Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Ağustos 2026
17.08.2026 00:00
Son Güncelleme: 17.08.2026 00:30
NTV
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17 Ağustos 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Ağustos 2026 23:36
|39.2105
|28.1557
|12.50
|1.10
|Beypazarı (Ankara)
|16 Ağustos 2026 23:30
|40.1133
|31.8585
|6.73
|1.60
|Kemah (Erzincan)
|16 Ağustos 2026 23:17
|39.8153
|39.1108
|7.05
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Ağustos 2026 23:09
|39.1145
|28.2318
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Ağustos 2026 22:39
|39.2103
|28.0523
|7.57
|1.90
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [05.89 km] Saray (Van)
|16 Ağustos 2026 22:11
|38.6013
|44.3298
|7.04
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Ağustos 2026 22:08
|39.1608
|28.2973
|8.13
|1.40
|Doğanşehir (Malatya)
|16 Ağustos 2026 22:05
|38.1418
|37.8382
|9.76
|1.40
|Ula (Muğla)
|16 Ağustos 2026 21:30
|37.0788
|28.5155
|6.98
|1.40
|Dumlupınar (Kütahya)
|16 Ağustos 2026 21:01
|38.9332
|29.9407
|7.02
|1.50
|Hani (Diyarbakır)
|16 Ağustos 2026 20:46
|38.5623
|40.4340
|15.04
|1.50
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16 Ağustos 2026 20:40
|40.0563
|28.6490
|12.74
|2.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Ağustos 2026 19:58
|39.2145
|28.1905
|7.00
|1.50
|Battalgazi (Malatya)
|16 Ağustos 2026 19:50
|38.2348
|38.5068
|11.82
|1.50
|Battalgazi (Malatya)
|16 Ağustos 2026 19:46
|38.2712
|38.6120
|12.68
|1.10
|Sivrice (Elazığ)
|16 Ağustos 2026 19:34
|38.3700
|38.9088
|10.59
|1.10
|Zakho, Duhok (Irak) - [11.49 km] Silopi (Şırnak)
|16 Ağustos 2026 19:33
|37.0728
|42.6418
|18.10
|1.70
|Kırıkhan (Hatay)
|16 Ağustos 2026 19:15
|36.5852
|36.3615
|11.16
|1.90
|Bahçe (Osmaniye)
|16 Ağustos 2026 18:56
|37.1648
|36.6618
|10.45
|1.90
|Merkez (Bolu)
|16 Ağustos 2026 18:47
|40.7678
|31.5428
|12.60
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Ağustos 2026 18:39
|39.2592
|28.1018
|11.01
|1.50
|Sarıçam (Adana)
|16 Ağustos 2026 17:59
|37.0863
|35.3592
|6.96
|1.30
|Pütürge (Malatya)
|16 Ağustos 2026 16:44
|38.2277
|38.7077
|9.03
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Ağustos 2026 16:02
|39.2462
|28.0393
|7.24
|1.00
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16 Ağustos 2026 15:56
|40.0568
|28.6482
|7.00
|2.50
|Yunusemre (Manisa)
|16 Ağustos 2026 15:45
|38.7718
|27.1502
|9.09
|2.20
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|17 Ağustos 2026 00:18
|39.2947
|26.0867
|11.00
|1.20
|YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA)
|17 Ağustos 2026 00:01
|38.9868
|29.9338
|7.60
|1.80
|KARCI-GENC (BINGOL)
|16 Ağustos 2026 23:46
|38.6740
|40.4733
|5.10
|1.50
|KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|16 Ağustos 2026 23:40
|40.0487
|28.6717
|7.50
|2.90
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16 Ağustos 2026 22:58
|39.1960
|28.2205
|15.80
|1.50
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|16 Ağustos 2026 22:50
|38.1713
|38.4537
|5.00
|1.40
|GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY)
|16 Ağustos 2026 22:15
|36.6018
|36.2977
|5.00
|1.70
|ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|16 Ağustos 2026 21:56
|37.0988
|36.7287
|10.90
|1.60
|KIZILAGIL-(BOLU)
|16 Ağustos 2026 21:47
|40.7652
|31.5293
|12.70
|1.50
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16 Ağustos 2026 21:39
|39.2042
|28.0212
|11.30
|1.70
|KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|16 Ağustos 2026 18:56
|40.0458
|28.6727
|10.50
|2.50
|DUZLEN-(MANISA)
|16 Ağustos 2026 18:45
|38.7830
|27.1488
|17.60
|2.20
|BOYNUYOGUN-SARICAM (ADANA)
|16 Ağustos 2026 18:43
|37.0505
|35.4262
|16.60
|2.60
|ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|16 Ağustos 2026 18:23
|37.0932
|36.6930
|9.40
|3.00
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16 Ağustos 2026 18:16
|39.1898
|28.1168
|14.80
|2.10
|CIFTEVI-ORTAKOY (AKSARAY)
|16 Ağustos 2026 17:24
|38.8437
|34.0527
|6.10
|1.80
|YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
|16 Ağustos 2026 17:14
|37.8718
|29.4620
|14.40
|1.50
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|16 Ağustos 2026 17:05
|38.4738
|39.1795
|17.20
|1.40
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|16 Ağustos 2026 17:03
|38.4977
|38.0320
|13.70
|1.30
|BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
|16 Ağustos 2026 16:57
|39.4918
|26.0372
|5.00
|1.60
|TURGUTALP-ZILE (TOKAT)
|16 Ağustos 2026 16:22
|40.1127
|35.6840
|7.00
|1.70
|ERENCIK-HIZAN (BITLIS)
|16 Ağustos 2026 16:20
|38.1588
|42.5533
|3.60
|2.70
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16 Ağustos 2026 16:04
|39.2350
|28.1232
|10.50
|2.20
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16 Ağustos 2026 16:01
|39.2350
|28.1025
|9.70
|2.50