Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
17 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yazıhan (Malatya)
|01:26:09 17-06-2025
|38,52194
|38,01694
|7,01
|1,7
|Şarköy (Tekirdağ)
|01:20:30 17-06-2025
|40,69111
|27,21222
|13,23
|1,1
|Kiğı (Bingöl)
|00:20:15 17-06-2025
|39,19944
|40,31167
|13,73
|1,6
|KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL)
|00:20:14 17-06-2025
|39,2028
|40,3397
|21,3
|2
|YUNANISTAN
|23:46:33 16-06-2025
|40,2318
|24,073
|7,1
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:20:06 16-06-2025
|37,85389
|36,55944
|7
|1,1
|YUNANISTAN
|23:19:42 16-06-2025
|40,2475
|24,1107
|9,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|23:11:50 16-06-2025
|38,17083
|38,665
|9,21
|2
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|23:11:48 16-06-2025
|38,2137
|38,631
|5
|2
|Buca (İzmir)
|22:54:38 16-06-2025
|38,34056
|27,21028
|10,01
|1,5
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:27:43 16-06-2025
|39,1317
|29,1562
|10,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:27:42 16-06-2025
|39,23111
|28,96722
|12,84
|1,5
|Kozan (Adana)
|22:17:23 16-06-2025
|37,64722
|35,97333
|7
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.76 km] Milas (Muğla)
|21:49:08 16-06-2025
|36,98667
|28,00028
|7
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:49:08 16-06-2025
|36,978
|28,051
|5,4
|1,5
|YUNANISTAN
|21:18:25 16-06-2025
|40,303
|24,1497
|10,5
|2,7
|Ayion Oros (Yunanistan) - [135.19 km] Gökçeada (Çanakkale)
|21:18:24 16-06-2025
|40,31889
|24,14
|7
|2,4
|Salihli (Manisa)
|21:17:24 16-06-2025
|38,57
|28,18778
|9,38
|1,6
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|21:17:24 16-06-2025
|38,5572
|28,2333
|5,4
|1,7
|Salihli (Manisa)
|21:16:52 16-06-2025
|38,55833
|28,19639
|6,77
|1,6
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|21:16:51 16-06-2025
|38,5463
|28,1993
|5,3
|1,8
|Yazıhan (Malatya)
|21:16:42 16-06-2025
|38,54722
|38,00444
|7
|2,6
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|21:16:40 16-06-2025
|38,5647
|37,9955
|3,7
|2,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:11:33 16-06-2025
|38,09222
|38,36167
|7
|1,5
|YUNANISTAN
|20:57:25 16-06-2025
|39,784
|23,3933
|17,3
|4,3
|Simav (Kütahya)
|18:51:25 16-06-2025
|39,23528
|28,9875
|7,25
|1,3
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|18:51:24 16-06-2025
|39,1688
|29,1087
|15,3
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:25:16 16-06-2025
|38,0975
|38,45083
|6,97
|2,2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|18:25:15 16-06-2025
|38,117
|38,4587
|8,3
|1,8
|YUNANISTAN
|17:51:06 16-06-2025
|40,2202
|24,0713
|5,7
|2,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:01:33 16-06-2025
|38,07472
|38,40889
|6,97
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:27:34 16-06-2025
|39,10222
|28,94111
|0,15
|0,9
|Kozan (Adana)
|14:52:41 16-06-2025
|37,64194
|35,97111
|7
|1,7
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|14:52:41 16-06-2025
|37,6525
|35,931
|5
|1,8
|KARAGUNEY-(IGDIR)
|14:52:02 16-06-2025
|39,722
|44,1618
|11,1
|2,7
|Doğubayazıt (Ağrı)
|14:52:01 16-06-2025
|39,7175
|44,15861
|7,01
|2,5
|Mamak (Ankara)
|14:41:35 16-06-2025
|39,89111
|33,05611
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|14:26:46 16-06-2025
|38,29528
|38,35806
|0,94
|1,1
|Kozluk (Batman)
|14:12:47 16-06-2025
|38,06694
|41,49389
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:08:54 16-06-2025
|39,24167
|28,895
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|13:58:17 16-06-2025
|39,22472
|28,97556
|11,89
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|13:58:16 16-06-2025
|39,2698
|28,9612
|11,8
|2
|EGE DENIZI
|13:51:47 16-06-2025
|36,3917
|25,4733
|4,6
|1,8
|Balya (Balıkesir)
|13:48:41 16-06-2025
|39,82139
|27,57194
|13,54
|1,6
|EGE DENIZI
|13:46:44 16-06-2025
|36,4032
|25,4828
|4,6
|1,7
|Merkez (Şırnak)
|13:43:59 16-06-2025
|37,4925
|42,43667
|7
|2
|Marmara Denizi - [11.10 km] Şarköy (Tekirdağ)
|13:36:06 16-06-2025
|40,71306
|27,45722
|7,19
|1
|Simav (Kütahya)
|13:32:15 16-06-2025
|39,21667
|28,98806
|7,28
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:32:15 16-06-2025
|39,2198
|29,0438
|11
|2
|KUCUKBOSTANCI-(BALIKESIR)
|13:00:43 16-06-2025
|39,586
|27,9433
|27,5
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:39 16-06-2025
|39,40778
|28,19278
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:49:32 16-06-2025
|39,48861
|28,32944
|7,63
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:47:34 16-06-2025
|39,45306
|28,1575
|7
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.41 km] Menderes (İzmir)
|12:43:15 16-06-2025
|37,97472
|27,19583
|7,07
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:43:15 16-06-2025
|37,9982
|27,114
|5,3
|1,6
|EGE DENIZI
|12:37:04 16-06-2025
|36,7307
|25,7432
|10,8
|2,8
|Ege Denizi
|12:37:03 16-06-2025
|36,71889
|25,60972
|7
|2,7
|İnönü (Eskişehir)
|12:23:11 16-06-2025
|39,73917
|30,16583
|7
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:13:19 16-06-2025
|38,10556
|36,42139
|7
|1
|Marmara Denizi - [03.63 km] Karacabey (Bursa)
|12:05:34 16-06-2025
|40,4
|28,41972
|7,57
|1,8
|BOGAZ-KARACABEY (BURSA) REVIZE01 (2025.06.16 12:05:34)
|12:05:34 16-06-2025
|40,3525
|28,4207
|12,8
|1,5
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|12:02:04 16-06-2025
|39,5475
|34,38556
|6,37
|1,1
|EGE DENIZI REVIZE01 (2025.06.16 11:58:10)
|11:58:10 16-06-2025
|36,6215
|25,584
|3,4
|1,9
|KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|11:45:36 16-06-2025
|40,214
|31,634
|1,8
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|11:45:35 16-06-2025
|40,16083
|31,83528
|6,71
|1,9
|EGE DENIZI
|11:26:54 16-06-2025
|36,6133
|25,562
|5
|2
|EGE DENIZI
|11:22:14 16-06-2025
|36,7012
|25,6622
|5
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:21:04 16-06-2025
|39,2312
|28,9572
|3,9
|2,3
|Simav (Kütahya)
|11:21:03 16-06-2025
|39,23972
|28,93472
|10,73
|2,3
|EGE DENIZI
|11:01:47 16-06-2025
|36,622
|25,4258
|13,2
|1,6
|Acıpayam (Denizli)
|10:30:54 16-06-2025
|37,48611
|29,29111
|7
|1,1
|YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
|10:30:53 16-06-2025
|37,4997
|29,3253
|9,3
|1,5
|Merkez (Kırklareli)
|10:01:29 16-06-2025
|41,94
|27,29417
|7
|1,2
|Dalaman (Muğla)
|09:41:20 16-06-2025
|36,86528
|28,99028
|8,6
|1,3
|COGMEN-DALAMAN (MUGLA)
|09:41:18 16-06-2025
|36,8618
|29,0398
|22,3
|1
|YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
|09:19:19 16-06-2025
|37,503
|29,297
|5,2
|1,5
|Acıpayam (Denizli)
|09:19:18 16-06-2025
|37,45639
|29,29694
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|09:17:05 16-06-2025
|38,7487
|26,6087
|8,4
|1,7
|Ege Denizi - [16.45 km] Foça (İzmir)
|09:17:04 16-06-2025
|38,80722
|26,64167
|6,96
|1,3
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|09:14:58 16-06-2025
|39,1607
|29,086
|11,2
|2,1
|Simav (Kütahya)
|09:14:57 16-06-2025
|39,23667
|28,9725
|7
|1,2
|YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:10:40 16-06-2025
|39,1148
|29,1948
|5,1
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:10:39 16-06-2025
|39,23333
|28,9525
|7
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:33:00 16-06-2025
|39,1982
|28,981
|12,7
|2
|Akhisar (Manisa)
|08:11:36 16-06-2025
|39,02139
|27,88028
|7
|1,5
|GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
|08:11:35 16-06-2025
|38,9903
|27,8262
|17,4
|1,7
|Ege Denizi - [12.66 km] Foça (İzmir)
|07:50:08 16-06-2025
|38,82194
|26,72139
|4,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:36:49 16-06-2025
|39,20833
|28,99389
|7
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:36:49 16-06-2025
|39,2285
|29,0045
|5,8
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|07:10:29 16-06-2025
|38,09694
|37,80222
|7,27
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:13:36 16-06-2025
|38,10194
|38,31
|7
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:50:42 16-06-2025
|37,49361
|37,13667
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|05:15:12 16-06-2025
|38,39111
|39,13472
|7
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:03:30 16-06-2025
|37,40639
|37,05444
|9,63
|1,6
|Akseki (Antalya)
|05:03:16 16-06-2025
|36,97611
|31,54194
|19,7
|1,7
|SEVINCKOY-MANAVGAT (ANTALYA)
|05:03:15 16-06-2025
|36,9702
|31,5272
|123,3
|2
|Çameli (Denizli)
|04:54:01 16-06-2025
|36,99417
|29,16722
|7,03
|1,8
|KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI)
|04:54:01 16-06-2025
|37,0017
|29,1955
|5,8
|2,1
|Salihli (Manisa)
|04:34:28 16-06-2025
|38,55444
|28,20222
|6,74
|1
|Salihli (Manisa)
|04:21:33 16-06-2025
|38,55583
|28,22111
|7
|1,5
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|04:21:33 16-06-2025
|38,5522
|28,2225
|9
|1,6
|Arsuz (Hatay)
|04:13:59 16-06-2025
|36,26694
|35,91528
|13,52
|2,5
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|04:13:59 16-06-2025
|36,2393
|35,8458
|5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|04:11:31 16-06-2025
|39,21944
|28,99639
|8,23
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:11:31 16-06-2025
|39,2207
|29,016
|4,1
|1,8
|Marmara Denizi - [14.57 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|03:48:26 16-06-2025
|40,89944
|28,4025
|16,49
|1,3
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:48:26 16-06-2025
|40,9075
|28,4302
|25,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:27:34 16-06-2025
|39,18889
|28,9875
|12,56
|1,4
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|03:27:34 16-06-2025
|39,1752
|29,0883
|14,4
|1,3
|Yapraklı (Çankırı)
|03:05:59 16-06-2025
|40,66889
|33,88861
|10,28
|1,1
|MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:59:57 16-06-2025
|37,3782
|37,0775
|3,5
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|02:30:17 16-06-2025
|38,39972
|39,12222
|6,99
|2,1
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|02:30:17 16-06-2025
|38,4357
|39,1685
|9
|2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yazıhan (Malatya)
|01:26:09 17-06-2025
|38,52194
|38,01694
|7,01
|1,7
|Şarköy (Tekirdağ)
|01:20:30 17-06-2025
|40,69111
|27,21222
|13,23
|1,1
|Kiğı (Bingöl)
|00:20:15 17-06-2025
|39,19944
|40,31167
|13,73
|1,6
|KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL)
|00:20:14 17-06-2025
|39,2028
|40,3397
|21,3
|2
|YUNANISTAN
|23:46:33 16-06-2025
|40,2318
|24,073
|7,1
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:20:06 16-06-2025
|37,85389
|36,55944
|7
|1,1
|YUNANISTAN
|23:19:42 16-06-2025
|40,2475
|24,1107
|9,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|23:11:50 16-06-2025
|38,17083
|38,665
|9,21
|2
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|23:11:48 16-06-2025
|38,2137
|38,631
|5
|2
|Buca (İzmir)
|22:54:38 16-06-2025
|38,34056
|27,21028
|10,01
|1,5
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:27:43 16-06-2025
|39,1317
|29,1562
|10,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:27:42 16-06-2025
|39,23111
|28,96722
|12,84
|1,5
|Kozan (Adana)
|22:17:23 16-06-2025
|37,64722
|35,97333
|7
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.76 km] Milas (Muğla)
|21:49:08 16-06-2025
|36,98667
|28,00028
|7
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:49:08 16-06-2025
|36,978
|28,051
|5,4
|1,5
|YUNANISTAN
|21:18:25 16-06-2025
|40,303
|24,1497
|10,5
|2,7
|Ayion Oros (Yunanistan) - [135.19 km] Gökçeada (Çanakkale)
|21:18:24 16-06-2025
|40,31889
|24,14
|7
|2,4
|Salihli (Manisa)
|21:17:24 16-06-2025
|38,57
|28,18778
|9,38
|1,6
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|21:17:24 16-06-2025
|38,5572
|28,2333
|5,4
|1,7
|Salihli (Manisa)
|21:16:52 16-06-2025
|38,55833
|28,19639
|6,77
|1,6
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|21:16:51 16-06-2025
|38,5463
|28,1993
|5,3
|1,8
|Yazıhan (Malatya)
|21:16:42 16-06-2025
|38,54722
|38,00444
|7
|2,6
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|21:16:40 16-06-2025
|38,5647
|37,9955
|3,7
|2,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:11:33 16-06-2025
|38,09222
|38,36167
|7
|1,5
|YUNANISTAN
|20:57:25 16-06-2025
|39,784
|23,3933
|17,3
|4,3
|Simav (Kütahya)
|18:51:25 16-06-2025
|39,23528
|28,9875
|7,25
|1,3
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|18:51:24 16-06-2025
|39,1688
|29,1087
|15,3
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:25:16 16-06-2025
|38,0975
|38,45083
|6,97
|2,2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|18:25:15 16-06-2025
|38,117
|38,4587
|8,3
|1,8
|YUNANISTAN
|17:51:06 16-06-2025
|40,2202
|24,0713
|5,7
|2,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:01:33 16-06-2025
|38,07472
|38,40889
|6,97
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:27:34 16-06-2025
|39,10222
|28,94111
|0,15
|0,9
|Kozan (Adana)
|14:52:41 16-06-2025
|37,64194
|35,97111
|7
|1,7
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|14:52:41 16-06-2025
|37,6525
|35,931
|5
|1,8
|KARAGUNEY-(IGDIR)
|14:52:02 16-06-2025
|39,722
|44,1618
|11,1
|2,7
|Doğubayazıt (Ağrı)
|14:52:01 16-06-2025
|39,7175
|44,15861
|7,01
|2,5
|Mamak (Ankara)
|14:41:35 16-06-2025
|39,89111
|33,05611
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|14:26:46 16-06-2025
|38,29528
|38,35806
|0,94
|1,1
|Kozluk (Batman)
|14:12:47 16-06-2025
|38,06694
|41,49389
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:08:54 16-06-2025
|39,24167
|28,895
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|13:58:17 16-06-2025
|39,22472
|28,97556
|11,89
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|13:58:16 16-06-2025
|39,2698
|28,9612
|11,8
|2
|EGE DENIZI
|13:51:47 16-06-2025
|36,3917
|25,4733
|4,6
|1,8
|Balya (Balıkesir)
|13:48:41 16-06-2025
|39,82139
|27,57194
|13,54
|1,6
|EGE DENIZI
|13:46:44 16-06-2025
|36,4032
|25,4828
|4,6
|1,7
|Merkez (Şırnak)
|13:43:59 16-06-2025
|37,4925
|42,43667
|7
|2
|Marmara Denizi - [11.10 km] Şarköy (Tekirdağ)
|13:36:06 16-06-2025
|40,71306
|27,45722
|7,19
|1
|Simav (Kütahya)
|13:32:15 16-06-2025
|39,21667
|28,98806
|7,28
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:32:15 16-06-2025
|39,2198
|29,0438
|11
|2
|KUCUKBOSTANCI-(BALIKESIR)
|13:00:43 16-06-2025
|39,586
|27,9433
|27,5
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:39 16-06-2025
|39,40778
|28,19278
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:49:32 16-06-2025
|39,48861
|28,32944
|7,63
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:47:34 16-06-2025
|39,45306
|28,1575
|7
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.41 km] Menderes (İzmir)
|12:43:15 16-06-2025
|37,97472
|27,19583
|7,07
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:43:15 16-06-2025
|37,9982
|27,114
|5,3
|1,6
|EGE DENIZI
|12:37:04 16-06-2025
|36,7307
|25,7432
|10,8
|2,8
|Ege Denizi
|12:37:03 16-06-2025
|36,71889
|25,60972
|7
|2,7
|İnönü (Eskişehir)
|12:23:11 16-06-2025
|39,73917
|30,16583
|7
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:13:19 16-06-2025
|38,10556
|36,42139
|7
|1
|Marmara Denizi - [03.63 km] Karacabey (Bursa)
|12:05:34 16-06-2025
|40,4
|28,41972
|7,57
|1,8
|BOGAZ-KARACABEY (BURSA) REVIZE01 (2025.06.16 12:05:34)
|12:05:34 16-06-2025
|40,3525
|28,4207
|12,8
|1,5
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|12:02:04 16-06-2025
|39,5475
|34,38556
|6,37
|1,1
|EGE DENIZI REVIZE01 (2025.06.16 11:58:10)
|11:58:10 16-06-2025
|36,6215
|25,584
|3,4
|1,9
|KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|11:45:36 16-06-2025
|40,214
|31,634
|1,8
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|11:45:35 16-06-2025
|40,16083
|31,83528
|6,71
|1,9
|EGE DENIZI
|11:26:54 16-06-2025
|36,6133
|25,562
|5
|2
|EGE DENIZI
|11:22:14 16-06-2025
|36,7012
|25,6622
|5
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:21:04 16-06-2025
|39,2312
|28,9572
|3,9
|2,3
|Simav (Kütahya)
|11:21:03 16-06-2025
|39,23972
|28,93472
|10,73
|2,3
|EGE DENIZI
|11:01:47 16-06-2025
|36,622
|25,4258
|13,2
|1,6
|Acıpayam (Denizli)
|10:30:54 16-06-2025
|37,48611
|29,29111
|7
|1,1
|YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
|10:30:53 16-06-2025
|37,4997
|29,3253
|9,3
|1,5
|Merkez (Kırklareli)
|10:01:29 16-06-2025
|41,94
|27,29417
|7
|1,2
|Dalaman (Muğla)
|09:41:20 16-06-2025
|36,86528
|28,99028
|8,6
|1,3
|COGMEN-DALAMAN (MUGLA)
|09:41:18 16-06-2025
|36,8618
|29,0398
|22,3
|1
|YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
|09:19:19 16-06-2025
|37,503
|29,297
|5,2
|1,5
|Acıpayam (Denizli)
|09:19:18 16-06-2025
|37,45639
|29,29694
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|09:17:05 16-06-2025
|38,7487
|26,6087
|8,4
|1,7
|Ege Denizi - [16.45 km] Foça (İzmir)
|09:17:04 16-06-2025
|38,80722
|26,64167
|6,96
|1,3
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|09:14:58 16-06-2025
|39,1607
|29,086
|11,2
|2,1
|Simav (Kütahya)
|09:14:57 16-06-2025
|39,23667
|28,9725
|7
|1,2
|YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:10:40 16-06-2025
|39,1148
|29,1948
|5,1
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:10:39 16-06-2025
|39,23333
|28,9525
|7
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:33:00 16-06-2025
|39,1982
|28,981
|12,7
|2
|Akhisar (Manisa)
|08:11:36 16-06-2025
|39,02139
|27,88028
|7
|1,5
|GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
|08:11:35 16-06-2025
|38,9903
|27,8262
|17,4
|1,7
|Ege Denizi - [12.66 km] Foça (İzmir)
|07:50:08 16-06-2025
|38,82194
|26,72139
|4,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:36:49 16-06-2025
|39,20833
|28,99389
|7
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:36:49 16-06-2025
|39,2285
|29,0045
|5,8
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|07:10:29 16-06-2025
|38,09694
|37,80222
|7,27
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:13:36 16-06-2025
|38,10194
|38,31
|7
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:50:42 16-06-2025
|37,49361
|37,13667
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|05:15:12 16-06-2025
|38,39111
|39,13472
|7
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:03:30 16-06-2025
|37,40639
|37,05444
|9,63
|1,6
|Akseki (Antalya)
|05:03:16 16-06-2025
|36,97611
|31,54194
|19,7
|1,7
|SEVINCKOY-MANAVGAT (ANTALYA)
|05:03:15 16-06-2025
|36,9702
|31,5272
|123,3
|2
|Çameli (Denizli)
|04:54:01 16-06-2025
|36,99417
|29,16722
|7,03
|1,8
|KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI)
|04:54:01 16-06-2025
|37,0017
|29,1955
|5,8
|2,1
|Salihli (Manisa)
|04:34:28 16-06-2025
|38,55444
|28,20222
|6,74
|1
|Salihli (Manisa)
|04:21:33 16-06-2025
|38,55583
|28,22111
|7
|1,5
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|04:21:33 16-06-2025
|38,5522
|28,2225
|9
|1,6
|Arsuz (Hatay)
|04:13:59 16-06-2025
|36,26694
|35,91528
|13,52
|2,5
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|04:13:59 16-06-2025
|36,2393
|35,8458
|5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|04:11:31 16-06-2025
|39,21944
|28,99639
|8,23
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:11:31 16-06-2025
|39,2207
|29,016
|4,1
|1,8
|Marmara Denizi - [14.57 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|03:48:26 16-06-2025
|40,89944
|28,4025
|16,49
|1,3
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:48:26 16-06-2025
|40,9075
|28,4302
|25,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:27:34 16-06-2025
|39,18889
|28,9875
|12,56
|1,4
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|03:27:34 16-06-2025
|39,1752
|29,0883
|14,4
|1,3
|Yapraklı (Çankırı)
|03:05:59 16-06-2025
|40,66889
|33,88861
|10,28
|1,1
|MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:59:57 16-06-2025
|37,3782
|37,0775
|3,5
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|02:30:17 16-06-2025
|38,39972
|39,12222
|6,99
|2,1
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|02:30:17 16-06-2025
|38,4357
|39,1685
|9
|2
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