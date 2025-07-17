Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

17 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 22:58:00 17-07-2025 35,05722 33,395 6,32 2,3
AKDENIZ 22:57:59 17-07-2025 34,9288 33,0733 44,5 2,4
Ege Denizi - [77.34 km] Datça (Muğla) 22:33:45 17-07-2025 35,9975 27,45611 8,38 2,6
EGE DENIZI 22:33:43 17-07-2025 36,0373 27,2235 9,4 2,8
Battalgazi (Malatya) 22:06:09 17-07-2025 38,15833 38,555 7 1,2
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 22:06:08 17-07-2025 38,1408 38,6228 26,5 1,2
Pütürge (Malatya) 21:59:59 17-07-2025 38,26056 38,81194 5,39 2
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 21:59:58 17-07-2025 38,2953 38,8018 5 1,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 21:42:47 17-07-2025 38,09222 37,15444 6,94 1,9
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 21:42:47 17-07-2025 38,1135 37,1142 9,1 1,7
Doğanşehir (Malatya) 21:38:42 17-07-2025 38,02861 37,68417 6,99 2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:38:41 17-07-2025 38,0237 37,6327 16,1 2
Torbalı (İzmir) 21:28:53 17-07-2025 38,18833 27,43194 7,14 1,1
DUVERLIK-TORBALI (IZMIR) 21:28:52 17-07-2025 38,1998 27,4407 5,3 1,1
EGE DENIZI 20:36:03 17-07-2025 38,2727 25,4362 5 2,1
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 20:34:21 17-07-2025 37,7573 36,3697 9,1 2
Andırın (Kahramanmaraş) 20:34:20 17-07-2025 37,74194 36,37972 6,96 2
YUNANISTAN 19:53:33 17-07-2025 40,2945 24,1603 7,4 3,1
Ege Denizi 19:53:31 17-07-2025 40,40583 24,18278 8,22 2,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:25:28 17-07-2025 38,12056 37,06972 7 2,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:25:27 17-07-2025 38,1118 37,032 5 2,2
Pütürge (Malatya) 19:21:27 17-07-2025 38,27139 38,86861 7,17 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:20:53 17-07-2025 35,0012 24,2057 5,6 2,1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 19:15:55 17-07-2025 40,4838 29,2177 9 1,8
Gemlik (Bursa) 19:15:54 17-07-2025 40,47278 29,22028 7,01 1,7
Ege Denizi - [40.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:01:21 17-07-2025 39,16111 25,82833 5,3 2,2
EGE DENIZI 19:01:20 17-07-2025 39,1865 25,7758 9,9 2,4
ALIEFENDIOGLU-TARSUS (MERSIN) 18:22:23 17-07-2025 36,8862 34,8792 35 2,2
Tarsus (Mersin) 18:22:21 17-07-2025 36,82472 34,87333 36,2 2,3
Yeşilova (Burdur) 18:03:05 17-07-2025 37,46472 29,55444 7 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:58:59 17-07-2025 35,963 23,0185 9,2 2,4
Pütürge (Malatya) 17:57:04 17-07-2025 38,27639 38,85083 7,22 2,3
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 17:57:03 17-07-2025 38,2705 38,8375 5 2,3
Merkez (Bayburt) 17:24:15 17-07-2025 40,09639 39,99278 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 17:20:17 17-07-2025 38,2425 37,94944 7 1
Orhaneli (Bursa) 16:49:53 17-07-2025 39,885 28,92528 6,83 1,1
Haseke (Suriye) - [44.66 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 16:47:38 17-07-2025 36,51861 40,34361 6,95 1,8
SURIYE 16:47:35 17-07-2025 36,3213 40,3598 12,4 2,2
Pütürge (Malatya) 16:07:59 17-07-2025 38,29694 38,82778 7 1,3
Vize (Kırklareli) 15:54:18 17-07-2025 41,64083 27,68083 7 1
EGE DENIZI 15:04:31 17-07-2025 36,5707 25,6993 3,2 1,6
EGE DENIZI 14:58:22 17-07-2025 36,549 25,7438 9 1,8
EGE DENIZI 14:56:30 17-07-2025 36,588 25,6462 16,8 1,7
Simav (Kütahya) 14:47:21 17-07-2025 39,20556 28,95 6,81 0,6
Alaşehir (Manisa) 14:41:18 17-07-2025 38,47028 28,49333 6,67 1,1
Yahyalı (Kayseri) 14:40:59 17-07-2025 37,67111 35,12 7 1,5
HAMIDIYE-POZANTI (ADANA) 14:40:58 17-07-2025 37,5428 35,055 7,1 1,5
BULGARISTAN 14:34:16 17-07-2025 42,6845 24,1192 5 1,6
YUNANISTAN 14:32:29 17-07-2025 40,3877 24,0393 6 1,9
Alaşehir (Manisa) 14:31:53 17-07-2025 38,27806 28,44611 9,36 1
Simav (Kütahya) 14:06:24 17-07-2025 39,28806 28,95028 7 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:05:30 17-07-2025 39,2783 28,9645 2,6 1,4
Simav (Kütahya) 14:05:29 17-07-2025 39,33972 28,90278 7 1,3
Dursunbey (Balıkesir) 14:05:28 17-07-2025 39,40972 28,93056 7 1,3
Simav (Kütahya) 13:55:50 17-07-2025 39,13167 29,02528 7,8 0,7
Ege Denizi - [14.44 km] Bodrum (Muğla) 13:48:27 17-07-2025 36,88583 27,41639 7 1,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 13:48:26 17-07-2025 36,874 27,5462 3,8 1,4
Doğanşehir (Malatya) 13:42:16 17-07-2025 38,09333 37,93333 4,24 1,4
Simav (Kütahya) 13:23:53 17-07-2025 39,25167 28,96944 6,78 0,6
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:59:06 17-07-2025 39,446 28,0757 0 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:59:04 17-07-2025 39,48333 28,36194 7 1,6
Merkez (Adıyaman) 12:51:43 17-07-2025 37,79278 38,42944 7 1,5
Altıeylül (Balıkesir) 12:48:32 17-07-2025 39,57194 27,64222 7,06 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:45:52 17-07-2025 37,6225 37,25694 7 1,8
MAHMUTOGLAN-CUBUK (ANKARA) 12:45:14 17-07-2025 40,3747 33,004 7,6 2,5
DARKALE-SOMA (MANISA) 12:37:23 17-07-2025 39,1467 27,5783 0 1,8
Soma (Manisa) 12:26:57 17-07-2025 39,19111 27,7325 7 1,2
Kırkağaç (Manisa) 12:26:54 17-07-2025 39,09833 27,78167 7,05 1,5
Tire (İzmir) 12:26:34 17-07-2025 38,05111 27,52722 7 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:15:49 17-07-2025 37,57028 37,30944 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 12:03:17 17-07-2025 38,29722 38,47222 7,07 1
Çay (Afyonkarahisar) 12:01:19 17-07-2025 38,6025 30,86833 7 1
CUMHURIYET-CAY (AFYONKARAHISAR) 12:01:17 17-07-2025 38,5378 30,9835 27,8 1,3
TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA) 12:00:00 17-07-2025 36,975 35,772 0 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:50:33 17-07-2025 34,8848 23,2452 15 2,8
Soma (Manisa) 11:40:35 17-07-2025 39,2225 27,67 5,16 1,5
DARKALE-SOMA (MANISA) 11:40:34 17-07-2025 39,1463 27,6063 0 1,7
Polateli (Kilis) 11:27:14 17-07-2025 36,82194 37,22806 7 1,2
Simav (Kütahya) 11:24:50 17-07-2025 39,25583 28,965 10,22 1,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:24:49 17-07-2025 39,1845 29,0215 12,1 1,5
Simav (Kütahya) 11:19:24 17-07-2025 39,25333 28,96694 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:19:23 17-07-2025 39,243 28,9847 18,5 1,3
CALOVA-BALYA (BALIKESIR) 11:05:19 17-07-2025 39,8115 27,5433 10,5 2,1
Balya (Balıkesir) 11:05:18 17-07-2025 39,81667 27,53833 15,88 1,7
Kuşadası (Aydın) 10:58:48 17-07-2025 37,83444 27,32278 7 1,1
Orhaneli (Bursa) 10:00:34 17-07-2025 39,87528 28,86 7 1,7
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 10:00:34 17-07-2025 39,8733 28,8207 0 1,8
YUNANISTAN 10:00:33 17-07-2025 40,3225 24,1617 5,9 2
EGE DENIZI 09:51:52 17-07-2025 36,6707 25,663 1,6 1,7
Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.77 km] Gelibolu (Çanakkale) 09:38:21 17-07-2025 40,49333 26,43167 7,04 1,5
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 09:38:21 17-07-2025 40,5043 26,417 7,8 1,8
Kırkağaç (Manisa) 09:28:55 17-07-2025 39,15972 27,81389 7 1,5
Şehitkamil (Gaziantep) 09:28:12 17-07-2025 37,34194 37,43694 7 0,8
Tefenni (Burdur) 09:03:02 17-07-2025 37,16 29,82333 7 1,3
CAYLI-TEFENNI (BURDUR) 09:03:01 17-07-2025 37,2023 29,8607 5,3 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 08:55:20 17-07-2025 37,37944 37,12389 7 1,5
EGE DENIZI 08:29:40 17-07-2025 36,6423 25,6082 19,2 1,7
EGE DENIZI 08:22:50 17-07-2025 36,6923 25,6448 28,9 1,6
Akdeniz - [71.10 km] Kumluca (Antalya) 08:18:37 17-07-2025 36,11 31,17472 29,11 1,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:18:35 17-07-2025 36,2105 31,1268 4,9 1,2
Düziçi (Osmaniye) 08:11:41 17-07-2025 37,17639 36,25333 6,95 1,8
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 08:11:40 17-07-2025 37,2658 36,1998 23,1 1,9
RODOS ADASI (AKDENIZ) 08:10:18 17-07-2025 36,195 28,0712 31,2 1,9
Akdeniz - [67.01 km] Marmaris (Muğla) 08:10:16 17-07-2025 36,03333 28,20806 18,59 1,6
AKDENIZ 08:08:40 17-07-2025 36,5575 28,4792 20,6 1,4
Akdeniz - [35.49 km] Ortaca (Muğla) 08:08:38 17-07-2025 36,41194 28,57611 8,98 1
Ege Denizi - [46.76 km] Karaburun (İzmir) 07:50:32 17-07-2025 38,97111 26,04778 8,33 1,7
Simav (Kütahya) 07:48:46 17-07-2025 39,26056 28,94 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:48:45 17-07-2025 39,2573 28,9677 10,4 1,6
Simav (Kütahya) 07:46:46 17-07-2025 39,23667 28,97167 9,04 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:46:46 17-07-2025 39,2498 28,9732 5,9 2,1
Sivrice (Elazığ) 07:41:13 17-07-2025 38,45722 39,21778 7 1,2
Simav (Kütahya) 07:37:53 17-07-2025 39,25111 28,96833 4,59 1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:37:52 17-07-2025 39,2363 28,9538 12,7 1,1
Simav (Kütahya) 07:34:36 17-07-2025 39,17583 28,92167 7,17 1
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 07:34:34 17-07-2025 39,1697 28,9382 15,9 1,2
Şenkaya (Erzurum) 07:19:13 17-07-2025 40,37083 42,29833 9,84 1,4
DOKUZDEGIRMEN-OLTU (ERZURUM) 07:19:13 17-07-2025 40,4183 42,102 15,3 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:18:48 17-07-2025 37,84222 36,67694 5,62 2,5
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 07:18:48 17-07-2025 37,8522 36,6398 5,5 2,4
Akdeniz - [108.86 km] Kaş (Antalya) 07:03:16 17-07-2025 35,27278 29,23972 28 3
AKDENIZ 07:03:11 17-07-2025 35,097 29,3958 10 3,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:58:12 17-07-2025 37,55917 37,29167 5,33 1,1
Akhisar (Manisa) 06:47:13 17-07-2025 38,95194 28,11639 7 0,8
Kumlu (Hatay) 06:28:34 17-07-2025 36,3575 36,37028 5,49 1,6
Pütürge (Malatya) 06:09:49 17-07-2025 38,29028 38,87278 7 2,1
CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) 06:09:48 17-07-2025 38,3068 38,8742 5,4 2,2
Göynücek (Amasya) 05:57:38 17-07-2025 40,34861 35,51083 6,64 1
Dursunbey (Balıkesir) 05:56:42 17-07-2025 39,35444 28,75833 8,54 1
Çelikhan (Adıyaman) 05:43:17 17-07-2025 38,09194 38,41722 9,39 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 05:25:11 17-07-2025 38,25417 38,19306 10,54 1,8
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 05:25:10 17-07-2025 38,2443 38,1832 5,1 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 05:23:48 17-07-2025 37,97306 36,28806 5,11 2,1
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:23:48 17-07-2025 37,9697 36,2825 4,5 2,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:10:16 17-07-2025 39,25778 26,22667 7,04 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 05:10:16 17-07-2025 39,2508 26,1712 9,1 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 04:50:20 17-07-2025 38,10583 38,4175 9,18 1,7
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 04:50:19 17-07-2025 38,0937 38,372 7 1,6
Akdeniz - [26.69 km] Seydikemer (Muğla) 04:40:58 17-07-2025 36,24389 28,98028 37,37 1,4
AKDENIZ 04:40:58 17-07-2025 36,2005 28,909 15,3 1,3
Marmara Denizi - [24.72 km] Silivri (İstanbul) 04:32:37 17-07-2025 40,84389 28,28917 7 1,3
MARMARA DENIZI 04:32:37 17-07-2025 40,815 28,3207 15,5 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 04:26:42 17-07-2025 37,825 36,42611 7 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 04:14:38 17-07-2025 37,83 36,44167 7 1,9
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 04:14:38 17-07-2025 37,8097 36,4463 7,3 1,9
Selçuk (İzmir) 04:11:25 17-07-2025 37,9175 27,42306 7 1,3
CAMLIK-SELCUK (IZMIR) 04:11:24 17-07-2025 37,9042 27,4003 4,9 1,2
Selçuk (İzmir) 04:07:59 17-07-2025 37,89861 27,41056 9,49 2
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 04:07:58 17-07-2025 37,8703 27,4088 9,2 1,9
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 04:04:12 17-07-2025 38,696 44,4707 5 2,1
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [24.31 km] Saray (Van) 04:04:11 17-07-2025 38,61889 44,54556 12,79 2
Kuşadası (Aydın) 04:03:11 17-07-2025 37,85861 27,37694 7 1,1
KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) 04:03:10 17-07-2025 37,8263 27,3633 13,4 1,4
Kuşadası (Aydın) 04:02:45 17-07-2025 37,82611 27,32917 7,36 0,9
Ayvacık (Çanakkale) 04:02:38 17-07-2025 39,535 26,35778 6,93 1
PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 04:02:37 17-07-2025 39,5197 26,3175 20,1 1,1
Sivrice (Elazığ) 04:02:21 17-07-2025 38,38806 38,94944 7 1
Sivrice (Elazığ) 04:01:53 17-07-2025 38,38222 38,95889 6,99 1,1
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 04:01:53 17-07-2025 38,426 38,9957 10,1 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Menderes (İzmir) 03:55:34 17-07-2025 37,87167 26,94028 7 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.32 km] Menderes (İzmir) 03:55:04 17-07-2025 37,89694 26,95861 14,55 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:55:04 17-07-2025 37,886 26,929 8,7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:38:53 17-07-2025 38,13806 37,49 10,91 1,6
TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:38:52 17-07-2025 38,1598 37,4625 7 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:28:51 17-07-2025 35,0223 23,2267 27,4 2,6
Larisa, Thessalia (Yunanistan) 03:27:03 17-07-2025 39,43694 22,47417 8,6 3,4
Kale (Malatya) 03:20:48 17-07-2025 38,34 38,80861 9,52 1,4
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 03:20:48 17-07-2025 38,3395 38,814 4,2 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 02:54:52 17-07-2025 38,05889 36,60444 7 1,8
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:54:51 17-07-2025 38,0642 36,622 6,2 2
Ege Denizi - [12.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:38:32 17-07-2025 39,38333 26,30889 13,5 2,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 02:38:32 17-07-2025 39,3703 26,2945 10,2 2,3
Şenkaya (Erzurum) 02:25:58 17-07-2025 40,58722 42,44333 7 1,5
ORMANLI-SENKAYA (ERZURUM) 02:25:58 17-07-2025 40,6438 42,4588 12,3 1,6
Kuşadası (Aydın) 02:15:48 17-07-2025 37,85194 27,32306 6,86 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.04 km] Kuşadası (Aydın) 01:58:21 17-07-2025 37,90194 27,17944 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:58:19 17-07-2025 37,9088 27,1323 6,4 1,2
Çerkeş (Çankırı) 00:57:36 17-07-2025 40,68556 32,85861 7,02 1,6
Yığılca (Düzce) 00:49:28 17-07-2025 40,81111 31,505 7,87 1,9
Akhisar (Manisa) 00:22:14 17-07-2025 38,92056 27,86917 6,61 2,6
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 00:22:13 17-07-2025 38,8765 27,8435 10,6 1,6
Aladağ (Adana) 00:10:40 17-07-2025 37,53639 35,37556 7 2,3
EBRISIM-ALADAG (ADANA) 00:10:38 17-07-2025 37,4968 35,3382 5 2,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 22:58:00 17-07-2025 35,05722 33,395 6,32 2,3
AKDENIZ 22:57:59 17-07-2025 34,9288 33,0733 44,5 2,4
Ege Denizi - [77.34 km] Datça (Muğla) 22:33:45 17-07-2025 35,9975 27,45611 8,38 2,6
EGE DENIZI 22:33:43 17-07-2025 36,0373 27,2235 9,4 2,8
Battalgazi (Malatya) 22:06:09 17-07-2025 38,15833 38,555 7 1,2
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 22:06:08 17-07-2025 38,1408 38,6228 26,5 1,2
Pütürge (Malatya) 21:59:59 17-07-2025 38,26056 38,81194 5,39 2
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 21:59:58 17-07-2025 38,2953 38,8018 5 1,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 21:42:47 17-07-2025 38,09222 37,15444 6,94 1,9
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 21:42:47 17-07-2025 38,1135 37,1142 9,1 1,7
Doğanşehir (Malatya) 21:38:42 17-07-2025 38,02861 37,68417 6,99 2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:38:41 17-07-2025 38,0237 37,6327 16,1 2
Torbalı (İzmir) 21:28:53 17-07-2025 38,18833 27,43194 7,14 1,1
DUVERLIK-TORBALI (IZMIR) 21:28:52 17-07-2025 38,1998 27,4407 5,3 1,1
EGE DENIZI 20:36:03 17-07-2025 38,2727 25,4362 5 2,1
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 20:34:21 17-07-2025 37,7573 36,3697 9,1 2
Andırın (Kahramanmaraş) 20:34:20 17-07-2025 37,74194 36,37972 6,96 2
YUNANISTAN 19:53:33 17-07-2025 40,2945 24,1603 7,4 3,1
Ege Denizi 19:53:31 17-07-2025 40,40583 24,18278 8,22 2,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:25:28 17-07-2025 38,12056 37,06972 7 2,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:25:27 17-07-2025 38,1118 37,032 5 2,2
Pütürge (Malatya) 19:21:27 17-07-2025 38,27139 38,86861 7,17 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:20:53 17-07-2025 35,0012 24,2057 5,6 2,1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 19:15:55 17-07-2025 40,4838 29,2177 9 1,8
Gemlik (Bursa) 19:15:54 17-07-2025 40,47278 29,22028 7,01 1,7
Ege Denizi - [40.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:01:21 17-07-2025 39,16111 25,82833 5,3 2,2
EGE DENIZI 19:01:20 17-07-2025 39,1865 25,7758 9,9 2,4
ALIEFENDIOGLU-TARSUS (MERSIN) 18:22:23 17-07-2025 36,8862 34,8792 35 2,2
Tarsus (Mersin) 18:22:21 17-07-2025 36,82472 34,87333 36,2 2,3
Yeşilova (Burdur) 18:03:05 17-07-2025 37,46472 29,55444 7 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:58:59 17-07-2025 35,963 23,0185 9,2 2,4
Pütürge (Malatya) 17:57:04 17-07-2025 38,27639 38,85083 7,22 2,3
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 17:57:03 17-07-2025 38,2705 38,8375 5 2,3
Merkez (Bayburt) 17:24:15 17-07-2025 40,09639 39,99278 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 17:20:17 17-07-2025 38,2425 37,94944 7 1
Orhaneli (Bursa) 16:49:53 17-07-2025 39,885 28,92528 6,83 1,1
Haseke (Suriye) - [44.66 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 16:47:38 17-07-2025 36,51861 40,34361 6,95 1,8
SURIYE 16:47:35 17-07-2025 36,3213 40,3598 12,4 2,2
Pütürge (Malatya) 16:07:59 17-07-2025 38,29694 38,82778 7 1,3
Vize (Kırklareli) 15:54:18 17-07-2025 41,64083 27,68083 7 1
EGE DENIZI 15:04:31 17-07-2025 36,5707 25,6993 3,2 1,6
EGE DENIZI 14:58:22 17-07-2025 36,549 25,7438 9 1,8
EGE DENIZI 14:56:30 17-07-2025 36,588 25,6462 16,8 1,7
Simav (Kütahya) 14:47:21 17-07-2025 39,20556 28,95 6,81 0,6
Alaşehir (Manisa) 14:41:18 17-07-2025 38,47028 28,49333 6,67 1,1
Yahyalı (Kayseri) 14:40:59 17-07-2025 37,67111 35,12 7 1,5
HAMIDIYE-POZANTI (ADANA) 14:40:58 17-07-2025 37,5428 35,055 7,1 1,5
BULGARISTAN 14:34:16 17-07-2025 42,6845 24,1192 5 1,6
YUNANISTAN 14:32:29 17-07-2025 40,3877 24,0393 6 1,9
Alaşehir (Manisa) 14:31:53 17-07-2025 38,27806 28,44611 9,36 1
Simav (Kütahya) 14:06:24 17-07-2025 39,28806 28,95028 7 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:05:30 17-07-2025 39,2783 28,9645 2,6 1,4
Simav (Kütahya) 14:05:29 17-07-2025 39,33972 28,90278 7 1,3
Dursunbey (Balıkesir) 14:05:28 17-07-2025 39,40972 28,93056 7 1,3
Simav (Kütahya) 13:55:50 17-07-2025 39,13167 29,02528 7,8 0,7
Ege Denizi - [14.44 km] Bodrum (Muğla) 13:48:27 17-07-2025 36,88583 27,41639 7 1,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 13:48:26 17-07-2025 36,874 27,5462 3,8 1,4
Doğanşehir (Malatya) 13:42:16 17-07-2025 38,09333 37,93333 4,24 1,4
Simav (Kütahya) 13:23:53 17-07-2025 39,25167 28,96944 6,78 0,6
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:59:06 17-07-2025 39,446 28,0757 0 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:59:04 17-07-2025 39,48333 28,36194 7 1,6
Merkez (Adıyaman) 12:51:43 17-07-2025 37,79278 38,42944 7 1,5
Altıeylül (Balıkesir) 12:48:32 17-07-2025 39,57194 27,64222 7,06 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:45:52 17-07-2025 37,6225 37,25694 7 1,8
MAHMUTOGLAN-CUBUK (ANKARA) 12:45:14 17-07-2025 40,3747 33,004 7,6 2,5
DARKALE-SOMA (MANISA) 12:37:23 17-07-2025 39,1467 27,5783 0 1,8
Soma (Manisa) 12:26:57 17-07-2025 39,19111 27,7325 7 1,2
Kırkağaç (Manisa) 12:26:54 17-07-2025 39,09833 27,78167 7,05 1,5
Tire (İzmir) 12:26:34 17-07-2025 38,05111 27,52722 7 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:15:49 17-07-2025 37,57028 37,30944 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 12:03:17 17-07-2025 38,29722 38,47222 7,07 1
Çay (Afyonkarahisar) 12:01:19 17-07-2025 38,6025 30,86833 7 1
CUMHURIYET-CAY (AFYONKARAHISAR) 12:01:17 17-07-2025 38,5378 30,9835 27,8 1,3
TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA) 12:00:00 17-07-2025 36,975 35,772 0 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:50:33 17-07-2025 34,8848 23,2452 15 2,8
Soma (Manisa) 11:40:35 17-07-2025 39,2225 27,67 5,16 1,5
DARKALE-SOMA (MANISA) 11:40:34 17-07-2025 39,1463 27,6063 0 1,7
Polateli (Kilis) 11:27:14 17-07-2025 36,82194 37,22806 7 1,2
Simav (Kütahya) 11:24:50 17-07-2025 39,25583 28,965 10,22 1,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:24:49 17-07-2025 39,1845 29,0215 12,1 1,5
Simav (Kütahya) 11:19:24 17-07-2025 39,25333 28,96694 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:19:23 17-07-2025 39,243 28,9847 18,5 1,3
CALOVA-BALYA (BALIKESIR) 11:05:19 17-07-2025 39,8115 27,5433 10,5 2,1
Balya (Balıkesir) 11:05:18 17-07-2025 39,81667 27,53833 15,88 1,7
Kuşadası (Aydın) 10:58:48 17-07-2025 37,83444 27,32278 7 1,1
Orhaneli (Bursa) 10:00:34 17-07-2025 39,87528 28,86 7 1,7
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 10:00:34 17-07-2025 39,8733 28,8207 0 1,8
YUNANISTAN 10:00:33 17-07-2025 40,3225 24,1617 5,9 2
EGE DENIZI 09:51:52 17-07-2025 36,6707 25,663 1,6 1,7
Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.77 km] Gelibolu (Çanakkale) 09:38:21 17-07-2025 40,49333 26,43167 7,04 1,5
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 09:38:21 17-07-2025 40,5043 26,417 7,8 1,8
Kırkağaç (Manisa) 09:28:55 17-07-2025 39,15972 27,81389 7 1,5
Şehitkamil (Gaziantep) 09:28:12 17-07-2025 37,34194 37,43694 7 0,8
Tefenni (Burdur) 09:03:02 17-07-2025 37,16 29,82333 7 1,3
CAYLI-TEFENNI (BURDUR) 09:03:01 17-07-2025 37,2023 29,8607 5,3 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 08:55:20 17-07-2025 37,37944 37,12389 7 1,5
EGE DENIZI 08:29:40 17-07-2025 36,6423 25,6082 19,2 1,7
EGE DENIZI 08:22:50 17-07-2025 36,6923 25,6448 28,9 1,6
Akdeniz - [71.10 km] Kumluca (Antalya) 08:18:37 17-07-2025 36,11 31,17472 29,11 1,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:18:35 17-07-2025 36,2105 31,1268 4,9 1,2
Düziçi (Osmaniye) 08:11:41 17-07-2025 37,17639 36,25333 6,95 1,8
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 08:11:40 17-07-2025 37,2658 36,1998 23,1 1,9
RODOS ADASI (AKDENIZ) 08:10:18 17-07-2025 36,195 28,0712 31,2 1,9
Akdeniz - [67.01 km] Marmaris (Muğla) 08:10:16 17-07-2025 36,03333 28,20806 18,59 1,6
AKDENIZ 08:08:40 17-07-2025 36,5575 28,4792 20,6 1,4
Akdeniz - [35.49 km] Ortaca (Muğla) 08:08:38 17-07-2025 36,41194 28,57611 8,98 1
Ege Denizi - [46.76 km] Karaburun (İzmir) 07:50:32 17-07-2025 38,97111 26,04778 8,33 1,7
Simav (Kütahya) 07:48:46 17-07-2025 39,26056 28,94 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:48:45 17-07-2025 39,2573 28,9677 10,4 1,6
Simav (Kütahya) 07:46:46 17-07-2025 39,23667 28,97167 9,04 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:46:46 17-07-2025 39,2498 28,9732 5,9 2,1
Sivrice (Elazığ) 07:41:13 17-07-2025 38,45722 39,21778 7 1,2
Simav (Kütahya) 07:37:53 17-07-2025 39,25111 28,96833 4,59 1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:37:52 17-07-2025 39,2363 28,9538 12,7 1,1
Simav (Kütahya) 07:34:36 17-07-2025 39,17583 28,92167 7,17 1
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 07:34:34 17-07-2025 39,1697 28,9382 15,9 1,2
Şenkaya (Erzurum) 07:19:13 17-07-2025 40,37083 42,29833 9,84 1,4
DOKUZDEGIRMEN-OLTU (ERZURUM) 07:19:13 17-07-2025 40,4183 42,102 15,3 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:18:48 17-07-2025 37,84222 36,67694 5,62 2,5
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 07:18:48 17-07-2025 37,8522 36,6398 5,5 2,4
Akdeniz - [108.86 km] Kaş (Antalya) 07:03:16 17-07-2025 35,27278 29,23972 28 3
AKDENIZ 07:03:11 17-07-2025 35,097 29,3958 10 3,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:58:12 17-07-2025 37,55917 37,29167 5,33 1,1
Akhisar (Manisa) 06:47:13 17-07-2025 38,95194 28,11639 7 0,8
Kumlu (Hatay) 06:28:34 17-07-2025 36,3575 36,37028 5,49 1,6
Pütürge (Malatya) 06:09:49 17-07-2025 38,29028 38,87278 7 2,1
CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) 06:09:48 17-07-2025 38,3068 38,8742 5,4 2,2
Göynücek (Amasya) 05:57:38 17-07-2025 40,34861 35,51083 6,64 1
Dursunbey (Balıkesir) 05:56:42 17-07-2025 39,35444 28,75833 8,54 1
Çelikhan (Adıyaman) 05:43:17 17-07-2025 38,09194 38,41722 9,39 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 05:25:11 17-07-2025 38,25417 38,19306 10,54 1,8
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 05:25:10 17-07-2025 38,2443 38,1832 5,1 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 05:23:48 17-07-2025 37,97306 36,28806 5,11 2,1
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:23:48 17-07-2025 37,9697 36,2825 4,5 2,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:10:16 17-07-2025 39,25778 26,22667 7,04 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 05:10:16 17-07-2025 39,2508 26,1712 9,1 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 04:50:20 17-07-2025 38,10583 38,4175 9,18 1,7
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 04:50:19 17-07-2025 38,0937 38,372 7 1,6
Akdeniz - [26.69 km] Seydikemer (Muğla) 04:40:58 17-07-2025 36,24389 28,98028 37,37 1,4
AKDENIZ 04:40:58 17-07-2025 36,2005 28,909 15,3 1,3
Marmara Denizi - [24.72 km] Silivri (İstanbul) 04:32:37 17-07-2025 40,84389 28,28917 7 1,3
MARMARA DENIZI 04:32:37 17-07-2025 40,815 28,3207 15,5 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 04:26:42 17-07-2025 37,825 36,42611 7 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 04:14:38 17-07-2025 37,83 36,44167 7 1,9
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 04:14:38 17-07-2025 37,8097 36,4463 7,3 1,9
Selçuk (İzmir) 04:11:25 17-07-2025 37,9175 27,42306 7 1,3
CAMLIK-SELCUK (IZMIR) 04:11:24 17-07-2025 37,9042 27,4003 4,9 1,2
Selçuk (İzmir) 04:07:59 17-07-2025 37,89861 27,41056 9,49 2
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 04:07:58 17-07-2025 37,8703 27,4088 9,2 1,9
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 04:04:12 17-07-2025 38,696 44,4707 5 2,1
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [24.31 km] Saray (Van) 04:04:11 17-07-2025 38,61889 44,54556 12,79 2
Kuşadası (Aydın) 04:03:11 17-07-2025 37,85861 27,37694 7 1,1
KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) 04:03:10 17-07-2025 37,8263 27,3633 13,4 1,4
Kuşadası (Aydın) 04:02:45 17-07-2025 37,82611 27,32917 7,36 0,9
Ayvacık (Çanakkale) 04:02:38 17-07-2025 39,535 26,35778 6,93 1
PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 04:02:37 17-07-2025 39,5197 26,3175 20,1 1,1
Sivrice (Elazığ) 04:02:21 17-07-2025 38,38806 38,94944 7 1
Sivrice (Elazığ) 04:01:53 17-07-2025 38,38222 38,95889 6,99 1,1
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 04:01:53 17-07-2025 38,426 38,9957 10,1 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Menderes (İzmir) 03:55:34 17-07-2025 37,87167 26,94028 7 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.32 km] Menderes (İzmir) 03:55:04 17-07-2025 37,89694 26,95861 14,55 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:55:04 17-07-2025 37,886 26,929 8,7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:38:53 17-07-2025 38,13806 37,49 10,91 1,6
TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:38:52 17-07-2025 38,1598 37,4625 7 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:28:51 17-07-2025 35,0223 23,2267 27,4 2,6
Larisa, Thessalia (Yunanistan) 03:27:03 17-07-2025 39,43694 22,47417 8,6 3,4
Kale (Malatya) 03:20:48 17-07-2025 38,34 38,80861 9,52 1,4
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 03:20:48 17-07-2025 38,3395 38,814 4,2 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 02:54:52 17-07-2025 38,05889 36,60444 7 1,8
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:54:51 17-07-2025 38,0642 36,622 6,2 2
Ege Denizi - [12.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:38:32 17-07-2025 39,38333 26,30889 13,5 2,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 02:38:32 17-07-2025 39,3703 26,2945 10,2 2,3
Şenkaya (Erzurum) 02:25:58 17-07-2025 40,58722 42,44333 7 1,5
ORMANLI-SENKAYA (ERZURUM) 02:25:58 17-07-2025 40,6438 42,4588 12,3 1,6
Kuşadası (Aydın) 02:15:48 17-07-2025 37,85194 27,32306 6,86 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.04 km] Kuşadası (Aydın) 01:58:21 17-07-2025 37,90194 27,17944 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:58:19 17-07-2025 37,9088 27,1323 6,4 1,2
Çerkeş (Çankırı) 00:57:36 17-07-2025 40,68556 32,85861 7,02 1,6
Yığılca (Düzce) 00:49:28 17-07-2025 40,81111 31,505 7,87 1,9
Akhisar (Manisa) 00:22:14 17-07-2025 38,92056 27,86917 6,61 2,6
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 00:22:13 17-07-2025 38,8765 27,8435 10,6 1,6
Aladağ (Adana) 00:10:40 17-07-2025 37,53639 35,37556 7 2,3
EBRISIM-ALADAG (ADANA) 00:10:38 17-07-2025 37,4968 35,3382 5 2,4
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