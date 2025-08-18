Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Ağustos 2025

son dakika deprem mi oldu?

18 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:38 18-08-2025 39,2252 28,1123 8,1 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:11 18-08-2025 39,237 28,0432 13,3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:11 18-08-2025 39,24 28,05444 8,59 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:46 18-08-2025 39,17611 28,17611 6,96 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:45 18-08-2025 39,1587 28,1708 15,9 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:00 18-08-2025 39,25028 28,07333 9,36 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:05 18-08-2025 39,23722 28,25889 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:55 18-08-2025 39,24944 28,08083 9,73 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:28 18-08-2025 39,25444 28,06889 9,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:12 17-08-2025 39,21028 28,14 6,42 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:15 17-08-2025 39,22722 28,17694 8,85 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:54 17-08-2025 39,23861 27,99389 6,54 1,2
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:58 17-08-2025 39,2382 28,3258 8,5 1,1
SALUR-GORDES (MANISA) 23:34:42 17-08-2025 39,006 28,3418 2,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:39 17-08-2025 39,19167 28,18861 5,63 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:55 17-08-2025 39,19417 28,13667 5,7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:54 17-08-2025 39,1605 28,1243 11,4 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:19 17-08-2025 39,2083 28,1803 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:18 17-08-2025 39,20806 28,0925 6,27 1,7
Osmaneli (Bilecik) 23:24:52 17-08-2025 40,30778 30,08083 6,84 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:54 17-08-2025 39,1915 28,0815 4 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:54 17-08-2025 39,22667 28,08667 5,82 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:32 17-08-2025 39,2057 28,1763 8,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:31 17-08-2025 39,25028 28,19194 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:06 17-08-2025 39,22444 28,16806 9,46 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:05 17-08-2025 39,2073 28,1415 10,4 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:54 17-08-2025 39,1747 28,1357 8,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:16 17-08-2025 39,24056 28,10194 6,77 1,2
Salihli (Manisa) 22:42:24 17-08-2025 38,58722 28,0875 10,07 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:48 17-08-2025 39,16806 28,13778 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:32:20 17-08-2025 39,15417 28,15444 6,99 1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 22:27:06 17-08-2025 39,1675 28,0395 4,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:06 17-08-2025 39,18889 28,07833 6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:08 17-08-2025 39,25417 28,07667 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:06 17-08-2025 39,13 28,1172 5,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:23:05 17-08-2025 39,17722 28,16056 6,57 1,5
Pütürge (Malatya) 22:13:14 17-08-2025 38,23389 38,79222 6,78 0,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 22:11:53 17-08-2025 39,1768 28,0305 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:53 17-08-2025 39,22833 28,01639 9,94 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:23 17-08-2025 39,1562 28,0888 12,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:22 17-08-2025 39,2 28,09972 5,09 2,1
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 22:08:42 17-08-2025 39,2088 27,9737 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:42 17-08-2025 39,2375 28,01222 8,58 1,4
Battalgazi (Malatya) 22:04:03 17-08-2025 38,19833 38,575 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:46 17-08-2025 39,23917 28,11056 11,07 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:45 17-08-2025 39,201 28,1183 14,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:51 17-08-2025 39,20972 28,13694 7 0,9
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 21:52:19 17-08-2025 39,0162 28,1478 12,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:15 17-08-2025 39,21306 28,185 9,08 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 21:51:51 17-08-2025 38,25667 38,28528 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:42 17-08-2025 39,22167 28,16722 8,99 1,6
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 21:48:57 17-08-2025 37,2277 36,9977 0 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 21:48:56 17-08-2025 37,25444 36,98472 8,55 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:47:34 17-08-2025 39,23667 28,03278 7,87 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:23 17-08-2025 39,16028 28,20389 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:04 17-08-2025 39,20222 28,05194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:43 17-08-2025 39,22472 28,18667 10,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:37:18 17-08-2025 39,29028 28,08083 7,05 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:33:11 17-08-2025 39,1675 28,1508 5,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:33:10 17-08-2025 39,16667 28,15278 7,66 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:51 17-08-2025 39,1795 28,0807 8,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:51 17-08-2025 39,18917 28,09139 6,68 2,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:07 17-08-2025 39,2693 28,1435 7,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:07 17-08-2025 39,28556 28,15889 7 2,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:02 17-08-2025 39,2197 28,0525 10,3 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:02 17-08-2025 39,22278 28,07056 9,71 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:02 17-08-2025 39,22306 28,07556 5,02 1,3
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 21:25:28 17-08-2025 39,1535 27,9027 13,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:27 17-08-2025 39,21861 28,08444 7,23 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:45 17-08-2025 39,20306 28,07556 8,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:14 17-08-2025 39,14306 28,20778 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:33 17-08-2025 39,26111 28,05583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:23 17-08-2025 39,21139 28,16444 7,01 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:12:23 17-08-2025 39,2063 28,1897 7,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:46 17-08-2025 39,18778 28,21611 10,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:51 17-08-2025 39,24778 28,16583 6,82 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:51 17-08-2025 39,2323 28,1472 7,3 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 21:03:58 17-08-2025 39,1757 28,0035 12,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:03:57 17-08-2025 39,22528 28,02222 6,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:02:14 17-08-2025 39,29111 28,12722 6,6 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:27 17-08-2025 39,20806 28,25861 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:27 17-08-2025 39,2093 28,22 6,5 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:45 17-08-2025 39,1952 28,183 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:44 17-08-2025 39,22361 28,21 5,42 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:26 17-08-2025 39,22694 28,03139 9,95 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 20:54:59 17-08-2025 38,08222 38,37139 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:27 17-08-2025 39,23972 28,04056 7,31 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:23 17-08-2025 39,24722 28,24861 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:26 17-08-2025 39,20944 28,02667 7,13 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:26 17-08-2025 39,24278 28,02528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:53 17-08-2025 39,17389 28,17333 9,26 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:45:55 17-08-2025 39,23667 28,17167 8,67 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:54 17-08-2025 39,1937 28,1088 4,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:43:21 17-08-2025 39,23222 28,01694 7,26 3,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:43:20 17-08-2025 39,2237 28,0113 10,1 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:01 17-08-2025 39,1492 28,1108 9,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:00 17-08-2025 39,18972 28,13667 5,83 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:04 17-08-2025 39,15944 28,15972 6,04 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:37:13 17-08-2025 39,22556 28,0525 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:17 17-08-2025 39,255 28,06917 7,16 1,1
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 20:35:30 17-08-2025 39,119 28,094 13,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:29 17-08-2025 39,19278 28,14167 5,65 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:32 17-08-2025 39,1555 28,1193 9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:31 17-08-2025 39,16889 28,14444 4,93 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:08 17-08-2025 39,1822 28,1947 9,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:07 17-08-2025 39,2175 28,22972 6,59 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:35 17-08-2025 39,23556 28,15917 6,66 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:15 17-08-2025 39,2425 28,10667 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:22 17-08-2025 39,23556 28,05889 7,07 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:03 17-08-2025 39,22472 28,13083 9,95 1
Akseki (Antalya) 20:16:50 17-08-2025 37,32667 31,49361 6,92 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:42 17-08-2025 39,20639 28,12417 6,25 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:00 17-08-2025 39,19972 28,15056 7,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:11:23 17-08-2025 39,22694 28,03389 7,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:09:44 17-08-2025 39,22306 28,17889 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:49 17-08-2025 39,19167 28,11083 7,05 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:24 17-08-2025 39,185 28,18778 7,26 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:03:24 17-08-2025 39,1382 28,175 12 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:59:28 17-08-2025 39,19972 28,22083 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:27 17-08-2025 39,1597 28,217 17,1 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:37 17-08-2025 39,2178 28,0948 8,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:36 17-08-2025 39,23944 28,08417 5,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:55:02 17-08-2025 39,23417 28,05639 9,21 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:55:02 17-08-2025 39,2162 28,0505 7,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:01 17-08-2025 39,23722 28,1075 12,13 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:32:13 17-08-2025 39,20417 28,15222 6,55 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:21:00 17-08-2025 39,171 28,1913 15,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:20:59 17-08-2025 39,24222 28,05972 9,62 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:52 17-08-2025 39,22556 28,10083 6,04 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:35 17-08-2025 39,2275 28,08389 6,32 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:12:14 17-08-2025 39,22722 28,01556 8,02 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:12:14 17-08-2025 39,2028 28,0087 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:02 17-08-2025 39,22167 28,16639 10,28 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:31 17-08-2025 39,19278 28,1575 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:02:13 17-08-2025 39,23694 28,09083 11,36 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:52 17-08-2025 39,19083 28,09972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:28 17-08-2025 39,18556 28,17917 7,08 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:46:12 17-08-2025 39,15917 28,20778 6,78 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:44:03 17-08-2025 39,1875 28,1012 8,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:44:02 17-08-2025 39,20806 28,07556 7,75 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:38:00 17-08-2025 39,25167 28,06722 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:34:46 17-08-2025 39,16361 28,19833 6,89 1,4
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 18:34:46 17-08-2025 39,069 28,1562 23 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:09 17-08-2025 39,23194 28,01944 13,54 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:29:09 17-08-2025 39,2217 28,006 10,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:12 17-08-2025 39,24389 28,13444 10,99 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:19:12 17-08-2025 39,234 28,1342 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:13 17-08-2025 39,18583 28,16806 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:28 17-08-2025 39,1818 28,1783 12,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:27 17-08-2025 39,22167 28,16583 6,04 1,8
Kadirli (Osmaniye) 18:08:52 17-08-2025 37,67139 36,17889 8 2,5
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 18:08:52 17-08-2025 37,6513 36,1482 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:46 17-08-2025 39,20694 28,13917 7,69 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:46 17-08-2025 39,1498 28,1565 10,7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:59:15 17-08-2025 39,1827 28,1647 4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:14 17-08-2025 39,22389 28,16917 6,82 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:26 17-08-2025 39,18611 28,23 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:26 17-08-2025 39,1822 28,2265 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:54 17-08-2025 39,23278 28,15306 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:54 17-08-2025 39,1982 28,1592 7,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:43:21 17-08-2025 39,16806 28,19639 4,83 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:43:21 17-08-2025 39,1463 28,1963 15,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:39:24 17-08-2025 39,23583 28,00806 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:22 17-08-2025 39,20222 28,12611 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:26 17-08-2025 39,21361 28,11528 6,97 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:32:26 17-08-2025 39,1955 28,0527 8,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:29:08 17-08-2025 39,15444 28,18556 8,69 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:29:08 17-08-2025 39,1533 28,1632 11,8 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:26:50 17-08-2025 39,203 28,0915 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:49 17-08-2025 39,2275 28,08528 5,82 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:25:03 17-08-2025 39,25528 28,10222 9,51 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:00 17-08-2025 39,19389 28,17306 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 17:21:03 17-08-2025 39,41444 28,19028 12,75 1,4
Marmara Denizi - [25.07 km] Silivri (İstanbul) 17:20:33 17-08-2025 40,83889 28,29667 5,32 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:19:08 17-08-2025 39,25861 28,1175 7,05 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:08 17-08-2025 39,2208 28,0788 7,7 1,9
Marmara Denizi - [24.05 km] Silivri (İstanbul) 17:14:40 17-08-2025 40,84944 28,2925 7,63 2,8
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 17:14:40 17-08-2025 40,818 28,2845 9,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:26 17-08-2025 39,205 28,10972 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:12:50 17-08-2025 39,25417 28,12 7,13 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:03 17-08-2025 39,22 28,17917 8,79 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:05:46 17-08-2025 39,1875 28,13639 7,08 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:05:46 17-08-2025 39,1725 28,1162 9,1 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 17:04:54 17-08-2025 38,11361 36,87389 10,56 2,3
ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:04:54 17-08-2025 38,0853 36,892 5,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:29 17-08-2025 39,17 28,20639 8,44 1,4
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 17:00:02 17-08-2025 40,434 27,4888 7,4 3
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.83 km] Marmara (Balıkesir) 17:00:01 17-08-2025 40,41083 27,46806 6,99 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:43 17-08-2025 39,20667 28,17694 6,99 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:56:42 17-08-2025 39,1895 28,162 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:01 17-08-2025 39,17694 28,20556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:37 17-08-2025 39,20778 28,17694 8,94 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:50:36 17-08-2025 39,1893 28,1662 8,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:00 17-08-2025 39,23472 27,99333 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:25 17-08-2025 39,22583 28,21694 5,34 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:43:13 17-08-2025 39,20694 28,24 7,06 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:39:19 17-08-2025 39,1925 28,18778 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:33:08 17-08-2025 39,20222 28,16556 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:44 17-08-2025 39,20944 28,14083 6,33 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:44 17-08-2025 39,1733 28,0972 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:38 17-08-2025 39,18583 28,14278 6,99 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:38 17-08-2025 39,1933 28,1347 9,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:27:36 17-08-2025 39,20222 28,17306 6,91 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:27:35 17-08-2025 39,1915 28,1452 9,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:20 17-08-2025 39,20861 28,18889 6,99 3,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:23:19 17-08-2025 39,2055 28,2068 10,9 3,5
Yeşilyurt (Malatya) 16:22:26 17-08-2025 38,33194 38,29083 10,35 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:51 17-08-2025 39,2025 28,22472 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:51 17-08-2025 39,1925 28,2143 5,4 2
Ege Denizi - [43.63 km] Çeşme (İzmir) 16:18:47 17-08-2025 37,88028 26,26806 7 2,7
EGE DENIZI 16:18:46 17-08-2025 37,8762 26,1727 5 2,7
Honaz (Denizli) 16:17:48 17-08-2025 37,75694 29,20583 7 2,3
KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) 16:17:46 17-08-2025 37,7365 29,2127 2,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:37 17-08-2025 39,18611 28,10444 6,06 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:26 17-08-2025 39,15278 28,17222 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:11:01 17-08-2025 39,24111 28,14583 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:11:01 17-08-2025 39,1333 28,1447 13,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:44 17-08-2025 39,23583 27,9925 5,77 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:06:43 17-08-2025 39,222 27,9917 7,9 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:05:27 17-08-2025 39,1487 28,2015 19,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:26 17-08-2025 39,21944 28,17472 7,22 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:03:57 17-08-2025 39,22361 28,18472 9,92 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:03:57 17-08-2025 39,1717 28,1043 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:49 17-08-2025 39,17333 28,15056 5,76 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:18 17-08-2025 39,21056 28,15417 7,82 1,8
ISACA-AKHISAR (MANISA) 15:47:18 17-08-2025 39,1217 28,0842 20,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:46:56 17-08-2025 39,26306 28,1025 6,99 1,4
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:46:55 17-08-2025 39,2667 28,1905 5,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:06 17-08-2025 39,22722 28,00361 6,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:20 17-08-2025 39,21611 28,16306 8,76 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:30:18 17-08-2025 39,2333 28,0508 8,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:29:00 17-08-2025 39,25583 28,08139 7 1,1
MARMARA DENIZI 15:22:44 17-08-2025 40,82 27,8247 20,8 1,6
Marmara Denizi - [14.76 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:22:43 17-08-2025 40,85778 27,83528 7 1,4
Sarıkamış (Kars) 15:20:46 17-08-2025 40,31556 42,16583 6,91 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:19:44 17-08-2025 39,1592 28,1393 5,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:19:43 17-08-2025 39,17611 28,15917 6,21 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:44 17-08-2025 39,205 28,17583 9,55 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:44 17-08-2025 39,1818 28,1853 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:22 17-08-2025 39,2625 28,08722 7 1,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:13:22 17-08-2025 39,256 28,0768 5,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:58 17-08-2025 39,21306 28,14278 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:04 17-08-2025 39,21167 28,11694 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:07:04 17-08-2025 39,198 28,1245 11 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:01:49 17-08-2025 39,17694 28,12583 7,05 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:57 17-08-2025 39,24722 28,08389 10,54 2,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 14:55:57 17-08-2025 39,1307 28,0177 11,7 2,1
Kırkağaç (Manisa) 14:55:01 17-08-2025 39,22583 27,975 6,55 2,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 14:55:00 17-08-2025 39,2278 27,9758 10 3,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:49:57 17-08-2025 39,2485 28,0787 7,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:49:56 17-08-2025 39,26139 28,11028 7,89 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:48:38 17-08-2025 39,23028 28,17611 6,97 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:48:38 17-08-2025 39,2112 28,133 12,8 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:58 17-08-2025 39,2153 28,167 7,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:44:10 17-08-2025 39,14472 28,2 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:16 17-08-2025 39,27278 28,07278 6,99 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:56 17-08-2025 39,225 28,00917 6,96 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:37:55 17-08-2025 39,1877 28,015 10,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:36 17-08-2025 39,18056 28,19611 10 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:35 17-08-2025 39,1795 28,1827 9,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:32 17-08-2025 39,275 28,06 6,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:44 17-08-2025 39,22917 28,10806 9,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:02 17-08-2025 39,10806 28,18917 7,06 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:29 17-08-2025 39,23861 28,00278 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:08 17-08-2025 39,23917 28,22306 5,27 1,1
Altıeylül (Balıkesir) 14:23:27 17-08-2025 39,5575 27,745 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:04 17-08-2025 39,2725 28,10722 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:15:32 17-08-2025 39,24278 28,11222 8,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:55 17-08-2025 39,19389 28,2 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:33 17-08-2025 39,16611 28,15306 5,12 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:08:33 17-08-2025 39,1787 28,15 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:31 17-08-2025 39,23389 28,02417 7,7 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:04:30 17-08-2025 39,2175 28,0182 8,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:15 17-08-2025 39,19472 28,17194 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:28 17-08-2025 39,19194 28,19417 12,57 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:59:17 17-08-2025 39,16722 28,12528 7 1,2
TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 13:52:10 17-08-2025 39,4383 31,619 5 1,1
Darende (Malatya) 13:50:07 17-08-2025 38,37194 37,55444 7,24 2,1
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 13:50:06 17-08-2025 38,364 37,591 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:38 17-08-2025 39,23 28,12306 9,74 1,4
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 13:38:36 17-08-2025 39,2048 27,9843 14,9 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 13:37:59 17-08-2025 38,00083 36,30778 6,71 1,5
AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) 13:37:59 17-08-2025 38,0848 36,1902 2,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:46 17-08-2025 39,17917 28,1675 5,91 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:35:46 17-08-2025 39,157 28,1582 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:12 17-08-2025 39,1525 28,18806 6,27 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:12 17-08-2025 39,1685 28,1845 9,3 2,7
Sarıkamış (Kars) 13:26:13 17-08-2025 40,29722 42,14722 6,98 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:04 17-08-2025 39,22472 28,18944 9,15 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:04 17-08-2025 39,2198 28,1648 11,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:19 17-08-2025 39,27722 28,12222 9,06 1,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:20:18 17-08-2025 39,262 28,0797 15,8 1,6
Emet (Kütahya) 13:20:09 17-08-2025 39,36111 29,32194 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:01 17-08-2025 39,11056 28,15583 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:23 17-08-2025 39,1135 28,1692 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:22 17-08-2025 39,16722 28,20639 6,64 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:21 17-08-2025 39,22917 28,09528 9,08 1,2
Pütürge (Malatya) 13:04:52 17-08-2025 38,22806 38,80139 11,22 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:20 17-08-2025 39,22 28,16111 11,68 1,1
Doğanşehir (Malatya) 13:01:31 17-08-2025 38,0975 37,87 4,75 1,1
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:55:10 17-08-2025 39,2827 28,1362 15,3 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:52:15 17-08-2025 39,2227 28,1452 11,2 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:25 17-08-2025 39,2395 28,016 9,9 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:46:14 17-08-2025 39,1985 28,1165 8,5 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:45:36 17-08-2025 39,1558 28,188 21,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:00 17-08-2025 39,21861 28,15889 7,55 1,2
Honaz (Denizli) 12:37:13 17-08-2025 37,725 29,34028 7,21 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:32:20 17-08-2025 39,27639 28,17667 5,27 2,1
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:32:20 17-08-2025 39,26 28,1297 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:27 17-08-2025 39,29222 28,15611 7 2,8
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:31:27 17-08-2025 39,2738 28,1603 12,2 3,2
Doğanşehir (Malatya) 12:29:43 17-08-2025 38,06 37,67917 7,88 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:29:43 17-08-2025 38,0303 37,6422 16,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:25 17-08-2025 39,20306 28,1575 10,84 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:33 17-08-2025 39,18833 28,19167 6,99 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:33 17-08-2025 39,1832 28,1913 11,8 1,7
Kale (Malatya) 12:27:19 17-08-2025 38,34972 38,91611 7,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:39 17-08-2025 39,17667 28,185 7,14 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:26:39 17-08-2025 39,1728 28,1692 10 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:23:11 17-08-2025 39,19556 28,10333 10,11 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:23:11 17-08-2025 39,1922 28,0898 8 1,6
Akhisar (Manisa) 12:20:26 17-08-2025 39,07472 28,085 7,08 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 12:20:19 17-08-2025 39,1503 28,071 5,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:04 17-08-2025 39,22361 28,07639 6,63 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:58 17-08-2025 39,19694 28,16278 8,24 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:16:58 17-08-2025 39,1958 28,1542 5,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:39 17-08-2025 39,15611 28,20306 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:15:20 17-08-2025 39,23972 28,01583 8,53 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:15:18 17-08-2025 39,2268 28,0188 8,3 1,5
Akçadağ (Malatya) 12:14:07 17-08-2025 38,32972 37,73444 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:15 17-08-2025 39,16972 28,14833 7,1 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:15 17-08-2025 39,185 28,1432 10,3 1,8
Pütürge (Malatya) 12:08:08 17-08-2025 38,25 38,80611 8,18 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:05:14 17-08-2025 39,20889 28,20028 5,76 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:05:14 17-08-2025 39,2 28,169 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:14 17-08-2025 39,19389 28,15667 5,45 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:04:13 17-08-2025 39,1848 28,1718 9,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:40 17-08-2025 39,19417 28,08889 5,21 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:39 17-08-2025 39,1943 28,0863 11,3 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:53:13 17-08-2025 39,2535 29,0328 5,4 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:47:10 17-08-2025 39,1283 28,1518 10,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:09 17-08-2025 39,17083 28,18528 5,97 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:51 17-08-2025 39,17833 28,235 6,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:00 17-08-2025 39,11417 28,17111 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:38 17-08-2025 39,23972 28,17444 6,46 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:44:37 17-08-2025 39,2377 28,1923 10,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:41:53 17-08-2025 39,24028 28,06722 6,92 1,1
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 11:41:52 17-08-2025 39,2408 27,9898 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:38 17-08-2025 39,22417 28,15167 7,48 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:36:37 17-08-2025 39,2045 28,1445 8,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:31:32 17-08-2025 39,22167 28,14056 7,24 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:31 17-08-2025 39,1865 28,0373 16,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:25 17-08-2025 39,1525 28,20583 6,65 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:28:25 17-08-2025 39,1058 28,1642 18,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:44 17-08-2025 39,20056 28,07528 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:00 17-08-2025 39,21333 28,14278 8,03 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:24:00 17-08-2025 39,2163 28,1333 11,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:37 17-08-2025 39,15639 28,18972 7 1,4
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 11:22:37 17-08-2025 39,0175 28,2005 20,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:21:48 17-08-2025 39,17028 28,18972 7,11 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:48 17-08-2025 39,1622 28,1697 8,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:53 17-08-2025 39,23389 28,09361 8,74 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:16:05 17-08-2025 39,16028 28,1425 7 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:16:04 17-08-2025 39,1972 28,0545 10,1 2
AKDENIZ 11:14:42 17-08-2025 35,5667 30,8878 27,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:14:00 17-08-2025 39,25417 28,105 7,89 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:11:45 17-08-2025 39,21639 28,17667 7,58 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:11:44 17-08-2025 39,1968 28,1252 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:10:58 17-08-2025 39,2075 28,16056 8,6 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:10:58 17-08-2025 39,208 28,1233 10,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:50 17-08-2025 39,25972 28,25278 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:06:33 17-08-2025 39,18889 28,14472 9,02 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:28 17-08-2025 39,155 28,19472 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:44 17-08-2025 39,17167 28,19 6,17 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:03:44 17-08-2025 39,1723 28,1773 8,9 2,9
Altıeylül (Balıkesir) 11:02:56 17-08-2025 39,55722 27,73389 10,11 1,8
KUPELER (BALIKESIR) 11:02:56 17-08-2025 39,5995 27,7458 15,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:00:47 17-08-2025 39,2425 28,10722 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:00:46 17-08-2025 39,26389 28,14556 9,03 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:39 17-08-2025 39,21778 28,10111 6,98 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:21 17-08-2025 39,2313 28,0532 17,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:11 17-08-2025 39,25139 28,04361 7,02 1,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 10:55:10 17-08-2025 39,2332 27,9952 11 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:43 17-08-2025 39,19861 28,17444 8,09 0,9
Pütürge (Malatya) 10:50:50 17-08-2025 38,29972 38,79139 10,23 2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 10:50:49 17-08-2025 38,2838 38,8013 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:39 17-08-2025 39,20556 28,16028 8,76 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:50:39 17-08-2025 39,2058 28,1455 10,7 1,6
DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) 10:48:15 17-08-2025 38,9823 27,965 5,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:43:21 17-08-2025 39,16778 28,19028 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:43:21 17-08-2025 39,1673 28,1897 12,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:37:01 17-08-2025 39,15028 28,15722 6,99 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:37:00 17-08-2025 39,1607 28,1633 13,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:29 17-08-2025 39,21 28,1525 5,89 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:29 17-08-2025 39,2047 28,1353 16,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:05 17-08-2025 39,22944 28,07444 9,62 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:04 17-08-2025 39,2315 28,0635 7,2 2,1
Doğanşehir (Malatya) 10:29:41 17-08-2025 38,1575 37,91806 6,3 2,4
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:29:40 17-08-2025 38,1503 37,8858 8,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:13 17-08-2025 39,25861 28,13917 6,98 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:26:10 17-08-2025 39,24306 28,11806 6,48 1,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:26:10 17-08-2025 39,2477 28,137 9,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:07 17-08-2025 39,22917 28,18333 5,11 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:20:23 17-08-2025 39,23611 28,15806 11,61 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 10:19:40 17-08-2025 39,1667 28,0053 21 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:38 17-08-2025 39,23278 28,00389 7,02 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:21 17-08-2025 39,20361 28,1625 5,1 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:21 17-08-2025 39,1675 28,1502 8,8 2,2
Ege Denizi - [22.18 km] Datça (Muğla) 10:15:28 17-08-2025 36,50167 27,55528 8,16 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:11:23 17-08-2025 39,20167 28,18528 10,92 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:05 17-08-2025 39,34694 27,98194 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:01 17-08-2025 39,24111 28,09556 6,99 1,3
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:07:59 17-08-2025 39,2767 28,251 25,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:28 17-08-2025 39,23472 28,16917 6,7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:28 17-08-2025 39,2078 28,1652 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:12 17-08-2025 39,22528 28,15194 10,06 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:02:11 17-08-2025 39,2148 28,1787 17,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:09 17-08-2025 39,1775 28,17444 7 1,2
KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) 10:01:08 17-08-2025 39,1182 27,9788 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:48:47 17-08-2025 39,25889 28,14333 6,99 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:48:46 17-08-2025 39,218 28,0937 17,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:59 17-08-2025 39,23778 28,11056 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:58 17-08-2025 39,2445 28,1298 6,1 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:42 17-08-2025 39,2472 28,1507 26,7 1,3
UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:43:07 17-08-2025 39,3187 28,3185 21,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:06 17-08-2025 39,21111 28,16444 6,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:40:58 17-08-2025 39,20861 28,05 6,92 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:40:58 17-08-2025 39,2058 28,0395 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:38:56 17-08-2025 39,18528 28,15361 6,23 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:39 17-08-2025 39,24139 28,12056 9,21 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:36:38 17-08-2025 39,2292 28,1337 8 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:28 17-08-2025 39,1777 28,139 11,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:03 17-08-2025 39,19139 28,19917 7,95 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:33:02 17-08-2025 39,1895 28,1835 8,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:02 17-08-2025 39,21722 28,03361 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 09:28:10 17-08-2025 38,02611 36,39306 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:27 17-08-2025 39,24833 28,03583 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:36 17-08-2025 39,22194 28,17083 13,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:20 17-08-2025 39,21972 28,07 8,44 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:20 17-08-2025 39,2175 28,0622 7,8 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:08 17-08-2025 39,25889 28,105 9,23 1,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:09:08 17-08-2025 39,264 28,1443 7,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:50 17-08-2025 39,235 28,0075 7,7 1,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:48 17-08-2025 39,2525 27,9887 9,6 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 09:04:16 17-08-2025 37,22194 36,75583 10,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:05 17-08-2025 39,21861 28,22 7 2,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:05 17-08-2025 39,2082 28,2198 11 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:40 17-08-2025 39,23694 28,15972 7 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:38 17-08-2025 39,1073 28,1558 15,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:50 17-08-2025 39,17472 28,2525 6,96 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:46 17-08-2025 39,1925 28,07444 7 1,1
KUSU-SIMAV (KUTAHYA) 08:55:25 17-08-2025 38,9855 29,0295 1,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:04 17-08-2025 39,17528 28,20917 9,92 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:12 17-08-2025 39,21611 28,09083 11,95 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:39 17-08-2025 39,24111 28,0425 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:37 17-08-2025 39,1775 28,20444 6,72 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:37 17-08-2025 39,1462 28,1652 11,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:35 17-08-2025 39,2 28,16611 6,75 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:40:34 17-08-2025 39,2055 28,1245 10,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:47 17-08-2025 39,19444 28,19778 6,17 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:47 17-08-2025 39,1992 28,173 8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:11 17-08-2025 39,22028 28,07639 7,03 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:11 17-08-2025 39,252 28,0652 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:31:01 17-08-2025 39,16444 28,15361 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:31:01 17-08-2025 39,1688 28,125 9,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:12 17-08-2025 39,21278 28,18583 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:11 17-08-2025 39,2152 28,1608 8,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:26 17-08-2025 39,19083 28,11917 5,63 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:24 17-08-2025 39,242 28,1855 11,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:16:28 17-08-2025 39,16778 28,16889 5,08 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:16:27 17-08-2025 39,1797 28,1377 9,2 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:14:07 17-08-2025 39,24167 28,08111 7,87 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:14:06 17-08-2025 39,2455 28,0845 16,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:09:55 17-08-2025 39,19972 28,11056 6,04 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:09:55 17-08-2025 39,1935 28,0793 15,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:48 17-08-2025 39,15861 28,20667 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:47 17-08-2025 39,1523 28,211 16,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:18 17-08-2025 39,20167 28,10778 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:04:17 17-08-2025 39,192 28,1228 3,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:58:58 17-08-2025 39,25778 28,05583 7 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 07:58:58 17-08-2025 39,1892 27,9887 8,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:57:38 17-08-2025 39,16583 28,20917 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:57:37 17-08-2025 39,1638 28,1755 12,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:07 17-08-2025 39,20333 28,19139 10,13 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:52:07 17-08-2025 39,2207 28,1785 14,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:50:05 17-08-2025 39,25389 28,10472 4,74 1,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:50:04 17-08-2025 39,2597 28,0813 5,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:54 17-08-2025 39,20194 28,01444 7,04 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:43:37 17-08-2025 39,30444 28,05556 6,15 2,5
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:43:36 17-08-2025 39,301 28,0378 7,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:24 17-08-2025 39,15889 28,15111 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:38:21 17-08-2025 39,1708 28,1533 9,6 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:36:41 17-08-2025 39,1377 28,1058 14,2 1,1
Akhisar (Manisa) 07:35:03 17-08-2025 39,19889 28,00639 7 1,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 07:35:02 17-08-2025 39,1775 27,9922 12,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:38 17-08-2025 39,16028 28,19778 4,14 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:37 17-08-2025 39,157 28,1773 14,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:31 17-08-2025 39,20722 28,13417 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:49 17-08-2025 39,17278 28,18333 6,51 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:48 17-08-2025 39,1483 28,1757 5 1,5
Kale (Malatya) 07:23:33 17-08-2025 38,36056 38,78472 10,74 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:21:46 17-08-2025 39,25972 28,10639 7,03 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:02 17-08-2025 39,23472 28,20778 9,56 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:17:50 17-08-2025 39,22167 28,07028 7,97 1,4
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 07:17:50 17-08-2025 39,174 27,9852 11,8 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:16:00 17-08-2025 39,2257 28,19 17,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:59 17-08-2025 39,22444 28,21806 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:57 17-08-2025 39,18417 28,17167 5,66 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:12:56 17-08-2025 39,1927 28,1735 14,7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:06:51 17-08-2025 39,2355 28,0473 24,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:50 17-08-2025 39,23472 28,00444 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:03 17-08-2025 39,27694 28,05222 10,77 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:06:03 17-08-2025 39,266 28,0048 7,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:31 17-08-2025 39,27861 28,07667 12,31 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:19 17-08-2025 39,20389 28,17389 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:57:05 17-08-2025 39,25333 28,10972 7,02 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:57:05 17-08-2025 39,2327 28,0802 14,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:59 17-08-2025 39,2875 28,08194 10,04 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:55:59 17-08-2025 39,2533 28,0138 14,2 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:55:31 17-08-2025 39,2047 28,1662 17,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:25 17-08-2025 39,25306 28,09472 9,88 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:25 17-08-2025 39,25889 28,11028 9,23 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:48:24 17-08-2025 39,256 28,0807 7,3 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:45:43 17-08-2025 39,1885 28,1233 15,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:28 17-08-2025 39,20167 28,25389 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:52 17-08-2025 39,23694 28,15972 4,45 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:51 17-08-2025 39,202 28,1807 8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:07 17-08-2025 39,17056 28,15556 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:06 17-08-2025 39,1592 28,0977 13,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:00 17-08-2025 39,21028 28,15139 1,71 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:33:24 17-08-2025 39,25833 28,07222 5,25 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:10 17-08-2025 39,23306 28,13889 9,1 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:32:10 17-08-2025 39,2435 28,1243 12,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:12 17-08-2025 39,2575 28,18333 5,05 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:43 17-08-2025 39,13389 28,0925 8,34 1,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 06:27:42 17-08-2025 39,1227 28,0753 13,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:43 17-08-2025 39,24 28,15861 5,67 2,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:17:43 17-08-2025 39,2397 28,1667 14,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:12:58 17-08-2025 39,1625 28,20222 6,38 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:12:57 17-08-2025 39,1818 28,2168 10,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:28 17-08-2025 39,15306 28,19722 7,59 2,6
Pütürge (Malatya) 06:04:07 17-08-2025 38,25361 38,82111 7 2,6
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 06:04:06 17-08-2025 38,2673 38,7987 6,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:37 17-08-2025 39,22167 28,00722 7 2
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:03:37 17-08-2025 39,2497 27,9715 22,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:14 17-08-2025 39,20583 28,22611 9,31 2,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:13 17-08-2025 39,2235 28,1857 16,2 2,4
Akhisar (Manisa) 05:58:05 17-08-2025 39,15194 28,06667 16,91 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:45 17-08-2025 39,22833 28,0175 10,02 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:56:45 17-08-2025 39,2232 28,003 9,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:04 17-08-2025 39,21806 28,03 12,61 1,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 05:54:03 17-08-2025 39,1918 27,9565 19,2 1,1
MALATYA 05:48:58 17-08-2025 38,3265 38,3385 22,4 1,9
Toprakkale (Osmaniye) 05:48:52 17-08-2025 37,00778 36,10278 11,87 1,9
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 05:48:51 17-08-2025 36,9793 36,106 13,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:32 17-08-2025 39,15222 28,16889 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:44:31 17-08-2025 39,1707 28,2063 11,8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:39:25 17-08-2025 39,1448 28,1073 12,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:09 17-08-2025 39,23444 28,18583 4,86 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:39:09 17-08-2025 39,2183 28,1572 18,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:59 17-08-2025 39,19306 28,16194 4,68 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:58 17-08-2025 39,188 28,167 12,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:37 17-08-2025 39,18806 28,26833 6,29 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:24 17-08-2025 39,20611 28,1575 4,97 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:23 17-08-2025 39,2135 28,151 10,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:59 17-08-2025 39,25722 28,09889 7,36 2,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:23:58 17-08-2025 39,2437 28,0845 9,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:51 17-08-2025 39,23472 28,22861 7 1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:34 17-08-2025 39,2468 28,1002 8,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:46 17-08-2025 39,17889 28,12278 7 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:09:46 17-08-2025 39,178 28,092 11,9 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:50 17-08-2025 39,1848 28,156 12,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:49 17-08-2025 39,19028 28,1725 9,91 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:46 17-08-2025 39,17361 28,18333 7,23 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:46 17-08-2025 39,1582 28,1725 15,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:02 17-08-2025 39,26306 28,11972 9,69 1,1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 04:50:16 17-08-2025 39,0893 28,1197 15,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:04 17-08-2025 39,27361 28,24611 7,64 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:45 17-08-2025 39,20528 28,13778 7,62 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:44 17-08-2025 39,222 28,1197 11,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:04 17-08-2025 39,19306 28,17667 5,6 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:38:02 17-08-2025 39,1443 28,1658 20,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:57 17-08-2025 39,24139 28,06917 13,24 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:31:58 17-08-2025 38,10056 37,20417 7 1,2
CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 04:31:57 17-08-2025 38,0272 37,174 5,3 1,5
Marmara Denizi - [24.05 km] Silivri (İstanbul) 04:31:43 17-08-2025 40,85028 28,28528 5,81 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:31:41 17-08-2025 40,8285 28,2753 6,7 2,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:30:16 17-08-2025 39,2405 28,1147 5,5 1,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:58 17-08-2025 39,2553 28,0948 24,2 1,3
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 04:28:28 17-08-2025 38,0963 37,1855 8,7 1,1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 04:27:56 17-08-2025 39,0572 28,1472 25,3 1,5
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 04:27:25 17-08-2025 38,055 37,2058 7,6 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:25:25 17-08-2025 39,1692 28,0095 9,2 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:52 17-08-2025 39,2185 28,1868 14,2 1,5
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:22:19 17-08-2025 39,2692 28,0958 12,8 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:21:29 17-08-2025 39,1743 28,204 9,1 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:20 17-08-2025 39,1763 28,1708 9,1 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:17 17-08-2025 39,2373 28,0918 12,3 1,8
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 04:17:12 17-08-2025 40,4147 27,1345 14,3 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:33 17-08-2025 39,2357 28,0493 12,1 1,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:41 17-08-2025 39,2243 28,2075 12,3 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:37 17-08-2025 39,1762 28,118 8,6 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:08 17-08-2025 39,1905 28,1785 16,9 1,2
DOSEMEALTI (ANTALYA) 04:02:46 17-08-2025 37,0535 30,6045 6,4 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:56 17-08-2025 39,2207 28,0802 14,8 3,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:56 17-08-2025 39,1888 28,241 14,7 1,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:27 17-08-2025 39,2592 28,057 4,3 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:49:06 17-08-2025 39,1977 28,0607 8 2,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:46 17-08-2025 39,2122 28,0508 13 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:05 17-08-2025 39,2097 27,9945 13,1 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:39 17-08-2025 39,1512 28,1757 22,9 1,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:42:27 17-08-2025 39,1585 28,0425 11,4 1,4
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 03:41:04 17-08-2025 38,5695 38,0318 7,6 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:11 17-08-2025 39,12 28,1702 12,9 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:30 17-08-2025 39,2205 28,0322 11,2 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:22 17-08-2025 39,2047 28,1208 7,7 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:57 17-08-2025 39,0962 28,1637 14,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:46 17-08-2025 39,25222 28,09556 13,34 3,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:29:46 17-08-2025 39,2352 28,0272 10,1 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:42 17-08-2025 39,17056 28,17389 6,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:06 17-08-2025 39,25694 28,06972 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:06 17-08-2025 39,2385 28,0738 7,4 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:43 17-08-2025 39,181 28,1493 18,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:42 17-08-2025 39,20139 28,16722 6,34 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:38 17-08-2025 39,1672 28,1042 17,9 2,1
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 03:06:58 17-08-2025 39,109 28,0867 14,2 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:35 17-08-2025 39,1905 28,1708 12,7 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:02:30 17-08-2025 39,2345 28,1033 14,3 1,1
CUKURHISAR (KAHRAMANMARAS) 02:55:07 17-08-2025 37,81 36,598 8,1 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:14 17-08-2025 39,2287 28,0273 14,3 2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:21 17-08-2025 39,2467 28 6,1 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:54 17-08-2025 39,2108 28,049 9,6 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:06 17-08-2025 39,1812 28,1482 13,5 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:22 17-08-2025 39,236 28,053 15,6 1,8
ISACA-AKHISAR (MANISA) 02:42:00 17-08-2025 39,1365 28,0855 19,3 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:27 17-08-2025 39,1543 28,1173 9,7 1,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:39:19 17-08-2025 39,2633 28,2165 8,2 1,4
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 02:37:24 17-08-2025 39,0517 28,1197 20,2 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:22 17-08-2025 39,2265 28,0605 11,4 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:41 17-08-2025 39,2218 28,053 12,9 2,5
TUGRUL-MUT (MERSIN) 02:34:34 17-08-2025 36,5403 33,551 12,9 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:07 17-08-2025 39,1908 28,106 14,6 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:29:40 17-08-2025 39,1672 28,1788 11,4 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:27:55 17-08-2025 39,2697 28,1518 16,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:54 17-08-2025 39,19167 28,14389 8,22 3,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:54 17-08-2025 39,1915 28,1253 17 3,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:25 17-08-2025 39,1843 28,1218 16,5 2,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 02:14:59 17-08-2025 39,1855 27,9947 12,8 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:21 17-08-2025 39,1262 28,1405 16,5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:41 17-08-2025 39,183 28,172 15,5 1,4
MARMARA DENIZI 02:09:42 17-08-2025 40,8465 28,3625 9 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:12 17-08-2025 39,1502 28,1367 22,7 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:15 17-08-2025 39,2205 28,043 7,3 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:44 17-08-2025 39,1443 28,2105 10,8 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:30 17-08-2025 39,0883 28,1983 11,6 1,6
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 01:59:28 17-08-2025 35,9338 35,9698 19,2 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:00 17-08-2025 39,1422 28,1083 15,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:57:23 17-08-2025 39,17306 28,21778 7,79 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:23 17-08-2025 39,1692 28,1907 18,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:56:53 17-08-2025 39,24167 28,06861 5,12 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:56:52 17-08-2025 39,2348 28,0165 12,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:56 17-08-2025 39,22167 28,01667 11,11 2,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:56 17-08-2025 39,2127 27,9857 11,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:03 17-08-2025 39,20194 28,14056 7,98 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:03 17-08-2025 39,1887 28,0932 19,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:52 17-08-2025 39,24778 28,06278 10,22 3,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:52 17-08-2025 39,2295 28,0275 11,4 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:20 17-08-2025 39,21278 28,155 7,81 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:18 17-08-2025 39,20583 28,27111 7 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:29 17-08-2025 39,1945 28,1705 12,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:28 17-08-2025 39,20306 28,16833 8,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:36 17-08-2025 39,245 28,06111 10,86 2,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:36 17-08-2025 39,2225 28,0333 11,7 2,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 01:29:58 17-08-2025 39,2447 28,1823 9,1 1,3
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:29:07 17-08-2025 38,167 37,0292 16,5 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:20 17-08-2025 39,1465 28,1428 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:20 17-08-2025 39,28444 28,05944 6,58 3,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:20 17-08-2025 39,2763 28,0363 10,2 3,5
Biga (Çanakkale) 01:13:32 17-08-2025 40,40056 27,1175 7,04 2,2
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 01:13:32 17-08-2025 40,4113 27,1317 14,2 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:02 17-08-2025 39,1662 28,211 15,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:23 17-08-2025 39,22806 28,23 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:23 17-08-2025 39,196 28,2058 12,8 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:50 17-08-2025 39,2357 28,0502 15,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:21 17-08-2025 39,195 28,13778 7,74 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:21 17-08-2025 39,1663 28,16 21,3 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:10 17-08-2025 39,2173 28,129 10,6 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:01:57 17-08-2025 39,1957 28,1328 7,8 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:04 17-08-2025 39,1747 28,1377 5,2 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:14 17-08-2025 39,1695 28,135 9,9 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:11 17-08-2025 39,1787 28,1717 16,6 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:01 17-08-2025 39,19 28,1533 10 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:00 17-08-2025 39,19556 28,16083 8,07 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:08 17-08-2025 39,20472 28,21889 10,97 1,1
Menteşe (Muğla) 00:38:05 17-08-2025 37,15306 28,46361 7 1,3
KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:38:05 17-08-2025 37,3632 36,807 7,8 1,2
YENIKOY (MUGLA) 00:38:04 17-08-2025 37,1368 28,4183 20 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:50 17-08-2025 39,199 28,169 9,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:49 17-08-2025 39,19917 28,18611 6,69 2,4
