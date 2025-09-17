Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
17 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:03:30 17-09-2025
|39,1763
|28,1708
|10,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:30 17-09-2025
|39,19278
|28,18278
|7
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:58:41 17-09-2025
|39,1747
|28,1533
|13,5
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:58:41 17-09-2025
|39,17639
|28,18833
|6,05
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:56:32 17-09-2025
|39,21
|28,15028
|7
|1,4
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|22:52:26 17-09-2025
|38,2413
|37,7508
|12,7
|1,4
|Gördes (Manisa)
|22:50:00 17-09-2025
|39,05417
|28,38611
|7,04
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:58 17-09-2025
|39,135
|28,295
|11,6
|2
|Ege Denizi
|22:46:02 17-09-2025
|36,77194
|26,11917
|7,2
|2,3
|EGE DENIZI
|22:45:58 17-09-2025
|36,6743
|25,844
|5,9
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:41:26 17-09-2025
|39,1403
|28,1697
|14,9
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:38:04 17-09-2025
|39,149
|28,1235
|10,3
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:23:41 17-09-2025
|39,148
|28,1292
|12,5
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:23:41 17-09-2025
|39,15667
|28,15
|11,71
|2,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:22:17 17-09-2025
|39,2013
|28,145
|11,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:22:17 17-09-2025
|39,20806
|28,175
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:20:42 17-09-2025
|39,1993
|28,092
|13
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:18:28 17-09-2025
|39,2187
|28,0888
|9,6
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:15:16 17-09-2025
|39,1742
|28,1953
|9,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:15:15 17-09-2025
|39,17111
|28,27056
|7
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:14:19 17-09-2025
|39,1732
|28,239
|9,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:14:18 17-09-2025
|39,16667
|28,27528
|6,49
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:12:21 17-09-2025
|39,17222
|28,26972
|5,34
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:12:20 17-09-2025
|39,1745
|28,2485
|9,6
|2,4
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:11:02 17-09-2025
|38,223
|37,393
|12,4
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:06:40 17-09-2025
|39,2038
|28,1318
|11,1
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:06:39 17-09-2025
|39,18722
|28,15722
|7
|3,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:48 17-09-2025
|39,183
|28,1118
|9,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:48 17-09-2025
|39,20667
|28,13889
|7
|2,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:05 17-09-2025
|39,1993
|28,1148
|10,3
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:05 17-09-2025
|39,21306
|28,14917
|5,1
|3,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:57:49 17-09-2025
|39,1995
|28,2577
|7,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:57:49 17-09-2025
|39,21333
|28,26889
|4,68
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:52:07 17-09-2025
|39,2308
|28,134
|9,7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:50:23 17-09-2025
|39,1563
|28,1603
|11,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:50:23 17-09-2025
|39,16111
|28,16056
|11,04
|1,9
|Akpınar (Kırşehir)
|21:20:29 17-09-2025
|39,39722
|34,05417
|7
|1
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:14:11 17-09-2025
|39,239
|28,0103
|10,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:14:11 17-09-2025
|39,25306
|28,00056
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|21:08:15 17-09-2025
|35,7995
|26,2118
|20,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:52:30 17-09-2025
|39,2725
|28,15639
|7
|1,1
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:48:42 17-09-2025
|39,1603
|28,2735
|10,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:48:42 17-09-2025
|39,18444
|28,27139
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:49 17-09-2025
|39,1598
|28,1522
|14
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:49 17-09-2025
|39,18694
|28,20639
|7
|1,5
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|20:34:00 17-09-2025
|39,4377
|25,96
|4,5
|2
|Ege Denizi - [04.31 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:34:00 17-09-2025
|39,45611
|26,02583
|11,63
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:22:16 17-09-2025
|39,24556
|28,19278
|7
|0,8
|FUNDACIK-GORDES (MANISA)
|20:19:14 17-09-2025
|38,9822
|28,2242
|14,9
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:19:11 17-09-2025
|39,20333
|28,23722
|4,82
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:17:26 17-09-2025
|39,19417
|28,2025
|4,21
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:17:26 17-09-2025
|39,1738
|28,1817
|14,6
|2,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:07:56 17-09-2025
|38,36278
|37,42333
|7
|1,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:07:54 17-09-2025
|38,3797
|37,4712
|22,3
|1,4
|Karadeniz - [04.03 km] İyidere (Rize)
|19:49:45 17-09-2025
|41,02139
|40,31472
|14,95
|1,7
|IYIDERE (RIZE)
|19:49:43 17-09-2025
|41,0597
|40,2332
|15,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:38:44 17-09-2025
|39,205
|28,1775
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:38:43 17-09-2025
|39,2105
|28,1132
|8,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:20:14 17-09-2025
|39,20333
|28,16611
|7
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:20:14 17-09-2025
|39,1883
|28,1722
|13,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:12:04 17-09-2025
|39,19389
|28,13556
|7
|1,1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|19:12:03 17-09-2025
|39,1242
|28,0753
|13,6
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|18:51:25 17-09-2025
|39,08722
|28,14333
|4,21
|1,2
|Marmara Denizi - [15.69 km] Marmara (Balıkesir)
|18:45:25 17-09-2025
|40,79222
|27,68806
|6,93
|1,7
|MARMARA DENIZI
|18:45:23 17-09-2025
|40,8445
|27,7567
|7,1
|2
|Ege Denizi - [124.96 km] Datça (Muğla)
|18:37:36 17-09-2025
|35,60917
|27,07611
|7,05
|2
|EGE DENIZI
|18:37:32 17-09-2025
|35,5488
|26,6485
|22
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:34:39 17-09-2025
|39,20111
|28,14167
|4,86
|1
|Aladağ (Adana)
|18:11:40 17-09-2025
|37,66667
|35,38056
|7
|1,6
|BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)
|18:11:39 17-09-2025
|37,7447
|35,394
|12
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:05:42 17-09-2025
|39,49139
|28,15694
|11,51
|1,5
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:05:41 17-09-2025
|39,4782
|28,1337
|2,8
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:04:39 17-09-2025
|39,50694
|28,20306
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:03:22 17-09-2025
|39,50139
|28,14306
|6,99
|1,3
|Alucra (Giresun)
|18:01:25 17-09-2025
|40,35861
|38,88611
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:54:38 17-09-2025
|39,18444
|28,21111
|7
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:54:38 17-09-2025
|39,169
|28,202
|10,2
|2,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:50:01 17-09-2025
|39,53278
|28,05278
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|17:46:49 17-09-2025
|38,29806
|38,36806
|7
|1,1
|Biga (Çanakkale)
|16:48:56 17-09-2025
|40,25611
|27,11111
|7
|1,3
|GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE)
|16:48:56 17-09-2025
|40,2558
|27,082
|15
|1,4
|EGE DENIZI
|16:42:35 17-09-2025
|36,5848
|25,7337
|3,2
|2,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:41:04 17-09-2025
|39,2363
|28,149
|11,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:32:46 17-09-2025
|39,18472
|28,14972
|4,68
|2,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:32:46 17-09-2025
|39,1945
|28,1365
|12
|2,6
|Erzin (Hatay)
|16:24:20 17-09-2025
|36,99944
|36,16917
|7,06
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|15:52:16 17-09-2025
|38,49972
|39,34944
|8,82
|2,8
|CEVIZDERE-(ELAZIG)
|15:52:15 17-09-2025
|38,531
|39,3318
|7,1
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:42:51 17-09-2025
|39,13417
|28,18333
|11,89
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:42:51 17-09-2025
|39,1363
|28,1785
|10,7
|1,5
|Ege Denizi - [83.63 km] Karaburun (İzmir)
|15:36:42 17-09-2025
|38,80028
|25,45944
|7,07
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:26:34 17-09-2025
|39,2098
|28,1068
|12,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:26:33 17-09-2025
|39,21944
|28,08611
|3,03
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:07:27 17-09-2025
|38,18833
|38,06917
|7
|1,3
|Karaçoban (Erzurum)
|14:56:50 17-09-2025
|39,28444
|42,00306
|22,51
|2,7
|AKKAVAK-KARACOBAN (ERZURUM)
|14:56:50 17-09-2025
|39,288
|42,0112
|16
|2,5
|Karaçoban (Erzurum)
|14:50:20 17-09-2025
|39,28306
|41,99472
|6,76
|1,6
|Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
|14:32:48 17-09-2025
|39,57444
|26,05194
|7,01
|1,2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|14:32:48 17-09-2025
|39,5607
|26,0383
|10
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:20:27 17-09-2025
|39,2175
|28,185
|7
|1,8
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:20:27 17-09-2025
|39,2453
|28,2165
|7,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:05:42 17-09-2025
|39,17
|28,14889
|7,13
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:58:04 17-09-2025
|39,20444
|28,09639
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:58:04 17-09-2025
|39,2075
|28,0858
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:50:58 17-09-2025
|39,25889
|28,08222
|7,04
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:46:21 17-09-2025
|39,193
|28,1358
|8,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:46:20 17-09-2025
|39,20861
|28,19278
|8,88
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:35:52 17-09-2025
|39,18944
|28,25778
|7
|2,1
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:35:52 17-09-2025
|39,187
|28,2577
|12,6
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|13:18:16 17-09-2025
|37,85139
|36,47333
|7,1
|2,4
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:18:16 17-09-2025
|37,8597
|36,4223
|5,3
|2,4
|Merkez (Kırşehir)
|13:16:18 17-09-2025
|39,26833
|34,15278
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|13:13:23 17-09-2025
|39,09583
|28,12944
|7
|1,1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|13:13:21 17-09-2025
|39,1672
|27,9972
|12,3
|1,2
|İvrindi (Balıkesir)
|13:10:41 17-09-2025
|39,41667
|27,30639
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [05.89 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|13:06:54 17-09-2025
|40,82139
|27,49083
|7,77
|2,5
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|13:06:54 17-09-2025
|40,8035
|27,5017
|4
|2,7
|EGE DENIZI
|12:58:55 17-09-2025
|36,578
|25,7015
|2,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:58:14 17-09-2025
|39,18889
|28,16389
|7
|0,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:58:14 17-09-2025
|39,1842
|28,0953
|13,4
|1,2
|12:56:27 17-09-2025
|39,1975
|28,15111
|4,67
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:56:27 17-09-2025
|39,2005
|28,1225
|7,7
|2,4
|ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)
|12:55:43 17-09-2025
|37,521
|35,5583
|3,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:40:48 17-09-2025
|39,19472
|28,15972
|4,58
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:40:48 17-09-2025
|39,1952
|28,1298
|8,8
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:37:20 17-09-2025
|38,27556
|38,10917
|7
|1,3
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:37:18 17-09-2025
|38,2128
|37,986
|16,7
|1,4
|Karadeniz
|12:33:42 17-09-2025
|42,47222
|27,49472
|6,88
|1,7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:32:15 17-09-2025
|39,8525
|28,70361
|7,03
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:30:38 17-09-2025
|39,1575
|28,18
|11,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:30:37 17-09-2025
|39,15
|28,17806
|7
|1
|CAYKOY-DERIK (MARDIN)
|12:23:47 17-09-2025
|37,2888
|40,3825
|8,3
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:10:30 17-09-2025
|38,28639
|38,0975
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|12:07:46 17-09-2025
|38,5525
|39,10417
|6,99
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:00:02 17-09-2025
|39,1732
|28,2542
|8,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:00:01 17-09-2025
|39,21556
|28,25167
|4,15
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|11:58:46 17-09-2025
|38,06333
|38,62972
|7
|1,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|11:49:23 17-09-2025
|34,6343
|24,73
|2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:43:30 17-09-2025
|39,19056
|28,29111
|7
|2,2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:43:30 17-09-2025
|39,1553
|28,2823
|8
|2,3
|Kozan (Adana)
|11:42:58 17-09-2025
|37,60056
|35,89778
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|11:41:47 17-09-2025
|39,24639
|27,72028
|11,98
|1,5
|EVCILER-SOMA (MANISA)
|11:41:47 17-09-2025
|39,2263
|27,6557
|0
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:35:02 17-09-2025
|38,05861
|37,27028
|6,99
|1,7
|OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:35:02 17-09-2025
|38,0758
|37,2972
|2,9
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:08:30 17-09-2025
|39,1698
|28,2212
|10,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:04:45 17-09-2025
|39,17556
|28,17611
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:04:45 17-09-2025
|39,1933
|28,096
|7,9
|1,4
|Torbalı (İzmir)
|10:55:14 17-09-2025
|38,12389
|27,31111
|7
|1,1
|Gaziemir (İzmir)
|10:47:09 17-09-2025
|38,29722
|27,135
|7
|1,1
|Karakoçan (Elazığ)
|10:25:59 17-09-2025
|39,08722
|40,03778
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:17:31 17-09-2025
|39,17306
|28,18278
|7
|1,4
|Soma (Manisa)
|10:06:06 17-09-2025
|39,1225
|27,54278
|7,05
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:00:20 17-09-2025
|39,1987
|28,1373
|2,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:00:19 17-09-2025
|39,21833
|28,13833
|6,61
|1,2
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|09:59:16 17-09-2025
|36,6762
|36,1902
|8,7
|1,7
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.66 km] İskenderun (Hatay)
|09:59:14 17-09-2025
|36,69
|36,11583
|7
|1,7
|Karesi (Balıkesir)
|09:54:05 17-09-2025
|39,77639
|27,70944
|8,09
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:40:02 17-09-2025
|39,2
|28,17861
|7
|1,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:40:02 17-09-2025
|39,219
|28,19
|5,3
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|09:34:38 17-09-2025
|38,00611
|38,07389
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:28:20 17-09-2025
|39,15556
|28,17444
|9,29
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:24:37 17-09-2025
|39,19361
|28,18083
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:20:42 17-09-2025
|39,18611
|28,18083
|6,81
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:20:42 17-09-2025
|39,1535
|28,1358
|10,4
|1,8
|Palandöken (Erzurum)
|08:59:19 17-09-2025
|39,80667
|41,25
|7,9
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:57:56 17-09-2025
|39,1273
|28,143
|8,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:57:54 17-09-2025
|39,15611
|28,18861
|6,27
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:31:49 17-09-2025
|39,16028
|28,25056
|7
|2,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:31:49 17-09-2025
|39,1612
|28,2598
|9,4
|2,6
|Kırkağaç (Manisa)
|08:28:33 17-09-2025
|39,27583
|27,91222
|7
|2,6
|FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|08:28:33 17-09-2025
|39,2938
|27,8888
|5,5
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:57:29 17-09-2025
|39,10667
|28,16778
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:41:28 17-09-2025
|39,20972
|28,1025
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:53:29 17-09-2025
|39,152
|28,163
|5,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:28 17-09-2025
|39,12944
|28,22083
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:49:29 17-09-2025
|39,24
|28,18417
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:46:30 17-09-2025
|39,27111
|28,08333
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:44:14 17-09-2025
|39,22639
|28,15639
|7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:44:14 17-09-2025
|39,2273
|28,1735
|11,5
|1,6
|Karadeniz - [02.15 km] Arsin (Trabzon)
|06:11:22 17-09-2025
|40,96694
|39,91167
|7,25
|2
|YALINCAK-(TRABZON)
|06:11:21 17-09-2025
|40,9905
|39,8427
|14,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:27:16 17-09-2025
|39,17278
|28,17417
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:02 17-09-2025
|39,26917
|27,99972
|5,19
|1,9
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:02:01 17-09-2025
|39,2435
|28,1007
|10,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:35:57 17-09-2025
|39,17167
|28,12944
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:35:57 17-09-2025
|39,1752
|28,1145
|8,7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|04:07:15 17-09-2025
|38,10722
|38,47083
|7
|0,9
|Gürün (Sivas)
|04:04:07 17-09-2025
|38,89222
|37,45833
|7,02
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:04:06 17-09-2025
|39,1717
|28,1098
|9
|2,1
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|04:04:06 17-09-2025
|38,8828
|37,4705
|5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:04:05 17-09-2025
|39,18833
|28,12333
|10,74
|2,1
|Kırkağaç (Manisa)
|03:50:35 17-09-2025
|39,29722
|27,91
|5,17
|1,5
|FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|03:50:34 17-09-2025
|39,2963
|27,899
|7,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:49:49 17-09-2025
|39,23944
|28,1525
|5,42
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:47:55 17-09-2025
|39,16944
|28,16
|8,32
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:47:55 17-09-2025
|39,1713
|28,134
|4,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:45:38 17-09-2025
|39,22472
|28,14806
|5,81
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:44:09 17-09-2025
|39,22778
|28,25944
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:50 17-09-2025
|39,2
|28,1392
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:49 17-09-2025
|39,2225
|28,16417
|7,01
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:11 17-09-2025
|39,1935
|28,1492
|10,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:10 17-09-2025
|39,21056
|28,16944
|6,74
|1,7
|FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|03:26:36 17-09-2025
|39,2932
|27,8943
|5,2
|2,7
|Kırkağaç (Manisa)
|03:26:35 17-09-2025
|39,29694
|27,90694
|6,05
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:25:56 17-09-2025
|39,15222
|28,19111
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:23:15 17-09-2025
|39,22
|28,16639
|7
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|02:59:01 17-09-2025
|39,29917
|27,8875
|6,96
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:51:49 17-09-2025
|39,20722
|28,16722
|7
|1,2
|Bahçe (Osmaniye)
|02:50:12 17-09-2025
|37,21028
|36,70472
|8,36
|2,1
|OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|02:50:11 17-09-2025
|37,2037
|36,695
|5
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:48:26 17-09-2025
|39,1928
|28,1282
|10,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:48:25 17-09-2025
|39,20944
|28,13889
|7
|1,5
|Gürün (Sivas)
|02:27:12 17-09-2025
|38,88528
|37,46639
|7
|1,6
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|02:27:10 17-09-2025
|38,8872
|37,4955
|5
|1,7
|GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA)
|02:22:33 17-09-2025
|39,3007
|27,8575
|9,5
|1,6
|Kırkağaç (Manisa)
|02:22:32 17-09-2025
|39,29389
|27,90361
|7
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:01:35 17-09-2025
|39,23
|28,1457
|9,6
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:01:34 17-09-2025
|39,24306
|28,16472
|6,64
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:52:28 17-09-2025
|39,18972
|28,26639
|5,92
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:43:08 17-09-2025
|39,22944
|28,16861
|8,63
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:42:03 17-09-2025
|39,19389
|28,14139
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:41:33 17-09-2025
|39,20139
|28,12306
|7
|1,4
|Kozan (Adana)
|01:40:44 17-09-2025
|37,56
|35,57028
|13,03
|2,4
|AKDAM-KOZAN (ADANA)
|01:40:44 17-09-2025
|37,5558
|35,5878
|5,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:37:53 17-09-2025
|39,18333
|28,1875
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:33:29 17-09-2025
|39,20194
|28,13639
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|01:29:13 17-09-2025
|39,235
|27,75111
|7,65
|1,4
|Kelbecer (Azerbaycan) - [120.35 km] Aralık (Iğdır)
|01:22:30 17-09-2025
|40,02444
|45,97556
|7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:19:40 17-09-2025
|39,18583
|28,27333
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:18:24 17-09-2025
|39,19306
|28,15444
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:52 17-09-2025
|39,17278
|28,17306
|8,99
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:03:52 17-09-2025
|39,165
|28,1483
|10,6
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|00:51:30 17-09-2025
|38,13333
|38,45528
|7
|1,2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|00:51:30 17-09-2025
|38,1325
|38,4473
|8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:51:14 17-09-2025
|39,17972
|28,23917
|5,47
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:51:14 17-09-2025
|39,1867
|28,2292
|8,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:48:04 17-09-2025
|39,20556
|28,1425
|7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:48:03 17-09-2025
|39,1952
|28,1337
|10,6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:31:41 17-09-2025
|39,21722
|28,18833
|7
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:31:41 17-09-2025
|39,2215
|28,1453
|9,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:29:51 17-09-2025
|39,18417
|28,23722
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:29:51 17-09-2025
|39,1563
|28,1353
|16,8
|1,4
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|00:27:23 17-09-2025
|39,1028
|28,112
|17,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:27:00 17-09-2025
|39,17417
|28,23833
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:16:31 17-09-2025
|39,18917
|28,20278
|7
|0,9
|Gürün (Sivas)
|00:09:49 17-09-2025
|38,90444
|37,45222
|7,05
|1,1
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|00:09:49 17-09-2025
|38,828
|37,4002
|5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:59:44 16-09-2025
|39,21667
|28,18444
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:59:44 16-09-2025
|39,2117
|28,1692
|8,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:49:44 16-09-2025
|39,2575
|28,13917
|7
|1,2
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:49:44 16-09-2025
|39,2645
|28,1758
|8,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:43:42 16-09-2025
|39,2025
|28,18806
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:34:02 16-09-2025
|39,20889
|28,12333
|7
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:34:01 16-09-2025
|39,1965
|28,1397
|7,9
|2,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:03:30 17-09-2025
|39,1763
|28,1708
|10,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:30 17-09-2025
|39,19278
|28,18278
|7
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:58:41 17-09-2025
|39,1747
|28,1533
|13,5
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:58:41 17-09-2025
|39,17639
|28,18833
|6,05
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:56:32 17-09-2025
|39,21
|28,15028
|7
|1,4
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|22:52:26 17-09-2025
|38,2413
|37,7508
|12,7
|1,4
|Gördes (Manisa)
|22:50:00 17-09-2025
|39,05417
|28,38611
|7,04
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:58 17-09-2025
|39,135
|28,295
|11,6
|2
|Ege Denizi
|22:46:02 17-09-2025
|36,77194
|26,11917
|7,2
|2,3
|EGE DENIZI
|22:45:58 17-09-2025
|36,6743
|25,844
|5,9
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:41:26 17-09-2025
|39,1403
|28,1697
|14,9
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:38:04 17-09-2025
|39,149
|28,1235
|10,3
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:23:41 17-09-2025
|39,148
|28,1292
|12,5
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:23:41 17-09-2025
|39,15667
|28,15
|11,71
|2,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:22:17 17-09-2025
|39,2013
|28,145
|11,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:22:17 17-09-2025
|39,20806
|28,175
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:20:42 17-09-2025
|39,1993
|28,092
|13
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:18:28 17-09-2025
|39,2187
|28,0888
|9,6
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:15:16 17-09-2025
|39,1742
|28,1953
|9,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:15:15 17-09-2025
|39,17111
|28,27056
|7
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:14:19 17-09-2025
|39,1732
|28,239
|9,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:14:18 17-09-2025
|39,16667
|28,27528
|6,49
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:12:21 17-09-2025
|39,17222
|28,26972
|5,34
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:12:20 17-09-2025
|39,1745
|28,2485
|9,6
|2,4
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:11:02 17-09-2025
|38,223
|37,393
|12,4
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:06:40 17-09-2025
|39,2038
|28,1318
|11,1
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:06:39 17-09-2025
|39,18722
|28,15722
|7
|3,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:48 17-09-2025
|39,183
|28,1118
|9,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:48 17-09-2025
|39,20667
|28,13889
|7
|2,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:05 17-09-2025
|39,1993
|28,1148
|10,3
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:05 17-09-2025
|39,21306
|28,14917
|5,1
|3,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:57:49 17-09-2025
|39,1995
|28,2577
|7,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:57:49 17-09-2025
|39,21333
|28,26889
|4,68
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:52:07 17-09-2025
|39,2308
|28,134
|9,7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:50:23 17-09-2025
|39,1563
|28,1603
|11,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:50:23 17-09-2025
|39,16111
|28,16056
|11,04
|1,9
|Akpınar (Kırşehir)
|21:20:29 17-09-2025
|39,39722
|34,05417
|7
|1
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:14:11 17-09-2025
|39,239
|28,0103
|10,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:14:11 17-09-2025
|39,25306
|28,00056
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|21:08:15 17-09-2025
|35,7995
|26,2118
|20,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:52:30 17-09-2025
|39,2725
|28,15639
|7
|1,1
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:48:42 17-09-2025
|39,1603
|28,2735
|10,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:48:42 17-09-2025
|39,18444
|28,27139
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:49 17-09-2025
|39,1598
|28,1522
|14
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:49 17-09-2025
|39,18694
|28,20639
|7
|1,5
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|20:34:00 17-09-2025
|39,4377
|25,96
|4,5
|2
|Ege Denizi - [04.31 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:34:00 17-09-2025
|39,45611
|26,02583
|11,63
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:22:16 17-09-2025
|39,24556
|28,19278
|7
|0,8
|FUNDACIK-GORDES (MANISA)
|20:19:14 17-09-2025
|38,9822
|28,2242
|14,9
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:19:11 17-09-2025
|39,20333
|28,23722
|4,82
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:17:26 17-09-2025
|39,19417
|28,2025
|4,21
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:17:26 17-09-2025
|39,1738
|28,1817
|14,6
|2,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:07:56 17-09-2025
|38,36278
|37,42333
|7
|1,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:07:54 17-09-2025
|38,3797
|37,4712
|22,3
|1,4
|Karadeniz - [04.03 km] İyidere (Rize)
|19:49:45 17-09-2025
|41,02139
|40,31472
|14,95
|1,7
|IYIDERE (RIZE)
|19:49:43 17-09-2025
|41,0597
|40,2332
|15,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:38:44 17-09-2025
|39,205
|28,1775
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:38:43 17-09-2025
|39,2105
|28,1132
|8,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:20:14 17-09-2025
|39,20333
|28,16611
|7
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:20:14 17-09-2025
|39,1883
|28,1722
|13,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:12:04 17-09-2025
|39,19389
|28,13556
|7
|1,1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|19:12:03 17-09-2025
|39,1242
|28,0753
|13,6
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|18:51:25 17-09-2025
|39,08722
|28,14333
|4,21
|1,2
|Marmara Denizi - [15.69 km] Marmara (Balıkesir)
|18:45:25 17-09-2025
|40,79222
|27,68806
|6,93
|1,7
|MARMARA DENIZI
|18:45:23 17-09-2025
|40,8445
|27,7567
|7,1
|2
|Ege Denizi - [124.96 km] Datça (Muğla)
|18:37:36 17-09-2025
|35,60917
|27,07611
|7,05
|2
|EGE DENIZI
|18:37:32 17-09-2025
|35,5488
|26,6485
|22
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:34:39 17-09-2025
|39,20111
|28,14167
|4,86
|1
|Aladağ (Adana)
|18:11:40 17-09-2025
|37,66667
|35,38056
|7
|1,6
|BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)
|18:11:39 17-09-2025
|37,7447
|35,394
|12
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:05:42 17-09-2025
|39,49139
|28,15694
|11,51
|1,5
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:05:41 17-09-2025
|39,4782
|28,1337
|2,8
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:04:39 17-09-2025
|39,50694
|28,20306
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:03:22 17-09-2025
|39,50139
|28,14306
|6,99
|1,3
|Alucra (Giresun)
|18:01:25 17-09-2025
|40,35861
|38,88611
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:54:38 17-09-2025
|39,18444
|28,21111
|7
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:54:38 17-09-2025
|39,169
|28,202
|10,2
|2,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:50:01 17-09-2025
|39,53278
|28,05278
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|17:46:49 17-09-2025
|38,29806
|38,36806
|7
|1,1
|Biga (Çanakkale)
|16:48:56 17-09-2025
|40,25611
|27,11111
|7
|1,3
|GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE)
|16:48:56 17-09-2025
|40,2558
|27,082
|15
|1,4
|EGE DENIZI
|16:42:35 17-09-2025
|36,5848
|25,7337
|3,2
|2,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:41:04 17-09-2025
|39,2363
|28,149
|11,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:32:46 17-09-2025
|39,18472
|28,14972
|4,68
|2,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:32:46 17-09-2025
|39,1945
|28,1365
|12
|2,6
|Erzin (Hatay)
|16:24:20 17-09-2025
|36,99944
|36,16917
|7,06
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|15:52:16 17-09-2025
|38,49972
|39,34944
|8,82
|2,8
|CEVIZDERE-(ELAZIG)
|15:52:15 17-09-2025
|38,531
|39,3318
|7,1
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:42:51 17-09-2025
|39,13417
|28,18333
|11,89
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:42:51 17-09-2025
|39,1363
|28,1785
|10,7
|1,5
|Ege Denizi - [83.63 km] Karaburun (İzmir)
|15:36:42 17-09-2025
|38,80028
|25,45944
|7,07
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:26:34 17-09-2025
|39,2098
|28,1068
|12,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:26:33 17-09-2025
|39,21944
|28,08611
|3,03
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:07:27 17-09-2025
|38,18833
|38,06917
|7
|1,3
|Karaçoban (Erzurum)
|14:56:50 17-09-2025
|39,28444
|42,00306
|22,51
|2,7
|AKKAVAK-KARACOBAN (ERZURUM)
|14:56:50 17-09-2025
|39,288
|42,0112
|16
|2,5
|Karaçoban (Erzurum)
|14:50:20 17-09-2025
|39,28306
|41,99472
|6,76
|1,6
|Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
|14:32:48 17-09-2025
|39,57444
|26,05194
|7,01
|1,2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|14:32:48 17-09-2025
|39,5607
|26,0383
|10
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:20:27 17-09-2025
|39,2175
|28,185
|7
|1,8
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:20:27 17-09-2025
|39,2453
|28,2165
|7,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:05:42 17-09-2025
|39,17
|28,14889
|7,13
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:58:04 17-09-2025
|39,20444
|28,09639
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:58:04 17-09-2025
|39,2075
|28,0858
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:50:58 17-09-2025
|39,25889
|28,08222
|7,04
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:46:21 17-09-2025
|39,193
|28,1358
|8,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:46:20 17-09-2025
|39,20861
|28,19278
|8,88
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:35:52 17-09-2025
|39,18944
|28,25778
|7
|2,1
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:35:52 17-09-2025
|39,187
|28,2577
|12,6
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|13:18:16 17-09-2025
|37,85139
|36,47333
|7,1
|2,4
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:18:16 17-09-2025
|37,8597
|36,4223
|5,3
|2,4
|Merkez (Kırşehir)
|13:16:18 17-09-2025
|39,26833
|34,15278
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|13:13:23 17-09-2025
|39,09583
|28,12944
|7
|1,1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|13:13:21 17-09-2025
|39,1672
|27,9972
|12,3
|1,2
|İvrindi (Balıkesir)
|13:10:41 17-09-2025
|39,41667
|27,30639
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [05.89 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|13:06:54 17-09-2025
|40,82139
|27,49083
|7,77
|2,5
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|13:06:54 17-09-2025
|40,8035
|27,5017
|4
|2,7
|EGE DENIZI
|12:58:55 17-09-2025
|36,578
|25,7015
|2,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:58:14 17-09-2025
|39,18889
|28,16389
|7
|0,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:58:14 17-09-2025
|39,1842
|28,0953
|13,4
|1,2
|12:56:27 17-09-2025
|39,1975
|28,15111
|4,67
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:56:27 17-09-2025
|39,2005
|28,1225
|7,7
|2,4
|ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)
|12:55:43 17-09-2025
|37,521
|35,5583
|3,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:40:48 17-09-2025
|39,19472
|28,15972
|4,58
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:40:48 17-09-2025
|39,1952
|28,1298
|8,8
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:37:20 17-09-2025
|38,27556
|38,10917
|7
|1,3
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:37:18 17-09-2025
|38,2128
|37,986
|16,7
|1,4
|Karadeniz
|12:33:42 17-09-2025
|42,47222
|27,49472
|6,88
|1,7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:32:15 17-09-2025
|39,8525
|28,70361
|7,03
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:30:38 17-09-2025
|39,1575
|28,18
|11,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:30:37 17-09-2025
|39,15
|28,17806
|7
|1
|CAYKOY-DERIK (MARDIN)
|12:23:47 17-09-2025
|37,2888
|40,3825
|8,3
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:10:30 17-09-2025
|38,28639
|38,0975
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|12:07:46 17-09-2025
|38,5525
|39,10417
|6,99
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:00:02 17-09-2025
|39,1732
|28,2542
|8,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:00:01 17-09-2025
|39,21556
|28,25167
|4,15
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|11:58:46 17-09-2025
|38,06333
|38,62972
|7
|1,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|11:49:23 17-09-2025
|34,6343
|24,73
|2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:43:30 17-09-2025
|39,19056
|28,29111
|7
|2,2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:43:30 17-09-2025
|39,1553
|28,2823
|8
|2,3
|Kozan (Adana)
|11:42:58 17-09-2025
|37,60056
|35,89778
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|11:41:47 17-09-2025
|39,24639
|27,72028
|11,98
|1,5
|EVCILER-SOMA (MANISA)
|11:41:47 17-09-2025
|39,2263
|27,6557
|0
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:35:02 17-09-2025
|38,05861
|37,27028
|6,99
|1,7
|OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:35:02 17-09-2025
|38,0758
|37,2972
|2,9
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:08:30 17-09-2025
|39,1698
|28,2212
|10,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:04:45 17-09-2025
|39,17556
|28,17611
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:04:45 17-09-2025
|39,1933
|28,096
|7,9
|1,4
|Torbalı (İzmir)
|10:55:14 17-09-2025
|38,12389
|27,31111
|7
|1,1
|Gaziemir (İzmir)
|10:47:09 17-09-2025
|38,29722
|27,135
|7
|1,1
|Karakoçan (Elazığ)
|10:25:59 17-09-2025
|39,08722
|40,03778
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:17:31 17-09-2025
|39,17306
|28,18278
|7
|1,4
|Soma (Manisa)
|10:06:06 17-09-2025
|39,1225
|27,54278
|7,05
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:00:20 17-09-2025
|39,1987
|28,1373
|2,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:00:19 17-09-2025
|39,21833
|28,13833
|6,61
|1,2
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|09:59:16 17-09-2025
|36,6762
|36,1902
|8,7
|1,7
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.66 km] İskenderun (Hatay)
|09:59:14 17-09-2025
|36,69
|36,11583
|7
|1,7
|Karesi (Balıkesir)
|09:54:05 17-09-2025
|39,77639
|27,70944
|8,09
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:40:02 17-09-2025
|39,2
|28,17861
|7
|1,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:40:02 17-09-2025
|39,219
|28,19
|5,3
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|09:34:38 17-09-2025
|38,00611
|38,07389
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:28:20 17-09-2025
|39,15556
|28,17444
|9,29
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:24:37 17-09-2025
|39,19361
|28,18083
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:20:42 17-09-2025
|39,18611
|28,18083
|6,81
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:20:42 17-09-2025
|39,1535
|28,1358
|10,4
|1,8
|Palandöken (Erzurum)
|08:59:19 17-09-2025
|39,80667
|41,25
|7,9
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:57:56 17-09-2025
|39,1273
|28,143
|8,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:57:54 17-09-2025
|39,15611
|28,18861
|6,27
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:31:49 17-09-2025
|39,16028
|28,25056
|7
|2,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:31:49 17-09-2025
|39,1612
|28,2598
|9,4
|2,6
|Kırkağaç (Manisa)
|08:28:33 17-09-2025
|39,27583
|27,91222
|7
|2,6
|FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|08:28:33 17-09-2025
|39,2938
|27,8888
|5,5
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:57:29 17-09-2025
|39,10667
|28,16778
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:41:28 17-09-2025
|39,20972
|28,1025
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:53:29 17-09-2025
|39,152
|28,163
|5,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:28 17-09-2025
|39,12944
|28,22083
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:49:29 17-09-2025
|39,24
|28,18417
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:46:30 17-09-2025
|39,27111
|28,08333
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:44:14 17-09-2025
|39,22639
|28,15639
|7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:44:14 17-09-2025
|39,2273
|28,1735
|11,5
|1,6
|Karadeniz - [02.15 km] Arsin (Trabzon)
|06:11:22 17-09-2025
|40,96694
|39,91167
|7,25
|2
|YALINCAK-(TRABZON)
|06:11:21 17-09-2025
|40,9905
|39,8427
|14,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:27:16 17-09-2025
|39,17278
|28,17417
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:02 17-09-2025
|39,26917
|27,99972
|5,19
|1,9
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:02:01 17-09-2025
|39,2435
|28,1007
|10,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:35:57 17-09-2025
|39,17167
|28,12944
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:35:57 17-09-2025
|39,1752
|28,1145
|8,7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|04:07:15 17-09-2025
|38,10722
|38,47083
|7
|0,9
|Gürün (Sivas)
|04:04:07 17-09-2025
|38,89222
|37,45833
|7,02
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:04:06 17-09-2025
|39,1717
|28,1098
|9
|2,1
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|04:04:06 17-09-2025
|38,8828
|37,4705
|5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:04:05 17-09-2025
|39,18833
|28,12333
|10,74
|2,1
|Kırkağaç (Manisa)
|03:50:35 17-09-2025
|39,29722
|27,91
|5,17
|1,5
|FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|03:50:34 17-09-2025
|39,2963
|27,899
|7,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:49:49 17-09-2025
|39,23944
|28,1525
|5,42
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:47:55 17-09-2025
|39,16944
|28,16
|8,32
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:47:55 17-09-2025
|39,1713
|28,134
|4,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:45:38 17-09-2025
|39,22472
|28,14806
|5,81
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:44:09 17-09-2025
|39,22778
|28,25944
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:50 17-09-2025
|39,2
|28,1392
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:49 17-09-2025
|39,2225
|28,16417
|7,01
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:11 17-09-2025
|39,1935
|28,1492
|10,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:10 17-09-2025
|39,21056
|28,16944
|6,74
|1,7
|FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|03:26:36 17-09-2025
|39,2932
|27,8943
|5,2
|2,7
|Kırkağaç (Manisa)
|03:26:35 17-09-2025
|39,29694
|27,90694
|6,05
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:25:56 17-09-2025
|39,15222
|28,19111
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:23:15 17-09-2025
|39,22
|28,16639
|7
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|02:59:01 17-09-2025
|39,29917
|27,8875
|6,96
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:51:49 17-09-2025
|39,20722
|28,16722
|7
|1,2
|Bahçe (Osmaniye)
|02:50:12 17-09-2025
|37,21028
|36,70472
|8,36
|2,1
|OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|02:50:11 17-09-2025
|37,2037
|36,695
|5
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:48:26 17-09-2025
|39,1928
|28,1282
|10,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:48:25 17-09-2025
|39,20944
|28,13889
|7
|1,5
|Gürün (Sivas)
|02:27:12 17-09-2025
|38,88528
|37,46639
|7
|1,6
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|02:27:10 17-09-2025
|38,8872
|37,4955
|5
|1,7
|GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA)
|02:22:33 17-09-2025
|39,3007
|27,8575
|9,5
|1,6
|Kırkağaç (Manisa)
|02:22:32 17-09-2025
|39,29389
|27,90361
|7
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:01:35 17-09-2025
|39,23
|28,1457
|9,6
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:01:34 17-09-2025
|39,24306
|28,16472
|6,64
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:52:28 17-09-2025
|39,18972
|28,26639
|5,92
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:43:08 17-09-2025
|39,22944
|28,16861
|8,63
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:42:03 17-09-2025
|39,19389
|28,14139
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:41:33 17-09-2025
|39,20139
|28,12306
|7
|1,4
|Kozan (Adana)
|01:40:44 17-09-2025
|37,56
|35,57028
|13,03
|2,4
|AKDAM-KOZAN (ADANA)
|01:40:44 17-09-2025
|37,5558
|35,5878
|5,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:37:53 17-09-2025
|39,18333
|28,1875
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:33:29 17-09-2025
|39,20194
|28,13639
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|01:29:13 17-09-2025
|39,235
|27,75111
|7,65
|1,4
|Kelbecer (Azerbaycan) - [120.35 km] Aralık (Iğdır)
|01:22:30 17-09-2025
|40,02444
|45,97556
|7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:19:40 17-09-2025
|39,18583
|28,27333
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:18:24 17-09-2025
|39,19306
|28,15444
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:52 17-09-2025
|39,17278
|28,17306
|8,99
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:03:52 17-09-2025
|39,165
|28,1483
|10,6
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|00:51:30 17-09-2025
|38,13333
|38,45528
|7
|1,2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|00:51:30 17-09-2025
|38,1325
|38,4473
|8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:51:14 17-09-2025
|39,17972
|28,23917
|5,47
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:51:14 17-09-2025
|39,1867
|28,2292
|8,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:48:04 17-09-2025
|39,20556
|28,1425
|7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:48:03 17-09-2025
|39,1952
|28,1337
|10,6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:31:41 17-09-2025
|39,21722
|28,18833
|7
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:31:41 17-09-2025
|39,2215
|28,1453
|9,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:29:51 17-09-2025
|39,18417
|28,23722
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:29:51 17-09-2025
|39,1563
|28,1353
|16,8
|1,4
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|00:27:23 17-09-2025
|39,1028
|28,112
|17,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:27:00 17-09-2025
|39,17417
|28,23833
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:16:31 17-09-2025
|39,18917
|28,20278
|7
|0,9
|Gürün (Sivas)
|00:09:49 17-09-2025
|38,90444
|37,45222
|7,05
|1,1
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|00:09:49 17-09-2025
|38,828
|37,4002
|5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:59:44 16-09-2025
|39,21667
|28,18444
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:59:44 16-09-2025
|39,2117
|28,1692
|8,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:49:44 16-09-2025
|39,2575
|28,13917
|7
|1,2
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:49:44 16-09-2025
|39,2645
|28,1758
|8,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:43:42 16-09-2025
|39,2025
|28,18806
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:34:02 16-09-2025
|39,20889
|28,12333
|7
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:34:01 16-09-2025
|39,1965
|28,1397
|7,9
|2,1
