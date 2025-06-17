Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Haziran 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Haziran 2025
son dakika deprem mi oldu?

17 Haziran 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yazıhan (Malatya) 01:26:09 17-06-2025 38,52194 38,01694 7,01 1,7
Şarköy (Tekirdağ) 01:20:30 17-06-2025 40,69111 27,21222 13,23 1,1
Kiğı (Bingöl) 00:20:15 17-06-2025 39,19944 40,31167 13,73 1,6
KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL) 00:20:14 17-06-2025 39,2028 40,3397 21,3 2
YUNANISTAN 23:46:33 16-06-2025 40,2318 24,073 7,1 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:20:06 16-06-2025 37,85389 36,55944 7 1,1
YUNANISTAN 23:19:42 16-06-2025 40,2475 24,1107 9,9 1,6
Pütürge (Malatya) 23:11:50 16-06-2025 38,17083 38,665 9,21 2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 23:11:48 16-06-2025 38,2137 38,631 5 2
Buca (İzmir) 22:54:38 16-06-2025 38,34056 27,21028 10,01 1,5
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 22:27:43 16-06-2025 39,1317 29,1562 10,4 1,5
Simav (Kütahya) 22:27:42 16-06-2025 39,23111 28,96722 12,84 1,5
Kozan (Adana) 22:17:23 16-06-2025 37,64722 35,97333 7 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.76 km] Milas (Muğla) 21:49:08 16-06-2025 36,98667 28,00028 7 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 21:49:08 16-06-2025 36,978 28,051 5,4 1,5
YUNANISTAN 21:18:25 16-06-2025 40,303 24,1497 10,5 2,7
Ayion Oros (Yunanistan) - [135.19 km] Gökçeada (Çanakkale) 21:18:24 16-06-2025 40,31889 24,14 7 2,4
Salihli (Manisa) 21:17:24 16-06-2025 38,57 28,18778 9,38 1,6
ADALA-SALIHLI (MANISA) 21:17:24 16-06-2025 38,5572 28,2333 5,4 1,7
Salihli (Manisa) 21:16:52 16-06-2025 38,55833 28,19639 6,77 1,6
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 21:16:51 16-06-2025 38,5463 28,1993 5,3 1,8
Yazıhan (Malatya) 21:16:42 16-06-2025 38,54722 38,00444 7 2,6
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 21:16:40 16-06-2025 38,5647 37,9955 3,7 2,7
Çelikhan (Adıyaman) 21:11:33 16-06-2025 38,09222 38,36167 7 1,5
YUNANISTAN 20:57:25 16-06-2025 39,784 23,3933 17,3 4,3
Simav (Kütahya) 18:51:25 16-06-2025 39,23528 28,9875 7,25 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 18:51:24 16-06-2025 39,1688 29,1087 15,3 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 18:25:16 16-06-2025 38,0975 38,45083 6,97 2,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 18:25:15 16-06-2025 38,117 38,4587 8,3 1,8
YUNANISTAN 17:51:06 16-06-2025 40,2202 24,0713 5,7 2,3
Çelikhan (Adıyaman) 16:01:33 16-06-2025 38,07472 38,40889 6,97 1,5
Simav (Kütahya) 15:27:34 16-06-2025 39,10222 28,94111 0,15 0,9
Kozan (Adana) 14:52:41 16-06-2025 37,64194 35,97111 7 1,7
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 14:52:41 16-06-2025 37,6525 35,931 5 1,8
KARAGUNEY-(IGDIR) 14:52:02 16-06-2025 39,722 44,1618 11,1 2,7
Doğubayazıt (Ağrı) 14:52:01 16-06-2025 39,7175 44,15861 7,01 2,5
Mamak (Ankara) 14:41:35 16-06-2025 39,89111 33,05611 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 14:26:46 16-06-2025 38,29528 38,35806 0,94 1,1
Kozluk (Batman) 14:12:47 16-06-2025 38,06694 41,49389 7 1,9
Simav (Kütahya) 14:08:54 16-06-2025 39,24167 28,895 7 1
Simav (Kütahya) 13:58:17 16-06-2025 39,22472 28,97556 11,89 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 13:58:16 16-06-2025 39,2698 28,9612 11,8 2
EGE DENIZI 13:51:47 16-06-2025 36,3917 25,4733 4,6 1,8
Balya (Balıkesir) 13:48:41 16-06-2025 39,82139 27,57194 13,54 1,6
EGE DENIZI 13:46:44 16-06-2025 36,4032 25,4828 4,6 1,7
Merkez (Şırnak) 13:43:59 16-06-2025 37,4925 42,43667 7 2
Marmara Denizi - [11.10 km] Şarköy (Tekirdağ) 13:36:06 16-06-2025 40,71306 27,45722 7,19 1
Simav (Kütahya) 13:32:15 16-06-2025 39,21667 28,98806 7,28 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:32:15 16-06-2025 39,2198 29,0438 11 2
KUCUKBOSTANCI-(BALIKESIR) 13:00:43 16-06-2025 39,586 27,9433 27,5 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:39 16-06-2025 39,40778 28,19278 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:49:32 16-06-2025 39,48861 28,32944 7,63 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:47:34 16-06-2025 39,45306 28,1575 7 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.41 km] Menderes (İzmir) 12:43:15 16-06-2025 37,97472 27,19583 7,07 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 12:43:15 16-06-2025 37,9982 27,114 5,3 1,6
EGE DENIZI 12:37:04 16-06-2025 36,7307 25,7432 10,8 2,8
Ege Denizi 12:37:03 16-06-2025 36,71889 25,60972 7 2,7
İnönü (Eskişehir) 12:23:11 16-06-2025 39,73917 30,16583 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 12:13:19 16-06-2025 38,10556 36,42139 7 1
Marmara Denizi - [03.63 km] Karacabey (Bursa) 12:05:34 16-06-2025 40,4 28,41972 7,57 1,8
BOGAZ-KARACABEY (BURSA) REVIZE01 (2025.06.16 12:05:34) 12:05:34 16-06-2025 40,3525 28,4207 12,8 1,5
Çiçekdağı (Kırşehir) 12:02:04 16-06-2025 39,5475 34,38556 6,37 1,1
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.06.16 11:58:10) 11:58:10 16-06-2025 36,6215 25,584 3,4 1,9
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 11:45:36 16-06-2025 40,214 31,634 1,8 2,1
Beypazarı (Ankara) 11:45:35 16-06-2025 40,16083 31,83528 6,71 1,9
EGE DENIZI 11:26:54 16-06-2025 36,6133 25,562 5 2
EGE DENIZI 11:22:14 16-06-2025 36,7012 25,6622 5 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:21:04 16-06-2025 39,2312 28,9572 3,9 2,3
Simav (Kütahya) 11:21:03 16-06-2025 39,23972 28,93472 10,73 2,3
EGE DENIZI 11:01:47 16-06-2025 36,622 25,4258 13,2 1,6
Acıpayam (Denizli) 10:30:54 16-06-2025 37,48611 29,29111 7 1,1
YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) 10:30:53 16-06-2025 37,4997 29,3253 9,3 1,5
Merkez (Kırklareli) 10:01:29 16-06-2025 41,94 27,29417 7 1,2
Dalaman (Muğla) 09:41:20 16-06-2025 36,86528 28,99028 8,6 1,3
COGMEN-DALAMAN (MUGLA) 09:41:18 16-06-2025 36,8618 29,0398 22,3 1
YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) 09:19:19 16-06-2025 37,503 29,297 5,2 1,5
Acıpayam (Denizli) 09:19:18 16-06-2025 37,45639 29,29694 7 1,5
EGE DENIZI 09:17:05 16-06-2025 38,7487 26,6087 8,4 1,7
Ege Denizi - [16.45 km] Foça (İzmir) 09:17:04 16-06-2025 38,80722 26,64167 6,96 1,3
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 09:14:58 16-06-2025 39,1607 29,086 11,2 2,1
Simav (Kütahya) 09:14:57 16-06-2025 39,23667 28,9725 7 1,2
YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA) 09:10:40 16-06-2025 39,1148 29,1948 5,1 1,3
Simav (Kütahya) 09:10:39 16-06-2025 39,23333 28,9525 7 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:33:00 16-06-2025 39,1982 28,981 12,7 2
Akhisar (Manisa) 08:11:36 16-06-2025 39,02139 27,88028 7 1,5
GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 08:11:35 16-06-2025 38,9903 27,8262 17,4 1,7
Ege Denizi - [12.66 km] Foça (İzmir) 07:50:08 16-06-2025 38,82194 26,72139 4,7 1,5
Simav (Kütahya) 07:36:49 16-06-2025 39,20833 28,99389 7 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:36:49 16-06-2025 39,2285 29,0045 5,8 2
Doğanşehir (Malatya) 07:10:29 16-06-2025 38,09694 37,80222 7,27 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 06:13:36 16-06-2025 38,10194 38,31 7 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:50:42 16-06-2025 37,49361 37,13667 7 0,9
Sivrice (Elazığ) 05:15:12 16-06-2025 38,39111 39,13472 7 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:03:30 16-06-2025 37,40639 37,05444 9,63 1,6
Akseki (Antalya) 05:03:16 16-06-2025 36,97611 31,54194 19,7 1,7
SEVINCKOY-MANAVGAT (ANTALYA) 05:03:15 16-06-2025 36,9702 31,5272 123,3 2
Çameli (Denizli) 04:54:01 16-06-2025 36,99417 29,16722 7,03 1,8
KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI) 04:54:01 16-06-2025 37,0017 29,1955 5,8 2,1
Salihli (Manisa) 04:34:28 16-06-2025 38,55444 28,20222 6,74 1
Salihli (Manisa) 04:21:33 16-06-2025 38,55583 28,22111 7 1,5
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 04:21:33 16-06-2025 38,5522 28,2225 9 1,6
Arsuz (Hatay) 04:13:59 16-06-2025 36,26694 35,91528 13,52 2,5
KALE-ARSUZ (HATAY) 04:13:59 16-06-2025 36,2393 35,8458 5 2,2
Simav (Kütahya) 04:11:31 16-06-2025 39,21944 28,99639 8,23 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:11:31 16-06-2025 39,2207 29,016 4,1 1,8
Marmara Denizi - [14.57 km] Büyükçekmece (İstanbul) 03:48:26 16-06-2025 40,89944 28,4025 16,49 1,3
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:48:26 16-06-2025 40,9075 28,4302 25,7 1,4
Simav (Kütahya) 03:27:34 16-06-2025 39,18889 28,9875 12,56 1,4
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 03:27:34 16-06-2025 39,1752 29,0883 14,4 1,3
Yapraklı (Çankırı) 03:05:59 16-06-2025 40,66889 33,88861 10,28 1,1
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:59:57 16-06-2025 37,3782 37,0775 3,5 1,9
Sivrice (Elazığ) 02:30:17 16-06-2025 38,39972 39,12222 6,99 2,1
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 02:30:17 16-06-2025 38,4357 39,1685 9 2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yazıhan (Malatya) 01:26:09 17-06-2025 38,52194 38,01694 7,01 1,7
Şarköy (Tekirdağ) 01:20:30 17-06-2025 40,69111 27,21222 13,23 1,1
Kiğı (Bingöl) 00:20:15 17-06-2025 39,19944 40,31167 13,73 1,6
KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL) 00:20:14 17-06-2025 39,2028 40,3397 21,3 2
YUNANISTAN 23:46:33 16-06-2025 40,2318 24,073 7,1 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:20:06 16-06-2025 37,85389 36,55944 7 1,1
YUNANISTAN 23:19:42 16-06-2025 40,2475 24,1107 9,9 1,6
Pütürge (Malatya) 23:11:50 16-06-2025 38,17083 38,665 9,21 2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 23:11:48 16-06-2025 38,2137 38,631 5 2
Buca (İzmir) 22:54:38 16-06-2025 38,34056 27,21028 10,01 1,5
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 22:27:43 16-06-2025 39,1317 29,1562 10,4 1,5
Simav (Kütahya) 22:27:42 16-06-2025 39,23111 28,96722 12,84 1,5
Kozan (Adana) 22:17:23 16-06-2025 37,64722 35,97333 7 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.76 km] Milas (Muğla) 21:49:08 16-06-2025 36,98667 28,00028 7 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 21:49:08 16-06-2025 36,978 28,051 5,4 1,5
YUNANISTAN 21:18:25 16-06-2025 40,303 24,1497 10,5 2,7
Ayion Oros (Yunanistan) - [135.19 km] Gökçeada (Çanakkale) 21:18:24 16-06-2025 40,31889 24,14 7 2,4
Salihli (Manisa) 21:17:24 16-06-2025 38,57 28,18778 9,38 1,6
ADALA-SALIHLI (MANISA) 21:17:24 16-06-2025 38,5572 28,2333 5,4 1,7
Salihli (Manisa) 21:16:52 16-06-2025 38,55833 28,19639 6,77 1,6
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 21:16:51 16-06-2025 38,5463 28,1993 5,3 1,8
Yazıhan (Malatya) 21:16:42 16-06-2025 38,54722 38,00444 7 2,6
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 21:16:40 16-06-2025 38,5647 37,9955 3,7 2,7
Çelikhan (Adıyaman) 21:11:33 16-06-2025 38,09222 38,36167 7 1,5
YUNANISTAN 20:57:25 16-06-2025 39,784 23,3933 17,3 4,3
Simav (Kütahya) 18:51:25 16-06-2025 39,23528 28,9875 7,25 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 18:51:24 16-06-2025 39,1688 29,1087 15,3 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 18:25:16 16-06-2025 38,0975 38,45083 6,97 2,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 18:25:15 16-06-2025 38,117 38,4587 8,3 1,8
YUNANISTAN 17:51:06 16-06-2025 40,2202 24,0713 5,7 2,3
Çelikhan (Adıyaman) 16:01:33 16-06-2025 38,07472 38,40889 6,97 1,5
Simav (Kütahya) 15:27:34 16-06-2025 39,10222 28,94111 0,15 0,9
Kozan (Adana) 14:52:41 16-06-2025 37,64194 35,97111 7 1,7
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 14:52:41 16-06-2025 37,6525 35,931 5 1,8
KARAGUNEY-(IGDIR) 14:52:02 16-06-2025 39,722 44,1618 11,1 2,7
Doğubayazıt (Ağrı) 14:52:01 16-06-2025 39,7175 44,15861 7,01 2,5
Mamak (Ankara) 14:41:35 16-06-2025 39,89111 33,05611 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 14:26:46 16-06-2025 38,29528 38,35806 0,94 1,1
Kozluk (Batman) 14:12:47 16-06-2025 38,06694 41,49389 7 1,9
Simav (Kütahya) 14:08:54 16-06-2025 39,24167 28,895 7 1
Simav (Kütahya) 13:58:17 16-06-2025 39,22472 28,97556 11,89 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 13:58:16 16-06-2025 39,2698 28,9612 11,8 2
EGE DENIZI 13:51:47 16-06-2025 36,3917 25,4733 4,6 1,8
Balya (Balıkesir) 13:48:41 16-06-2025 39,82139 27,57194 13,54 1,6
EGE DENIZI 13:46:44 16-06-2025 36,4032 25,4828 4,6 1,7
Merkez (Şırnak) 13:43:59 16-06-2025 37,4925 42,43667 7 2
Marmara Denizi - [11.10 km] Şarköy (Tekirdağ) 13:36:06 16-06-2025 40,71306 27,45722 7,19 1
Simav (Kütahya) 13:32:15 16-06-2025 39,21667 28,98806 7,28 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:32:15 16-06-2025 39,2198 29,0438 11 2
KUCUKBOSTANCI-(BALIKESIR) 13:00:43 16-06-2025 39,586 27,9433 27,5 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:39 16-06-2025 39,40778 28,19278 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:49:32 16-06-2025 39,48861 28,32944 7,63 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:47:34 16-06-2025 39,45306 28,1575 7 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.41 km] Menderes (İzmir) 12:43:15 16-06-2025 37,97472 27,19583 7,07 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 12:43:15 16-06-2025 37,9982 27,114 5,3 1,6
EGE DENIZI 12:37:04 16-06-2025 36,7307 25,7432 10,8 2,8
Ege Denizi 12:37:03 16-06-2025 36,71889 25,60972 7 2,7
İnönü (Eskişehir) 12:23:11 16-06-2025 39,73917 30,16583 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 12:13:19 16-06-2025 38,10556 36,42139 7 1
Marmara Denizi - [03.63 km] Karacabey (Bursa) 12:05:34 16-06-2025 40,4 28,41972 7,57 1,8
BOGAZ-KARACABEY (BURSA) REVIZE01 (2025.06.16 12:05:34) 12:05:34 16-06-2025 40,3525 28,4207 12,8 1,5
Çiçekdağı (Kırşehir) 12:02:04 16-06-2025 39,5475 34,38556 6,37 1,1
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.06.16 11:58:10) 11:58:10 16-06-2025 36,6215 25,584 3,4 1,9
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 11:45:36 16-06-2025 40,214 31,634 1,8 2,1
Beypazarı (Ankara) 11:45:35 16-06-2025 40,16083 31,83528 6,71 1,9
EGE DENIZI 11:26:54 16-06-2025 36,6133 25,562 5 2
EGE DENIZI 11:22:14 16-06-2025 36,7012 25,6622 5 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:21:04 16-06-2025 39,2312 28,9572 3,9 2,3
Simav (Kütahya) 11:21:03 16-06-2025 39,23972 28,93472 10,73 2,3
EGE DENIZI 11:01:47 16-06-2025 36,622 25,4258 13,2 1,6
Acıpayam (Denizli) 10:30:54 16-06-2025 37,48611 29,29111 7 1,1
YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) 10:30:53 16-06-2025 37,4997 29,3253 9,3 1,5
Merkez (Kırklareli) 10:01:29 16-06-2025 41,94 27,29417 7 1,2
Dalaman (Muğla) 09:41:20 16-06-2025 36,86528 28,99028 8,6 1,3
COGMEN-DALAMAN (MUGLA) 09:41:18 16-06-2025 36,8618 29,0398 22,3 1
YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) 09:19:19 16-06-2025 37,503 29,297 5,2 1,5
Acıpayam (Denizli) 09:19:18 16-06-2025 37,45639 29,29694 7 1,5
EGE DENIZI 09:17:05 16-06-2025 38,7487 26,6087 8,4 1,7
Ege Denizi - [16.45 km] Foça (İzmir) 09:17:04 16-06-2025 38,80722 26,64167 6,96 1,3
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 09:14:58 16-06-2025 39,1607 29,086 11,2 2,1
Simav (Kütahya) 09:14:57 16-06-2025 39,23667 28,9725 7 1,2
YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA) 09:10:40 16-06-2025 39,1148 29,1948 5,1 1,3
Simav (Kütahya) 09:10:39 16-06-2025 39,23333 28,9525 7 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:33:00 16-06-2025 39,1982 28,981 12,7 2
Akhisar (Manisa) 08:11:36 16-06-2025 39,02139 27,88028 7 1,5
GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 08:11:35 16-06-2025 38,9903 27,8262 17,4 1,7
Ege Denizi - [12.66 km] Foça (İzmir) 07:50:08 16-06-2025 38,82194 26,72139 4,7 1,5
Simav (Kütahya) 07:36:49 16-06-2025 39,20833 28,99389 7 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:36:49 16-06-2025 39,2285 29,0045 5,8 2
Doğanşehir (Malatya) 07:10:29 16-06-2025 38,09694 37,80222 7,27 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 06:13:36 16-06-2025 38,10194 38,31 7 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:50:42 16-06-2025 37,49361 37,13667 7 0,9
Sivrice (Elazığ) 05:15:12 16-06-2025 38,39111 39,13472 7 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:03:30 16-06-2025 37,40639 37,05444 9,63 1,6
Akseki (Antalya) 05:03:16 16-06-2025 36,97611 31,54194 19,7 1,7
SEVINCKOY-MANAVGAT (ANTALYA) 05:03:15 16-06-2025 36,9702 31,5272 123,3 2
Çameli (Denizli) 04:54:01 16-06-2025 36,99417 29,16722 7,03 1,8
KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI) 04:54:01 16-06-2025 37,0017 29,1955 5,8 2,1
Salihli (Manisa) 04:34:28 16-06-2025 38,55444 28,20222 6,74 1
Salihli (Manisa) 04:21:33 16-06-2025 38,55583 28,22111 7 1,5
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 04:21:33 16-06-2025 38,5522 28,2225 9 1,6
Arsuz (Hatay) 04:13:59 16-06-2025 36,26694 35,91528 13,52 2,5
KALE-ARSUZ (HATAY) 04:13:59 16-06-2025 36,2393 35,8458 5 2,2
Simav (Kütahya) 04:11:31 16-06-2025 39,21944 28,99639 8,23 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:11:31 16-06-2025 39,2207 29,016 4,1 1,8
Marmara Denizi - [14.57 km] Büyükçekmece (İstanbul) 03:48:26 16-06-2025 40,89944 28,4025 16,49 1,3
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:48:26 16-06-2025 40,9075 28,4302 25,7 1,4
Simav (Kütahya) 03:27:34 16-06-2025 39,18889 28,9875 12,56 1,4
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 03:27:34 16-06-2025 39,1752 29,0883 14,4 1,3
Yapraklı (Çankırı) 03:05:59 16-06-2025 40,66889 33,88861 10,28 1,1
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:59:57 16-06-2025 37,3782 37,0775 3,5 1,9
Sivrice (Elazığ) 02:30:17 16-06-2025 38,39972 39,12222 6,99 2,1
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 02:30:17 16-06-2025 38,4357 39,1685 9 2
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