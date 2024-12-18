Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Aralık 2024

18 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 23:25:55 18-12-2024 38,22167 38,60833 13,04 1,3
- 23:24:23 18-12-2024 0 0 0 0
Ezine (Çanakkale) 22:34:45 18-12-2024 39,68833 26,35222 12,75 1,3
Kozan (Adana) 21:30:42 18-12-2024 37,60889 35,87639 7 1,2
Kozan (Adana) 21:05:46 18-12-2024 37,61 35,89583 7 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 21:05:45 18-12-2024 37,6108 35,878 6,6 2,1
Kırıkhan (Hatay) 20:36:28 18-12-2024 36,43361 36,28583 7 1,7
OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) 20:36:26 18-12-2024 36,4473 36,3137 5,3 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 20:29:12 18-12-2024 37,99222 36,63111 7 1,4
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:29:11 18-12-2024 38,0037 36,702 6,8 1,5
Aladağ (Adana) 20:27:27 18-12-2024 37,68861 35,41917 7,01 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:20:28 18-12-2024 37,8125 36,63833 7 1,5
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:20:27 18-12-2024 37,9182 36,499 8,4 1,5
Ege Denizi - [21.14 km] Söke (Aydın) 20:18:58 18-12-2024 37,60333 26,94 7 1,6
EGE DENIZI 20:18:56 18-12-2024 37,5327 26,8713 13,5 1,7
Yahyalı (Kayseri) 20:06:27 18-12-2024 37,70722 35,41861 7 1,7
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 20:06:26 18-12-2024 37,6255 35,3903 14,5 1,8
Kale (Malatya) 19:52:13 18-12-2024 38,33333 38,76806 10,79 1,8
KOZLUK-KALE (MALATYA) 19:52:12 18-12-2024 38,3802 38,7832 2,3 1,6
Ayvacık (Çanakkale) 19:44:24 18-12-2024 39,58861 26,57444 7 1,2
Yenişehir (Bursa) 19:24:25 18-12-2024 40,25222 29,46833 7,01 1,4
SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) REVIZE01 (2024.12.18 19:24:24) 19:24:24 18-12-2024 40,2977 29,497 12,8 1,6
Köprüköy (Erzurum) 18:51:56 18-12-2024 39,76889 41,87972 6,98 1,9
YESILOVA-KARAYAZI (ERZURUM) 18:51:54 18-12-2024 39,7593 41,9755 9,1 1,7
Akdeniz - [68.75 km] Gazipaşa (Antalya) 18:41:16 18-12-2024 35,75861 31,83861 30,58 1,9
Bulanık (Muş) 18:06:44 18-12-2024 39,08611 42,24306 7 2,1
KARAAGIL-BULANIK (MUS) 18:06:42 18-12-2024 39,1427 42,0728 12,5 1,9
Pamukkale (Denizli) 16:48:14 18-12-2024 38,05083 29,05056 8,36 2,4
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 16:48:14 18-12-2024 38,0593 29,0352 5,5 2,5
YUNANISTAN 15:51:39 18-12-2024 40,1407 23,1678 6,4 3
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 15:05:48 18-12-2024 36,9757 27,2507 6,2 1,7
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 15:01:05 18-12-2024 38,0348 29,0702 9,5 1,8
Hüyük (Konya) 14:59:25 18-12-2024 38,00778 31,55583 7 0,8
Yalvaç (Isparta) 14:56:39 18-12-2024 38,20861 30,94639 7 0,9
CALTI-GELENDOST (ISPARTA) 14:56:38 18-12-2024 38,2023 31,0267 11,7 1,3
Avanos (Nevşehir) 14:40:53 18-12-2024 38,72694 34,74194 15,13 1,3
TADIM-(ELAZIG) 14:26:48 18-12-2024 38,5822 39,1527 24,3 1,1
PALANLI-(ADIYAMAN) 14:21:43 18-12-2024 37,8165 38,2832 3,4 1,7
SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) 14:18:12 18-12-2024 39,3483 29,3213 0 1,5
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 14:04:05 18-12-2024 38,0985 37,2258 14,3 1,4
DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) 13:42:05 18-12-2024 39,5305 28,2125 3 1,7
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:37:55 18-12-2024 39,519 28,1018 26,1 1,2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:36:38 18-12-2024 39,497 28,1563 10,9 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.74 km] Kuşadası (Aydın) 13:10:47 18-12-2024 37,83389 27,06389 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:10:47 18-12-2024 37,7885 27,0938 5,3 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:08:26 18-12-2024 39,4675 28,16889 7,01 1,4
DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:08:26 18-12-2024 39,45 28,0432 16,8 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:12 18-12-2024 39,48194 28,17 7,06 1,9
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:12 18-12-2024 39,4398 28,1587 7,6 2,1
Nurdağı (Gaziantep) 13:04:07 18-12-2024 37,10806 36,90111 7 1,4
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 13:04:06 18-12-2024 37,0292 36,9093 9,3 1,6
Sivrice (Elazığ) 12:53:30 18-12-2024 38,43083 39,24194 7 2,1
KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 12:53:29 18-12-2024 38,4428 39,2453 4,2 1,8
Bala (Ankara) 12:46:48 18-12-2024 39,34667 33,42139 6,97 1,2
KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) 12:46:47 18-12-2024 39,3478 33,4035 0 1,4
AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) 12:44:19 18-12-2024 36,9637 35,7385 5 1,2
Eşme (Uşak) 12:23:17 18-12-2024 38,48722 29,15556 7 0,9
Ulubey (Uşak) 12:21:07 18-12-2024 38,47111 29,13083 7,03 0,8
Akçadağ (Malatya) 12:18:24 18-12-2024 38,28917 37,83639 6,97 1,8
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.12.18 12:18:22) 12:18:21 18-12-2024 38,2103 37,7788 11,9 2
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:41 18-12-2024 38,28389 38,25611 7 1,9
Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla) 11:58:56 18-12-2024 35,8175 27,5025 7,31 3,8
AKDENIZ 11:58:55 18-12-2024 35,8688 27,495 8,1 3,6
Güney (Denizli) 11:27:38 18-12-2024 38,09056 29,06528 6,89 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:24:15 18-12-2024 38,1525 37,31583 9,39 2
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:24:13 18-12-2024 38,1118 37,2007 5,8 2
Alanya (Antalya) 11:18:04 18-12-2024 36,56056 31,99167 7 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 10:52:50 18-12-2024 38,41139 38,21861 5,33 1,3
Sulusaray (Tokat) 10:31:13 18-12-2024 40,06444 36,04 6,96 1,4
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 10:31:12 18-12-2024 40,0723 36,0348 16,2 1,4
Akdeniz - [63.96 km] Kumluca (Antalya) 09:50:36 18-12-2024 36,03167 31,04028 7 1,9
AKDENIZ 09:50:35 18-12-2024 36,001 31,0165 12,3 1,7
Güney (Denizli) 09:47:55 18-12-2024 38,08361 29,06444 7 1,5
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 09:47:54 18-12-2024 38,0732 29,0285 11,1 1,3
YUNANISTAN 09:46:57 18-12-2024 40,3123 24,176 8,8 2,6
Ege Denizi 09:46:50 18-12-2024 40,30556 23,97583 7 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 09:44:00 18-12-2024 38,02111 37,09083 7,04 1,9
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:43:59 18-12-2024 38,1208 37,1407 2,5 1,8
Merkez (Düzce) 09:25:48 18-12-2024 40,79639 31,05944 7 1,9
ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 09:25:48 18-12-2024 40,7978 31,0448 13,7 1,8
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.04 km] Alanya (Antalya) 08:52:16 18-12-2024 36,51778 31,93861 8,92 1,9
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:52:12 18-12-2024 36,4292 31,8115 16,8 2,2
Sultandağı (Afyonkarahisar) 08:12:22 18-12-2024 38,65917 31,25028 7,08 0,7
Sungurlu (Çorum) 08:06:54 18-12-2024 40,02833 34,2375 7 0,7
Çamardı (Niğde) 08:03:43 18-12-2024 37,82556 34,91278 7,03 1,1
Pütürge (Malatya) 07:51:41 18-12-2024 38,20194 38,75056 6,82 0,9
Sincik (Adıyaman) 07:36:15 18-12-2024 38,10694 38,51694 7,03 1,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 06:57:57 18-12-2024 40,1577 31,7248 5 1,8
Beypazarı (Ankara) 06:57:54 18-12-2024 39,99111 31,94917 7,16 2
Gelendost (Isparta) 06:51:47 18-12-2024 38,17139 30,95306 7 2,6
AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) 06:51:46 18-12-2024 38,1675 30,9288 4,3 2,6
SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) 06:44:44 18-12-2024 40,8167 31,3268 12,2 1,7
Güney (Denizli) 06:26:05 18-12-2024 38,085 29,07528 7,42 1,6
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 06:26:04 18-12-2024 38,0763 29,0533 7,8 1,8
YUNANISTAN 06:16:27 18-12-2024 40,3493 24,1413 13 1,4
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.93 km] Mudanya (Bursa) 06:11:36 18-12-2024 40,39806 28,87167 7,41 1,5
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 06:11:36 18-12-2024 40,404 28,8248 7,4 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 05:41:33 18-12-2024 37,08639 36,87528 7 3
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 05:41:32 18-12-2024 37,055 36,9182 6,2 2,8
Güney (Denizli) 05:30:38 18-12-2024 38,07944 29,05389 6,91 1,4
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 05:30:37 18-12-2024 38,0702 29,0522 7,5 1,7
Doğanşehir (Malatya) 04:50:14 18-12-2024 38,085 37,775 8,99 1,6
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:50:14 18-12-2024 38,0865 37,742 7,7 1,6
Kale (Malatya) 04:35:30 18-12-2024 38,33417 38,805 10,06 1,3
GULENKOY-KALE (MALATYA) 04:35:30 18-12-2024 38,4267 38,8392 17,2 1
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 04:16:03 18-12-2024 37,8608 36,6785 8,2 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:16:01 18-12-2024 37,92083 36,65111 7,03 1,4
Hassa (Hatay) 04:09:53 18-12-2024 36,80417 36,53861 10,39 1,5
KAPILI-DORTYOL (HATAY) 04:09:53 18-12-2024 36,8387 36,3747 2,7 1,3
MARMARA DENIZI 04:06:24 18-12-2024 40,8083 27,7945 14,2 1,1
Marmara Denizi - [17.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 04:06:22 18-12-2024 40,82194 27,87056 6,98 1,1
Pütürge (Malatya) 04:03:12 18-12-2024 38,22 38,64694 11,87 1,6
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 04:03:11 18-12-2024 38,2355 38,656 5 1,7
Güney (Denizli) 03:56:44 18-12-2024 38,075 29,05083 10,15 1,7
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:56:44 18-12-2024 38,0762 29,0552 2,3 1,9
ASAGICAKMAK-KEBAN (ELAZIG) 03:56:06 18-12-2024 38,7182 38,8805 7,8 1,5
Keban (Elazığ) 03:56:05 18-12-2024 38,68722 38,85028 7 1,4
Ege Denizi - [07.97 km] Ezine (Çanakkale) 03:41:27 18-12-2024 39,70694 26,08361 11,16 1,2
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:41:26 18-12-2024 39,7233 26,0625 16,8 1,4
Kozan (Adana) 03:37:52 18-12-2024 37,78139 35,63194 7 1,3
YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA) 03:37:52 18-12-2024 37,7695 35,6228 6,4 1,3
Merkez (Elazığ) 03:35:30 18-12-2024 38,60028 39,48 6,98 1,2
YENIKAPI-(ELAZIG) 03:35:29 18-12-2024 38,6237 39,4212 2,3 1,4
Güney (Denizli) 03:16:56 18-12-2024 38,09083 29,06389 7 1
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 03:16:55 18-12-2024 38,0417 29,0352 14,8 1,1
Pamukkale (Denizli) 03:08:18 18-12-2024 38,06056 29,07056 12,04 1,8
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:08:18 18-12-2024 38,0848 29,0513 6,4 2
Pamukkale (Denizli) 03:01:24 18-12-2024 38,05722 29,05417 7,96 4
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:01:23 18-12-2024 38,0687 29,0472 7,6 4
Keban Barajı - [01.63 km] Merkez (Elazığ) 02:52:34 18-12-2024 38,60833 39,47083 7 1,2
Ege Denizi - [134.35 km] Datça (Muğla) 02:43:16 18-12-2024 35,50833 27,1475 6,62 2
AKDENIZ 02:43:16 18-12-2024 35,501 27,0262 9,6 2,1
Akçadağ (Malatya) 02:36:30 18-12-2024 38,46778 38,02639 7,04 1,1
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 02:36:30 18-12-2024 38,4695 38,068 8 1,4
YUNANISTAN 02:32:14 18-12-2024 40,9693 24,9522 8,1 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 02:31:33 18-12-2024 39,54 28,21667 9,79 1,7
TILKICIK-KEPSUT (BALIKESIR) 02:31:32 18-12-2024 39,5553 28,212 3,4 1,9
Merkez (Bingöl) 02:28:05 18-12-2024 38,96806 40,52417 7 1,1
KURTULUS-(BINGOL) 02:28:05 18-12-2024 38,9975 40,5277 5,3 1,5
AKDENIZ 02:19:28 18-12-2024 35,7187 31,369 5 2,5
Akdeniz - [99.33 km] Kumluca (Antalya) 02:19:24 18-12-2024 35,6225 31,10639 8,44 2,4
Nurdağı (Gaziantep) 02:18:53 18-12-2024 37,16833 36,99167 7 0,7
Keban Barajı - [01.66 km] Merkez (Elazığ) 02:16:39 18-12-2024 38,60833 39,46694 16,71 1,2
ELMAPINARI-(ELAZIG) 02:16:39 18-12-2024 38,6283 39,4912 7,6 1,4
Hamur (Ağrı) 02:13:04 18-12-2024 39,44806 42,97694 10,43 1,8
SULEYMANKUMBET-HAMUR (AGRI) 02:13:03 18-12-2024 39,4073 42,9893 2,8 1,8
Kale (Malatya) 02:12:03 18-12-2024 38,32444 38,80306 7,1 0,9
Tuzlukçu (Konya) 02:05:47 18-12-2024 38,45722 31,80528 7,01 0,7
KONARI-TUZLUKCU (KONYA) 02:05:45 18-12-2024 38,4323 31,7793 26,4 0,8
Sincik (Adıyaman) 01:48:39 18-12-2024 38,13028 38,56111 7 1,4
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 01:48:39 18-12-2024 38,143 38,6075 5,6 1,6
Döşemealtı (Antalya) 01:41:13 18-12-2024 37,17306 30,48889 7,77 1,4
Pütürge (Malatya) 01:10:39 18-12-2024 38,29139 38,77806 9,23 1,7
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 01:10:38 18-12-2024 38,3162 38,7907 5 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 00:55:27 18-12-2024 39,37389 28,2675 6,76 2,8
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) 00:55:26 18-12-2024 39,3763 28,2507 6,2 3
Akçadağ (Malatya) 00:49:15 18-12-2024 38,31806 37,84306 5,03 1,3
Battalgazi (Malatya) 00:30:41 18-12-2024 38,15167 38,54 7 1,1
Kınık (İzmir) 00:24:02 18-12-2024 39,03306 27,48111 6,98 1,4
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 00:24:02 18-12-2024 39,0485 27,4915 7,6 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 00:11:31 18-12-2024 38,24139 38,09972 6,94 0,8
Ege Denizi - [09.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:01:44 18-12-2024 39,42444 25,98222 15,46 2
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:01:43 18-12-2024 39,4145 25,942 12,9 2,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 23:25:55 18-12-2024 38,22167 38,60833 13,04 1,3
- 23:24:23 18-12-2024 0 0 0 0
Ezine (Çanakkale) 22:34:45 18-12-2024 39,68833 26,35222 12,75 1,3
Kozan (Adana) 21:30:42 18-12-2024 37,60889 35,87639 7 1,2
Kozan (Adana) 21:05:46 18-12-2024 37,61 35,89583 7 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 21:05:45 18-12-2024 37,6108 35,878 6,6 2,1
Kırıkhan (Hatay) 20:36:28 18-12-2024 36,43361 36,28583 7 1,7
OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) 20:36:26 18-12-2024 36,4473 36,3137 5,3 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 20:29:12 18-12-2024 37,99222 36,63111 7 1,4
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:29:11 18-12-2024 38,0037 36,702 6,8 1,5
Aladağ (Adana) 20:27:27 18-12-2024 37,68861 35,41917 7,01 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:20:28 18-12-2024 37,8125 36,63833 7 1,5
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:20:27 18-12-2024 37,9182 36,499 8,4 1,5
Ege Denizi - [21.14 km] Söke (Aydın) 20:18:58 18-12-2024 37,60333 26,94 7 1,6
EGE DENIZI 20:18:56 18-12-2024 37,5327 26,8713 13,5 1,7
Yahyalı (Kayseri) 20:06:27 18-12-2024 37,70722 35,41861 7 1,7
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 20:06:26 18-12-2024 37,6255 35,3903 14,5 1,8
Kale (Malatya) 19:52:13 18-12-2024 38,33333 38,76806 10,79 1,8
KOZLUK-KALE (MALATYA) 19:52:12 18-12-2024 38,3802 38,7832 2,3 1,6
Ayvacık (Çanakkale) 19:44:24 18-12-2024 39,58861 26,57444 7 1,2
Yenişehir (Bursa) 19:24:25 18-12-2024 40,25222 29,46833 7,01 1,4
SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) REVIZE01 (2024.12.18 19:24:24) 19:24:24 18-12-2024 40,2977 29,497 12,8 1,6
Köprüköy (Erzurum) 18:51:56 18-12-2024 39,76889 41,87972 6,98 1,9
YESILOVA-KARAYAZI (ERZURUM) 18:51:54 18-12-2024 39,7593 41,9755 9,1 1,7
Akdeniz - [68.75 km] Gazipaşa (Antalya) 18:41:16 18-12-2024 35,75861 31,83861 30,58 1,9
Bulanık (Muş) 18:06:44 18-12-2024 39,08611 42,24306 7 2,1
KARAAGIL-BULANIK (MUS) 18:06:42 18-12-2024 39,1427 42,0728 12,5 1,9
Pamukkale (Denizli) 16:48:14 18-12-2024 38,05083 29,05056 8,36 2,4
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 16:48:14 18-12-2024 38,0593 29,0352 5,5 2,5
YUNANISTAN 15:51:39 18-12-2024 40,1407 23,1678 6,4 3
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 15:05:48 18-12-2024 36,9757 27,2507 6,2 1,7
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 15:01:05 18-12-2024 38,0348 29,0702 9,5 1,8
Hüyük (Konya) 14:59:25 18-12-2024 38,00778 31,55583 7 0,8
Yalvaç (Isparta) 14:56:39 18-12-2024 38,20861 30,94639 7 0,9
CALTI-GELENDOST (ISPARTA) 14:56:38 18-12-2024 38,2023 31,0267 11,7 1,3
Avanos (Nevşehir) 14:40:53 18-12-2024 38,72694 34,74194 15,13 1,3
TADIM-(ELAZIG) 14:26:48 18-12-2024 38,5822 39,1527 24,3 1,1
PALANLI-(ADIYAMAN) 14:21:43 18-12-2024 37,8165 38,2832 3,4 1,7
SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) 14:18:12 18-12-2024 39,3483 29,3213 0 1,5
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 14:04:05 18-12-2024 38,0985 37,2258 14,3 1,4
DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) 13:42:05 18-12-2024 39,5305 28,2125 3 1,7
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:37:55 18-12-2024 39,519 28,1018 26,1 1,2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:36:38 18-12-2024 39,497 28,1563 10,9 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.74 km] Kuşadası (Aydın) 13:10:47 18-12-2024 37,83389 27,06389 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:10:47 18-12-2024 37,7885 27,0938 5,3 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:08:26 18-12-2024 39,4675 28,16889 7,01 1,4
DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:08:26 18-12-2024 39,45 28,0432 16,8 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:12 18-12-2024 39,48194 28,17 7,06 1,9
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:12 18-12-2024 39,4398 28,1587 7,6 2,1
Nurdağı (Gaziantep) 13:04:07 18-12-2024 37,10806 36,90111 7 1,4
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 13:04:06 18-12-2024 37,0292 36,9093 9,3 1,6
Sivrice (Elazığ) 12:53:30 18-12-2024 38,43083 39,24194 7 2,1
KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 12:53:29 18-12-2024 38,4428 39,2453 4,2 1,8
Bala (Ankara) 12:46:48 18-12-2024 39,34667 33,42139 6,97 1,2
KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) 12:46:47 18-12-2024 39,3478 33,4035 0 1,4
AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) 12:44:19 18-12-2024 36,9637 35,7385 5 1,2
Eşme (Uşak) 12:23:17 18-12-2024 38,48722 29,15556 7 0,9
Ulubey (Uşak) 12:21:07 18-12-2024 38,47111 29,13083 7,03 0,8
Akçadağ (Malatya) 12:18:24 18-12-2024 38,28917 37,83639 6,97 1,8
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.12.18 12:18:22) 12:18:21 18-12-2024 38,2103 37,7788 11,9 2
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:41 18-12-2024 38,28389 38,25611 7 1,9
Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla) 11:58:56 18-12-2024 35,8175 27,5025 7,31 3,8
AKDENIZ 11:58:55 18-12-2024 35,8688 27,495 8,1 3,6
Güney (Denizli) 11:27:38 18-12-2024 38,09056 29,06528 6,89 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:24:15 18-12-2024 38,1525 37,31583 9,39 2
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:24:13 18-12-2024 38,1118 37,2007 5,8 2
Alanya (Antalya) 11:18:04 18-12-2024 36,56056 31,99167 7 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 10:52:50 18-12-2024 38,41139 38,21861 5,33 1,3
Sulusaray (Tokat) 10:31:13 18-12-2024 40,06444 36,04 6,96 1,4
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 10:31:12 18-12-2024 40,0723 36,0348 16,2 1,4
Akdeniz - [63.96 km] Kumluca (Antalya) 09:50:36 18-12-2024 36,03167 31,04028 7 1,9
AKDENIZ 09:50:35 18-12-2024 36,001 31,0165 12,3 1,7
Güney (Denizli) 09:47:55 18-12-2024 38,08361 29,06444 7 1,5
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 09:47:54 18-12-2024 38,0732 29,0285 11,1 1,3
YUNANISTAN 09:46:57 18-12-2024 40,3123 24,176 8,8 2,6
Ege Denizi 09:46:50 18-12-2024 40,30556 23,97583 7 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 09:44:00 18-12-2024 38,02111 37,09083 7,04 1,9
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:43:59 18-12-2024 38,1208 37,1407 2,5 1,8
Merkez (Düzce) 09:25:48 18-12-2024 40,79639 31,05944 7 1,9
ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 09:25:48 18-12-2024 40,7978 31,0448 13,7 1,8
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.04 km] Alanya (Antalya) 08:52:16 18-12-2024 36,51778 31,93861 8,92 1,9
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:52:12 18-12-2024 36,4292 31,8115 16,8 2,2
Sultandağı (Afyonkarahisar) 08:12:22 18-12-2024 38,65917 31,25028 7,08 0,7
Sungurlu (Çorum) 08:06:54 18-12-2024 40,02833 34,2375 7 0,7
Çamardı (Niğde) 08:03:43 18-12-2024 37,82556 34,91278 7,03 1,1
Pütürge (Malatya) 07:51:41 18-12-2024 38,20194 38,75056 6,82 0,9
Sincik (Adıyaman) 07:36:15 18-12-2024 38,10694 38,51694 7,03 1,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 06:57:57 18-12-2024 40,1577 31,7248 5 1,8
Beypazarı (Ankara) 06:57:54 18-12-2024 39,99111 31,94917 7,16 2
Gelendost (Isparta) 06:51:47 18-12-2024 38,17139 30,95306 7 2,6
AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) 06:51:46 18-12-2024 38,1675 30,9288 4,3 2,6
SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) 06:44:44 18-12-2024 40,8167 31,3268 12,2 1,7
Güney (Denizli) 06:26:05 18-12-2024 38,085 29,07528 7,42 1,6
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 06:26:04 18-12-2024 38,0763 29,0533 7,8 1,8
YUNANISTAN 06:16:27 18-12-2024 40,3493 24,1413 13 1,4
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.93 km] Mudanya (Bursa) 06:11:36 18-12-2024 40,39806 28,87167 7,41 1,5
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 06:11:36 18-12-2024 40,404 28,8248 7,4 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 05:41:33 18-12-2024 37,08639 36,87528 7 3
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 05:41:32 18-12-2024 37,055 36,9182 6,2 2,8
Güney (Denizli) 05:30:38 18-12-2024 38,07944 29,05389 6,91 1,4
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 05:30:37 18-12-2024 38,0702 29,0522 7,5 1,7
Doğanşehir (Malatya) 04:50:14 18-12-2024 38,085 37,775 8,99 1,6
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:50:14 18-12-2024 38,0865 37,742 7,7 1,6
Kale (Malatya) 04:35:30 18-12-2024 38,33417 38,805 10,06 1,3
GULENKOY-KALE (MALATYA) 04:35:30 18-12-2024 38,4267 38,8392 17,2 1
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 04:16:03 18-12-2024 37,8608 36,6785 8,2 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:16:01 18-12-2024 37,92083 36,65111 7,03 1,4
Hassa (Hatay) 04:09:53 18-12-2024 36,80417 36,53861 10,39 1,5
KAPILI-DORTYOL (HATAY) 04:09:53 18-12-2024 36,8387 36,3747 2,7 1,3
MARMARA DENIZI 04:06:24 18-12-2024 40,8083 27,7945 14,2 1,1
Marmara Denizi - [17.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 04:06:22 18-12-2024 40,82194 27,87056 6,98 1,1
Pütürge (Malatya) 04:03:12 18-12-2024 38,22 38,64694 11,87 1,6
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 04:03:11 18-12-2024 38,2355 38,656 5 1,7
Güney (Denizli) 03:56:44 18-12-2024 38,075 29,05083 10,15 1,7
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:56:44 18-12-2024 38,0762 29,0552 2,3 1,9
ASAGICAKMAK-KEBAN (ELAZIG) 03:56:06 18-12-2024 38,7182 38,8805 7,8 1,5
Keban (Elazığ) 03:56:05 18-12-2024 38,68722 38,85028 7 1,4
Ege Denizi - [07.97 km] Ezine (Çanakkale) 03:41:27 18-12-2024 39,70694 26,08361 11,16 1,2
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:41:26 18-12-2024 39,7233 26,0625 16,8 1,4
Kozan (Adana) 03:37:52 18-12-2024 37,78139 35,63194 7 1,3
YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA) 03:37:52 18-12-2024 37,7695 35,6228 6,4 1,3
Merkez (Elazığ) 03:35:30 18-12-2024 38,60028 39,48 6,98 1,2
YENIKAPI-(ELAZIG) 03:35:29 18-12-2024 38,6237 39,4212 2,3 1,4
Güney (Denizli) 03:16:56 18-12-2024 38,09083 29,06389 7 1
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 03:16:55 18-12-2024 38,0417 29,0352 14,8 1,1
Pamukkale (Denizli) 03:08:18 18-12-2024 38,06056 29,07056 12,04 1,8
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:08:18 18-12-2024 38,0848 29,0513 6,4 2
Pamukkale (Denizli) 03:01:24 18-12-2024 38,05722 29,05417 7,96 4
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:01:23 18-12-2024 38,0687 29,0472 7,6 4
Keban Barajı - [01.63 km] Merkez (Elazığ) 02:52:34 18-12-2024 38,60833 39,47083 7 1,2
Ege Denizi - [134.35 km] Datça (Muğla) 02:43:16 18-12-2024 35,50833 27,1475 6,62 2
AKDENIZ 02:43:16 18-12-2024 35,501 27,0262 9,6 2,1
Akçadağ (Malatya) 02:36:30 18-12-2024 38,46778 38,02639 7,04 1,1
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 02:36:30 18-12-2024 38,4695 38,068 8 1,4
YUNANISTAN 02:32:14 18-12-2024 40,9693 24,9522 8,1 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 02:31:33 18-12-2024 39,54 28,21667 9,79 1,7
TILKICIK-KEPSUT (BALIKESIR) 02:31:32 18-12-2024 39,5553 28,212 3,4 1,9
Merkez (Bingöl) 02:28:05 18-12-2024 38,96806 40,52417 7 1,1
KURTULUS-(BINGOL) 02:28:05 18-12-2024 38,9975 40,5277 5,3 1,5
AKDENIZ 02:19:28 18-12-2024 35,7187 31,369 5 2,5
Akdeniz - [99.33 km] Kumluca (Antalya) 02:19:24 18-12-2024 35,6225 31,10639 8,44 2,4
Nurdağı (Gaziantep) 02:18:53 18-12-2024 37,16833 36,99167 7 0,7
Keban Barajı - [01.66 km] Merkez (Elazığ) 02:16:39 18-12-2024 38,60833 39,46694 16,71 1,2
ELMAPINARI-(ELAZIG) 02:16:39 18-12-2024 38,6283 39,4912 7,6 1,4
Hamur (Ağrı) 02:13:04 18-12-2024 39,44806 42,97694 10,43 1,8
SULEYMANKUMBET-HAMUR (AGRI) 02:13:03 18-12-2024 39,4073 42,9893 2,8 1,8
Kale (Malatya) 02:12:03 18-12-2024 38,32444 38,80306 7,1 0,9
Tuzlukçu (Konya) 02:05:47 18-12-2024 38,45722 31,80528 7,01 0,7
KONARI-TUZLUKCU (KONYA) 02:05:45 18-12-2024 38,4323 31,7793 26,4 0,8
Sincik (Adıyaman) 01:48:39 18-12-2024 38,13028 38,56111 7 1,4
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 01:48:39 18-12-2024 38,143 38,6075 5,6 1,6
Döşemealtı (Antalya) 01:41:13 18-12-2024 37,17306 30,48889 7,77 1,4
Pütürge (Malatya) 01:10:39 18-12-2024 38,29139 38,77806 9,23 1,7
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 01:10:38 18-12-2024 38,3162 38,7907 5 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 00:55:27 18-12-2024 39,37389 28,2675 6,76 2,8
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) 00:55:26 18-12-2024 39,3763 28,2507 6,2 3
Akçadağ (Malatya) 00:49:15 18-12-2024 38,31806 37,84306 5,03 1,3
Battalgazi (Malatya) 00:30:41 18-12-2024 38,15167 38,54 7 1,1
Kınık (İzmir) 00:24:02 18-12-2024 39,03306 27,48111 6,98 1,4
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 00:24:02 18-12-2024 39,0485 27,4915 7,6 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 00:11:31 18-12-2024 38,24139 38,09972 6,94 0,8
Ege Denizi - [09.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:01:44 18-12-2024 39,42444 25,98222 15,46 2
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:01:43 18-12-2024 39,4145 25,942 12,9 2,2
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