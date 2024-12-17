Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
17 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kale (Malatya)
|22:38:27 17-12-2024
|38,32861
|38,80222
|11,17
|2
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|22:38:26 17-12-2024
|38,367
|38,8328
|5,4
|1,8
|AKDENIZ
|22:32:16 17-12-2024
|35,5208
|30,6465
|24,1
|2,5
|Akdeniz - [106.10 km] Kumluca (Antalya)
|22:32:15 17-12-2024
|35,38917
|30,66611
|22,42
|2,2
|Güney (Denizli)
|22:03:12 17-12-2024
|38,07111
|29,05861
|8,76
|2
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|22:03:11 17-12-2024
|38,0662
|29,045
|6
|2,1
|Kozan (Adana)
|21:52:28 17-12-2024
|37,62861
|35,88417
|7,01
|1,4
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|21:52:28 17-12-2024
|37,643
|35,8863
|5,4
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:50:54 17-12-2024
|37,85417
|36,62611
|7,05
|1,4
|Salihli (Manisa)
|21:43:15 17-12-2024
|38,505
|28,23944
|6,97
|0,8
|Andırın (Kahramanmaraş)
|21:24:37 17-12-2024
|37,74167
|36,24278
|7,14
|1,5
|BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:24:31 17-12-2024
|37,8985
|36,4188
|25
|1,3
|EGE DENIZI
|21:01:46 17-12-2024
|40,058
|24,4903
|16,7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|20:47:21 17-12-2024
|38,29833
|37,74306
|8,84
|1,2
|Ula (Muğla)
|20:36:23 17-12-2024
|37,08444
|28,51583
|6,98
|1,2
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:36:22 17-12-2024
|37,0633
|28,5695
|4,9
|1,4
|Ilgın (Konya)
|20:21:26 17-12-2024
|38,14583
|32,07472
|7,01
|0,9
|Akdeniz - [45.65 km] Kaş (Antalya)
|20:09:55 17-12-2024
|35,77833
|29,60694
|14,2
|1,5
|Afşin (Kahramanmaraş)
|20:08:48 17-12-2024
|38,20472
|36,82694
|6,98
|1,1
|Kale (Malatya)
|20:08:41 17-12-2024
|38,34028
|38,80806
|7,03
|0,9
|Ege Denizi - [26.53 km] Menderes (İzmir)
|19:49:54 17-12-2024
|37,82833
|26,9175
|6,98
|1,3
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|19:49:53 17-12-2024
|37,7563
|26,9013
|14,2
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|19:49:22 17-12-2024
|38,28556
|37,79111
|7,72
|2,1
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|19:49:21 17-12-2024
|38,2743
|37,7997
|6,7
|2,1
|Ege Denizi - [27.48 km] Menderes (İzmir)
|19:45:08 17-12-2024
|37,81917
|26,915
|13,48
|1,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|19:45:08 17-12-2024
|37,8208
|26,913
|4,9
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|19:25:45 17-12-2024
|37,18667
|36,94722
|7
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|19:05:16 17-12-2024
|37,8075
|36,17806
|11,92
|1,1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|18:59:44 17-12-2024
|38,30194
|37,05083
|13,05
|1,3
|Çamardı (Niğde)
|18:36:40 17-12-2024
|37,90083
|35,15861
|7
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18:27:42 17-12-2024
|37,99861
|37,57611
|7
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|18:15:02 17-12-2024
|37,22944
|36,95278
|6,05
|1,4
|Hisarcık (Kütahya)
|18:04:52 17-12-2024
|39,26
|29,33306
|11,86
|1
|İspir (Erzurum)
|17:24:39 17-12-2024
|40,60528
|40,97111
|7
|1
|Merkez (Bingöl)
|17:15:56 17-12-2024
|39,08917
|40,435
|6,94
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|17:07:00 17-12-2024
|38,06806
|37,86667
|7,7
|2
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:06:59 17-12-2024
|38,0997
|37,8213
|9,2
|2,1
|Karadeniz - [04.61 km] Fındıklı (Rize)
|16:30:15 17-12-2024
|41,29083
|41,09167
|5,28
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|16:07:11 17-12-2024
|38,39028
|39,12361
|8,97
|1,8
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|16:07:11 17-12-2024
|38,453
|39,1898
|6,3
|1,7
|Hazar Gölü - [05.25 km] Merkez (Elazığ)
|15:32:04 17-12-2024
|38,48861
|39,39306
|6,9
|1,1
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|15:32:04 17-12-2024
|38,4788
|39,3023
|5
|1,6
|Ege Denizi - [25.32 km] Seferihisar (İzmir)
|15:28:26 17-12-2024
|37,87389
|26,76278
|7
|0,9
|Adaklı (Bingöl)
|15:19:49 17-12-2024
|39,19861
|40,4075
|7,25
|1,8
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:01:46 17-12-2024
|38,02
|36,276
|13,8
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|13:43:21 17-12-2024
|37,93444
|38,12056
|7
|1,5
|Bergama (İzmir)
|13:19:51 17-12-2024
|39,22556
|27,26222
|7
|1,3
|Yakutiye (Erzurum)
|13:12:39 17-12-2024
|40,00667
|41,26389
|7,01
|1,3
|Bergama (İzmir)
|13:10:01 17-12-2024
|39,22389
|27,26833
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:40:08 17-12-2024
|38,16972
|36,67722
|7,08
|1,8
|FAKIEKINCILIGI-PINARBASI (KAYSERI)
|12:40:03 17-12-2024
|38,7802
|36,2392
|59,7
|1,9
|Ula (Muğla)
|12:24:07 17-12-2024
|37,14389
|28,53667
|4,8
|2,5
|YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
|12:24:06 17-12-2024
|37,1775
|28,5238
|6,3
|2,7
|Akçadağ (Malatya)
|12:14:21 17-12-2024
|38,25028
|38,06694
|6,96
|1,4
|KUYULU-YESILYURT (MALATYA)
|12:14:20 17-12-2024
|38,3398
|38,1192
|0
|1,5
|SARAYOREN-SEYITGAZI (ESKISEHIR)
|12:02:23 17-12-2024
|39,5487
|30,5862
|0
|1,2
|İnönü (Eskişehir)
|12:02:20 17-12-2024
|39,71972
|30,17472
|7
|1,2
|KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|11:33:31 17-12-2024
|36,9362
|36,663
|20,3
|1,7
|Gediz (Kütahya)
|11:09:23 17-12-2024
|38,97028
|29,75778
|7
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|11:06:46 17-12-2024
|38,11917
|38,47667
|7
|1,4
|Bozkurt (Denizli)
|10:58:54 17-12-2024
|37,80972
|29,62111
|15,14
|1,9
|BOZKURT (DENIZLI)
|10:58:54 17-12-2024
|37,8208
|29,6117
|7,3
|1,9
|KUCUKPOTUKLU-PINARBASI (KAYSERI)
|10:04:33 17-12-2024
|38,7477
|36,3485
|0
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:24:40 17-12-2024
|37,35417
|36,92222
|15,99
|1,2
|COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|09:24:36 17-12-2024
|37,3697
|36,917
|4,9
|1,4
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|09:16:39 17-12-2024
|36,5855
|28,7233
|16,2
|2,1
|Yalvaç (Isparta)
|09:12:32 17-12-2024
|38,22194
|30,93083
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|08:59:06 17-12-2024
|38,13944
|37,96861
|6,77
|1,1
|SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:55:38 17-12-2024
|38,0897
|36,3842
|24,2
|1,1
|DELEMENLER-ALASEHIR (MANISA)
|08:45:23 17-12-2024
|38,2858
|28,5952
|16
|1,3
|Salihli (Manisa)
|08:45:19 17-12-2024
|38,40306
|28,17667
|7
|1,2
|Tuz Gölü - [31.06 km] Eskil (Aksaray)
|08:38:01 17-12-2024
|38,62472
|33,63333
|8,23
|1,2
|AKDENIZ
|08:10:52 17-12-2024
|35,941
|31,19
|28,7
|2,5
|Akdeniz - [79.21 km] Kumluca (Antalya)
|08:10:51 17-12-2024
|35,93417
|31,16417
|6,06
|2,2
|Merkez (Bolu)
|07:52:43 17-12-2024
|40,85778
|31,70806
|7,13
|1,5
|Kale (Malatya)
|07:52:07 17-12-2024
|38,35639
|38,85611
|7
|1,3
|Hama (Suriye) - [99.14 km] Altınözü (Hatay)
|07:47:24 17-12-2024
|35,27639
|37,00139
|7,01
|2,8
|Salihli (Manisa)
|06:59:49 17-12-2024
|38,51917
|28,26889
|7
|1,7
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|06:59:49 17-12-2024
|38,5453
|28,2645
|7,5
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:51:26 17-12-2024
|38,24139
|38,22694
|7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|06:31:56 17-12-2024
|38,28556
|38,74444
|11,95
|1,5
|Pasinler (Erzurum)
|06:13:32 17-12-2024
|39,85444
|41,78667
|7,02
|2
|YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM)
|06:13:31 17-12-2024
|39,8207
|41,776
|10,1
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|06:01:03 17-12-2024
|40,17028
|31,78833
|8,96
|2,4
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:01:01 17-12-2024
|40,2347
|31,739
|10,2
|2
|Biga (Çanakkale)
|05:43:29 17-12-2024
|40,37167
|27,03833
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|05:27:12 17-12-2024
|38,20111
|38,46083
|7
|1,6
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|04:45:23 17-12-2024
|38,67556
|31,25639
|7
|0,8
|Merkez (Kars)
|04:41:42 17-12-2024
|40,40889
|42,99306
|6,37
|1,5
|ESENYAZI-(KARS)
|04:41:41 17-12-2024
|40,3897
|43,0485
|12
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|04:41:17 17-12-2024
|38,11944
|37,77306
|6,84
|1,4
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:41:16 17-12-2024
|38,116
|37,802
|12,2
|1,4
|Karapürçek (Sakarya)
|04:21:21 17-12-2024
|40,55083
|30,50472
|7,01
|1,1
|TUZLA-TARAKLI (SAKARYA)
|04:21:21 17-12-2024
|40,5132
|30,5188
|12,9
|1,2
|Doğubayazıt (Ağrı)
|04:17:05 17-12-2024
|39,48667
|44,41194
|7,01
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|04:09:44 17-12-2024
|38,14278
|38,47194
|6,99
|0,8
|Emet (Kütahya)
|03:54:15 17-12-2024
|39,2675
|29,11667
|6,98
|1,1
|Ilgaz (Çankırı)
|03:21:09 17-12-2024
|40,95472
|33,51417
|7
|1,9
|SULEYMANHACILAR-ILGAZ (CANKIRI)
|03:21:08 17-12-2024
|40,9313
|33,514
|2,2
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:16:14 17-12-2024
|38,3025
|38,23472
|7,01
|1,8
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|03:16:14 17-12-2024
|38,318
|38,2267
|5,2
|1,9
|Altıeylül (Balıkesir)
|03:11:02 17-12-2024
|39,55417
|27,73417
|8,07
|1
|İslahiye (Gaziantep)
|02:42:02 17-12-2024
|36,93778
|36,53361
|7
|1,5
|AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|02:42:01 17-12-2024
|36,9582
|36,594
|22,5
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|02:25:49 17-12-2024
|37,73806
|36,44833
|6,35
|2
|ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:25:48 17-12-2024
|37,7158
|36,4518
|5,3
|1,7
|Dalaman (Muğla)
|02:23:02 17-12-2024
|36,88694
|28,93361
|7,56
|1,4
|ELCIK-DALAMAN (MUGLA)
|02:23:01 17-12-2024
|36,8795
|28,94
|19
|1,6
|Yapraklı (Çankırı)
|01:57:57 17-12-2024
|40,72722
|34,01861
|6,31
|1,3
|Ege Denizi - [46.41 km] Datça (Muğla)
|01:33:46 17-12-2024
|36,47167
|27,00833
|7,95
|3,9
|AKDENIZ
|01:33:44 17-12-2024
|36,4238
|26,9487
|130,2
|3,7
|Marmara Denizi - [06.83 km] Marmara (Balıkesir)
|01:14:27 17-12-2024
|40,58444
|27,42194
|9,65
|1,3
|EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)
|01:14:26 17-12-2024
|40,5675
|27,4395
|12,8
|1,5
|Hafik (Sivas)
|01:04:56 17-12-2024
|39,70389
|37,47333
|7,25
|1,7
|TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS)
|01:04:55 17-12-2024
|39,785
|37,6103
|7,1
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:49:59 17-12-2024
|38,29056
|38,24778
|7
|1,1
|Tuşba (Van)
|00:43:06 17-12-2024
|38,8525
|43,61722
|7
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|00:16:36 17-12-2024
|38,61611
|39,68139
|8,61
|1,7
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|00:16:36 17-12-2024
|38,6313
|39,6317
|7,7
|1,9
|Soma (Manisa)
|00:14:20 17-12-2024
|39,27333
|27,75556
|7
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kale (Malatya)
|22:38:27 17-12-2024
|38,32861
|38,80222
|11,17
|2
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|22:38:26 17-12-2024
|38,367
|38,8328
|5,4
|1,8
|AKDENIZ
|22:32:16 17-12-2024
|35,5208
|30,6465
|24,1
|2,5
|Akdeniz - [106.10 km] Kumluca (Antalya)
|22:32:15 17-12-2024
|35,38917
|30,66611
|22,42
|2,2
|Güney (Denizli)
|22:03:12 17-12-2024
|38,07111
|29,05861
|8,76
|2
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|22:03:11 17-12-2024
|38,0662
|29,045
|6
|2,1
|Kozan (Adana)
|21:52:28 17-12-2024
|37,62861
|35,88417
|7,01
|1,4
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|21:52:28 17-12-2024
|37,643
|35,8863
|5,4
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:50:54 17-12-2024
|37,85417
|36,62611
|7,05
|1,4
|Salihli (Manisa)
|21:43:15 17-12-2024
|38,505
|28,23944
|6,97
|0,8
|Andırın (Kahramanmaraş)
|21:24:37 17-12-2024
|37,74167
|36,24278
|7,14
|1,5
|BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:24:31 17-12-2024
|37,8985
|36,4188
|25
|1,3
|EGE DENIZI
|21:01:46 17-12-2024
|40,058
|24,4903
|16,7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|20:47:21 17-12-2024
|38,29833
|37,74306
|8,84
|1,2
|Ula (Muğla)
|20:36:23 17-12-2024
|37,08444
|28,51583
|6,98
|1,2
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:36:22 17-12-2024
|37,0633
|28,5695
|4,9
|1,4
|Ilgın (Konya)
|20:21:26 17-12-2024
|38,14583
|32,07472
|7,01
|0,9
|Akdeniz - [45.65 km] Kaş (Antalya)
|20:09:55 17-12-2024
|35,77833
|29,60694
|14,2
|1,5
|Afşin (Kahramanmaraş)
|20:08:48 17-12-2024
|38,20472
|36,82694
|6,98
|1,1
|Kale (Malatya)
|20:08:41 17-12-2024
|38,34028
|38,80806
|7,03
|0,9
|Ege Denizi - [26.53 km] Menderes (İzmir)
|19:49:54 17-12-2024
|37,82833
|26,9175
|6,98
|1,3
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|19:49:53 17-12-2024
|37,7563
|26,9013
|14,2
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|19:49:22 17-12-2024
|38,28556
|37,79111
|7,72
|2,1
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|19:49:21 17-12-2024
|38,2743
|37,7997
|6,7
|2,1
|Ege Denizi - [27.48 km] Menderes (İzmir)
|19:45:08 17-12-2024
|37,81917
|26,915
|13,48
|1,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|19:45:08 17-12-2024
|37,8208
|26,913
|4,9
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|19:25:45 17-12-2024
|37,18667
|36,94722
|7
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|19:05:16 17-12-2024
|37,8075
|36,17806
|11,92
|1,1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|18:59:44 17-12-2024
|38,30194
|37,05083
|13,05
|1,3
|Çamardı (Niğde)
|18:36:40 17-12-2024
|37,90083
|35,15861
|7
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18:27:42 17-12-2024
|37,99861
|37,57611
|7
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|18:15:02 17-12-2024
|37,22944
|36,95278
|6,05
|1,4
|Hisarcık (Kütahya)
|18:04:52 17-12-2024
|39,26
|29,33306
|11,86
|1
|İspir (Erzurum)
|17:24:39 17-12-2024
|40,60528
|40,97111
|7
|1
|Merkez (Bingöl)
|17:15:56 17-12-2024
|39,08917
|40,435
|6,94
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|17:07:00 17-12-2024
|38,06806
|37,86667
|7,7
|2
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:06:59 17-12-2024
|38,0997
|37,8213
|9,2
|2,1
|Karadeniz - [04.61 km] Fındıklı (Rize)
|16:30:15 17-12-2024
|41,29083
|41,09167
|5,28
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|16:07:11 17-12-2024
|38,39028
|39,12361
|8,97
|1,8
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|16:07:11 17-12-2024
|38,453
|39,1898
|6,3
|1,7
|Hazar Gölü - [05.25 km] Merkez (Elazığ)
|15:32:04 17-12-2024
|38,48861
|39,39306
|6,9
|1,1
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|15:32:04 17-12-2024
|38,4788
|39,3023
|5
|1,6
|Ege Denizi - [25.32 km] Seferihisar (İzmir)
|15:28:26 17-12-2024
|37,87389
|26,76278
|7
|0,9
|Adaklı (Bingöl)
|15:19:49 17-12-2024
|39,19861
|40,4075
|7,25
|1,8
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:01:46 17-12-2024
|38,02
|36,276
|13,8
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|13:43:21 17-12-2024
|37,93444
|38,12056
|7
|1,5
|Bergama (İzmir)
|13:19:51 17-12-2024
|39,22556
|27,26222
|7
|1,3
|Yakutiye (Erzurum)
|13:12:39 17-12-2024
|40,00667
|41,26389
|7,01
|1,3
|Bergama (İzmir)
|13:10:01 17-12-2024
|39,22389
|27,26833
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:40:08 17-12-2024
|38,16972
|36,67722
|7,08
|1,8
|FAKIEKINCILIGI-PINARBASI (KAYSERI)
|12:40:03 17-12-2024
|38,7802
|36,2392
|59,7
|1,9
|Ula (Muğla)
|12:24:07 17-12-2024
|37,14389
|28,53667
|4,8
|2,5
|YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
|12:24:06 17-12-2024
|37,1775
|28,5238
|6,3
|2,7
|Akçadağ (Malatya)
|12:14:21 17-12-2024
|38,25028
|38,06694
|6,96
|1,4
|KUYULU-YESILYURT (MALATYA)
|12:14:20 17-12-2024
|38,3398
|38,1192
|0
|1,5
|SARAYOREN-SEYITGAZI (ESKISEHIR)
|12:02:23 17-12-2024
|39,5487
|30,5862
|0
|1,2
|İnönü (Eskişehir)
|12:02:20 17-12-2024
|39,71972
|30,17472
|7
|1,2
|KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|11:33:31 17-12-2024
|36,9362
|36,663
|20,3
|1,7
|Gediz (Kütahya)
|11:09:23 17-12-2024
|38,97028
|29,75778
|7
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|11:06:46 17-12-2024
|38,11917
|38,47667
|7
|1,4
|Bozkurt (Denizli)
|10:58:54 17-12-2024
|37,80972
|29,62111
|15,14
|1,9
|BOZKURT (DENIZLI)
|10:58:54 17-12-2024
|37,8208
|29,6117
|7,3
|1,9
|KUCUKPOTUKLU-PINARBASI (KAYSERI)
|10:04:33 17-12-2024
|38,7477
|36,3485
|0
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:24:40 17-12-2024
|37,35417
|36,92222
|15,99
|1,2
|COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|09:24:36 17-12-2024
|37,3697
|36,917
|4,9
|1,4
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|09:16:39 17-12-2024
|36,5855
|28,7233
|16,2
|2,1
|Yalvaç (Isparta)
|09:12:32 17-12-2024
|38,22194
|30,93083
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|08:59:06 17-12-2024
|38,13944
|37,96861
|6,77
|1,1
|SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:55:38 17-12-2024
|38,0897
|36,3842
|24,2
|1,1
|DELEMENLER-ALASEHIR (MANISA)
|08:45:23 17-12-2024
|38,2858
|28,5952
|16
|1,3
|Salihli (Manisa)
|08:45:19 17-12-2024
|38,40306
|28,17667
|7
|1,2
|Tuz Gölü - [31.06 km] Eskil (Aksaray)
|08:38:01 17-12-2024
|38,62472
|33,63333
|8,23
|1,2
|AKDENIZ
|08:10:52 17-12-2024
|35,941
|31,19
|28,7
|2,5
|Akdeniz - [79.21 km] Kumluca (Antalya)
|08:10:51 17-12-2024
|35,93417
|31,16417
|6,06
|2,2
|Merkez (Bolu)
|07:52:43 17-12-2024
|40,85778
|31,70806
|7,13
|1,5
|Kale (Malatya)
|07:52:07 17-12-2024
|38,35639
|38,85611
|7
|1,3
|Hama (Suriye) - [99.14 km] Altınözü (Hatay)
|07:47:24 17-12-2024
|35,27639
|37,00139
|7,01
|2,8
|Salihli (Manisa)
|06:59:49 17-12-2024
|38,51917
|28,26889
|7
|1,7
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|06:59:49 17-12-2024
|38,5453
|28,2645
|7,5
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:51:26 17-12-2024
|38,24139
|38,22694
|7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|06:31:56 17-12-2024
|38,28556
|38,74444
|11,95
|1,5
|Pasinler (Erzurum)
|06:13:32 17-12-2024
|39,85444
|41,78667
|7,02
|2
|YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM)
|06:13:31 17-12-2024
|39,8207
|41,776
|10,1
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|06:01:03 17-12-2024
|40,17028
|31,78833
|8,96
|2,4
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:01:01 17-12-2024
|40,2347
|31,739
|10,2
|2
|Biga (Çanakkale)
|05:43:29 17-12-2024
|40,37167
|27,03833
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|05:27:12 17-12-2024
|38,20111
|38,46083
|7
|1,6
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|04:45:23 17-12-2024
|38,67556
|31,25639
|7
|0,8
|Merkez (Kars)
|04:41:42 17-12-2024
|40,40889
|42,99306
|6,37
|1,5
|ESENYAZI-(KARS)
|04:41:41 17-12-2024
|40,3897
|43,0485
|12
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|04:41:17 17-12-2024
|38,11944
|37,77306
|6,84
|1,4
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:41:16 17-12-2024
|38,116
|37,802
|12,2
|1,4
|Karapürçek (Sakarya)
|04:21:21 17-12-2024
|40,55083
|30,50472
|7,01
|1,1
|TUZLA-TARAKLI (SAKARYA)
|04:21:21 17-12-2024
|40,5132
|30,5188
|12,9
|1,2
|Doğubayazıt (Ağrı)
|04:17:05 17-12-2024
|39,48667
|44,41194
|7,01
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|04:09:44 17-12-2024
|38,14278
|38,47194
|6,99
|0,8
|Emet (Kütahya)
|03:54:15 17-12-2024
|39,2675
|29,11667
|6,98
|1,1
|Ilgaz (Çankırı)
|03:21:09 17-12-2024
|40,95472
|33,51417
|7
|1,9
|SULEYMANHACILAR-ILGAZ (CANKIRI)
|03:21:08 17-12-2024
|40,9313
|33,514
|2,2
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:16:14 17-12-2024
|38,3025
|38,23472
|7,01
|1,8
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|03:16:14 17-12-2024
|38,318
|38,2267
|5,2
|1,9
|Altıeylül (Balıkesir)
|03:11:02 17-12-2024
|39,55417
|27,73417
|8,07
|1
|İslahiye (Gaziantep)
|02:42:02 17-12-2024
|36,93778
|36,53361
|7
|1,5
|AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|02:42:01 17-12-2024
|36,9582
|36,594
|22,5
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|02:25:49 17-12-2024
|37,73806
|36,44833
|6,35
|2
|ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:25:48 17-12-2024
|37,7158
|36,4518
|5,3
|1,7
|Dalaman (Muğla)
|02:23:02 17-12-2024
|36,88694
|28,93361
|7,56
|1,4
|ELCIK-DALAMAN (MUGLA)
|02:23:01 17-12-2024
|36,8795
|28,94
|19
|1,6
|Yapraklı (Çankırı)
|01:57:57 17-12-2024
|40,72722
|34,01861
|6,31
|1,3
|Ege Denizi - [46.41 km] Datça (Muğla)
|01:33:46 17-12-2024
|36,47167
|27,00833
|7,95
|3,9
|AKDENIZ
|01:33:44 17-12-2024
|36,4238
|26,9487
|130,2
|3,7
|Marmara Denizi - [06.83 km] Marmara (Balıkesir)
|01:14:27 17-12-2024
|40,58444
|27,42194
|9,65
|1,3
|EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)
|01:14:26 17-12-2024
|40,5675
|27,4395
|12,8
|1,5
|Hafik (Sivas)
|01:04:56 17-12-2024
|39,70389
|37,47333
|7,25
|1,7
|TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS)
|01:04:55 17-12-2024
|39,785
|37,6103
|7,1
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:49:59 17-12-2024
|38,29056
|38,24778
|7
|1,1
|Tuşba (Van)
|00:43:06 17-12-2024
|38,8525
|43,61722
|7
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|00:16:36 17-12-2024
|38,61611
|39,68139
|8,61
|1,7
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|00:16:36 17-12-2024
|38,6313
|39,6317
|7,7
|1,9
|Soma (Manisa)
|00:14:20 17-12-2024
|39,27333
|27,75556
|7
|1,3
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