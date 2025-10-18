Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Ekim 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Ekim 2025
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 00:47:31 18-10-2025 40,7475 27,5175 14,9 2,7
Marmara Denizi - [13.07 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 00:47:31 18-10-2025 40,75083 27,5175 7,42 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:44:45 18-10-2025 39,21806 28,095 7 0,9
Salihli (Manisa) 00:24:21 18-10-2025 38,5625 28,20722 7 1,7
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 00:24:21 18-10-2025 38,5545 28,1932 6,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:30 18-10-2025 39,24306 28,105 5,07 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:30 18-10-2025 39,2377 28,0662 8,1 1,6
Simav (Kütahya) 00:05:29 18-10-2025 39,16861 28,83667 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:05:27 18-10-2025 39,248 28,973 10,8 1,5
Ula (Muğla) 23:58:57 17-10-2025 37,10972 28,60389 7,05 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:57:14 17-10-2025 37,7825 36,57083 7 1,7
AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 23:57:14 17-10-2025 37,7392 36,5373 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:39 17-10-2025 39,16028 28,13333 5,54 1
Van Gölü - [09.24 km] Tuşba (Van) 23:51:02 17-10-2025 38,65306 43,08694 7 1,4
Van Gölü - [14.30 km] Tuşba (Van) 23:50:38 17-10-2025 38,68611 43,02472 7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:49:43 17-10-2025 38,10944 37,30639 7 1,3
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:49:43 17-10-2025 38,083 37,3055 8,3 1,6
Pütürge (Malatya) 23:41:53 17-10-2025 38,22278 38,6525 12,81 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:28:21 17-10-2025 38,11722 37,31528 7,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:01 17-10-2025 39,18167 28,14917 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:58 17-10-2025 39,19222 28,21944 5,86 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:58 17-10-2025 39,1325 28,2703 9,3 1,4
Sincik (Adıyaman) 22:52:13 17-10-2025 38,10083 38,49194 7,58 1,3
Beypazarı (Ankara) 22:18:44 17-10-2025 40,15611 31,77972 6,71 1,4
Kadirli (Osmaniye) 22:09:21 17-10-2025 37,32167 36,13333 7,02 1,2
TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE) 22:09:21 17-10-2025 37,2577 36,0003 9,1 1,2
Pütürge (Malatya) 21:52:30 17-10-2025 38,25833 38,69278 11,78 1,2
Pütürge (Malatya) 21:51:21 17-10-2025 38,25083 38,69028 12,13 1,3
Baklan (Denizli) 21:50:56 17-10-2025 37,86778 29,48806 7 1,1
Yapraklı (Çankırı) 21:39:53 17-10-2025 40,75083 33,91333 12,43 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:32:17 17-10-2025 39,18472 28,15583 10,15 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:48 17-10-2025 39,16472 28,16667 7 0,9
Pütürge (Malatya) 20:55:31 17-10-2025 38,26028 38,68333 11,21 1,9
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 20:55:30 17-10-2025 38,2807 38,7167 1,7 1,8
Simav (Kütahya) 20:50:01 17-10-2025 39,22889 28,93917 7 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:50:01 17-10-2025 39,2428 29,0428 4,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:43:16 17-10-2025 39,21028 28,62944 7 1,8
Simav (Kütahya) 20:43:13 17-10-2025 39,24 28,99889 7 2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 20:43:13 17-10-2025 39,2525 28,933 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:28 17-10-2025 39,20028 28,20444 6,8 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:28 17-10-2025 39,1912 28,2062 7,5 1,5
Sincik (Adıyaman) 20:38:38 17-10-2025 38,10194 38,48528 7 1
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [35.78 km] Özalp (Van) 20:25:37 17-10-2025 38,75556 44,67139 5,61 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:23:05 17-10-2025 39,18333 28,19 7,75 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:23:05 17-10-2025 39,1953 28,1655 13 2,7
Genç (Bingöl) 20:18:41 17-10-2025 38,65361 40,21361 7 1,6
Simav (Kütahya) 19:50:32 17-10-2025 39,27639 28,96611 7 1
Muradiye (Van) 19:40:23 17-10-2025 38,78139 43,65778 7 2,1
Ege Denizi - [21.82 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:34:46 17-10-2025 39,33361 25,89611 6,71 3,3
EGE DENIZI 19:34:46 17-10-2025 39,3248 25,8342 13,4 3,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:27:45 17-10-2025 39,2555 28,9962 12,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:37 17-10-2025 39,2225 28,0925 7 1,3
Simav (Kütahya) 19:10:12 17-10-2025 39,185 28,86889 7 0,9
Akseki (Antalya) 19:09:48 17-10-2025 36,9875 31,59306 21,31 1,6
Kulp (Diyarbakır) 18:48:24 17-10-2025 38,56472 40,93389 7 1,8
CAGLAYAN-KULP (DIYARBAKIR) 18:48:23 17-10-2025 38,5227 40,8363 5,3 2
Karesi (Balıkesir) 18:41:37 17-10-2025 39,70667 27,76861 7 0,8
Marmara Denizi - [00.42 km] Marmara (Balıkesir) 18:12:21 17-10-2025 40,57778 27,59556 7,23 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:11:03 17-10-2025 39,20111 28,23861 9,66 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:03:14 17-10-2025 39,51833 28,13889 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 17:59:41 17-10-2025 39,51722 28,15361 7 1,3
Seydikemer (Muğla) 17:58:41 17-10-2025 36,3575 29,28722 7 0,8
Çubuk (Ankara) 17:41:02 17-10-2025 40,17694 32,90694 6,89 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:14 17-10-2025 39,26917 28,08972 7 1,2
Simav (Kütahya) 17:00:52 17-10-2025 39,25222 29,01639 7 1,1
Silifke (Mersin) 16:54:22 17-10-2025 36,58833 34,0575 7 1,4
EGE DENIZI 16:51:02 17-10-2025 36,645 25,8237 10 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:46:37 17-10-2025 39,1463 28,2243 9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:36 17-10-2025 39,16889 28,2275 5,68 1,4
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 16:34:01 17-10-2025 40,6735 27,5188 9,7 1,8
Şenkaya (Erzurum) 16:33:27 17-10-2025 40,75167 42,45667 7 1,5
Simav (Kütahya) 15:52:38 17-10-2025 39,22139 28,91694 7 1,2
Akdeniz - [97.87 km] Kumluca (Antalya) 15:49:21 17-10-2025 35,46 30,63889 7,19 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:01:59 17-10-2025 39,24528 28,17833 7,16 1
Gaziemir (İzmir) 14:52:39 17-10-2025 38,32056 27,12472 6,13 1,5
Merkez (Adıyaman) 14:44:32 17-10-2025 37,96556 38,195 7 1,5
Simav (Kütahya) 14:42:11 17-10-2025 39,1425 28,98444 6,83 1,4
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 14:42:08 17-10-2025 39,2227 29,1072 11,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:19:27 17-10-2025 39,26361 28,29194 3,73 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 14:05:12 17-10-2025 38,13556 38,43028 7 1,4
Pütürge (Malatya) 13:56:41 17-10-2025 38,255 38,64056 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 13:56:02 17-10-2025 38,07167 37,64389 7 1,7
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 13:56:01 17-10-2025 38,0642 37,6492 11 1,6
Merkez (Bolu) 13:43:16 17-10-2025 40,85833 31,74083 7,19 1,1
Simav (Kütahya) 13:34:19 17-10-2025 39,2075 29,02722 7,14 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 13:23:46 17-10-2025 38,13667 38,41611 7,29 1,8
Simav (Kütahya) 13:21:58 17-10-2025 39,24056 28,97583 6,87 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:21:58 17-10-2025 39,2365 29,0123 5,2 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 13:17:46 17-10-2025 38,22139 38,04083 7 1,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:44 17-10-2025 39,2445 28,0702 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:43 17-10-2025 39,26722 28,10583 8,75 1,8
Dinar (Afyonkarahisar) 13:12:17 17-10-2025 38,37333 30,44722 7,23 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:10:27 17-10-2025 39,2627 28,9817 5,4 2,3
Simav (Kütahya) 13:10:26 17-10-2025 39,24611 28,99417 7 2
OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) 13:03:13 17-10-2025 39,2627 29,4228 9,3 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 13:00:17 17-10-2025 39,1357 28,0973 11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:16 17-10-2025 39,1825 28,1275 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:37 17-10-2025 39,1792 28,138 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:47:36 17-10-2025 39,22667 28,16333 10,12 1,5
Maden (Elazığ) 12:32:48 17-10-2025 38,53694 39,52028 6,95 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 12:29:35 17-10-2025 39,1995 28,9967 12,1 1,6
Simav (Kütahya) 12:29:34 17-10-2025 39,24389 28,98083 7 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:25:16 17-10-2025 39,2325 29,0338 10,7 2,4
Simav (Kütahya) 12:25:15 17-10-2025 39,22028 28,98833 12,07 2,2
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:18:25 17-10-2025 36,2675 33,7243 0 1,2
Simav (Kütahya) 12:07:42 17-10-2025 39,18167 28,93861 7,24 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:34 17-10-2025 39,19667 28,07667 7 0,9
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [62.14 km] Akyaka (Kars) 11:41:01 17-10-2025 41,43833 44,00806 28,44 2,2
Soma (Manisa) 11:38:28 17-10-2025 39,20861 27,68528 6,57 1,3
GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) 11:34:52 17-10-2025 37,4908 37,0325 6,5 2,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:34:51 17-10-2025 37,53389 37,07167 12,73 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:16:41 17-10-2025 39,27333 28,12472 4,85 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:10:09 17-10-2025 39,20944 28,10222 5,36 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:08:08 17-10-2025 39,2255 28,1327 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:08:07 17-10-2025 39,25111 28,13028 11,17 1,8
Malazgirt (Muş) 10:42:50 17-10-2025 39,38889 42,28333 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:36 17-10-2025 39,1883 28,0985 11,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:35 17-10-2025 39,2275 28,10278 4,31 1,3
Saimbeyli (Adana) 10:34:55 17-10-2025 37,95583 36,1575 8,11 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:20:30 17-10-2025 37,25583 36,73639 6,48 1,3
KAMAN-BAHCE (OSMANIYE) 10:20:30 17-10-2025 37,198 36,674 7,3 1,9
ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:18:31 17-10-2025 39,3125 28,0915 5,1 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:18:28 17-10-2025 39,21167 28,07861 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 10:15:02 17-10-2025 38,2425 38,17389 7,01 1,8
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 10:15:02 17-10-2025 38,2693 38,1875 0 1,7
Van Gölü - [16.65 km] Tatvan (Bitlis) 10:10:35 17-10-2025 38,72583 42,62 13,52 1,8
SOGANLI-AHLAT (BITLIS) 10:10:35 17-10-2025 38,6903 42,6398 5 2
Yahyalı (Kayseri) 10:01:32 17-10-2025 37,92917 35,51861 7 1,3
YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI) 10:01:31 17-10-2025 37,9222 35,5168 5 1,3
Pütürge (Malatya) 09:54:03 17-10-2025 38,3075 38,78944 7,12 1,7
CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) 09:54:02 17-10-2025 38,3008 38,9023 10,4 1,4
CANAKCI-KALE (MALATYA) 09:54:02 17-10-2025 38,3157 38,7827 19,2 1,2
Ergani (Diyarbakır) 09:45:23 17-10-2025 38,06111 39,79056 7 1,5
TARHANA-PALU (ELAZIG) 09:45:13 17-10-2025 38,6182 40,0565 13 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 09:42:30 17-10-2025 39,2547 29,0203 11,6 1,8
Simav (Kütahya) 09:42:29 17-10-2025 39,27167 28,95361 7,06 1,6
Simav (Kütahya) 09:39:45 17-10-2025 39,2575 28,92778 7 1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 09:39:45 17-10-2025 39,2752 28,8857 5,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:15 17-10-2025 39,17917 28,19083 5,88 1,2
Serik (Antalya) 09:19:59 17-10-2025 37,23611 31,09306 7,08 1,3
BEREKET-MANAVGAT (ANTALYA) 09:19:57 17-10-2025 36,8805 31,2323 3,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:45 17-10-2025 39,24722 28,08139 8,85 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:12:12 17-10-2025 39,17639 28,21889 6,22 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 09:05:55 17-10-2025 38,22528 38,42722 7,34 0,7
Ula (Muğla) 08:59:06 17-10-2025 37,12444 28,60639 7 1,2
KIYRA-ULA (MUGLA) 08:59:04 17-10-2025 37,1073 28,5617 18,1 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:23:44 17-10-2025 39,2638 28,978 5,2 1
Simav (Kütahya) 08:13:31 17-10-2025 39,25611 29,00667 8,91 1,3
Akdeniz - [58.72 km] Marmaris (Muğla) 08:09:29 17-10-2025 36,10306 28,13028 7 1,6
KUSSARAY-(CORUM) 07:56:41 17-10-2025 40,5832 35,1235 8,4 2,8
Mecitözü (Çorum) 07:56:40 17-10-2025 40,5675 35,145 6,9 2,6
Simav (Kütahya) 07:55:18 17-10-2025 39,23639 28,93889 7,73 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:55:17 17-10-2025 39,2367 28,9592 17,7 1,4
Akçadağ (Malatya) 07:41:35 17-10-2025 38,38556 37,82 7,21 1,6
BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 07:41:33 17-10-2025 38,3063 37,7107 7,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:31:09 17-10-2025 39,20889 28,16222 8,05 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:31:09 17-10-2025 39,1665 28,154 9,6 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 07:04:24 17-10-2025 39,1942 29,0715 1,9 1
Simav (Kütahya) 07:04:23 17-10-2025 39,25444 28,91056 9,02 0,9
Kadirli (Osmaniye) 06:59:02 17-10-2025 37,35972 36,24194 6,94 1,8
KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) 06:59:00 17-10-2025 37,3348 36,202 7,7 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:55:48 17-10-2025 35,5587 23,5453 7 3,9
Marmara Denizi - [02.38 km] Merkez (Yalova) 06:53:50 17-10-2025 40,66694 29,22778 8,31 1,9
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 06:53:49 17-10-2025 40,688 29,2342 4,4 2,1
Van Gölü - [06.85 km] Ahlat (Bitlis) 06:43:55 17-10-2025 38,73333 42,60833 9,82 1,6
SOGANLI-AHLAT (BITLIS) 06:43:53 17-10-2025 38,6908 42,646 10,3 1,5
Van Gölü - [15.53 km] Tatvan (Bitlis) 06:42:36 17-10-2025 38,71028 42,61861 7,1 1,5
ULUDERE-AHLAT (BITLIS) 06:42:35 17-10-2025 38,7025 42,6067 9,5 1,6
Van Gölü - [16.51 km] Tatvan (Bitlis) 06:40:34 17-10-2025 38,70861 42,63333 7 1,8
SOGANLI-AHLAT (BITLIS) 06:40:32 17-10-2025 38,6987 42,6293 14,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:13 17-10-2025 39,24556 28,20667 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:12 17-10-2025 39,2037 28,2522 10,3 1,2
Van Gölü - [14.72 km] Tatvan (Bitlis) 06:33:21 17-10-2025 38,70361 42,61306 6,88 1,2
SOGANLI-AHLAT (BITLIS) 06:33:20 17-10-2025 38,7092 42,6393 9,2 1,5
Van Gölü - [05.77 km] Ahlat (Bitlis) 06:23:48 17-10-2025 38,74361 42,59583 7 2,3
SOGANLI-AHLAT (BITLIS) 06:23:46 17-10-2025 38,7078 42,6153 5 2,4
Pütürge (Malatya) 06:20:31 17-10-2025 38,25389 38,87472 6,76 1,1
UYANIK-KALE (MALATYA) 06:20:30 17-10-2025 38,3342 38,8505 17,3 1
YUNANISTAN 06:15:50 17-10-2025 40,4032 24,0918 3,7 2,8
Ege Denizi 06:15:49 17-10-2025 40,03972 23,98722 7,7 2,5
Ula (Muğla) 06:11:59 17-10-2025 37,10389 28,57306 7,02 1,4
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 06:11:58 17-10-2025 37,079 28,585 17,6 1,6
Akdeniz - [77.21 km] Marmaris (Muğla) 06:11:18 17-10-2025 35,93639 28,13389 12,29 1,6
AKDENIZ 06:11:16 17-10-2025 35,8788 28,1067 8 1,9
Simav (Kütahya) 05:26:39 17-10-2025 39,23528 28,965 9,7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:50 17-10-2025 39,17083 28,47472 7,04 1,1
DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:23:50 17-10-2025 39,173 28,4832 7,3 1,3
Yazıhan (Malatya) 05:07:22 17-10-2025 38,56528 38,02194 6,84 1,4
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 05:07:22 17-10-2025 38,5688 38,031 8,2 1,4
Beypazarı (Ankara) 05:02:27 17-10-2025 40,16417 31,85417 7,06 2,1
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 05:02:27 17-10-2025 40,1748 31,7738 12,3 2,3
Simav (Kütahya) 04:44:26 17-10-2025 39,24806 28,92833 7,28 1,2
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 04:44:26 17-10-2025 39,2148 28,9618 14,8 1,3
Ula (Muğla) 04:35:24 17-10-2025 37,10528 28,58694 6,98 1,1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:35:22 17-10-2025 37,0842 28,5735 17,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:27:31 17-10-2025 39,19472 28,19 5,69 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:27:31 17-10-2025 39,22333 28,17806 8,35 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:00 17-10-2025 39,22528 28,12528 6,62 0,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:00 17-10-2025 39,1768 28,1103 12,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:34 17-10-2025 39,23639 28,13833 8,1 0,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:33 17-10-2025 39,212 28,0112 17,3 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:20 17-10-2025 39,25556 28,05889 7,91 1,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:19 17-10-2025 39,2618 28,0648 9,6 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:20 17-10-2025 39,1833 28,194 9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:19 17-10-2025 39,18333 28,21056 8,51 2,4
Simav (Kütahya) 03:44:54 17-10-2025 39,26889 28,96444 7,19 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:44:54 17-10-2025 39,2535 28,9865 8,4 2,5
BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 03:35:59 17-10-2025 39,0957 27,7373 9,7 1,9
Kırkağaç (Manisa) 03:35:58 17-10-2025 39,19389 27,80917 7,68 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:16 17-10-2025 39,20639 28,11333 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:23:16 17-10-2025 39,1378 28,1283 13,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:11 17-10-2025 39,17306 28,17444 9,36 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:11 17-10-2025 39,1687 28,1738 5,1 1,6
Akdeniz - [35.89 km] Ortaca (Muğla) 03:13:40 17-10-2025 36,42833 28,5175 20,07 1,1
AKDENIZ 03:13:40 17-10-2025 36,4648 28,5485 16,1 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 02:47:57 17-10-2025 38,05639 38,285 11,65 1,2
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:47:56 17-10-2025 38,0615 38,2032 14,6 1,2
Simav (Kütahya) 02:46:31 17-10-2025 39,20583 28,95583 8,12 1
Köyceğiz (Muğla) 02:46:24 17-10-2025 37,1025 28,59056 7 0,8
GAZELLER-(MUGLA) 02:46:23 17-10-2025 37,3035 28,6743 12,6 1
Doğanşehir (Malatya) 02:38:06 17-10-2025 38,03611 37,67167 7,03 1,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:38:06 17-10-2025 38,0282 37,668 5,6 1,3
Simav (Kütahya) 02:31:37 17-10-2025 39,24472 28,94361 5,53 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 02:31:36 17-10-2025 39,2513 28,94 13,8 1,4
Van Gölü - [05.70 km] Adilcevaz (Bitlis) 02:23:17 17-10-2025 38,74917 42,64472 17,32 1,4
BAHCEDERE-ADILCEVAZ (BITLIS) 02:23:17 17-10-2025 38,7005 42,6582 10,2 1,5
Battalgazi (Malatya) 02:06:09 17-10-2025 38,20528 38,57694 7 0,9
Hekimhan (Malatya) 01:58:54 17-10-2025 38,75972 37,99944 7 1,5
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 01:58:53 17-10-2025 38,7223 37,98 1,3 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 01:54:21 17-10-2025 39,2023 29,065 10,4 1,7
Kiraz (İzmir) 01:46:50 17-10-2025 38,22139 28,28333 11,11 1,5
KARABURC-KIRAZ (IZMIR) 01:46:50 17-10-2025 38,2247 28,2762 8,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:34 17-10-2025 39,22472 28,12472 6,44 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:35:34 17-10-2025 39,1718 28,1015 17,2 1,2
Ege Denizi - [17.52 km] Dikili (İzmir) 01:31:35 17-10-2025 39,03861 26,62278 7,51 1,2
DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) 01:31:34 17-10-2025 38,9198 26,7217 2,1 1,5
Hekimhan (Malatya) 01:30:06 17-10-2025 38,76778 37,99639 15,17 1,5
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 01:30:05 17-10-2025 38,7677 37,948 5 1,6
