Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
17 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|00:25:09 17-10-2025
|37,1353
|28,5868
|9,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:21:30 17-10-2025
|39,22361
|28,12361
|8,27
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:21:30 17-10-2025
|39,1655
|28,1098
|14,3
|1,8
|Akdeniz - [45.26 km] Fethiye (Muğla)
|00:20:44 17-10-2025
|36,24306
|28,7075
|7
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:15:48 17-10-2025
|39,1865
|28,097
|17,6
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:14:58 17-10-2025
|39,1975
|28,1093
|10,1
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:14:16 17-10-2025
|37,99861
|36,34056
|7
|2,3
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:14:16 17-10-2025
|37,9943
|36,3255
|4,1
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:13:57 17-10-2025
|39,195
|28,0957
|11,5
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:04:23 17-10-2025
|39,2335
|28,9988
|12
|1,8
|CAYKISLA-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|23:28:39 16-10-2025
|38,8253
|31,3255
|17,4
|1,3
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:19:23 16-10-2025
|39,2265
|28,1208
|7,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|23:06:18 16-10-2025
|39,24444
|28,99306
|8,63
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:06:18 16-10-2025
|39,234
|29,0237
|13
|0,9
|Soma (Manisa)
|23:04:46 16-10-2025
|39,18361
|27,70111
|7,01
|1,1
|SOMA (MANISA)
|23:04:45 16-10-2025
|39,171
|27,6322
|13,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:57:52 16-10-2025
|39,16194
|28,23472
|6,53
|0,9
|Van Gölü - [16.69 km] Tatvan (Bitlis)
|22:40:01 16-10-2025
|38,70139
|42,64083
|5,41
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:34:22 16-10-2025
|39,17167
|28,21528
|6,18
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:34:21 16-10-2025
|39,1473
|28,2057
|11,1
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|22:32:37 16-10-2025
|38,58028
|39,52389
|15,81
|1,5
|KORUCU-(ELAZIG)
|22:32:37 16-10-2025
|38,5763
|39,5423
|7,2
|1,6
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|22:28:51 16-10-2025
|37,0643
|28,5442
|10,6
|1,3
|Simav (Kütahya)
|22:26:46 16-10-2025
|39,22333
|28,90639
|7,41
|1
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|22:26:46 16-10-2025
|39,183
|29,0853
|12,3
|1,1
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|22:22:12 16-10-2025
|38,2387
|38,5717
|12,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:28 16-10-2025
|39,25861
|28,12583
|6
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:09:27 16-10-2025
|39,2322
|28,0895
|11,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|22:05:17 16-10-2025
|39,26639
|28,95028
|7,76
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:05:16 16-10-2025
|39,2588
|28,9838
|9,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:59:17 16-10-2025
|39,26972
|28,95389
|8,18
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:59:17 16-10-2025
|39,2285
|28,9632
|15,5
|1,7
|AHMETLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:40:12 16-10-2025
|39,1122
|28,848
|7,9
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|21:36:26 16-10-2025
|37,10639
|28,59194
|6,99
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:29:05 16-10-2025
|39,25222
|28,935
|6,51
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:29:05 16-10-2025
|39,2305
|28,9898
|12,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|21:21:13 16-10-2025
|39,25417
|28,93917
|7,36
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:21:13 16-10-2025
|39,2073
|28,9748
|13,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|21:17:39 16-10-2025
|39,22611
|28,97583
|9,79
|1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:10:33 16-10-2025
|39,239
|28,9505
|11,3
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:08:16 16-10-2025
|39,2328
|28,1552
|6,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:08:15 16-10-2025
|39,22083
|28,13417
|6,84
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|21:05:36 16-10-2025
|39,203
|29,0702
|16,4
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|21:04:26 16-10-2025
|36,98417
|28,78056
|7,18
|1,1
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|21:04:25 16-10-2025
|37,083
|28,7888
|16,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:02:32 16-10-2025
|39,20333
|28,10278
|6,01
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:02:31 16-10-2025
|39,1888
|28,0668
|4,4
|1,6
|Merkez (Bayburt)
|20:57:59 16-10-2025
|40,13222
|40,60972
|7
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:38:08 16-10-2025
|39,1702
|28,0697
|4,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:38:07 16-10-2025
|39,24806
|28,13667
|7,79
|1,4
|Simav (Kütahya)
|20:28:05 16-10-2025
|39,18556
|28,97528
|10,02
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:28:04 16-10-2025
|39,1958
|28,9853
|7,7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:11:50 16-10-2025
|39,25111
|28,95056
|7,28
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:11:49 16-10-2025
|39,2353
|28,9612
|12,9
|1,3
|Köyceğiz (Muğla)
|20:07:49 16-10-2025
|37,08833
|28,58833
|6,97
|1,3
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|20:07:49 16-10-2025
|37,112
|28,6217
|10,8
|1,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.84 km] Milas (Muğla)
|20:03:11 16-10-2025
|36,915
|28,035
|7
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:03:11 16-10-2025
|36,9258
|28,036
|6,5
|1,5
|Ege Denizi - [41.64 km] Karaburun (İzmir)
|20:00:05 16-10-2025
|38,75778
|25,94306
|6,81
|1,7
|EGE DENIZI
|20:00:04 16-10-2025
|38,7745
|25,9613
|9
|1,7
|Sumbas (Osmaniye)
|19:39:33 16-10-2025
|37,72917
|36,09389
|6,98
|1,2
|AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
|19:39:32 16-10-2025
|37,6967
|36,061
|24,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|19:33:41 16-10-2025
|39,245
|28,99722
|9,07
|1,3
|Van Gölü - [08.30 km] Tuşba (Van)
|19:33:23 16-10-2025
|38,62417
|43,12111
|7
|2,3
|VAN GOLU
|19:33:21 16-10-2025
|38,566
|43,161
|23
|2,4
|Van Gölü - [07.26 km] Tuşba (Van)
|19:28:57 16-10-2025
|38,63389
|43,12583
|7
|2
|VAN GOLU
|19:28:57 16-10-2025
|38,6412
|43,0813
|7,1
|2,2
|Ege Denizi - [44.09 km] Karaburun (İzmir)
|19:28:12 16-10-2025
|38,76361
|25,91583
|7,05
|1,9
|EGE DENIZI
|19:28:12 16-10-2025
|38,7675
|25,9208
|7,6
|2,1
|Ula (Muğla)
|19:23:12 16-10-2025
|37,10667
|28,59333
|6,98
|1,5
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|19:23:12 16-10-2025
|37,0913
|28,6225
|7,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|19:21:25 16-10-2025
|39,23806
|28,98444
|7,77
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:21:24 16-10-2025
|39,2337
|28,9837
|10,2
|1,5
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [63.25 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|19:18:57 16-10-2025
|36,1925
|39,68472
|7
|2,7
|Tuşba (Van)
|19:14:13 16-10-2025
|38,62417
|43,13333
|7
|3,4
|CITOREN-(VAN)
|19:14:12 16-10-2025
|38,6118
|43,1603
|5
|3,5
|Ula (Muğla)
|18:47:50 16-10-2025
|37,10806
|28,60389
|10,36
|3,1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|18:47:50 16-10-2025
|37,1003
|28,6088
|5,8
|3,2
|Pütürge (Malatya)
|18:42:51 16-10-2025
|38,12194
|38,61083
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|17:52:25 16-10-2025
|39,22083
|28,93667
|8,57
|1,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|17:52:23 16-10-2025
|39,2622
|28,9725
|11,4
|1,3
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|17:38:24 16-10-2025
|37,0607
|28,6562
|24,5
|1,7
|Sumbas (Osmaniye)
|17:36:23 16-10-2025
|37,73889
|36,09111
|6,98
|2,6
|TOKMANAKLI-FEKE (ADANA)
|17:36:22 16-10-2025
|37,7248
|36,0687
|5
|2,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:34:55 16-10-2025
|39,195
|28,2785
|9,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:34:54 16-10-2025
|39,24361
|28,29167
|11,69
|1,2
|İnönü (Eskişehir)
|17:29:13 16-10-2025
|39,75306
|30,19306
|7
|1,2
|Ula (Muğla)
|17:25:30 16-10-2025
|37,10111
|28,60361
|7,01
|2,3
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|17:25:30 16-10-2025
|37,128
|28,5925
|9,2
|2,4
|PASALI-FEKE (ADANA)
|17:13:36 16-10-2025
|37,7563
|35,9893
|5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|17:12:50 16-10-2025
|39,27722
|28,96667
|8,72
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:12:50 16-10-2025
|39,2458
|28,9673
|13,1
|2,1
|Çınarcık (Yalova)
|17:10:38 16-10-2025
|40,61944
|29,03417
|7,03
|1,8
|SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|17:10:37 16-10-2025
|40,6027
|29,0142
|6,2
|2,1
|SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|17:04:38 16-10-2025
|40,5798
|29,01
|5
|1,8
|Çınarcık (Yalova)
|17:04:37 16-10-2025
|40,63556
|28,98778
|7,73
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:51:37 16-10-2025
|39,20333
|28,19278
|7,96
|1,3
|Akdeniz - [107.90 km] Marmaris (Muğla)
|16:45:37 16-10-2025
|35,66778
|27,95306
|6,1
|2,2
|AKDENIZ
|16:45:36 16-10-2025
|35,6777
|27,9528
|5
|2,4
|Köyceğiz (Muğla)
|16:38:34 16-10-2025
|37,08306
|28,5925
|6,99
|1,5
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|16:38:33 16-10-2025
|37,1123
|28,6342
|7,5
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:25:37 16-10-2025
|39,2333
|28,974
|5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|16:16:44 16-10-2025
|39,225
|28,94472
|9,38
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|16:16:43 16-10-2025
|39,2613
|28,968
|9,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|16:08:26 16-10-2025
|39,13917
|29,03583
|9,54
|1,3
|GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:08:26 16-10-2025
|39,1032
|29,036
|10,2
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:55:58 16-10-2025
|39,2387
|29,0102
|13,7
|2,6
|Simav (Kütahya)
|15:55:57 16-10-2025
|39,25694
|28,98444
|14,92
|2,3
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|15:38:11 16-10-2025
|39,2173
|29,1065
|1,1
|0,8
|Ulubey (Uşak)
|15:34:09 16-10-2025
|38,46694
|29,15194
|6,99
|1,2
|BEKISLI-ESME (USAK)
|15:34:09 16-10-2025
|38,4885
|29,0928
|5,4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|15:18:29 16-10-2025
|39,22639
|28,98583
|6,96
|1,4
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:18:29 16-10-2025
|39,1503
|29,1545
|3,9
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|15:09:08 16-10-2025
|39,232
|29,0548
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|15:09:07 16-10-2025
|39,29833
|28,96111
|7,62
|1
|Germencik (Aydın)
|15:01:18 16-10-2025
|37,92639
|27,64389
|6,9
|1,2
|SINIRTEKE-INCIRLIOVA (AYDIN)
|15:01:18 16-10-2025
|37,8408
|27,6585
|5,3
|1,5
|MARMARA DENIZI
|14:58:00 16-10-2025
|40,7457
|27,9167
|11,9
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|14:57:20 16-10-2025
|38,16333
|38,58806
|7,05
|1,5
|Delice (Kırıkkale)
|14:46:59 16-10-2025
|39,85417
|33,99194
|7
|1
|Demirci (Manisa)
|14:45:18 16-10-2025
|38,94
|28,60194
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:45:15 16-10-2025
|39,251
|28,995
|12
|1,4
|AVCILAR (ISTANBUL)
|14:36:10 16-10-2025
|40,981
|28,7303
|10,4
|1,2
|DARKALE-SOMA (MANISA)
|14:30:36 16-10-2025
|39,1628
|27,598
|0
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:10:28 16-10-2025
|39,26944
|28,12444
|9,63
|0,8
|Çınarcık (Yalova)
|13:57:20 16-10-2025
|40,62306
|28,99722
|4,93
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|13:51:47 16-10-2025
|37,07389
|28,60139
|7,24
|1,1
|Simav (Kütahya)
|13:49:33 16-10-2025
|39,18556
|28,8925
|7,32
|1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:46:02 16-10-2025
|39,094
|28,1825
|13,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:46:01 16-10-2025
|39,17167
|28,21556
|6,98
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|13:19:46 16-10-2025
|37,08972
|28,58028
|6,98
|1,1
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|13:19:46 16-10-2025
|37,0287
|28,5868
|11
|1,4
|KIYRA-ULA (MUGLA)
|13:12:54 16-10-2025
|37,0872
|28,54
|22,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|13:02:32 16-10-2025
|39,27639
|28,92611
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:02:27 16-10-2025
|39,17111
|28,20083
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:55:03 16-10-2025
|39,18444
|28,16833
|9,52
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:55:01 16-10-2025
|39,2202
|28,1743
|7
|1,6
|Ege Denizi
|12:49:23 16-10-2025
|36,69472
|25,71694
|7
|2,9
|Seydikemer (Muğla)
|12:48:05 16-10-2025
|36,40639
|29,27222
|7
|1
|Domaniç (Kütahya)
|12:47:50 16-10-2025
|39,76556
|29,63028
|7,49
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:46:53 16-10-2025
|39,22361
|29,02306
|12,72
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:46:53 16-10-2025
|39,2195
|28,968
|14,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:44:23 16-10-2025
|39,1825
|28,16194
|7
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:44:22 16-10-2025
|39,2043
|28,1735
|8,4
|2
|İnönü (Eskişehir)
|12:14:01 16-10-2025
|39,75722
|30,12083
|6,96
|1,3
|Simav (Kütahya)
|12:11:30 16-10-2025
|39,27778
|28,86861
|6,41
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:11:29 16-10-2025
|39,2607
|28,9472
|12,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:06:59 16-10-2025
|39,16306
|28,20444
|7,44
|1,4
|HACIRAHMANLI-SARUHANLI (MANISA)
|12:06:55 16-10-2025
|38,7507
|27,6032
|19
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:57:11 16-10-2025
|38,075
|38,42806
|7,18
|1,2
|Soma (Manisa)
|11:51:03 16-10-2025
|39,285
|27,63194
|7,11
|1,3
|Soma (Manisa)
|11:50:00 16-10-2025
|39,23972
|27,76028
|7
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|11:47:07 16-10-2025
|37,39806
|37,1275
|10,63
|1,3
|Köyceğiz (Muğla)
|11:36:11 16-10-2025
|37,08389
|28,59139
|7,01
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.34 km] Selçuk (İzmir)
|11:35:25 16-10-2025
|37,95083
|27,21583
|7,03
|0,8
|Simav (Kütahya)
|11:14:23 16-10-2025
|39,26417
|28,98528
|6,27
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:14:22 16-10-2025
|39,2675
|29,0158
|5,4
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:00:13 16-10-2025
|39,2215
|28,1063
|7,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|10:48:10 16-10-2025
|39,17361
|28,94278
|6,78
|1
|Köyceğiz (Muğla)
|10:36:31 16-10-2025
|37,10583
|28,59056
|7,01
|2,4
|YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
|10:36:30 16-10-2025
|37,1485
|28,5967
|8,8
|2,5
|Köyceğiz (Muğla)
|10:28:40 16-10-2025
|37,09361
|28,58333
|8,81
|2,3
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|10:28:39 16-10-2025
|37,1272
|28,5905
|10
|2,3
|Şavşat (Artvin)
|10:17:15 16-10-2025
|41,4075
|42,20944
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:11:48 16-10-2025
|39,22222
|28,15583
|8,01
|1,7
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:11:47 16-10-2025
|39,2657
|28,2087
|9
|2
|Merkez (Kırşehir)
|10:07:06 16-10-2025
|39,15306
|34,13222
|6,99
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:06:39 16-10-2025
|39,22722
|28,20583
|7,96
|2,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:06:38 16-10-2025
|39,2278
|28,1455
|8,4
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:05:28 16-10-2025
|39,2262
|29,0128
|11,5
|1,2
|Ege Denizi - [32.73 km] Çeşme (İzmir)
|09:55:14 16-10-2025
|37,97889
|26,29694
|7,18
|1,9
|CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|09:55:14 16-10-2025
|37,9943
|26,3098
|21,2
|2,1
|Ula (Muğla)
|09:45:10 16-10-2025
|37,11611
|28,58944
|7,02
|1,7
|YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
|09:45:07 16-10-2025
|37,1527
|28,6
|20
|1,9
|Hekimhan (Malatya)
|09:39:48 16-10-2025
|38,79361
|38,05944
|6,91
|1,6
|Hekimhan (Malatya)
|09:39:48 16-10-2025
|38,77139
|38,03917
|6,91
|1,6
|HEKIMHAN (MALATYA)
|09:39:46 16-10-2025
|38,8162
|37,9307
|11,8
|1,6
|Ula (Muğla)
|09:37:49 16-10-2025
|37,10722
|28,60306
|7
|1,3
|TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|09:37:47 16-10-2025
|37,003
|28,6388
|17,7
|1,6
|Ula (Muğla)
|09:33:01 16-10-2025
|37,10917
|28,61
|6,99
|1,9
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|09:33:01 16-10-2025
|37,0885
|28,5838
|13,2
|2,2
|Simav (Kütahya)
|09:32:52 16-10-2025
|39,27611
|28,96917
|7,26
|1,3
|DEGIRMENDERE-SAPHANE (KUTAHYA)
|09:32:51 16-10-2025
|39,0622
|29,251
|9,5
|1,4
|Ula (Muğla)
|09:31:58 16-10-2025
|37,09861
|28,60694
|6,98
|1,6
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|09:31:57 16-10-2025
|37,0858
|28,6435
|5
|2
|Simav (Kütahya)
|09:16:34 16-10-2025
|39,24083
|28,99139
|7
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:16:34 16-10-2025
|39,212
|29,021
|11,3
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:12:22 16-10-2025
|37,35111
|37,00667
|7
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|08:40:20 16-10-2025
|38,27028
|38,61694
|17,25
|1,3
|ALHANUSAGI-(MALATYA)
|08:40:17 16-10-2025
|38,3052
|38,643
|26,1
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:32:18 16-10-2025
|39,2675
|28,91472
|7,21
|1,5
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:32:17 16-10-2025
|39,2652
|28,8458
|8,5
|1,7
|MARMARA DENIZI
|08:31:19 16-10-2025
|40,8143
|28,8423
|12,5
|1,7
|Ege Denizi - [08.38 km] Gökçeada (Çanakkale)
|08:22:22 16-10-2025
|40,17139
|26,03806
|13,53
|1,9
|KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|08:22:21 16-10-2025
|40,1862
|26,0482
|11,8
|1,9
|Köyceğiz (Muğla)
|08:16:12 16-10-2025
|37,09111
|28,585
|7
|1,5
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|08:16:12 16-10-2025
|37,0863
|28,6007
|16,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|08:15:11 16-10-2025
|39,28028
|28,95806
|11,9
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:15:11 16-10-2025
|39,2145
|28,9713
|17,4
|1,2
|Ula (Muğla)
|08:01:24 16-10-2025
|37,10667
|28,61056
|13,29
|3,2
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|08:01:24 16-10-2025
|37,0977
|28,5993
|5
|3,4
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|08:01:01 16-10-2025
|38,9992
|28,1138
|25
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:01:00 16-10-2025
|39,17111
|28,155
|7,34
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:31:40 16-10-2025
|39,2263
|28,1467
|13,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:31:39 16-10-2025
|39,25028
|28,12528
|7,95
|1,3
|Milas (Muğla)
|07:30:28 16-10-2025
|37,11972
|27,95528
|7
|1,5
|DEREKOY-MILAS (MUGLA)
|07:30:28 16-10-2025
|37,1027
|27,9447
|11,4
|1,6
|Akdeniz
|07:20:45 16-10-2025
|34,86167
|26,23944
|6,34
|4,3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:20:45 16-10-2025
|34,9402
|26,3595
|2,5
|4,4
|Simav (Kütahya)
|06:52:59 16-10-2025
|39,24194
|28,955
|9,19
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:36:31 16-10-2025
|39,2043
|28,1368
|11,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:36:30 16-10-2025
|39,23722
|28,11944
|5,09
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:13:26 16-10-2025
|39,2375
|28,14667
|7
|1,1
|Gediz (Kütahya)
|06:09:50 16-10-2025
|38,95528
|29,44417
|6,39
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|06:08:01 16-10-2025
|37,865
|29,19472
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:58:18 16-10-2025
|39,21083
|28,21667
|8,18
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:58:17 16-10-2025
|39,1982
|28,2148
|7,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:56:29 16-10-2025
|39,22389
|28,16806
|10,21
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:56:28 16-10-2025
|39,2115
|28,1592
|8,1
|1,3
|Akdeniz - [139.20 km] Kaş (Antalya)
|05:50:28 16-10-2025
|35,04361
|29,0275
|7,89
|2
|AKDENIZ
|05:50:28 16-10-2025
|34,7472
|29,1908
|10,6
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:31:15 16-10-2025
|39,22694
|28,10611
|8,15
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:14:06 16-10-2025
|39,21806
|28,1625
|11,56
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:14:06 16-10-2025
|39,2007
|28,147
|9,2
|2,6
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|05:07:22 16-10-2025
|36,535
|28,8898
|19,8
|1,3
|Akdeniz - [19.54 km] Fethiye (Muğla)
|05:07:21 16-10-2025
|36,48722
|28,89806
|23,36
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:03:30 16-10-2025
|39,19472
|28,24306
|7,45
|1
|Honaz (Denizli)
|04:57:14 16-10-2025
|37,8225
|29,29028
|16,04
|2
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|04:57:13 16-10-2025
|37,8675
|29,28
|8,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:53:34 16-10-2025
|39,23639
|28,14389
|8,94
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:53:34 16-10-2025
|39,201
|28,141
|14,2
|1,7
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:36:10 16-10-2025
|37,0618
|28,555
|15,1
|0,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:24:32 16-10-2025
|39,1877
|28,0977
|3,3
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:14:41 16-10-2025
|39,166
|28,2035
|9,7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:11:11 16-10-2025
|39,1705
|28,1787
|10,1
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:00:46 16-10-2025
|39,1545
|28,1785
|10
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:54:27 16-10-2025
|39,1343
|28,2583
|12,3
|1,1
|EVCILER-SOMA (MANISA)
|02:51:27 16-10-2025
|39,2147
|27,6685
|5,7
|2,1
|KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:45:38 16-10-2025
|38,0192
|37,6652
|1,6
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:44:19 16-10-2025
|39,2452
|29,0033
|4,2
|1,7
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:22:34 16-10-2025
|39,218
|28,286
|5,4
|1,1
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:12:22 16-10-2025
|38,0513
|36,5577
|6,2
|1,2
|BOREZ-GORDES (MANISA)
|01:46:42 16-10-2025
|39,0238
|28,2692
|9,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:39:50 16-10-2025
|39,22472
|28,18778
|6,16
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.78 km] Kuşadası (Aydın)
|01:27:20 16-10-2025
|37,88806
|27,18333
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:27:20 16-10-2025
|37,869
|27,166
|10
|2
