 14,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:32:39 16-08-2025 39,1925 28,17 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:32:38 16-08-2025 39,1712 28,1488 8,7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:08 16-08-2025 39,1837 28,1315 5,5 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:09 16-08-2025 39,17639 28,19028 10,6 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:09 16-08-2025 39,1522 28,1625 6,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:16 16-08-2025 39,20528 28,08111 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:16 16-08-2025 39,1888 28,0982 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:09 16-08-2025 39,21694 28,19167 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:08 16-08-2025 39,1862 28,1225 18,2 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:59 16-08-2025 39,1827 28,0658 12,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:58 16-08-2025 39,20556 28,07528 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:28 16-08-2025 39,22028 28,11083 7,05 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 05:23:10 16-08-2025 38,13694 38,40139 7,85 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:35 16-08-2025 39,19167 28,16889 7,16 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:34 16-08-2025 39,1365 28,1275 23 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:06 16-08-2025 39,1692 28,0895 8,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:05 16-08-2025 39,19222 28,0925 7 1,7
Karaçoban (Erzurum) 05:20:46 16-08-2025 39,31722 42,17528 7 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:54 16-08-2025 39,1318 28,1877 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:52 16-08-2025 39,18194 28,19361 7 1,4
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 05:17:20 16-08-2025 38,9845 28,0805 18 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:16:58 16-08-2025 39,22306 28,15472 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:16:15 16-08-2025 39,22667 28,18444 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:16:15 16-08-2025 39,2027 28,1753 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:50 16-08-2025 39,21306 28,17778 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:49 16-08-2025 39,2028 28,1195 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:48 16-08-2025 39,1925 28,12556 7,01 1,8
INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 05:10:09 16-08-2025 38,4007 36,8292 27,6 1,3
Sivrice (Elazığ) 05:10:07 16-08-2025 38,49306 39,31528 7 1,8
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 05:10:06 16-08-2025 38,4888 39,2982 2,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:01 16-08-2025 39,13917 28,20583 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:00 16-08-2025 39,2045 28,176 4,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:45 16-08-2025 39,16417 28,20333 6,99 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:07:45 16-08-2025 39,1358 28,2652 20,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:20 16-08-2025 39,2225 28,17333 7,01 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:18 16-08-2025 39,1838 28,1318 3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:17 16-08-2025 39,20917 28,17056 7,05 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:03:47 16-08-2025 39,23083 28,1575 7,02 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:03:47 16-08-2025 39,197 28,1675 16,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:56 16-08-2025 39,235 28,12417 7 1,5
YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:55 16-08-2025 39,2953 28,2228 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:14 16-08-2025 39,22139 28,17222 7,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:52 16-08-2025 39,19 28,245 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:09 16-08-2025 39,21639 28,17 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:09 16-08-2025 39,1838 28,1732 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:14 16-08-2025 39,15694 28,16 7,01 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:14 16-08-2025 39,105 28,1932 11,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:59 16-08-2025 39,1825 28,2075 7,08 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:58 16-08-2025 39,1813 28,1873 12,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:22 16-08-2025 39,22583 28,23472 7,02 1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 04:51:21 16-08-2025 39,1265 28,0837 28,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:04 16-08-2025 39,16167 28,16139 6,99 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:04 16-08-2025 39,1143 28,1242 15,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:09 16-08-2025 39,21722 28,15389 7,77 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:45:09 16-08-2025 39,2028 28,1347 11,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:30 16-08-2025 39,175 28,17972 6,87 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:29 16-08-2025 39,198 28,1212 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:49 16-08-2025 39,17611 28,18056 6,92 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:49 16-08-2025 39,174 28,1718 15,6 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:39:46 16-08-2025 39,2463 28,083 10,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:49 16-08-2025 39,16861 28,10306 7,06 1,1
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 04:37:49 16-08-2025 38,9907 28,115 17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:36:26 16-08-2025 39,21944 28,10528 6,99 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:36:26 16-08-2025 39,2052 28,1008 8,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:41 16-08-2025 39,15472 28,19083 6,96 0,9
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 04:31:04 16-08-2025 39,0987 28,0733 12,6 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:30:57 16-08-2025 37,43778 37,13583 6,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:23 16-08-2025 39,26806 28,06056 7,58 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 04:30:22 16-08-2025 39,1942 27,9753 9,8 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 04:27:49 16-08-2025 37,21083 36,73528 7 0,9
IRAK 04:27:30 16-08-2025 36,212 44,5308 15,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:27:28 16-08-2025 39,20278 28,25917 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:27:28 16-08-2025 39,1757 28,2393 11 1,9
Arbil, Erbil (Irak) - [113.20 km] Şemdinli (Hakkari) 04:27:27 16-08-2025 36,03028 43,94 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:15 16-08-2025 39,22889 28,04222 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:25 16-08-2025 39,18028 28,12306 7 1
Akhisar (Manisa) 04:21:04 16-08-2025 39,15194 27,98139 6,99 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:21:01 16-08-2025 39,1322 28,1398 25 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:14 16-08-2025 39,18611 28,17806 7,01 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:14 16-08-2025 39,1792 28,1558 11,1 1,6
Akhisar (Manisa) 04:19:49 16-08-2025 39,19222 28,00833 6,98 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:18:38 16-08-2025 39,19111 28,18778 7,01 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:38 16-08-2025 39,1473 28,1812 9,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:03 16-08-2025 39,1525 28,25222 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:23 16-08-2025 39,15417 28,17 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:15:42 16-08-2025 39,23944 28,09583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:15:07 16-08-2025 39,08944 28,19167 6,99 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:58 16-08-2025 39,1792 28,1488 9,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:57 16-08-2025 39,18611 28,12472 7,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:13 16-08-2025 39,1925 28,1725 7,06 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:13 16-08-2025 39,1677 28,1627 13,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:10:47 16-08-2025 39,17861 28,18472 9,99 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:10:47 16-08-2025 39,1778 28,162 11 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:09:13 16-08-2025 39,21 28,06778 7,22 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:35 16-08-2025 39,2525 28,04056 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:05:23 16-08-2025 39,28639 28,15028 7 2,2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:23 16-08-2025 39,2653 28,1297 7,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:01 16-08-2025 39,12972 28,13639 6,99 1,4
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 04:04:01 16-08-2025 39,0833 28,0335 12 1,2
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) 03:59:33 16-08-2025 37,8963 27,6168 13,9 2,5
Germencik (Aydın) 03:59:32 16-08-2025 37,9 27,59806 7,98 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:34 16-08-2025 39,169 28,2105 13,1 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 03:55:43 16-08-2025 39,2252 27,9743 22 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:57 16-08-2025 39,2285 28,0592 7,3 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:15 16-08-2025 39,1595 28,1505 12,9 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:22 16-08-2025 39,2128 28,0635 5,1 0,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:50:32 16-08-2025 39,2305 28,0253 5,1 0,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 03:49:06 16-08-2025 39,2285 27,992 11,5 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:22 16-08-2025 39,1883 28,1985 9,8 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:03 16-08-2025 39,1892 28,1573 9,5 2,9
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 03:39:56 16-08-2025 38,3667 38,7247 10,5 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:02 16-08-2025 39,1438 28,2513 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:01 16-08-2025 39,14889 28,27417 6,88 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:06 16-08-2025 39,13361 28,20861 6,76 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:05 16-08-2025 39,1818 28,1663 11,8 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:30:40 16-08-2025 39,1893 28,2283 17 1,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:29:08 16-08-2025 39,1323 28,083 13,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:07 16-08-2025 39,19167 28,1075 7,05 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:28:05 16-08-2025 39,24111 28,07361 6,99 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:28:05 16-08-2025 39,2255 28,054 7,7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:55 16-08-2025 39,1982 28,2278 10 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:26:54 16-08-2025 39,22556 28,24361 6,94 2,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:26:51 16-08-2025 38,08861 37,23861 7,05 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:20 16-08-2025 39,13139 28,22306 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:25 16-08-2025 39,25389 28,17056 7,02 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:44 16-08-2025 39,2258 28,1485 9,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:43 16-08-2025 39,24028 28,13722 6,98 1,4
Gördes (Manisa) 03:19:02 16-08-2025 39,08889 28,19417 7 1
Gördes (Manisa) 03:18:43 16-08-2025 39,08944 28,23944 7 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:09 16-08-2025 39,196 28,084 8,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:08 16-08-2025 39,24333 28,09417 6,99 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:17 16-08-2025 39,1462 28,126 9,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:15 16-08-2025 39,22556 28,16556 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:27 16-08-2025 39,1787 28,2302 20,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:26 16-08-2025 39,225 28,26361 7 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 03:11:50 16-08-2025 37,23194 36,92528 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:47 16-08-2025 39,20722 28,21806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:00 16-08-2025 39,14 28,19444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:39 16-08-2025 39,19056 28,10528 6,95 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 03:09:04 16-08-2025 37,40833 37,02639 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:50 16-08-2025 39,20167 28,185 6,87 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:08:17 16-08-2025 39,155 28,181 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:16 16-08-2025 39,19278 28,14806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:42 16-08-2025 39,20556 28,26444 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:52 16-08-2025 39,22944 28,18222 6,97 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:27 16-08-2025 39,21778 28,12444 7,01 1,2
Gördes (Manisa) 03:03:14 16-08-2025 39,09361 28,23639 7 1,1
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 03:03:13 16-08-2025 39,0247 28,1732 26,7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:02:18 16-08-2025 39,1913 28,1857 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:17 16-08-2025 39,20667 28,24333 6,94 1,7
CITAK-AKHISAR (MANISA) 03:01:01 16-08-2025 38,9617 28,1275 19,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:58 16-08-2025 39,16361 28,20722 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:59:14 16-08-2025 39,22194 28,00083 6,99 2,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:13 16-08-2025 39,2245 27,9947 10,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 02:58:01 16-08-2025 39,23722 28,07583 7 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:58:00 16-08-2025 39,2138 28,0648 13,4 1,9
Gördes (Manisa) 02:54:35 16-08-2025 39,09167 28,22444 6,87 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:35 16-08-2025 39,0958 28,1985 16,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:20 16-08-2025 39,19278 28,22194 6,99 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:20 16-08-2025 39,2205 28,1882 8,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:12 16-08-2025 39,17528 28,11889 6,45 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:10 16-08-2025 39,1498 28,1237 20,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:45:23 16-08-2025 39,19194 28,04222 6,98 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:22 16-08-2025 39,1975 28,0443 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:43:24 16-08-2025 39,20528 28,13667 6,99 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:43:24 16-08-2025 39,1753 28,1277 12,5 2,2
HEYBELI-SARUHANLI (MANISA) 02:42:28 16-08-2025 38,636 27,762 25,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:42 16-08-2025 39,155 28,1725 6,93 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:41 16-08-2025 39,175 28,154 14,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:06 16-08-2025 39,17389 28,15694 6,99 3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:39:06 16-08-2025 39,2092 28,1382 14 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:36 16-08-2025 39,22194 28,155 7,08 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:31:34 16-08-2025 39,214 28,1733 8,1 1,9
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:41 16-08-2025 39,2842 28,077 40,1 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:32 16-08-2025 39,1763 28,2033 11,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:31 16-08-2025 39,22778 28,28389 6,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:45 16-08-2025 39,16722 28,17306 7 1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:24:23 16-08-2025 39,172 28,0178 11,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:22 16-08-2025 39,2375 28,12194 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:23:20 16-08-2025 39,14944 28,20139 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:20 16-08-2025 39,22306 28,07306 6,99 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:20 16-08-2025 39,1922 28,0853 9,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:08 16-08-2025 39,10111 28,19583 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:20:15 16-08-2025 39,22056 28,02222 7 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:36 16-08-2025 39,2072 28,1258 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:35 16-08-2025 39,23583 28,14694 6,98 1,3
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 02:18:35 16-08-2025 39,0995 28,1033 23,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:34 16-08-2025 39,19639 28,17556 6,97 1,3
Yeşilova (Burdur) 02:18:04 16-08-2025 37,51667 29,72333 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:18 16-08-2025 39,21389 28,15861 7,01 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:18 16-08-2025 39,1965 28,1563 12,2 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 02:16:56 16-08-2025 38,1 38,42028 7,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:27 16-08-2025 39,255 28,06056 7 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:27 16-08-2025 39,2337 28,0563 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:30 16-08-2025 39,21944 28,09583 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:49 16-08-2025 39,22333 28,2425 6,93 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:47 16-08-2025 39,1163 28,1522 5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:50 16-08-2025 39,1368 28,1355 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:49 16-08-2025 39,18833 28,14389 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:37 16-08-2025 39,23139 28,22556 7,02 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:37 16-08-2025 39,2057 28,207 17,2 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:21 16-08-2025 39,2268 28,0985 7,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:20 16-08-2025 39,25472 28,13417 6,98 2,6
Doğanşehir (Malatya) 02:08:55 16-08-2025 37,94944 37,72194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:06:32 16-08-2025 39,21417 28,14611 7,93 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:33 16-08-2025 39,16556 28,12111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:21 16-08-2025 39,15694 28,14778 6,98 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:21 16-08-2025 39,1202 28,1487 19,9 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:01:06 16-08-2025 37,32278 36,79167 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:25 16-08-2025 39,1672 28,1452 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:24 16-08-2025 39,1775 28,15194 6,99 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:57:12 16-08-2025 39,18806 28,12528 6,99 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:12 16-08-2025 39,1798 28,1493 12,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:55:44 16-08-2025 39,20944 28,145 7,01 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:55:44 16-08-2025 39,1942 28,1345 9,6 3
Akhisar (Manisa) 01:54:18 16-08-2025 39,1075 28,11694 9,83 1,4
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 01:54:16 16-08-2025 39,0957 28,1237 16,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:40 16-08-2025 39,16694 28,21222 8,32 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:39 16-08-2025 39,177 28,177 10,5 1,5
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:40 16-08-2025 39,2565 28,2037 17,1 1
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 01:49:08 16-08-2025 38,8342 27,8305 25,6 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:01 16-08-2025 39,1167 28,1815 13,8 1,1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 01:44:35 16-08-2025 39,0878 28,1187 21,5 1,3
DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) 01:42:56 16-08-2025 39,3022 27,911 26,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:47 16-08-2025 39,18806 28,18583 6,97 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:47 16-08-2025 39,1943 28,156 13,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:34 16-08-2025 39,12944 28,2 6,99 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:35:33 16-08-2025 39,1712 28,1505 12,4 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:32 16-08-2025 39,20222 28,09722 7,01 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:32 16-08-2025 39,1825 28,0947 4,4 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:01 16-08-2025 39,1475 28,1383 15,3 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:01 17-08-2025 39,19 28,1533 10 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:00 17-08-2025 39,19556 28,16083 8,07 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:08 17-08-2025 39,20472 28,21889 10,97 1,1
Menteşe (Muğla) 00:38:05 17-08-2025 37,15306 28,46361 7 1,3
YENIKOY-(MUGLA) 00:38:04 17-08-2025 37,1368 28,4183 20 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:50 17-08-2025 39,199 28,169 9,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:49 17-08-2025 39,19917 28,18611 6,69 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:56 17-08-2025 39,22917 28,12333 7,01 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:56 17-08-2025 39,2043 28,103 7,7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:12 17-08-2025 39,2085 28,2577 4,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:11 17-08-2025 39,18889 28,23889 10,7 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 00:24:24 17-08-2025 39,2292 27,9778 8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:35 17-08-2025 39,21222 28,19583 7 1,3
Pütürge (Malatya) 00:14:56 17-08-2025 38,23444 38,81028 10,7 1,8
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 00:14:56 17-08-2025 38,2583 38,802 2,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:54 17-08-2025 39,16556 28,2 7,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:24 17-08-2025 39,22806 28,17222 10,76 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:24 17-08-2025 39,1983 28,1172 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:13 17-08-2025 39,23056 28,05667 7 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:13 17-08-2025 39,2093 28,0012 8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:49 16-08-2025 39,17417 28,08917 9,01 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:54:49 16-08-2025 39,1278 28,052 11,5 1,7
Merkez (Afyonkarahisar) 23:52:11 16-08-2025 38,58444 30,77694 7,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:43 16-08-2025 39,26 28,09167 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:22 16-08-2025 39,1857 28,2398 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:21 16-08-2025 39,20056 28,25833 8,62 1,8
Yahyalı (Kayseri) 23:18:17 16-08-2025 37,78444 35,42306 7,12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:53 16-08-2025 39,15972 28,21056 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:52 16-08-2025 39,1645 28,1555 11,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:54 16-08-2025 39,19222 28,16861 5,08 1
Bandırma (Balıkesir) 23:11:46 16-08-2025 40,23083 27,88472 7,43 1,8
CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR) 23:11:45 16-08-2025 40,2473 27,8907 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:53 16-08-2025 39,20889 28,16972 5,95 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:53 16-08-2025 39,2 28,147 9,1 2,2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 22:58:51 16-08-2025 38,289 38,1427 5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 22:58:50 16-08-2025 38,24139 38,09139 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:36 16-08-2025 39,23278 28,07583 7,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:49 16-08-2025 39,24111 28,05028 8,39 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:39 16-08-2025 39,20833 28,13861 4,77 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:38 16-08-2025 39,1555 28,1217 15,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:08 16-08-2025 39,24333 28,24056 5,45 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:08 16-08-2025 39,21 28,1657 17,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:47:50 16-08-2025 39,16806 28,15361 8,47 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:47:50 16-08-2025 39,1515 28,1282 9,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:28 16-08-2025 39,19083 28,26028 6,14 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:28 16-08-2025 39,174 28,249 9,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:51 16-08-2025 39,20611 28,10694 8,42 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:51 16-08-2025 39,188 28,0788 12,4 2,5
Kale (Malatya) 22:29:29 16-08-2025 38,31972 38,73417 10,96 1,6
KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) 22:29:28 16-08-2025 38,4465 38,7075 15,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:27 16-08-2025 39,19889 28,13278 6,34 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:16 16-08-2025 39,25194 28,15167 12,7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:16 16-08-2025 39,2255 28,1665 16,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:27 16-08-2025 39,19139 28,18194 8,33 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:24:27 16-08-2025 39,1717 28,1795 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:02 16-08-2025 39,18833 28,17972 6,95 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:44 16-08-2025 39,17778 28,1675 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:18:44 16-08-2025 39,1702 28,1535 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:50 16-08-2025 39,17639 28,14639 6,92 1,2
Battalgazi (Malatya) 22:16:31 16-08-2025 38,31222 38,71972 12,52 1,8
BENTKOY-KALE (MALATYA) 22:16:31 16-08-2025 38,3582 38,7127 9,7 1,8
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:16:00 16-08-2025 37,9535 36,3795 5,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:02 16-08-2025 39,19306 28,20639 4,73 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:01 16-08-2025 39,1868 28,1855 7,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:58 16-08-2025 39,25278 28,035 7,77 1,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 22:08:57 16-08-2025 39,229 27,9948 7,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:57 16-08-2025 39,18444 28,21806 12,58 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:57 16-08-2025 39,1497 28,269 12,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:42 16-08-2025 39,20917 28,11389 6,96 1,4
Kale (Malatya) 22:02:01 16-08-2025 38,33722 38,72639 9,47 2,6
BENTKOY-KALE (MALATYA) 22:02:00 16-08-2025 38,3413 38,7187 5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:59:47 16-08-2025 39,12806 28,225 7,32 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:46 16-08-2025 39,1122 28,1627 14,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:53 16-08-2025 39,27917 28,1425 4,67 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:00 16-08-2025 39,27528 28,06861 11,79 1,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:00 16-08-2025 39,2583 28,041 5,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:42 16-08-2025 39,21694 28,04056 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:40 16-08-2025 39,24333 28,10472 9,88 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:40 16-08-2025 39,1995 28,1138 7,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:17 16-08-2025 39,17139 28,15 4,72 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:43:17 16-08-2025 39,187 28,1033 8,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:21 16-08-2025 39,17944 28,12667 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:41:21 16-08-2025 39,1948 28,1253 11,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:35:49 16-08-2025 39,19056 28,28778 9,74 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:19 16-08-2025 39,19333 28,25528 4,76 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:18 16-08-2025 39,1888 28,2078 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:50 16-08-2025 39,16028 28,1775 5,83 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:02:44 16-08-2025 34,8362 23,1863 22,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:15 16-08-2025 39,22722 28,12083 6,29 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:57 16-08-2025 39,17417 28,12722 7,15 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:36 16-08-2025 39,2 28,09778 7,13 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:36 16-08-2025 39,2398 28,0977 7,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:30:40 16-08-2025 39,21056 28,15694 9,08 2,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:30:40 16-08-2025 39,218 28,1413 13,1 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:48 16-08-2025 39,21667 28,14778 9,61 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:22:48 16-08-2025 39,2503 28,1498 7,8 1,4
Özvatan (Kayseri) 20:21:43 16-08-2025 39,09556 35,80861 6,85 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:05 16-08-2025 39,20778 28,15778 8,92 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:21:05 16-08-2025 39,2073 28,1552 8,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:44 16-08-2025 39,19222 28,16417 10,54 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:44 16-08-2025 39,1718 28,1648 9,7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:02 16-08-2025 39,1692 28,1553 5,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:01 16-08-2025 39,17722 28,17472 7,28 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:56 16-08-2025 39,1828 28,1582 8,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:55 16-08-2025 39,19028 28,17639 9,63 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:46 16-08-2025 39,18556 28,22556 10,38 2,3
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 20:12:43 16-08-2025 38,9952 28,2325 13,9 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:10:25 16-08-2025 39,181 28,0723 8,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:24 16-08-2025 39,19361 28,11333 7,01 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:04:00 16-08-2025 39,22722 28,15333 4,62 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:00 16-08-2025 39,214 28,1497 11,3 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:38 16-08-2025 39,2188 28,1497 8,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:37 16-08-2025 39,20194 28,15083 6,8 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:17 16-08-2025 39,1583 28,1377 11,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:15 16-08-2025 39,17806 28,17667 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:39 16-08-2025 39,2117 28,0913 11,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:59:38 16-08-2025 39,21139 28,07833 7,25 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:43:48 16-08-2025 39,20667 28,10167 9,52 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:43:48 16-08-2025 39,203 28,0922 11,6 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:42 16-08-2025 39,1725 28,1607 13,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:40 16-08-2025 39,22056 28,12444 10,65 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 19:38:53 16-08-2025 39,1382 28,0842 26,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:52 16-08-2025 39,24028 28,19139 4,74 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:25:59 16-08-2025 37,99972 37,42667 6,96 1,7
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:25:59 16-08-2025 38,0235 37,419 2,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:52 16-08-2025 39,22694 28,16111 7,01 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:52 16-08-2025 39,1995 28,1555 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:06:04 16-08-2025 39,23028 28,15333 7,19 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:04 16-08-2025 39,228 28,1532 8,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:35 16-08-2025 39,20611 28,16833 7 1,4
YUNANISTAN 19:00:14 16-08-2025 40,3107 24,1628 13,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:59:13 16-08-2025 39,20306 28,10694 2,84 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:59:13 16-08-2025 39,2143 28,0873 7,9 1,6
YUNANISTAN 18:51:18 16-08-2025 40,3227 24,1413 7,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:45:01 16-08-2025 39,28417 28,06111 5,74 3,3
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:45:01 16-08-2025 39,2845 28,0522 7,2 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:41:31 16-08-2025 39,162 28,1273 14,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:30 16-08-2025 39,20889 28,17111 7,02 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:17 16-08-2025 39,1543 28,1398 18,6 1,4
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 18:33:18 16-08-2025 38,2403 38,8053 8 2
Pütürge (Malatya) 18:33:17 16-08-2025 38,23472 38,82444 10,66 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:12 16-08-2025 39,18333 28,15139 10,07 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:12 16-08-2025 39,2055 28,1495 9,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:19 16-08-2025 39,14583 28,18472 6,92 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:29 16-08-2025 39,22556 28,19778 5,76 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:11:44 16-08-2025 39,12667 28,205 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:11:44 16-08-2025 39,1455 28,161 10,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:09:29 16-08-2025 39,16444 28,16056 7,05 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:04:24 16-08-2025 39,21361 28,01722 9,15 2,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:04:24 16-08-2025 39,2 28,0167 8,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:36 16-08-2025 39,23944 28,16556 8,06 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:59:34 16-08-2025 39,2197 28,1728 8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:57:15 16-08-2025 39,17083 28,19361 6,28 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:57:14 16-08-2025 39,1707 28,1715 11,6 3,2
Doğanşehir (Malatya) 17:55:44 16-08-2025 38,00528 37,59889 7,03 2,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:55:44 16-08-2025 37,9877 37,5962 4,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:52:14 16-08-2025 39,16806 28,1525 7,58 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:52:14 16-08-2025 39,1717 28,1367 9,3 2,2
Sason (Batman) 17:51:16 16-08-2025 38,44583 41,29861 6,99 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:12 16-08-2025 39,20278 28,08833 8,33 1,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 17:50:11 16-08-2025 39,19 27,9715 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:21 16-08-2025 39,18417 28,16 7,67 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:21 16-08-2025 39,1907 28,1457 10,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:47:09 16-08-2025 39,22194 28,16778 12,91 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:47:08 16-08-2025 39,1953 28,0095 18,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:42:05 16-08-2025 39,24694 28,06806 8,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:33:12 16-08-2025 39,1925 28,195 8,73 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:29:36 16-08-2025 39,21972 28,08667 7,9 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:29:36 16-08-2025 39,2252 28,0612 7,2 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.27 km] Milas (Muğla) 17:24:06 16-08-2025 36,93861 28,03556 7 3,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 17:24:05 16-08-2025 36,9135 28,0292 3,7 3,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:48 16-08-2025 39,1838 28,059 13,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:47 16-08-2025 39,23833 28,07333 11,47 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:19:43 16-08-2025 39,20583 28,04889 7,02 1,4
Mengen (Bolu) 17:18:14 16-08-2025 40,845 31,88694 7,31 1,6
MAMATLAR-MENGEN (BOLU) 17:18:14 16-08-2025 40,8463 31,8733 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:05 16-08-2025 39,23861 28,22639 6,53 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:16:39 16-08-2025 39,19056 28,145 10,02 1,4
Pütürge (Malatya) 17:12:05 16-08-2025 38,2425 38,82333 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:02:25 16-08-2025 39,2 28,16889 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:32 16-08-2025 39,20222 28,19917 9,77 2,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:01:32 16-08-2025 39,2243 28,1865 8,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:00 16-08-2025 39,20861 28,08333 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:43 16-08-2025 39,20722 28,12139 6,34 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:42 16-08-2025 39,2338 28,1693 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:45:12 16-08-2025 39,20611 28,085 7,68 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:45:12 16-08-2025 39,1945 28,075 10,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:41:39 16-08-2025 39,19 28,11806 7 1,3
Kale (Malatya) 16:40:31 16-08-2025 38,36861 38,77611 12,67 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:26 16-08-2025 39,22528 28,17306 7 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:37:26 16-08-2025 39,234 28,1508 7,2 2,2
Akören (Konya) 16:32:10 16-08-2025 37,35778 32,27222 7,02 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:20 16-08-2025 39,17139 28,16361 5,91 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:20:20 16-08-2025 39,1783 28,1852 14,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:42 16-08-2025 39,22444 28,19083 12,64 1,1
OGULDURUK-GORDES (MANISA) 16:18:07 16-08-2025 38,9972 28,3152 5 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:04 16-08-2025 39,15833 28,16361 10,89 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:22 16-08-2025 39,19056 28,15611 4,77 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:21 16-08-2025 39,175 28,1785 15,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:24 16-08-2025 39,17778 28,12556 7,29 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 16:15:23 16-08-2025 39,1507 27,9993 15 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:00 16-08-2025 39,18861 28,13639 5,79 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:00 16-08-2025 39,1852 28,1238 16,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:59 16-08-2025 39,20583 28,15333 9,92 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:05:38 16-08-2025 39,175 28,2038 10,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:37 16-08-2025 39,19667 28,20556 9,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:59:00 16-08-2025 39,22056 28,245 6,08 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:59:00 16-08-2025 39,2018 28,1967 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:55 16-08-2025 39,25222 28,08639 7,81 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:54:55 16-08-2025 39,2548 28,0798 11,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:39 16-08-2025 39,19028 28,15278 9,34 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:39 16-08-2025 39,2015 28,2343 5,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:50:29 16-08-2025 39,19222 28,14333 7,59 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:50:29 16-08-2025 39,1988 28,151 9,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:58 16-08-2025 39,25389 28,16028 11,49 1,1
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 15:41:19 16-08-2025 39,023 28,1785 2,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:37:41 16-08-2025 39,21 28,17222 8,28 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:37:41 16-08-2025 39,1455 28,11 12,4 1,5
MEZERE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 15:27:16 16-08-2025 37,421 37,3693 17,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:22:19 16-08-2025 39,15083 28,15583 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:54 16-08-2025 39,17056 28,13833 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:54 16-08-2025 39,1652 28,2035 7,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:19 16-08-2025 39,17472 28,15556 7,17 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:15:19 16-08-2025 39,1697 28,1257 9,3 2,4
CICEKLI-GORDES (MANISA) 15:14:42 16-08-2025 39,0755 28,2083 23,5 1,1
Simav (Kütahya) 15:12:03 16-08-2025 39,24083 28,95167 11,12 1,1
BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA) 15:12:02 16-08-2025 39,0867 29,1837 24,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:25 16-08-2025 39,18667 28,15889 11,51 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:08:25 16-08-2025 39,1792 28,1755 11,6 2,5
BEGENLER-GORDES (MANISA) 15:06:52 16-08-2025 39,1097 28,4395 18,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:04:43 16-08-2025 39,20944 28,1575 5,01 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:03:36 16-08-2025 38,06306 37,21694 7,02 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:19 16-08-2025 39,19944 28,15139 6,96 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:02:19 16-08-2025 39,1897 28,1435 10,9 3,1
Afşin (Kahramanmaraş) 15:02:07 16-08-2025 38,15389 36,85639 11,71 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:32 16-08-2025 39,17722 28,20806 11,25 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:31 16-08-2025 39,1465 28,2128 12,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:57:45 16-08-2025 39,32806 28,16472 12,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:34 16-08-2025 39,23556 28,12833 13,61 2,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:55:33 16-08-2025 39,231 28,1132 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:13 16-08-2025 39,24194 28,27333 7 1,3
Darende (Malatya) 14:49:24 16-08-2025 38,47111 37,37972 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:46:22 16-08-2025 39,23139 28,28278 5,87 1,8
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:46:22 16-08-2025 39,2183 28,3418 5,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:44 16-08-2025 39,17083 28,15028 5,16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:32 16-08-2025 39,23861 28,13528 6,85 1,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:32 16-08-2025 39,251 28,2193 5,3 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:23 16-08-2025 39,1533 28,191 11,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:22 16-08-2025 39,16861 28,19806 9,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:25 16-08-2025 39,22333 28,15139 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:30:45 16-08-2025 39,1833 28,1055 11,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:44 16-08-2025 39,20472 28,16361 9,92 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:28:56 16-08-2025 39,21111 28,17583 9,47 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:26 16-08-2025 39,20278 28,13361 6,09 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:01 16-08-2025 39,16083 28,17194 8,39 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:26:01 16-08-2025 39,1497 28,1173 12 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:24:39 16-08-2025 39,1672 28,1633 10,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:37 16-08-2025 39,21333 28,15861 7,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:14:28 16-08-2025 39,20028 28,10194 7 1,3
Darende (Malatya) 14:13:37 16-08-2025 38,48917 37,36028 7,03 2,5
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 14:13:36 16-08-2025 38,5028 37,3272 3,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:06 16-08-2025 39,23639 28,125 7,19 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:23 16-08-2025 39,14778 28,23556 9,21 3,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:04:23 16-08-2025 39,1322 28,2185 8,6 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:45 16-08-2025 39,24 28,18417 7 2,3
Varto (Muş) 13:59:02 16-08-2025 39,12472 41,35389 7,4 1,6
EGE DENIZI 13:55:21 16-08-2025 36,7055 25,7022 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:53:08 16-08-2025 39,11 28,11833 19,15 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:57 16-08-2025 39,24361 28,06194 11,56 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:57 16-08-2025 39,2277 28,0738 14,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:09 16-08-2025 39,15472 28,19972 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:26 16-08-2025 39,19056 28,27222 9,77 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:55 16-08-2025 39,24167 28,04139 7,04 2,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 13:41:54 16-08-2025 39,2287 27,9875 7,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:39:50 16-08-2025 39,21722 28,21028 8,77 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:39:50 16-08-2025 39,2075 28,1737 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:31 16-08-2025 39,21444 28,14972 9,95 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:57 16-08-2025 39,2183 28,1618 5,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:56 16-08-2025 39,27417 28,10889 8,63 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:26:27 16-08-2025 39,21667 28,17972 8,76 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:25:06 16-08-2025 39,1335 28,1933 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:04 16-08-2025 39,23722 28,20472 6,25 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:40 16-08-2025 39,23417 28,16778 11,43 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:58 16-08-2025 39,19417 28,12917 6,9 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:18:58 16-08-2025 39,1663 28,187 9,5 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:15:13 16-08-2025 39,1983 28,1142 7,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:12 16-08-2025 39,21694 28,15444 9,39 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:47 16-08-2025 39,33917 28,16139 5,34 1,6
Uzundere (Erzurum) 13:04:27 16-08-2025 40,4875 41,59167 6,99 2,5
SUYATAGI-TORTUM (ERZURUM) 13:04:26 16-08-2025 40,4798 41,5902 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:37 16-08-2025 39,25139 28,12083 10,26 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:32 16-08-2025 39,22083 28,19889 10,89 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:32 16-08-2025 39,1893 28,1557 11,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:35 16-08-2025 39,21861 28,14583 9,23 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:55:35 16-08-2025 39,2088 28,0758 5,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:09 16-08-2025 39,24278 28,09389 11,83 2,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:52:09 16-08-2025 39,2423 28,0333 10,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:51:36 16-08-2025 39,20583 28,02139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:01 16-08-2025 39,27611 27,98611 7 1,7
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 12:49:00 16-08-2025 39,2235 27,9213 15,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:47:20 16-08-2025 39,25806 28,18333 7,94 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:20 16-08-2025 39,1995 28,1505 15,7 2,1
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:44:49 16-08-2025 36,2827 33,6797 0 1,2
Doğanşehir (Malatya) 12:44:22 16-08-2025 38,21778 37,85833 15,92 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:20 16-08-2025 39,24083 28,00861 7 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:20 16-08-2025 39,203 28,0413 9,6 1,5
Çaygören Barajı - [01.86 km] Sındırgı (Balıkesir) 12:39:09 16-08-2025 39,255 28,22944 12,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:37:59 16-08-2025 39,16639 28,13167 7 1,6
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 12:35:55 16-08-2025 36,167 33,6275 0 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:16 16-08-2025 39,21417 28,15389 10,54 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:16 16-08-2025 39,2008 28,1307 7,7 1,9
Sivrice (Elazığ) 12:33:05 16-08-2025 38,38444 38,90417 7 1,6
KENGER-KULA (MANISA) 12:32:29 16-08-2025 38,6348 28,4557 5 1,1
Selçuklu (Konya) 12:30:54 16-08-2025 38,15278 32,71972 7 1,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [19.23 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:21:39 16-08-2025 36,67611 38,48667 7,05 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:10 16-08-2025 39,25 28,0875 7,45 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:44 16-08-2025 39,19083 28,15722 7,53 1,3
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:01:55 16-08-2025 38,0433 37,0203 10,4 1,7
PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 12:00:54 16-08-2025 38,1978 38,7553 18,1 1,5
KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:00:14 16-08-2025 39,3278 28,1987 8,5 1,7
Merkez (Karaman) 11:56:42 16-08-2025 36,87111 32,94222 7,27 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:24 16-08-2025 39,17861 28,14806 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:50:35 16-08-2025 39,1878 28,1767 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:34 16-08-2025 39,16 28,16361 7,17 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:56 16-08-2025 39,27083 28,25694 6,06 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:32 16-08-2025 39,1603 28,1703 8,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:31 16-08-2025 39,20389 28,2025 10,07 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:20 16-08-2025 39,1825 28,12694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:26 16-08-2025 39,15639 28,18111 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:26 16-08-2025 39,149 28,1675 12,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:51 16-08-2025 39,16056 28,15111 6,3 2,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 11:33:18 16-08-2025 39,1488 28,0715 26,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:49 16-08-2025 39,15917 28,1525 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:23 16-08-2025 39,14583 28,17139 7,3 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:28:23 16-08-2025 39,1823 28,142 10,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:52 16-08-2025 39,26444 28,22556 7,49 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:24:52 16-08-2025 39,1773 28,1372 19,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:36 16-08-2025 39,28444 28,27472 7 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:23:35 16-08-2025 39,1558 28,165 10,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:21:43 16-08-2025 39,15083 28,18917 7,58 4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:42 16-08-2025 39,1577 28,1677 11,8 4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:18:05 16-08-2025 39,1712 28,1643 8,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:14:59 16-08-2025 39,18583 28,13833 5,84 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:58 16-08-2025 39,2317 28,0392 4,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:29 16-08-2025 39,25972 28,10417 7 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:07:28 16-08-2025 39,2395 28,1155 6,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:06:21 16-08-2025 39,24778 28,12361 10,43 3,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:06:21 16-08-2025 39,2295 28,0983 9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:53 16-08-2025 39,19417 28,1875 10,87 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:52 16-08-2025 39,2043 28,0807 9,4 1,6
Hozat (Tunceli) 10:54:11 16-08-2025 39,20556 38,97472 7 1,5
EGE DENIZI 10:48:33 16-08-2025 36,6328 25,6397 7,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:06 16-08-2025 39,23028 28,15611 5,13 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:06 16-08-2025 39,2313 28,1358 10,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:09 16-08-2025 39,14278 28,14556 6,96 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:09 16-08-2025 39,1722 28,1377 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:06 16-08-2025 39,18361 28,07306 7 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:05 16-08-2025 39,2502 28,0477 7,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:58 16-08-2025 39,1672 28,1682 12,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:57 16-08-2025 39,20361 28,1925 8,29 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:33:47 16-08-2025 39,1857 28,154 13,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:33:46 16-08-2025 39,19194 28,17278 5,02 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:52 16-08-2025 39,209 28,0992 12,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:18 16-08-2025 39,21694 28,06611 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:18 16-08-2025 39,2268 27,9978 7,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:53 16-08-2025 39,24333 28,22389 7,1 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:51 16-08-2025 39,2605 28,0787 7,7 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:53 16-08-2025 39,1232 28,3143 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:52 16-08-2025 39,15028 28,20861 5,92 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:57 16-08-2025 39,0858 28,2003 13,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:45 16-08-2025 39,18444 28,15667 9,02 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:45 16-08-2025 39,1932 28,1265 12,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:39 16-08-2025 39,17194 28,17389 5,77 1,8
ISACA-AKHISAR (MANISA) 10:01:39 16-08-2025 39,1395 28,0665 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:46 16-08-2025 39,15917 28,1775 6,92 1,2
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:55:45 16-08-2025 39,222 28,2393 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:49:29 16-08-2025 39,1782 28,1915 8,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:28 16-08-2025 39,21194 28,20083 11,61 1,5
Menteşe (Muğla) 09:48:45 16-08-2025 37,23528 28,45972 6,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:53 16-08-2025 39,14083 28,18722 5,34 1,1
Menteşe (Muğla) 09:46:30 16-08-2025 37,20972 28,47611 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:40:54 16-08-2025 39,1782 28,0727 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:41 16-08-2025 39,24222 28,15722 14,95 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:41 16-08-2025 39,2268 28,1128 8,7 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:56 16-08-2025 39,1267 28,188 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:55 16-08-2025 39,14528 28,17111 6,32 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:37 16-08-2025 39,19889 28,15389 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:26 16-08-2025 39,1997 28,0632 8,2 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:46 16-08-2025 39,2128 28,0022 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:45 16-08-2025 39,24806 28,05028 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:42 16-08-2025 39,20528 28,16111 9,45 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:42 16-08-2025 39,1912 28,125 8,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:52 16-08-2025 39,24056 28,09333 7,01 1,6
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:51 16-08-2025 39,279 28,0993 7,2 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:58 16-08-2025 39,1093 28,1785 22,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:10:57 16-08-2025 39,16278 28,15583 5,04 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:06:27 16-08-2025 39,21111 28,13833 8,78 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:27 16-08-2025 39,1887 28,1207 13,5 2,2
Ayvacık (Çanakkale) 09:01:27 16-08-2025 39,56444 26,10611 11,56 3,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 09:01:26 16-08-2025 39,5533 26,0207 8,7 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:23 16-08-2025 39,22111 28,0325 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:47 16-08-2025 39,16917 28,155 6,95 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:55 16-08-2025 39,1752 28,1653 8,8 2,3
CICEKLI-GORDES (MANISA) 08:42:23 16-08-2025 39,0642 28,1708 20,7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:37 16-08-2025 39,1613 28,1437 11,9 2,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 08:32:29 16-08-2025 39,2157 27,982 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:15 16-08-2025 39,21861 28,16444 9,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:23 16-08-2025 39,25583 28,05111 8,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:22:03 16-08-2025 39,25083 28,2775 7 2,2
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:22:03 16-08-2025 39,226 28,3175 7,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:55 16-08-2025 39,26528 28,12222 8,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:31 16-08-2025 39,15056 28,13694 7,38 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:28 16-08-2025 39,22306 28,0875 8,79 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:47 16-08-2025 39,23833 28,00528 10,66 1,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 08:04:47 16-08-2025 39,2175 27,9457 8,9 1,5
Soma (Manisa) 08:02:47 16-08-2025 39,2325 27,73083 9,77 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:17 16-08-2025 39,20667 28,1675 9,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:53:28 16-08-2025 39,2 28,13528 7,71 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:53:28 16-08-2025 39,1757 28,127 8,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:39 16-08-2025 39,22028 28,26861 6,99 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:49:39 16-08-2025 39,1947 28,2108 15,7 2,1
Simav (Kütahya) 07:48:55 16-08-2025 39,24139 28,98333 8,8 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:48:54 16-08-2025 39,233 29,0092 11,7 2,3
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 07:48:28 16-08-2025 38,4265 37,3935 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:03 16-08-2025 39,21694 28,17528 7,02 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:36:19 16-08-2025 39,2235 28,0315 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:43 16-08-2025 39,15556 28,19472 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:23 16-08-2025 39,19194 28,16833 7,03 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:36 16-08-2025 39,21083 28,215 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:36 16-08-2025 39,1722 28,155 11,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:03 16-08-2025 39,26417 28,125 8,89 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:03 16-08-2025 39,2777 28,1347 19,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:43 16-08-2025 39,24361 28,15972 12,09 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:39 16-08-2025 39,2425 28,175 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:39 16-08-2025 39,193 28,1745 7,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:05 16-08-2025 39,23528 28,14611 10,94 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:15 16-08-2025 39,18444 28,16583 9,05 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:52 16-08-2025 39,15611 28,15639 5,95 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:11:52 16-08-2025 39,1128 28,1355 15,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:21 16-08-2025 39,2675 28,09083 7,45 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:05:58 16-08-2025 39,22944 28,05861 11,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:57 16-08-2025 39,22333 28,11028 11,38 1,2
Menteşe (Muğla) 07:03:12 16-08-2025 37,15444 28,43556 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:48 16-08-2025 39,22167 28,11417 10,53 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:01:56 16-08-2025 39,1622 28,1122 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:55 16-08-2025 39,18778 28,12583 6,63 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:19 16-08-2025 39,18361 28,17583 9,77 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:01:19 16-08-2025 39,1842 28,1568 8,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:57:18 16-08-2025 39,18389 28,165 6,98 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:57:18 16-08-2025 39,1728 28,1722 9,2 2,1
Ula (Muğla) 06:56:11 16-08-2025 37,12056 28,42667 6,91 2,5
YARAS (MUGLA) 06:56:10 16-08-2025 37,1357 28,4577 9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:54:39 16-08-2025 39,19083 28,16444 6,98 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:54:39 16-08-2025 39,1853 28,1628 10,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:20 16-08-2025 39,20111 28,17111 6,99 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:20 16-08-2025 39,1898 28,1608 8,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:58 16-08-2025 39,17 28,13778 6,95 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:48:57 16-08-2025 39,17 28,1195 13,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:38 16-08-2025 39,20778 28,14083 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:14 16-08-2025 39,19222 28,20722 6,98 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:14 16-08-2025 39,1702 28,1965 11,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:46 16-08-2025 39,19694 28,12194 6,99 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:46 16-08-2025 39,189 28,0973 4,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:57 16-08-2025 39,18917 28,08889 6,96 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:35:57 16-08-2025 39,1663 28,0857 4,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:13 16-08-2025 39,16028 28,36917 7,13 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:19 16-08-2025 39,25972 28,10083 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:26:34 16-08-2025 39,15667 28,19222 6,93 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:24:43 16-08-2025 39,18111 28,14028 9,96 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:24:43 16-08-2025 39,1742 28,1125 10,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:00 16-08-2025 39,15278 28,19222 11,89 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:00 16-08-2025 39,153 28,1703 10,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:00 16-08-2025 39,20389 28,055 6,99 1,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 06:21:00 16-08-2025 39,1808 28,0088 13,4 1,5
Gördes (Manisa) 06:15:24 16-08-2025 39,08028 28,22389 7 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:15 16-08-2025 39,0972 28,1658 16,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:14 16-08-2025 39,13917 28,17611 7,03 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:50 16-08-2025 39,22139 28,17611 6,99 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:05:50 16-08-2025 39,181 28,1588 8,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:25 16-08-2025 39,21667 28,08389 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:28 16-08-2025 39,21722 28,22333 8,11 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:28 16-08-2025 39,2 28,208 13,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:54 16-08-2025 39,15167 28,17639 7,02 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:54 16-08-2025 39,1165 28,1322 10,7 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 05:52:48 16-08-2025 39,1633 28,065 22,3 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:49:04 16-08-2025 39,1285 28,1703 17,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:06 16-08-2025 39,1875 28,17028 7,02 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:06 16-08-2025 39,1723 28,1818 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:43:03 16-08-2025 39,17194 28,15278 7,01 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:02 16-08-2025 39,1498 28,1498 15,7 1,5
HASKOY-AKHISAR (MANISA) 05:41:58 16-08-2025 38,9353 27,914 16,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:02 16-08-2025 39,17139 28,13361 6,98 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:41:02 16-08-2025 39,1262 28,0997 12,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:32 16-08-2025 39,21889 28,15056 6,99 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:39:32 16-08-2025 39,1713 28,1267 16,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:32 16-08-2025 39,19083 28,12139 6,96 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:35:32 16-08-2025 39,1598 28,1332 14,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:32:39 16-08-2025 39,1925 28,17 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:32:38 16-08-2025 39,1712 28,1488 8,7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:08 16-08-2025 39,1837 28,1315 5,5 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:09 16-08-2025 39,17639 28,19028 10,6 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:09 16-08-2025 39,1522 28,1625 6,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:16 16-08-2025 39,20528 28,08111 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:16 16-08-2025 39,1888 28,0982 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:09 16-08-2025 39,21694 28,19167 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:08 16-08-2025 39,1862 28,1225 18,2 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:59 16-08-2025 39,1827 28,0658 12,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:58 16-08-2025 39,20556 28,07528 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:28 16-08-2025 39,22028 28,11083 7,05 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 05:23:10 16-08-2025 38,13694 38,40139 7,85 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:35 16-08-2025 39,19167 28,16889 7,16 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:34 16-08-2025 39,1365 28,1275 23 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:06 16-08-2025 39,1692 28,0895 8,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:05 16-08-2025 39,19222 28,0925 7 1,7
Karaçoban (Erzurum) 05:20:46 16-08-2025 39,31722 42,17528 7 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:54 16-08-2025 39,1318 28,1877 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:52 16-08-2025 39,18194 28,19361 7 1,4
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 05:17:20 16-08-2025 38,9845 28,0805 18 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:16:58 16-08-2025 39,22306 28,15472 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:16:15 16-08-2025 39,22667 28,18444 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:16:15 16-08-2025 39,2027 28,1753 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:50 16-08-2025 39,21306 28,17778 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:49 16-08-2025 39,2028 28,1195 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:48 16-08-2025 39,1925 28,12556 7,01 1,8
INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 05:10:09 16-08-2025 38,4007 36,8292 27,6 1,3
Sivrice (Elazığ) 05:10:07 16-08-2025 38,49306 39,31528 7 1,8
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 05:10:06 16-08-2025 38,4888 39,2982 2,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:01 16-08-2025 39,13917 28,20583 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:00 16-08-2025 39,2045 28,176 4,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:45 16-08-2025 39,16417 28,20333 6,99 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:07:45 16-08-2025 39,1358 28,2652 20,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:20 16-08-2025 39,2225 28,17333 7,01 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:18 16-08-2025 39,1838 28,1318 3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:17 16-08-2025 39,20917 28,17056 7,05 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:03:47 16-08-2025 39,23083 28,1575 7,02 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:03:47 16-08-2025 39,197 28,1675 16,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:56 16-08-2025 39,235 28,12417 7 1,5
YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:55 16-08-2025 39,2953 28,2228 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:14 16-08-2025 39,22139 28,17222 7,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:52 16-08-2025 39,19 28,245 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:09 16-08-2025 39,21639 28,17 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:09 16-08-2025 39,1838 28,1732 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:14 16-08-2025 39,15694 28,16 7,01 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:14 16-08-2025 39,105 28,1932 11,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:59 16-08-2025 39,1825 28,2075 7,08 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:58 16-08-2025 39,1813 28,1873 12,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:22 16-08-2025 39,22583 28,23472 7,02 1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 04:51:21 16-08-2025 39,1265 28,0837 28,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:04 16-08-2025 39,16167 28,16139 6,99 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:04 16-08-2025 39,1143 28,1242 15,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:09 16-08-2025 39,21722 28,15389 7,77 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:45:09 16-08-2025 39,2028 28,1347 11,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:30 16-08-2025 39,175 28,17972 6,87 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:29 16-08-2025 39,198 28,1212 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:49 16-08-2025 39,17611 28,18056 6,92 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:49 16-08-2025 39,174 28,1718 15,6 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:39:46 16-08-2025 39,2463 28,083 10,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:49 16-08-2025 39,16861 28,10306 7,06 1,1
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 04:37:49 16-08-2025 38,9907 28,115 17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:36:26 16-08-2025 39,21944 28,10528 6,99 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:36:26 16-08-2025 39,2052 28,1008 8,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:41 16-08-2025 39,15472 28,19083 6,96 0,9
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 04:31:04 16-08-2025 39,0987 28,0733 12,6 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:30:57 16-08-2025 37,43778 37,13583 6,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:23 16-08-2025 39,26806 28,06056 7,58 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 04:30:22 16-08-2025 39,1942 27,9753 9,8 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 04:27:49 16-08-2025 37,21083 36,73528 7 0,9
IRAK 04:27:30 16-08-2025 36,212 44,5308 15,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:27:28 16-08-2025 39,20278 28,25917 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:27:28 16-08-2025 39,1757 28,2393 11 1,9
Arbil, Erbil (Irak) - [113.20 km] Şemdinli (Hakkari) 04:27:27 16-08-2025 36,03028 43,94 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:15 16-08-2025 39,22889 28,04222 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:25 16-08-2025 39,18028 28,12306 7 1
Akhisar (Manisa) 04:21:04 16-08-2025 39,15194 27,98139 6,99 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:21:01 16-08-2025 39,1322 28,1398 25 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:14 16-08-2025 39,18611 28,17806 7,01 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:14 16-08-2025 39,1792 28,1558 11,1 1,6
Akhisar (Manisa) 04:19:49 16-08-2025 39,19222 28,00833 6,98 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:18:38 16-08-2025 39,19111 28,18778 7,01 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:38 16-08-2025 39,1473 28,1812 9,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:03 16-08-2025 39,1525 28,25222 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:23 16-08-2025 39,15417 28,17 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:15:42 16-08-2025 39,23944 28,09583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:15:07 16-08-2025 39,08944 28,19167 6,99 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:58 16-08-2025 39,1792 28,1488 9,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:57 16-08-2025 39,18611 28,12472 7,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:13 16-08-2025 39,1925 28,1725 7,06 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:13 16-08-2025 39,1677 28,1627 13,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:10:47 16-08-2025 39,17861 28,18472 9,99 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:10:47 16-08-2025 39,1778 28,162 11 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:09:13 16-08-2025 39,21 28,06778 7,22 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:35 16-08-2025 39,2525 28,04056 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:05:23 16-08-2025 39,28639 28,15028 7 2,2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:23 16-08-2025 39,2653 28,1297 7,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:01 16-08-2025 39,12972 28,13639 6,99 1,4
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 04:04:01 16-08-2025 39,0833 28,0335 12 1,2
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) 03:59:33 16-08-2025 37,8963 27,6168 13,9 2,5
Germencik (Aydın) 03:59:32 16-08-2025 37,9 27,59806 7,98 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:34 16-08-2025 39,169 28,2105 13,1 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 03:55:43 16-08-2025 39,2252 27,9743 22 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:57 16-08-2025 39,2285 28,0592 7,3 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:15 16-08-2025 39,1595 28,1505 12,9 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:22 16-08-2025 39,2128 28,0635 5,1 0,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:50:32 16-08-2025 39,2305 28,0253 5,1 0,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 03:49:06 16-08-2025 39,2285 27,992 11,5 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:22 16-08-2025 39,1883 28,1985 9,8 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:03 16-08-2025 39,1892 28,1573 9,5 2,9
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 03:39:56 16-08-2025 38,3667 38,7247 10,5 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:02 16-08-2025 39,1438 28,2513 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:01 16-08-2025 39,14889 28,27417 6,88 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:06 16-08-2025 39,13361 28,20861 6,76 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:05 16-08-2025 39,1818 28,1663 11,8 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:30:40 16-08-2025 39,1893 28,2283 17 1,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:29:08 16-08-2025 39,1323 28,083 13,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:07 16-08-2025 39,19167 28,1075 7,05 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:28:05 16-08-2025 39,24111 28,07361 6,99 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:28:05 16-08-2025 39,2255 28,054 7,7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:55 16-08-2025 39,1982 28,2278 10 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:26:54 16-08-2025 39,22556 28,24361 6,94 2,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:26:51 16-08-2025 38,08861 37,23861 7,05 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:20 16-08-2025 39,13139 28,22306 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:25 16-08-2025 39,25389 28,17056 7,02 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:44 16-08-2025 39,2258 28,1485 9,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:43 16-08-2025 39,24028 28,13722 6,98 1,4
Gördes (Manisa) 03:19:02 16-08-2025 39,08889 28,19417 7 1
Gördes (Manisa) 03:18:43 16-08-2025 39,08944 28,23944 7 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:09 16-08-2025 39,196 28,084 8,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:08 16-08-2025 39,24333 28,09417 6,99 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:17 16-08-2025 39,1462 28,126 9,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:15 16-08-2025 39,22556 28,16556 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:27 16-08-2025 39,1787 28,2302 20,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:26 16-08-2025 39,225 28,26361 7 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 03:11:50 16-08-2025 37,23194 36,92528 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:47 16-08-2025 39,20722 28,21806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:00 16-08-2025 39,14 28,19444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:39 16-08-2025 39,19056 28,10528 6,95 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 03:09:04 16-08-2025 37,40833 37,02639 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:50 16-08-2025 39,20167 28,185 6,87 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:08:17 16-08-2025 39,155 28,181 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:16 16-08-2025 39,19278 28,14806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:42 16-08-2025 39,20556 28,26444 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:52 16-08-2025 39,22944 28,18222 6,97 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:27 16-08-2025 39,21778 28,12444 7,01 1,2
Gördes (Manisa) 03:03:14 16-08-2025 39,09361 28,23639 7 1,1
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 03:03:13 16-08-2025 39,0247 28,1732 26,7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:02:18 16-08-2025 39,1913 28,1857 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:17 16-08-2025 39,20667 28,24333 6,94 1,7
CITAK-AKHISAR (MANISA) 03:01:01 16-08-2025 38,9617 28,1275 19,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:58 16-08-2025 39,16361 28,20722 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:59:14 16-08-2025 39,22194 28,00083 6,99 2,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:13 16-08-2025 39,2245 27,9947 10,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 02:58:01 16-08-2025 39,23722 28,07583 7 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:58:00 16-08-2025 39,2138 28,0648 13,4 1,9
Gördes (Manisa) 02:54:35 16-08-2025 39,09167 28,22444 6,87 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:35 16-08-2025 39,0958 28,1985 16,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:20 16-08-2025 39,19278 28,22194 6,99 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:20 16-08-2025 39,2205 28,1882 8,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:12 16-08-2025 39,17528 28,11889 6,45 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:10 16-08-2025 39,1498 28,1237 20,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:45:23 16-08-2025 39,19194 28,04222 6,98 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:22 16-08-2025 39,1975 28,0443 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:43:24 16-08-2025 39,20528 28,13667 6,99 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:43:24 16-08-2025 39,1753 28,1277 12,5 2,2
HEYBELI-SARUHANLI (MANISA) 02:42:28 16-08-2025 38,636 27,762 25,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:42 16-08-2025 39,155 28,1725 6,93 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:41 16-08-2025 39,175 28,154 14,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:06 16-08-2025 39,17389 28,15694 6,99 3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:39:06 16-08-2025 39,2092 28,1382 14 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:36 16-08-2025 39,22194 28,155 7,08 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:31:34 16-08-2025 39,214 28,1733 8,1 1,9
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:41 16-08-2025 39,2842 28,077 40,1 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:32 16-08-2025 39,1763 28,2033 11,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:31 16-08-2025 39,22778 28,28389 6,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:45 16-08-2025 39,16722 28,17306 7 1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:24:23 16-08-2025 39,172 28,0178 11,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:22 16-08-2025 39,2375 28,12194 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:23:20 16-08-2025 39,14944 28,20139 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:20 16-08-2025 39,22306 28,07306 6,99 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:20 16-08-2025 39,1922 28,0853 9,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:08 16-08-2025 39,10111 28,19583 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:20:15 16-08-2025 39,22056 28,02222 7 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:36 16-08-2025 39,2072 28,1258 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:35 16-08-2025 39,23583 28,14694 6,98 1,3
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 02:18:35 16-08-2025 39,0995 28,1033 23,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:34 16-08-2025 39,19639 28,17556 6,97 1,3
Yeşilova (Burdur) 02:18:04 16-08-2025 37,51667 29,72333 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:18 16-08-2025 39,21389 28,15861 7,01 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:18 16-08-2025 39,1965 28,1563 12,2 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 02:16:56 16-08-2025 38,1 38,42028 7,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:27 16-08-2025 39,255 28,06056 7 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:27 16-08-2025 39,2337 28,0563 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:30 16-08-2025 39,21944 28,09583 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:49 16-08-2025 39,22333 28,2425 6,93 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:47 16-08-2025 39,1163 28,1522 5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:50 16-08-2025 39,1368 28,1355 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:49 16-08-2025 39,18833 28,14389 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:37 16-08-2025 39,23139 28,22556 7,02 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:37 16-08-2025 39,2057 28,207 17,2 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:21 16-08-2025 39,2268 28,0985 7,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:20 16-08-2025 39,25472 28,13417 6,98 2,6
Doğanşehir (Malatya) 02:08:55 16-08-2025 37,94944 37,72194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:06:32 16-08-2025 39,21417 28,14611 7,93 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:33 16-08-2025 39,16556 28,12111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:21 16-08-2025 39,15694 28,14778 6,98 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:21 16-08-2025 39,1202 28,1487 19,9 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:01:06 16-08-2025 37,32278 36,79167 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:25 16-08-2025 39,1672 28,1452 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:24 16-08-2025 39,1775 28,15194 6,99 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:57:12 16-08-2025 39,18806 28,12528 6,99 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:12 16-08-2025 39,1798 28,1493 12,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:55:44 16-08-2025 39,20944 28,145 7,01 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:55:44 16-08-2025 39,1942 28,1345 9,6 3
Akhisar (Manisa) 01:54:18 16-08-2025 39,1075 28,11694 9,83 1,4
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 01:54:16 16-08-2025 39,0957 28,1237 16,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:40 16-08-2025 39,16694 28,21222 8,32 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:39 16-08-2025 39,177 28,177 10,5 1,5
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:40 16-08-2025 39,2565 28,2037 17,1 1
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 01:49:08 16-08-2025 38,8342 27,8305 25,6 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:01 16-08-2025 39,1167 28,1815 13,8 1,1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 01:44:35 16-08-2025 39,0878 28,1187 21,5 1,3
DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) 01:42:56 16-08-2025 39,3022 27,911 26,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:47 16-08-2025 39,18806 28,18583 6,97 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:47 16-08-2025 39,1943 28,156 13,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:34 16-08-2025 39,12944 28,2 6,99 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:35:33 16-08-2025 39,1712 28,1505 12,4 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:32 16-08-2025 39,20222 28,09722 7,01 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:32 16-08-2025 39,1825 28,0947 4,4 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:01 16-08-2025 39,1475 28,1383 15,3 1,7
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...