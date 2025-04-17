Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Nisan 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
17 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kemah (Erzincan)
|00:57:17 17-04-2025
|39,70472
|38,83944
|7,03
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:38:57 17-04-2025
|38,25972
|38,18556
|7,03
|1,4
|Çubuk (Ankara)
|00:31:49 17-04-2025
|40,43167
|32,93444
|10,06
|2,1
|KIZILOREN-CUBUK (ANKARA)
|00:31:48 17-04-2025
|40,4427
|32,9493
|5
|2,3
|Hani (Diyarbakır)
|00:27:17 17-04-2025
|38,54417
|40,40556
|10,9
|2,3
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|00:27:17 17-04-2025
|38,5208
|40,4125
|3,6
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|00:08:07 17-04-2025
|37,98861
|37,6
|7
|1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:08:07 17-04-2025
|37,9848
|37,5455
|12,7
|0,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:48:28 16-04-2025
|38,0033
|37,5962
|4,2
|1,4
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:44:35 16-04-2025
|37,94
|36,5317
|5,6
|1,3
|Ege Denizi - [21.51 km] Seferihisar (İzmir)
|23:41:39 16-04-2025
|37,87861
|26,90361
|7,06
|2,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:41:39 16-04-2025
|37,8642
|26,8995
|10,6
|2,4
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:04:59 16-04-2025
|38,0737
|36,6447
|14,3
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:04:58 16-04-2025
|38,06694
|36,63389
|6,96
|1,8
|YUNANISTAN
|23:00:28 16-04-2025
|40,3048
|24,1512
|5,6
|1,6
|Gönen (Balıkesir)
|22:44:18 16-04-2025
|40,08139
|27,61972
|7
|1,5
|BAKIRLI-GONEN (BALIKESIR)
|22:44:18 16-04-2025
|40,091
|27,6183
|14,2
|1,4
|KARLISU-(HATAY)
|22:25:22 16-04-2025
|36,2823
|36,0825
|4,5
|1,6
|Antakya (Hatay)
|22:25:21 16-04-2025
|36,28361
|36,14222
|6,98
|1,6
|ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA)
|21:58:43 16-04-2025
|38,9833
|27,667
|7,3
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:33:06 16-04-2025
|38,24667
|37,19139
|8,72
|2,5
|KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:33:06 16-04-2025
|38,2992
|37,2173
|9,9
|2,5
|EGE DENIZI
|21:23:02 16-04-2025
|36,5677
|25,6317
|6,2
|1,8
|Kozan (Adana)
|21:11:56 16-04-2025
|37,60306
|35,86694
|7,01
|1,8
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|21:11:56 16-04-2025
|37,5952
|35,829
|6,5
|1,8
|EGE DENIZI
|20:36:26 16-04-2025
|35,781
|25,5107
|12,6
|2,1
|Olur (Erzurum)
|20:18:59 16-04-2025
|40,87083
|41,92306
|7
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:51:21 16-04-2025
|38,00139
|38,22472
|7,8
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|19:17:35 16-04-2025
|38,0675
|37,88972
|7
|2,1
|DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:17:35 16-04-2025
|38,0888
|37,8942
|5,5
|2
|EGE DENIZI
|18:33:27 16-04-2025
|35,7605
|25,464
|21,2
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:20:57 16-04-2025
|39,50333
|28,15222
|7,01
|1,4
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:20:57 16-04-2025
|39,5095
|28,095
|14,1
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|18:12:04 16-04-2025
|38,5025
|38,02417
|7
|1,2
|Ege Denizi - [93.24 km] Çeşme (İzmir)
|18:06:29 16-04-2025
|38,71639
|25,31889
|11,06
|2,1
|EGE DENIZI
|18:06:29 16-04-2025
|38,6417
|25,3017
|1,8
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|17:49:31 16-04-2025
|38,27528
|38,07806
|7
|1,4
|YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
|17:10:17 16-04-2025
|40,9032
|31,6583
|5,5
|2,3
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16:55:33 16-04-2025
|39,955
|28,715
|6,95
|1,5
|Ege Denizi - [81.51 km] Gökçeada (Çanakkale)
|14:00:13 16-04-2025
|39,60444
|25,03472
|10,38
|1,6
|EGE DENIZI
|14:00:13 16-04-2025
|39,5127
|25,1318
|12
|1,9
|Mut (Mersin)
|13:41:37 16-04-2025
|36,67472
|33,49167
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:27:20 16-04-2025
|38,09361
|36,96056
|7,05
|2,7
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:27:19 16-04-2025
|38,1208
|36,9863
|7,7
|2,5
|Korkuteli (Antalya)
|13:24:05 16-04-2025
|37,13444
|30,40194
|7
|1,4
|Merkez (Amasya)
|13:17:18 16-04-2025
|40,55472
|35,91833
|7,02
|3,2
|ARDICLAR-(AMASYA)
|13:17:18 16-04-2025
|40,5597
|35,9363
|8,7
|3,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:11:43 16-04-2025
|38,05944
|38,40583
|6,4
|1,1
|Turgutlu (Manisa)
|13:03:54 16-04-2025
|38,36083
|27,75222
|7
|1,2
|Bala (Ankara)
|12:54:29 16-04-2025
|39,32167
|33,40167
|7
|1,2
|KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)
|12:54:28 16-04-2025
|39,358
|33,3893
|0
|1,5
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:51:11 16-04-2025
|39,6162
|29,4052
|0
|1,4
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:48:15 16-04-2025
|38,0897
|36,6412
|5,3
|3,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:48:14 16-04-2025
|38,1
|36,64167
|16,1
|3,7
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:38:52 16-04-2025
|39,4848
|28,12
|14,3
|1,5
|Akdeniz - [57.06 km] Kumluca (Antalya)
|12:24:40 16-04-2025
|35,90333
|30,78528
|16,28
|2,3
|AKDENIZ
|12:24:36 16-04-2025
|35,5452
|30,5472
|26,4
|2,4
|Vize (Kırklareli)
|12:01:14 16-04-2025
|41,61722
|27,67694
|7
|1,2
|BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
|11:57:32 16-04-2025
|37,0892
|27,8945
|0
|1,6
|Akdeniz - [67.29 km] Marmaris (Muğla)
|11:52:10 16-04-2025
|36,02556
|28,1
|6,93
|2,1
|AKDENIZ
|11:52:10 16-04-2025
|36,0885
|28,1128
|1,7
|2,4
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|11:49:22 16-04-2025
|37,3302
|37,0472
|5,4
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|11:49:21 16-04-2025
|37,34444
|37,06694
|10,63
|1,9
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|11:48:14 16-04-2025
|38,0357
|38,178
|4,2
|1,8
|Olur (Erzurum)
|11:47:37 16-04-2025
|40,74028
|42,18333
|7
|1,5
|Soma (Manisa)
|11:13:12 16-04-2025
|39,27389
|27,73222
|5,97
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|11:12:34 16-04-2025
|39,79278
|39,11
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|11:09:12 16-04-2025
|39,52583
|28,11722
|5,89
|1,6
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|11:09:11 16-04-2025
|39,4892
|28,1865
|7,9
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|11:05:50 16-04-2025
|38,24361
|38,66361
|14,26
|1,2
|TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)
|11:05:37 16-04-2025
|40,0522
|35,9687
|5,3
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|09:21:19 16-04-2025
|38,27694
|38,8075
|7
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:01:24 16-04-2025
|38,02528
|38,18861
|7,18
|2,3
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|09:01:23 16-04-2025
|38,0368
|38,1955
|19,5
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.51 km] Menderes (İzmir)
|08:55:56 16-04-2025
|38,03694
|27,00722
|7
|1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|08:55:55 16-04-2025
|37,876
|26,897
|5,3
|1,3
|Kale (Malatya)
|08:54:37 16-04-2025
|38,33972
|38,78556
|7,05
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|08:11:44 16-04-2025
|38,265
|38,80194
|6,94
|1,6
|Menderes (İzmir)
|08:04:15 16-04-2025
|38,25583
|27,13556
|10,35
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:56:05 16-04-2025
|38,11833
|36,69417
|5,45
|2,2
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|07:56:04 16-04-2025
|38,162
|36,7627
|1,7
|2,3
|Aladağ (Adana)
|07:38:30 16-04-2025
|37,69139
|35,39833
|7,02
|1,8
|Sliven (Bulgaristan) - [70.58 km] Lalapaşa (Edirne)
|07:29:21 16-04-2025
|42,55417
|26,32222
|5,65
|2
|EGE DENIZI
|07:22:36 16-04-2025
|35,5973
|26,4312
|11,5
|2,7
|Bala (Ankara)
|06:07:12 16-04-2025
|39,42389
|33,12
|7
|1,5
|AFSAR-BALA (ANKARA)
|06:07:12 16-04-2025
|39,4712
|33,0505
|9
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:04:08 16-04-2025
|38,02528
|37,53194
|6,98
|4,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|05:04:08 16-04-2025
|38,0358
|37,5528
|1,8
|4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|04:46:56 16-04-2025
|37,73444
|37,63806
|13,36
|3,4
|GOLBASI (ADIYAMAN)
|04:46:56 16-04-2025
|37,7717
|37,632
|5,9
|3,1
|Ege Denizi - [12.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:27:56 16-04-2025
|39,46389
|25,92028
|7
|1,5
|DODURGA-FETHIYE (MUGLA)
|04:17:14 16-04-2025
|36,34
|29,1193
|22,1
|2
|Akdeniz - [30.39 km] Kaş (Antalya)
|04:17:11 16-04-2025
|36,04361
|29,14
|10,61
|1,9
|YUNANISTAN
|04:11:36 16-04-2025
|40,3012
|24,1237
|4
|1,5
|EGE DENIZI
|04:01:30 16-04-2025
|36,2547
|25,5878
|5,4
|1,9
|Akdeniz - [103.87 km] Datça (Muğla)
|03:33:42 16-04-2025
|35,76528
|27,59556
|13,18
|2
|AKDENIZ
|03:33:42 16-04-2025
|35,7653
|27,5203
|17,8
|2
|Sivrice (Elazığ)
|03:25:15 16-04-2025
|38,36833
|38,95917
|7
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|03:19:20 16-04-2025
|37,93667
|37,65083
|8,21
|1,2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:19:17 16-04-2025
|38,0558
|37,6383
|5
|1,3
|Akdeniz - [35.64 km] Kaş (Antalya)
|02:45:05 16-04-2025
|36,00361
|29,10889
|28,39
|3
|AKDENIZ
|02:45:05 16-04-2025
|36,0062
|29,167
|13,1
|3
|Pülümür (Tunceli)
|02:32:06 16-04-2025
|39,53361
|39,87028
|6,27
|2
|SENEK-PULUMUR (TUNCELI)
|02:32:05 16-04-2025
|39,5637
|39,8935
|3,6
|2,3
|Burdur Gölü - [04.05 km] Merkez (Burdur)
|02:30:41 16-04-2025
|37,6975
|30,15306
|7
|1,8
|CENDIK-(BURDUR)
|02:30:40 16-04-2025
|37,6857
|30,1672
|7,6
|1,9
|EGE DENIZI
|02:21:01 16-04-2025
|35,75
|25,6125
|5,4
|2,6
|Gölbaşı (Adıyaman)
|02:16:03 16-04-2025
|37,74389
|37,70444
|9,74
|1,2
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|02:16:02 16-04-2025
|37,8038
|37,6908
|1,7
|1,4
|YUNANISTAN
|01:58:52 16-04-2025
|40,3077
|24,11
|7,6
|1
|EGE DENIZI
|01:55:25 16-04-2025
|35,755
|25,5378
|14,9
|1,6
|EGE DENIZI
|01:49:33 16-04-2025
|36,6432
|25,7412
|9,3
|2
|Sungurlu (Çorum)
|01:45:37 16-04-2025
|39,99333
|34,20639
|7
|1
|EGE DENIZI
|01:41:19 16-04-2025
|36,7613
|25,6447
|8,8
|1,9
|Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [68.09 km] Başkale (Van)
|01:39:55 16-04-2025
|38,42639
|45,20778
|7,66
|1,9
|IRAN
|01:39:55 16-04-2025
|38,4837
|45,2155
|7,4
|2,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kemah (Erzincan)
|00:57:17 17-04-2025
|39,70472
|38,83944
|7,03
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:38:57 17-04-2025
|38,25972
|38,18556
|7,03
|1,4
|Çubuk (Ankara)
|00:31:49 17-04-2025
|40,43167
|32,93444
|10,06
|2,1
|KIZILOREN-CUBUK (ANKARA)
|00:31:48 17-04-2025
|40,4427
|32,9493
|5
|2,3
|Hani (Diyarbakır)
|00:27:17 17-04-2025
|38,54417
|40,40556
|10,9
|2,3
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|00:27:17 17-04-2025
|38,5208
|40,4125
|3,6
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|00:08:07 17-04-2025
|37,98861
|37,6
|7
|1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:08:07 17-04-2025
|37,9848
|37,5455
|12,7
|0,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:48:28 16-04-2025
|38,0033
|37,5962
|4,2
|1,4
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:44:35 16-04-2025
|37,94
|36,5317
|5,6
|1,3
|Ege Denizi - [21.51 km] Seferihisar (İzmir)
|23:41:39 16-04-2025
|37,87861
|26,90361
|7,06
|2,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:41:39 16-04-2025
|37,8642
|26,8995
|10,6
|2,4
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:04:59 16-04-2025
|38,0737
|36,6447
|14,3
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:04:58 16-04-2025
|38,06694
|36,63389
|6,96
|1,8
|YUNANISTAN
|23:00:28 16-04-2025
|40,3048
|24,1512
|5,6
|1,6
|Gönen (Balıkesir)
|22:44:18 16-04-2025
|40,08139
|27,61972
|7
|1,5
|BAKIRLI-GONEN (BALIKESIR)
|22:44:18 16-04-2025
|40,091
|27,6183
|14,2
|1,4
|KARLISU-(HATAY)
|22:25:22 16-04-2025
|36,2823
|36,0825
|4,5
|1,6
|Antakya (Hatay)
|22:25:21 16-04-2025
|36,28361
|36,14222
|6,98
|1,6
|ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA)
|21:58:43 16-04-2025
|38,9833
|27,667
|7,3
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:33:06 16-04-2025
|38,24667
|37,19139
|8,72
|2,5
|KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:33:06 16-04-2025
|38,2992
|37,2173
|9,9
|2,5
|EGE DENIZI
|21:23:02 16-04-2025
|36,5677
|25,6317
|6,2
|1,8
|Kozan (Adana)
|21:11:56 16-04-2025
|37,60306
|35,86694
|7,01
|1,8
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|21:11:56 16-04-2025
|37,5952
|35,829
|6,5
|1,8
|EGE DENIZI
|20:36:26 16-04-2025
|35,781
|25,5107
|12,6
|2,1
|Olur (Erzurum)
|20:18:59 16-04-2025
|40,87083
|41,92306
|7
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:51:21 16-04-2025
|38,00139
|38,22472
|7,8
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|19:17:35 16-04-2025
|38,0675
|37,88972
|7
|2,1
|DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:17:35 16-04-2025
|38,0888
|37,8942
|5,5
|2
|EGE DENIZI
|18:33:27 16-04-2025
|35,7605
|25,464
|21,2
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:20:57 16-04-2025
|39,50333
|28,15222
|7,01
|1,4
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:20:57 16-04-2025
|39,5095
|28,095
|14,1
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|18:12:04 16-04-2025
|38,5025
|38,02417
|7
|1,2
|Ege Denizi - [93.24 km] Çeşme (İzmir)
|18:06:29 16-04-2025
|38,71639
|25,31889
|11,06
|2,1
|EGE DENIZI
|18:06:29 16-04-2025
|38,6417
|25,3017
|1,8
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|17:49:31 16-04-2025
|38,27528
|38,07806
|7
|1,4
|YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
|17:10:17 16-04-2025
|40,9032
|31,6583
|5,5
|2,3
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16:55:33 16-04-2025
|39,955
|28,715
|6,95
|1,5
|Ege Denizi - [81.51 km] Gökçeada (Çanakkale)
|14:00:13 16-04-2025
|39,60444
|25,03472
|10,38
|1,6
|EGE DENIZI
|14:00:13 16-04-2025
|39,5127
|25,1318
|12
|1,9
|Mut (Mersin)
|13:41:37 16-04-2025
|36,67472
|33,49167
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:27:20 16-04-2025
|38,09361
|36,96056
|7,05
|2,7
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:27:19 16-04-2025
|38,1208
|36,9863
|7,7
|2,5
|Korkuteli (Antalya)
|13:24:05 16-04-2025
|37,13444
|30,40194
|7
|1,4
|Merkez (Amasya)
|13:17:18 16-04-2025
|40,55472
|35,91833
|7,02
|3,2
|ARDICLAR-(AMASYA)
|13:17:18 16-04-2025
|40,5597
|35,9363
|8,7
|3,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:11:43 16-04-2025
|38,05944
|38,40583
|6,4
|1,1
|Turgutlu (Manisa)
|13:03:54 16-04-2025
|38,36083
|27,75222
|7
|1,2
|Bala (Ankara)
|12:54:29 16-04-2025
|39,32167
|33,40167
|7
|1,2
|KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)
|12:54:28 16-04-2025
|39,358
|33,3893
|0
|1,5
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:51:11 16-04-2025
|39,6162
|29,4052
|0
|1,4
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:48:15 16-04-2025
|38,0897
|36,6412
|5,3
|3,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:48:14 16-04-2025
|38,1
|36,64167
|16,1
|3,7
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:38:52 16-04-2025
|39,4848
|28,12
|14,3
|1,5
|Akdeniz - [57.06 km] Kumluca (Antalya)
|12:24:40 16-04-2025
|35,90333
|30,78528
|16,28
|2,3
|AKDENIZ
|12:24:36 16-04-2025
|35,5452
|30,5472
|26,4
|2,4
|Vize (Kırklareli)
|12:01:14 16-04-2025
|41,61722
|27,67694
|7
|1,2
|BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
|11:57:32 16-04-2025
|37,0892
|27,8945
|0
|1,6
|Akdeniz - [67.29 km] Marmaris (Muğla)
|11:52:10 16-04-2025
|36,02556
|28,1
|6,93
|2,1
|AKDENIZ
|11:52:10 16-04-2025
|36,0885
|28,1128
|1,7
|2,4
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|11:49:22 16-04-2025
|37,3302
|37,0472
|5,4
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|11:49:21 16-04-2025
|37,34444
|37,06694
|10,63
|1,9
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|11:48:14 16-04-2025
|38,0357
|38,178
|4,2
|1,8
|Olur (Erzurum)
|11:47:37 16-04-2025
|40,74028
|42,18333
|7
|1,5
|Soma (Manisa)
|11:13:12 16-04-2025
|39,27389
|27,73222
|5,97
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|11:12:34 16-04-2025
|39,79278
|39,11
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|11:09:12 16-04-2025
|39,52583
|28,11722
|5,89
|1,6
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|11:09:11 16-04-2025
|39,4892
|28,1865
|7,9
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|11:05:50 16-04-2025
|38,24361
|38,66361
|14,26
|1,2
|TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)
|11:05:37 16-04-2025
|40,0522
|35,9687
|5,3
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|09:21:19 16-04-2025
|38,27694
|38,8075
|7
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:01:24 16-04-2025
|38,02528
|38,18861
|7,18
|2,3
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|09:01:23 16-04-2025
|38,0368
|38,1955
|19,5
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.51 km] Menderes (İzmir)
|08:55:56 16-04-2025
|38,03694
|27,00722
|7
|1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|08:55:55 16-04-2025
|37,876
|26,897
|5,3
|1,3
|Kale (Malatya)
|08:54:37 16-04-2025
|38,33972
|38,78556
|7,05
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|08:11:44 16-04-2025
|38,265
|38,80194
|6,94
|1,6
|Menderes (İzmir)
|08:04:15 16-04-2025
|38,25583
|27,13556
|10,35
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:56:05 16-04-2025
|38,11833
|36,69417
|5,45
|2,2
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|07:56:04 16-04-2025
|38,162
|36,7627
|1,7
|2,3
|Aladağ (Adana)
|07:38:30 16-04-2025
|37,69139
|35,39833
|7,02
|1,8
|Sliven (Bulgaristan) - [70.58 km] Lalapaşa (Edirne)
|07:29:21 16-04-2025
|42,55417
|26,32222
|5,65
|2
|EGE DENIZI
|07:22:36 16-04-2025
|35,5973
|26,4312
|11,5
|2,7
|Bala (Ankara)
|06:07:12 16-04-2025
|39,42389
|33,12
|7
|1,5
|AFSAR-BALA (ANKARA)
|06:07:12 16-04-2025
|39,4712
|33,0505
|9
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:04:08 16-04-2025
|38,02528
|37,53194
|6,98
|4,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|05:04:08 16-04-2025
|38,0358
|37,5528
|1,8
|4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|04:46:56 16-04-2025
|37,73444
|37,63806
|13,36
|3,4
|GOLBASI (ADIYAMAN)
|04:46:56 16-04-2025
|37,7717
|37,632
|5,9
|3,1
|Ege Denizi - [12.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:27:56 16-04-2025
|39,46389
|25,92028
|7
|1,5
|DODURGA-FETHIYE (MUGLA)
|04:17:14 16-04-2025
|36,34
|29,1193
|22,1
|2
|Akdeniz - [30.39 km] Kaş (Antalya)
|04:17:11 16-04-2025
|36,04361
|29,14
|10,61
|1,9
|YUNANISTAN
|04:11:36 16-04-2025
|40,3012
|24,1237
|4
|1,5
|EGE DENIZI
|04:01:30 16-04-2025
|36,2547
|25,5878
|5,4
|1,9
|Akdeniz - [103.87 km] Datça (Muğla)
|03:33:42 16-04-2025
|35,76528
|27,59556
|13,18
|2
|AKDENIZ
|03:33:42 16-04-2025
|35,7653
|27,5203
|17,8
|2
|Sivrice (Elazığ)
|03:25:15 16-04-2025
|38,36833
|38,95917
|7
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|03:19:20 16-04-2025
|37,93667
|37,65083
|8,21
|1,2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:19:17 16-04-2025
|38,0558
|37,6383
|5
|1,3
|Akdeniz - [35.64 km] Kaş (Antalya)
|02:45:05 16-04-2025
|36,00361
|29,10889
|28,39
|3
|AKDENIZ
|02:45:05 16-04-2025
|36,0062
|29,167
|13,1
|3
|Pülümür (Tunceli)
|02:32:06 16-04-2025
|39,53361
|39,87028
|6,27
|2
|SENEK-PULUMUR (TUNCELI)
|02:32:05 16-04-2025
|39,5637
|39,8935
|3,6
|2,3
|Burdur Gölü - [04.05 km] Merkez (Burdur)
|02:30:41 16-04-2025
|37,6975
|30,15306
|7
|1,8
|CENDIK-(BURDUR)
|02:30:40 16-04-2025
|37,6857
|30,1672
|7,6
|1,9
|EGE DENIZI
|02:21:01 16-04-2025
|35,75
|25,6125
|5,4
|2,6
|Gölbaşı (Adıyaman)
|02:16:03 16-04-2025
|37,74389
|37,70444
|9,74
|1,2
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|02:16:02 16-04-2025
|37,8038
|37,6908
|1,7
|1,4
|YUNANISTAN
|01:58:52 16-04-2025
|40,3077
|24,11
|7,6
|1
|EGE DENIZI
|01:55:25 16-04-2025
|35,755
|25,5378
|14,9
|1,6
|EGE DENIZI
|01:49:33 16-04-2025
|36,6432
|25,7412
|9,3
|2
|Sungurlu (Çorum)
|01:45:37 16-04-2025
|39,99333
|34,20639
|7
|1
|EGE DENIZI
|01:41:19 16-04-2025
|36,7613
|25,6447
|8,8
|1,9
|Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [68.09 km] Başkale (Van)
|01:39:55 16-04-2025
|38,42639
|45,20778
|7,66
|1,9
|IRAN
|01:39:55 16-04-2025
|38,4837
|45,2155
|7,4
|2,2
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