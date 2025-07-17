Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 17 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
17 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|22:58:00 17-07-2025
|35,05722
|33,395
|6,32
|2,3
|AKDENIZ
|22:57:59 17-07-2025
|34,9288
|33,0733
|44,5
|2,4
|Ege Denizi - [77.34 km] Datça (Muğla)
|22:33:45 17-07-2025
|35,9975
|27,45611
|8,38
|2,6
|EGE DENIZI
|22:33:43 17-07-2025
|36,0373
|27,2235
|9,4
|2,8
|Battalgazi (Malatya)
|22:06:09 17-07-2025
|38,15833
|38,555
|7
|1,2
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|22:06:08 17-07-2025
|38,1408
|38,6228
|26,5
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:59:59 17-07-2025
|38,26056
|38,81194
|5,39
|2
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|21:59:58 17-07-2025
|38,2953
|38,8018
|5
|1,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|21:42:47 17-07-2025
|38,09222
|37,15444
|6,94
|1,9
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|21:42:47 17-07-2025
|38,1135
|37,1142
|9,1
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|21:38:42 17-07-2025
|38,02861
|37,68417
|6,99
|2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:38:41 17-07-2025
|38,0237
|37,6327
|16,1
|2
|Torbalı (İzmir)
|21:28:53 17-07-2025
|38,18833
|27,43194
|7,14
|1,1
|DUVERLIK-TORBALI (IZMIR)
|21:28:52 17-07-2025
|38,1998
|27,4407
|5,3
|1,1
|EGE DENIZI
|20:36:03 17-07-2025
|38,2727
|25,4362
|5
|2,1
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|20:34:21 17-07-2025
|37,7573
|36,3697
|9,1
|2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|20:34:20 17-07-2025
|37,74194
|36,37972
|6,96
|2
|YUNANISTAN
|19:53:33 17-07-2025
|40,2945
|24,1603
|7,4
|3,1
|Ege Denizi
|19:53:31 17-07-2025
|40,40583
|24,18278
|8,22
|2,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:25:28 17-07-2025
|38,12056
|37,06972
|7
|2,2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:25:27 17-07-2025
|38,1118
|37,032
|5
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|19:21:27 17-07-2025
|38,27139
|38,86861
|7,17
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|19:20:53 17-07-2025
|35,0012
|24,2057
|5,6
|2,1
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|19:15:55 17-07-2025
|40,4838
|29,2177
|9
|1,8
|Gemlik (Bursa)
|19:15:54 17-07-2025
|40,47278
|29,22028
|7,01
|1,7
|Ege Denizi - [40.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:01:21 17-07-2025
|39,16111
|25,82833
|5,3
|2,2
|EGE DENIZI
|19:01:20 17-07-2025
|39,1865
|25,7758
|9,9
|2,4
|ALIEFENDIOGLU-TARSUS (MERSIN)
|18:22:23 17-07-2025
|36,8862
|34,8792
|35
|2,2
|Tarsus (Mersin)
|18:22:21 17-07-2025
|36,82472
|34,87333
|36,2
|2,3
|Yeşilova (Burdur)
|18:03:05 17-07-2025
|37,46472
|29,55444
|7
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:58:59 17-07-2025
|35,963
|23,0185
|9,2
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|17:57:04 17-07-2025
|38,27639
|38,85083
|7,22
|2,3
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|17:57:03 17-07-2025
|38,2705
|38,8375
|5
|2,3
|Merkez (Bayburt)
|17:24:15 17-07-2025
|40,09639
|39,99278
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|17:20:17 17-07-2025
|38,2425
|37,94944
|7
|1
|Orhaneli (Bursa)
|16:49:53 17-07-2025
|39,885
|28,92528
|6,83
|1,1
|Haseke (Suriye) - [44.66 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|16:47:38 17-07-2025
|36,51861
|40,34361
|6,95
|1,8
|SURIYE
|16:47:35 17-07-2025
|36,3213
|40,3598
|12,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|16:07:59 17-07-2025
|38,29694
|38,82778
|7
|1,3
|Vize (Kırklareli)
|15:54:18 17-07-2025
|41,64083
|27,68083
|7
|1
|EGE DENIZI
|15:04:31 17-07-2025
|36,5707
|25,6993
|3,2
|1,6
|EGE DENIZI
|14:58:22 17-07-2025
|36,549
|25,7438
|9
|1,8
|EGE DENIZI
|14:56:30 17-07-2025
|36,588
|25,6462
|16,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|14:47:21 17-07-2025
|39,20556
|28,95
|6,81
|0,6
|Alaşehir (Manisa)
|14:41:18 17-07-2025
|38,47028
|28,49333
|6,67
|1,1
|Yahyalı (Kayseri)
|14:40:59 17-07-2025
|37,67111
|35,12
|7
|1,5
|HAMIDIYE-POZANTI (ADANA)
|14:40:58 17-07-2025
|37,5428
|35,055
|7,1
|1,5
|BULGARISTAN
|14:34:16 17-07-2025
|42,6845
|24,1192
|5
|1,6
|YUNANISTAN
|14:32:29 17-07-2025
|40,3877
|24,0393
|6
|1,9
|Alaşehir (Manisa)
|14:31:53 17-07-2025
|38,27806
|28,44611
|9,36
|1
|Simav (Kütahya)
|14:06:24 17-07-2025
|39,28806
|28,95028
|7
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:05:30 17-07-2025
|39,2783
|28,9645
|2,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|14:05:29 17-07-2025
|39,33972
|28,90278
|7
|1,3
|Dursunbey (Balıkesir)
|14:05:28 17-07-2025
|39,40972
|28,93056
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|13:55:50 17-07-2025
|39,13167
|29,02528
|7,8
|0,7
|Ege Denizi - [14.44 km] Bodrum (Muğla)
|13:48:27 17-07-2025
|36,88583
|27,41639
|7
|1,2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:48:26 17-07-2025
|36,874
|27,5462
|3,8
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|13:42:16 17-07-2025
|38,09333
|37,93333
|4,24
|1,4
|Simav (Kütahya)
|13:23:53 17-07-2025
|39,25167
|28,96944
|6,78
|0,6
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:59:06 17-07-2025
|39,446
|28,0757
|0
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:59:04 17-07-2025
|39,48333
|28,36194
|7
|1,6
|Merkez (Adıyaman)
|12:51:43 17-07-2025
|37,79278
|38,42944
|7
|1,5
|Altıeylül (Balıkesir)
|12:48:32 17-07-2025
|39,57194
|27,64222
|7,06
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|12:45:52 17-07-2025
|37,6225
|37,25694
|7
|1,8
|MAHMUTOGLAN-CUBUK (ANKARA)
|12:45:14 17-07-2025
|40,3747
|33,004
|7,6
|2,5
|DARKALE-SOMA (MANISA)
|12:37:23 17-07-2025
|39,1467
|27,5783
|0
|1,8
|Soma (Manisa)
|12:26:57 17-07-2025
|39,19111
|27,7325
|7
|1,2
|Kırkağaç (Manisa)
|12:26:54 17-07-2025
|39,09833
|27,78167
|7,05
|1,5
|Tire (İzmir)
|12:26:34 17-07-2025
|38,05111
|27,52722
|7
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:15:49 17-07-2025
|37,57028
|37,30944
|7
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|12:03:17 17-07-2025
|38,29722
|38,47222
|7,07
|1
|Çay (Afyonkarahisar)
|12:01:19 17-07-2025
|38,6025
|30,86833
|7
|1
|CUMHURIYET-CAY (AFYONKARAHISAR)
|12:01:17 17-07-2025
|38,5378
|30,9835
|27,8
|1,3
|TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA)
|12:00:00 17-07-2025
|36,975
|35,772
|0
|1,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11:50:33 17-07-2025
|34,8848
|23,2452
|15
|2,8
|Soma (Manisa)
|11:40:35 17-07-2025
|39,2225
|27,67
|5,16
|1,5
|DARKALE-SOMA (MANISA)
|11:40:34 17-07-2025
|39,1463
|27,6063
|0
|1,7
|Polateli (Kilis)
|11:27:14 17-07-2025
|36,82194
|37,22806
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:24:50 17-07-2025
|39,25583
|28,965
|10,22
|1,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:24:49 17-07-2025
|39,1845
|29,0215
|12,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:19:24 17-07-2025
|39,25333
|28,96694
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:19:23 17-07-2025
|39,243
|28,9847
|18,5
|1,3
|CALOVA-BALYA (BALIKESIR)
|11:05:19 17-07-2025
|39,8115
|27,5433
|10,5
|2,1
|Balya (Balıkesir)
|11:05:18 17-07-2025
|39,81667
|27,53833
|15,88
|1,7
|Kuşadası (Aydın)
|10:58:48 17-07-2025
|37,83444
|27,32278
|7
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|10:00:34 17-07-2025
|39,87528
|28,86
|7
|1,7
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|10:00:34 17-07-2025
|39,8733
|28,8207
|0
|1,8
|YUNANISTAN
|10:00:33 17-07-2025
|40,3225
|24,1617
|5,9
|2
|EGE DENIZI
|09:51:52 17-07-2025
|36,6707
|25,663
|1,6
|1,7
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.77 km] Gelibolu (Çanakkale)
|09:38:21 17-07-2025
|40,49333
|26,43167
|7,04
|1,5
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:38:21 17-07-2025
|40,5043
|26,417
|7,8
|1,8
|Kırkağaç (Manisa)
|09:28:55 17-07-2025
|39,15972
|27,81389
|7
|1,5
|Şehitkamil (Gaziantep)
|09:28:12 17-07-2025
|37,34194
|37,43694
|7
|0,8
|Tefenni (Burdur)
|09:03:02 17-07-2025
|37,16
|29,82333
|7
|1,3
|CAYLI-TEFENNI (BURDUR)
|09:03:01 17-07-2025
|37,2023
|29,8607
|5,3
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|08:55:20 17-07-2025
|37,37944
|37,12389
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|08:29:40 17-07-2025
|36,6423
|25,6082
|19,2
|1,7
|EGE DENIZI
|08:22:50 17-07-2025
|36,6923
|25,6448
|28,9
|1,6
|Akdeniz - [71.10 km] Kumluca (Antalya)
|08:18:37 17-07-2025
|36,11
|31,17472
|29,11
|1,1
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:18:35 17-07-2025
|36,2105
|31,1268
|4,9
|1,2
|Düziçi (Osmaniye)
|08:11:41 17-07-2025
|37,17639
|36,25333
|6,95
|1,8
|KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)
|08:11:40 17-07-2025
|37,2658
|36,1998
|23,1
|1,9
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|08:10:18 17-07-2025
|36,195
|28,0712
|31,2
|1,9
|Akdeniz - [67.01 km] Marmaris (Muğla)
|08:10:16 17-07-2025
|36,03333
|28,20806
|18,59
|1,6
|AKDENIZ
|08:08:40 17-07-2025
|36,5575
|28,4792
|20,6
|1,4
|Akdeniz - [35.49 km] Ortaca (Muğla)
|08:08:38 17-07-2025
|36,41194
|28,57611
|8,98
|1
|Ege Denizi - [46.76 km] Karaburun (İzmir)
|07:50:32 17-07-2025
|38,97111
|26,04778
|8,33
|1,7
|Simav (Kütahya)
|07:48:46 17-07-2025
|39,26056
|28,94
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:48:45 17-07-2025
|39,2573
|28,9677
|10,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:46:46 17-07-2025
|39,23667
|28,97167
|9,04
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:46:46 17-07-2025
|39,2498
|28,9732
|5,9
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|07:41:13 17-07-2025
|38,45722
|39,21778
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|07:37:53 17-07-2025
|39,25111
|28,96833
|4,59
|1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:37:52 17-07-2025
|39,2363
|28,9538
|12,7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|07:34:36 17-07-2025
|39,17583
|28,92167
|7,17
|1
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|07:34:34 17-07-2025
|39,1697
|28,9382
|15,9
|1,2
|Şenkaya (Erzurum)
|07:19:13 17-07-2025
|40,37083
|42,29833
|9,84
|1,4
|DOKUZDEGIRMEN-OLTU (ERZURUM)
|07:19:13 17-07-2025
|40,4183
|42,102
|15,3
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:18:48 17-07-2025
|37,84222
|36,67694
|5,62
|2,5
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|07:18:48 17-07-2025
|37,8522
|36,6398
|5,5
|2,4
|Akdeniz - [108.86 km] Kaş (Antalya)
|07:03:16 17-07-2025
|35,27278
|29,23972
|28
|3
|AKDENIZ
|07:03:11 17-07-2025
|35,097
|29,3958
|10
|3,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:58:12 17-07-2025
|37,55917
|37,29167
|5,33
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|06:47:13 17-07-2025
|38,95194
|28,11639
|7
|0,8
|Kumlu (Hatay)
|06:28:34 17-07-2025
|36,3575
|36,37028
|5,49
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|06:09:49 17-07-2025
|38,29028
|38,87278
|7
|2,1
|CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
|06:09:48 17-07-2025
|38,3068
|38,8742
|5,4
|2,2
|Göynücek (Amasya)
|05:57:38 17-07-2025
|40,34861
|35,51083
|6,64
|1
|Dursunbey (Balıkesir)
|05:56:42 17-07-2025
|39,35444
|28,75833
|8,54
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:43:17 17-07-2025
|38,09194
|38,41722
|9,39
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:25:11 17-07-2025
|38,25417
|38,19306
|10,54
|1,8
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|05:25:10 17-07-2025
|38,2443
|38,1832
|5,1
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:23:48 17-07-2025
|37,97306
|36,28806
|5,11
|2,1
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:23:48 17-07-2025
|37,9697
|36,2825
|4,5
|2,2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:10:16 17-07-2025
|39,25778
|26,22667
|7,04
|1,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|05:10:16 17-07-2025
|39,2508
|26,1712
|9,1
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:50:20 17-07-2025
|38,10583
|38,4175
|9,18
|1,7
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|04:50:19 17-07-2025
|38,0937
|38,372
|7
|1,6
|Akdeniz - [26.69 km] Seydikemer (Muğla)
|04:40:58 17-07-2025
|36,24389
|28,98028
|37,37
|1,4
|AKDENIZ
|04:40:58 17-07-2025
|36,2005
|28,909
|15,3
|1,3
|Marmara Denizi - [24.72 km] Silivri (İstanbul)
|04:32:37 17-07-2025
|40,84389
|28,28917
|7
|1,3
|MARMARA DENIZI
|04:32:37 17-07-2025
|40,815
|28,3207
|15,5
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:26:42 17-07-2025
|37,825
|36,42611
|7
|1,2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:14:38 17-07-2025
|37,83
|36,44167
|7
|1,9
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|04:14:38 17-07-2025
|37,8097
|36,4463
|7,3
|1,9
|Selçuk (İzmir)
|04:11:25 17-07-2025
|37,9175
|27,42306
|7
|1,3
|CAMLIK-SELCUK (IZMIR)
|04:11:24 17-07-2025
|37,9042
|27,4003
|4,9
|1,2
|Selçuk (İzmir)
|04:07:59 17-07-2025
|37,89861
|27,41056
|9,49
|2
|HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)
|04:07:58 17-07-2025
|37,8703
|27,4088
|9,2
|1,9
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|04:04:12 17-07-2025
|38,696
|44,4707
|5
|2,1
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [24.31 km] Saray (Van)
|04:04:11 17-07-2025
|38,61889
|44,54556
|12,79
|2
|Kuşadası (Aydın)
|04:03:11 17-07-2025
|37,85861
|27,37694
|7
|1,1
|KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN)
|04:03:10 17-07-2025
|37,8263
|27,3633
|13,4
|1,4
|Kuşadası (Aydın)
|04:02:45 17-07-2025
|37,82611
|27,32917
|7,36
|0,9
|Ayvacık (Çanakkale)
|04:02:38 17-07-2025
|39,535
|26,35778
|6,93
|1
|PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|04:02:37 17-07-2025
|39,5197
|26,3175
|20,1
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|04:02:21 17-07-2025
|38,38806
|38,94944
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|04:01:53 17-07-2025
|38,38222
|38,95889
|6,99
|1,1
|YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|04:01:53 17-07-2025
|38,426
|38,9957
|10,1
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Menderes (İzmir)
|03:55:34 17-07-2025
|37,87167
|26,94028
|7
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.32 km] Menderes (İzmir)
|03:55:04 17-07-2025
|37,89694
|26,95861
|14,55
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:55:04 17-07-2025
|37,886
|26,929
|8,7
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:38:53 17-07-2025
|38,13806
|37,49
|10,91
|1,6
|TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:38:52 17-07-2025
|38,1598
|37,4625
|7
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|03:28:51 17-07-2025
|35,0223
|23,2267
|27,4
|2,6
|Larisa, Thessalia (Yunanistan)
|03:27:03 17-07-2025
|39,43694
|22,47417
|8,6
|3,4
|Kale (Malatya)
|03:20:48 17-07-2025
|38,34
|38,80861
|9,52
|1,4
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|03:20:48 17-07-2025
|38,3395
|38,814
|4,2
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:54:52 17-07-2025
|38,05889
|36,60444
|7
|1,8
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:54:51 17-07-2025
|38,0642
|36,622
|6,2
|2
|Ege Denizi - [12.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:38:32 17-07-2025
|39,38333
|26,30889
|13,5
|2,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|02:38:32 17-07-2025
|39,3703
|26,2945
|10,2
|2,3
|Şenkaya (Erzurum)
|02:25:58 17-07-2025
|40,58722
|42,44333
|7
|1,5
|ORMANLI-SENKAYA (ERZURUM)
|02:25:58 17-07-2025
|40,6438
|42,4588
|12,3
|1,6
|Kuşadası (Aydın)
|02:15:48 17-07-2025
|37,85194
|27,32306
|6,86
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.04 km] Kuşadası (Aydın)
|01:58:21 17-07-2025
|37,90194
|27,17944
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:58:19 17-07-2025
|37,9088
|27,1323
|6,4
|1,2
|Çerkeş (Çankırı)
|00:57:36 17-07-2025
|40,68556
|32,85861
|7,02
|1,6
|Yığılca (Düzce)
|00:49:28 17-07-2025
|40,81111
|31,505
|7,87
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|00:22:14 17-07-2025
|38,92056
|27,86917
|6,61
|2,6
|MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
|00:22:13 17-07-2025
|38,8765
|27,8435
|10,6
|1,6
|Aladağ (Adana)
|00:10:40 17-07-2025
|37,53639
|35,37556
|7
|2,3
|EBRISIM-ALADAG (ADANA)
|00:10:38 17-07-2025
|37,4968
|35,3382
|5
|2,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|22:58:00 17-07-2025
|35,05722
|33,395
|6,32
|2,3
|AKDENIZ
|22:57:59 17-07-2025
|34,9288
|33,0733
|44,5
|2,4
|Ege Denizi - [77.34 km] Datça (Muğla)
|22:33:45 17-07-2025
|35,9975
|27,45611
|8,38
|2,6
|EGE DENIZI
|22:33:43 17-07-2025
|36,0373
|27,2235
|9,4
|2,8
|Battalgazi (Malatya)
|22:06:09 17-07-2025
|38,15833
|38,555
|7
|1,2
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|22:06:08 17-07-2025
|38,1408
|38,6228
|26,5
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:59:59 17-07-2025
|38,26056
|38,81194
|5,39
|2
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|21:59:58 17-07-2025
|38,2953
|38,8018
|5
|1,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|21:42:47 17-07-2025
|38,09222
|37,15444
|6,94
|1,9
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|21:42:47 17-07-2025
|38,1135
|37,1142
|9,1
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|21:38:42 17-07-2025
|38,02861
|37,68417
|6,99
|2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:38:41 17-07-2025
|38,0237
|37,6327
|16,1
|2
|Torbalı (İzmir)
|21:28:53 17-07-2025
|38,18833
|27,43194
|7,14
|1,1
|DUVERLIK-TORBALI (IZMIR)
|21:28:52 17-07-2025
|38,1998
|27,4407
|5,3
|1,1
|EGE DENIZI
|20:36:03 17-07-2025
|38,2727
|25,4362
|5
|2,1
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|20:34:21 17-07-2025
|37,7573
|36,3697
|9,1
|2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|20:34:20 17-07-2025
|37,74194
|36,37972
|6,96
|2
|YUNANISTAN
|19:53:33 17-07-2025
|40,2945
|24,1603
|7,4
|3,1
|Ege Denizi
|19:53:31 17-07-2025
|40,40583
|24,18278
|8,22
|2,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:25:28 17-07-2025
|38,12056
|37,06972
|7
|2,2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:25:27 17-07-2025
|38,1118
|37,032
|5
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|19:21:27 17-07-2025
|38,27139
|38,86861
|7,17
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|19:20:53 17-07-2025
|35,0012
|24,2057
|5,6
|2,1
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|19:15:55 17-07-2025
|40,4838
|29,2177
|9
|1,8
|Gemlik (Bursa)
|19:15:54 17-07-2025
|40,47278
|29,22028
|7,01
|1,7
|Ege Denizi - [40.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:01:21 17-07-2025
|39,16111
|25,82833
|5,3
|2,2
|EGE DENIZI
|19:01:20 17-07-2025
|39,1865
|25,7758
|9,9
|2,4
|ALIEFENDIOGLU-TARSUS (MERSIN)
|18:22:23 17-07-2025
|36,8862
|34,8792
|35
|2,2
|Tarsus (Mersin)
|18:22:21 17-07-2025
|36,82472
|34,87333
|36,2
|2,3
|Yeşilova (Burdur)
|18:03:05 17-07-2025
|37,46472
|29,55444
|7
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:58:59 17-07-2025
|35,963
|23,0185
|9,2
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|17:57:04 17-07-2025
|38,27639
|38,85083
|7,22
|2,3
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|17:57:03 17-07-2025
|38,2705
|38,8375
|5
|2,3
|Merkez (Bayburt)
|17:24:15 17-07-2025
|40,09639
|39,99278
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|17:20:17 17-07-2025
|38,2425
|37,94944
|7
|1
|Orhaneli (Bursa)
|16:49:53 17-07-2025
|39,885
|28,92528
|6,83
|1,1
|Haseke (Suriye) - [44.66 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|16:47:38 17-07-2025
|36,51861
|40,34361
|6,95
|1,8
|SURIYE
|16:47:35 17-07-2025
|36,3213
|40,3598
|12,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|16:07:59 17-07-2025
|38,29694
|38,82778
|7
|1,3
|Vize (Kırklareli)
|15:54:18 17-07-2025
|41,64083
|27,68083
|7
|1
|EGE DENIZI
|15:04:31 17-07-2025
|36,5707
|25,6993
|3,2
|1,6
|EGE DENIZI
|14:58:22 17-07-2025
|36,549
|25,7438
|9
|1,8
|EGE DENIZI
|14:56:30 17-07-2025
|36,588
|25,6462
|16,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|14:47:21 17-07-2025
|39,20556
|28,95
|6,81
|0,6
|Alaşehir (Manisa)
|14:41:18 17-07-2025
|38,47028
|28,49333
|6,67
|1,1
|Yahyalı (Kayseri)
|14:40:59 17-07-2025
|37,67111
|35,12
|7
|1,5
|HAMIDIYE-POZANTI (ADANA)
|14:40:58 17-07-2025
|37,5428
|35,055
|7,1
|1,5
|BULGARISTAN
|14:34:16 17-07-2025
|42,6845
|24,1192
|5
|1,6
|YUNANISTAN
|14:32:29 17-07-2025
|40,3877
|24,0393
|6
|1,9
|Alaşehir (Manisa)
|14:31:53 17-07-2025
|38,27806
|28,44611
|9,36
|1
|Simav (Kütahya)
|14:06:24 17-07-2025
|39,28806
|28,95028
|7
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:05:30 17-07-2025
|39,2783
|28,9645
|2,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|14:05:29 17-07-2025
|39,33972
|28,90278
|7
|1,3
|Dursunbey (Balıkesir)
|14:05:28 17-07-2025
|39,40972
|28,93056
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|13:55:50 17-07-2025
|39,13167
|29,02528
|7,8
|0,7
|Ege Denizi - [14.44 km] Bodrum (Muğla)
|13:48:27 17-07-2025
|36,88583
|27,41639
|7
|1,2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:48:26 17-07-2025
|36,874
|27,5462
|3,8
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|13:42:16 17-07-2025
|38,09333
|37,93333
|4,24
|1,4
|Simav (Kütahya)
|13:23:53 17-07-2025
|39,25167
|28,96944
|6,78
|0,6
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:59:06 17-07-2025
|39,446
|28,0757
|0
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:59:04 17-07-2025
|39,48333
|28,36194
|7
|1,6
|Merkez (Adıyaman)
|12:51:43 17-07-2025
|37,79278
|38,42944
|7
|1,5
|Altıeylül (Balıkesir)
|12:48:32 17-07-2025
|39,57194
|27,64222
|7,06
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|12:45:52 17-07-2025
|37,6225
|37,25694
|7
|1,8
|MAHMUTOGLAN-CUBUK (ANKARA)
|12:45:14 17-07-2025
|40,3747
|33,004
|7,6
|2,5
|DARKALE-SOMA (MANISA)
|12:37:23 17-07-2025
|39,1467
|27,5783
|0
|1,8
|Soma (Manisa)
|12:26:57 17-07-2025
|39,19111
|27,7325
|7
|1,2
|Kırkağaç (Manisa)
|12:26:54 17-07-2025
|39,09833
|27,78167
|7,05
|1,5
|Tire (İzmir)
|12:26:34 17-07-2025
|38,05111
|27,52722
|7
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:15:49 17-07-2025
|37,57028
|37,30944
|7
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|12:03:17 17-07-2025
|38,29722
|38,47222
|7,07
|1
|Çay (Afyonkarahisar)
|12:01:19 17-07-2025
|38,6025
|30,86833
|7
|1
|CUMHURIYET-CAY (AFYONKARAHISAR)
|12:01:17 17-07-2025
|38,5378
|30,9835
|27,8
|1,3
|TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA)
|12:00:00 17-07-2025
|36,975
|35,772
|0
|1,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11:50:33 17-07-2025
|34,8848
|23,2452
|15
|2,8
|Soma (Manisa)
|11:40:35 17-07-2025
|39,2225
|27,67
|5,16
|1,5
|DARKALE-SOMA (MANISA)
|11:40:34 17-07-2025
|39,1463
|27,6063
|0
|1,7
|Polateli (Kilis)
|11:27:14 17-07-2025
|36,82194
|37,22806
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:24:50 17-07-2025
|39,25583
|28,965
|10,22
|1,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:24:49 17-07-2025
|39,1845
|29,0215
|12,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:19:24 17-07-2025
|39,25333
|28,96694
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:19:23 17-07-2025
|39,243
|28,9847
|18,5
|1,3
|CALOVA-BALYA (BALIKESIR)
|11:05:19 17-07-2025
|39,8115
|27,5433
|10,5
|2,1
|Balya (Balıkesir)
|11:05:18 17-07-2025
|39,81667
|27,53833
|15,88
|1,7
|Kuşadası (Aydın)
|10:58:48 17-07-2025
|37,83444
|27,32278
|7
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|10:00:34 17-07-2025
|39,87528
|28,86
|7
|1,7
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|10:00:34 17-07-2025
|39,8733
|28,8207
|0
|1,8
|YUNANISTAN
|10:00:33 17-07-2025
|40,3225
|24,1617
|5,9
|2
|EGE DENIZI
|09:51:52 17-07-2025
|36,6707
|25,663
|1,6
|1,7
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.77 km] Gelibolu (Çanakkale)
|09:38:21 17-07-2025
|40,49333
|26,43167
|7,04
|1,5
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:38:21 17-07-2025
|40,5043
|26,417
|7,8
|1,8
|Kırkağaç (Manisa)
|09:28:55 17-07-2025
|39,15972
|27,81389
|7
|1,5
|Şehitkamil (Gaziantep)
|09:28:12 17-07-2025
|37,34194
|37,43694
|7
|0,8
|Tefenni (Burdur)
|09:03:02 17-07-2025
|37,16
|29,82333
|7
|1,3
|CAYLI-TEFENNI (BURDUR)
|09:03:01 17-07-2025
|37,2023
|29,8607
|5,3
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|08:55:20 17-07-2025
|37,37944
|37,12389
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|08:29:40 17-07-2025
|36,6423
|25,6082
|19,2
|1,7
|EGE DENIZI
|08:22:50 17-07-2025
|36,6923
|25,6448
|28,9
|1,6
|Akdeniz - [71.10 km] Kumluca (Antalya)
|08:18:37 17-07-2025
|36,11
|31,17472
|29,11
|1,1
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:18:35 17-07-2025
|36,2105
|31,1268
|4,9
|1,2
|Düziçi (Osmaniye)
|08:11:41 17-07-2025
|37,17639
|36,25333
|6,95
|1,8
|KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)
|08:11:40 17-07-2025
|37,2658
|36,1998
|23,1
|1,9
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|08:10:18 17-07-2025
|36,195
|28,0712
|31,2
|1,9
|Akdeniz - [67.01 km] Marmaris (Muğla)
|08:10:16 17-07-2025
|36,03333
|28,20806
|18,59
|1,6
|AKDENIZ
|08:08:40 17-07-2025
|36,5575
|28,4792
|20,6
|1,4
|Akdeniz - [35.49 km] Ortaca (Muğla)
|08:08:38 17-07-2025
|36,41194
|28,57611
|8,98
|1
|Ege Denizi - [46.76 km] Karaburun (İzmir)
|07:50:32 17-07-2025
|38,97111
|26,04778
|8,33
|1,7
|Simav (Kütahya)
|07:48:46 17-07-2025
|39,26056
|28,94
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:48:45 17-07-2025
|39,2573
|28,9677
|10,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:46:46 17-07-2025
|39,23667
|28,97167
|9,04
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:46:46 17-07-2025
|39,2498
|28,9732
|5,9
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|07:41:13 17-07-2025
|38,45722
|39,21778
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|07:37:53 17-07-2025
|39,25111
|28,96833
|4,59
|1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:37:52 17-07-2025
|39,2363
|28,9538
|12,7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|07:34:36 17-07-2025
|39,17583
|28,92167
|7,17
|1
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|07:34:34 17-07-2025
|39,1697
|28,9382
|15,9
|1,2
|Şenkaya (Erzurum)
|07:19:13 17-07-2025
|40,37083
|42,29833
|9,84
|1,4
|DOKUZDEGIRMEN-OLTU (ERZURUM)
|07:19:13 17-07-2025
|40,4183
|42,102
|15,3
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:18:48 17-07-2025
|37,84222
|36,67694
|5,62
|2,5
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|07:18:48 17-07-2025
|37,8522
|36,6398
|5,5
|2,4
|Akdeniz - [108.86 km] Kaş (Antalya)
|07:03:16 17-07-2025
|35,27278
|29,23972
|28
|3
|AKDENIZ
|07:03:11 17-07-2025
|35,097
|29,3958
|10
|3,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:58:12 17-07-2025
|37,55917
|37,29167
|5,33
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|06:47:13 17-07-2025
|38,95194
|28,11639
|7
|0,8
|Kumlu (Hatay)
|06:28:34 17-07-2025
|36,3575
|36,37028
|5,49
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|06:09:49 17-07-2025
|38,29028
|38,87278
|7
|2,1
|CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
|06:09:48 17-07-2025
|38,3068
|38,8742
|5,4
|2,2
|Göynücek (Amasya)
|05:57:38 17-07-2025
|40,34861
|35,51083
|6,64
|1
|Dursunbey (Balıkesir)
|05:56:42 17-07-2025
|39,35444
|28,75833
|8,54
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:43:17 17-07-2025
|38,09194
|38,41722
|9,39
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:25:11 17-07-2025
|38,25417
|38,19306
|10,54
|1,8
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|05:25:10 17-07-2025
|38,2443
|38,1832
|5,1
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:23:48 17-07-2025
|37,97306
|36,28806
|5,11
|2,1
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:23:48 17-07-2025
|37,9697
|36,2825
|4,5
|2,2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:10:16 17-07-2025
|39,25778
|26,22667
|7,04
|1,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|05:10:16 17-07-2025
|39,2508
|26,1712
|9,1
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:50:20 17-07-2025
|38,10583
|38,4175
|9,18
|1,7
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|04:50:19 17-07-2025
|38,0937
|38,372
|7
|1,6
|Akdeniz - [26.69 km] Seydikemer (Muğla)
|04:40:58 17-07-2025
|36,24389
|28,98028
|37,37
|1,4
|AKDENIZ
|04:40:58 17-07-2025
|36,2005
|28,909
|15,3
|1,3
|Marmara Denizi - [24.72 km] Silivri (İstanbul)
|04:32:37 17-07-2025
|40,84389
|28,28917
|7
|1,3
|MARMARA DENIZI
|04:32:37 17-07-2025
|40,815
|28,3207
|15,5
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:26:42 17-07-2025
|37,825
|36,42611
|7
|1,2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:14:38 17-07-2025
|37,83
|36,44167
|7
|1,9
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|04:14:38 17-07-2025
|37,8097
|36,4463
|7,3
|1,9
|Selçuk (İzmir)
|04:11:25 17-07-2025
|37,9175
|27,42306
|7
|1,3
|CAMLIK-SELCUK (IZMIR)
|04:11:24 17-07-2025
|37,9042
|27,4003
|4,9
|1,2
|Selçuk (İzmir)
|04:07:59 17-07-2025
|37,89861
|27,41056
|9,49
|2
|HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)
|04:07:58 17-07-2025
|37,8703
|27,4088
|9,2
|1,9
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|04:04:12 17-07-2025
|38,696
|44,4707
|5
|2,1
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [24.31 km] Saray (Van)
|04:04:11 17-07-2025
|38,61889
|44,54556
|12,79
|2
|Kuşadası (Aydın)
|04:03:11 17-07-2025
|37,85861
|27,37694
|7
|1,1
|KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN)
|04:03:10 17-07-2025
|37,8263
|27,3633
|13,4
|1,4
|Kuşadası (Aydın)
|04:02:45 17-07-2025
|37,82611
|27,32917
|7,36
|0,9
|Ayvacık (Çanakkale)
|04:02:38 17-07-2025
|39,535
|26,35778
|6,93
|1
|PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|04:02:37 17-07-2025
|39,5197
|26,3175
|20,1
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|04:02:21 17-07-2025
|38,38806
|38,94944
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|04:01:53 17-07-2025
|38,38222
|38,95889
|6,99
|1,1
|YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|04:01:53 17-07-2025
|38,426
|38,9957
|10,1
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Menderes (İzmir)
|03:55:34 17-07-2025
|37,87167
|26,94028
|7
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.32 km] Menderes (İzmir)
|03:55:04 17-07-2025
|37,89694
|26,95861
|14,55
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:55:04 17-07-2025
|37,886
|26,929
|8,7
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:38:53 17-07-2025
|38,13806
|37,49
|10,91
|1,6
|TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:38:52 17-07-2025
|38,1598
|37,4625
|7
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|03:28:51 17-07-2025
|35,0223
|23,2267
|27,4
|2,6
|Larisa, Thessalia (Yunanistan)
|03:27:03 17-07-2025
|39,43694
|22,47417
|8,6
|3,4
|Kale (Malatya)
|03:20:48 17-07-2025
|38,34
|38,80861
|9,52
|1,4
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|03:20:48 17-07-2025
|38,3395
|38,814
|4,2
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:54:52 17-07-2025
|38,05889
|36,60444
|7
|1,8
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:54:51 17-07-2025
|38,0642
|36,622
|6,2
|2
|Ege Denizi - [12.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:38:32 17-07-2025
|39,38333
|26,30889
|13,5
|2,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|02:38:32 17-07-2025
|39,3703
|26,2945
|10,2
|2,3
|Şenkaya (Erzurum)
|02:25:58 17-07-2025
|40,58722
|42,44333
|7
|1,5
|ORMANLI-SENKAYA (ERZURUM)
|02:25:58 17-07-2025
|40,6438
|42,4588
|12,3
|1,6
|Kuşadası (Aydın)
|02:15:48 17-07-2025
|37,85194
|27,32306
|6,86
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.04 km] Kuşadası (Aydın)
|01:58:21 17-07-2025
|37,90194
|27,17944
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:58:19 17-07-2025
|37,9088
|27,1323
|6,4
|1,2
|Çerkeş (Çankırı)
|00:57:36 17-07-2025
|40,68556
|32,85861
|7,02
|1,6
|Yığılca (Düzce)
|00:49:28 17-07-2025
|40,81111
|31,505
|7,87
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|00:22:14 17-07-2025
|38,92056
|27,86917
|6,61
|2,6
|MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
|00:22:13 17-07-2025
|38,8765
|27,8435
|10,6
|1,6
|Aladağ (Adana)
|00:10:40 17-07-2025
|37,53639
|35,37556
|7
|2,3
|EBRISIM-ALADAG (ADANA)
|00:10:38 17-07-2025
|37,4968
|35,3382
|5
|2,4
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