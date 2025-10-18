Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
18 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|00:47:31 18-10-2025
|40,7475
|27,5175
|14,9
|2,7
|Marmara Denizi - [13.07 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|00:47:31 18-10-2025
|40,75083
|27,5175
|7,42
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:44:45 18-10-2025
|39,21806
|28,095
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|00:24:21 18-10-2025
|38,5625
|28,20722
|7
|1,7
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|00:24:21 18-10-2025
|38,5545
|28,1932
|6,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:19:30 18-10-2025
|39,24306
|28,105
|5,07
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:19:30 18-10-2025
|39,2377
|28,0662
|8,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|00:05:29 18-10-2025
|39,16861
|28,83667
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:05:27 18-10-2025
|39,248
|28,973
|10,8
|1,5
|Ula (Muğla)
|23:58:57 17-10-2025
|37,10972
|28,60389
|7,05
|0,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:57:14 17-10-2025
|37,7825
|36,57083
|7
|1,7
|AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|23:57:14 17-10-2025
|37,7392
|36,5373
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:52:39 17-10-2025
|39,16028
|28,13333
|5,54
|1
|Van Gölü - [09.24 km] Tuşba (Van)
|23:51:02 17-10-2025
|38,65306
|43,08694
|7
|1,4
|Van Gölü - [14.30 km] Tuşba (Van)
|23:50:38 17-10-2025
|38,68611
|43,02472
|7
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:49:43 17-10-2025
|38,10944
|37,30639
|7
|1,3
|OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:49:43 17-10-2025
|38,083
|37,3055
|8,3
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|23:41:53 17-10-2025
|38,22278
|38,6525
|12,81
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:28:21 17-10-2025
|38,11722
|37,31528
|7,03
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:19:01 17-10-2025
|39,18167
|28,14917
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:04:58 17-10-2025
|39,19222
|28,21944
|5,86
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:04:58 17-10-2025
|39,1325
|28,2703
|9,3
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|22:52:13 17-10-2025
|38,10083
|38,49194
|7,58
|1,3
|Beypazarı (Ankara)
|22:18:44 17-10-2025
|40,15611
|31,77972
|6,71
|1,4
|Kadirli (Osmaniye)
|22:09:21 17-10-2025
|37,32167
|36,13333
|7,02
|1,2
|TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|22:09:21 17-10-2025
|37,2577
|36,0003
|9,1
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:52:30 17-10-2025
|38,25833
|38,69278
|11,78
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:51:21 17-10-2025
|38,25083
|38,69028
|12,13
|1,3
|Baklan (Denizli)
|21:50:56 17-10-2025
|37,86778
|29,48806
|7
|1,1
|Yapraklı (Çankırı)
|21:39:53 17-10-2025
|40,75083
|33,91333
|12,43
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:32:17 17-10-2025
|39,18472
|28,15583
|10,15
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:48 17-10-2025
|39,16472
|28,16667
|7
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|20:55:31 17-10-2025
|38,26028
|38,68333
|11,21
|1,9
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|20:55:30 17-10-2025
|38,2807
|38,7167
|1,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|20:50:01 17-10-2025
|39,22889
|28,93917
|7
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:50:01 17-10-2025
|39,2428
|29,0428
|4,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:43:16 17-10-2025
|39,21028
|28,62944
|7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|20:43:13 17-10-2025
|39,24
|28,99889
|7
|2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|20:43:13 17-10-2025
|39,2525
|28,933
|9,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:28 17-10-2025
|39,20028
|28,20444
|6,8
|1,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:28 17-10-2025
|39,1912
|28,2062
|7,5
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|20:38:38 17-10-2025
|38,10194
|38,48528
|7
|1
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [35.78 km] Özalp (Van)
|20:25:37 17-10-2025
|38,75556
|44,67139
|5,61
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:23:05 17-10-2025
|39,18333
|28,19
|7,75
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:23:05 17-10-2025
|39,1953
|28,1655
|13
|2,7
|Genç (Bingöl)
|20:18:41 17-10-2025
|38,65361
|40,21361
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|19:50:32 17-10-2025
|39,27639
|28,96611
|7
|1
|Muradiye (Van)
|19:40:23 17-10-2025
|38,78139
|43,65778
|7
|2,1
|Ege Denizi - [21.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:34:46 17-10-2025
|39,33361
|25,89611
|6,71
|3,3
|EGE DENIZI
|19:34:46 17-10-2025
|39,3248
|25,8342
|13,4
|3,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:27:45 17-10-2025
|39,2555
|28,9962
|12,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:27:37 17-10-2025
|39,2225
|28,0925
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|19:10:12 17-10-2025
|39,185
|28,86889
|7
|0,9
|Akseki (Antalya)
|19:09:48 17-10-2025
|36,9875
|31,59306
|21,31
|1,6
|Kulp (Diyarbakır)
|18:48:24 17-10-2025
|38,56472
|40,93389
|7
|1,8
|CAGLAYAN-KULP (DIYARBAKIR)
|18:48:23 17-10-2025
|38,5227
|40,8363
|5,3
|2
|Karesi (Balıkesir)
|18:41:37 17-10-2025
|39,70667
|27,76861
|7
|0,8
|Marmara Denizi - [00.42 km] Marmara (Balıkesir)
|18:12:21 17-10-2025
|40,57778
|27,59556
|7,23
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:11:03 17-10-2025
|39,20111
|28,23861
|9,66
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:03:14 17-10-2025
|39,51833
|28,13889
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:59:41 17-10-2025
|39,51722
|28,15361
|7
|1,3
|Seydikemer (Muğla)
|17:58:41 17-10-2025
|36,3575
|29,28722
|7
|0,8
|Çubuk (Ankara)
|17:41:02 17-10-2025
|40,17694
|32,90694
|6,89
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:07:14 17-10-2025
|39,26917
|28,08972
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|17:00:52 17-10-2025
|39,25222
|29,01639
|7
|1,1
|Silifke (Mersin)
|16:54:22 17-10-2025
|36,58833
|34,0575
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|16:51:02 17-10-2025
|36,645
|25,8237
|10
|2,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:46:37 17-10-2025
|39,1463
|28,2243
|9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:46:36 17-10-2025
|39,16889
|28,2275
|5,68
|1,4
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|16:34:01 17-10-2025
|40,6735
|27,5188
|9,7
|1,8
|Şenkaya (Erzurum)
|16:33:27 17-10-2025
|40,75167
|42,45667
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:52:38 17-10-2025
|39,22139
|28,91694
|7
|1,2
|Akdeniz - [97.87 km] Kumluca (Antalya)
|15:49:21 17-10-2025
|35,46
|30,63889
|7,19
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:01:59 17-10-2025
|39,24528
|28,17833
|7,16
|1
|Gaziemir (İzmir)
|14:52:39 17-10-2025
|38,32056
|27,12472
|6,13
|1,5
|Merkez (Adıyaman)
|14:44:32 17-10-2025
|37,96556
|38,195
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|14:42:11 17-10-2025
|39,1425
|28,98444
|6,83
|1,4
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|14:42:08 17-10-2025
|39,2227
|29,1072
|11,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:19:27 17-10-2025
|39,26361
|28,29194
|3,73
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:05:12 17-10-2025
|38,13556
|38,43028
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|13:56:41 17-10-2025
|38,255
|38,64056
|7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|13:56:02 17-10-2025
|38,07167
|37,64389
|7
|1,7
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13:56:01 17-10-2025
|38,0642
|37,6492
|11
|1,6
|Merkez (Bolu)
|13:43:16 17-10-2025
|40,85833
|31,74083
|7,19
|1,1
|Simav (Kütahya)
|13:34:19 17-10-2025
|39,2075
|29,02722
|7,14
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:23:46 17-10-2025
|38,13667
|38,41611
|7,29
|1,8
|Simav (Kütahya)
|13:21:58 17-10-2025
|39,24056
|28,97583
|6,87
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:21:58 17-10-2025
|39,2365
|29,0123
|5,2
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:17:46 17-10-2025
|38,22139
|38,04083
|7
|1,3
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:17:44 17-10-2025
|39,2445
|28,0702
|7,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:17:43 17-10-2025
|39,26722
|28,10583
|8,75
|1,8
|Dinar (Afyonkarahisar)
|13:12:17 17-10-2025
|38,37333
|30,44722
|7,23
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:10:27 17-10-2025
|39,2627
|28,9817
|5,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|13:10:26 17-10-2025
|39,24611
|28,99417
|7
|2
|OMERFAKI-EMET (KUTAHYA)
|13:03:13 17-10-2025
|39,2627
|29,4228
|9,3
|1,4
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|13:00:17 17-10-2025
|39,1357
|28,0973
|11
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:00:16 17-10-2025
|39,1825
|28,1275
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:47:37 17-10-2025
|39,1792
|28,138
|8,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:47:36 17-10-2025
|39,22667
|28,16333
|10,12
|1,5
|Maden (Elazığ)
|12:32:48 17-10-2025
|38,53694
|39,52028
|6,95
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:29:35 17-10-2025
|39,1995
|28,9967
|12,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:29:34 17-10-2025
|39,24389
|28,98083
|7
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:25:16 17-10-2025
|39,2325
|29,0338
|10,7
|2,4
|Simav (Kütahya)
|12:25:15 17-10-2025
|39,22028
|28,98833
|12,07
|2,2
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:18:25 17-10-2025
|36,2675
|33,7243
|0
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:07:42 17-10-2025
|39,18167
|28,93861
|7,24
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:47:34 17-10-2025
|39,19667
|28,07667
|7
|0,9
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [62.14 km] Akyaka (Kars)
|11:41:01 17-10-2025
|41,43833
|44,00806
|28,44
|2,2
|Soma (Manisa)
|11:38:28 17-10-2025
|39,20861
|27,68528
|6,57
|1,3
|GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
|11:34:52 17-10-2025
|37,4908
|37,0325
|6,5
|2,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:34:51 17-10-2025
|37,53389
|37,07167
|12,73
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:16:41 17-10-2025
|39,27333
|28,12472
|4,85
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:10:09 17-10-2025
|39,20944
|28,10222
|5,36
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:08:08 17-10-2025
|39,2255
|28,1327
|5,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:08:07 17-10-2025
|39,25111
|28,13028
|11,17
|1,8
|Malazgirt (Muş)
|10:42:50 17-10-2025
|39,38889
|42,28333
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:40:36 17-10-2025
|39,1883
|28,0985
|11,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:40:35 17-10-2025
|39,2275
|28,10278
|4,31
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|10:34:55 17-10-2025
|37,95583
|36,1575
|8,11
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:20:30 17-10-2025
|37,25583
|36,73639
|6,48
|1,3
|KAMAN-BAHCE (OSMANIYE)
|10:20:30 17-10-2025
|37,198
|36,674
|7,3
|1,9
|ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:18:31 17-10-2025
|39,3125
|28,0915
|5,1
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:18:28 17-10-2025
|39,21167
|28,07861
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:15:02 17-10-2025
|38,2425
|38,17389
|7,01
|1,8
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|10:15:02 17-10-2025
|38,2693
|38,1875
|0
|1,7
|Van Gölü - [16.65 km] Tatvan (Bitlis)
|10:10:35 17-10-2025
|38,72583
|42,62
|13,52
|1,8
|SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
|10:10:35 17-10-2025
|38,6903
|42,6398
|5
|2
|Yahyalı (Kayseri)
|10:01:32 17-10-2025
|37,92917
|35,51861
|7
|1,3
|YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI)
|10:01:31 17-10-2025
|37,9222
|35,5168
|5
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|09:54:03 17-10-2025
|38,3075
|38,78944
|7,12
|1,7
|CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
|09:54:02 17-10-2025
|38,3008
|38,9023
|10,4
|1,4
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|09:54:02 17-10-2025
|38,3157
|38,7827
|19,2
|1,2
|Ergani (Diyarbakır)
|09:45:23 17-10-2025
|38,06111
|39,79056
|7
|1,5
|TARHANA-PALU (ELAZIG)
|09:45:13 17-10-2025
|38,6182
|40,0565
|13
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|09:42:30 17-10-2025
|39,2547
|29,0203
|11,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|09:42:29 17-10-2025
|39,27167
|28,95361
|7,06
|1,6
|Simav (Kütahya)
|09:39:45 17-10-2025
|39,2575
|28,92778
|7
|1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|09:39:45 17-10-2025
|39,2752
|28,8857
|5,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:33:15 17-10-2025
|39,17917
|28,19083
|5,88
|1,2
|Serik (Antalya)
|09:19:59 17-10-2025
|37,23611
|31,09306
|7,08
|1,3
|BEREKET-MANAVGAT (ANTALYA)
|09:19:57 17-10-2025
|36,8805
|31,2323
|3,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:45 17-10-2025
|39,24722
|28,08139
|8,85
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:12:12 17-10-2025
|39,17639
|28,21889
|6,22
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:05:55 17-10-2025
|38,22528
|38,42722
|7,34
|0,7
|Ula (Muğla)
|08:59:06 17-10-2025
|37,12444
|28,60639
|7
|1,2
|KIYRA-ULA (MUGLA)
|08:59:04 17-10-2025
|37,1073
|28,5617
|18,1
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:23:44 17-10-2025
|39,2638
|28,978
|5,2
|1
|Simav (Kütahya)
|08:13:31 17-10-2025
|39,25611
|29,00667
|8,91
|1,3
|Akdeniz - [58.72 km] Marmaris (Muğla)
|08:09:29 17-10-2025
|36,10306
|28,13028
|7
|1,6
|KUSSARAY-(CORUM)
|07:56:41 17-10-2025
|40,5832
|35,1235
|8,4
|2,8
|Mecitözü (Çorum)
|07:56:40 17-10-2025
|40,5675
|35,145
|6,9
|2,6
|Simav (Kütahya)
|07:55:18 17-10-2025
|39,23639
|28,93889
|7,73
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:55:17 17-10-2025
|39,2367
|28,9592
|17,7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|07:41:35 17-10-2025
|38,38556
|37,82
|7,21
|1,6
|BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|07:41:33 17-10-2025
|38,3063
|37,7107
|7,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:31:09 17-10-2025
|39,20889
|28,16222
|8,05
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:31:09 17-10-2025
|39,1665
|28,154
|9,6
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|07:04:24 17-10-2025
|39,1942
|29,0715
|1,9
|1
|Simav (Kütahya)
|07:04:23 17-10-2025
|39,25444
|28,91056
|9,02
|0,9
|Kadirli (Osmaniye)
|06:59:02 17-10-2025
|37,35972
|36,24194
|6,94
|1,8
|KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE)
|06:59:00 17-10-2025
|37,3348
|36,202
|7,7
|1,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:55:48 17-10-2025
|35,5587
|23,5453
|7
|3,9
|Marmara Denizi - [02.38 km] Merkez (Yalova)
|06:53:50 17-10-2025
|40,66694
|29,22778
|8,31
|1,9
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|06:53:49 17-10-2025
|40,688
|29,2342
|4,4
|2,1
|Van Gölü - [06.85 km] Ahlat (Bitlis)
|06:43:55 17-10-2025
|38,73333
|42,60833
|9,82
|1,6
|SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
|06:43:53 17-10-2025
|38,6908
|42,646
|10,3
|1,5
|Van Gölü - [15.53 km] Tatvan (Bitlis)
|06:42:36 17-10-2025
|38,71028
|42,61861
|7,1
|1,5
|ULUDERE-AHLAT (BITLIS)
|06:42:35 17-10-2025
|38,7025
|42,6067
|9,5
|1,6
|Van Gölü - [16.51 km] Tatvan (Bitlis)
|06:40:34 17-10-2025
|38,70861
|42,63333
|7
|1,8
|SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
|06:40:32 17-10-2025
|38,6987
|42,6293
|14,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:40:13 17-10-2025
|39,24556
|28,20667
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:40:12 17-10-2025
|39,2037
|28,2522
|10,3
|1,2
|Van Gölü - [14.72 km] Tatvan (Bitlis)
|06:33:21 17-10-2025
|38,70361
|42,61306
|6,88
|1,2
|SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
|06:33:20 17-10-2025
|38,7092
|42,6393
|9,2
|1,5
|Van Gölü - [05.77 km] Ahlat (Bitlis)
|06:23:48 17-10-2025
|38,74361
|42,59583
|7
|2,3
|SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
|06:23:46 17-10-2025
|38,7078
|42,6153
|5
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|06:20:31 17-10-2025
|38,25389
|38,87472
|6,76
|1,1
|UYANIK-KALE (MALATYA)
|06:20:30 17-10-2025
|38,3342
|38,8505
|17,3
|1
|YUNANISTAN
|06:15:50 17-10-2025
|40,4032
|24,0918
|3,7
|2,8
|Ege Denizi
|06:15:49 17-10-2025
|40,03972
|23,98722
|7,7
|2,5
|Ula (Muğla)
|06:11:59 17-10-2025
|37,10389
|28,57306
|7,02
|1,4
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|06:11:58 17-10-2025
|37,079
|28,585
|17,6
|1,6
|Akdeniz - [77.21 km] Marmaris (Muğla)
|06:11:18 17-10-2025
|35,93639
|28,13389
|12,29
|1,6
|AKDENIZ
|06:11:16 17-10-2025
|35,8788
|28,1067
|8
|1,9
|Simav (Kütahya)
|05:26:39 17-10-2025
|39,23528
|28,965
|9,7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:23:50 17-10-2025
|39,17083
|28,47472
|7,04
|1,1
|DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:23:50 17-10-2025
|39,173
|28,4832
|7,3
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|05:07:22 17-10-2025
|38,56528
|38,02194
|6,84
|1,4
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|05:07:22 17-10-2025
|38,5688
|38,031
|8,2
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|05:02:27 17-10-2025
|40,16417
|31,85417
|7,06
|2,1
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:02:27 17-10-2025
|40,1748
|31,7738
|12,3
|2,3
|Simav (Kütahya)
|04:44:26 17-10-2025
|39,24806
|28,92833
|7,28
|1,2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|04:44:26 17-10-2025
|39,2148
|28,9618
|14,8
|1,3
|Ula (Muğla)
|04:35:24 17-10-2025
|37,10528
|28,58694
|6,98
|1,1
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:35:22 17-10-2025
|37,0842
|28,5735
|17,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:27:31 17-10-2025
|39,19472
|28,19
|5,69
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:27:31 17-10-2025
|39,22333
|28,17806
|8,35
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:07:00 17-10-2025
|39,22528
|28,12528
|6,62
|0,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:07:00 17-10-2025
|39,1768
|28,1103
|12,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:01:34 17-10-2025
|39,23639
|28,13833
|8,1
|0,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:01:33 17-10-2025
|39,212
|28,0112
|17,3
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:55:20 17-10-2025
|39,25556
|28,05889
|7,91
|1,1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:55:19 17-10-2025
|39,2618
|28,0648
|9,6
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:48:20 17-10-2025
|39,1833
|28,194
|9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:48:19 17-10-2025
|39,18333
|28,21056
|8,51
|2,4
|Simav (Kütahya)
|03:44:54 17-10-2025
|39,26889
|28,96444
|7,19
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:44:54 17-10-2025
|39,2535
|28,9865
|8,4
|2,5
|BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
|03:35:59 17-10-2025
|39,0957
|27,7373
|9,7
|1,9
|Kırkağaç (Manisa)
|03:35:58 17-10-2025
|39,19389
|27,80917
|7,68
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:23:16 17-10-2025
|39,20639
|28,11333
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:23:16 17-10-2025
|39,1378
|28,1283
|13,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:11 17-10-2025
|39,17306
|28,17444
|9,36
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:14:11 17-10-2025
|39,1687
|28,1738
|5,1
|1,6
|Akdeniz - [35.89 km] Ortaca (Muğla)
|03:13:40 17-10-2025
|36,42833
|28,5175
|20,07
|1,1
|AKDENIZ
|03:13:40 17-10-2025
|36,4648
|28,5485
|16,1
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:47:57 17-10-2025
|38,05639
|38,285
|11,65
|1,2
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:47:56 17-10-2025
|38,0615
|38,2032
|14,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:46:31 17-10-2025
|39,20583
|28,95583
|8,12
|1
|Köyceğiz (Muğla)
|02:46:24 17-10-2025
|37,1025
|28,59056
|7
|0,8
|GAZELLER-(MUGLA)
|02:46:23 17-10-2025
|37,3035
|28,6743
|12,6
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:38:06 17-10-2025
|38,03611
|37,67167
|7,03
|1,2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:38:06 17-10-2025
|38,0282
|37,668
|5,6
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:31:37 17-10-2025
|39,24472
|28,94361
|5,53
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:31:36 17-10-2025
|39,2513
|28,94
|13,8
|1,4
|Van Gölü - [05.70 km] Adilcevaz (Bitlis)
|02:23:17 17-10-2025
|38,74917
|42,64472
|17,32
|1,4
|BAHCEDERE-ADILCEVAZ (BITLIS)
|02:23:17 17-10-2025
|38,7005
|42,6582
|10,2
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|02:06:09 17-10-2025
|38,20528
|38,57694
|7
|0,9
|Hekimhan (Malatya)
|01:58:54 17-10-2025
|38,75972
|37,99944
|7
|1,5
|IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|01:58:53 17-10-2025
|38,7223
|37,98
|1,3
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|01:54:21 17-10-2025
|39,2023
|29,065
|10,4
|1,7
|Kiraz (İzmir)
|01:46:50 17-10-2025
|38,22139
|28,28333
|11,11
|1,5
|KARABURC-KIRAZ (IZMIR)
|01:46:50 17-10-2025
|38,2247
|28,2762
|8,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:35:34 17-10-2025
|39,22472
|28,12472
|6,44
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:35:34 17-10-2025
|39,1718
|28,1015
|17,2
|1,2
|Ege Denizi - [17.52 km] Dikili (İzmir)
|01:31:35 17-10-2025
|39,03861
|26,62278
|7,51
|1,2
|DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)
|01:31:34 17-10-2025
|38,9198
|26,7217
|2,1
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|01:30:06 17-10-2025
|38,76778
|37,99639
|15,17
|1,5
|KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
|01:30:05 17-10-2025
|38,7677
|37,948
|5
|1,6
