Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Nisan 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Nisan 2025
son dakika deprem mi oldu?

17 Nisan 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kemah (Erzincan) 00:57:17 17-04-2025 39,70472 38,83944 7,03 1
Yeşilyurt (Malatya) 00:38:57 17-04-2025 38,25972 38,18556 7,03 1,4
Çubuk (Ankara) 00:31:49 17-04-2025 40,43167 32,93444 10,06 2,1
KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) 00:31:48 17-04-2025 40,4427 32,9493 5 2,3
Hani (Diyarbakır) 00:27:17 17-04-2025 38,54417 40,40556 10,9 2,3
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 00:27:17 17-04-2025 38,5208 40,4125 3,6 2,3
Doğanşehir (Malatya) 00:08:07 17-04-2025 37,98861 37,6 7 1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:08:07 17-04-2025 37,9848 37,5455 12,7 0,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:48:28 16-04-2025 38,0033 37,5962 4,2 1,4
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:44:35 16-04-2025 37,94 36,5317 5,6 1,3
Ege Denizi - [21.51 km] Seferihisar (İzmir) 23:41:39 16-04-2025 37,87861 26,90361 7,06 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:41:39 16-04-2025 37,8642 26,8995 10,6 2,4
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:04:59 16-04-2025 38,0737 36,6447 14,3 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 23:04:58 16-04-2025 38,06694 36,63389 6,96 1,8
YUNANISTAN 23:00:28 16-04-2025 40,3048 24,1512 5,6 1,6
Gönen (Balıkesir) 22:44:18 16-04-2025 40,08139 27,61972 7 1,5
BAKIRLI-GONEN (BALIKESIR) 22:44:18 16-04-2025 40,091 27,6183 14,2 1,4
KARLISU-(HATAY) 22:25:22 16-04-2025 36,2823 36,0825 4,5 1,6
Antakya (Hatay) 22:25:21 16-04-2025 36,28361 36,14222 6,98 1,6
ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA) 21:58:43 16-04-2025 38,9833 27,667 7,3 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:33:06 16-04-2025 38,24667 37,19139 8,72 2,5
KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:33:06 16-04-2025 38,2992 37,2173 9,9 2,5
EGE DENIZI 21:23:02 16-04-2025 36,5677 25,6317 6,2 1,8
Kozan (Adana) 21:11:56 16-04-2025 37,60306 35,86694 7,01 1,8
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 21:11:56 16-04-2025 37,5952 35,829 6,5 1,8
EGE DENIZI 20:36:26 16-04-2025 35,781 25,5107 12,6 2,1
Olur (Erzurum) 20:18:59 16-04-2025 40,87083 41,92306 7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 19:51:21 16-04-2025 38,00139 38,22472 7,8 1
Doğanşehir (Malatya) 19:17:35 16-04-2025 38,0675 37,88972 7 2,1
DOGANSEHIR (MALATYA) 19:17:35 16-04-2025 38,0888 37,8942 5,5 2
EGE DENIZI 18:33:27 16-04-2025 35,7605 25,464 21,2 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:20:57 16-04-2025 39,50333 28,15222 7,01 1,4
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:20:57 16-04-2025 39,5095 28,095 14,1 1,6
Akçadağ (Malatya) 18:12:04 16-04-2025 38,5025 38,02417 7 1,2
Ege Denizi - [93.24 km] Çeşme (İzmir) 18:06:29 16-04-2025 38,71639 25,31889 11,06 2,1
EGE DENIZI 18:06:29 16-04-2025 38,6417 25,3017 1,8 2,1
Akçadağ (Malatya) 17:49:31 16-04-2025 38,27528 38,07806 7 1,4
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 17:10:17 16-04-2025 40,9032 31,6583 5,5 2,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:55:33 16-04-2025 39,955 28,715 6,95 1,5
Ege Denizi - [81.51 km] Gökçeada (Çanakkale) 14:00:13 16-04-2025 39,60444 25,03472 10,38 1,6
EGE DENIZI 14:00:13 16-04-2025 39,5127 25,1318 12 1,9
Mut (Mersin) 13:41:37 16-04-2025 36,67472 33,49167 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 13:27:20 16-04-2025 38,09361 36,96056 7,05 2,7
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:27:19 16-04-2025 38,1208 36,9863 7,7 2,5
Korkuteli (Antalya) 13:24:05 16-04-2025 37,13444 30,40194 7 1,4
Merkez (Amasya) 13:17:18 16-04-2025 40,55472 35,91833 7,02 3,2
ARDICLAR-(AMASYA) 13:17:18 16-04-2025 40,5597 35,9363 8,7 3,5
Çelikhan (Adıyaman) 13:11:43 16-04-2025 38,05944 38,40583 6,4 1,1
Turgutlu (Manisa) 13:03:54 16-04-2025 38,36083 27,75222 7 1,2
Bala (Ankara) 12:54:29 16-04-2025 39,32167 33,40167 7 1,2
KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) 12:54:28 16-04-2025 39,358 33,3893 0 1,5
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:51:11 16-04-2025 39,6162 29,4052 0 1,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:48:15 16-04-2025 38,0897 36,6412 5,3 3,7
Göksun (Kahramanmaraş) 12:48:14 16-04-2025 38,1 36,64167 16,1 3,7
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:38:52 16-04-2025 39,4848 28,12 14,3 1,5
Akdeniz - [57.06 km] Kumluca (Antalya) 12:24:40 16-04-2025 35,90333 30,78528 16,28 2,3
AKDENIZ 12:24:36 16-04-2025 35,5452 30,5472 26,4 2,4
Vize (Kırklareli) 12:01:14 16-04-2025 41,61722 27,67694 7 1,2
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 11:57:32 16-04-2025 37,0892 27,8945 0 1,6
Akdeniz - [67.29 km] Marmaris (Muğla) 11:52:10 16-04-2025 36,02556 28,1 6,93 2,1
AKDENIZ 11:52:10 16-04-2025 36,0885 28,1128 1,7 2,4
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:49:22 16-04-2025 37,3302 37,0472 5,4 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 11:49:21 16-04-2025 37,34444 37,06694 10,63 1,9
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 11:48:14 16-04-2025 38,0357 38,178 4,2 1,8
Olur (Erzurum) 11:47:37 16-04-2025 40,74028 42,18333 7 1,5
Soma (Manisa) 11:13:12 16-04-2025 39,27389 27,73222 5,97 1,4
Kemah (Erzincan) 11:12:34 16-04-2025 39,79278 39,11 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 11:09:12 16-04-2025 39,52583 28,11722 5,89 1,6
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 11:09:11 16-04-2025 39,4892 28,1865 7,9 1,9
Pütürge (Malatya) 11:05:50 16-04-2025 38,24361 38,66361 14,26 1,2
TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) 11:05:37 16-04-2025 40,0522 35,9687 5,3 1,9
Pütürge (Malatya) 09:21:19 16-04-2025 38,27694 38,8075 7 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 09:01:24 16-04-2025 38,02528 38,18861 7,18 2,3
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:01:23 16-04-2025 38,0368 38,1955 19,5 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.51 km] Menderes (İzmir) 08:55:56 16-04-2025 38,03694 27,00722 7 1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 08:55:55 16-04-2025 37,876 26,897 5,3 1,3
Kale (Malatya) 08:54:37 16-04-2025 38,33972 38,78556 7,05 1,1
Pütürge (Malatya) 08:11:44 16-04-2025 38,265 38,80194 6,94 1,6
Menderes (İzmir) 08:04:15 16-04-2025 38,25583 27,13556 10,35 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 07:56:05 16-04-2025 38,11833 36,69417 5,45 2,2
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 07:56:04 16-04-2025 38,162 36,7627 1,7 2,3
Aladağ (Adana) 07:38:30 16-04-2025 37,69139 35,39833 7,02 1,8
Sliven (Bulgaristan) - [70.58 km] Lalapaşa (Edirne) 07:29:21 16-04-2025 42,55417 26,32222 5,65 2
EGE DENIZI 07:22:36 16-04-2025 35,5973 26,4312 11,5 2,7
Bala (Ankara) 06:07:12 16-04-2025 39,42389 33,12 7 1,5
AFSAR-BALA (ANKARA) 06:07:12 16-04-2025 39,4712 33,0505 9 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:04:08 16-04-2025 38,02528 37,53194 6,98 4,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 05:04:08 16-04-2025 38,0358 37,5528 1,8 4
Gölbaşı (Adıyaman) 04:46:56 16-04-2025 37,73444 37,63806 13,36 3,4
GOLBASI (ADIYAMAN) 04:46:56 16-04-2025 37,7717 37,632 5,9 3,1
Ege Denizi - [12.64 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:27:56 16-04-2025 39,46389 25,92028 7 1,5
DODURGA-FETHIYE (MUGLA) 04:17:14 16-04-2025 36,34 29,1193 22,1 2
Akdeniz - [30.39 km] Kaş (Antalya) 04:17:11 16-04-2025 36,04361 29,14 10,61 1,9
YUNANISTAN 04:11:36 16-04-2025 40,3012 24,1237 4 1,5
EGE DENIZI 04:01:30 16-04-2025 36,2547 25,5878 5,4 1,9
Akdeniz - [103.87 km] Datça (Muğla) 03:33:42 16-04-2025 35,76528 27,59556 13,18 2
AKDENIZ 03:33:42 16-04-2025 35,7653 27,5203 17,8 2
Sivrice (Elazığ) 03:25:15 16-04-2025 38,36833 38,95917 7 1
Gölbaşı (Adıyaman) 03:19:20 16-04-2025 37,93667 37,65083 8,21 1,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:19:17 16-04-2025 38,0558 37,6383 5 1,3
Akdeniz - [35.64 km] Kaş (Antalya) 02:45:05 16-04-2025 36,00361 29,10889 28,39 3
AKDENIZ 02:45:05 16-04-2025 36,0062 29,167 13,1 3
Pülümür (Tunceli) 02:32:06 16-04-2025 39,53361 39,87028 6,27 2
SENEK-PULUMUR (TUNCELI) 02:32:05 16-04-2025 39,5637 39,8935 3,6 2,3
Burdur Gölü - [04.05 km] Merkez (Burdur) 02:30:41 16-04-2025 37,6975 30,15306 7 1,8
CENDIK-(BURDUR) 02:30:40 16-04-2025 37,6857 30,1672 7,6 1,9
EGE DENIZI 02:21:01 16-04-2025 35,75 25,6125 5,4 2,6
Gölbaşı (Adıyaman) 02:16:03 16-04-2025 37,74389 37,70444 9,74 1,2
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 02:16:02 16-04-2025 37,8038 37,6908 1,7 1,4
YUNANISTAN 01:58:52 16-04-2025 40,3077 24,11 7,6 1
EGE DENIZI 01:55:25 16-04-2025 35,755 25,5378 14,9 1,6
EGE DENIZI 01:49:33 16-04-2025 36,6432 25,7412 9,3 2
Sungurlu (Çorum) 01:45:37 16-04-2025 39,99333 34,20639 7 1
EGE DENIZI 01:41:19 16-04-2025 36,7613 25,6447 8,8 1,9
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [68.09 km] Başkale (Van) 01:39:55 16-04-2025 38,42639 45,20778 7,66 1,9
IRAN 01:39:55 16-04-2025 38,4837 45,2155 7,4 2,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kemah (Erzincan) 00:57:17 17-04-2025 39,70472 38,83944 7,03 1
Yeşilyurt (Malatya) 00:38:57 17-04-2025 38,25972 38,18556 7,03 1,4
Çubuk (Ankara) 00:31:49 17-04-2025 40,43167 32,93444 10,06 2,1
KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) 00:31:48 17-04-2025 40,4427 32,9493 5 2,3
Hani (Diyarbakır) 00:27:17 17-04-2025 38,54417 40,40556 10,9 2,3
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 00:27:17 17-04-2025 38,5208 40,4125 3,6 2,3
Doğanşehir (Malatya) 00:08:07 17-04-2025 37,98861 37,6 7 1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:08:07 17-04-2025 37,9848 37,5455 12,7 0,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:48:28 16-04-2025 38,0033 37,5962 4,2 1,4
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:44:35 16-04-2025 37,94 36,5317 5,6 1,3
Ege Denizi - [21.51 km] Seferihisar (İzmir) 23:41:39 16-04-2025 37,87861 26,90361 7,06 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:41:39 16-04-2025 37,8642 26,8995 10,6 2,4
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:04:59 16-04-2025 38,0737 36,6447 14,3 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 23:04:58 16-04-2025 38,06694 36,63389 6,96 1,8
YUNANISTAN 23:00:28 16-04-2025 40,3048 24,1512 5,6 1,6
Gönen (Balıkesir) 22:44:18 16-04-2025 40,08139 27,61972 7 1,5
BAKIRLI-GONEN (BALIKESIR) 22:44:18 16-04-2025 40,091 27,6183 14,2 1,4
KARLISU-(HATAY) 22:25:22 16-04-2025 36,2823 36,0825 4,5 1,6
Antakya (Hatay) 22:25:21 16-04-2025 36,28361 36,14222 6,98 1,6
ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA) 21:58:43 16-04-2025 38,9833 27,667 7,3 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:33:06 16-04-2025 38,24667 37,19139 8,72 2,5
KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:33:06 16-04-2025 38,2992 37,2173 9,9 2,5
EGE DENIZI 21:23:02 16-04-2025 36,5677 25,6317 6,2 1,8
Kozan (Adana) 21:11:56 16-04-2025 37,60306 35,86694 7,01 1,8
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 21:11:56 16-04-2025 37,5952 35,829 6,5 1,8
EGE DENIZI 20:36:26 16-04-2025 35,781 25,5107 12,6 2,1
Olur (Erzurum) 20:18:59 16-04-2025 40,87083 41,92306 7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 19:51:21 16-04-2025 38,00139 38,22472 7,8 1
Doğanşehir (Malatya) 19:17:35 16-04-2025 38,0675 37,88972 7 2,1
DOGANSEHIR (MALATYA) 19:17:35 16-04-2025 38,0888 37,8942 5,5 2
EGE DENIZI 18:33:27 16-04-2025 35,7605 25,464 21,2 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:20:57 16-04-2025 39,50333 28,15222 7,01 1,4
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:20:57 16-04-2025 39,5095 28,095 14,1 1,6
Akçadağ (Malatya) 18:12:04 16-04-2025 38,5025 38,02417 7 1,2
Ege Denizi - [93.24 km] Çeşme (İzmir) 18:06:29 16-04-2025 38,71639 25,31889 11,06 2,1
EGE DENIZI 18:06:29 16-04-2025 38,6417 25,3017 1,8 2,1
Akçadağ (Malatya) 17:49:31 16-04-2025 38,27528 38,07806 7 1,4
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 17:10:17 16-04-2025 40,9032 31,6583 5,5 2,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:55:33 16-04-2025 39,955 28,715 6,95 1,5
Ege Denizi - [81.51 km] Gökçeada (Çanakkale) 14:00:13 16-04-2025 39,60444 25,03472 10,38 1,6
EGE DENIZI 14:00:13 16-04-2025 39,5127 25,1318 12 1,9
Mut (Mersin) 13:41:37 16-04-2025 36,67472 33,49167 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 13:27:20 16-04-2025 38,09361 36,96056 7,05 2,7
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:27:19 16-04-2025 38,1208 36,9863 7,7 2,5
Korkuteli (Antalya) 13:24:05 16-04-2025 37,13444 30,40194 7 1,4
Merkez (Amasya) 13:17:18 16-04-2025 40,55472 35,91833 7,02 3,2
ARDICLAR-(AMASYA) 13:17:18 16-04-2025 40,5597 35,9363 8,7 3,5
Çelikhan (Adıyaman) 13:11:43 16-04-2025 38,05944 38,40583 6,4 1,1
Turgutlu (Manisa) 13:03:54 16-04-2025 38,36083 27,75222 7 1,2
Bala (Ankara) 12:54:29 16-04-2025 39,32167 33,40167 7 1,2
KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) 12:54:28 16-04-2025 39,358 33,3893 0 1,5
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:51:11 16-04-2025 39,6162 29,4052 0 1,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:48:15 16-04-2025 38,0897 36,6412 5,3 3,7
Göksun (Kahramanmaraş) 12:48:14 16-04-2025 38,1 36,64167 16,1 3,7
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:38:52 16-04-2025 39,4848 28,12 14,3 1,5
Akdeniz - [57.06 km] Kumluca (Antalya) 12:24:40 16-04-2025 35,90333 30,78528 16,28 2,3
AKDENIZ 12:24:36 16-04-2025 35,5452 30,5472 26,4 2,4
Vize (Kırklareli) 12:01:14 16-04-2025 41,61722 27,67694 7 1,2
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 11:57:32 16-04-2025 37,0892 27,8945 0 1,6
Akdeniz - [67.29 km] Marmaris (Muğla) 11:52:10 16-04-2025 36,02556 28,1 6,93 2,1
AKDENIZ 11:52:10 16-04-2025 36,0885 28,1128 1,7 2,4
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:49:22 16-04-2025 37,3302 37,0472 5,4 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 11:49:21 16-04-2025 37,34444 37,06694 10,63 1,9
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 11:48:14 16-04-2025 38,0357 38,178 4,2 1,8
Olur (Erzurum) 11:47:37 16-04-2025 40,74028 42,18333 7 1,5
Soma (Manisa) 11:13:12 16-04-2025 39,27389 27,73222 5,97 1,4
Kemah (Erzincan) 11:12:34 16-04-2025 39,79278 39,11 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 11:09:12 16-04-2025 39,52583 28,11722 5,89 1,6
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 11:09:11 16-04-2025 39,4892 28,1865 7,9 1,9
Pütürge (Malatya) 11:05:50 16-04-2025 38,24361 38,66361 14,26 1,2
TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) 11:05:37 16-04-2025 40,0522 35,9687 5,3 1,9
Pütürge (Malatya) 09:21:19 16-04-2025 38,27694 38,8075 7 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 09:01:24 16-04-2025 38,02528 38,18861 7,18 2,3
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:01:23 16-04-2025 38,0368 38,1955 19,5 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.51 km] Menderes (İzmir) 08:55:56 16-04-2025 38,03694 27,00722 7 1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 08:55:55 16-04-2025 37,876 26,897 5,3 1,3
Kale (Malatya) 08:54:37 16-04-2025 38,33972 38,78556 7,05 1,1
Pütürge (Malatya) 08:11:44 16-04-2025 38,265 38,80194 6,94 1,6
Menderes (İzmir) 08:04:15 16-04-2025 38,25583 27,13556 10,35 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 07:56:05 16-04-2025 38,11833 36,69417 5,45 2,2
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 07:56:04 16-04-2025 38,162 36,7627 1,7 2,3
Aladağ (Adana) 07:38:30 16-04-2025 37,69139 35,39833 7,02 1,8
Sliven (Bulgaristan) - [70.58 km] Lalapaşa (Edirne) 07:29:21 16-04-2025 42,55417 26,32222 5,65 2
EGE DENIZI 07:22:36 16-04-2025 35,5973 26,4312 11,5 2,7
Bala (Ankara) 06:07:12 16-04-2025 39,42389 33,12 7 1,5
AFSAR-BALA (ANKARA) 06:07:12 16-04-2025 39,4712 33,0505 9 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:04:08 16-04-2025 38,02528 37,53194 6,98 4,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 05:04:08 16-04-2025 38,0358 37,5528 1,8 4
Gölbaşı (Adıyaman) 04:46:56 16-04-2025 37,73444 37,63806 13,36 3,4
GOLBASI (ADIYAMAN) 04:46:56 16-04-2025 37,7717 37,632 5,9 3,1
Ege Denizi - [12.64 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:27:56 16-04-2025 39,46389 25,92028 7 1,5
DODURGA-FETHIYE (MUGLA) 04:17:14 16-04-2025 36,34 29,1193 22,1 2
Akdeniz - [30.39 km] Kaş (Antalya) 04:17:11 16-04-2025 36,04361 29,14 10,61 1,9
YUNANISTAN 04:11:36 16-04-2025 40,3012 24,1237 4 1,5
EGE DENIZI 04:01:30 16-04-2025 36,2547 25,5878 5,4 1,9
Akdeniz - [103.87 km] Datça (Muğla) 03:33:42 16-04-2025 35,76528 27,59556 13,18 2
AKDENIZ 03:33:42 16-04-2025 35,7653 27,5203 17,8 2
Sivrice (Elazığ) 03:25:15 16-04-2025 38,36833 38,95917 7 1
Gölbaşı (Adıyaman) 03:19:20 16-04-2025 37,93667 37,65083 8,21 1,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:19:17 16-04-2025 38,0558 37,6383 5 1,3
Akdeniz - [35.64 km] Kaş (Antalya) 02:45:05 16-04-2025 36,00361 29,10889 28,39 3
AKDENIZ 02:45:05 16-04-2025 36,0062 29,167 13,1 3
Pülümür (Tunceli) 02:32:06 16-04-2025 39,53361 39,87028 6,27 2
SENEK-PULUMUR (TUNCELI) 02:32:05 16-04-2025 39,5637 39,8935 3,6 2,3
Burdur Gölü - [04.05 km] Merkez (Burdur) 02:30:41 16-04-2025 37,6975 30,15306 7 1,8
CENDIK-(BURDUR) 02:30:40 16-04-2025 37,6857 30,1672 7,6 1,9
EGE DENIZI 02:21:01 16-04-2025 35,75 25,6125 5,4 2,6
Gölbaşı (Adıyaman) 02:16:03 16-04-2025 37,74389 37,70444 9,74 1,2
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 02:16:02 16-04-2025 37,8038 37,6908 1,7 1,4
YUNANISTAN 01:58:52 16-04-2025 40,3077 24,11 7,6 1
EGE DENIZI 01:55:25 16-04-2025 35,755 25,5378 14,9 1,6
EGE DENIZI 01:49:33 16-04-2025 36,6432 25,7412 9,3 2
Sungurlu (Çorum) 01:45:37 16-04-2025 39,99333 34,20639 7 1
EGE DENIZI 01:41:19 16-04-2025 36,7613 25,6447 8,8 1,9
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [68.09 km] Başkale (Van) 01:39:55 16-04-2025 38,42639 45,20778 7,66 1,9
IRAN 01:39:55 16-04-2025 38,4837 45,2155 7,4 2,2
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