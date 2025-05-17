Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

17 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Erzincan) 08:43:12 17-05-2025 39,75917 39,49028 7 1,2
Merkez (Bolu) 08:21:13 17-05-2025 40,77778 31,46611 6,95 1
Bigadiç (Balıkesir) 08:12:52 17-05-2025 39,39278 28,14139 13,57 1,6
Hassa (Hatay) 08:08:10 17-05-2025 36,795 36,51028 7,22 2
YUKARIBUCAK-HASSA (HATAY) 08:08:09 17-05-2025 36,7433 36,4742 8,1 1,8
Akşehir (Konya) 07:58:27 17-05-2025 38,32611 31,35917 5,38 1,5
TEKKEKOY-AKSEHIR (KONYA) 07:58:26 17-05-2025 38,3257 31,3518 5,2 1,6
YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA) 07:38:08 17-05-2025 40,1687 28,214 4 1,6
Karacabey (Bursa) 07:38:08 17-05-2025 40,16972 28,2025 12,89 1,6
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 07:34:10 17-05-2025 39,0508 33,261 5,1 2,8
Kulu (Konya) 07:34:10 17-05-2025 39,03944 33,26778 10,65 2,8
Şereflikoçhisar (Ankara) 07:24:18 17-05-2025 39,08722 33,27 7 0,7
Şereflikoçhisar (Ankara) 07:16:29 17-05-2025 39,09667 33,26861 7,01 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 07:14:23 17-05-2025 38,22139 38,25556 7 1,4
Kulu (Konya) 07:00:54 17-05-2025 39,08389 33,27528 7,02 1,2
GURSU-CAMELI (DENIZLI) 06:59:52 17-05-2025 36,909 29,35 6,1 3,1
Altınyayla (Burdur) 06:59:52 17-05-2025 36,8975 29,3375 14,72 3,2
EGE DENIZI 06:53:24 17-05-2025 35,9888 27,2323 9,4 2,3
Ege Denizi - [84.35 km] Datça (Muğla) 06:53:24 17-05-2025 35,93833 27,35028 9,71 2,3
Simav (Kütahya) 06:24:22 17-05-2025 39,23583 28,98583 8,41 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:24:21 17-05-2025 39,248 29,0108 7,3 1,7
Simav (Kütahya) 06:04:42 17-05-2025 39,25139 28,97361 8,99 1,3
MARMARA DENIZI 05:53:27 17-05-2025 40,8473 28,3825 11,7 1,9
Marmara Denizi - [22.58 km] Büyükçekmece (İstanbul) 05:53:27 17-05-2025 40,83694 28,355 4,22 1,7
Kulu (Konya) 05:31:16 17-05-2025 39,05611 33,26806 6,97 1,8
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 05:31:16 17-05-2025 39,0607 33,2652 7,6 1,8
Marmara Denizi - [25.38 km] Silivri (İstanbul) 05:28:09 17-05-2025 40,83778 28,28889 6,28 2,2
MARMARA DENIZI 05:28:08 17-05-2025 40,8372 28,2947 7,1 2,5
Pütürge (Malatya) 04:52:13 17-05-2025 38,26667 38,86306 7 0,8
EGE DENIZI 04:38:36 17-05-2025 36,5555 25,7527 13,4 3,5
Ege Denizi 04:38:30 17-05-2025 36,60417 25,50306 7 3,3
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.16 km] Karaburun (İzmir) 04:15:01 17-05-2025 38,50611 26,75194 6,99 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 04:15:00 17-05-2025 38,5178 26,7667 6,4 1,9
Seydikemer (Muğla) 03:49:39 17-05-2025 36,8675 29,30667 6,99 1,6
GURSU-CAMELI (DENIZLI) 03:49:39 17-05-2025 36,8962 29,304 12,2 1,7
Kulu (Konya) 03:45:57 17-05-2025 39,08444 33,30972 7,3 1,8
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 03:45:57 17-05-2025 39,0608 33,262 5,3 1,9
Sincik (Adıyaman) 03:33:16 17-05-2025 38,10944 38,48056 6,9 0,7
Sincik (Adıyaman) 03:28:47 17-05-2025 38,10639 38,4675 6,99 1,9
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:28:46 17-05-2025 38,132 38,5062 5,4 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:25:14 17-05-2025 38,4277 37,513 4,7 1,2
Kelkit (Gümüşhane) 03:16:03 17-05-2025 39,96833 39,71 6,97 1,4
ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) 03:16:02 17-05-2025 39,9957 39,6963 5,4 1,3
Bergama (İzmir) 03:02:39 17-05-2025 38,97306 27,14222 6,83 1,5
CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) 03:02:38 17-05-2025 39,0172 27,1383 13,4 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 02:54:56 17-05-2025 38,20917 38,02389 7,05 1,3
Battalgazi (Malatya) 02:53:37 17-05-2025 38,18389 38,60444 7,01 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 02:50:50 17-05-2025 38,33833 38,19111 6,98 2,1
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 02:50:49 17-05-2025 38,3217 38,2223 7,9 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:36:59 17-05-2025 37,84278 37,05806 6,93 1,3
KARAMANLI-(KAHRAMANMARAS) 02:36:57 17-05-2025 37,8423 37,0705 15,6 1,4
Marmara Denizi - [13.98 km] Büyükçekmece (İstanbul) 02:15:45 17-05-2025 40,89778 28,42194 6,39 1,7
MARMARA DENIZI 02:15:43 17-05-2025 40,881 28,4167 9 1,8
Pütürge (Malatya) 02:04:19 17-05-2025 38,18694 38,69028 6,98 1
Çayırlı (Erzincan) 01:58:22 17-05-2025 39,88028 39,70944 15,4 1,5
GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) 01:58:22 17-05-2025 39,8975 39,6783 5,3 1,7
Nurdağı (Gaziantep) 01:57:23 17-05-2025 37,23694 36,90667 7,16 1,2
Simav (Kütahya) 01:33:58 17-05-2025 39,23222 28,98611 10,52 1,2
Hekimhan (Malatya) 00:18:31 17-05-2025 38,74222 38,10111 6,98 1,1
Ege Denizi - [02.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:01:08 16-05-2025 39,47361 26,35056 12,57 2,1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 23:01:08 16-05-2025 39,4597 26,3167 15 2,2
Selçuk (İzmir) 22:44:17 16-05-2025 37,92417 27,34639 7,05 1,6
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 22:44:16 16-05-2025 37,903 27,3318 2,9 1,6
Sincik (Adıyaman) 21:59:36 16-05-2025 38,12028 38,49472 7,05 1
Yeşilyurt (Malatya) 21:23:19 16-05-2025 38,31944 38,23694 13,31 1,6
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 21:23:18 16-05-2025 38,336 38,2393 15,5 1,5
Simav (Kütahya) 21:03:00 16-05-2025 39,24167 28,99333 9,42 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:03:00 16-05-2025 39,2222 28,9913 12,4 2
Köyceğiz (Muğla) 20:29:12 16-05-2025 37,07833 28,76806 6,99 1,6
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:29:09 16-05-2025 36,9935 28,954 5 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 20:26:36 16-05-2025 38,30972 38,23694 7,02 1
Simav (Kütahya) 20:02:40 16-05-2025 39,22667 28,96 9,11 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:02:39 16-05-2025 39,2253 28,962 10,3 1,9
Battalgazi (Malatya) 18:56:42 16-05-2025 38,18583 38,60167 7 1,9
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 18:56:41 16-05-2025 38,2055 38,6328 6,7 2
Antakya (Hatay) 18:43:18 16-05-2025 36,28694 36,17361 6,96 2
YESILOVA-(HATAY) 18:43:17 16-05-2025 36,2747 36,2515 2,9 2,1
Pütürge (Malatya) 18:08:37 16-05-2025 38,17583 38,65028 7,04 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 17:46:32 16-05-2025 38,09361 38,34417 6,98 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 17:36:25 16-05-2025 37,17583 36,95139 6,96 2,4
IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) 17:36:24 16-05-2025 37,1492 36,9815 5,6 2,3
Marmara Denizi - [25.72 km] Silivri (İstanbul) 16:58:15 16-05-2025 40,83528 28,27111 8,3 2,5
MARMARA DENIZI 16:58:15 16-05-2025 40,8317 28,2895 5,4 2,7
EGE DENIZI 15:40:36 16-05-2025 35,5645 26,9613 16,3 3,4
Ege Denizi - [153.32 km] Datça (Muğla) 15:40:30 16-05-2025 35,40278 26,84278 14,42 3,2
Marmara Denizi - [17.74 km] Büyükçekmece (İstanbul) 14:45:04 16-05-2025 40,8475 28,45444 7,01 1,4
MARMARA DENIZI 14:45:03 16-05-2025 40,7452 28,5042 5 1,5
Kovancılar (Elazığ) 14:35:06 16-05-2025 38,77778 39,96306 25,86 2,3
CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) 14:35:06 16-05-2025 38,7698 39,9522 16,5 2,4
Beyşehir (Konya) 14:22:31 16-05-2025 37,85806 31,95361 7 1
CUKURAGIL-BEYSEHIR (KONYA) 14:22:31 16-05-2025 37,8955 31,9097 6,7 1,1
CELTIKCI-ERDEK (BALIKESIR) 13:27:45 16-05-2025 40,3905 27,8428 5,6 1,7
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [03.97 km] Bandırma (Balıkesir) 13:27:44 16-05-2025 40,34417 27,8125 7,01 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:05:29 16-05-2025 39,50639 28,19806 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:39:28 16-05-2025 38,31056 38,10389 7 1,4
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 12:39:27 16-05-2025 38,2728 38,1952 0 1,2
SADAGI-ORHANELI (BURSA) 10:31:22 16-05-2025 39,8738 28,9215 0 1,4
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:31:21 16-05-2025 39,95139 28,79333 7,18 1,3
EGE DENIZI 10:18:09 16-05-2025 36,2423 25,9407 5,7 2,6
Şuhut (Afyonkarahisar) 09:43:54 16-05-2025 38,38472 30,56917 7 1,1
Hilvan (Şanlıurfa) 09:33:39 16-05-2025 37,60472 39,02 16,92 1,5
EGE DENIZI 09:18:05 16-05-2025 36,6908 25,9167 5,4 2,6
Saruhanlı (Manisa) 09:11:57 16-05-2025 38,67722 27,82667 7 0,8
Akdeniz 09:01:59 16-05-2025 35,89972 35,6225 7,02 2,7
AKDENIZ 09:01:59 16-05-2025 35,7662 35,7432 20,8 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Erzincan) 08:43:12 17-05-2025 39,75917 39,49028 7 1,2
Merkez (Bolu) 08:21:13 17-05-2025 40,77778 31,46611 6,95 1
Bigadiç (Balıkesir) 08:12:52 17-05-2025 39,39278 28,14139 13,57 1,6
Hassa (Hatay) 08:08:10 17-05-2025 36,795 36,51028 7,22 2
YUKARIBUCAK-HASSA (HATAY) 08:08:09 17-05-2025 36,7433 36,4742 8,1 1,8
Akşehir (Konya) 07:58:27 17-05-2025 38,32611 31,35917 5,38 1,5
TEKKEKOY-AKSEHIR (KONYA) 07:58:26 17-05-2025 38,3257 31,3518 5,2 1,6
YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA) 07:38:08 17-05-2025 40,1687 28,214 4 1,6
Karacabey (Bursa) 07:38:08 17-05-2025 40,16972 28,2025 12,89 1,6
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 07:34:10 17-05-2025 39,0508 33,261 5,1 2,8
Kulu (Konya) 07:34:10 17-05-2025 39,03944 33,26778 10,65 2,8
Şereflikoçhisar (Ankara) 07:24:18 17-05-2025 39,08722 33,27 7 0,7
Şereflikoçhisar (Ankara) 07:16:29 17-05-2025 39,09667 33,26861 7,01 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 07:14:23 17-05-2025 38,22139 38,25556 7 1,4
Kulu (Konya) 07:00:54 17-05-2025 39,08389 33,27528 7,02 1,2
GURSU-CAMELI (DENIZLI) 06:59:52 17-05-2025 36,909 29,35 6,1 3,1
Altınyayla (Burdur) 06:59:52 17-05-2025 36,8975 29,3375 14,72 3,2
EGE DENIZI 06:53:24 17-05-2025 35,9888 27,2323 9,4 2,3
Ege Denizi - [84.35 km] Datça (Muğla) 06:53:24 17-05-2025 35,93833 27,35028 9,71 2,3
Simav (Kütahya) 06:24:22 17-05-2025 39,23583 28,98583 8,41 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:24:21 17-05-2025 39,248 29,0108 7,3 1,7
Simav (Kütahya) 06:04:42 17-05-2025 39,25139 28,97361 8,99 1,3
MARMARA DENIZI 05:53:27 17-05-2025 40,8473 28,3825 11,7 1,9
Marmara Denizi - [22.58 km] Büyükçekmece (İstanbul) 05:53:27 17-05-2025 40,83694 28,355 4,22 1,7
Kulu (Konya) 05:31:16 17-05-2025 39,05611 33,26806 6,97 1,8
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 05:31:16 17-05-2025 39,0607 33,2652 7,6 1,8
Marmara Denizi - [25.38 km] Silivri (İstanbul) 05:28:09 17-05-2025 40,83778 28,28889 6,28 2,2
MARMARA DENIZI 05:28:08 17-05-2025 40,8372 28,2947 7,1 2,5
Pütürge (Malatya) 04:52:13 17-05-2025 38,26667 38,86306 7 0,8
EGE DENIZI 04:38:36 17-05-2025 36,5555 25,7527 13,4 3,5
Ege Denizi 04:38:30 17-05-2025 36,60417 25,50306 7 3,3
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.16 km] Karaburun (İzmir) 04:15:01 17-05-2025 38,50611 26,75194 6,99 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 04:15:00 17-05-2025 38,5178 26,7667 6,4 1,9
Seydikemer (Muğla) 03:49:39 17-05-2025 36,8675 29,30667 6,99 1,6
GURSU-CAMELI (DENIZLI) 03:49:39 17-05-2025 36,8962 29,304 12,2 1,7
Kulu (Konya) 03:45:57 17-05-2025 39,08444 33,30972 7,3 1,8
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 03:45:57 17-05-2025 39,0608 33,262 5,3 1,9
Sincik (Adıyaman) 03:33:16 17-05-2025 38,10944 38,48056 6,9 0,7
Sincik (Adıyaman) 03:28:47 17-05-2025 38,10639 38,4675 6,99 1,9
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:28:46 17-05-2025 38,132 38,5062 5,4 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:25:14 17-05-2025 38,4277 37,513 4,7 1,2
Kelkit (Gümüşhane) 03:16:03 17-05-2025 39,96833 39,71 6,97 1,4
ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) 03:16:02 17-05-2025 39,9957 39,6963 5,4 1,3
Bergama (İzmir) 03:02:39 17-05-2025 38,97306 27,14222 6,83 1,5
CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) 03:02:38 17-05-2025 39,0172 27,1383 13,4 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 02:54:56 17-05-2025 38,20917 38,02389 7,05 1,3
Battalgazi (Malatya) 02:53:37 17-05-2025 38,18389 38,60444 7,01 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 02:50:50 17-05-2025 38,33833 38,19111 6,98 2,1
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 02:50:49 17-05-2025 38,3217 38,2223 7,9 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:36:59 17-05-2025 37,84278 37,05806 6,93 1,3
KARAMANLI-(KAHRAMANMARAS) 02:36:57 17-05-2025 37,8423 37,0705 15,6 1,4
Marmara Denizi - [13.98 km] Büyükçekmece (İstanbul) 02:15:45 17-05-2025 40,89778 28,42194 6,39 1,7
MARMARA DENIZI 02:15:43 17-05-2025 40,881 28,4167 9 1,8
Pütürge (Malatya) 02:04:19 17-05-2025 38,18694 38,69028 6,98 1
Çayırlı (Erzincan) 01:58:22 17-05-2025 39,88028 39,70944 15,4 1,5
GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) 01:58:22 17-05-2025 39,8975 39,6783 5,3 1,7
Nurdağı (Gaziantep) 01:57:23 17-05-2025 37,23694 36,90667 7,16 1,2
Simav (Kütahya) 01:33:58 17-05-2025 39,23222 28,98611 10,52 1,2
Hekimhan (Malatya) 00:18:31 17-05-2025 38,74222 38,10111 6,98 1,1
Ege Denizi - [02.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:01:08 16-05-2025 39,47361 26,35056 12,57 2,1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 23:01:08 16-05-2025 39,4597 26,3167 15 2,2
Selçuk (İzmir) 22:44:17 16-05-2025 37,92417 27,34639 7,05 1,6
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 22:44:16 16-05-2025 37,903 27,3318 2,9 1,6
Sincik (Adıyaman) 21:59:36 16-05-2025 38,12028 38,49472 7,05 1
Yeşilyurt (Malatya) 21:23:19 16-05-2025 38,31944 38,23694 13,31 1,6
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 21:23:18 16-05-2025 38,336 38,2393 15,5 1,5
Simav (Kütahya) 21:03:00 16-05-2025 39,24167 28,99333 9,42 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:03:00 16-05-2025 39,2222 28,9913 12,4 2
Köyceğiz (Muğla) 20:29:12 16-05-2025 37,07833 28,76806 6,99 1,6
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:29:09 16-05-2025 36,9935 28,954 5 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 20:26:36 16-05-2025 38,30972 38,23694 7,02 1
Simav (Kütahya) 20:02:40 16-05-2025 39,22667 28,96 9,11 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:02:39 16-05-2025 39,2253 28,962 10,3 1,9
Battalgazi (Malatya) 18:56:42 16-05-2025 38,18583 38,60167 7 1,9
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 18:56:41 16-05-2025 38,2055 38,6328 6,7 2
Antakya (Hatay) 18:43:18 16-05-2025 36,28694 36,17361 6,96 2
YESILOVA-(HATAY) 18:43:17 16-05-2025 36,2747 36,2515 2,9 2,1
Pütürge (Malatya) 18:08:37 16-05-2025 38,17583 38,65028 7,04 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 17:46:32 16-05-2025 38,09361 38,34417 6,98 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 17:36:25 16-05-2025 37,17583 36,95139 6,96 2,4
IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) 17:36:24 16-05-2025 37,1492 36,9815 5,6 2,3
Marmara Denizi - [25.72 km] Silivri (İstanbul) 16:58:15 16-05-2025 40,83528 28,27111 8,3 2,5
MARMARA DENIZI 16:58:15 16-05-2025 40,8317 28,2895 5,4 2,7
EGE DENIZI 15:40:36 16-05-2025 35,5645 26,9613 16,3 3,4
Ege Denizi - [153.32 km] Datça (Muğla) 15:40:30 16-05-2025 35,40278 26,84278 14,42 3,2
Marmara Denizi - [17.74 km] Büyükçekmece (İstanbul) 14:45:04 16-05-2025 40,8475 28,45444 7,01 1,4
MARMARA DENIZI 14:45:03 16-05-2025 40,7452 28,5042 5 1,5
Kovancılar (Elazığ) 14:35:06 16-05-2025 38,77778 39,96306 25,86 2,3
CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) 14:35:06 16-05-2025 38,7698 39,9522 16,5 2,4
Beyşehir (Konya) 14:22:31 16-05-2025 37,85806 31,95361 7 1
CUKURAGIL-BEYSEHIR (KONYA) 14:22:31 16-05-2025 37,8955 31,9097 6,7 1,1
CELTIKCI-ERDEK (BALIKESIR) 13:27:45 16-05-2025 40,3905 27,8428 5,6 1,7
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [03.97 km] Bandırma (Balıkesir) 13:27:44 16-05-2025 40,34417 27,8125 7,01 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:05:29 16-05-2025 39,50639 28,19806 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:39:28 16-05-2025 38,31056 38,10389 7 1,4
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 12:39:27 16-05-2025 38,2728 38,1952 0 1,2
SADAGI-ORHANELI (BURSA) 10:31:22 16-05-2025 39,8738 28,9215 0 1,4
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:31:21 16-05-2025 39,95139 28,79333 7,18 1,3
EGE DENIZI 10:18:09 16-05-2025 36,2423 25,9407 5,7 2,6
Şuhut (Afyonkarahisar) 09:43:54 16-05-2025 38,38472 30,56917 7 1,1
Hilvan (Şanlıurfa) 09:33:39 16-05-2025 37,60472 39,02 16,92 1,5
EGE DENIZI 09:18:05 16-05-2025 36,6908 25,9167 5,4 2,6
Saruhanlı (Manisa) 09:11:57 16-05-2025 38,67722 27,82667 7 0,8
Akdeniz 09:01:59 16-05-2025 35,89972 35,6225 7,02 2,7
AKDENIZ 09:01:59 16-05-2025 35,7662 35,7432 20,8 2,3
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