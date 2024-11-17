Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Kasım 2024

17 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Elazığ) 06:03:56 17-11-2024 38,59944 39,68111 7 0,9
İskilip (Çorum) 05:55:23 17-11-2024 40,62806 34,56056 6,98 1
Kale (Malatya) 05:50:41 17-11-2024 38,34639 38,77667 9,71 1,3
KOZLUK-KALE (MALATYA) 05:50:40 17-11-2024 38,3742 38,8163 17,7 1,2
Saray (Van) 05:37:35 17-11-2024 38,69028 44,26889 7 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:35:35 17-11-2024 37,4075 36,9675 10,98 1,1
Akseki (Antalya) 05:33:14 17-11-2024 37,24333 31,82083 6,98 1,2
Akdeniz 05:21:51 17-11-2024 35,90222 35,55333 9,83 2,1
AKDENIZ 05:21:49 17-11-2024 35,9205 35,451 5 2
Kale (Malatya) 05:15:44 17-11-2024 38,35556 38,86472 9,96 1,3
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 05:15:43 17-11-2024 38,3782 38,8842 9,6 1,4
Menderes (İzmir) 05:06:26 17-11-2024 38,12306 27,12139 8,43 1,4
TURGUTALP-ZILE (TOKAT) 04:59:13 17-11-2024 40,1198 35,6787 8,6 1,4
Pamukkale (Denizli) 04:47:12 17-11-2024 37,71861 29,15111 13,31 1,8
OVACIK-HONAZ (DENIZLI) 04:47:11 17-11-2024 37,7448 29,1882 2 1,9
Tekman (Erzurum) 04:44:27 17-11-2024 39,46722 41,19111 11,2 1,6
YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) 04:35:59 17-11-2024 39,4988 41,1588 5,4 2,2
Pütürge (Malatya) 04:35:53 17-11-2024 38,23806 38,71667 10,27 2,2
Amasra (Bartın) 04:24:40 17-11-2024 41,74278 32,53556 5,14 1,5
Saimbeyli (Adana) 04:15:40 17-11-2024 37,835 36,15 7 1,2
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 04:15:39 17-11-2024 37,8557 36,1198 6,5 1,3
Merkez (Adıyaman) 04:04:09 17-11-2024 37,98722 38,20722 6,97 0,7
Kozan (Adana) 03:54:31 17-11-2024 37,67722 35,955 7,04 1,2
Akdeniz , Limasol Körfezi 03:39:41 17-11-2024 34,66361 33,04056 8,64 2,5
AKDENIZ 03:39:38 17-11-2024 34,5202 33,0367 6,1 2,8
MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) 03:37:02 17-11-2024 38,3505 31,009 4,6 2,3
Yayladağı (Hatay) 03:35:45 17-11-2024 36,09222 36,16 7 1,5
KARSIYAKA-(HATAY) 03:35:44 17-11-2024 36,0848 36,0533 5,4 1
Nurdağı (Gaziantep) 03:11:50 17-11-2024 37,24556 36,99056 9,73 1,3
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:11:48 17-11-2024 37,2052 36,9708 5,4 1,3
Kale (Malatya) 02:56:57 17-11-2024 38,33889 38,77944 9,65 0,9
Yenice (Çanakkale) 02:55:07 17-11-2024 40,01194 27,40583 6,93 1,5
Pütürge (Malatya) 02:47:55 17-11-2024 38,19722 38,70028 9,93 1
Kozan (Adana) 02:15:52 17-11-2024 37,67278 35,955 7 1,1
Sivrihisar (Eskişehir) 02:08:24 17-11-2024 39,42139 31,49139 6,96 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 01:48:53 17-11-2024 38,08556 38,4325 7 1,5
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 01:48:52 17-11-2024 38,136 38,4088 7,3 1,6
Pütürge (Malatya) 01:44:44 17-11-2024 38,19639 38,70472 7 2,1
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 01:44:42 17-11-2024 38,2132 38,6722 2,8 2,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 01:00:34 17-11-2024 37,98722 37,57917 6,98 1,7
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:00:34 17-11-2024 37,9928 37,5745 6,5 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.07 km] Kuşadası (Aydın) 00:22:14 17-11-2024 37,82694 27,03806 7,01 1,2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 00:22:13 17-11-2024 37,7055 27,0032 14,6 1,4
Bahşili (Kırıkkale) 23:48:20 16-11-2024 39,70583 33,3275 7,1 1,3
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 23:48:20 16-11-2024 39,6905 33,3493 12,8 1,5
Kale (Malatya) 23:47:24 16-11-2024 38,34139 38,76667 10,92 1
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 23:31:38 16-11-2024 37,74361 37,43417 12,03 1,5
YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) 23:31:37 16-11-2024 37,73 37,4712 5,4 1,5
Samandağ (Hatay) 23:14:24 16-11-2024 36,09639 35,975 6,83 1,8
KARSIYAKA-(HATAY) 23:14:24 16-11-2024 36,0838 36,0672 12 1,7
Tuşba (Van) 22:54:58 16-11-2024 38,7375 43,24 6,88 1,5
Akçadağ (Malatya) 22:49:17 16-11-2024 38,45917 38,02528 7,06 1,1
Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [06.82 km] Seferihisar (İzmir) 22:08:32 16-11-2024 38,15722 26,72639 8,23 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 22:08:07 16-11-2024 37,79167 36,2675 6,96 2
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 22:08:07 16-11-2024 37,8047 36,2275 5,3 1,9
Pütürge (Malatya) 21:52:22 16-11-2024 38,27389 38,73111 11,37 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:39:54 16-11-2024 38,12 38,40444 7 1
Bahşili (Kırıkkale) 21:37:35 16-11-2024 39,66778 33,32639 15,74 1,8
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 21:37:35 16-11-2024 39,697 33,3323 4,5 1,9
Akhisar (Manisa) 21:26:41 16-11-2024 38,91694 27,93861 10,06 1,1
Kale (Malatya) 21:20:59 16-11-2024 38,35917 38,73583 11,09 1,1
ORMANCIK-CAYELI (RIZE) 20:27:32 16-11-2024 40,9328 40,7972 12,5 2,3
Hemşin (Rize) 20:27:31 16-11-2024 40,95639 40,90667 7,01 2
Ege Denizi - Saros Körfezi - [05.27 km] Gelibolu (Çanakkale) 19:58:21 16-11-2024 40,51361 26,56694 21,08 2,1
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 19:58:21 16-11-2024 40,4973 26,5148 2,8 2,1
Doğanşehir (Malatya) 19:31:23 16-11-2024 38 37,58889 7,02 2,2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:31:22 16-11-2024 38,0253 37,6057 5 2,1
Akdeniz - [82.18 km] Kaş (Antalya) 19:23:00 16-11-2024 35,84194 28,58056 15,17 2,4
AKDENIZ 19:22:59 16-11-2024 35,7545 28,6148 23,1 2,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:07:56 16-11-2024 38,00278 37,51778 7,02 1,7
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:07:55 16-11-2024 38,0407 37,5128 3,1 1,8
Selçuklu (Konya) 18:21:47 16-11-2024 38,07472 32,74333 7 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.19 km] Kuşadası (Aydın) 17:58:43 16-11-2024 37,83917 27,03583 7,17 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:58:42 16-11-2024 37,7927 26,9908 16,2 2,2
Keles (Bursa) 17:45:24 16-11-2024 40,00806 29,25722 7,16 2,7
DAGDIBI-KELES (BURSA) 17:45:24 16-11-2024 40,0112 29,2875 8,4 2,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:41:15 16-11-2024 38,01722 37,39194 6,96 1,6
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 17:41:14 16-11-2024 38,0145 37,4065 4,7 1,8
Menderes (İzmir) 15:40:37 16-11-2024 38,12 27,14389 7 2,4
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 15:40:37 16-11-2024 38,0997 27,1185 7,4 2,5
Merkez (Elazığ) 15:37:35 16-11-2024 38,79083 39,29278 17,05 1,1
Menteşe (Muğla) 13:21:38 16-11-2024 37,14694 28,48389 7 2,3
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 13:21:37 16-11-2024 37,1327 28,495 12,2 2,2
Datça (Muğla) 12:56:14 16-11-2024 36,78917 27,95056 53,92 2,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 12:56:11 16-11-2024 36,7605 27,95 73,6 2,9
Harmanli, Hasköy (Bulgaristan) - [26.84 km] Merkez (Edirne) 12:32:15 16-11-2024 41,9275 26,10583 11,59 3
BULGARISTAN 12:32:10 16-11-2024 42,1052 25,865 7,9 2,9
Kale (Malatya) 12:28:11 16-11-2024 38,37444 38,75833 5,47 1,6
Merkez (Elazığ) 12:19:07 16-11-2024 38,72 38,99861 27,19 1,6
BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG) 12:19:02 16-11-2024 38,5757 38,7135 29,6 1,6
Pütürge (Malatya) 12:12:08 16-11-2024 38,29056 38,85472 7 1,6
UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) 12:12:08 16-11-2024 38,3253 38,8858 18,7 1,6
Kağızman (Kars) 12:09:10 16-11-2024 40,06944 42,92444 7 2,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 12:09:08 16-11-2024 40,0827 42,9673 5 2,6
Akdeniz 11:49:35 16-11-2024 34,56806 32,40444 30,89 3,9
AKDENIZ 11:49:31 16-11-2024 34,3687 32,5162 5 4
Akdeniz 11:46:37 16-11-2024 34,65056 32,42611 34,34 3,9
AKDENIZ 11:46:35 16-11-2024 34,481 32,6495 13,6 3,9
Doğanşehir (Malatya) 11:46:16 16-11-2024 37,99278 37,59083 6,99 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:46:16 16-11-2024 38,0078 37,5873 7 1,7
Kumluca (Antalya) 11:24:49 16-11-2024 36,77028 30,37722 4,72 1,9
HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) 11:24:48 16-11-2024 36,7352 30,4627 13,4 2
KIBRIS RUM KESIMI 11:17:30 16-11-2024 34,7513 32,7422 11,1 2,8
AKDENIZ 10:58:38 16-11-2024 34,6402 32,64 5,9 3,3
Akdeniz 10:58:35 16-11-2024 34,48556 32,37028 27,07 3,3
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:54:00 16-11-2024 38,069 37,0715 5 2,7
KIBRIS RUM KESIMI 10:52:47 16-11-2024 34,7003 32,69 6,7 3
KIBRIS RUM KESIMI 10:49:23 16-11-2024 34,6983 32,7417 13,2 2,5
İnönü (Eskişehir) 09:57:50 16-11-2024 39,75861 30,17472 7 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.37 km] Menderes (İzmir) 09:39:22 16-11-2024 37,97889 27,14528 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:39:22 16-11-2024 37,9633 27,1335 3,4 2,1
CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) 09:22:22 16-11-2024 40,4623 29,292 0 0,8
Kağızman (Kars) 08:48:29 16-11-2024 40,06861 42,92694 7,07 2,2
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 08:48:28 16-11-2024 40,0923 42,9347 24,7 2,5
Aşkale (Erzurum) 08:43:00 16-11-2024 39,94139 40,70972 7 1,3
Kadışehri (Yozgat) 08:19:25 16-11-2024 40,05722 35,93444 7 1,1
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 07:27:40 16-11-2024 40,1683 31,6365 7,5 2,4
Beypazarı (Ankara) 07:27:38 16-11-2024 40,22472 32,04 7,12 2,1
Sivrice (Elazığ) 07:20:37 16-11-2024 38,46528 39,19333 7 2,3
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 07:20:37 16-11-2024 38,4535 39,2322 6 2,4
Salihli (Manisa) 07:14:05 16-11-2024 38,51444 28,19278 6,97 1,6
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 07:14:05 16-11-2024 38,5498 28,2353 5,4 1,9
YUNANISTAN 06:57:38 16-11-2024 40,2795 24,1237 13,4 2,8
Salihli (Manisa) 06:36:48 16-11-2024 38,53694 28,22861 6,94 1,3
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 06:36:47 16-11-2024 38,5453 28,2285 5,4 1,5
Kozan (Adana) 06:30:22 16-11-2024 37,6675 35,89917 7,47 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 06:30:21 16-11-2024 37,6482 35,8782 5 2,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Elazığ) 06:03:56 17-11-2024 38,59944 39,68111 7 0,9
İskilip (Çorum) 05:55:23 17-11-2024 40,62806 34,56056 6,98 1
Kale (Malatya) 05:50:41 17-11-2024 38,34639 38,77667 9,71 1,3
KOZLUK-KALE (MALATYA) 05:50:40 17-11-2024 38,3742 38,8163 17,7 1,2
Saray (Van) 05:37:35 17-11-2024 38,69028 44,26889 7 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:35:35 17-11-2024 37,4075 36,9675 10,98 1,1
Akseki (Antalya) 05:33:14 17-11-2024 37,24333 31,82083 6,98 1,2
Akdeniz 05:21:51 17-11-2024 35,90222 35,55333 9,83 2,1
AKDENIZ 05:21:49 17-11-2024 35,9205 35,451 5 2
Kale (Malatya) 05:15:44 17-11-2024 38,35556 38,86472 9,96 1,3
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 05:15:43 17-11-2024 38,3782 38,8842 9,6 1,4
Menderes (İzmir) 05:06:26 17-11-2024 38,12306 27,12139 8,43 1,4
TURGUTALP-ZILE (TOKAT) 04:59:13 17-11-2024 40,1198 35,6787 8,6 1,4
Pamukkale (Denizli) 04:47:12 17-11-2024 37,71861 29,15111 13,31 1,8
OVACIK-HONAZ (DENIZLI) 04:47:11 17-11-2024 37,7448 29,1882 2 1,9
Tekman (Erzurum) 04:44:27 17-11-2024 39,46722 41,19111 11,2 1,6
YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) 04:35:59 17-11-2024 39,4988 41,1588 5,4 2,2
Pütürge (Malatya) 04:35:53 17-11-2024 38,23806 38,71667 10,27 2,2
Amasra (Bartın) 04:24:40 17-11-2024 41,74278 32,53556 5,14 1,5
Saimbeyli (Adana) 04:15:40 17-11-2024 37,835 36,15 7 1,2
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 04:15:39 17-11-2024 37,8557 36,1198 6,5 1,3
Merkez (Adıyaman) 04:04:09 17-11-2024 37,98722 38,20722 6,97 0,7
Kozan (Adana) 03:54:31 17-11-2024 37,67722 35,955 7,04 1,2
Akdeniz , Limasol Körfezi 03:39:41 17-11-2024 34,66361 33,04056 8,64 2,5
AKDENIZ 03:39:38 17-11-2024 34,5202 33,0367 6,1 2,8
MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) 03:37:02 17-11-2024 38,3505 31,009 4,6 2,3
Yayladağı (Hatay) 03:35:45 17-11-2024 36,09222 36,16 7 1,5
KARSIYAKA-(HATAY) 03:35:44 17-11-2024 36,0848 36,0533 5,4 1
Nurdağı (Gaziantep) 03:11:50 17-11-2024 37,24556 36,99056 9,73 1,3
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:11:48 17-11-2024 37,2052 36,9708 5,4 1,3
Kale (Malatya) 02:56:57 17-11-2024 38,33889 38,77944 9,65 0,9
Yenice (Çanakkale) 02:55:07 17-11-2024 40,01194 27,40583 6,93 1,5
Pütürge (Malatya) 02:47:55 17-11-2024 38,19722 38,70028 9,93 1
Kozan (Adana) 02:15:52 17-11-2024 37,67278 35,955 7 1,1
Sivrihisar (Eskişehir) 02:08:24 17-11-2024 39,42139 31,49139 6,96 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 01:48:53 17-11-2024 38,08556 38,4325 7 1,5
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 01:48:52 17-11-2024 38,136 38,4088 7,3 1,6
Pütürge (Malatya) 01:44:44 17-11-2024 38,19639 38,70472 7 2,1
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 01:44:42 17-11-2024 38,2132 38,6722 2,8 2,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 01:00:34 17-11-2024 37,98722 37,57917 6,98 1,7
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:00:34 17-11-2024 37,9928 37,5745 6,5 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.07 km] Kuşadası (Aydın) 00:22:14 17-11-2024 37,82694 27,03806 7,01 1,2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 00:22:13 17-11-2024 37,7055 27,0032 14,6 1,4
Bahşili (Kırıkkale) 23:48:20 16-11-2024 39,70583 33,3275 7,1 1,3
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 23:48:20 16-11-2024 39,6905 33,3493 12,8 1,5
Kale (Malatya) 23:47:24 16-11-2024 38,34139 38,76667 10,92 1
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 23:31:38 16-11-2024 37,74361 37,43417 12,03 1,5
YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) 23:31:37 16-11-2024 37,73 37,4712 5,4 1,5
Samandağ (Hatay) 23:14:24 16-11-2024 36,09639 35,975 6,83 1,8
KARSIYAKA-(HATAY) 23:14:24 16-11-2024 36,0838 36,0672 12 1,7
Tuşba (Van) 22:54:58 16-11-2024 38,7375 43,24 6,88 1,5
Akçadağ (Malatya) 22:49:17 16-11-2024 38,45917 38,02528 7,06 1,1
Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [06.82 km] Seferihisar (İzmir) 22:08:32 16-11-2024 38,15722 26,72639 8,23 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 22:08:07 16-11-2024 37,79167 36,2675 6,96 2
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 22:08:07 16-11-2024 37,8047 36,2275 5,3 1,9
Pütürge (Malatya) 21:52:22 16-11-2024 38,27389 38,73111 11,37 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:39:54 16-11-2024 38,12 38,40444 7 1
Bahşili (Kırıkkale) 21:37:35 16-11-2024 39,66778 33,32639 15,74 1,8
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 21:37:35 16-11-2024 39,697 33,3323 4,5 1,9
Akhisar (Manisa) 21:26:41 16-11-2024 38,91694 27,93861 10,06 1,1
Kale (Malatya) 21:20:59 16-11-2024 38,35917 38,73583 11,09 1,1
ORMANCIK-CAYELI (RIZE) 20:27:32 16-11-2024 40,9328 40,7972 12,5 2,3
Hemşin (Rize) 20:27:31 16-11-2024 40,95639 40,90667 7,01 2
Ege Denizi - Saros Körfezi - [05.27 km] Gelibolu (Çanakkale) 19:58:21 16-11-2024 40,51361 26,56694 21,08 2,1
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 19:58:21 16-11-2024 40,4973 26,5148 2,8 2,1
Doğanşehir (Malatya) 19:31:23 16-11-2024 38 37,58889 7,02 2,2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:31:22 16-11-2024 38,0253 37,6057 5 2,1
Akdeniz - [82.18 km] Kaş (Antalya) 19:23:00 16-11-2024 35,84194 28,58056 15,17 2,4
AKDENIZ 19:22:59 16-11-2024 35,7545 28,6148 23,1 2,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:07:56 16-11-2024 38,00278 37,51778 7,02 1,7
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:07:55 16-11-2024 38,0407 37,5128 3,1 1,8
Selçuklu (Konya) 18:21:47 16-11-2024 38,07472 32,74333 7 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.19 km] Kuşadası (Aydın) 17:58:43 16-11-2024 37,83917 27,03583 7,17 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:58:42 16-11-2024 37,7927 26,9908 16,2 2,2
Keles (Bursa) 17:45:24 16-11-2024 40,00806 29,25722 7,16 2,7
DAGDIBI-KELES (BURSA) 17:45:24 16-11-2024 40,0112 29,2875 8,4 2,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:41:15 16-11-2024 38,01722 37,39194 6,96 1,6
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 17:41:14 16-11-2024 38,0145 37,4065 4,7 1,8
Menderes (İzmir) 15:40:37 16-11-2024 38,12 27,14389 7 2,4
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 15:40:37 16-11-2024 38,0997 27,1185 7,4 2,5
Merkez (Elazığ) 15:37:35 16-11-2024 38,79083 39,29278 17,05 1,1
Menteşe (Muğla) 13:21:38 16-11-2024 37,14694 28,48389 7 2,3
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 13:21:37 16-11-2024 37,1327 28,495 12,2 2,2
Datça (Muğla) 12:56:14 16-11-2024 36,78917 27,95056 53,92 2,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 12:56:11 16-11-2024 36,7605 27,95 73,6 2,9
Harmanli, Hasköy (Bulgaristan) - [26.84 km] Merkez (Edirne) 12:32:15 16-11-2024 41,9275 26,10583 11,59 3
BULGARISTAN 12:32:10 16-11-2024 42,1052 25,865 7,9 2,9
Kale (Malatya) 12:28:11 16-11-2024 38,37444 38,75833 5,47 1,6
Merkez (Elazığ) 12:19:07 16-11-2024 38,72 38,99861 27,19 1,6
BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG) 12:19:02 16-11-2024 38,5757 38,7135 29,6 1,6
Pütürge (Malatya) 12:12:08 16-11-2024 38,29056 38,85472 7 1,6
UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) 12:12:08 16-11-2024 38,3253 38,8858 18,7 1,6
Kağızman (Kars) 12:09:10 16-11-2024 40,06944 42,92444 7 2,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 12:09:08 16-11-2024 40,0827 42,9673 5 2,6
Akdeniz 11:49:35 16-11-2024 34,56806 32,40444 30,89 3,9
AKDENIZ 11:49:31 16-11-2024 34,3687 32,5162 5 4
Akdeniz 11:46:37 16-11-2024 34,65056 32,42611 34,34 3,9
AKDENIZ 11:46:35 16-11-2024 34,481 32,6495 13,6 3,9
Doğanşehir (Malatya) 11:46:16 16-11-2024 37,99278 37,59083 6,99 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:46:16 16-11-2024 38,0078 37,5873 7 1,7
Kumluca (Antalya) 11:24:49 16-11-2024 36,77028 30,37722 4,72 1,9
HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) 11:24:48 16-11-2024 36,7352 30,4627 13,4 2
KIBRIS RUM KESIMI 11:17:30 16-11-2024 34,7513 32,7422 11,1 2,8
AKDENIZ 10:58:38 16-11-2024 34,6402 32,64 5,9 3,3
Akdeniz 10:58:35 16-11-2024 34,48556 32,37028 27,07 3,3
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:54:00 16-11-2024 38,069 37,0715 5 2,7
KIBRIS RUM KESIMI 10:52:47 16-11-2024 34,7003 32,69 6,7 3
KIBRIS RUM KESIMI 10:49:23 16-11-2024 34,6983 32,7417 13,2 2,5
İnönü (Eskişehir) 09:57:50 16-11-2024 39,75861 30,17472 7 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.37 km] Menderes (İzmir) 09:39:22 16-11-2024 37,97889 27,14528 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:39:22 16-11-2024 37,9633 27,1335 3,4 2,1
CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) 09:22:22 16-11-2024 40,4623 29,292 0 0,8
Kağızman (Kars) 08:48:29 16-11-2024 40,06861 42,92694 7,07 2,2
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 08:48:28 16-11-2024 40,0923 42,9347 24,7 2,5
Aşkale (Erzurum) 08:43:00 16-11-2024 39,94139 40,70972 7 1,3
Kadışehri (Yozgat) 08:19:25 16-11-2024 40,05722 35,93444 7 1,1
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 07:27:40 16-11-2024 40,1683 31,6365 7,5 2,4
Beypazarı (Ankara) 07:27:38 16-11-2024 40,22472 32,04 7,12 2,1
Sivrice (Elazığ) 07:20:37 16-11-2024 38,46528 39,19333 7 2,3
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 07:20:37 16-11-2024 38,4535 39,2322 6 2,4
Salihli (Manisa) 07:14:05 16-11-2024 38,51444 28,19278 6,97 1,6
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 07:14:05 16-11-2024 38,5498 28,2353 5,4 1,9
YUNANISTAN 06:57:38 16-11-2024 40,2795 24,1237 13,4 2,8
Salihli (Manisa) 06:36:48 16-11-2024 38,53694 28,22861 6,94 1,3
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 06:36:47 16-11-2024 38,5453 28,2285 5,4 1,5
Kozan (Adana) 06:30:22 16-11-2024 37,6675 35,89917 7,47 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 06:30:21 16-11-2024 37,6482 35,8782 5 2,2

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