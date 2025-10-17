Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

17 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ARICILAR-ULA (MUGLA) 00:25:09 17-10-2025 37,1353 28,5868 9,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:30 17-10-2025 39,22361 28,12361 8,27 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:21:30 17-10-2025 39,1655 28,1098 14,3 1,8
Akdeniz - [45.26 km] Fethiye (Muğla) 00:20:44 17-10-2025 36,24306 28,7075 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:48 17-10-2025 39,1865 28,097 17,6 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:58 17-10-2025 39,1975 28,1093 10,1 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 00:14:16 17-10-2025 37,99861 36,34056 7 2,3
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:14:16 17-10-2025 37,9943 36,3255 4,1 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:57 17-10-2025 39,195 28,0957 11,5 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:04:23 17-10-2025 39,2335 28,9988 12 1,8
CAYKISLA-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 23:28:39 16-10-2025 38,8253 31,3255 17,4 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:19:23 16-10-2025 39,2265 28,1208 7,4 1,6
Simav (Kütahya) 23:06:18 16-10-2025 39,24444 28,99306 8,63 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:06:18 16-10-2025 39,234 29,0237 13 0,9
Soma (Manisa) 23:04:46 16-10-2025 39,18361 27,70111 7,01 1,1
SOMA (MANISA) 23:04:45 16-10-2025 39,171 27,6322 13,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:57:52 16-10-2025 39,16194 28,23472 6,53 0,9
Van Gölü - [16.69 km] Tatvan (Bitlis) 22:40:01 16-10-2025 38,70139 42,64083 5,41 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:22 16-10-2025 39,17167 28,21528 6,18 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:21 16-10-2025 39,1473 28,2057 11,1 1,8
Merkez (Elazığ) 22:32:37 16-10-2025 38,58028 39,52389 15,81 1,5
KORUCU-(ELAZIG) 22:32:37 16-10-2025 38,5763 39,5423 7,2 1,6
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 22:28:51 16-10-2025 37,0643 28,5442 10,6 1,3
Simav (Kütahya) 22:26:46 16-10-2025 39,22333 28,90639 7,41 1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 22:26:46 16-10-2025 39,183 29,0853 12,3 1,1
GULUMUSAGI-(MALATYA) 22:22:12 16-10-2025 38,2387 38,5717 12,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:28 16-10-2025 39,25861 28,12583 6 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:27 16-10-2025 39,2322 28,0895 11,2 1,8
Simav (Kütahya) 22:05:17 16-10-2025 39,26639 28,95028 7,76 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:05:16 16-10-2025 39,2588 28,9838 9,9 1,7
Simav (Kütahya) 21:59:17 16-10-2025 39,26972 28,95389 8,18 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:59:17 16-10-2025 39,2285 28,9632 15,5 1,7
AHMETLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:40:12 16-10-2025 39,1122 28,848 7,9 1,4
Köyceğiz (Muğla) 21:36:26 16-10-2025 37,10639 28,59194 6,99 1,3
Simav (Kütahya) 21:29:05 16-10-2025 39,25222 28,935 6,51 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:29:05 16-10-2025 39,2305 28,9898 12,2 1,9
Simav (Kütahya) 21:21:13 16-10-2025 39,25417 28,93917 7,36 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:21:13 16-10-2025 39,2073 28,9748 13,3 1,6
Simav (Kütahya) 21:17:39 16-10-2025 39,22611 28,97583 9,79 1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 21:10:33 16-10-2025 39,239 28,9505 11,3 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:16 16-10-2025 39,2328 28,1552 6,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:15 16-10-2025 39,22083 28,13417 6,84 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 21:05:36 16-10-2025 39,203 29,0702 16,4 1,1
Köyceğiz (Muğla) 21:04:26 16-10-2025 36,98417 28,78056 7,18 1,1
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:04:25 16-10-2025 37,083 28,7888 16,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:02:32 16-10-2025 39,20333 28,10278 6,01 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:02:31 16-10-2025 39,1888 28,0668 4,4 1,6
Merkez (Bayburt) 20:57:59 16-10-2025 40,13222 40,60972 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:08 16-10-2025 39,1702 28,0697 4,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:07 16-10-2025 39,24806 28,13667 7,79 1,4
Simav (Kütahya) 20:28:05 16-10-2025 39,18556 28,97528 10,02 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:28:04 16-10-2025 39,1958 28,9853 7,7 1,2
Simav (Kütahya) 20:11:50 16-10-2025 39,25111 28,95056 7,28 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:11:49 16-10-2025 39,2353 28,9612 12,9 1,3
Köyceğiz (Muğla) 20:07:49 16-10-2025 37,08833 28,58833 6,97 1,3
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 20:07:49 16-10-2025 37,112 28,6217 10,8 1,6
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.84 km] Milas (Muğla) 20:03:11 16-10-2025 36,915 28,035 7 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 20:03:11 16-10-2025 36,9258 28,036 6,5 1,5
Ege Denizi - [41.64 km] Karaburun (İzmir) 20:00:05 16-10-2025 38,75778 25,94306 6,81 1,7
EGE DENIZI 20:00:04 16-10-2025 38,7745 25,9613 9 1,7
Sumbas (Osmaniye) 19:39:33 16-10-2025 37,72917 36,09389 6,98 1,2
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 19:39:32 16-10-2025 37,6967 36,061 24,8 1,5
Simav (Kütahya) 19:33:41 16-10-2025 39,245 28,99722 9,07 1,3
Van Gölü - [08.30 km] Tuşba (Van) 19:33:23 16-10-2025 38,62417 43,12111 7 2,3
VAN GOLU 19:33:21 16-10-2025 38,566 43,161 23 2,4
Van Gölü - [07.26 km] Tuşba (Van) 19:28:57 16-10-2025 38,63389 43,12583 7 2
VAN GOLU 19:28:57 16-10-2025 38,6412 43,0813 7,1 2,2
Ege Denizi - [44.09 km] Karaburun (İzmir) 19:28:12 16-10-2025 38,76361 25,91583 7,05 1,9
EGE DENIZI 19:28:12 16-10-2025 38,7675 25,9208 7,6 2,1
Ula (Muğla) 19:23:12 16-10-2025 37,10667 28,59333 6,98 1,5
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 19:23:12 16-10-2025 37,0913 28,6225 7,4 1,8
Simav (Kütahya) 19:21:25 16-10-2025 39,23806 28,98444 7,77 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:21:24 16-10-2025 39,2337 28,9837 10,2 1,5
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [63.25 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:18:57 16-10-2025 36,1925 39,68472 7 2,7
Tuşba (Van) 19:14:13 16-10-2025 38,62417 43,13333 7 3,4
CITOREN-(VAN) 19:14:12 16-10-2025 38,6118 43,1603 5 3,5
Ula (Muğla) 18:47:50 16-10-2025 37,10806 28,60389 10,36 3,1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 18:47:50 16-10-2025 37,1003 28,6088 5,8 3,2
Pütürge (Malatya) 18:42:51 16-10-2025 38,12194 38,61083 7 1,1
Simav (Kütahya) 17:52:25 16-10-2025 39,22083 28,93667 8,57 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 17:52:23 16-10-2025 39,2622 28,9725 11,4 1,3
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 17:38:24 16-10-2025 37,0607 28,6562 24,5 1,7
Sumbas (Osmaniye) 17:36:23 16-10-2025 37,73889 36,09111 6,98 2,6
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 17:36:22 16-10-2025 37,7248 36,0687 5 2,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:55 16-10-2025 39,195 28,2785 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:54 16-10-2025 39,24361 28,29167 11,69 1,2
İnönü (Eskişehir) 17:29:13 16-10-2025 39,75306 30,19306 7 1,2
Ula (Muğla) 17:25:30 16-10-2025 37,10111 28,60361 7,01 2,3
ARICILAR-ULA (MUGLA) 17:25:30 16-10-2025 37,128 28,5925 9,2 2,4
PASALI-FEKE (ADANA) 17:13:36 16-10-2025 37,7563 35,9893 5 2,2
Simav (Kütahya) 17:12:50 16-10-2025 39,27722 28,96667 8,72 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:12:50 16-10-2025 39,2458 28,9673 13,1 2,1
Çınarcık (Yalova) 17:10:38 16-10-2025 40,61944 29,03417 7,03 1,8
SENKOY-CINARCIK (YALOVA) 17:10:37 16-10-2025 40,6027 29,0142 6,2 2,1
SENKOY-CINARCIK (YALOVA) 17:04:38 16-10-2025 40,5798 29,01 5 1,8
Çınarcık (Yalova) 17:04:37 16-10-2025 40,63556 28,98778 7,73 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:37 16-10-2025 39,20333 28,19278 7,96 1,3
Akdeniz - [107.90 km] Marmaris (Muğla) 16:45:37 16-10-2025 35,66778 27,95306 6,1 2,2
AKDENIZ 16:45:36 16-10-2025 35,6777 27,9528 5 2,4
Köyceğiz (Muğla) 16:38:34 16-10-2025 37,08306 28,5925 6,99 1,5
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 16:38:33 16-10-2025 37,1123 28,6342 7,5 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:25:37 16-10-2025 39,2333 28,974 5 1,3
Simav (Kütahya) 16:16:44 16-10-2025 39,225 28,94472 9,38 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 16:16:43 16-10-2025 39,2613 28,968 9,2 1,4
Simav (Kütahya) 16:08:26 16-10-2025 39,13917 29,03583 9,54 1,3
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 16:08:26 16-10-2025 39,1032 29,036 10,2 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:55:58 16-10-2025 39,2387 29,0102 13,7 2,6
Simav (Kütahya) 15:55:57 16-10-2025 39,25694 28,98444 14,92 2,3
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 15:38:11 16-10-2025 39,2173 29,1065 1,1 0,8
Ulubey (Uşak) 15:34:09 16-10-2025 38,46694 29,15194 6,99 1,2
BEKISLI-ESME (USAK) 15:34:09 16-10-2025 38,4885 29,0928 5,4 1,3
Simav (Kütahya) 15:18:29 16-10-2025 39,22639 28,98583 6,96 1,4
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 15:18:29 16-10-2025 39,1503 29,1545 3,9 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 15:09:08 16-10-2025 39,232 29,0548 5 1,1
Simav (Kütahya) 15:09:07 16-10-2025 39,29833 28,96111 7,62 1
Germencik (Aydın) 15:01:18 16-10-2025 37,92639 27,64389 6,9 1,2
SINIRTEKE-INCIRLIOVA (AYDIN) 15:01:18 16-10-2025 37,8408 27,6585 5,3 1,5
MARMARA DENIZI 14:58:00 16-10-2025 40,7457 27,9167 11,9 1,6
Battalgazi (Malatya) 14:57:20 16-10-2025 38,16333 38,58806 7,05 1,5
Delice (Kırıkkale) 14:46:59 16-10-2025 39,85417 33,99194 7 1
Demirci (Manisa) 14:45:18 16-10-2025 38,94 28,60194 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:45:15 16-10-2025 39,251 28,995 12 1,4
AVCILAR (ISTANBUL) 14:36:10 16-10-2025 40,981 28,7303 10,4 1,2
DARKALE-SOMA (MANISA) 14:30:36 16-10-2025 39,1628 27,598 0 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:28 16-10-2025 39,26944 28,12444 9,63 0,8
Çınarcık (Yalova) 13:57:20 16-10-2025 40,62306 28,99722 4,93 1,2
Köyceğiz (Muğla) 13:51:47 16-10-2025 37,07389 28,60139 7,24 1,1
Simav (Kütahya) 13:49:33 16-10-2025 39,18556 28,8925 7,32 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:02 16-10-2025 39,094 28,1825 13,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:01 16-10-2025 39,17167 28,21556 6,98 1,4
Köyceğiz (Muğla) 13:19:46 16-10-2025 37,08972 28,58028 6,98 1,1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 13:19:46 16-10-2025 37,0287 28,5868 11 1,4
KIYRA-ULA (MUGLA) 13:12:54 16-10-2025 37,0872 28,54 22,1 1,5
Simav (Kütahya) 13:02:32 16-10-2025 39,27639 28,92611 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:27 16-10-2025 39,17111 28,20083 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:03 16-10-2025 39,18444 28,16833 9,52 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:55:01 16-10-2025 39,2202 28,1743 7 1,6
Ege Denizi 12:49:23 16-10-2025 36,69472 25,71694 7 2,9
Seydikemer (Muğla) 12:48:05 16-10-2025 36,40639 29,27222 7 1
Domaniç (Kütahya) 12:47:50 16-10-2025 39,76556 29,63028 7,49 1,6
Simav (Kütahya) 12:46:53 16-10-2025 39,22361 29,02306 12,72 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:46:53 16-10-2025 39,2195 28,968 14,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:23 16-10-2025 39,1825 28,16194 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:22 16-10-2025 39,2043 28,1735 8,4 2
İnönü (Eskişehir) 12:14:01 16-10-2025 39,75722 30,12083 6,96 1,3
Simav (Kütahya) 12:11:30 16-10-2025 39,27778 28,86861 6,41 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 12:11:29 16-10-2025 39,2607 28,9472 12,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:06:59 16-10-2025 39,16306 28,20444 7,44 1,4
HACIRAHMANLI-SARUHANLI (MANISA) 12:06:55 16-10-2025 38,7507 27,6032 19 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 11:57:11 16-10-2025 38,075 38,42806 7,18 1,2
Soma (Manisa) 11:51:03 16-10-2025 39,285 27,63194 7,11 1,3
Soma (Manisa) 11:50:00 16-10-2025 39,23972 27,76028 7 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 11:47:07 16-10-2025 37,39806 37,1275 10,63 1,3
Köyceğiz (Muğla) 11:36:11 16-10-2025 37,08389 28,59139 7,01 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.34 km] Selçuk (İzmir) 11:35:25 16-10-2025 37,95083 27,21583 7,03 0,8
Simav (Kütahya) 11:14:23 16-10-2025 39,26417 28,98528 6,27 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:14:22 16-10-2025 39,2675 29,0158 5,4 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:13 16-10-2025 39,2215 28,1063 7,7 1,4
Simav (Kütahya) 10:48:10 16-10-2025 39,17361 28,94278 6,78 1
Köyceğiz (Muğla) 10:36:31 16-10-2025 37,10583 28,59056 7,01 2,4
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 10:36:30 16-10-2025 37,1485 28,5967 8,8 2,5
Köyceğiz (Muğla) 10:28:40 16-10-2025 37,09361 28,58333 8,81 2,3
ARICILAR-ULA (MUGLA) 10:28:39 16-10-2025 37,1272 28,5905 10 2,3
Şavşat (Artvin) 10:17:15 16-10-2025 41,4075 42,20944 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:11:48 16-10-2025 39,22222 28,15583 8,01 1,7
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:11:47 16-10-2025 39,2657 28,2087 9 2
Merkez (Kırşehir) 10:07:06 16-10-2025 39,15306 34,13222 6,99 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:39 16-10-2025 39,22722 28,20583 7,96 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:38 16-10-2025 39,2278 28,1455 8,4 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:05:28 16-10-2025 39,2262 29,0128 11,5 1,2
Ege Denizi - [32.73 km] Çeşme (İzmir) 09:55:14 16-10-2025 37,97889 26,29694 7,18 1,9
CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 09:55:14 16-10-2025 37,9943 26,3098 21,2 2,1
Ula (Muğla) 09:45:10 16-10-2025 37,11611 28,58944 7,02 1,7
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 09:45:07 16-10-2025 37,1527 28,6 20 1,9
Hekimhan (Malatya) 09:39:48 16-10-2025 38,79361 38,05944 6,91 1,6
Hekimhan (Malatya) 09:39:48 16-10-2025 38,77139 38,03917 6,91 1,6
HEKIMHAN (MALATYA) 09:39:46 16-10-2025 38,8162 37,9307 11,8 1,6
Ula (Muğla) 09:37:49 16-10-2025 37,10722 28,60306 7 1,3
TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:37:47 16-10-2025 37,003 28,6388 17,7 1,6
Ula (Muğla) 09:33:01 16-10-2025 37,10917 28,61 6,99 1,9
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:33:01 16-10-2025 37,0885 28,5838 13,2 2,2
Simav (Kütahya) 09:32:52 16-10-2025 39,27611 28,96917 7,26 1,3
DEGIRMENDERE-SAPHANE (KUTAHYA) 09:32:51 16-10-2025 39,0622 29,251 9,5 1,4
Ula (Muğla) 09:31:58 16-10-2025 37,09861 28,60694 6,98 1,6
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 09:31:57 16-10-2025 37,0858 28,6435 5 2
Simav (Kütahya) 09:16:34 16-10-2025 39,24083 28,99139 7 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:16:34 16-10-2025 39,212 29,021 11,3 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:12:22 16-10-2025 37,35111 37,00667 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 08:40:20 16-10-2025 38,27028 38,61694 17,25 1,3
ALHANUSAGI-(MALATYA) 08:40:17 16-10-2025 38,3052 38,643 26,1 1,3
Simav (Kütahya) 08:32:18 16-10-2025 39,2675 28,91472 7,21 1,5
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:32:17 16-10-2025 39,2652 28,8458 8,5 1,7
MARMARA DENIZI 08:31:19 16-10-2025 40,8143 28,8423 12,5 1,7
Ege Denizi - [08.38 km] Gökçeada (Çanakkale) 08:22:22 16-10-2025 40,17139 26,03806 13,53 1,9
KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 08:22:21 16-10-2025 40,1862 26,0482 11,8 1,9
Köyceğiz (Muğla) 08:16:12 16-10-2025 37,09111 28,585 7 1,5
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:16:12 16-10-2025 37,0863 28,6007 16,8 1,7
Simav (Kütahya) 08:15:11 16-10-2025 39,28028 28,95806 11,9 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:15:11 16-10-2025 39,2145 28,9713 17,4 1,2
Ula (Muğla) 08:01:24 16-10-2025 37,10667 28,61056 13,29 3,2
ARICILAR-ULA (MUGLA) 08:01:24 16-10-2025 37,0977 28,5993 5 3,4
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 08:01:01 16-10-2025 38,9992 28,1138 25 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:00 16-10-2025 39,17111 28,155 7,34 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:31:40 16-10-2025 39,2263 28,1467 13,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:31:39 16-10-2025 39,25028 28,12528 7,95 1,3
Milas (Muğla) 07:30:28 16-10-2025 37,11972 27,95528 7 1,5
DEREKOY-MILAS (MUGLA) 07:30:28 16-10-2025 37,1027 27,9447 11,4 1,6
Akdeniz 07:20:45 16-10-2025 34,86167 26,23944 6,34 4,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:20:45 16-10-2025 34,9402 26,3595 2,5 4,4
Simav (Kütahya) 06:52:59 16-10-2025 39,24194 28,955 9,19 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:36:31 16-10-2025 39,2043 28,1368 11,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:30 16-10-2025 39,23722 28,11944 5,09 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:26 16-10-2025 39,2375 28,14667 7 1,1
Gediz (Kütahya) 06:09:50 16-10-2025 38,95528 29,44417 6,39 1,3
Pamukkale (Denizli) 06:08:01 16-10-2025 37,865 29,19472 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:18 16-10-2025 39,21083 28,21667 8,18 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:17 16-10-2025 39,1982 28,2148 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:29 16-10-2025 39,22389 28,16806 10,21 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:56:28 16-10-2025 39,2115 28,1592 8,1 1,3
Akdeniz - [139.20 km] Kaş (Antalya) 05:50:28 16-10-2025 35,04361 29,0275 7,89 2
AKDENIZ 05:50:28 16-10-2025 34,7472 29,1908 10,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:15 16-10-2025 39,22694 28,10611 8,15 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:06 16-10-2025 39,21806 28,1625 11,56 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:06 16-10-2025 39,2007 28,147 9,2 2,6
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 05:07:22 16-10-2025 36,535 28,8898 19,8 1,3
Akdeniz - [19.54 km] Fethiye (Muğla) 05:07:21 16-10-2025 36,48722 28,89806 23,36 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:03:30 16-10-2025 39,19472 28,24306 7,45 1
Honaz (Denizli) 04:57:14 16-10-2025 37,8225 29,29028 16,04 2
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 04:57:13 16-10-2025 37,8675 29,28 8,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:53:34 16-10-2025 39,23639 28,14389 8,94 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:34 16-10-2025 39,201 28,141 14,2 1,7
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:36:10 16-10-2025 37,0618 28,555 15,1 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:32 16-10-2025 39,1877 28,0977 3,3 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:41 16-10-2025 39,166 28,2035 9,7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:11:11 16-10-2025 39,1705 28,1787 10,1 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:46 16-10-2025 39,1545 28,1785 10 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:27 16-10-2025 39,1343 28,2583 12,3 1,1
EVCILER-SOMA (MANISA) 02:51:27 16-10-2025 39,2147 27,6685 5,7 2,1
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:45:38 16-10-2025 38,0192 37,6652 1,6 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:44:19 16-10-2025 39,2452 29,0033 4,2 1,7
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:34 16-10-2025 39,218 28,286 5,4 1,1
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:12:22 16-10-2025 38,0513 36,5577 6,2 1,2
BOREZ-GORDES (MANISA) 01:46:42 16-10-2025 39,0238 28,2692 9,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:50 16-10-2025 39,22472 28,18778 6,16 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.78 km] Kuşadası (Aydın) 01:27:20 16-10-2025 37,88806 27,18333 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:27:20 16-10-2025 37,869 27,166 10 2
