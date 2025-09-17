Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Eylül 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Eylül 2025
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:30 17-09-2025 39,1763 28,1708 10,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:30 17-09-2025 39,19278 28,18278 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:41 17-09-2025 39,1747 28,1533 13,5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:41 17-09-2025 39,17639 28,18833 6,05 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:56:32 17-09-2025 39,21 28,15028 7 1,4
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 22:52:26 17-09-2025 38,2413 37,7508 12,7 1,4
Gördes (Manisa) 22:50:00 17-09-2025 39,05417 28,38611 7,04 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:58 17-09-2025 39,135 28,295 11,6 2
Ege Denizi 22:46:02 17-09-2025 36,77194 26,11917 7,2 2,3
EGE DENIZI 22:45:58 17-09-2025 36,6743 25,844 5,9 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:26 17-09-2025 39,1403 28,1697 14,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:04 17-09-2025 39,149 28,1235 10,3 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:41 17-09-2025 39,148 28,1292 12,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:23:41 17-09-2025 39,15667 28,15 11,71 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:17 17-09-2025 39,2013 28,145 11,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:22:17 17-09-2025 39,20806 28,175 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:42 17-09-2025 39,1993 28,092 13 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:18:28 17-09-2025 39,2187 28,0888 9,6 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:15:16 17-09-2025 39,1742 28,1953 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:15:15 17-09-2025 39,17111 28,27056 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:19 17-09-2025 39,1732 28,239 9,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:18 17-09-2025 39,16667 28,27528 6,49 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:21 17-09-2025 39,17222 28,26972 5,34 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:20 17-09-2025 39,1745 28,2485 9,6 2,4
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:11:02 17-09-2025 38,223 37,393 12,4 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:06:40 17-09-2025 39,2038 28,1318 11,1 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:39 17-09-2025 39,18722 28,15722 7 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:48 17-09-2025 39,183 28,1118 9,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:48 17-09-2025 39,20667 28,13889 7 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:05 17-09-2025 39,1993 28,1148 10,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:05 17-09-2025 39,21306 28,14917 5,1 3,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:49 17-09-2025 39,1995 28,2577 7,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:49 17-09-2025 39,21333 28,26889 4,68 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:52:07 17-09-2025 39,2308 28,134 9,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:23 17-09-2025 39,1563 28,1603 11,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:23 17-09-2025 39,16111 28,16056 11,04 1,9
Akpınar (Kırşehir) 21:20:29 17-09-2025 39,39722 34,05417 7 1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:11 17-09-2025 39,239 28,0103 10,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:11 17-09-2025 39,25306 28,00056 7 1,3
EGE DENIZI 21:08:15 17-09-2025 35,7995 26,2118 20,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:30 17-09-2025 39,2725 28,15639 7 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:42 17-09-2025 39,1603 28,2735 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:42 17-09-2025 39,18444 28,27139 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:49 17-09-2025 39,1598 28,1522 14 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:49 17-09-2025 39,18694 28,20639 7 1,5
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 20:34:00 17-09-2025 39,4377 25,96 4,5 2
Ege Denizi - [04.31 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:34:00 17-09-2025 39,45611 26,02583 11,63 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:16 17-09-2025 39,24556 28,19278 7 0,8
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 20:19:14 17-09-2025 38,9822 28,2242 14,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:11 17-09-2025 39,20333 28,23722 4,82 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:26 17-09-2025 39,19417 28,2025 4,21 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:26 17-09-2025 39,1738 28,1817 14,6 2,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:07:56 17-09-2025 38,36278 37,42333 7 1,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:07:54 17-09-2025 38,3797 37,4712 22,3 1,4
Karadeniz - [04.03 km] İyidere (Rize) 19:49:45 17-09-2025 41,02139 40,31472 14,95 1,7
IYIDERE (RIZE) 19:49:43 17-09-2025 41,0597 40,2332 15,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:44 17-09-2025 39,205 28,1775 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:38:43 17-09-2025 39,2105 28,1132 8,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:20:14 17-09-2025 39,20333 28,16611 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:20:14 17-09-2025 39,1883 28,1722 13,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:12:04 17-09-2025 39,19389 28,13556 7 1,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 19:12:03 17-09-2025 39,1242 28,0753 13,6 1,3
Akhisar (Manisa) 18:51:25 17-09-2025 39,08722 28,14333 4,21 1,2
Marmara Denizi - [15.69 km] Marmara (Balıkesir) 18:45:25 17-09-2025 40,79222 27,68806 6,93 1,7
MARMARA DENIZI 18:45:23 17-09-2025 40,8445 27,7567 7,1 2
Ege Denizi - [124.96 km] Datça (Muğla) 18:37:36 17-09-2025 35,60917 27,07611 7,05 2
EGE DENIZI 18:37:32 17-09-2025 35,5488 26,6485 22 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:34:39 17-09-2025 39,20111 28,14167 4,86 1
Aladağ (Adana) 18:11:40 17-09-2025 37,66667 35,38056 7 1,6
BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) 18:11:39 17-09-2025 37,7447 35,394 12 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:05:42 17-09-2025 39,49139 28,15694 11,51 1,5
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:05:41 17-09-2025 39,4782 28,1337 2,8 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:04:39 17-09-2025 39,50694 28,20306 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:03:22 17-09-2025 39,50139 28,14306 6,99 1,3
Alucra (Giresun) 18:01:25 17-09-2025 40,35861 38,88611 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:38 17-09-2025 39,18444 28,21111 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:38 17-09-2025 39,169 28,202 10,2 2,4
Bigadiç (Balıkesir) 17:50:01 17-09-2025 39,53278 28,05278 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 17:46:49 17-09-2025 38,29806 38,36806 7 1,1
Biga (Çanakkale) 16:48:56 17-09-2025 40,25611 27,11111 7 1,3
GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE) 16:48:56 17-09-2025 40,2558 27,082 15 1,4
EGE DENIZI 16:42:35 17-09-2025 36,5848 25,7337 3,2 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:41:04 17-09-2025 39,2363 28,149 11,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:32:46 17-09-2025 39,18472 28,14972 4,68 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:46 17-09-2025 39,1945 28,1365 12 2,6
Erzin (Hatay) 16:24:20 17-09-2025 36,99944 36,16917 7,06 1,6
Sivrice (Elazığ) 15:52:16 17-09-2025 38,49972 39,34944 8,82 2,8
CEVIZDERE-(ELAZIG) 15:52:15 17-09-2025 38,531 39,3318 7,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:42:51 17-09-2025 39,13417 28,18333 11,89 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:42:51 17-09-2025 39,1363 28,1785 10,7 1,5
Ege Denizi - [83.63 km] Karaburun (İzmir) 15:36:42 17-09-2025 38,80028 25,45944 7,07 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:26:34 17-09-2025 39,2098 28,1068 12,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:33 17-09-2025 39,21944 28,08611 3,03 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 15:07:27 17-09-2025 38,18833 38,06917 7 1,3
Karaçoban (Erzurum) 14:56:50 17-09-2025 39,28444 42,00306 22,51 2,7
AKKAVAK-KARACOBAN (ERZURUM) 14:56:50 17-09-2025 39,288 42,0112 16 2,5
Karaçoban (Erzurum) 14:50:20 17-09-2025 39,28306 41,99472 6,76 1,6
Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:32:48 17-09-2025 39,57444 26,05194 7,01 1,2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 14:32:48 17-09-2025 39,5607 26,0383 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:27 17-09-2025 39,2175 28,185 7 1,8
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:27 17-09-2025 39,2453 28,2165 7,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:42 17-09-2025 39,17 28,14889 7,13 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:58:04 17-09-2025 39,20444 28,09639 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:58:04 17-09-2025 39,2075 28,0858 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:50:58 17-09-2025 39,25889 28,08222 7,04 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:21 17-09-2025 39,193 28,1358 8,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:20 17-09-2025 39,20861 28,19278 8,88 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:52 17-09-2025 39,18944 28,25778 7 2,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:35:52 17-09-2025 39,187 28,2577 12,6 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 13:18:16 17-09-2025 37,85139 36,47333 7,1 2,4
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:18:16 17-09-2025 37,8597 36,4223 5,3 2,4
Merkez (Kırşehir) 13:16:18 17-09-2025 39,26833 34,15278 7 1
Akhisar (Manisa) 13:13:23 17-09-2025 39,09583 28,12944 7 1,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 13:13:21 17-09-2025 39,1672 27,9972 12,3 1,2
İvrindi (Balıkesir) 13:10:41 17-09-2025 39,41667 27,30639 7 1,2
Marmara Denizi - [05.89 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 13:06:54 17-09-2025 40,82139 27,49083 7,77 2,5
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 13:06:54 17-09-2025 40,8035 27,5017 4 2,7
EGE DENIZI 12:58:55 17-09-2025 36,578 25,7015 2,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:14 17-09-2025 39,18889 28,16389 7 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:58:14 17-09-2025 39,1842 28,0953 13,4 1,2
12:56:27 17-09-2025 39,1975 28,15111 4,67 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:27 17-09-2025 39,2005 28,1225 7,7 2,4
ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) 12:55:43 17-09-2025 37,521 35,5583 3,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:48 17-09-2025 39,19472 28,15972 4,58 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:40:48 17-09-2025 39,1952 28,1298 8,8 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:37:20 17-09-2025 38,27556 38,10917 7 1,3
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:37:18 17-09-2025 38,2128 37,986 16,7 1,4
Karadeniz 12:33:42 17-09-2025 42,47222 27,49472 6,88 1,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:32:15 17-09-2025 39,8525 28,70361 7,03 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:30:38 17-09-2025 39,1575 28,18 11,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:37 17-09-2025 39,15 28,17806 7 1
CAYKOY-DERIK (MARDIN) 12:23:47 17-09-2025 37,2888 40,3825 8,3 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:10:30 17-09-2025 38,28639 38,0975 7 1,1
Merkez (Elazığ) 12:07:46 17-09-2025 38,5525 39,10417 6,99 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:00:02 17-09-2025 39,1732 28,2542 8,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:00:01 17-09-2025 39,21556 28,25167 4,15 1,9
Sincik (Adıyaman) 11:58:46 17-09-2025 38,06333 38,62972 7 1,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 11:49:23 17-09-2025 34,6343 24,73 2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:30 17-09-2025 39,19056 28,29111 7 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:30 17-09-2025 39,1553 28,2823 8 2,3
Kozan (Adana) 11:42:58 17-09-2025 37,60056 35,89778 7 1,3
Soma (Manisa) 11:41:47 17-09-2025 39,24639 27,72028 11,98 1,5
EVCILER-SOMA (MANISA) 11:41:47 17-09-2025 39,2263 27,6557 0 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 11:35:02 17-09-2025 38,05861 37,27028 6,99 1,7
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:35:02 17-09-2025 38,0758 37,2972 2,9 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:08:30 17-09-2025 39,1698 28,2212 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:04:45 17-09-2025 39,17556 28,17611 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:04:45 17-09-2025 39,1933 28,096 7,9 1,4
Torbalı (İzmir) 10:55:14 17-09-2025 38,12389 27,31111 7 1,1
Gaziemir (İzmir) 10:47:09 17-09-2025 38,29722 27,135 7 1,1
Karakoçan (Elazığ) 10:25:59 17-09-2025 39,08722 40,03778 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:31 17-09-2025 39,17306 28,18278 7 1,4
Soma (Manisa) 10:06:06 17-09-2025 39,1225 27,54278 7,05 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:20 17-09-2025 39,1987 28,1373 2,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:19 17-09-2025 39,21833 28,13833 6,61 1,2
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 09:59:16 17-09-2025 36,6762 36,1902 8,7 1,7
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.66 km] İskenderun (Hatay) 09:59:14 17-09-2025 36,69 36,11583 7 1,7
Karesi (Balıkesir) 09:54:05 17-09-2025 39,77639 27,70944 8,09 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:40:02 17-09-2025 39,2 28,17861 7 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:40:02 17-09-2025 39,219 28,19 5,3 1,5
Doğanşehir (Malatya) 09:34:38 17-09-2025 38,00611 38,07389 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:20 17-09-2025 39,15556 28,17444 9,29 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:37 17-09-2025 39,19361 28,18083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:42 17-09-2025 39,18611 28,18083 6,81 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:42 17-09-2025 39,1535 28,1358 10,4 1,8
Palandöken (Erzurum) 08:59:19 17-09-2025 39,80667 41,25 7,9 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:56 17-09-2025 39,1273 28,143 8,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:57:54 17-09-2025 39,15611 28,18861 6,27 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:31:49 17-09-2025 39,16028 28,25056 7 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:31:49 17-09-2025 39,1612 28,2598 9,4 2,6
Kırkağaç (Manisa) 08:28:33 17-09-2025 39,27583 27,91222 7 2,6
FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 08:28:33 17-09-2025 39,2938 27,8888 5,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:57:29 17-09-2025 39,10667 28,16778 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:41:28 17-09-2025 39,20972 28,1025 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:53:29 17-09-2025 39,152 28,163 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:28 17-09-2025 39,12944 28,22083 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:49:29 17-09-2025 39,24 28,18417 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:30 17-09-2025 39,27111 28,08333 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:14 17-09-2025 39,22639 28,15639 7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:14 17-09-2025 39,2273 28,1735 11,5 1,6
Karadeniz - [02.15 km] Arsin (Trabzon) 06:11:22 17-09-2025 40,96694 39,91167 7,25 2
YALINCAK-(TRABZON) 06:11:21 17-09-2025 40,9905 39,8427 14,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:16 17-09-2025 39,17278 28,17417 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:02 17-09-2025 39,26917 27,99972 5,19 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:01 17-09-2025 39,2435 28,1007 10,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:35:57 17-09-2025 39,17167 28,12944 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:35:57 17-09-2025 39,1752 28,1145 8,7 1,5
Sincik (Adıyaman) 04:07:15 17-09-2025 38,10722 38,47083 7 0,9
Gürün (Sivas) 04:04:07 17-09-2025 38,89222 37,45833 7,02 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:04:06 17-09-2025 39,1717 28,1098 9 2,1
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 04:04:06 17-09-2025 38,8828 37,4705 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:05 17-09-2025 39,18833 28,12333 10,74 2,1
Kırkağaç (Manisa) 03:50:35 17-09-2025 39,29722 27,91 5,17 1,5
FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 03:50:34 17-09-2025 39,2963 27,899 7,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:49 17-09-2025 39,23944 28,1525 5,42 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:55 17-09-2025 39,16944 28,16 8,32 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:55 17-09-2025 39,1713 28,134 4,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:45:38 17-09-2025 39,22472 28,14806 5,81 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:44:09 17-09-2025 39,22778 28,25944 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:50 17-09-2025 39,2 28,1392 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:49 17-09-2025 39,2225 28,16417 7,01 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:11 17-09-2025 39,1935 28,1492 10,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:10 17-09-2025 39,21056 28,16944 6,74 1,7
FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 03:26:36 17-09-2025 39,2932 27,8943 5,2 2,7
Kırkağaç (Manisa) 03:26:35 17-09-2025 39,29694 27,90694 6,05 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:56 17-09-2025 39,15222 28,19111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:15 17-09-2025 39,22 28,16639 7 1,3
Kırkağaç (Manisa) 02:59:01 17-09-2025 39,29917 27,8875 6,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:49 17-09-2025 39,20722 28,16722 7 1,2
Bahçe (Osmaniye) 02:50:12 17-09-2025 37,21028 36,70472 8,36 2,1
OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) 02:50:11 17-09-2025 37,2037 36,695 5 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:26 17-09-2025 39,1928 28,1282 10,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:25 17-09-2025 39,20944 28,13889 7 1,5
Gürün (Sivas) 02:27:12 17-09-2025 38,88528 37,46639 7 1,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 02:27:10 17-09-2025 38,8872 37,4955 5 1,7
GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA) 02:22:33 17-09-2025 39,3007 27,8575 9,5 1,6
Kırkağaç (Manisa) 02:22:32 17-09-2025 39,29389 27,90361 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:35 17-09-2025 39,23 28,1457 9,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:34 17-09-2025 39,24306 28,16472 6,64 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:52:28 17-09-2025 39,18972 28,26639 5,92 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:08 17-09-2025 39,22944 28,16861 8,63 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:03 17-09-2025 39,19389 28,14139 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:33 17-09-2025 39,20139 28,12306 7 1,4
Kozan (Adana) 01:40:44 17-09-2025 37,56 35,57028 13,03 2,4
AKDAM-KOZAN (ADANA) 01:40:44 17-09-2025 37,5558 35,5878 5,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:53 17-09-2025 39,18333 28,1875 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:29 17-09-2025 39,20194 28,13639 7 1,3
Soma (Manisa) 01:29:13 17-09-2025 39,235 27,75111 7,65 1,4
Kelbecer (Azerbaycan) - [120.35 km] Aralık (Iğdır) 01:22:30 17-09-2025 40,02444 45,97556 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:40 17-09-2025 39,18583 28,27333 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:24 17-09-2025 39,19306 28,15444 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:52 17-09-2025 39,17278 28,17306 8,99 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:52 17-09-2025 39,165 28,1483 10,6 1,3
Sincik (Adıyaman) 00:51:30 17-09-2025 38,13333 38,45528 7 1,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 00:51:30 17-09-2025 38,1325 38,4473 8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:14 17-09-2025 39,17972 28,23917 5,47 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:51:14 17-09-2025 39,1867 28,2292 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:48:04 17-09-2025 39,20556 28,1425 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:03 17-09-2025 39,1952 28,1337 10,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:41 17-09-2025 39,21722 28,18833 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:41 17-09-2025 39,2215 28,1453 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:29:51 17-09-2025 39,18417 28,23722 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:29:51 17-09-2025 39,1563 28,1353 16,8 1,4
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 00:27:23 17-09-2025 39,1028 28,112 17,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:00 17-09-2025 39,17417 28,23833 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:16:31 17-09-2025 39,18917 28,20278 7 0,9
Gürün (Sivas) 00:09:49 17-09-2025 38,90444 37,45222 7,05 1,1
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 00:09:49 17-09-2025 38,828 37,4002 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:44 16-09-2025 39,21667 28,18444 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:44 16-09-2025 39,2117 28,1692 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:44 16-09-2025 39,2575 28,13917 7 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:44 16-09-2025 39,2645 28,1758 8,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:42 16-09-2025 39,2025 28,18806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:02 16-09-2025 39,20889 28,12333 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:01 16-09-2025 39,1965 28,1397 7,9 2,1
