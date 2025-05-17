Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
17 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Erzincan)
|08:43:12 17-05-2025
|39,75917
|39,49028
|7
|1,2
|Merkez (Bolu)
|08:21:13 17-05-2025
|40,77778
|31,46611
|6,95
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:12:52 17-05-2025
|39,39278
|28,14139
|13,57
|1,6
|Hassa (Hatay)
|08:08:10 17-05-2025
|36,795
|36,51028
|7,22
|2
|YUKARIBUCAK-HASSA (HATAY)
|08:08:09 17-05-2025
|36,7433
|36,4742
|8,1
|1,8
|Akşehir (Konya)
|07:58:27 17-05-2025
|38,32611
|31,35917
|5,38
|1,5
|TEKKEKOY-AKSEHIR (KONYA)
|07:58:26 17-05-2025
|38,3257
|31,3518
|5,2
|1,6
|YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA)
|07:38:08 17-05-2025
|40,1687
|28,214
|4
|1,6
|Karacabey (Bursa)
|07:38:08 17-05-2025
|40,16972
|28,2025
|12,89
|1,6
|KIRKKUYU-KULU (KONYA)
|07:34:10 17-05-2025
|39,0508
|33,261
|5,1
|2,8
|Kulu (Konya)
|07:34:10 17-05-2025
|39,03944
|33,26778
|10,65
|2,8
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|07:24:18 17-05-2025
|39,08722
|33,27
|7
|0,7
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|07:16:29 17-05-2025
|39,09667
|33,26861
|7,01
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:14:23 17-05-2025
|38,22139
|38,25556
|7
|1,4
|Kulu (Konya)
|07:00:54 17-05-2025
|39,08389
|33,27528
|7,02
|1,2
|GURSU-CAMELI (DENIZLI)
|06:59:52 17-05-2025
|36,909
|29,35
|6,1
|3,1
|Altınyayla (Burdur)
|06:59:52 17-05-2025
|36,8975
|29,3375
|14,72
|3,2
|EGE DENIZI
|06:53:24 17-05-2025
|35,9888
|27,2323
|9,4
|2,3
|Ege Denizi - [84.35 km] Datça (Muğla)
|06:53:24 17-05-2025
|35,93833
|27,35028
|9,71
|2,3
|Simav (Kütahya)
|06:24:22 17-05-2025
|39,23583
|28,98583
|8,41
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:24:21 17-05-2025
|39,248
|29,0108
|7,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:04:42 17-05-2025
|39,25139
|28,97361
|8,99
|1,3
|MARMARA DENIZI
|05:53:27 17-05-2025
|40,8473
|28,3825
|11,7
|1,9
|Marmara Denizi - [22.58 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|05:53:27 17-05-2025
|40,83694
|28,355
|4,22
|1,7
|Kulu (Konya)
|05:31:16 17-05-2025
|39,05611
|33,26806
|6,97
|1,8
|KIRKKUYU-KULU (KONYA)
|05:31:16 17-05-2025
|39,0607
|33,2652
|7,6
|1,8
|Marmara Denizi - [25.38 km] Silivri (İstanbul)
|05:28:09 17-05-2025
|40,83778
|28,28889
|6,28
|2,2
|MARMARA DENIZI
|05:28:08 17-05-2025
|40,8372
|28,2947
|7,1
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|04:52:13 17-05-2025
|38,26667
|38,86306
|7
|0,8
|EGE DENIZI
|04:38:36 17-05-2025
|36,5555
|25,7527
|13,4
|3,5
|Ege Denizi
|04:38:30 17-05-2025
|36,60417
|25,50306
|7
|3,3
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.16 km] Karaburun (İzmir)
|04:15:01 17-05-2025
|38,50611
|26,75194
|6,99
|1,9
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:15:00 17-05-2025
|38,5178
|26,7667
|6,4
|1,9
|Seydikemer (Muğla)
|03:49:39 17-05-2025
|36,8675
|29,30667
|6,99
|1,6
|GURSU-CAMELI (DENIZLI)
|03:49:39 17-05-2025
|36,8962
|29,304
|12,2
|1,7
|Kulu (Konya)
|03:45:57 17-05-2025
|39,08444
|33,30972
|7,3
|1,8
|KIRKKUYU-KULU (KONYA)
|03:45:57 17-05-2025
|39,0608
|33,262
|5,3
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|03:33:16 17-05-2025
|38,10944
|38,48056
|6,9
|0,7
|Sincik (Adıyaman)
|03:28:47 17-05-2025
|38,10639
|38,4675
|6,99
|1,9
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:28:46 17-05-2025
|38,132
|38,5062
|5,4
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|03:25:14 17-05-2025
|38,4277
|37,513
|4,7
|1,2
|Kelkit (Gümüşhane)
|03:16:03 17-05-2025
|39,96833
|39,71
|6,97
|1,4
|ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)
|03:16:02 17-05-2025
|39,9957
|39,6963
|5,4
|1,3
|Bergama (İzmir)
|03:02:39 17-05-2025
|38,97306
|27,14222
|6,83
|1,5
|CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)
|03:02:38 17-05-2025
|39,0172
|27,1383
|13,4
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:54:56 17-05-2025
|38,20917
|38,02389
|7,05
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|02:53:37 17-05-2025
|38,18389
|38,60444
|7,01
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:50:50 17-05-2025
|38,33833
|38,19111
|6,98
|2,1
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|02:50:49 17-05-2025
|38,3217
|38,2223
|7,9
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:36:59 17-05-2025
|37,84278
|37,05806
|6,93
|1,3
|KARAMANLI-(KAHRAMANMARAS)
|02:36:57 17-05-2025
|37,8423
|37,0705
|15,6
|1,4
|Marmara Denizi - [13.98 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|02:15:45 17-05-2025
|40,89778
|28,42194
|6,39
|1,7
|MARMARA DENIZI
|02:15:43 17-05-2025
|40,881
|28,4167
|9
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|02:04:19 17-05-2025
|38,18694
|38,69028
|6,98
|1
|Çayırlı (Erzincan)
|01:58:22 17-05-2025
|39,88028
|39,70944
|15,4
|1,5
|GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)
|01:58:22 17-05-2025
|39,8975
|39,6783
|5,3
|1,7
|Nurdağı (Gaziantep)
|01:57:23 17-05-2025
|37,23694
|36,90667
|7,16
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:33:58 17-05-2025
|39,23222
|28,98611
|10,52
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|00:18:31 17-05-2025
|38,74222
|38,10111
|6,98
|1,1
|Ege Denizi - [02.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:01:08 16-05-2025
|39,47361
|26,35056
|12,57
|2,1
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:01:08 16-05-2025
|39,4597
|26,3167
|15
|2,2
|Selçuk (İzmir)
|22:44:17 16-05-2025
|37,92417
|27,34639
|7,05
|1,6
|SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
|22:44:16 16-05-2025
|37,903
|27,3318
|2,9
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|21:59:36 16-05-2025
|38,12028
|38,49472
|7,05
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:23:19 16-05-2025
|38,31944
|38,23694
|13,31
|1,6
|BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
|21:23:18 16-05-2025
|38,336
|38,2393
|15,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:03:00 16-05-2025
|39,24167
|28,99333
|9,42
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:03:00 16-05-2025
|39,2222
|28,9913
|12,4
|2
|Köyceğiz (Muğla)
|20:29:12 16-05-2025
|37,07833
|28,76806
|6,99
|1,6
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:29:09 16-05-2025
|36,9935
|28,954
|5
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:26:36 16-05-2025
|38,30972
|38,23694
|7,02
|1
|Simav (Kütahya)
|20:02:40 16-05-2025
|39,22667
|28,96
|9,11
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:02:39 16-05-2025
|39,2253
|28,962
|10,3
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|18:56:42 16-05-2025
|38,18583
|38,60167
|7
|1,9
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|18:56:41 16-05-2025
|38,2055
|38,6328
|6,7
|2
|Antakya (Hatay)
|18:43:18 16-05-2025
|36,28694
|36,17361
|6,96
|2
|YESILOVA-(HATAY)
|18:43:17 16-05-2025
|36,2747
|36,2515
|2,9
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|18:08:37 16-05-2025
|38,17583
|38,65028
|7,04
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:46:32 16-05-2025
|38,09361
|38,34417
|6,98
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|17:36:25 16-05-2025
|37,17583
|36,95139
|6,96
|2,4
|IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)
|17:36:24 16-05-2025
|37,1492
|36,9815
|5,6
|2,3
|Marmara Denizi - [25.72 km] Silivri (İstanbul)
|16:58:15 16-05-2025
|40,83528
|28,27111
|8,3
|2,5
|MARMARA DENIZI
|16:58:15 16-05-2025
|40,8317
|28,2895
|5,4
|2,7
|EGE DENIZI
|15:40:36 16-05-2025
|35,5645
|26,9613
|16,3
|3,4
|Ege Denizi - [153.32 km] Datça (Muğla)
|15:40:30 16-05-2025
|35,40278
|26,84278
|14,42
|3,2
|Marmara Denizi - [17.74 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|14:45:04 16-05-2025
|40,8475
|28,45444
|7,01
|1,4
|MARMARA DENIZI
|14:45:03 16-05-2025
|40,7452
|28,5042
|5
|1,5
|Kovancılar (Elazığ)
|14:35:06 16-05-2025
|38,77778
|39,96306
|25,86
|2,3
|CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG)
|14:35:06 16-05-2025
|38,7698
|39,9522
|16,5
|2,4
|Beyşehir (Konya)
|14:22:31 16-05-2025
|37,85806
|31,95361
|7
|1
|CUKURAGIL-BEYSEHIR (KONYA)
|14:22:31 16-05-2025
|37,8955
|31,9097
|6,7
|1,1
|CELTIKCI-ERDEK (BALIKESIR)
|13:27:45 16-05-2025
|40,3905
|27,8428
|5,6
|1,7
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [03.97 km] Bandırma (Balıkesir)
|13:27:44 16-05-2025
|40,34417
|27,8125
|7,01
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:05:29 16-05-2025
|39,50639
|28,19806
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:39:28 16-05-2025
|38,31056
|38,10389
|7
|1,4
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|12:39:27 16-05-2025
|38,2728
|38,1952
|0
|1,2
|SADAGI-ORHANELI (BURSA)
|10:31:22 16-05-2025
|39,8738
|28,9215
|0
|1,4
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:31:21 16-05-2025
|39,95139
|28,79333
|7,18
|1,3
|EGE DENIZI
|10:18:09 16-05-2025
|36,2423
|25,9407
|5,7
|2,6
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|09:43:54 16-05-2025
|38,38472
|30,56917
|7
|1,1
|Hilvan (Şanlıurfa)
|09:33:39 16-05-2025
|37,60472
|39,02
|16,92
|1,5
|EGE DENIZI
|09:18:05 16-05-2025
|36,6908
|25,9167
|5,4
|2,6
|Saruhanlı (Manisa)
|09:11:57 16-05-2025
|38,67722
|27,82667
|7
|0,8
|Akdeniz
|09:01:59 16-05-2025
|35,89972
|35,6225
|7,02
|2,7
|AKDENIZ
|09:01:59 16-05-2025
|35,7662
|35,7432
|20,8
|2,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Erzincan)
|08:43:12 17-05-2025
|39,75917
|39,49028
|7
|1,2
|Merkez (Bolu)
|08:21:13 17-05-2025
|40,77778
|31,46611
|6,95
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:12:52 17-05-2025
|39,39278
|28,14139
|13,57
|1,6
|Hassa (Hatay)
|08:08:10 17-05-2025
|36,795
|36,51028
|7,22
|2
|YUKARIBUCAK-HASSA (HATAY)
|08:08:09 17-05-2025
|36,7433
|36,4742
|8,1
|1,8
|Akşehir (Konya)
|07:58:27 17-05-2025
|38,32611
|31,35917
|5,38
|1,5
|TEKKEKOY-AKSEHIR (KONYA)
|07:58:26 17-05-2025
|38,3257
|31,3518
|5,2
|1,6
|YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA)
|07:38:08 17-05-2025
|40,1687
|28,214
|4
|1,6
|Karacabey (Bursa)
|07:38:08 17-05-2025
|40,16972
|28,2025
|12,89
|1,6
|KIRKKUYU-KULU (KONYA)
|07:34:10 17-05-2025
|39,0508
|33,261
|5,1
|2,8
|Kulu (Konya)
|07:34:10 17-05-2025
|39,03944
|33,26778
|10,65
|2,8
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|07:24:18 17-05-2025
|39,08722
|33,27
|7
|0,7
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|07:16:29 17-05-2025
|39,09667
|33,26861
|7,01
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:14:23 17-05-2025
|38,22139
|38,25556
|7
|1,4
|Kulu (Konya)
|07:00:54 17-05-2025
|39,08389
|33,27528
|7,02
|1,2
|GURSU-CAMELI (DENIZLI)
|06:59:52 17-05-2025
|36,909
|29,35
|6,1
|3,1
|Altınyayla (Burdur)
|06:59:52 17-05-2025
|36,8975
|29,3375
|14,72
|3,2
|EGE DENIZI
|06:53:24 17-05-2025
|35,9888
|27,2323
|9,4
|2,3
|Ege Denizi - [84.35 km] Datça (Muğla)
|06:53:24 17-05-2025
|35,93833
|27,35028
|9,71
|2,3
|Simav (Kütahya)
|06:24:22 17-05-2025
|39,23583
|28,98583
|8,41
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:24:21 17-05-2025
|39,248
|29,0108
|7,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:04:42 17-05-2025
|39,25139
|28,97361
|8,99
|1,3
|MARMARA DENIZI
|05:53:27 17-05-2025
|40,8473
|28,3825
|11,7
|1,9
|Marmara Denizi - [22.58 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|05:53:27 17-05-2025
|40,83694
|28,355
|4,22
|1,7
|Kulu (Konya)
|05:31:16 17-05-2025
|39,05611
|33,26806
|6,97
|1,8
|KIRKKUYU-KULU (KONYA)
|05:31:16 17-05-2025
|39,0607
|33,2652
|7,6
|1,8
|Marmara Denizi - [25.38 km] Silivri (İstanbul)
|05:28:09 17-05-2025
|40,83778
|28,28889
|6,28
|2,2
|MARMARA DENIZI
|05:28:08 17-05-2025
|40,8372
|28,2947
|7,1
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|04:52:13 17-05-2025
|38,26667
|38,86306
|7
|0,8
|EGE DENIZI
|04:38:36 17-05-2025
|36,5555
|25,7527
|13,4
|3,5
|Ege Denizi
|04:38:30 17-05-2025
|36,60417
|25,50306
|7
|3,3
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.16 km] Karaburun (İzmir)
|04:15:01 17-05-2025
|38,50611
|26,75194
|6,99
|1,9
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:15:00 17-05-2025
|38,5178
|26,7667
|6,4
|1,9
|Seydikemer (Muğla)
|03:49:39 17-05-2025
|36,8675
|29,30667
|6,99
|1,6
|GURSU-CAMELI (DENIZLI)
|03:49:39 17-05-2025
|36,8962
|29,304
|12,2
|1,7
|Kulu (Konya)
|03:45:57 17-05-2025
|39,08444
|33,30972
|7,3
|1,8
|KIRKKUYU-KULU (KONYA)
|03:45:57 17-05-2025
|39,0608
|33,262
|5,3
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|03:33:16 17-05-2025
|38,10944
|38,48056
|6,9
|0,7
|Sincik (Adıyaman)
|03:28:47 17-05-2025
|38,10639
|38,4675
|6,99
|1,9
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:28:46 17-05-2025
|38,132
|38,5062
|5,4
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|03:25:14 17-05-2025
|38,4277
|37,513
|4,7
|1,2
|Kelkit (Gümüşhane)
|03:16:03 17-05-2025
|39,96833
|39,71
|6,97
|1,4
|ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)
|03:16:02 17-05-2025
|39,9957
|39,6963
|5,4
|1,3
|Bergama (İzmir)
|03:02:39 17-05-2025
|38,97306
|27,14222
|6,83
|1,5
|CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)
|03:02:38 17-05-2025
|39,0172
|27,1383
|13,4
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:54:56 17-05-2025
|38,20917
|38,02389
|7,05
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|02:53:37 17-05-2025
|38,18389
|38,60444
|7,01
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:50:50 17-05-2025
|38,33833
|38,19111
|6,98
|2,1
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|02:50:49 17-05-2025
|38,3217
|38,2223
|7,9
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:36:59 17-05-2025
|37,84278
|37,05806
|6,93
|1,3
|KARAMANLI-(KAHRAMANMARAS)
|02:36:57 17-05-2025
|37,8423
|37,0705
|15,6
|1,4
|Marmara Denizi - [13.98 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|02:15:45 17-05-2025
|40,89778
|28,42194
|6,39
|1,7
|MARMARA DENIZI
|02:15:43 17-05-2025
|40,881
|28,4167
|9
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|02:04:19 17-05-2025
|38,18694
|38,69028
|6,98
|1
|Çayırlı (Erzincan)
|01:58:22 17-05-2025
|39,88028
|39,70944
|15,4
|1,5
|GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)
|01:58:22 17-05-2025
|39,8975
|39,6783
|5,3
|1,7
|Nurdağı (Gaziantep)
|01:57:23 17-05-2025
|37,23694
|36,90667
|7,16
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:33:58 17-05-2025
|39,23222
|28,98611
|10,52
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|00:18:31 17-05-2025
|38,74222
|38,10111
|6,98
|1,1
|Ege Denizi - [02.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:01:08 16-05-2025
|39,47361
|26,35056
|12,57
|2,1
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:01:08 16-05-2025
|39,4597
|26,3167
|15
|2,2
|Selçuk (İzmir)
|22:44:17 16-05-2025
|37,92417
|27,34639
|7,05
|1,6
|SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
|22:44:16 16-05-2025
|37,903
|27,3318
|2,9
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|21:59:36 16-05-2025
|38,12028
|38,49472
|7,05
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:23:19 16-05-2025
|38,31944
|38,23694
|13,31
|1,6
|BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
|21:23:18 16-05-2025
|38,336
|38,2393
|15,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:03:00 16-05-2025
|39,24167
|28,99333
|9,42
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:03:00 16-05-2025
|39,2222
|28,9913
|12,4
|2
|Köyceğiz (Muğla)
|20:29:12 16-05-2025
|37,07833
|28,76806
|6,99
|1,6
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:29:09 16-05-2025
|36,9935
|28,954
|5
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:26:36 16-05-2025
|38,30972
|38,23694
|7,02
|1
|Simav (Kütahya)
|20:02:40 16-05-2025
|39,22667
|28,96
|9,11
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:02:39 16-05-2025
|39,2253
|28,962
|10,3
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|18:56:42 16-05-2025
|38,18583
|38,60167
|7
|1,9
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|18:56:41 16-05-2025
|38,2055
|38,6328
|6,7
|2
|Antakya (Hatay)
|18:43:18 16-05-2025
|36,28694
|36,17361
|6,96
|2
|YESILOVA-(HATAY)
|18:43:17 16-05-2025
|36,2747
|36,2515
|2,9
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|18:08:37 16-05-2025
|38,17583
|38,65028
|7,04
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:46:32 16-05-2025
|38,09361
|38,34417
|6,98
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|17:36:25 16-05-2025
|37,17583
|36,95139
|6,96
|2,4
|IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)
|17:36:24 16-05-2025
|37,1492
|36,9815
|5,6
|2,3
|Marmara Denizi - [25.72 km] Silivri (İstanbul)
|16:58:15 16-05-2025
|40,83528
|28,27111
|8,3
|2,5
|MARMARA DENIZI
|16:58:15 16-05-2025
|40,8317
|28,2895
|5,4
|2,7
|EGE DENIZI
|15:40:36 16-05-2025
|35,5645
|26,9613
|16,3
|3,4
|Ege Denizi - [153.32 km] Datça (Muğla)
|15:40:30 16-05-2025
|35,40278
|26,84278
|14,42
|3,2
|Marmara Denizi - [17.74 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|14:45:04 16-05-2025
|40,8475
|28,45444
|7,01
|1,4
|MARMARA DENIZI
|14:45:03 16-05-2025
|40,7452
|28,5042
|5
|1,5
|Kovancılar (Elazığ)
|14:35:06 16-05-2025
|38,77778
|39,96306
|25,86
|2,3
|CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG)
|14:35:06 16-05-2025
|38,7698
|39,9522
|16,5
|2,4
|Beyşehir (Konya)
|14:22:31 16-05-2025
|37,85806
|31,95361
|7
|1
|CUKURAGIL-BEYSEHIR (KONYA)
|14:22:31 16-05-2025
|37,8955
|31,9097
|6,7
|1,1
|CELTIKCI-ERDEK (BALIKESIR)
|13:27:45 16-05-2025
|40,3905
|27,8428
|5,6
|1,7
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [03.97 km] Bandırma (Balıkesir)
|13:27:44 16-05-2025
|40,34417
|27,8125
|7,01
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:05:29 16-05-2025
|39,50639
|28,19806
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:39:28 16-05-2025
|38,31056
|38,10389
|7
|1,4
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|12:39:27 16-05-2025
|38,2728
|38,1952
|0
|1,2
|SADAGI-ORHANELI (BURSA)
|10:31:22 16-05-2025
|39,8738
|28,9215
|0
|1,4
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:31:21 16-05-2025
|39,95139
|28,79333
|7,18
|1,3
|EGE DENIZI
|10:18:09 16-05-2025
|36,2423
|25,9407
|5,7
|2,6
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|09:43:54 16-05-2025
|38,38472
|30,56917
|7
|1,1
|Hilvan (Şanlıurfa)
|09:33:39 16-05-2025
|37,60472
|39,02
|16,92
|1,5
|EGE DENIZI
|09:18:05 16-05-2025
|36,6908
|25,9167
|5,4
|2,6
|Saruhanlı (Manisa)
|09:11:57 16-05-2025
|38,67722
|27,82667
|7
|0,8
|Akdeniz
|09:01:59 16-05-2025
|35,89972
|35,6225
|7,02
|2,7
|AKDENIZ
|09:01:59 16-05-2025
|35,7662
|35,7432
|20,8
|2,3
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