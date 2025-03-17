Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
17 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gölova (Sivas)
|23:50:56 16-03-2025
|39,99472
|38,61556
|14,61
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|23:50:00 16-03-2025
|37,74667
|36,28556
|6,99
|1,4
|Çamoluk (Giresun)
|23:36:39 16-03-2025
|40,06139
|38,93222
|7
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|23:31:46 16-03-2025
|36,95056
|28,62694
|7
|1,2
|DARENDE (MALATYA)
|23:15:58 16-03-2025
|38,5467
|37,5142
|3
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|23:05:55 16-03-2025
|38,5075
|38,03528
|7
|1
|Hınıs (Erzurum)
|22:42:20 16-03-2025
|39,28056
|41,73833
|7
|2,5
|TELLITEPE-HINIS (ERZURUM)
|22:42:19 16-03-2025
|39,2703
|41,7408
|5
|2,4
|Sincik (Adıyaman)
|22:40:51 16-03-2025
|38,07694
|38,52639
|7
|1,2
|KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA)
|21:30:44 16-03-2025
|36,6058
|29,0628
|9,8
|2,5
|Fethiye (Muğla)
|21:30:44 16-03-2025
|36,55417
|29,04889
|7,01
|2,4
|Merkez (Elazığ)
|20:35:12 16-03-2025
|38,58472
|39,68139
|7
|1,4
|Banaz (Uşak)
|19:45:23 16-03-2025
|38,82639
|29,89417
|7,24
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:25:02 16-03-2025
|38,20278
|38,14167
|7
|1,4
|Ege Denizi
|18:19:24 16-03-2025
|36,72
|26,07583
|11,88
|2,5
|EGE DENIZI
|18:19:20 16-03-2025
|36,6502
|25,761
|8,3
|2,9
|EGE DENIZI
|18:07:47 16-03-2025
|36,6537
|25,7103
|7,6
|4,1
|Ege Denizi
|18:07:19 16-03-2025
|36,43333
|24,80083
|7
|4,1
|Seydikemer (Muğla)
|16:48:49 16-03-2025
|36,81139
|29,32
|6,98
|1,3
|SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
|16:48:47 16-03-2025
|36,9767
|29,304
|14,8
|1,6
|Altınözü (Hatay)
|16:39:21 16-03-2025
|36,00972
|36,32028
|9,78
|3
|SIVRIKAVAK-ALTINOZU (HATAY)
|16:39:19 16-03-2025
|36,0307
|36,295
|17,5
|2,7
|Saimbeyli (Adana)
|16:24:17 16-03-2025
|37,89306
|36,19333
|7,63
|1,5
|AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
|16:24:17 16-03-2025
|37,9177
|36,2383
|11,3
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|16:22:23 16-03-2025
|38,2575
|38,58806
|7,28
|2,1
|PELITLI-(MALATYA)
|16:22:22 16-03-2025
|38,2842
|38,597
|5,4
|1,7
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:22:02 16-03-2025
|38,3708
|37,3135
|5,6
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|16:21:06 16-03-2025
|38,25917
|38,81944
|6,86
|1,3
|EGE DENIZI
|15:59:39 16-03-2025
|36,6805
|25,6338
|9,8
|2,8
|Pütürge (Malatya)
|15:51:04 16-03-2025
|38,25083
|38,80806
|7
|1
|EGE DENIZI
|15:37:50 16-03-2025
|36,646
|25,6472
|6
|2,2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.47 km] Foça (İzmir)
|15:16:50 16-03-2025
|38,62167
|26,71139
|12,05
|1,5
|FOCA (IZMIR)
|15:16:47 16-03-2025
|38,6355
|26,735
|15
|1,5
|Ege Denizi
|14:55:44 16-03-2025
|37,08583
|25,90778
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|14:55:39 16-03-2025
|36,6638
|25,6725
|7,6
|2,6
|Kale (Malatya)
|14:18:10 16-03-2025
|38,39
|38,85917
|12,32
|2
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|14:18:10 16-03-2025
|38,4188
|38,9257
|9,2
|2
|YUNANISTAN
|14:13:22 16-03-2025
|40,2947
|24,1017
|5
|1,9
|Bulanık (Muş)
|14:04:54 16-03-2025
|38,97556
|42,11694
|6,95
|1,4
|EGE DENIZI
|13:48:16 16-03-2025
|36,5592
|25,5328
|12
|2,1
|Uğurludağ (Çorum)
|13:21:26 16-03-2025
|40,53611
|34,37278
|7,04
|2,3
|SUGIYLAN-ISKILIP (CORUM)
|13:21:26 16-03-2025
|40,5548
|34,3958
|8,4
|2,5
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:31:47 16-03-2025
|39,36917
|26,30944
|7,03
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|12:31:46 16-03-2025
|39,3517
|26,2785
|12,8
|1,6
|Bala (Ankara)
|12:18:22 16-03-2025
|39,35611
|33,42222
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|11:09:45 16-03-2025
|37,61417
|35,86722
|7,23
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|11:03:42 16-03-2025
|38,37278
|38,89306
|7,11
|1,7
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|11:03:41 16-03-2025
|38,4328
|38,9542
|19,6
|1,8
|Ege Denizi - [09.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:53:47 16-03-2025
|39,40917
|26,34028
|6,98
|1,3
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:53:45 16-03-2025
|39,4393
|26,2458
|3,8
|1,7
|Ayvalık (Balıkesir)
|10:26:19 16-03-2025
|39,25528
|26,79333
|7,92
|1,9
|ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR)
|10:26:18 16-03-2025
|39,2165
|26,7402
|5,7
|1,5
|Kale (Malatya)
|09:34:22 16-03-2025
|38,33222
|38,78917
|7,04
|0,9
|Karadeniz - [20.14 km] Arhavi (Artvin)
|09:03:23 16-03-2025
|41,48028
|41,12389
|7,27
|1,1
|Karadeniz - [16.62 km] Arhavi (Artvin)
|09:01:56 16-03-2025
|41,46778
|41,17278
|7,05
|1,1
|EGE DENIZI
|08:02:50 16-03-2025
|36,6947
|25,6058
|8,8
|2,1
|Gürün (Sivas)
|07:14:59 16-03-2025
|38,87306
|37,46722
|7
|1,6
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|07:14:59 16-03-2025
|38,8642
|37,4825
|5
|1,7
|Yatağan (Muğla)
|06:50:41 16-03-2025
|37,27917
|28,07556
|6,98
|1,4
|SAHINLER-YATAGAN (MUGLA)
|06:50:41 16-03-2025
|37,3323
|28,0612
|10,6
|1,6
|Tuşba (Van)
|05:41:27 16-03-2025
|38,84722
|43,44722
|7
|2
|AKCIFT-(VAN)
|05:41:27 16-03-2025
|38,8407
|43,5588
|8
|2,1
|Tut (Adıyaman)
|04:32:46 16-03-2025
|37,89306
|37,90333
|6,11
|1,4
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:32:45 16-03-2025
|37,9295
|37,9112
|7,5
|1,4
|Hınıs (Erzurum)
|04:09:06 16-03-2025
|39,25139
|41,90417
|6,88
|1,2
|Arsuz (Hatay)
|04:08:56 16-03-2025
|36,34222
|35,91222
|7
|1
|Banaz (Uşak)
|02:43:53 16-03-2025
|38,68917
|29,75917
|11,2
|1,7
|AHAT-BANAZ (USAK)
|02:43:53 16-03-2025
|38,6682
|29,7535
|5,4
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|02:34:00 16-03-2025
|36,955
|28,83694
|7
|2,2
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|02:33:58 16-03-2025
|36,966
|28,8292
|4
|2,2
|Altınözü (Hatay)
|01:49:15 16-03-2025
|36,13722
|36,32028
|9,36
|1,6
|Kozan (Adana)
|01:44:26 16-03-2025
|37,64722
|35,88028
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|01:39:30 16-03-2025
|38,11667
|38,67222
|6,3
|1,2
|ULUTAS-PUTURGE (MALATYA)
|01:39:28 16-03-2025
|38,092
|38,6837
|6,1
|1,4
|EGE DENIZI
|01:18:03 16-03-2025
|36,5977
|25,5382
|9,5
|2,4
|Aladağ (Adana)
|01:11:27 16-03-2025
|37,65861
|35,40556
|7
|1,5
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|01:11:26 16-03-2025
|37,6412
|35,4037
|15,5
|1,5
|Akdeniz - [13.23 km] Ortaca (Muğla)
|01:04:41 16-03-2025
|36,59639
|28,68528
|15,88
|1,6
|AKDENIZ
|01:04:39 16-03-2025
|36,5442
|28,6845
|23,6
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gölova (Sivas)
|23:50:56 16-03-2025
|39,99472
|38,61556
|14,61
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|23:50:00 16-03-2025
|37,74667
|36,28556
|6,99
|1,4
|Çamoluk (Giresun)
|23:36:39 16-03-2025
|40,06139
|38,93222
|7
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|23:31:46 16-03-2025
|36,95056
|28,62694
|7
|1,2
|DARENDE (MALATYA)
|23:15:58 16-03-2025
|38,5467
|37,5142
|3
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|23:05:55 16-03-2025
|38,5075
|38,03528
|7
|1
|Hınıs (Erzurum)
|22:42:20 16-03-2025
|39,28056
|41,73833
|7
|2,5
|TELLITEPE-HINIS (ERZURUM)
|22:42:19 16-03-2025
|39,2703
|41,7408
|5
|2,4
|Sincik (Adıyaman)
|22:40:51 16-03-2025
|38,07694
|38,52639
|7
|1,2
|KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA)
|21:30:44 16-03-2025
|36,6058
|29,0628
|9,8
|2,5
|Fethiye (Muğla)
|21:30:44 16-03-2025
|36,55417
|29,04889
|7,01
|2,4
|Merkez (Elazığ)
|20:35:12 16-03-2025
|38,58472
|39,68139
|7
|1,4
|Banaz (Uşak)
|19:45:23 16-03-2025
|38,82639
|29,89417
|7,24
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:25:02 16-03-2025
|38,20278
|38,14167
|7
|1,4
|Ege Denizi
|18:19:24 16-03-2025
|36,72
|26,07583
|11,88
|2,5
|EGE DENIZI
|18:19:20 16-03-2025
|36,6502
|25,761
|8,3
|2,9
|EGE DENIZI
|18:07:47 16-03-2025
|36,6537
|25,7103
|7,6
|4,1
|Ege Denizi
|18:07:19 16-03-2025
|36,43333
|24,80083
|7
|4,1
|Seydikemer (Muğla)
|16:48:49 16-03-2025
|36,81139
|29,32
|6,98
|1,3
|SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
|16:48:47 16-03-2025
|36,9767
|29,304
|14,8
|1,6
|Altınözü (Hatay)
|16:39:21 16-03-2025
|36,00972
|36,32028
|9,78
|3
|SIVRIKAVAK-ALTINOZU (HATAY)
|16:39:19 16-03-2025
|36,0307
|36,295
|17,5
|2,7
|Saimbeyli (Adana)
|16:24:17 16-03-2025
|37,89306
|36,19333
|7,63
|1,5
|AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
|16:24:17 16-03-2025
|37,9177
|36,2383
|11,3
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|16:22:23 16-03-2025
|38,2575
|38,58806
|7,28
|2,1
|PELITLI-(MALATYA)
|16:22:22 16-03-2025
|38,2842
|38,597
|5,4
|1,7
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:22:02 16-03-2025
|38,3708
|37,3135
|5,6
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|16:21:06 16-03-2025
|38,25917
|38,81944
|6,86
|1,3
|EGE DENIZI
|15:59:39 16-03-2025
|36,6805
|25,6338
|9,8
|2,8
|Pütürge (Malatya)
|15:51:04 16-03-2025
|38,25083
|38,80806
|7
|1
|EGE DENIZI
|15:37:50 16-03-2025
|36,646
|25,6472
|6
|2,2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.47 km] Foça (İzmir)
|15:16:50 16-03-2025
|38,62167
|26,71139
|12,05
|1,5
|FOCA (IZMIR)
|15:16:47 16-03-2025
|38,6355
|26,735
|15
|1,5
|Ege Denizi
|14:55:44 16-03-2025
|37,08583
|25,90778
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|14:55:39 16-03-2025
|36,6638
|25,6725
|7,6
|2,6
|Kale (Malatya)
|14:18:10 16-03-2025
|38,39
|38,85917
|12,32
|2
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|14:18:10 16-03-2025
|38,4188
|38,9257
|9,2
|2
|YUNANISTAN
|14:13:22 16-03-2025
|40,2947
|24,1017
|5
|1,9
|Bulanık (Muş)
|14:04:54 16-03-2025
|38,97556
|42,11694
|6,95
|1,4
|EGE DENIZI
|13:48:16 16-03-2025
|36,5592
|25,5328
|12
|2,1
|Uğurludağ (Çorum)
|13:21:26 16-03-2025
|40,53611
|34,37278
|7,04
|2,3
|SUGIYLAN-ISKILIP (CORUM)
|13:21:26 16-03-2025
|40,5548
|34,3958
|8,4
|2,5
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:31:47 16-03-2025
|39,36917
|26,30944
|7,03
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|12:31:46 16-03-2025
|39,3517
|26,2785
|12,8
|1,6
|Bala (Ankara)
|12:18:22 16-03-2025
|39,35611
|33,42222
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|11:09:45 16-03-2025
|37,61417
|35,86722
|7,23
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|11:03:42 16-03-2025
|38,37278
|38,89306
|7,11
|1,7
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|11:03:41 16-03-2025
|38,4328
|38,9542
|19,6
|1,8
|Ege Denizi - [09.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:53:47 16-03-2025
|39,40917
|26,34028
|6,98
|1,3
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:53:45 16-03-2025
|39,4393
|26,2458
|3,8
|1,7
|Ayvalık (Balıkesir)
|10:26:19 16-03-2025
|39,25528
|26,79333
|7,92
|1,9
|ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR)
|10:26:18 16-03-2025
|39,2165
|26,7402
|5,7
|1,5
|Kale (Malatya)
|09:34:22 16-03-2025
|38,33222
|38,78917
|7,04
|0,9
|Karadeniz - [20.14 km] Arhavi (Artvin)
|09:03:23 16-03-2025
|41,48028
|41,12389
|7,27
|1,1
|Karadeniz - [16.62 km] Arhavi (Artvin)
|09:01:56 16-03-2025
|41,46778
|41,17278
|7,05
|1,1
|EGE DENIZI
|08:02:50 16-03-2025
|36,6947
|25,6058
|8,8
|2,1
|Gürün (Sivas)
|07:14:59 16-03-2025
|38,87306
|37,46722
|7
|1,6
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|07:14:59 16-03-2025
|38,8642
|37,4825
|5
|1,7
|Yatağan (Muğla)
|06:50:41 16-03-2025
|37,27917
|28,07556
|6,98
|1,4
|SAHINLER-YATAGAN (MUGLA)
|06:50:41 16-03-2025
|37,3323
|28,0612
|10,6
|1,6
|Tuşba (Van)
|05:41:27 16-03-2025
|38,84722
|43,44722
|7
|2
|AKCIFT-(VAN)
|05:41:27 16-03-2025
|38,8407
|43,5588
|8
|2,1
|Tut (Adıyaman)
|04:32:46 16-03-2025
|37,89306
|37,90333
|6,11
|1,4
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:32:45 16-03-2025
|37,9295
|37,9112
|7,5
|1,4
|Hınıs (Erzurum)
|04:09:06 16-03-2025
|39,25139
|41,90417
|6,88
|1,2
|Arsuz (Hatay)
|04:08:56 16-03-2025
|36,34222
|35,91222
|7
|1
|Banaz (Uşak)
|02:43:53 16-03-2025
|38,68917
|29,75917
|11,2
|1,7
|AHAT-BANAZ (USAK)
|02:43:53 16-03-2025
|38,6682
|29,7535
|5,4
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|02:34:00 16-03-2025
|36,955
|28,83694
|7
|2,2
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|02:33:58 16-03-2025
|36,966
|28,8292
|4
|2,2
|Altınözü (Hatay)
|01:49:15 16-03-2025
|36,13722
|36,32028
|9,36
|1,6
|Kozan (Adana)
|01:44:26 16-03-2025
|37,64722
|35,88028
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|01:39:30 16-03-2025
|38,11667
|38,67222
|6,3
|1,2
|ULUTAS-PUTURGE (MALATYA)
|01:39:28 16-03-2025
|38,092
|38,6837
|6,1
|1,4
|EGE DENIZI
|01:18:03 16-03-2025
|36,5977
|25,5382
|9,5
|2,4
|Aladağ (Adana)
|01:11:27 16-03-2025
|37,65861
|35,40556
|7
|1,5
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|01:11:26 16-03-2025
|37,6412
|35,4037
|15,5
|1,5
|Akdeniz - [13.23 km] Ortaca (Muğla)
|01:04:41 16-03-2025
|36,59639
|28,68528
|15,88
|1,6
|AKDENIZ
|01:04:39 16-03-2025
|36,5442
|28,6845
|23,6
|1,8
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem