imsakiye

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Mart 2025

17 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gölova (Sivas) 23:50:56 16-03-2025 39,99472 38,61556 14,61 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 23:50:00 16-03-2025 37,74667 36,28556 6,99 1,4
Çamoluk (Giresun) 23:36:39 16-03-2025 40,06139 38,93222 7 1,2
Köyceğiz (Muğla) 23:31:46 16-03-2025 36,95056 28,62694 7 1,2
DARENDE (MALATYA) 23:15:58 16-03-2025 38,5467 37,5142 3 1,7
Akçadağ (Malatya) 23:05:55 16-03-2025 38,5075 38,03528 7 1
Hınıs (Erzurum) 22:42:20 16-03-2025 39,28056 41,73833 7 2,5
TELLITEPE-HINIS (ERZURUM) 22:42:19 16-03-2025 39,2703 41,7408 5 2,4
Sincik (Adıyaman) 22:40:51 16-03-2025 38,07694 38,52639 7 1,2
KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) 21:30:44 16-03-2025 36,6058 29,0628 9,8 2,5
Fethiye (Muğla) 21:30:44 16-03-2025 36,55417 29,04889 7,01 2,4
Merkez (Elazığ) 20:35:12 16-03-2025 38,58472 39,68139 7 1,4
Banaz (Uşak) 19:45:23 16-03-2025 38,82639 29,89417 7,24 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 19:25:02 16-03-2025 38,20278 38,14167 7 1,4
Ege Denizi 18:19:24 16-03-2025 36,72 26,07583 11,88 2,5
EGE DENIZI 18:19:20 16-03-2025 36,6502 25,761 8,3 2,9
EGE DENIZI 18:07:47 16-03-2025 36,6537 25,7103 7,6 4,1
Ege Denizi 18:07:19 16-03-2025 36,43333 24,80083 7 4,1
Seydikemer (Muğla) 16:48:49 16-03-2025 36,81139 29,32 6,98 1,3
SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) 16:48:47 16-03-2025 36,9767 29,304 14,8 1,6
Altınözü (Hatay) 16:39:21 16-03-2025 36,00972 36,32028 9,78 3
SIVRIKAVAK-ALTINOZU (HATAY) 16:39:19 16-03-2025 36,0307 36,295 17,5 2,7
Saimbeyli (Adana) 16:24:17 16-03-2025 37,89306 36,19333 7,63 1,5
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) 16:24:17 16-03-2025 37,9177 36,2383 11,3 1,8
Battalgazi (Malatya) 16:22:23 16-03-2025 38,2575 38,58806 7,28 2,1
PELITLI-(MALATYA) 16:22:22 16-03-2025 38,2842 38,597 5,4 1,7
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:22:02 16-03-2025 38,3708 37,3135 5,6 1,8
Pütürge (Malatya) 16:21:06 16-03-2025 38,25917 38,81944 6,86 1,3
EGE DENIZI 15:59:39 16-03-2025 36,6805 25,6338 9,8 2,8
Pütürge (Malatya) 15:51:04 16-03-2025 38,25083 38,80806 7 1
EGE DENIZI 15:37:50 16-03-2025 36,646 25,6472 6 2,2
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.47 km] Foça (İzmir) 15:16:50 16-03-2025 38,62167 26,71139 12,05 1,5
FOCA (IZMIR) 15:16:47 16-03-2025 38,6355 26,735 15 1,5
Ege Denizi 14:55:44 16-03-2025 37,08583 25,90778 7 2,3
EGE DENIZI 14:55:39 16-03-2025 36,6638 25,6725 7,6 2,6
Kale (Malatya) 14:18:10 16-03-2025 38,39 38,85917 12,32 2
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 14:18:10 16-03-2025 38,4188 38,9257 9,2 2
YUNANISTAN 14:13:22 16-03-2025 40,2947 24,1017 5 1,9
Bulanık (Muş) 14:04:54 16-03-2025 38,97556 42,11694 6,95 1,4
EGE DENIZI 13:48:16 16-03-2025 36,5592 25,5328 12 2,1
Uğurludağ (Çorum) 13:21:26 16-03-2025 40,53611 34,37278 7,04 2,3
SUGIYLAN-ISKILIP (CORUM) 13:21:26 16-03-2025 40,5548 34,3958 8,4 2,5
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:31:47 16-03-2025 39,36917 26,30944 7,03 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 12:31:46 16-03-2025 39,3517 26,2785 12,8 1,6
Bala (Ankara) 12:18:22 16-03-2025 39,35611 33,42222 7 1,2
Kozan (Adana) 11:09:45 16-03-2025 37,61417 35,86722 7,23 1,5
Sivrice (Elazığ) 11:03:42 16-03-2025 38,37278 38,89306 7,11 1,7
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 11:03:41 16-03-2025 38,4328 38,9542 19,6 1,8
Ege Denizi - [09.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:53:47 16-03-2025 39,40917 26,34028 6,98 1,3
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 10:53:45 16-03-2025 39,4393 26,2458 3,8 1,7
Ayvalık (Balıkesir) 10:26:19 16-03-2025 39,25528 26,79333 7,92 1,9
ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) 10:26:18 16-03-2025 39,2165 26,7402 5,7 1,5
Kale (Malatya) 09:34:22 16-03-2025 38,33222 38,78917 7,04 0,9
Karadeniz - [20.14 km] Arhavi (Artvin) 09:03:23 16-03-2025 41,48028 41,12389 7,27 1,1
Karadeniz - [16.62 km] Arhavi (Artvin) 09:01:56 16-03-2025 41,46778 41,17278 7,05 1,1
EGE DENIZI 08:02:50 16-03-2025 36,6947 25,6058 8,8 2,1
Gürün (Sivas) 07:14:59 16-03-2025 38,87306 37,46722 7 1,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 07:14:59 16-03-2025 38,8642 37,4825 5 1,7
Yatağan (Muğla) 06:50:41 16-03-2025 37,27917 28,07556 6,98 1,4
SAHINLER-YATAGAN (MUGLA) 06:50:41 16-03-2025 37,3323 28,0612 10,6 1,6
Tuşba (Van) 05:41:27 16-03-2025 38,84722 43,44722 7 2
AKCIFT-(VAN) 05:41:27 16-03-2025 38,8407 43,5588 8 2,1
Tut (Adıyaman) 04:32:46 16-03-2025 37,89306 37,90333 6,11 1,4
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:32:45 16-03-2025 37,9295 37,9112 7,5 1,4
Hınıs (Erzurum) 04:09:06 16-03-2025 39,25139 41,90417 6,88 1,2
Arsuz (Hatay) 04:08:56 16-03-2025 36,34222 35,91222 7 1
Banaz (Uşak) 02:43:53 16-03-2025 38,68917 29,75917 11,2 1,7
AHAT-BANAZ (USAK) 02:43:53 16-03-2025 38,6682 29,7535 5,4 1,8
Köyceğiz (Muğla) 02:34:00 16-03-2025 36,955 28,83694 7 2,2
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:33:58 16-03-2025 36,966 28,8292 4 2,2
Altınözü (Hatay) 01:49:15 16-03-2025 36,13722 36,32028 9,36 1,6
Kozan (Adana) 01:44:26 16-03-2025 37,64722 35,88028 7 1
Pütürge (Malatya) 01:39:30 16-03-2025 38,11667 38,67222 6,3 1,2
ULUTAS-PUTURGE (MALATYA) 01:39:28 16-03-2025 38,092 38,6837 6,1 1,4
EGE DENIZI 01:18:03 16-03-2025 36,5977 25,5382 9,5 2,4
Aladağ (Adana) 01:11:27 16-03-2025 37,65861 35,40556 7 1,5
DARILIK-ALADAG (ADANA) 01:11:26 16-03-2025 37,6412 35,4037 15,5 1,5
Akdeniz - [13.23 km] Ortaca (Muğla) 01:04:41 16-03-2025 36,59639 28,68528 15,88 1,6
AKDENIZ 01:04:39 16-03-2025 36,5442 28,6845 23,6 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gölova (Sivas) 23:50:56 16-03-2025 39,99472 38,61556 14,61 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 23:50:00 16-03-2025 37,74667 36,28556 6,99 1,4
Çamoluk (Giresun) 23:36:39 16-03-2025 40,06139 38,93222 7 1,2
Köyceğiz (Muğla) 23:31:46 16-03-2025 36,95056 28,62694 7 1,2
DARENDE (MALATYA) 23:15:58 16-03-2025 38,5467 37,5142 3 1,7
Akçadağ (Malatya) 23:05:55 16-03-2025 38,5075 38,03528 7 1
Hınıs (Erzurum) 22:42:20 16-03-2025 39,28056 41,73833 7 2,5
TELLITEPE-HINIS (ERZURUM) 22:42:19 16-03-2025 39,2703 41,7408 5 2,4
Sincik (Adıyaman) 22:40:51 16-03-2025 38,07694 38,52639 7 1,2
KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) 21:30:44 16-03-2025 36,6058 29,0628 9,8 2,5
Fethiye (Muğla) 21:30:44 16-03-2025 36,55417 29,04889 7,01 2,4
Merkez (Elazığ) 20:35:12 16-03-2025 38,58472 39,68139 7 1,4
Banaz (Uşak) 19:45:23 16-03-2025 38,82639 29,89417 7,24 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 19:25:02 16-03-2025 38,20278 38,14167 7 1,4
Ege Denizi 18:19:24 16-03-2025 36,72 26,07583 11,88 2,5
EGE DENIZI 18:19:20 16-03-2025 36,6502 25,761 8,3 2,9
EGE DENIZI 18:07:47 16-03-2025 36,6537 25,7103 7,6 4,1
Ege Denizi 18:07:19 16-03-2025 36,43333 24,80083 7 4,1
Seydikemer (Muğla) 16:48:49 16-03-2025 36,81139 29,32 6,98 1,3
SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) 16:48:47 16-03-2025 36,9767 29,304 14,8 1,6
Altınözü (Hatay) 16:39:21 16-03-2025 36,00972 36,32028 9,78 3
SIVRIKAVAK-ALTINOZU (HATAY) 16:39:19 16-03-2025 36,0307 36,295 17,5 2,7
Saimbeyli (Adana) 16:24:17 16-03-2025 37,89306 36,19333 7,63 1,5
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) 16:24:17 16-03-2025 37,9177 36,2383 11,3 1,8
Battalgazi (Malatya) 16:22:23 16-03-2025 38,2575 38,58806 7,28 2,1
PELITLI-(MALATYA) 16:22:22 16-03-2025 38,2842 38,597 5,4 1,7
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:22:02 16-03-2025 38,3708 37,3135 5,6 1,8
Pütürge (Malatya) 16:21:06 16-03-2025 38,25917 38,81944 6,86 1,3
EGE DENIZI 15:59:39 16-03-2025 36,6805 25,6338 9,8 2,8
Pütürge (Malatya) 15:51:04 16-03-2025 38,25083 38,80806 7 1
EGE DENIZI 15:37:50 16-03-2025 36,646 25,6472 6 2,2
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.47 km] Foça (İzmir) 15:16:50 16-03-2025 38,62167 26,71139 12,05 1,5
FOCA (IZMIR) 15:16:47 16-03-2025 38,6355 26,735 15 1,5
Ege Denizi 14:55:44 16-03-2025 37,08583 25,90778 7 2,3
EGE DENIZI 14:55:39 16-03-2025 36,6638 25,6725 7,6 2,6
Kale (Malatya) 14:18:10 16-03-2025 38,39 38,85917 12,32 2
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 14:18:10 16-03-2025 38,4188 38,9257 9,2 2
YUNANISTAN 14:13:22 16-03-2025 40,2947 24,1017 5 1,9
Bulanık (Muş) 14:04:54 16-03-2025 38,97556 42,11694 6,95 1,4
EGE DENIZI 13:48:16 16-03-2025 36,5592 25,5328 12 2,1
Uğurludağ (Çorum) 13:21:26 16-03-2025 40,53611 34,37278 7,04 2,3
SUGIYLAN-ISKILIP (CORUM) 13:21:26 16-03-2025 40,5548 34,3958 8,4 2,5
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:31:47 16-03-2025 39,36917 26,30944 7,03 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 12:31:46 16-03-2025 39,3517 26,2785 12,8 1,6
Bala (Ankara) 12:18:22 16-03-2025 39,35611 33,42222 7 1,2
Kozan (Adana) 11:09:45 16-03-2025 37,61417 35,86722 7,23 1,5
Sivrice (Elazığ) 11:03:42 16-03-2025 38,37278 38,89306 7,11 1,7
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 11:03:41 16-03-2025 38,4328 38,9542 19,6 1,8
Ege Denizi - [09.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:53:47 16-03-2025 39,40917 26,34028 6,98 1,3
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 10:53:45 16-03-2025 39,4393 26,2458 3,8 1,7
Ayvalık (Balıkesir) 10:26:19 16-03-2025 39,25528 26,79333 7,92 1,9
ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) 10:26:18 16-03-2025 39,2165 26,7402 5,7 1,5
Kale (Malatya) 09:34:22 16-03-2025 38,33222 38,78917 7,04 0,9
Karadeniz - [20.14 km] Arhavi (Artvin) 09:03:23 16-03-2025 41,48028 41,12389 7,27 1,1
Karadeniz - [16.62 km] Arhavi (Artvin) 09:01:56 16-03-2025 41,46778 41,17278 7,05 1,1
EGE DENIZI 08:02:50 16-03-2025 36,6947 25,6058 8,8 2,1
Gürün (Sivas) 07:14:59 16-03-2025 38,87306 37,46722 7 1,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 07:14:59 16-03-2025 38,8642 37,4825 5 1,7
Yatağan (Muğla) 06:50:41 16-03-2025 37,27917 28,07556 6,98 1,4
SAHINLER-YATAGAN (MUGLA) 06:50:41 16-03-2025 37,3323 28,0612 10,6 1,6
Tuşba (Van) 05:41:27 16-03-2025 38,84722 43,44722 7 2
AKCIFT-(VAN) 05:41:27 16-03-2025 38,8407 43,5588 8 2,1
Tut (Adıyaman) 04:32:46 16-03-2025 37,89306 37,90333 6,11 1,4
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:32:45 16-03-2025 37,9295 37,9112 7,5 1,4
Hınıs (Erzurum) 04:09:06 16-03-2025 39,25139 41,90417 6,88 1,2
Arsuz (Hatay) 04:08:56 16-03-2025 36,34222 35,91222 7 1
Banaz (Uşak) 02:43:53 16-03-2025 38,68917 29,75917 11,2 1,7
AHAT-BANAZ (USAK) 02:43:53 16-03-2025 38,6682 29,7535 5,4 1,8
Köyceğiz (Muğla) 02:34:00 16-03-2025 36,955 28,83694 7 2,2
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:33:58 16-03-2025 36,966 28,8292 4 2,2
Altınözü (Hatay) 01:49:15 16-03-2025 36,13722 36,32028 9,36 1,6
Kozan (Adana) 01:44:26 16-03-2025 37,64722 35,88028 7 1
Pütürge (Malatya) 01:39:30 16-03-2025 38,11667 38,67222 6,3 1,2
ULUTAS-PUTURGE (MALATYA) 01:39:28 16-03-2025 38,092 38,6837 6,1 1,4
EGE DENIZI 01:18:03 16-03-2025 36,5977 25,5382 9,5 2,4
Aladağ (Adana) 01:11:27 16-03-2025 37,65861 35,40556 7 1,5
DARILIK-ALADAG (ADANA) 01:11:26 16-03-2025 37,6412 35,4037 15,5 1,5
Akdeniz - [13.23 km] Ortaca (Muğla) 01:04:41 16-03-2025 36,59639 28,68528 15,88 1,6
AKDENIZ 01:04:39 16-03-2025 36,5442 28,6845 23,6 1,8
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...