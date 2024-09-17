Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Eylül 2024

17 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:33:55 17-09-2024
|38,02639
|37,57722
|13,17
|3,5
|Beypazarı (Ankara)
|00:16:23 17-09-2024
|40,2425
|31,90472
|11,93
|1,5
|Saruhanlı (Manisa)
|23:56:43 16-09-2024
|38,69639
|27,55694
|7,06
|1,5
|Hani (Diyarbakır)
|23:51:46 16-09-2024
|38,50389
|40,4325
|7,05
|1,5
|Yığılca (Düzce)
|23:06:51 16-09-2024
|40,8575
|31,49361
|8,69
|1,9
|Germencik (Aydın)
|22:54:49 16-09-2024
|37,86028
|27,48944
|8,01
|1,2
|Saruhanlı (Manisa)
|22:29:53 16-09-2024
|38,72639
|27,56111
|7,02
|1,9
|Merkez (Osmaniye)
|22:28:35 16-09-2024
|37,13472
|36,28528
|7
|1,7
|Saruhanlı (Manisa)
|22:27:53 16-09-2024
|38,72083
|27,57
|6,96
|1,1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:26:13 16-09-2024
|37,99889
|37,43972
|6,79
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:21:37 16-09-2024
|38,22722
|38,14667
|7,04
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|20:57:58 16-09-2024
|38,21889
|37,83083
|7
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|20:41:09 16-09-2024
|40,195
|31,77556
|6,99
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:28:12 16-09-2024
|38,12917
|38,4275
|11,94
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.61 km] Bodrum (Muğla)
|20:20:41 16-09-2024
|36,94917
|27,71333
|11,43
|1,3
|Meram (Konya)
|20:00:22 16-09-2024
|37,82583
|32,20472
|12,16
|1
|Merkez (Bolu)
|19:59:19 16-09-2024
|40,87556
|31,68056
|6,92
|0,8
|Meram (Konya)
|19:55:24 16-09-2024
|37,8075
|32,13444
|7,01
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19:47:36 16-09-2024
|37,78028
|36,56889
|7,07
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:36:28 16-09-2024
|38,23667
|37,72611
|7
|1,6
|Van Gölü - [03.59 km] Tuşba (Van)
|19:31:10 16-09-2024
|38,94
|43,53667
|11,92
|1,6
|Yapraklı (Çankırı)
|19:27:15 16-09-2024
|40,79083
|34,07333
|5,06
|3,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:16:48 16-09-2024
|38,23
|38,14611
|7,1
|1,2
|Sulusaray (Tokat)
|19:01:47 16-09-2024
|40,06222
|36,04222
|6,46
|1,6
|Ege Denizi - [20.41 km] Çeşme (İzmir)
|18:22:05 16-09-2024
|38,09333
|26,32472
|10,73
|1,7
|Hisarcık (Kütahya)
|18:18:31 16-09-2024
|39,20444
|29,28
|5,6
|1,2
|Gerede (Bolu)
|17:49:16 16-09-2024
|40,73417
|32,3225
|7
|1,5
|Sulusaray (Tokat)
|17:35:22 16-09-2024
|40,00167
|35,96083
|7
|1
|Sulusaray (Tokat)
|17:33:15 16-09-2024
|40,04778
|36,01639
|7
|1,4
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [33.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:30:56 16-09-2024
|39,18583
|26,13778
|7,01
|2
|Pülümür (Tunceli)
|16:44:45 16-09-2024
|39,46528
|39,97306
|7
|4,1
|Erciş (Van)
|16:43:07 16-09-2024
|39,00333
|43,50111
|12,43
|2,2
|Erciş (Van)
|16:30:02 16-09-2024
|39,00222
|43,46917
|14,57
|2,2
|Bala (Ankara)
|15:08:54 16-09-2024
|39,28333
|33,15333
|7,15
|1,6
|Eğirdir Gölü - [06.87 km] Eğirdir (Isparta)
|14:34:25 16-09-2024
|37,98917
|30,92139
|0,29
|2,2
|Kalecik (Ankara)
|13:40:00 16-09-2024
|40,20306
|33,45139
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|12:14:09 16-09-2024
|37,9725
|38,04389
|7
|1,1
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|12:03:48 16-09-2024
|40,23583
|33,90417
|7
|1,3
|Saruhanlı (Manisa)
|09:52:57 16-09-2024
|38,74833
|27,56028
|7
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:35:54 16-09-2024
|37,87444
|36,3375
|7
|1,7
|Saruhanlı (Manisa)
|09:20:09 16-09-2024
|38,72333
|27,56417
|7
|2,6
|Tuzlukçu (Konya)
|08:52:43 16-09-2024
|38,57556
|31,70139
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|08:42:24 16-09-2024
|38,09667
|37,96722
|6,71
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|08:28:10 16-09-2024
|38,04417
|37,64056
|6,99
|2
|Erzin (Hatay)
|07:54:06 16-09-2024
|36,99778
|36,16944
|7,84
|1,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:30:07 16-09-2024
|37,91889
|36,56111
|6,91
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:51:01 16-09-2024
|38,24639
|38,12778
|7,02
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:42:16 16-09-2024
|38,40917
|37,37333
|6,96
|1,9
|Saimbeyli (Adana)
|05:48:13 16-09-2024
|37,8275
|36,23583
|7,17
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|05:08:03 16-09-2024
|37,83306
|36,25028
|6,99
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:44:26 16-09-2024
|38,03694
|38,22333
|8,65
|1,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:14:18 16-09-2024
|37,26528
|37,03306
|6,09
|1,6
|Bulanık (Muş)
|03:00:20 16-09-2024
|39,15083
|42,29778
|7,34
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|02:28:43 16-09-2024
|38,27083
|37,82583
|7
|1,6
|Lapseki (Çanakkale)
|01:39:51 16-09-2024
|40,32306
|26,85
|7,01
|1,3
|Akdeniz - [53.41 km] Kaş (Antalya)
|01:23:24 16-09-2024
|36,05444
|28,79278
|7
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:33:56 17-09-2024
|38,0202
|37,5925
|4,6
|3,3
|TEPECIK-(MANISA)
|23:56:41 16-09-2024
|38,7372
|27,51
|2,1
|1,7
|AKDENIZ
|23:53:53 16-09-2024
|36,5898
|25,7083
|10,1
|1,8
|CORUS-ULA (MUGLA)
|23:51:57 16-09-2024
|36,9803
|28,4987
|14,6
|1,4
|KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
|23:51:45 16-09-2024
|38,5508
|40,385
|7,3
|1,9
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|23:51:27 16-09-2024
|36,9223
|27,4882
|15,9
|1,3
|HOCATMAN-YIGILCA (DUZCE)
|23:06:51 16-09-2024
|40,862
|31,48
|8,7
|2,1
|NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN)
|22:54:48 16-09-2024
|37,8707
|27,4695
|5,4
|1,5
|SELIMSAHLAR-(MANISA)
|22:29:52 16-09-2024
|38,7062
|27,5405
|5
|2,1
|ASAGIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE)
|22:28:33 16-09-2024
|37,2657
|36,1192
|9,2
|1,7
|GURUN (SIVAS)
|21:45:07 16-09-2024
|38,7397
|37,2715
|9,3
|1,4
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|21:26:09 16-09-2024
|38,0263
|37,4153
|24,1
|1,4
|KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|21:21:36 16-09-2024
|38,254
|38,232
|16,6
|1,5
|ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)
|21:15:53 16-09-2024
|37,8328
|29,4555
|4,8
|1,2
|CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|20:41:08 16-09-2024
|40,1573
|31,7532
|13,1
|2,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|20:20:40 16-09-2024
|36,9642
|27,6897
|14,5
|1,6
|SEVINDIK-BEYSEHIR (KONYA)
|19:55:19 16-09-2024
|37,8567
|31,7773
|5,4
|1,6
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:36:26 16-09-2024
|38,2163
|37,7793
|5,4
|1,6
|COLPAN-(VAN)
|19:31:09 16-09-2024
|38,939
|43,524
|5
|2
|FALI-BAYAT (CORUM)
|19:27:14 16-09-2024
|40,771
|34,1105
|4,4
|3,6
|GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI)
|19:02:10 16-09-2024
|39,5007
|39,991
|26,2
|1,7
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|19:01:46 16-09-2024
|40,072
|36,0343
|5,3
|1,8
|CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|18:22:04 16-09-2024
|38,1435
|26,3245
|10,5
|1,7
|BANAZ-MENGEN (BOLU)
|17:49:14 16-09-2024
|40,95
|32,344
|6,6
|2,1
|UTUK-ZILE (TOKAT)
|17:33:10 16-09-2024
|40,2445
|36,0075
|18,8
|1,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|17:30:55 16-09-2024
|39,1838
|26,1453
|6,6
|2,1
|BOGAZAKARADERBENT-PULUMUR (TUNCELI)
|16:44:43 16-09-2024
|39,4302
|39,9955
|5
|4
|SARIYER (ISTANBUL)
|16:28:42 16-09-2024
|41,1277
|29,0135
|0
|1,1
|ALICLI-ESME (USAK)
|15:18:31 16-09-2024
|38,3475
|29,0868
|25,1
|1,6
|YAZICAYIRI-KULU (KONYA)
|15:08:52 16-09-2024
|39,247
|33,0893
|27,9
|1,3
|BAGOREN-EGIRDIR (ISPARTA)
|14:34:25 16-09-2024
|37,9635
|30,836
|16
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|12:58:28 16-09-2024
|35,4045
|22,9315
|6,9
|2,2
|MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA)
|12:15:39 16-09-2024
|36,7532
|38,2973
|5
|1,9
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:14:08 16-09-2024
|37,8933
|37,956
|11,1
|1,5
|ARABAN (GAZIANTEP)
|11:51:47 16-09-2024
|37,4232
|37,6523
|4,2
|2,1
|KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
|11:51:03 16-09-2024
|38,1192
|36,3532
|24,3
|1,7
|IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)
|10:57:11 16-09-2024
|38,5547
|37,5868
|5
|1,5
|KEPENEKLI-SARUHANLI (MANISA)
|09:52:57 16-09-2024
|38,7847
|27,5488
|8,3
|1,5
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:35:55 16-09-2024
|37,9532
|36,2183
|5
|1,8
|MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA)
|09:20:08 16-09-2024
|38,7023
|27,5538
|5
|2,4
|TUZLUKCU (KONYA)
|08:52:43 16-09-2024
|38,5067
|31,6688
|15,8
|1,4
|ISAKOY-ARGUVAN (MALATYA)
|08:42:13 16-09-2024
|38,7147
|38,3318
|1,5
|1,4
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|07:54:05 16-09-2024
|36,9873
|36,1018
|14,1
|1,6
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|07:30:06 16-09-2024
|37,9568
|36,6725
|3,1
|1,8
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|06:51:00 16-09-2024
|38,2928
|38,1725
|9,5
|1,7
|YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
|06:42:16 16-09-2024
|38,478
|37,4032
|6,8
|1,7
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|05:48:12 16-09-2024
|37,8277
|36,1315
|8,6
|1,3
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|05:08:02 16-09-2024
|37,8138
|36,276
|1,5
|1,7
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|04:44:25 16-09-2024
|38,0643
|38,1503
|5,4
|1,7
|TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM)
|04:16:57 16-09-2024
|40,5105
|42,3458
|15,3
|1,7
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:14:17 16-09-2024
|37,24
|37,0858
|2,7
|1,3
|KOTANLI-BULANIK (MUS)
|03:00:19 16-09-2024
|39,1547
|42,2488
|1,1
|1,8
|HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)
|02:28:42 16-09-2024
|38,3185
|37,8792
|2
|1,3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|02:04:44 16-09-2024
|34,8592
|24,9003
|2,5
|2,5
|CAVUSKOY-LAPSEKI (CANAKKALE)
|01:39:51 16-09-2024
|40,3272
|26,8857
|18,4
|1,5
|AKDENIZ
|01:23:26 16-09-2024
|36,2045
|28,8375
|9,6
|1,9
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