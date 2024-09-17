Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Eylül 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Eylül 2024

17 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:33:55 17-09-2024 38,02639 37,57722 13,17 3,5
Beypazarı (Ankara) 00:16:23 17-09-2024 40,2425 31,90472 11,93 1,5
Saruhanlı (Manisa) 23:56:43 16-09-2024 38,69639 27,55694 7,06 1,5
Hani (Diyarbakır) 23:51:46 16-09-2024 38,50389 40,4325 7,05 1,5
Yığılca (Düzce) 23:06:51 16-09-2024 40,8575 31,49361 8,69 1,9
Germencik (Aydın) 22:54:49 16-09-2024 37,86028 27,48944 8,01 1,2
Saruhanlı (Manisa) 22:29:53 16-09-2024 38,72639 27,56111 7,02 1,9
Merkez (Osmaniye) 22:28:35 16-09-2024 37,13472 36,28528 7 1,7
Saruhanlı (Manisa) 22:27:53 16-09-2024 38,72083 27,57 6,96 1,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:26:13 16-09-2024 37,99889 37,43972 6,79 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 21:21:37 16-09-2024 38,22722 38,14667 7,04 1,8
Doğanşehir (Malatya) 20:57:58 16-09-2024 38,21889 37,83083 7 1,1
Beypazarı (Ankara) 20:41:09 16-09-2024 40,195 31,77556 6,99 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 20:28:12 16-09-2024 38,12917 38,4275 11,94 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.61 km] Bodrum (Muğla) 20:20:41 16-09-2024 36,94917 27,71333 11,43 1,3
Meram (Konya) 20:00:22 16-09-2024 37,82583 32,20472 12,16 1
Merkez (Bolu) 19:59:19 16-09-2024 40,87556 31,68056 6,92 0,8
Meram (Konya) 19:55:24 16-09-2024 37,8075 32,13444 7,01 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:47:36 16-09-2024 37,78028 36,56889 7,07 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:36:28 16-09-2024 38,23667 37,72611 7 1,6
Van Gölü - [03.59 km] Tuşba (Van) 19:31:10 16-09-2024 38,94 43,53667 11,92 1,6
Yapraklı (Çankırı) 19:27:15 16-09-2024 40,79083 34,07333 5,06 3,5
Yeşilyurt (Malatya) 19:16:48 16-09-2024 38,23 38,14611 7,1 1,2
Sulusaray (Tokat) 19:01:47 16-09-2024 40,06222 36,04222 6,46 1,6
Ege Denizi - [20.41 km] Çeşme (İzmir) 18:22:05 16-09-2024 38,09333 26,32472 10,73 1,7
Hisarcık (Kütahya) 18:18:31 16-09-2024 39,20444 29,28 5,6 1,2
Gerede (Bolu) 17:49:16 16-09-2024 40,73417 32,3225 7 1,5
Sulusaray (Tokat) 17:35:22 16-09-2024 40,00167 35,96083 7 1
Sulusaray (Tokat) 17:33:15 16-09-2024 40,04778 36,01639 7 1,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [33.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:30:56 16-09-2024 39,18583 26,13778 7,01 2
Pülümür (Tunceli) 16:44:45 16-09-2024 39,46528 39,97306 7 4,1
Erciş (Van) 16:43:07 16-09-2024 39,00333 43,50111 12,43 2,2
Erciş (Van) 16:30:02 16-09-2024 39,00222 43,46917 14,57 2,2
Bala (Ankara) 15:08:54 16-09-2024 39,28333 33,15333 7,15 1,6
Eğirdir Gölü - [06.87 km] Eğirdir (Isparta) 14:34:25 16-09-2024 37,98917 30,92139 0,29 2,2
Kalecik (Ankara) 13:40:00 16-09-2024 40,20306 33,45139 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 12:14:09 16-09-2024 37,9725 38,04389 7 1,1
Sulakyurt (Kırıkkale) 12:03:48 16-09-2024 40,23583 33,90417 7 1,3
Saruhanlı (Manisa) 09:52:57 16-09-2024 38,74833 27,56028 7 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 09:35:54 16-09-2024 37,87444 36,3375 7 1,7
Saruhanlı (Manisa) 09:20:09 16-09-2024 38,72333 27,56417 7 2,6
Tuzlukçu (Konya) 08:52:43 16-09-2024 38,57556 31,70139 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 08:42:24 16-09-2024 38,09667 37,96722 6,71 1,5
Doğanşehir (Malatya) 08:28:10 16-09-2024 38,04417 37,64056 6,99 2
Erzin (Hatay) 07:54:06 16-09-2024 36,99778 36,16944 7,84 1,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:30:07 16-09-2024 37,91889 36,56111 6,91 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 06:51:01 16-09-2024 38,24639 38,12778 7,02 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:42:16 16-09-2024 38,40917 37,37333 6,96 1,9
Saimbeyli (Adana) 05:48:13 16-09-2024 37,8275 36,23583 7,17 1,7
Saimbeyli (Adana) 05:08:03 16-09-2024 37,83306 36,25028 6,99 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 04:44:26 16-09-2024 38,03694 38,22333 8,65 1,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:14:18 16-09-2024 37,26528 37,03306 6,09 1,6
Bulanık (Muş) 03:00:20 16-09-2024 39,15083 42,29778 7,34 1,9
Akçadağ (Malatya) 02:28:43 16-09-2024 38,27083 37,82583 7 1,6
Lapseki (Çanakkale) 01:39:51 16-09-2024 40,32306 26,85 7,01 1,3
Akdeniz - [53.41 km] Kaş (Antalya) 01:23:24 16-09-2024 36,05444 28,79278 7 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:33:56 17-09-2024 38,0202 37,5925 4,6 3,3
TEPECIK-(MANISA) 23:56:41 16-09-2024 38,7372 27,51 2,1 1,7
AKDENIZ 23:53:53 16-09-2024 36,5898 25,7083 10,1 1,8
CORUS-ULA (MUGLA) 23:51:57 16-09-2024 36,9803 28,4987 14,6 1,4
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 23:51:45 16-09-2024 38,5508 40,385 7,3 1,9
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 23:51:27 16-09-2024 36,9223 27,4882 15,9 1,3
HOCATMAN-YIGILCA (DUZCE) 23:06:51 16-09-2024 40,862 31,48 8,7 2,1
NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) 22:54:48 16-09-2024 37,8707 27,4695 5,4 1,5
SELIMSAHLAR-(MANISA) 22:29:52 16-09-2024 38,7062 27,5405 5 2,1
ASAGIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE) 22:28:33 16-09-2024 37,2657 36,1192 9,2 1,7
GURUN (SIVAS) 21:45:07 16-09-2024 38,7397 37,2715 9,3 1,4
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 21:26:09 16-09-2024 38,0263 37,4153 24,1 1,4
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 21:21:36 16-09-2024 38,254 38,232 16,6 1,5
ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) 21:15:53 16-09-2024 37,8328 29,4555 4,8 1,2
CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 20:41:08 16-09-2024 40,1573 31,7532 13,1 2,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 20:20:40 16-09-2024 36,9642 27,6897 14,5 1,6
SEVINDIK-BEYSEHIR (KONYA) 19:55:19 16-09-2024 37,8567 31,7773 5,4 1,6
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:36:26 16-09-2024 38,2163 37,7793 5,4 1,6
COLPAN-(VAN) 19:31:09 16-09-2024 38,939 43,524 5 2
FALI-BAYAT (CORUM) 19:27:14 16-09-2024 40,771 34,1105 4,4 3,6
GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI) 19:02:10 16-09-2024 39,5007 39,991 26,2 1,7
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 19:01:46 16-09-2024 40,072 36,0343 5,3 1,8
CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 18:22:04 16-09-2024 38,1435 26,3245 10,5 1,7
BANAZ-MENGEN (BOLU) 17:49:14 16-09-2024 40,95 32,344 6,6 2,1
UTUK-ZILE (TOKAT) 17:33:10 16-09-2024 40,2445 36,0075 18,8 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 17:30:55 16-09-2024 39,1838 26,1453 6,6 2,1
BOGAZAKARADERBENT-PULUMUR (TUNCELI) 16:44:43 16-09-2024 39,4302 39,9955 5 4
SARIYER (ISTANBUL) 16:28:42 16-09-2024 41,1277 29,0135 0 1,1
ALICLI-ESME (USAK) 15:18:31 16-09-2024 38,3475 29,0868 25,1 1,6
YAZICAYIRI-KULU (KONYA) 15:08:52 16-09-2024 39,247 33,0893 27,9 1,3
BAGOREN-EGIRDIR (ISPARTA) 14:34:25 16-09-2024 37,9635 30,836 16 2,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 12:58:28 16-09-2024 35,4045 22,9315 6,9 2,2
MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) 12:15:39 16-09-2024 36,7532 38,2973 5 1,9
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:14:08 16-09-2024 37,8933 37,956 11,1 1,5
ARABAN (GAZIANTEP) 11:51:47 16-09-2024 37,4232 37,6523 4,2 2,1
KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) 11:51:03 16-09-2024 38,1192 36,3532 24,3 1,7
IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) 10:57:11 16-09-2024 38,5547 37,5868 5 1,5
KEPENEKLI-SARUHANLI (MANISA) 09:52:57 16-09-2024 38,7847 27,5488 8,3 1,5
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:35:55 16-09-2024 37,9532 36,2183 5 1,8
MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) 09:20:08 16-09-2024 38,7023 27,5538 5 2,4
TUZLUKCU (KONYA) 08:52:43 16-09-2024 38,5067 31,6688 15,8 1,4
ISAKOY-ARGUVAN (MALATYA) 08:42:13 16-09-2024 38,7147 38,3318 1,5 1,4
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 07:54:05 16-09-2024 36,9873 36,1018 14,1 1,6
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 07:30:06 16-09-2024 37,9568 36,6725 3,1 1,8
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 06:51:00 16-09-2024 38,2928 38,1725 9,5 1,7
YARIMCA-DARENDE (MALATYA) 06:42:16 16-09-2024 38,478 37,4032 6,8 1,7
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 05:48:12 16-09-2024 37,8277 36,1315 8,6 1,3
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 05:08:02 16-09-2024 37,8138 36,276 1,5 1,7
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 04:44:25 16-09-2024 38,0643 38,1503 5,4 1,7
TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) 04:16:57 16-09-2024 40,5105 42,3458 15,3 1,7
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:14:17 16-09-2024 37,24 37,0858 2,7 1,3
KOTANLI-BULANIK (MUS) 03:00:19 16-09-2024 39,1547 42,2488 1,1 1,8
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 02:28:42 16-09-2024 38,3185 37,8792 2 1,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 02:04:44 16-09-2024 34,8592 24,9003 2,5 2,5
CAVUSKOY-LAPSEKI (CANAKKALE) 01:39:51 16-09-2024 40,3272 26,8857 18,4 1,5
AKDENIZ 01:23:26 16-09-2024 36,2045 28,8375 9,6 1,9

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