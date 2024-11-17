Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
17 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Elazığ)
|06:03:56 17-11-2024
|38,59944
|39,68111
|7
|0,9
|İskilip (Çorum)
|05:55:23 17-11-2024
|40,62806
|34,56056
|6,98
|1
|Kale (Malatya)
|05:50:41 17-11-2024
|38,34639
|38,77667
|9,71
|1,3
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|05:50:40 17-11-2024
|38,3742
|38,8163
|17,7
|1,2
|Saray (Van)
|05:37:35 17-11-2024
|38,69028
|44,26889
|7
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:35:35 17-11-2024
|37,4075
|36,9675
|10,98
|1,1
|Akseki (Antalya)
|05:33:14 17-11-2024
|37,24333
|31,82083
|6,98
|1,2
|Akdeniz
|05:21:51 17-11-2024
|35,90222
|35,55333
|9,83
|2,1
|AKDENIZ
|05:21:49 17-11-2024
|35,9205
|35,451
|5
|2
|Kale (Malatya)
|05:15:44 17-11-2024
|38,35556
|38,86472
|9,96
|1,3
|KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
|05:15:43 17-11-2024
|38,3782
|38,8842
|9,6
|1,4
|Menderes (İzmir)
|05:06:26 17-11-2024
|38,12306
|27,12139
|8,43
|1,4
|TURGUTALP-ZILE (TOKAT)
|04:59:13 17-11-2024
|40,1198
|35,6787
|8,6
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|04:47:12 17-11-2024
|37,71861
|29,15111
|13,31
|1,8
|OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
|04:47:11 17-11-2024
|37,7448
|29,1882
|2
|1,9
|Tekman (Erzurum)
|04:44:27 17-11-2024
|39,46722
|41,19111
|11,2
|1,6
|YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)
|04:35:59 17-11-2024
|39,4988
|41,1588
|5,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|04:35:53 17-11-2024
|38,23806
|38,71667
|10,27
|2,2
|Amasra (Bartın)
|04:24:40 17-11-2024
|41,74278
|32,53556
|5,14
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|04:15:40 17-11-2024
|37,835
|36,15
|7
|1,2
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|04:15:39 17-11-2024
|37,8557
|36,1198
|6,5
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|04:04:09 17-11-2024
|37,98722
|38,20722
|6,97
|0,7
|Kozan (Adana)
|03:54:31 17-11-2024
|37,67722
|35,955
|7,04
|1,2
|Akdeniz , Limasol Körfezi
|03:39:41 17-11-2024
|34,66361
|33,04056
|8,64
|2,5
|AKDENIZ
|03:39:38 17-11-2024
|34,5202
|33,0367
|6,1
|2,8
|MISIRLI-YALVAC (ISPARTA)
|03:37:02 17-11-2024
|38,3505
|31,009
|4,6
|2,3
|Yayladağı (Hatay)
|03:35:45 17-11-2024
|36,09222
|36,16
|7
|1,5
|KARSIYAKA-(HATAY)
|03:35:44 17-11-2024
|36,0848
|36,0533
|5,4
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:11:50 17-11-2024
|37,24556
|36,99056
|9,73
|1,3
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:11:48 17-11-2024
|37,2052
|36,9708
|5,4
|1,3
|Kale (Malatya)
|02:56:57 17-11-2024
|38,33889
|38,77944
|9,65
|0,9
|Yenice (Çanakkale)
|02:55:07 17-11-2024
|40,01194
|27,40583
|6,93
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|02:47:55 17-11-2024
|38,19722
|38,70028
|9,93
|1
|Kozan (Adana)
|02:15:52 17-11-2024
|37,67278
|35,955
|7
|1,1
|Sivrihisar (Eskişehir)
|02:08:24 17-11-2024
|39,42139
|31,49139
|6,96
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:48:53 17-11-2024
|38,08556
|38,4325
|7
|1,5
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|01:48:52 17-11-2024
|38,136
|38,4088
|7,3
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|01:44:44 17-11-2024
|38,19639
|38,70472
|7
|2,1
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|01:44:42 17-11-2024
|38,2132
|38,6722
|2,8
|2,1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|01:00:34 17-11-2024
|37,98722
|37,57917
|6,98
|1,7
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:00:34 17-11-2024
|37,9928
|37,5745
|6,5
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.07 km] Kuşadası (Aydın)
|00:22:14 17-11-2024
|37,82694
|27,03806
|7,01
|1,2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|00:22:13 17-11-2024
|37,7055
|27,0032
|14,6
|1,4
|Bahşili (Kırıkkale)
|23:48:20 16-11-2024
|39,70583
|33,3275
|7,1
|1,3
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|23:48:20 16-11-2024
|39,6905
|33,3493
|12,8
|1,5
|Kale (Malatya)
|23:47:24 16-11-2024
|38,34139
|38,76667
|10,92
|1
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|23:31:38 16-11-2024
|37,74361
|37,43417
|12,03
|1,5
|YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|23:31:37 16-11-2024
|37,73
|37,4712
|5,4
|1,5
|Samandağ (Hatay)
|23:14:24 16-11-2024
|36,09639
|35,975
|6,83
|1,8
|KARSIYAKA-(HATAY)
|23:14:24 16-11-2024
|36,0838
|36,0672
|12
|1,7
|Tuşba (Van)
|22:54:58 16-11-2024
|38,7375
|43,24
|6,88
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|22:49:17 16-11-2024
|38,45917
|38,02528
|7,06
|1,1
|Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [06.82 km] Seferihisar (İzmir)
|22:08:32 16-11-2024
|38,15722
|26,72639
|8,23
|1,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|22:08:07 16-11-2024
|37,79167
|36,2675
|6,96
|2
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:08:07 16-11-2024
|37,8047
|36,2275
|5,3
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|21:52:22 16-11-2024
|38,27389
|38,73111
|11,37
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:39:54 16-11-2024
|38,12
|38,40444
|7
|1
|Bahşili (Kırıkkale)
|21:37:35 16-11-2024
|39,66778
|33,32639
|15,74
|1,8
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|21:37:35 16-11-2024
|39,697
|33,3323
|4,5
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|21:26:41 16-11-2024
|38,91694
|27,93861
|10,06
|1,1
|Kale (Malatya)
|21:20:59 16-11-2024
|38,35917
|38,73583
|11,09
|1,1
|ORMANCIK-CAYELI (RIZE)
|20:27:32 16-11-2024
|40,9328
|40,7972
|12,5
|2,3
|Hemşin (Rize)
|20:27:31 16-11-2024
|40,95639
|40,90667
|7,01
|2
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [05.27 km] Gelibolu (Çanakkale)
|19:58:21 16-11-2024
|40,51361
|26,56694
|21,08
|2,1
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|19:58:21 16-11-2024
|40,4973
|26,5148
|2,8
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|19:31:23 16-11-2024
|38
|37,58889
|7,02
|2,2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:31:22 16-11-2024
|38,0253
|37,6057
|5
|2,1
|Akdeniz - [82.18 km] Kaş (Antalya)
|19:23:00 16-11-2024
|35,84194
|28,58056
|15,17
|2,4
|AKDENIZ
|19:22:59 16-11-2024
|35,7545
|28,6148
|23,1
|2,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|19:07:56 16-11-2024
|38,00278
|37,51778
|7,02
|1,7
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:07:55 16-11-2024
|38,0407
|37,5128
|3,1
|1,8
|Selçuklu (Konya)
|18:21:47 16-11-2024
|38,07472
|32,74333
|7
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.19 km] Kuşadası (Aydın)
|17:58:43 16-11-2024
|37,83917
|27,03583
|7,17
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:58:42 16-11-2024
|37,7927
|26,9908
|16,2
|2,2
|Keles (Bursa)
|17:45:24 16-11-2024
|40,00806
|29,25722
|7,16
|2,7
|DAGDIBI-KELES (BURSA)
|17:45:24 16-11-2024
|40,0112
|29,2875
|8,4
|2,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|17:41:15 16-11-2024
|38,01722
|37,39194
|6,96
|1,6
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|17:41:14 16-11-2024
|38,0145
|37,4065
|4,7
|1,8
|Menderes (İzmir)
|15:40:37 16-11-2024
|38,12
|27,14389
|7
|2,4
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|15:40:37 16-11-2024
|38,0997
|27,1185
|7,4
|2,5
|Merkez (Elazığ)
|15:37:35 16-11-2024
|38,79083
|39,29278
|17,05
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|13:21:38 16-11-2024
|37,14694
|28,48389
|7
|2,3
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|13:21:37 16-11-2024
|37,1327
|28,495
|12,2
|2,2
|Datça (Muğla)
|12:56:14 16-11-2024
|36,78917
|27,95056
|53,92
|2,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|12:56:11 16-11-2024
|36,7605
|27,95
|73,6
|2,9
|Harmanli, Hasköy (Bulgaristan) - [26.84 km] Merkez (Edirne)
|12:32:15 16-11-2024
|41,9275
|26,10583
|11,59
|3
|BULGARISTAN
|12:32:10 16-11-2024
|42,1052
|25,865
|7,9
|2,9
|Kale (Malatya)
|12:28:11 16-11-2024
|38,37444
|38,75833
|5,47
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|12:19:07 16-11-2024
|38,72
|38,99861
|27,19
|1,6
|BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG)
|12:19:02 16-11-2024
|38,5757
|38,7135
|29,6
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|12:12:08 16-11-2024
|38,29056
|38,85472
|7
|1,6
|UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|12:12:08 16-11-2024
|38,3253
|38,8858
|18,7
|1,6
|Kağızman (Kars)
|12:09:10 16-11-2024
|40,06944
|42,92444
|7
|2,3
|KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)
|12:09:08 16-11-2024
|40,0827
|42,9673
|5
|2,6
|Akdeniz
|11:49:35 16-11-2024
|34,56806
|32,40444
|30,89
|3,9
|AKDENIZ
|11:49:31 16-11-2024
|34,3687
|32,5162
|5
|4
|Akdeniz
|11:46:37 16-11-2024
|34,65056
|32,42611
|34,34
|3,9
|AKDENIZ
|11:46:35 16-11-2024
|34,481
|32,6495
|13,6
|3,9
|Doğanşehir (Malatya)
|11:46:16 16-11-2024
|37,99278
|37,59083
|6,99
|1,8
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:46:16 16-11-2024
|38,0078
|37,5873
|7
|1,7
|Kumluca (Antalya)
|11:24:49 16-11-2024
|36,77028
|30,37722
|4,72
|1,9
|HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA)
|11:24:48 16-11-2024
|36,7352
|30,4627
|13,4
|2
|KIBRIS RUM KESIMI
|11:17:30 16-11-2024
|34,7513
|32,7422
|11,1
|2,8
|AKDENIZ
|10:58:38 16-11-2024
|34,6402
|32,64
|5,9
|3,3
|Akdeniz
|10:58:35 16-11-2024
|34,48556
|32,37028
|27,07
|3,3
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|10:54:00 16-11-2024
|38,069
|37,0715
|5
|2,7
|KIBRIS RUM KESIMI
|10:52:47 16-11-2024
|34,7003
|32,69
|6,7
|3
|KIBRIS RUM KESIMI
|10:49:23 16-11-2024
|34,6983
|32,7417
|13,2
|2,5
|İnönü (Eskişehir)
|09:57:50 16-11-2024
|39,75861
|30,17472
|7
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.37 km] Menderes (İzmir)
|09:39:22 16-11-2024
|37,97889
|27,14528
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:39:22 16-11-2024
|37,9633
|27,1335
|3,4
|2,1
|CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA)
|09:22:22 16-11-2024
|40,4623
|29,292
|0
|0,8
|Kağızman (Kars)
|08:48:29 16-11-2024
|40,06861
|42,92694
|7,07
|2,2
|KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)
|08:48:28 16-11-2024
|40,0923
|42,9347
|24,7
|2,5
|Aşkale (Erzurum)
|08:43:00 16-11-2024
|39,94139
|40,70972
|7
|1,3
|Kadışehri (Yozgat)
|08:19:25 16-11-2024
|40,05722
|35,93444
|7
|1,1
|ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|07:27:40 16-11-2024
|40,1683
|31,6365
|7,5
|2,4
|Beypazarı (Ankara)
|07:27:38 16-11-2024
|40,22472
|32,04
|7,12
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|07:20:37 16-11-2024
|38,46528
|39,19333
|7
|2,3
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|07:20:37 16-11-2024
|38,4535
|39,2322
|6
|2,4
|Salihli (Manisa)
|07:14:05 16-11-2024
|38,51444
|28,19278
|6,97
|1,6
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|07:14:05 16-11-2024
|38,5498
|28,2353
|5,4
|1,9
|YUNANISTAN
|06:57:38 16-11-2024
|40,2795
|24,1237
|13,4
|2,8
|Salihli (Manisa)
|06:36:48 16-11-2024
|38,53694
|28,22861
|6,94
|1,3
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|06:36:47 16-11-2024
|38,5453
|28,2285
|5,4
|1,5
|Kozan (Adana)
|06:30:22 16-11-2024
|37,6675
|35,89917
|7,47
|2,2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|06:30:21 16-11-2024
|37,6482
|35,8782
|5
|2,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Elazığ)
|06:03:56 17-11-2024
|38,59944
|39,68111
|7
|0,9
|İskilip (Çorum)
|05:55:23 17-11-2024
|40,62806
|34,56056
|6,98
|1
|Kale (Malatya)
|05:50:41 17-11-2024
|38,34639
|38,77667
|9,71
|1,3
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|05:50:40 17-11-2024
|38,3742
|38,8163
|17,7
|1,2
|Saray (Van)
|05:37:35 17-11-2024
|38,69028
|44,26889
|7
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:35:35 17-11-2024
|37,4075
|36,9675
|10,98
|1,1
|Akseki (Antalya)
|05:33:14 17-11-2024
|37,24333
|31,82083
|6,98
|1,2
|Akdeniz
|05:21:51 17-11-2024
|35,90222
|35,55333
|9,83
|2,1
|AKDENIZ
|05:21:49 17-11-2024
|35,9205
|35,451
|5
|2
|Kale (Malatya)
|05:15:44 17-11-2024
|38,35556
|38,86472
|9,96
|1,3
|KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
|05:15:43 17-11-2024
|38,3782
|38,8842
|9,6
|1,4
|Menderes (İzmir)
|05:06:26 17-11-2024
|38,12306
|27,12139
|8,43
|1,4
|TURGUTALP-ZILE (TOKAT)
|04:59:13 17-11-2024
|40,1198
|35,6787
|8,6
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|04:47:12 17-11-2024
|37,71861
|29,15111
|13,31
|1,8
|OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
|04:47:11 17-11-2024
|37,7448
|29,1882
|2
|1,9
|Tekman (Erzurum)
|04:44:27 17-11-2024
|39,46722
|41,19111
|11,2
|1,6
|YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)
|04:35:59 17-11-2024
|39,4988
|41,1588
|5,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|04:35:53 17-11-2024
|38,23806
|38,71667
|10,27
|2,2
|Amasra (Bartın)
|04:24:40 17-11-2024
|41,74278
|32,53556
|5,14
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|04:15:40 17-11-2024
|37,835
|36,15
|7
|1,2
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|04:15:39 17-11-2024
|37,8557
|36,1198
|6,5
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|04:04:09 17-11-2024
|37,98722
|38,20722
|6,97
|0,7
|Kozan (Adana)
|03:54:31 17-11-2024
|37,67722
|35,955
|7,04
|1,2
|Akdeniz , Limasol Körfezi
|03:39:41 17-11-2024
|34,66361
|33,04056
|8,64
|2,5
|AKDENIZ
|03:39:38 17-11-2024
|34,5202
|33,0367
|6,1
|2,8
|MISIRLI-YALVAC (ISPARTA)
|03:37:02 17-11-2024
|38,3505
|31,009
|4,6
|2,3
|Yayladağı (Hatay)
|03:35:45 17-11-2024
|36,09222
|36,16
|7
|1,5
|KARSIYAKA-(HATAY)
|03:35:44 17-11-2024
|36,0848
|36,0533
|5,4
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:11:50 17-11-2024
|37,24556
|36,99056
|9,73
|1,3
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:11:48 17-11-2024
|37,2052
|36,9708
|5,4
|1,3
|Kale (Malatya)
|02:56:57 17-11-2024
|38,33889
|38,77944
|9,65
|0,9
|Yenice (Çanakkale)
|02:55:07 17-11-2024
|40,01194
|27,40583
|6,93
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|02:47:55 17-11-2024
|38,19722
|38,70028
|9,93
|1
|Kozan (Adana)
|02:15:52 17-11-2024
|37,67278
|35,955
|7
|1,1
|Sivrihisar (Eskişehir)
|02:08:24 17-11-2024
|39,42139
|31,49139
|6,96
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:48:53 17-11-2024
|38,08556
|38,4325
|7
|1,5
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|01:48:52 17-11-2024
|38,136
|38,4088
|7,3
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|01:44:44 17-11-2024
|38,19639
|38,70472
|7
|2,1
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|01:44:42 17-11-2024
|38,2132
|38,6722
|2,8
|2,1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|01:00:34 17-11-2024
|37,98722
|37,57917
|6,98
|1,7
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:00:34 17-11-2024
|37,9928
|37,5745
|6,5
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.07 km] Kuşadası (Aydın)
|00:22:14 17-11-2024
|37,82694
|27,03806
|7,01
|1,2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|00:22:13 17-11-2024
|37,7055
|27,0032
|14,6
|1,4
|Bahşili (Kırıkkale)
|23:48:20 16-11-2024
|39,70583
|33,3275
|7,1
|1,3
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|23:48:20 16-11-2024
|39,6905
|33,3493
|12,8
|1,5
|Kale (Malatya)
|23:47:24 16-11-2024
|38,34139
|38,76667
|10,92
|1
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|23:31:38 16-11-2024
|37,74361
|37,43417
|12,03
|1,5
|YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|23:31:37 16-11-2024
|37,73
|37,4712
|5,4
|1,5
|Samandağ (Hatay)
|23:14:24 16-11-2024
|36,09639
|35,975
|6,83
|1,8
|KARSIYAKA-(HATAY)
|23:14:24 16-11-2024
|36,0838
|36,0672
|12
|1,7
|Tuşba (Van)
|22:54:58 16-11-2024
|38,7375
|43,24
|6,88
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|22:49:17 16-11-2024
|38,45917
|38,02528
|7,06
|1,1
|Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [06.82 km] Seferihisar (İzmir)
|22:08:32 16-11-2024
|38,15722
|26,72639
|8,23
|1,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|22:08:07 16-11-2024
|37,79167
|36,2675
|6,96
|2
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:08:07 16-11-2024
|37,8047
|36,2275
|5,3
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|21:52:22 16-11-2024
|38,27389
|38,73111
|11,37
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:39:54 16-11-2024
|38,12
|38,40444
|7
|1
|Bahşili (Kırıkkale)
|21:37:35 16-11-2024
|39,66778
|33,32639
|15,74
|1,8
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|21:37:35 16-11-2024
|39,697
|33,3323
|4,5
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|21:26:41 16-11-2024
|38,91694
|27,93861
|10,06
|1,1
|Kale (Malatya)
|21:20:59 16-11-2024
|38,35917
|38,73583
|11,09
|1,1
|ORMANCIK-CAYELI (RIZE)
|20:27:32 16-11-2024
|40,9328
|40,7972
|12,5
|2,3
|Hemşin (Rize)
|20:27:31 16-11-2024
|40,95639
|40,90667
|7,01
|2
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [05.27 km] Gelibolu (Çanakkale)
|19:58:21 16-11-2024
|40,51361
|26,56694
|21,08
|2,1
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|19:58:21 16-11-2024
|40,4973
|26,5148
|2,8
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|19:31:23 16-11-2024
|38
|37,58889
|7,02
|2,2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:31:22 16-11-2024
|38,0253
|37,6057
|5
|2,1
|Akdeniz - [82.18 km] Kaş (Antalya)
|19:23:00 16-11-2024
|35,84194
|28,58056
|15,17
|2,4
|AKDENIZ
|19:22:59 16-11-2024
|35,7545
|28,6148
|23,1
|2,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|19:07:56 16-11-2024
|38,00278
|37,51778
|7,02
|1,7
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:07:55 16-11-2024
|38,0407
|37,5128
|3,1
|1,8
|Selçuklu (Konya)
|18:21:47 16-11-2024
|38,07472
|32,74333
|7
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.19 km] Kuşadası (Aydın)
|17:58:43 16-11-2024
|37,83917
|27,03583
|7,17
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:58:42 16-11-2024
|37,7927
|26,9908
|16,2
|2,2
|Keles (Bursa)
|17:45:24 16-11-2024
|40,00806
|29,25722
|7,16
|2,7
|DAGDIBI-KELES (BURSA)
|17:45:24 16-11-2024
|40,0112
|29,2875
|8,4
|2,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|17:41:15 16-11-2024
|38,01722
|37,39194
|6,96
|1,6
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|17:41:14 16-11-2024
|38,0145
|37,4065
|4,7
|1,8
|Menderes (İzmir)
|15:40:37 16-11-2024
|38,12
|27,14389
|7
|2,4
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|15:40:37 16-11-2024
|38,0997
|27,1185
|7,4
|2,5
|Merkez (Elazığ)
|15:37:35 16-11-2024
|38,79083
|39,29278
|17,05
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|13:21:38 16-11-2024
|37,14694
|28,48389
|7
|2,3
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|13:21:37 16-11-2024
|37,1327
|28,495
|12,2
|2,2
|Datça (Muğla)
|12:56:14 16-11-2024
|36,78917
|27,95056
|53,92
|2,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|12:56:11 16-11-2024
|36,7605
|27,95
|73,6
|2,9
|Harmanli, Hasköy (Bulgaristan) - [26.84 km] Merkez (Edirne)
|12:32:15 16-11-2024
|41,9275
|26,10583
|11,59
|3
|BULGARISTAN
|12:32:10 16-11-2024
|42,1052
|25,865
|7,9
|2,9
|Kale (Malatya)
|12:28:11 16-11-2024
|38,37444
|38,75833
|5,47
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|12:19:07 16-11-2024
|38,72
|38,99861
|27,19
|1,6
|BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG)
|12:19:02 16-11-2024
|38,5757
|38,7135
|29,6
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|12:12:08 16-11-2024
|38,29056
|38,85472
|7
|1,6
|UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|12:12:08 16-11-2024
|38,3253
|38,8858
|18,7
|1,6
|Kağızman (Kars)
|12:09:10 16-11-2024
|40,06944
|42,92444
|7
|2,3
|KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)
|12:09:08 16-11-2024
|40,0827
|42,9673
|5
|2,6
|Akdeniz
|11:49:35 16-11-2024
|34,56806
|32,40444
|30,89
|3,9
|AKDENIZ
|11:49:31 16-11-2024
|34,3687
|32,5162
|5
|4
|Akdeniz
|11:46:37 16-11-2024
|34,65056
|32,42611
|34,34
|3,9
|AKDENIZ
|11:46:35 16-11-2024
|34,481
|32,6495
|13,6
|3,9
|Doğanşehir (Malatya)
|11:46:16 16-11-2024
|37,99278
|37,59083
|6,99
|1,8
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:46:16 16-11-2024
|38,0078
|37,5873
|7
|1,7
|Kumluca (Antalya)
|11:24:49 16-11-2024
|36,77028
|30,37722
|4,72
|1,9
|HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA)
|11:24:48 16-11-2024
|36,7352
|30,4627
|13,4
|2
|KIBRIS RUM KESIMI
|11:17:30 16-11-2024
|34,7513
|32,7422
|11,1
|2,8
|AKDENIZ
|10:58:38 16-11-2024
|34,6402
|32,64
|5,9
|3,3
|Akdeniz
|10:58:35 16-11-2024
|34,48556
|32,37028
|27,07
|3,3
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|10:54:00 16-11-2024
|38,069
|37,0715
|5
|2,7
|KIBRIS RUM KESIMI
|10:52:47 16-11-2024
|34,7003
|32,69
|6,7
|3
|KIBRIS RUM KESIMI
|10:49:23 16-11-2024
|34,6983
|32,7417
|13,2
|2,5
|İnönü (Eskişehir)
|09:57:50 16-11-2024
|39,75861
|30,17472
|7
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.37 km] Menderes (İzmir)
|09:39:22 16-11-2024
|37,97889
|27,14528
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:39:22 16-11-2024
|37,9633
|27,1335
|3,4
|2,1
|CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA)
|09:22:22 16-11-2024
|40,4623
|29,292
|0
|0,8
|Kağızman (Kars)
|08:48:29 16-11-2024
|40,06861
|42,92694
|7,07
|2,2
|KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)
|08:48:28 16-11-2024
|40,0923
|42,9347
|24,7
|2,5
|Aşkale (Erzurum)
|08:43:00 16-11-2024
|39,94139
|40,70972
|7
|1,3
|Kadışehri (Yozgat)
|08:19:25 16-11-2024
|40,05722
|35,93444
|7
|1,1
|ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|07:27:40 16-11-2024
|40,1683
|31,6365
|7,5
|2,4
|Beypazarı (Ankara)
|07:27:38 16-11-2024
|40,22472
|32,04
|7,12
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|07:20:37 16-11-2024
|38,46528
|39,19333
|7
|2,3
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|07:20:37 16-11-2024
|38,4535
|39,2322
|6
|2,4
|Salihli (Manisa)
|07:14:05 16-11-2024
|38,51444
|28,19278
|6,97
|1,6
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|07:14:05 16-11-2024
|38,5498
|28,2353
|5,4
|1,9
|YUNANISTAN
|06:57:38 16-11-2024
|40,2795
|24,1237
|13,4
|2,8
|Salihli (Manisa)
|06:36:48 16-11-2024
|38,53694
|28,22861
|6,94
|1,3
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|06:36:47 16-11-2024
|38,5453
|28,2285
|5,4
|1,5
|Kozan (Adana)
|06:30:22 16-11-2024
|37,6675
|35,89917
|7,47
|2,2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|06:30:21 16-11-2024
|37,6482
|35,8782
|5
|2,2
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