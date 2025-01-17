Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
17 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Erzin (Hatay)
|09:12:29 17-01-2025
|36,97722
|36,08333
|15,59
|2,8
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|09:12:29 17-01-2025
|36,9982
|36,0608
|3,9
|2,7
|Torbalı (İzmir)
|08:49:35 17-01-2025
|38,28861
|27,40556
|7
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:30:39 17-01-2025
|38,15444
|37,55361
|8,07
|2,8
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:30:38 17-01-2025
|38,137
|37,5583
|7,1
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:13:36 17-01-2025
|38,20722
|38,03972
|7
|1,1
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:10:53 17-01-2025
|37,9947
|37,4508
|20,5
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|06:32:01 17-01-2025
|38,58667
|39,67306
|7,07
|1,8
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|06:32:01 17-01-2025
|38,617
|39,6385
|7
|2
|Merkez (Elazığ)
|06:31:07 17-01-2025
|38,58972
|39,67528
|7,04
|1,5
|Muradiye (Van)
|06:22:12 17-01-2025
|39,00722
|43,77222
|12,53
|2
|ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN)
|06:22:12 17-01-2025
|39,0547
|43,7633
|5
|2,1
|Kale (Malatya)
|06:10:15 17-01-2025
|38,35333
|38,77222
|9,49
|1,3
|CAMLIPINARALANI-ANAMUR (MERSIN)
|06:02:36 17-01-2025
|36,0233
|32,6855
|12,7
|1,6
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:59:38 17-01-2025
|38,1217
|36,8693
|2,7
|1,2
|Horasan (Erzurum)
|05:47:09 17-01-2025
|39,86944
|42,33083
|13,24
|2
|YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI)
|05:47:08 17-01-2025
|39,849
|42,3225
|5
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.67 km] Kuşadası (Aydın)
|05:46:21 17-01-2025
|37,7775
|27,16528
|7
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:46:21 17-01-2025
|37,7792
|27,1583
|5,2
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|05:43:46 17-01-2025
|38,17583
|37,97
|7
|1,3
|ORMANCIK-AKKUS (ORDU)
|05:17:02 17-01-2025
|40,8395
|36,977
|5,5
|2,6
|Akkuş (Ordu)
|05:17:01 17-01-2025
|40,83972
|36,99111
|10,51
|2
|Akdeniz - [45.71 km] Kumluca (Antalya)
|05:10:56 17-01-2025
|36,05861
|30,81417
|8,24
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|04:46:34 17-01-2025
|38,25556
|37,75167
|7
|1,4
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|04:46:33 17-01-2025
|38,2658
|37,8025
|8,4
|1,3
|Darende (Malatya)
|03:58:50 17-01-2025
|38,47222
|37,48139
|6,99
|1,1
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:58:48 17-01-2025
|38,4665
|37,2737
|9,2
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|03:46:41 17-01-2025
|37,15
|28,81722
|6,98
|0,9
|BEYAGAC (DENIZLI)
|03:46:40 17-01-2025
|37,1698
|28,8507
|5,3
|1
|Merkez (Muş)
|03:35:14 17-01-2025
|38,92444
|41,65056
|7,01
|1,7
|SURUGUDEN-(MUS)
|03:35:13 17-01-2025
|38,9157
|41,6347
|5
|1,7
|Nilüfer (Bursa)
|03:27:31 17-01-2025
|40,19694
|28,92667
|7
|1,3
|NILUFER (BURSA)
|03:27:31 17-01-2025
|40,2122
|28,9735
|10,8
|1,4
|Nilüfer (Bursa)
|03:18:44 17-01-2025
|40,20417
|28,99056
|7,85
|1,4
|NILUFER (BURSA)
|03:18:44 17-01-2025
|40,232
|28,9852
|7
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|02:48:52 17-01-2025
|38,08833
|37,83583
|6,97
|1,6
|GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:48:51 17-01-2025
|38,0787
|37,8282
|5,8
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|02:44:24 17-01-2025
|37,82222
|36,16278
|7,16
|1,6
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:44:23 17-01-2025
|37,825
|36,1905
|14,4
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:40:35 17-01-2025
|38,17639
|38,04417
|7,03
|0,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:39:45 17-01-2025
|38,05083
|38,2475
|6,97
|0,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:30:21 17-01-2025
|38,4035
|37,5078
|5
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|02:22:59 17-01-2025
|38,10861
|38,46139
|8,96
|2,7
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:22:57 17-01-2025
|38,1297
|38,4473
|5
|2,7
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.33 km] Karaburun (İzmir)
|02:15:53 17-01-2025
|38,64389
|26,57417
|18,28
|2,4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:15:53 17-01-2025
|38,6362
|26,5792
|16,6
|2,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:57:24 17-01-2025
|38,061
|37,4498
|4,1
|1
|KAVAK-(ADIYAMAN)
|01:01:38 17-01-2025
|37,9987
|38,1965
|7,3
|1
|KOCAYAKA-CIVRIL (DENIZLI)
|00:17:04 17-01-2025
|38,2768
|29,6377
|23,2
|0,8
|ESENTEPE-BOGAZLIYAN (YOZGAT)
|00:13:28 17-01-2025
|39,1133
|35,1675
|7
|1,3
|TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)
|00:08:56 17-01-2025
|40,7102
|30,604
|10,5
|1,3
|KARACALAR-(OSMANIYE)
|00:00:20 17-01-2025
|36,9972
|36,3105
|5
|1,6
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|23:42:27 16-01-2025
|38,4747
|37,3327
|5,6
|1,3
|Darende (Malatya)
|23:42:26 16-01-2025
|38,48167
|37,3
|7
|1,4
|Feke (Adana)
|23:32:00 16-01-2025
|37,97194
|35,71028
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [16.34 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|23:20:13 16-01-2025
|40,82111
|27,99222
|7,07
|1,5
|MARMARA DENIZI
|23:20:13 16-01-2025
|40,8467
|28,0332
|5
|1,4
|Akdeniz - [34.13 km] Seydikemer (Muğla)
|23:18:50 16-01-2025
|36,18611
|28,93361
|14,22
|1,6
|Kozan (Adana)
|22:22:32 16-01-2025
|37,63444
|35,89917
|7
|1
|İznik (Bursa)
|22:12:25 16-01-2025
|40,3825
|29,71667
|7,02
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|21:56:56 16-01-2025
|38,10444
|38,48417
|6,45
|1,2
|Bulanık (Muş)
|21:56:22 16-01-2025
|39,115
|42,15222
|7,03
|1,8
|Germencik (Aydın)
|21:26:17 16-01-2025
|37,94222
|27,64056
|6,93
|1,4
|Ege Denizi - [07.16 km] Ezine (Çanakkale)
|21:17:00 16-01-2025
|39,70111
|26,11278
|7
|1,3
|Mutki (Bitlis)
|20:31:51 16-01-2025
|38,52
|41,63528
|6,98
|1,3
|Akdeniz - [04.52 km] Kaş (Antalya)
|20:17:41 16-01-2025
|36,19056
|29,56778
|33,03
|1,4
|YUNANISTAN
|19:51:22 16-01-2025
|40,0575
|24,346
|17,2
|3,3
|Mengen (Bolu)
|19:22:40 16-01-2025
|40,85389
|31,87083
|7,02
|1,1
|Nilüfer (Bursa)
|19:09:59 16-01-2025
|40,19667
|28,97694
|7,01
|1,3
|Kale (Malatya)
|18:43:18 16-01-2025
|38,29111
|38,75306
|6,95
|1,4
|Niksar (Tokat)
|18:30:44 16-01-2025
|40,69778
|36,83778
|6,27
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.43 km] Kuşadası (Aydın)
|18:18:17 16-01-2025
|37,70222
|27,11806
|6,93
|1,7
|IRICE-(SANLIURFA)
|17:52:28 16-01-2025
|37,2
|39,1833
|3,5
|3,1
|Haliliye (Şanlıurfa)
|17:52:27 16-01-2025
|37,08528
|39,19472
|12,83
|3,2
|Kale (Malatya)
|16:31:22 16-01-2025
|38,34194
|38,78472
|7
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|16:08:31 16-01-2025
|39,22361
|29,19
|7
|1,1
|NECIP-MANYAS (BALIKESIR)
|15:45:32 16-01-2025
|39,994
|27,7772
|0
|1,4
|Gönen (Balıkesir)
|15:45:31 16-01-2025
|39,9875
|27,70472
|7,06
|1,1
|Marmara Denizi - [07.06 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|15:43:57 16-01-2025
|40,80278
|27,47583
|6,99
|1,2
|EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)
|15:43:56 16-01-2025
|40,5715
|27,4097
|24,5
|1,6
|Yahşihan (Kırıkkale)
|15:28:09 16-01-2025
|39,98722
|33,55778
|0
|0,9
|Malazgirt (Muş)
|14:58:22 16-01-2025
|39,39722
|42,24056
|7
|1,5
|BALOTU-BULANIK (MUS)
|14:58:19 16-01-2025
|39,1267
|42,143
|9,3
|1,5
|Kağızman (Kars)
|14:56:55 16-01-2025
|40,05583
|42,94667
|11,4
|1,9
|DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
|14:56:55 16-01-2025
|40,0687
|42,9293
|8,2
|2,3
|BOZTAHTA-ALADAG (ADANA)
|14:45:08 16-01-2025
|37,3455
|35,4618
|16,3
|1,8
|Eşme (Uşak)
|14:44:06 16-01-2025
|38,50861
|29,11139
|7
|1,1
|SOGUTLU-ULUBEY (USAK)
|14:44:05 16-01-2025
|38,5205
|29,1435
|15,5
|1,5
|Haliliye (Şanlıurfa)
|14:26:36 16-01-2025
|37,12194
|39,15333
|12,21
|3
|KAPAKLI-(SANLIURFA)
|14:26:36 16-01-2025
|37,1965
|39,194
|9,7
|3
|KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
|14:02:18 16-01-2025
|37,8802
|36,771
|18,7
|1,6
|TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:43:20 16-01-2025
|38,16
|37,2285
|12,7
|1,8
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|13:23:11 16-01-2025
|38,4537
|37,5613
|4,6
|1,6
|Merkez (Ağrı)
|13:13:56 16-01-2025
|39,79722
|43,40583
|7,13
|2
|UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR)
|13:13:56 16-01-2025
|39,7975
|43,4118
|9,2
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|12:47:34 16-01-2025
|38,2685
|37,7382
|5,3
|1,6
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|12:28:34 16-01-2025
|38,75111
|31,41
|7,38
|2,4
|CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|12:28:33 16-01-2025
|38,7068
|31,362
|5
|2,4
|Kınık (İzmir)
|11:58:18 16-01-2025
|39,05528
|27,28861
|7,22
|1,2
|SUCAHLI-KINIK (IZMIR)
|11:58:18 16-01-2025
|39,0747
|27,2917
|7,9
|1,6
|YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)
|11:29:19 16-01-2025
|39,8772
|41,7227
|1,6
|2
|Pasinler (Erzurum)
|11:29:18 16-01-2025
|39,80694
|41,60917
|9,07
|2,5
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|11:19:32 16-01-2025
|37,6143
|35,8263
|13,4
|1,7
|Gemlik (Bursa)
|11:14:10 16-01-2025
|40,45333
|29,20389
|7
|1,7
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|11:14:10 16-01-2025
|40,4772
|29,1947
|0
|2
|Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı - [02.93 km] Çeşme (İzmir)
|10:38:27 16-01-2025
|38,28917
|26,40861
|7
|1,3
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|10:21:04 16-01-2025
|36,1863
|35,8637
|9,2
|2,2
|Samandağ (Hatay)
|10:21:03 16-01-2025
|36,13944
|35,93472
|7
|2,3
|Tosya (Kastamonu)
|10:12:20 16-01-2025
|40,86028
|34,04917
|7
|1,1
|KARAPINAR-SALIHLI (MANISA)
|10:01:39 16-01-2025
|38,5168
|28,1353
|24,4
|1,7
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|10:00:35 16-01-2025
|38,5578
|28,2255
|16,3
|1,8
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|10:00:03 16-01-2025
|38,5085
|28,1943
|12,1
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Erzin (Hatay)
|09:12:29 17-01-2025
|36,97722
|36,08333
|15,59
|2,8
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|09:12:29 17-01-2025
|36,9982
|36,0608
|3,9
|2,7
|Torbalı (İzmir)
|08:49:35 17-01-2025
|38,28861
|27,40556
|7
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:30:39 17-01-2025
|38,15444
|37,55361
|8,07
|2,8
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:30:38 17-01-2025
|38,137
|37,5583
|7,1
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:13:36 17-01-2025
|38,20722
|38,03972
|7
|1,1
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:10:53 17-01-2025
|37,9947
|37,4508
|20,5
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|06:32:01 17-01-2025
|38,58667
|39,67306
|7,07
|1,8
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|06:32:01 17-01-2025
|38,617
|39,6385
|7
|2
|Merkez (Elazığ)
|06:31:07 17-01-2025
|38,58972
|39,67528
|7,04
|1,5
|Muradiye (Van)
|06:22:12 17-01-2025
|39,00722
|43,77222
|12,53
|2
|ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN)
|06:22:12 17-01-2025
|39,0547
|43,7633
|5
|2,1
|Kale (Malatya)
|06:10:15 17-01-2025
|38,35333
|38,77222
|9,49
|1,3
|CAMLIPINARALANI-ANAMUR (MERSIN)
|06:02:36 17-01-2025
|36,0233
|32,6855
|12,7
|1,6
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:59:38 17-01-2025
|38,1217
|36,8693
|2,7
|1,2
|Horasan (Erzurum)
|05:47:09 17-01-2025
|39,86944
|42,33083
|13,24
|2
|YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI)
|05:47:08 17-01-2025
|39,849
|42,3225
|5
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.67 km] Kuşadası (Aydın)
|05:46:21 17-01-2025
|37,7775
|27,16528
|7
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:46:21 17-01-2025
|37,7792
|27,1583
|5,2
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|05:43:46 17-01-2025
|38,17583
|37,97
|7
|1,3
|ORMANCIK-AKKUS (ORDU)
|05:17:02 17-01-2025
|40,8395
|36,977
|5,5
|2,6
|Akkuş (Ordu)
|05:17:01 17-01-2025
|40,83972
|36,99111
|10,51
|2
|Akdeniz - [45.71 km] Kumluca (Antalya)
|05:10:56 17-01-2025
|36,05861
|30,81417
|8,24
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|04:46:34 17-01-2025
|38,25556
|37,75167
|7
|1,4
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|04:46:33 17-01-2025
|38,2658
|37,8025
|8,4
|1,3
|Darende (Malatya)
|03:58:50 17-01-2025
|38,47222
|37,48139
|6,99
|1,1
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:58:48 17-01-2025
|38,4665
|37,2737
|9,2
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|03:46:41 17-01-2025
|37,15
|28,81722
|6,98
|0,9
|BEYAGAC (DENIZLI)
|03:46:40 17-01-2025
|37,1698
|28,8507
|5,3
|1
|Merkez (Muş)
|03:35:14 17-01-2025
|38,92444
|41,65056
|7,01
|1,7
|SURUGUDEN-(MUS)
|03:35:13 17-01-2025
|38,9157
|41,6347
|5
|1,7
|Nilüfer (Bursa)
|03:27:31 17-01-2025
|40,19694
|28,92667
|7
|1,3
|NILUFER (BURSA)
|03:27:31 17-01-2025
|40,2122
|28,9735
|10,8
|1,4
|Nilüfer (Bursa)
|03:18:44 17-01-2025
|40,20417
|28,99056
|7,85
|1,4
|NILUFER (BURSA)
|03:18:44 17-01-2025
|40,232
|28,9852
|7
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|02:48:52 17-01-2025
|38,08833
|37,83583
|6,97
|1,6
|GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:48:51 17-01-2025
|38,0787
|37,8282
|5,8
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|02:44:24 17-01-2025
|37,82222
|36,16278
|7,16
|1,6
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:44:23 17-01-2025
|37,825
|36,1905
|14,4
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:40:35 17-01-2025
|38,17639
|38,04417
|7,03
|0,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:39:45 17-01-2025
|38,05083
|38,2475
|6,97
|0,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:30:21 17-01-2025
|38,4035
|37,5078
|5
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|02:22:59 17-01-2025
|38,10861
|38,46139
|8,96
|2,7
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:22:57 17-01-2025
|38,1297
|38,4473
|5
|2,7
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.33 km] Karaburun (İzmir)
|02:15:53 17-01-2025
|38,64389
|26,57417
|18,28
|2,4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:15:53 17-01-2025
|38,6362
|26,5792
|16,6
|2,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:57:24 17-01-2025
|38,061
|37,4498
|4,1
|1
|KAVAK-(ADIYAMAN)
|01:01:38 17-01-2025
|37,9987
|38,1965
|7,3
|1
|KOCAYAKA-CIVRIL (DENIZLI)
|00:17:04 17-01-2025
|38,2768
|29,6377
|23,2
|0,8
|ESENTEPE-BOGAZLIYAN (YOZGAT)
|00:13:28 17-01-2025
|39,1133
|35,1675
|7
|1,3
|TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)
|00:08:56 17-01-2025
|40,7102
|30,604
|10,5
|1,3
|KARACALAR-(OSMANIYE)
|00:00:20 17-01-2025
|36,9972
|36,3105
|5
|1,6
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|23:42:27 16-01-2025
|38,4747
|37,3327
|5,6
|1,3
|Darende (Malatya)
|23:42:26 16-01-2025
|38,48167
|37,3
|7
|1,4
|Feke (Adana)
|23:32:00 16-01-2025
|37,97194
|35,71028
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [16.34 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|23:20:13 16-01-2025
|40,82111
|27,99222
|7,07
|1,5
|MARMARA DENIZI
|23:20:13 16-01-2025
|40,8467
|28,0332
|5
|1,4
|Akdeniz - [34.13 km] Seydikemer (Muğla)
|23:18:50 16-01-2025
|36,18611
|28,93361
|14,22
|1,6
|Kozan (Adana)
|22:22:32 16-01-2025
|37,63444
|35,89917
|7
|1
|İznik (Bursa)
|22:12:25 16-01-2025
|40,3825
|29,71667
|7,02
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|21:56:56 16-01-2025
|38,10444
|38,48417
|6,45
|1,2
|Bulanık (Muş)
|21:56:22 16-01-2025
|39,115
|42,15222
|7,03
|1,8
|Germencik (Aydın)
|21:26:17 16-01-2025
|37,94222
|27,64056
|6,93
|1,4
|Ege Denizi - [07.16 km] Ezine (Çanakkale)
|21:17:00 16-01-2025
|39,70111
|26,11278
|7
|1,3
|Mutki (Bitlis)
|20:31:51 16-01-2025
|38,52
|41,63528
|6,98
|1,3
|Akdeniz - [04.52 km] Kaş (Antalya)
|20:17:41 16-01-2025
|36,19056
|29,56778
|33,03
|1,4
|YUNANISTAN
|19:51:22 16-01-2025
|40,0575
|24,346
|17,2
|3,3
|Mengen (Bolu)
|19:22:40 16-01-2025
|40,85389
|31,87083
|7,02
|1,1
|Nilüfer (Bursa)
|19:09:59 16-01-2025
|40,19667
|28,97694
|7,01
|1,3
|Kale (Malatya)
|18:43:18 16-01-2025
|38,29111
|38,75306
|6,95
|1,4
|Niksar (Tokat)
|18:30:44 16-01-2025
|40,69778
|36,83778
|6,27
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.43 km] Kuşadası (Aydın)
|18:18:17 16-01-2025
|37,70222
|27,11806
|6,93
|1,7
|IRICE-(SANLIURFA)
|17:52:28 16-01-2025
|37,2
|39,1833
|3,5
|3,1
|Haliliye (Şanlıurfa)
|17:52:27 16-01-2025
|37,08528
|39,19472
|12,83
|3,2
|Kale (Malatya)
|16:31:22 16-01-2025
|38,34194
|38,78472
|7
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|16:08:31 16-01-2025
|39,22361
|29,19
|7
|1,1
|NECIP-MANYAS (BALIKESIR)
|15:45:32 16-01-2025
|39,994
|27,7772
|0
|1,4
|Gönen (Balıkesir)
|15:45:31 16-01-2025
|39,9875
|27,70472
|7,06
|1,1
|Marmara Denizi - [07.06 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|15:43:57 16-01-2025
|40,80278
|27,47583
|6,99
|1,2
|EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)
|15:43:56 16-01-2025
|40,5715
|27,4097
|24,5
|1,6
|Yahşihan (Kırıkkale)
|15:28:09 16-01-2025
|39,98722
|33,55778
|0
|0,9
|Malazgirt (Muş)
|14:58:22 16-01-2025
|39,39722
|42,24056
|7
|1,5
|BALOTU-BULANIK (MUS)
|14:58:19 16-01-2025
|39,1267
|42,143
|9,3
|1,5
|Kağızman (Kars)
|14:56:55 16-01-2025
|40,05583
|42,94667
|11,4
|1,9
|DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
|14:56:55 16-01-2025
|40,0687
|42,9293
|8,2
|2,3
|BOZTAHTA-ALADAG (ADANA)
|14:45:08 16-01-2025
|37,3455
|35,4618
|16,3
|1,8
|Eşme (Uşak)
|14:44:06 16-01-2025
|38,50861
|29,11139
|7
|1,1
|SOGUTLU-ULUBEY (USAK)
|14:44:05 16-01-2025
|38,5205
|29,1435
|15,5
|1,5
|Haliliye (Şanlıurfa)
|14:26:36 16-01-2025
|37,12194
|39,15333
|12,21
|3
|KAPAKLI-(SANLIURFA)
|14:26:36 16-01-2025
|37,1965
|39,194
|9,7
|3
|KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
|14:02:18 16-01-2025
|37,8802
|36,771
|18,7
|1,6
|TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:43:20 16-01-2025
|38,16
|37,2285
|12,7
|1,8
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|13:23:11 16-01-2025
|38,4537
|37,5613
|4,6
|1,6
|Merkez (Ağrı)
|13:13:56 16-01-2025
|39,79722
|43,40583
|7,13
|2
|UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR)
|13:13:56 16-01-2025
|39,7975
|43,4118
|9,2
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|12:47:34 16-01-2025
|38,2685
|37,7382
|5,3
|1,6
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|12:28:34 16-01-2025
|38,75111
|31,41
|7,38
|2,4
|CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|12:28:33 16-01-2025
|38,7068
|31,362
|5
|2,4
|Kınık (İzmir)
|11:58:18 16-01-2025
|39,05528
|27,28861
|7,22
|1,2
|SUCAHLI-KINIK (IZMIR)
|11:58:18 16-01-2025
|39,0747
|27,2917
|7,9
|1,6
|YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)
|11:29:19 16-01-2025
|39,8772
|41,7227
|1,6
|2
|Pasinler (Erzurum)
|11:29:18 16-01-2025
|39,80694
|41,60917
|9,07
|2,5
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|11:19:32 16-01-2025
|37,6143
|35,8263
|13,4
|1,7
|Gemlik (Bursa)
|11:14:10 16-01-2025
|40,45333
|29,20389
|7
|1,7
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|11:14:10 16-01-2025
|40,4772
|29,1947
|0
|2
|Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı - [02.93 km] Çeşme (İzmir)
|10:38:27 16-01-2025
|38,28917
|26,40861
|7
|1,3
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|10:21:04 16-01-2025
|36,1863
|35,8637
|9,2
|2,2
|Samandağ (Hatay)
|10:21:03 16-01-2025
|36,13944
|35,93472
|7
|2,3
|Tosya (Kastamonu)
|10:12:20 16-01-2025
|40,86028
|34,04917
|7
|1,1
|KARAPINAR-SALIHLI (MANISA)
|10:01:39 16-01-2025
|38,5168
|28,1353
|24,4
|1,7
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|10:00:35 16-01-2025
|38,5578
|28,2255
|16,3
|1,8
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|10:00:03 16-01-2025
|38,5085
|28,1943
|12,1
|1,3
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