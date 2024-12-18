Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
18 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Pütürge (Malatya)
|23:25:55 18-12-2024
|38,22167
|38,60833
|13,04
|1,3
|-
|23:24:23 18-12-2024
|0
|0
|0
|0
|Ezine (Çanakkale)
|22:34:45 18-12-2024
|39,68833
|26,35222
|12,75
|1,3
|Kozan (Adana)
|21:30:42 18-12-2024
|37,60889
|35,87639
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|21:05:46 18-12-2024
|37,61
|35,89583
|7
|2,2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|21:05:45 18-12-2024
|37,6108
|35,878
|6,6
|2,1
|Kırıkhan (Hatay)
|20:36:28 18-12-2024
|36,43361
|36,28583
|7
|1,7
|OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)
|20:36:26 18-12-2024
|36,4473
|36,3137
|5,3
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:29:12 18-12-2024
|37,99222
|36,63111
|7
|1,4
|KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:29:11 18-12-2024
|38,0037
|36,702
|6,8
|1,5
|Aladağ (Adana)
|20:27:27 18-12-2024
|37,68861
|35,41917
|7,01
|0,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:20:28 18-12-2024
|37,8125
|36,63833
|7
|1,5
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:20:27 18-12-2024
|37,9182
|36,499
|8,4
|1,5
|Ege Denizi - [21.14 km] Söke (Aydın)
|20:18:58 18-12-2024
|37,60333
|26,94
|7
|1,6
|EGE DENIZI
|20:18:56 18-12-2024
|37,5327
|26,8713
|13,5
|1,7
|Yahyalı (Kayseri)
|20:06:27 18-12-2024
|37,70722
|35,41861
|7
|1,7
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|20:06:26 18-12-2024
|37,6255
|35,3903
|14,5
|1,8
|Kale (Malatya)
|19:52:13 18-12-2024
|38,33333
|38,76806
|10,79
|1,8
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|19:52:12 18-12-2024
|38,3802
|38,7832
|2,3
|1,6
|Ayvacık (Çanakkale)
|19:44:24 18-12-2024
|39,58861
|26,57444
|7
|1,2
|Yenişehir (Bursa)
|19:24:25 18-12-2024
|40,25222
|29,46833
|7,01
|1,4
|SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) REVIZE01 (2024.12.18 19:24:24)
|19:24:24 18-12-2024
|40,2977
|29,497
|12,8
|1,6
|Köprüköy (Erzurum)
|18:51:56 18-12-2024
|39,76889
|41,87972
|6,98
|1,9
|YESILOVA-KARAYAZI (ERZURUM)
|18:51:54 18-12-2024
|39,7593
|41,9755
|9,1
|1,7
|Akdeniz - [68.75 km] Gazipaşa (Antalya)
|18:41:16 18-12-2024
|35,75861
|31,83861
|30,58
|1,9
|Bulanık (Muş)
|18:06:44 18-12-2024
|39,08611
|42,24306
|7
|2,1
|KARAAGIL-BULANIK (MUS)
|18:06:42 18-12-2024
|39,1427
|42,0728
|12,5
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|16:48:14 18-12-2024
|38,05083
|29,05056
|8,36
|2,4
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|16:48:14 18-12-2024
|38,0593
|29,0352
|5,5
|2,5
|YUNANISTAN
|15:51:39 18-12-2024
|40,1407
|23,1678
|6,4
|3
|AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
|15:05:48 18-12-2024
|36,9757
|27,2507
|6,2
|1,7
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|15:01:05 18-12-2024
|38,0348
|29,0702
|9,5
|1,8
|Hüyük (Konya)
|14:59:25 18-12-2024
|38,00778
|31,55583
|7
|0,8
|Yalvaç (Isparta)
|14:56:39 18-12-2024
|38,20861
|30,94639
|7
|0,9
|CALTI-GELENDOST (ISPARTA)
|14:56:38 18-12-2024
|38,2023
|31,0267
|11,7
|1,3
|Avanos (Nevşehir)
|14:40:53 18-12-2024
|38,72694
|34,74194
|15,13
|1,3
|TADIM-(ELAZIG)
|14:26:48 18-12-2024
|38,5822
|39,1527
|24,3
|1,1
|PALANLI-(ADIYAMAN)
|14:21:43 18-12-2024
|37,8165
|38,2832
|3,4
|1,7
|SARIAYAK-EMET (KUTAHYA)
|14:18:12 18-12-2024
|39,3483
|29,3213
|0
|1,5
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|14:04:05 18-12-2024
|38,0985
|37,2258
|14,3
|1,4
|DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:42:05 18-12-2024
|39,5305
|28,2125
|3
|1,7
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:37:55 18-12-2024
|39,519
|28,1018
|26,1
|1,2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:36:38 18-12-2024
|39,497
|28,1563
|10,9
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.74 km] Kuşadası (Aydın)
|13:10:47 18-12-2024
|37,83389
|27,06389
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:10:47 18-12-2024
|37,7885
|27,0938
|5,3
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:08:26 18-12-2024
|39,4675
|28,16889
|7,01
|1,4
|DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:08:26 18-12-2024
|39,45
|28,0432
|16,8
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:12 18-12-2024
|39,48194
|28,17
|7,06
|1,9
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:12 18-12-2024
|39,4398
|28,1587
|7,6
|2,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|13:04:07 18-12-2024
|37,10806
|36,90111
|7
|1,4
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|13:04:06 18-12-2024
|37,0292
|36,9093
|9,3
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|12:53:30 18-12-2024
|38,43083
|39,24194
|7
|2,1
|KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|12:53:29 18-12-2024
|38,4428
|39,2453
|4,2
|1,8
|Bala (Ankara)
|12:46:48 18-12-2024
|39,34667
|33,42139
|6,97
|1,2
|KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)
|12:46:47 18-12-2024
|39,3478
|33,4035
|0
|1,4
|AGACPINAR-CEYHAN (ADANA)
|12:44:19 18-12-2024
|36,9637
|35,7385
|5
|1,2
|Eşme (Uşak)
|12:23:17 18-12-2024
|38,48722
|29,15556
|7
|0,9
|Ulubey (Uşak)
|12:21:07 18-12-2024
|38,47111
|29,13083
|7,03
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|12:18:24 18-12-2024
|38,28917
|37,83639
|6,97
|1,8
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.12.18 12:18:22)
|12:18:21 18-12-2024
|38,2103
|37,7788
|11,9
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:05:41 18-12-2024
|38,28389
|38,25611
|7
|1,9
|Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla)
|11:58:56 18-12-2024
|35,8175
|27,5025
|7,31
|3,8
|AKDENIZ
|11:58:55 18-12-2024
|35,8688
|27,495
|8,1
|3,6
|Güney (Denizli)
|11:27:38 18-12-2024
|38,09056
|29,06528
|6,89
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:24:15 18-12-2024
|38,1525
|37,31583
|9,39
|2
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:24:13 18-12-2024
|38,1118
|37,2007
|5,8
|2
|Alanya (Antalya)
|11:18:04 18-12-2024
|36,56056
|31,99167
|7
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:52:50 18-12-2024
|38,41139
|38,21861
|5,33
|1,3
|Sulusaray (Tokat)
|10:31:13 18-12-2024
|40,06444
|36,04
|6,96
|1,4
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|10:31:12 18-12-2024
|40,0723
|36,0348
|16,2
|1,4
|Akdeniz - [63.96 km] Kumluca (Antalya)
|09:50:36 18-12-2024
|36,03167
|31,04028
|7
|1,9
|AKDENIZ
|09:50:35 18-12-2024
|36,001
|31,0165
|12,3
|1,7
|Güney (Denizli)
|09:47:55 18-12-2024
|38,08361
|29,06444
|7
|1,5
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|09:47:54 18-12-2024
|38,0732
|29,0285
|11,1
|1,3
|YUNANISTAN
|09:46:57 18-12-2024
|40,3123
|24,176
|8,8
|2,6
|Ege Denizi
|09:46:50 18-12-2024
|40,30556
|23,97583
|7
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|09:44:00 18-12-2024
|38,02111
|37,09083
|7,04
|1,9
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:43:59 18-12-2024
|38,1208
|37,1407
|2,5
|1,8
|Merkez (Düzce)
|09:25:48 18-12-2024
|40,79639
|31,05944
|7
|1,9
|ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
|09:25:48 18-12-2024
|40,7978
|31,0448
|13,7
|1,8
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.04 km] Alanya (Antalya)
|08:52:16 18-12-2024
|36,51778
|31,93861
|8,92
|1,9
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:52:12 18-12-2024
|36,4292
|31,8115
|16,8
|2,2
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|08:12:22 18-12-2024
|38,65917
|31,25028
|7,08
|0,7
|Sungurlu (Çorum)
|08:06:54 18-12-2024
|40,02833
|34,2375
|7
|0,7
|Çamardı (Niğde)
|08:03:43 18-12-2024
|37,82556
|34,91278
|7,03
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|07:51:41 18-12-2024
|38,20194
|38,75056
|6,82
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|07:36:15 18-12-2024
|38,10694
|38,51694
|7,03
|1,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:57:57 18-12-2024
|40,1577
|31,7248
|5
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|06:57:54 18-12-2024
|39,99111
|31,94917
|7,16
|2
|Gelendost (Isparta)
|06:51:47 18-12-2024
|38,17139
|30,95306
|7
|2,6
|AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)
|06:51:46 18-12-2024
|38,1675
|30,9288
|4,3
|2,6
|SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)
|06:44:44 18-12-2024
|40,8167
|31,3268
|12,2
|1,7
|Güney (Denizli)
|06:26:05 18-12-2024
|38,085
|29,07528
|7,42
|1,6
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|06:26:04 18-12-2024
|38,0763
|29,0533
|7,8
|1,8
|YUNANISTAN
|06:16:27 18-12-2024
|40,3493
|24,1413
|13
|1,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.93 km] Mudanya (Bursa)
|06:11:36 18-12-2024
|40,39806
|28,87167
|7,41
|1,5
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|06:11:36 18-12-2024
|40,404
|28,8248
|7,4
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:41:33 18-12-2024
|37,08639
|36,87528
|7
|3
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|05:41:32 18-12-2024
|37,055
|36,9182
|6,2
|2,8
|Güney (Denizli)
|05:30:38 18-12-2024
|38,07944
|29,05389
|6,91
|1,4
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|05:30:37 18-12-2024
|38,0702
|29,0522
|7,5
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|04:50:14 18-12-2024
|38,085
|37,775
|8,99
|1,6
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:50:14 18-12-2024
|38,0865
|37,742
|7,7
|1,6
|Kale (Malatya)
|04:35:30 18-12-2024
|38,33417
|38,805
|10,06
|1,3
|GULENKOY-KALE (MALATYA)
|04:35:30 18-12-2024
|38,4267
|38,8392
|17,2
|1
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|04:16:03 18-12-2024
|37,8608
|36,6785
|8,2
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:16:01 18-12-2024
|37,92083
|36,65111
|7,03
|1,4
|Hassa (Hatay)
|04:09:53 18-12-2024
|36,80417
|36,53861
|10,39
|1,5
|KAPILI-DORTYOL (HATAY)
|04:09:53 18-12-2024
|36,8387
|36,3747
|2,7
|1,3
|MARMARA DENIZI
|04:06:24 18-12-2024
|40,8083
|27,7945
|14,2
|1,1
|Marmara Denizi - [17.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|04:06:22 18-12-2024
|40,82194
|27,87056
|6,98
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|04:03:12 18-12-2024
|38,22
|38,64694
|11,87
|1,6
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|04:03:11 18-12-2024
|38,2355
|38,656
|5
|1,7
|Güney (Denizli)
|03:56:44 18-12-2024
|38,075
|29,05083
|10,15
|1,7
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|03:56:44 18-12-2024
|38,0762
|29,0552
|2,3
|1,9
|ASAGICAKMAK-KEBAN (ELAZIG)
|03:56:06 18-12-2024
|38,7182
|38,8805
|7,8
|1,5
|Keban (Elazığ)
|03:56:05 18-12-2024
|38,68722
|38,85028
|7
|1,4
|Ege Denizi - [07.97 km] Ezine (Çanakkale)
|03:41:27 18-12-2024
|39,70694
|26,08361
|11,16
|1,2
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|03:41:26 18-12-2024
|39,7233
|26,0625
|16,8
|1,4
|Kozan (Adana)
|03:37:52 18-12-2024
|37,78139
|35,63194
|7
|1,3
|YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA)
|03:37:52 18-12-2024
|37,7695
|35,6228
|6,4
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|03:35:30 18-12-2024
|38,60028
|39,48
|6,98
|1,2
|YENIKAPI-(ELAZIG)
|03:35:29 18-12-2024
|38,6237
|39,4212
|2,3
|1,4
|Güney (Denizli)
|03:16:56 18-12-2024
|38,09083
|29,06389
|7
|1
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|03:16:55 18-12-2024
|38,0417
|29,0352
|14,8
|1,1
|Pamukkale (Denizli)
|03:08:18 18-12-2024
|38,06056
|29,07056
|12,04
|1,8
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|03:08:18 18-12-2024
|38,0848
|29,0513
|6,4
|2
|Pamukkale (Denizli)
|03:01:24 18-12-2024
|38,05722
|29,05417
|7,96
|4
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|03:01:23 18-12-2024
|38,0687
|29,0472
|7,6
|4
|Keban Barajı - [01.63 km] Merkez (Elazığ)
|02:52:34 18-12-2024
|38,60833
|39,47083
|7
|1,2
|Ege Denizi - [134.35 km] Datça (Muğla)
|02:43:16 18-12-2024
|35,50833
|27,1475
|6,62
|2
|AKDENIZ
|02:43:16 18-12-2024
|35,501
|27,0262
|9,6
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|02:36:30 18-12-2024
|38,46778
|38,02639
|7,04
|1,1
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|02:36:30 18-12-2024
|38,4695
|38,068
|8
|1,4
|YUNANISTAN
|02:32:14 18-12-2024
|40,9693
|24,9522
|8,1
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:31:33 18-12-2024
|39,54
|28,21667
|9,79
|1,7
|TILKICIK-KEPSUT (BALIKESIR)
|02:31:32 18-12-2024
|39,5553
|28,212
|3,4
|1,9
|Merkez (Bingöl)
|02:28:05 18-12-2024
|38,96806
|40,52417
|7
|1,1
|KURTULUS-(BINGOL)
|02:28:05 18-12-2024
|38,9975
|40,5277
|5,3
|1,5
|AKDENIZ
|02:19:28 18-12-2024
|35,7187
|31,369
|5
|2,5
|Akdeniz - [99.33 km] Kumluca (Antalya)
|02:19:24 18-12-2024
|35,6225
|31,10639
|8,44
|2,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:18:53 18-12-2024
|37,16833
|36,99167
|7
|0,7
|Keban Barajı - [01.66 km] Merkez (Elazığ)
|02:16:39 18-12-2024
|38,60833
|39,46694
|16,71
|1,2
|ELMAPINARI-(ELAZIG)
|02:16:39 18-12-2024
|38,6283
|39,4912
|7,6
|1,4
|Hamur (Ağrı)
|02:13:04 18-12-2024
|39,44806
|42,97694
|10,43
|1,8
|SULEYMANKUMBET-HAMUR (AGRI)
|02:13:03 18-12-2024
|39,4073
|42,9893
|2,8
|1,8
|Kale (Malatya)
|02:12:03 18-12-2024
|38,32444
|38,80306
|7,1
|0,9
|Tuzlukçu (Konya)
|02:05:47 18-12-2024
|38,45722
|31,80528
|7,01
|0,7
|KONARI-TUZLUKCU (KONYA)
|02:05:45 18-12-2024
|38,4323
|31,7793
|26,4
|0,8
|Sincik (Adıyaman)
|01:48:39 18-12-2024
|38,13028
|38,56111
|7
|1,4
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|01:48:39 18-12-2024
|38,143
|38,6075
|5,6
|1,6
|Döşemealtı (Antalya)
|01:41:13 18-12-2024
|37,17306
|30,48889
|7,77
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|01:10:39 18-12-2024
|38,29139
|38,77806
|9,23
|1,7
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|01:10:38 18-12-2024
|38,3162
|38,7907
|5
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|00:55:27 18-12-2024
|39,37389
|28,2675
|6,76
|2,8
|DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|00:55:26 18-12-2024
|39,3763
|28,2507
|6,2
|3
|Akçadağ (Malatya)
|00:49:15 18-12-2024
|38,31806
|37,84306
|5,03
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|00:30:41 18-12-2024
|38,15167
|38,54
|7
|1,1
|Kınık (İzmir)
|00:24:02 18-12-2024
|39,03306
|27,48111
|6,98
|1,4
|KALEMKOY-KINIK (IZMIR)
|00:24:02 18-12-2024
|39,0485
|27,4915
|7,6
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:11:31 18-12-2024
|38,24139
|38,09972
|6,94
|0,8
|Ege Denizi - [09.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:01:44 18-12-2024
|39,42444
|25,98222
|15,46
|2
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|00:01:43 18-12-2024
|39,4145
|25,942
|12,9
|2,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Pütürge (Malatya)
|23:25:55 18-12-2024
|38,22167
|38,60833
|13,04
|1,3
|-
|23:24:23 18-12-2024
|0
|0
|0
|0
|Ezine (Çanakkale)
|22:34:45 18-12-2024
|39,68833
|26,35222
|12,75
|1,3
|Kozan (Adana)
|21:30:42 18-12-2024
|37,60889
|35,87639
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|21:05:46 18-12-2024
|37,61
|35,89583
|7
|2,2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|21:05:45 18-12-2024
|37,6108
|35,878
|6,6
|2,1
|Kırıkhan (Hatay)
|20:36:28 18-12-2024
|36,43361
|36,28583
|7
|1,7
|OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)
|20:36:26 18-12-2024
|36,4473
|36,3137
|5,3
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:29:12 18-12-2024
|37,99222
|36,63111
|7
|1,4
|KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:29:11 18-12-2024
|38,0037
|36,702
|6,8
|1,5
|Aladağ (Adana)
|20:27:27 18-12-2024
|37,68861
|35,41917
|7,01
|0,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:20:28 18-12-2024
|37,8125
|36,63833
|7
|1,5
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:20:27 18-12-2024
|37,9182
|36,499
|8,4
|1,5
|Ege Denizi - [21.14 km] Söke (Aydın)
|20:18:58 18-12-2024
|37,60333
|26,94
|7
|1,6
|EGE DENIZI
|20:18:56 18-12-2024
|37,5327
|26,8713
|13,5
|1,7
|Yahyalı (Kayseri)
|20:06:27 18-12-2024
|37,70722
|35,41861
|7
|1,7
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|20:06:26 18-12-2024
|37,6255
|35,3903
|14,5
|1,8
|Kale (Malatya)
|19:52:13 18-12-2024
|38,33333
|38,76806
|10,79
|1,8
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|19:52:12 18-12-2024
|38,3802
|38,7832
|2,3
|1,6
|Ayvacık (Çanakkale)
|19:44:24 18-12-2024
|39,58861
|26,57444
|7
|1,2
|Yenişehir (Bursa)
|19:24:25 18-12-2024
|40,25222
|29,46833
|7,01
|1,4
|SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) REVIZE01 (2024.12.18 19:24:24)
|19:24:24 18-12-2024
|40,2977
|29,497
|12,8
|1,6
|Köprüköy (Erzurum)
|18:51:56 18-12-2024
|39,76889
|41,87972
|6,98
|1,9
|YESILOVA-KARAYAZI (ERZURUM)
|18:51:54 18-12-2024
|39,7593
|41,9755
|9,1
|1,7
|Akdeniz - [68.75 km] Gazipaşa (Antalya)
|18:41:16 18-12-2024
|35,75861
|31,83861
|30,58
|1,9
|Bulanık (Muş)
|18:06:44 18-12-2024
|39,08611
|42,24306
|7
|2,1
|KARAAGIL-BULANIK (MUS)
|18:06:42 18-12-2024
|39,1427
|42,0728
|12,5
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|16:48:14 18-12-2024
|38,05083
|29,05056
|8,36
|2,4
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|16:48:14 18-12-2024
|38,0593
|29,0352
|5,5
|2,5
|YUNANISTAN
|15:51:39 18-12-2024
|40,1407
|23,1678
|6,4
|3
|AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
|15:05:48 18-12-2024
|36,9757
|27,2507
|6,2
|1,7
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|15:01:05 18-12-2024
|38,0348
|29,0702
|9,5
|1,8
|Hüyük (Konya)
|14:59:25 18-12-2024
|38,00778
|31,55583
|7
|0,8
|Yalvaç (Isparta)
|14:56:39 18-12-2024
|38,20861
|30,94639
|7
|0,9
|CALTI-GELENDOST (ISPARTA)
|14:56:38 18-12-2024
|38,2023
|31,0267
|11,7
|1,3
|Avanos (Nevşehir)
|14:40:53 18-12-2024
|38,72694
|34,74194
|15,13
|1,3
|TADIM-(ELAZIG)
|14:26:48 18-12-2024
|38,5822
|39,1527
|24,3
|1,1
|PALANLI-(ADIYAMAN)
|14:21:43 18-12-2024
|37,8165
|38,2832
|3,4
|1,7
|SARIAYAK-EMET (KUTAHYA)
|14:18:12 18-12-2024
|39,3483
|29,3213
|0
|1,5
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|14:04:05 18-12-2024
|38,0985
|37,2258
|14,3
|1,4
|DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:42:05 18-12-2024
|39,5305
|28,2125
|3
|1,7
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:37:55 18-12-2024
|39,519
|28,1018
|26,1
|1,2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:36:38 18-12-2024
|39,497
|28,1563
|10,9
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.74 km] Kuşadası (Aydın)
|13:10:47 18-12-2024
|37,83389
|27,06389
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:10:47 18-12-2024
|37,7885
|27,0938
|5,3
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:08:26 18-12-2024
|39,4675
|28,16889
|7,01
|1,4
|DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:08:26 18-12-2024
|39,45
|28,0432
|16,8
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:12 18-12-2024
|39,48194
|28,17
|7,06
|1,9
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:12 18-12-2024
|39,4398
|28,1587
|7,6
|2,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|13:04:07 18-12-2024
|37,10806
|36,90111
|7
|1,4
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|13:04:06 18-12-2024
|37,0292
|36,9093
|9,3
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|12:53:30 18-12-2024
|38,43083
|39,24194
|7
|2,1
|KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|12:53:29 18-12-2024
|38,4428
|39,2453
|4,2
|1,8
|Bala (Ankara)
|12:46:48 18-12-2024
|39,34667
|33,42139
|6,97
|1,2
|KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)
|12:46:47 18-12-2024
|39,3478
|33,4035
|0
|1,4
|AGACPINAR-CEYHAN (ADANA)
|12:44:19 18-12-2024
|36,9637
|35,7385
|5
|1,2
|Eşme (Uşak)
|12:23:17 18-12-2024
|38,48722
|29,15556
|7
|0,9
|Ulubey (Uşak)
|12:21:07 18-12-2024
|38,47111
|29,13083
|7,03
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|12:18:24 18-12-2024
|38,28917
|37,83639
|6,97
|1,8
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.12.18 12:18:22)
|12:18:21 18-12-2024
|38,2103
|37,7788
|11,9
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:05:41 18-12-2024
|38,28389
|38,25611
|7
|1,9
|Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla)
|11:58:56 18-12-2024
|35,8175
|27,5025
|7,31
|3,8
|AKDENIZ
|11:58:55 18-12-2024
|35,8688
|27,495
|8,1
|3,6
|Güney (Denizli)
|11:27:38 18-12-2024
|38,09056
|29,06528
|6,89
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:24:15 18-12-2024
|38,1525
|37,31583
|9,39
|2
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:24:13 18-12-2024
|38,1118
|37,2007
|5,8
|2
|Alanya (Antalya)
|11:18:04 18-12-2024
|36,56056
|31,99167
|7
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:52:50 18-12-2024
|38,41139
|38,21861
|5,33
|1,3
|Sulusaray (Tokat)
|10:31:13 18-12-2024
|40,06444
|36,04
|6,96
|1,4
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|10:31:12 18-12-2024
|40,0723
|36,0348
|16,2
|1,4
|Akdeniz - [63.96 km] Kumluca (Antalya)
|09:50:36 18-12-2024
|36,03167
|31,04028
|7
|1,9
|AKDENIZ
|09:50:35 18-12-2024
|36,001
|31,0165
|12,3
|1,7
|Güney (Denizli)
|09:47:55 18-12-2024
|38,08361
|29,06444
|7
|1,5
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|09:47:54 18-12-2024
|38,0732
|29,0285
|11,1
|1,3
|YUNANISTAN
|09:46:57 18-12-2024
|40,3123
|24,176
|8,8
|2,6
|Ege Denizi
|09:46:50 18-12-2024
|40,30556
|23,97583
|7
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|09:44:00 18-12-2024
|38,02111
|37,09083
|7,04
|1,9
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:43:59 18-12-2024
|38,1208
|37,1407
|2,5
|1,8
|Merkez (Düzce)
|09:25:48 18-12-2024
|40,79639
|31,05944
|7
|1,9
|ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
|09:25:48 18-12-2024
|40,7978
|31,0448
|13,7
|1,8
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.04 km] Alanya (Antalya)
|08:52:16 18-12-2024
|36,51778
|31,93861
|8,92
|1,9
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:52:12 18-12-2024
|36,4292
|31,8115
|16,8
|2,2
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|08:12:22 18-12-2024
|38,65917
|31,25028
|7,08
|0,7
|Sungurlu (Çorum)
|08:06:54 18-12-2024
|40,02833
|34,2375
|7
|0,7
|Çamardı (Niğde)
|08:03:43 18-12-2024
|37,82556
|34,91278
|7,03
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|07:51:41 18-12-2024
|38,20194
|38,75056
|6,82
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|07:36:15 18-12-2024
|38,10694
|38,51694
|7,03
|1,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:57:57 18-12-2024
|40,1577
|31,7248
|5
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|06:57:54 18-12-2024
|39,99111
|31,94917
|7,16
|2
|Gelendost (Isparta)
|06:51:47 18-12-2024
|38,17139
|30,95306
|7
|2,6
|AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)
|06:51:46 18-12-2024
|38,1675
|30,9288
|4,3
|2,6
|SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)
|06:44:44 18-12-2024
|40,8167
|31,3268
|12,2
|1,7
|Güney (Denizli)
|06:26:05 18-12-2024
|38,085
|29,07528
|7,42
|1,6
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|06:26:04 18-12-2024
|38,0763
|29,0533
|7,8
|1,8
|YUNANISTAN
|06:16:27 18-12-2024
|40,3493
|24,1413
|13
|1,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.93 km] Mudanya (Bursa)
|06:11:36 18-12-2024
|40,39806
|28,87167
|7,41
|1,5
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|06:11:36 18-12-2024
|40,404
|28,8248
|7,4
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:41:33 18-12-2024
|37,08639
|36,87528
|7
|3
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|05:41:32 18-12-2024
|37,055
|36,9182
|6,2
|2,8
|Güney (Denizli)
|05:30:38 18-12-2024
|38,07944
|29,05389
|6,91
|1,4
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|05:30:37 18-12-2024
|38,0702
|29,0522
|7,5
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|04:50:14 18-12-2024
|38,085
|37,775
|8,99
|1,6
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:50:14 18-12-2024
|38,0865
|37,742
|7,7
|1,6
|Kale (Malatya)
|04:35:30 18-12-2024
|38,33417
|38,805
|10,06
|1,3
|GULENKOY-KALE (MALATYA)
|04:35:30 18-12-2024
|38,4267
|38,8392
|17,2
|1
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|04:16:03 18-12-2024
|37,8608
|36,6785
|8,2
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:16:01 18-12-2024
|37,92083
|36,65111
|7,03
|1,4
|Hassa (Hatay)
|04:09:53 18-12-2024
|36,80417
|36,53861
|10,39
|1,5
|KAPILI-DORTYOL (HATAY)
|04:09:53 18-12-2024
|36,8387
|36,3747
|2,7
|1,3
|MARMARA DENIZI
|04:06:24 18-12-2024
|40,8083
|27,7945
|14,2
|1,1
|Marmara Denizi - [17.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|04:06:22 18-12-2024
|40,82194
|27,87056
|6,98
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|04:03:12 18-12-2024
|38,22
|38,64694
|11,87
|1,6
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|04:03:11 18-12-2024
|38,2355
|38,656
|5
|1,7
|Güney (Denizli)
|03:56:44 18-12-2024
|38,075
|29,05083
|10,15
|1,7
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|03:56:44 18-12-2024
|38,0762
|29,0552
|2,3
|1,9
|ASAGICAKMAK-KEBAN (ELAZIG)
|03:56:06 18-12-2024
|38,7182
|38,8805
|7,8
|1,5
|Keban (Elazığ)
|03:56:05 18-12-2024
|38,68722
|38,85028
|7
|1,4
|Ege Denizi - [07.97 km] Ezine (Çanakkale)
|03:41:27 18-12-2024
|39,70694
|26,08361
|11,16
|1,2
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|03:41:26 18-12-2024
|39,7233
|26,0625
|16,8
|1,4
|Kozan (Adana)
|03:37:52 18-12-2024
|37,78139
|35,63194
|7
|1,3
|YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA)
|03:37:52 18-12-2024
|37,7695
|35,6228
|6,4
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|03:35:30 18-12-2024
|38,60028
|39,48
|6,98
|1,2
|YENIKAPI-(ELAZIG)
|03:35:29 18-12-2024
|38,6237
|39,4212
|2,3
|1,4
|Güney (Denizli)
|03:16:56 18-12-2024
|38,09083
|29,06389
|7
|1
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|03:16:55 18-12-2024
|38,0417
|29,0352
|14,8
|1,1
|Pamukkale (Denizli)
|03:08:18 18-12-2024
|38,06056
|29,07056
|12,04
|1,8
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|03:08:18 18-12-2024
|38,0848
|29,0513
|6,4
|2
|Pamukkale (Denizli)
|03:01:24 18-12-2024
|38,05722
|29,05417
|7,96
|4
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|03:01:23 18-12-2024
|38,0687
|29,0472
|7,6
|4
|Keban Barajı - [01.63 km] Merkez (Elazığ)
|02:52:34 18-12-2024
|38,60833
|39,47083
|7
|1,2
|Ege Denizi - [134.35 km] Datça (Muğla)
|02:43:16 18-12-2024
|35,50833
|27,1475
|6,62
|2
|AKDENIZ
|02:43:16 18-12-2024
|35,501
|27,0262
|9,6
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|02:36:30 18-12-2024
|38,46778
|38,02639
|7,04
|1,1
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|02:36:30 18-12-2024
|38,4695
|38,068
|8
|1,4
|YUNANISTAN
|02:32:14 18-12-2024
|40,9693
|24,9522
|8,1
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:31:33 18-12-2024
|39,54
|28,21667
|9,79
|1,7
|TILKICIK-KEPSUT (BALIKESIR)
|02:31:32 18-12-2024
|39,5553
|28,212
|3,4
|1,9
|Merkez (Bingöl)
|02:28:05 18-12-2024
|38,96806
|40,52417
|7
|1,1
|KURTULUS-(BINGOL)
|02:28:05 18-12-2024
|38,9975
|40,5277
|5,3
|1,5
|AKDENIZ
|02:19:28 18-12-2024
|35,7187
|31,369
|5
|2,5
|Akdeniz - [99.33 km] Kumluca (Antalya)
|02:19:24 18-12-2024
|35,6225
|31,10639
|8,44
|2,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:18:53 18-12-2024
|37,16833
|36,99167
|7
|0,7
|Keban Barajı - [01.66 km] Merkez (Elazığ)
|02:16:39 18-12-2024
|38,60833
|39,46694
|16,71
|1,2
|ELMAPINARI-(ELAZIG)
|02:16:39 18-12-2024
|38,6283
|39,4912
|7,6
|1,4
|Hamur (Ağrı)
|02:13:04 18-12-2024
|39,44806
|42,97694
|10,43
|1,8
|SULEYMANKUMBET-HAMUR (AGRI)
|02:13:03 18-12-2024
|39,4073
|42,9893
|2,8
|1,8
|Kale (Malatya)
|02:12:03 18-12-2024
|38,32444
|38,80306
|7,1
|0,9
|Tuzlukçu (Konya)
|02:05:47 18-12-2024
|38,45722
|31,80528
|7,01
|0,7
|KONARI-TUZLUKCU (KONYA)
|02:05:45 18-12-2024
|38,4323
|31,7793
|26,4
|0,8
|Sincik (Adıyaman)
|01:48:39 18-12-2024
|38,13028
|38,56111
|7
|1,4
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|01:48:39 18-12-2024
|38,143
|38,6075
|5,6
|1,6
|Döşemealtı (Antalya)
|01:41:13 18-12-2024
|37,17306
|30,48889
|7,77
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|01:10:39 18-12-2024
|38,29139
|38,77806
|9,23
|1,7
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|01:10:38 18-12-2024
|38,3162
|38,7907
|5
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|00:55:27 18-12-2024
|39,37389
|28,2675
|6,76
|2,8
|DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|00:55:26 18-12-2024
|39,3763
|28,2507
|6,2
|3
|Akçadağ (Malatya)
|00:49:15 18-12-2024
|38,31806
|37,84306
|5,03
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|00:30:41 18-12-2024
|38,15167
|38,54
|7
|1,1
|Kınık (İzmir)
|00:24:02 18-12-2024
|39,03306
|27,48111
|6,98
|1,4
|KALEMKOY-KINIK (IZMIR)
|00:24:02 18-12-2024
|39,0485
|27,4915
|7,6
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:11:31 18-12-2024
|38,24139
|38,09972
|6,94
|0,8
|Ege Denizi - [09.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:01:44 18-12-2024
|39,42444
|25,98222
|15,46
|2
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|00:01:43 18-12-2024
|39,4145
|25,942
|12,9
|2,2
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